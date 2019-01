Hoy por Hoy (30/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días el PSOE quiere dar la batalla en Madrid capital y presenta al ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández para la alcaldía y todas las palabras de este titular son noticia no sólo el nombre del candidato los socialistas se mueven ante la crisis de Podemos el terreno que pueda comer es una plataforma como la que lideran Carmena y Errejón dará la batalla con Gabilondo en la comunidad Pepu Hernández que es una figura muy querida y muy respetada al Ayuntamiento tienen mérito ambos no obstante de estar en política cuando la política se ha convertido en esta máquina de picar carne y arriesga el PSOE con la fórmula de fichajes estrella ajenos a la política que le ha dado resultados irregulares como poco en el Gobierno de España la sorpresa andaluza ha servido de revulsivo en todo el espectro que va del C dentro a la izquierda ese amplio espectro que hace sólo ocho meses conseguía ponerse de acuerdo para sacar de la Moncloa aún PP condenado por corrupción hace sólo ocho meses ya ven cómo ha girado el viento esta tarde se reúne el Consejo Ciudadano de Podemos es difícil anticipar si encontrarán una salida electoral a su fractura interna Pepu Hernández y Pablo Iglesias los dos protagonistas del día a los dos los hemos encontrado juntos en la tuerca el programa de televisión del líder de Podemos no se pierdan su diálogo un día como hoy preguntaba Pablo Iglesias

Voz 2 01:36 ahí digamos inevitable hacer comparaciones no en el fútbol yo creo que los grandes equipos padecen el problema de los egos da la impresión de que incluso a veces los entrenadores cambian porque no saben relacionarse con los egos de los equipos tú has entrenado a probablemente la mejor selección de la historia de España cómo convivían como fondos apropie todo el mundo hablaba de que de que la selección de baloncesto en ese sentido el algo especial respondía Pepu Hernández

Voz 3 02:00 cómo se cómo se dirige un equipo con tantos egos en principio uno que todos se sientan no solamente se sientan sino que sean importantes no solamente lo importante en las palabras sino los hechos no todos los jugadores en los partidos de preparación en los partidos de y luego la competición jugaron siempre en todos los partidos osea todos estaban preparados para jugar todos están preparados dos ese bien importantes

Voz 1727 02:22 gestionar los egos en un proyecto común es miércoles es treinta de enero

Voz 4 02:27 Pepa Bueno

en la Cadena Ser

Voz 1727 02:45 en tres minutos vamos en directo a Venezuela la enviada especial de la SER Ana Terradillos ha entrevistado ha ido a quién esta noche la Corte Suprema controlada por el chavismo ha prohibido salir del país y le han congelado además todo su dinero y todo su patrimonio y aquí en Europa Aimar

Voz 0027 03:01 el Parlamento británico aprobó anoche una moción que obliga a la primera ministra a volver a Bruselas e intentar un acuerdo del Brexit mejor de hecho la propia May terminó apoyándoles emoción que le pide a May que renegocien lo que May pacto él

Voz 1727 03:14 hay Felipe VI está en Irak visitando a las tropas españolas que instruyen allí al Ejército del país aterrizado en Bagdad esta mañana justo el día en que cumple cincuenta y un años Piojo puso responda Junqueras

Voz 0027 03:26 ayer le lanzó un doloroso tardo el diciéndole que él no huyó a pesar de que podía hay que lo hizo por responsabilidad ética ese llegó a comparar Juncker con Séneca o Sócrates contesta a Puigdemont

Voz 0931 03:35 no eran todos sabemos dónde estábamos lo que hicimos yo siempre he dicho que tendré paciencia hasta la sentencia después cada uno cuenta lo que tiene que contar pero para mí el adversario es claro el autoritarismo del Estado español española

Voz 1727 03:48 los taxistas de Madrid le van a entregar esta mañana a la Comunidad una nueva propuesta

Voz 6 03:55 trípode que sufra

Voz 0931 03:57 un grupo de taxistas quemó ayer una camiseta con la foto del presidente autonómico Ángel Garrido

Voz 1727 04:01 dos detenidos por un nuevo crimen en la línea supuestamente vinculado al narcotráfico

Voz 0027 04:05 la policía cree que mataron a un colaborador tirándolo de un piso trece porque no vigilo bien una de ellas

Voz 7 04:10 a ver te digan algunos los parlamentos para cargar la culpa he estado en su sitio de momento proceso alguien cúmulo los autores le propinó un puñetazo para directamente lanzarlo al vacío

el titular del Deportes ante el Valencia pasó anoche para semifinales en Copa en partido que terminó con pelea o y dos partidos a las siete y media Betis Espanyol empató a uno en la ida a las nueve y media Barça Sevilla victoria andaluza en la ida por dos cero anoche como decíamos Valencia tres Getafe

