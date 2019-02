Hoy por Hoy (01/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1965 00:08 toda la actualidad de esta mañana viernes con Antonio Martín buenos días buenos días Tony al litoral de Pontevedra y el de A Coruña se encuentran ahora mismo en alerta roja por el temporal las rachas de viento en esa comunidad han rozado en algunos puntos los ciento cuarenta kilómetros por hora de hechos han cerrado colegios hay algunos problemas ya las carreteras Santiago Ricardo Rodríguez

Voz 1817 00:25 con ya centenares las incidencias provocadas por Elena sus vientos huracanados y las fuertes lluvias han provocado hasta trescientas

Voz 0477 00:31 setenta y uno incidencias desde la medianoche Lama

Voz 1817 00:33 mayoría en la provincia de A Coruña desprendimientos de tierra inundaciones y problemas en algunas carreteras en las provincias del interior

Voz 0477 00:39 en este caso por presencia de nieve la Xunta

Voz 1817 00:42 ha decidido suspender las clases en la montaña de Lugo y Ourense

Voz 0477 00:45 una medida que afecta a unos dos mil alumnos de

Voz 1817 00:47 en seis centros educativos en el mar la flota amarrada hoy las olas pueden alcanzar los diez metros de altura por lo demás el

Voz 1645 00:54 presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia cree que Europa pare el decreto que regula la actividad de los WC en Barcelona Marcel Coderch da por hecho que terminará además con indemnizaciones millonarias para ibérica y Fay lo dicho hace unos minutos en la SER en Cataluña

Voz 2 01:07 nosotros sí que que nosotros entendemos que sigue este decreto ya está restricciones que se hacen a la competencia afectan gravemente a los intereses de los usuarios de hecho el área metropolitana de Barcelona ahora reglamentaria esto ya hizo una nota de prensa en la que decía que de lo que se trataba era de evitar la competencia de Shanxi y esto una autoridad de la competencia no lo puede aceptar que haya un sector que se tenga que blindar con un muro de hormigón regulatorio para que nadie pueda comer

Voz 1645 01:33 porque ningún buque podido cincuenta ONG si plataformas han remitido una carta a los ministros de Justicia e interior de todos los países de la Unión Europea también a Jean Claude Juncker ya Donald Tusk en las que les acusan de ser cómplices de la muerte de miles de personas en el Mediterráneo informa Adela Molina

Voz 0011 01:48 las ONG denuncian la presión injustificada de los gobiernos europeos a las organizaciones que realizan tareas de búsqueda y rescate en el mar lanzando acusaciones contra ellas o impidiendo salir a sus barcos aunque no mencionó a ningún caso concreto en España hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas impidiendo partir a lo penal hay Tamarit en los puertos de Barcelona hay pasajes para que realicen tareas de rescate en el Mediterráneo

Voz 0477 02:09 las ONGs también señalan en esa carta blanca

Voz 0011 02:11 batida de los Veintisiete de acordar un sistema que permita el desembarco de los inmigrantes rescatados obligándoles a penar varios días en alta mar sin poder tramitar sus solicitudes de asilo las organizaciones reclaman a los países europeos que apoyen las tareas de búsqueda y rescate que adopten acuerdos que permitan el desembarco a tiempo impiden finalizar el retorno forzoso a Libia un país en guerra donde muchos han sido torturados es sufrido abusos según la Agencia de Refugiados de la ONU más de quince mil personas fueron devueltas a Libia

Voz 3 02:38 dieciocho y el ex presidente valenciano Francisco Camps

Voz 1645 02:40 Clara como investigado ante el juez del caso Gürtel para responder por las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana esa trama hablada la entrada

Voz 4 02:47 se medida con la que sin tener afronte estas cosas desde decía

Voz 1995 02:50 demasiados años pero claro un día esta pesadilla termine pero

paciencia y tranquilidad no se puede pedir otra cosa en esta vida

Voz 0821 03:06 el equipo de campaña de Pepu Hernández niega que Hacienda investigara al precandidato por irregularidades relacionadas con la empresa que creó para pagar menos impuestos por sus conferencias escritos y trabajos de publicidad El Confidencial cuenta hoy que fue investigado y obligado a pagar cosa que el ex seleccionador hizo Saras Cell

Voz 0011 03:23 desde su equipo niegan que la Agencia Tributaria al abriera una investigación como cuenta al confidencial pero no no responden sobre Hacienda le obligó a realizar una declaración paralela además este diario también insiste en que el entrenador adquirió una casa con la sociedad que montó el PSOE su portavoz Mar Espinar ayer dijo que era absolutamente falso

