Hoy por Hoy (01/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días nos vamos en directo a la cárcel de Lledó Nurse en Barcelona de donde acaban de salir los siete políticos catalanes encarcelados preventivamente empieza el traslado a Madrid para el juicio que se va a celebrar este mes en el tribunal aunque todavía no tiene fecha fija a las puertas de hierro Nurse está nuestro compañero Edward fondo buen día cuéntanos

Voz 2 00:49 días exactamente ocho minutos que un convoy con seis vehículos de primos de Mossos d'Esquadra y tres furgones trasladaban los siete presos independentistas desde la cárcel del lunes hasta la cárcel de Brians dos donde genera el enlace con la Guardia Civil un reducido grupo de manifestantes ha intentado detener el convoy poniéndose delante de los coches han sido parados por los Mossos antes a las cuatro de la madrugada ha hecho una barricada tirando aceite en la carretera los bomberos han podido limpiarlo

Voz 1727 01:18 gracias Edward Font a esa prisión barcelonesa Brians II tienen que dirigirse también Dolors Bassa que ya ha salido de la cárcel en la que estaba Carmen Forcadell para que todos ellos los muy ve inicien efectivamente el traslado a Madrid del que se hará cargo la Guardia Civil Así empieza el viernes uno de febrero y en Venezuela la policía asegura que no fue a casa de Juan Why do para interrogar a su mujer como ha denunciado el líder opositor con su hija que es una bebé en brazos Why do acusado Maduro de pretender intimidar

Voz 3 01:55 el objetivo es evidente el objetivo es muy evidente

Voz 4 02:00 yo no metió veinte que no lo lograron también

Voz 3 02:04 que no lograr quebrar a la familia venezolano no están

Voz 1727 02:07 tres Si acreditados para trabajar allí los tres periodistas de Efe que fueron detenidos antes de ayer en Caracas Gonzalo Domínguez lo contaba anoche en Hora Veinticinco

Voz 5 02:16 de primero detuvieron a mis compañeros fotógrafos que como estaba recorriendo la ciudad pues no tuvimos noticia de su detención sino hasta las nueve y media de la noche que al hotel y allí se nos había presentado el se Bin el servicio de inteligencia estaban en el lobby del hotel armados con con sus uniformes y demás y nos dijeron que nosotros teníamos que ir con ellos

y aquí en España seguimos hablando un día más el del transporte entre las reacciones a las trece aprobadas por el Gobierno catalán obligados a suspender el servicio de Uber ex en Barcelona seguimos a disposición de la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona retraso una regulación justa para todo

Voz 1727 02:53 Vericat Fay abandonan Barcelona y en Madrid los taxistas siguen en huelga pero están dispuestos a renunciar en su negociación con la Comunidad madrileña al la pre contratación de la súbete fe quieren que esa competencia la tenga el Ayuntamiento todavía en Madrid el PSOE cierra filas entorno

Voz 4 03:11 Parra con Pepu Hernández nunca ha cometido ninguna irregularidad para rebajar ilícitamente el pago de sus impuestos que ya está bien de que se ataque la a la gente que se acerca la política exterior en la Lastra la número dos que ha salido a defenderlo

Voz 1727 03:25 pues de que el confidencial del mundo hayan publicado que utilizó Pepu Hernández una sociedad para pagar menos impuestos por sus derechos de imagen y por la compra de una casa en el Congreso ciudadanos asuma el discurso de Vox sobre los chiringuitos feministas su portavoz de Igualdad Patricia Reyes acusa a PP y PSOE de subvencionar a las asociaciones que les interesan cuando gobiernan cada uno

Voz 7 03:49 quizá por eso el Partido Popular haya estado callados siempre cuando se habla de chiringuito sabe qué pasó en dos mil dieciocho firmado por el Gobierno socialista que el Ranking cambia

Voz 1727 04:01 España también va a participar en la primera estación lunar que va a orbitar alrededor del satélite es el gran proyecto espacial que va a tener a los expertos ocupados los próximos años Illa empresa española Sener ha firmado varios contratos para sumarse a su construcción junto a Estados Unidos Rusia o Japón en los deportes ya está cerrado el mercado de fichajes de invierno del todos Sampe

Voz 1161 04:27 sí del todo Pepa un último día de ayer con muchos movimientos el Atlético de Madrid inscribió al central Neuquén lo tenía cedido en Argentina el Barça Dodig o que el pues el lo presentará hoy a Emerson aunque este último va a jugar dos temporadas y media en el Betis cuadro hijo llegada Athletic Roncalli sobrino al Valencia o al Celta cuatro hizo el Rayo Vallecano de golpe Uche cadena de y Mario Suárez que vuelve al fútbol español el Alavés Alex Blanco Diéguez y Juanpi Huesca Se medio y Ferreira el español Diego Reyes al Leganés en Copa Girona uno Real Madrid tres hoy sorteo de semifinales con Valencia Betis Barça Real Madrid

