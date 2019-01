Hoy por Hoy (30/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 Nicolas Maduro acaba de hablar con una agencia rusa rechaza celebran elecciones presidenciales antes del año dos mil veinticinco elecciones que son las que exige Europa pero a cambio Aimar ofrece adelantar las legislativas

Voz 0027 00:37 que llevaría a disolver la Asamblea Nacional que es la Cámara en la que la oposición tiene ahora mismo mayoría absoluta Omán duro dice que está abierto a negociar con esa oposición con mediadores extranjeros es una opción días exploró que terminó descargando ha difundido Maduro un mensaje por las redes sociales en el que interpela dice a los ciudadanos Estados Unidos

Voz 5 00:57 no en América Latina Estados Unidos pretende intervenir no tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar no permitamos violencia estamos un pueblo de paz orgulloso de nuestra historia de Simón Bolívar

Voz 0027 01:11 en Córdoba dos personas han muerto en el incendio de una vivienda ha ocurrido en la localidad de Moriles María Eugenia Vílchez Última hora

Voz 1473 01:18 las víctimas mortales son un matrimonio de sesenta y nueve noventa y dos años de edad el fuego ha comenzado en el dormitorio el incendio era visible desde la calle a las cuatro menos cuarto de la madrugada los vecinos han alertado del fuego idea que había personas en el interior de la vivienda los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida a estas dos personas

Voz 0027 01:37 la Fiscalía federal de Alemania acaba de anunciar que ha detenido a tres personas por planear supuestamente un ataque yihadista en el país los arrestados son de origen iraquí querían utilizar un vehículo para atentar según los investigadores todas vía no habían elegido un objetivo ir en Estados Unidos una mujer ha desconectado por error a un hombre en muerte cerebral pensando que era su hermano y ha dado muerte a quién no era por un error del hospital Carolina Gómez

Voz 0393 02:00 así el pago en Le llamaron un día de un hospital del Bronx para informarle de que su hermano se estaba muriendo el hombre se encontraba inconsciente con una aparente sobredosis de droga y con lesiones cerebrales que según los médicos eran irreversibles ella estuvo con él físicamente pero no cayó en que se trataba de otra persona en el New York Post cuenta que iba intubado llevaba un collarín y estaba un poco hinchado pero se parecían cuando preparaba su funeral el médico forense le llamó para decirle que se trataba de un error que el hombre al que habían desconectado y al que pretendían enterrar era Freddy Clarence Williams no Freddy Williams su verdadero hermano que estaba vivo pero cumplía condena en una cárcel desde julio

Voz 0027 02:35 una cosa más Pepu Hernández el ex seleccionador de baloncesto al que Pedro Sánchez ha convencido para que se presente a las elecciones municipales en Madrid candidatura a alcalde por el Partido Socialista acaba de confirmarlo creando una cuenta en Twitter se presenta como privó alcalde dice precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid estoy buscando jugadores te apuntas a México

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 6 03:09 no los venezolanos tienen hoy que sentir en el capítulo de hoy el Gobierno de Pedro Sánchez el aliento de la Internacional Socialista la deriva el Partido Socialista como socialistas porque defendemos la libertad como lo mínimo esos éramos nosotros los socialistas yo soy uno Du no hay socialismo sí

Voz 7 03:25 libertad en el hombre de pueblo como ustedes de la libertad y también la igualdad Gooden la humildad a mi juicio no de no considerar Down superiores a nadie siempre igual

Voz 6 03:35 al que pertenezca a un partido que se llame así mismo socialista que se vista entero de rojo y reclame a la voz en grito

Voz 7 03:42 Elisa hacías socialista que ocupa más mantenerse el bienestar o la detectado la libertad para ser traidores cata nada el ganado leales siempre si pierde el perdedor

Voz 8 04:00 toda la victoria siempre seremos siempre a veces

Voz 7 04:07 un amor y con fuerza víctima de vuestro grito

Voz 8 04:11 dos de guerra e independiente

Voz 7 04:17 roja porque nuestra bandera roja ahí tiene el puño y la rosa del en nuestra batalla será contra el miedo y contra la resignación seguirá al frente estaba bajo el cielo jurídicas bien este cielo maravilloso de nuestra Venezuela amiga me deja el cambio climático es una realidad que una aparece Torra Puigdemont la agua Ali revolucionaria antiimperialista bolivariana Ibai más profundamente chavista lo sin prisa de

Voz 9 05:03 blasfema por alegría con Pepa Bueno es un saludo especial saludara cadenas estamos en tiempos la historia estamos

Voz 1 05:11 un tiempo nuevo en una dictadura que no entiende que determinó su tiempo tiempo después

Voz 4 05:17 a la cosa

Voz 1727 05:22 otra cosa está más negra que antes de ayer

Voz 1 05:25 la propuesta de Maduro que no sorprendía hace unos minutos el equipo en el fondo no cambia nada porque

Voz 1727 05:30 lo que quiere es convocar elecciones legislativas que volvería a la Asamblea Nacional de la que has salido o ha ido incluye Torrent presidente del Parlament de Cataluña muy buenos días bon día

