Hoy por Hoy (30/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:07 acaba de terminar la reunión que ha mantenido el negociador europeo para el Brexit Michel Barnier con varios eurodiputados para analizar los últimos movimientos de Londres Europa mantiene que el acuerdo pactado con Reino Unido no se toca aunque el Parlamento británico haya encomendado ahora Theresa May que lo renegocien

Voz 0738 00:25 corresponsal comunitaria Griselda Pastor habrá debate hoy en el plenario pero la primera Reunión del negociador europeo Michel Barnier con los eurodiputados ha terminado con el mensaje de que esperan que tres Sami ponga sobre la mesa algo más claro ya que por el momento ellos insisten en que el documento para la retirada es intocable y lo que pueden ofrecerle es adaptarse a partir de una declaración política V en la futura relación comercial

Voz 2 00:51 pues con la idea de que sí señora May

Voz 4 00:53 ahora que ya ha unido un poco su partido su estrategia principal que ahora puede finalmente empezar a hablar bien se suele ver a un nuevo nivel de ambición que es la unión aduanera Si para el futuro podemos cambiar declaración política pero no vamos a abrir eh esgrimen que no vamos a sustituir el éxito

Voz 0738 01:19 Danuta Hübner es la presidenta de la que

Voz 5 01:21 Comisión de Asuntos Constitucionales hizo uno de los miembros de esa comisión para el Brexit que se ha reunido con el negociador en Nicolás Maduro

Voz 6 01:29 carta un adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela aunque sí se muestra dispuesto a adelantar las legislativas Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:38 Nos días Pepa se dice Maduro en una entrevista con una agencia rusa que está dispuesto a sentarse con mediadores internacionales y también con la oposición por lo demás el presidente del Parlament de Cataluña Roger Torrent acaba de explicar en Hoy por hoy que Esquerra Republicana Se mantiene la intención de presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales a diario

Voz 7 01:56 lo que a mí me preocuparía si la única alternativa que está encima de la mesa es el miedo a un tripartito de derechas de extrema derecha presentes Sánchez debe decidir si quiere dejarse secuestrar por este marco o hacer de estadista y afrontar el fondo de la cuestión un clima de diálogo una mesa de diálogo de negociación

Voz 1645 02:14 John para resolver democráticamente el conflicto en Cataluña el pasado año murieron de media seis personas al día en su intento de llegar a Europa por el Mediterráneo son datos de ACNUR Nicolás Castellano

Voz 1620 02:24 dos mil doscientos setenta y cinco personas murieron no desaparecieron en dos mil dieciocho intentando alcanzar la orilla europea perdieron la vida a un ritmo alarmante denuncia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiado a pesar de la notable caída en el número de llegada en total ciento treinta y nueve mil el número más bajo en los últimos cinco años de Europa la reducción de las operaciones de búsqueda irreal este contribuye a que el Mediterráneo siga siendo la ruta marítima más mortífera del mundo según el informe publicado hoy según Filippo grande el Alto Comisionado de la ONU salvar vida no es una opción ni una cuestión política seis muertos de media cada día en dos mil dieciocho en este dos mil diecinueve la media sube a siete de momento mientras el Gobierno español sigue sin autorizar la salida de barcos de rescate como el Open Apps o en Aita Mari diez y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 2 03:13 cadena SER Madrid

Voz 0122 03:15 el candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández ha remitido una carta al secretario general del partido en Madrid en la que admite que da el paso porque se lo ha pedido Pedro Sánchez y asegura que lo hace con humildad Javier Bañuelos

Voz 0861 03:28 si da el paso desde la ilusión de impulsar un proyecto de progreso y regeneración política al servicio de Madrid Pepu Hernández asume que no tiene la condición de militante es independiente pero no se siente ajeno a los valores socialistas independencia dice no significa indiferencia se ofrece como un punto de encuentro entre quienes creen en los valores de la solidaridad tolerancia y respeto valores que le unen de manera estrecha al proyecto que encarna alguien muy querido para él Pedro Sánchez por quién da este paso Pepu Hernández quiere ganarse el apoyo de la de la militancia desde la honestidad el compromiso y el trabajo con esa tarjeta de presentación se presenta a las primarias socialista

Voz 0122 04:02 hablamos ahora la Consejería de Transportes los taxistas acaban de entregar su nueva propuesta para regular los WC a la comunidad Virginia Sarmiento Bono

Voz 8 04:09 los días buenos días y acaban de marcharse después de haber hecho entrega de esa propuesta más flexibilizado dicen en cuanto a tiempo de contratación no han querido entrar en detalles del texto que presentarán en rueda de prensa esta mañana insistían en que nadie les ha llamado desde el viernes en que la huelga continúa a pesar de las dificultades económicas José Miguel Fúnez de la Federación Profesional del Taxi de Madrid

Voz 9 04:29 estamos intentando negociar con algunas entidades microcréditos de de tres seis meses sin intereses para que los compañeros ante este paro patronal indefinido puedan subsistir porque entendemos perfectamente que las facturas no somos los mismos aprieta

Voz 8 04:44 también se hará entrega esta mañana a los grupos políticos de la Asamblea de esta propuesta hay una vez más pedían a los ciudadanos perdón por las mola

Voz 10 04:51 estoy gracias Virginia tenemos cinco grados ahora mismo en el

Voz 0010 04:54 dentro de la capital

Voz 1645 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com que habéis

Voz 2 05:05 verse servicios informativos

Voz 12 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 13 05:37 los

Voz 1995 05:39 pasamos la vida negociando desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir decidimos valoramos negociamos gestionamos así día tras día Adela Cortina muy buenos días

