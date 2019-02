Hoy por Hoy (01/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

qué tal está muy buenos días es viernes y enfila hemos un fin de semana decisivo para Venezuela termina el plazo que Europa y sobre todo el Gobierno de España le dio maduro para convocar elecciones presidenciales no parece que vaya a hacerlo la próxima semana podemos iniciarla con el Gobierno de nuestro país reconociendo no ha ido como presidente cambia eso algo en lo concreto en lo inmediato desde luego acorrala un poco más a Maduro los nervios de estas horas decisivas son evidentes por un lado el episodio de la policía en la casa de oído

Voz 1293 00:56 acercaron e imprimiendo modo luego una camiseta blanca sin identificación se acercaron a la caseta de vigilancia a preguntar por Fabiana por otra familia que era miembro de seguridad que estaban buscando información que sí estaba aquí

Voz 1727 01:13 la policía de Maduro lo niega Por otro lado el hostigamiento a periodistas una vulneración evidente de la libertad de expresión en el fondo un síntoma de enorme debilidad del régimen los españoles de la agencia Efe detenidos ya están en libertad con Leo Domínguez lo contaba anoche en Hora veinticinco

Voz 3 01:30 a las nueve y media de la noche que lo que allí se había presentado el Bin el servicio de inteligencia estaban en el lobby del hotel armados con con con con sus uniformes y demás nos dijeron que nosotros teníamos que con ellos y teníamos que ir al centro del ese bin a dar nuestra declaración porque había sido detenido no tuvimos nunca ninguna explicación

Voz 1727 01:50 el tercero según la agencia Reuters el Banco Central venezolano pretende vender en los próximos días quince toneladas de oro de el oro de sus depósitos a Emiratos Árabes a cambio consigue euros en efectivo para pagar las importaciones según un alto funcionario al que cita Reuters forma parte de un plan más amplio para vender veintinueve toneladas de sus reservas de oro antes de que acabe el mes de febrero y mientras mientras maduró trata de tras restar la imagen de aislamiento internacional esta noche la tele ha retransmitido en directo la entrega de credenciales de seis nuevos embajadores

Voz 0994 02:27 embajador designado de la República de Surinam para la presentación de su carta credencial ante el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros

Voz 1727 02:40 así con los embajadores de Benin Mozambique Zambia Laos Dominica es uno de febrero hoy estrenamos mes sin fecha segura para el comienzo del juicio del proceso pero lo que es seguro es que hoy comienza el traslado a Madrid de los políticos encarcelados preventivamente para que estén aquí ya de cara al inicio del juicio en el Supremo ese traslado Aimar ha comenzado ya buenos días

Voz 0027 03:08 sí buenos días ha comenzado ya iba a ser en los próximos días cuando se concrete exactamente el momento en el que se celebre el juicio el presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes ha con había comunicado al Ministerio el interior que sería en torno al día cinco no lo será se va a retrasar unos cuantos días porque los magistrados tienen que analizar en las alegaciones que han enviado a las defensas de los acusados

Voz 1727 03:29 sí desde hoy ya no es posible contratar los servicios de Uber Vijay en Barcelona

Voz 0027 03:33 hoy entra en vigor el decreto de la Generalitat que limita su actividad los conductores

Voz 1622 03:37 los tres mil no saben qué va a ser de su futuro dejaré

Voz 1727 03:40 hemos de trabajar no sabemos exactamente lo que ocurrirá en un futuro pero de momento estamos todos en la calle en Madrid los taxistas afrontan su día de huelga número doce

Voz 1622 03:52 Ibar lo mismo que el taxi

Voz 0027 04:03 duración profesional del taxi en la Puerta del Sol donde volvieron a concentrarse anoche en el último documento que van a presentar a la comunidad le piden que ya no sea el propio Gobierno regional quién fije los límites a las sube TC sino que sea el Ayuntamiento de la capital

Voz 1727 04:16 en Valencia un juez de Alzira ha decretado el ingreso en prisión provisional de un hombre acusado de violar a su sobrina una niña de trece años los familiares del agresor intentaron quemar con su casa con la víctima dentro para evitar que declarara

Voz 0027 04:29 la menor consiguió escapar se investiga ya en una pieza separada la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para evitar represalias

Voz 1727 04:35 en Reus llora a Kelly la chica de diecisiete años estudiante de cuarto de la ESO asesinada presuntamente por su pareja de diecinueve años la sexta víctima mortal de la violencia machista en España en el año dos mil diecinueve así la despedía la directora del instituto donde estudiaba

Voz 0931 04:51 ahí a Reus base asesinada la Kelly Quiñones ayer en Reus estarán fuera asesinada que siempre será para los otros Kelly siempre será una rehusen una alumna del instituto Salvador Vilaseca compañera de los alumnos y las alumnas que están Let's alumno una amiga pero desde hoy Kelly también es una víctima de violencia machista en veo una víctima de la violencia machista

Voz 1727 05:14 dato que empeora a los jóvenes españoles les cuesta cada vez más independizarse dos de cada tres vive en familia

Voz 0027 05:21 sesenta y cinco por ciento de los jóvenes de entre dieciséis y treinta y cuatro años siete puntos más de una que hace una década lo dice un informe de la Fundación BBVA