Voz 1727 04:40 la jueza de violencia de género ha dejado en libertad sin medidas cautelares al preparador físico del Atlético de Madrid Óscar Ortega detenido allí

el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a lo largo de la tarde y hasta la próxima noche la lluvia se extenderá a prácticamente toda la Península dejando al margen el Mediterráneo con temperaturas un poco más bajas que ayer también menos viento son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 1727 06:16 esta madrugada la Corte Suprema de Venezuela que está formada por magistrados afines a Maduro ha prohibido agua ido salir del país además le bloquea todas las cuentas todos sus bienes como había pedido la Fiscalía que también está controlada por el Gobierno esta decisión agita todavía más los ánimos en las horas previas a las protestas opositoras que están convocadas para hoy en toda Venecia la enviada especial de la SER a Caracas Ana Terradillos buenos días buenos días Pepa de momento Ana Garrido no se amilana de hecho el auto proclamado presidente ha nombrado esta madrugada diez embajadores en otros tantos países americanos

Voz 0125 06:50 sí dice que sigue para alante cada día es un pasito más no menosprecia la decisión de la Fiscalía pero dice que su programa va para adelante mira lo que decía

Voz 11 06:59 yo no estoy y no estoy desestimando una amenaza de cárcel no quiero que se tome así de nuestra parte muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol lamentablemente un régimen que no le ha respetado el venezolano la única respuesta es persecución represión esta

Voz 0125 07:15 mismo Pepa en un país con dos estados un presidente de facto maduro que sigue dirigiendo las instituciones y marcando las normas de este país si tenemos a un presidente interino al que la mayoría reconoce pero que todavía no tiene instituciones ni un circuito ministerial lo que avala agua y dos la gente IS artículos en cumplimiento del artículo dos XXXIII de la Constitución venezolana es la verdad es que es muy curioso porque lo que te digo es así es una escena con dos estados llora la incógnita saber a la espera de lo que decida el Supremo que va a ser en las próximas horas si va a acatar o no estas normas

Voz 1727 07:45 has hablado con has podido entrevistar lo que impresión tienes que te ha dicho

Voz 0125 07:49 bueno hombre fuerte le ha saltamos en la Asamblea Nacional practicamente les secuestrados le pregunte por España en concreto se esperaba una reacción más contundente por parte de Sánchez

Voz 1161 07:59 es pero intuyo esperando que no sigan respaldar

Voz 12 08:01 no sigan apoyando como lo están haciendo a inmerso en España y Madrid en Barcelona en Valencia en Tenerife o por la situación están colaborando en la medida de lo posible en eh aportar en la reconstitución y la reconstrucción de la democracia

Voz 0806 10:26 hola buenos días en La Moncloa admiten Pepa que la posición española es complicada porque tienen que mantener la unidad europea hay porque además aspiran a liderar y utilizan esa expresión a un grupo de países iberoamericanos para ejercer una presión constructiva pero nos dejan claro que no hay marcha atrás y eso fue además lo que ayer entendieron los diputados opositores que se reunieron con el presidente en Santo Domingo Carlos Valero es uno de ellos

Voz 5 12:16 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 12:21 Pepa Bueno son las ocho doce las siete y doce en Canarias los ex seleccionadores de baloncesto cotizan al alza en la política Javier Imbroda cumple una semana como consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía por ciudadanos y ahora

Voz 6 12:36 adiós Sesto todo Pedro Sánchez

Voz 1727 12:40 ha convencido a Pepu Hernández para presenta darse la alcaldía de Madrid por el PSOE a pesar de que pintan bastos para los socialistas en la capital o eso dicen las encuestas al menos Javier Casal buenos días

Voz 0867 12:50 tal buenos días Pepa constituido una negociación

Voz 1727 12:53 personalísima de Sánchez no una decisión

Voz 0867 12:55 personal de Moncloa del presidente Sánchez que ahora debe ser refrendada en un proceso de primarias cuyo calendario está en marcha y que la dirección socialista de Madrid tiene previsto mantener si O'Shea Pepu Hernández es el fichaje estrella para Madrid tiene que asumir Pepa un papelón rescatará el PSOE en una plaza en la que el voto de la izquierda lo arrastraba hasta ahora Manuela Carmena practicamente en solitario José Franco el secretario general de los socialistas madrileños anoche en Onda Madrid que Pepu es un buen fichaje

Voz 18 13:20 lo que ha mostrado Pepu Hernández si lo que hemos conseguido entre todos es que una persona de su prestigio que prestigio social pues se sume en un momento complicado a un proyecto como

Voz 0867 13:32 Nuestro pero lo cierto es que existe cierto enfado entre algunos socialistas que cuestionan primero que haya dos independientes en los carteles Gabilondo y Hernández en la Comunidad y el Ayuntamiento un inconveniente que ni Sánchez ni Franco ven importante segundo punto de enfado entre los militantes que de nuevo el PSOE eche mano de de edad para elegir su cartel íter pero que haya despreciado desde la dirección socialista el trabajo del actual equipo municipal donde algún concejal amagaba incluso con presentarse al proceso de primarias son las dudas que contrastan con la alegría que no ocultaban anoche en privado algunos concejales de Manuela Carmena concejales de Ahora Madrid hijo Pepa las primarias Pedro Sánchez debe evitar cualquier sorpresa para evitar patinazos y en Madrid hay precedentes y es que a diferencia de lo que ocurrió con Gabilondo en su día Pepu en principio se va a tener que medir en este proceso con otros candidatos de momento anoche confirmaba su candidatura el ex diputado y exalcalde de Fuenlabrada malo

