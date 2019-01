Hoy por Hoy (31/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 el Gobierno de España asegura que está haciendo todas las gestiones necesarias para liberar a los tres periodistas de la agencia Efe detenidos Aymar en Venezuela

Voz 0027 00:31 uno de ellos es español Gonzalo Domínguez los servicios de inteligencia chavistas lo han detenido junto a otros dos compañeros de nacionalidad colombiana Maure en barriga Leonardo Muñoz que también trabajan para la agencia española Efe la embajada de España en Caracas rechaza enérgicamente estas detenciones en un comunicado que acabamos de conocer insiste en que trabaja para que sean puestos en libertad a la mayor brevedad requiere a las autoridades venezolanas a que respeten el estado de derecho sólo unas horas antes Jorge Arreaza ministro de Exteriores de Maduro había acusado en Twitter a los periodistas extranjeros de entrar ilegalmente en Venezuela Javier

Voz 0858 01:04 Alonso algunos han ingresado al país de forma irregular Se incumplir previamente colas respectivas solicitud del permiso de trabajo nuestros consulados como en cualquier país del mundo los periodistas no pueden auto asignarse una acreditación ha dicho Arreaza en su cuenta de Twitter por su parte el Gobierno de Colombia también ha exigido la liberación inmediata de los periodistas tras unas detenciones que califica como arbitrarias

Voz 0027 01:27 los investigadores confirman que la víctima del presunto último crimen machista tenía sólo diecisiete años menor de edad y el agresor diecinueve

Voz 3 01:35 corrió ayer en Reus el término

Voz 0027 01:38 atando se tirándose desde un quinto piso Radio Barcelona Joan Bofill fuentes cercanas a la investigación confirman que la chica

Voz 0931 01:44 estaba estado a punto de cumplir la mayoría de edad ahora están investigando exactamente qué relación tenían si se conocían previamente entre las hipótesis se baraja un nuevo caso de violencia machista de ser así sería el sexto este año en España el primero en Cataluña todo pasó hacia las dos del mediodía de ayer en el centro de la ciudad la policía fue avisada que el joven se había lanzado por el balcón desde un quinto piso al llegar se encontraron a la menor muerta la habían decapitado El acabó muriendo horas después en el hospital sin que los Mossos pudieran tomarle declaración

Voz 0027 02:12 la economía española creció un dos coma cuatro por ciento en dos mil dieciocho lo acaba de confirmar el INE que ha publicado el dato del PIB del último trimestre que cuando la con que en este último trimestre la economía creció un cero siete por ciento y en una hora publicará sus datos Italia sin grandes misterios porque anoche su primer ministro ya anunció que esperan un mal dato que confirme que la tercera economía del euro ha entrado en recesión

Voz 1727 02:48 ya ven hoy estamos pendientes de lo que pase con esos tres periodistas de la agencia Efe en Venezuela la Agencia Efe nos da una buenísima noticia para esta casa porque ha concedido el premio Rey de España de radio a la serie de reportajes vidas enterradas de A vivir que son dos días de la SER

Voz 4 03:05 seguro que recuerdan alguna anécdota que su padre su abuelo le contaron sobre la guerra o aquella conversación entre sus madres y sus abuelas en la que se hablaba de cómo ellas quizá otras familias del pueblo sufrieron la represión durante la dictadura y cómo olvidar la tristeza y el silencio que se hacía en casa cuando se mencionaba el dice Jude la periodista de la SER autora debidas enterradas consigue buenos días y enhorabuena

Voz 5 03:30 hola buenos días muchísimas gracias oye para que no haya tenido el

Voz 1727 03:35 por unidad de escuchar la serie documental que cuenta que rescata la vida la muerte de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo que historias hay ahí Conchín

Voz 0591 03:44 pues sí

Voz 6 03:44 hay un poquito de la historia de este país lo que pasa es que componen mientras pequeñas historias y lo que hemos intentado en A vivir que son dos vía Javier de Gervasio altecillo es recuperar un poquito de esas historias recorriendo España nos hemos ido primero Andalucía de Aragón los hemos ido después has madura en El último episodio hemos estado en en a Berna en Valencia ahora estamos trabajando el reportaje en Galicia y lo que queremos es recuperar un poco de aquello que parece lejos porque son historias que eso sí dieron hace setenta ochenta años pero que en realidad está muy cercanos porque sus protagonistas aunque nos parezca increíble un Dios todavía nadie se ha preguntado en muchos casos que eso que dio hace ochenta años sigue sorprendiendo que tienen todavía esas historias por contar esas historias mucho que ver con lo que somos como sociedad y con lo que queremos ser

Voz 7 04:35 Javier del Pino buenos días

Voz 8 04:37 qué tal total que él no era buena

Voz 7 04:40 me sorprende esto esto esto que acaba de decir Conchi que todavía hay tantas historias enterradas que cuando mucha gente dice que Estados son con la Guerra Civil y el franquismo bueno pues cuanto hoy todavía que contar qué peligroso es que es hacer que la ola de despedir físicamente de que se mueran muchos de los protagonistas no estén registradas esas historias Javier

