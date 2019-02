Hoy por Hoy (01/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 los presos independentistas ya están juntos en la cárcel de Brians dos donde Instituciones Penitenciarias los agrupado para trasladarlos ahora a Madrid y que sean juzgados por el pluses Aimar

Voz 0027 00:34 tras la lo va a comenzar en unos minutos en un autobús de la Guardia Civil de momentos están despidiendo ahora mismo dentro de la cárcel con los mimos de Quim Torra saludando se haciéndose fotos con Juncker así con los otros ocho independentistas presos allí en la cárcel está Albert Prat Albert adelante

Voz 2 00:50 buenos días muy pendiente desde la salida de los nueve presos independentistas salida desde esta cárcel de Brians II que tiene que ser inminente fuentes penitenciarias confirman a la SER que será en principio dentro de los próximos veinte minutos lo harán dentro de un autocar de la Guardia Civil que será la encargada de trasladar de los desde aquí hasta Madrid los últimos presos los hombres han llegado en torno a las ocho y ahora antes de continuar el traslado como decíais Se han visto con el presidían Quim Torra prácticamente con todos los

Voz 1093 01:18 bueno ahí está el Gobierno en que han acudido en el centro

Voz 2 01:20 en un breve encuentro de despido con abrazos nos comentaban fotos antes de continuar esta segunda parte del traslado hasta Alcalá Meco las dos mujeres Soto del Real los siete hombres

Voz 0027 01:33 en la víspera de la gran movilización prevista por la oposición venezolana antes de que este fin de semana termine el ultimátum que varios Gobiernos europeos que dieron a Nicolás Maduro para que convoque elecciones los ministros de Exteriores de los Veintiocho han a retomar esta mañana una reunión sobre este asunto buscan una posición aceptable para todos los países pero ya conocemos qué posición Valladolid

Voz 1727 01:51 la Liga

Voz 0027 01:54 que anuncian que no van a reconocer agua lo ha confirmado el número dos del Ministerio italiano de Exteriores en televisión que es del Movimiento cinco Estrellas diciendo que el riesgo de lo que está pasando en Venezuela es repetir los errores que ya se cometieron en Libia dice en Estados Unidos la ola de frío extremo que vive buena parte del país deja ya al menos veintiún muertos con temperaturas en algunos puntos más propias de los polos Carolina Gómez

Voz 0393 02:17 los funcionarios del Gobierno norteamericano empiezan a hacer recuento de víctimas uno de los muertos es un joven de dieciocho años que apareció inconsciente en la puerta de un edificio en el campus de la Universidad de Illinois a unos pasos de su dormitorio como la mayoría de las víctimas ha muerto congelado varias personas han fallecido en accidentes de tráfico una mujer ha muerto atropellada por un quitanieves y otra estaba en su casa pero se le estropeó el termostato aunque hace pocas horas se rompía ese mínimo histórico en el medio oeste de Estados Unidos con menos XXXVIII grados el pronóstico es optimista los meteorólogos aseguran que el fin de semana las temperaturas volverán a situarse por encima de los cero grados

Voz 3 03:10 es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juanjo Haedo como legítimo el presidente interino de Venezuela presidente extra constitucional esto la paradores Gonzáles Pons precoz del de detención nocturna de sitúe hizo en Venezuela han con inmediatez muchas muy larga eh para el Parlamento Europeo en nombre de toda Venezuela en reconocimiento a unas estaremos

Voz 4 03:42 el presidente un gran presentó

Voz 5 03:50 el siete de Jandro como todos me decir lo mismo que pasa presidente que pasar

Voz 1 03:58 la misión Venezuela

Voz 3 04:05 ellos son los que quieren pasarle

Voz 5 04:12 de esos miles de de seres humanos de españoles es verdad que ahora mismo tenemos las redes sociales para poder comunicarnos

Voz 6 04:22 por Twitter optará por Facebook joroba

Voz 3 04:25 burda propaganda del Partido Socialista del comunismo chavista España yo lo dio que convoque elecciones como decís delante que las convoque yo le digo que se haga huequito intimidación es que no no lo digo hoy el miente

Voz 7 04:55 está bien das por tanto tenemos un mentiroso al frente de la presidencia

Voz 1 05:02 entonces vosotros

Voz 1727 05:20 a las nueve y cinco de las ocho y cinco en Canarias con Jesús Maraña José Mari Calleja Pablo Simón en esta mañana de viernes también con Sol Gallego Díaz buenos días

Voz 8 05:29 hola buenos días Pepa qué alegría tenerte otra vez

Voz 1727 05:32 Tegel a programa un verdadero placer estar aquí la directora del país que durante seis años acompañó las mañanas de este programa a las siete y que viene a contarnos una campaña que probable demente muchos de nuestros oyentes han visto ya en el periódico en el país y que interpela directamente al lector porque lo interpreta con una pregunta y tú qué piensas todos los momentos complejos a los que nos enfrentamos en el mundo hoy en día vamos a hablar de esta campaña vamos a hablar de Periodismo están trabajando ya por cierto los tres periodistas detenidos en Venezuela de la agencia Efe pero me tengo que detener en la información que hoy publica El Sol en primera Trump exigió a España y a la Unión Europea romper todo diálogo con Maduro y Estados Unidos adelantó al gobierno de Pedro Sánchez que supo horas antes de que ocurriera que se iba auto proclamar presidente el el presidente de la Asamblea Home Why do decía a las ocho de la mañana que normalmente los detalles de una operación de este tipo se saben con mucho retraso aquí muy pocos días habéis tenido un detalle muy relevante es el papel de Estados Unidos en todo esto