Voz 10 05:41 donde ha buenos días bienvenida a la Cadena Ser muchas gracias

Voz 1727 05:44 me gustaría saber su opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela

Voz 10 05:47 bueno pues yo creo que al final en Venezuela la receta es fácil decir evidentemente es difícil de de de de implementar pero aquí supongo que la solución pasa evidentemente porrón diálogo interno mediación internacional finalmente elecciones

Voz 11 06:05 Elecciones

Voz 1727 06:06 a la presidencia usted cree que es el presidente ahora mismo el presidente encargado

Voz 10 06:15 los Se debe resolver en las urnas deben decidir los ciudadanos de Venezuela con mediación internacional no imposición sino mediación internacional mucho diálogo interno

Voz 1727 06:24 hablar después de de que el ex presidente decidiera pedir amparo al Tribunal Constitucional sobre una decisión que usted tomó como presidente del Parlament la Mesa de la Cámara que preside la de tirar el voto delegado nuevos procesados por rebelión

Voz 10 06:38 hemos hablado constantemente con Jones para Cataluña con quién compartimos proyecto en el Parlamento por tanto desde desde este hecho hemos ido hablando de cotidianamente todo lo que ha surgido una Parlamente Cardone obviamente

Voz 1727 06:51 pero usted qué cuerpo le dejó que Puigdemont procediera ante el Tribunal Constitucional español

Voz 10 06:57 qué respeto en cualquier caso a nosotros lo que haremos si hemos hecho siempre es respetar los acuerdos del Parlamento Cataluña el dos de octubre el año pasado hicimos un acuerdo en el que excepción dos cosas básicamente una que el Parlament no puede suspender a ningún diputado es una injerencia por parte de un interrogatorio del juez el Parlamento decía políticamente nosotros no podemos suspender ningún diputado pero también decía otra cosa que es que atendiendo al hecho que que no pueden venir físicamente lo de Cataluña habilitaba un mecanismo para que algún otro diputado ejercitar los derechos parlamentarios de los diputados presos o en el exilio y este es el acuerdo que hicimos el dos de octubre y que luego se materializó en el el nueve de octubre por tanto lo que hacemos es cumplir los acuerdos que aprobamos en Parlamente Cataluña con una a una mayoría en la cual también estaba sus Cataluña lo que no se me puede pedir a mí es que me aparte de los acuerdos que ha que aprueba el Parlament de Cataluña que aprobaron la mayoría de los diputados y diputadas de nuestra cámara

Voz 1727 07:59 sí porque cree que Puigdemont recurre al Constitucional su decisión

Voz 10 08:02 insisto es una decisión que que que respeto todo caso quién quién debe explicarla es quién haya tomado

Voz 1727 08:10 la pelea de usted en el Constitucional que esta cuestión no es decir está dispuesto

Voz 0568 08:14 va a presentar un recurso al recurso seguirá su curso

Voz 10 08:20 pues fíjese que por la misma decisión del dos de octubre yo también tengo una querella apuesta por ciudadanos eh por lo tanto es decir esto Serra se va a trasladar el precio eso judicial que que que si hubiéramos en cualquier caso insisto que a nosotros lo que hacemos es ser coherentes con unos compromisos que toma el Parlamento en la Mesa del Parlament

Voz 1727 08:41 dijo Aznar que antes se rompería Catalunya que España sólo la descripción que estamos haciendo de cómo va a los recursos de unos y otros con decisiones que toma el Parlament de Cataluña parece que les da la razón no a José María Aznar se ha fracturado Cataluña que España con respecto al Bruselas

Voz 10 08:56 yo creo que al contrario a lo que hemos hecho durante todo este tiempo y que que de la pasada legislatura ya viene desde desde dos mil diez con la sentencia el Tribunal Constitucional es corto Cruise grandes mayorías en Cataluña grandes consensos y hoy hay tres grandes consensos en la sociedad catalana uno acerca del fin de la represión los catalanes escuadras no queremos más represión no queremos presos políticos no queremos exiliados hay otro gran consenso al The door de que la solución debe ser democrática en la solución al conflicto debe ser votada los catalanes queremos votar el estatus político de nuestro país por otro consenso otro gran consenso alrededor de unos valores que que tienen que ver con superar el régimen del setenta y ocho y que tienen que ver con con conceptos republicanos podríamos podríamos decirlo así por lo tanto hay tres grandes consensos ah de alrededor del ochenta por ciento de la población de Cataluña y esto se ha construido en los últimos años en los últimos meses la unidad estratégica a la que nosotros apelamos a estos grandes consensos estas grandes mayorías a estos planteamientos que son de sentido común digamos en la sociedad catalana ya los cuales nosotros debemos responder políticamente pero no sólo en el de Cataluña no sólo el gobernador John esa de la sino también en Moncloa

Voz 1727 10:16 dígame aquel resultado electoral remite ese gran consenso del que habla dónde está ese ochenta por ciento pues cuando se ha producido en qué elección el ochenta por ciento lo que dicen

Voz 10 10:27 cuestas y además es lo que transmite la composición del Parlament de Catalunya fíjese en una cosa incluso incluso votantes de partidos como Ciudadanos o como el Partido Popular están de acuerdo en que la situación de represión no la quieren están de acuerdo que al final esto se resolverá votando