Voz 0010 05:51 muy buenos días gestionamos bien en España los con

Voz 1995 05:54 estos

Voz 0010 05:55 bueno no peor que en otros sitios creo que en España hay conflictos pero también los hay en otros lugares no parece que la humanidad gestione muy bien en general los españoles no somos parientes voy a voy a reformular gestionamos bien la expectativa de resolver conflictos pues eso sí que lo gestionamos bastante mal pero no es fácil cuando recordamos que un conflicto a fin de cuentas es un enfrentamiento entre personas que defienden intereses no sólo distintos sino contrapuestos entonces resulta incluso una persona también consigo mismo puede estar en conflicto porque tiene intereses que son contrapuestos sino saber por cuál decidirse la verdad es que gestionar un conflicto teniendo en cuenta que los intereses son contrapuestos no es fácil y generar expectativas a las gentes tampoco es fácil porque todos tienen expectativas de triunfo hoy de conseguir lo más posible entonces resulta difícil no lo gestionamos demasiado bien pero la verdad es que bueno es comprensible hay que hablar de ello

Voz 1995 06:59 no hacer nada hay que reconocer que no hacer nada es una decisión activa uno decide no voy a hacer nada sobre los conflictos resolverse son

Voz 0010 07:06 pues no los conflictos no se resuelven solos normalmente hay que poner mucho de cada parte y entonces la cuestión es cómo hacerlo en cada contexto hay que mirar cuál sería la solución evidentemente lo más importante lo más interesante sería entablar un diálogo entre las partes que están afectadas pero no en cualquier diálogo los Villalobos necesitan unas condiciones para ser verdaderos diálogos porque si cada parte está dispuesta a mantener su posición Caiga quien caiga entonces gestionar el conflicto resulta muy difícil no es un diálogo real es una parte está dispuesta a cambiar ya ceder y la otra parte no entonces estamos en las mismas hay que ver en en qué condiciones un diálogo es auténtico diálogo para gestionar un conflicto

Voz 1995 07:54 bueno Adela Cortina catedrática de Ética por la Universidad de Valencia es una de las mujeres más sabias de nuestro país en un segundo seguimos hablando con con Adela ahora y no es por alardear expertos como somos en la gestión del conflicto hemos estamos todos de acuerdo en saludar al sueco troncales buenos días

Voz 14 08:10 hola buenos días en una muestra extraordinaria

Voz 1995 08:13 de que es posible evitar el conflicto hemos decidido por unanimidad dar paso a Rosa Márquez buenos días

Voz 10 08:19 hola de nuevo qué tal mala mañana seguro que ese ratito de ejercicio que practica cada día te va muy bien bueno para un montón de cosas pensando en esto es recordado ese viejo eslogan que decía

Voz 2 08:28 a quién las tierras mueve el corazón

Voz 10 08:32 nada más dar la vuelta la esquina me encuentro una marquesina anunciando las segundas rebajas de El Corte Inglés casualidad no creo igual es que nos leen el pensamiento el caso es que las segundas rebajas de El Corte Inglés te ofrecen tus marcas favoritas para practicar deporte con un cincuenta por ciento de descuento un cincuenta por ciento en una selección de las mejores marcas como Puma Boomerang así eximio Valence hay muchas más seguro que en la que tú necesitas Style Icon un cincuenta por ciento de descuento fantástico no bueno pues ya sabes mueve las piernas mueve el corazón IB Nike y parte con las mejores marcas son las segundas rebajas de El Corte Inglés aprovecha las mañana os espero con más noticias ADER

Voz 15 09:15 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quienes se moja quienes no olvida quiénes implica hay quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo de los que sino también

Voz 16 09:29 porque tú qué piensas

Voz 1995 09:34 el país abrir

Voz 17 09:36 la puerta a uno más en la Familia Lin a vivir en pareja a estrenar tu independencia encuentra tu Pisón ser

Voz 2 09:44 ya con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento Servihabitat punto com y abre la puerta a una nueva

Voz 18 09:52 porque en BP

Voz 17 09:56 cada repostaje más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 19 10:06 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 20 10:16 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabora hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 2 10:31 no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario de paga de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 21 10:41 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya si eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 22 10:52 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 11:07 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 11:12 diez y once minutos una hora menos en Canarias España es un país maravilloso aquí lo decimos muy a menudo a pero no es un país es fácil no nos ponemos de acuerdo en nuestro pasado nuestro presente ya les cuento en nuestro futuro por no alcanzar confiesa si tan siquiera somos capaces de acordar cuál debe ser la receta del gazpacho cómo se hace la paella en unos premios acuerdo hay quien dice que las parejas sobreviven no por lo mucho que se quieren sino por lo bien que discuten como país en esta gran relación de amor odio que nos une a los españoles a unos con otros si usted es que discutimos cómo creen ustedes que gestionamos los conflictos somos insisto un país maravilloso hay gente fantástica gente como Adela Cortina que nos escucha desde Valencia Adela buenos días bueno hablábamos hace unos segundos de cómo gestionamos el conflictos en España ahora aviso tenemos sobre la mesa conflictos aparentemente irresolubles uno que nos acompaña en los últimos diez días es el de los taxistas

Voz 23 12:15 sí está está

Voz 1995 12:18 las cinco en Venezuela que genera divisiones entre partidos políticos que hablan de lo mismo las elecciones

Voz 24 12:25 sí sea Pedro Sánchez que tanto somete con dictadores muertos a un dictador vivo que está masacrando a la población veinticinco asesinatos ya en lo que va de semana leerá ocho días para que

Voz 1995 12:36 vas escuchar me referencia otro conflicto español irresoluble qué hacer con los muertos de nuestra Guerra Civil los vencedores los vencidos

