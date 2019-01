Hoy por Hoy (30/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias muy trae un buen puñado de noticias Antonio Martín buenos días

Voz 1762 00:10 buenos días Toni los taxistas de Madrid acaban de dar los detalles de la nueva propuesta que han hecho llegar a la Comunidad para intentar solucionar el conflicto en el sector quieren que haya un tiempo de pre contratación mínimo de una hora para los vehículos de transporte con conductor en esa comparecencia está Elena Jiménez buenos días

Voz 2 00:26 buenos días y subrayan que han ido cediendo en este punto que es en el que chocan con la Comunidad de Madrid porque han pasado de las veinticuatro horas que pedían inicialmente a sesenta minutos que piden ahora reclaman también que los WC sólo realicen recorridos de mínimo cinco kilómetros que no puedan circular por las calles buscando clientes que vuelvan a su base tras cada servicio que los coches no estén localizados con todo esto esperan una solución un diálogo de la Comunidad de Madrid Julio Sanz portavoz de Thaçi

Voz 3 00:49 sino de a una solución se está yendo altiva y da un servicio con el servicio público del taxi luego vemos los problemas que generan esas privatizaciones

Voz 1434 01:02 sobre la contienda de la huelga ya por su décimo día deja en claro que seguirán hasta garantizar sus puestos de trabajo

Voz 1762 01:08 gracias Elena primera reacción del Gobierno después de conocerse que el ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández está dispuesto a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid la vicepresidenta ha subrayado que aunque no está afiliado al partido se va a someter a sus normas a un proceso de primarias es Carmen Caro

Voz 4 01:24 sabe competir Is A D

Voz 0376 01:26 ganar Pepu Hernández lo primero que he dicho es que se somete como no puede ser otra a las normas internas del partido a pasar por unas primarias ID esto el Partido Socialista de momento tiene el Dine de saber hacerlo ir de saber sufrirlo pide saber resolverlo las tres cosas

Voz 1762 01:43 le han preguntado a Calvo también por las palabras de hoy de Nicolás Maduro que dice estar dispuesto a hablar con la oposición venezolana pero no adelantar las elecciones presidenciales Calvo ha vuelto a defender el ultimátum europeo al que puso voz Pedro Sánchez insiste en que el único camino posible es el de la convocatoria de elecciones libres en Venezuela más cosas la policía detenido en Valladolid a un hombre que tenía en su poder más de cuarenta mil archivos de carácter pedófilo para garantizar son ánimo ató navegaba usando el wifi de los vecinos Valladolid Mario Alejandra la investigación comenzó hace casi tres años ha partido un aviso de Interpol en el que se detallaba que la policía suizo había detectado un usuario ubicado en España y que tenía multitud de archivos sobre explotación infantil este individuo tomaba muchas medidas para evitar ser localizado Cristina San Vicente portavoz de la Policía Nacional

Voz 1849 02:25 el arrestado utilizaba una red privada de intercambio de archivos a la que sólo podía acceder a través de una invitación previa y recurría posa la vulneración de redes wifi de sus vecinos para garantizar sobre todo suelen anonimato

Voz 1762 02:38 los agentes en el transcurso de la investigación registraron conversaciones en el que el ahora detenido alardeaba de haber mantenido relaciones sexuales con su hija menor de edad unos hechos que se ha podido comprobar que son falsos vamos que toda la costa cantábrica así como la de A Coruña hasta ahora mismo en alerta naranja por el mal tiempo se esperan rachas de viento de hasta ciento veinte kilómetros por hora once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 5 03:02 en SER Madrid a la espera

Voz 1434 03:05 de que la comunidad responda la última propuesta de acuerdo los taxistas vuelven a concentrarse a partir de esta ahora frente a la sede nacional del Partido Popular de momento la mañana está siendo más tranquila que la de los días anteriores vamos a la calle Génova Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:19 qué tal buenos días a la circulación ya está cortada en la calle Génova los taxistas habían concentrado en ambas aceras de esta vía urbana pero cuando han dado las once en punto han ocupado el asfalto de acuerdo al auto

Voz 1995 03:30 avión que tienen de la Delegación de Gobierno

Voz 0089 03:32 que iban a permanecer hasta la última hasta las hasta la una de la tarde que es el permiso que tienen las unidades policiales ya están desplegadas Cristina entorno a esta sede del Partido Popular el objetivo hoy de esta nueva contento

Voz 6 03:44 nació gracias Alfonso más cosas los trabajadores

Voz 1434 03:47 la residencia pública de Enfermos de Alzheimer de Vallecas han denunciado en los tribunales el abandono que sufren por parte de la Administración aseguran que falta material básico para atender a los residentes que sufren una plaga de hormigas y que las puertas de emergencia suelen estar bloqueadas la Consejería dice que todo funciona bien