Voz 1727 10:47 en qué resolución del Parlament está como está erigiendo perfil profesional votado por quién fíjese

Voz 10 10:52 una cosa hay un consenso mayoritario en Catalunya que se transmite insisto no son las encuestas sino también pero hagámoslo a al al revés a que hay un consenso por el Estatut es sólo diecisiete diputados en quedó que defienden el Estatut hay una mayoría parlamentaria que defiende referéndum de autodeterminación es claro es evidente hay mayorías y minorías en el Parlament de Cataluña por lo tanto si hay una mayoría es alrededor de votar y de votar la solución política y cada uno aquí puede entidad la solución política que quiera pero en el fondo en Cataluña Barcelona pero también en Moncloa Se sabe que esto se va a resolver con un referéndum

Voz 12 11:34 todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe vamos a superar esta esta discusión no no lo quería saber dónde están en la resolución del Parlament donde el ochenta y tres por ciento de la Cámara de mucha entidad autodeterminación que hemos aprobado

Voz 10 11:45 muchas resoluciones a favor del derecho a decidir a favor del referéndum a favor de decidir libremente el futuro político de nuestro perdón luego cada uno planteara la propuesta que quiere de hecho es lo que pedimos al presidente Sánchez que ponga propuestas encima la mesa porque el consenso con el método lo tenemos métodos votar los independiente e independentistas antes que independentistas somos demócratas y evidentemente que respetaremos los resultados evidentemente pero queremos Rossi resolverlo votando queremos decidir porque hay un conflicto de legitimidad en Cataluña un tribunal el Tribunal Constitucional con la sentencia del Estatut rompió el vínculo entre la ilegalidad ilegitimidad Pedro y hay un problema de legitimidad y cómo se resuelve la legitimidad pues volviendo preguntar el pacto social

Voz 1727 12:29 o sea que tiene volviendo plantear las urnas volví lo dice

Voz 10 12:32 a vivir como queremos ver en qué marco queremos vivir

Voz 1727 12:34 vamos a superar esta conversación circular porque los catalanes votaron hace un año esas elecciones no valieron de nada no

Voz 10 12:40 las selecciones lo que dijeron es que hay una mayor independentista en el Parlament patrulla incluso con las circunstancias las que lo hicimos les recuerdo que el presidente de mi partido el candidato estaban aquí

Voz 1727 12:48 le agradezco la precisión en el Parlament no en votos como usted sabe muy bien cómo está Junquera

Voz 10 12:53 pues está muy fuerte le querían ha calado le querían que abandonara sus sus compromisos esos principios hay encontramos un Junquera es que está justo al contrario más fuerte más determinado en defender su posición política la cárcel no la ha cambiado en absoluto

Voz 1727 13:10 estamos interpretando bien todos los periodistas que lo que le dijo a Le Figaro es puse Montse fue yo me quedé aquí estoy pagando por quedarme

Voz 10 13:17 no lo que dijo Junqueras es cuál era su decisión personal y nativo de la foto en fin mire fijase una cosa Mi partido tiene su presidente en prisión en la cárcel su secretaria general el exilio exilio y prisiones son dos caras de la misma moneda de la moneda de la represión y las situaciones son muy graves y muy difícil difíciles personalmente y políticamente en ambos casos en la cárcel en el exilio

Voz 1727 13:46 el propio abogado de Joaquim Forn ha reconocido que a los políticos que están encarcelados preventivamente les ha perjudicado que Marta Rovira huyera un día antes de comparecer al Supremo porque claro permite que que el juez sostenga eso de reiteración en el peligro de fuga no

Voz 10 14:02 pero la justicia se aplica colectivamente lo suplica caso por caso

Voz 1727 14:06 no ridículo ha dicho que además si os justa sea única

Voz 10 14:09 eso es la debe responder a la casuística la situación de cada uno de los de los procesados

Voz 1727 14:15 no habrá listas unitarias en las municipales o no

Voz 10 14:19 lo que habrás o lo que tiene que ver es unidad de acción que no se debe confundir con uniformidad

Voz 1727 14:27 eso son listas separadas

Voz 10 14:30 es decir que yo creo que debemos proteger la pluralidad ideológica del independentismo del republicanismo que quiere decir que debemos fomentar porque es una riqueza a los matices ideológicos hay en el movimiento independentista que es lo que nos han hecho avanzar qué es lo que nos han hecho a crecer hispanos han hecho crecer pues evidentemente debemos mantener a la receta porque es la que nos permite a dialogar de tú a tú con Ciudadanos que muchos ciudadanos que tienen una ideología u otra pero que en cualquier caso queremos de alguna manera sumar al proyecto republicanos Capriles

Voz 1727 15:02 en este tiempo ríe Torrente que hemos aprendido todos estamos un año después de aquel otoño catalán el otoño de la ruptura en una en fin pagando precios cada uno de una manera por lo que ocurrió que aprendido a mirar al futuro como dice

