Hoy por Hoy (31/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:06 el Gobierno ha iniciado las gestiones para que los periodistas de la agencia Efe detenidos en Venezuela sean liberados cuanto antes y pide a Venezuela que respete el Estado de Derecho hasta ahora además el exalcalde de Caracas el opositor Antonio Ledezma

Voz 2 00:20 participa en un desayuno en Madrid en el que ha dado por hecho el fin del Gobierno de Maduro puedo decir que todo indica que Maduro y su camarilla viven

Voz 1802 00:31 tu caso estamos bien las obras postrera de esta narco tiranía sin Nicolás Maduro no tiene cualidad para convocar elecciones que cuando hay una ausencia absoluta de presidente electo debe asumir la primera magistratura nacional quién a su vez se desempeña como presidente del Parlamento nacional y ese es el caso de Juan guardó

Voz 1727 00:50 la economía española cerró el año pasado con un avance del dos y medio por ciento Antonio Martín buenos días

Voz 1645 00:56 has Pepa y esa cifra significa una décima menos

Voz 0527 00:59 previsto por el Gobierno Eladio Meizoso el PIB creció entre septiembre de diciembre un cero con siete por ciento respecto al trimestre anterior al ritmo más alto en el año pero sólo un dos con cuatro por ciento interanual el crecimiento en el conjunto del año se queda en ese dos con cinco por ciento frente al dos con seis de la previsión del Gobierno cinco décimas menos que el aumento del PIB el año anterior en dos mil diecisiete la demanda interna estuvo más débil en el cuarto trimestre pero aún así aportó un dos con siete por ciento al crecimiento la demanda externa algo más fuerte restó un cero con transparencia

Voz 1645 01:31 los taxistas de Madrid no se van a manifestar hoy ante la sede del Partido Popular en Génova pero no tienen intención de detener sus protestas Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi hace unos minutos en Hoy por hoy

Voz 3 01:41 en el veinticinco por ciento de los taxistas en Madrid dijeron que había que plantearse una huelga indefinida para resolver esto porque lo que pide el Tasi está así de Malí y por extensión en España es que se cumpla la ley en este país parece que los cumplidores de las leyes somos los que estamos siendo perjudicados los que vulneran están siendo los beneficiados y lo bueno eso es si hasta el final

Voz 1645 02:03 más cosas al menos veinte personas han sido detenidas en una operación que se está desarrollando en Valladolid en el marco de una investigación por el supuesto cambio por otros de los ataúdes que eligen las familias en el momento de la incineración de un ser querido Valladolid Mario Alejandre

Voz 1496 02:17 la operación se desarrolla desde primera hora de la mañana según ha podido confirmar la Cadena SER de fuentes cercanas a la investigación y hasta el momento según estas mismas fuentes Se han practicado casi una veintena de detenciones todas ellas en Valladolid relacionadas con un operación bajo secreto sumarial y que intenta aclarar si tal y como ha avanzado el diario punto es la empresa funeraria El Salvador habría cambiado los ataúdes más caros elegidos por las familias en el momento de la incineración para sustituirlos por otros más baratos poder reutilizar los féretros el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria están registrando el tractor principal que este grupo tiene en la capital vallisoletana dentro de un operativo que continúa abierto

llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 0122 03:03 la mayoría de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid no ha recibido todavía la subvención para pagar las becas de comedor de los niños de familias en situación vulnerable lo denuncia la FAPA Giner de los Ríos informa Laura Gutiérrez los colegios han estado adelantando el dinero pero advierten de que no pueden seguir con esta situación y las familias están preocupadas porque muchos menores dependen de ese plato de comida al día para poder alimentarse de una manera digna Camilo Gene presidente de la FAPA

Voz 1328 03:25 es está generando en las familias afectadas una gran incertidumbre en cuanto a saber si sus hijos e hijas van a poder seguir utilizando el servicio de comedor o no queremos instar a la Consejería de Educación a que realice ya urgentemente las correspondientes transferencias

Voz 0122 03:41 el precio reducido de cómo se aplica las familias que cobran la Rémy o con ingresos por debajo de los cuatro mil euros al año y lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié no se va a presentar a las primarias de marzo lo va a anunciar esta mañana en una rueda de prensa Causapié da un paso al lado después de que su partido haya elegido como precandidato a Pepu Hernández una decisión con la que Pedro Sánchez se ha cargado las primarias según ha dicho esta mañana el candidato del PP José Luis Martínez Almeida y con la que en cualquier caso no conseguirán nada según el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado

Voz 4 04:15 ya se sabe que el aparato se va a implicar completamente con el señor Hernández y por tanto aquí no podemos hablar de primarias en este caso sino del dedazo de Pedro Sánchez saltándose los procedimientos internos de su partido

Voz 5 04:27 dicen te mente PSOE tiene una situación muy delicada en el Ayuntamiento de Madrid está en caída libre y como decía ayer bien Secretario General señor Villegas de esta situación de peso no