Voz 1727 14:20 de la Rocha penúltimo capítulo Casal hasta el próximo hasta luego

Voz 1727 15:26 las ocho y cuarto los médicos de atención primaria de toda España denuncian que cada vez más comunidades autónomas están contratando a licenciados en Medicina sí pero que no han hecho el MIR y que por lo tanto no han cursado la especialidad hicieron la carrera ya está las administraciones dicen que es algo muy puntual que tiran de estos médicos sin MIR sólo para cubrir plazas para las que no encuentran a nadie más pero los sindicatos insisten en que no es algo puntual que es algo que se está generalizando que dice todos los protagonistas Laura Marcos buenos días

Voz 0125 15:59 qué tal Pepa buenos días pues las administraciones no han hecho los deberes y ahora no hay médicos de Familia porque la precariedad de sus contratos los ha expulsado a la sanidad privada o al extranjero sucede en Andalucía según los sindicatos o en Valencia donde esta práctica no es excepcional porque el derecho a ser atendido colisiona con el riesgo de que lo haga un médico especialista Aurelia Duque de la sociedad valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Voz 22 16:22 es lo habitual falla la planificación de los recursos humanos sobre todo en los lugares donde haya más envejecimiento que es en las áreas rurales y también los lugares de Costa de playa donde hay afluencia turística

Voz 0125 16:36 desde hace veinticuatro años la ley española obliga a que para ejercer en la pública además del grado en Medicina Se cursen cuatro o cinco años de MIR pero Castilla y León se aferra a un resquicio legal avalado por el Tribunal Supremo que permite estas contrataciones en situaciones extraordinarias como lo es según el consejero de Sanidad Antonio Sáez Aguado que en cinco años se vayan a jubilar más de la mitad de los médicos de Primaria de los pueblos castellanoleoneses

Voz 23 17:02 la obligación de las administraciones sanitarias es facilitar asistencia sanitaria a la población pero a mí me gustaría darle a esto el sentido en todo caso de ese carácter extraordinario no puede ser lo normal

Voz 0125 17:14 el Ministerio de Sanidad insiste Pepa en que legalmente no se puede ejercer sólo con el título y en que las comunidades no deben convertir en norma

Voz 1727 17:22 menudo debate gracias Laura hasta luego otro debate ahora que muchas familias están desayunando en casa a punto de salir o en el coche ya camino del cole pensar si os sentís identificados con este dato cuatro de cada diez padres y madres reconocen que habitualmente tienen conflictos en casa con sus hijos por el uso de las pantallas los móviles o las Tablet pero ojo porque un tercio de los padres cree que que ellos mismos son un mal ejemplo para los niños porque madres y padres están también enganchados al móvil Isabel Villar buenos días buenos días estos son algunos datos de la Encuesta muy interesante que ha elaborado la empresa demoscópica Gap tres sobre el uso de la tecnología en las familias y más dice la encuesta pues que el setenta y cuatro por ciento de los padres cree que esto de la tecnología les ha unido poco nada sus hijos niños que de media tienen tableta a los diez años a los trece llega al móvil y luego el arrepentimiento

Voz 0931 18:20 cuatro de cada diez se arrepienten de haberle dado la pantalla excesivamente pronto

Voz 1727 18:25 es Narciso Michavila presidente de Gas tres que ha elaborado esta encuesta junto a la plataforma en pantalla dos su portavoz Pia García Simón enumera los riesgos que según los padres corren sus hijos en interrelación con desconocidos el ciberacoso el acceso a contenidos inadecuados luego está la pérdida de tiempo y por último la sobreexposición de su imagen sin embargo sólo cuatro de cada diez padres usan controles parentales y el sesenta por ciento querrían saber más sobre la educación digital pues es el mundo del que vivimos y hay mucha Eagle que vamos a viví de aprender a manejarse en esto es fundamental hay mucha autocrítica me dices Dani entre los oyentes

Voz 0931 19:01 sí escuchábamos antes a David

Voz 25 19:05 hola buenos días desde Alemania el problema del móvil los padres que queremos usar el teléfono móvil como si fuera niñera de nuestro hijo quedamos al niño el teléfono móvil cuando vamos restaurante para que no moleste no dejé comer tranquilo

Voz 0931 19:18 de paseo es cierto es ejemplos por eso marca de Barcelona reivindica en la necesidad de aburrirse sin pantallas afecta a familias como la de María Ángeles de Ciudad Real