Voz 1727 05:33 y en los deportes el Real Madrid ya es el cuarto clasificado para las semifinales de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 05:38 buenos días Pepa con su victoria anoche en Montilivi uno tres doblete de Benzema y gol de Llorente para los de Solari gol de Pedro Porro para los locales suma a Valencia Betis y Barcelona los cuatro entran en el sorteo puro que será desde la una y media de la tarde en el Benito Villamarín el escenario de la final sorteo podría deparar un Madrid Barça que no sea desde hace cinco años la final de dos mil catorce el Barça ha ganado los últimos cuatro ediciones el Real Madrid no la gana desde dos mil catorce el Valencia desde dos mil ocho y el Betis desde dos mil cinco pronósticos del tiempo Jordi Carbó buenos

Voz 1727 06:09 días buenos días de lluvia persistente durante no

Voz 0978 06:11 mañana en gran parte del Mediterráneo con poco frío ir a lo largo del día una nueva masa de nubes que ya está afectando Galicia cruzará toda la Península de oeste a este dejando nuevas lluvias de manera que no ha parado de llover incluso si veis el sol porque especialmente durante la tarde tendremos nubarrones con chubascos y alguna tormenta incluso granizo cota de nieve bajando especialmente en la cordillera cantábrica y en los Pirineos al final del día por debajo de los seiscientos metros en algunos momentos viento cada vez más fuerte que acentuará la sensación de frío el fin de semana poco a poco irá mejorando pero mañana todavía mucho viento también el lluvias especialmente durante la tarde y nevadas en las montañas con ambiente cada vez más frío

Voz 0027 07:48 hola buenos días hoy has leído que este fin de semana

Voz 1727 07:51 hay un duelo en Sevilla entre la España corrupta en la superación personal

Voz 0456 07:55 el titular que destaca ahora mismo en su página web el diario El Universal con una foto de Antonio delató

Voz 5 08:01 lo que parece que hay un evento de los Goya en Sevilla este año y que no los han invitada

Voz 1727 09:19 quiero mucho a María y Aimar no

Voz 1727 10:18 y tú qué piensas es la pregunta que lanza el país esta semana a sus oyentes es la pregunta que les lanzamos nosotros también cada mañana sobre varios asuntos de actualidad vamos en orden

Voz 0456 10:29 aprovechen que somos el único programa de esta emisora que les escucha a diario en nuestro Whatsapp entre las seis y las diez una hora antes

Voz 0027 11:13 aquí empieza el último Hoy por Hoy de la semana con Nacho Sánchez y Roberto Mahan en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 0027 12:34 desde hace unos minutos las fuerzas de seguridad han empezado a trasladar a los líderes independentistas que están en prisión preventiva y que van a ser conducidos a lo largo de la mañana a Madrid donde en unos días va a comenzar el juicio en el Tribunal Supremo acaba de salir de la cárcel el furgón en el que viaja la consellera exconsellera Dolors Bassa y frente a esa prisión está clara Pàmies clara bon día

Voz 9 12:53 Bondi ha salido quince minutos antes de las seis han salido cuatro coches de los Mossos d'Esquadra logotipo y les han seguido dos furgones va en dirección al centro penitenciario de Brians dos donde la Guardia Civil

Voz 0738 13:03 el recogerá los nueve líderes independentistas

Voz 9 13:06 para llevarlos a Madrid aquí en las puertas del centro penitenciario Puche de las bases de Figueras había más de cincuenta personas que esperaban que saliera a la ex consellera para darle soporte gritos de libertad presos Politics in aquel Judy si es una farsa ayer en Twitter Dolors Bassa agradeció las muestras de soporte y ánimos durante estos siete meses aquí llegó a pulseras Bassas el cuatro de julio

Voz 0027 13:27 la plataforma independentista ANC ha llamado a los suyos a acompañar en las carreteras es el término que usan acompañar a los presos presos que van a ser trasladados a Madrid a la espera todavía de fecha para el juicio porque no se conoce qué día va empezar en un principio el presidente del Supremo Carlos Lesmes había comunicado a Interior que sería en torno al cinco de febrero el martes que viene pero ahora se da por hecho que comenzará más tarde el motivo la montaña de alegaciones que han presentado

Voz 0055 13:51 las defensas Alberto Pozas la fecha sigue siendo una incógnita aunque según nos cuentan desde el Tribunal Supremo parece complicado que pueda empezar el próximo martes cinco de febrero los jueces tienen que estudiar casi dos mil páginas de alegaciones preparan un auto de algo más de cien folios en el Tribunal Supremo mientras tanto se vuelcan en la transparencia del proceso su presidente Carlos Lesmes explicaba ayer juicios se retransmitirá en directo por streaming en la web del Consejo dijo que todo el que quiera observar tendrá todas las facilidades para hacerlo desde cualquier parte del mundo en el alto tribunal son conscientes de que habrá muchos ojos puestos en el Supremo esos días más de seiscientos periodistas de ciento cincuenta medios un tercio de ellos internacionales han pedido una acreditación este juicio decía ayer Carlos Lesmes puede ser una oportunidad para poner de manifiesto dice la calidad de la justicia española la consigna Nos decía ayer el presidente del Supremo también es proteger al máximo la dignidad de los nueve presos sean suspendido incluso todas las visitas guiadas al edificio para evitar exposiciones públicas

