Hoy por Hoy (31/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1645 00:09 buenos días Toni Uber acaba de anunciar que deja de operar en Barcelona esta misma semana esta empresa ya había dicho que consideraba esta opción por la regulación que ya ha aprobado la Generalitat y que obliga la Pere contratación con antelación y elimina también la geolocalización Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 00:25 a partir de mañana Uber suspende sus servicios en Barcelona el director de esta plataforma en España Juan Galiardo culpa directamente al decreto que hoy publica el Diario Oficial de la Generalitat y que entrará en vigor

Voz 5 00:36 mañana entre las fricciones jala juguetes aprobadas por el Gobierno catalán no vemos obligados a suspender el servicio de breaks en Barcelona a partir de mañana seguimos a disposición de la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para todos

Voz 1600 00:51 en un comunicado enviado a sus clientes Uber asegura que la pre contratación de quince minutos no existe en ningún lugar de Europa y que es totalmente incompatible con la inmediatez que requieren los servicios que ellos estaban ofreciendo

Voz 1762 01:14 buenos días los empresarios españoles aportan en concepto de cotizaciones el equivalente al nueve coma siete por ciento del PIB y la media europea está en el diez coma cuatro por ciento Cifras que ha presentado el secretario de Estado en el Congreso y de las que saca esta conclusión

Voz 1408 01:25 yo no quiero que suba las cotizaciones sociales al once por ciento pero a mí me gustaría que los empresarios españoles pagará las mismas cuotas que pagan el resto los empresarios que yo no quiero que paguen más pero tampoco quiero que paguen menos y nosotros vamos a hacer lo posible por que aporte lo que deben al mantenimiento el sistema Octavio Granado nada

Voz 1762 01:45 de momento más detalles en este sentido sí que ha dicho que también impulsaron un papel más activo del Estado enlaza de financiación del sistema de pensiones sobreviven

Voz 1645 01:52 fue la Pablo Casado ha pedido la liberación de los periodistas detenidos allí cuatro de ellos de la Agencia EFE y poco después ha ido de esa petición a cargar contra Podemos

Voz 6 02:01 hicimos de inmediato la liberación de los periodistas de la agencia Efe dos colombianos creo recordar y un español estando aquí

Voz 7 02:10 portavoces en el Ayuntamiento de Madrid lo que tengo que decir es

Voz 6 02:12 que considero indigno que en la capital del Reino de España que también lo es en cierta medida de Iberoamérica Se esté contemporizar con el régimen dictatorial

Voz 8 02:23 de Venezuela a través de

Voz 6 02:26 una alcaldesa de Podemos como están haciendo los municipios donde gobiernan

Voz 9 02:43 cierto que si terminamos aprobando un acuerdo pocos días antes del veintinueve de marzo puede que necesitemos un tiempo adicional para aprobar legislación esencial si somos capaces de hacer progresos antes puede que no sea

cadena SER Madrid

Voz 1434 03:07 o para trasladar a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en el centro de Hortaleza se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER los trabajadores del albergue cuarenta personas van a ser trasladadas a otros centros de la comunidad pero no entienden por qué no han mantenido el servicio en manos públicas Elena amoral de CSIF se podrá

Voz 11 03:24 en hacer cargo de este centro de menores y no ser trasladados a su centro de trabajo es inconcebible que la Comunidad de Madrid y no tenga sensibilidad hasta la la tutela de estos menores no acompañados hice lo de

Voz 1434 03:38 que las manos privados los taxistas se concentraron esta mañana en la sede de la Federación Profesional del Taxi en Vallecas donde siete de ellos siguen en huelga de hambre hoy la protesta prevista para esta ahora frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova sea suspendido como gesto de buena voluntad de los taxistas para conseguir

Voz 1508 03:55 es un acuerdo que sigue sin llegar en Hoy por hoy G

Voz 1434 03:57 Sanz ha acusado a la comunidad de no negociar sólo impone su criterio dice ya ha defendido al sector muy criticado en los últimos días por el Gobierno regional

Voz 12 04:05 estos mismos vándalos que alguna de califica que luchaban por nuestro puesto de trabajo son los mismos taxistas que el 11M trasladaron a los heridos en los atentados que durante una semana prestaron servicio gratuito a los familiares de esta víctima que son los mismos taxista que a las de la cuatro la mañana están disponible para todo la persona que se quieren cargar este modo de transporte quieren privatizar lo Isidro lo perdemos se van a quedar sin este servicio

Voz 1434 04:32 acabamos de saber que el diputado de Podemos en la Asamblea Jacinto Morano va a ser el sustituto de Ramón Espinar en el Senado así lo ha decidido el grupo parlamentario en la Cámara de Vallecas tras la dimisión de Espinar y la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por estafar a compradores de vehículos de alta gama procedentes de Alemania la organización ingresaba entre cinco mil y quince mil euros en concepto de señal los clientes no volvían a saber nada de su compra

Voz 1995 05:21 buenos días José Mota qué tal

Voz 1132 05:24 digo

Voz 1995 05:25 la calidad es a la par la paga el eso es verdad estás bien

Voz 1132 05:32 sí bueno y trabajar en otras ocasiones pero bueno cansado sí pero bien bien feliz no es viéndose te no claro agotado ha votado por tanto trajín que he llevo pero pero bueno contento contento descansaremos a que no no hay problema tampoco magnifica hemos esté daño momentáneo

