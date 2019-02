Hoy por Hoy (01/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal muy buenos días en ocasiones tardan años en conocer los detalles de una operación política como la que está en marcha en Venezuela pero hoy hoy el diario El País publica algunos detalles muy relevantes cuente el periódico que Donald Trump adelantó al gobierno de Pedro Sánchez que cuando ha ido se disponía a proclamarse presidente interino y que Washington lo iba a reconocer y que el presidente estadounidense exigió a España a la Unión Europea romper todo diálogo con Maduro en la información que firma Miguel González Se cuenta casi hora hora las veinticuatro que fueron desde que día veintidós de enero el Ejecutivo español tuvo en Washington una primera pista de que algo iba a pasar hasta la llamada de la embajada de Estados Unidos a Moncloa el veintitrés de enero horas antes de que caído diera efectivamente el paso de alguna manera Josep Borrell ha ido reconociendo esas presiones ayer mismo en Bucarest la Unión Europea aprobó crear el grupo de contacto entre países de América Latina de Europa para impulsar las elecciones libres en Venezuela

Voz 2 01:10 Borrell decía ir esto luego Estados Unidos está convencido ya se nos lo ha hecho saber que no ha lugar a más mediación día más facilitación y además conversaciones ya más nada

Voz 1727 01:21 bueno no estamos en esta posición a ver qué dice hoy el Gobierno español de esta información previa que obtuvo del Gobierno de Estados Unidos enseguida nos vamos en directo a Caracas

Voz 1727 01:48 es viernes primer día de febrero y a esta hora las fuerzas de seguridad están trasladando ya desde Cataluña hasta Madrid a los políticos catalanes presos preventivos que serán juzgados por el Tribunal Supremo por los hechos del otoño separatista del otoño del diecisiete Aimar

Voz 0027 02:06 los radicales han intentado boicotear ese traslado cruzándose en la carretera o lanzando aceite a la propia carretera se barajaba que el juicio comenzará el martes que viene pero todo apunta que será al menos una semana después porque los jueces del Supremo tienen que estudiar casi dos mil páginas de alegaciones de las defensas

Voz 1727 02:20 en unos minutos vamos a hablar en Hoy por hoy con uno de los tres mil quinientos conductores de Uber y Cuddy Fay que desde hoy no circulan ya por Barcelona

Voz 0027 02:32 pero de momento estamos todos en la calle y les contaremos el contenido de la nueva propuesta de los taxistas de Madrid en su décimo segundo día de huelga intentando buscar una salida a este callejón

Voz 3 02:43 sí

Voz 4 02:43 pero no sobre jóvenes Lee Pérez

Voz 5 02:48 de Madrid el Ayuntamiento dejará de estar intervenido por Hacienda por primera vez desde el año dos

Voz 0027 02:53 el once Se lo venimos contando esta mañana en la SER el consistorio de Carmena ha cumplido en dos mil dieciocho con la regla de gasto lo que le deja fuera del control de las directrices del Ministerio

Voz 1727 03:02 prisión provisional para un hombre acusado de violar a su sobrina de trece años

Voz 0027 03:06 familiares del agresor intentaron quemar la casa de la niña con ella dentro para evitar que declarara

Voz 1727 03:10 sí Reus se manifestó anoche contra el asesinato machista de Kelly la chica de diecisiete años estudiante de cuarto de la ESO

Voz 6 03:17 ahí a Reus base asesinada la Kelly Quiñón

Voz 1727 03:20 ayer en Reus asesinaron a Kelly

Voz 7 03:22 siempre para nosotros Kelly siempre será una Reus sense una alumna del instituto Salvador Vilaseca compañera de los alumnos y las alumnas que están aquí

Voz 1727 03:31 y una amiga pero desde hoy Kelly

Voz 6 03:36 a mí estén ve una víctima de la violencia masculló

Voz 1727 03:38 está y a partir de las ocho y media vamos a saber que tiene en la cabeza en la víspera de los Goya uno de sus protagonistas

Voz 8 03:50 una película es te llegue nunca es suficientemente buena siempre hay algo que mejorar nuestro sin entonces bueno es nuestra obligación nuestro deber por el mero es hacer buenas películas así que conecten con el público que cuál es a la sesión

Voz 1727 06:47 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias en un intento evidente de demostrar algún apoyo internacional Maduro ha recibido esta madrugada en el palacio presidencial de Miraflores a seis nuevos embajadores de países que sí les siguen reconociendo oleada han entregado sus credenciales el paso que dan los representantes de un gobierno extranjero cuando llegan a un país la televisión pública emitido en directo el acto pero el peso geopolítico de esos gobiernos de los que se ha rodeado Maduro es más bien justito Benin Mozambique Surinam Zambia Laos y Dominica Ana Terradillos enviada especial de la SER a Caracas Buenos días qué tal cómo estás Pepa buenos días la tensión política han aumentado mucho en los contabas en las últimas horas desde que el presidente auto proclamado denunciado que la policía había ido a su casa preguntando por su mujer supuestamente para intimidar los

