Hoy por Hoy (31/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias qué tal muy buenos días es treinta y uno de enero cambiamos de mes supe damos la cuesta sean bienvenidos comenzamos en Venezuela con una noticia de la noche y siete periodistas detenidos allí por los servicios de inteligencia de Maduro entre ellos tres de la Agencia EFE dos son colombianos y uno español y forman parte del equipo que viajó desde Colombia para cubrir esta crisis también hay dos periodistas franceses de la TF uno detenidos

Voz 1 00:34 ahí

Voz 1727 00:38 y así sonaba la calle ayer en Venezuela terminó sin incidentes la jornada de paro y manifestaciones convocada por la oposición y mientras Maduro participaba en una misa junto a líderes religiosos del país

Voz 2 00:50 te queremos pedir por vuestro presidente por su esposa por su familia en él

Voz 1727 00:56 el plano diplomático el Parlamento Europeo puede convertirse hoy en la primera institución en reconoce ve aguardó en la primera institución comunitaria se vota una propuesta de los populares secundada por los liberales y por los conservadores británicos propuesta a la que se han sumado los socialistas mayoría por tanto de la cámara y el presidente de la Eurocámara el italiano popular Antonio Tajani anticipaba ya la posición del P

Voz 3 01:22 yo he hablado por teléfono con el presidente Cualladó nuestro único interlocutor para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo es claro que tenemos que estar al lado de la libertad y los derechos humanos y no de la opresión

Voz 1727 01:35 los populares españoles están utilizando ya esta resolución de la Eurocámara para volver a criticar el plazo dado por Sánchez Merkel Macron email a Nicolás Maduro y que termina este sábado Sánchez que se ha convertido en el primer extranjero al que recibe el mexicano López Obrador desde que tomó posesión

Voz 4 01:51 ningún gobernante es virtuoso ningún gobernante tiene legitimidad si sus ciudadanos se ven obligados a marcharse de su país dan igual las razones doctrinales que tenga dan igual los intereses que está en juego la emigración forzada o el exilio son

Voz 1727 02:05 pues esto decía Sánchez allí en Méjico ante su anfitrión ante el López Obrador que mantiene de momento el apoyo a Maduro es jueves último día de enero y ojo porque Italia ha entrado en recesión el Gobierno Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:24 buenos días no ha contado de momento con eufemismos pero

Voz 1727 02:26 se confirmará hoy si la economía italiana

Voz 0027 02:29 bajó una décima en el tercer trimestre del año pasado y según Giuseppe Conte jefe Diego

Voz 1 02:33 Brno italiano tenía encontró una nueva contra

Voz 0027 02:38 son del PIB en el cuarto trimestre sea un país encadena dos trimestres en negativo eso considera oficialmente en recesión

Voz 1727 02:43 Iñaki podemos trata de salvar la crisis interna hace oficial que negociará con la plataforma de Rejón y Carmena pero antes elegirá su propia lista

Voz 0027 02:53 el Consejo Ciudadano ha acordado celebrar un nuevo proceso de primarias sólo entonces negociar con otras fuerzas entre las que incluyen a la plataforma más Madrid Errejón yo nivel a Podemos

Voz 5 03:02 estábamos mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible bien que tienen que ser los compañeros de Madrid con todo el apoyo estatal porque están en una situación complicada los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia

Voz 1727 03:23 y otra mañana más la violencia machista se cruza con la actualidad los Mossos investigan un posible caso mortal en Reus en Tarragona creen que un chico ha matado una chica después arrojado desde un quinto piso los dos muy jóvenes tan jóvenes que esta obra no se descarta que fueran menores de edad y mientras tanto y a pesar de todo la igualdad avanza paso a paso reivindicación a reivindicación en todos los ámbitos anoche lo vimos en Bilbao en San Mamés

Voz 6 04:01 con un récord de asistencia a un partido de fútbol femenino

Voz 1727 04:05 en Europa la segunda mejor marca en el mundo cuarenta y ocho mil ciento veintiuno

Voz 0027 04:10 aficionados abarrotaron anoche el estadio del Athletic para ver al equipo femenino clasificarse para las semifinales de la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid

Voz 1727 04:18 y en la Copa del Rey el Barça goleó anoche al Sevilla y el Betis se impuso al español en la prorroga Sampe seis

Voz 1161 04:23 es uno en el Camp Nou dos goles de cultivo el primero de penalti otro de aquí diez seis rollo Roberto Luis Suárez y Leo Messi marcaba Arana el único para los sevillistas falló un penalti Banega con el uno cero en el Villamarín Betis tres Espanyol uno empate a un alumno en los noventa minutos expulsado en español más Roca en el noventa y dos Se llegó a la prórroga los goles de Sergio León y Mandy clasificados Barça Betis los cuartos de Copa se completarán esta noche con el Girona Realmadrid a las nueve y media de la noche cuatro dos a favor de los de Solari en la ida

Voz 1727 04:48 gracias Anpe y antes el tiempo escuchen lo que nos cuenta Andrea vive en Chicago una ciudad que está ahora mismo a veinticinco grados negativos veinticinco grados bajo cero por la ola de frío que azota a todo Estados Unidos

Voz 7 05:00 los

Voz 1727 05:00 ha bajado tanto la temperatura que han tenido que tomar medidas extremas para garantizar el transporte

Voz 5 05:05 para que pudiera funcionar el derbi que tuvieron que quemar la vía para que pueda para que puedan manejar tranquilamente

Voz 1727 05:15 se pueden ver las imágenes impresionantes de la tele americana en la cuenta de Twitter de Hoy por hoy y aquí tenemos mal tiempo sí pero nada que ver con esto previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:28 buenos días la lluvia que en las últimas horas ha caído en gran parte del país poco a poco va desapareciendo no hablará del todo en puntos de montaña que miran hacia el oeste de todos los sistemas de montaña de la península y sobretodo en Galicia especialmente en las Rías Baixas donde la lluvia muchos momentos caerá con intensidad y persistencia durante la tarde nuevos chubascos en el cantábrico y zonas próximas nevadas en el Pirineo a partir de unos mil metros y las temperaturas sin grandes cambios pero con vientos cada vez más fuertes de poniente sobre todo durante la tarde en el Mediterráneo las máximas en muchas poblaciones llegarán a superar los veinte grados