Voz 1727 05:00 en poco Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:03 buenos días llueve ahora mismo en gran parte de Andalucía en el sudeste de la Península en Cataluña lo hará en breve en Baleares lluvia que aquí en el Mediterráneo caerá hasta el mediodía después claros pero durante la jornada en prácticamente todo el país irán pasando nubes de oeste a este dejando chubascos nos fiesta en los ratos de sol incluso algunas tormentas cuidado con la cota de nieve al final del día en prácticamente todas las montañas alrededor de los mil metros en el Cantábrico en los Pirineos incluso por debajo de los seiscientos con viento cada vez más fuerte

Voz 4 06:14 el Parlament de Cataluña ha vuelto reprobar al río

Voz 1727 06:17 a Felipe VI esta vez no ha sido en el pleno como pasó en octubre sino en una comisión ya ha salido adelante esa reprobación con los votos de Junts per Cataluña de Esquerra y también de los Comunes de Ada Colau reprobación para condenar unas supuestas presiones que según los independentistas hizo el monarca para que las empresas fueran de Cataluña durante el otoño de diecisiete

Voz 4 06:38 pues yo sí prosiguió sobre grandes empresas locales Toni

Voz 1727 06:43 Castella de Esquerra y le contestaba Mariluz Gillard de ciudad

Voz 0816 06:46 danos ustedes están siendo unos inconscientes un peligro para Cataluña en todos los sentidos y ahora nos traen este lacrimógeno esperpento lleno de mentiras falsas acusaciones tramas propias del modus operandi de lindes del separatismo en definitiva se cree el ladrón que todos son de su dice

Voz 1727 07:04 el Gobierno recurrió al Constitucional la primera reprobación del Rey en el Parlament que fue como les decía en el mes de octubre pasado Gobiero no español que ve en los últimos datos del CIS el que publicó ayer un respaldo a su política de diálogo con Cataluña y más después de las dudas que ha generado en las filas socialistas esa apuesta por la distensión Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:25 buenos días en el Gobierno consideran que el último CIS avala la estrategia de Pedro Sánchez en Cataluña según esa encuesta un setenta y uno por ciento apoya la política de diálogo que ha emprendido el Ejecutivo ya ese dato se aferran en La Moncloa para intentar frenar la inquietud que hay en las federaciones socialistas por cómo les puede afectar este tema en las elecciones de mayo de hecho los presidentes Fernández Vara Hay García Page lo reconocieron aquí en la Cadena Ser la semana pasada así

Voz 0259 07:50 juraron que obviamente este asunto les P

Voz 0806 07:53 el jurídica no comparten esa opinión esas fuentes del Gobierno admiten que la crisis catalana va a ser un tema central en la campaña porque casi la mitad de los encuestados piensan que le puede influir en su voto pero no lo consideran un problema porque son mayoría quienes dicen que les va a influir para votar a partidos que plantean opciones de diálogo de negociación así que después de que el resultado del PSOE en Andalucía hiciera saltar las alarmas en el partido Ferraz va a intentar ahora calmar los ánimos con el último CIS

Voz 1727 08:22 sobre la crisis independentista el juicio que tenemos por delante

Voz 4 08:31 la mirada esto

Voz 1727 08:32 la mañana de Claudi Pérez dice Pérez Royo

Voz 13 08:34 catedrático que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut fue un golpe de Estado dicen casado Rivera y Abascal que el delitos golpe de Estado los intelectual en España son más finos y califican el desafío independentista como golpe posmoderno para cuadrar ese círculo los independentistas aseguran que España que Turquía y que la justicia española una pantomima olvídense de todo eso lo iban a trasladar a los políticos presos más allá del vaciado de palabras que es el pues es lo único que cuenta horas tener claro que juicio que empezaron los días es mucho más que juicio lo que se juzga la ideología porque que yo sepa Torras sigue en el Pati dels Tarongers juntas una serie de actos que chocan con la legalidad les toca a los jueces de limitar lo que pasó que aplicar los tipos jurídicos correspondientes nos toca los ciudadanos lo más importante que seguir todo eso de cerca porque esta no es la batalla por el relato como dicen los pero antes es muchísimo más llevamos unos años de un fracaso colosal el consenso constitucional ha saltado por los aires en Catalunya hay problemas de convivencia y antes que nada hay por encima de todo suelen portaba Victoria ese es el fracaso de la de la política cuando sólo importa la victoria le han diarios escucha la radio infórmense porque de lo contrario estamos condenados a repetir

Voz 11 09:47 Juan grabar ese colosal fracaso

Voz 14 09:52 sí

Voz 15 09:57 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido setenta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 4 10:58 con Pepa Bueno a lo mejor sí

Voz 1727 11:00 Kardam de Edgar Cabrera que nos escribió al diario de Hoy por hoy hace quince días para contarnos que a sus veintisiete años todavía depende económicamente de sus padres

Voz 17 11:10 que pese a los veintisiete años que tengo a que trabajo y que tenga un sueldo fijo aún así tengo que agradecer a que mis padres todos los meses me tienen que ayudar económicamente para que aunque sea un sábado al mes poder invitar a mi pareja a cenar hace verdaderamente que hacer como un poco de no sé si de queja porque sí que verdad que a veces más difícil emancipados comprarte un piso o un alquiler mejor vemos que todos son mucho más completo