Voz 26 19:26 no lo tenemos claro en la Ginés familiares los móviles fuera de la mesa cuando estamos comiendo tal porque sino es imposible mantener una conversación por otro lado cuando voy de visita a ver a mi ahijada tu madre a ella y a su hermana cuando las llevan el coche siempre van con su Tablet pero fíjate si las niñas lista cuando yo voy en el coche saben que lo desea cantar están aprendiendo las canciones que yo cantaba con dueño

Voz 5 19:54 yo creo que eso es muy gracias a todo

Voz 1727 19:57 son las ocho ya tira ni hasta ahora son las ocho treinta y siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:08 la Gutiérrez qué tal buenos días con cuatro grados ahora mismo en el centro de la capital esperamos más nubes el mismo frío que ayer hizo viento todavía fuerte en la sierra Pepu Hernández es el nombre del día en Madrid es el candidato de Pedro Sánchez para plantar cara a Carmena en la capital el próximo veintiséis de mayo para conseguir reflotar al PSOE en la capital tras cuatro años de oposición en la sombra de Ahora Madrid avanzó anoche la sexta y el PSOE ha confirmado que el ex seleccionador de baloncesto se presentará a las primarias del nueve de marzo para ser el cabeza de cartel otro

Voz 1727 20:39 independiente

Voz 1275 20:40 que se pone a los mandos del PSOE Javier Casal buenos días

Voz 0867 20:42 la el buenos días Laura los socialistas madrileños son

Voz 1275 20:45 los primeros sorprendidos con esta decisión que se ha manejado directamente desde Moncloa no

Voz 0867 20:49 anoche los grupos de whatsapp echaban humo eh Pepu Hernández es el as que guardaba en la manga Pedro Sánchez que había compartido la decisión sólo con su círculo más próximo con José Manuel Franco algún miembro de la Ejecutiva madrileña para el resto ha sido en efecto toda una sorpresa ya hay cierto enfado porque según algunos miembros socialistas de nuevo se tira de dedazo de nuevo se desprecia las bases con unas primarias en las que Pepu debe ganar aunque haya otros aspirantes y tercero porque se desvirtúa de nuevo dicen de la política cercana Noise convierte Madrid en el escenario de otras batallas Manuel de la Rocha dice que él no se apea el ex diputado y exalcalde de Fuenlabrada insiste en que irá a primarias contra PP veremos cómo encajan Laura Laura todas estas fichas y PQ da algún dato o explicación a lo largo del día ayer de momento prefería no hablar con los medios de comunión

Voz 1275 21:34 estaremos desgracia Cadena hasta luego el doce de febrero se abre el plazo para la presentación de candidaturas el ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha también ha confirmado que se presentará a las primarias

Voz 4 21:49 otro día más de huelga

Voz 1275 21:50 el sector del taxi ya van diez esta mañana los taxistas van a llevar a la Consejería de Transportes su nueva propuesta donde mantienen las líneas rojas que la Comunidad de Madrid se niega a aceptar que se vive un tiempo mínimo de antelación con el que reservaron Lumet e incluso según fuentes del sector se plantean también pedir que se vehículo esté obligado a recorrer una distancia mínima de cinco kilómetros para recoger aunque entre el Gobierno regional cree que debe ser el Ministerio de Fomento quien tome las riendas a partir de ahora desde el PSOE recuerdan que ya hay una ley nacional que es clara con el papel de las autonomías ciudadanos apuesta por una liberación total de sector Ignacio Aguado Daniel Biondi en la SER apostamos por una regulación nacional porque no tiene sentido que haya ocho mil regulaciones distintas para hablar

Voz 0931 22:30 el es que es lo que propone vosotros que las regulaciones sobre Cesc en Fuenlabrada sean distintas al Getafe y lo que viene a decir ese decreto

Voz 1275 22:37 ley es que el transporte terrestre urbano lo deben regular las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque no se puede regular el tráfico urbano en Madrid igual que el de Zamora tras la reunión con la comunidad los taxistas han convocado una rueda de prensa después tienen previsto concentrarse de nuevo en la sede del PP en Génova en la Puerta del Sol como estos días se lo venimos contando una residencia de enfermos de Alzheimer ha sido denunciada ante la justicia tras llevar más de un año con una plaga de hormigas y más deficiencias titulares con Virginia Sarmiento es la residencia pública de la Fundación Reina Sofía en Vallecas las trabajadoras denuncian la falta de pañales toallas esponjas o jabón la Gerencia en manos de la empresa Clece tampoco sustituye al personal cuando falta o está de vacaciones la Consejería insiste en que todo está bien incluso con más personal del necesario el equipo de Íñigo Errejón se reúne hoy con Equo para avanzar en las negociaciones de una lista única para la Comunidad ayer lo hizo con Izquierda Unida con buena sintonía todavía es duda su asistencia al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos previsto para hoy la tasa de abandono escolar sube un cero coma cinco por ciento en dos mil dieciocho en la Comunidad de Madrid situándose en un catorce coma cuatro por ciento pese a contar con una de las rentas per cápita más altas son datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la última Encuesta de Población Activa cuatro personas han sido condenadas al límite del cartel por pertenecer a una red de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros sin papeles