Voz 6 04:36 montan y metro ha vuelto a detectar amianto

Voz 0122 04:38 los vehículos auxiliares ha encontrado en una revisión del material móvil desde la empresa aseguran que no hay ningún riesgo por lo que esos vehículos seguirán prestando servicio tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital la máximas hoy por encima de los diez y mucho viento

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

cadena SER

Voz 2 05:07 servicios informativos

en la Cadena Ser

Voz 9 05:20 hoy por hoy con

Toni Garrido

Voz 1995 05:29 Trini decir anti niños acuérdense de este nuevo termino Hunting vecinos agresivos dejando carteles en las puertas quejándose de los llantos a un bebé propuestas para regular el ruido que hacen los niños en los patios de los colegios durante el recreo hoteles que de manera velada impiden el acceso a los niños este anti ni mixta o por el contrario a usted le gusta a los niños yo como de todo

Voz 2 05:56 gracias don por esta aportación gracias buenos antes

Voz 1995 06:01 noticias que conocimos ayer el mismo día en Inglaterra por cierto a este fenómeno lo llaman el Child

Voz 10 06:07 free libre de ni tienen

Voz 1995 06:10 que a ustedes les molestan los nueve cero dos catorce sesenta sesenta ayer el profesor de Sociología de la Universidad Complutense César Rendueles nos introducía

Voz 9 06:20 en este nuevo mundo

Voz 1995 06:25 esa comentaba una solicitud hecha una ciudadana a los presupuestos participativos del Ayuntamiento de la capital de Madrid que se titulaba así contaminación acústica colegio público Guindalera César Rendueles muy buenos días qué es lo que pide esta mujer

Voz 12 06:43 bueno es una Tricio puramente anecdótica que muy disparatada pero esta mujer pedía efectivamente que se regulara de alguna manera no me imagino cómo el ruido que hacen los niños de Infantil Educación Infantil Primaria en un en un colegio público en el patio no en horario escolar además de nueve a cuatro de la tarde es una cosa muy loca pero que yo creo que era un poco el tono de cierta ya no es cierto rechazo a lo que es el mundo de los niños de de un adulto centrismo muy extendido no

Voz 1995 07:13 adultos centrismo éste no estuve lo voy a apuntar tanto pero dice esta esta ciudadana explica que en el barrio donde está el colegio vive mucha gente mayor enfermos que no pueden descansar de ocho treinta de la mañana cinco de la tarde dice el abuso que no uso que hacen del es impresionante el nivel de ruidos está muy por encima de los decibelios permitidos el patio no será esa para la hora del recreo sino para pegar gritos a todas horas no se trata de clases exteriores se puede pedir al al ayuntamiento que regule el ruido que provoca el patio de un colegio razonablemente según

Voz 12 07:47 sé que no aunque me consta que en Málaga por ejemplo hubo problemas pues llegó a multar a varios colegios por el ruido que hacían los niños

Voz 1995 07:54 el sastre de baloncesto hablamos con Scariolo hace hace un año y pico con ese con ese tema conocíamos César la palabra niño fobia tú ya has inventado antinazismo

Voz 12 08:05 sí bueno es básicamente lo mismo no es sencillamente una manera de designar el modo en que vivimos en sociedades en ciudades muy hostiles a la infancia y a la gente mayor también no en general a cualquier cosa que no sea trabajar o comprar y pasear por el centro de Madrid siempre es impresionante por la zona de Callao

Voz 6 08:24 lo único es trabajar o comprar no

Voz 12 08:26 hay otra cosa que haces no entonces eso es un mundo donde nos hemos ido acostumbrando a esa gente que no hace diez años trabaja aquí ni compra ilegal la única alternativa que tenemos que más y no los niños no molestan juez lo que molestan yo tengo tres molesta molesta muchísimo no pero es que molestia en eso consiste vivir en sociedad en eso consiste vivir en comunidad no molestar un poquito los unos a los otros no y también disfrutarlos unos de los otros

Voz 1995 08:56 es que a lo mejor estamos hablando de antinazismo cuando deberíamos arde anti Padrissa como irresponsable

Voz 12 09:02 sí más que otro mito nos a casi todo el mundo ahora recuerda a los viejos buenos tiempos cuando todos los padres sean sus responsables los niños Mossos ordenados y callados no es mentira no es esta visión romántica al lado de los viejos buenos tiempos por ejemplo casi todo el mundo recuerda supuestamente que ellos sí que jugaba mucho en la calle estaban en la calle cuando vas a las biografías reales es mentira totalmente en Hoy los niños siempre ha sido molestos de siempre siempre ha sido iguales y los padres bueno pues hemos más o menos con esa rally pero todo el mundo tiene ahora esa idea de que los padres de educar a los niños

Voz 14 09:38 pero algo de eso hay no no hay muchos padres que que que dejan convertir espacios públicos en tipo de recreo infantil muy animado y hay gente que quiere encontrar su momento de tranquilidad en ellos sin sin ir a extremos no pude Suay no