Voz 13 12:47 Almudena conflictos

Voz 12 12:50 el todavía

Voz 1995 12:56 bueno esto demostraría de la de algunos de los muchos conflictos que no sabemos resolver asuntos que nos persiguen que nos obligan a prestar atención sabiendo además que no nos ponemos de acuerdo y que nos impide centrar nuestros esfuerzos en cosa que sí tienen y exigen una solución como la sanidad la educación el paro porque sino es con signos enquista en los conflictos Adela

Voz 0010 13:20 bueno los conflictos enquistados en el momento en que cada una de las partes se toma una posición y no está dispuesta a cambiar por nada del mundo no está dispuesta a tratar de ver hasta dónde pueden ponerse de acuerdo las dos partes a mí ese punto me parece central evidentemente el diálogo siempre es mejor solución que la violencia por supuesto pero el diálogo en el dialogo las dos partes tienen que tratar de ver si hay mucho acuerdo hasta dónde se puede llegar estando de acuerdo cuando empiezan las discrepancias para ver si son solubles ese diálogo es muy difícil llevar a cabo las partes suelen tener la sensación de que tienen toda la verdad hoy el otro no tiene ninguna con lo cual no puede tener razón no podemos ponernos de acuerdo en nada eso es nefasto

Voz 25 14:15 hay que tratar de buscar es lo otro claro eso que piensa que aquí en España a lo mejor no hay no se valora tanto el civilidad y culturalmente como en otros países yo creo que eh España es las su actividad como países como cultura bastante más en otro país por hablamos esto países nórdicos pues tiene una tendencia al a todo lo contrario buscando siempre la objetividad que es tanto un defecto pienso yo como una del tú

Voz 0010 14:47 bueno cuando la gente tiene intereses completara puestos el tema de la objetividad es bastante complicado porque en este momento si abrimos los periódicos pues hemos leído la posición de media en el tema de Brexit mucha objetividad me parece a mí que no hay ya sé que eso no son los países no

Voz 1995 15:04 nórdicas pero realmente

Voz 0010 15:06 en el contexto mundial y por las citas que acabamos de hacer pues estamos hablando de Venezuela estamos hablando de ella si los países nórdicos son los que están en el nivel más elevado del desarrollo o los que están por delante de todos los demás pero el resto de los mortales siguen en suelen ser bastante os solemos ser bastante subjetivismo y la objetividad Nos cuesta ir de todas maneras con eso hemos de convivir y eso lo hemos de resolver entonces hay casos que a mi juicio son flagrantes es el caso de Venezuela en este momento de su punto de vista objetivo su objetivo pues está marcando que lo que hay que hacer es reconocer agotado como presidente como presidente provisional para que convoque elecciones eso habrá venezolanos como Maduro pensaran que no pero realmente bueno Si alguien ha ganado unas elecciones como es el caso de la Asamblea Nacional pues no podemos andar con subjetivismo diciendo bueno sí pero claro es que luego eso se ha cambiado vaya vaya eso es complicado pero en este caso por ejemplo parece que está bastante claro no

Voz 1995 16:11 vamos a volver a resto de la voy a dar la vuelta a esta conversación voy a poner ejemplos donde en este país pues hemos solucionado algunos conflictos por ejemplo la transición gran conflicto que solucionamos como país pues más que ahora se cuestione lo cierto es que se pasó de una dictadura a una de las democracias más plenas del mundo hicimos sin un conflicto entre medias cuestionable todo siquiera expresó conflictos resolvemos el terrorismos dejó casi mil muertos bastante pelos en la gatera desde el punto de vista moral pero es ahora ya un problema que no tenemos era espantoso acciones olvida lo espantoso que era levantarse por la mañana con esas noticias que te daban puñetazos en fin en este país aprobamos en grandes dramas la ley del matrimonio homosexual Adela un colectivo históricamente discriminado y a veces en estos días todavía resuena el eco de esta discriminación que flota todavía en el aire todavía huele un poco a eso en este país ahí no se conserva prácticamente absoluto por ejemplo en que nos imponen castigos físicos a los niños en otros países no crean no tan lejanos no no es así aquí se aprobó sin grandes dramas una ley contra la práctica de fumar en sitios públicos parecía imposible pero dejamos de de fumar sí acabo y no pasa nada respetamos cada vez más los límites de velocidad hemos aprendido a hacer cola nos ponemos a la derecha las escaleras mecánicas cedemos el asiento fondo hará que nos gusta ser agoreros en los medios pero es que no lo hacemos está mal

Voz 0010 17:36 pues es que es muy agoreros parece ser que hay hay una cierta tendencia a resaltar lo malo porque la gente miramos con mayor atención las malas noticias pero hay que destacar las buenas y por eso yo entendía desde el principio que los españoles no gestionamos las cosas peor que el resto de los mortales de hecho por completar lo acabas de decir que estoy de acuerdo absolutamente en todo eso pues en este momento si atendemos al índice de la calidad democrática de los países de dos mil dieciocho que redacta día economist pues España se encuentra entre las democracias plenas hay distintas categorías democracia plena democracia imperfecta Estados híbridos si Estados autoritarios y España se encuentran las democracias plenas algo que no se podía soñar en absoluto haciendo una buena cantidad de años que no sólo la transición fue un éxito es que ahora mismo seguimos siendo una democracia plena con todos los problemas que podamos tener en ese sentido creo que los españoles tenemos que tener la confianza de que podemos resolver nuestros conflictos

Voz 25 18:42 van bien como todos los demás

Voz 0010 18:44 lo que hay que poner es la disposición de encontrar de tratar de encontrar hasta donde se pueden encontrar esos acuerdos y sobretodo de una cosa que a mí me parece muy importante no resolver los conflictos poniéndose del lado de los fuertes sino pensando siempre en los débiles porque es injusto

Voz 1995 19:04 desde el punto de vista de la de la ética qué diferencia hay entre en resolver un conflicto y tener razón porque a veces pasa la resolución del conflicto por tener razón única y exclusivamente

