Hoy por Hoy (31/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:22 bueno qué tal buenos días comenzamos en Tarragona con la investigación de un posible crimen machista ocurrido en Reus ojo la víctima es una chica que según La Vanguardia tenía sólo diecisiete años y el presunto agresor otro chico muy joven también Nos vamos a la SER en Cataluña Joan Bofill

Voz 0931 00:44 hola Pepa se está intentando ahora determinar la edad de estos dos chicos todo pasó hacia las dos de la tarde de ayer cuando los Mossos Se recibieron un aviso de que había un chico que había lanzado por el balcón desde un quinto piso en el centro de Reus cuando entraron en la vivienda se encontraron a otra joven muerta que la habían degollado el acabó muriendo horas después en el hospital sin que la policía pudiera tomarle declaración ahora mismo se está investigando primero qué relación tenían entre ellos segundo determinar su edad como decías La Vanguardia apunta que la chica la víctima degollada tendría diecisiete años pero también se apunta que que este joven es

Voz 4 01:22 es muy también similar a ésta pueden por lo tanto se está intentando determinar si realmente serían menores de los niños

Voz 1727 01:29 eres de edad la víctima mortal de este presunto crimen machista el presunto agresor es jueves treinta y uno de enero y hemos hablado esta madrugada con estadounidenses que se enfrentan a las temperaturas más bajas desde que hay registros en ciudades como Chicago treinta grados bajo cero y una sensación térmica de menos cincuenta

Voz 1322 01:50 al play y cinco aquí en enojado volvieron los ojos y se congela el agua en el lágrima Super Sur usos en general el frío duele hace muy muy serio

Voz 5 02:01 la mucho y las las escuelas están cerradas

Voz 1727 02:04 creo que nunca en las que son un riesgo para la vida de hecho van contabilizados ocho muertos Estados Unidos se congela y el New York Times recuerda varias investigaciones científicas que ya habían alertado de que el calentamiento del Ártico está empujando aire polar hacia zonas adonde no solía ir que algún profesor de preescolar Se los Donald Trump que a veces el frío puede tener que ver con el calentamiento Estados Unidos se congela en las antípodas Australia arde con temperaturas cercanas a los cincuenta grados hoy es jueves y como cada jueves desde hace semanas en Bélgica los estudiantes saldrán a la calle a pedir políticas reales contra el cambio climático empezó como una protesta pequeñín ETA iba camino de convertirse en una especie de 15M verdes con nivel físico consta mujeres Adelaida Charlie es una de las líderes del movimiento que anuncia que seguirán manifestándose para que los partidos incluyan en las elecciones europeas en sus programas prioridades contra el cambio climático Jordi Carbó buenos días aquí no llega al vórtice polar

Voz 0978 03:06 aquí no llega lo que provoca esta situación que es este desbordamiento de frío ártico en Estados Unidos como decías ahora mismo hay temperaturas no es sensación sino de termómetros las que marca el termómetro entre Canadá y Estados Unidos de hasta cuarenta grados bajo cero pero bueno aquí no llega lo que llega de este desbordamiento del Ártico es borrascas y una borrasca que entre esta próxima noche del sábado va a dar mucho que hablar también no por precipitaciones exageradas es sólo en algunos puntos sino porque

Voz 1727 03:36 cómo está pasando aquí sobre todo el viento el viento es lo que más

Voz 0978 03:38 no tenemos insistimos a partir de esta noche y hasta el sábado de momento la lluvia de la pasada madrugada irá desapareciendo sólo persistirá en Galicia en general nubes y claros gran parte de la jornada temperaturas más altas en el Mediterráneo donde con vientos de poniente máximas de más de veinte grados

Voz 1727 03:57 y noticias que nos deja también la noche siete periodistas internacionales están detenidos en Venezuela entre ellos tres de la Agencia EFE en Méjico Pedro Sánchez sigue subiendo el tono

Voz 6 04:07 ningún gobernante es virtuoso ningún gobernante tiene legitimidad si sus ciudadanos se ven obligados a marcharse de su país

Voz 7 04:13 dan igual las razones doctrinales que tengan dan igual los intereses

Voz 6 04:17 que estén en juego la emigración forzada o el exilio son in aceptó

Voz 1727 04:21 aquí en España Podemos negociara con Errejón sí pero sólo después de construir su propia candidatura junto a Izquierda Unida es la conclusión del Consejo Ciudadano Larra

Voz 8 04:31 estábamos mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible en que tienen que ser los compañeros de Madrid con todo el apoyo estatal porque están en una situación complicada los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia

Voz 1727 04:48 yo jo esto Italia entra en recesión

Voz 2 04:51 tú datos coyunturales que no son fan

Voz 1727 04:53 probables es el eufemismo que utiliza el primer ministro Giuseppe Conte antes de que hoy se haga oficial la mala noticia en Holanda después de noventa y seis días de misa ininterrumpida para proteger a una familia armenia de la deportación han conseguido que el Gobierno revise uno a uno los casos de setecientos niños con órdenes de expulsión y en los deportes Valencia Betis y Barça ya están en semifinales de Copa y esta noche Girona irreal Madrid se juegan la última plaza Samper

Voz 1275 05:29 desde las nueve y media de la noche en Montilivi cuatro dos en la ida uno de los dos será el cuarto semifinalista acompañará a Bettini Barça crees que clasificaba anoche Barça seis Sevilla uno