Voz 10 15:18 las urnas el otoño de la de la democracia a lección las hay muchas la primera es que hemos visto que el Estado está dispuesto a todo con tal de mantener la unidad del Estado esta reflexión a esta lección no sólo atañe a los independentistas sino yo sino creo que atañe al conjunto de los demócratas españoles es decir al final visto lo que ha pasado en los últimos meses la pregunta era reflexiones a hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para mantener esta unidad que es lo mismo lo mismo que decir hasta dónde están dispuestos a aceptar que se llegue a los demócratas españoles para impedir sólo para impedir que los catalanes votemos esta es la reflexión de fondo de lo que hemos visto los últimos meses independientemente de si si tiene más simpatía o menos simpatía por el proyecto republicano proyecto independentista porque al final de lo que hablamos es de conflicto político y por tanto hablamos de democracia y en este sentido aquí es evidente que hay una colisión entre sentimiento de a fin de unidad del Estado y a los principios democráticos

Voz 1727 16:30 se lo pregunto desde el asombro no para pillarle de verdad nadie pensó ni nadie discutió entre ustedes que el Estado español iba usar toda la maquinaria toda la maquinaria legal de un Estado de derecho para evitar su fractura de forma unilateral por parte de una parte del territorio de verdad no contaron que destrozó derecho usa toda la maquinaria del Estado de Derecho

Voz 12 16:52 desde el mismo hombre desde el mismo

Voz 10 16:56 fíjese que desde el mismo asombro y sin voluntad tampoco de de Pilar la yo le pregunto a usted se imaginaba la violencia policial que vimos el uno de octubre yo no yo no me imaginaba que las puertas de un colegio electoral vendría la Policía aporrear a los ciudadanos que querían votar más incluso cuando desde dos mil cinco Se despenalizar expresamente la celebración de un referéndum el uno de octubre vimos la policía insisto aporreando gente que pacíficamente sólo quería votar alguien se imaginaba esta escena en a la Europa del siglo veinte

Voz 1727 17:29 bueno habíamos visto salieron presidente de la Generalitat que evacuado en helicóptero porque había mucho lío y cargas policiales muy sería por los recortes sociales delante de la de Cataluña habíamos visto mucho en los últimos años si finalmente hay elecciones generales este año que puede haberlas es sino hay presupuestos que por cierto usted no me va a decir si las van a apoyar verdad

Voz 10 17:48 sí es evidente como hemos dicho hasta hoy que si no hay movimientos por parte por parte del presidente Sánchez Esquerra Republicana va a presentar una enmienda a la totalidad

Voz 1727 17:59 si hay elecciones Esquerra se presenta a las elecciones al Parlamento español

Voz 10 18:03 a Si nos dejan si es decir a un usamos al veintiuno de diciembre y a unas elecciones que se convocaran con aplicación de ciento cincuenta y cinco nuestro líder nuestro a cabeza de lista en en la cárcel dicho esto evidentemente que Esquerra Republicana va a presentarse a todas las selecciones donde podamos a explicar donde podamos a plantear nuestro proyecto político a nosotros nunca nos da miedo las urnas nunca al contrario queremos democracia y por lo tanto queremos votar en cualquier circunstancia en cualquier situación votar es lo que hace fuerte las democracias es lo que hace fuerte a nuestro proyecto político por lo tanto no vamos a renunciar nunca a las urnas nunca

Voz 1727 18:49 el presidente del Parlament de Catalunya Esquerra renuncia a la vía unilateral

Voz 10 18:54 Esquerra lo que ha dicho y ha mantenido siempre es su apuesta por el diálogo la negociación y el convencimiento de que la solución al conflicto vendrá del diálogo

Voz 1727 19:06 le agradezco mucho la concesión no sabe cuánto porque tengo más preguntas y mis compañeros también vamos a hacer una pausa seguimos hablando

Voz 1727 23:07 a las nueve y veintitrés minutos de la mañana las ocho y Veintitrés en Canarias con el presidente el Parlament de Cataluña concluye Torrente en este programa desde las nueve dando un repaso a lo último y a lo de siempre en torno a un asunto para el que se buscan salidas Se trata de iluminar cómo salir de este laberinto en el que estamos todos porque nos va mucho a todos en que encontremos salidas a los muchos laberintos en los que estamos este es uno de ellos central funda mental así que abro la mesa a Luis Alegre Mariola Urrea Henri Giuliana para que dialoguen con el señor Torrente Enric el primero

Voz 0568 23:44 sí muy buenos días señor buenos días bien antes de que empezase a la entrevista estábamos discutiendo sobre las los debates presentes que están ausentes es decir cuando se habla de otra cosa menciona yo creo que a lo largo de la conversación que hay unos temas candentes no de la relación de ustedes con lo que fue el fondo de convergencia diferencias de criterio diferencias estratégicas a mí me parece notables pero que evidentemente ustedes intentando minimizar ahora bien vemos al núcleo de lo que el quiero preguntar la política española ustedes son actores de la política española están el Parlamento español volverán a estar entendido que quieren ir a veces elecciones cuando ella ya han tomado decisiones por ejemplo en mayo toda la decisión muy importante que sumarse a una moción de censura creo que en el independentismo catalán en estos momentos hay una una discusión también implícita de algunas veces toma una cierta idea que la siguiente que es que es lo que le conviene más al bloque soberanista catalán el y la situación derivada la moción de censura es decir la actual Gobierno no voy a decir la actual mayoría parlamentaria pero no está claro que exista no hay parlamentario pero el actual escenario o un otro escenario que ya tiene visibilidad que es la alianza en Andalucía un escenario percutir Vox usted qué cree que le interesa para los próximos tiempos a Esquerra Republicana y en su conjunto al soberanismo en Cataluña

