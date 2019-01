Hoy por Hoy (31/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 2 00:08 mañana intensa el resumen con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:11 datos de qué tal buenos días y una mañana muy intensa que pasa ahora mismo por Barcelona porque el funcionamiento de los WC en la Ciudad Condal queda en el aire a partir de mañana tras el anuncio de la compañía Uber de suspender su actividad tras las medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno catalán la otra gran plataforma Gabi Fay anuncia algo parecido a través de una nota señala que mañana comunicará a sus asociados que sí consideran expulsados de la capital

Voz 1600 00:35 el catalán a Monica Peinado a partir de mañana Uber suspende sus servicios en Barcelona el director de esta plataforma en España Juan Galiardo culpa directamente al decreto que hoy publica el Diario Oficial de la Generalitat y que entrará en vigor mañana

Voz 3 00:48 ante las restricciones a las vs aprobadas por el Gobierno catalán nos vemos obligados a suspender el servicio de Uber ex en Barcelona a partir de mañana seguimos a disposición de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para

Voz 1995 01:02 todo en un comunicado enviado a sus clientes

Voz 1600 01:04 asegura que la contratación de quince minutos no existe en ningún lugar de Europa y que es totalmente incompatible con la inmediatez que requieren los servicios que ellos estaban ofrecía

Voz 1018 01:14 venga seguimos en Catalunya en Reus en Tarragona los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias de lo que parece ser un nuevo crimen machista el asesinato de una menor de diecisiete años fue parte de su pareja de diecinueve que después puso fin a su vida al tirarse al vacío desde un balcón informa Oriol la vida

Voz 1239 01:30 la víctima era menor de edad tenía diecisiete años este año hubiera cumplido dieciocho estudiaba en un conocido centro de educación secundaria en Reus Él tenía diecinueve fuentes de los Mossos d'Esquadra confirman ahora que ambos mantenían una relación sentimental la muerte sucedió ayer por la tarde en el Centro de Reus en la calle entera en un piso donde Kevin así se llamaba ella se había instalado hace pocos meses los agentes investigan ahora cuánto tiempo pasó entre la muerte de la joven y el salto al vacío de él desde un quinto piso e ingresó con vida en el Hospital Juan XXIII de Tarragona pero murió poco después el Ayuntamiento de Reus prepara justo para ahora a las doce un minuto de silencio y también en la convocatoria ciudadana para esta tarde a las ocho

Voz 1018 02:12 hora doce y dos minutos el Gobiero español realiza gestiones diplomáticas para conseguir la puesta en libertad de los tres periodistas de la agencia EFE detenidos en Venezuela por el espionaje del régimen de Maduro llamado Servicio Bolivariano de Inteligencia hace unos minutos en el Congreso el presidente de la Agencia ha comentado a los periodistas que a esta hora están ya localizados esos tres informadores Rafa Bernardo

Voz 1762 02:32 qué tal pocos detalles más ha dado el presidente de la Agencia EFE Fernando García ahora es de noche en Venezuela las gestiones no pueden avanzar esto decía en los pasillos del Congreso hace apenas tres minutos

Voz 4 02:42 pues hasta ahora no sabemos más que hace ya unas cuantas horas los llevaron al edificio de la inteligencia militar a los tres periodistas de Efe y al el conductor que que habíamos contratado en Caracas nuestros abogados intentaron entrar en la sede para hablar con ellos pero no se les ha permitido y por tanto no sabemos más que eso ni tenemos ningún tipo de explicación oficial

Voz 1762 03:04 se está actuando de momento con presión diplomática dice Fernando García ha dado las gracias a los gobiernos español y colombiano por sus gestiones recordemos dos de los periodistas son de esa nacionalidad de nacionalidad colombiana

Voz 1018 03:15 bueno pues según los datos de Sindicato de Trabajadores de presa de Venezuela número total de periodistas retenidos se eleva a siete de la realidad social de ese país Nos da idea testimonios como los que ha recogido nuestra enviada especial Ana Terradillos en un hospital infantil de Caracas la carencia absoluta de medios y la precariedad salarial del personal

Voz 5 03:31 Darío uno Inca no hay

Voz 6 03:33 compresas no hay Sasso no hay guantes en estos momentos no tenemos guante no hay casas con que atender un parto Trump en este momento en Venezuela promedio de unos veinticinco mil

Voz 1995 03:47 lo llevamos

Voz 7 03:49 beber estamos hablando de entre nueve y diez dólares mensuales que se aproximadamente lo que lo que gana un médico

Voz 1018 03:55 a esta hora el Parlamento Europeo sigue debatiendo una resolución que plantea a los gobiernos de los Veintiocho el reconocimiento de Waldo como presidente interino Griselda Pastor