Voz 1910 06:41 bueno el papel y también la comprensión que tiene Estados Unidos de que necesita también el apoyo de el resto de Europa que Europa que siempre ha sido un poco el fiel de la de la balanza en los que democracia democracia pues esté también participe la operación yo creo que la aire todos unidos de hacerlo tan rápido ha encontrado un cierto o no rejonazo pero sí un cierta o petición de calma por parte de la Unión Europea de España fundamentalmente también porque esos días dado a Maduro no eran tanto yo creo para que convoque unas elecciones primero que es muy raro que convoque unas eligieron un presidente que en este momento no tiene legitimidad o sea que sería raro que el convocar unas elecciones yo creo que estos ocho días que ha pedido a la Unión Europea sino bien para negociar para hablar con Rusia para lavar con China para los otros grandes protagonistas de una situación que que tenga repercusión Internet y globales que no solamente una crisis en Venezuela en lo que tiene también repercusiones en en con las grandes potencias no entonces yo creo que es muy razonable que la que la Unión Europea ya pedido o España también haya ve un tiempo para poder hablar conseguir que la crisis te tengo se desencadenan una manera pacífica no

Voz 1727 07:58 Jesús

Voz 9 08:00 el dato que aporta hoy el país yo creo que hay que relacionarlo para tener una visión de de cómo se ha producido todo esto con la cronología de como han sucedido las cosas ya desde hace unos meses ya desde diciembre no por ejemplo el papel que ha jugado en todo esto el senador Marco Rubio que sobre el que ha depositado ha cedido practicamente Trump la política hacia Latinoamérica concretamente hacia Venezuela las reuniones que el propio Why do tuvo en Estados Unidos en el mes de diciembre la confesión de el propio Bolton el el secretario de seguridad de Estados Unidos hace unos días en la Fox diciendo expresamente que les interesa prioritariamente que las empresas petrolíferas vayan a manos de empresas norteamericanas es decir ha habido una serie de edad datos que Estados Unidos no sólo no ha negado sino que han confirmado para que tengamos claro que la operación no es exclusiva ni prioritariamente para algunos intereses y me refiero concretamente al interés del del de detrás el colocar la democracia en Venezuela frente al régimen caciquil muy Bolivariano de Maduro no hay otros intereses muy concretos ya citado sol también el papel que es muy necesario tener en cuenta Rusia China porque entre otras cosas son los grandes acreedores de Venezuela los grandes interesados se habla exclusivamente del petróleo pero el petróleo a Rusia concretamente no le interesa tanto

Voz 8 09:30 los yacimientos de coltán de otros minerales otro recorte

Voz 9 09:33 vosotros que tiene Venezuela mientras que a China si le interesa prioritariamente el féretro

Voz 8 09:37 todo esto es muy interesante esperarlo en cuenta para no caer en ese maniqueísmo de llegan los demócratas a imponer la fina da pero también es decir que

Voz 1910 09:46 cuenta que esto es un proceso hecho venezolano que esto no es una operación internacional montada despacito y eso eso no es cierto sólo el pueblo venezolano la oposición venezolana en la que ha hecho un esfuerzo muy grande también ellos de encontrar una fórmula que les permitiera seguir adelante cuando estaba muy definidos no pero yo creo que os a la participación enorme que han tenido o sea que esta operación no se montan un despacho en Nueva York

Voz 10 10:12 contó con Bórquez que monta con

Voz 8 10:15 con la mayor OPV llamada con bueno claro dos queráis pero sí que sería un golpe de Estado extranjero en otro país

Voz 1910 10:22 sí sí da la impresión de que es una operación de

Voz 8 10:25 el norteamericano no es una venezolana de simplemente que han buscado apoyo en Estados Unidos por supuesto es un detalle

Voz 9 10:35 la atención como es el

Voz 1671 10:37 propio secretario de de esto

Voz 9 10:40 de Estado norteamericano el que Le dice que cite expresamente el artículo doscientos treinta y tres de la Constitución venezolana en su primera intervención auto proclamación es decir hasta en la forma los pasos a dar en la forma de darlos alguien que una influencia clarísima

Voz 1910 10:57 ya sabes que muchas veces uno de fuera de lo que tú sabes perfectamente oye que tiene recurre el artículo cuatro de dividir ya Melody eh

Voz 8 11:06 hasta que me lo me lo cuentes tu pero había que darle una interpretación concretar que has discutible es lo que pasa es que

Voz 1093 11:12 no podemos dar la sensación de que esto es algo tramado por una conjura internacional lo que es evidente es que hay un estado anímico dentro de la propia Venezuela que ha tenido problemas con una oposición que estaba también muy dividida muy fragmentada muy enconada entre ellos yo yo creo que hay un punto de saturación dentro del propio país es bien curioso se habla permanentemente de el óleo bueno pues a algo tendrá que decir el presidente del país cuando en un país que rico por el petróleo la gente lo pasa mal y no tiene para comer algo están haciendo mal yo creo que la diferencia con situaciones anteriores en las que se decía se había o no había golpe es que hoy hay un punto de saturación entre la opinión pública venezolana hay desde luego entre la ciudadanía muy significativo es bien curioso que dentro de esa situación el papel de Europa pueda ser determinante el problema que es que como Trump apoya que se vaya Maduro parece que todos los que dicen que se vaya Maduro están contra y esto no es esto no es verdad hay un punto de agotamiento de fatiga extensa de materiales dentro de la propia Venezuela gente la propia gente que en algún momento ha podido apoyar a Maduro está absolutamente harta de esta situación quiere verdad