Voz 12 09:56 sí sí pero es que los espacios públicos son espacios de conflicto donde es enfrentados eso es así y claro que si hay que negociar bueno pues la manera de que podamos usarlos y no molestar Nos digamos que lo que está pasando últimamente es que hay un interés que es el de los adultos trabajadores que tienen unos horarios muy definidos que es el que se impone a cualquiera otro interés donde los intereses de eso los mayores los niños pequeños se consideran subordinados te pongo un ejemplo muy gráfico que lo hemos visto todos no en las colas de los supermercados cuando hay un señor mayor contando despacito la calderilla metiéndole espacios las cosas la bolsa no la cantidad de gestos de impaciencia suspiros y ahí impacientes qué hay de toda la cola detrás no es bueno pues es que también tienen derecho o no a vivir de esa manera pues no se para imponer el criterio de los adultos en todo momento

Voz 1995 10:46 vale pero resto encierra una reflexión un poco mayor cesaría es una sociedad que aparta a todo aquello que le molesta y luego lo veremos hablaremos con con una madre que intentó ir a un hotel Diamante ya de forma velada porque es anticonstitucional no permiten entrar con niños no llegará el día en el que no permitan entrar señores con barba o no sé qué no permiten entrar a a mayores de cincuenta o que no permitan entrar a a señores de Cuenca decir dónde está el límite

Voz 12 11:15 claro pero fíjate además que es muy perversos razonamiento porque parece que tener niños es una preferencia igual que llevar el audio del móvil conectado en el tres no y entonces del mismo modo que en el tren esperamos que la gente apague el móvil yo silenciado esperamos que los niños no moleste pero es que no es lo mismo no es lo mismo todos hemos sido niños es una fase de la de la a humana tener el móvil con el sonido activado no entonces son situaciones cualitativamente diferentes que necesitan trato diferente y además esto tiene efecto en las políticas públicas nos olvidemos no hace poco salía estadísticas de España es el país de la Unión Europea que menos consigue reducir la pobreza infantil después de las transferencias sociales esto tiene mucho que ver con esta invisibilidad de la de la infancia no muchísimo que ver

Voz 1995 11:59 va de yo esa ese dato añado otro España que al mismo tiempo que descuida esa pobreza infantil es el hotel con mayor número de Europa será que somos un destino turístico de primer orden el hotel es el lugar con mayor número de hoteles donde no admite niños

Voz 15 12:15 para España

Voz 1995 12:17 es mucho más que allí no hay niños no

Voz 0527 12:20 no hombre en la lo ingleses en la fase tradicionales los hoy los niños no se deben Berni Oller es un frase hecho en inglés eh esto demuestra una actitud incluso en el frente

Voz 1995 12:31 Dean Iniesta también vamos a situar a todos aquellos porque mucha gente que se queja todas las mañanas de los colegios no de la acogida de la recogida y la cuando vas a dejar al niño al colegio

Voz 9 12:42 sí claro

Voz 1995 12:46 en fin hay un antinazismo recalcitrante identifica o por César en un artículo habría

Voz 9 12:52 de ayer

Voz 1995 12:53 que nos ha abierto los ojos quizá es que estamos en una sociedad que aparta aquello que que le molesta nueve cero dos catorce sesenta sesenta es usted esta llámennos a nosotros que se lo diremos a César Rendueles que es quién acaba de acuñar ese término César muchísimas gracias por atender nuestra llamada o placer vosotros es interesante porque cierra algo más cree seguro piensen llano en los míos sino en un modelo de sociedad que aparta lo que cree molesto no se nueve cero dos catorce sesenta sesenta es un tema interesante el que vamos a profundizó a profundizar en seguida antes debo destacar que aquí siempre va a ser bienvenida Rosa Márquez

Voz 19 15:58 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:05 ayer en un hilo de Twitter un periodista se hacía eco de algunos letreros colgados de la portería del portal de su casa Nos letreros donde un vecino decía leo textualmente como me volvéis a despertar pongo una queja en la Comunidad vuestros hijos son vuestra responsabilidad rogamos por favor que procuren que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana no están solos en el edificio gracias el periodista pues contestaba esos carteles en Twitter diciendo lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños soy el primer interesado en que duerma bien es porque así lo haría yo también entre uno y la otra llevamos cinco años durmiendo de Penn irónicamente como que iba creciendo ese añadía la niña vino con un problema de fábrica no tiene interruptor para intentar detener el ya Antoni botón de volumen para bajarlo y aclaraba en otro si tocará el tambor a las cuatro de la mañana sería mi culpa si llora es porque esta mala les sale los dientes o lo que sea creo que no es culpa de nadie hablamos de anti niñita que es un curioso término verdad