Voz 5 23:50 los deportes en Hoy por hoy

Voz 28 23:56 es decir

Voz 29 23:57 Cerezuela semifinales pero dos goles del Valencia en el tiempo añadido les dejan fuera it terminaron además en pelea

Voz 1613 24:03 sobre césped Sampe buenos días buenos días que plasmó la fruta

Voz 1161 24:06 nación por perder el objetivo que estaba conseguido con el empate a uno en el noventa y uno y que reflejó también el ambiente caldeado previamente por dos semanas de declaraciones cruzadas entre los técnicos en el partido enfado de Jorge Molina que lograba el gol madrileño y era expulsado por el colegiado en la trifulca del final en la que tuvo que intervenir incluso la policía

Voz 30 24:22 sí Gomis pensamientos K en los partidos que no Estafeta enfrentamos contra ellos sepan la semana antes llorando pero literalmente llegando al final parece que da resultado

Voz 1613 24:32 que los que llevan hablándolo a cinco semanas contra ellos

Voz 31 24:34 a ellos llorando toda la semana antes llorando y después pues bueno nosotros éramos hemos abierto la boca nosotros hemos jugado simplemente ya hasta el final

Voz 1161 24:41 Calderón joven también fue expulsado Bruno en la pelea y antes durante el partido el Getafe perdió por expulsión injusta mañana partido de vuelta runner Girona con cuatro dos en la ida

Voz 14 24:50 Mercedes Benz en Madrid la filial de Marta

Voz 4 24:52 en España patrocina Hora punta

Voz 5 24:55 y ofrece la información del trafico elija la mejor ruta

Voz 32 24:59 vamos de nuevo a las carreteras dgt María Herrero buenos días buenos días mejorando poco a poco la situación aunque todavía quedan complicaciones en los accesos sobre todo por la A6 en Majadahonda en El Plantío también en la zona árabe ahora mismo en ambas direcciones y también en la M cuarenta complicaciones en los tramos habituales de Vicálvaro Coslada hacia la dos también en el barrio de La Fortuna de Pozuelo hacia las seis y sobre todo en balde maniquí túneles del Pardo ahora mismo en ambos sentidos

Voz 1275 25:22 la situación en las calles de la capital Alcázar quieta

Voz 1727 25:25 hola buenos días Laura muy difícil lo tiene

Voz 1322 25:27 a a los conductores que en este momento acceden a la ciudad por el norte la M seiscientos siete la M once presenta retenciones también la A6 con retenciones que ya van más allá de la Glorieta del Cardenal Cisneros para conectar con Cristo Rey en la M30 el tráfico sigue siendo muy lento entre el Puente de Vallecas y el nudo de Manoteras y recordar que por trabajos urgentes en Calzada sigue cortada la calle Torrecilla del puerto en su acceso por Arturo Soria

Voz 33 25:54 vuelven los estar desde Mercedes Benz dieciocho días para que disfrutes de unas condiciones inigualables pite lleve su Mercedes

Voz 4 26:00 espera como de inigualables en el guión sólo pone inigualables porqué no estamos ya en un concesionario para que nos las cuenten

Voz 1727 30:10 no son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1613 30:14 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 el Rey está en Irak visitando a las tropas españolas que instruyen allí al ejercito del país allí en Bagdad está la enviada especial de la SER María Manjavacas buenos días

Voz 1444 30:28 buenos días el Rey ha reunido aquí en uno de los hangares del aeropuerto de Irak con el contingente de fuerzas especiales a los que les ha agradecido su labor por la paz y por la seguridad de un país que necesita estabilidad sé que es duro decía gracias por el trabajo que hacéis por cómo lo hacéis no es fácil estar separado de vuestras familias siento orgullo como Rey decía como español al término de estas palabras los militares le han cantado el cumpleaños feliz ahora se va a reunir con el presidente de Irak aquí en el palacio presidencial y después ya se desplazará a la base militar donde se encuentran los quinientos militares españoles que participan aquí en misiones de paz

Voz 1727 31:09 informarse está convirtiendo en una tarea de alto riesgo y con amenazas preventivas eldiario punto es acaba de difundir un burofax que le enviado la sociedad Distrito Castellana Norte amenazando con denunciarle y publica un documento que tiene sobre la Operación Chamartín un proyecto urbanístico en Madrid del que este medio de comunicación Aimar viene contando detalles muy concretos y muy escandaloso