Voz 1727 11:33 de eso que Edgar vive solo hay muchísimos que no se lo pueden permitir según un estudio de la Fundación BBVA el sesenta y cinco por ciento de los jóvenes españolas el sesenta y cinco por ciento sigue viviendo con sus padres son siete puntos más que hace diez años explica sobre todo por cómo está el mercado laboral y el de la vivienda

Voz 1508 11:52 Marisol Rojas antes de la crisis el sesenta por ciento de los jóvenes que se manipulaban eran propietarios

Voz 1275 11:57 Ellos con o sin hipoteca ahora ya

Voz 1508 12:00 no corren ese riesgo José García Montalvo es catedrático de Economía de la Pompeu Fabra que es muy difícil

Voz 18 12:05 pues sí la hipoteca hay mucha gente que está pensando así distintos mafioso lo que comentaba antes con las acciones negativas de alquiler pues yo creo que iban perdiendo pero la afrenta no no reacciona con la misma velocidad

Voz 1508 12:14 esa oferta escasa provoca una subida de los precios del alquiler a los jóvenes no pueden afrontarla porque tienen menos renta disponible Antonio González miembro de Economistas frente a la crisis explica porque

Voz 1226 12:25 en primer lugar por la pérdida de empleo en segundo lugar porque las prestaciones de desempleo por desempleo son mucho más bajas en el caso de los jóvenes ir dura menos que en el caso de los mayores en tercer lugar porque las indemnizaciones por despido son también más bajas

Voz 1508 12:41 si a eso sumamos los contratos temporales injustificados la emancipación juvenil no podrá mejorar en el corto

Voz 1727 12:47 plazo esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal se quejaba de la atención que prestamos los medios a los abusos sexuales en la Iglesia Ricardo Blázquez no entiende el foco que se ponen estos casos que según él solo representan el tres por ciento del total Blázquez que no se ha reunido ni se va a reunir con las víctimas a pesar de que el Papa lo pidió en diciembre

Voz 0259 13:09 el aludido faltan veinte días para la cumbre sobre la pederastia en la Iglesia según ha sabido la Cadena SER Ricardo Blázquez no se ha reunido con ninguna víctima de abusos sexuales a pesar de que el Papa se lo pidió en diciembre por carta a todos y cada uno de los presidentes de las Conferencias Episcopales textualmente de surgía a acercarse a visitar a las víctimas para Der de primera mano el sufrimiento que han soportado decía que debe ser el primer paso para reconocer la verdad de lo sucedido fuentes cercanas a Blázquez han señalado a la SER que tampoco piensa convocar ni escuchar a nadie en estos veinte días que quedan hasta la reunión menos aún la jerarquía católica ha abierto investigación alguna sobre los casos de los hacerlo esto es abusadores se limita a esperar a lo que disponga el Papa que se juega por cierto su credibilidad en esta cumbre en el Vaticano están sorprendidos por esta inacción de la Iglesia española la comisión creada hace cuatro meses por la Conferencia Episcopal sólo se ha reunido dos veces para las cuestiones técnicas de revisar los protocolos de actuación que hasta ahora no obligaban a los obispos a denunciar ante la Fiscalía estos delitos

Voz 1727 14:16 Andreu Buenafuente y Silvia Abril deben tener esta mañana ese puntito de tensión estomacal que provoca saber que tienes que presentar la gala de los Goya se celebra mañana en Sevilla por primera vez pero aunque el cine español esté de fiesta este fin de semana no hay vacaciones de estrenos

Voz 1463 14:35 Nos lo cuentan Pepa Blanes José Manuel Romero se estrena la película que podría arrebatarle el Oscar a Roma Greenberg dirigida por Peter Farrelly es una historia conmovedora clásica que cuenta la amistad que surge entre un chófer blanco italo americano y el pianista negro Don Sir Orly durante una gira de conciertos en el sur racista de Estados Unidos en los sesenta

Voz 4 14:54 voy a iniciar una gira por el sur más profunda les supondría un problema trabajar pronombre negra usted viajando por el sur habrá problemas

Voz 19 15:03 Maher Salah Alí Viggo Mortensen interpretan a estos personajes que representan una protesta amable contra la América más racista contra los despropósitos de Trump y el cine español vuelve a apostar por la comedia esta semana con bajo el mismo techo con Silvia Abril Jordi Sanchez

Voz 1 15:21 estaba muy a gusto en el centro pero Adrián insistió

Voz 4 15:24 una vez que toma la iniciativa terminamos con una recomendación de autor la película polaca Mc

Voz 1463 15:30 le visión José Manuel Romero hola Pepa dos

Voz 1084 15:32 trenes que reflejan el buen momento del Black Power de la inclusión de historias de negros con trasfondo político en Netflix ya se pueden ver los ocho capítulos de la miniserie Black I sin una producción sobre el neocolonialismo de la Corte Penal Internacional el genocidio de Ruanda sirve de punto de partida para examinar el papel de las potencias occidentales en África

Voz 4 15:51 soy Tozzi mi familia fue asesinada pero lamentó mucho pero que la culpa de sus muertes por igual de los tutsis que invadieron el país como de los hutus que blandía Ben Magec estén se da cuenta de lo ofensivo que es ese comentario tengo claro que la verdad es algo más compleja de lo que usted quién lo hizo