Voz 9 17:17 buenos días más nos hace pensar en este da para muchos eh

Voz 1280 17:25 pues hace un par de días en la web de la Cadena SER hace perder ayer mismo la noticia está firmada por nuestro compañero Alfonso Cardenal decía el titular así prohiben los hoteles españoles la entrada de menores si tienen hijos es muy probable que se han topado con un hotel a veces un restaurante pero más frecuente en hoteles donde no es que no sean bienvenidos esto pasa sino que es que directamente les prohiben la entrada

Voz 1995 17:48 el Constitucional

Voz 1280 17:51 lector eh nos hablan de la diferencia entre el derecho de admisión el derecho de acceso el derecho de acceso no se puede impedir porque está consignado en el artículo catorce de la Constitución al principio de igualdad que está voló vulnerados sino dejas entrar

Voz 1995 18:05 una persona a un hotel

Voz 1280 18:08 totalmente estrictos tú puedes ser una familia de diez miembros y hay una persona de esa familia que tiene dieciséis años no te dejan hacer la reserva

Voz 1995 18:15 sí tiene dieciséis seis diez sí pero no tiene dieciséis

Voz 1280 18:17 sí

Voz 1995 18:18 y no te dejan hacer la reserva en fin los los datos de hoteles ese tipo en español

Voz 1280 18:22 pues España es el país con más hoteles de ese tipo de Europa como decías han crecido los en según la web Hotels punto com En dos mil doce había cien ahora en dos mil dieciocho hay cuatrocientos hoy la oferta de hoteles sin niños ha crecido en España sólo un cuarenta y uno por ciento hay ciento sesenta establecimientos de este tipo la mayoría están en Canarias y en Baleares al final la oferta que nació en el Caribe en los setenta allí fueron los primeros hoteles

Voz 1995 18:50 sido si vamos si quieren hacer la prueba vayan intente no te deja sea no puede registrar tesis que vasco

Voz 9 18:57 con niños la gente busca

Voz 1995 19:02 qué acciones el máximo relax sí claro pero no

Voz 1280 19:04 hemos saber no dejan ni siquiera esperará a los niños si vas a buscar a alguien que está en un hotel sin niños no puedes ir con un menor el menor no pueden esperar en la cafetería no vaya a ser que un cliente lo vea Illes tropel Las brujas de Roldán

Voz 1995 19:19 en fin vamos a conocer más profundamente este tema con con más datos porque es muy interesante Eva Cruz muchas veces es verdad que hay dos formas de disfrutar del verano en una piscina como esta Iniesta que es exactamente la misma piscina pero con un ambiente distinto piscina

Voz 20 19:47 ahora mismo tiene también su versión en momentos de Dios con tal de Valls tres solo

Voz 1995 19:55 para adultos que están creciendo en nuestro país mientras ciudadanos piden como escuchábamos a César que se pare el ruido del patio de un colegio entre las ocho y las cinco la tarde niños autómatas que no hagan ruido en el patio vamos a Alarcón Cecilia Jan que es que en este diario país responsable de papas y madre de familia numerosa familia muy buenos días

Voz 21 20:19 hola buenos días en tu caso has intentado alguna vez reservar

Voz 1995 20:22 habitación en un hotel IT han negado esa posibilidad por viajar con tus hijos

Voz 21 20:26 no la verdad es que a mí no se me ocurriría decrece yo tampoco querría ir a un sitio donde meses cuando hombre parece que me recibiera porque yo no estaría cómoda en vez de unas vacaciones en todo el día que el niño no hagas ruido que el niño no gana que pueda molestar a los demás

Voz 1995 20:43 hoy estamos Entiendo entonces que no lo ha sufrido porque Nicolas intentaba no vas a ir en te parece que vimos una corriente ante Iniesta

Voz 21 20:51 yo creo que se que hay cierto bueno antinazismo siguió también lo llama niño fobia no ha

Voz 22 20:56 sí muy poco no sé

Voz 21 20:59 es por poco porque estamos en una sociedad como muy individualistas que ya los niños ya no lo vemos como el bien común como algo crear entre todos lo que se son los que tenemos niños pequeños toque aguantar con nuestro niño en los que no tienen niños y quieren también es lógico que ellos han decidido no o no tener niños que me con cierta que ella ya no se ve como bueno pues hay que aguantar los un poco de ruido pues bueno no pasándolas estas molestias sino que pues yo me voy a un sitio donde no haya niños si llora del noche el PP pues me quejo

Voz 1995 21:35 Cecilia estás ahí a vale vale perdón pensaba que que habíamos perdido la la conexión bueno los padres que responsable porque tenemos muchas llamadas de gente que nos está llamando al teléfono el problema no solo niño según ellos son los padres