Voz 10 25:12 nosotros nunca hemos sido partidarios del cuanto peor mejor cuando peor peor en todas las circunstancias por eso de hecho nosotros votamos a críticamente la moción de censura que hizo presidente al presidente Sánchez lo volveríamos a hacer claro para sacar el partido más corrupto de Europa del poder para sacarle derecha ha del poder a pero hoy estamos en una segunda vuelta podríamos decirlo así de esa moción de censura estamos en una segunda fase dónde debemos plantear de qué va la legislatura y sobre todo cuál es el planteamiento del PSOE del presidente Sánchez en relación al conflicto en Cataluña y hemos puesto dos condiciones muy claras muy meridiana es para aprobar los Presupuestos movimientos en la línea anti represiva evidentemente a unos presupuestos sociales porque al final de lo que se trata es de hacer política a propósito de los presupuestos evidentemente pero de hacer política de dar respuestas políticas y eso es lo que pedimos al presidente Sánchez lo que a mí me preocuparía también me preocuparía si fuera para incluso votante del PSOE es si la única alternativa que está encima de la mesa es el miedo a un tripartito de derechas al tripartito de derechas de extrema derecha es decir lo lo único que se pone encima de la mesa para seducir a eventuales a grupos parlamentarios que vote los Presupuestos o incluso la ciudadanía es el miedo a que venga la extrema derecha el presidente Sánchez debe decidir si quiere SER estarse dejarse secuestrar por este marco político este marco conceptual o hacer de estadista y afrontar el fondo de la cuestión qué es lo que le pedimos nosotros un clima de diálogo una mesa de diálogo de negociación para resolver democráticamente el conflicto en casa

Voz 1727 27:04 es muy interesante esto que dice quien asume en Cataluña el hecho de que no hay República no hay reconocimiento internacional y no hay mayoría social que apoye sus tesis quién asume esa responsabilidad en Cataluña un año después cuando está a punto de empezar orgullo

Voz 10 27:17 ha ha mezclado pero que no son

Voz 1727 27:20 no sólo no no porque bebe me sugerido su respuesta es sí

Voz 10 27:23 prefiero que que hay una una inmensa mayoría que siempre siempre hablamos que es del ochenta por ciento que quiere votar que quiere a resolver definitivamente el conflicto decidiendo cuál cuál quiere que sea el estatus político de Cataluña por lo tanto en fin sin se resolver quiere dejar de hablar de del conflicto es muy fácil que se ponga las urnas votamos pero es que es así de sencillo al final los conflictos políticos se resuelve haciendo política no en los juzgados no los tribunales no aplicando el Código Penal este es el planteamiento es la pregunta que le hacemos a presidentes Sánchez quiere seguir como hacía el PP judicializado la política planteando esto como una cuestión meramente judicial meramente jurídica meramente a en el Código Penal o quiere hacer política es lo que pedimos es que haga política y hacemos un llamamiento al conjunto de los demócratas españolas que esto lo vamos a resolver votando lo sabe todo el mundo por lo tanto empecemos a hablar no sentamos que cada uno haga la propuesta que que era conveniente

Voz 1727 28:27 Mariola Urrea bon día president

Voz 21 28:30 en Cannes días me gustaría formular una pregunta retornando a los grandes consensos que usted señalaba que existen hoy en Cataluña hay que cifraba en torno al ochenta por ciento y por orden de presentación me centraría en el segundo y un tercero ha hablado de una se necesita una solución votada necesita una solución pos mil novecientos setenta y ocho pregunta es ese nuevo estatuto jurídico que articulará la relación entre Cataluña y España que le formula desde Madrid y una tú a licitación del Estatuto de Autonomía responde a la idea de solución votada solución que actualiza el marco del setenta y ocho

Voz 10 29:09 lo política debe comprender todas las opciones políticas presentes en Cataluña no puede dejar al margen a al cincuenta por ciento de la población de Cataluña no puede dejar al margen a los que queremos ejercer el derecho a la autodeterminación los que queremos votar independencia porque esto sería una solución esto enquista haría o empeoraría el conflicto cuando hablamos de votar hablamos de que cada uno pueda poner encima la mesa su propuesta la nuestra evidentemente respondiendo a lo que quiere Cataluña es votar ejercer el derecho de autodeterminación votar la independencia si el presidente Sánchez tiene una propuesta que por cierto aún no hemos visto no ha visto nadie hay algunas declaraciones así co disonantes pero concretamente no hemos visto nada que la poner encima la mesa y que no tenga miedo las confrontados que decidan los ciudadanos y luego veremos qué consensos no es capaz de sumar cada una de las propuestas si no se creen

Voz 1727 30:04 que hay un gran consenso en Cataluña por no lo

Voz 10 30:06 da por ciento de votar pues oiga es muy fácil ponemos las urnas esto sí que será inapelable