Voz 8 05:02 claro es que eso es lo que estamos haciendo de hecho llegó que tenemos un trabajo no más corresponde no que alguien debería encargarse de ayer estuvimos consiguió un éxito muy pequeño de treinta habitantes testimonios para la siguiente historia en el que estamos trabajando y de repente noventa y dos años y que te cuente lo que pasó y pensar que hace sido hombre pocos años de vida sientes que no tiene ningún sentido a todo esto sobre la memoria histórica que es siempre digo que es que cuestiona si de amor histórica eso no remover el pasado deberían un día solamente durante un par de minutos ir a uno de esos cementerios en los que hay muros todavía con agujeros de disparos o ir a una exhumación para ver lo que sufren los familiares au debería sentarse con esta gente entenderían que recuperar la memoria histórica es algo que nos corresponde como país y como

Voz 1727 05:50 hace justicia a los a las víctimas del franquismo de la Guerra Civil y hacer memoria tan imprescindible para no repetir errores Javier te invitara salgo espero con el premio

Voz 8 06:02 pues la verdad es que no sé es un premio dotado económicamente pero sé que aconseje gusta mucho la ocurrencia como buena gallega

Voz 5 06:08 pero pero vamos a tener que comprar mucho está muy por qué porque esto a todo el mundo aquí a orillas Javier te pido una obra hasta luego

Voz 7 06:19 sí coincide rudo otro beso fuerte muchas gracias hasta luego

Voz 9 06:24 el suelo ha ganado oro bonita queremos una Venezuela el capítulo de claro el arranque

Voz 10 06:33 el inicio Felix de la misión Venezuela ya te gusta la música hay que ponerle que gente grupo musical es ponerse a bailar con la gente exploren todas las salidas de la política tiene que ser la convocatoria de unas nuevas elecciones presidenciales libres segura jurídicamente el Gobierno español no quiere quitar donde sean los venezolanos coloque logísticamente

Voz 12 07:10 novia si dialogar nosotros lo decimos con todas las letras maduros son dictador cerrando los expulsando a periodistas

Voz 10 07:22 sí

Voz 12 07:29 apaleado a la población civil de teniéndolos torturando los y encarcelado

Voz 10 07:33 con el favor de Dios ni el apoyo del pueblo seguiremos avanzando corazón rockero corazón salsero rockero rockero salsero urbanos hoy de todo bueno Gürtel tenemos que actuar y tenemos un plan

Voz 1508 08:08 mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que buscar una casa

Voz 13 08:10 Natura que refleje la máxima unidad posible

Voz 10 08:13 Car agregados y eso es lo importante conseguir aglutinar la mayor cantidad de gente posible aquí no puede haber mil cabeza

Voz 12 08:21 un país maravilloso que lleva demasiados años bajo el yugo de la tiranía bolivariana

Voz 10 08:26 vengo energía que somos muy conscientes del sufrimiento el pueblo y tengo bendito con la fuerza de Dios hoy por hoy en día quedara maduró todos los días de todas las semanas Pepa Bueno con la bellos una como dice un amigo mío

Voz 14 08:54 ni de la Fuente consigue unos Milagros de verdad con

Voz 1727 08:57 el que cesa esté riendo que a mi lado este hombre tan serio habitualmente

Voz 0587 09:02 con con Candela

Voz 1727 09:05 por esa llamará de Teodoro León Gross Esther Palomera

Voz 1926 09:08 maravilloso la verdad que que que por otra parte que que hallazgo eso ir a Maduro de decir que a la gente que darle que la música que es verdad que la musical la alegría no es eso no llena todo de de de de energía pero hay que darle a la gente orquesta la gente que darle pan en una ciudad donde hay un éxodo masivo donde la frontera de Colombia la mujeres van a vender el pelo para poder dar de comer algo a los hijos en fin una situación verdaderamente dramática como ha descrito esta mañana Ana Terradillos en un hospital materno o ir a Maduro de decirle a la gente que darle orquestas es verdaderamente terrible no

Voz 1727 09:44 qué evolución leve ser Ernesto a lo que está pasando en Venezuela porque claro y en fin de momento el Ejército el Ejército que es el que puede decantar la situación a fecha de hoy porque estas cosas pueden cambiar rápidamente eh pero a fecha de hoy sigue de lo de Maduro

Voz 0587 09:59 bueno vamos a ver el presidente encargado Juanjo Aído ha dicho públicamente que se han estado entrevistando con sectores de las Fuerzas Armadas y que siguen su campaña Maduro tiene de momento el apoyo del alto mando militar quizás sobre todo concentrado en el Ejército por informaciones menos en la Fuerza Aérea hoy en la Marina por lo tanto la posible de un fraccionamiento de la fuerza más no se puede descartar

Voz 1727 10:26 qué sería el peor escenario el problema

Voz 0587 10:28 twitter al al año esta XXVI en España porque Maduro y a Maduro es un personaje que tiene apoyo en ciertos sectores de la población en el año dos mil dieciocho practicamente fue una lección que podemos llamar proscripción iba el fraude no es como se suele decir normalmente en el sistema electrónico de votación sino que impidió que dos candidatos se presentaran con distintos argumentos y por tanto tiene el apoyo de la de un sector muy importante de la población aunque lo está perdiendo porque en sectores importantes de barrios obreros y de trabajadores ya la la desintegración en económica del país en la inflación millonaria en los niveles de inflación millones era que hay evidentes gente no puede continuar con su apoyo pero sigue siendo apoyado por sectores y luego como la operación de cambio de régimen está orquestada desde Washington es una cosa que no debemos perder de vista las multinacionales del petróleo a diferencia de lo que sería normal han sido autorizadas para seguir trabajando en Venezuela por parte de la Administración a Cham siguen siendo una excepción al Burton Chevron demente hay un interés muy grande en quedarse con el petróleo venezolano Savic está nacionalizada la compañía mucho antes que Chávez la compañía de Petróleos de Venezuela y hay un interés porque es el país que tienen las reservas más importante del mundo que es el principal proveedor de petróleo de los Estados Unidos de Amer