Voz 9 12:19 como si me permites que le doy la vuelta eso yo cuando hablaba del maniqueísmo también quiero reivindicar que todos los que también plantea

Voz 8 12:28 hemos que se tenga en cuenta cómo se produce es

Voz 9 12:31 cuáles son los objetivos prioritarios de los que empujan desde fuera no quiere decir que uno acepte todas las barbaridades que ha hecho el régimen de Maduro ni los déficits democráticos que tiene Venezuela

Voz 8 12:42 eso es bueno tiene sentido si no no sé qué haría se vaya Maduro no es que estén encantados contraen porque las pruebas me remito a no está encantado encontrar

Voz 1727 12:50 su señalar las debilidades los grises y las grietas que hay en las posiciones de todo el mundo que todo el mundo tiene intereses no significa nada esto es lo que dice maraña no no estoy

Voz 8 13:01 me pongo otro ejemplo concreto los pues en un momento muy complejo para hacer es otro ejemplo concreto los militares la cúpula militar que iba a ser decisiva también en como se pueda

Voz 9 13:10 se pueda producir los siguientes en esto no

Voz 8 13:13 pero claro no es la misma reacción la que pueden tener las clases de tropa digamos los mandos intermedios que esa cúpula militar que ya sabemos por datos concretos que tienen cuentas millonarias en el extranjero que están blindados que están en una burbuja de que me dado puede preferir poner a salvo su propia supervivencia hay ese dinero realmente resistirse una manera que sí que puede mujeres teniendo a una violencia que hay que tener en cuenta desde fuera cuando se presiona o sea

Voz 9 13:42 te mete prisa a la hora de salir de

Voz 8 13:44 que las dos cosas son posibles no es actriz lleguen o que digamos una solución

Voz 1727 13:49 que garantice que yo voy a poder disfrutar de lo que tengo fuera

Voz 1671 13:51 que no es casual que la oposición esté presentando opciones de amnistía de leyes de indulto a potenciales cargos del Ejército ligados al propio régimen de Maduro precisamente para esto si algo sabemos de la evidencia comparada que hay es que un determinante para que una transición un proceso de cambio político sea exitoso es la capacidad que tienen de salida a los dictadores y me explico si tú con tras la situación en la cual se en cuenta por ejemplo Bashar Al Assad en Siria y la cual hay ahora mismo en Venezuela que son dos escenarios antitéticos el problema es que muchas veces la potencial capacidad que tú le das al al dictador de salir e irse a otro país muchas veces como pasó con Ben Ali en Túnez no coge seguía a todas las cuentas el Galadí idea que el país continúe es un elemento que lo que hace es que más o menos la transición para ser exitosa cuando sin embargo el líder en cuestión sabe que su suerte está ligada a la sostenibilidad del sistema político entonces tiene más incentivos para quedarse hasta el final es exactamente lo que estamos viendo ahora la Unión Europea ha hecho un paso muy arriesgado creo yo creo que es sensato pero por primera vez hemos abandonado la doctrina Estrada es decir la idea de que nosotros no reconocemos a los gobiernos de diferentes sitios si provienen de procesos revolucionarios o de otro tipo esto es así un paso arriesgado y valiente creo ahora bien tenemos que entender cuál va a ser el paso siguiente si finalmente Maduro no quiere dar no quiere dar su brazo a torcer

Voz 8 15:07 aquí hablamos de Hinault no niego la

Voz 1671 15:09 yo geopolítica es decir ya hemos hablado de esto y a mí el decir que estamos con unos o con otros según quién apoya Estados Unidos porque esto es muy cómodo no decir si Estados Unidos está el Gran Satán a un lado pues yo al otro no esto es más complejo bastante más complejo ahora la pregunta es cuál es el siguiente paso operativo asumamos que este ultimátum ya vencido porque el Parlamento Europeo ya reconocido ha ido cuál será el siguiente paso esa comisión que en teoría quiere arrancar la Unión Europea tiene capacidad de negociación porque creo que intentar que no ocurra un baño de sangre debe ser una prioridad para todos los actores

Voz 1910 15:41 obviamente el primer el primer protagonista es de agitación es la Asamblea Nacional venezolana Justine una asamblea elegida no estén en una situación de descomposición total democrática en absoluto ellos tienen una asamblea que ha sido elegida hay que ha decidido que lo es de su presidente interino pues hay existe ya una legitimidad dentro de Venezuela que han logrado ellos mismos Noah hizo una imposición de nadie no ahora la negociaciones con cómo conseguir que salga Maduro sin que se produzca ningún tipo de de derramamiento de sangre convencer a Maduro que se tiene que marchar quién no tienen ninguna otra posibilidad de mantenerse en el poder más que utilizando la violencia y eso es aparte de ser una desgracia para un país es una cosa a corto plazo porque al final no lo consigues eso es evidente no entonces yo creo que en este momento lo importante es ver qué pasa con la manifestación que está prevista la gran manifestación convocada por las fuerzas democráticas para este fin de semana ver si la actividad del Ejército es ese mantiene de perfil permite que esa manifestación se desarrolle con normalidad también dará un poco una un síntoma de que empieza desde la oposición de las Fuerzas Armadas en Venezuela que comprendan cuál es su posición ellos es en este momento si mantienen a Maduro lo que están haciendo es mantener un dictador lo y eso es una cosa que no que cuánto tiempo lo puedes mandar