Voz 21 21:48 y un hombre eso eso es cierto no cuando un niño molestando igualmente el problema es es el padre que deja que moleste Ocean pero hay que distinguir no de decir una cosa ejemplo el tema este del Twente del padre de ayer del una hay que distinguir entre un bebé que llora que es una cosa que todos los que hemos tenido niños pues pues comprendo que es que no tienen como él dice no tiene el botón de encendido apagado el padre ser más agobiado porque estoy llorando no pues el niño estuviera pegando saltos pegando gritos tocando el tambor a las dos de la mañana sí que no que se enfada con el padre y con mucha razón no entonces el ex responsable a ver los padres que los intentar que los niños molestar lo menos posible pero también es cierto que los niños son niños y hay que dejarles en niños hasta cierto punto no pueden convertirse en robos silenciosos

Voz 1995 22:38 déjame que te hago una pregunta personal soy buen padre sí dijo que hagan ruido o sin pido que hagan ruido con como su padre

Voz 21 22:46 pues yo creo que depende de las circunstancias no depende del sitio de la hora del ruido que el nivel de ruido

Voz 1995 22:55 dar sí sí Jan compañera País responsable de un fantástico habló de papás muchísimas Macias bueno está llamando mucha gente pero me gustaría hablar con José María que nos llama desde ala

Voz 20 23:12 porque tiene algo que explica Nasser José María muy buenos días

Voz 1995 23:17 si hola buenos días José María tú eres el propio entonces el propietario de oyes

Voz 13 23:22 siempre voy a barrer el vehículo para para que así dos escuchar todo

Voz 1995 23:27 no prisa no tenemos no te preocupes que Marcos este tema pero aparca bien a ver si no van a multar con la tontería

Voz 22 23:35 estoy yo estoy vivo aparcado en una zona de descanso nada es

Voz 1995 23:39 pues poner el caso los

Voz 22 23:42 no que yo estoy bien perfectamente bastaba nostra

Voz 1995 23:46 a ver José María tú eres el dueño de un parque infantil sí

Voz 22 23:50 esos siempre van a hoteles

Voz 1995 23:53 las exactamente sí abre tu casa y te puede entender que exista esta vía

Voz 22 23:59 pues quizás para evitar el el el agotamiento durante todo el año pero yo entiendo que son es un problema que tiene cierta complejidad se yo entiendo que

Voz 1995 24:10 a ver un poquito de todo

Voz 22 24:12 puede haber situaciones porque nosotros los vivimos en el parque día a día

Voz 13 24:16 sí sí

Voz 22 24:18 la actitud y el comportamiento de los padres y el cuidado de padres y madres de aspecto de niño seguir su preocupación no es homogénea ni mucho menos entonces hay personas que utilizan el parque como lugar donde casi deposita a las niñas a los niños marchan durante un día sin embargo muestran interés una preocupación una actitud mucho más paternalista o mucho más paternal

Voz 1995 24:42 pero cuéntame perdone como prohibió entrar en lo personal

Voz 22 24:46 un sábado tuyo como es un saludo mio pues a las cinco de la tarde abrimos el parque infantil ir hasta las diez y media en la noche aproximada entre estamos ahí

Voz 1995 24:58 cuántos niños más en tu parque

Voz 22 25:01 el parque tiene una capacidad trescientos quince niños

Voz 1995 25:04 Madre de Dios pero normalmente

Voz 22 25:06 te vamos a que no haya más de ciento quince los que se apuntan como cumpleaños más otros treinta cuarenta que pueden ir pues porque hace mal tiempo porque simplemente pesa Francia se jugar entonces generalmente vamos no no hacemos que pasen de ciento cincuenta

Voz 1995 25:24 siendo el responsable de un parque infantil enfrenta de todos los fines viernes sábado domingo con cumpleaños salchichas hamburguesas Fanta enganchar tú tienes Totó el derecho del mundo para ir a un hotel donde la edad mínima deben ser los cuarenta años vine José María gracias por tu llamada de verdad un placer muchas gracias José María te más complejo que en el fondo lo es un tema que reflejan alta viene claro quiénes somos nosotros nos vamos va a Santander Manu buenos días buenos días qué te parece esta corriente anticomunista

Voz 13 26:02 bueno lo primero es cambiarle el nombre yo no no creo que sean sean ni Mista yo desde luego no tengo esa esa precio en otoño no tiene la culpa es antifascista el problema no son los que somos padres que yo un IBI define muy bien lo que quiero decir con un eslogan que había en una en una consulta de Pediatría del País Vasco que yo visité imponía un cartel enorme donde en me acosté pedía decía lo niños molestan lo que los padres tienen repito los niños molestan lo que los padres quieren vale y quién no ha estado en un aeropuerto para embarcar si no hay Dios mío no me tocara ninguno de estos ay no me tocara un niño detrás ahí no mete coronilla durante porque cuando tienes la desgracia de que toca un niño detrás delante o al rededor igual te tocan cuatro-cinco todo alrededor tienes con mucha por ciento de posibilidades de que toque el niño que pataleta que saltan a las y no pues yo ahora si lo que yo creo que va a hacer pobrecito si no tiene culpa mi padre tampoco claro pero si el que pataleo él que no paran el pasillo es que no para el que es alta el que coge te tira las cosas peleando ese ese niño no