Voz 8 06:01 en Refree montaña entraña la y y si llega el aire frío y blando para él

Voz 9 06:23 a

Voz 8 06:24 yo haré esconderlo y qué haré no era el preludio dieron pie y eso

Voz 1 06:50 bien

Voz 1727 06:52 dado el aire no frío sino polar este clima este tiempo extremo en Estados Unidos está provocado por lo que se llama el vórtice polar íbamos a tratar de explicarles qué es eso en pleno temporal el presidente de Estados Unidos ya lo saben provocando haciendo chistes en las redes sociales algún profe de presos colar el explique qué es esto del cambio climático Donald Trump le están respondiendo ya los verdaderos humoristas del país Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 07:19 buenos días Pepa esta misma madrugada humoristas como Stephen Colbert

Voz 11 07:22 ha echado ya los hombres se va Evo Macri

Voz 1 07:24 por qué

Voz 1621 07:27 qué dice vale lo entiendo el marketing de la última temporada de Juego de Tronos está llegando demasiado lejos lo hemos pillado todos Winters coming se acerca el invierno otro de mis favoritos Jimmy Fallon

Voz 1221 07:37 suspenso es igual sito de polvo a otras

Voz 1 07:42 este frío explica el porqué el presidente

Voz 1621 07:44 ha decidido cambiar de idea y construir el muro en la frontera norte con Canadá se burla del cambio climático vamos a reflexionar hoy con Manuel Jabois buenos días a todos con todo este rollo que me sirve para adelantarles que hoy a las once a las diez en Canarias vamos a recibir a un Stephen Colbert aún Jimmy Fallon salvando las distancias Espanyol Toni Garrido entrevista a José Mota que les va a presentar programas

Voz 1321 08:04 la de los salvando las distancias a favor de José Mota supuesto entender te a vale vale

Voz 1621 08:11 ah y una hora antes nuestros mejores publicistas Toni Segarra de Gonzalo Madrid van a poner orden está paleta de colores políticos y sociales en la que nos movemos cada día chalecos y lazos amarillos bufandas rojas batas blancas mareas verdes granates los naranjas los morados los rojos los azules

Voz 1 08:26 queremos una buena suela Villa que brille

Voz 1621 08:29 a las nueve uno antes en Canarias vamos a hablar de Venezuela con Ramón Jáuregui eurodiputado socialista y lo vamos a hacer en nuestra mesa de análisis hoy con Esther Palomera Ernesto Fighter y Teodoro León Gross

Voz 12 08:42 sí

Voz 1321 08:51 volvemos a preguntarle por Venezuela por toda la novedad que nos deja la noche repito siete

Voz 1727 08:57 periodistas detenidos entre ellos tres de la agencia Efe un español dos colombianos que habían ido desde Bogotá aquí la crisis a a Caracas

Voz 1321 09:07 pueden opinar sobre la situación en Venezuela sobre ese reconocimiento de que puede producirse o

Voz 1727 09:12 hoy en Parlamento en la Eurocámara mientras espera el final del ultimátum de los líderes europeos y también sobre la solución en podemos podemos que bueno evita la fractura la ruptura pública están rotos por dentro es una evidencia que dice que negociará Errejón sí cuando hayan decidido primero Unidos Podemos su propia candidatura a la Comunidad de Madrid tienen el nueve

Voz 1621 09:37 cinco dos dos dieciséis sesenta nuestro Whatsapp nos mandan un audio al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:43 que que vamos a hablar tanto de cambio climático a propósito de Trump y sobre todo de esa ola de frío que recorre su país les contamos el resurgir del movimiento verde en Europa liderado por jóvenes estudiantes en Bruselas

Voz 1621 09:54 lo he leído en la prensa internacional estos días protestas y huelgas esto

Voz 0027 09:58 o es que han puesto la lucha contra el cambio climático

Voz 1621 10:00 como en el centro del debate político también ha habido manifestaciones de estudiantes en otros países no sólo en Bruselas también en Francia en París y en España cuanto de Concienciados estamos en este país están los jóvenes preocupados por el calentamiento global tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 10:22 son las seis y diez a las cinco y diez en Canarias hay más

Voz 0027 10:26 comienza hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 13 10:34 las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas de Bin Heroes se presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana por nueve con noventa y cinco euros con Lass

Voz 1 10:52 abrir la puerta

Voz 14 10:53 las ir uno más en la familia a tener lugar Lin a vivir en pareja a estrenar tu independencia

Voz 1 10:59 encuentra tu Pisón Servihabitat con hasta un treinta y cinco por ciento entre en Servihabitat punto com y abre la puerta a una nube la historia en el otoño de menor no

Voz 16 11:15 para escribir bien antes hay que le momento quiso escuchar

Voz 17 11:19 cuando ya uno se dedicó a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra o

Voz 16 11:24 aquí para fusionar estas tres fuentes de alimentación del conocimiento hemos creado Radio lindo

Voz 17 11:30 todos los barrios se parece del todo los chicos de chicas de barrio Nos parecemos uno lleva como un sello estaba marcado como el ganado una mirada para observar ella lo dijo ninguna barbaridad dijo la verdad pero no es Simon de Beauvoir es una actriz tiene que demostrar que suena como

Voz 16 11:48 mira lindo los jueves en La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 18 11:54 no

Voz 1 12:02 en la Cadena Ser

Voz 0027 12:10 tres periodistas de la agencia pública de noticias Efe han sido detenidos en Caracas esta madrugada uno de ellos es español y los otros dos colombianos no se sabe nada de su paradero ni siquiera de cómo están sólo que estaban haciendo su trabajo en las calles de la capital venezolana cubriendo la última hora de la crisis social institucional que vive el país el pulso entre Maduro igualado razón y buenos días

Voz 1772 12:29 sí a Se trata del periodista español Gonzalo Domínguez que viajó desde Colombia Venezuela expresamente para cubrir la crisis que vive el país al igual que sus otros dos compañeros

Voz 19 12:38 este es el ambiente que se vive en este momento

Voz 1 12:40 está barriga

Voz 20 12:43 esta colombiana de la Agencia EFE y el fotógrafo Leonardo

Voz 1772 12:46 los que llevaba desaparecido desde por la mañana finalmente él también ha sido detenido los periodistas han sido arrestados por cinco agentes armados del servicio de inteligencia de Maduro en el hotel el que se hospedaban el Gobierno colombiano ya ha pedido