Voz 1727 30:11 Luis Alegre bueno yo yo antes desde

Voz 22 30:13 preguntarte nada sigue quiero decir que comparto una ocupación por por por la represión en en en esta situación de hecho me me resulta desconcertante que why do no está en la cárcel en Venezuela Junquera es si está en la cárcel España estaba produce vergüenza honestamente pero quería preguntarle un poco en la línea de lo que le le planteaba Enric no dice bueno nosotros no somos partidarios del cuanto peor del cuanto peor mejor sin embargo nos encontramos con que el bloque de la derecha en España parece que no está dispuesta bajo ningún concepto ahí ni un milímetro más allá del acuerdo del setenta y ocho de tal forma que como resultado esa estrategia nos podemos encontrar con que Qatar Núñez no es independiente y además no es independiente en España mucho peor en España con menos libertades en una España con una fuerza una fuerte presión recen realizadora que valora ante este escenario que parece que es el que nos encontramos

Voz 10 31:00 yo cocido contigo que ha el avance de la extrema derecha no es un problema sólo para los independentistas un problema para el conjunto del Estado español los demócratas españoles de la ciudadanía española definitiva porque es un problema desde su punto de vista el discurso xenófobo machista en fin estaremos todo lo que conlleva el avance de la extrema derecha en cualquier caso ha es justo con lo que decía antes no puede ser que la única propuesta de futuro sea a a corto plazo planteando que la solución pues o la alternativa puede ser mucho peor seamos constructivos hagamos política pongamos encima la mesa una propuesta esto requiere lo sé a Valencia lo sé hay que ser valiente para plantear una propuesta política que resuelve el conflicto de una nosotros somos valientes estamos sentados en la mesa y queremos hablar de todas las soluciones y todas las posibilidades pero esto insisto requiere que por otra parte aparte el Gobierno Sánchez el presidente haya también esa valentía proponiendo a propuestas de futuro no suele decir mira lo que va a venir es mucho peor de acuerdo lo que puede ser mucho peor pero que propones que propone es para solucionar para saltar esta situación para que no se enquista el conflicto para que no empeore el Consell

Voz 1727 32:28 en Cataluña Roger Torrent yo le agradezco que haya estado esta mañana aquí en la SER muy buenos días muchísimas gracias son las nueve y treinta y dos las ocho y treinta y dos en Canarias sí

Voz 29 35:22 por hoy Pepa Bueno

Voz 30 35:27 no yo ni

Voz 18 35:40 Black si yo Mao

Voz 0568 35:42 mandar a las diez menos

Voz 1727 35:45 tengo nueve menos veinticinco ganarías con Henri Giuliana con Marielo Aburrea Ico Luis Alegre después de esa entrevista con el presidente del Parlament de Catalunya Esquerra parece que está en contra posición pero espuria estamos viendo formalmente público no se mueve no se va a mover Enric creo hasta que haya juicio no hay matices es evidente pero hasta que se celebre el juicio estamos aquí

Voz 0568 36:10 bueno No pienses en un elefante no se ha hecho ya muy popular pero sí es cierto es decir las situaciones complicadas se se expresan de dos maneras afirmando las muy muy claramente con silencios clamorosos ilusiones muy muy bizantinas lo es lo que creo que hemos asistido hoy las diferencias entre las dos grandes ramas digamos para mí del nacionalismo catalán como son Esquerra Republicana Hay y al el mundo de Convergencia que va cambiando de nombre que va mutando siguiendo las pautas de Manuel Macron que tanto éxito están teniendo menos en Francia es claro hay una divergencia estratégica muy clara que llega ya pienso a una contundencia verbal bastante notable cuando Junquera es le recrimina Puigdemont en una entrevista a un diario francés es decir yo estoy en la cárcel y tú no tú estás fuera no estos donde se va a medir bueno esto se va a medir las elecciones de mayo las elecciones municipales ahí se va a medir semana ve muchas cosas

Voz 1727 37:21 sí sí se va no me diera muchas cosas si va a seguir para darse no vamos a contarnos

Voz 0568 37:27 mediría quizá ahí se determine cuando menos una cosa quién lleva el liderazgo quién tiene

Voz 21 37:34 pero pero fíjate Enrique para entonces para esas elecciones donde los votos nos van a dar una imagen más fiel de lo que ocurre de las mayorías para entonces ya acabado el plazo de aceptar o no las enmiendas

Voz 1727 37:47 la totalidad del presupuesto hoy para entonces

Voz 21 37:50 en el independentismo tendrá que haber aclarado si sostiene o no sostiene a este Gobierno porque claro es que los tiempos se van cruzando en las estrategias políticas de de de cada cual y esa es una de las incógnitas que hay que resolver antes de mayo