Voz 1727 17:07 eh ya el reconocimiento en cascada que se puede producir a partir del lunes cuando España lo Agassi una vez cumplido el ultimátum no que termina este fin de semana el Gobierno español parece que es el lunes cuando tiene previsto proceder es a ese reconocimiento y a partir de ese momento otros países se sumarán y luego está el grupo de contacto ese grupo de países europeos y de América Latina que no le gusta a Estados Unidos pero que Europa ha aprobado crear para hacer un seguimiento de esta de esta transición uno de los mayores síntomas de debilidad a mi juicio que se ha producido esta semana de de Gobierno de Maduro es la detención de periodistas no porque eso en el fondo es un síntoma de

Voz 11 17:50 o de debilidad enorme de de cualquier régimen

Voz 1093 17:53 lo que hace cualquier dictador cuando da un golpe de Estado en silenciar a los medios de comunicación es la primera obsesión en este caso concreto yo creo que no es exagerado hablar de Maduro como dictador y es evidente que tienen una idea de los medios de comunicación que han sido laminados dentro de su propio país a lo largo de los últimos años Hinault Porta que alguien cuente lo que realmente está pasando allí como estaba haciendo estos compañeros periodistas de la agencia EFE

Voz 11 18:21 hola qué tal muy buenos días

Voz 22 22:44 con Sol Gallego Díaz incorporada una vez por un día a esta mesa del análisis de Hoy por hoy con Pablo Simón José María Calleja y Jesús Maraña sol porque El País El Periódico pregunta en este momento a sus lectores y tú qué piensas

Voz 23 23:02 porque queremos que es importante para nosotros como periódico

Voz 1910 23:08 entender lo que piensa la gente estar atento a lo que piensa la sociedad pero también para animar a a nuestros lectores a había bueno aliados que no son lectores nuestros da que en el país como un espacio que puede darles material

Voz 8 23:26 información en algo que les ayude a pelo

Voz 1910 23:28 ya por sí mismos lo que ellos quieren lo que ellos de verdad que no en una ayudar a que el clima sea de más de hablar de diálogo no decir que es una es una palabra que invita al diálogo a hablar no Apple no a la confrontación feroz sino a pensar que hablando pensando y hablando y diciéndonos lo que pensamos porque a hacer grandes cosas en un periodo algo y también en un país con minúsculas no es que las dos cosas hablar y tener tiempo para pensar porque las situaciones son complejas yo creo que es una una idea que que los lectores el griego la la lo comprenden bien y que creo que al mismo tiempo la entiende el conjunto del país lo que lo que estamos diciendo

Voz 1727 24:13 y tú qué piensas en da por supuesto que se puede pensar de manera diferente no

Voz 8 24:20 te puede déjeme es

Voz 1910 24:22 te puede perder en la guía fundamental que la gente piense de manera diferente dentro de un marco determinado democrático claro el marco que propone el país pues eso hoy tú qué piensas sobre temas que son básicos para las OPA la educación sobre qué piensa sobre el cambio climático que piensa era sobre el papel de la mujer que piensa sobre el diálogo político no sobre las cosas que te a fin y que nos afectan mucho más la vida yo siempre he pensado que uno de los grandes problemas es que existen lo que yo llamo armas de distracción masiva están todo el rato bomba van voz más mirándonos con cosas que no tienen importancia para nuestras vidas pero que no es atraen la atención de una manera absorbentes nos dejan pensar en nada más no entonces esto lleno pero piensa no piensa ir a Educación y tú qué vas a pensar

Voz 1727 25:07 ya no hay batalla por el voto hay más batalla por la atención no conseguir nuestra atención nunca hemos tenido más elementos para comunicarnos para la vi dirección calidad por ejemplo en los medios nunca hemos tenido tantas herramientas para hacer eso efectivo nunca tenemos nunca hemos tenido una sensación hemos sido tan conscientes de que a veces cuesta no cuesta establecer un diálogo con los destinatarios de nuestro trabajo como periodistas

Voz 1910 25:32 sí eso y eso que tenemos como tú dices más instrumentos que nunca

Voz 8 25:36 más que antes no tenían más que las cartas

Voz 1910 25:38 el no ahora tenemos muchas posibilidades de relacionarse con los lectores pero también es verdad que los lectores recibir tal cantidad los lectores los usuarios información recibir tal cantidad de de noticias que llegó un momento dado en que no hay una respuesta acumulan acumulan no y lo que intentamos en los medios de comunicación como El País es decir lo bueno eso hay que ponerlo en un conjunto de todas formas de engulle estas es noticia que tiene nosotros damos convertirlas en información en que sea algo conecte cosas hilera una imagen mucho más real de lo que está pasando de verdad que no le distraigan con flashes haya Si usted es capaz en un momento dado de prestarnos atención va a tener una visión mucho más exacta de lo que sucede bueno baten una una visión más real de lo que está sucediendo no los medios de

Voz 1727 26:26 comunicación en la prensa el periodismo como espacios que facilitadores del diálogo social no este es esto justifica la existencia de de los medios de comunicación que ofrecen información no ítems ni imágenes sueltas ni cifras pues aparatosas que sean sino información pero en este debate llevamos llevamos tiempo Jesús

Voz 9 26:50 sí es muy interesante lo que que comentaba son

Voz 8 26:54 hemos años entre otras cosas porque estamos buscando nos no

Voz 9 26:57 estamos intentando todos recuperar el crédito perdido en el que yo creo que los medios y los periodistas hemos tenido obviamente una responsabilidad uno de los elementos que es que ahora ya el cualquier medio de comunicación es un Diallo o permanente con sus lectores sus oyentes sobre sus espectadores lo que decía sol antes pues un lector del país pues enviaba una carta al director el director decidía si publicaba sino etcétera es que ahora al minuto de publicar una información en la web hay lector es que te dicen estoy de acuerdo en desacuerdo o este dato no es cierto o esto le faltan todos estos ángulos