Voz 7 04:03 te encuentras que tienes para dieciocho abuelos tres pañales Se Kagan cinco aquí en cambia por sorteo Nos han llegado a decir que limpiamos con unas bragas de incontinencia voy a duchar un abuelo estamos locos Saric que faltan Wang y me han dicho bueno pues los guantes perdona nuestras diciendo que me lave los guantes para duchar accidente abuelo

Voz 1434 04:23 el presidente de la comunidad Ángel Garrido se acaba de referir a la elección de Pepu Hernández como candidato del PSOE a la capital

Voz 8 04:30 me parece bien que una persona que está en pie

Voz 1 04:32 eh bien posicionado escudo profesional corra el riesgo que que es cierto de la política para trabajar por los demás yo la admiro le felicitó y le deseo todo lo mejor lo personal y lo político porque en mi partido

Voz 1434 04:44 esta tarde se celebra el Consejo Estatal de ciudadanos e de Podemos mejor dicho para tratar de solucionar la crisis abierta tras la marcha de Rejón a la plataforma de Carmena la dirección tiene que decidir si buscan una fórmula conjunta para las elecciones regionales

Voz 1995 05:56 Chicago de noche mismo la diplomatura en Chicago ahora instante es de menos veintisiete pero hace mucho viento saber cuál es la sensación pero se sabe cuarenta y dos grados bajo cero es que la máxima es menos veinticinco el calor es menor tenemos en Estados Unidos hay gran Mario Picazo meteorólogo el timo punto es profesor de la Universidad de California Mario buenos días

Voz 12 06:36 hola buenos días como tú estás en calidad buenos días

Voz 13 06:40 yo estoy California sí pero después de el

Voz 12 06:44 yo estoy bien estoy ella Chicago vale

Voz 1995 06:52 pero una Mario veintidós grados de máxima y menos veintisiete de mínima con una sensación térmica de menos cuarenta

Voz 10 07:00 podemos hablar de frío

Voz 13 07:04 todos los deseos ese totalmente totalmente sobre todo porque bueno nosotros una temperatura si es muy extrema quizá para la gente de Chicago agentes de todos recalará pues si algo más lo más habitual pero bueno así lo vivido no entonces no quizá no extrañen tanto de repente pero situación extrema escribió

Voz 1995 07:25 de qué se siente cuando sea qué pasa cuando estará calle con menos cuarenta grados de sensación térmica que qué haces en la calle

Voz 13 07:34 pues el primero se te encoge todo es una sensación de de de ese día tenemos eh cuesta respirar yo yo durante la temperatura llegado sus valores incluso menos es cierto porque el cuerpo humano por muy calentito que esté dentro de la cuarta se cuenta con aire tan tan frío pues es como contraste clásico duro no y entonces las que notas es sufre IS es tremendo tremendo dividía esa situación hizo de todo no sólo por la temperatura que tú comentas de veintí pico bajo cero sino porque cuando hace viento se muere el decidido fue muchísima uno Jordi y ahí es donde perdemos todo tipo de calor que pude rodar el cuerpo sea que es impactante

Voz 13 08:42 sí se sabe porque depende de eso

Voz 1995 08:45 qué hacer

Voz 13 08:48 si no llega salen qué pasos que esos temperaturas pero hemos visto algunas de gente que sale a a temperaturas muy frías y lanzar agua en el aire jala instantánea instantáneamente entero el Cool cuesta caliente lo que sale el cuerpo usada temperaturas mucho más altas para congelar que al salir pactando directamente cuál es fui a no pero pero sí que es cierto que quedó expuesto tanto acto las consecuencias las estrellas pactarlo sea por mucho que el alguien caliente al final la temperatura que si el cuerpo humano pero se puede se puede hacer pis quiero hecho una al menos cincuenta y cinco si ya ha salido

Voz 1995 09:27 bueno sí está aquí para contarlo es lo está gracias al testimonio nunca mejor dicho de primera mano

Voz 12 09:36 Mario perdón

Voz 1995 09:39 vamos a lo serio está entrando en las escuelas se han cancelado mil seiscientos vuelos se ha cerrado el zoo de Chicago donde hace más frío que en el Ártico Iniesta tras el presidente de Estados Unidos a tuitear en fin es difícil catalogar esto dónde está el calentamiento global cuando el necesita que es un poco en fin poco alarmante ya lo de Donald Trump