Voz 0010 19:18 bueno la resolución del conflicto tiene que tener también con Illa a eso me refería yo últimamente en muchas ocasiones con los débiles si les hace el chantaje dos posiciones una de los fuertes otra a los débiles y débil acepte porque sino va a ser peor para usted es verdad a en usted la razón pero claro es que los demás tienen más fuerza y le pueden dañar enormemente ese echan Page yo creo que hay que intentar evitarlo y ahí la población tiene que estar de lado de los más débiles haciendo fuerza a favor de ellos porque si una resolución de conflictos era radicalmente injusta pues sinceramente no creo que es las que no se vamos permitir

Voz 25 20:01 podemos cultivar una manera otro el acto escucha pero yo creo que en el fondo de todo es que hay

Voz 1995 20:09 el año y medio de puede adaptar el programa dice luego que han cultivados en las de escuchar eso no es algo estoy harto

Voz 19 20:16 este proyecto igual cobra tras

Voz 1995 20:18 se sea por esto qué comemos

Voz 25 20:23 escucha la radio yo escuché adversario yo creo que los conflictos está a casi siempre por lo menos un parto a veces los dos enfrentados no quieren escuchar quieren habla pero escuchar nos cuesta allí era mentes a la solución no o por lo menos para la solución bueno yo creo que hay que escuchar

Voz 0010 20:45 posición de cambiar en aquello que haya que cambiar para llegar a un acuerdo justo porque hay gentes que da la sensación de que escuchan pero después no hacen ningún caso de lo que han escuchado con lo cual me parece que es más bien un un teatro claro que hay que escuchar al otro y hay que tratar de ver efectivamente hasta dónde podemos ponernos de acuerdo pero escuchar con voluntad de aceptar porque hay gentes que escuchan pero no tiene ninguna voluntad de aceptar las posiciones de los otros no

Voz 1995 21:18 bueno no se vayan ustedes en unos minutos vamos a hablar hablamos de desde el punto de vista positivo de la solución de conflictos vivo rodeado de conflictos todos en nuestro universo particular pequeño minúsculo en el grande como como hacia segundos vamos a recibir a alguien que se convierte en nuestro último recurso cuando ya no hay nada que hacer bueno ya estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo pues Mine alguien a ponernos de acuerdo y en un rato de media hora Quique González en Hoy por hoy

Voz 27 21:50 el miedo los coches aunque no le día

Voz 0010 22:01 nica

Voz 13 22:03 eh no

Voz 28 22:13 y

Voz 27 22:20 Tickets

Voz 29 22:25 me he acostado en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 30 22:31 Garrido equivocarse de creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 31 22:36 mutual de traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 32 22:41 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea la

Voz 1995 22:45 me hiciera dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco no

Voz 32 22:48 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 19 22:51 consulta condiciones en Mutua punto es si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso no nos engañemos está difícil pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 2 23:02 se cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio lo iguala además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero la realidad tus sueños consulta condiciones el gajes El Corte Inglés

Voz 33 23:23 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 2 23:25 es normal sentir que me toman el pelo

Voz 33 23:28 tal en Lucena sabíamos que había otras Mané

Voz 34 23:30 las de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 35 23:42 la lotera sino hay dos dormitorios iguales a Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores y es que para gustos plan color ex presa en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama inmuebles de dormitorio con hasta un cincuenta por ciento de descuento hasta el veintiocho de febrero en blanco al lado

Voz 30 24:03 soy Javier de clase quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el para

Voz 21 24:13 eso sí decida el les pudo es promoción Bagdad hasta el veinte de febrero

Voz 19 24:17 reparación sustitución de cualquier Luna condiciones hincar las punta es

Voz 15 24:22 hay quienes piensan que no hay quienes piensan que si hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por venir hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 16 24:36 y tú qué piensas

Voz 31 24:40 país

Voz 36 24:45 yo vi para celebrar nuestros ciento veinte años llegan las ciento veinte horas de Opel Beni disfruta de ofertas exclusivas y condiciones únicas en toda la gama de vehículos Opel date prisa aprovechan las últimas ciento veinte horas del mes estrena tu nuevo Opel a un precio de aniversario te esperamos en la red de concesionarios Opel

Voz 37 25:05 sí sí

Voz 38 25:12 conecta con hoy por hoy a través de insta

Voz 2 25:15 gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 39 25:23 ofertas de empleo a cambio de sexo con el jefe que no son tan explícitas pero sí que han cambio te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también está totalmente explotando o clasificando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico las consecuencias de una violación

Voz 2 25:41 a día de ahora sigo teniendo momentos de terror Panda me encuentro en un ascensor con alguien que no conozco puedo tener un momento de de de terror pero de terror de no poder Nani moverse testigo protegido

Voz 40 25:55 varias palizas me rompió en plena restaron por toda dormir cuando garaje iban tanto a la gente en plazo las restantes dormir

Voz 41 26:04 dos costillas sin La Ventana ponemos Pozzi rostro a la información y a las estadísticas con Carles Francino infierno detrás de cada noticia cada

Voz 31 26:17 dato hay personas Cadena SER esta noche en la Ser Carrusel deportivo y hora25 tú eliges si quiere fútbol tienes Carrucel con Dani Garrido en la sintonía habitual de la Ser que prefieres es actualidad Hora veinticinco con Barceló en ser más la de la Cadena SER media doble programación tuvo Eliseu Cadena SER

Voz 42 26:45 en la sección a la carta de la app de las Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 2 26:52 todas las es lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 13 27:03 qué

