Hoy por Hoy (30/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 medio día las once en Canarias hoy hora doce toda la actualidad del día con José Antonio Marcos buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días más de doscientos agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria participa en un amplio dispositivo contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar intenta desmantelar una trama que opera en buena parte de Andalucía que también se dedica al blanqueo de capitales vamos a buscar los últimos datos desde Radio Algeciras con Rubén García

Voz 0480 00:26 la investigación en las actuaciones policiales están declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número dos y Algeciras más de doscientos agentes de Policía Nacional y Agencia Tributaria se han desplegado desde primera hora de esta mañana en un amplio dispositivo contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales la denominada operación Lupita se desarrolla en diversas localidades del Campo de Gibraltar tiene como objetivo desarticular una de las organizaciones de traficantes de droga más arraigadas en esta comarca hay que despliega su actividad por toda Andalucía se están registrando varias viviendas en esta comarca y fuentes consultadas por la Cadena SER hablan de que podrían ser numerosas las detenciones que se practiquen a lo largo del día de hoy

Voz 1018 01:02 nuestro siguiente destino hasta ahora es Bagdad el Rey ha llegado a la capital de Irak para visitar a los más de quinientos militares españoles que participan en la coalición internacional contra el Days hoy precisamente don Felipe cumple cincuenta y uno años y el viaje por razones evidentes de seguridad se ha organizado con el máximo sigilo es más los periodistas como nuestra compañera María Manjavacas que han viajado en el avión del Rey ni siquiera conocían cuál iba a ser su destino adelante María

Voz 1444 01:25 el Rey está ya con la tropa española en la base militar de desmaya al este de Bagdad ha llegado tras reunirse con el presidente de Irak una reunión muy cordial en la que el mandatario iraquí le ha agradecido el trabajo de la tropa española ayudando formando a los iraquíes para luchar contra el da es que sólo aquí tiene treinta mil combatientes el contingente lo forman unos quinientos militares la mayoría son hombres apenas veinticinco mujeres hoy todos muy agradecidos por la visita del Rey porque especialmente sea el día de su cumpleaños estos duro les decía al Rey es difícil estar lejos de casa gracias por ayudar a un país que necesita estabilidad esta es la segunda visita del Rey Felipe VI a la tropa española en el extranjero en misiones de paz

Voz 1018 02:09 hora doce dos minuto los venezolanos están convocados hoy por Juan Why do a una serie de protestas de dos horas coordinadas en las principales ciudades del país a partir de mediodía cuando sean las cinco de la tarde aquí en España después de que Maduro haya dicho una entrevista la agencia rusa Novosti que está dispuesto a dialogar con la oposición pero sin garantizar la convocatoria de unas elecciones libres la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha reiterado la postura de nuestro país en esta crisis

Voz 1 02:32 hemos compartido con Europa que se trata

Voz 0376 02:34 acaba de dar un plazo de tiempo muy corto para ver también en último extremo cuáles son las responsabilidades que el presidente Maduro tiene en relación a la propia Venezuela a partir de ahí se ha dicho absolutamente claro que se reconocerá la legitimidad que desde la Asamblea tiene Why do pero con un fin que es el único que importa la posición europea y española elecciones

Voz 1018 02:58 bueno pues el Parlamento Europeo tiene previsto debatir hoy sobre la situación de Venezuela is su respaldo a Why do Griselda Pastor

Voz 0738 03:06 exactamente debatir con los grupos divididos porque para unos la prioridad total es el reconocimiento de Why do para los otros es la necesidad de convocar elecciones lo antes posible de manera inmediata si puede ser los primeros son los populares los segundos el grupo socialista cada uno presenta su propia resolución resoluciones que han de votarse mañana por lo que aquí la discusión sigue abierta y no sabemos cuál puede ser si se llega a dar el consenso sabemos eso sí que los gobiernos también se encuentran divididos porque la Alta Representante Federica Mogherini ha intentado de momento sin éxito conseguir el apoyo a veintiocho para impulsar un grupo de contacto grupo al que de forma voluntaria podrían inscribirse los países de la Unión Europea que lo desearan pero Hungría ha vetado esta iniciativa pendientes de saber que va a dar de sí la reunión que mañana tienen los ministros de Exteriores en Bucarest ejerce presidenciales