Voz 1727 38:09 pero lo que no puede permitir el Gobierno de España tampoco es ir mendigando apoyo a los Presupuestos es decir la apoyan los presupuestos están además han diseñado cómo han diseñado bien pues si se apoyan se apoya si no iremos a elecciones esto eso sí que es lo que tiene la democracia no si yo lo presupuestos elecciones el resultado que sea pues habrá que aceptarlo con naturalidad el que parece que no quiere elecciones presidenciales sino legislativas para disolver su asamblea nacional es Nicolás Maduro quiero que hablemos ya de de de Venezuela porque iba a ser un día fundamental hoy hay convocadas nuevas manifestaciones para parar el país es lo que pretende la oposición en un clima que ha ido creciendo en tensión a lo largo de la semana pareció al principio que no pero hoy está ya la situación muy tensa vemos que Maduro mueve ficha pero mueve ficha Mariola sin resolver en absoluto ni ni siquiera una había una vía que permite entender que está atendió entendiendo que su situación conduce a un callejón sin salida

Voz 21 39:11 yo creo que está haciendo dos cosas por una parte está devolviéndole a la comunidad internacional la la propuesta no es decir quieren ustedes que eh haga elecciones propongo elecciones para disolver no la Asamblea Nacional Constituyente que es la que él sea montado paralela para dar respuesta a sus pretensiones sino la Asamblea Nacional que controla la oposición y de la que es presidente de tal manera que ahora unas elecciones en esa asamblea nacional en la situación del país obviamente probablemente le darían un resultado más acomodado a Maduro y a la vez está haciendo otra cosa que es la que a mí me preocupa de una manera más contundente no se puede decir que es trasladarle a la ciudadanía venezolana Jan las fuerzas armadas venezolanas que lo que hay de fondo en realidad es la preparación de una intervención militar por parte de de Estados Unidos hoy la comparación de Vietnam ya era una metáfora también lo suficientemente gráfica como para que como para que nos preocupe si esta es la el marco en el perímetro que tiene en la cabeza maduro para que nos imaginamos por dónde va a ir la respuesta de de Maduro no

Voz 22 40:35 lo que no sólo el perímetro que viene a la cabeza Maduro esto es lo que está pidiendo Why do un alzamiento militar o una intervención una intervención extranjera pero es que es el marco que ahora mismo El País en Weiss que está fortísima veinte polarizado yo creo que es importante que nos implicamos a este a este respecto que cualquier intervención por la fuerza lo que provoca muy probablemente sea una confrontación civil armada una guerra civil claro ante la que no se puede tener el nivel de irresponsabilidad que están mostrando algunos líderes políticos

Voz 21 41:09 yo no discuto ese planteamiento que tú haces no lo discuto de hecho me he manifestado bastante crítica con las fórmulas de reconocimiento a gobiernos que ni el derecho internacional avala ni creo que sean formulas políticas que tengan ninguna eficacia pero me preocupa no tanto esa realidad que tú señalas y que ni siquiera discuto sino la configuración política de Maduro en torno a la respuesta que él está dispuesto a dar

Voz 11 41:45 hoy

Voz 21 41:46 y eso sí que me parece que si él está hablando de un Vietnam él está articulando respuestas en esa clave y en esa lógica esas respuestas de materializarse por supuesto no dan a un escenario como el que tú señalas creo que la comunidad internacional pues va a tener bastantes dificultades para poder

Voz 1727 42:07 a otras trato bien está muy bien este debate pero mientras tanto hay que articular la llegada de ayuda humanitaria eh porque hay un problema de que faltan alimentos falta medicinas y falta capacidad distributiva de la ayuda humanitaria impedirlo esto es lo prioritario para todo el mundo luego ya hablaremos de todo lo demás pero esto está esto está sin resolver en ese país

Voz 0568 42:27 pero yo creo que la cuestión de Venezuela en estos momentos nos indica de nuevo como no lo están indicando tantas otras cosas pues que hay un se han producido sean la presidencia trama ha introducido una nueva Amy en la política internacional se aquí alguien ha decidido tirar eh ahí está en curso a mi modo de ver un episodio muy importante lo que podríamos denominar la nueva guerra fría que tiene como principal protagonistas Estados Unidos China China es un actor muy importante en términos económico que son Latinoamérica y los Estados Unidos lo que sabe China Latinoamérica o aminorar su posiciones de influencia económica y evidentemente la situación en Venezuela en muchos aspectos es es absolutamente insostenible se ha decidido tirar y fijémonos bien una cosa es decir la capacidad en estos momentos de la Unión Europea para establecer un contrapunto es decir bueno vamos a intentar conducir las cosas modulada mentes de otra manera en estos esto ha sido desbordada ya ha sido desbordada entre otros factores porque quién podría articular ese contrapunto básicamente por la propia tradición europea es Francia la presidencia de la República francesa es la Cuenca capaz en términos de política internacional como ha hecho en otras ocasiones la historia de marcar contra el punto y eso hoy no es posible no es posible lo tenemos cada sábado en las calles de París porque presidentes diga francesa hoy está contra las cuerdas por lo tanto no existe la posibilidad de un contrapunto sea vistos está viviendo estos días con lo cual en estos momentos lo que vemos es que la crisis política la tragedia Venezuela se convierte en algo en un factor disciplinantes de la política internacional es decir hay que obedecer a Estados Unidos el debate interno esto lo vemos cada día este es un factor disciplina ante el que discrepa el que tiene algún elemento de disensión o incluso el que quiere matizar hoy es disciplinado este es el puto de cambio esto hay que saberlo porque claro que nos cuenta muchas cosas