Voz 1 12:59 su inmediata liberación y mientras tanto aquí en España

Voz 0027 13:01 como les venimos contando en la SER desde anoche que el Gobierno prepara un plan de ayuda para aquellos jubilados que habiendo trabajado en su día en Venezuela ahora vive en en España cobran pensiones venezolanas porque su vida laboral la hicieron allí pero la

Voz 1772 13:12 Medhat de Venezuela ha perdido tantísimo valor en los suyos

Voz 0027 13:14 los meses que al cambio su pensión aquí en España no vale prácticamente nada por eso el Gobierno va a complementarse las hasta que alcancen la pensión mínima Pedro Jiménez

Voz 21 13:24 el Gobierno pagará el complemento a mínimos de la pensión de miles de jubilados procedentes de Venezuela Se trata de emigrantes españoles que han retornado en nuestro país si de venezolanos residentes en España que han huido del régimen de Maduro el único

Voz 0027 13:35 éxito que tienen que cumplir es el de haber cotizado

Voz 21 13:38 la Seguridad Social española al menos un año en menos de quince según ha sabido la SER esta medida afecta más de nueve mil personas y el coste que calcula el Ejecutivo es el de veinte millones de euros la medida afecta jubilados que cobran una pensión por su trabajo en Venezuela ínfima por la devaluación del bolívar una cantidad que sumada a la prestación por el periodo cotizado en España no llega a alcanzar la pensión mínima que se sitúa en una media de seiscientos euros mensuales a estos más de nueve mil jubilados que se pueden ver beneficiados hay que sumar a otros doscientos cincuenta retornados españoles de Venezuela que no han cotizado el mínimo de un año en España pero que van a recibir una pensión asistencial por razones de necesidad la partida destinada este complemento es de un millón de euros

Voz 1100 14:19 sí

Voz 0027 14:25 Podemos gana tiempo para buscar una solución a su crisis interna Pablo Iglesias se compromete a negociar con la plataforma de Íñigo Errejón pero no todavía antes la gestora en Madrid elaborará su propia candidatura para las elecciones autonómicas la candidatura de Unidos por

Voz 21 14:39 vemos cuando ya esté lista entonces

Voz 0027 14:42 sí abrirán negociaciones con Errejón más Madrid está la compleja solución que sepa actuó anoche en el Consejo Ciudadano de Podemos Mariela Rubio buenos días

Voz 21 14:50 buenos días había muchas expectativas sobre quede pararía el Consejo pero en realidad no se tomaba ninguna decisión todos coincidían en que hay que buscar la unidad pero ni dirección y el sector de Errejón

Voz 0027 15:00 está de acuerdo en cómo debe ser ese proceso

Voz 21 15:02 desde la dirección morada se sigue apostando por negociar con Errejón pero una vez Unidos Podemos haya construido su candidatura propia con Izquierda Unida el nombre ha de ser ese Unidos Podemos ir bajo ese paraguas puede integrarse más Madrid iba adjunta de Irene Montero hablaba así a la salida de la reunión

Voz 5 15:19 tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible tienen que ser los compañeros de Madrid

Voz 1727 15:25 con todo el apoyo estatal los que puedan resolver estas

Voz 5 15:27 coacción construyendo una candidatura propia

Voz 21 15:30 sin embargo desde el sector de Íñigo Errejón que no asistía pero sí sus afines Se dejaba claro que saludan la oferta de diálogo pero que el proceso debe pasar por la integración de Podemos en más Madrid y no al revés Jorge uno es la mano derecha de Errejón y hablaba así antes de la reunión

Voz 23 15:44 yo creo que han reflexionado y que han entendido que hay una candidatura que es la que

Voz 0027 15:48 no destacar al Partido Popular de las instituciones

Voz 23 15:51 Mayo más marido más Gürtel en lo que va a venir

Voz 21 15:53 entre Izquierda Unida en Madrid ha convocado ambas partes en una reunión el próximo lunes para iniciar un diálogo más Madrid ha saludado la iniciativa desde Podemos de momento se guarda silencio

Voz 0027 16:03 el silencio que no ha durado ni unas horas es el del presidente Pedro Sánchez sobre su apuesta para la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid al hablar de la candidatura del grupo Hernández pues eh de mención de una sonrisa mutar y lógicamente no sólo anuncia que votará por él sino que este domingo le va a acompañar en un acto público de presentación en un teatro de la capital el por ahora otro candidato a las primarias Manuel de la Rocha pregunta dónde queda entonces la imparcialidad del partido estuvo anoche de la Rocha en Hora Veinticinco

Voz 24 16:30 que su cante que que el secretario general vaya a uno de los candidatos y por tanto eso de alguna manera cuestionan la neutralidad de pero el secretario general de la dirección del partido

Voz 0027 16:42 los taxistas de Madrid han cancelado la movilización que tenían prevista para hoy en la calle Génova frente a la sede del Partido Popular y lo hacen en un intento por aplacar la tensión que se había generado entre los taxistas y el partido que gobierna la Comunidad Autónoma de Madrid décimo primer día de huelga el taxi necesita ya un avance para salir de este callejón Ángel Garrido ex presidente de la comunidad Julio Sanz ex presidente de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0177 17:05 lo que hemos visto hasta ahora son propuestas radicales que lo único que pretende es la desaparición y lo vuelvo a repetir nosotros no vamos a legislar

Voz 25 17:13 en esa línea vayan a la volvemos a presenta con otro Amorós con otro medio como Francia con lo tiempo así hasta el final hay que obligar a esta gente a se a negociar

Voz 0027 17:27 sobre el conflicto del taxi entre otros asuntos va a tener que dar explicaciones hoy en el Congreso el ministro de Fomento José Luis Ábalos también sobre los trenes Extremadura o acerca de la situación de los barcos de rescate de migrantes Open Arms y Aita Mari que están bloqueados en Puerto por orden del Gobierno sin poder

Voz 0738 17:42 salir al Mediterráneo

Voz 0027 17:46 casi la mitad de los miembros de la junta directiva de la SGAE tiene un conflicto de intereses Se benefician más o menos directamente del reparto de derechos de la música en televisión que es algo que ellos mismos tienen que controlar que reorganizar esto lo ha sacado a la luz la propia Comisión de ontológica de la SGAE es sociedad que ahora mismo está bajo amenaza de intervención por parte del Ministerio de Cultura Javier Torres