Voz 0125 07:39 bueno sí un intento desde luego de intimidar por parte de cuerpos armados por parte de la policía que ha quedado en ese intento porque realmente no hubo registros ni tampoco hubo interrogatorios a su mujer pero sí que añade mucha tensión a la situación incluso se llegó a rumoreaba la posibilidad de que iban a detener agua ido Guarido llegó a su casa acompañado de una misión diplomática misión diplomática con la que estuvo la universidad yacía responsable a las fuerzas de Maduro de la situación de angustia que dice había vivido su familia esa mañana

Voz 13 08:37 no está claro de todas formas que sea la

Voz 1727 08:59 Ana cuida te gracias un abrazo compañera hasta luego un abrazo Richard Blanco es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de Alianza Bravo Pueblo que es el partido de la oposición fundado por Antonio Ledezma que por cierto se encuentra entre nosotros aquí en España estos días señor Blanco buenos días buenas noches para usted

Voz 14 09:20 sí bueno para muchísima gracias ya ordene como siempre

Voz 1727 09:25 imagino que que acaba de estar de hablar con ese señor Why do sabe algo más del episodio que que ido ha denunciado en las últimas horas que la policía ha ido a su casa buscando a su mujer la policía lo niega

Voz 14 09:40 bueno por supuesto que bebe negarlo casualmente el presidente interino mi vecino a casa mientras los edificios mimó como residencial y a las horas del mediodía estaba todo un equipo completo de medios de comunicación que pudieron contactar con los vecinos lo que ocurrió minutos antes cuando un grupo de funcionario ingresaron al edificio donde habita actualmente el presidente llegaron hasta el piso siete nombre es su residencia con armas largas grupo un grupo que pertenecen directamente a ver al señor Nicolás Maduro que utilizan el poder para a encarcelar para incluso hasta asesinar a la edad no que a su único interés era un país democrático donde haya igualdad de oportunidades yo me pueda utilizar tantos recursos que tenemos para Solano que hoy lamentablemente no la tenían

Voz 1727 10:55 este mismo estuvo preso muchos otros opositores lo han estado porque cree que el oficialismo de momento no lo ha intentado con Goiri

Voz 14 11:04 bueno este yo por supuesto saben en qué condiciones se encuentran hoy saben muy bien que el pueblo de Venezuela está movilizada la gente en la calle de manera espontánea pese a que todavía no tenemos alimentos en los supermercados que nos abastos cuando te ningún sistema deficiente más farmacias que muy está muriendo no tanto por la enfermedad existen lo medicamento negro y transmito médico quirúrgico para la operación eh vamos el dólar incluso se come a a a la inflación en era bueno simplemente especialmente ahora en la calle aires de libertad aires de cambio

Voz 1727 11:52 o sea que usted cree que inmaduro es consciente de que está al final de de de laberinto en el que está metido usted cree

Voz 14 12:01 final no tengo la menor duda al igual que en el efecto darle de lo que te digo han venido a para destrozaron a Venezuela como dominio haciendo eso último tiempo

Voz 1727 12:16 descartan por completo si uno se atrinchera así inmaduro se niega por ejemplo a salir del país no que es una de las posibilidades que se manejan ustedes descartan por completo una intervención militar extranjera para sacar a Maduro del poder

Voz 14 12:30 nosotros queremos un acto de conforme a la Constitución de la República sabemos que no es fácil sabemos que tenemos frente al mi cita usurpación en el Palacio de Miraflores a una persona que utilizan los pocos recursos que ya le quedan con fuerzas paramilitares con funcionarios no tiene escrúpulos que actúan en contra de los ciudadanos que ratito lo único que estamos pidiendo tener paz en Venezuela

Voz 1727 13:02 bueno última cosa Richard Blanco hoy se publica en España precisamente una información del diario El País que demuestra que Estados Unidos había con días de antelación que Guarido iba a dar el paso de proclamarse presidente interino de hecho Washington contactó con varias capitales para pedir que reconocieran agua ido porque Estados Unidos tenía tantos detalles es un plan que se le comunicó por parte de ustedes de la oposición previamente a Washington o Washington diseñó parte del plan

Voz 14 13:31 bueno nosotros agradecemos con todo lo podía haber mandado años con los hay que que carecen abierta ahora el artículo doscientos treinta y tres de la Constitución el artículo ciento treinta y tres cabezas que cuando ya poder ya lo había decretado que me tenemos presidente de la República asume la responsabilidad y el propio presidente de la Asamblea o sea que aquí no sé si son a qué no tuviese debidamente reafirmado la hija logramos y le pedimos a Dios que aquí María derramamiento de sangre como te lo digo tenemos años donde han caído jóvenes hombres y mujeres que han manifestado pacíficamente con balas que han penetrado suman ya también en el asfalto votando una sangre que no llamar a nosotros a tener fortaleza para poder rescatar lo democrático me hubiera perdido