Voz 1995 05:55 pero tú sabes que gente que te va a ayudar de todas esa lectura

Voz 1132 05:59 dame dame teléfonos ya que

Voz 1995 06:01 de tarjetas el próximo domingo veinticuatro de febrero se estrena el título a lo largo el Ros de José Mota en Comedy Central pero es posible que gran parte nuestra audiencia José no no no sepa que son

Voz 1132 06:17 Rus chamuscado ruedas rúas bueno pues es un chamuscado que te hace la gente un despiece vamos Pelle G dicho de otra manera en lenguaje en lenguaje vieja Elvis visillos sería el el despeje pero públicamente es decir si hemos de hablar mal para que es hacerlo por la espalda vamos a hacerlo

Voz 14 06:41 Cara a cara no usted aquí en un sitio a una hora concreta que exactamente con amigos

Voz 1995 06:50 entre sí lo que pasa es que esto la radio gestos de las bombillas

Voz 1132 06:55 las entrecomilla tú quedas

Voz 1995 06:57 ha sido una hora con amigos correcto a que te pongan a parir sí señor

Voz 1132 07:01 el hilo más graves que voy

Voz 14 07:05 José está pasando tío como tú en un éxito eso la fin

Voz 1132 07:09 el mundo no el fin del mundo no la fin del mundo pero como tu conejito qué necesidad con dinero

Voz 1995 07:19 no pasa nada quiere decir si se dice

Voz 14 07:22 claro que necesitará vestidas de negro que bueno

Voz 1132 07:29 cuando se despeje de este tipo así colectivo quiero pensar que muchos de Money los salen entonces digo bueno vamos a pegar el gran gol p ya que me dejen tranquilo que no creo que lo vimos afición even a de cogen gusto lo vamos a ver

Voz 1995 07:51 no lo único pero no es la primera edición de de un que tiene mucho éxito muchos lugares del mundo también aquí en España ya se emitió con mucho éxito insisto uno con el Gran Wyoming

Voz 1132 08:00 señor yo no sé si todos no

Voz 4 08:07 no puede no quedan

Voz 1132 08:10 no mejor no coger nada porque si cojo mes tendré más tiempo del que no puedo estamos en en directo

Voz 1995 08:17 decir que te está llamando Mi mami

Voz 1132 08:21 si no no no pero no cojo ahora la llamo por Dios le puedes quitar el sonido el teléfono si esa segunda sí sí sí una tercera ya sería insultante espera que era no prisa no y ya está decía yo que el rock and roll

Voz 1995 08:36 sí hizo uno con mucho éxito al Wyoming así se despachaba a gusto

Voz 10 08:41 Yolanda Ramos Yolanda Ramos aquí presente es un estímulo para todos los que nos dedicamos a la televisión si tú puedes todos podemos Holanda eres absolutamente necesaria en cualquier caso para la televisión porque la televisión necesita personas que cobren poco para que los proyectos salgan adelante

Voz 1995 08:58 también se hizo el roast a Santiago Segura amiguete que aguantó palos como este de su amigo Álex de la Iglesia

Voz 10 09:05 seguro que te preguntas por qué no te denominan a

Voz 15 09:08 mejor interpretación por Torrente tengo que confesarte una

Voz 10 09:11 de Santiago en la Academia no te iban a nominar nunca pero la culpa no es de ellos la culpa es mía lo lo puse muy claro en los estatutos cuando no

Voz 1995 09:21 quiénes son los elegidos para poner pedía calma

Voz 1132 09:25 bueno pues mira Josema Yuste Santiago Segura Marta González una grande de la comedia no tan conocida como estos pero una grandísima de la con idea Ignatius Revilla espera tantos Miguel Ángel Revilla Miguel Ángel Revilla el presidente de Cantabria quiso venir además estuvo especialmente brillante pero tú crees que tenga llevan Revilla pues mira un amigo común que se llama Tzipi que fue el que nos presentó hay una mixta muy muy sólida desde julio Luis Piedrahita Luis Piedrahita exactamente me decía yo si es que lo paso mal porque te quiero tanto que me cuesta me cuesta meter pues ya digo hombre hace un ejercicio de tal y al final lo hizo sí pero me decía es que lo paso mal porque yo no no yo te quiero mucho entonces pero pero al final is salva un youtuber que lo hizo estuvo muy bien el chico muy bien

Voz 1995 10:42 esto ya se grabó esta semana vamos se engloba esta semana ese piensa admite el día veinticuatro se ya Ana Alonso Anabel Alonso estaba como decía eh

Voz 1132 10:52 a ellos exacto

Voz 1995 10:54 porque es verdad que la broma es está bien pero a veces no dice en broma aquello que la gente enfadada dice un montón de verdades quieres decir que

Voz 1132 11:04 si realmente hubo algunos es un está cuando de verdad no no me dieron eh pero coño es todo lo que te vas de verdad me llamaron taca año que mis especiales ese que ya estaba bien cansino diecinueve años haciendo especial en Nochevieja que tenía que pedir perdón que soy muy cabrones que muy cabrones divertirnos lleva diecinueve años haciéndolo y si soy mayor y también especiales tú y yo me parece que somos un poco cansinos de de los medios radiofónicos y televisivos baño ya que son mucho