Voz 22 27:05 tiene que te toque detrás delante o no

Voz 13 27:07 yo es exagerada vale son los Tarantini mismo es antipatriota porque hay lo mismo que yo recuerdo en un vuelo a Canarias que cuando llegué al mundo al ATC a Lanzarote Le vira enhorabuena al niño a un niño un padre Mel porque sea al niño era el único de los cinco es que tenía alrededor que que han aportado correctamente sabía movido lo mínimo insuficiente y etc etc vale los demás un tormento quién tiene la culpa solía por favor

Voz 22 27:36 no la tienen los padres

Voz 1995 27:40 yo voy a quedarme con lo que nos decía José María el tema que tiene diversas aristas y tiene muchas además complejidades una es la de los hoteles otras esa señora que quiere que que el que se modere que se regule el ruido que hacen los patios de los colegios otras ese vecino que se queja porque la cuadra mañana llorando bueno es un tema que tiene muchas aristas una sociedad a lo mejor hay no digo que este sea el caso ni mucho menos mano con la piel muy fina hablaremos más de este de este asunto mano muchísimas gracias por llamarnos acuerdo de abrazo grande pueden ustedes seguir dándonos su opinión en las redes sociales es verdad que mayoritariamente ustedes nos dicen que pues mano los niños molesta lo que los padres que en este asunto concretamente diez y veintiocho minutos una hora menos en Canarias escuchan Hoy por hoy

Voz 23 28:23 Weiss que guacho

Voz 24 28:31 eh

Voz 23 28:37 que habéis que se humo

Voz 24 28:44 y es

Voz 19 29:13 Toni Garrido Cadena SER

conecta con hoy por hoy está a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 1995 34:38 Gonzalo Madrid buenas buenos días Doris en Barcelona muy buenas

Voz 0621 34:42 hola buenos días nos han cambiado los micrófonos aquí en Barcelona con los negros estupendos

Voz 1995 34:47 son muy buenos hemos puesto ahora micrófonos buenos pues que tanto tiempo hemos pensado que ya era hora invertir que lo mismo estaba bien ahora sólo hay que pensar en algo inteligente que designará ahora que está a la altura micrófonos Toni no sientas en en como size venimos ante de los sin Iniestas intimismo que me encanta ese término crees tú crees tory que vivimos momentos anticomunistas los niños están mal vistas sino que molestan pues llevo Un poco sí

Voz 0621 35:14 sí yo yo iba en Mallorca un a un hotel maravilloso que llenábamos de niños mi familia ahí las amigas de los Andes mis amigos y ahora se ha convertido en un hotel de esto que pone Duch Only que a mí siempre me con conduce a una sensación como de la mansión Playboy hola

Voz 1995 35:30 si no poco por no no yo a lo mejor

Voz 0621 35:35 si hay una cierta tendencia espero y es preocupante

Voz 1995 35:37 sí sobre todo porque apartemos lo que nos molesta todo aquello que no son sino estas en la edad de consumir no nadar en sino la básicamente ahí no está consumiendo Paul esta terrible esa gente paseando no vemos gente que esté comprando nueva todos los siempre no sacar

Voz 0621 35:53 andando nosotros eh

Voz 37 35:54 si alguien tienen que bueno que sí bueno para gustos que era maneras a todos esos profundos yo les regalaba mundos

Voz 1995 36:01 sin niños y que se deprimida eran en su grisácea aburrimiento puede ha quedado claro para muchas colores que es la mejor manera de introducir el siguiente tema en el panorama social en la actualidad no sé cómo hemos desarrollado un código de colores formas que simbolizan identifican los colectivos en conflicto que lo sostiene tenemos los chalecos amarillos en Francia

Voz 2 36:25 lo importante se lleva gestando en Francia en las últimas semanas y estamos seguiremos

Voz 1995 36:29 vais a los pañuelos rojos que van contra los chalecos amarillos

Voz 38 36:33 diez mil quinientas personas han salido a la calle en París este domingo para pedir el fin de la violencia y el respeto a las instituciones

Voz 1995 36:38 decorarán las batas blancas que hoy están protestando en Portugal y en España que capitalizan la lucha desde hace años contra los recortes en la sanidad pública

Voz 2 36:46 este domingo miles de trabajadores y usuarios de la sanidad han recorrido la capital Blankfein inundado importantes arterias de Madrid de hablar claro las bufandas y los lazos amarillos en Cataluña son muchos los lugares en Cataluña que lucen lazos amarillos símbolo con el que el sector independentista

Voz 1995 37:02 camisetas verdes que reivindica la educación pública las violetas en favor de la lucha feminista

Voz 38 37:08 recuerdan desde Marea Violeta que la emancipación económica de la mujer

Voz 1995 37:12 has visto cuando cuando comenzó cuando los colores y las formas empezaron a representar símbolos sí porque ahora ya es dificilísimo pero no hay ya está todo cogido

