Hoy por Hoy (31/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0591 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 qué tal buenos días comienza el jueves con tres noticias de la noche de mucho impacto la verdad la primera terrible los investigadores nos acaban de confirmar que la víctima del presunto último crimen machista tenía diecisiete años menor de edad y el agresor diecinueve jovencísimos los dos ha ocurrido en Reus Joan Bofill

Voz 0931 00:30 si los Mossos confirman que la chica estaba a punto de cumplir la mayoría de edad ahora se está investigando qué relación tenían los dos y se conocían previamente pasó ayer a las dos del mediodía en el centro de Reus la policía fue avisada que un joven sabía lanzado por el balcón desde un quinto piso al llegar se encontraron la menor muerta la habían decapitado el acabó muriendo horas después en el hospital sin que los Mossos pudieran tomar declara

Voz 1727 00:52 la segunda noticia en Venezuela hay que sepamos en este momento siete periodistas detenidos por el servicio de inteligencia de Maduro entre ellos tres de la Agencia EFE y dos de la TF1 francesa enviada especial Ana Terradillos qué sabemos de los colegas

Voz 0125 01:07 buenos días hasta ahora no sabemos exactamente dónde están a los tres últimos de la agencia Efe les ha detenido el servicio de inteligencia de Maduro en el hotel en el que se hospedaban a los otros cuatro que siguen todavía arrestado en las inmediaciones del Palacio de Miraflores el resto o ha sido liberado o expulsado del país

Voz 1727 01:24 y tercera noticia Italia ha entrado en recesión su economía caído dos trimestres consecutivos hoy se va a hacer oficial aunque el Gobierno italiano lo anticipaba ya con eufemismos anoche recesión en la tercera economía de la zona euro Emilio Ontiveros buenos días hay peligro de contagio

Voz 1019 01:41 no mucho pero efectivamente hay que tener en cuenta que alguna de las razones algunas de las causas por las que Italia entró en recesión son comunes a la eurozona la comparecencia de la pasada crisis y sobre todo el deterioro económico y comercial internacional hay que recordar que la economía italiana es una economía muy abierta a las exportaciones y aunque sumarles son propios en gran medida es verdad que la bajada en el comercio internacional en las exportaciones en el sector industrial en generar es un denominador común tanto con Alemania como con Francia

Voz 1727 02:18 gracias Emilio gracias a los tres pues así viene el último día de enero encuesta como corresponde

Voz 1 02:23 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:42 podemos salva la crisis con patada hacia adelante sitúa Errejón fuera del partido y anuncia que negociará con él sí pero cuando el partido morado haya elegido a su propio candidato a la Comunidad de Madrid Aimar

Voz 0027 02:54 que además después de negociar esa candidatura con Izquierda Unida empezaran a posteriori las conversaciones con más Madrid Johnny b Larra es la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso

Voz 1752 03:02 estábamos mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que

Voz 2 03:04 con una candidatura que refleje la máxima unidad posible en que tienen que ser los compañeros de Madrid con todo el apoyo estatal porque están en una situación complicada los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia

Voz 1727 03:19 hoy día once de la huelga del taxi no habrá manifestación de los taxistas delante de la sede el PP han desconvocado la esta convocatoria como un gesto de cara a la negociación

Voz 0027 03:28 pero el presidente madrileño Ángel Garrido de momento no se mueve

Voz 1667 03:31 lo que hemos visto hasta ahora son propuestas radicales que lo único que pretende es la desaparición súbete CES ir vuelvo a repetir nosotros no vamos a legislar

Voz 0295 03:39 en esa línea han detenido en Madrid a un histórico

Voz 1727 03:41 poco gallego Miranda Velasco que se llegó a borrar las huellas dactilares

Voz 0027 03:46 sino implantes de piel en los dedos y hasta injertos de pelo tenía decenas de pasaportes falsos al final lo han detenido la conseguido detener en Getafe

Voz 1727 03:57 esta noche se cierre el mercado de fichajes de invierno en el deporte no en la política poco después de que termine el último partido de cuartos de la Copa del Rey Sampe

Voz 1667 04:05 a las nueve y media de la noche en Montilivi Girona Realmadrid

Voz 1161 04:08 tras dos en la ida del Bernabéu para los blancos en semifinales del Valencia explicó el martes el Barça que ganó anoche el Sevilla y el Betis tres uno al Espanyol y a las doce de la noche se cierra esa ventana de fichajes de invierno posibles movimientos hoy el Atlético marear oficial el traspaso de Johnny Otto al Wolverhampton para inscribir a Morata el Valencia puede hacer oficiales las llegadas de ronca que hay sobrino el Celta la de Younes

Voz 1667 04:26 dice espera cerrar un delantero hoy posiblemente un centrocampista

Voz 1727 04:28 en Estados Unidos sigue congelado

Voz 3 04:31 han recomendado no salir porque en cinco minutos de estar afuera podemos tener hipotermia au sino también una congelación inmediata estamos a menos veinticuatro y en la no cesa

Voz 1727 04:44 Andrea vive en Chicago hemos hablado con ella esta madrugada para saber cómo están viviendo allí la ola de frío extremo que azota al oeste del país en unos minutos vamos a ir a Estados Unidos antes aquí en España con qué tiempo llega el jueves Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:59 días llega como lo las últimas jornadas sobre todo con viento lluvia lluvia que durante la madrugada afectado gran parte de la península a lo largo de las próximas horas sobre todo durante la tarde afectará a Galicia el Cantábrico Castilla y León en general el curso medio y alto del Ebro Extremadura vientos de poniente fuertes llegarán secos ir recalentado al Mediterráneo máximas de más de veinte grados por ejemplo en la Comunidad Valenciana y en Murcia pero cuidado porque mañana todo lo contrario van a bajar mucho las temperaturas en todo el país también la cota

Voz 0591 05:27 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 1 05:31 en la Cadena Ser hola soy soy actor y hoy os quiero hablar de los neumáticos euro repare para mí son de total confianza encuentra los en tu taller euro Car Service más cercano lleva bátelos por cuarenta y nueve euros neumático con seguro incluido que bueno durabilidad seguridad ahorro informa ten euro reparar punto es no hubo exprimido Don Simon gracias a nuestros naranjos reducimos el CO2 de la atmósfera equivalente a más de un millón de coches en un día además aprovechamos el cien por cien del consumo de agua para el regadío de nuestros naranjos Don Simón cuida CTIC en la Cadena Ser