Voz 1727 11:55 bueno es el principal país al que le vende a Venezuela Ramón Jáuregui buenos días hola qué tal buenos si eurodiputado socialista ha negociado la resolución del Parlamento Europeo sobre Venezuela que sí vota hoy en porque hoy se vota esa resolución en reconocimiento de Why do como presidente encargado o interino por qué no esperar a que cumpla el plazo ese ultimátum que cuatro países de la Unión Europea le han dado a Maduro

Voz 15 12:24 bueno el Parlamento Europeo no reconoce países porque no tenemos esa capacidad diplomática pero ciertamente simbólicamente lo hacemos es sobre todo lo hacemos pensando en que a partir de este fin de semana lo van a hacer varios Estados miembros seguramente en cascada porque finalizan los plazos que se les dio en su momento yo creo que la respuesta de Maduro a la propuesta de Europa de que haga una convocatoria pactada de elecciones con la oposición ha sido respondida como ya sabemos por parte de Maduro con imágenes de militares constantes con una irónica respuesta diciendo que quiere hacer elecciones para la Asamblea a una asamblea nacional a la que destituyó practicamente de sus poderes Hinault no respondiendo a la petición formal que es la de que haga elecciones presidenciales de manera que en ese contexto lo lógico era pactar ya una resolución que además incluye otro aspecto que a mí me me gustaría destacar IS la propuesta europea la la la idea de que hoy mismo va a tener lugar probablemente en Bucarest y un anuncio por parte de la señora Mogherini ese reto

Voz 1727 13:26 con los ministros de Exteriores de de todos los países

Voz 15 13:28 entrega exacto exacto y que yo creo que hoy mismo van a dar digamos solemnidad a su propuesta de Grupo de Contacto qué es esto es en esencia es el papel que la Unión Europea quiere jugar distinto de los Estados Unidos que tiene una estrategia distinta en parte lo decía también el señorío antes yo creo que Copa quiere seguir siendo ese agente diplomático de política real que trata de buscar un acuerdo de interior para asegurar un proceso electoral limpio creíble transparente igual como única solución pacífica y democrática al problema de Venezuela Ésta es la posición que además va a tener lugar a propósito de una propuesta que ya Uruguay y México acaban de anunciar que van a hacer una conferencia internacional el siete de febrero en Montevideo a la que yo creo lo que se va a sumar Europa Ésta es la idea en la que nos movemos

Voz 1727 14:16 ante la posición que adopte finalmente Méjico no en la resolución de claramente de este conflicto el texto subraya que rechazan cualquier uso de de la violencia para solucionar la crisis venezolana bueno esto es es un genérico que casi cualquiera suscribiría pero teniendo en cuenta que el Ejército de momento de momento está del lado de Maduro quien está liderando no es Europa quien está liderando este proceso de sustitución es Estados Unidos con Trump al frente es un aviso a Trump esta cautela que tiene el texto ayer Borrell vino a decir algo parecido en el Congreso aquí

Voz 15 14:48 si esta fue una petición por nuestra parte de inclusión en la resolución que no estaba en el texto original tiene como bien dice una referencia externa e interna también externa evidentemente para rechazar cualquier agresión externa no lo decimos literalmente pero el uso a la violencia o las armas tiene digamos ese propósito eh interna porque efectivamente también conviene reiterar que es el acuerdo de Interior inclusivo que incluya a todas las partes el queda una salida pacífica al asunto y por tanto que excluye cualquier enfrentamiento interno yo pienso que las dos referencias son necesarias en un país en el que yo creo que hay que decirlo con claridad los riesgos de conflicto interno son muy grandes

Voz 0591 15:34 buenos días Ramón Jáuregui sí Esther Palomera yo quería hablaros de dos dos preguntas una en qué medida España liderado la posición final de Europa si ha sido así puesto que España no es cualquiera de sus relaciones con con Venezuela ídolos como sea leído en la Unión Europea la posición del Gobierno español que ha ido de menos a más respecto a la presión de la comunidad internacional sobre Maduro y que aquí en España ha sido durísimamente criticada por por la oposición

Voz 15 16:02 bueno España yo creo que puedo decir que ha mantenido las conversaciones con los principales países el Reino Unido Alemania y Francia fundamentalmente en la en en el establecimiento de un plazo porque la posición inicial nuestra era que Europa más que hace un reconocimiento inmediato del señor Guarido buscaba un acuerdo previo y que utilizaba la advertencia Maduro del reconocimiento de Maduro como o del reconocimiento de Aído como elemento de presión yo pienso que esa estrategia era correcta E insisto como he dicho antes desgraciadamente la respuesta de Maduro no permite alentar esperanzas y por tanto la la la el reconocimiento viene ya en los próximos días respecto a las críticas etcétera yo pienso que han sido bastante estúpidas porque lo que ha hecho España realmente es lo que han hecho el conjunto de los países europeos y en ese sentido a mí me parece muy importante establecer digamos esa ese reconocimiento a que son todos los países de la Unión los que han decidido ser más prudentes estas cosas yo creo que de reconocimiento de de presidentes acceder a tiene sus consecuencias diplomáticas hay cerca de un millón de europeos viviendo en Venezuela nuestras representa en política hay diplomática en esos países en ese país necesita tener digamos un un uno uno una defensa Hay incluso hay intereses económicos y muy importantes entonces no se trata tampoco de de de jugar de una manera tan eh frívola con estas cosas no entonces a mi me parece que a pesar de las presiones de Bolton porque me cuesta me consta que que no para de llamar a los ministros de Exteriores europeos en esa posición un poco tremendista no yo creo que es más prudente pero porque además