Voz 12 10:05 si viene siendo alarmante

Voz 4 10:07 es un smoking eran poco a poco broma no son poco

Voz 12 10:12 sí sí sí yo creo que Bezas

Voz 13 10:15 llaman la atención no algunos expertos es el caso de Donald Trump el ya repetitivos sobre todo en función de los que comenta que está relacionado siempre diplomático hoy y que siempre va en dirección contraria a lo que está pasando no pero sí es cierto que que la situación es muy criticas una situación que afecta a millones y millones de personas viendo precisamente el Papa muy curioso cien ochenta y tres millones de buenas estos días temperaturas de quince bajo cero más que es una barbaridad de gente yo creo que el doble de esa cantidad en las tres cero grados es esta masa de aire frío pues muchas zonas del país incluso hasta el Golfo de México de Florida pero sí que es cierto que que a veces la gente que es un poco contrarias al cambio climático global bueno ocurren episodios de este tipo de dice pues como puede ser extranjero lo que aparentemente natural de cuarenta bajo cero y sensaciones térmicas incluso bajas no hay duda pues precisamente es una señal que esto es la teoría que se está Lula Sandro con más potencia que es que cuando hay calentamiento global precisamente el vórtice polar que es el que tiene el aire frío acerca del pueblo pues se tiende a relajar surta ocurrido pues este episodio ha sido bueno pues esto que lo estamos viendo con más frecuencia es precisamente porque el calentamiento global de la zona ártica del planeta puesto haciendo que decías envuelven más de lo habitual y que pues hay incursiones de frío los toros de Estados Unidos y Europa las vemos incluso llegando a zonas del Mediterráneo a veces no sea que esto no tiene nada que ver en las últimas zonas sino todo lo contrario

Voz 1995 11:57 bueno la situación es bueno por más que estén acostumbrados más de tres millones de personas hoy estarán a menos de cuarenta grados bajo cero y el doble en temperaturas que como máximo o llegarán en sitios como Chicago a menos veinticinco afecta al setenta y cinco por ciento de la población del país expresiones perdón para van a las consecuencias ese vórtice polar Mario Picazo muchísimas gracias amigo placer

Voz 13 12:22 a nosotros obliga a España a dormir al centro escrito no tanto

Voz 1995 12:28 no tanto no tanto no tanto un abrazo

Voz 13 12:32 M

Voz 10 12:35 y Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 16:13 con todo Quique González muy buenos días muy buenos días qué tal creen que amigo como digo un placer verás ayer utilice las redes sociales para contar que venías programa estás bien Íñigo se enreda con el con los carteles que se reza bueno que digo que ayer puso mensaje las redes sociales para anunciar que venías y aproveché para hacer una encuesta después hay un poco de pucherazo porque ha dicho pero bueno hizo una encuesta sobre la canción con la que si tus fans querían que empezáramos esa entrevista gritas opciones Charo aunque tú no lo sepas y salitre por cual hubieras votado tú

Voz 8 16:56 creo que por representativa y salitre y por no por por la aspecto temporal pues pues yo hubiera votado Charo porque pertenece como más a la última serie de canciones que que entregué uno siempre está como un poco más cerca de de lo último que hacen

Voz 12 17:16 pero bueno en cualquier Kansas aunque esto fuera una entonces que Motta exacta exacto cuál crees que ha ganado

Voz 8 17:23 pues yo creo que salitre

Voz 9 17:26 no está

Voz 1995 17:32 la razón en tu pensamiento sobre lo más cercano hoy Quique González está en Hoy por hoy

Voz 21 17:57 sí

Voz 1995 18:28 dicen que los conciertos se claro os sirve como vara de medir dependiendo del volumen con que la gente grite claro hoy está hoy está alcohólico público arriba hasta medio estaba

Voz 8 18:41 bueno es que no hemos tenido la inmensa suerte de contar con una voz de de Nina Carla en Morgan del grupo Morgan si realmente cada noche era era el momento álgido de del concierto en los momentos en los que ya intervenía tiene un ángel increíble muchísima magia en el escenario hoy hay de hecho empezó a cantar como un par de canciones de hacer coros y al final de la gira pues hacía como cinco sabéis con con nosotros sí la estar tocando una banda en la que canta ella te nuestra aparte de quitarme un poco de trabajo el concierto pues pues es una maravilla porque es un disfrute para para el público y para los que estamos encima del escenario

Voz 1995 19:31 esta esta grabación que escuchamos

Voz 8 19:34 cierto el año dos mil siete y hasta el momento

Voz 1995 19:37 es lo último que hemos escuchado Tiko lleva más de dos décadas sosteniendo una de las carreras musicales más sólidas porque no es lo más honestas de España la de alguien que es heredero pues de los antes de competir de Dylan de Sabina Antonio Vega de Enrique una recia denuncia en la canción de autor que se ha ido creciendo paso a paso un boca a boca oreja oreja que nunca termina cuando escribí que ya llegaba al al fin al límite una empieza a través han pasado veinte años