Voz 1995 11:44 días pero ir ir pensando ahora

Voz 10 11:47 pero esto es el cancilleres tales ni darme la puntilla ya no ya no

Voz 1508 11:54 H A todo depende como cuando el toro sabes

Voz 1132 11:57 qué queda así un poquito y bueno pues no pero pero esto quién e Ignatius brillante maravilló eso

Voz 1995 12:07 me sentí súper bien sabes qué pasa que me parece tuvimos un formato muy divertido porque la gente es muy divertida que lo haces divertido pero después como en esto tiempos donde la critica es tan punzante tan hiriente tú pones la tele es que lo cualquier tenerle me parece fantástico que ella un exorcismo cómicos donde Messi se puede decir todo entre las que hay que ser divertido y gracioso

Voz 1132 12:29 sí sí claro pero racional lo que has dicho que me parece muy interesante están en nivel de insultos en televisión en cualquier cosa que por comparación yo fui a qué me ha la ganan menos de lo que ha ganado vendiera herir

Voz 1995 12:46 con tu que además vamos a algo de eso pero vamos a tener tiempo sobre tu durante mucho tiempo ir porque llevas mucho tiempo haciéndolo insisto siempre has querido con tus programas aparezca la crítica social a la política de una forma muy paródica pero en ocasiones dándonos leña a todos como panes en estos tiempos días hacer lo que hiciste hace diecinueve años parece que vamos evolucionando hacia lo que que la permisividad

Voz 1132 13:14 tú podrías volver a plantear lo que plantea esto hace

Voz 1995 13:16 diecinueve años

Voz 1132 13:18 quiero decir quieres decirme que si el humor transita cada vez más por pasillos más estrecho pues sí pero es una respuesta compleja hay una pregunta compleja en el sentido de que a mí cuando me dicen no echamos la vista atrás y vemos cómicos que tú estás de acuerdo con aquellos chistes que se hacían de haber digo esa pregunta es tramposa porque lo que no se puede hacer es traer lo de entonces a ahora juzgarle con él ahora a lo que hay lo que se hizo entonces estamos siendo tramposos otra cosa es que claro claro es que es que es complicado porque se han conseguido logros sociales derechos de de colectivos de un montón y claro eso es acojan ante bueno qué es lo que tiene que ser paralelamente el humor pues y a veces te sientes secuestrado ciertas cosas entonces es es es como muy complicado donde se establece la línea de lo políticamente correcto no hay estamos no da un paso más ya no es muy difícil sabe que lo no Mino a mio a mí no me gusta de hecho muchas veces preguntas oye tú establecería o prohibidos en el humor no nunca nunca no me gustan los letreros de prohibido dicho esto diré que es complicado sí que creo en que cada uno o cada compañero que haga humor pues tiene sus valoraciones propias y yo estoy de acuerdo con la valoración de de cada uno Si es coherente a lo que uno siente y uno piensa cualquier decisión en ese sentido me parece que está muy bien otra cosa es que pero pero iban algo vale pero así decides oye yo mira aquí me encuentro bien y es coherente con lo que yo siento y pienso pues yo lo respeto es muy complicado gestionar ajustar la moral un éxito que yo creo que existe una línea ya que se pare lo que es de lo que tiene que ser lo lo que no puede ser es muy difícil que la pregunta preguntadas hecho tela sí sí ya lo creo como todo tu hijo mío diecinueve años de bueno a lo mejor es exagerado un poco son dieciocho preocupados caso mayor de edad

Voz 1995 15:40 vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con José Mota el día veinticuatro le ponen a caldo

Voz 1132 15:48 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:33 es el creador de uno de los más grandes personajes de la historia de la televisión

Voz 14 18:38 la vieja

Voz 22 18:43 las esquelas enviará comprar comida salga a tiempo a comer ellos compran comida al caso no estarían con no vamos un avión

Voz 1132 18:59 está muy bien ese retrato

Voz 1995 19:02 de este país me llamarán pero iríamos

Voz 1132 19:04 lejos Toni yo creo que es un retrato del mundo porque la curiosidad es de aquí es de Nueva York en Nueva York no hay viejas del visillos pero hay viejas del Store que corren el story miran a los de Wall Strett es es las formas son distintas pero los fondos son los mismos

Voz 1995 19:27 es la curiosidad

Voz 1132 19:28 pero no cuentes no exactamente que ella lo cuento yo cuando

Voz 1995 19:35 es genial en eso en la parodia en en asumir no solamente se nota mucho cuando pasajes conocida en asumir las formas y el fondo del personaje el captura un poco el alma en en el caso de vieja el bolsillo todos conocemos a la vieja Elvis sigue hace un retrato global de alguien a quien todos conocemos y eso me parece de maestro

Voz 1132 19:57 lo que pasa que he tenido la gran fortuna en hacer en un sitio pequeñito grande a la vez a veces lo digo digo el nos ruido de de mi pueblo que habla de Madrid que es mi casa mi maravillosa casa muy Montiel es mi pueblo del que me siento súper orgulloso evidentemente pero él no ruido cuando te alejan de la ciudad el tiempo como que va más lento no a medida que te vas alejando doscientos cuarenta kilómetros de Madrid y de repente el reloj empieza a correr un poquito más despacio es la sensación aquí vimos tan