Voz 0027 31:30 detalles de cómo todos los gobiernos desde los noventa han ido renegociando en favor del BBVA de la constructora San José un contrato por el que el Estado a través de Renfe les vende a esas empresas dos millones y medio de metros cuadrados en una de las zonas más caras de la capital para construir el contrato original se firmó en mil novecientos noventa y tres Renfe se quedaba con el cincuenta y tres por ciento de los beneficios de la operación pero a partir de ahí todos los gobiernos han ido renovando el contrato con más hectáreas con cláusulas cada vez más beneficiosas para la empresa Icon menos obligaciones para esta todo sin repetir ni una sola vez el concurso público en veinticinco años eldiario punto es ha publicado los documentos prueban esa renegociación lesiva para los intereses públicos y también que hubo un informe de Renfe en dos mil once que pedía expresamente cancelar la operación Chamartín por graves incumplimientos de la empresa adjudicataria pero del Gobierno entonces

Voz 0931 32:26 el Gobierno de de Aznar lo ignoró

Voz 44 32:32 ha dedicado las tarde este hizo cuál es esta la hemos visto llegan los locos

Voz 1613 32:57 ya está ahora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos gran sorpresa Pedro Sánchez designa Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid peleará en primarias con el ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha el mítico seleccionador nacional de baloncesto con el que España ganó el campeonato del mundo en Japón en el año dos mil seis es un hombre muy valioso muy interesante y muy inteligente otra cosa es su capacidad política que naturalmente es un enigma en primera instancia veremos cómo cae en las siempre muy dura de pelar familia socialista Madrid

Voz 1161 33:28 Peña todas llenas de cuñados a la que

Voz 1613 33:31 el otro independientes ya pasó un trago interno similar en el año dos mil quince cuando Tomás Gómez fue descabalgado para dar paso Ángel Gabilondo aquel movimiento resultó positivo porque Ángel tiró muy para arriba del voto socialista estuvo a un tris de ganar la Comunidad sólo faltó un escaño porque Izquierda Unida no logró por muy poco el cinco por ciento imprescindible qué ocurrirá esta vez en la actualidad la situación para el Izquierda Madrid es muy paradójica según todos los sondeos Carmena Gabilondo serían los más votados pero ambos serían derrotados por la suma de las derechas en el Ayuntamiento porque el PSOE está pinchado en la Comunidad porque Podemos está dividido Begoña Villacís de Ciudadanos sería la alcaldesa si así ocurriera los de estarían comprometidos con Pedro y con Vox para la Comunidad Pepu es por tanto un tiro a la canasta a la desesperada de Pedro Sánchez su sueño que cese su pesadilla Ruth Beitia

Voz 0027 36:20 tiraba entreno es del dos mil uno de junio de dos mil uno

Voz 47 36:22 no es que el Gobierno de Aznar ignora

Voz 0931 36:25 ese informe de hecho un año después firma nuevo contrato con condiciones más ventajosas para las empresas sabíamos cuenta hace unos minutos

Voz 1727 36:31 aplica el diario punto es oye por cierto Mariola los fichajes estrella en la política Pepu Hernández que tiene un perfil lo describía muy bien e Iñaki Gabilondo no es un tipo que tiene visión política hay que además ha expresado inequívocamente suposición de muchas ocasiones pero el Gobierno ha tenido experiencias irregulares con esto de fichar a alguien ajeno a la política profesional porque la política profesional

Voz 37 36:55 al final es un oficio es una es un oficio perdón

Voz 1444 37:01 necesito oficio tiene decía

Voz 1727 37:04 de oficio de visita oficio mira yo

Voz 1444 37:07 sí dice Iñaki Gabilondo que este señor tiene visión política yo me lo creo porque Le concedo es eh autoridad al análisis político de Iñaki pero yo desconozco casi todo de de este seleccionador no me interesa nada el baloncesto lo siento mucho por lo tanto su persona me resulta absolutamente hay ajena obviamente de ayer a hoy he hecho mis investigaciones podría portaran una reflexión sobre él pero me parece más interesante centrada en análisis donde tú lo señalas yo creo que estamos pasando de una época en la que los partidos políticos estaban cerrados en sí mismo consideraban los candidatos a cualquier tipo de puesto político como sí

Voz 1727 37:51 era una carrera administrativa donde el que había cola

Voz 1444 37:53 cada globos en los mítines y repartido pegatinas del partido pasado un tiempo acreditando trienios pues acababa en un puesto destacado de salida para una campaña electoral a una especie de casting permanente permanente donde el elemento significativo es saber en cuántas sorpresa causó en el electorado yo no sé si esta es la fórmula ni más serían y más profesional ni ni más efectiva para conseguir el objetivo que es ganar la alcaldía de mal

Voz 1727 38:23 París Luis a veces a la política de pedimos cosas contradictorias no a la vez que sea porosa sólo faltaba que representa a la sociedad y que sea permeable y que permita entrar y salir a gente a talento que no va a estar permanentemente en la política y lo decimos ojo que este señor de política no tienen idea o a ser el candidato a presidir una institución