Voz 1018 04:00 muchas gracias Griselda el Gobierno de Castilla La Mancha Castilla y León perdón rectifica su iniciativa para contratar médicos para la sanidad pública sin haber realizado el mira la especialización que obliga la ley de cuatro y hasta cinco años tutelada para ejercer en hospitales el mismo consejero de Sanidad que el pasado viernes anunció la iniciativa reconoce hoy que no fue seguramente la mejor idea Valladolid Josmar Gozalo

Voz 1081 04:19 buenos días en una rueda de prensa que acaba de finalizar el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León Antonio María Sáez Aguado acaba de dar marcha atrás y se plantea otras opciones a la contratación de médicos sin la especialidad Mir para atender las necesidades más urgentes entre esas opciones está la contratación ha dicho de médicos con la especialidad de Medicina Familiar por un periodo de tres años para que se fuera entrar en la comunidad autónoma esta opción que baraja ahora el consejero de Sanidad de la Junta se ha planteado las hablar con los con las centrales sindicales con la sociedad de médicos de familia

Voz 1018 04:52 los taxistas de Madrid por décimo día consecutivo mantiene su protesta tras presentar su iniciativa al de la Comunidad para limitar el funcionamiento de los WC pretende que se obligue prevé contratar sus servicios con al menos una hora de antelación y prohibir que realicen recorridos inferiores a cinco kilómetros se moviliza de nuevo frente a la sede del PP es tan corta

Voz 1995 05:10 en la calle Génova donde estamos Ojea

Voz 0089 05:13 así es el PP y el presidente regional madrileño son el objetivo de los gritos de esta tercera concentración frente a la sede de los conservadores no parece que el sector crea que su nuevo propuesta vaya a ser admitida por el Ejecutivo autonómico madrileño por lo que en este décimo día de huelga el panorama que pinta es el de seguir protestando Sergi reivindicando muchos gritos pero eso sí una sensación de cansancio que ya es evidente junto al lema de esta concentración esa bandera no os la merecéis referencia directa a la enorme enseña nacional que cubre la fachada de la sede popular

Voz 2 05:47 sí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana el Consejo Ciudadano de Podemos se reúne esta tarde para estudiar cómo concurrir a las elecciones autonómicas de Madrid tras la decisión de Errejón de presentarse en la plataforma de Manuela Carmena aún no se sabe si el propio Rejón asistirá

Voz 1915 05:59 una veintena de provincias principalmente del norte del país siguen en alerta por nieve lluvia y rachas de viento que pueden alcanzar los noventa kilómetros por hora en la cornisa cantábrica el aviso es de color naranja por olas que pueden llegar a los siete metros oír

Voz 2 06:11 migrantes murieron cada día en el Mediterráneo durante dos mil dieciocho según ACNUR y ello a pesar de que el número de llegadas fue el más bajo en los últimos cinco años salvo para España donde la cifra se duplicó el número de fallecidos se multiplicó por cuatro

Voz 1995 06:22 esto esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias algo escuchamos seguimos

Voz 3 06:29 hora doce

Voz 1 06:33 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:38 Toni Garrido seis minutos una hora menos en Canarias hoy esta mañana arranca el casting de la esperadísima primera producción de HBO en España la versión seriada digna de las novelas españolas más importantes de los últimos años patria de Fernando Aramburu Mullen

Voz 4 06:56 dentro de la SER y buscarán y

Voz 1995 06:58 a más de mil quinientos figurantes que se dice pronto estarán haciendo pruebas hasta el siete de febrero para encontrarte filas de hombres mujeres y niños con diferentes rasgos autóctonos que den vida a la ciudad en la que se desarrollaron los hechos tenemos a nuestra compañera hay que Bernal en San Sebastián buenos días Beckett

Voz 2 07:15 Eguna han buenos días desde luego

Voz 1995 07:18 la patria de Fernando Aramburu ha sido un fenómeno literario ya saben que esa novela trata sobre dos amigas que acaban separadas por el terrorismo de de ETA lo cierto es que el fenómeno de patria empieza a convertirse en serio hoy

Voz 2 07:33 si hoy empieza a convertirse en serio porque hoy comienzan los castings arrancan en Elgoibar hoy el viernes en la Casa de Cultura de la localidad mañana y el sábado serán en Soraluze dos localidades del interior de Guipúzcoa y como dedo decíamos la semana que viene los días cinco seis y siete de febrero el casting será en San Sebastián en el Teatro Victoria Eugenia en horario de mañana de tarde