Voz 1995 20:32 el igual que igual alguien alguien desde fuera llega a la ciudad eso es el reloj se nota que

Voz 1508 20:36 pero el género exactamente entonces

Voz 1132 20:39 era la gran fortuna en que él no ruido de de mi pueblo me deja escuchar Iber cosas que la gran ciudad no me deja he tenido esa fortuna porque el paisanaje que conforma un pueblo yo creo que es precioso porque es el patrón de lo que ocurre en grande no existe el patrón de el listillo sobrado el no sobrado el en el que es mejor tipo el que no es entonces la vieja visillos es algo que yo de pequeño viví pero no una muchas y eso va dentro de entonces sí que hay como una especie de percepción del espectador de lo que sentían NIDA como verdad llega aunque no conozcan exactamente quién es esa persona da igual pero yo lo cuento como cierto como verdad y la gente lo recibe como tal

Voz 1995 21:32 ya te es aprender vocabulario palabras maravillosas que se utilizan a día de hoy no en supuestamente ámbitos cultos error pero es una pérdida termina que todas esas palabras dejen de utilizarse

Voz 1132 21:46 se por estuco

Voz 1995 21:48 la cuando términos de yesos

Voz 1132 21:51 pues mira lo tengo que contar yo tengo la sensación de que llegados por decirte los años ochenta este país cometió un pecado tremendo con los pueblos es el le dio la espalda a la entrada de empezó la clase media a funcionar bien afortunadamente y empezó a entrar dinero en las vidas de las personas y es como que nos avergonzamos de la cultura rural que tanto identifica y es la seña de identidad de este gran país huir de eso no de dónde eres no yo soy de Madrid no tienes un pueblo mira lo abraza lo quiere heló entonces yo es que he sido he tenido consciencia siempre de la de la grandeza que ha supuesto para mí haber nacido en este caso Montiel porque me ha dado tanta riqueza esas palabras de las que habla ese lenguaje de nuestros abuelos hilos padres y bisabuelos y demás en los pensamos que por que nacieran entonces si estuviesen trabajando en el campo era gente eran gente sabia sabia dar la espalda eso me parece de una pobreza espiritual enorme enorme

Voz 1995 23:03 pero fíjate que hombre no

Voz 1132 23:06 no claro por supuesto empezamos a tener ese complejo decir claro que sí tengo tengo mi pueblo tengo mis abuelos tengo esas palabras de las que hablas porque el lenguaje es una cosa viva que vive las palabras tienen vida propia pues eso cuando yo suelto dicen un palabro ese palabro Cala que que que no es que no es mío por ejemplo la palabra cansino es una cosa muy manchega cansino que viene a ocupar un hueco en la generalidad de España que no que no estaba ocupada entonces cuántos se ha quedado se ha quedado como como algo que lo utiliza muchísima gente el lenguaje es una diosa muy rica y muy hermosa entonces

Voz 1995 23:46 el vértigo porque tú hay muchas expresiones muchas muchos giros que ha incorporado al castellano no sé si hay un acuerdo con la red pero hay muchas formas de hablar ya lo solamente la palabra sino la forma en la que dice es la palabra que que están ya metidas en el hipotálamo de esta saciedad eso te de responsabilidad

Voz 1132 24:03 una gran un gran poder conlleva una responsabilidad no oye

Voz 1508 24:08 a veces somos dos nada más lo has tenido que contaros siempre preguntan quién es el otro que no es otro sabes que tuvo

Voz 1132 24:15 una llamada de el señor Villanueva antes de me parece que esta ya no está en serio yo no verdad de la Real Academia que no sé si si eso vale me llamó me llamó porque dice un personaje que se llamaba El hombre de la RAE y el hombre era RAE el planteamiento era que era como una especie de Tío de la Vara pero del lenguaje pues con esto de los móviles tal vamos perdiendo el bien a hablar y entonces cuando decía a haga de haya pues aparecía este tío perdón caballero salía de la nada con nombre y una capa y un diccionario de la RAE diciendo no se utiliza o no es el uso adecuado puesto que entonces con cultivos todo pues yo explicaba la la el uso correcto lenguaje les encantó me llamó me enseñó la la Real Academia ganó conocía que es un sitio maravilloso son oí entiende luego me regaló un ejemplar de el primer el diccionario que se hizo copia claro precioso la verdad que fue una mañana maravillosa

Voz 1995 25:19 la Academia ahí están todos los asientos caídos

Voz 1132 25:21 vi es fácil identificar el de Pérez Reverte

Voz 1995 25:24 la espada le hace un canto a la tele se acabará algún día tú llevas mucho tiempo diecinueve años que son mucho tengo diecinueve años eh en el fin de año hemos visto Se cuando cuando problemas la los forma has hecho capítulo de hoy no sé no sé cuántas horas no sé cuántas horas y horas

Voz 1132 25:47 podrías pasar una semana seguida en T dos días y noches viendo viendo programas con tuviese la tele acabar alguna vez no

Voz 1995 25:57 las nuevas generaciones vienen con ayudó vienen con las plataformas con HBO Got to es que la tele qué tal y como sentarte a coger la tele a las nueve que empiece tu programa o las diez eso acabara quiero