Voz 1161 38:43 el Bayern leí un artículo de José Luis Villacañas que me pareció excelente y planteaba la necesidad de replantear la forma la forma partido no la forma partido pues pues tiene sin duda iba a seguir teniendo la misión de mantener ciertas ideas y valores en los en los periodos electorales de definir posiciones de marcar temas de agenda de mantener integrada toda esta red de contactos y esta agenda esta agenda social pero quizá no es la forma más adecuada para concitar y suscitar apoyo popular en el momento las elecciones que en lo que hay que presentar son equipos de gobierno en una sociedad fuertemente compleja tecnificada en lo que hay que presentar en la posibilidad de ya digo integrar integrar equipos de equipos de gobierno amplios unificados con gente que en el partido gente que no venga que no venga de partidos yo creo que ahora mismo cada vez más los aparatos de partidos tienen dificultades para representar la complejidad de la vida de la vida social y eso tiene que ser reflejado

Voz 48 39:40 más allá de la personalidad de de de

Voz 1727 39:42 Pepu Hernández Enric lo que demuestra este movimiento del PSOE es que sigue moviéndose todo el centro la izquierda después del ataque de nervios general que ha provocado el resultado de las elecciones andaluzas no

Voz 19 39:52 si el partido socialista intentó hacer algo que no consiguió en años anteriores que ser competitivo en las elecciones en en la ciudad de Madrid y me da la impresión de que con esta candidatura

Voz 0931 40:08 lo puede ser

Voz 19 40:10 el mensaje fijémonos lo siguiente es un entrenador de baloncesto experto en equipos en un momento en que en el equipo que dirigieron alcaldesa Manuela Carmena pese a sus logros esos activos que pienso que son muy importantes en estos cuatro años

Voz 0931 40:25 pues no lo desbarata están desbaratando entonces

Voz 19 40:30 el Partido Socialista dice oiga pero yo ponga un experto equipo eh une entrenador de baloncesto de éxito no el mensaje el símbolo la metáfora es es buena luego veremos su aplicación práctica hace falta que el entrenador una vez estén en la cancha política sepa repetir los aciertos que repitió en el campo de baloncesto pero el mensaje es ése es decir el equipo de Carmena el proyecto Carmena que era o el engarce de muchas cosas en estos momentos ante el estupor de la mayoría de sus electores que están absolutamente perplejos y que no entienden nada se está desbaratando

Voz 0125 41:08 mira yo entonces el Partido Socialista

Voz 19 41:10 primera vez mucho tiempo intenta ser vamos a ver si lo consigue intenta ser competitivo

Voz 0931 41:17 perdona Mariola

Voz 1444 41:19 yo iba a decir esta metáfora del que como es un líder en la gestión de equipos automáticamente va a ser capaz de gestionar un equipo político es que es una metáfora que yo no aceptó como válida porque si podrían valernos entonces casi cualquiera mira el jefe del equipo de rescate de Julen que seguro que es un hombre con una capacidad

Voz 0931 41:46 para ordenar con una capacidad para

Voz 1444 41:49 gestionar los talentos de las personas que forman exequipo para también podría ser el candidato válido para partido socialista a la Alcaldía de Madrid va seamos yo creo un poquito más rigurosos que hay otro elemento

Voz 19 42:03 no podemos tener discrepancias pero yo creo que no nos en en el estadio en el que llevamos la discusión Mariola no nos podemos acusar de falta

Voz 48 42:13 además yo creo que este debate ya sobre la personalidad de de de

Voz 1727 42:17 del elegido lo podemos dar por zanjado me interesa más está derivada de dónde está la izquierda no que le está pasando a toda la izquierda y cuando digo toda la izquierda empiezo a contar desde el centro muy centro y muy amplio y los sectores incluso más moderados de la derecha que está muy desconcertados con lo que está pasando en el panorama Polly Dico y que está viviendo todavía el tsunami que llega del sur todo este movimiento hay que leerlo también en esa clave no

Voz 1161 42:43 bueno yo creo que sin duda sin duda sí pero pero el resultado que refleja pues hombre por un lado Manuela Carmena Íñigo Errejón Ángel Gabilondo Pepu Hernández por el otro lado es decir Mariola bueno claro pero es que por el otro lado tampoco está Churchill digamos no por el otro lado están Ayuso Villacís Ortega es mi del otro matón que vaya a poner que vaya a poner Vox Almeida Ossa que decir que tenemos unos perfiles verdaderamente harán de estremecedores frente frente a unas opciones que se presentan probablemente prevalente separadas pero representando una opción una opción diversa plural que yo creo que puedo hacer sentirse al electorado al electorado de un amplio de un amplio espectro muy cómodo

Voz 1727 43:25 se está desmoronando el equipo Carmena como decía así

Voz 1161 43:27 yo creo yo creo que es todo lo contrario es verdad que quemar Madrid Ahora Madrid la la plataforma anterior precisamente por por por su por su novedad integró elementos como como extraordinariamente heterogéneos no no pudo Manuela componer propiamente un equipo de de gobierno y ahora sí lo va a poder hacer esa es fundamentalmente la diferencia con con con Ahora Madrid respecto a la plataforma que que presentaban Madrid es verdad que ha habido ha habido diferencias dentro de dentro del actual equipo de Gobierno precisamente por eso Manuela pedía un un equipo más cohesionado y puso como condición presentarse con un equipo más cohesionado a estar próximas elecciones