Voz 1794 18:07 la comisión de de SGAE está formada por tres miembros cuyos nombres fueron ratificados tras la asunción de la nueva Junta Directiva esa comisión ha dictaminado que catorce miembros de esa junta compuesta por un total de treinta y cinco personas catorce tienen conflictos de intereses por una desproporcionada facturación por sus derechos de televisión entre esos miembros Hevia que es el actual presidente de la SGAE y casi la totalidad de quiénes tienen esos conflictos con músicos que forman parte de la dirección de la sociedad ellos van a presentar alegaciones para lo cual tienen un plazo de dos días la existencia de conflictos de intereses no obliga a abandonar la directiva pero eso sí deberá abstenerse en todos los temas relacionados con el reparto del dinero generado por derechos de autor que es precisamente la clave de la crisis que vive la entidad

Voz 0027 18:57 el Partido Popular va a presentar hoy su propuesta para combatir la ocupación

Voz 1772 19:01 viviendas quiere reformar el PP la Ley de Enjuiciamiento Civil

Voz 0027 19:05 para Fitch para facilitar los desalojos de okupas si hacerlos todos mucho más rápidos María Jesús Güemes

Voz 1461 19:11 qué tal buenos días el PP quiere una nueva ley anti okupas por eso registra hoy en el Congreso una iniciativa parlamentaria en la que propondrá entre otras cosas una reforma de la Ley de viento civil con ello busca favorecer la convivencia vecinal combatir aquellos que se apropien de forma ilegal las viviendas además de agilizar el proceso de este tipo de desahucios y todo esto lo va a explicar casado esta tarde en un acto en Badalona el líder conservador se desplaza hasta allí de forma simbólica tras el incendio que se desató en un edificio con okupas en el que murieron tres personas los populares aseguran que su media va a ser pionera ya silos resalta su responsable de Comunicación Marta González

Voz 26 19:47 que ahora presentamos nuestra propia iniciativa que va a ser creemos también eh importante con modificaciones importantes para que esta problemática que afecta tantas ciudades en España se vea atajada de raíces

Voz 1461 20:05 Génova están alarmados porque el número de pisos ocupados sigue aumentando en varias ciudades y por eso han decidido denunciar la situación lo harán también con otros temas van a hacer campaña con los asuntos que preocupan a la ciudadanía con la vista puesta en las elecciones de mayo además el PP de esta forma trata de desgastar al Gobierno en marcar el paso a Ciudadanos y Vox

Voz 0027 20:22 quince días ha durado la huida del narco gallego Manuel Miranda Velasco un histórico colaborador de los grandes capos de la droga como los Oubiña Sito Miñanco llegó a borrarse las huellas dactilares y a hacerse un injerto de pelo para que no pudieran pillar

Voz 0137 20:36 pero han pillado ahí daba buenos días buenos días Miranda intentó hacerse invisible además de los micro implantes de piel en los dedos o cambiarse el pelo también se preocupó detener pasaportes falsos con nacionalidad peruana hay croata gracias a todo eso evitó que lo pilla Se mientras viajaba por todo el mundo a países como Colombia Marruecos que la policía tenga constancia Miranda llevaba dedicándose al negocio de la droga desde dos mil uno y llegó incluso a dedicarse a conseguirla Sito Miñanco los barcos para mover la coca el ahora arrestado de origen asturiano y a punto de cumplir los sesenta tenía en vigor cuatro órdenes de detención y tres prohibiciones de salida del país con identidades distintas y aunque se lo quiso poner difícil a la policía hasta el final en el momento de la detención también llevaba encima dos móviles encriptados para evitar escuchas telefónicas han sido detenida en el barrio madrileño de Getafe aunque las autoridades tendrán que andarse con ojo porque Miranda además de narco también es exfuncionario de prisiones

Voz 5 21:23 eh

Voz 0027 21:29 Hamás el movimiento ecologista que está explosionando en institutos y universidades de Bélgica desde hace tres semanas miles de jóvenes de todo el país se concentran en Bruselas cada jueves para exigirles a los líderes políticos que se tomen en serio en la lucha contra el cambio climático que la metan en la agenda hoy vuelven a teñir de verde las calles de la que es su cabida y la de todos los europeos corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 21:49 no es el 15M pero se le parece que los estudiantes belgas se movilizan con la misma ilusión será el tercer jueves que van del instituto a la manifestación por el eh

Voz 5 22:03 yo con mi disco Jiménez políticas no

Voz 0738 22:07 esperemos que esto dure bueno vamos a seguir hasta el veinticinco de mayo elecciones belgas que además europeas vamos a continuar hasta las elecciones porque queremos un cambio que es ahora

Voz 1727 22:19 cuando cada partido prepara su programa

Voz 0738 22:22 queremos que incluyan el clima como una prioridad es Adelaida Xala alíe tiene diecisiete años y es una de las jóvenes estudiantes que impulsan estas movilizaciones ha hablado con la SER con la esperanza dice de que en España los jóvenes escuchan su mensaje también se movilicen Cascos estrés estás al límite

Voz 1 22:48 tranquilo porque tica Límite cuarenta y ocho horas de Viajes el Corte Inglés una oportunidad única del XXXI de tres de febrero podrá contratar tu viaje un precio increíble Europa cruceros Costas los mejores destinos del mundo con enormes ventajas por ejemplo dos noches en Disneyland París y tres días de entradas con hasta un treinta por ciento de descuento y un cinco por ciento en una tarjeta regalo de Viajes el Corte Inglés desde sólo ciento noventa y nueve euros los adultos y ciento diecisiete euros los niños a que esperas no dejes pasar la ocasión de hacer el viaje que siempre has deseado esta ciudad que siempre has querido conocer esa playa de postal este crucero con el que sueñas desde que eres pequeño Límite cuarenta y ocho horas de Viajes El Corte Inglés ahora es el momento plazas limitadas consulta fechas y condiciones busca la de ETA no más que en si dan ahora con mayor renta no compras Tómbola lo dices por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento en tu cuota si cada cuatro años lo cambias y conducta es la última oferta Volkswagen renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 7 24:04 sólo hoy en tu tienda día disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que te encontraste a tu vecino y te acuerdas cede su nombre día calidad y precio están muy cerca