Voz 0027 14:50 con un fuerte aplauso terminaba ayer la concentración de los trabajadores de la Agencia EFE frente a la sede central de EFE en Madrid para protestar por la detención de sus tres compañeros periodistas arrestados en Venezuela por los servicios de inteligencia de Maduro los tres están ya en libertad tras una detención de quince horas Ana Button buenos días

Voz 0127 15:07 buenos días uno de ellos es español se llama Gonzalo Domínguez de anoche contó en Hora Veinticinco que todo empezó cuando llegaron al hotel ese encontraron allí a los servicios de inteligencia venezolano

Voz 0027 15:15 se estaban armados

Voz 3 15:18 en sus uniformes y demás dijeron que nosotros teníamos que ir con ellos

Voz 0127 15:21 les dijeron que un compañero suyo que es fotógrafo estaba detenido y se los llevaron a los tres sin más explicación

Voz 0027 15:27 nuestro compañero estaba detenido

Voz 3 15:29 entonces como habíamos entrado juntos en el país y estábamos juntos en el mismo hotel teníamos que ir centro del ese been a dar nuestra declaración

Voz 0127 15:36 tuvieron que pasar la noche en la sede de los servicios de inteligencia de Venezuela

Voz 3 15:40 esposados detenidos pero no en el calabozo en una celda

Voz 0127 15:44 a Gonzalo contado que él y sus compañeros detenidos viven en Colombia habían ido a Venezuela a cubrir la crisis que atraviesa el país por poco se tienen que volver

Voz 3 15:51 la van organizando toda la deportación incluso despidiéndose a mí me pillaba la Madrid su a Bogotá que son de residuo a última hora contra todo pronóstico y para nuestra sorpresa nos han dicho que queda vamos líderes y que podíamos ir a la calle a seguir nuestro trabajo

Voz 0127 16:05 los periodistas franceses que estaban detenidos también han quedado ya el nivel

Voz 0027 16:08 el diario El País publica esta mañana que Estados Unidos ha presionado impresiona muy explícitamente a España para que rompa todo diálogo con Nicolás Maduro para que reconozca a Juan Why do cuanto antes como presidente venezolano de hecho antes de que guay dos presidente el miércoles pasado Washington ya puso a España sobre la pista de que iban a suceder acontecimientos importantes Jordi Fábrega buenas ideas

Voz 0980 16:29 buenos días Aimar en concreto avisó al Secretario de Estado para Iberoamérica en una reunión en Washington de que se avecina van acontecimientos importantes en Venezuela horas después Guarido se declaró presidente interino al día siguiente el embajador del país norteamericano en España se reunió con el ministro de Exteriores Josep Borrell en Madrid Borrell reconocía esta semana esas presiones en el Congreso

Voz 10 16:51 Estados Unidos está convencido ya se lo ha hecho saber de no ha lugar nada más mediación y además facilitación y más conversaciones ya más nada

Voz 0980 17:01 bueno nosotros no estamos en esta posición Estados Unidos también presionó a la Unión Europea para que no pusiera en marcha un grupo de contacto para mediar en Venezuela algo que no consiguió porque este grupo se creó ayer mismo

Voz 0027 17:13 el Gobierno ha confirmado que será el lunes cuando reconozca Why do como presidente si Maduro no convoca presidenciales antes algo que ya ha hecho el Parlamento Europeo aunque en su caso con más significado político que práctico corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 17:25 la resolución que ha aprobado el Europarlamento reconociendo a Juan gritó ya como presidente legítimo es en la práctica el paraguas bajo el que España Francia o Alemania podrán hacer sus reconocimientos nacionales sin que nadie pueda acusarlos de romper la unidad Un reconocimiento equilibrado para sus defensores porque incluye el apoyo también al grupo de contacto aunque los diputados de la izquierda que han votado que no creen que este equilibrio es falso ir deja el conflicto en tiempo muerto

Voz 11 17:56 aquí hay dos vías reconocerá Juanjo Aído intentar que ejerce efectivamente el control sobre el país no sabemos como si bien una intervención militar exterior se un levantamiento de los militares es una vía extremadamente peligrosa que nos puede llevar a la violencia un grupo de contacto que ponga todo el mundo en una mesa de negociación y que permita encauzar la situación esas son las dos únicas opciones que hay

Voz 0738 18:16 son declaraciones de Ernest Urtasun de Iniciativa saber que como los diputados de Izquierda Unida Podemos o Los Verdes han dicho no a esta resolución

Voz 0027 18:30 desde esta mañana V Erika hoy I ya no operan en Barcelona serán de la ciudad catalana por el decreto que los taxistas consiguieron arrancarle al gobernante Torra y que limita enormemente la actividad de la súbete EC hasta el punto de que estas plataformas desisten porque aseguran que el modelo de negocio pasa a ser inviable y quedan en el aire

Voz 1622 18:45 de tres mil empleos este hoy de hecho esas empresas van a empezar a registrar sus seres o eso han anunciado en Madrid la huelga del taxi suma ya doce días de los taxistas entregarle al Gobierno regional