Voz 1132 26:09 pensar que convivirán ambas cosas no hombre a pasar dentro de cien años nadie lo saben hoy más como a los cambios pero yo creo que la tele e internet es en este momento se han dado la mano si están conviviendo no la opción de poder ver tú aquello que quieres a través de You Tube pero también hay una realidad ahora mismo que es los grandes desembarcos de plataforma como ese veo Nec etc etc o Movistar no gusta ver en pantalla grande tus Luis tus pues eso no quiere decir que los jóvenes pues pues en el móvil pero pero lo que me quieres decir Tony es que llegaron momento en que sólo veamos televisión a través del la única y exclusivamente yo creo que no yo creo que la tele grande existirá no sé en qué proporción se va a consumir en relación al móvil no

Voz 1995 27:07 Ignatius las arreglaba ya entonces está

Voz 1132 27:09 hemos en el pleito en este momento porque yo le pedí la custodia cómica de sus vidas la película El partida la custodia cómica humorística es haber hubo una

Voz 1995 27:20 bueno pasa nada la vida unos equivoca cierta veces pero un rifirrafe nominaron al Emmy que no se lo dieron claro se dieron a Ignatius empezó Ignatius no sé porque con él

Voz 1508 27:32 no sólo le voy a mandar a José Mota recoger el Emmy sino que le voy a mandar a José Mota a recoger a mi hijo al colegio

Voz 0660 27:40 voy a José Mota a recoger a mi me voy a pagar un vuelo a Nueva York el lunes diecinueve de noviembre para que el record Lemmy en Mi nombre en la ceremonia

Voz 1132 27:55 no tienes ya creo yo tenéis hablado ya la tengamos habla estamos ahí intentando arreglarlo antes de llegar al pleito en sí mismo con sus abogados me parece que le lleva todo Broncano sí buenísimos como digo como abogados que nada la la verdad es que ha sido ha sido lo digo sinceramente un descubrimiento para mí como cómico ya le conocía ya sabía lo maravilloso que es personalmente ha sido un descubrimiento me parece un tipo entrañable

Voz 1995 28:31 bueno recuerden el próximo veinticuatro de febrero a las diez Comedy Central podrán ver el roast el despeje de peaje de José Mota por parte de de amigos que te quiere ser tus amigos no te olvida con menos cariño

Voz 2 28:45 uno pero bueno vamos a darlo por válido

Voz 1995 28:48 pues te llevas tanto tiempo en nuestra vida el arte cuando porque si un abrazo casi un alguien se encuentra José Mota por la calle de lo era habrá déjame

Voz 1132 28:56 sí que te diga una cosa rápida la Cadena SER para mí es algo especial y te digo porque en mi primera entrevista duda peritos hasta que en hicieron yo nervioso porque estaba en la radio me la hizo tristemente desaparecido Joaquín Luqui vaya en la planta segunda este edificio me parece todas la radio y que entraba luego plasta Così decibelios que lleva mucho tiempo me hizo la entrevista Joaquín Luqui más grande de ha apostado tiempos sí

Voz 1995 29:28 José imposibles por la calle José Mota del un abrazo que se lo merece por lo que sea

Voz 2 29:32 ella algo muy hablaremos Honorato gracias un abrazo hoy por hoy con Toni Garrido

conecta hoy por hoy través de nuestro Twitter

Voz 7 31:13 mis trabajos empezaron a referido en un jardín de Tebas toda esa noche no dormí pues algo estaba combatiendo en mi corazón me levanté poco antes del alba

Voz 33 31:24 esclavos dormía la luna tenía el mismo color de la infinita Arena un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mil rodó con una tengo nuevos insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad respondí que era el de Egipto que levantaba las lluvias otros el río que persigo que picó tristemente el frío secreto que purifica de la muerte a los hombres

Voz 1995 31:52 oscura sangre manaba del pecho me dijo que su patria

Voz 33 31:56 montaña que está del otro lado del Ganges y que en esa montaña era fama de Usain caminaba hasta al occidente donde sacaba el mundo tiraría

Voz 1995 32:04 el río cuyas aguas están la inmortalidad

Voz 33 32:07 agregó que en la margen ulterior se elevaba a la ciudad de los mortales pican baluartes en fin

Voz 7 32:13 Teatro Si templos

Voz 33 32:15 antes de la aurora murió

Voz 22 32:18 pero yo determine descubrir la ciudad su río

Voz 34 32:21 ignoro si creía alguna vez en la ciudad de los inmortales pienso que entonces me gasto la tarea de buscarle Flavio Proconsi Julia me entregó doscientos soldados para la es también reclutar mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos que fueron los primeros singles

Voz 32 32:41 el alero Jorge Luis Borges mil novecientos cuarenta y nueve en plazo

Voz 35 32:48 de escuchas

Voz 2 32:54 a escuchar hombre siempre es que eso es patética siete humillación masculina por una banda Eusebio Poncela en qué momento dice voy a ser actor

Voz 7 33:07 son los cinco meses que se queda mucho más listo que ahora

Voz 36 33:11 la como hacéis en el teatro eh que se diferencie de la vida para mezclar mentira hay verdad pondría Diegos Les Luthiers quiso arreglar esa esa es la madre del cordero no hacer verdad de las mentiras Tozo vende más que un lunes por ejemplo Eva

Voz 7 33:31 lo mejor humor la de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora

Voz 1995 35:14 con Toni Garrido ha hacen mucha falta llegan las chicas buenos días de levantarán presidenta de las chicas el espacio de la risa

Voz 10 35:27 que me adelanto buenos días o la Toni o la todos y todas hoy vengo de la mano de mi favorita la favorita María Guerra buenos días hola qué tal buenos días

Voz 1132 35:39 es la favorita

Voz 10 35:42 a qué es esa película maravillosa de Giorgos la sentimos con esta guardo la pobre tuvo diecinueve hijos diecisiete diecinueve dos vivieron un poquito

Voz 7 35:51 en aquel entonces por eso tenía tantos conejos como digo

Voz 10 35:54 no el habían muerto sin hacer spoiler hay una escena maravillosa donde se superponen así como las caras de dos de las protagonistas conejos no que es una escena muy fuerte yo sin querer me fui a lo de Vox digo estarán pensar llevando pues me destrozo

Voz 1995 36:11 vale recuerden ustedes que un militante simpatizante amigo de Vox dibujó hace una semana dos el logotipo de la formación

Voz 10 36:20 con con hijos muertos de una idea quisiera aplaudido por todo el mundo el marketing aparecía el diseño gráfico ha aplaudido la idea de hacer logotipos con animales muertos precioso bueno vamos alto pero en la actual

Voz 42 36:32 es la pura actualidad yo estoy regular porque si hay algo que no quiero ser en la vida es poco moderna rancia decadente trasnochada y resulta que he leído algo esta semana que me ha trastornado es un tuit de Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la Comunidad de Madrid dice no hay nada más trasnochado que el feminismo que sólo habla de mujeres

Voz 2 36:54 ayuda

Voz 10 36:55 pues luego está el que habla

Voz 2 36:57 el formal de

Voz 10 37:00 este torneo

Voz 1508 37:03 yo soy pues mejor porque uno hable feminismo de Super Bowl

Voz 42 37:06 las otras cosas que empiecen por Fem fémur no se me ocurre mucho más de que podemos hablar

Voz 1995 37:15 Abel y Ayuso si yo soy hombre si puedes brecha muchas cosas

Voz 42 37:18 pero qué pasa con el feminismo el han dicho también los de Vox que estaba adquieren la igualdad de oportunidades para los taxistas

Voz 21 37:26 hay hilos conductores de Uber

Voz 10 37:28 bueno pues el feminismo pues somos personas las mujeres las mujeres del Pepe también son personas la mujer de Vox son también personas que a mí me resulta realmente triste y lo digo en serio porque me parece que que un político una persona con una una servidora pública tenga esa falta de humanidad pues no no vas a comerte un rosco Isabel os quiere decir que su carrera claro a quién dirige ese mensaje esa está hablando a los de la manada es quiere decir que quiere que sus votantes son los votantes de la manada que no tiene ninguna

Voz 1995 37:58 tampoco hace falta haría

Voz 10 38:01 mira si te haces humanización de lo que le pasa a mucha gente que además los hombres yo creo que no los hombre no son así necesitamos hombres que hagan talleres oye vino yo te digo yo que no es que lo que claro por eso me parece horrible pero si queréis hablar día a ver si lo digo

Voz 1995 38:16 no

Voz 1132 38:17 Cal Sari Cani sí

Voz 42 38:19 arde mujeres vamos a hablar de tendencias que parece esto es una tendencia que viene muy fuerte viene de los países nórdicos nórdico se está implantando aquí se llama calzar y Cani tú sabes lo que significa Tom pues consiste en emborracharse sola en casa en ropa interior entonces es una nadie si se ilustra siempre a la noticia con una chica medio desnuda en su casa tomando una copa de vino que digo

Voz 10 38:42 el en de toda la vida en eso que es en tu pueblo finlandés finlandés Kaurismaki es típico alegría pelotas en casa no se lo digo que es típico pero pero te lo has hecho pero yo no la he hecho no pero yo creo que se quedan cosas que paga como San Fermín oye hoy bueno tú sabes que tenemos amigos que practica esto ilustre después pero pero en ropa interior hombre Porfirio

Voz 42 39:16 a mí me parece bien todo amiga a la espalda de la posguerra no pasaba nos quejamos de España fíjate yo digo si queréis teatros ponerle cerebro a cero no pensar que no le dais al alcohol poner

Voz 16 39:27 cosas como éstas

Voz 10 39:33 porque hoy quiero hablar de lo que según vosotras el debate de la semana pero que lo mismo no ha trascendido son cosas de Celia que dice alarde culos he dicho Cuno culos feminista

Voz 42 39:49 correcto orden esta semana por lo menos en mitad en que claro como ahora cada uno se informa

Voz 10 39:54 un poco impersonal Vives

Voz 42 39:56 en un universo pero Robben que me llame feministas entonces de repente me ha llegado esto digo que es interesante es decir enseñar el culo en Instagram en redes en poder así es feminista o no es nada de eso parece una chorrada pero no porque además hay demasiadas mujeres sobre todo chavalas que están enseñando mucho el culo en Instagram no es un caso aislado conclusión estuve metiéndote cuando quieras María enseñarse desnuda en pelotas desnudo en redes sociales es un acto de libertad total a tope con eso quitada unos su cuerpo que lo deseen y que haga lo que quiera pero aunque lo acompañas de una frase Simon de Beauvoir salen son una fuente de la mi culo mi reglas eso no es feminista no lo hace feminista y no en poder a eh

