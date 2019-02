Hoy por Hoy (01/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 los ex dirigentes catalanes que están a la espera de juicio viajan ya en un autobús de la Guardia Civil desde la cárcel de Brians a distintos centros penitenciarios de Madrid en Brians continúa Albert Prat podía

Voz 4 00:20 pondría la comitiva de la Guardia Civil ha salido hace media hora hacia Madrid en este segundo tramo del traslado los nueve presos independentistas viajan en el interior de un mismo autocar de la Guardia Civil donde dentro hay pequeños compartimentos cerrados que como decíamos ha comenzado este traslado hace media hora en el que al menos en los kilómetros más próximos a esta cárcel se ha podido hacer con absoluta normalidad un fuerte cordón policial de los Mossos sea desplegado por la carretera en ambos lados de la calzada Dragan va para garantizar que la comitiva de la Guardia Civil podía salir sin problemas en este punto ningún incidente entre manifestantes y policía por ahora pendientes de esa llegada en Madrid recordemos las dos mujeres en la cárcel de Alcalá Meco y los siete hombres en Soto del Real

Voz 1645 01:05 Hoover y Cádiz Fay ya no operan desde hoy en Barcelona Antonio Martín buenos días buenos días Pepa es el día hoy en que entra en vigor el decreto de la Generalitat que obliga recordemos pre contratar sus servicios con antelación por lo que se hace efectiva esa decisión que confirmaron ayer de dejar de operar en la Ciudad Condal en Hoy por hoy hemos hablado con uno de los conductores de estos V TC que se queda desde hoy sin trabajo Vaquero

Voz 5 01:26 pues que se acabó gracias al conseller de la Generalitat señor B se acabó de empleo e obligados a volver al paro donde ya estuve siete años antes de poder acceder a este empleo hay un gran porcentaje de personas de más de cincuenta y los cincuenta años de que lo vamos a tener muy difícil para volver a al mercado laboral en activo

Voz 1645 01:48 sobre Venezuela también esta mañana hemos hablado en la SER con un diputado opositor de la Asamblea Nacional con Richard Blanco que espera que la actual situación en el país no desemboque en un derramamiento de sangre

Voz 6 01:58 bueno nosotros ahora con todos los pericos nombrado por todos los países que que carecen abierta no aquí no sé si son a que no tuviese debidamente reafirma la rogamos y le pedimos a Dios que aquí María derramamiento de sangre como te lo digo tenemos años donde han caído como vemos que no llamar a nosotros a tener fortaleza para poder rescatar el dinero lo democrático me hubiera perdido

sumamos dos apuntes más Gaspar Llamazares de Izquierda Unida ha remitido una carta Alberto Garzón en la que le comunica que se da de baja porque les resulta irreconocible lo que considera el deterioro de su política de su discurso de sus métodos de actuación interna y España recibió el pasado año casi ochenta y tres millones de turistas extranjeros lo que supone un incremento del uno coma uno por ciento con respecto a dos mil diecisiete enmarca además por sexto año consecutivo un récord histórico también se incrementó su gasto en algo más de un tres por ciento

Voz 0122 03:05 de Madrid ha prohibido la proyección del documental Gaza nominado a un Goya prevista para esta tarde en la parroquia de San Carlos Borromeo según el párroco Javier Baeza

Voz 7 03:14 arzobispo Carlos Osoro reacciona así a las prisa

Voz 0122 03:16 después de la comunidad israelí Laura Gutiérrez mañana puede

Voz 1275 03:19 que ganó un Goya pero la Iglesia no va a dejar que se proyecten una de sus parroquias más activas de Madrid el cardenal Carlos Osoro ha dado orden directa para que el acto se suspenda con la amenaza de que habría consecuencias y ha cancelado el parcos Javier Baeza

Voz 8 03:30 que rechazamos absolutamente los modos de la censura en la que entró el cardenal de Madrid bueno pues también es verdad que en este momento no tenemos capacidad personal y comunitaria para hacer frente a esa censura que rechazaron

Voz 0122 03:42 hemos llamado al Arzobispado de Madrid que no quiere hacer declaraciones al respecto el Ayuntamiento de la capital dejará de estar intervenido por Hacienda por primera vez en once años el gobierno municipal ha cerrado dos mil dieciocho cumpliendo con la regla de gasto Sara selva

Voz 9 03:55 por primera vez desde dos mil once el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1600 03:58 libra de las limitaciones jurídicas y presupuestarias que suponen estar subordinado a un plan económico financiero es el plan la hoja de ruta que el Ministerio de Hacienda obliga a las entidades locales incumplidoras para que se ajustan a los objetivos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria el Ayuntamiento lleva desde dos mil once subordinado a un plan después de que en dos mil diez cerrará con un déficit de más de setecientos millones de euros este año el Ejecutivo cierra cumpliendo la regla de gasto reduciendo deuda ICO más de mil millones de superávit se ajusta a los objetivos recogidos en ese plan así que va a dejar de estar sometido al seguimiento que hace ahora el Ministerio