Voz 2 05:38 me dices español un otras prórroga y al Valencia que lo hizo

Voz 1275 05:41 Artes también tenemos semifinalistas en la Copa de la Reina Real Sociedad Barcelona y Sevilla junto al Atlético de Madrid que ganaba el Athletic cero dos en San Mamés ante cuarenta y ocho mil ciento veintiuno espectadores récord europeo de clubes de asistencia para un partido femenino segunda marca mundial

son las siete cinco seis y cinco en Canarias

Voz 2 07:01 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 10 07:05 Rato por teléfono con el presidente ido nuestro único interlocutor para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo es claro que tenemos que estar al lado de la libertad y los derechos humanos y no de la opresión

Voz 1727 07:18 el presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani avanzaba lo que vamos a ver hoy con toda seguridad la Eurocámara votando a favor de reconocer agua ido como presidente de Venezuela sería la primera que ocurre la primera institución comunitaria que hace mientras se sigue consumiendo el ultimátum que España Francia Alemania y Reino Unido han dado maduro para convocar elecciones si no lo hace él tendrá que hacerlo Guaino porque el Gobierno español según ha dicho en el Congreso el ministro Borrell no contempla otra salida mucho menos la militar

Voz 1030 07:48 la solución tiene que ser democrática resultante del diálogo entre venezolanos que eso excluye radicalmente cualquier intervención militar extranjera las intervenciones militares en América Latina son una expresión maldita y quién vuelva a utilizar las está retrocediendo la historia

Voz 1727 08:04 que da igual lo que haga o lo que diga el Gobierno español porque si Sánchez llama tirano Maduro Pablo Casado dice que sí que lo dice pero

Voz 4 08:11 con la boca chica es la sensación de que Sánchez leía

Voz 11 08:14 con poca convicción y con pretendida rapidez ese adjetivo sobre Maduro e para que no se era demasiado

Voz 1727 08:25 pero además de de la política del politiqueo la crisis venezolana tiene aristas sociales muy duras que llegan hasta aquí hasta España por ejemplo la situación de muchos españoles que se fueron a Venezuela a trabajar y que ahora al volver cobran pensiones mínimas porque el bolívar vale mucho menos que el euro el Gobierno español prepara un fondo especial para ayudarlos Paula Losada ha hablado con uno de ellos

Voz 12 08:47 yo soy Pedro Manuel Ontiveros presidente de la Asociación decepcionados ubicado de Venezuela en la Comunidad de Madrid

Voz 1693 08:54 vino a España hace quince años cobro pensión hasta que hoy en día sin explicación de la Administración de Venezuela dejó de ingresar el dinero por toda una vida de trabajo

Voz 12 09:03 eso funcionó hasta diciembre del año dos mil quince no tiene una deuda de cuarenta y siete parca realmente la situación es muy difícil hemos logrado bueno la ayuda de Cáritas Iglesia católica hemos olvidado de la Cruz Roja pero la situación puesta llegando a de mucha gravedad

Voz 1693 09:22 lleva años de lucha para conseguir una pensión digna para él y para los casi nueve mil jubilados que están en su misma situación

Voz 2 09:54 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 09:59 a Díez las seis y diez en Canarias el PP favorable al cordón sanitario Vox así como lo oyen aunque no el PP nacional sino el valenciano que Les Corts ha votado sí a una iniciativa que rechaza pactar con cualquier formación que plantee suprimir o reducir las medidas de protección a las mujeres vamos Vox la propuesta busca blindar el pacto valenciano contra la violencia machista y la diputada del PP Blanca Garrigues acusa al Gobierno valenciano de oportunismo pero aún así

Voz 14 10:28 igual que apoyamos esta iniciativa porque no va a ser el Partido Popular el que haga una fisura en el consenso alcanzado en la subcomisión y en el pacto contra la violencia de género porque cuando hay fisuras saben quién gana los maltratadores

Voz 1727 10:39 hay sorpresa a quién ha votado en contra quién no ha votado a favor en definitiva Ciudadanos

Voz 15 10:44 creo que nuestro grupo parlamentario

Voz 14 10:47 ausentar

Voz 15 10:48 en la votación porque no queremos formar parte de esta farsa

Voz 4 10:51 sus diputados han ido de la Cámara porque la me está bloqueado sus enmiendas a la iniciativa al presentarlas fuera de plazo la formación

Voz 1727 10:57 tendría que también se rechazaran los acuerdos con otros partidos que no hayan apoyado el pacto de Estado como Podemos que se abstuvo y que es socio del Conseil esto en Valencia en Castilla y León Carolina Gómez buenos días buenos días después de las quejas de los médicos el Gobierno el único ha dado marcha atrás y no va a contratar a médicos sin el MIR para cubrir la falta de profesionales sobre todo en Atención Primaria dice el responsable sanitario que buscarán otras alternativas

Voz 0821 11:24 la oposición de sindicatos sociedades médicas y colegios profesionales que han calificado esta practica de disparate ilegal ha surtido efecto Castilla y León renuncia a contratar médicos sin mirar Antonio Sáez Aguado ex consejero de Sanidad

Voz 16 11:35 me he reunido con varias sociedades científicas que nos ofrecía otras alternativas y por lo tanto eh nos hemos comprometido con ellos a estudiarlas aplicarlas