Voz 5 03:40 absolutamente falso lo compró Pepu consumo

Voz 6 03:42 mujer dos personas físicas asumiendo toda la toda la las obligaciones que por ley tenemos todos

Voz 0011 03:48 hoy ya no lo niegan dicen que la compra de inmuebles también estaba prevista los objetivos de la sociedad insisten desde su equipo en que Pe puesta al corriente de sus obligaciones fiscales tanto a nivel personal como societario dicen que es un hombre íntegro que lo único que ha hecho ha sido comprometerse con su ciudad y nuevas denuncias sobre irregularidades

Voz 0821 04:03 las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación Comisiones Obreras va a denunciar en los tribunales que la Consejería ha designado a dedo como miembro del tribunal a un funcionario que hasta noviembre no tenía nada que ver con educación a pesar de que es una condición que marca la normativa vigente el funcionario en cuestión trabajaba en defensa Isabel Galván del sindicato

Voz 7 04:20 que en Madrid no hay competencias en defensa como en el resto de comunidades autónomas It's esta irregularidad que existía previamente se ha intentado solventar nombrando a este funcionario de Defensa en comisión de servicios inmediatamente antes de ser designado para formar parte del tribunal esté hecho a nuestro juicio es susceptible de ser fraude de ley

Voz 0821 04:43 el Gobierno regional estudia ya la última propuesta de los taxistas que rebajan considerablemente sus exigencias de hecho ahora piden lo que la Comunidad ofreció desde un primer momento

Voz 3 04:51 que sean los ayuntamientos los que regulen la precontrato

Voz 0477 04:54 el temporal seis grados árabes en el centro verdad

los informativos

Voz 9 05:20 con Toni Garrido viernes música con limón

Voz 11 05:25 además más lo disfrutamos muy cerca Javier Limón gran tipo no está

Voz 1995 05:30 el Apple Music

el Apple Music

Voz 12 05:35 hoy aquí mañana en Sevilla él es tu amigo ya saben la bastantes con María esta canción puede tener premio

Voz 13 05:46 un metro

Voz 1995 05:53 esta canción me ha de estas una de esas noches sin final poner la película todos lo saben está compuesta por Javier Limón y está nominada a los Premios Goya a la categoría de Mejor canción original Javier Limón buenos días hola buenos días Toni Tom cómo está nervioso no se eh

Voz 5 06:08 pues no la verdad es que nervios en estoy estoy muy contento ilusionado y feliz de ir a Sevilla pero nervioso por alguna razón no es no

Voz 1995 06:17 hombre no es tú me ves los vaqueros dicen esto es mi primer rodeo no está usando esto no esto no es un buen ejemplo te has preparado algo pues sí

Voz 5 06:28 pues no imitarle a David Trueba que es el bueno en los discursos sobre todo de los Goya trataría de decir algo algo similar a lo que vivía David Trueba pero no no la verdad es que no he preparado nada creo que

Voz 1995 06:43 sí sí sí sí sí

Voz 5 06:45 es el más listo en todos lo mejor es imaginar imitarle o decirlo que el pensaría o repetir lo que dice la cena y queda muy bien yo creo que es un alguna actitud de qué

Voz 1995 06:55 no es un problema que haría David estatal

Voz 5 06:57 ente yo no

Voz 1995 06:59 no nos trae de esta esta canción también hay gran Coque Malla compite por ese Goya con este este es el momento de campeones

Voz 4 07:13 tiempo al tiempo

Voz 1995 07:15 voy a contar nada pero Javier Limón y Coque Malla están trabajando esto no

Voz 5 07:20 con una canción que empieza esta vez sólo quiero ganar pues desde luego la declaración ahora sí me imagino la escena de yo eh con mi madre porque voy con mi madre allí a los premio porque ella de San Bartolomé de la Torre un pueblecito al lado la cena de ganando viendo yo diciendo bravo bravo esa así me lo imagino no sé por qué

Voz 1995 07:41 bueno también esta nominado Paco de la Rosa delegación de vas a extrañar de la cinta y Lola

Voz 14 07:45 no pedir dando

Voz 1995 07:53 hora es Roque Baños son Roque Baños y diez por la canción tarde azul de abril en la película El hombre que mató a Don Quijote

Voz 15 08:02 con una tarde de abril cuando empero

Voz 11 08:09 todos ellos mucha suerte vaya muy bien pero hombre nosotros no sale da más de todos eh