Voz 0122 04:32 y Podemos Madrid no irá a la reunión convocada el lunes por Izquierda Unida para aunar fuerzas de cara a las elecciones de mayo la gestora que dirige el partido en la Comunidad tras la dimisión de Espinar mantiene una hoja de ruta que pasa primero por pactar una candidatura de Unidos Podemos más Madrid la plataforma de Carmena y Errejón sí acudirá y antes hoy mismo va a volver a reunirse con Izquierda Unida tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:29 a contar Sturges basada en hechos reales lo hace un par de días

Voz 12 05:35 yo en mi lujo y mandó un vídeo

Voz 1995 05:37 eh vamos lo normal era un vídeo donde un señor no sé quiénes decía esto

Voz 13 05:44 somos tan dependientes de nuestros dispositivos inteligentes que nos están convirtiendo en estúpidos tiene sentido sin duda son prácticos es decir no voy a memorizar quinientos números de teléfono nadie quiere hacerlo pero es que hemos perdido la capacidad de memorizar uno Si pongo mi brazo en cabestrillo durante seis meses que le pasará ganará fuerza en realidad será más débil y eso es justamente lo que pasa con estos núcleos cerebrales hace poco salía a cenar con diez personas ya al final de la cena tres de ellos sacaron sus teléfonos para dividir la cuente entre diez Chuck ahí estaba yo

Voz 1995 06:13 viendo a través de mi teléfono inteligente un vídeo en el que un señor asiático me decía que me estaba convirtiendo idiota gracias a mi teléfono inteligente

Voz 12 06:22 qué tienen ustedes

Voz 1995 06:23 los coches inteligentes casas inteligentes neveras inteligentes teléfonos inteligentes porque nadie habla de una sociedad inteligente no será que tanta inteligencia nos está volviendo tontos germinar cicatero es el director de contenidos de retina nuestro inhabilitación Javier buenos días le hasta allí habló general de no no en particular están en peligro nuestras capacidades y nuestros logros intelectuales

Voz 1159 06:50 bueno yo creo que no hay nadie duda que somos capaces de hacer co yo creo que el tema matemático es obvio

Voz 1995 06:56 no lo la división que pasa a todos

Voz 1159 06:59 el móvil no es capaz de hacer una división entre Dios básica

Voz 14 07:01 en prisión diez pero yo sigo pensando digo este señor veo un poco

Voz 1159 07:06 a ese bibliotecario en nombre de la rosa ese señor mayor que todo lo que viene pared de asusta muchísimo y envenena o libros para que no leas no todo yo creo que hay cierto también en esto creo que definíamos que ser inteligente inteligentes dividir entre diez y yo creo que que hay mucho debate hay mucho debate aquí a veces creo que que estas posiciones no de señores mayores diciendo que todo lo que viene no además más tontos y esas cosas

Voz 1995 07:29 bueno pues vamos a hacerlo lo vamos a hacer durante el programa porque bueno puede ser que

Voz 2 07:33 estemos más tontos pero el viernes

Voz 1995 07:37 no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible llega el viernes un día que no recuerda que el objetivo en la vida no es tanto tener razón cómo ser feliz es hombres mujeres de nuestro tiempo pues bueno algunos pasarán frío otro se fijarán del viento de las bajas temperaturas pero nosotros gente buena tenemos una gran oportunidad para quedarnos en casa y no hacer nada viernes es sinónimo de horizontalidad queridos amigos son los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice y cuando les digo que nos hacen mucha ilusión cada vez que el correo de este programa Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto con llegan nuevas versiones desde Friday I'm in love del tipo que sea escuchado esta semana versión intimista en muy relajada de gays Serna una buena canción es como un simple lo puedes estirar todo lo que quieras veneno ve cuidaron pero si lo haces bien la canción da da mucho si cree usted que es la reencarnación de Nino Bravo que tienen mejor voz que Amy Winehouse en un día malo que que que tiene usted el sentido el ritmo de Leonardo antenas por favor de su versión de Eivissa Vilanova hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 3 09:39 la sintonía que precede a

Voz 1995 09:42 Tom calen buenos días días puestas hoy que cruza decidido entonces el hilo de vestir de forma de ritmo sin críticos bueno tú dice porque ello llevo Cuco me llama estoy en una sudadera de boxeo

Voz 10 09:58 mucho de boxeo encima ya no tengo puesto pero una un un chaleco de caza de tweed de inglés

Voz 16 10:06 un pañuelo un pañuelo eso sí

Voz 10 10:08 eso no

Voz 1995 10:11 estoy tradicionalista es pues hay una tienda muy cerca Gran Vía se llama me cago en la moda el pues nada pues muy buen Juan cuentan comer está conmigo eh eh Rosa Márquez todo lo contrario la otra en el otro extremo esta Rosa Márquez muy buenos días

Voz 17 10:27 hola qué tal cómo va la mañana pues aquí me tenéis de nuevo con una fenomenal propuesta

Voz 1693 10:31 para ahorrar Con la compra diaria eso sí con calidad y buenos precios todos los días como los que siempre tienen en Hipercor y supermercado el corteinglés que te lo ponen muy fácil para disfrutar de la mejor calidad y la máxima variedad porque revisan sus precios cada día para que comprueben lo buenos que son más ahora en Hipercor y supermercado El Corte Inglés tienes cientos de artículos con la segunda unidad al cincuenta por ciento en la alimentación droguería perfumería para ti y tu familia para tu casa de tus marcas favoritas por cierto Hipercor y supermercado El Corte Inglés está muy cerca de tío raro esto ya lo sabes pero si lo prefieres también puede realizar tus compras por teléfono por Internet o directamente desde el móvil con total comodidad alimenta tu vida sólo en Hipercor supermercado el corteinglés