Voz 0821 11:45 la Junta se planteara otras opciones como ofrecer un contrato de tres años a los alumnos que aprueben el MIR en la rama de Médico de familia Andalucía Valencia Canarias y Castilla La Mancha también han reconocido a la cadena Ser haber contratado a médicos que no tienen la especialidad el Gobierno de García Page dice que suponen un cero coma veinticinco por ciento de las contrataciones Ignacio Cortázar es director de Recursos Humanos del Servicio Regional de Salud

Voz 0881 12:05 es absolutamente residual solo acudí

Voz 17 12:08 no cuando no hay un especialista pues para una plaza una generalmente soprano cobertura tres acepta para plazas vacantes que nosotros tenemos todo tocando como estoy cabreado

Voz 0821 12:18 ah el déficit de especialistas se suma el exceso de licenciados los decanos de Medicina aseguran que sobran

Voz 1727 12:24 culta en dos mil dieciocho más de catorce mil

Voz 0821 12:27 el alumno solicitaron hacer el examen del MIR pero sólo se convocaron seis mil quinientas plazas

Voz 1727 12:32 en Madrid día once de la huelga del taxi sin avance en las negociaciones Ángel Garrido

Voz 7 12:37 que hemos visto hasta ahora son propuestas radicales que pretenden es la desaparición lo vuelvo a repetir nosotros no vamos a legislar en esa línea Julio Sanz de la federación

Voz 1727 12:47 el taxi dice que volverán a presentarle otra propuesta

Voz 18 12:50 la vuelven a presentar otro Amorós otros medios no como garantía por lo tanto tiempo así hasta el final hay que obligar a esta gente a sentarse a negociar

Voz 1727 13:02 de momento antes convocado una protesta que tenían prevista para hoy en la sede frente a la sede del PP en la calle Génova le vamos a preguntar a las nueve y media Sanz que va a estar aquí en Hoy por hoy pero antes la mirada de Javier González

Voz 0881 13:18 los taxistas de Malí tan pasado de bajar la bandera a Reagan durante su postura de total intransigencia de violencia casi de guerrilla urbana les ha dejado fuera de los argumentos que podían darles una parte de la razón la violencia indiscriminada presa puesto en contra de la opinión pública en definitiva de sus usuarios de toda la vida que no pueden entender que hayan convertido su protesta en una algarada sin sentido un número muy importante de usuarios se sienten coaccionados por los líderes de la protesta que parecen mucho más interesados en crear un problema político que social las concentraciones ante la sede del PP en la calle Génova en la Puerta del Sol sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma demuestran que los líderes de la protesta están manipulados políticamente lo que significa que no estamos ante un problema laboral sino frente a un asunto mucho más cercano a las elecciones municipales y autonómicas de la próxima primavera Si los líderes de la protesta son incapaces de darse cuenta de ese error terminarán dejando al sector del taxi en la cuneta

a las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 20 14:44 yo tengo dile como

Voz 21 14:52 quieres pero náuseas dinero porque suelen Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales informa ciento oficina Bankia Bankia punto es

Voz 22 15:02 este fin de semana en El Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos pactaron nuestro camisas envidio tutsi taka dos euros sólo este fin de semana sólo El Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 23 15:21 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los cuartos de tranquila pero sí nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya y nos cambiamos de pisos la vuelven a poner sí

Voz 24 15:34 se protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 15:51 en descuento en el afecto eviten Carbonell comprando dos les contrata y ocho Carrefour hacemos pasó por Hoy por hoy

Voz 1727 16:02 según la última etapa en Extremadura el cuarenta y cinco por ciento de los mayores de veinticinco años no trabaja no trabajo Si miramos no sé los datos de Madrid el porcentaje es casi el sesenta por ciento y esto se repite con otras Comunidades CCAA pero sin embargo la parte positiva luminosa de todo esto es que cada vez son más los jóvenes que se reivindican como emprendedores en los pueblos Lucía Taboada

Voz 1322 16:28 estamos en el pueblo Arroyomolinos de León en Huelva

Voz 0881 16:32 igualmente adquirido por mucho que éste por ahí siempre

Voz 1322 16:35 Sebastián Molina el que está por ahí siempre estoy informática en Sevilla con el anhelo devolverá el pueblo volvió creo tomates felices un proyecto de Agro terapia que utiliza el cultivo de la huerta como herramienta terapéutica para para

Voz 25 16:46 zonas con problemas de salud mental

Voz 0881 16:49 magazine cultivan mermelada pueblo pero lo que más fácil desconectar de desafinada

Voz 1322 16:58 en su pueblo de Guadalajara decidió quedarse Carlos tiene treinta y tres años y trabaja en la siembra y recolección de cereales

Voz 0253 17:04 encontramos pobrecitos verdes viviendo en el pueblo no es una locura aquí no es como hace cuarenta cincuenta años estamos estamos falta casi de nada

Voz 1322 17:13 Nos habla de la importancia de fijar población de soledad en las zonas rurales

Voz 0253 17:17 sabes que que una persona que tiene que ir por motivos laborales yo por cualquier otro motivo nos oponemos una persona una familia y en según qué municipio estarían posiblemente estamos perdiendo que una persona pues dos niños se creo una escuela

Voz 1322 17:34 en el Alto Tajo una de las zonas más despobladas de España vive Nerea Moreno abrió una casa rural en Peralejos de las Truchas un pueblo de ciento cincuenta habitantes emprendió allí

Voz 26 17:43 por el el amor a lo que es esta tierra y a poder vivir aquí disfrutarla día a día no lo rural viene cargando