Voz 0738 04:06 todo a punto para este Button con el que los eurodiputados van a pedir el reconocimiento a la Alta Representante hincapié llena los gobiernos Un voto que abre la puerta a los reconocimientos bilaterales de los gobiernos que como Francia Alemania o España han dicho ya que desean hacerlo y que podrán pasar al reconocimiento unilateral sin que haya posiblemente unidad entre gobiernos europeos un voto que marcará el debate de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores a punto de iniciarse en Rumanía sin la que tiene que decidirse si es posible crear el Grupo de Contacto Europe una reivindicación española que también aprueba el Europarlamento aunque esta vez el voto divide a los grupos de la derecha más los votos del socialista con los de la izquierda muy críticos por el reconocimiento ha ido

Voz 1018 04:53 yo no lo puramente doméstico la imaginación no tiene límites a largo de pensar en fraudes para conseguir dinero en Valladolid la Policía investiga una posible trama en los tanatorios de la provincia que se dedicaba a dar el cambiazo de féretros antes de la incineración de los cadáveres se sacaba el cuerpo de uno bueno

Voz 5 05:08 poder utilizarlo como pro futuro cliente parece que se ganaba bastante dinero Manuel Rodríguez

Voz 1402 05:13 qué ocho detenidos según fuentes policiales entre operarios del tanatorio El Salvador y personal de dirección en esta operación policial que desde las siete de la mañana tienen la práctica totalidad del grupo de estafas y homicidios de la Policía de Valladolid registrando cajas y ordenadores alrededor de ochenta policías entre ellos miembros del grupo de aduanas participan a esta hora continúan tomando declaraciones y pruebas acompañados entre dos agentes judiciales los policías ataviados con chalecos reflectantes llama la atención del medio centenar de personas que acceden al recinto a esta hora para visitar a familiares o amigos fallecidos con los que hemos hablado es desde luego sí

Voz 8 05:46 esos sí eso es verdad

Voz 5 05:48 es un castigo ejemplar porque ya ha de

Voz 8 05:51 más del dolor de los famosos que lo que está pasando en Valladolid hoy tenemos

Voz 1018 05:53 además motivos de felicitación para varios compañeros de esta casa galardonados con premios importantes el Rey de España que concede la Agencia EFE que ha recaído en Javier del Pino coche Cejudo Gervasio Sánchez por sus vidas enterradas de vivir que son dos días y el Code que Don Felipe entrega a esta hora a Nicolás Castellano por su reportaje Benin un mercado de niños María Manjavacas

Voz 0733 06:11 en este momento empieza el acto en el que el Rey entregará los premios que reconocen acciones solidarias para luchar contra la pobreza y la exclusión social y entre los galardonados este año nuestro compañero Nico Castellano que recibirá el premio de manos del Rey por un trabajo sobre la situación de la infancia en Benin donde miles de menores trabajan en condiciones de auténtica esclavitud donde se puede comprar un niño por treinta euros también se premia a empresas fundaciones este año se celebra la XX edición de estos premios que hoy se entregan en la Escuela Superior de Música Reina Sofía alado aquí del Palacio Real en Madrid en un acto que precisamente

Voz 5 06:46 hasta obra gracias María pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora no toca algún previeron milagros lo habíamos cubrir yo no vamos a pedirlo porque luego te escuchamos

Voz 1018 06:59 además están personal mejor que mejor sobre esos suelos bueno lo de personado lo debe Senado lo tiene acuñado Miguel Ángel Aguilar le dice que los premios están pensión la son buenos están pensionazo son buena parada

Voz 1995 07:07 de eso eso seguimos

Voz 2 07:17 en la Cadena Ser

Voz 5 07:19 pues hoy

Voz 1995 07:21 con Toni Garrido doce y siete minutos contábamos ayer es seguro que lo han visto a través de la televisión a través de Radio habrán han podido conocer las noticias El asunto que sigue produciendo medio planeta el vórtice polar que afecta a la mitad de Estados Unidos con temperaturas de hasta cuarenta grados bajo cero hemos leído un poco más con más atenciones anotó hacia las ciudades más afectadas Chicago temperaturas por debajo de los veintiséis grados bajo cero con viento y con nieve llevando la sensación térmica te sientes realmente a cuarenta bajo cero tremendo ahí Se recomienda a los ciudadanos no respirar profundamente para intentar proteger los pulmones de respirar poquitos y estás en la calle hemos visto imágenes de vías de tren con fuego ardiendo literalmente para que pudieran circular los trenes por supuesto ser comida todo el mundo que permanezca en su casa que estén bien provistos de alimentos que aguante dos hasta que pase lo pierden digo si sigues leyendo la noticia al final casi llegando al final digan que las dieciséis mil personas que no tienen hogar en Chicago que están

Voz 9 08:24 en distintos refugios

Voz 1995 08:26 dieciséis mil personas viven en Chicago en la calle dieciséis mil en una sola ciudad en un solo lugar en Estados Unidos que según él caballo al ex director general de la Fundación Rais que lucha contra el sino guarismo Godoy José Manuel buenos días

Voz 10 08:41 hola buenos días leer la noticias no

Voz 1995 08:43 esas al final viven dieciséis mil personas sólo en Chicago en la calle que pensar en las imágenes que uno tiene la mente sobre ese ese ese vórtice polar gente que vive la calles terrible