Voz 15 14:29 dicha blanco toda la suerte del mundo todas la solidaridad en este momento tan importante de la vida de los venezolanos muchas gracias

Voz 3 14:43 buenos días en los dos sorteos del triple de la once de los números premiados San siga en el sorteo de la mañana tres cinco en el sorteo de la noche Press

Voz 16 15:03 no olvides que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple de dos también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck pop de la ONCE

Voz 17 15:18 en la ONCE nos muerte tu ilusión que tenga son gran día

Voz 18 15:22 sí

Voz 1727 15:27 bueno las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias desde hoy hubo Erika bifaz ya no operan en Barcelona las dos plataformas Se van de la capital catalana por el decreto de la Generalitat que obliga a que todos los coches TC sean contratados con al menos quince minutos de antelación las plataformas aseguran que el noventa y ocho por ciento de sus servicios estaban contratando con menos tiempo que el cambio dinamita su modelo

Voz 3 15:53 negocio

Voz 1727 15:56 así que sepan de Barcelona hay dejan en el aire más de tres mil puestos de trabajo no hay una cifra exacta de despidos pero hoy se van a presentar ya algunos expedientes de regulación de empleo de empresas de VTV que trabajaban con Uber con Cavic Fay Arman Vaquero buenos días

Voz 19 16:12 hola Pepa buenos días oyentes de la SER

Voz 1727 16:15 usted es conductor de UV TC usted sabe qué va a pasar con su empleo

Voz 19 16:20 pues que se acabó gracias al conseller de la Generalitat señor le Se acabó me de empleo y me veré obligado a volver al paro donde yo estuve siete años antes de poder empleo

Voz 1727 16:32 usted tiene cincuenta y nueve años ha trabajado de todo eh ha sido asesor fiscal técnico de Recursos Humanos tuvo una empresa de plásticos tiene un máster en tratamiento de aguas lleva un año llevaba un año como conductor VTV verdad sí correcto es de los reconvertidos a la conducción de de este tipo de vehículos es un perfil muy general de de la gente que puede quedarse sin trabajo en Barcelona hoy

Voz 19 16:58 mire es un perfil bastante general pienso que mi empresa sólo exigimos su experiencia en la conducción tanto en la Champions tanto normales como penales hice les a todos los yo también colaboro con el departamento de recursos humanos en las pruebas de conducción que hacemos a todos los candidatos que tiene la conducir todos nosotros yo sólo se exige que tengan una buena amplitud para poder transportar viajeros tanto de la como menores y en general con lo cual aquí tienen cabida todas las edades religiones sexos colores etcétera por desgracia o por suerte o por las circunstancias económicas de que hemos vivido en este país eh muchos de nosotros con con grandes experiencias laborales directores comerciales técnicos respete era la dando unos cogían el mercado laboral y aquí hemos encontrado una oportunidad de y en nuestra jubilación con lo cual hay un gran porcentaje de de personas cincuenta de cincuenta años que que lo vamos a tener muy difícil para volver a al mercado laboral en activo

Voz 1727 18:02 yo ahora que arman que va a hacer porque tiene muy cerca la jubilación

Voz 19 18:06 bueno lo primero que voy a insistir totalmente eh es pedir la dimisión del conseller Calais porque creemos que ha prevaricado ante la violencia terrorista de los taxistas y se ha dejado llevar en vez de pensar el desde el millón y medio de usuarios que tiene Barcelona que las estrés en los casi cuatro mil puestos de trabajo directos que estamos conduciendo o trabajando en las del PSOE es el no sé el cuantificar lo pero los muchos eh eh trabajos indirectos de empresas de mantenimiento de empresas de chapa pintura incluso la la para que la empresa que en botella aguas pierdo Nosotras regalamos el nuestros coches con lo cual eh evidentemente vamos a luchar pues Reglero que hoy presenta ponerle perdón tienes presenta la Nuestra empresa en el futuro es muy cierto pero no nos vamos a casa

Voz 1727 19:06 Arman Vaquero es conductor de ITC es la otra cara de la moneda ayer hablábamos con el presidente de la Federación del Taxi Ésta es la otra cara de la moneda gracias buenos días

Voz 15 19:18 Arman suerte creo que lo hemos partido no

Voz 1727 19:21 Jabois que difíciles y que complejo que complejos

Voz 20 19:24 todo cuenta realidades se suman a un conflicto como éste pero tú no querías hablar hoy de del problema de la movilidad del transporte sino propósito de esto estamos muy tranquilos de verdad tenemos la la tranquilidad de saber que está todo en orden y que está todo bien confiesa

Voz 1727 19:37 a Hernández y esa sociedad con la que gestionaba sus derechos de imagen otra vez otra vez estamos aquí