Voz 1995 07:53 eh sí sabe quién es ser las protagonistas de la serie verdad

Voz 2 07:56 sí sí ya se sabe quiénes van a ser las protagonistas la plataforma ya ha puesto nombre a las dos actrices que darán vida a esas protagonistas de patio serán Elena Irureta Joanne gabardina ellas van a ser vitoria imiten respectivamente las dos amigas que acaban separadas por el terrorismo de ETA la historia como sabemos arranca tras el anuncio del alto el fuego por parte de la banda cuando vitoria que abandonó el pueblo tras el asesinato de su marido regresa la localidad para

Voz 1995 08:19 buscar respuestas allí se reencuentra con mi delante

Voz 2 08:21 amiga que ha ido radicalizando a medida que su hijo avanzaba dentro de la estructura de la organización con esto el regreso de Vitoria el pueblo reabrirá antiguas heridas además de las actitudes protagonistas sabemos también que el guión corre a cargo de Aitor Gabilondo responsable de series como el comisario el príncipe iba a estar dirigida por el cineasta argentino Pablo Trapero León de Oro al mejor director en Venecia por el clan al que se suma también el navarro Félix Viscarret que ya llevo por cierto al cine en dos mil siete otra novela de Aranburu El trompetista del Utopía titulado para la gran pantalla como Bajo las estrellas así que algo de experiencia haya ya tienen esto

Voz 1995 08:52 vale y donde semanas realizarlos casi Si hay alguien que está ahí en el hace mucha ilusión y quiere participar donde donde van a ser los Castro

Voz 2 08:58 pues como te comentaba van a ser en tres localizaciones arrancan hoy en Elgoibar hoy el viernes en la Casa de Cultura de la localidad mañana y el sábado en Soraluze dos localidades del interior y la semana que viene el cinco seis siete de febrero el cásting llega a la capital guipuzcoana San Sebastián al teatro Victoria Eugenia en horario de mañana y tarde

Voz 1995 09:15 sin básicamente presidentes ahí hasta que llevar el DNI y poco más

Voz 2 09:20 bueno también pueden inscribirse previamente en la web ya he ya él Moreno cásting punto com como suele ser habitual en estos procesos pues hay que llevar el DNI los datos bancarios por si eres escogido en el momento los aspirantes tienen que ser mayores de dieciséis años porque los niños van a tener su propio casting específicos sólo podrán presentarse al que tendrá lugar este sábado día dos en Soraluze de diez y media a dos recordar que no hay es que no hay requisitos previos se puede presentar cualquier persona no se pide un aspecto concreto tampoco se requiere experiencia previa sólo estar disponible por si el personaje tiene que sufrir algún tipo de transformación como dejarse barba ocultarse

Voz 1995 09:53 hola pues tú te presentas tú yo te veo eh de autóctono

Voz 5 09:59 aquí

Voz 6 10:01 bueno sea impredecible para visitantes

Voz 1995 10:05 bueno e por último cuando cuando comienza el rodaje y cuando donde se va a acabar porque recordamos todavía la importancia del último gran rodaje dejó de tronos en el País Vasco y lo que supuso el hito que supone a día de hoy las rutas que hay que sabemos antes Eva agravara sería

Voz 2 10:21 bueno que en el libro de Fernando Aramburu no se explican qué pueblo sucede la mayor parte de la trama el lento el lector intuye que la geografía descrita coincide puede coincidir con la de Hernani se valore esa se valoró esa posibilidad para el rodaje pero tras visitar algunos emplazamientos finalmente se descartó optando por otros pueblos de Guipúzcoa está prácticamente confirmado que el lugar elegido finalmente va a ser Soraluze más algunas escenas puntual que se van a grabar en Donostia y la comarca del Bajo Deba a estos escenarios y se sumarán además lugares explícitamente descritos en la novela como Zaragoza o Alemania tampoco está oficialmente confirmado cuándo va a arrancar el rodaje aunque parece que será el próximo mes de marzo la adaptación televisiva de patria van a contar con ocho episodios de una hora y está previsto que se estrene de forma simultánea al todos los territorios de HB o Europa en dos mil niños

Voz 1995 11:04 pues muchísimas gracias porque información es todo un fenómeno literario que ahora va a traspasar esas páginas de libro llegará hasta la televisión las series más esperadas de este año que comienza a tomar vida ya y qué tiene que ver con ese gran libro con con patria que ha cambiado y esos ese es el poder de la literatura y el poder de entre comillas afición poder ver al de enfrente con otros ojos poder utilizar las palabras como una forma de acercarse cuentes no todo lo contrario esperemos a que sea una buena serían doce y once minutos una hora menos en Canarias