Voz 1727 17:45 el viernes Boston en esas llamadas señor Jáuregui que dice vueltos

Voz 15 17:48 pues que se reconozca o ha ido que se rompa relaciones con el otro aquel supongo yo no he hablado con él pero me imagino que sus llamadas van en esa dirección y de hecho las dificultades que ha tenido la Unión Europea internamente para reconocer por ejemplo el grupo de contacto que se va a aprobar hoy etc por la oposición por ejemplo de de Hungría el pasado martes a esta a este proceso pues vienen por las presiones norteamericanas porque porque parece como que no

Voz 14 18:13 quieren que se juegue esa esa baza que quería de

Voz 15 18:16 tienes la importancia de jugar ese papel porque pongámonos en todos los escenarios pongámonos en el escenario como se decía ayer por parte del señor Casado es que como se va a permitir que Bolt que que el señor Maduro convoque las elecciones bueno y qué va a pasar si las convoca White

Voz 1926 18:32 porque hay que ponerse en ese escenario sagrado para todo

Voz 15 18:35 si el aparato electoral está en manos del gobierno oiga es que alguien tendrá que acordar pues es el grupo de contactos tan importante por eso Europa tiene que jugar ese papel

Voz 1727 18:43 de hecho ayer que de una pregunta en el aire que planteaba el portavoz de Podemos Pablo Bustinduy decía aunque ser reconozca guardó como presidente encargado es obvio que Maduro maneja estructura del Estado a quien se tiene que dirigir el Gobierno de España por ejemplo a partir del lunes para averiguar dónde están los periodistas de la agencia Efe si llegamos al lunes sin saber dónde están

Voz 15 19:03 bueno es es un buen ejemplo gerente no lógica veces los reconocimientos por eso insistimos en que más allá de reconocimientos diplomáticos etcétera lo importante es que sigamos apostando por una operación pactada internamente yo creo que fuera de eso los problemas son enormes para todos para todos es verdad que la oposición unos ha dicho y eso también influye un poco en lo que me pregunta usted antes sobre la evolución del Gobierno de España hay de España en general mire nosotros hablamos yo he hablado estos días con con nuestros compañeros allí en el Parlamento en la Asamblea Nacional venezolana lo que nos dicen es que hay como un giro copernicano de la sociedad venezolana es decir que hay me decía ayer uno de los diputados hay un nueve a uno ya es decir hay hay una sociedad que ha salido a la calle que va de mañana o el sábado otra vez hay hay como una evolución que no puede parar esta es la sensación que no hay yo no sé si si eso se va a producir tan clara y tan limpiamente me temo que no desgraciadamente porque porque no sabemos lo que va a pasar pero en todo caso en todo caso repiten cualquiera de los escenarios es necesario a corto

Voz 3 20:07 o que alguien esté ahí para pactar

Voz 15 20:09 hay muchas cosas por eso el Grupo de Contacto es clave y por ese el papel de Europa es distinto de los Estados Unidos y por eso es imprescindible para mí fue la clave de la resolución que vamos a votar hoy que se incluya junto al reconocimiento que si hemos aceptado los socialistas la importancia del Grupo de Contacto y llamar a la señora Mogherini para que hoy a partir de Bucarest el papel papel europeo en ese grupo de contacto quizás con Uruguay con México sea un papel clave en la digamos en la búsqueda el pacto interno

Voz 1727 20:37 Ramón Jáuregui Un placer como siempre muchas gracias

Voz 15 20:39 muchas gracias muy amables buenos días

Voz 20 24:47 yo

Voz 1727 25:25 las nueve Veinticinco las ocho y veinticinco en Canarias Julio Sanz buenos días buenos días judíos antes el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid la mayoritaria en en Madrid también de la Asociación Nacional del Taxi que agrupa al cuarenta por ciento de los taxistas a nivel estatal el conel con Esther Palomera con Ernesto de Kaiser con Teodoro León Gross nos metemos en el conflicto vivo todavía ahora en Madrid resuelto de momento en Barcelona un asunto global que se plantean todas las grandes ciudades el conflicto del taxi con la aparición de las licencias WC con la aparición de otra forma de gestionar la movilidad en las ciudades pero antes de nada los datos vamos a recapitular datos Marisol Rojas buenos días buenos días vamos con las cifras del taxi en Madrid

Voz 1508 26:12 datos oficiales de Fomento señalan que en Madrid hay quince mil quinientos setenta y seis taxis una cifra que no sube desde mil novecientos ochenta porque ese fue el último año en el que el Ayuntamiento concedió licencias pero sí ha estado funcionando un mercado secundario en el que antes del dos mil una licencia costaba alrededor de cien mil euros solo caños después su precio llegó a alcanzar los doscientos cuarenta y cinco mil era el caso de los taxis de gama alta y que no podían circular los lunes o los viernes como los taxistas libran sábado domingo quién tiene una licencia de ese tipo puede tener algo parecido a un fin de semana esos son los datos que deslizan desde el sector del taxi el Ayuntamiento no tiene cifras de ese mercado secundario porque no existe la obligación de declarar el importe que pagan o cobran los que hacen esta transacción el ayuntamiento solo