Voz 1727 27:42 imagina decirse buenos días a las seis y que alguien te digan Twitter serán para usted

Voz 24 27:48 entonces esto hay que ya hay que asumirlo o ya empezamos a artesanos no hay que asumirlo con sus

Voz 9 27:53 cajas y sus inconvenientes pero yo creo que sería absurdo no plantearnos cómo aprovechar todas las herramientas que ahora mismo tenemos para hacer el mejor periodismo posible independientemente del carril es decir independientemente de que sea papel osea a Internet sea digital sea el que sea porque además en recomiendo un ensayo reciente que que conoceréis el último libro de Timothy Sneijder me fue ayudante de Tony Jude el camino a la no libertad es interesantísimo contando lo que ha pasado durante los últimos años en Rusia en Estados Unidos en términos democráticos en términos de deterioro democrático y de riesgo para para la convivencia no reivindica el papel de los periodistas para hacer una cosa fundamental que es nuestra responsabilidad desmontar toda esta falsificación permanente de la información como recurso imprescindible para imponer discursos políticos opciones políticas que fundamentalmente parten del engaño a los ciudadanos no

Voz 1727 28:55 pero fíjate yo creo que efectivamente los periodistas tenemos que hacer mucha autocrítica pero creo que hemos hecho mucha autocrítica ya que hay un que mucha estamos siempre haciendo autocrítica como tenemos la ocasión de hacerla pues

Voz 8 29:10 es que no tenemos unos micrófonos si tenemos los pum

Voz 1727 29:12 pitos para hacerle la hacemos pero también conviene subrayar el propósito permanente de los populismos de los no populismos de todo el que tiene un conflicto político en desprestigiar esta información es decir si un partido tiene un problema interno ya hay medios de comunicación que están apoyando un o a una facción otra lo hemos visto con Podemos está esta semana que no sólo afecta a Podemos les afecta a todos hay un interés de aquellos que quieren saltarse la mediación de la prensa en las sociedades democráticas de los que han nacido para eso de los que no nacido para eso que caño lo mismo

Voz 8 29:49 si te caño lo mismo de hecho si me permites yo que lo veo desde fuera y los periodistas aplaudiendo multiplicando efectos hoy un gremio mucho fue ya vale todo

Voz 1671 30:00 pero pero pero yo creo que aquí hay un elemento muy importante a destacar en los medios de comunicación tiene una paradoja los que no son públicos sobre todo es que son empresas y al mismo tiempo desarrollan una función social y aquí en ocasiones hay contradicciones entre lo que da audiencia el tipo de fiscalización y de control que es fundamental en una sociedad democrática es tensión no siempre es fácil de resolver vosotros en teoría tenéis unos códigos deontológicos que permiten acotar esto pero esto no siempre se cumple y es muy problemático porque en un contexto en el cual estamos viendo retrocesos autoritarios polarización etcétera los medios de comunicación son el canario en la mina es decir cuando empiezas a ver que retrocede la autonomía de los medios de comunicación que las informaciones empiezan a estar distorsionadas entonces es cuando de verdad hay miedo para el conjunto existen May dos reflexiones más los medios de comunicación sufren una crisis igual que le pasa a cualquier administrador de confianza es decir igual que el paso un partido en sindicato una iglesia un par un medio de comunicación es algo que vertebra identidades yo creo esto tiene un peso segundo el retroceso en términos de autonomía de los medios de comunicación

Voz 8 31:03 desde la gran recesión hasta hoy ha sido importa

Voz 1671 31:05 antiquísima fuera y también dentro de Europa y hay que reflexionar también sobre en qué medida se pueden congeniar estas dos cosas modelo de negocio que es lo que unos piensan y al mismo tiempo esa función social sin la cual no puede haber democracia

Voz 1910 31:17 ya hemos hecho mucha autocrítica miremos para adelante como cómo salimos de esta qué tipo de de Periodismo que el periodismo es a ABC podemos inventar un nuevo periodismo no el periodismo es lo que es no

Voz 1727 31:27 hagámoslo bien Ramos

Voz 1910 31:29 en hacerlo bien no te periodismo siempre ha existido diferentes tipos quiero decir hay periodismo popular siempre ha insistido medios de comunicación que lo que querían irá a alcanzar a los lectores a través de mociones si de no era el Chang en Estados Unidos

Voz 1727 31:45 esa es la prensa de bulevar francesa pero

Voz 1910 31:48 o sea los grandes medios dedicados a los virus también no lo lo lo nunca ha sido un problema que existiera existía unos medios que tenían un objetivo claro alcanzaron a a los lectores a través de unos mecanismos que se llamaba la prensa popular y otro que era prensa seria en un momento que el mismo la web que en esto que tiene una parte de entretenimiento pero tiene también una parte muy que a más de reflexión ETA pienso siempre ha existido sigue existiendo el problema es que se mezclan el problema que empiezan a mezclarse las dos como si fuera todo el mundo pertenecer al mundo del entretenimiento como si unos y otros fuéramos partes de la misma cosa ahí no hay unos medio que forman parte del mundo del entretenimiento es perfectamente legítimo idea hay otros medios que no formamos parte del mundo del entretenimiento sino que eso para formar parte del mundo la información todo el mundo

Voz 25 32:39 cabe pero que no no tardó cada cada cual es bueno pero no cuando nunca venerada