Voz 1727 06:32 volvemos a Venezuela con la enviada especial de la SER con Ana Terradillos esta madrugada lo decíamos en la portada hemos sabido que hay tres periodistas de la agencia Efe detenidos allí en Caracas uno de ellos español y los otros dos colombianos Ana no sabemos lo decías tú ni donde están ni cómo están pero lo que sí sabemos es que estaban en Venezuela haciendo su trabajo

Voz 0125 06:53 sí la mayoría de ellos porque en total han sido detenidos once periodistas han sido detenidos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores cuando grababan grababan los alrededores del bastión de de Maduro e lo más importante es que las confirmaciones tardan mucho por ejemplo con el fotógrafo de Efe sabíamos que había desaparecido desde primera hora de la mañana pero no hemos tenía la confirmación hasta prácticamente hace unas horas labios confirmó de hecho vosotros allí en Madrid importante eso que no sabemos dónde están y eso yo creo que es lo más inquietante a los tres últimos de la agencia Efe le ha detenido el servicio de inteligencia de Maduro en el hotel en el que se hospedaban al resto y sobretodo a los otros cuatro que todavía siguen arrestados en las inmediaciones como digo del Palacio de Miraflores el resto ya ha sido liberado o expulsado del país por ejemplo los chilenos fueron detenidos dos chilenos hace cuarenta y ocho horas que estuvieron veinticuatro horas detenidos después fueron directamente repatriados la oposición Pepa ya ha pedido la liberación inmediata de todos estos periodistas que todavía están retenidos

Voz 1727 07:51 no has querido comprobar en persona de qué estamos hablando cuando hablamos cuando nos referimos a la situación de miseria económica social y asistencial en la que vive millones de venezolanos ha sido un hospital infantil en Caracas que has encontrado allí

Voz 0125 08:06 mira a la crónica que firmó en la web de La Ser eh la titulo el espanto de los hospitales de Maduro yo creo que esto da una idea de lo que he visto he visitado dos hospitales de lo que te voy a hablar desde el Hospital Materno Infantil creo que son la cara más horrenda de la situación por la que atraviesa este país hay constantes cortes de agua en sí unas plantas no hay electricidad y las plantas eléctricas que encienden por ejemplo los ventiladores mecánicos necesarios en los quirófanos para casos de emergencia no funcionan directamente faltan médica vientos el suelo es un artículo de lujo y es una fortuna poder encontrarte guantes es tome contaba una enfermera que me coló en el Materno Infantil para comprobar in situ cómo trabajaban escucha

Voz 0591 08:46 no tiene reactivo

Voz 4 08:48 Dios no hay solo no tenemos eh tenemos solamente contamos con dos días lunes y los días viernes el resto en la semana todo tiene que ser referido porque no contamos con estos especialistas buscar y jeringa no hay con no hay Sasso no hay guantes en estos momentos no tenemos guante en casa con que atender un parto

Voz 0125 09:14 el desastre Pepa no solamente es interno tampoco funciona la red externa de apoyo a los hospitales hablo de los laboratorios de diagnóstico que están prácticamente paralizados al cien por cien es decir ahora mismo es imposible hacer diagnósticos

Voz 5 09:26 en este momento el cien por ciento de los laboratorio esto debió análisis estaño uno pedante que significa inoperancia es que el laboratorio donde funciona las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año cualquier persona llámese venezolana que asista al Sistema Nacional público de salud o que también era privado porque tienen Fallas aquí la respuesta que el médico tratante lo solicita para asentar su diagnóstico

Voz 0125 09:54 y para complicar más la situación está viendo un éxodo de médicos no paran se han ido casi el cuarenta por ciento de los médicos que cobran al mes entre ocho y nueve dólares

Voz 6 10:04 desde México tenemos en este momento en Venezuela con salario promedio de unos veinticinco mil soberano de veinticinco mil y treinta mil soberano que si lo llevamos a a veces veo hablando de entre nueve y diez dólares mensuales que se aproximadamente lo que lo que gana un médico los trabajadores cuando hablamos de los otros profesionales John Daly de enfermera este presupuesto por debajo de Podemos habla de ocho dólares

Voz 7 10:31 eh siete dólares

Voz 0125 10:34 en fin que lo que fue el punto fuerte Pepa de Hugo Chávez es ahora un verdadero desastre humanitario en los hospitales Ana están controlados además por los colectivos populares que a veces se disfrazan de médicos controlando la entrada a los periodistas gracias esta enfermera que nos explicaba el principio la falta de medios nos hemos podido colar para que veáis lo que os cuento lo que estoy contando no os perdáis los vídeos que tenemos ya ha colgado colgados en la página web de la cadena

Voz 1727 10:58 claro en Cadena Ser punto com pues precisamente a esta emergencia social humanitaria la que se refiere a Ana Terradillos y que ha contado también con esos testimonios recogidos allí en ese hospital infantil a esta emergencia se referían también quienes secundaron ayer la convocatoria de la oposición para intentar paralizar el país

Voz 8 11:16 te vamos a seguir así nos maten y así digamos represión vamos a seguir apoyando las marchas queremos salir de inmaduros ya los pobres no aguantamos el hambre si vamos a morir de hambre preferimos morir en la plaza es protestando para que Maduro Ceballos

Voz 1727 11:31 Ana triunfo o pinchó esa convocatoria de los partidarios del auto proclamado presidente huído

Voz 0125 11:38 bueno yo creo que esperábamos más porque no ha habido ni cortes de carreteras ni tampoco altercados esa es la sensación que tenemos aquí hubo mucha gente de todos los sectores pero no hubo esa paralización del país que ellos pedían Hong Lei do también secundo esas manifestaciones justo en el momento en el que el Parlamento Europeo les reconocía como presidente de radio

Voz 1727 11:56 ellos cuida T un abrazo compañeras sí seguro un abrazo hasta luego aquí la estrategia de oposición del PP al Gobierno a cuenta de Venezuela está alcanzando un puntito de Delirio reconoce Pablo Casado que Sánchez llama tiro no Maduro sí pero que lo dice con la boca pequeña