Voz 1 11:43 Toni Garrido cadenas

Voz 7 11:47 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 8 11:52 todos los sabe Limia directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com recuerda así USA es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 7 12:10 limitación alguna compañía Bankinter

Voz 9 12:17 BBK con hoy por hoy a través de

Voz 1995 12:19 nuestro contestador automático

Voz 3 12:22 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 10 12:32 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con especial para el deporte femenino connota

Voz 3 12:40 decías protagonistas SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Cadena irse

Voz 1 12:52 tenemos las preguntarán qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente de buscamos respuestas Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucha es una batalla sí sí refleja dónde está debatimos si me interesa el testimonio de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez

Voz 11 13:17 la cuesta muchísimo cuando Francina vamos a escuchar los pitos horario así cada día dice momentos radiofónico mágico Carlas Francino

Voz 12 13:31 y a usted porque le gusta la Cadena SER que me me da todo el placer que necesito que hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer y hasta cubrir

Voz 13 13:44 el y su marido que tanto voz global al oyente por favor

Voz 14 13:55 las donde hay que

Voz 12 14:00 para mí una hora de escuchar la Cadena SER equivale a gente voy

Voz 15 14:11 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 16 14:21 si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso no nos engañemos está difícil pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 3 14:30 se cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio pero igualar además los niños viajen gratis o con grandes descuentos semana del crucero la realidad tu sueño consulta condiciones Camps El Corte Inglés

Voz 17 14:51 yo me crié en una familia católica

Voz 2 14:54 cuando fui a todo mundo se desmorona

Voz 6 14:57 me llamo Carlos Suárez soy Félix GB ochenta y ocho ochenta y nueve mil cinco seis años

Voz 1 15:05 ya lo somos niños ha llegado el momento de contaba Historia de los abusos sexuales en la Iglesia

Voz 6 15:11 yo sinceramente yo nunca me considero pero está claro tiene este serviría de examen de conciencia una serie documental de Netflix

Voz 18 15:21 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los cuarto cuarto de tranquila pero sí mostró pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma instruya y nos cambiamos de piso no es la vuelven a poner sí

Voz 3 15:34 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Securitas Direct punto es

Voz 19 15:43 recuerdo a novecientos ciento trece ciento trece horas sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro le gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 20 15:53 en héroes ni que sea fácil rápido y yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 21 15:58 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así que sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra en ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 22 16:16 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad de democracia huesos socialistas suspira

Voz 14 16:22 Transfer agotador al trono está Pedro Sancho quién el España que dar ningún consejo para Venezuela Bolivariana se quiere decir que se vaya doy mi

Voz 3 16:30 rapidito paso bastante vuelta madre el presente de una manera cálida de ultimátum eh a lo que ocurre en Venezuela

Voz 20 16:45 te lo contamos en un día en las próximas

Voz 3 16:48 también de Terradillos como invierte de especial y el equipo de Prisa Radio no

Voz 22 16:54 sí lo que presi saludó a la Cadena Ser

Voz 1 17:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:06 ya antes de acabar notaremos las preguntas que nos deja el día el exseleccionador de incesto Pedro Hernández será el fichaje que buscaba Pedro Sánchez para que los votantes de la izquierda pasen por el aro voten al PSOE de Madrid se ha dicho todo el mundo ya con ya pero bueno último creen que sería un buen lema de campaña para Pepu Hernández algo así como Madrid Un Nuevo Tiempo muerto olvídense como se denomina al momento en el que alguien conecta con diversos gobiernos tratando de que reconozcan el suyo rueda de reconocimiento deberíamos cambiar las señales de emergencia de los espacios públicos si por ejemplo por dónde tienes que salir urgentemente dejamos a palabra Exit pero donde debe salir en el fondo sabes que quieres quedarte pondremos a palabra Brexit echando en Podemos es correcto utilizar hoy el famoso refrán Consejo Ciudadano vengo que para mi no tengo batas blancas en Portugal Bañuelos rojos y chalecos amarillos en Francia lazos y bufandas amarillas en Cataluña hay algo más de moda que los conflictos puestos a hacer si no hubiera sido más lógico que todos los temas sobre igualdad de género de los Emiratos Árabes hubieran quedado desierto

Voz 1 18:25 nos va

Voz 1995 18:28 volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno siguen escuchando la SER con la mejor información y el mejor entretenimiento la de los compañeros que están más cerca de ustedes esta mañana