Voz 1727 27:03 en Barcelona en el caso de Barcelona

Voz 1508 27:05 hay diez mil quinientas veintiún licencias según el Instituto Metropolitano del Taxi a día de hoy el Ayuntamiento tampoco da nuevas licencias pero allí también existe un mercado secundario que se ha disparado desde dos mil tres hasta ese año sólo se podía transferir la licencia en caso de muerte o jubilación entonces el precio medio de la transferencia estaba en cuarenta y un mil euros hoy ronda los ciento treinta y cinco mil

Voz 1727 27:31 mañana entra en vigor el decreto que aprobó la Generalitat para regular el funcionamiento de las VTV el decreto que puso fin a la huelga del taxi allí qué datos tenemos de los vehículos con conductor

Voz 1508 27:42 comunidad de Madrid hay casi seis mil seiscientos en Cataluña dos mil cuatrocientos el permiso administrativo para tener un vehículo con conductor no supera los cincuenta euros en ninguna comunidad autónoma aquí también hay un mercado secundario la reventa de Madrid está a día de hoy entre cuarenta y cuarenta y cinco mil euros en el caso catalán se están vendiendo incluso por setenta mil

Voz 1727 28:05 bueno es que llevamos tantos días y dando vuelta tantas cosas que quería tener los datos encima de la mesa antes de de entrar en el momento delicadísimo en el que están ustedes Julio Sáenz porque son muchos días de huelga once hoy

Voz 3 28:18 hoy once días el Gobierno regional de Madrid

Voz 1727 28:21 dijo claramente ayer que no de ninguna manera a la a la propuesta que ustedes les había llevado les habían hecho en las últimas horas que pase a partir de hoy porque ustedes están perdiendo dinero cada día que pasa

Voz 0591 28:33 muy

Voz 23 28:33 lo qué pasa a partir de hoy

Voz 3 28:37 es muy oportuna pregunta pero si me permites dos pequeñas aprecia

Voz 1926 28:40 muy breves en principio bueno pues

Voz 3 28:42 de agradecer a este medio a la Cadena Ser la oportunidad que nos da para poder explicar y desarrollar el porque estamos en la calle porque estamos once días en huelga siete compañeros hoy siete días en huelga de hambre iraquí entrar en el fondo del problema porque a veces nos quedamos en la formas y al final después de todo porque están los con los taxistas en la calle eso en primer lugar y en segundo lugar a aprovechar esta oportunidad que tenemos con esta audiencia en este programa para pedir disculpas a los usuarios son los te verdaderamente están padeciendo once días sin servicio es un daño muy grave y desde luego de aprovechamos de aquí también por extensión a los ciudadanos porque los ciudadanos también están padeciendo los trastornos

Voz 1727 29:27 José cierta preocupación e por la empatía por la empatía que que parece que han perdido no desde los usuarios pero

Voz 3 29:37 fíjate también eso exige una reflexión que tiene que pasar en el colectivo así hasta que han tenido que llegar límite para que expongan su puesto de trabajo su servicio a los ciudadanos se planteen una huelga indefinida sin retorno hasta no conseguir por lo menos pues esa regulación que pretendemos

Voz 1727 29:56 cómo se que Esther que Ernesto y que Theo van a sacar estas cuestiones a mí sí me preocupa aclarar esto lo que le preguntaba de entrada once días busca una huelga es algo muy duro muy duro nadie hace por gusto y una huelga como la suya es perder dinero todos los días bueno en todas las huelgas se pierde dinero pero en esta se se pierde dinero hasta hay gente que dice yo necesito que me ayude en mi familia a ver lo que Mayo del banco para pasar el crédito de la licenciada en fin el mantenimiento del coche todas las cosas además de la vida qué pasa cuando se están once días en huelga y no hay luz al final del túnel que es el momento en el que estamos

Voz 3 30:34 bueno a ver luz al final del Tour es siempre ahí cuando hay voluntad y hay ganas de solucionar problemas soluciones hay lo que pasa es que verdaderamente que ponerse a trabajar hay que ponerse en este caso a negociar con la Comunidad de Madrid no hemos negociado a la Comunidad de Madrid nos ha impuesto una serie de condiciones unas líneas rojas que hacer innegociable cualquier conflicto si me permites yo creo que es preceptivo el saber porque los taxistas mi familias están en paro y sin llevar un duro un euro desde hace once días en principio hay que diferenciar claramente que es el servicio público del taxi que eso los vehículos arrendamiento con conductor no son lo mismo si las vs heces son las ovetenses está así está afectado y regulado por diferente normativa a nivel local o las ordenanzas a nivel autonómico con el reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes y a nivel de Gobierno central tiene tres estrictas regulaciones que nos relegamos de ello e las regulaciones son en beneficio del usuario en beneficio del consumidor para darle garantía a darles unidad para darle calidad servicio entonces vehículos arrendamiento con conductor no tienen normativa local no tiene normativa autonómica y una exigua normativa a nivel de Gobierno central vehículo arrendamiento pues conductor en su inicio fueron creado porque no han aparecido ahora eh los vehículos arrendamiento con conductor llevan muchos años funcionando hasta el año dos mil diez cuando cumplía las reglas de pro la normalidad y la reglas de habitualidad la convivencia con el sector del taxi era es era perfecta no había ninguna colisión y lo vehículos arrendamiento conductor cuando han esquilmado su trabajo se han venido a la parcela del taxi están actuando como si fueran taxis pero sin tener esa normativa cuando tenían que existir quinientos cuarenta ahora en Madrid seis mil quinientos cincuenta y nueve