Voz 1389 19:44 Nos y otra vez es un debate muy viejo se pueden pagar menos impuestos mientras se defiende que sepa además más cuando se puede y es legal pero hay otros partidos políticos que defiende mejor los intereses el PSOE según su líder no defiende los intereses de su candidato en Madrid el PSOE defiende impuestos altos a rentas altas para fortalecer los servicios públicos y corregir desigualdades puede haber un discurso público y un discurso privado puede pero es lógico que tenga consecuencias no tienen por qué ser penales no tiene nada que ver con la ley pueden ser consecuencias electorales buen fin de semana un beso noche

Voz 1727 20:13 entre siete y veinte en Canarias

Voz 3 20:21 Laura Gutiérrez qué tal buenos días hay aviso

Voz 1275 20:24 por vientos fuertes en toda la Comunidad de Madrid se esperan rachas de setenta kilómetros por hora de hasta cien en la sierra de ella además se esperan también fuertes nevadas en cotas altas bajan las temperaturas de esta madrugada ir poco a poco desapareciendo aunque esta tarde se anuncian chubascos tormentosos Pepu Hernández burla silencio no tiene previsto hablar hasta el domingo cuando va a ser presenta dado como candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid por el propio presidente del gobierno ayer fue su equipo quién salió a dar la cara por él por la sociedad que creo en dos mil seis para pagar menos impuestos por sus conferencias trabajos de publicidad en sabemos que además lo cuenta confidencial Hacienda le abre una investigación paralela tras detectar algunas irregularidades en su declaración le exigió un pago adicional que Pepu Hernández abonó ayer su portavoz de campaña la concejal Mar Espinar contestaba esto cuando la SER le preguntaba si Hacienda le había investigado pues eso habrá que preguntárselo al departamento financiero

Voz 3 21:17 sí Tributaria que no sólo habrá que preguntárselo al día

Voz 1275 21:19 tratamiento de Inspección Financiera que no soy yo decía desde el equipo de campaña de Pepu Hernández asegura en esta mañana que es absolutamente falso que Hacienda abriera esa investigación en su declaración de la renta insisten en la integridad del precandidato que aseguran ha cumplido y está al corriente de sus obligaciones fiscales tanto a nivel personal como societario es lo que precisan fuentes de su equipo hasta ahora Pepu Hernández lo dicho no va a hacer declaraciones el que será su rival en las primarias a la alcaldía de Madrid el tercer candidato en la carrera exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento Chema Dávila lo hubiera hecho

Voz 21 21:50 la manera bueno no da lugar cómo realizan el trabajo otros equipos de campaña otros candidatos yo personalmente ha salido yo directamente hubiera comentar la situación pero bueno si los mot y sus motivos tendrán y estoy seguro que yo hubiera salido personalmente explica

Voz 1275 22:04 Chema Dávila en La Ventana de Madrid aquí en la SER donde por cierto dejaba algunas dudas sobre si Pedro Sánchez podrá votar en primarias por su candidato por Pepu Hernández tal y como afirmó hace un par de días

Voz 21 22:14 la última noticia que tengo es que Pedro yo creo que militaban en Pozuelo con lo cual si realmente militan Pozuelo no está trasladado no podría votar estas primarias a nuestra ciudad de Madrid

Voz 1275 22:25 doce días de huelga del sector del taxi y los taxistas rebajan sus pretensiones iniciales para poder poner fin al conflicto

Voz 1727 22:32 tenemos sólo por la Comunidad de Madrid

Voz 22 22:34 lo más importante esa línea roja seremos salvado la Comunidad me bueno pues cada que se negocia otro aspecto el de la captación nosotros la contratación la pensamos llevar como enmienda también ha al Gobierno central la apertura estará bien David tirará común

Voz 1275 22:47 unidad elimina las líneas rojas que el Gobierno de Ángel Garrido no no está dispuesto a traspasar no se habla de contratación no se fija ningún tiempo mínimo para reservar un WC ni tampoco una distancia mínima los taxistas están dispuestos a aceptar la que fue la propuesta inicial de la comunidad que sean los ayuntamientos los que regulen estos aspectos el Ejecutivo madrileño esperará a recibir y leer esta propuesta para decidir si vuelve abrir una negociación con el sector más noticias de este viernes en titulares con Virginia Sarmiento el Ayuntamiento de Madrid dejará de estar intervenido por Hacienda ha cerrado

Voz 1727 23:18 dos mil dieciocho con un superávit de más de mil millones

Voz 1275 23:20 poco después de siete años de vigilancia seguimiento de las cuentas Carmen ha cumplido con la regla de gasto se libra de las limitaciones presupuesta nuevas irregularidades en las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación que se celebran mañana Comisiones Obreras denuncia el nombramiento de un miembro del tribunal que no tiene ninguna vinculación con la enseñanza a pesar de que es una condición que marca la normativa vigente las asociaciones vecinales y la Plataforma en Defensa de las Sanidad pública anuncian movilizaciones contra el recorte de horarios de las consultas en los centros de salud durante todo el mes de febrero se van a concentrar hasta en ocho centros la primera será este lunes en Alcalá de Henares comienza el proceso de elecciones en la Universidad Complutense desde hoy hasta el doce de febrero pueden presentarse las candidaturas a rector la campaña se prolongará desde el uno de marzo hasta el uno de abril las elecciones serán el día treinta