Voz 10 08:56 pues sí la verdad es que los números en el ámbito del realismo de Estados Unidos son son terribles son dieciséis mil personas en la calle en Chicago pero si hablamos de ciudades como Los Ángeles podemos encontrar en los números con treinta mil personas sin hogar en en en las grandes ciudades bueno la verdad es que las los países más desiguales son los que generan también más desigualdad en los extremos del extremo inferior que es donde están las tasas un hogar pues se nota claramente en los países que tienen un sistema de protección y los que bueno pues se eligen otras vías para proteger a sus ciudadanos de de la exclusión

Voz 1995 09:32 pero José Manuel como una ciudad se prepara para acoger en albergues en refugios algo que vosotros no está eso pero de repente que meterá dieciséis mil personas en algún sitio porque van a morir sino en la calle

Voz 10 09:46 pues sí la verdad es que es un tema lógicamente entiendo complejísimo y que la verdad es que nosotros pensamos que requiere soluciones lógicamente más largo plazo porque al final las personarse mueren en la calle de frío pero en la calle

Voz 1 10:00 de todos modos

Voz 10 10:01 aunque no haga frío porque como sabes las personas tienen entre veinte y treinta años menos de esperanza de vida que las que las personas normalizadas no y al final el problema no es tanto el generar recursos porque un refugio tampoco es un sitio para estar siete días veinticuatro horas al día el problema al final es bueno pues que esto requiere un cambio verdaderamente estructural que ponga la vivienda en el centro de este problema esto se soluciona con políticas de vivienda y haciendo que las personas independientemente del estado en el que estén puedan tener acceso a una vivienda sustituyendo los albergues y las solución es que no son en las las instituciones que solucionan el sino guarismo por viviendas normalizadas en ámbitos comunitarios que es lo que en muchos países de Europa están empezando a comprender y nosotros desde aquí estamos intentando desarrollar también en España

Voz 1995 10:55 estoy mirando el tiempo es que es llamativo e con la aplicación del móvil estos momentos Chicago está menos veintisiete grados y dicen eso que la sensación térmica es de menos treinta y siete las máximas hoy bueno están en la máxima menos veintisiete ser la máxima en Chicago en nuestro país el ordenadamente no estamos en esas temperaturas pero por ejemplo una gran ciudad como Madrid para el fin de semana se prevé que la temperatura llega a los menos cuatro grados bajo cero en nuestro país hay treinta y un mil personas que son muchísimas pero comparamos con los dieciséis mil que sólo viven en la ciudad bueno que malviven en la ciudad de de Chicago es una cifra tremenda insisto tenemos protocolos de actuación los ayuntamientos preparados para acoger en caso de que la temperatura baje de cero realmente útiles y efectivos

Voz 10 11:42 absolutamente es decir todos los ayuntamientos de España que tiene identificado que existen personas sin hogar en su municipio tienen protocolos tienen plazas habilitadas incierto con los en función del frío para aumentar el número de plazas que cualquier persona que quiera eh se desplace a uno de estos refrescos en en el momento que las temperaturas bajan baja muchísimo esto es algo que que los ayuntamientos tienen entre otras cosas porque muchas veces es lo que los ciudadanos nos importa ir donde vemos los ciudadanos el problema no pasan frío si están en la calle pasan frío hora es que nosotros pensamos que eso no es verdaderamente el problema pero es verdad que en España tengo que reconocer que en vano porque los ayuntamientos tienen protocolos y mecanismos para que esto es para solucionar en el caso de que la son las temperaturas importante bien

Voz 1995 12:34 pues nos alegramos ya que si sea recuerdan ustedes es importante que la las Naciones Unidas para las cuestiones de vivienda considera que la vivienda es un derecho humano no una mercancía tener un techo sobre tu cabeza es un derecho y hay que recordarlo por cierto que dar las gracias a a la Fundación Rais y a toda la gente que trabaja en favor de esa gente en acabar con sino Griezmann este país José Manuel muchísimas gracias por atender nuestra llamada

Voz 10 13:03 muchísimas gracias a vosotros Tony encantados para cuando necesita dinero

Voz 9 13:08 un placer gracias Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 18:35 pero es verdad que hoy está el tiempo desapacible la mayor parte del país pero informa la televisión la CNN menos sesenta y cinco grados bajo cero en Minnesota con el factor viento menos sesenta y cinco así que que si usted de los en fin antes de acabar lo sabemos las preguntas que nos deja el día cuando Pablo Iglesias dice que Errejón no es un traidor sino un aliado se refiera que es un al la ha liado parda y todo este tipo hemos estado confundidos quizá no se refieren a Podemos del verbo poder sino del verbo podar les pido perdón por la siguiente el rebote de las bases del PSOE con la elección de Pepu Hernández deja su candidatura al Ayuntamiento de Madrid en el alero ya pedí perdón que tenazas presidente del CIS niegue la cocina en las encuestas no es en realidad lo más destacado de Madrid Fusión como se titulará La serie de Amazon sobre la vida de Sergio Ramos

Voz 2 19:35 el testar Amazon ya ya