Voz 38 27:05 me gusta la la buena decoró la buena porque estás dando la caen a los planes de voz Amy una qué puede profesionales que te acompañan las veinticuatro horas del día para darte información y regocijo disculpe caballero que este lenguaje ya hemos emplea guiados emplear el lenguaje ya queda como el Jardín antiguo pertinente si es que se están perdiendo lo valores la hombre no pregunto no lo pregunto sin ironía pero no no no simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena SER nombrar no diga eso qué pena me da

Voz 2 27:53 me duele España nuevos valores y me duele la Cadena SER

Voz 13 28:04 cuenta con la se

Voz 30 28:07 pase lo que pase

Voz 43 28:12 en la

Voz 44 28:14 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 28:18 he aquí seguimos jugando con Adela Cortina catedrática de Ética por la Universidad de Valencia sobre la dificultad de saber gestionar los conflictos hemos añadido una más a la expectativa de es la solución de los conflictos también es importante conflictos que llevados al extremo necesitan de la aparición de algo así como un árbitro mediador capaz de resolver litigios que de otra manera pueden encallada en el tiempo de tener consecuencias aún más hondas que la del propio enfrentamiento seguramente recordarán conflictos en nuestro país como el que enfrentó en dos mil once AENA y los controladores aéreos

Voz 29 28:51 no ha dado un ultimátum a los controladores aéreos O'Shea

Voz 1995 28:54 votos como el de Iberia y los sindicatos año dos mil doce

Voz 18 28:57 pido negociación pido diálogo pido que la gente hable dialogue

Voz 0010 29:03 lustrosos como muchos otros conflictos hoy un mismo denominador común es Manuel Pimentel ex ministro de Trabajo en el primer Gobierno del PP Pimentel será el único árbitro en la disputa del convenio Colón

Voz 1995 29:14 tipo les ante el único ministro de Trabajo que decidió dejaré tenerlo señaló y meter muy buenos días muy buena idea mucha gracia en la invitación Hay enhorabuena por el tema que es muy atractivo intelectualmente muy cercana a todos estamos rodeados de conflictos en el fondo un boletín informativo de la cadena ser Adela es el resumen de unos conflictos Venezuela el taxi e Cataluña e conflictos entre los partidos si los ritmos examen

Voz 0010 29:41 pero hacer daríamos Adela totalmente por desgracia acertar si además en el nivel mundial hay todavía muchos más

Voz 1995 29:49 tenemos la concepción como usted vive de conflicto que se tienen muchas cosas en tu vida pero ha hecho que conflicto una una forma de vida tenemos los españoles idea que no somos bueno solucionando conflictos que eso es verdad

Voz 45 30:02 no yo vencido con con con Adela es un placer siempre escucharla era el de somos tan bueno tan mal como cualquier otro decíamos opcionado grandes conflictos en otro pues no ha embarrancado si es verdad que como los ricos los pobres cada uno lo es a su forma por otras experiencias que tengo que es un clásico o una comportamiento tipo español somos muy poco asertivas enseguida atacamos a la otra parte es decir nuestros conflictos no solamente de orden político sino también personales o o profesión Alejo laborales que las personas que no escuchan se auto analicen porque probablemente ese impulso también lo tengáis luego vaya recibido cuando atacamos algo otro lo insultar agredir como X Itu más lo amenazaba muy te voy a sacar esto eso hace que el conflicto no ya no hable sólo de los intereses contrapuestos sino que hable de las persona el dolor hice complican muchísimo eh la las personas nos dedicamos a esto siempre intentamos pues lógicamente de disminuir los ataques a las personas dicen centrando mucho más en los intereses en litigio donde mucho más fácil llegar a un acuerdo en en materia de intereses que en materia de otro orden de valores

Voz 1995 31:11 agresiones etc siempre mucho más complicado que un tema de piel Adela en todo esto hay un tema de piel

Voz 0010 31:17 bueno efectivamente hay hay un tema de complicación básica efectivamente cuando empezamos a insultarnos unos a otros no llegamos a ningún lugar pero bueno para mí es un gusto efectivamente poder estar dialogando estaban algo Manuel Pimentel a quién saludo con todo cariño efectivamente creo que en este momento los conflictos que estamos teniendo se están en que instando pero algunos de los que hemos comentado tienen mucho que ver con un tipo de intereses muy cercanos a la vida cotidiana de las personas que no se y explican bien a la luz por ejemplo yo no quiero entrar en conflictos como el del taxi pero yo dudo mucho de que la ciudadanía estemos entendiendo que es lo que está realmente pasando no solamente los casos de más o menos prisiones au huelgas sino qué es lo que está pasando en el fondo yo creo que es muy importante que se el explique a también a la ciudadanía cuáles son las posiciones en conflicto y por qué no llegan a ponerse de acuerdo que es lo que he estado leyendo en cada una de las partes a mí me parece sería muy interesante que quedara muy claro y patente para todos nosotros que está ocurriendo porque creo que competeríamos mucho mejor no

Voz 45 32:38 sí cuando nos toca gestionar conflictos siempre lo clásico I e intentar determinar las partes cuáles son las partes hay veces que son muy fáciles determinar y otras veces no tanto dentro de las parte cuáles son los motivos los interese la motivación y el órgano de decisión en el caso del taxi efectivamente muy compleja porque el el complejo el conflicto en teoría sería entre Thaçi tradicional la nueva fórmula la juguete fe con plataforma digital ese es el conflicto parte en conflicto en teoría te en realidad no lo es en realidad es el taxi tradicional con la autoridad competente que que regula pues la forma de transporte eh porque te caso de muy singular por varios motivos no entre uno a otro los Tasi está hablando con la Administración de algo que afecta a un tercero que es legal a textos momento Lobete EC han tenido su licencia bajo una ley legal y claro muy complejo esto porque están negociando con la Administración para quitarle el derecho a unos tercero o dárselo no voy a entrar que intentan son uno la elle la lógica claro esto es muy delicada una parte que queda excluida de la negociación que precisamente la parte afectada los WC la empresa lo autónomos los trabajadores que trabajan en en en el sector aquí las partes no es tan clara a esta materia aquí esto de ámbito laboral porque hoy me hablar de huelga no estrictamente es verdad que los taxis hay de todo hay empresas que tienen varios si hay personas que tienen trabajadores por cuenta ajena en el taxi digamos seriamente