Voz 1926 32:26 abrimos filipina que caiga más autorizaciones

Voz 3 32:29 hasta dónde se puede llegar abrimos fuego

Voz 0591 32:31 por ejemplo en Londres hay veinticinco mil taxistas y cuarenta mil con vehículos con conductor de Uber que todavía es más aplastan a diario no no no lo que quiero decir es que el conflicto no no nos es propio es decir en toda Europa hay en casi todos

Voz 15 32:46 Weiss ha acabado en los tribunales

Voz 0591 32:49 hombre a mí lo de prohibir en una sociedad en pleno siglo XXI y en una sociedad mercado de libre competencia no me parece la decisión más adecuada de todas formas yo yo creo que ustedes efectivamente tienen un problema con con la súbete heces pero no es el único problema que tiene el sector del taxi en este momento en las grandes ciudades se han transformado completamente en el siglo XXI como en otros otros otros sectores ya hay muchísimos medios alternativos de transporte si ustedes ahora están dando la batalla contra la súbete CES la próxima batalla cuál va a ser los coches eléctricos de alquiler las bicicletas las motocicletas eléctricas las no creen que ustedes no han hecho esfuerzos para adaptarse a la nueva economía de mercado a las nueve al funcionamiento las nuevas ciudades en el siglo XXI que han hecho ustedes para adaptarse a esta situación

Voz 3 33:39 bueno en principio quisiera tú ha introducido una plataforma el nombre una pieza formas ha hablado de V yo estoy hablando de lo vehículo arrendamiento con conductor genérico sea plataformas que utilizan y que están en posesión de posesión sino que controlan las esa forma de dar servicio a través de la plataforma es una cosa y los vehículos denominado conducto para los cuales se pide regulaciones otra a ver no caigamos en esa en ese tópico de que no hemos sabido adaptarnos el Thaçi el taxi de Madrid concretamente para centrarnos ofrece todo lo que ofrece los vehículos arrendamiento con conductor pero mejorado iría más y además regulado

Voz 0591 34:19 no es que los que los usuarios

Voz 1926 34:22 no no se están yendo las plataformas no más

Voz 0591 34:24 al servicio al taxi fíjate con eso me estar demos

Voz 3 34:27 dado que no existe un monopolio en el taxi que seguramente alguien lo podría también comentar y luego si quieres hablamos de ese monopolio vamos a ver así de Madrid lleva adaptado y conviviendo con los vehículos eléctrico con el público en el CAR Salin con los patines bicicleta hemos sabido adaptarnos sí de hecho nosotros tenemos un claro compromiso con la ciudad de Madrid en cuanto a medidas medioambientales desde el año dos mil doce el colectivo asumió que no podían entrar no deberían entrar vehículos que no fueran ecológicos el taxi prestar servicio a través de sistemas telemáticos desde mucho antes que aparecieran esas plataformas el Thaçi tienen unos precios regulados en beneficio el usuario el taxista no puede poner cualquier vehículo asiste es un profesional que accede a la promesa

Voz 1727 35:12 Ernesto en una norma muy rígidas

Voz 3 35:15 muy estrictas que además tiene que renovar cada cinco años se sea quiero decir si nos hemos adaptado lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la capacidad económica de introducir campañas tremendas de imagen porque nosotros no tenemos ni estaban mantenidos por fondos de inversión ni por grandes banqueros especuladores

Voz 1926 35:33 esto mientras aquí en Gran Via suponía

Voz 0591 35:36 es un ávido un poco con las con las licencias de los taxis o no esto tampoco

Voz 24 35:40 ahora quiere que hablemos de las películas más a dejaría tres vamos a dejar entre viable o lo que es cuatro a lo mejor no es su caso pero hemos salido en el reportaje la compañera estado

Voz 0591 35:51 doscientos cuarenta mil euros una licencia de taxi que es una concesión administrativa

Voz 3 35:55 sabes sabes que el Ayuntamiento se que transfiere la licencia es el que tiene la última palabra en función del estado de la economía pero quiero hacer valer eso yo adquirí mi licencia de taxi hace treinta y cuatro años si me lo permiten espero jubilarme en este sector y la vendré después del Barça

Voz 1727 36:13 dejar entrar en la conversación arrestó al resto de de de los analistas que tengo en la mesa pero no quiero que se vaya el tiempo sin que me diga Julio Sanz concretamente van a seguir en huelga va a seguir indefinidamente hasta que consigan su objetivo es a esto sólo a esto no me explique todas las dificultades que tienen no contemplan ni una marcha atrás

Voz 3 36:34 de hace unos días el sector fue consultado Ibon una forma muy estricta un referéndum todos opinaron todos fueron sus datos el noventa y cinco por ciento de los taxistas en Madrid dijeron que había que plantearse una huelga indefinida para resolver esto porque resumiendo lo que pide el taxi éxtasis de Madrid y por extensión el de España es que se cumpla la ley en este país parece que los cumplidores de las leyes somos los que estamos siendo perjudicados los que vulneran están siendo los beneficiados de la eso es

Voz 1727 37:02 si hasta el final Ernesto si yo

Voz 0587 37:07 primero mi posición general sobre este tema ni héroes ni villanos ni es bueno en las no no ese es el aproximación porque este es un problema de este sector pero no es el único sector después de este sector hay otros o no después sino que ya están otro como es el caso de Amazon es decir por lo tanto lo que hay aquí es una situación en la cual digamos se está aprovechando por parte de una serie de plataforma