Voz 13 24:15 las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas de Bin Heroes se presenta a colecciona estrellas Disney las mejores películas y cuentos la colección inédita este domingo bayana por nude con noventa y cinco euros nada

Voz 21 24:31 en la que Abrines

Voz 1 24:33 CRM Hoy por hoy

Voz 0027 24:36 la compañía de teatro jerezana La Zaranda que es toda una institución hace las maletas y poner rumbo al norte estrena en Zaragoza el desguace de Las Musas Teatro que habla de teatro de sus sitos también de sus miserias Marta García

Voz 1513 24:48 el desguace las musas nació en dos mil diecisiete cuando los miembros de la Zaranda callejear por Barcelona buscando el lugar donde estuvo la Bodega Bohemia un café teatro que durante décadas albergó artistas transgresores y decadentes en sus últimos días

Voz 1727 25:05 la Zaranda convierte aquel antro en una metáfora del mundo

Voz 1513 25:08 de un país o lugar habitado por personajes en el límite personajes del desguace atrincherados antes de que el sistema los aniquile del todo Paco de la Zaranda director

Voz 27 25:17 han pretendido ser artistas uno dice que tiene un Las Vegas como bien al señor Kentucky la Volta años pues una mujer que cantó o pretendió cantar Bin que tenía era una vez de deprime de de primera fila pero ya avenida menos

Voz 1513 25:32 el dramaturgo Eusebio Calonge los actores Francisco Sánchez Gaspar Campuzano y Enrique Bustos son La Zaranda que incorporan en este montaje a Gabino Diego ya las actrices Emma Barrionuevo y María Ángeles Pérez Muñoz la compañía juega con el sainete el guiñol el auto sacramental con lentejuelas y se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí

Voz 27 25:51 como el teatro ha podido degenerar en lo que ha degenerado en convertirse en un mero negocio piensa Raúl a una gente que siente el arte en carne viva hice ven abocado a un a un antro donde practicamente no hay escapatoria

Voz 1513 26:07 Aranda que defiende el teatro como algo sagrado ando dice que a pesar de la decadencia de sus personajes en el desguace las musas hay mucho color

Voz 27 26:15 creo que hemos conseguido hacer por primera vez en nuestra historia ningún trabajo antes ni pueblo

Voz 0027 26:24 Sampe muy buenos días muy buenas Aimar el Barça Betis se suman al Valencia como semifinalistas de la Copa del

Voz 1161 26:32 los de Valverde arrasaron aún desconocido Sevilla seis uno en el Camp Nou dos goles de Coutinho el primero de penalti otro de Rakitic Sergi Roberto Luis Suárez y Leo Messi marcaba Arana el único para los sevillistas y falló un penalti Banega con el uno cero la remontada se cerró con el gol de Messi también empezó con él reconociendo que quería al remontar cuando el resto había dado a entender que no les importaba mucho la competición Messi en Barça TV tras el parto

Voz 1293 26:51 sí es ya que que tirábamos para que no queríamos de ninguna manera este equipo tiene quiere luchar con con las tres competiciones como la obligación de de todos lo años estar en Barcelona indica ir aportó oí y lo vamos a intentar retar al final y no tira nada

Voz 1161 27:07 sobre si continuar o no en Copa les puede afectar negativamente para la Champions Valverde

Voz 1221 27:11 lo que se diga en el ambiente o no nosotros nos importa demasiado en el sentido que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos somos el Barça y tenemos que la obligación de ir a a ganar todos los títulos que podamos y todas y todos los partidos con ustedes

Voz 1161 27:24 has muchos cuando pierde seis siete tres cosas mucho cuando ganas ustedes Costas buenos jugadores que tienen renovaciones pendientes hablan Jordi Alba

Voz 21 27:30 que dicho cuando no esté cerrado o no

Voz 29 27:32 lo diré yo y al final la gente me tiene que a mí no

Voz 1275 27:35 que se hablen en otros medios

Voz 30 27:38 estaba darle un toquecito el otro día

Voz 1 27:41 hablaremos de Deportivo y a verse Fadela

Voz 1161 27:44 Sevilla hundidos por la goleada Machín para mí por lo menos

Voz 31 27:46 sí que aparte de duro pues es es abultado lo que sucede es que es duro pues volverte para Sevilla con con esos seis goles

Voz 1161 27:54 en el Villamarín Betis tres Espanyol uno Un partido solventado en la prórroga se llegó al final de tiempo reglamentario con empate uno y los goles de Leo Baptistao para el cero uno y lo Celso para el empate justo antes de terminar fue expulsado el españolista más Roca en el noventa y dos lo que notaron los catalanes en la prórroga donde llegaron los goles de Sergio León y Mandy no llegaba el Betis a unas semifinales de Copa desde hace catorce años en aquella ocasión la ganaron la Copa Osasuna con la final en el horizonte habla sobre la posibilidad de llegar

Voz 1757 28:17 muy ilusión como expectativa es es preciosa ojalá que sea así luego la realidad es otra tenemos dos partidos antes de la final que van a ser equipos de un nivel extraordinario

Voz 1161 28:30 por el larguero pasaba el presidente Ángel Haro también sueña con esa final en su estadio hay que congratularse porque

Voz 32 28:35 eh algo que veníamos queriendo no desde este año trabajando para que decir pues al final pues no hemos posicionado bien hemos conseguido que te árabe esta esta convocatoria para la celebración del partido de Copa estamos ahí en semifinales con lo cual podría se muy bonito pensar en llegar a esta final en nuestro estadio

Voz 1161 28:51 los cuartos se completan esta noche con el Real Madrid a las nueve y media en Montilivi cuatro dos a favor de los de Solari de la ida el argentino dará la lista en la que no estará Vallejo todavía lesionado podría dar descanso a Modric serán titulares Carvajal Iván sancionados en liga la próxima jornada hay puede regresar Keylor Navas tras la lesión el argentino no cambia el discurso sobre lo poco que juega

Voz 33 29:09 mis que Marcelo cada partido es un partido diferente cada partido hay jugadores que juegan y otros que no juegan son titulares cuando les toca jugar les toca jugar puede ser igualmente definitivo cuando les toca entrar lo importante repito es que haya