Voz 23 24:03 los de postes Hoy por hoy

Voz 3 24:09 el Real Madrid cm de las semifinales de la Copa

Voz 1275 24:11 del Rey después de cinco años Sampe buenos días buenos días anoche uno tres

Voz 1161 24:14 Salt Girona doblete de Benzema gol de Llorente la última vez que llegaron tan lejos ganaron la Copa al Barça en la final de dos mil catorce Solari se toman en los elogios a Benzema con sarcasmo yo lo siento realmente por los que antes

Voz 24 24:24 Berto a Benzema la semana pasada de todas maneras todavía

Voz 1093 24:27 estará tiempo puede sintonizar en los partidos de la CAM

Voz 1275 24:30 aquí empezó a disfrutarlo ahora el sorteo desde la un inmediato

Voz 1161 24:32 la tarde en el Villamarín sede de la final con Real Madrid Valencia Betis Barça en baloncesto el Real Madrid visita la drusa flaca desde las seis y cuarto en la jornada veintiuno de la Euroliga Pablo

Voz 25 24:41 Laso si tú no haces un buen partido Baas

Voz 26 24:43 lo difícil que ganemos en Estambul entonces obviamente estas alerta porque es un partido complicado si no somos capaces de hacer un buen partido nosotros

Voz 1161 24:51 volviendo al fútbol el mercado de fichajes de invierno se cerraba con la venta del Atlético de Madrid a Johnny para inscribir a Morata y la llegada del central argentino negó en cuatro fichajes del Rayo Uche cadena y Mario Suárez Diego Reyes llega al Leganés

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 5 30:15 yo

Voz 1727 30:19 los Mossos d'Esquadra acaban de reunir en una misma cárcel catalana a los nueve dirigentes independentistas que llevan más de un año en prisión preventiva hay que van a ser trasladados hoy a Madrid para el juicio del es

Voz 0027 30:31 lo mismo los nueve están ya en Brians dos It de ahí partirán hacia la capital un grupo de manifestantes independentistas ha intentado boicotear el traslado durante la mañana poniéndose en la carretera al paso de los furgones e incluso echando aceite en la calzada frente a la cárcel está Albert Prat al día

Voz 36 30:45 bon día minutos después de las ocho de la mañana terminaba el primer tramo de este traslado los nueve presos independentistas ya son en la cárcel de Brians dos los siete hombres han sido los últimos ha sido el traslado más numeroso también con el dispositivo policial más amplio varios

Voz 5 31:00 coches luego equipados de la Policía otros de las

Voz 36 31:02 secreta furgones de los antidisturbios e incluso una ambulancia podemos decir por lo tanto que Junquera Romeva für Rull Turull Sánchez Kuchar vas hay Forcadell ya son en Brians dos donde a lo largo de esta mañana será ya la Guardia Civil quién los traslade hacia Madrid antes pero en los próximos minutos está previsto que se reúnan con el Gobierno de Quim Torra eso pasa en el interior fuera decenas de personas han querido acompañarles siguen manifestando en ambos lados de la calzada bajo un fuerte cordón policial

Voz 0027 31:33 esta tarde emitimos La Ventana de la SER desde Sevilla desde la Fundación Cajasol en la víspera de la gala de los Goya que se celebran allí mañana a la capital andaluza con Carles Francino estarán hoy Rodrigo Soro Going director del Reino que es una de las claras favoritas también Arantxa Echevarria directora de Carmen y Lola Coque Malla nominado a mejor canción por la banda sonora de la película campeón

Voz 1203 31:51 es en estas últimas horas antes de la gala en nosotros hemos intentado ponerle aún más nervioso al presidente de la Academia de Cine Mariano Barroso haciéndole un test Paula Losada

Voz 3 32:05 Nos avanza la idea sobre la que versará su discurso en la gala

Voz 8 32:08 Nos falla la situación en la que nos encontramos con la irrupción de la

Voz 37 32:12 la transforma con los cambios en la forma de ver cine y también de producir y de distribuir exhibir producción

Voz 38 32:21 audiovisual goza de buena salud nuestro cine entorno a los diecisiete dieciocho mil lectores la asistencia todas nuestras aulas también está en unos números similares sea que está resistiendo bien de todas formas de hecho creo que no se trate de una competencia fíjate que escribimos que emociones interpretamos historia ahora plataformas para la gran pantalla somos los mismos

Voz 1727 32:44 las series son el nuevo filón de la producción

Voz 37 32:47 Nos encontramos en un momento de hace diez sobre todo porque todo lo que barrer de la distribución el vi de la exhibición han caído o no es decir ahora mismo una serie española cd de hecho en Alemania o Corea ya arrasa en el espectadores eso nunca había pasado