Voz 0027 18:57 un documento de negociación nuevo en el que piden que no sea la Comunidad quién imponga los límites a la ITC sino que lo haga el Ayuntamiento de Madrid Rafa Muñoz buenos días

Voz 1645 19:06 buenos días en el texto que van a presentar a Garrido ya no hablan

Voz 0027 19:09 de sesenta minutos se refieren a la

Voz 1645 19:12 la contratación de forma genérica

Voz 12 19:14 no bombas la cuestión de la contratación de lo dejamos la dejamos un poco más al arbitrio del Ayuntamiento que será Ayuntamiento que narra eh que lo elegir la directamente no solamente el tiempo

Voz 1645 19:23 dicen que es un gesto para desbloquear la situación los taxistas habían amenazado con una acampar esta noche en Sol

Voz 1622 19:29 a dónde llevan

Voz 1645 19:33 manifestándose toda la semana pero la lluvia finalmente les ha echado de allí esta mañana en Barcelona de la deja la juguetes se deja aprobadas por el Gobierno catalán obligado a suspender el servicio breaks en Barcelona ambas plataformas V Erica Abi Fay dejan de operar en la Ciudad Condal aunque abren la puerta a seguir negociando con las autoridades

Voz 1727 19:53 parece ser que la dejaremos de

Voz 1645 19:55 de trabajar una decisión que amenaza los puestos de trabajo de tres mil conductores de UGT CC

Voz 6 20:01 yo lo sabe de vez en cuando iban mucho mejor que el taxi como nadie cree que tendrían que tener derecho va a seguir ejerciendo de

Voz 1645 20:07 trabajo y que tampoco gusta a la mayoría de

Voz 0027 20:10 su varios porque en la cabeza

Voz 1622 20:13 en Hoy por hoy

Voz 0027 20:15 el presidente del Partido Popular Pablo Casado acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de malversación de fondos públicos por el uso que según dice es está haciendo del CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas las cuyos barómetros la oposición está poniendo en duda por la metodología que ha introducido el presidente del CIS José Félix Tezanos pero es que incluso si vamos a los datos en bruto sin que los haya interpretado el CIS sólo en las respuestas espontáneas que han dado los encuestados vemos que un diez por ciento de los españoles sólo un diez responde que hoy votaría al Partido Popular es la tercera opción muy por debajo del PSOE por detrás también de Ciudadanos Carolina Gómez

Voz 0738 20:50 según el último CIS el PP quedaría relegado

Voz 0127 20:53 cuarta posición con casi el catorce coma nueve por ciento de los votos cuatro puntos menos que la última encuesta

Voz 0738 20:57 quince puntos del PSOE el popular Guillermo Mariscal

Voz 0127 21:00 a responsabilizar Tezanos del resultado y la socialista Adriana Lastra defiende que los datos están hembra

Voz 1727 21:05 el señor Tezanos ha convertido el ministro de propaganda

Voz 1275 21:07 política están desprestigiando institución fundamental de nuestra sociedad

Voz 13 21:11 dad que los datos que reflejan el CIS

Voz 1727 21:14 son datos reales que no hay trampa

Voz 13 21:16 de cartón porque ahora ni siquiera

Voz 0127 21:18 se elabora cocina el PSOE ganaría las elecciones con casi el treinta por ciento de los votos ciudadanos saltaría al segundo puesto con casi el dieciocho por ciento aunque baja un par de décimas en tercera posición quedarían Unidos Podemos y sus confluencias que suben ligeramente hasta el quince con cuatro por ciento Noelia Vera

Voz 14 21:33 con Unidos Podemos pocas veces han acertado ni cuando nos daban uno vamos

Voz 1645 21:37 insultados excelente ni cuando no daban por muerto

Voz 0127 21:39 la encuesta no recoge la crisis interna que vive el partido ya que el trabajo de campo se realizó entre el uno y el trece de enero la fuerza política que más crece es vox casi duplica su dato anterior y consigue el seis coma cinco por ciento de los votos con lo que se garantiza la entrada en el Congreso Pedro Sánchez sigue siendo el líder mejor valorado aunque cae hasta el tres con ocho Los peor valorados Iglesias

Voz 1645 21:58 dado el partido socialista respalda al candidato

Voz 0027 22:01 pero Sánchez para el Ayuntamiento de Madrid Pepu Hernández después de que el Confidencial avanzara ayer que el ex seleccionador de baloncesto creó en dos mil seis una sociedad mercantil con la que facturó determinado el servicio eso compras por las que se habría ahorrado impuestos hoy el mismo medio publica que Hacienda investigó a Pepu Hernández le obligó a realizar una declaración paralela por las cuestiones tributarias de esta sociedad que el precandidato del PSOE tuvo que aceptar las tesis de Hacienda pagó la cantidad que que este organismo le reclamaba en concepto de IRPF y mientras tanto en Podemos Íñigo Errejón responde a la dirección nacional de Pablo Iglesias que ha decidido construir su propia candidatura para las autonómicas de madres con con candidato y todo Illa después negociar con errejones el planteamiento de los de Iglesias pues bien Errejón anoche en La Sexta les decía que adelante pero que ese candidato de la lista de Unidos Podemos podrá presentarse si quiere a las primarias de más Madrid que es la plataforma de Errejón