Voz 1161 29:22 lo más preocupado por mejorar en Liga donde lleva cuatro jornadas sin ganar esta tres puntos del descenso y tras el resultado de la ida sacará un once con bastantes suplentes Albert hablo Eusebio

Voz 1100 29:30 resultado desfavorable que nos deja alguna posibilidad de cara a poder conseguir un hito que es histórico para el club y que es muy ilusionante para nosotros yo creo que el tener la posibilidad de estar en una semifinal de Copa es algo que es muy difícil de que SD Se no Salado porque no conseguir

Voz 1161 29:49 Toño para todos arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera

Voz 1 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias en la Cadena Ser

Voz 0027 30:09 hoy por hoy los Mossos d'Esquadra investigan un supuesto crimen machista agresor y víctima muy muy jóvenes La Vanguardia publica hoy que ella tenía diecisiete años el agresor se tiró por la ventana después de matarla y han muerto el también a última hora Joan Bofill

Voz 0931 30:24 los Mossos recibieron un aviso que hacia las dos de la tarde de ayer un joven Se había lanzado porel balcón desde un quinto piso en el centro de Reus cuando entraron en el piso se encontraron a una joven muerta la vía de Egoi la habían degollado el acabó muriendo horas después en el hospital sin que los mozos pudieran tomarle declaración ahora mismo los Mossos siguen investigando exactamente la relación entre estos dos jóvenes también su edad como decías La Vanguardia cuenta que uno de ellos tenía diecisiete años y también vemos en Agencia EFE hasta ahora que cuentan que podrían tener entre diecisiete y dieciocho años

Voz 0027 31:00 gracias Joan el Parlamento Europeo reconocerá esta mañana a Juan Why do como el único presidente legítimo de Venezuela la votación la han impulsado los populares europeos y a última hora de ayer recibió el respaldo suficiente para salir adelante corresponsal comunitaria Griselda Pastor el Europeo

Voz 0738 31:15 lamento es la primera institución que abiertamente apuesta por el reconocimiento de la que a partir de las doce con su voto los eurodiputados pedirán a la Alta representante que a los gobiernos que hagan lo mismo que ellos dando por hecho que el rechazo público tema duro a convocar elecciones no de Hamás camino una opción que habían reclamado populares liberales y conservadores británicos y que ahora cuenta con el apoyo también del grupo socialista

Voz 1 31:42 a mí no me importa coincidir con los demócratas aunque sean de derechas en una reclamación solidaridad con una oposición y con un pueblo venezolano que está sufriendo un horror de manera que en fin lo primero es lo primero

Voz 0738 31:54 Ramón Jáuregui defendiendo el acuerdo porque incluye al grupo de contacto ese instrumento insistentemente reclamado por el Gobierno y que con extrañas comparaciones relativiza el eurodiputado de ciudadanos Xavi bienal

Voz 34 32:09 las pretensiones que tenía el grupo socialista que algunas de las cuales por ejemplo el Grupo de Contacto es tan estéril como una mula pretender que eso de crías pues va a ser pero en fin en sí creen que las mulas pueden parir yo estoy dispuesto también

Voz 0738 32:24 inició embarazos bien sobre el grupo de contacto la Alta Representante Federica Mogherini espera obtener en Rumanía el apoyo de los ministros de Exteriores

Voz 0027 32:35 Alfonso Martínez Dirección General de Tráfico buenos días

Voz 1221 32:38 buenos días además está ahora en Madrid amanece hemos en la capital hispalense con dificultades de entrada por la dos

Voz 1275 32:45 Juande harta de hacer la cuatro en Valdemoro

Voz 1221 32:47 entonces sangre estaba de Los Angeles la A42 a la altura de Parla circulación lenta además la M40 en Vallecas Vicálvaro en sentido A dos en Villaverde dirección a cuatro en Barcelona tráfico intenso en la ronda Bedia hacia nudo Llobregat en Cantabria un vehículo averiado la ocho gasolina el corte del carril derecho a la altura de Berlanga sentido Santander por último debido al temporal de nieve lluvia aún hay treinta y XXXIX carreteras con dificultades once están cerradas al tráfico hoy en diecinueve es necesario el uso de cadenas de la red principal en Granada está mientras Table la A trescientos noventa y cinco en Sierra Nevada a la altura de Monachil desde los kilómetros treinta y dos al treinta y nueve y es necesario el uso de cadenas entre los kilómetros veintiocho al treinta y dos en Huesca está prohibida la circulación a camiones en la A veintitrés desde el uno hasta la nave tengan precaución a alguna de estas vías

Voz 0027 33:39 lluvia fuerte hoy en Galicia intermitente en el resto de España salvo en el Mediterráneo y en las Islas

Voz 7 33:46 aparte sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro

Voz 1 34:01 ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho

Voz 7 34:04 vamos mutua de consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 16 34:06 ahora en Carrefour y Carrefour setenta por ciento de descuento en los pañales Tot Activity está comprando dos es el seis euros con setenta y cinco Carrefour top para estamos mejor

Voz 0027 34:18 quién responde con palas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia huesos socialista supera

Voz 1 34:25 Chrome está Pedro Zhang sostienen en España que dar ningún consejo se quiere decir que se vaya conmigo rapidito pasó bastante vuelos está madre de una manera cálida segundo ultimátum que le vieran eh ah no que hizo una canción lo que ocurre en Venezuela

Voz 0738 34:47 lo contamos

Voz 1 34:51 te rodillos cómo invierte de especies y el equipo deprisa son pase lo que parece saludó a la Cadena Ser

Voz 35 35:03 en Hoy por hoy

Voz 1 35:06 oye

Voz 1727 35:22 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias comenzamos hoy la Mesa de España hablando del narcotráfico en Andalucía Cándido Reguera buenos días

Voz 1621 35:31 hola buenos días Pepa en Galicia Xaime López dos días

Voz 1727 35:34 dos días empiezo contigo Cándido en Algeciras han detenido a diecisiete narcos en una macrooperación contra la droga en la que han trabajado más de doscientos policías