Voz 0295 12:13 se leía con convicción y con pretendida rapidez ese adjetivo sobre Maduro

Voz 1727 12:23 para que no soy yo era demasiado con pretendida rapidez en fin sea sólo por convicción o también para intentar neutralizar a esta oposición lo cierto es que el Gobierno le ha metido un acelerón a sus críticas a Maduro eso apoyo publico huído Inma Carretero buenos días

Voz 0806 12:38 buenos días el Gobierno está actuando en varios frentes intentando trenzar alianzas a izquierda y a derecha porque considera que España se juega mucho en el tablero internacional porque además así intenta neutralizar los ataques del Partido Popular y de Ciudadanos por un lado ha trabajado de forma activa en la configuración de un grupo de contacto en el que van a estar países europeos e Iberoamérica canon para facilitar la transición en Venezuela con Juan guardó ayer Pedro Sánchez intentó sin éxito incorporar a López Obrador presidente progresista de México y en paralelo a estas gestiones el Ejecutivo confirmó que va a participar como observador en el grupo de Lima un foro de países conservadores radicalmente opuesto al régimen venezolano teniendo en cuenta además que va de la mano de Alemania y de Francia en la gestión de la crisis en la Unión Europea Pedro Sánchez aprovechó para pedir a la oposición en España altura de miras

Voz 1722 13:29 a mí me gustaría y eso es lo que me gustaría pedir a la oposición que seamos muy conscientes del sufrimiento del pueblo venezolano que seamos muy conscientes de que la política exterior en España es una política de Estado y que en consecuencia apoyen al Gobierno de España para pues ver ayudar a resolver una crisis que nos afecta como país hermano que somos de Venezuela

Voz 0806 13:50 era el llamamiento del presidente desde México donde hoy va a continuar su viaje oficial

Voz 0027 13:57 existen unos veinticinco tipos de calendarios que no podemos decir eso de este lunes porque el otro calendario podría ser viernes Obeso del jóvenes de esto ya la inventa otro calendario

Voz 9 14:07 os vida al calendario ya que tú mejor días sea cada día lleva a Teodora un Seat Ateca Edition con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la conectividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 1 14:18 rastrear te has fijado aseguradoras bancos operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio pero entre todos los mejores precios sólo uno puede ser el mejor mejor precio Ése es el que yo encuentro para aquí siempre siempre mejor mejor los buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido treinta y nueve mil quinientos cincuenta y seis Asimismo el número de serie correspondiente

Voz 0027 14:53 la paga premiado con tres mil euros al mes

Voz 1 14:55 ante veinticinco años ha sido

Voz 10 14:58 cuarenta y cuatro hoy

Voz 1 15:01 como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 11 15:15 bueno Hoy Ester gallego en Chicago un año y medio nunca medida había pasado el frío que estoy pasando yo esta mañana he intentado cuando había sensación de menos cuarenta y cinco grados intentaba abrir la puerta de casa estaba congelado además aquí desde mi torre de control he visto pasar los tres coches durante todo el día uno esta mañana en una furgoneta si se ha quedado atravesado la carretera tiro les voy a gritar diciendo ayúdame estoico

Voz 1727 15:46 halal es te de una española en Chicago en Chicago con la peor ola de frío que se recuerda de la que haya al menos registro con temperaturas más bajas incluso que las del Polo Sur o Alaska de momento han muerto ocho personas corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 16:03 el vórtice polar esta paralizando la mitad occidental del país alcanzando unas temperaturas

Voz 12 16:08 histórica años lo he dicho mano típico y

Voz 1510 16:11 Estados van a llegar a los treinta grados bajo cero donde viven casi cien millones de personas Wisconsin Illinois Michigan han declarado el estado de emergencia explica este portavoz del Servicio Nacional de Meteorología en Minnesota o en Dakota del Norte por ejemplo semana alcanzar los sesenta grados bajo cero El alcalde de Chicago Rahm Emanuel

Voz 1727 16:32 se advierte de que es ponerse a estas temperaturas

Voz 1510 16:34 durante tan sólo unos minutos es un riesgo que puede ser mortal y pide a la gente que no salga a la calle si no es estrictamente necesario conduce el director de los servicios de rescate de la ciudad explica que se han habilitado doscientos albergues

Voz 1727 16:48 están circulando autobuses con personal médico

Voz 1510 16:51 para atender a personas sin hogar además de repartir comida ropa de abrigo debido a la alerta de frío extremo se han suspendido unos dos mil vuelos se han cancelado las clases en centenares de colegios y de universidades los servicios de reparto el de Correos y el tren sea suspendido en los lugares más afectados según el pronóstico el frío no va a dar tregua al menos hasta el próximo

Voz 1727 17:13 sábado y ahí tenemos atrás Jabois haciendo chistes mitos bromitas sobre el cambio climático diciendo pues con este frío como puede hablar de calentamiento global

Voz 1389 17:22 que hay que decir que la pregunta dónde está el calentamiento global cuando hace frío es ahora mismo según las cifras que acaba de hacer públicas Google Play la aplicación más descargada en detección de tontos e este esta quizás es la parte más campechana y efectiva de Trump poder leer sus tuits con la voz de un señor de Colorado con el coincides en el ascensor se estropea el ascensor este señor se ríe porque no todo lo que sube baja

Voz 1727 17:43 clave entre del botón del ascensor y el botón nuclear hay esta pequeña diferencial

Voz 1389 17:47 a estas estas cosas efectivamente Lazio pero yo otra diferencia más es que Trump ha hecho de esa de esa ignorancia popular de ese chascarrillo anti científico basado imagino que en sus percepciones de de brujo una fuente ideológica de la que además presumir con la que tener la complicidad de sus votantes porque efectivamente fíjate el calentamiento global está en los treinta grados bajo cero de Chicago se lo puede explicar cualquier científico pero con el presupuesto y el tiempo que se tardarían explicárselo podrían pagarse estudios y medidas para luchar contra el cambio climático