Voz 8 20:11 bueno gracias por tus palabras no y y si no no se sabe no cuando se redondea la cifra seguido diez o veinte años no sé porque es inevitable ahí mirar un poco un poco hacia atrás y hay también tarde de de asimilar lo que ha pasado a situar T con respecto a lo que a venir a partir de ahora no hay pena eso en eso estoy le decía un amigo no sé si estoy o no al final de todo el medio de de algo bueno o o al principio de de de de de lo mejor que está que está por pasar no bueno sí durante veinte años pues pues sí creo que son once discos así que tampoco me ha dado mucho tiempo a hacer otras cosas que canciones así disco Si conciertos no el último de la gira el último disco de mi mata símil necesitas de su gira que le llevó por todo el país tienes como muchas

Voz 1995 21:10 pero

Voz 21 21:19 mira orquídeas la piel de

Voz 1995 21:30 ponían el Twitter esperamos que venga anunciada gira

Voz 8 21:35 por el momento no no pero bueno si estoy arrancando así después de un año que me tiradas y medio sabático y haciendo otras cosas así después de y determinar la gira con con los detectives pues tienen un año para descansar Lloyd para también que descansar a la gente y el público porque porque llevábamos como cuatro cinco años sin sin parar pero a la vez pues eso uno uno quiere descansar pero yo también se enreda en en otros proyectos Si bueno hay también he venido un poco esta semana a Madrid a a organizar así un poco lo que viene y ver si hacemos así algunos conciertos este verano porque tengo ganas de de tocar aunque no haya un un disco nuevo que presentar en este momento no sé qué grabar porque me meterán a grabar así relativamente pronto antes de verano pero pero tengo ganas de juntarme con conmigo en aferra si algunos conciertos y de ir de este engrasar porque pasar

Voz 1995 22:34 de de esta gira de recorrer todo el país llenar llenar escenarios a Villacarrillo en Cantabria Sota tiene que haber una fase de desconfianza de compresión como cuando los astronautas llegan la tierra no es bueno vamos a dejarlos un ratito hay solos para que seco para que dejen prima

Voz 8 22:50 pues total y además es común en muchos compañeros de profesión y amigos que que tengo no hay como una especie de pequeña depresión post fin de gira no que no se que tiene mucho que ver en la soledad de donde están mis amigos no nuestra al echar de menos la la la excursión y el y el viaje y increíbles físico y también emocional que que suponen girar con con un grupo de gente no hay entonces ahí sí que hay un una una etapa como de sexy

Voz 1995 23:26 eh Le abandono no porque el primer día llegas primer has en casa afecto hasta todo el segundo día para qué hacemos si perdían se ha hecho todas las lavadoras y me nos contó un día Quique cuantos días una cosa maravillosa sí mira yo salgo de gira básicamente porque a mí en casa gente me llama la gente y maestro ha llegado esto me llaman don Joan Manuel en mi casa me llaman Juan vete a por el mueble Juan vete a por el pan Juande que claro es que es una descompresión total aquí llega la criba un hombre una mujer que llega a su casa después de meses y meses y meses de gira enfrentar la rutina la rutina todo se también te digo que no debe ser fácil

Voz 8 24:13 claro por una parte necesitas volver a un sitio y no hay parte no tener un lugar donde yo no sé si un agente y una no sé si pues pues una familia para para para tener un cable a tierra pero por otra parte del cuerpo también te sigue pidiendo movimiento porque es lo que llevan haciendo durante durante muchos meses y entonces buscar el el equilibrio no como dicen me compañero Iván es es imposible no sentir

Voz 1995 24:43 seguir hablando en unos segundos con Quique

Voz 21 24:47 súper claro

Voz 16 24:58 totalmente

Voz 1995 30:54 si usted quiere entender el significado del término independiente música le bastará con echar un vistazo a la carrera de Quito Quique ha logrado crecer en paralelo encontrando su propio espacio en los márgenes asumiendo los costes las ganancias y los riesgos de sus decisiones y mantenido intacta la libertad creativa de alguien que entiende la música como un oficio de las tierras sigue hemos como leído la industria de la música es ajeno desde firmaban contratos éxodo que lo querían todo de y como te he ido a Asturgar

Voz 8 31:30 buenos aires de tener razón uno porque cada uno cuenta la feria poco según según leído no pero fíjate el otro día en el en homenaje a Santiago en Galileo con un compañero cantautor así que estaba que está con con una multinacional no me estaba hablando de los problemas que tenía juez estaba pensando para mí menos mal que que ya no tengo ese tipo de de problemas no que que digamos que la la la la dinámica de de actuación de la de una gran compañía pues pues no no nunca ha funcionado demasiado bien conmigo no hay Bono a otros les ha ido les ha ido razonablemente bien no yo también he tenido la suerte siempre he de tener un pequeño equipo y un grupo de gente muy valiosa que me ha ayudado muchísimo no pues todo lo Manager la cultura rock también con la que se quiere publicando en mis discos pues la suerte de tener hay también gente muy válida ayudando es la que es la que me he a Bono la que la que la que me ha ayudado a mí también a a continuar en este día seguir haciéndolas cosas de la manera que a mí me me me gustaba no