Voz 1621 35:43 la operación que sigue abierta aunque hasta el momento son diecisiete los detenido fuentes próximas a la investigación afirman que pueden llegar hasta el medio centenar de detenidos ya que el objetivo de esta macro redada es acabar con los herederos de Abdellah el has conocido como el Messi del hachís entre quienes se encuentran ya en dependencias policiales está por ello Emilio José Manolo alias el el moro con enterado la mano derecha del Messi del hachís el hombre que se encargaba de supervisar las entregas desembarcos y almacenamiento de alijos de esta red del operativo desplegado en las últimas horas en Algeciras Los Barrios Chiclana y Alcobendas se han practicado XXIII registros en los que se han confiscado numerosa documentación y hasta catorce toneladas de hachís Los detenidos son acusados de presuntos delitos de tráfico de drogas pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales mañana pasarán a disposición judicial

Voz 1727 36:31 escucha Cándido porque seguro que que hay en el Campo de Gibraltar os suena mucho y compartís parte de lo que los van a contar ahora mismo en Galicia porque en Vilagarcía de Arousa en Pontevedra están tan hartos de que su relación en la comarca con el narcotráfico que van a debatir hoy en un pleno municipal Xaime qué hacer cómo luchar contra este sambenito

Voz 0846 36:53 todos los grupos del Ayuntamiento apoyan la iniciativa que parte de la Fundación Galega contra el narcotráfico cuenta en la SER sugerente que Se trata sobre todo de reconocer el papel de la sociedad civil de la comarca de Arousa en su rechazo al narcotráfico según Fernando Alonso series televisivas y continuas informaciones periodísticas al hilo de las últimas operaciones contra el tráfico de drogas y sentencias a narcos vuelven a incidir en esa imagen del pasado hace más de treinta años en que sí existió una complicidad entre la sociedad y el mundo de la droga que hoy está totalmente superada

Voz 37 37:27 ayudar a revertir esa mala imagen que que en ocasiones tiene en la comarca Galicia por expulsión fuera de fuera de nuestra comunidad esa imagen muy asociada siempre al tráfico de drogas ya una complicidad que realmente no existe en estos días

Voz 0846 37:43 el problema dice Alonso no está resuelto pero si hay que separar claramente la ficción de la realidad

Voz 1727 37:54 a los que les puede quedar también un sambenito pero bueno en este caso es a los vecinos de Toledo Madrid Fusión le ha dado a un restaurante toledano el premio a la mejor croqueta de España Cristina López Huerta buenos días hola buenos días

Voz 0441 38:07 las jamón ibérico yp Panko ingrediente japonés se funden en la creación de Javier rugidos que se ha alzado con este campeonato internacional dorada ignoto esta da explicaba el mismo Seb de treinta y cuatro años del restaurante Torico de Toledo de la capital esa fusión con lo tradicional la encarna el detalle del pan rallado al estilo japonés con leche hípica en fresco eso es el Panko croqueta al fin y al cabo frita en aceite de oliva en el punto G

Voz 0738 38:31 esto era la primera vez que se presentaba a este

Voz 0441 38:34 el curso al que llegaron seis finalistas de Asturias Madrid Alicante Cantabria y Aragón

Voz 1727 38:38 las probado Cristina no pero estoy deseando hacerlo tienes una tarea de investigación que te comentamos desde aquí me lo cuentas a un beso adiós terminamos hoy con una ola gigante que intentarán coger los mejores surfistas del mundo en Galicia ya la están esperando en una competición que se celebra en la costa de Ribadeo en Lugo Xaime hablamos de cosas buenas también como esta no

Voz 0846 39:03 esperando a pan chorro que así se llama la ola de más de diez metros que están dispuestos a cabalgar veinticuatro de los mejores surfistas de olas gigantes en la competición que lleva por nombre Illa ancha Challenge porque se celebra en las inmediaciones de la zona conocida como isla Pancho los árbitros puntúan los dos me las dos mejores olas de cada manga de acuerdo hablaremos como velocidad potencia control siempre en la zona más crítica de cada ola la organización anunciaba olas de casi veinte metros de altura ayer por la tarde se quedaron lejos de esa Kuta a cambio mucho viento muchas lluvia por cierto los trofeos fueron realizados con materiales reciclados y recogidos en años

Voz 1727 39:41 como has dicho que se llama la ola chorro chorro

Voz 0846 39:44 dársela planchada rechaza hasta luego

Voz 1727 39:46 adiós

Voz 2 39:54 me eh

Voz 1 39:59 sin duda

Voz 1727 40:06 Italia ha autorizado el desembarco de los cuarenta y siete inmigrantes que llevaban casi dos semanas esperando en el barco de una ONG es sabido que el Gobierno italiano se niega a abrir sus puertos a la inmigración pero el ultras Salvini ha cedido en este caso porque varios países europeos han ofrecido a acoger a los rescatados corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1 40:28 que Quini en como tiras barquitos barcazas en Italia no desembarco ningún inmigrante ha afirmado el ministro italiano del Interior y vicepresidente del Ejecutivo Salvini la semana pasada para justificar que no permitía la entrada en el país de cuarenta y siete náufragos trece de ellos menores de edad no acompañados no qué uso están cerrados en la inmigración puertos de Italia vía repetido de hecho viene repitiendo desde que llegó a ministro hace ocho meses tanta firmeza del ministro italiano del Interior no ha llegado muy lejos pocos días después autorizado el desembarco de los cuarenta y siete inmigrantes de la en el puerto de Catania alegando que próximamente serán trasladados a siete diversos países europeos

Voz 2 41:15 es padre persones come vez

Voz 1 41:17 el cuarenta y siete personas que estaban hacinadas como bestias ha recriminado la diputada socialista María al ministro derechista Salvini se violaban los acuerdos marítimos internacionales al obligarles a permanecer a bordo impidiéndole es desembarcar durante dos semanas aún cuando se hallaban a pocos minutos de la costa de Siracusa ministro de la propaganda Salvini añadido la diputada desde que usted está ministro difíciles saber

Voz 1727 41:53 un senador ruso ha sido detenido por contratar a unos sicarios para matar a dos personas en una acción sin precedentes la policía ha irrumpido en mitad de una sesión del Senado para arrestarlo porque había riesgo de fuga Pascual Donate

Voz 1684 42:08 pero para su coz que con treinta y dos años era el senador más joven de la Cámara ha sido detenido inmediatamente después de que sus compañeros a petición de la fiscalía votaran quitarle la inmunidad parlamentaria el intento de abandonar el pleno pero la presidenta del Senado