Voz 5 08:18 sí se lo llevó a Javier Limón o ahí Koke para mí es un orgullo estar al lado de todos por supuesto pero estar con con que hay en una lista te hace mucha ilusión bueno hay un gran evento planetario

Voz 1995 08:31 eh que diría que ya gran mujer teniente unitario pero este fin de semana no solamente los Goya también es domingo

Voz 11 08:40 la Super Bowl

Voz 1995 08:46 ximo domingo Atlanta acogerá la final entre el equipo de Javier Limón los New England Patriots pueblos Naidoo pueblo de Boston Massachusetts hilos Ángeles Rand hemos llegado a leer una frase estos días en una entrevista que dic prefiero perder el Goya a cambio de que los patios ganen su sexta Super Bowl

Voz 5 09:06 qué te pasa bueno yo séquito

Voz 1995 09:08 hasta la chaqueta ha llegado guitarra

Voz 5 09:11 me he puesto nervioso lo ves ahí sí me he puesto nervioso esto sí que me ponen nervioso de hecho pero la frases que a mí me gustaría más yo ganar la Super Bowl claro vale vale que diferente no lo habíamos caro no yo prefiero ganar yo la cuestión que eso sí me haría ilusión que a los de productor ya tiene lo de que todavía no

Voz 1995 09:38 no te voy a nadie

Voz 5 09:40 el que corre corre

Voz 1995 09:43 sí verdad es así si es decir antes de entrar así bajini dice que viene un hombre si Tony yo me dedico a la música pues no madrugar para mí lo único bueno de la música no debe que me lo único g5 minutos una gracias pero bueno vamos a la Super Bowl una audiencia global de ciento ochenta y ocho millones espectral por el sesenta y ocho por ciento de share sólo en Estados Unidos una media de cuatrocientos catorce millones interacciones de las redes sociales en cada anunció que son muy famosos los Jay ya anuncio que lo anuncios bueno pues cada treinta segundos y anunció en esa supongo que cuesta cinco millones de dólares y la cadena que lo emite espera recaudar quinientos mañana en la noche del domingo perdón Se van a consumir cerca de mil trescientos millones de dólares en cerveza ir por ejemplo se van a comer una media de ochenta millones de alitas de pollo ochenta millones de alitas de pollo ya son pollos justo en este momento en el que actúe Marin Fair como espectáculo ha juntado también va a haber actuaciones en los Goya maravillosa Rosalía fantástico pero que nunca juntado también la música con este claro que no tiene nada que ver como la súper parece que ser imposible pensarlo así pero sí la gran actuación de

Voz 5 11:01 bueno es que tener en cuenta que son ciento ochenta y ocho millones de espectadores a la vez que parece una tontería lo que estoy diciendo pero antiguamente todo era a la vez pero ahora mismo el deporte y las noticia así los premios quizá pero sobre todo el deporte es lo único que hace que todo el mundo se siente a la vez a ver algo porque porque él no tiene sentido verlo diferido claro la gente se ha acostumbrado a ver las películas las series las visitas que siempre hablamos son en diferido como uno lo ve cuando le apetece sin embargo esto es tener a toda esta cantidad de millones de personas viendo a la vez tu actuación no en directo siempre en directo te yo yo creo que es el evento musical más importante del año o por lo menos el que más impacto tienen

Voz 1995 11:44 hemos querido viajar en el tiempo que son ya muchas ediciones de la de la Super Bowl cincuenta y tres no suenan ahora pues no sé en momentos como cuando Jackson enseñó un pecho con Justin Timberlake y aquella censura de claro signos vamos a atrás en el tiempo en el año setenta y dos la actuación de la Super Bowl fue llevada a cabo por Ella Fitzgerald

Voz 17 12:12 eh

Voz 3 12:15 nosotros trabajamos con el frío

Voz 1995 12:19 bueno en el año ochenta y siete Chubby Checker considerado para muchos como el twist actuó ya los noventa completamente la final el noventa y dos celebra a Minneapolis la gran Gloria Estefan en algunas cosas hemos detective en Hollywood parece que va a salir por ahí como especie voz mejorará muchos pues bueno año dos mil compartiendo plaza con el gran Phil Collins tuvimos la actuación podemos ver actuación de Enrique Iglesias junto a Christina Aguilera

Voz 17 13:07 muy bien

Voz 1995 13:15 es como contar pero bueno por fin un española actuando la sopa

Voz 5 13:19 mejor año pero bueno estuvo bien tampoco tampoco

Voz 9 13:22 tirar cohetes se claro con rodeos

Voz 1995 13:27 bueno sino de una actuación que recurre a todo el planeta la más famosa todas nos obliga a viajar al dos mil cuatro cuando cantaban el descanso de la final Jean Jackson y Justin Timberlake como les contaba