Voz 1084 16:12 la sería ataques argumento de que las guerras son culpa de los dos bandos sin genocidas ni víctimas y denuncia el paternalismo cinismo de una justicia que no se atreve con otros conflicto

Voz 15 16:21 una justicia que sólo usted proporciona por unos crímenes que no habrían sucedido si su mundo no hubiera ido allí a colonizar

Voz 1084 16:28 en comedia Un viaje de desenfreno a los meses previos al Black Monday es el lunes negro de mil novecientos ochenta y siete en el que los mercados se desplomaron en cada

Voz 20 16:35 es el mismo hombre del Monopoly que lleva mil años mirándonos a los pardillos desde lo alto de Wall Street imposible es muy fácil lo que en tu bolsillo al sonar la campana al final del día sale fuera del culo de ágora otra mamá

Voz 1084 16:47 la feria imagina el desastre a través de tres outsider un tiburón excéntrico una chica negra con aspiraciones y un joven cerebral un adaptado pelucas cocaína hombreras estética ochentera hay diálogos afilados para retratar la avaricia de estos otros lobos de Wall Street cada lunes nuevos capítulos de Movi Star

Voz 21 17:04 paz pues a Florent Serra Barreto esto es en escuelas somos dijo Juanes

Voz 4 18:37 gracias sí bienvenida SPE Amparo

Voz 1161 18:39 cante bueno ella reconocido el

Voz 26 18:42 europeo ha ido pero ahora qué pasa sin madura no se quiere ir de qué depende todo de los militares te que haya una guerra civil o de que esperemos que los dioses de la coherencia visiten a Maduro algún día Hay que se vaya porque sino esto va a acabar el Racing seguramente esperemos que no pobres venezolanos

Voz 27 19:02 Félix Gijón Valle de antemano que no soy el defensor de Maduro eh pero me parece curioso que cuando alguien incomoda al Tío Sam aparezcan en los medios eh la miseria de sus países como sucedió con Sadam Husein paso con Gadafi y lo mismo pasa con Maduro curiosamente estos tres países tienen petróleo pero bueno sus una acotación al margen gracias Félix terminamos con otro asunto en Villena con Ana buenos días

Voz 28 19:32 buenos días aprovecho que vuestro programa se ha hecho eco del premio concedido a los compañeros de la vivir Conchi Cejudo Javier del Pino y Gervasio Sánchez por su trabajo vidas enterradas para darles mi enhorabuena pero sobre todo para agradecerles lo que sus reportajes han significado en la visibilizar acción de la historia de un país que pretende vivir sin memoria muchas gracias Pepa Aimar iraní

Voz 1727 19:56 gracias a ti Ana gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 29 20:03 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:09 qué tal buenos días las lluvias van a ir retirándose poco a poco a medida que vaya amaneciendo se iban a quedar las nubes cielos cubiertos este viernes con viento muy fue sobre todo en la sierra donde además esperan también nevadas importantes las temperaturas baja ligeramente eso sí a partir de esta tarde noche drogos anuncian chubascos tormentosos el PSOE defiende a Pepu Hernández que a esta hora sigue guardando silencio sobre la sociedad que creó en dos mil seis para supuestamente pagar menos impuestos y eso que esta mañana confidencial cuenta que esa sociedad ya fue investigada por Hacienda la Agencia Tributaria le abrió una paralela revisó su declaración por irregularidades y le exigió un pago adicional que el ex seleccionador abonó saldó su deuda hasta ayer desde su equipo defendían que todo era legal Mar Espinar

Voz 4 20:51 los opuesto está

Voz 30 20:52 al día de sus pagos ya al corriente de sus obligaciones fiscales entendemos que estamos en el ojo del huracán eh sabemos que vamos a soportar muchas presiones durante estos meses

Voz 3 21:02 lo haremos desde la tranquilidad y la paz interior quedarte

Voz 1275 21:05 poner todo en orden a pesar de que el presidente Pedro Sánchez dejó claro en una entrevista en dos mil quince que nunca aceptaría en su ejecutiva a una persona que hubiera utilizado una sociedad instrumental para evadir impuestos desde la dirección nacional definen también al precandidato dice Astra que nunca cometido ninguna irregularidad para rebajar ilícitamente el pago de sus impuestos el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Chema Dávila que ayer anunciaba en La Ser en La Ventana de Madrid que también estará en las primarias del PSOE a la Alcaldía de la capital dejaba este recado para el que base su Riba

Voz 31 21:34 bueno hay no venga lugar cómo realizan el trabajo otros equipos de campaña otros candidatos yo personalmente yo directamente hubiera comentara la situación pero bueno si los mot y sus motivos tendrán y estoy seguro y yo hubiera salido personalmente de las explicando

Voz 1275 21:47 ante grandes no tiene previsto hablar hasta el acto del domingo en el que será presentado por Pedro Sánchez como precandidato Chema Dávila espera que al resto también se les de las mismas posibilidades el paro