Voz 21 42:21 sí hombre

Voz 1 42:23 nos cuenta cómo le obligó a sí

Voz 1684 42:26 seguir sentado en su escaño y que le ofreció la posibilidad de hablar ante todos para defenderse de las acusaciones ahora su Coz no sólo está acusado de ordenar el asesinato de un activista juvenil de un asesor de seguridad en su región en el norte del Cáucaso Chester de que la policía le acusa también de pertenecer a una organización criminal al mismo tiempo que el senador era esposado su padre un alto ejecutivo de Gazprom también era detenido por robar presuntamente cuatrocientos millones de euros a la compañía gasista

Voz 1727 42:59 en Egipto o Veinticuatro horas después de que Macron le pidiera a las Sisi que respete los derechos humanos varios activistas denuncian la desaparición de otro periodista crítico con el régimen creen que está retenido por las fuerzas de seguridad informa desde El Cairo Nuria Tesón

Voz 1161 43:14 las desapariciones forzosas son habituales desde hace unos años en Egipto donde opositores blogueros periodistas son secuestrados para aparecer días semanas después en manos de las fuerzas de seguridad o ante la Fiscalía con cargos que a menudo incluyen los de terrorismo y amenazar la seguridad del país el fotoperiodista Mateo sí ha da paso quinientos días encarcelado tras ser detenido miento cubría unas protestas en dos mil trece ya ha denunciado las torturas que presenció durante aquellos casi dos años su caso se suma al de al menos otros treinta periodistas que están encarcelados en Egipto entre ellos el también fotoperiodista Mahmoud abuse y Thousand que lleva casi cinco años y medio encarcelado en septiembre fue condenado injustamente a cinco años de cárcel que ya había cumplido pero se le añadieron seis meses más por un supuesto impago de tasas debería ser liberado este febrero la desaparición de Ahmad Kamal si Ada llega un día después de que el presidente francés Emmanuel Macron demandará en libertad para los periodistas y opositores y respeto a los derechos humanos en una visita a Egipto Macron se reunió

Voz 1727 44:12 con el abogado Gamal Eid entre otros miembros de la sociedad civil

Voz 1161 44:15 mire egipcia ayer tres abogados les denunciaron ante la Fiscalía por espionaje

Voz 0598 44:23 cariño a tenemos que instalarnos una alarma ya si eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 38 44:35 lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 44:47 sólo hoy en tu tienda día disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que fuiste corriendo a coger el autobús y el conductor te espero día calidad y precio están muy cerca

Voz 16 44:58 José Mota magnífico cómico bellísima persona amigo de sus amigos aplicado limpio es cierto los periodistas tendemos a hacer la pelota a nuestros invitados pero esta vez está justificado este jueves José Mota viene a Hoy por hoy a presentar su Rose Battle un espectáculo televisivo en que se somete a las críticas salvajes de otros cómicos Si bueno

Voz 39 45:24 mira por confesar este jueves en Hoy por hoy José Mota un primor vamos Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es Cadena SER

Voz 40 45:38 en el ojo izquierdo hoy

Voz 41 45:50 sí y el de

Voz 42 45:55 pero para qué sirven hoy los partidos se pregunta esta mañana José María buenos días Pepa sabemos que Pedro Sánchez presidente del Gobierno

Voz 1100 46:06 quiere que sea Pepu Hernández el seleccionador nacional de baloncesto el candidato de los socialistas a la alcaldía de Madrid les voy con el dedazo tú eres el elegido pero resulta que el partido se decidió por los órganos correspondientes que los candidatos antes someterse a primarios porque los militantes ya llevan meses y meses rebuscando entre sus filas para optar a la confianza de sus compañeros dice Pepu que se presenta a esas primarias ya pero sin haber sido en la vida militante del partido la versión más depurada del paracaidista Iñigo Rejón dirigente muy destacado y fundador de Podemos llega el momento de las elecciones si decide por su cuenta y Riesgo Cynthia batín en círculos otros inventos poder todas tan útiles como se ve piense con otra señora las urnas diez dejando a su partido en el ridículo más espantoso dedicamos una línea el cadáver todavía calentito de la popular Ruth Beitia expuesto en la playa de El Sardinero pero es que por Barcelona aparece Manuel Vargas que ustedes nos sabe dar con qué partido concurrirá finalmente la alcaldía y un poquito más allá Emmanuel Macron preside Francia desde la nada así que espero que reconoce aunque tiene algún sentido la preguntado ojo para qué demonios sirve en los partidos políticos Izquierda

Voz 1727 47:33 hemos preguntado esta mañana por Podemos por la decisión de hacer su propia lista a la Comunidad de Madrid luego negociar con Errejón una confluencia por Venezuela donde como saben como les venimos contando hay siete periodistas detenidos en este momento tres de ellos de la Agencia EFE por el cambio climático por dónde empezamos gané

Voz 1621 47:51 vamos a empezar por María de Cádiz que como Pablo Casado ayer lo ha mezclado en un titular

Voz 43 47:55 a veces resuelta podemos podemos Venezuela

Voz 1621 47:58 tanto monta monta tanto o

Voz 43 48:00 por dicho

Voz 1621 48:01 tanto monta monta va a separar asuntos sobre Venezuela hay preocupación por la situación mucha pero también indignación y rechazo de los que se han pronunciado al menos a la postura de la Unión Europea Lele Málaga

Voz 1 48:13 yo pienso que una persona que a otro lado

Voz 44 48:15 el presidente de la República tampoco tiene que hagan válida por mucho que sea el presidente el de la Cámara de Representantes del Parlamento porque al cabo pues bueno nos ha presentado una lesión eh presidenciales y lo que hay que conseguir que añora una lesión le utilizando la diplomacia y que no haya violencia en Venezuela

Voz 1177 48:36 terminamos con Antonio de Murcia forme son llamada Inés por Croacia regímenes como el de Maduro pasan por una primera fase efectiva de show business con largas apariciones en la televisión en la que el amado líder baila canta Cester en una fase de expolio de los recursos para la camarilla y finalmente de la sangre que llegaremos a este tercer a esta tercera fase en el caso de Venezuela ojalá que no

Voz 1621 49:01 a la Antonio Hoy por hoy Maduro sigue en esa primera fase de cante y baile luego lo vamos a escuchar muchas gracias sobre Podemos