Voz 0799 22:53 sí hemos Madrid que hacer primarias claro tiene esa primera se tiene que presentar quién quiera porque creo que esa es la única forma de que podamos elegir a la candidata o al candidato que tenga más posibilidades de desalojar al Partido Popular de Esperanza Aguirre Ignacio González Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid

Voz 0027 23:10 traducido que Errejón no tiene demasiada intención de volver a integrarse en una candidatura de Unidos Podemos y sobre primarias ciudadanos va a volver a dilatar hoy un poco más los plazos de las suyas según la cúpula por las negociaciones andaluzas según otras voces porque los naranjas les sigue costando mucho encontrar cuadros dispuestos y preparados en muchas partes de España para afrontar una campaña con garantías Óscar García

Voz 1645 23:33 si finalmente ciudadanos retrasa aún más sus primarias y las va a extender hasta la primera semana de marzo es decir que muchos de sus candidatos se van a conocer sólo con once semanas de antelación al día de las elecciones el veintiséis de mayo la dirección de ciudadanos asegura por un lado que el plazo es suficiente y por otro que se ha retrasado el proceso por la conformación del Gobierno andaluz aunque otras

Voz 1275 23:53 fuentes aseguran que Ciudadanos no encontraba Can

Voz 1645 23:56 datos en algunas plazas que consideran fuertes sea como sea el Consejo General de esta mañana aprobará el reglamento que regula el proceso de primarias que comenzará la próxima semana con la elección del candidato a las europeas de momento sólo con el responsable económico del partido Luis Garicano como único aspirante

Voz 0027 24:14 desde la formación del nuevo Gobierno andaluz ciudadano se centra sus esfuerzos en volver al centro o por lo menos en conseguir que los españoles tengan esa percepción del partido que vuelve al centro pero ayer una sus diputadas se salió del guión Patricia Reyes portavoz en materia de igualdad introdujo de lleno en lenguaje de Vox sobre las asociaciones que asisten a las mujeres a las víctimas de violencia machista fue durante el debate sobre los Presupuestos en el Congreso y Reyes Patricia Reyes califico a esas asociaciones literalmente de chiringuitos Mariola lodo

Voz 0259 24:43 Ciudadanos introdujo ayer en el Congreso el discurso de Vox la portavoz de Igualdad Patricia Reyes acusó al PP y al PSOE de subvencionar cuando gobiernan a asociaciones de mujeres que vinculó con estos partidos ya a las que llamó chiringuitos respuesta de Sofía Castañón de Podemos de la socialista Ángeles Álvarez

Voz 15 25:00 está por eso el Partido Popular haya estado callados siempre cuando se habla de chiringuito ir sabe qué pasó en dos mil dieciocho firmado por el Gobierno socialista al que el ranking cambia

Voz 16 25:11 pero me parece peligrosísimo que me parece irresponsable que pueda caer la menor sombra de sospecha sobre quiénes están peleando por los derechos de las mujeres porque desde luego la señora Patricia Reyes ha pasado por la derecha al señor Francisco Serrano en esta materia la argumentario utilizado es exactamente el mismo que utiliza el señor Francisco Serras

Voz 0259 25:32 fue el momento más tenso de la comparecencia sobre presupuestos de la secretaria de Estado de Igualdad entre otras novedades Soledad Murillo avanzó que duplicará la dotación del programa quiero ser ingeniera para fomentar las vocaciones tecnológicas digitales y científicas entre niñas y chicas jóvenes ante el retroceso que se está produciendo el Gobierno anunció también que aumentará más de un cuarenta por ciento la partida para las pulseras telemáticas que controlan vigila

Voz 1 25:57 a los maltratadores

Voz 0027 26:08 y una cosa más antes de los deportes la operación policial contra la supuesta macro estafa de los ataúdes ese sala de momento con catorce detenidos todos en Valladolid el esquema era muy fácil vendían féretros premio los clientes y antes de incinerar a los muertos los cambiaban a otros féretros mucho más baratos y los caros lo utilizaban los olían a vender Radio Valladolid y monos

Voz 0603 26:29 buenos días el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria registraban el tanatorio principal este grupo empresarial tiene la capital vallisoletana dentro de un operativo que continúa abierto del que hoy se dará detalle por la Delegación del Gobierno en la Jefatura Superior de Policía

Voz 1727 26:43 ya de Castilla y León un registro que sorprendía

Voz 0603 26:46 a quiénes se acercaban al tanatorio

Voz 17 26:48 eso ya te paran y te dicen dónde Bashir es familiar amigo o si eres trabajador kilo

Voz 1622 26:54 no ya del Interior pues se ve cantidad de gente

Voz 17 26:56 los chalecos reflectantes al príncipes

Voz 1 26:59 qué ha pensado bueno no se habrá algún preso o alguna cosa

Voz 17 27:03 es que es desde luego si esos sí eso es verdad de necesitarían un castigo ejemplar porque ya además del dolor de los familiares que tienen que despedir a un ser querido si encima al estiman a la hora de adquirir un un ataúd pues fíjate el grande el tema es grave

Voz 0603 27:18 en un comunicado la empresa investigada responsabiliza de estos hechos a un exempleado al que acusa de extorsión