Voz 1995 32:48 en el dos mil ocho que fue usted del gorila cuántas veces ha contado esta cuenta sobremesas se han rellenado Colette con pues ahí estaba Bob Dylan y ahí estaba yo cuántas veces ha juntas Historia

Voz 8 33:02 bueno pues unas cuantas ese unas cuantas de sus todo lo que significó para mí etcétera osea siempre más simbólico que no tienen una importancia más simbólica que que que real no al final tú estás tocando media hora para una gran estrella hay hay hilo que haces tú sabes más para que para que para los fans de Dylan y pero estiman que tus fans no

Voz 1995 33:26 cierto que Jaén cuarenta grados de temperatura y que Dylan iba con chubasquero

Voz 8 33:31 es totalmente cierto si bajo de del exlíder del autobús de gira salir del autobús de gira ha obligado con con botas de rodillas chubasquero paraguas pero pero salió a la prueba e os ha salido a a chequear la la prueba y hacer la prueba de verdad que bueno el vino detrás sea estaba detrás de mí hay yo estaba hablando con con una persona en mi interlocutor estaba enfrente mío yo bien los ojos de mi interlocutor que venía Bob Dylan sabes detrás está bien en las pupilas por la expresión de su cara no pasó así detrás detrás nuestro claro yo creo que tuve la la la buena idea de no decir la absolutamente nada porque en que le vas a decir a a lo mejor no no como no sé bastante nos ha contado ya

Voz 1995 34:27 ellos ignore no pasarán seis que pretende la vida a como aspiración vital ser ignorada por lo que nos enseñó que el camino es largo y tiene muchas

Voz 21 34:37 Zidane lleva por caminos por la esquina perdida

Voz 1995 34:45 existe cierta controversia aunque hay un dato la Wikipedia es el momento de contarlo hiciste las pruebas no para entrar en el Real Madrid

Voz 8 34:54 que las pruebas pero nada más esa hice una prueba traerá un paquete uno siempre piensa que han sido con con la edad uno se da cuenta de que no era ni la mitad de bueno de lo que pensaba que era en este momento no huy sí lo que pasa es que bueno pues pues esto no en este en estos nuevos tiempos de la Wikipedia pues pues hay muchas si hay hay hay muchos gazapos muchas mentiras que se van colando por ahí lo que pasa es que lo tengo para dar cuenta en las entrevistas de quién ha sacado la información de la perdieron a la quién son desborda no

Voz 1995 35:33 qué más yo tiro datos estoy desnudas no fuiste animador turístico en Sol Meliá hotel buenísimo en Mallorca yo soy de Mallorca y ahí yo he visto ahí Ava mucho gris mucho Villacís si es difícil

Voz 8 35:47 imaginarme haciendo esto pero es lo que es importante es lo que hacía así sí sí

Voz 1995 35:52 pero hay más cosas así como también

Voz 8 35:55 musicales para para niños que era lo más divertido ocurre con ello Si lo montaba cuando veías que funcionaba era era increíble ahí campeonatos de tiro con arco petanca

Voz 1995 36:07 habrá sido la verdad que fue Un verano increíblemente divertida qué habrá sido de esos niños

Voz 8 36:12 yo también lo pienso

Voz 1995 36:14 cuando en gente joven año mil novecientos noventa y siete es la primera grabación de Quique González en el rincón de este nuevo éxito un recopilatorio renos éstas serán nuevos incipientes cantautor seguir así tu discos no en el recopilatorio te reconoces ahí donde la venta de sí porque porque es de las peores canciones que aquel era entonces ahí no hay ciertas marcas quedan ahí sea que estás disfrutando este momento muchísimo pues

Voz 8 36:51 mira adicción ágil ahí que sea dar carta blanca en la que iba cantando las canciones que iba pidiendo así el público en el momento y cada vez que salía esta es la única que me negaba a cantar sado de lo decía vamos a si decía que es la peor canción que frito medidas tanto cualquier otro así sí pero sí le tengo porque yo creo que estaba intentando imitar sabes una manera de escribir simplemente no no salió de canciones fallidas hay esta canción nació muerta para mí crisis vamos a una de las que sigue con vida

Voz 32 37:24 a si no los ha inventado no hombre Metro de Eco Pro dormido aunque tiendas Lucas sobre mí es huella