Voz 27 17:52 el prejuicio ese de los que que el que se queda en el pueblo es porque no vale para otra cosa porque no tiene capacidades para desarrollarse en la ciudad

Voz 1727 18:01 prejuicios que tratan de vencer desde la fundación

Voz 1322 18:03 cohesión social cepa in Ángela Martínez Nos habrá allí su despacho de este país han creado el proyecto La Artesa que busca mejorar la empleabilidad de las mujeres rurales es joven en el medio rural es recuperar saberes tradiciones valorar el entorno que tenemos poder tener tiempo para todo buscan que no sólo el hable de los pueblos por el frío por la despoblación sino por el calor y el ritmo de los que allí viven o retornan las mujeres la no lo dicen no es lo cantan

Voz 14 18:30 dirás

Voz 0027 18:53 sobre el cambio climático pide Educación Ramón no Pilar de Madrid

Voz 1482 18:58 pues yo creo que que hay jóvenes que están concienciados no sólo del cambio climático sino que tiene que haber un mundo más sostenible y hay otros que no como todo es una cuestión educacional yo este fin de semana he tenido a mi nieta y hubo un momento en que me dijo mi abuela no Nos la basura porque como en mi casa no se recicla y sin embargo aquí tienes varios cubos pues eso que queréis que os diga hay que educar

Voz 0027 19:25 ante el negacionismo Isabel Madrid que no es sugiere

Voz 1875 19:28 mí todo esto cuidado señores con nuestro voto miren ustedes a quienes ponemos en el poder peligrosísimo Donald Trump del en ustedes una cerilla un tonto esquema al mundo cuidado con lo que votamos cuidado con Vox

Voz 0027 19:41 la gran estafa recomienda ver Diego de a Mallorca y terminamos sobre Venezuela

Voz 0881 19:46 buenos días hoy por hoy Jorge por Jordi

Voz 28 19:48 se avales a quien la solución está en unas selecciones tanto legislativas como presidenciales auspiciadas por la ONU y que estén de acuerdo los países que apoyaron

Voz 29 20:00 o sea que son Estados Unidos Rusia China principalmente gracias

son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 20:18 a esta hora de la mañana en la Gran Vía han subido un poco las temperaturas pero apenas lo vamos a notar porque el viento que exaspera a estas próximas horas Bahman a aumentar la sensación de frío y las lluvias de esta madrugada pueden repetirse en algunos puntos ahora por la mañana y también a última hora del día se lo avanzamos anoche en la SER tres concejales del actual grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid van a jugar en el equipo de Pepu Hernández son Mar Espinar Ramón Silva Mercedes González Javier casa cuéntanos

Voz 0867 20:44 son tres concejales del actual equipo municipal del PSOE Mar Espinar actual responsable de Cultura y que no se va a presentar a las primarias ella será la portavoz del equipo de Pepu Hernández Ramón Silva se va a encargar de la organización de los actos públicos del candidato a las primarias y la también concejala Mercedes González será la coordinadora de campañas son tres ediles del grupo que lidera actualmente Purificación Causapié que ha convocado a los medios de comunicación para anunciar si se presenta o no las primarias socialistas de la capital a las once y medio de la mañana

Voz 1275 21:11 el dedazo de Sánchez un revulsivo para el partido entre ambas opiniones se mueven en el PSOE madrileño tras la designación de Pepu Hernández como candidato oficialista el otro precandidato Manuel de la Rocha pedía anoche en Hora Veinticinco neutralidad en el proceso de primarias desde la dirección regional José Manuel Franco promete que será un proceso transparente y neutral defiende lo decía en La Ventana de Madrid que el partido sume a figuras independientes yo creo

Voz 30 21:35 que no se trata tanto de buscar talento fuera como de abrir el partido a personas que puedan aportar algo Inés que en el partido y quiero dejarlo muy claro no haya compañeras y compañeros perfectamente capacitadas capacitados para ser candidato a la alcaldía de Madrid que los hay pero creo que es un ejercicio democrático magnífico que abramos el partido a gente que venga ayudar a gente que venga aportar que tengan nuevas ideas Izquierda Unida quiere

Voz 1275 22:02 de unir el lunes a Podemos y más Madrid a la misma mesa para buscar un acuerdo que les permita acudir juntos a las urnas el próximo veintiséis de mayo en un acuerdo para las elecciones autonómicas no hay tiempo para seguir en discusiones internas es lo que dice su portavoz Alvaro Aguilera

Voz 31 22:19 lo que pretendemos básicamente es que se acabe digamos esta situación de incertidumbre que todo el mundo diga hasta dónde está dispuesto a llegar que todo el mundo diga cuáles son sus opiniones políticas italianas de política sobre todo en un momento en el que tenemos ya que tomar una decisión no podemos esperar más tiempo porque la ciudadanía madrileña nos demandan no sólo

Voz 1275 22:40 más Madrid ha saludado la iniciativa aunque podemos guarda silencio anoche el Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada al que finalmente no acudió Íñigo Errejón apostó por volver a empezar todo el proceso de nuevo primero buscar candidato después la alianza con Izquierda Unida y por último acercar posturas con Errejón los taxistas de Madrid han desconvocado la protesta de esta mañana en Génova la sede del PP titulares con Virginia

Voz 0821 23:02 es un gesto para la negociación a la espera de lo que pueda decir hoy el ministro de Fomento que comparece en el Congreso a las once irán a la sede de la Federación del Taxi en la calle Payaso Fofó de Vallecas donde se encuentran los taxistas en huelga de hambre mantienen eso sí la concentración de las cinco en la Puerta del Sol