Voz 18 11:20 Feli finde a hasta el lunes

Voz 19 11:24 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quienes se moja quienes no olvida quiénes implican hay quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo del que sino también

Voz 20 11:40 y tú qué piensas

Voz 10 11:43 el país yo me crié

Voz 21 11:46 en una familia católica Iggy cuando fui abusado mundo se desmorona

Voz 11 11:51 Carlos Suárez soy Félix

Voz 2 11:53 hemos notado DGB ochenta y ocho

Voz 21 11:56 sesenta y nueve cinco seis años ya las somos niños ha llegado el momento de la historia de los abusos sexuales en la Iglesia española

Voz 2 12:05 yo me considero pero claro tiene serviría de examen de conciencia una serie documental de Netflix

Voz 22 12:14 veo vote millones Cole Amira estaba interesado en uno de esos cursos de pena que

Voz 7 12:22 en Berkeley es una de las instituciones más eminentes no

Voz 22 12:25 perfecto eso buscaba doce meses sí si a Tato complot alojamiento en hoteles la pensión pensión cumplir sí sí para que coma bien me lo pone para aprender Mis habite millones viernes uno de febrero bote de ciento veinte millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 0598 12:45 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya y eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma es Tapia sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 23 12:56 lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 13:14 bueno hoy con Toni Garrido sino se escucha usted por ejemplo desde el transporte público les pedimos que haga que hagan el siguiente ejercicio es muy sencillo compruebe cuántas de las personas que le rodean en este momento cuántas están mirando a su teléfono móvil presté mucha atención porque es bastante probable que tenga que contase asimismo en la década de los teléfonos inteligentes Nos prometieron cambiar nuestra forma de pensar interactuar de relacionarnos parece claro que lo han hecho pero no sé si hemos dedicado el tiempo necesario para preguntarnos ese cambio ha sido a mejor las nuevas tecnologías fantásticas tecnologías de comunicación se ha convertido grandes aliadas nos permiten estar mejor comunicados constantemente informados otro bajar a instancia de coches inteligentes lavada los dirigentes cafeteras mi cepillo de dientes es inteligente pero quizá cabría preguntarse si toda esa inteligencia no nos está volviendo idiotas Jaime García Cantero como les decía es el director de contenidos una publicación Fanta Tica una revista especializada el diario El País que sea Martina Jaime donde está tiene teléfono móvil encima hagan esto es

Voz 1159 14:23 esta chuleta constante espero que es parte de parte de nosotros nos hemos convertido en especie de ciborgs Lucas el móvil es una extensión de nuestro cuerpo pero cuando decimos cuánto usas el móvil cuanto no lo usa el móvil en qué momento del día estando despierto hasta hasta estando dormido cuanto esta gente que se mide pulsaciones y sueño por la noche que momento el día no estás acompañado y pendiente de tu móvil esta mañana decía Sol Gallego Díaz una cosa muy interesante las armas de distracción masiva yo creo que el teléfono móvil es la gran arma de distracción masiva de nuestro tiempo

Voz 1995 14:54 bueno que toda esta historia empieza ahora en un vídeo que paradójicamente hasta en vez de mi móvil criticando los no los móviles el señor no sé quiénes seguía parecía inteligente me gustaba decía más

Voz 1789 15:12 hay una reacción inconsciente aquí a este aparato una vez que lo sacamos hacemos sentir a quiénes están a nuestro alrededor que son menos importantes cuando estamos una reunión una cena con nuestros compañeros clientes amigos familia ponemos el teléfono sobre la mesa le estamos diciendo a todos que no son tan importantes para nosotros y por cierto ponerlo boca abajo no es más

Voz 10 15:32 Jaime acaba de guardado si queda dicho mejor esconde

Voz 1995 15:38 ahora que guardaba el que es verdad que el móvil hay una en esta este desarrollo ahora mucha gente paga con el teléfono móvil pero no hay gesto para pagar con el teléfono móvil estás acostumbrado a hacer una afirman el aire cuando que es la cuenta pero no hay gesto padeciendo o no voy a pagar uno con el teléfono móvil lo contaba el señor del vídeo cuando mi brazo no funciona porque metro un cabestrillo lo que sean lo hizo cómo no se hace más fuerte cabe pensar que con el cerebelo cubre ocurre la misma ajena

Voz 1159 16:09 bueno yo creo que que que hay capacidades diferentes esas el problema es que muchas veces pensamos que la que la memoria o qué razonamiento básico como puede ser matemático es nuestra única capacidad inteligente yo creo que lo estamos en un momento de pensar en otros tipos de inteligencias me voy al sistema educativo donde seguimos empeñados en enseñar a los niños a memorizar cosas ya hay países Tom te viene del norte puede decir esto de pesan mucho más avanzados donde los niños se les mide por su capacidad análisis crítico puedes llevarte el móvil al colegio que ir pues tenerte hay todos los reyes suecos de toda la historia asientos preguntan porque lo importante no es saber del rey sueco lo digo con nosotros los rectores españoles sino sino ser capaz de un análisis crítico sobre ellos mientras que sigamos pensando que inteligencia es en nuestro caso en España sabes los reyes godos los ríos de España pues desde luego el teléfonos hace más tontos pasa quiero que otro tipo de inteligencia y aquí deberíamos ir magia desarrollan capacidades críticas hoy por ejemplo no creo que inteligencia saber que es un Fake New que no eso su interés