Voz 1995 34:03 Mario y hay muchísimos otros han autónomos tienen

Voz 45 34:06 su propio Thaçi trabajan las asociaciones de taxistas por tanto es un híbrido entre una patronal también al mismo tiempo una especie de sindicato autónomo es decir ahí el derecho

Voz 18 34:17 laborales muy a hablar de huelga ahí

Voz 45 34:21 hay sentencia que reconoce siempre un poco equívoco esto no exactamente una huelga laboral es una medida de presión política se trata de cambiar una norma una muy tradicional elementos que tienen esa capacidad de presión

Voz 1995 34:36 pero hoy queremos ampliar el foco no dejaron algo que que es ciertamente complejo donde nunca hacemos en ese ni en ningún otro conflicto eso que usted acaba de hacer es separar cuáles son las partes quién realmente está discutiendo con quién es muy difícil este país será insisto tenemos cosas maravillosas y serán por nuestro carácter es muy difícil hacer un análisis frío de lo que está ocurriendo sin que intervenga el corazón sin sin que el echemos a eso algo más de carácter y más de opinión que de puro raciocinio que estas así pese

Voz 45 35:09 así que aquí algo de de pueblo de comportamientos sociológicos que así lo fue uno mida los debates parlamentarios por decir un clásico de la República los anteriores son siempre muy vehemente muy muy muy intenso de nuestra forma de de convivir maravillosa generosidad infinita pero al mismo tiempo con una intensidad en los conflictos muy alto

Voz 46 35:31 Adela

Voz 1995 35:33 usted podrá realizar un trabajo con el que hace Manuel firmemente que tiene una capacidad extraordinaria para llegar a un sitio donde hay dos partes que no se entienden que son capaces de ponerse de acuerdo tú seas capaz de hacer ese trabajo y ponerles de acuerdo

Voz 0010 35:48 bueno a mí me encantaría porque me parece que bueno es ideal que la humanidad consigamos ponernos de acuerdo en este tipo de cosas pero volviendo a lo que decía hace un momento Manuel es que no hay posibilidad de hacer una argumentación que no venga acompañada también de emoción los seres humanos somos a la vez razón y emoción y últimamente en la filosofía estamos tratando el tema de decir es que hay emociones también en la política hay que tener en cuenta las emociones siempre que uno argumenta lo hace con un sentido emocional grande y entonces lo del control de las emociones tiene también su interés hay que tener en cuenta que es así y en eso yo creo que los españoles somos emocionales pero como decíamos antes Manuel no más que los demás llovió que bueno a lo mejor los huecos efectivamente son más fríos pero si se mira en los países hedor la la emotividad está a flor de piel yo recuerdo una película libanesa que se titulaba el insulto y la verdad es que la actividad estaba a pie de a flor de piel todo el tiempo no

Voz 1995 36:58 actualmente está emotividad de las la base del Brexit para las portadas de obligar más con la emoción que volará

Voz 0010 37:05 ahí está es mucho más la emoción que la razón y eso está ocurriendo bueno en Estados Unidos está ocurriendo en Brasil estaba ocurriendo en Venezuela y en todas partes la emoción está muy presente ahí y hay que estar muy atentos a ella porque sois en ABC es que que los los algoritmos no pueden tomar decisiones porque no tienen emociones ni tiene en valores y entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque la pura racionalidad no funciona esa mezcla de razón yo emoción es importante y hay que tenerla en cuenta Ivonne yo creo que Manuel la tienen en cuenta cada vez que entra a gestionar un mundo

Voz 25 37:43 esto no es verdad que aquí me tiene todo tampoco deben dominaba la frialdad siempre pero es lo que me me encantaría pregunta usted se siente en una mesa con dos partes nota han llamado al como para resolver algo realmente no quieren una solución sólo quieren tener a son prefieren seguir acusando otro cómo se rompe una dinámica así que es posible romperlo

Voz 45 38:10 hay veces que sí es verdad que no es si las partes llaman ya un mediador a un negociador se ponen de acuerdo para allá en un arbitraje ya las parte han dado un paso muy importante muy importante

Voz 25 38:19 entiende que sí que Sanz

Voz 45 38:21 si queremos llegar no somos capaces aves sí

Voz 18 38:24 que alguien lo lo lo ayuda no todo

Voz 45 38:26 las situaciones son medía hablé ni ni siquiera hay veces que no solamente no es posible ni siquiera eh es recomendable cuando se nota realmente si hay ánimo o no de de de hacerlo los mediadores pues negociadores como todo es una hay parte que se lleva puesto pero hay mucho de profesión no de experiencia de aprender de de emociones pues es básica volviendo que todo apunta lo que dice Adela efectivamente somos un constructor una mezcla de pasiones intereses razón la mesa de todos esos tema claro es pero los valores por empezar la escala son no son negociables cada uno tiene una idea una creencia es una ideología y eso no negociable negociador procura ese tema simplemente pedir oye eso que en el ámbito cada uno respeto ya vas bajando baja acotando el conflicto esas cuestiones muchas veces el ir acotando no es cuestión de unas horas Reunión lideró ni de tres sino tienen que ir progresivamente y hay momentos que te das cuenta que alguna parte que le interesa por lo que sea porque se ve más fuerte y comunidades argumentaba antes un clásico la expectativa mientras tú tenga expectativa de derrotar a otra parte son las personas muy inteligente es muy segura que tienen la seguridad tener liderazgo son capaces de tomar decisiones rápida sino las partes indecisa es lo peor que hay es siempre van a optimizar o a maximizar posiciones de fuerza ante de posibilidad de negociación y acuerda Tina