Voz 1727 18:16 Rafa mientras tenga alguien cerca que vigile a qué botón Leda Trump quédate que vamos a buscar respuesta a la subida del precio de la luz estamos en pleno invierno en España aquí no llega al vórtice polar que sepamos pero en fin sus a mucha electricidad y el precio de la luz está hoy un siete por ciento más caro que en enero del año pasado Jorge Morales ingeniero experto en energía buenos días

Voz 1019 18:39 buenos días en a razón de un agravante vamos por partes la primera la razón tiene que ver precisamente con esto de que hablaba con el cambio climático no el CO2 en los gases de efecto invernadero en Europa cotizan es decir las empresas que los emiten tienen que comprar esos derechos en un mercado europeo en un mercado común entonces qué ocurre que las empresas eléctricas contaminantes es decir las centrales de carbón en las centrales de gas que emiten CO2 al producir electricidad tienen que comprar esos derechos no bien pues ese derecho de CO2 en la Unión Europea hace un año cotizaba a ocho euros la tonelada desde septiembre no ha bajado de los veinte eh ahora mismo está en torno a veintitrés euros la tonelada es decir se ha triplicado su precio en el último año no esto ha llevado a que las ofertas que de esas compañías envían al mercado mayorista de ciudad pues se hayan casi ayer no aumentado casi un cincuenta por ciento porque es un coste muy importante para ella

Voz 13 19:30 las horas y la segunda razón

Voz 1019 19:33 esta es la razón el agravante es el año que tenemos del mercado eléctrico porque qué ocurre que es que nuestro sistema eléctrico en las centrales contaminantes no llegan al cuarenta por ciento de la producción total el sesenta por ciento restante lo tenemos en centrales nucleares que no no emite CO2 hidroeléctricas los embalses eólicas solares etcétera no bien todas estas centrales ahora mismo tienen exactamente los mismos costes que el año pasado y sin embargo por por razón de cómo funciona el mercado eléctrico también están cobrando un cincuenta por ciento más que el año pasado no por tanto claro ahí tenemos un problema regulatoria Un problema de diseño de mercado que es lo que hace es que ante una subida de precio de unas pocas centrales eso se extiende a la totalidad del mercado electricidad hay por tanto acaba impactando fuertemente nuestra factura

Voz 1727 20:17 la razón el agravante Jorge Morales gracias un abrazo

Voz 1019 20:20 igualmente ojalá hoy un mucho

Voz 1727 20:22 ocho y veintisiete en Canarias

Voz 10 20:28 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días dice

Voz 1275 20:32 la previsión que puede seguir lloviendo en Madrid esta mañana también

Voz 10 20:35 a la hora del día el viento aumentará la sensación

Voz 1275 20:37 el frío Purificación Causapié da la bienvenida a Pepu Hernández iba un paso atrás

Voz 1752 20:42 bienvenidos sean todas las personas que quieran liderar una candidatura del Partido Socialista me parece muy positivo en ese sentido que que haya personas que estén en esa dispone disposición y bueno quiero también darles mi mi enhorabuena por haber tomado esa decisión

Voz 1275 21:01 decía ayer tras conocerse que el ex seleccionador de baloncesto se presentará a las primarias a la alcaldía de Madrid una carrera que Causapié no va a correr la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital solemos avanzado en la SER no estará en esas primarias de su partido no presentará precandidatura pero sí seguirá en el PSOE en ningún caso se va a integrar en la plataforma de Manuela Carmena lo anunciará esta mañana a los medios de comunicación Causapié tenía claro desde el principio que ese apartaría si había un candidato oficialista lo hay y además en su equipo tendrá a tres concejales del actual grupo municipal Mar Espinar Ramón Silva y Mercedes González el domingo presentará su candidatura en un acto en el teatro de la

Voz 13 21:37 Pina a que va a asistir Pedro Sánchez el presidente avanzará

Voz 1275 21:41 avanzaba anoche que votará por él por Pepu Hernández el otro precandidato Manuel de la Rocha ha pedido a Sánchez que se aplique la misma neutralidad que él exigió al PSOE cuando compitió con Susana Díaz y Patxi López los taxistas no tiran la toalla mantienen la huelga once días ya de paro total y esta mañana anuncian que no van a concentrarse ante la sede del PP en la calle Génova como gesto de buena voluntad hacia el partido del Gobierno regional al que piden que se siente de nuevo a negociar con ellos Sergio Vega Élite Taxi aprendemos

Voz 14 22:22 a aparte esa parte ha sido denegada hay que sigue siendo salir y me ha porque no sentarnos y hablar del resto de propuestas tampoco hemos tenido una respuesta al resto del documento que es muy extenso solos habla del dos cosas dentro de siete Minurso

Voz 1275 22:37 el nuevo ceden el presidente Garrido insistió ayer en que no van a regular la contratación de la súbete TC aunque los taxistas Street

Voz 1450 22:43 dispuestos a rebajar sus exigencias y aceptar

Voz 1275 22:45 en lugar de una hora quince minutos de antelación en la reserva youtuber o nunca bifaz en Hoy por hoy hablaremos esta mañana con Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi viernes treinta y uno de enero más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 15 22:59 la Comunidad de Madrid quiere privatizar la gestión de un albergue juvenil de la Casa de Campo para trasladar allí a los menores del centro de Hortaleza la Consejería de Cultura y Deportes el cederá la de políticas sociales con ese Fine Line el albergue no admite ya reservados

Voz 1275 23:11 metro ha vuelto a detectar amianto en varios vehículos auxiliares han encontrado en una revisión del material móvil desde la empresa aseguran que no hay ningún riesgo de exposición por lo que esos vehículos seguirán prestando servicio

Voz 15 23:20 Ahora Getafe pide que Franco deje de ser alcalde perpetuo de la ciudad consideran que después de cuarenta años de democracia no es de recibo que se distinga con estos honores a un dictador criminal dicen como Franco

Voz 1275 23:30 las reservas de sangre del grupo cero negativo están en alerta roja hacen falta donaciones urgentes los grupos cero positivo a negativo ve positivo negativo también están en alerta amarilla se puede donar en los hospitales públicos de la región en el centro de

Voz 1 23:43 la fusión de deportes en Hoy por hoy

Voz 1275 23:51 el Real Madrid se juega esta noche estar en las semifinales de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días