Voz 1995 17:04 ya no recordar ciertas cosas palabras efecto de Fake News ya es que ya no sé ni lo deja de sino está volviendo tonto el teléfono fíjate si esta mañana leíamos como una empresa que es Facebook muy cuestionada el dueño tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a hablar de lo suyo Cambridge paralítica a los que alteraron el resultado del Brexit fin fue a través de pesar cincuenta y cinco mil millones de dólares a

Voz 10 17:31 en este año cuando creímos que va muy mal la realidad has subido en valores claro tú crees que esa capacidad esto no demuestra que somos tontos

Voz 14 17:43 a las pruebas de rebeldes claramente el ejemplo el ejemplo de Facebook y es ella

Voz 1159 17:48 lo que es obvio para para todo esto no hay que olvidar que el objetivo de Facebook de sus miles de ingenieros es que tú pases más tiempo viendo tu teléfono móvil no lo están consiguiendo porque discutimos lo que disfrutamos cuáles son las fuentes llorar reír a todo el mundo que entre en su teléfono móvil entre en las las características entre en batería ya hay puede ver cuántas horas de pantalla ha gastado en su última carga de batería es decir desde que lo cargó la última vez todos absolutamente todos vamos a ver qué museo al móvil más de lo que creemos Ice no está ganando la guerra Facebook que está ganando la guerra Google están ganando estas grandes compañías estos imperios que decía negro y os acordáis estas empresas más poderosas que los países que va a controlar nuestras mentes bueno pues parece que ya

Voz 10 18:28 buenos datos imperios están en nuestra vida que opinan usted

Voz 1995 18:30 pues dicen que la incoherencia es la misma base de la felicidad así que manden esos mensajes a Facebook la red social Twitter G sobre qué opinan creen que esta nueva tecnología nos hace mejores con más idiotas no te muevas Jaime porque vamos a saludar a Marianne Rojas está ves psiquiatra es miembro del Instituto Español de Investigaciones psiquiátricas y especialista en cómo determinados estímulos externos afecta a nuestros cerebros María muy buenos días buenas ya están la pregunta insisto es en general somos más idiotas

Voz 9 19:01 lo que hay que partir de un concepto que los americanos llaman o Lucy o lo usa sólo pierdes nuestro cerebro funciona de tal manera que cuando una zona del cerebro no la usas se empieza a deteriorarse atrofiado la negro plasticidad cerebral esto lo vio el gran Santiago Ramón y Cajal y el de hecho quería una frase que para mí es clave tanto en como yo trato a los pacientes o como deberíamos tratar los sistemas educativos o todos estos sistemas que es todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro él descubrió lo que se llama las espinas dendríticas de Cajal que son unas espinas que salen de las neuronas que la gente que está más contenta más alegre y más estimulada que prende mejor tiene más espinas y conecta mejoren sus neuronas bueno pues este sistema ilícito Luis y yo os voy a dar un ejemplo que basó en EEUU hace unos años se vota en el Senado sois como son los americanos si se pueden existir los GPS es en los en los coches sonó que querían ver menos accidentes fue un tema muy debatido en Estados Unidos pero al final se decide que sí que es aceptan los GPS es que se ha visto igual de accidentes porque porque la zona del cerebro que se encarga de la adicción tempo espacial sin hola usas hice la pone son dispositivo externo tu cerebro empieza otro fiarse esto no sucede con el hipocampo zona de la memoria qué pasa si cada vez que yo creo recordar algo lo buscó Miki pedía o en Google mi hipocampo se empieza otro fiar esto explicado como sencillo honor sin entrar en grandes términos neurológicos a neurocientíficos nuestro cerebro con una zona la dejas de potenciar esa zona deja de funcionar entonces ahora mismo nos encontramos con que la zona de la memoria que es el hipocampo con el que la zona que para mí es la clave de todo si me permites Toni te lo explico en un minuto nosotros la zona que nos hace ser atentos concentrarnos a resolver problemas se llama la corteza prefrontal está aquí delante y es la que nos hace seres superiores porque es la que nos hace que entre un problema seamos capaces este concentrarnos prestaba atención resolver ese ese asunto y también se encarga de controlar mis impulsos es decir yo quiero algo quiero comerme aquí hay un árbol de patatas y yo digo voy a esperar es la que me ayuda a no contra a controlar las a controlar impulsos sobre las patatas y por qué es esto tan importante cuando el bebé nace de un bebé recién nacido tiene el cerebro liso iba poco a poco todos conocemos las circunscripciones del cerebro va madurando esta corteza prefrontal es la atención la atención es la Ventana al mundo exterior con que se estimula la atención en un bebé con tres cosas luz sonido movimiento entonces un bebé pones unas estrellitas en el en la pared para viéndolas estrellitas oyera músico ya su padre pasar instrumento activa la atención tú lo que pretende es de ese niño es que a medida que va cumpliendo meses y años él también preste atención a objetos inmóviles a profesores que están quietos a estar en un tren sentado en el tren en la salita de espera es decir que aprenda también estar atento ante cosas que no son solo grandes estímulos una luz un sonido qué pasa si tú ese niño con dieciocho meses le pone por delante que es el hay paz que es la tablet que es el móvil luz sonido movimiento tú impides que esa corteza prefrontal se desarrolle de forma adecuada y entonces estamos teniendo niños de diez años con corteza prefrontal de niños de cuatro cuál es la enfermedad hoy en día más común de los niños el trastorno de déficit de atención e hiperactividad fallos de atención fallos de control de impulsos esto sucede en los niños que tienen el cerebro muy maduro pero qué pasa con nosotros con los adultos que el cerebro teóricamente tenemos formado los niños son mega los jóvenes son muy vulnerables pero los adultos en general tenemos la capacidad de abril conectar y desconectar y mejoran y no mejorar nuestra nuestra plasticidad neuronal si nosotros nuestra corteza prefrontal sólo estimula con esto lo vamos deteriorando y esto es parte de lo que nos está sucediendo