Voz 1727 33:02 las plataformas digitales son al cine lo que las

Voz 39 33:04 vete a los taxis de él sino

Voz 40 33:07 los timos que adaptada a las nuevas tecnologías porque lo que no va a ser la vidas Palatchi de ola o estás periodismo tiempo dinero y energía

Voz 4 33:25 dedicado a las de Malta hizo al es está la hemos visto los locos de las versiones originales está basada en hechos reales

Voz 3 33:32 dedicado a todas las familias que tienen un poco de Fame le

Voz 41 33:35 ahora y hasta el tres de marzo con Family nóminas descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en Caixabank punto es Caixabank

Voz 43 33:47 no

Voz 5 33:50 es como es viernes a esta hora la columna

Voz 1727 33:52 acuden a grandes la buena letra es el disfraz

Voz 5 33:54 mentiras la sentencia que titula I resume una de las grandes novelas España la del siglo XX me vuelvo últimamente a la memoria Se diría que esta frase Rafael Chirbes no tiene sentido hoy cuando ya casi nadie escribe a mano pero su sentido permanece intacto adaptándolo a la actualidad podríamos decir que las bellas palabras son el disfraz de las mentiras algunas como libertad comunidad como democracia Se repiten tanto que están adelgazando hasta dar transparencia amenazando con desaparecer pero cada líder tiene sus favoritas Quim Torra proclama la voluntad de un pueblo solo

Voz 1727 34:28 sabe que miente

Voz 5 34:30 tanto como Puigdemont cuando ofrece a Rusia una gran relación comercial con la república catalana Theresa May habla una y otra vez de renegociación gana votaciones parlamentarias gracias a una promesa que sabe que no podrá cumplir en Venezuela Maduro ha ido usan constantemente en los mismos términos patria Pueblo Libertad soberanía pero ninguno de los dos

Voz 1727 34:50 me gusta hablar del petróleo

Voz 5 34:52 en las sedes de los partidos brillan las navajas como siempre relucen las sonrisas como nunca los políticos son tan conscientes del impacto mediático después declaraciones que la verdad se ha convertido en su peor enemigo Donald Trump les ha enseñado el camino para triunfar lo que importa es ofrecer un titular contundente impactar en las redes sociales y quedar bien en la foto pero las bellas palabras no lograrán asfixiar a la verdad antes o después asomará la cabeza dice venga venganza de nosotros ya lo verán

Voz 44 35:26 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien a quienes se moja quienes no olvida quiénes implica hay quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo de sino también

Voz 43 35:40 porque tú qué piensas

Voz 39 35:44 el país hola cariño qué haces con el ordenador mirando si podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los de cuarto no estoy tranquila pero sí nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 3 35:59 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Joe calcula on line Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario pacas de lounge que a ti qué te importa

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 36:40 ocho y treinta y seis ahora siete y treinta y seis en Canarias en esta mañana de viernes con Pablo Simón buenos días Pepa politólogo profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días que sólo muy buenos días José María Calleja periodista compañero buenos días buenos días Pepa enseguida vamos con el CIS que tengo mucho interés en el análisis que hagáis todos y especialmente nuestro politólogo pero tenemos noticia en relación al BBVA y Villarejo Aimar

Voz 0027 37:06 si el banco acaba de difundir un comunicado aprovechando la presentación de sus resultados que por cierto son buenos con cincuenta y uno por ciento más de beneficios que el año pasado en ese comunicado incluyen unas palabras del presidente del BBVA a Carlos Torres anunciando que han encargado una investigación profunda exhaustiva

Voz 1727 37:20 es realizada por terceros sobre los

Voz 0027 37:22 supuestos pagos del banco al ex comisario Villarejo para que es piara boicotear el intento de Sacyr en dos mil cinco por hacerse con el BBVA

Voz 45 37:31 se ha encargado una investigación profunda exhaustiva que está siendo realizada por terceros el banco actuará con absoluto rigor y diligencia en este sentido es muy importante que dejemos que la investigación haga su trabajo

Voz 0027 37:44 cinco millones se cree que pago el BBVA Villarejo por unos supuestos espionajes que incluyen pinchazos de llamadas incluso con miembros del Gobierno iraní seguimientos físicos hay fotos del coche de la casa de uno de uno de los por entonces a altos miembros de la CNMV

Voz 1727 37:57 la novedad es que exista el comunicado realmente Jesús no porque la investigación ya nos habían dicho la estaban haciendo

Voz 25 38:03 sí claro la investigación ya puede ser profunda exhaustiva porque se inició en junio el año pasado ocho meses de investigación una de ellas y otra que se abrió meses después externa digamos no encargada un bufete importante que yo el culo que puede terminar costando al BVA casi tanto como lo que es el pago a Villarejo pero digo esto en tono irónico porque realmente volvemos a esa excusa que se pone también cuando se habla de corrupción política que es Bono no es lo que digan los tribunales o lo que diga la investigación finalmente tal a verlo sí está demostrado porque está admitido por el propio banco es que durante años hasta dos mil diecisiete es decir hasta anteayer Villarejo cobró más de cinco millones de euros del banco para hacer no sabemos exactamente qué salvo lo que hemos ido conociendo por informaciones que desde luego apunta cosas muy turbias no bueno esa responsabilidad pues quién la tenía en primer lugar el presidente del Banco que es el actual presidente de honor del Banco Bilbao Vizcaya que ese término presidente de honor cuando a la vez hablamos de esto que estamos hablando a mi juicio no necesitaría mayores investigaciones para asumir alguna responsabilidad