Voz 1995 39:48 una expresión Manuel que es británica y la más alta en España que la de ponerte mis zapatos meterte dentro de mis zapatos eso es mentira hace realmente nunca nos podemos poner en los zapatos del de enfrente por más que lo intentemos en el fondo nunca nos ponemos en los zapatos de alguien

Voz 45 40:06 ese entra dentro del universo más más o menos podría de la de la de la empatía cuesta muchísimo siempre recomendable porque

Voz 25 40:16 tanto en si tienen mucho valor tienen mucho valor y sobre

Voz 45 40:18 todo si tiene ánimo de negociación puedes comprender esto como decían una cosa de valor y otro precio lo que para la otra persona tiene valor para ti puede tener mucho precio no comprender cómo ir ahí donde los medidores in the pensamos mucho no es decir qué percepción de valor tiene cada parte de cada década sesión vinculado a todo que X el ideal cuál es que las emociones quedan salvadas de cada parte al final haya sesiones en los interés eso es posible y así las partes queda es muy difícil es muy difícil que tú si vulnera valores creencia o incluso emociones el acuerdo sea posible

Voz 1995 40:56 ayer la vi ya que hablamos de gestión de conflictos utilizamos el del taxi como como ejemplo ayer vio una cosa maravillosa iba en la moto y me puse detrás de semáforo detrás de uno de TC que son fácilmente distinguir Lesbos en coches muy oscuros que más ahora llevan una una pegatina en este caso la Comunidad de Madrid entonces el conductor cima de dónde pone obedece carteles impresos andina cuatro tenía coche de producción del secreto de Puente Viejo diciendo vamos a ver si os gusta a la serie si queréis seguir viéndolas Eric docto esto y me imaginaba en esos con Milos taxi ahí viene un ahora el cuidado cuidado que es el del secreto pase pase usted de dicho hemos invitado a la protagonista que es muy mala ACB mala es un buen es una muy buena mala que es una paradoja para que el GAL brava porque me dijo maravillosa imagen coche de producción de secreto del del Puente Viejo Adela siempre siempre es un placer escuchar una voz serena pausada Hay siempre reflexiva como la tuya muchísimas gracias

Voz 0010 42:02 a vosotros hasta luego

Voz 46 42:05 abogado escritor el mediador

Voz 1995 42:08 ante ellos te hoy Pace precedido ustedes estudios un boletín informativo muy intenso y usted y que de vez en cuando alguien que la vida siga

Voz 45 42:17 con intensidad pero un poquito de paz poco Diego viene bien

Voz 1995 42:20 con Baltar os hace falta nos hace seguimos en hoy

Voz 43 42:26 no

Voz 44 42:40 Toni Garrido Cadena SER

Voz 31 42:43 cuestionar no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuamente traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero venta

Voz 32 42:51 la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llaman

Voz 31 42:55 el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve

Voz 32 42:58 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 19 43:01 consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 0470 43:04 Nos han dado un premio en la radio es que no han cambiado por fin de hora antes íbamos de madrugada igual que la gente dijo en que tarde es a la una y media de la noche tal después del Larguero pues por fin por la radio fortín otra puesto puesto en otro sitio quizá las cuatro de la mañana tropas el programa despertador Pepa Bueno

Voz 2 43:21 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en un mail con David provocar

Voz 17 43:29 no somos youtuber síguenos también en nuestra aplicación

Voz 2 43:32 en Cadena Ser punto com o postureo ser Garde Nasser

Voz 31 43:43 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 2 43:48 el Iker arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 29 43:56 la Cadena SER presenta el placer de escuchar toco tu boca voluble que tocó el borde de tuvo que voy dibujando la como si saliera de mí malo como si por primera vez tuvo que se entre abriera los ojos para deshacer los dos Dudi recomenzar cada vez la boca que decidió la boca que Vima no elige si te dibuja en la cara una Bucay elegida entre todos soberana libertad elegida por mí para dibujar las con mi mano intubada

Voz 47 44:29 y que por qué que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano de divo

Voz 29 44:37 mí me miras

Voz 47 44:39 cerca de mías cada vez más de cerca

Voz 29 44:42 y entonces jugamos al ciclo que nos miramos cada vez más de cerca y los ojos ya cantan se acercan entre sí se superponen dos ciclo pese miran respirando confundidos las bocas encuentren y lucha anteriormente mordiéndose con los labios apoya

Voz 47 44:59 ando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con perfume viejo y un silencio entonces Mis manos buscan Tiersen Tupelo acariciar lentamente la profundidad de Tupelo mientras nos Samos como si tuviéramos la boca llena de flores de peces de movimientos vivos de fragancia ahora Lisino es burda hemos el Dolores dulce e insinúa hagamos en un breve y terrible absorber simultáneo de viento esa instantánea muerte Expedia y hay una sola salida un solo sabor a fruta madura yo que salto temblar con como una luna en el agua a llevarla Julia Cortázar mil novecientos sesenta y tres

Voz 18 45:48 sin cabina ser el placer de escuchar

Voz 48 45:56 sí

Voz 20 46:00 de las once y media Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas la buenas noches tal vaya carrera que te marcaba el centro realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol

Voz 2 46:15 buenas noches buenas noches ella a Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena señores Iniesta Keylor Navas buenas noches y vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 20 46:28 para la banda al completo la banda completos fatos la banda

Voz 2 46:30 que no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 30 46:39 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1322 46:47 ya está aquí la oferta de Ryanair reserva ahora hay consigue hasta un veinte por ciento de descuento el un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu próxima escapada Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada visita Ryanair punto com