Voz 1995 22:47 pero ese proceso entiendo varían que reversible nuestro organismo responde muy bien y esto no sabe cuando tú quieres hacer deporte y exige a tu cuerpo hacer ejercicio acabas haciendo aquí tu cuerpo responde a lo que tú le pides este proceso del que hablaba irreversible oferta es forma que no podemos dejar de memorizar podemos volver a hacerlo sin ningún problema firman no no se muere en esa zona en el sector

Voz 9 23:11 tanto te lo cuento que hay un investigador valenciano pero que es tú que trabaje en Harvard que llama Pascual Leone que tiene una historia apasionante e hizo una resonancia magnética sus alumnos que tocaban el piano antes de empezar a tocar el piano y durante unas semanas estuvo tocando el piano varias escalas en el piano les miró al cabo de un mes como tenían la resonancia y vio que la zona motora del cerebro se había desarrollado una cosa todavía más fuerte puso alumnos mirando como esos tocaban el piano imaginamos se que fueran ellos los que en el piano vieron que también tenían esta prefrontal al cabo y seis meses de ningún niño ni tocar el piano ni imaginarse tocando el piano la corteza prefrontal había la la circunscripciones del cerebro habían vuelto a su estado es decir nuestro cerebro es plástico a más no poder lo que sucede es que nadie se ha parado digo nadie entre comillas sea bueno y entonces por qué no frena este boom de problemas para concentrarnos tu preguntabas antes que ser listo que sea inteligente yo suelo decir que es difícil aunque aprendía mi padre que es distinguir lo accesorio de lo fundamental estamos una sociedad que está nunca ha estado tan informada y nunca he estado tampoco forma de Le déjame déjame

Voz 1995 24:19 también eso embrión porque casualmente justo lo que hacemos muchos a través del teléfono es recibir nuevas órdenes recibir información civil excitación por una noticia que nos Nos conmueve buenos Nos indigna no es paradójico que estemos desactivando nuestro cerebro gracias a ese exceso de información

Voz 9 24:40 bueno pues aquí te explico una cosa explicó una cosa super interesante qué pasa con el cerebro ante una amenaza ante una alerta aquí de repente empiezan a sonar las alarmas todos los cuatro Nos levantamos salimos corriendo donde esas escaleras porque porque hay una hormona nuestro organismo que es la hormona del cortisol que nos pone en marcha unos activa para ser capaz de hacer frente a esa amenaza se cortisol es bueno es un hormonal

Voz 0122 25:00 nuestro organismo que es buena es la que nos ayudó a dormir

Voz 9 25:03 lo que no se ya que todo nuestro sistema neurológico endocrino neuronal todo funcione por las noches es bajita para poder dormir y las ocho de la mañana tiene su pico más alto Stormont se pone en marcha en los momentos de alerta de amenaza qué pasa qué pasa si estoy constantemente bajo una amenaza si me echan del trabajo y sin mi pareja me deje sin hasta las drogas y me arruinó y me enfermo que ese cortisol empieza a segregar constantemente pasamos a lo que ellos denominan la intoxicación por cortisol no puedo dormir me quise encontrar mal me empieza a enfermar no me concentro porque porque ante un amenaza que hace mi organismo baja el flujo de sangre del cerebro cierto que salir por aquí corriendo bajar las escaleras no tengo que decir que los reyes godos ni la tabla del nueve mete ni tengo que hacer un gran enigma mental el intestino se frena por completo por qué porque no quiero comer sin me va el apetito entonces se paraliza el intestino taquicardia que la sangre bombea llega a los tejido ya los músculos sale la grasa el azúcar vas a llegar si tú vives constantemente bajo amenaza todo tu organismo IVE bajo estrés que es que es lo que nos llega al móvil alertas entonces las alertas del móvil son un factor de amenaza para nuestro organismo está haciendo que todo nuestro organismo este constantemente viviendo bajo eh supervivencia y escuchando