Voz 1727 39:17 profunda y exhaustiva y te rías Calleja por qué

Voz 1093 39:20 sí hombre profunda exhaustiva duradera fuera de ella no hay salvación Le pueden poner todos los adjetivos que quieran pero resulta a estas alturas absolutamente lamentable porque los datos objetivos que tenemos son al señor Villarejo un policía teóricamente funcionario porque se ha dedicado a tareas de espionaje Le paga el banco cinco millones de euros el banco por espiar sí sabemos por en concreto por espiar la vida privada de personas como Miguel Sebastián por ejemplo inventarse historias claro porque para justificar la minuta hay que inventarse historias que den credibilidad aparente credibilidad a lo que se está contando esta historia refleja que la corrupción ha sido solo cuestión de políticos ha sido también cuestión de responsables de entidades bancarias que han dañado su prestigio de manera irreparable y entonces que se pongan ahora digamos Campa nudos con que la investigación va a ser exhaustiva profunda bueno lo que quieran lo que es tendría que ser intolerable en este minuto del partido es que fuera presidente de honor alguien que desde luego ha actuado con bastante de eso

Voz 1727 40:22 no bueno ayer conocimos el nuevo barómetro del CIS en intención de voto el PSOE mantiene primero con un treinta por ciento y hay sorpasso el PP por partida doble PP y Podemos e le toman la delantera Ciudadanos y Podemos le toman la delantera los de Casado quedarían cuartos en Génova no se lo toman en serio Andrea Levy por ejemplo tuiteó el CIS es un chiste el único porcentaje fiable que aporta es que es cien por cien o humor bueno Pablo el PP se pueden refugiar todo el tiempo que quiera en el desprestigio que acompaña los vaivenes metodológicos de Tezanos pero los datos brutos están ahí dicen esto efectivas

Voz 1093 41:04 eso es así por lo tanto yo desprecie haría el orden porque yo creo que esto no es lo sistemático y lo relevante sino que entraría las tripas y yo creo que de aquí señales de alarma muy preocupantes para el Partido Popular la fidelidad de voto del Partido Popular era el noventa por ciento en dos mil diecisiete ahora estar el cincuenta por ciento es su índice más bajo en toda la historia desde que tenemos datos brutos y las fugas hacia ciudadanos que son más o menos un dieciséis por ciento continúan estables pero lo que vemos es que las fugas hacia Vox prácticamente se han duplicado es decir han pasado de un dos bueno más que duplicado porque han pasado de un dos por ciento a un quince por ciento en este último barómetro por lo tanto el Partido Popular afronta un escenario enormemente complejo trepado entre dos partidos que puede generar la incluso que puede haber un sorpasso en el bloque de centro derecha por parte de ciudadanos en función de cuál sea la la relación de fuerzas que haya el crecimiento o la posición que mantiene de primacía en la encuesta el PSOE es esencialmente por crecimiento a costa de Unidos Podemos entorno a un once doce por ciento por lo tanto lo que seguimos viendo es algo muy llamativo que es que la movilidad se sigue dando sobre todo intra bloques es decir entre el bloque de la derecha y entre el bloque la izquierda con la novedad por primera vez que quién se fragmenta más es la derecha incluso si me permitís varios compañeros han hecho la cocina

Voz 25 42:15 es decir lo que decís

Voz 1093 42:18 la cocina arroja porcentajes que no está muy lejos del promedio de las encuestas PSOE se titula cocinas tendría en torno al veinticuatro PP veintiuno por ciento Ciudadanos Unidos Podemos entorno al dieciocho por ciento Vox ocho por ciento es verdad que esto da un poquito distinto el promedio fijaos porque le da a Vox más débil ya Unidos Podemos más fuerte de lo que ocurre en otros sondeos presto puede ser por el tipo demuestra que tienen encima aunque porque un poquito más lento pero yo creo que esto es lo que no señala es la fragmentación el problema hoy lo tiene el Partido Popular que no significa que luego no vaya a gobernar eh no no que le pase como Andalucía pero la perdió la pérdida de votos y escaños está ahí evidentemente Pablo cuesta arriba y cuesta arriba en cuesta abajo hay unos resultados electorales en Andalucía que al Partido Popular le ha permitido enmascarar los porque al final va a acabar siendo presidente de la comunidad autónoma andaluza pero que ha supuesto una sangría de votantes el Partido Popular en Andalucía ha perdido más de la mitad de los apoyos que históricamente ha tenido desde la etapa de Arenas en el momento actual se pueden dar a entender que no ha pasado nada pero están perdiendo votos a chorros se les está yendo a Ciudadanos está yendo a Vox y la certeza política que yo creo lo que le irrita al Partido Popular es que cuanto más radicaliza Casado su discurso más suben en las encuestas para Vox hay una media que se publica hoy en el país Kiko Llaneras hace el promedio de las encuestas ya está dando a Vox ya el diez por ciento de votantes eventualmente en Madrid capital en Madrid ciudad que tiene un voto potencialmente muy favorable ambos puede tener un resultado muy bueno Eden entonces el Partido Popular decide que el problema son las encuestas pero no el problema es que ellos están desangrándose en función de los votos que se van a ciudadanos y los votos que se iban a Vox cuanto más radicaliza su discurso casado más gente del Partido Popular parece que decide qué va a votar a Vox