Voz 21 38:01 cómo llega a manos Enrique

Voz 8 38:05 pues precisamente estaban el rincón donde empezaba a tocar coincidía muchas veces con él y día me dijo que no es una canción así para el próximo disco que tengo con con los problemas con la banda paralela que tenía a los secretos muy allí la verdad que recuerda que fue un domingo por la noche estaba trasladando intentando hacer algo buscando Expiración y por un lado vino el vino esta idea y por otro lado estaba leyendo el libro de Luis García Montero Altafulla separadas y esta canción y perdón sé si es que se me cruzan canciones que estoy haciendo ahora con lo es hay sean tiene no sé si la hice muy la hizo en muy poco tiempo de esta cuanto más o menos media hora sí pero bueno hay una canción cada diez años que te sale yo ya ya carnes y ahora no sé si o bueno por lo menos ya no me ocurre esto sí sí aquí no hay se lo llevé a Enrique a a su casa a casa de sus padres me acuerdo estaba él será lleve con otra canción que iba iba después no llegó a escuchar la segunda canción lo cuento mucho esta dijo que pasó fuera pasó con la segunda pues no la llegó no la llegó a escuchar hay muy yo creo que sí

Voz 1995 39:32 Quique llano no es bueno el hombre esté solo no no va sólo porque por esas carreteras

Voz 16 39:36 la cuarta plaza las atractivas que están de vuelta en la ciudad por favor

Voz 1995 39:49 viaja con los detectives

Voz 34 39:52 día escrito

Voz 21 40:03 aquello

Voz 1995 40:05 recuerdo que si quieres ir rápido tesón si quieres llegar lejos le acompaña te has encontrado a las ellas encontrado a Nina hay una gran banda tras

Voz 11 40:20 persona que Morgan

Voz 1995 40:22 Nina se ha convertido de repente no aparece durante de una de una propuesta que habrá de día habla de de de cómo va la música de este país viceprimer

Voz 8 40:31 bueno se hubiera dado cuenta cualquiera porque tiene un talento excepcional Nina y el otro día estuve viéndole sean su concierto en Circo Price no se pues las expresiones de del público en lo que lo que genera el ambiente de la energía que hay y el encanto que tiene en el lounge Elías es indiscutible por eso pienso que es no sólo Nina porque la bandas mando yo creo que es de las mejores cosas de las mejores noticias que la lo ocurrido a la música española en mucho tiempo no y además es un momento en el que en el que creo que hay más propuestas interesantes por el lado de de de mujeres artistas que de artistas ahora es mucho más que que hace diez años por lo menos sí pero que son mucho más audaces las Un gran ejemplo de ello pero también está Carmen Boza esta Zara está salía por supuesto no cosas muy distintas pero pero están siendo mucho más rompedoras de lo que de lo que de lo que solemos nosotros solo digo lo la la vieja escuela no voy a ponerme ya hay una vieja hola hola

Voz 1995 41:50 hemos mediana la mediana lo que que Aimar así la gran buena vieja medianas Muela empezamos esta entrevista con esta canción a ver sabemos que lo agenciado que escucho a los Kings aquí le mando mensajes alguien que pone una expresión como asturiana de cinco una canción asturiana de Tineo bueno quiénes quiénes Charo

Voz 8 42:18 y es es un personaje de ficción con todo el peligro que conlleva decir ahora que es decir que es algo de ficción o el colectivo de echaros me era yo me mandan un burofax no son bueno varias historias y mezcladas así quería escribir una historia de carretera en la que hubiera dos voces y una voz escribe una una una parte para que para que la cantar a la voz femenina ésta no hay un bar cercano mi pueblo que sería más sombras entonces ahí me vino muy bien no y lo de la verdad que sinceramente me me me ocurrió de casualidad justo viendo un cartel donde ponía asturiana decir rima con ir como es la hay

Voz 1995 43:06 pero como menos posibilidades el reto

Voz 8 43:09 el puesto de de vocales sí estaba con la furgoneta ahí estaba con la canción en la cabeza hay pasea al lado de un de un cartel saliendo de Suances me acuerdo perfectamente de de Torrelavega ahí viví Asturiana de Zinc que dije lo tengo pero es de esta casualidades de de no decía que te lo regala la vida te pone el verso ahí la la vida no pero bueno hay que hay que observar y estar atento también a esas cosas

Voz 1995 43:33 que siguiendo la ficción Charo debe ser de de injerto que es donde pueblo que está más cerca de la asturiana D d5 bueno vamos a hablar de de Charo y de las mil echaros que hay en la música Pablo González Batista muy buenos días

Voz 6 43:48 buenos días Toni vamos a ir gente

Voz 1995 43:50 en canciones y gente que a diferencia echaros y son personas

Voz 6 43:53 que se es de hecho la Historia del rock'n'roll está lleno de personajes normalmente mujeres que han inspirado grandes canciones tenemos por supuesto a la y la de Clapton over Calderón los de dominios dedicada Patti voy tenemos a Sarah de Dylan que dedicó a su primera mujer tenemos Suzanne de Leonard Cohen