Voz 1995 26:15 María me parece que lo más revolucionario en estos momentos si el aburrimiento como transgresión total del sistema es esta tarde reivindicamos nuestra derecho y me voy a aburrir tocarse las narices que es una expresión muy muy qué opinas de todo lo que nos cuenta María no sé sí

Voz 1159 26:34 duda yo creo que sin duda sobre todo cuando de los niños no está demuestra disimula los efectos que tiene todo esto Penín cosa que me preocupa casi casi más que todo esto qué cuentas no que es que no hagamos nada si todos tenemos tan tan claro esto el eh hay me gusta hablar de una fascinación social no que estamos haciendo estamos todos preocupadísimo por la tecnología esos efectos de las medidas que tomamos las regulaciones once hablábamos antes de empezar hoy privadas también políticas no solamente limitar el uso se debe limitar estos imperios que decíamos de de de de limitar ciertos usos hemos hablado aquí algún día de campañas que utilizan que que que está embarazada para bombardear con cierto tipo de publicidad no muy adecuada por qué no hacemos nada si si si Facebook hace todo esto si el móvil a nuestros hijos porque hay como sociedad esto es una mina llamada a nuestros políticos que que hay que están en otras cosas porque no hacemos nada porque no regular

Voz 1995 27:26 María cuando hablamos de la tecnología por ejemplo ya es posible ya puedes comprar esa nevera que ya compran la leche ella ya no tienes Tunick que mirar que no hay leche ya debiera cuando ve que no hay pide a Amazon es un señor vine la trae esto objetivamente es bueno

Voz 9 27:46 es muy malo también el problema es que tiene un punto que es bueno porque te facilita la vida pero es malo cuando todo lo que te facilita la vida te impide que tu cabeza Yeste cosas básica

Voz 7 27:55 desde el día a día tú preguntas por el aburrimiento para mí

Voz 9 27:58 hay que volver siete tuviera que decir hay que volver al aburrimiento y al asombro porque cuando miramos la pantalla

Voz 1995 28:04 Drama trabajamos mucho ese tema cuando

Voz 9 28:07 es fundamental cuando miramos la pantalla la miramos siempre en dos momentos ante el aburrimiento y ante el estrés cuando sabemos vemos estresados porque porque la pantalla con ella pasando cosas en el cerebro la primera es nosotros estamos cuando estamos aquí hablando estamos estresados estamos en ondas beta del cerebro cuando nosotros nos relajamos delante de la pantalla pasamos ondas alfa que son las ondas de ensoñación que eso nunca es que nos ayudan a no sufrir que sucede que cuando quiso volver a concentrarse en algo te cuesta muchísimo por eso la famosa multitarea no es eso se llama alternancia continuada de la atención vamos cambiando de foco atención con la mayor rapidez posible pues de todo lo que te aburre todo lo que te estrés a tienes una vía escape que es la pantalla que genera dos efectos uno ondas alfa dos dopamina quiero hablemos de esto pasa que tú generas una nula tolerancia a la frustración te pasan asociado y envía no hay tolerancia a la frustración algo no te sale bien es la felicidad a golpe de clic a base de gratificación instantánea tú buscas y sabía escape constantemente en las que pasa con los chicos jóvenes hoy en día nula tolerancia a la frustración entonces a mí me preocupa en cuanto se ha convertido en hecho adictivo de ellos digo una frase que hay gente que dice bueno es que es muy revolucionario pero es verdad tratamos la adicción a las redes sociales con la misma medicación que la adicción a la cocaína porque va por el mismo circuito el cerebro y esto no es una frase no es así porque porque cuando consumo cocaína alcohol marihuana eh veo pornografía tengo relaciones sexuales o me compré unos zapatos todo eso genera placer va por el circuito de recompensa del cerebro todo ese circuito se rige básicamente como una hormona que los mona de la dopamina pensemos en el alcohol alguien quiere beber alcohol empieza a pensar que alcohol quiero alcohol Carter recoge diez euros Balbás siete come se toma un par de copas ilegal del gran bajón síndrome de abstinencia y quiere más entonces todo el tema en las redes sociales esto está demostrado tú decías que de me políticos es mucho más grave los programadores de lírica

Voz 0122 30:00 los pero ahora los programadores de Silicon Valley

Voz 9 30:03 contratan a los grandes neurocientíficos para mis miles y miles y miles de euros para mirar cuáles son nuestros de nuestras vulnerabilidades mentales trabajar sobre ellas eso sí su fijos para

Voz 10 30:15 durante no aquí a estén no

Voz 9 30:17 pasa

Voz 10 30:21 lo que yo voy yo voy a hacer esto os prometo aquí hoy hoy no voy a hoy voy a dedicar la tarde a aburrirme

Voz 1995 30:31 en ustedes y puede sino no pasará a ustedes lo mismo Marian es un placer estar nueve años de investigaciones psiquiátricas autor de bestsellers como cómo hacer que te pasen cosas buenas como y cuánto había ahí cuando también habría siguiente hay Jaime un verdadero placer este es un tema que va a dar más juegue así que nosotros nos quedamos con muchas más preguntas que no podemos realizar nos quedamos con el aburrimiento sobre todo Mariano Jaime gracia a seguir