Voz 16 23:55 las nueve y media de la noche visita el Girona en Montilivi

Voz 1161 23:58 ha resultado a favor por el cuatro dos de la ida nuestra Vallejo todavía lesionado podría dar descanso Solaria haría Modric y Odriozola serán titulares Carvajal Iván porque están sancionados en liga la próxima jornada puede regresar Keylor Navas tras la lesión el técnico argentino no cambian

Voz 1667 24:11 curso sobre lo poco que juegan Isco y Marcelo

Voz 17 24:13 partido hay jugadores que juegan y otros que no juegan son titulares cuando les toca jugar y cuando les toca jugar puede ser igualmente definitivo cuando les toca entrar tenemos mucha gente de vuelta de las lesiones que todos se esfuercen y que todos hagan forzar a su compañero

Voz 1161 24:26 y además el Atlético Madrid se clasificaba anoche para las semifinales de la Copa de la Reina al vencer al Athletic cero dos en San Mamés con récord de entrada para un partido de fútbol femenino cuarenta y ocho mil ciento veintiuno espectadores es la entrada más alta historia en Europa y la segunda el mundo quedaron eliminadas las del Rayo Vallecano al perder cuatro cero con la Real Sociedad

Voz 18 24:42 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:51 ocho y veinticinco echamos un nuevo vistazo al tráfico en las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 19 24:56 buenos días a las retenciones habituales en las entradas en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta destacar una avería en el Bus VAO en la A6 a la altura de El Plantío que complica la conducción en dirección a Madrid hay tráfico intenso además en otras entradas a la capital como es el caso de la IV en Pinto lados en San Fernando de Henares Ilha seis en Majadahonda también miramos

Voz 1275 25:17 es al tráfico en la capital Alcázar buenos días

Voz 1322 25:20 buenos días de nuevo Laura si hay un punto complicado y crítico es el sur de la M30 hablábamos en las primeras conexiones de un vehículo averiado en la entrada de la A cuatro a la M30 en sentido norte esté ahora en sentido contrario hay un accidente y está generando retenciones que ya alcanzan la avenida del Mediterráneo por otro lado las entradas han ido en aumento hablamos ya practicamente de retenciones en todas ellas destacar las del norte

Voz 0591 25:45 Jaime seiscientos seis m once

Voz 1322 25:48 la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte

Voz 20 25:53 vuelven los estar desde Mercedes Benz dieciocho días para que disfrutes de unas condiciones inigualables pite lleve un Mercedes

Voz 1667 25:59 te espera cómodo inigualables muy bien el guión sólo pone inigualables por quienes estamos ya en un concesionario para quienes las cuenten

Voz 20 26:06 es tarde del catorce al treinta y uno de enero informa te en tu concesionario Mercedes Benz Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro más información en el novecientos catorce dos mil cuatro en nuestra

Voz 1 26:19 la web Mercedes López Madrid punto es

Voz 13 26:26 oye lleva media ocasión Plus perfecto y también es encontradas

Voz 0277 26:31 jo hice bebida ocasión Plus cada vez es más fácil que inauguramos tiendas en Móstoles Villaviciosa de Domi Zaragoza ya son once y para celebrarlo más de mil coches con descuentos de hasta el veinte por ciento a sólo hasta el treinta y uno de enero ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa allí lo que hacía

Voz 21 26:48 sus punto com sabes me acabo de apuntar a David Lloyd Aravaca el mayor club de tenis padel salud y fines de Europa con más de ciento ochenta clases y todo lo que necesito para ponerme en forma gimnasio piscina y una fantástica zona de spa y además para los niños tienen clases de tenis pádel natación David Loira Aravaca tu club de tenis salud es más información en David Lloyd punto es barra Aravaca

Voz 22 27:11 sabéis esa sensación en la que puedes disfrutar de todas las series y películas que quieras pagando una única cuota al mes pues eso mismo pero con Volvo su

Voz 23 27:19 el a través de béisbol bulle aprovecha todas sus ventajas como el asistente personal telefónico o el servicio de farmacia veinticuatro horas entre otros disfruta del nuevo Volvo existe cuarenta por un coche al que puede suscribir T ven a conocerlo active el motor sur

Voz 0277 27:33 queremos hacerla sonreír en San Valentín en flora Queen encontrarás con un solo par de clic las mejores flores con entrega puntual en más de cien entran fuera Queen punto es y ahorra diez euros ciento ramo de flores con el código Flores diez recuerda que esperan diez euros de descuento con flora Queen punto es con el código Flores diez

Voz 22 27:51 Queen We Make tipo Smiley los productos otra congelado

Voz 24 27:54 de las sirenas se mantienen siempre otra frescos Oltra sabrosos y otras sanos yo ultra feliz porque otra disfruto ahorro lomo de salmón para dos unidades a5 noventa y nueve rodaja de merluza Austral noventa y nueve el kilo aprovechen otra ahorro real

Voz 22 28:12 con Reverón

Voz 20 28:13 sobres combate los síntomas de la gripe y resfriado es como la fiebre la tos seca la secreción nasal dolor fácil disolución Icon un agradable sabor limón regidor sobres de Parma Sierra laboratorios lo administrara menores de catorce años le

Voz 1667 28:26 las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 0277 28:29 Cindy hemos encontrado el Santo Grial es el mejor momento de mi vida mejor te fomentó José Román

Voz 25 28:35 bueno el segundo mejor de mi vida las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empiezan en ahorra más como las chuletas de pavo la ajillo que puedes llevarte por sólo seis con noventa y nueve euros el kilo zahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:48 anoche se estrenó en el teatro Infanta Isabel el silencio de él

Voz 1450 28:51 es una obra que explora la enfermedad mental pero sin recurrir a los tópicos la he visto ya Marta García

Voz 0591 28:56 salón de un hogar sencillo sillón orejeras con tapete de ganchillo en el respaldo padre madre e hijo

Voz 11 29:03 no

Voz 1513 29:06 pues hala las echó ahora te callas Vicenç siempre sabe lo que van a decir los demás convive con Elvis sueña con concursar en realitys tiene esquizofrenia el silencio de Elvis escrita dirigida por Sandra Rus habla de la enfermedad mental en tiempos de crisis de la fuerza de los afectos frente al hartazgo el rechazo o la burocracia Pepe Viyuela es el padre