Voz 31 21:57 te iba a preguntar yo estoy seguro cada acaba promocionando a todos los precandidatos exactamente igual E3 un candidato os es un acto que yo si fuera pero Sánchez probablemente ganaría en el sentido de que yo creo que es un formato que no es razonable pero en cualquier contexto por supuesto esta legítima va a hacerlo se puede hacer ningún tipo de problema yo estoy seguro que todos los medios a otros precandidatos para poder funcionar heterogénea posibilidad

Voz 1275 22:19 ese acto será en el teatro de La Latina mientras la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié que como ayer les avanzamos no se presentará a las primarias los decía decían Hoy por Hoy Madrid que estudia ahora ir en las listas de Ángel Gabilondo a la comunidad yo con Ángel Gabilondo tengo una excelente relación Hinault no porque me lo haya dicho ahora me lo ha dicho siempre que que Ángel Gabilondo valora mucho mi trabajo igual que yo valoro enormemente el suyo oí y lo que significa Ángel Gabilondo a quien admiro además profundamente viernes uno de febrero el Ayuntamiento de Madrid dejará de estar intervenido por Hacienda titulares con Virginia Sarmiento el Consistorio ha cerrado dos mil dieciocho con un superávit de más de mil millones por lo que después de siete años de vigilancia y seguimiento de las cuentas Carmena ha cumplido con la regla de gasto se libra así de las limitaciones presupuestarias por primera vez desde dos mil once los taxistas rebajan sus exigencias y piden ahora que sea al Ayuntamiento en la capital el que regule el tiempo y la distancia mínima de contratación de los súbete han enviado la propuesta de forma telemática la comunidad que de momento no ha estudiado el nuevo texto Carmen a querer llevará en su candidatura Félix López Rey el ex presidente de la asociación vecinal de Orcasitas en el distrito de Usera territorio hasta ahora de rumiar c Se trata de un histórico activista que ya participó en las primarias de dos mil quince en el puesto treinta Alicia ya a la una y media la tarde se celebra el sorteo de semifinales de la Copa del Rey el Real Madrid se clasificó anoche tras vencer uno tres en Girona en baloncesto los blancos visitan al Darussafaka a las seis y cuarto en la Euroliga vamos a ver cómo despierta el tráfico en las calles de la capital esta mañana pantallas son Alcázar buenos días

Voz 1322 23:53 estos días Laura el aspecto que presenta la ciudades ya de Hora punta esta ha irrumpido además con mucha fuerza en M30 donde ya hay dos largos recorridos de difícil travesía es el caso del trayecto Nudo Sur Puente de Ventas sentido norte el tramo Calderón San Pol de Mar sentido A seis también vamos a destacar las conexiones de Santa María de la Cabeza con la Glorieta de Atocha General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30 fuente Cantona entre Doctor García Tapia y plaza de Alsacia y Avenida de América con la A dos de salida

Voz 32 24:23 vamos también a las carreteras decrete Alfonso Martínez buenos días

Voz 33 24:26 buenos días tráfico intenso ya en todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla y Fuenlabrada la A cinco a la altura de campamento la A6 en El Plantío y la M seiscientos siete a su paso por Colmenar Viejo Tres Cantos a esto hay que añadirle las retenciones en los tramos habituales tanto de la ronda de circunvalación M cuarenta como de la M50

Voz 41 28:36 estamos en una zona de una población eh que socios económicamente pues no es Dante tenemos muchos niños en el centro en esta situación entonces es que no haya no es que haya un niño o dos o tres con precio reducido que tener

Voz 1275 28:53 la Consejería de Educación asegura que los pagos ordenaron hace unos días y que las transferencias ya están llegando a los centros o lo harán en breve los trabajadores de todos los servicios de urgencias sanitarias de la Comunidad de todos Hospitales suma cero sesenta y uno ambulancias privadas se han unido en una plataforma han entregado en la Consejería de Sanidad cincuenta y tres mil firma las para pedir más personal que les permita tratar y cuidar a los pacientes con dignidad también piden más medios cosas como por ejemplo que se abran las camas que ahora mismo están cerradas pero que están los trabajadores hacen este llamamiento a los pacientes

Voz 42 29:25 quiero decir a todos los ciudadanos de Madrid que si en un momento dado tienen esperas para una ambulancia para una urgencia que reclame esa espera espera una urgencia vital que denuncien hay que denunciar al ser más por lo que está pasando

Voz 1275 29:39 además desde hoy hasta el doce de febrero pueden presentarse las candidaturas a rector de la Complutense las elecciones para elegir al nuevo máximo responsable de la mayor universidad de España

Voz 32 29:47 serán el próximo tres de abril siete grados en el centro de la capital