Voz 1910 32:45 eso en el espacio de los medios de comunicación que sí que quieren jugar un papel dentro de la sociedad que no solamente el entretenimiento y espectáculos en lo que quieren crear un espacio de debate político de debate social en el que la gente conozca sus problemas que pueda tener más información para afrontarlos las dificultades que tiene en esos esos medios hay una cosa que para mí es fundamental es que esos medios tienen en contra del abismo es decir cuando están cuando las oquedades empeñan en un situarse en situaciones complejas dificilísima Iván avanzando inexorablemente hacia un momento en el que mucha gente se está detectando que es un peligro pues en los grandes medios que tienen un sentido de de función social lo que hacen es tirar en dirección al abismo es decir oiga no hay otra salidas hay otras soluciones era posibilidades piense

Voz 9 33:39 yo sólo unos cuestiones que es una es verdad la batalla digamos contra La Habana fíjate si tiene si tiene largo recorrido que ya Albert Camí advertía de ello no uno de los principales adversarios del buen periodismo es la banalidad es la confusión de la banalidad con lo que es la información rigurosa y segundo lo que apuntaba Pablo de alguna manera yo creo que si hay un factor que ha crecido pido que ha ido a más y que no es una cuestión de flageló asesino de ser transparentes en ese sentido que es como ha ido aumentando la la condicionalidad o la influencia de los poderes económicos en los medios de información es decir se piensa que está instalado en la sociedad que las presiones a los medios son políticas exclusivamente que tenemos como de ideologías políticas muy concretas a intereses políticos que cada medio obedece a las mismas hija quiero destacar que la mayor influencia la mayor presión y la mayor condicionalidad es de los poderes económico financiero y en eso nos pasa como la política la crisis del periodismo es paralela a la crisis de la política porque el descrédito viene también por ahí cuando la gente percibe que un medio tiene más dependencia de unos poderes determinado que de sus lectores a sus ciudadanos no y esa batalla hay que mantenerla y es complicada pero hay que dar

Voz 1910 34:53 de mecanismos para eso no sea de los medios de comunicación

Voz 8 34:56 es la transparencia claro si la tras la transparencia

Voz 1910 35:00 y los mecanismos que protejan los trabajos de la redacción

Voz 8 35:03 si no se en la que el trabajo reaccionar

Voz 1910 35:05 profesional estén suficientemente protegido como para que independientemente de los cambios que pueda existir las empresas las redacciones sí que tengan unos estatutos de redacción que les permitan trabajar con unos cánones profesionales atentamente no y eso cuando se aplican grandes medios funciona

Voz 1093 35:21 que es que la la pregunta tiene mucho interés por qué ha cambiado radicalmente el papel del lector antes había una digamos una relación vertical entre el periódico y el lector ahora hay una relación horizontal El lector opina automáticamente de lo que hoy publica el medio ya hay otra serie de elementos Fun importantes yo doy clase de Periodismo en la Universidad Carlos III los alumnos de periodismo no creen que necesiten leer periódicos Fenoll de hecho no los lee no ya en papel sino no los leen en a las ediciones digitales no creen que para ser periodistas necesiten leer periódicos esto ha cambiado radicalmente el país fue un periódico determinado de la transición democrática en la difusión de valores democráticos no se educó digamos en la democracia y en el momento actual nos encontramos con que uno puede estar conectado permanentemente pero no informado para nada puede estar aturdido impresionado entretenido pero no informado y luego hay un territorio para la lucha cae Anita para la lucha del insulto para la lucha

Voz 8 36:19 pelotazos con la impunidad de quién lo robó

Voz 1093 36:22 lo que también es muy significativo de ese clima en el que estamos por último claro esto hace necesario periódicos serios de referencia rigurosos que ayuden a entender lo que pasa no a provocar emociones con respecto a aquello que está pasando sino que ayuden a entender qué está pasando en Venezuela cuál es la el origen del problema qué soluciones puede haber porque es lo que necesita hoy el lector que es un lector más crítico en algunos casos pierde luego desinteresado en otros es que les expliquen qué es lo que está ocurriendo en el país en el que vive

Voz 1910 36:51 sino que yo creo que lo que es que dije lo que es importante es que los nuevos no la nueva tecnología lo que permite es contar las historias

Voz 1727 36:58 haría distinto

Voz 1910 36:59 las podemos contar una manera totalmente distinta consumo se contaban ante llegar a gente más joven a través de las formas de expresión distintas que ir que ellos entiendan mejor es hizo muy importante claro que sí los medios que se queden detrás que no que no acepten que eso es allí que tienes que utilizar la tecnología para crear nuevas maneras de contar historias dijo haremos muy mal tenemos un esfuerzo enorme para contar las historias de manera que ellos lo entiendan pero las historias que esas historias no contarle no contarle un espectáculo tienes que contarles lo que está pasando de otro modo eso es verdad que tenemos que aprender a contarlo de otra manera

son las nueve y treinta y ocho treinta y ocho en Canarias

Voz 1727 40:11 son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias los viernes ya lo saben terminamos hablando de las papas Richards de la semana las mentiras las medias verdades esas afirmaciones no con probables en ningún sitio con las que la política no sólo la política intenta regar nuestras cabezas nuestros corazones Marisol Rojas buenos días hola buenos días Venezuela ha sido uno de los temas de la semana sin duda también en esto no no ha habido político no haya tenido que pronunciarse sobre la crisis en aquel país gravísima y a la hora de de ponerse en un sitio u otro algunos han patinado con las cifras

Voz 1508 40:47 sí es el caso de Rafael Hernando El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso estuvo el miércoles en Radio Nacional dijo esto

Voz 0027 40:54 ha habido más personas que han salido de Venezuela de las que han salido de Siria