Voz 3 37:32 has una hueco uno

Voz 0587 37:35 un problema de regulación del mercado que no sea regulado esto existía pero adquirir una digamos una bola en

Voz 3 37:40 debe se ha convertido en un sector muy relevante

Voz 0587 37:43 con muy fuertes beneficios aprovechando la falta de regulación yo comprendo perfectamente que quien tiene una casa sabe que eleva a depresión en un cincuenta por ciento por la situación de competencia que se produce es evidentemente una huelga indefinida yo lo comprendo completamente el problema es que esa huelga indefinida y produce una situación tal de caos de enfrentamiento dentro de la sociedad y en particular en Madrid que se va a ser imposible mantenerla podéis como dirigentes sindicales orientarla pero será imposible lo que es lo que es necesario aquí es hacer un acuerdo una negociación a los efectos de regular de establecer una clara

Voz 3 38:27 división entre unos y otros totalmente la idea de la

Voz 0587 38:30 sensación la idea era compensación es una idea que puede ser interesante para compensar la penalización que supone eh la no me va coexistencia de este mercado con la súbete sí pero claro la súbete ese no van a acordar esa compensación si no se les mantiene en la ventaja fundamentales la ventaja fundamental es es la inmediatez que tú puedas llamar enseguida si efectivamente no puedes hacer eso las plataformas pierde una parte de su negocio muy relevante por lo tanto lo de la compensación es una cortina de humo un sueño entonces lo que digo es una huelga indefinida que busca digamos esa regulación y esa regulación es una huelga imposible podéis mantenerla así como dirigentes sindicales yo puedo entenderlo pero no es un problema estructural que hay en este país no sonó en este país tiene que haber una nueva regulación y para eso no se puede conseguir a través de la huelga

Voz 3 39:26 sí le puedo contestar el año ha hecho una apreciación muy importante en esto ha sabido ver un poco más allá de lo que es la problemática que tenemos está hablando de otros sectores afectados que luego me gustaría recuperar compensación es que no queremos compensar si es que no estamos en la calle ni para pedir tarifas ni de ayudan y subvenciones queremos mantener los puestos de trabajo vamos a ver para que se entienda hay tres segmentos en los que se presta el servicio de transporte de viajeros uno es circulando por la calle a mano alzada el cliente levanta ahí para el taxi otro es en las paradas establecidas al efecto en Puerto en las estaciones de en cualquier sitio donde hay afluencia de viajeros y otros Escola Pre contratación previa de los tres elementos son los que utilizan así los tres elementos si uno y uno por normativa que es el de la pre contratación previa es el que está facultado y habilitado para los vehículos arrendamiento con conductor la inmediatez cuando hay contratación previa no se puede dar por eso está la clara diferencia entre los dos modos de transportes la súbete heces tradicionales llevan desde hace muchos años conviviendo perfectamente porque la pre contratación ellos no la tienen con unos minutos o unas horas no la tienen con días semanas o con meses están perfectamente dando servicios productoras de televisión pues en diferentes empresas y los tienen a la puerta porque quieren un servicio pues que ellos entienden de calidad que me parece correcto la convivencia está garantizada pero cumpliendo unas leyes cumpliendo unas normas es que hay un ordenamiento muy importante que deben de cumplirse en beneficio de todo y esa reflexión que ha hecho Ernesto es importantísimo porque verdaderamente Si estamos cambiando si pretendemos privatizar aún unos miles de puestos de trabajo fijos y estables que llevan más de cien años funcionando por algo será el ejemplo que ha puesto es sustancial hacia donde vamos esta lucha Delta si estás semejando la lucha de otros colectivos que tristemente pues no puede salir a protestar con el bolígrafo a la calle y nosotros salimos con hostales lo decía el otro día antes los que ahora comprar por Amazon los que pide la comida a través de globo lo que trasladan

Voz 24 41:38 entonces en la prensa

Voz 3 41:43 los que es en Airbnb probablemente sus hijos no tengan acceso a la sanidad pública ni a la educación pública ni a la seguridad pública ni al transporte público

Voz 24 41:54 ido a pensión esa es una expresión este sí sí sí sí sí sí sí

Voz 0591 42:02 esto en este momento es lo que preocupa y ocupa al sector del taxi ni a quién es

Voz 1727 42:06 déjame hablar a Theo de Mateo Teodoro León Gross

Voz 1926 42:10 bueno no me sorprende que el señor Sanz cuando haya aludido a la convivencia pacífica con las sayas remontado me parece que dicha dos mil tres que era un momento en el que no había ningún conflicto sino que todo se hacía con con cierta normalidad claro

Voz 1727 42:24 mil diez ha dicho verdad algo

Voz 1926 42:26 sí diez diez diez diez dos mil dos mil diez digamos sino vamos una década atraso

Voz 3 42:31 dos décadas atrás claro todos los sectores convivía

Voz 1926 42:34 quedan sin ningún problema con la nueva economía porque la nueva economía todavía no se había no había irrumpido con toda su energía efectivamente lo había citado el comercio no tenía problemas en convivir con Amazon o los periódicos no tenían problemas en convivir con los digitales yo creo que aquí hay un problema de planteamiento metodológico es la impresión que yo tengo si seguimos queriendo plantear la cuestión como qué hacer con la ITC yo creo que la cuestión desde mi punto de vista es qué hacer con el taxi que es el sector que ahora mismo está desajustado con respecto a la economía real y a la realidad social de esta segunda década ya muy avanzado el siglo XXI se ha descrito en el reportaje ese mercado secundario de