Voz 0027 27:33 la Copa del Rey tras su victoria de anoche en Girona sabe

Voz 1161 27:37 en uno tres con doblete de Benzema es otro de Llorente el de Girona de Pedro Porro gran partido de Benzema que están en su mejor forma de la temporada y de Llorente que ha vuelto fuerte tres de la lesión

Voz 18 27:45 sí estoy muy contento no porque volver de una lesiones siempre cuesta un poco más meterte en una dinámica en la dinámica del equipo y más como estaba viniendo que que estábamos jugando muy bien muy intensos con una buena dinámica y bueno ir acercando un poco a Llorente que se vio en diciembre

Voz 0456 28:01 todos encantados con el francés con Benzema sus compañeros Ceballos Llorente Calin han llegado de Creta lleva para quedarte del tener atraviesa el mejor momento desde que está en el Real Madrid marcando gol a la diferencia seis votos

Voz 19 28:11 el arte debe ser muy importante para nosotros

Voz 18 28:14 pero nos ha sorprendido nosotros le vemos entrenar no creo que haya otro delantero como como Karim eh

Voz 8 28:21 y sarcasmo de su entrenador Solari yo lo siento realmente por los que han descubierto a veces a la semana pasada Karim es Karim desde hace muchísimos años de su jugador increíblemente talentoso de todas maneras todavía están a tiempo ya pueden sintonizar los partidos de la cancha y empezar a disfrutarlo ahora

Voz 1161 28:38 Valencia Betis Barça y Real Madrid son los semifinalistas que estarán hoy en el sorteo Se celebra a la una y media de la tarde en el Benito Villamarín escenario de la final y se podría dar un Barça Madrid con lo que las fechas tendríamos tres a dos en un mes y dos de ellos en la misma semana a la vuelta de Copa y la vuelta de Liga no Un Barça Madrid en Copa desde hace cinco años además por el larguero pasaba Víctor Fon que se perfila como futuro candidato a la presidencia del Barça que tiene muy claro a quién recuperaría para su proyecto y ha hablado con Guardiola

Voz 1645 29:03 yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que Guardiola cuando termine su etapa en el extranjero pueda

Voz 1 29:09 la estar trabajando para para el Barça no pero también a quién no

Voz 20 29:13 usted cree que recuperar a jugadores como Neymar sería bueno para el Barça yo creo que no pero es mi opinión personal de ellos sí claro luego Xavi Puyol guión Ari Le diarrea presi que hay que ficharlo bueno pues en opinión que cree que es mejor que no yo creo que es mejor que no

Voz 1161 29:26 además anoche Se cerraba a las doce el mercado de fichajes de invierno el Atlético Madrid inscribió al central Neuquén que tenía cedido en Argentina el Barça ató divo al que presentará hoy ya Emerson aunque este último jugara dos temporadas y media en el Betis con otro hijo llega al Athletic Roncaglia sobrino al Valencia o al Celta cuatro de golpe el Rayo Uche cadena Diego vi Santo y Mario Suárez que regresa al fútbol español el Alavés Alex Blanco tiene Ci Juanpi al Huesca y Ferreira español Diego Reyes al Leganés

Voz 0027 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 0027 30:13 y esta mañana les contamos que el mayor ayuntamiento de España el de Madrid dejará de estar intervenido por Hacienda Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 30:20 el AVE desde dos mil once el Ayuntamiento de Madrid se libra de las limitaciones jurídicas y presupuestarias que suponen está subordinada un plan económico financiero a una hoja de ruta diseñada desde el Ministerio de Hacienda en esa situación lleva al Consistorio de la capital desde hace siete años pues de que en dos mil diez a las cuentas con un déficit de más de setecientos millones de euros las Torras acaban de cambiar en el último año de legislatura para Manuela Carmena al gobierno de Ahora Madrid ha cumplido en dos mil dieciocho con la regla de gasto ha reducido la deuda tiene más de mil millones de superávit se ajusta a los objetivos del plan así que dejará de estar sometido a los designios de Acciona

Voz 0027 30:52 ha empezado ya hace unos minutos el traslado de los líderes independentistas que están en prisión preventiva en Cataluña iban a ser conducidos a lo largo del día a Madrid donde en unos días unas semanas va a comenzar el juicio por el proceso en el Tribunal Supremo más de cincuenta ONG acusan a los gobiernos de la Unión Europea de complicidad con las muertes de los migrantes en el Mediterráneo Intermonoxfam y otro medio centenar de organizaciones han enviado una carta a los gobiernos reclamándole que no entorpezcan su labor en el mar Adela Molina

Voz 0011 31:21 las ONG denuncian la presión injustificada de los gobiernos europeos a las organizaciones que realizan tareas de búsqueda y rescate en el mar lanzando acusaciones contra ellas o impidiendo salidas sus barcos aunque no mencionó a ningún caso concreto en España hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas impidiendo partir a lo penal ni de los puertos de Barcelona hay pasajes para que realicen tareas de rescate en el Mediterráneo las ONGs también señalan en esa carta la incapacidad de los Veintisiete de acordar un sistema que permita el desembarco de los inmigrantes rescatados obligándoles a penas varios días en alta mar sin poder tramitar sus solicitudes de asilo las organizaciones reclaman a los países europeos que apoyen las tareas de búsqueda y rescate que