Voz 0621 37:22 bueno yo entiendo no soy un experto pero entiendo que esto es tan antiguo como la humanidad como la guerra mi me parece que esto tiene que ver

Voz 1995 37:31 con la identificación por bando Si

Voz 0621 37:34 para el campo de batalla el otro día el gran Jacinto Antón escribió un artículo maravilloso y la delgada línea blanca de Alá del Imperio del ejército imperio austrohúngaro que era que vestían de blanco como el Madrid y que parece que asustaba mucho ver llegar desde lejos una

Voz 37 37:49 vivía enorme blanca que miles de usar es

Voz 0621 37:55 eh yo creo que tiene que ver con esa diferenciación en el campo de batalla que luego con el tiempo en el campo de ideas y convirtió en camuflaje pero que hemos trasladado a los simulacros de la guerra que son pues el fútbol sobre todo no la isla y el marketing la publicidad que también es humano

Voz 37 38:09 Lula que la guerra absolutamente poco lo violento pocos años Lorento pero pero

Voz 0621 38:14 nosotros en el mal que tengo usamos constantemente lenguaje vocabulario militar nada el ocupar una una zona la guerra de no sé quela grados precios la lucha portal yo creo que el color identifica pues eso te identifique te diferencia que es el fundamento del marketing diferencial

Voz 37 38:33 sí es cierto que que pensamos sin imágenes sea tú te pones a recordar y no recuerdas palabra recuerdas imágenes por eso coticen Coca Cola y de rojo o eso es es verdad la fuerza que tiene a mí me hacemos a mis que me hace mucha gracia porque había empezado Doni con lo de lo pañuelo de tal pensaba ese momento que creas un partido es Box hizo saber qué color queda mira queda

Voz 1995 38:56 está cogida no te toca el verde pistacho Ramis hablarle muchas gracias a quién decidió el verde pistacho

Voz 37 39:01 oiga pero qué opciones sabía porque ya te han cogido o quizá venga reunión de comité tenemos verde

Voz 1995 39:06 pistacho bueno se que quedaría

Voz 37 39:11 yo hombres malva el malva exacto queda verde pistacho mal esa paradoja de la vida porque tres de Vox que que de Vox pero verde pistacho

Voz 0621 39:21 pero luego está la maravillosa bandera de ello el eje TBI que Bonis gran bonito mensaje

Voz 1995 39:28 Gil Vox ha tenido que pasar muy mal es verdad que pagaba para terminar eligiendo amarillo perdón verde pistacho si es que son una Bermuda de esa de Marbella les quedaba el rosa fucsia verde pistacho realmente si tuviéramos que iniciar cualquier causa por buena que sea justa y solidaria costaría encontrar usa un color en un azul claro un azul al azul tifus un claro no a este hecho

Voz 37 39:52 repiten yo estoy convencido que enlaza María independentista baje me falta investigar pero yo seguro vas a otro país enlazó independentista amarillo allí significa libertad para las orcas

Voz 0621 40:02 es imposible que no se repitan hubo una uno es cierto ahora que lo dices que hubo una cierta polémica no recuerdo por qué porque ese utilizaba el enlace amarilla yo creo que en el Parlamento Europeo en algún lugar alguien lo está usando para

Voz 0527 40:12 otra causa una ciudad sonidos no era no aceptar una acuerda amarillo era para los presos de la Guerra de Vietnam que ese es el color de esperanza

Voz 37 40:27 hay que seguro igual me equivoco en esto que digo pero yo juraría que los colores en lo Partido Demócrata republicano es al revés que aquí saques yo llevo toda la vida diciendo mira qué bien soy la izquierda americana era era al alrededor sopranos

Voz 1995 40:38 hombre incluso republicano allí es otra cosa que aquí un pequeño resumen bueno es infinito ETI tenemos el rojo para la lucha contra el sida en Fede criminales coronarias el rojo también dice a las madres contra los conductores ebrios naranja que ahora dinero Ciudadanos y demás ese ese dictamina Lucha contra la Leucemia el hambre en favor de la diversidad cultural del amarillo en favor de la independencia Cataluña contra los suicidios y en favor de los padres adoptivos qué puede ser padre adoptivo lo independentista contra los suicidios y entonces era el el de amarillos tu color el verde Syriza contra la presión de los niños río desaparecidos contra el desorden bipolar en favor del reciclaje que aumente el azul contra la osteoporosis el síndrome de Ángel en contra el cáncer de colon es difícil la mismo si tuviéramos que defender una causa sería dificilísimo encontrar un color con el que hacerlo uno muy evidente el rojo aparecía de esta manera en un anuncio de Toni Sagarra

Voz 19 41:37 tú no me conoces soy tu menstruación que a la regla ya veo que has oído hablar de mí ya creía que no iba a saber nunca cada cosa a su tiempo pues los veo pero no no vas a hacer un drama unos la invitas por lo menos