Voz 26 29:28 Nos Familia de náufragos estaban buscando socorro están buscando auxilio no lo encuentran y sienten que se ahogan hilo que apuesta desde luego la las funciones lo que también yo creo que hemos estado viviendo en estos años de crisis es precisamente por la importancia de la Familia más que apostar lo que refleja cómo la familia es el único sostén que te queda cuando estás foto

Voz 1275 29:47 dos grados marca el termómetro de la radio hasta ahora en la Rambla sigue hoy por hoy sigue a la información

Voz 0591 30:10 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1667 30:13 el año patrocina este espacio

Voz 1727 30:17 todas las víctimas duelen pero diecisiete años tenía la última la víctima de lo que todo apunta es el último crimen machista en España ocurrido en Reus el agresor también muy joven diecinueve años después de

Voz 0591 30:32 decapitar la él se tiró por la ventana

Voz 1727 30:34 dato los Mossos investigan qué relación había entre ellos y además tres periodistas de la agencia Efe han sido detenidos en Venezuela y se suman a los otros cuatro informadores arrestados en las últimas horas por la policía o el servicio de inteligencia de Maduro de momento no se sabe ni dónde están ni como esta

Voz 0027 30:57 y hoy el ministro de Fomento José Luis Ábalos comparece en el Congreso para dar explicaciones por el conflicto de los taxis sopor los trenes a Extremadura pero el ministro tiene también intención de pronunciarse sobre las novedades que vamos conociendo cerca de la Operación Chamartín un plan urbanístico enorme al norte de Madrid para el que el Estado a través de Adif le vende más de un millón de metros cuadrados a una empresa la formada por el BBVA y la Constructora San José el contrato original es del año noventa y tres ido renegociando desde entonces por todos los gobiernos con cláusulas cada vez más favorables para la empresa y hoy eldiario punto es aporta la prueba de que la propia empresa estaba muy contenta de esas mejoras que iba arrancando al Gobierno es el acta de una reunión de dos mil quince en la que el presidente de esa empresa les contaba a sus consejeros que acababan de renegociar el contrato con el Ministerio de Fomento de Ana Pastor que habían logrado insiste

Voz 1275 31:42 tan incuestionables ventajas para

Voz 0027 31:45 presa por ejemplo el dinero que antes iban a tener que pagar en cinco años ahora el estaban hasta veinte y con un interés que el propio presidente de la empresa reconoce que era muy bajo también les explica a sus consejeros que habían conseguido trasladarles a las administraciones públicas el riesgo de construir algunas infraestructuras

Voz 0295 32:03 he dedicado las tardes de Malta hizo cuáles

Voz 9 32:06 esto lo hemos visto ya las versiones originales a las reales

Voz 1 32:11 dedicado a todas las familias que tienen un poco de Family

Voz 22 32:14 ahora y hasta el tres de marzo con Family Nominees descubre cómo conseguir un televisor Sans aún más información en Caixabank punto Caixabank

Voz 1 32:28 ya es

Voz 1727 32:28 ahora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1667 32:31 buenos días Pepa buenos días a todos me resulta inexplicable la nula conciencia de responsabilidad de Estado que tienen los partidos que se definen a sí mismos como constitucionalistas que en muchas ocasiones expresar mi sorpresa por su incapacidad para

Voz 1 32:45 crimen común alguna iniciativa o algún intento al menos

Voz 1667 32:48 los durante los años en los que crecía el independentismo catalán que él sí había concertado un plan de acción y una hoja de ruta a pesar de sus diferencias bueno pues tampoco consigo entender ahora la indiferencia con que asisten a la campaña de deslegitimación del Justicia española hay de la democracia española que desde las cuatro esquinas del independentismo se ha lanzado a escala internacional ya tambor batiente ante el juicio de la semana que viene y que por cierto está teniendo una repercusión notable se preparan juicios sin garantías dicen se juzga a un pueblo esto no es una democracia son afirmaciones gravísimas no les parece llamativa impide de los partidos constitucionalistas ante dicha campaña se comporta como si la defensa de la dignidad de esta democracia fuera tarea sectorial que compete al ministro del ramo el de Exteriores tal como a pagar los Juegos compete en exclusiva a los bomberos los partidos pomposamente llamados constitucionalistas no se sienten concernidos no deberían haber intervenido conjuntamente para tratar de contrarrestar esta campaña internacional a quién le toca defender a esta democracia

Voz 7 33:55 nunca me veréis

Voz 28 33:59 informen con el mejor precio prefieres el mejor mejor

Voz 1 34:04 el lote rastreador punto com que hay detrás de Don Simón una planta única en el mundo plantamos Naranjo sólo para zumo exprimimos y en paseamos en la misma Cinca una empresa familiar con una gran ambición medioambiental cero residuos pero consumo de agua cero emisiones contaminantes Don Simón huida de Cy Fi del planeta

Voz 0419 34:27 ya está aquí la oferta de Ryanair reserva ahora y consigue hasta un veinte por ciento de descuento en un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu próxima escapada Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada visita Ryanair punto com

Voz 1667 34:54 qué tal buenos días verdad que hay veces que no hay más remedio que preocuparte sobre todo cuando piensas que no te mereces

Voz 29 34:59 pagar tanto por tu seguros si y esto es lo que te pasa las soluciones Mutu arte que es venir te a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinerito lleva a cualquiera tu seguros a la moto y te bajan su precio sea cual sea voy a darte el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mutuo punto es vamos mutua te Hoy por hoy

Voz 1727 35:24 te preguntaba Iñaki Gabilondo donde están los constitucionalistas españoles en este momento en que empieza el juicio al posee Si probablemente probablemente lo que estamos viendo ahora esta campaña de desprestigio de la democracia española se va a multiplicar pues están disparando dialécticamente contra el Gobierno de España les debe resultar más rentable Ernesto Kaiser buenos días vamos a asistir en las próximas horas alguna novedad en relación con el juicio del proceso haga citará a Rajoy la vicepresidenta ha dado en el clavo