Voz 23 43:14 de de de

Voz 1926 43:17 las licencias realmente es terrible decir pensamos que que hace veinticinco años tal hay las mismas licencias en Madrid cuando sea la la población ha aumentado extraordinariamente el turismo aumentado extraordinariamente la movilidad aumentado extraordinariamente ha habido un control del sector del taxi de las licencias en un en un era una actividad que para ellos ha sido evidentemente lucrativa yo creo y la Organización Internacional del Trabajo utiliza un término que es interesante que es el de transición justa yo creo que la pregunta que hay que hacerse es qué hacer con el taxi y hay que buscar qué hacer con esas setenta mil familias yo creo que cabeza y ha dado un primer paso no proponiendo ese fondo de rescate al taxi no estoy diciendo que sea la panacea ni que sea la solución pero que siguen usted de preguntándose señor Sanz que planteando la cuestión como qué hacer con la súbete EC quizás tengan que empezar a hacer algo de autocrítica plantearse que para otros la pregunta es qué hacer con el taxi

Voz 3 44:14 buenos días Teo respetando tu opinión y las cosas no son por casualidad si aquí existe un número determinado de licencias de taxi que permanece no hace muchos años es que por qué hay unas normas y existe un reglamento que establece que aquí en los municipios de la Comunidad de Madrid de más de quinientos mil habitantes debe existir un ratio de dos licencias por cada mil habitantes pero es que eso lo dicen las normas eso lo dice la ley por eso se cumple el servicio público del taxi aquí en Madrid creo que no está desatiende a los ciudadanos lo digo por eso pero fíjate pero quedaba

Voz 1926 44:49 hay espacio para que creciera por tanto la movilidad no

Voz 3 44:53 perdona no acceden al Alavés

Voz 1926 44:55 bloqueada la número de licencia y aumentar la población y la movilidad era lógico que no mereciera otro sector que

Voz 14 45:00 cubriera esas carencias nosotros nosotros

Voz 3 45:03 los que lo bloquea vamos las normas vienen dadas de la en este caso la Comunidad de Madrid que tiene la capacidad de realizar reglamentos y leyes nosotros las acatamos acatamos lo que dice pero la población ahora mismo ese ratio está superado hay más taxis que debería de existir has dicho una cosa que creo que resume y creo que da una idea de fondo el final de todo esto un fondo de rescate para eliminar a los taxis no nasal que estamos buscando porque no regalamos en este caso a las ovetenses en lugar de pretende terminar con nuestra así fíjate quien ha sugerido eso eso eso lo ha sugerido que ha bici que es una plataforma está avalada por unos fondos de inversión por ex banqueros por persona muy potente que quieren eliminar

Voz 1727 45:47 a un fondo de rescate para eliminar el taxis a Julio Sanz espera espera Theo que enseguida voy a darte la palabra para que responda vamos a hacer una pausa

Voz 1727 49:25 Julio Sanz que es el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid la mayoritaria en la capital de España y también de la Asociación Nacional del Taxi que agrupa el cuarenta por ciento de los taxistas a nivel estatal nos acompaña esta mañana en el día once de la huelga cuando no se ve horizonte con ellos insisten acaba de decirlo aquí y que van a seguir parados de manera indefinida el Gobierno regional dice en la contratación yo no voy a entrar unos regional de Madrid porque si entro en eso eliminó todo un sector económico que es el de las V que se estamos en una encrucijada están los taxistas en una encrucijada vamos a hablar ahora de la derivada política de esto pero tengo una pregunta creo que muy oportuna que traslada Isaías Lafuente señor Sanz se pregunta Isaías y son servicio público lo defienden como tal no deberían haber establecido unos servicios mínimos para hacer compatible el derecho a la huelga con la movilidad de los ciudadanos

Voz 3 50:19 bueno pues en este caso hay un paro patronal no está establecido los servicios mínimos pero es bueno que me lo preguntes porque hay cien vehículos adaptados cien vehículos seguro que están prestando servicio a las personas con problemas de movilidad servicios mínimos gratuitos gratuitos a las personas con problemas de movilidad a los que tienen que trasladarse a los hospitales para realizar servicios de diálisis a personas mayores de de los hospitales que tiene pues esa dificultad a son cien vehículos presta a través de las emisoras en la puerta de su hospital hay fe yo

Voz 1727 50:54 he visto en la puerta del Ramón y Cajal hace hace unos días ese servicio mínimo trasladando alguien que necesitaba asistencia médica que pasa con con los políticos con las administraciones hoy comparece el ministro de Fomento el señor Ábalos Se espera que diga algo de un asunto que estuvo en su mano que pasó la competencia las comunidades autónomas ya vemos que esto está provocando que en Cataluña haya resuelto de Madrid no y que además derive en la responsabilidad última de la contratación de la contratación a los ayuntamientos cómo lo ven ustedes

Voz 3 51:25 yo desde luego no me voy a perder la comparecencia de Avalos y con mucha expectación muy ya

Voz 1727 51:29 era algo

Voz 3 51:31 pero algo sino para que comparece no digo yo y ya veremos si hay alguna

Voz 14 51:36 es recupere la facultaba yo pero que recupere la facultad