Voz 0738 31:58 adopten acuerdos que permitan el desembarco a tiempo

Voz 0011 32:00 impiden finalizar el retorno forzoso a Libia un país en guerra donde muchos han sido torturados es sufrido abusos según la Agencia de Refugiados de la ONU más de quince mil personas fueron devueltas a Libia en dos mil diez

Voz 0027 32:11 la noticia feliz para esta casa el rey de España Felipe VI le ha entregado este jueves al periodista de la SER Nicolás Castellano el premio que reconoce iniciativas y trabajo solidario se lo ha concedido Se lo han concedido por un reportaje sobre la esclavitud de los niños en vez

Voz 1622 32:25 sí

Voz 1727 35:20 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España hoy en Valencia han detenido allí a un hombre acusado de violar a su sobrina de trece años la madre de la chica lo denunció después familiares del agresor se plantaron en casa de la víctima con un bidón de gasolina para intentar prenderle fuego Ana Talens bon día

Voz 0141 35:41 la Pepa el agresor de treinta y nueve años ya está en prisión provisional comunicada sin fianza acusado de violar a la niña de trece años en reiteradas ocasiones durante meses el se acogía a su derecho a no declarar según publica Levante además investiga las amenazas a la niña a su madre después de que varios miembros de la familia del agresor que también es pariente de la cría intentaran quemar la casa en la que residen la niña ya ha sido trasladada a un piso de acoger

Voz 1727 36:05 y en Tarragona Joan Bofill Buendía o la bombilla Pepa los compañeros de instituto y los vecinos de Kelly la chica de diecisiete años asesinada en Reus se han manifestado esta noche para denunciar el primer crimen machista del año en Catalunya

Voz 0931 36:18 sí ha sido un día de duelo recuerdo y rabia

Voz 1622 36:23 centenares de personas han concentrado esta noche con gritos como estos no son muertas

Voz 0931 36:27 son asesinadas ni una más el machismo mata antes al medio día el ayuntamiento convocó un minuto de silencio que concentró también a centenares de personas entre ellas los compañeros de instituto y la directora del centro en el que Kelly cursaba cuarto de la ESO otras la Kevin siempre será una rehusen un alumnado sábado para nosotros Kelly siempre será una Reus entre una compañera de los alumnos que hoy están aquí una amigas decía la que Alí tenía y añadía que Kelly tenía el derecho a vivir todas las mujeres y hombres tenemos derecho a vivir en libertad y sin miedo añadía la investigación continúa para determinar el porqué su presunto novio de diecinueve años la degolló y luego se mató lanzándose por el balcón

Voz 1727 37:07 el Ayuntamiento de Portugalete en Vizcaya se ha sumado a la causa de Maribel una vecina de setenta y seis años que tiene alzheimer y que le dijo a su familia que ya no quería vivir el día que no pudiera reconocerlos así que la familia recogido ciento sesenta mil firmas para pedir al Congreso que despenaliza la eutanasia Isabel León uno

Voz 0821 37:29 qué tal Pepa uno en el socialista Mikel Torres al frente de este consistorio ha llevado adelante una declaración institucional en la que pide la despenalización de la eutanasia

Voz 1622 37:36 probó con el voto de todos los partidos y con la abstención del

Voz 0821 37:39 Nico concejal del PP una declaración en la que se pide además la derogación del artículo ciento cuarenta y tres punto cuatro del Código Penal para que puedan quedar exentos de responsabilidad quienes ayuden a morir de forma segura pacífica y sin dolor a una persona que lo pida inequívocamente algo que hizo Maribel en dos mil seis cuando le detectaron Alzheimer la misma enfermedad que ella vivió con su madre primero una carta once años más tarde cuando comprobó el avance de la enfermedad registró un documento con sus voluntades anticipadas entre ellas la de que la ayudaran a morir ahora no puede escribir ni vestirse sola ni comer tampoco sabe quién cuida de ella uno de esos tres hijos ha hecho un documental que espera tener listo para el veinticuatro de febrero y presentarla varios festivales su máxima cumplir la promesa que le hiciera

Voz 1727 38:22 y otro ayuntamiento el de Santiago Xaime López bos días varios sienta hoy en el banquillo a la familia Franco para intentar recuperar las esculturas de la Catedral expoliadas durante la dictadura cuéntanos

Voz 0846 38:35 eh se trata de dos figuras del Maestro Mateo que formaban parte del conjunto original del Pórtico de la Gloria con continúan en poder de los herederos del dictador aunque el Ayuntamiento intentará demostrar la titularidad municipal de estas estatuas basándose en el informe de un catedrático de arte que la juez haya admitido Isaac ya habrán así se llaman desaparecieron del hall del Ayuntamiento en mil novecientos cincuenta y cuatro tras una visita de Franco y su mujer Martiño Noriega es el alcalde compostelano

Voz 23 39:02 existe un lugar llega o público porque se o que de todos y de todas no por lo tanto eso soy un agua no va porque abriría Viseu creo que es una especie de de recuperación que nunca debió salir de la ciudad de ir Iberia razón un traballo serio tanto jurídico como temen no no documentada

Voz 0846 39:23 los Tarancón puesto todo su empeño en evitar una sentencia desfavorable sería la primera de una larga lista de bienes expoliados que se verían obligados a devolver a sus legítimos propietarios por ejemplo el Pazo