Voz 0587 35:54 lo dicho si citarlos porque claro es que Rajoy es muy relevante también sólo en Soraya Sáenz de Santamaría pero en especial no desde el punto de vista político general sino porque él es el que le pregunta a través de la Moncloa a Puigdemont se ha suspendido no ha suspendido la declaración unilateral de independencia y es un elemento muy interesante muy importante desde el punto de vista de la evolución de todo el proceso depende Pennetta catalán y por lo tanto es una prueba muy relevante yo creo que Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría lo pide Vox Javier Ortega Schmitt lo piden las defensas de los acusados por lo tanto serán citados otra cosa serán los famosos observadores internacionales porque el presidente del tribunal Manuel Marchena se orientaba a admitir a reservar cuatro cinco asientos para en organizaciones que quieren observar el proceso sin darles toga sin darle lugar en el estado por supuesto pero ahora como hay trece organizaciones internacionales que lo están pidiendo hice ha sumado la poderosa American Bar Association son cuatrocientos cincuenta mil afiliados en los Estados Unidos es una organización muy poderosa me parece que les ha entrado dudas en el Tribunal Supremo porque admitir un estatus a trece organizaciones pues es tú macho

Voz 13 37:18 tú más juicio empiezas

Voz 1727 37:20 semana próxima mañana comienza el traslado de los políticos encarcelados preventivamente a Madrid íbamos a hablar mucho mucho mucho de este asunto en los próximos días hoy de momento hablamos de Podemos además de con Ernesto Kaiser con Esther Palomera buenos días Pepa en SER Málaga Teodoro León Gross buenos días

Voz 1926 37:39 qué tal buenos días podemos la plata fue

Voz 1727 37:41 forma más Madrid de Carmena Íñigo Errejón negociaran sí pero todavía no Pablo Iglesias quiere constituir antes su propia candidatura la candidatura de Podemos para la Comunidad de Madrid Illa después ponerse a hablar con Errejón sobre un posible acuerdo una confluencia no sabemos cómo lo llamaran Mariela Rubio buenos días tal buenos días vamos con los datos Ésta es la solución que se pactó ayer después de esa larguísima reunión en el Consejo Ciudadano de Podemos para intentar taponar taponar la crisis interna porque estamos delante de un larguísimo calendario electoral

Voz 1450 38:13 bueno aunque eran muchas las expectativas el Consejo Ciudadano de ayer no arrojaba decisiones sigue evidenciaba que la dirección de Iglesias que el sector de Errejón siguen estando muy lejos aunque coincidan en que lo mejor es una lista única la dirección quiere Tulum mencionabas que sea más Madrid La que se integre en Unidos Podemos por ello insisten en que sólo van a negociar con Errejón una vez que podemos haya construido su propia candidatura junto Izquierda Unida Larra hablaba así a la salida de la reunión

Voz 2 38:39 tienen que ser los compañeros de Madrid con todo el apoyo estatal los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia

Voz 1450 38:46 sin embargo desde el sector de Íñigo Errejón que no asistía a la reunión pero sí sus afines se saludaba la oferta de diálogo pero se dejaba claro que la única solución es que Podemos se integre más Madrid y no al revés así hablaba Jorge Moreno mano derecha de Íñigo Errejón

Voz 30 39:00 yo creo que han reflexionado y que han entendido que hay una candidatura que es la que

Voz 1926 39:04 destacar al Partido Popular de las instituciones

Voz 30 39:06 yo más marido más Gürtel no a meter

Voz 1450 39:09 eso más Gürtel decía bueno Iglesias cerraba la reunión con una intervención telefónica en la que insistían los mensajes de la carta que publicaba en Facebook minutos antes de la cita Íñigo a pesar de todo no es un traidor escribía sino que debe ser un aliado de Podemos es su crecía situando de facto Errejón fuera del partido al tiempo que llamaba a más Madrid la izquierda amable escindida de Podemos así que todo sigue en realidad en punto muerto ciertos barones territoriales hablaban en privado ayer de un cierre en falso de la crisis en este contexto Izquierda Unida en Madrid ha invitado a Podemos llamas Madrid a una mesa de diálogo el próximo lunes el sector de Errejón aplaude la iniciativa Podemos de momento

Voz 13 39:44 el guarda silencio Mariela gracias a vosotros Esther

Voz 1727 39:48 sí parece que Podemos quiere sumar pero no tiene claro cómo hacerlo no deja de sorprenderme la habilidad de Pablo Iglesias se con esa frase a pesar de todo no es un traidor tiene que ser un aliado bueno

Voz 0591 40:01 esperando por esto último y auguró que es el marco y en la frase más suave que hay en barco y el que escribe Pablo Iglesias explicando un poco lo la protección que él tiene de esta crisis tan brutal que está viviendo podemos a mí me parece que lo que ocurrió ayer en el Consejo Ciudadano lo anticipó Irene Montero el día que recomendó a hay Íñigo Errejón que no asistiera al Consejo Ciudadano Ikea anunció que estaban dispuestos a hablar la inmensa mayoría de los observadores políticos interpretaron que podemos daba marcha atrás rectificaba irse a venía a negociar con con Errejón yo desde la primera línea que leí de Irene Montero interpreté inmediatamente que lo que estaba dirimiendo se en el planteamiento es quién paga el precio de esta factura Iggy la intención de la dirección estatal de Podemos es construir un espacio de izquierda Coll la marca Podemos a la que se sumen otras sensibilidades de la izquierda como pues el Izquierda Unida Equo etcétera etcétera etcétera después ofrecerla Íñigo Errejón sumarse a esa candidatura y lo que se está dirimiendo es eso quién paga el precio de la factura por otro lado el regionalismo lo que trata decir es que ellos entienden que la marca Podemos está superada y que prefieren la unidad antes que la marca a mi me parece que tiene muy difícil solución esta crisis definitiva desde mi punto de vista de de Unidos Podemos han demostrado en muy poco tiempo que no estaban preparados para llegar donde llevaron que han cometido demasiados errores que tienen que ver a lo mejor pues con la falta de experiencia con como le vinieron dadas las cosas en política pero haber salido cinco millones de votos de la nada y estar cinco años después en la situación que está es como para que hagan una reflexión más allá de lo que hicieron ayer en el Consejo Ciudadano yo aprovecho para decir que me parece absolutamente sorprendente