Voz 4 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 comienza el viernes uno de febrero víspera de fin de semana víspera de momentos decisivos Venezuela víspera del juicio del pluses sin fecha todavía pero con los políticos encarcelados siendo trasladados ya esta mañana a Madrid víspera de tantas cosas este viernes pero antes de leer los periódicos una historia personal que habla de un conflicto universal todo comenzó con una carta en la que una mujer vizcaína llamada Maribel decía por favor no esperáis a que me olvide de vosotros a que nos reconozca como hijos o que no reconozca Aita ese día me tienes que ayudar a marchar a Maribel le diagnosticaron alzheimer hace ahora doce años desde entonces la enfermedad ha ido arrasa no con ella hasta un punto de no retorno y la familia ha hecho pública su voluntad una voluntad íntima y personal pero que choca con la ley han conseguido recoger ciento sesenta mil firmas para pedir en el Congreso que se despenaliza la eutanasia y ahora el Ayuntamiento de Portugalete se ha sumado la causa Radio Bilbao Isabel Léon Blum qué tal Pepa Bueno no el socialista Mikel Torres ha llevado adelante esta declaración institucional que se ha aprobado con el voto de todos los partidos y la abstención del único concejal del PP pide además que se derogue el artículo ciento cuarenta y tres punto cuatro del Código Penal para que puedan quedar exentos de responsabilidad quienes ayuden a morir de forma segura es sin dolor a una persona que lo pida libre en equipo la mente es lo que hizo Maribel en dos mil seis por carta cuando le detectaron Alzheimer once años más tarde lo ratificó en un documento de voluntades anticipadas ahora ya no puede escribir no puede comer no puede vestirse sola no reconoce a los suyos a quienes reclamó en su día que si esto sucedía la ayudarán a marcharse de ahí la campaña de su marido y de sus tres hijos con las firmas con un documental que esperan estrenar a finales de mes y con una batalla para la que han abierto ya a las puertas de su casa y de sus vidas y cómo están de moda los tridente es yo tengo uno con Danny De la Fuente que sigue que a mí amenazado con Aimar Bretos pero también y Manuel Jabois buenos días buenos días la y media por lo que veo

Voz 4 32:15 no la verdad Marta hola Marcos para liarla hija

Voz 1727 32:21 para la imagen de Aimar con su mujer Fabiana hay con su bebé su hija Miranda en la puerta de su casa en Caracas es la foto de portada de toda la prensa española

Voz 0027 32:30 digamos al contenido porque el diario El País publica esta mañana que Estados Unidos ha presionado y presionan muy explícitamente a España para que rompa todo diálogo con Nicolás Maduro de hecho han

Voz 1389 32:38 desde que proclamara el miércoles pasado

Voz 0027 32:41 en ya puso a España sobre la pista de que iban a pasar acontecimientos importantes es literal horas después Why do se declaró presidente interino al día siguiente el embajador de EEUU en Madrid Duke y mantuvo una reunión con el ministro de Exteriores Josep Borrell y la Administración norteamericana según el país también presionó para que la Unión Europea no aprobara la creación de un grupo de contacto internacional que es lo que acaba de dar luz verde a la iniciativa que sacaba

Voz 1727 33:05 en Venezuela la prensa pendiente Dani de los militares de los venezolanos de los de Estados Unidos

Voz 0027 33:11 si John Bolton les recomienda Maduro aceptar la amnistía propuesta Aído titula El Universal que advierte de que no se descarta una intervención militar si fuera necesario a la vez que leo en otro artículo Estados Unidos a la mediación de México Uruguay el Vaticano en la crisis de Venezuela why do considera el apoyo de militar de Estados Unidos como un método de presión titula abriendo también el Nacional este diario destaca la detención de los periodistas de Efe para advertir de la rutina que vive la prensa en Venezuela detenciones arbitrarias cuarenta y ocho horas sin dormir sin poder comunicarse con nadie no sólo periodistas Caracas han liberado a un activista italiano detenido durante las protestas esta semana recoge la Repubblica en Europa Venezuela Sí Se Puede titula exclamando The Gardian que recoge este grito en la aparición ayer de guardó un maduro desesperado vende el oro de Venezuela Emiratos Árabes Unidos titula el Financial Times que en un análisis subraya cómo la prensa venezolana todo depende del poder militar y algo está cambiando en el poder militar Leo en este diario porque normalmente el presidente Maduro no madruga lo ha dicho en numerosas entre Vista así actos Se sabe por su agenda duerme como un niño nada de madrugar sin embargo esta semana ha sido completamente diferente ha estado dos días antes del amanecer con las tropas tanto militares como locales que han montado barricadas en la

Voz 4 34:21 quién contaba el Financial Times Caine pausa

Voz 0027 34:24 se fue a Maduro ni una pausa ni un respiro para Maduro titula el Frankfurter Allgemeine termino en Estados Unidos hay un conflicto más profundo detrás de la disputa de legitimidad de Venezuela leo en el New York Times el establecimiento político está fracturado los gobiernos extranjeros incluidos Estados Unidos Rusia tienen agendas conflictivas

Voz 1275 34:42 incluso hay división entre los venezolana

Voz 1727 34:46 el británico The Times se hace eco del traslado de los políticos catalanes

Voz 0027 34:50 así lo destaca en su portada digital con fotos de Jordi Sanchez el juicio a lo que llaman los doce catalanes arranca así su crónica Graham Quili desde la prisión de Lledó Nurse después de dieciséis meses detrás de los barrotes muchos meses compartidos con asesinos y violadores Jordi Sanchez está preparado para su juicio un juicio por rebelión que podría ser condenado a diecisiete años de cárcel estoy preparado para una sentencia que me condene le dice en declaraciones a The Times pero creo que voy a ser inocente un juicio concluye este periodista en el que han pedido que testifiquen Mariano Rajoy