Voz 1275 23:16 eso se queda solo con la ordenanza municipal sobre prostitución para perseguir a los punteros Ahora Madrid PP Ciudadanos tumbada Anaya su propuesta por considerar que invade competencias y que es contraria a la legislación nacional el Gobierno municipal tramita además un plan contra la trata la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad invita la alcaldesa Manuela Carmena conocer Madrid desde su silla de ruedas y que conozca de primera mano la discriminación que afrontan a diario en la ciudad y el Atlético de Madrid se clasificó anoche para las semifinales de la Copa de la Reina tras ganar al Athletic de Bilbao cero dos en San Mamés con récord de entradas en un partido de fútbol femenino esta noche el Real Madrid se juega estar en la semifinal de la Copa del Rey desde las nueve y media en Girón como despierta el tráfico esta mañana en la capital Charo Alcázar buenos días

Voz 1727 24:02 buenas días Laura qué tal bueno pues mañana de jueves mañana de lluvia uso del transporte público eso es lo que recomendamos desde ya hay un vehículo averiado en la M treinta sur justo en el punto de la incorporación de la A cuatro al inicio de la M treinta Nudo Sur en sentido norte está ocupando el carril derecho y afectando sobre todo a esta importante entrada la A4 el tráfico por otro lado es muy lento ya de Hora punta en el recorrido Méndez Álvaro Avenida de América en sentido norte al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 1275 24:34 vamos también a ver cómo sigue el tráfico en las carreteras desde Alfonso Martínez buenos días

Voz 8 24:38 buenos días a las retenciones habituales en prácticamente todas las entradas a la capital destacar en la ronda de circunvalación M cuarenta densidad circulatoria desde pal de Marín hasta Montecarmelo y recintos feriales hacia la A1 entre Vallecas y Coslada sentido A dos Villaverde dirección A4 y el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia las seis también hay tráfico intenso en Alcorcón Boadilla del Monte la M50 en sentido a la autovía de La Coruña

Voz 4 25:04 arriada gastos hipotecas

Voz 1275 28:04 siete y veintiocho la parcela que el Ayuntamiento de Madrid quiere ceder para construir el instituto del barrio de Montecarmelo que la Comunidad de Madrid aceptar es viable lo confirma un informe técnico encargado por familias y vecinos a Gonzalo Moure un reputado arquitecto responsable de la renovación de la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid un informe al que hemos tenido acceso que han sufragado a través de un quirófano la selva

Voz 0821 28:24 la parcela es viable no supondría un coste añadido y el talud el desnivel que la Consejería de Educación considera insalvables Se podría resolver con diferentes metodologías de construcción el estudio del arquitecto Gonzalo Moure que también ha diseñado otros centros escolares en el territorio nacional lo han pagado con las aportaciones de vecinos del barrio y de otras zonas de Madrid Fernando Mardones portavoz

Voz 38 28:44 sí además David eh siempre nos marcaba un criterio que era de técnicamente inviable un criterio que por otro lado nunca estaba argumentado no estaba justificado por informe técnico alguno de ahí que nosotros no seamos eh propuesto y nos pusimos en su día contratar a un servicio de de Kittel Tura es lo que hacemos es eh lanzar un proyecto de crowdfunding tenemos un apoyo abrumador

Voz 0821 29:07 desde la Consejería aseguran que sus estudios no aconsejan usar esa parcela y piden al Ayuntamiento de Madrid que les facilite las cosas desde otro

Voz 1275 29:14 bueno y Ciudadanos da un paso más para favorecer a la educación concertada el partido naranja va a llevar en febrero una propuesta a la Asamblea para que la Comunidad de Madrid de forma inminente comience a subvencionar la enseñanza privada en la etapa de cero a tres años Ignacio Aguado portavoz

Voz 0881 29:27 eh los conciertos a la educación de cero a tres pues facilitaremos mucho más la vida a las familias madrileñas que quieren elegir qué quieren elegir no solamente en primaria secundaria sino también de cero a tres por eso esta esta iniciativa para que en tanto en cuanto se construyen nuevas escuelas infantiles públicas se ponga en marcha inmediatamente las conversaciones necesarias para concertar

llegamos así a las siete y media

Voz 2 30:02 a las siete y media a las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el jueves treinta y uno de enero último día del mes pendientes de la investigación de lo que puede ser un nuevo caso mortal de violencia de género con el terrible añadido de que tanto víctima como agresor eran muy jóvenes según La Vanguardia haya diecisiete años de él no se precisa la edad se dice que era de una edad parecida joven y que después se suicidó y frente a este tormento diario en investigación todavía insisto pero frente a este tormento diario una noticia menor la igualdad en igualdad en el deporte

Voz 41 30:48 cuarenta y ocho mil ciento veintiuno

Voz 1727 30:51 la personas cuarenta y ocho mil ciento veintiuno fueron anoche a San Mamés a un partido de fútbol femenino en un día de lluvia en Bilbao de pleno invierno nunca había pasado algo así en España ojo ni en Europa es récord también en Europa así que con las luces y las sombras del último día del mes leemos la prensa leemos lo que se publica en papel en digital por señales de humo Aimar Bretos con Danny De la Fuente eco Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 31:18 los días y una de las fotos del día