Voz 1727 41:59 que los principales

Voz 0591 42:01 protagonistas de esta crisis los dos ambos ninguno acudiera ayer a ese Consejo Ciudadano pero quiero más esta que estando de baja por paternidad no se puede ir a una reunión política expresamente que quiere bien Errejón efectivamente le pidieron expresamente que no fuera antes de este veto velado de de del de la dirección estatal bien es verdad que yo tenía muchas dudas de que Rejón asistiera a ese Consejo Ciudadano porque no ha ido a ningún órgano de dirección de Podemos los últimos dos ateo

Voz 1926 42:30 no sé no sé si llamarle veto velado es excesivamente

Voz 0591 42:35 generoso no yo creo que fue un veto en todas

Voz 1926 42:37 verla en cualquier caso estoy muy de acuerdo con Esther consiguieron de la nada cinco millones de votos los lo asombroso no es solamente que en su momento de la nada llegaran a cinco millones de votos y no estar asistiendo al espectáculo de la posibilidad de que cinco millones de votos lleguen también muy rápidamente a la nada no porque la sensación que se percibe es que Podemos está envejeciendo a una velocidad extraordinaria no es lo teníamos hace muy poco tiempo compitiendo en el eje de lo nuevo contra lo viejo y ahora se ha situado en el eje de lo viejo una a una extraordinaria velocidad decía Esther claro que que que es lo más suave que se dice en esa carta es lo de que no es un traidor claro lo Pablo Iglesias es muy ladino en ese sentido a pesar de todo no es un traidor en ese a pesar de todo se concentra el peso de las de la frase no es la palabra traidor sino en a pesar de todo es decir claro claramente se comporta como un traidor pero bueno yo estoy dispuesto a concederle graciosamente la posibilidad de que no lo sea lo mismo que dice Carmena no es lo que fue pero representa lo más útil lo lo lo la clave de la frase no es lo más útil sino no es lo que fue

Voz 0591 43:40 yo sé que es muy sexy no en la Nagy el análisis de dónde están de dónde viene

Voz 1727 43:45 lo que han conseguido como se odian como se matan como han envejecido eso es muy sexy y ocupa muchas horas pero esos cinco millones de votos están ahí esta es la cuestión ahora eso no se ha volatilizado porque los dirigentes de Podemos se lleve mal había cinco millones de votos que hace sólo dos años votaron unidos podemos esos cinco millones siguen estando ahí y la cuestión es qué va a pasar con

Voz 1926 44:07 ellos como lo copan cómo hacer que los Phillies claro con qué fórmulas vagas incrementar mantenerlos yo creo

Voz 0587 44:14 que el Consejo Ciudadano de ayer en lo que se refiere a lo que tú planteas Pepa es que ellos van a ir en mi opinión un acuerdo con el rejón harán todas las cintas y todos los todos los pasos necesarios para día

Voz 1926 44:33 la situación

Voz 0587 44:35 jo irán a apoyar la candidatura Errejón se demostrará yo creo que se ha empezado a demostrar ya que eso que decía Pablo Iglesias de que índigo no es Manuela o Manuela no es Íñigo Íñigo Baser Manuela esa es mi pronóstico porque el movimiento que empieza en Toledo el pasado viernes con la convocatoria por José Carlos Molina de helados de los representantes autonómicos es el primer paso y ayer también tuvo una continuidad en otros términos el Consejo Ciudadano de ayer no es un consejo que refleja una verticalidad el dominio vertical de Pablo Iglesias Pablo Iglesias se ha tenido que acomodar me informaciones que tanto Íñigo Errejón como Pablo Iglesias como Pablo Iglesias comunica

Voz 1926 45:22 sabían que ninguno de los dos iban a estar presentes eso solos

Voz 0587 45:24 Nos lo conocían y eso es una medida de alguna manera decidida para dejar

Voz 1727 45:30 desdramatizar

Voz 0587 45:32 o como se llame pero yo creo que no tiene otra posibilidad Pablo Iglesias que llevar conducir a sus huestes a un apoyo a Errejón y demostrar que sí que Manuela

Voz 1926 45:44 digo que va a pasar con sus cinco claro claro tú decías acto decían lo que importa son los cinco millones de votos eso sigue estando ahí claro pero pero bueno pero fíjate Pepa el Partido Socialista tenía once millones de votos y ahora tiene cinco que los millones de votos pueden eh

Voz 0591 46:01 pero fueron Hayes vamos está clarísimo el corredor

Voz 1926 46:03 claro claro pero si eso cinco millones de votos el problema es que que responden a una invitación a una invitación de un partido con una propuesta con un mensaje que fue Podemos que esa digamos esa organización y ese mensaje está completamente de dibujado yo decía que envejece

Voz 0591 46:18 a una a una gran velocidad no

Voz 1727 46:21 quiere decir que una dimensión perdona de lo que quiere decir es que tiene una dimensión una dimensión que se puede permitir una escisión sin irse por el desagüe se pueden permitir una escisión tranquilamente en una dimensión muy grande

Voz 1926 46:34 bueno yo creo que se pueden permitir una escisión y de hecho ni siquiera está claro que una decisión sean necesariamente un un a la larga quiero decir un problema porque a veces lo hemos visto es verdad que la derechas tiene un electorado digamos más constante que el de la izquierda no el electorado de la izquierda con cierta facilidad cuando se siente desengañado se siente frustrado tiende a a a no ir a votar y sin embargo la derecha hemos visto siempre que hay una una especie de compromiso de movilización porque en la motivación de agua antes de que gobierna la izquierda hay que votar aunque sea con una pinza en la nariz parece más sólida en la en la derecha o esa es al menos la impresión que da viendo la serie histórica no de los comportamientos electorales en el caso de la izquierda es posible que que que la división se pague pero también es posible que la división ofrezca una mayor oferta que permita que el que otros electorados que en este momento puedan Vera en Podemos una radicalización a una digamos una deriva desagradable pues sin embargo en el mismo en el Carmen y en esa posición intermedia entre Podemos y el PSOE se pueda crear un nuevo espacio no lo sé Pablo Iglesias le tiene un enorme temor les llama eso la izquierda amable piensa que puede crear un una un ticket que podría incluso llegara a pactar con Ciudadanos importantes