Voz 23 44:11 cabría pensar que está dedicada a

Voz 6 44:12 a una mujer con la que estuvo diez años la única mujer con la que Cohen tuvo descendencia con la que tuvo sus dos hijos pero no esta canción está dedicada a otra Suzanne ya es casualidad de la que Cohen también estuvo enamorado que se llamaba Susan verdad que estaba casada con un con un amigo de Leonard Cohen y con la que solamente mantuvo una relación platónica pero también en España hay muchas canciones que hablan de personas reales aunque quizás no lo sepamos durante décadas este ha sido el gran misterio el poco español junto por ejemplo de de que tuvo la culpa bueno quién era la chica de ayer sabemos dónde está el Penta pero no hemos sabido quién era la chica de ayer hasta hace muy poco tiempo cuando Paloma consejero diría dirigió un documental que se llama tu voz entre otras mil ir reveló que esta chica era una mujer de Bilbao llamada Maite hecha no Jáuregui que se entiende

Voz 1995 44:59 a remar en ni irritar hecha no Jáuregui

Voz 6 45:01 por eso obliga a vérselas con La chica de ayer de la que Antonio Vega se enamoró cuando él tenía dieciocho años ya tenía diecisiete esta chica luego fue diseñadora de moda en Bilbao y ha muerto recientemente de un infarto y por eso no pudo aparecer en ese documental lleguen hoy por ejemplo quiénes Lucía de Serrat Puedo

Voz 35 45:17 a esto aquí

Voz 8 45:22 una canción que estaba en la grave de

Voz 6 45:24 cómo más popular de cerrar por lo tanto Serrat en miles de entrevistas La en preguntó quiénes esta Lucía pero bueno él ha sido discreto no lo ha querido contar pero esto es España y al final todo se sabe esta Lucía según dijo un productor mexicano René León con el que Serrat ha trabajado mucho es una azafata de Iberia de la que Serrat se enamoró durante uno de sus muchos viajes en otra entrevista otro canta

Voz 1995 45:43 a esa hora en Ryanair no pasa no esto no te pasa nada

Voz 25 45:45 no te sientas y tal no hay tiempo para el amor el amor canciones

Voz 8 45:51 Santiago Feliú que es Feliu que son

Voz 1258 45:53 el cubano contó que Serrat le confesó un día que

Voz 6 45:56 el día de la boda de esta Lucía años después Serralde llamó y le dijo Lucía sigue siendo el amor de mi vida Lucía por favor no te hace ilusión conocía la canción ya algo sospechara de que fue importante para Joan Manuel Serrat

Voz 25 46:07 sabéis que La flaca de Jarabe de Palo las la que también tienen nombre y apellido se llama Guzmán es una modelo cubana que actualmente vive en Italia ya que en todo ya llamaban La Flaca antes de que la conociera esta canción la conoció en Cuba en La Habana cuando Jarabe de Palo viajó en el noventa y cinco a buscar una modelo para un videoclip

Voz 6 46:28 la conocieron en una discoteca Estopa Dones lo ha contado recientemente en un libro que ha publicado en un libro autobiográfico y hace un par de años en La Ventana nuestro compañero Roberto Sánchez habló con La Flaca

Voz 27 46:39 en un lugar muy bonita a Cuba que se llama mil ochocientos treinta la en mil ochocientos treinta si así lo no

Voz 6 46:48 el dato que es que si hubo beso la canción decía por un beso de la flaca daría lo que fue

Voz 1995 46:51 no hubo uno solo

Voz 6 46:54 damos nuestra Illa flaca está ahora un poco resentida porque el parece pavones no ha vuelto a contactar con ella pausas está escuchando llama a John Lennon por Fagor y luego la canción más popular de la historia de nuestro país de la historia de la música en español seguramente también tiene una protagonista real

Voz 10 47:11 sí cosas

Voz 6 47:13 en realidad la Macarena Se llama Diana Patricia tiene unos cuarenta y cinco años es venezolana actriz bailarina tiene una academia de baile flamenco en Caracas y en una fiesta privada en la que estaban invitados Los del Río pues allá fue a bailar mientras hacían jaleo que estamos aprendiendo a hacerlo nosotros aquí ellos le dijeron dale a tu cuerpo alegría Viana Diana presionó Adriana luego es acaba llamando Macarena porque una hija de Los del Río se llama Esperanza Macarena porque según dice este miembros Los del Río la Macarena se lo dijo él en secreto dijo vosotros vais a llevar mi nombre muy activo pero el origen está en Diana Patricia que ahora se llama Luisma Diana Patricia la Macquarie