Voz 1727 35:22 tras la batalla de la imagen la batalla en la prensa internacional que tenemos por delante noticia que publica hoy el diario El Mundo Aimar los policías que participaron en la operación Kitchen se quedaron dice El Mundo seiscientos mil euros de los fondos reservado es nada

Voz 0027 35:36 ciencia nacional han descubierto que esos mandos policiales que investigaban a Bárcenas en teoría no tanto para descubrir qué delitos que había cometido sino para quitarle pruebas de los delitos que hubiera podido cometer el PP se quedaron con esos seiscientos mil euros según El Mundo durante al menos cinco años Villarejo los que trabajan para el recibieron dinero en efectivo de manera periódica ir rudimentaria algunos pagos superaban los cinco mil euros y ojo a esto hoy el mundo leemos en el mundo que la Fundación pública Andalucía Emprende niega haber repartido pluses a sus directivos negando así la noticia que ha ayer también

Voz 1727 36:09 sobre la sociedad que Pepu Hernández creó en el año dos mil seis para facturar ingresos y compras alguna novedad

Voz 0027 36:15 sí lo publica hoy El Confidencial de Hacienda investigó a Hernández le obligó a hacer una declaración paralela tras detectar supuestas irregularidades con esa sociedad relativas a su IRPF Pepu Hernández aceptó las tesis de Hacienda y pagó

Voz 1727 36:28 es una reflexión sobre este asunto en ABC de Pedro García cuarta

Voz 0027 36:32 por mucho que el PSOE quiera llevar el debate a otro terreno lo que aquí están discusiones Si Hernández posee la ejemplaridad requerida para ser candidato a la alcaldía dice tango yo no tengo dudas no dice perdón la cuarta nuevo dice yo tengo dudas pero también hice cuarta Sánchez no debería tenerlas porque dijo en su día que no contaría para su equipo con alguien que tuviera una sociedad para pagar menos impuestos son cuarta hongo lo que la reacción del PSOE demuestra es el relativismo moral del PSOE que consiste en establecer la bondad o la maldad de las actuaciones en función de los intereses del momento

Voz 1727 37:02 la última víctima de la violencia machista tenía diecisiete años lo contábamos sorprendidísima ayer por la mañana a esta hora la degolló su novio de diecinueve muy joven también que luego se lanzó por la ventana en Reus hoy El Periódico de Cataluña publica datos que muestran la toxicidad de las relaciones entre algunos algo

Voz 0027 37:19 aún así efectivamente según los datos de la Generalitat las agresiones machistas de menores están disparando en los últimos dos años los ataques cometidos por chicos de catorce a diecisiete años han aumentado un cuarenta y cinco por ciento en Catalunya

Voz 44 37:35 yo me pregunto

Voz 1727 37:39 esta Jabois tú como sales en tu foto del DNI nos pregunta todos vosotros como salís demuestra la foto del DNI me temo lo peor quieres que hable desde chico que salen

Voz 4 37:49 su foto del DNI leyó entre los dientes es bastante representativo que hable de eso a estas horas no es bastante representativa es bastante representativa porque si fíjate que el chico al parecer

Voz 1389 37:59 tiene como costumbre de andar por la vida con el palillo en la boca y entonces un familiar le dijo lo hizo puso en marcha todo esto con una frase además que funciona como palanca de todas las gestas históricas que se han hecho en España

Voz 4 38:13 ya a que no hay huevos de salida

Voz 1389 38:15 con el palillo en la foto del DNI

Voz 4 38:18 le dijeron eso y por supuesto el respondió con otra frase

Voz 1389 38:20 ya también el motor de la historia de este país agarra la Copa Ibérica de lo que soy capaz hoy por hoy este chico tiene el DNI con una foto en la que Sagarra fíjate cómo estará mi vida que me he puesto a estas horas a buscar documentación sobre la ancestral costumbre

Voz 4 38:37 lo que me encontré me contestan

Voz 1389 38:40 noticia la Organización Mundial de la Salud recomienda renovar el palillo de la boca cada dos meses

Voz 1727 38:45 es lo tienes ya para toda la vida en algo que me pareció no

Voz 1389 38:48 normal hasta cinco minutos antes de entrar aquí ver que la noticia era del Mundo Today y yo es que estoy muy fuera de éste

Voz 4 38:57 sea como estás de tu vida como esta tu vida iba para terminar con la prensa una noticia catastrófica según quien la lea un error en Whatsapp permite recuperar mensajes que habían sido eliminados por la persona que los envío a aclarar otra buena noticia para pensar que Dios no existe como la del peligro pero fíjate whatsapp lo que hace es eliminar en la rapidez del arrepentimiento

Voz 1389 39:20 no no hay forma de lavar la culpa no te puedes ir Yolanda confesarte y ponerte a rezar cien credos para afrontar tus pecados has tenido tiempo para pensar una gilipollez para escribirla para para enviarlo después de todas esas oportunidades las querido borrar Whatsapp lo que está diciendo es lo que te diría cualquier madre ahora pechuga y además de una forma muy cruel y muy sofisticada porque fíjate tú lo que te hace pensar que sí que tú lo has borrado y que puedes actuar con la otra persona como si nunca lo hubiese escrito por cerrarlo de alguna forma es como ir a cenar con Brad Pitt y de repente que Brad Pitt vaya a pagar adjunto un DNI salga en la foto con