Voz 25 30:56 Nos en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 36:23 mañana sábado gala de los Premios Goya el lema es sorprender celebrar y emocionar tres verbos que con jugamos sin esfuerzo cada vez que damos la bienvenida a la única

Voz 14 36:32 a la incomparable la persona cuyo apellido es ya pura

Voz 1995 36:36 Tradicción con la fiesta que ver la supone

Voz 2 36:38 desde Sevilla la gran María Guerra

Voz 3 36:47 Grande entre las quiero saber ya la diosa mujer que todo el mundo alguna vez

Voz 17 36:55 Pablo Goya Goya nos la otra Nos habéis tomado la pastilla María Guerra

Voz 3 37:01 siempre iluminando ese estrellato compuesto de estrellas que brillan y brillan no tanto como ella perciba quedado

Voz 7 37:11 impresionante árabes yo con qué cara me presento en los Goya con las zapatillas Pepa Bueno Pepa irá de de lentejuelas zapatillas y con esta presentación

Voz 1995 37:21 pero pero ves que menor variadas sabes que tu casa te queremos en los Goya a la fiesta la aceleración me gusta mucho eso que dicen en Silvia Abril De Buena Buenafuente decir que esto no sumar estos celebrar la fiesta define que representa a tanta gente a mi me parece que están en lo cierto

Voz 7 37:38 hombre ya además de que que parece como que que está Nos invade el miedo no en los Oscar ya sabéis que no hay presentador porque en realidad nadie se atreve no voy a decir que elimine las redes sociales y haya dicho algo inconveniente IES riesgo no lo quieren correr y pues se han pues me parece que es un bueno pues sí que divertir y que también equivocarse forma parte de la vida que me parece una grandísima actitud Andreu Buenafuente y Silvia Abril que por supuesto Serra Serra irano esperemos porque dicen que va a venir Joaquín Reyes sigue el resto Sevilla que el año pasado pues se equivocaron gran grandiosa mente Ig grandiosa mente luego se rieron de sí mismos saque no pasará

Voz 10 38:15 ya que no pasa nada

Voz 1995 38:18 damos mucha importancia a clínicas pero a las horas ya han desaparecido y la gente sigue con su vida la película más nominada este año es esta

Voz 3 38:26 los señores de Carabineros

Voz 11 38:29 cuando vuelvo a Cabrera que sois

Voz 1995 38:34 Reino una película que habla sobre la corrupción española alguno de los presentes tú que es que que

Voz 10 38:41 irá a la gala de los ausentes algunos de los que habla la película podría aparecer en la gala María bueno en Reino que es como un retrato de la corrupción

Voz 7 38:50 del del bueno del PP de todos pero en realidad es muy pepera pues aquí mañana bueno que si está Pablo Casado el presidente de la Junta por supuesto eh Juan Juanma Moreno no ha confirmado si no va a venir ha dicho que no viene el presidente pero Sánchez que también es curioso porque ha venido si en los años anteriores incidente con Pablo Iglesias Pablo Iglesias no viene porque está de baja por paternidad pero hombre que no venga Pedro Sánchez no han invitado a Vox pero pues va a ser va a ser curioso no ver a Pablo Casado bueno a lo mejor no ha visto la película no se da por aludido y otra cosa es que se van a repartir abanicos con el lema ni una menos en referencia a la violencia machista osea que posiblemente si mañana Pablo Casado tenga una buena noche

Voz 1995 39:36 bueno recordemos que el Reino sobre la corrupción trece candidaturas campeones once eso las películas más nominadas pero no ha sido un mal año Carmen y no la una película muy interesante tiene ocho candidaturas cuatro de ellas pero interpretación entre dos aguas la película de Isaki Lacuesta protagonizada por dos hermanos gitanos también es una de las de las películas más nominadas y una buena cosecha María

Voz 7 39:57 campeones que tiene once a candidaturas es la película de Fesser es un año interesante yo creo que porque hay muchas pel muchas películas con actores no profesionales no con actores naturales y las películas de ficción por ejemplo tres de las que son aspiran a mejor película no son documentales pero tienen un una vocación documental vemos en Carmen y Lola todos los actores son son gitanos en experiencia en la actuación menos y menos una actriz una actriz eh pues también lógicamente en campeones mucho de los actores no son profesionales y también en Entre dos aguas estos dos hermanos gitanos a mí eso me parece que que el cine de alguna manera se está acercando a la realidad no sé yo si los actores profesionales están mosqueando con esto pero la verdad es que son ellos mismos los que han votado a sus compañeros no profesional que yo creo que sí que ha sido un año muy muy interesante ávido hay comedias también es una manera de ver de analizar la la Real no da más

Voz 10 41:02 veamos la la ceremonia hay que entender que es una fiesta del cine y que a lo mejor hay que lo mismo no pero mejor hay algún fallo a lo mejor alguien se alegran el discurso mejor algo no hace gracia bueno que es una ceremonia hay aquí viene Pedro Almodóvar viene Pedro Almodóvar

Voz 7 41:16 eso es una fiesta porque Pedro no sale de casa así como así

Voz 1995 41:19 pues pobres oyes en Sevilla que ya está muy bien nos hemos quejado muchas veces y pero decimos cuando llueve la Gran Vía noticia no los los Goya sale ya por fin de la centralidad y es también una ciudad maravillosa ya que estabas hoy es viernes las diez