Voz 1508 40:58 hemos consultado los datos de Acnur el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados y en su último informe publicado el año pasado con datos

Voz 1727 41:07 es mil diecisiete concluye que seis

Voz 1508 41:09 es trescientas mil personas se marcharon de Siria en el caso de Venezuela el número se reduce a la mitad son poco más de tres millones seis llamativo que el ritmo de las salidas se ha intensificado en los últimos tres años pero el éxodo todavía no llega a los niveles sirios ni siquiera si lo calculamos en porcentaje porque Venezuela tiene más población que Siria

Voz 1727 41:31 hay algo más dramático de más de tres millones de venezolanos hayan tenido que ser su país casi cuatro hace falta decir que son seis más que Siria probablemente buena parte del desprestigio de los mediadores sean político sean periodistas documentalistas consiste que exagera una realidad que es muy dramática la de Venezuela pues no hay que exagerar lo más que Siria bueno Venezuela es un país clave por sus reservas de petróleo ya lo hemos dicho sobre este asunto también han circulado mentira So por lo menos inexactitudes

Voz 1508 42:03 vamos a detenernos en este tuit de Izquierda Unida Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo de hecho el treinta por ciento del consumo interno de petróleo de Estados Unidos depende de la importación de combustible de Venezuela vamos a aclararlo porque

Voz 1093 42:18 tuit lleva a confusión es cierto que

Voz 1508 42:21 el treinta por ciento del petróleo que exporta a Venezuela va a Estados Unidos pero eso no significa que el treinta por ciento del consumo interno de ese país dependa de Venezuela dicho de otra manera Izquierda Unida confunde porcentaje exportado con porcentaje consumido eso tiene una explicación Estados Unidos también

Voz 1727 42:38 el petróleo lo compra a otros países

Voz 1508 42:41 más de Venezuela de ahí que el peso de su petróleo en el consumo interno de Estados Unidos sea menor con los datos en la mano es Venezuela quién depende de Estados Unidos y no viceversa

Voz 1727 42:51 Nos está quedando un poco monográfico este viernes has visto

Voz 1508 42:55 es algo que se salga de Venezuela no ha sido fácil pero quería proponeros que le diéramos una vuelta a una reflexión que hizo el presidente del Parlament de Cataluña aquí en Hoy por hoy

Voz 0027 43:05 yo nosotros votamos a críticamente la moción de censura eh que hizo presidente al presidente Sánchez lo volveríamos a hacer claro para sacar el partido más corrupto de Europa del poder para sacarle derecha ha del poder

Voz 1508 43:18 el partido más corrupto de Europa todos entendemos que se refiere al Partido Popular pero para ser justos no es el primero que lo dice también lo dijo Íñigo Errejón hace unas semanas

Voz 1727 43:27 cuando una formación política dice que

Voz 1508 43:30 me viene a la política para regenerar y elige como socios como compañeros de viaje al partido más corrupto de Europa ya un partido ultra en queda todos los podemos basar para firmarlo en ninguno porque no existe un ranking de partidos corruptos hemos con su

Voz 1727 43:43 dado a varios académicos que están estudiando de manera

Voz 1508 43:46 científica el fenómeno de la corrupción confirman que no hay datos fiables tampoco una manera objetiva de comprobarlo porque no existe

Voz 1727 43:54 indicador de la corrupción además

Voz 1508 43:56 sacar una conclusión a nivel europeo es complicado porque implica comparar sistemas judiciales distintos hay países en los que una práctica es delito y en otros no en resumen no hay un dato que demuestre que es cierto lo que dijeron Torrent o Errejón ahora bien tampoco hay un dato que prevé que lo que dicen sea mentira

Voz 1727 44:15 y lo que es cierto es que tuvieron que abandonar La Moncloa después de una moción de censura que se pone en marcha y consigue aunar voluntades muy dispersas tras una sentencia que condenaba al partido en el Gobierno por corrupción esa es la realidad bastante dura ya

Voz 1910 44:31 está bastante claro que se hable de conveniencia Convergencia Convergencia también tiene un buen Rangún

Voz 24 44:39 de de corrupción más corrupto de Cataluña posiblemente no ha que acaba de defunción

Voz 1093 44:46 el problema el problema es que medirla

Voz 1671 44:48 corrupción en términos comparados es muy complejo porque sólo tenemos dos instrumentos y son imperfectos uno es en qué medida hay casos judiciales ligados a corrupción y te encuentras con una sorpresa bien te es que en África no hay claro como los Estados no operan no existe investigación de corrupción significa que por qué no se procesaba Convergencia i Unió en los años ochenta noventa no hubiera corrupción hombre pues podía haberle igualmente el segundo que es el que más se usa es visto circular como un mapa es el indicador de Transparencia Internacional a propósito de la corrupción por países pero eso es un indicador de percepción y claro tú puedes tener en determinadas circunstancias más percepción de corrupción que en otras por ejemplo a los españoles en los disparó la percepción por la corrupción cuando comenzó la crisis económica porque antes parecía que este no era un problema de verdad no había corrupción en España antes de durante los años del boom inmobiliario parece que si no

Voz 8 45:35 tanto los sumarios no están diciendo que sí desde luego

Voz 1671 45:37 no tanto es evidente que no se puede medir de manera de manera fiable este tipo de cosas hacemos lo que podemos hacer

Voz 9 45:45 lo lo llaman el efecto retardo no porque es verdad que en los años donde más

Voz 8 45:50 confías ejecutaba la corrupción no había

Voz 9 45:52 consciencia de ello Cinema o cuando empezaron a saltar fue después del estallido de la crisis no luego a mí me parece interesante esta vivimos tiempos de de exageración permanente