Voz 1727 44:01 eran una cosa en voz alta pero hay preocupación del partido es obvio

Voz 20 44:04 seguían estarían locos eh no Maraña sino hubiera preocupación porque esto lo lo recogen toda

Voz 1727 44:10 las encuestas e esta fuga de votos

Voz 25 44:12 sí ahí yo creo que hay preocupación en distintos sectores del Partido Popular aunque desde la dirección da la impresión de que esa reacción ante los datos del CIS idea ese promedio de encuestas que que no no debería ponerse en entredicho un dato tan digamos neutro tan equilibrado no da la impresión de que su prioridad es la que es repetir lo que consiguieron en Andalucía es decir pasar por alto la catástrofe de pérdida de apoyos siempre que no haya sorpasso por parte de ciudadanos de manera que como garantiza no tienen garantizado creen tenerlo no que allí donde ocurra donde se produzca la suma de ciudadanos más PP más Vox si el primero en esa lista de tres PP gobernaran yo creo que esa es la prioridad de Casado y eso es lo que va a convertir en cualquier caso en éxito Se trata de poder no de digamos de política en estado puro no entonces en ese sentido es posible que le perjudique el dar la espalda a esta realidad que marcan las encuestas incluida decir sin

Voz 1727 45:17 se trata de poder y de conservar el poder ese debate

Voz 25 45:19 por recuperarlo no existe enfrente

Voz 1727 45:22 no existe en la izquierda casi no existe por cierto los miembros de quienes tienen el poder en Cataluña del guber de Quim Torra están ahora mismo dentro de la cárcel de Brians dos saludando ser y haciéndose fotos con los presos preventivos antes de que salgan de viaje para Madrid son las nueve menos cuarto de las ocho menos cuarto en Canarias

Voz 1727 47:11 el Ayuntamiento de Santiago de Compostela sienta hoy en el banquillo a la familia Franco la sienta para tratar de recuperar las estatuas de Abraham e Isaac de la catedral de Santiago que fueron expoliadas durante la dictadura el Ayuntamiento quiere que vuelvan a su lugar de origen el pórtico de la gloria si lo consigue sentaría un precedente muy importante para la lista larga de bienes expoliados que los Franco se verían obligados a devolver como por ejemplo el Pazo de Meirás Martiño Noriega es el alcalde Santiago buenos días buenos días hola buenos días Pepa explotar usted está aquí porque el juicios en Madrid verdad ahí empieza dentro de diez minutos

Voz 48 47:48 empieza dentro de diez minutos estamos ahí en en hora y nada venimos con el convencimiento de que todo el trabajo de exploración documental demuestra que que las piezas son de titularidad pública del Ayuntamiento de Santiago y por lo tanto con la voluntad de que se haga justicia impide que podamos lleve llevara Santiago pues lo que es de todas y todas no patrimonio público patrimonio histórico que fue expoliado por una familia en el contexto de una dictadura

Voz 1727 48:13 la familia sostiene siempre que se trata de donaciones como en el caso del Pazo de Meirás por ejemplo una donación popular que que se les hizo está suficientemente argumentada la posición contraria tienen pruebas documentos que puedan inclinar la decisión del juez

Voz 48 48:30 el trabajo documental ha sido muy inconsistente no hemos encontrado el expediente municipal de de compra el acta notarial las reservas en el acta de que las piezas no podían salir del patrimonio público y por lo tanto no tenemos ninguna duda de que tenemos razón de Idi

Voz 0027 48:46 la justicia si es justa pues

Voz 48 48:48 eh debiera darnos la mano en ese en ese sentido bueno yo creo que el el miedo de la familia Franco que no tiene ningún documento demostrativo de la titularidad de las piezas es que puedan tener alguna fuga en en el botín de lo que fue un expolio del patrimonio de todo si todas con una sentencia el que genere precedentes que genere de alguna manera jurisprudencia

Voz 1727 49:07 claro porque eso ese en fin ese es el peligro para para la familia Franco el el hecho de que esto sienta un precedente el listado de bienes reclamados por muchas instituciones públicas empieza a desfilar por los tribunales porque este es el primer juicio de este tipo verdad en la que se reclama un bien público