Voz 1995 47:46 hola Macarena Valley la última no es no es una mujer

Voz 25 47:53 pues Joselito es un marinero bastante golfo que se pasaba muy a menudo por aquel chiringuito que tuvo Kiko Veneno en Conil en Conil de la Frontera en la playa cuando

Voz 6 48:02 en esa etapa en la que no en la que no hacía música y que prefería beberse dos botellas de coca cola llena de y y nueve Chiclana a ir a pescar

Voz 1995 48:09 por supuesto Pablo González Batista muchísimas gracias Quique nos quedamos con esa idea que en verano vamos a a verte no sabemos todavía dónde están las fechas concretas está bien avisará que no no tenemos cerrados ir debemos darte las gracias porque tú puedas el paisaje emocional de mucha gente de esta mañana cuando Pepa ante la que venías a de la que manta es que me quedo que me quede que no beba que dirigió dormir es parte de de las emociones de la vida de mucha gente que sin querer desde hace veinte años das convertido en en alguien irremplazable si no estuviera estuve unos no sabíamos qué hacer en muchos momentos así que Quique se ha cómo lo hagas donde lo hagas en tu pueblo Cantabrea no dejes de hacerlo

Voz 10 48:49 bueno pues muchísimas gracias me anima mucho que me lo digas

Voz 1995 48:53 verdadero placer gracias por todas estas a las que es tu casa y lo es desde hace mucho tiempo la suerte a aquí te queremos todos tu mente proto anunciar disco hoy concierto y lo que quieras

Voz 8 49:02 el con que yo también soy fan programados escucho todo lo digo de verdad no lo digo todos lo sé todo

Voz 1995 49:08 vale si de verdad y que gracias muy bien un placer

Voz 36 49:17 en la

Voz 10 49:18 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 4 49:49 el sábado por la tarde fue a la pastelería

Voz 9 49:51 el centro comercial

Voz 4 49:54 después de mirar las fotografías de pasteles las páginas de una especie de álbum encaró con chocolate el preferidos de su hijo estaba Tornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una Rocío trata de blancas estrellas con un planeta escarcha color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras verdes bajo el planeta el pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escucho sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pastelero llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo cordones Le pasaban por debajo de los trazos se cruza luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija las fotografías no la interrumpió acababa de llegar al trabajo se iba a pasar toda la noche junto al horno dijo que no tenía una gran prisa

Voz 10 51:03 parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres el placer de escuchar

Voz 1995 54:04 este es el especial del diario del mundo de los doscientos más ricos de España aquí abres el periódico el que venir pues la gente con pasta Amancio Ortega ex número uno Rafael del Pino de Ferrovial en los pasando hoy está hacia Koplowitz

Voz 12 54:24 te suena más hasta que llegas al primer artista quién dirías tú que es el artista más de los millonarios en España quién puede ser

Voz 10 54:34 ni idea Julio Iglesias

Voz 12 54:38 qué puesto crees que puede estar Julio Iglesias

Voz 40 54:42 veintiséis sesenta

Voz 41 54:44 hay nueve será casualidad pero la lista de los más ricos de España Julio Iglesias sale en el sesenta y nueve y lo sabes

Voz 1995 54:55 José Fernando Leal muy buenos días hora buenos días esta lista de los más ricos España son tras una investigación que publica todos los años desde el dos mil siete el periódico El Mundo a la cabeza del equipo de investigación que elabora esa lista está José Fernando Leal autor además del Bloc psicología José Fernando que esté Julio Iglesias en el sesenta y nueve es casualidad

Voz 1168 55:15 así es absolutamente casualidad

Voz 42 55:19 vale cree

Voz 1995 55:20 lo sé pero

Voz 42 55:22 en fin ha caído ahí no hay trampa ni cartón

Voz 1995 55:26 vale vale note que este creemos han perdido dinero los ricos españoles sí a pérdidas

Voz 1168 55:31 dinero después de nueve años acumulando más y más todos los años pero bueno tiene truco dieron pequeño truco este año porque los que más han perdido son los de arriba de la lista porque el año pasado de la bolsa se pegó un batacazo enorme entonces claro en el conjunto eh sesenta y una fortunas a pérdidas de año dinero porque son las que están más vinculados a la bolsa pero luego hay otras muchas noventa completamente que siguen ganando más en esta edición

Voz 1995 55:58 pero es que a ver no sé si aquello era mucho por ellos recién perdido

Voz 1168 56:03 no me miro acumulan

Voz 1995 56:05 sesenta mil millones más que hace tan sólo cinco años sí

Voz 1168 56:10 han restado un poquito pero pero como ves aún eh vamos de han superado la crisis mucho mejor de nadie

Voz 1995 56:15 vale los nombres son siempre lo mismo sea en los últimos años lleva ya muchos años José Fernando elaborando esta lista