Voz 1727 31:21 Aimar es es enorme muñeco de cartón con la foto de Íñigo Errejón que un programa de televisión de llevó ayer a las puertas del Consejo Ciudadano de Podemos para enseñárselo a los afines a Pablo Iglesias ni Iglesias ni Errejón estuvieron físicamente en el consejo

Voz 0027 31:37 esa foto en prácticamente todos los diarios podemos solo negociará con Errejón tras decidir su propia candidatura para Madrid así titula El País que recoge en la información palabras textuales de la intervención de Pablo Iglesias ayer por teléfono en esa reunión del máximo órgano de gobierno de Podemos allí les espetó a los afines a Errejón que por primera vez había podido escuchar sus argumentos y que bueno les dijo haber tenido este debate antes si hubiera perdido

Voz 1727 32:01 no hubierais estaban dispuestos a aceptar el resultado

Voz 0027 32:03 por eso queréis las vías de los hechos consumados es legítimo no aceptar los mecanismos de esta organización

Voz 1727 32:08 yo hoy leemos en Info Libre la mayoría de los referentes intelectuales de Podemos toman partido por la plataforma de Rajoy y Carmena

Voz 0027 32:15 que recoge la lista Daniel Ríos por ejemplo los filósofos Santiago Alba Rico Carlos Fernández Liria clara ramas José Luis Villacañas o el jurista Javier Pérez Royo frente a ellos por ejemplo Julio Anguita que ha calificado más Madrid de mercadotecnia electoral muy cercana a la promoción de dentífricos detergentes o fondos

Voz 1727 32:31 lo dicho horas sobre los candidatos con Plus mediático editorial hoy a La Vanguardia

Voz 0027 32:35 el candidato popular como Pepu Hernández dice convertido en celebridad nacional puede aportar apoyos extra muchos votantes tienden a empatizar con candidatos a los que no conocen en persona pero que sienten familiaridad por verlos en los medios pero añade aún criterios mediático puede favorecer en primera instancia a largo plazo lo más relevante de un político no es su popularidad sino su capacidad de llevar adelante un programa por el que ha sido elegido la política requiere habilidades específicas prudencia diplomacia capacidad de anticiparse al futuro pasando por una gestión exigente dialogante

Voz 1727 33:06 de transparencia decencia a los negocios con varias empresas publicas vamos enseguida

Voz 42 33:13 equivocarme creo

Voz 4 33:14 por qué el mejor seguro es el más caro mutuamente traer

Voz 13 33:18 de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 43 33:34 Green buque está considerado como una de las mejores películas

Voz 0881 33:37 la que me gusta intermedias pelotear Vicedo cinco

Voz 43 33:39 euskera incluido Mejor película darle las manos encima

Voz 2 33:42 ya era duro de tres Globos de Oro incluido mejor película digo Greenpeace estreno en cines

Voz 29 33:49 el uno de febrero esta es una canción para todos aquellos que no se conforman con una relación cualquiera

Voz 2 33:56 de tu detuviera vivas con quien bebas seas como seas ahora hoy por Hoy Pepa Bueno

Voz 1727 34:14 que cuenta el país sobre de iba pues bueno

Voz 0027 34:16 que el juez procesa a la empresa de control público de Fecsa por sobornos en Camerún para vender armas supuestos sobornos de casi quince millones de euros para hacerse con contratos armamentísticos

Voz 1727 34:27 las novedades de la Operación Chamartín en el diario

Voz 0027 34:29 y en hoy publica así nuevos documentos de ese plan urbanístico enorme al norte de Madrid proyectado sobre un terreno que el Estado el vende a una empresa formada por el BBVA en la Constructora San José el contrato original es del noventa y tres salido renegociando desde entonces por todos los gobiernos con cláusulas cada vez más favorables para la empresa sin sacarlo a contrato público y hoy el diario punto es a puerta la prueba de que la propia empresa está muy contenta de las mejoras que le consiguió arrancar a Ana Pastor en dos mil quince el presidente de esa empresa llega a decirles a sus consejeros que ha conseguido incuestionables ventajas

Voz 1727 35:01 y una denuncia de Comisiones Obreras que recoge el diario El Mundo altos cargos de la Junta de Andalucía se repartieron pluses antes de su sustitución

Voz 0027 35:09 según Comisiones el veintiocho de enero antes de ser cesa

Voz 2 35:12 la porra el nuevo Gobierno de la Junta la dirección de

Voz 0027 35:15 la Fundación Andalucía Emprende convocó una reunión para repartir dicen de manera lineal el incremento salarial previsto para el sector público en todo dos mil diez

Voz 44 35:22 pues se provecho que me has dejado helada para hablar del frío extremo gastados todas

Voz 1727 35:28 prensa no sólo la norteamericana da

Voz 44 35:31 lleva sus portadas en vi la noticia

Voz 1727 35:33 ah y análisis de qué está pasando con el vórtice polar

Voz 0027 35:36 exactamente es la pregunta que se hace la prensa uno y otro lado del Atlántico en el New York Times en el Washington Post hay unos gráficos

Voz 4 35:41 interactivos que si saben inglés les recomiendo ver

Voz 0027 35:44 el vórtice una banda de vientos fuertes en lo alto de la moto era que mantiene el aire extremadamente frío encerrado en la región ártica este vórtice se ha roto en dos burbujas de aire gélido una de ellas está sobre América del Norte tanto el New York Times como The Guardian The Independent el Frankfurter recuerdan subrayan contra Donald Trump el consenso científico que hay sobre el porqué se rompe el vórtice uno por el calentamiento de la atmósfera dos por el deshielo por el calentamiento de los océanos