Voz 7 41:34 esta tarde haremos en La Ventana con Carlos Francino en en en la Fundación Cajasol en la que estará Arantxa Echevarría

Voz 10 41:42 eso rogó que es el el nuevo golden boy de delfín España

Voz 1995 41:47 además estuvo el Golden Boy Sines

Voz 10 41:50 está nominados e está nominado a los Oscar al mismo director película está nominado a los Oscar bueno pero déjame esta tarde por cierto Carla

Voz 1995 41:57 en Sevilla por la ventana pero déjame contarte María esquí castigando contigo déjame contarte una película basada en hechos reales una película de esas que empiezan con un plano general que funde a negro donde se vea la mayoría de compañeros y compañeras de la redacción de la Cadena Ser ayer ayer por la tarde aplaudían a una mujer valiente que ha tomado la madura en libre decisión de irse de la radio buscar nuevos mundos más de dos minutos de aplausos sin a nuestra película Interior dice que vemos manos moviéndose caras emocionadas intensos aplausos nuestra protagonista está de pie impertérrita epicentro de la banda sonora de nuestra película

Voz 36 42:53 sí sí sí

Voz 28 42:55 y eso créditos

Voz 1995 42:58 hemos pasa de abajo arriba el nombre de mucha gente que ha tenido que ver

Voz 28 43:01 con esta película los mejores actores y directores de Hollywood jefes de prensa compañeros periodistas unos proyectos

Voz 1995 43:09 en esta película hay muchos extras con frases al acabar los créditos de repente un flash back que nos va a situar en un estudio plano americano que va cerrando hasta llegar al rostro de una joven María Guerra

Voz 37 43:21 Alfred Hitchcock nació hace un siglo en Londres en el barrio de Jack el Destripador fue el tercer hijo y además el benjamín de una familia modesta sus padres tenían una pequeña tienda de verduras yo eran muy radical

Voz 10 43:33 nosotros no apta de repente elipsis

Voz 1995 43:36 en pleno estará protagonista que ya no llevan bridas ni cardado el pelo plano exterior Venecia dos mil once

Voz 0122 43:43 hola qué tal buenas tardes bienvenidos a La Script el nuevo programa de cine de la Cadena SER que como la función de la escrito en un rodaje que es la persona encargada de la continuidad nosotros también queremos contarle semana a semana

Voz 1995 43:56 voy a confesar es que la película de la que hablo en realidad es una saga va a tener Espinós para tener precuela protagonizadas por otras grandes artistas

Voz 38 44:03 cuando Pepa Blanes

Voz 7 44:06 la semiótica patriarca

Voz 38 44:08 dado o capitalismo chupito

Voz 1995 44:11 esta es una película que va a tener un final abierto y una certeza María Guerra te vamos a echar muchísimo de menos lo bien que discutimos tuyo

Voz 39 44:24 bueno vamos a ver Tony eh habíamos pactado en que íbamos a hacer una despedida castellana seca

Voz 10 44:32 ya pactado y pactado contigo

Voz 17 44:34 Hall en Pepa entraron el estudio para protegerme si esto ya hay dos compañías buena idea hay que que estoy súper nerviosa solamente quiero decir a los oyentes

Voz 7 44:44 que que me hoy de la SER después de veinticinco años lo que estado trece en lo que yo te dirá cuando tenía o de pito doce en la SER y me voy libre voluntaria ya amor

Voz 39 44:55 no solamente porque estoy cansada porque estoy cansada Toni de tanto para arrear de ir no puedo con dos cosas a la vez que es la radio y la tele Pepa yo hacemos un programa que llama La Script movies dar Illano Illa es que duermo poco entonces he pagado

Voz 7 45:10 el piso mis hijas están criadas ir me voy a dedicar un poco solamente a lo de la escriben Movi Star con Pepa Pepa se queda con José Manuel Romero en en la SER haciendo un programa de cine y series mucho más

Voz 10 45:24 moderno mucho que moderno

Voz 7 45:28 lo que más armada irme porque esto y quiero de verdad es que no que ya lo dejamos aquí que todos los compañeros y compañeras saben que que les quiero mucho que esta es una gran radio Soy en Radio Sevilla estado en Bilbao conozco las emisoras de de de este país son profesionales que están corriendo de un lado a otro Sony cuarenta y cinco faltan catorce minutos para el boletín yo no sé qué hace esta gente aquí

Voz 10 45:53 Díaz que muchas gracias

Voz 1995 45:55 no sólo problema viaje que cuando esté nerviosa no para hablar

Voz 7 46:01 gracias de verdad queremos mucho

Voz 10 46:04 eso te vamos a echar mucho le va mal

Voz 17 46:06 Anido que que bueno a lo mejor me tengo que volver no despidamos tanto varía gracias dedicada habitual cine que te que seguimos con La Script mañana que estamos en los Goya

Voz 1995 46:19 María déjame decirte que gracias dedicado de todo al cine gracias por tanta luz beso muy grande hasta luego adiós a donde yo estoy dando

Voz 25 46:29 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido dura veinticinco Hoy por hoy