Voz 1995 41:53 cómo fue el es que defender que todo va sea todo el anuncio rojo rojo es el poderse el resolver el rojo sangre lógicamente el rojo de estación cómo fue esa reunión con con los anunciantes emoción

Voz 0621 42:06 los valientes hay que decir que fue la primera vez que apareció el rojo asociado a un producto de menstruación en la tele de la regla porque a Eva ya fue en los años setenta el primero en la primera el primer anunciante volver el primer alguien que en medio masivo con la televisión se atrevía a decir regla o no se en regla no se decía en su sabrá tabú y luego fue el primero que se atrevió a utilizar el color rojo en un anuncio de compresas porque si recordáis

Voz 1995 42:33 es verdad que lo ponían a las azul unida

Voz 0621 42:36 esto azul que además era una especie de tinta especial que existían Cincinnati en un laboratorio tenías que pedir la pardas los anuncios porque era un azul concreto nosotros tuvimos bueno tuvimos es no nosotros tuvo la idea lidera fácil porque yo creo que todas las agencias que han trabajado para esto en han dicho que no seamos el rojo que es el calor que toca pero en ese caso que fue valiente fue el cliente unos y dejó usarlo pero

Voz 1995 43:00 tela de la niña azul para no simbolizar el rojo que es el caso de la Administración de formamos la Bellamy T de una forma Abad

Voz 37 43:10 yo toda la vida en esto de la publicidad a mi se me ha dicho que hay que usar el azul porque es el color favorito imagen de es el color que bueno pues en las corre menos riesgos y luego lo de yo diría que es eso

Voz 0621 43:20 no tanto que sea favorito como que corre menos riesgos no

Voz 37 43:23 volviendo al tema es que gane hacia hacia retrospectiva es que eso de no poner es que la regla era azul es que hemos hecho una marciana das esa metáforas es decir no que dices lo que decía hace un momento fíjate que original idea es decir oye porque no pone las reglas roja que lo menos orillas del mundo se original claro eso es como

Voz 0621 43:42 pues bien recupera porque no recuperamos la cordura no si ICOM Mutual

Voz 1995 43:46 Fuentes hace hace un segundos de de naranja de ciudadanos Toni que es que están bien puestos los los colores el rojo para los rojos los la izquierda el azul para el PP el el color morado de de Podemos morados están poniendo desde luego él naranja para ciudad es aquel naranja no hubo ese verde pistacho parado que están bien elegidos las flores ejemplifican bien en esa lo que representa

Voz 0621 44:10 creo que rojo y azul ya están instalados en el en el imaginero de la gente es verdad que por ejemplo en Estados Unidos al revés pero yo creo que bueno el rojo e incluso se ha convertido un adjetivo no este es un rojillo no de luego los otros colores yo creo que tienen que ver con que nos queda no que que

Voz 1995 44:25 de que podemos elegir a la baja pues seguro que sí

Voz 0621 44:27 hay que ver con una cierta modernidad hay la energía pero vallas que son con el complicado para

Voz 0527 44:32 hombre está digo pero en Estados Unidos es lo que llevan lo presos de los campos el claro las ha estado aquí

Voz 0621 44:38 ya que el butano no o los bancos que no tiene oficina es decir que yo creo que que efectivamente los partidos no se han tenido que ir acoplando un entorno en el que el rojo y azul ya estaban codificados ya estaban ya tenían propietarios que esa es otra cosa un poco ridícula yo yo no veo porque un partido nuevo no puede ocupar el mismo color que

Voz 1995 44:57 pero nunca tendría muy bien esta obsesión por por diferenciarse tanto que te hace caer en en cuesta

Voz 0621 45:05 los un tanto extrañas como ese deber de pistacho no

Voz 1995 45:07 un color prohibido el negro por ejemplo que está asociado a los Hare mientras José Bono no

Voz 0527 45:13 pero no está mal porque esto puede ser trata anarquista fascista cura hablamos

Voz 0621 45:19 hablando aquí es no ir en política

Voz 37 45:23 en en en en publicidad la moda la el lujo en negro negro sobre blanco a ver si es verdad que hay que la etiqueta negra de ser producto oprimen no sé si en política igual gen política el lujo no pega mucho no pero no pero es el cono la serie da tiempo a pensar que voy a hacer hacer siempre piensa que este amarilla azul que es como la camiseta de Boca Juniors que empiece una combinación preciosa joder pues Santé editan verde pistacho Vita una amarillo

Voz 1995 45:49 los el logotipo de los cuales de las sabes que hace mil pasa a mi me gusta que casualmente coincide con la bandera sueca en color a fíjate no era así Consuegra fundó eso sí no sí acuerdo otro avenida hundirlo

Voz 0621 46:04 pero ahí está muy rápido e los micrófonos nuevos son negros e valga que llevan en la Villa

Voz 1995 46:12 sí sí bueno los los colores vuelvo a insistir en esa idea para gustos colores Tonys

en la Cadena SER Hoy por hoy Toni Garrido