Voz 17 47:08 Greenpeace que está considerada como una de las mejores películas de la década de las pelotas nominado cinco Oscar incluido mejor peligro

Voz 2 47:14 tarde las manos encima ya era duro de tres Globos de Oro incluido mejor películas Greenpeace estreno decide su lote sobre esta semana los cuartos de final de

Voz 49 47:26 con el miércoles

Voz 2 47:28 desde las siete y veinte una hora menos en Canarias comenzamos a través de ser más porque el Betis Español uno a uno en la ida le pega Canard elevado el Sevilla y el dos cero de renta con el que los andaluces que Gaga el Camp Nou nueve las dos instituciones información y análisis de la actualidad desde las nueve el ser más Hora veinticinco con Ángels Barceló cadenas

Voz 29 48:09 VoIP hoy con Toni Garrido

Voz 27 48:18 el caso

Voz 1995 48:22 horas para que eche el cierre quienes se encargan de que comerse un arte dentro heridos y serios en el congreso Madrid Fusión buscando nuevas técnicas algunas de ellas alucinantes sea ponen así en un algo de los ricos sal pero que es agua entonces pones ahí un tiene vibró merluza hay cada plan lubina bueno mejor Colominas no te lo estoy explicando bien pero en serio es sal encima agua y lo uno por ciento ochenta grados bueno que hay alguien podría explicar esto poco si Carlos Gastro Carlos Cano nuestro compañero está en Madrid Fusión compañero gastronomía de la Cadena SER Carlos no lo explica bien pero más o menos así

Voz 14 49:17 la Toni he visto buenas intenciones pero no sé si a nuestra audiencia el habrá quedado

Voz 1995 49:21 muy claro eh pero sí sí lo que

Voz 14 49:24 ha presentado Ángel León en esta edición de Madrid Fusión ha vuelto a emocionar la verdad es que en ediciones anteriores ya lo había conseguido con un caldo el Ministerio de que brillaba en la oscuridad gracias a a un plantón también sorprendió por ejemplo con los embutidos con chorizos y morcillas

Voz 45 49:41 muchos con pescado de descarte este año

Voz 14 49:44 presentado la sal viva lo que él llama salva ir para que la gente se haga una idea Él simplemente tenía una botella de agua que echaba

Voz 1995 49:54 lo que yo estoy lo que yo estaba contando

Voz 14 49:57 sí sí era parecido él lo echaba por ejemplo en Madrid Fusión sobre unos carabineros o sobre un plato con percebes y al echar el agua

Voz 45 50:06 ese agua se convertía en sal cristal

Voz 14 50:08 estaba instantáneamente no solamente cristalizada que ya visualmente tiene pues un un una connotación muy espectacular sino que encima esas al desprendía calor alcanzaba los ciento treinta grados con lo cual podía cocinar el marisco simplemente con eso todo a partir de una botella de agua en la que en realidad había eh disuelto previamente cuatro tipos de sal sí

Voz 1995 50:30 prefiero me vais a perdonar pesca he contado perfectamente es que sea venimos a de conflictos en la boda de Canada está yo lo he contado perdóname Carlos no se vio que en fin lo vamos a vamos a escuchar Ángel vio contando peor que yo lo va a contar El peor que yo

Voz 50 50:47 lo que hacemos es cristalizar las ahora el momento convertir el agua del mar en sal conseguir ciento treinta grados y de esa forma pues tenemos una técnica porque podemos decir que es hacer un pescado a la sal o una verdura o una carne au lo que uno quiera porque mucha en abril normal pero puede comerte un solomillo de ternera que unos espárragos eh

Voz 1995 51:12 muchísimas cosas esto con las recetas del brócoli ambas con brócoli que si no existe pero yo creo que lo lo tiras a la papelera te come la Ramos minimalista reelección hoy ya has estado Carlos con un cocinero mallorquín con Tomás Narbona que habla de de los platos de de la isla todo el mundo lo conoce la ensaimada mallorquina porque se porque es mallorquina

Voz 14 51:43 es mallorquina sí lo que pasa es que tome buena forma parte de un colectivo de cocineros que están trabajando lo que ellos llaman antropólogo

Voz 1995 51:51 gira gastronómica es una especie de reacción

Voz 14 51:53 on

Voz 1995 51:53 a que me perdonen

Voz 14 51:57 me están escuchando me temo que sí pero esa superpoblación de guiris que hay en Mallorca de alguna manera ha conseguido que que muchos de los mallorquines que quieran reconectar Se con su pasado y que quieran volver a los sabores a los productos ya los ingredientes tradicionales ese trabajo pasa por ejemplo por indagar en la historia de la ensaimada que por lo visto la ensaimada actual no tiene mucho que ver con la ensaimada original si te parece vamos a escuchar también a atómico arbóreas

Voz 45 52:24 hablando de de este conflicto

Voz 51 52:27 bueno es un tema muy controvertido la ensaimada en Mallorca e ahí como unos partidarios como gente que tiene muy clara que es de origen judío y otros que que dudan tienen más claro que es de origen árabe para mí es del todo lo sensato que es de origen judío primero porque convivieron con nosotros hasta prácticamente los años sesenta y después porque acto la ensaimada jamás se rellenó sino que fue un pan después pasó a ser un varios después pasa a ser un pastel como es ahora que no se sabe lo que has no

Voz 14 52:59 Toni de hecho la palabra ensaimada viene de la palabra catalana Salim que significa manteca porque los judíos embadurnado van su comida con manteca para no sufrir las represalias de la Santa Inquisición era su forma de demostrar que se habían convertido no saque todo ese origen en cultural histórico de la ensaimada ahora bueno pues nos lo hemos saltado y simplemente la pedimos rellena de cabello de ángel una cosa que no tiene nada que ver con el producto