Voz 10 40:38 que que él como si ponen perdonen la foto mucho Athletic es como si te apetece hacerlo hazlo pero el día que justificarlo como que es algo que lo que no entiendo es el Debate Feminista osea sencilla

Voz 42 40:50 de forma parte de la exhibición de grasas chicas que dice no esto que lo acompañan con frases reivindicativas como justificar del el culo yo voy a recordar que es tiempo de vales facilita

Voz 10 41:01 eso sí habilidades a alguien en una situación de

Voz 42 41:03 discriminación y desigualdad entonces le dota de recursos para que alcance cuotas de poder para que llegue a la toma de decisiones

Voz 10 41:11 tienes un mal culo llega foro coches y no es que eso

Voz 42 41:14 lo interesantes y tú tienes un culo entero normativo quiero decir culo señora a Proof con el serio López claro un culo que perdón Tom

Voz 10 41:24 normativo culo no yo estoy una inteligente de decir pero lejos todavía mucho caso castellano el Úrsula Corberó su culo es hetero normativo nos Angulo que gusta al hombre pero el se ajusta la norma de belleza pero patriarcal correcto si usted sale de eso Sahún culo con Efe flaco que no se ajusta a esa imagen entonces sí reivindicar vigilia estamos culo pero los chicos yo sí que antes que muestran su torso que no tiene ningún interés que a mí me parece que las redes está bien para hombre Edward Snowden hizo cosas porque tras

Voz 42 42:05 en dentales en las redes si hay una denuncia política es trascendental estos forma parte del del escaparate mundial que es una chorrada No one bueno quería sacar este tema porque

Voz 10 42:15 qué te pregunta un feminista pionero yo creo que dice que esto no es feminismo porque yo creo que cuando empezó todo esto su reacción fue precisamente contra esto no

Voz 42 42:25 claro sí sí sí por eso a mi me parece que no pero la verdad y libertad es como si ser verdad pero que no es forman parte sobre todo es ofrecer algo que que gusta al hetero patriarcado porque sino lo que recibes es una sarta de Insúa

Voz 1995 42:40 os prometo que le pongo todas mis sentido pero en esa entre los culos Letterman normativa hoy no no no

Voz 42 42:48 es que yo lo es un debate bastante vacío Chad en el sentido de que es mostrar algo ir darle una importancia que no necesariamente la tiene no es que la gente que se quiere enseñar en redes decide esto lo hago como un acto político pues no lo es acto político por lo que hace Femen o cuando alguien enseñó cuerpo que se sale de la norma

Voz 1995 43:10 con este apasionante debate sobre el modelaje

Voz 4 43:12 yo creo que espero

Voz 10 43:15 pues sí bueno ellos también podéis hacerlo chico si podéis enseñar los unos y a ver si conseguís comentarios modere animando al equipo

Voz 1995 43:23 cada uno

Voz 10 43:24 no salir al tiempo

Voz 42 43:26 adelanto de lo que hoy vamos a explicar largo y tendido lo que es la el término un poco de moda que es masculinidad tóxica vamos a dar solo un adelanto y lo explicaba la semana que viene si queréis vamos a hacer esto ayudadas por un ejemplo clásico español El Fary

Voz 43 43:45 hombre blandengue el ERE test sea hombre de la bolsa de la compra hay un que debe citó el carrito del niño con el coche de que eh me parece bien pero ya te digo que hablamos del eh abusó mucho de eso de la ira de los

Voz 10 44:01 bueno esto es es es dulce vi nada que El Fary este trasnochado no pasa nada porque está descansando claro con la plaza nada

Voz 42 44:12 para quienes explicamos bien que es la masculinidad tóxica

Voz 10 44:15 la Guardia

Voz 2 44:18 señor

Voz 10 44:20 gracias María Guerra gracias a lo aportación ha sido culpa todo de Celia yo veía Montal

Voz 2 44:27 va gracias

Voz 7 44:31 Toni Garrido

Voz 45 45:00 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez el dice usted que sobre todo le pasa

Voz 7 45:09 los fines de semana y si los fines de semana a todas horas sábados y domingos toda la tarde toda la noche hasta la una y media de la madrugada

Voz 44 45:18 se mire se va topando ustedes D L S M son píldora

Voz 46 45:24 de Don Luis Suárez dile a Montes Perales Ashton usted y cuando son el Morse contra problema ninguno porque escucha la mente a don Luis por encima

Voz 7 45:32 hablando ese canto perdidos es que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted armado un rollo que te vamos que no sé es lo más bonito que hay en este mundo Chrysler

Voz 47 45:44 pues no me lo esto no

Voz 54 49:02 pues mira

Voz 13 49:06 eso eso

Voz 54 49:09 es una pena que ni FAS diría hoy

Voz 1995 49:24 escucha es la de Sophie Auster es cantante compositora es en Nueva York y como anticipo a su apellido es hija del que es probablemente matrimonio de escritores más popular del planeta Paul Auster Easyjet Hosbec sido actriz modelo pero su verdadera vocación es la música y lo es desde hace ya algún tiempo hoy está en España para presentar el que va a ser su cuarto disco se titula La Venta el próximo quince de marzo