Voz 1727 42:10 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 1727 42:22 podríamos tener tres clásicos en un mes y dos de ellos en la misma semana si hoy el sorteo de Copa Sampe así lo quiere sí

Voz 1161 42:31 puede ser porque sorteo puro podríamos tener como dices ese clásico que viviría su partido de ida en Copa el seis de febrero concentraría la vuelta copera y la vuelta en Liga en la misma semana el veintisiete de febrero en Copa y el dos de marzo en Liga no tenemos un Barça Madrid en Copa desde hace cinco años la final de dos mil catorce y seis en una eliminatoria los de Solari mentir anoche en semifinales vencieron uno tres en Girona dos de Benzema a otro de Llorente el galo está en su mejor momento de la temporada y sus compañeros lo agradecen llevado a creo que la llevaba para quedarte

Voz 47 42:57 tener atraviesa el mejor momento desde que está en el Real Madrid marcando goles

Voz 4 43:01 no la diferencia de Guardo

Voz 47 43:02 por qué tiene que ser muy importante para nosotros acá al final de temporada

Voz 1389 43:05 Nos ha sorprendido nosotros le vamos a entrenar no creo que haya otro delantero como como Karim

Voz 1161 43:12 eran Ceballos Llorente y Solari mientras sarcástico yo lo soy

Voz 4 43:15 pero realmente por los que han descubierto la semana pasada Karim es Karim desde hace muchísimos años eso jugador creíblemente talentoso de todas maneras todavía estará a tiempo ya fue éxito

Voz 1161 43:26 avisar el los partidos de la cancha

Voz 4 43:28 empecé a disfrutarlo ahora

Voz 1161 43:30 el sorteo de la una y media de la tarde en el Benito Villamarín la sede de la final con Valencia Betis Barça Real Madrid del Barça ganado las últimas predicciones el Real Madrid no la gana desde dos mil catorce el Valencia desde dos mil ocho y el Betis desde dos mil cinco Además por el larguero pasaba Víctor Fon se perfila como futuro candidato a la presidencia del Barça tiene muy claro a quién recuperaría para su proyecto ha hablado con Guardiola

Voz 32 43:51 yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que Guardiola cuando termine su etapa en el extranjero pueda estar trabajando para para el Barça no

Voz 1161 44:00 la pregunta que se hace el barcelonismo sería partidario de traer de vuelta a Neymar

Voz 3 44:04 te cree que recuperar a jugadores como Neymar sería bueno para el Barça yo creo que no pero es mi opinión personal de ellos y claro luego por el que se reúnan Xavi Puyol y sí que hay que ficharlo bueno por en su opinión que cree que es mejor que no yo creo que es mejor que no

Voz 1161 44:17 anoche se cerraba el mercado de fichajes de invierno el Atlético Madrid inscribe al central Neuquén que tenía cedido en Argentina el Barça todo que va a presentar hoy también a Emerson aunque este último va a jugar dos temporadas y media en el Betis el hijo de cobro llega al Athletic troncal Dillehay sobrino al Valencia o al Celta cuatro de golpe firma el Rayo Uche cadena santo Mario Suárez que regresa al fútbol español después de su periplo por China el Alavés Alex Blanco Diéguez y Juan piel Huesca se remedo y Ferreira al español Diego Reyes al Leganés además el Atlético vendía Johnny al Wolverhampton para inscribir a Morata Leo Baptistao deja al español rumbo China ganso el Sevilla hacia Brasil Verne el cambio al Huesca por el Málaga y el valenciano por el Crystal Palace en cuanto a la batalla del Valencia Getafe en Copa competición sanciona al por el Valencia había Cavic cuatro partidos que tendrá que cumplir uno en Copa y tres en Liga y el Getafe a Bruno también con cuatro a cumplirá en Liga otros cuatro Damián Suárez todos en ellos en Copa dos a Mata que también con los cumplirá en Copa hoy además vuelve la Liga en Primera y en Segunda en máxima la máxima categoría jornada veintidós a las nueve de la noche Huesca Valladolid bajas de Luisito emitieron los locales lesionado Luismi sancionado Michel en los pucelanos arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero también a las nueve Málaga Almería en la jornada veinticuatro en Segunda del resto tenemos dos partidos de la jornada veintiuno en la Euroliga a las seis y cuarto de Luisa Facua Real Madrid Pablo Laso nos decía tras haber caído en cancha del colista

Voz 48 45:31 si tú no haces un buen partido va a ser difícil que ganemos en Estambul

Voz 4 45:35 entonces obviamente estas alerta porque es un partido

Voz 48 45:37 lo complicado si no somos capaces de hacer buen parte nosotros

Voz 1161 45:41 a las nueve de la noche Gran Canaria Milán ayer Victoria del Barça sobre Olympiacos en Grecia cincuenta y cinco setenta y seis y te vas con en casa sobre Maccabi noventa y siete setenta y tres y una más en la NBA Doncic finalmente se queda fuera del All Star al no haber sido elegido por los entrenadores para los equipos reservas