Voz 1727 36:09 este tiempo extremo con veranos calurosos favorece la contaminación en las ciudades

Voz 0027 36:13 lo leo en el que abre su edición digital con que las emisiones de diésel en las ciudades alemanas hace que estén disparados los indicadores de polución de sesenta y siete ciudades sólo cuatro no superan los límites permitidos la razón los veranos tan calurosos la radiación la cantidad de ozono por cierto Berlín limitó la velocidad en la ciudad a treinta kilómetros por hora para reducir la con laminación y leo en otro artículo que no ha servido de nada con una ola de frío también en español y les vamos a contar cómo sigue el recibo de la luz una factura la de la electricidad leo hoy en Le Figaro que se ha disparado un seis por ciento en Francia lo que supone un rompecabezas y un psicodrama para la clase política esta subida de la luz en plenas protestas de los chalecos amarillos termino con un titular donde empezaba en el New York Times los científicos señalan a un único culpable de la muerte desde hace años desaparición de las estrellas de mar el calentamiento de los doce

Voz 1727 37:03 insisto que alguien se lo cuenta de una Trump nos quedamos en el New York Times periódico en el que hoy escribe una columna Juanjo ha ido

Voz 0027 37:09 para poner fin al régimen de Maduro con el mínimo derramamiento de sangre escribe Why do necesitamos el apoyo de los gobiernos pro democráticos de instituciones de ciudadanos individuales de todo el mundo una vez más nos enfrentamos al desafío de restaurar nuestra democracia y reconstruir el país en medio de una crisis humanitaria porque tenemos una de las tasas de homicidios más altas del mundo

Voz 2 37:29 no agravada por la brutal represión del Gobierno con

Voz 0027 37:32 manifestantes y periodistas una tragedia que ha provocado el mayor éxodo en la historia de América Latina nuestra fuerza y la salvación de toda Venezuela está en la unidad una de esas personas precisamente que le ha mostrado su unidad ahora mismo ha sido Alejandro Sanz que le ha hecho una entrevista en su insta

Voz 45 37:47 eran presidente Alejandro como le gusta saludarte es la chica sacó lo que ha sufrido el pueblo venezolano pero finalmente abre un poco de luz al final del camino

Voz 0027 37:58 en una entrevista hace sólo unas horas en su Instagram Life el cantante me pide agua que convoque elecciones libres ya y le dicen han contactado Miguel Bosé Luis Fonsi Juanes todos todos estamos para apoyar la entrada de ayuda humanitaria dejan de recordar

Voz 1727 38:11 que ahí siete periodistas que nos coste al menos detenidos por los servicios de inteligencia de Maduro entre ellos dos de la TF uno de la televisión francesa de la televisión privada francesa Il y tres de la agencia Efe tres de la Agencia EFE que habían ido desde Colombia para seguir la crisis hasta Venezuela han sido detenidos en su hotel por el servicio de inteligencia Dema

Voz 46 38:36 a qué

Voz 1727 38:38 o sea nada

Voz 46 38:42 la

Voz 2 38:45 tú fado y tres ceder de un prostíbulo en Murcia con

Voz 1727 38:48 penado por poner música sin que lo autorice la SGAE sí que lo controle vamos

Voz 2 38:54 a veces empiezas las frases complejas has temblando

Voz 47 38:58 pero que quede dices eh bueno

Voz 1727 39:01 qué me que la verdad de Murcia es una noticia muy

Voz 1389 39:03 ante porque este prostíbulo fue condenado efectivamente por utilizar música cuyos derechos estaban protegidos por la Sociedad General de Autores pero dice el periódico en su subtítulo Un mandatario de la SGAE concretó la música que escuchaba en sus visitas al establecía

Voz 2 39:17 sí

Voz 1389 39:18 no se especifica la naturaleza de las visitas es probable que las haya hecho con el animo de vigilar y controlar la música o con otro tipo de ánimo en cualquier caso puestos a denunciar no había nada más en lo que fijarse

Voz 1727 39:28 pues sí como unos gánsteres que acabaron en prisión por el delito fiscal si quieres terminar así empezaba si quieres terminar contexto de ABC que habla tiembla del trato de la crisis del taxi en televisión dice uno de esos momentos reservados a nuestros liberales a los que desatan del árbol como al bardo de Astérix si lo firma

Voz 1389 39:49 los Magius clasifica en tres categorías a los liberales que salen en la tele los liberales en los medios hay tres tipos dicen los que han leído algo pueden llevar pajarita los que no han leído casi nada desde más hilos que antes fueron comunistas también

Voz 47 40:02 dice leyeron tu tiempo también dice

Voz 1389 40:04 llegó a decir que hay un derecho a subirnos al coche que queramos

Voz 2 40:07 los cuando queramos por supuesto y hacer una tortilla cuando nos de la gana internos de la gana pero donde los de la gala pero ni lo primero será un taxi ni los segundos será un restaurante

Voz 1727 40:16 dice el artículo creo yo supone una

Voz 2 40:18 muy aguda defensa del sector ya sabes que está envuelto en una revolución que esperamos también que alcanza el vial como la tertulia el BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 2 42:18 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 42:22 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias Messi lo anoche a un Barça que demostró no tirar la Copa

Voz 1727 42:39 esta noche Girona hay Real Madrid se disputan la última plaza para semifinales Samper