Voz 1727 44:31 el peligro actual que parte del peligro actual es que todo este proceso lo líder Estados Unidos porque no es nuevo el intervencionismo de Estados Unidos en América en América Latina desgraciadamente no le inaugura Trump en árabe empleado claro lo que hace Trump es añadirle todavía más peligrosa más incertidumbre al caso

Voz 22 44:49 enviado sin otro punto el enviado el enviado especial Elliot Abrams

Voz 1727 44:55 pues es el que diseñó la invasión de Irak

Voz 22 44:57 que organizó el golpe de Estado en El Salvador fue condenado por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a los paramilitares nicaragüenses y ahora está como enviado especial en Venezuela que este es el tipo de cosa que que se está haciendo

Voz 1727 45:10 pero que esto no es nuevo en Estados Unidos claro que no lo que añade Trump es más más incertidumbre y más eh libro todavía pero no es nuevo porque eso se ponen en guardia

Voz 22 45:21 siendo un señor eligiendo el señor presidente de la Asamblea

Voz 0568 45:24 nacional por turno porque tocaba

Voz 22 45:26 es un señor compartió minúsculo dentro de esa jaula de grillos que es la que es la oposición donde hay muchísimo que no se ponen de acuerdo el problema en Venezuela una parte del problema es que la oposición no se ponen de acuerdo en cuál de estos movimientos para decir mira este es vuestro líder porque vosotros no soy capaz de poner de acuerdo Why do representante de un partido absolutamente minúsculo que se llama voluntad popular y el resto el líder de la oposición están ahora mismo un poco escandalizados diciendo oye porque los han elegido hasta el líder que era presidente de turno después de un de un acuerdo con Acción Democrática con con una multitud de partidos para irse repartiendo la presidencia porque porque en capaz de pones acuerde quiénes

Voz 1727 46:02 pero en lo que llevamos de de de analizar en esta mesa es qué hacemos con Venezuela qué se hace con Venezuela en la situación de emergencia humanitaria absoluta en la que está buena parte de la población y que han descrito en este programa el largo de los últimos días en fin economistas técnicos que hacemos

Voz 21 46:19 la emergencia humanitaria requiere para poder para que para dar una respuesta que sea efectiva hay que la ayuda llegue a destino necesitas contar con la complicidad de quiénes controlan las estructuras del país hoy desgraciadamente no contamos con esa complicidad de quién domina las estructuras del país por lo tanto el mismo bloqueo político que advertimos que la comunidad internacional con el que se está chocando algunos miembros de la comunidad internacional que sean a mi juicio precipitado en reconocer eh la situación en la clave he hecho el mismo tope el mismo problemas se encuentra la ayuda humanitaria entonces qué hacemos bueno tendríamos que aceptar también otra cosa que son las limitaciones de la capacidad de intervención en los Estados no sólo porque lo diga el derecho internacional que yo entiendo que en este contexto a veces hablar de derecho pues suena un poco naïf aunque luego a partir de las consecuencias que podamos eh advertir en los próximos semanas meses o incluso años alguien diga pero alguien no dijo nada de lo que ocurre de las reglas que fija el derecho internacional porque en este tiempo nadie está advirtiendo sobre que el derecho internacional tiene algunos límites impone unos límites sobre nuestra capacidad de intervención por muy dramáticas que sean las situación de Venezuela por no señalar algunos de las reflexiones sobre el derecho nacional venezolano como se está advirtiendo que este señor dice que es el presidente encargado cuando eso la Constitución venezolana honestamente no lo dice

son las nueve y cuarenta y ocho ocho cuarenta y ocho en Canarias

Voz 1727 51:54 desde las nueve y media los taxistas de Madrid entregan a la comunidad su propuesta para intentar desencallar una situación en fin que dura ya muchos días vamos camino de la II Semana ellos perdiendo dinero la vida ciudadana alterada puntualmente alterada mente ninguna solución en el horizonte ahí el riesgo y ellos también lo asumen un deterioro evidente de de la imagen pública de los taxistas y que el debate de fondo demás quede absolutamente eclipsado por los episodios puntuales que están produciendo en fin de de violencia de grosería de malos modos donde estamos ahora mismo como salimos de aquí Luis

Voz 22 52:35 bueno ya digo que yo creo que es una es una solución realmente muy complicada ha porque efectivamente yo creo que que en el fondo tiene tiene razón el sector del taxi y es una cosa que nos debería preocupar a todos porque porque toda esta agenda del liberalización radical de todo ETT regulación radical de todo es algo que bailo afectando sector a sector en alguno de los sectores hay que hay que pararlo pero verdaderamente pues pues sí pues ocurre lo que ocurre muchas movilizaciones que esta que esta razón de fondo pues pues queda diluida en episodios como como comentabas

Voz 1727 53:09 además las nuevas realidades están quedando en evidencia en estos días en que no hay taxi en las no habido taxi en Barcelona durante la huelga que duró menos allí y aquí en Madrid es que claro la ciudad puntualmente sufre colapsos pero sigue funcionando esto es un riesgo enorme Mariola para el propio sector del taxi