Voz 0931 44:05 es decir Henrik pero yo creo que

Voz 19 44:09 aquello de hay un elefante en las alas medía entiendo que es mejor no nombrarlo pero lo de Fanta está Luis entonces el elefante está ahí tiene un volumen bastante considerable no es decir en estos momentos el desbarajuste en el área política no me estoy refiriendo ya el partido en el área en el área es decir en aquello que consiguiera la alcaldía de Madrid en dos mil quince y que consiguieron unos resultados extraordinarios de muy excepcional desde el punto de vista político en diversas ciudades de España

Voz 1727 44:40 lo que está a la izquierda el PSOE exactamente esto en esto

Voz 19 44:43 entonces es hoy un desbarajuste es decir su oferta en estos momentos a la sociedad española a sus electores que observan perplejos lo que está ocurriendo es la vida de Bryant y esto lo estamos viendo cada día

Voz 1727 44:54 ya entonces yo creo que en fin entiendo la

Voz 19 44:57 cuenta de rehuir la discusión pero él está es bastante grande

Voz 1161 45:02 vamos a ver cómo se que sí que sí

Voz 19 45:05 hemos llegado al ritmo trepidante

Voz 1161 45:07 de de la actualidad pues percibe como como determinada confusión pero esta tarde y Consejo Ciudadano de Podemos si es posible no sé si se ocurrirá que se plantee una una alternativa nítida que decir no a una propuesta absolutamente nítida en el sentido de apoyamos a más Madrid no sólo al Ayuntamiento sino también en la comunidad o bien presentamos una candidatura propia esto ninguna de las dos opciones serían y un elefante ningún drama ni nada que se le pudiera parecer esto simplemente es la decisión de decir bien aquí hay

Voz 0931 45:35 no es la vida de una vida de Brian

Voz 1161 45:42 el hombre Enric osea es sencillamente es decir aquí hay una masa electoral que debe ser representada iba a ser representada y las alternativas son que se presente de un modo que ser representada de un modo de un modo integrado o que sea representada de modo diferenciado lo es una alternativa drama a Atica fíjate yo creo que sí

Voz 1444 46:02 sin Si hubiera una estrategia política en términos de izquierda derecha de cómo la izquierda puede organizarse para vencer políticamente a la derecha en Madrid más allá de las estrategias particulares de cada una de las opciones políticas debería buscarse mecanismos que permitan que la suma de las izquierdas de como resultado una opción clara de gobierno hasta ahora de las estrategias que estamos viendo eh por supuesto tendremos que esperar a mayo para ver si tienen resultado no pero yo no sé hasta qué punto se ve con nitidez esa idea de que las estrategias conduzcan a que la suma de como opción que gobierne la izquierda luego quién sea la persona que gobierne pues eso

Voz 19 46:50 pero yo si me permites la Izquierda muchas veces que tienen una cosa que yo nunca ha acabado de hace desde hace años en hago entender qué es esa tendencia auto celebra casita auto lógico

Voz 1613 47:01 es decir puesto que somos de izquierdas vamos

Voz 19 47:04 vencer esto está por ver eh

Voz 1161 47:07 hemos de izquierdas y progreso

Voz 19 47:09 seguro que ganamos nosotros sonoros gángster son unos desgraciados pero déjame acabar déjame acabar porque vamos a ver en dos mil quince que ocurrió se dieron unas circunstancias muy excepcionales el electorado del PP estaba enfadado con el PP ya empezaba a estar enfadado todavía más y ha dado pie a otro partido la figura de Esperanza Aguirre estaba terriblemente desgastada muchos electores de la derecha en su fuero interno deseaban que Esperanza Aguirre desapareciese de escena y luego podemos ir a la gente de Izquierda Unida hay alrededor estuvieron una genialidad qué es hacer un engarce muy complejo de sumar cosas bastante heterogéneas y coronar las con una persona que conectaba con una generación mayor y eso les dio una victoria excepcional en estos momentos ese engarce Se ha roto entonces yo el lecho es decir no somos somos todos muy progres por el hecho de que somos muy majos y muy somos muy progres vamos a repetir cuatro años después en un momento en que el viento político no sólo España sino en toda Europa está yendo en otra dirección que la percusión la percusión de la política hoy está en manos de la derecha a ver si nos enteramos por el hecho de ser muy majos y muy progres no se ganan elecciones

Voz 0931 48:27 venga Henry nos por el hecho ser muy majo ser muy pobre es por el hecho de tener la firme convicción de que la inmensa mayoría de Madeleine quieren ser

Voz 4 48:35 cobrados por boxes un total no quieren ser