Voz 1275 42:44 desde las nueve y media en Montilivi los blancos quieren llevarse este año el título que se les resiste en las últimas temporadas novedades de los de Solari Javier Herráez buenos días

Voz 8 42:51 hola qué tal muy buenos Dios sin confianza pero con la fe de meterse en semifinales cuatro dos Deportivo de ida y además con toda la plantilla salvo Vallejo están todos a disposición de Solari incluso podría volver en la Copa Keylor Navas en la portería veremos lo que hace el centro del campo en defensa seguros Carvajal Varane tiene pueden jugar en Liga esta noche formarán frente al Girona Nacho y Marcelo el centro el campo hay si va a haber rotaciones quizá descanse

Voz 7 43:14 trick puede meter a Llorente con Casemiro y Kroos veremos si juega o no Zeballos e Isco y arriba parecen seguros Benzema Vinicius on Solari que piensa Liga pero sobre todo en Copa este año la Champions el hayas dentro de quince días y ahora el Girona buscando las semifinales en esta competición son los principales objetivos del Real Madrid

Voz 1275 43:31 en el Girona Eusebio más preocupado por mejorar en Liga donde lleva cuatro jornadas sin ganar está tres puntos del descenso hoy tras el resultado de la ida sacará un once con bastantes

Voz 1727 43:38 suplentes hablan que técnico un resultado

Voz 29 43:41 lo desfavorable pero os deja alguna posibilidad de cara a poder conseguir un hito que es sería histórico para el club y que es muy ilusionante para nosotros yo creo que el tener la posibilidad de estar en una semifinal de Copa es algo que es muy difícil de que seré Se no Salado porque no conseguir lo que es un sueño para todos

Voz 1275 44:00 arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera ya anoche clasificados para esas semifinales Barça y Betis que se suman al Valencia en el Camp Nou Barça seis Sevilla uno goles de Coutinho el primero de penalti o dos goles de Curueño el primero de penalti y otro de Rakitic Sergio Roberto y Luis Suárez además leo

Voz 1727 44:14 sí marcó el último único para los Sevilla

Voz 1275 44:16 estas falló un penalti Banega con el uno cero Messi lo quiere todo también la Copa

Voz 4 44:20 sí porque es la que que tirábamos porque no queríamos de ninguna manera el equipo quiere quiere luchar con con la competición

Voz 49 44:28 es la obligación de de todo lo año estaremos

Voz 1275 44:30 Selena indica él aportó

Voz 49 44:33 vamos a intentar hasta el final y no tira morada

Voz 1275 44:36 Valverde no cree que les vaya a pasar factura al continuar en la competición

Voz 25 44:39 lo que se diga del ambiente honor nos importa demasiado en el sentido que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos somos el Barça y tenemos que la obligación de ir a a ganar todos los títulos que podamos y todos los partidos que pueden ustedes

Voz 4 44:52 cosas muchos cuando pierdes hay secreto desgastando mucho cuando ganas estás menos

Voz 1275 44:55 en el Villamarín Betis tres Espanyol uno empataban a uno en los noventa minutos

Voz 1727 44:58 pulsado en español en el noventa y dos

Voz 1275 45:01 nos llegó la prorroga y ahí se marcaron los goles de Sergio León y Mandy no llegaba el Betis a unas semifinales de Copa desde hace catorce años en aquella ocasión le ganaron a Osasuna en la final y ante la posibilidad disputarla en su estadio Setién y Ángel Haro presidente

Voz 50 45:13 como ilusión como expectativa es es preciosa ojalá tenemos dos partidos antes de la final que van a ser equipos de un nivel extraordinario

Voz 51 45:24 hay que congratularse porque es algo que veníamos instamos ahí en semifinales

Voz 5 45:27 con lo cual pues yo sé muy bonito pensar

Voz 51 45:30 llegar a esta final no nuestro estadio

Voz 1275 45:32 del resto en menos de diecisiete horas se cierra la ventana del mercado invernal hoy tendremos nuevos movimientos el Atlético Madrid va hará oficial el traspaso de Johnny Otto al Wolverhampton donde estaba jugando cedido desde julio para poder inscribir a Morata el Valencia puede hacer oficial las llegadas de Roncaglia y sobrino el Celta la de lunes también puede haber llegadas al Betis su presidente Ángel Haro en El Larguero

Voz 0881 45:49 no estamos viendo delantero y alguna posición más pero sobre todo delantero las opciones que tenemos de delantero con soluciones ideales y el coste de estas lesiones compra nos parecen ahora mismo un poco cara

Voz 1275 46:02 además cuarenta hecho ocho mil ciento veintiuna espectadores fueron a San Mamés anoche recobra existencia en Europa y segunda marca mundial para un partido de clubes la Catedral se queda con este hito pero no podrán repetir lo ya que en la Copa del Rey

Voz 1727 46:12 Ana tendrá como fin semifinalistas Atlético

Voz 1275 46:15 de Madrid que ganaba cero dos el partido al Athletic también estarán Barcelona Sevilla y Real Sociedad veremos si en semifinales y la final se consigue superar ya es antes

Voz 26 46:23 buscan lo vi tan normal

Voz 1727 47:48 diariodehoyporhoy del treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve escribe David Sánchez es un joven informático español que alarmado por los cambios en el clima no se escrito nos ha contado su experiencia en la fundación que creó el ex vicepresidente de EEUU Al Gore para combatir el cambio climático