Voz 4 49:58 Mexico y ahí hay mucho latino

Voz 14 50:01 Sofía será muy buenos días vale

Voz 1995 50:08 bueno muchas gracias por estar aquí enhorabuena porque más este disco llega después de un proceso largo si podemos entender la voz desafíos a través de Alberto Cabrerizo o la Alberto

Voz 1132 50:17 hola buenos días porque sino les vamos a poner una voz

Voz 14 50:20 eso sí que no tiene

Voz 1995 50:23 la primera pregunta les estamos que seas muy sincera la respuesta tú has venido a España huyendo de la ola de frío que hay en tu país tus paisanos están a cuarenta grados bajo cero

Voz 14 50:36 excluido

Voz 7 50:42 Chubby piscina o cómodo semana haciendo Europa la verdad es que no

Voz 1995 50:46 divida este tiempo era absoluta eso sí no vuelvas aunque no espera a la primavera la primavera buen tiempo bueno tardes dicen que escuchamos se titula en Mexico México es el primer single del disco hay un punto de postura política en hilillo de presentarte ante el público con una canción titulada Mexico viviendo un aire político en Estados Unidos donde precisamente te tratas de poner un muro para que no veamos a México

Voz 7 51:17 Sam Sven Kramer recibí bastante tiempo antes de que fuera elegido un presidente entonces no era una declaración política pero era un poco el momento en el que el Single salió

Voz 10 51:37 pues extraerla

Voz 7 51:41 no Laurent espera un poco un poco irónica como rara Jaime estamos viviendo en torno en los Estados Unidos

Voz 10 51:53 por eso está tratando de construir

Voz 7 51:55 muro comunas dicho pero creo que bueno eso puede colegir un poquito de todo este entorno al tema de la cultura vasca cosas que no he podido sacar en claro después de visitar México y a la gente que conozco de él

Voz 1995 52:15 si hay alguien que ha vivido en un ambiente cultural artístico ha sido Sophie es el mayor de los ochenta noventa céntimos maravilloso pero explícanos como es el viaje hasta Suecia porque este disco lo grabas a las afueras de Malmö

Voz 14 52:33 en una granja Sophie quiere pasa hay

Voz 7 52:44 embarcó en este proyecto de este disco de haber terminado el el último disco me fui al Jeffrén con diferentes productor grabé un disco entero en mitad del proceso el disco no era el tipo de una disco que quería hacer sino que estaba haciendo por un camino equivocado entonces pues me desiste de lo volví citó a ponerme delante de la mesa de sonido empecé a escribir las canciones busque un productor que creía que se podía ajustar bien al estilo que yo estaba tratando de crear a través de me lo presentó amigo

Voz 14 53:32 un amigo esa máquina me presento autor non

Voz 1995 53:39 hay extremis desfiles SGAE Store

Voz 14 53:41 el editor Johansson

Voz 7 53:46 con quién vamos a hablar pues envié muchas de mis canciones me dijo bueno pues ahora mismo está bastante bien en esa Suecia por qué no te te quedas aquí en casa donde donde estoy invitamos a algunos músicos y vamos a ver qué podemos hacer con nuestras canciones y resultó ser un entorno muy cálido y muy cómodo hay que en porque empezamos a trabajar en querer estuve durante bastante tiempo así tiene

Voz 10 54:25 pues sí te vamos juntos de verdad

Voz 7 54:28 el te vimos muchísimo vino de Brick igual que va bueno pues grabamos en el estudio que tenía en casa empezábamos a canciones las que hay entonces alguna orgánico calmado muy relajado una experiencia extraordinaria

Voz 1995 54:45 vamos en primer lugar a señalar que la calidad el disco está muy lejos a la calidad del vino con el que se grabó esta otra canción el nuevo disco de Sofía ostras

Voz 28 54:59 ah bueno

Voz 1995 55:03 no

Voz 13 55:11 el maquis eh

Voz 1995 56:04 hacer que esta mañana esté con nosotros una curiosidad personal Safin fin tu casa hay más libros son más discos a una pregunta garajes discos más negros

Voz 7 56:25 puede iba más o menos igual

Voz 1995 56:28 más que puedes descubrir la personalidad de Alien viendo los libros que le dicen de Titus libros que dice de tu disco Pruna que diferencia estos discos

Voz 14 56:44 yo vengo a mayor de otros

Voz 10 56:58 bueno hay ahí

Voz 7 57:00 que ya recuerdo cuando era muy joven pues puesto quitó contra la contra corriente de lo que es estaba escuchado

Voz 12 57:13 de esto no me hizo la persona más popular del colegio a la verdad

Voz 10 57:18 sí

Voz 12 57:19 entonces cuando estaba creciendo pues teníamos estas cajas con varios

Voz 7 57:22 a ver si recuerdo chica al filme aún dijo que solamente tenía cantantes mujeres principalmente también tenía Saint Simon Garfunkel pero

Voz 10 57:35 sí

Voz 7 57:36 pero principalmente a mujeres saben dice

Voz 10 57:40 sí lo es pero bueno digamos que yo giraban entorno artistas

Voz 7 57:42 de los sesenta y los setenta no escuchaba y mis amigos y excompañeros girando en torno a sí pero luego de música también en torno a estos cantantes escritores de canciones llena no es demasiado el más moderno pero bueno sean tratando de buscar gente que me gusta dijo