Voz 1727 39:34 los Martiño Noriega está en Madrid hoy el alcalde para participar en ese juicio y estará aquí también hoy en Hoy por hoy

Voz 4 39:47 queda

Voz 1727 39:48 poco más de veinticuatro horas para este momento

Voz 1293 39:50 en el Goya al mejor actor revelación es para mí el Goya para

Voz 8 39:54 el Goya al mejor diseño de vestuario es para otros

Voz 1727 39:58 cabezones entre han este año en Sevilla están a punto de salir desde Madrid en un furgón blindado Elena Carazo muchos nervios imagino intuyo porque es la segunda vez que los Goya se celebran fuera de Madrid y la primera que lo hacen ahí en Sevilla

Voz 0738 40:14 pues imagínate Pepa los nervios que hay aquí en la ciudad llevamos días inmersos en ese ambiente previo a los Goyas hay proyecciones de las películas nominadas en distintos espacios de la ciudad hoy por ejemplo se va a proyectar en la cárcel Sevilla uno campeones el director Javier Fesser mantendrá un encuentro con internos en el Auditorio de Fibes donde se va a celebrar la entrega de premios es tiene un aforo de unas tres mil localidades bueno pues ultiman detalles en estos últimos días han trabajado a diario unas cuatrocientas personas el vicepresidente de la Academia de Cine Rafael Portela revelaba ayer alguno de los nombres de los invitados que van a asistir a esta gala modo

Voz 1293 40:50 Bar Bayona Isabel Coixet David Trueba en el director polaco nominado al Oscar este año Pavel Pavlovsky en fin tenemos eh representantes de primer nivel entre los nominados que han confirmado asistencia eh Penélope Cruz

Voz 1622 41:05 José coronado Antonio de la Torre

Voz 1293 41:07 eh eh no hay Natalia de Molina Castillo

Voz 0738 41:11 desde hoy bueno pues los iremos recibiendo a los nominados a los más de seiscientos académicos sean los trescientos medios de comunicación acreditados Pepa para los que no va a congelar el la gala ni vamos a recibir un Goya ni nada bueno pues en el Ayuntamiento de Sevilla hay una réplica que nos espera en una especie de photocall llenado hace puedes llevar tu foto con un Goya tú y yo creo que en mi casa con mi familia palomitas viviendo no está claro que como tanta gente que yo conozco un abrazo buen ritmo se a adiós

Voz 1727 41:58 abrimos la Mesa del Mundo que Estados Unidos quince diócesis de Texas han reconocido esta madrugada que casi trescientos sacerdotes abusaron sexualmente de niños durante décadas casos que entonces se cubrieron y que ahora han prescrito corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 0738 42:15 buenos días desde que el verano pasado ese revelara un informe judicial con denuncias contra trescientos sacerdotes en el estado de Pensilvania casi medio centenar de diócesis de todo el país han publicado los nombres de mil doscientos curas acusados de cometer abusos sexuales ahora lo han hecho las diócesis del estado de Texas que han identificado a doscientos ochenta seis sacerdotes que presuntamente cometieron este tipo de abusos desde mil novecientos cuarenta hasta hoy algunos de esos casos están siendo investigados actualmente pero la mayoría tras ser encubiertos han prescrito ocurrieron antes del año dos mil desde el escándalo de Pensilvania la conferencia episcopal de EEUU anunció un plan para abordar la catástrofe moral así la definió que vive la Iglesia en este país prometiendo sanar y restaurar la confianza en la Iglesia católica el Vaticano calificó entonces de criminales los abusos a menores descritos en ese informe y considero que debería haber

Voz 1727 43:09 asunción de responsabilidad por parte de los abusadores de quiénes pero

Voz 0738 43:12 emitieron que se produjeran

Voz 4 43:16 me

Voz 1727 43:20 y cerramos esta mesa del mundo en Egipto un grupo de turistas afortunados han sido los primeros en volver a ver la tumba de Tutankamón que ha revivido tras diez años de restauración Un proyecto colosal que pretende proteger al niño Rey del turismo de masas Rafa Muñiz

Voz 1645 43:44 Diez años de restauración casi el mismo tiempo que tardó Howard Carter en descubrir el esplendor de Tutankamón en mil novecientos veintidós

Voz 25 43:52 yo a veces esto es en Pekín

Voz 1622 43:55 sí

Voz 1645 43:56 a la tumba se lleva visitando desde hace casi cien años exclama uno de los arqueólogos que ha ayudado a la reconstrucción de ahí que fuera necesaria añade con los turistas llegó el polvo y los cambios de la humedad o de los niveles de dióxido de carbono los trabajos de mejora han permitido recuperar los colores vivos de la tumba se ha instalado un nuevo sistema de ventilación se ha reducido el aforo

Voz 1622 44:20 las auto

Voz 1645 44:21 a esa limitado a veinticinco el número de visitantes al mismo tiempo dentro de ese diminuto recinto el objetivo es que la necrópolis real más famosa del mundo se pueda seguir visitando durante muchos años

Voz 0456 47:26 la guerra guerra guerra es uno de los temas de la semana para nuestros oyentes el taxi bienvenido buenos días