Voz 1727 46:03 esto es de la utilización de la hipérbole

Voz 9 46:06 de la banalización de términos que son muy contundentes muy serios es decir a mí la frivolidad con la que se habla de golpes de estado de dictaduras o de democracias es muy serio lo que nos estamos jugando ahí es muy curioso internamente en la en el tratamiento político que se da a la crisis de Venezuela desde aquí como quiénes han estado denominado golpe de estado a lo que ocurrió en Cataluña en octubre del año pasado no consideran golpe de Estado Keynes que quiero aclarar para mí no lo es lo que es la la auto proclamación Aído no se puede definir como un golpe de Estado

Voz 8 46:45 pero quienes lo niegan sí

Voz 9 46:47 sostienen con argumentaciones a mi juicio bastante ligeras que si ha habido un golpe de Estado en Cataluña que ha habido muchas cosas

Voz 8 46:55 tenía una cosa y viceversa también

Voz 1671 46:58 tienes que es un golpe en Venezuela pero no lo ha habido en Qatar

Voz 8 47:01 esa otra es decir yo

Voz 1671 47:03 creo que no ha habido ninguno de los dos casos el programa local

Voz 8 47:06 ahora ya somos dos ya somos yo creo que lo que es un golpe de Estado con la definición que debemos dar un golpe de Estado no lo ha habido ninguno de los dos casos como también digo

Voz 9 47:15 la dictadura el término

Voz 8 47:17 dictadura exige una serie de componentes que no cuadran completamente con lo que es Venezuela que se puede decir es un régimen autoritario es un régimen caciquil perdió la legitimidad cuando se cargó la Asamblea encargó los pues

Voz 9 47:30 merece de la Asamblea que ya es un síntoma muy serio

Voz 8 47:32 no no es un es un síntoma eso es una dictadura solo Kevin Durant encima un síntoma un régimen autoritario duro anti pero son

Voz 9 47:43 puede puede expresarse

Voz 8 47:47 la oposición Russian bien pero ya estamos hablando de las democracias y liberales como muy bueno del tenemos por amplios

Voz 1671 47:55 SER muchas categorías autocracia

Voz 8 47:57 pretenden venderse como dictaduras pero perdón como democracias pero insisto dictadura es una cosa muy

Voz 9 48:03 era en la que no hay equilibrio de poderes no hay

Voz 8 48:06 libertad de expresión pero ninguna libertad de expresión es decir hoy al héroe Venezuela estaremos de acuerdo que hay una represión clarísima por parte del régimen pero a la vez estamos viendo todos a todas horas las imágenes de la oposición manifestando o de anulación de la de de los distintos poderes porque una de las cosas que

Voz 1910 48:24 hace Maduro es que cuando las cuando la Asamblea

Voz 8 48:27 hay que respaldar el intenta crear un nuevo advierte de toda la legitimidad a juicio

Voz 1910 48:33 que hasta al fiscal general se tiene que estudiar del país por tema judicial no funciona no funciona en el sentido de que está directamente sometido al al correspondiente ministro sea que la aparición de de la separación de poderes desaparece en Irún

Voz 8 48:50 no quiere que nadie dictadura

Voz 1671 48:56 para más ataques de un amigo de otra manera pero una cosa

Voz 8 48:58 cómo denominar haremos a las dictaduras cuando de verdad no refiramos a una dictadura tal como ha sido desde sí pero un golpe de Estado

Voz 1910 49:07 bueno digamos no quiere decir dictadura pero de nuevo uno digamos que es un régimen autocrático porque no te Grigor mantienen una serie de

Voz 8 49:16 apariencias que te rompió ya directamente momento se ha molestado en entender una una bruto no

Voz 1671 49:25 ha dicho no es el noventa por ciento de los autoritarismo en el mundo celebra elecciones sea que existan elecciones no es garantía de nada y de hecho ya hablamos de categorías híbridas conocidas como autoritarismo electoral que son aquellos sistemas en los cuales no se cumple un requisito que es fundamental que es que quién está en el poder pueda perderlo es decir si quién está en el poder nunca lo puede perder porque bloquea los medios de comunicación inhabilita a la oposición acaba con el equilibrio de poderes ya estamos hablando de un sistema que no es posible que se produzca dicha alternancia sola potencial posibilidad de que ocurra yo creo que es evidente que desde el año dos mil quince y quiero ser muy preciso en esto no antes

Voz 8 50:00 no eso es lo que yo desde el año dos mil que es Aíto

Voz 1671 50:03 de piedra no punto en el cual y esto es responsabilidad de Madí

Voz 8 50:06 la exclusivamente de Maduro deja sobre la mesa otra pregunta si Venezuela es una dictadura como tal insisto que se me entienda bien que critico desde el minuto uno cómo se ha comportado el régimen de Maduro y cuando perdió esa legitimidad como denomina haríamos por favor a Arabia Saudí algunos Emiratos Árabes tantos países que por cierto están absolutamente protegidos internacional internacionalmente por los mismos que quiero

Voz 1671 50:30 a ver es que el tengo atacada ni puede autoritarismo es distinto porque luego hay muchas familias quiero decir tienes las monarquías dictatoriales en las cuales no se produce elecciones sistemas de partido dominante Partido Único como China o puede haber por ejemplo ahora en Rusia insiste más en los cuales son dictaduras militares blanqueadores

Voz 8 50:46 no reivindico más el derecho internacional y el respeto a las normas del derecho internacional que las hipérbole es lingüísticas en la pasamos golpes de pecho sobre lo que