Voz 17 13:45 tal declaración

Voz 1995 13:46 el pezón Gate con escándalo tremendo sí sí

Voz 5 13:49 bueno ya sabes que allí por alguna razón ese centímetro cuadrado hay dos o tres centímetros cuadrados de los genitales de hombres y mujeres que como pared Campos es algo brutal luego puede no parecer eh

Voz 1995 14:03 ha dado pero como aparezca

Voz 5 14:05 un pezón Fito o media dos centímetros más de prácticamente en pelotas aparte de esto explicó en mayo como dice claro yo nunca sabemos si fue ha apostado no me funcionaba funcionó a nivel marquemos

Voz 1995 14:20 veremos cuando ella exactamente bueno al año siguiente claro después del pezón

Voz 5 14:23 a compensar compensar con Paul McCartney

Voz 1995 14:25 de la Super Bowl han pasado gran Prince

Voz 8 14:32 hola

Voz 11 14:43 quedan canción está para mí la mejor Super Bowl de todos los tiempos a nivel recalcó también pudimos ver a prueba a Madonna hola actual

Voz 1995 14:54 en dos mil quince batiendo el récord de personas que siguieron la actuación sólo por televisión ciento dieciocho millones de personas

Voz 5 15:25 Beyoncé se que por cierto se comió a Coldplay abre uno más con patatas fritas para variar

Voz 1995 15:30 imagínese en un mismo escenario no hay una gran estrella de la música de es Springsteen pleno más áspera Fitzgerald que no haya pasado por la sufren

Voz 5 15:39 sí eso es lo más es lo máximo yo estoy muy emocionado es el domingo a las once y media alquilo aquí lo vamos a las once y media Venice que además lo retransmite la Cadena Ser que es importante yo antes era un partido de fútbol americano también no antes y después sí sí pero bueno yo ahora

Voz 1995 15:54 acción hay un partido y luego siguen así porque bueno sí

Voz 5 15:56 yo antes era del Real Madrid pero bueno a Hoy por hoy Go Patriots Go Hoy por hoy gol

Voz 1995 16:02 patriota ese va a ser el eslogan de Javier va a partir de ahora Javier Limón Rowe Patriots es lo que vamos pues nos vemos en tu casa el domingo que algo veremos el lunes hablaremos se ha dicho que ese venga para hablar de esa gran final que la parte deportiva la música musicales que tengan mucha suerte los voy a ver días atrás en la verdad

Voz 5 17:49 yo me llamada David Aguilar tengo diecinueve años

Voz 0137 17:54 desde pequeño siempre me apasionan los lagos a los nueve años fue cuando tuvo la idea empezó cuando jugaba con las piezas de construcción de Lego pero en lugar de crear un helicóptero por ejemplo decidió colocarlas alrededor de su brazo David nació con una malformación que impidió que su brazo derecho se desarrollase

Voz 5 18:11 con no lo haces las cosas de manera diferente a otras personas sino que incluso buscas la manera hacerlas mejores que otras personas mucha gente te clasifica como es un discapacitado pero en realidad gente discapacitada puede conseguir cosas enormes como por ejemplo su mujer un escalador que perdió las dos piernas se construyó él mismo dos prótesis de pierna que ayudan a caminar de solucionan las

Voz 0137 18:38 años después la vid creó una prótesis fabricada con piezas de Lego que le permite reflexionar el brazo y agarrar objetos su trabajo se ha publicado en medios de comunicación de todo el mundo ahora estudia ingeniería con un claro objetivo ayudar también a los demás

Voz 5 18:54 quiero hacer prótesis para gente que les falta una pierna una oreja por ejemplo incluso mejorar la capacidad humana

Voz 9 19:03 lo que la fortuna

Voz 21 19:05 Trilla premios de maravilla para perdernos dos dos con los premios partirán

Voz 23 19:12 ya está aquí el día de los enamorados busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE entra en cupón especial punto es prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos recuerda que puedes conseguir cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Valentín de la ONCE que suerte haberte encontrado a Bases depositadas ante notario

Voz 24 19:35 hoy por hoy con Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 19:42 incluso el zumbido de un mosquito por la noche incluso si sonido

Voz 26 19:51 puede ser más agradable comparado

Voz 1995 19:53 con el estruendo del helicóptero del mar que siendo el Atleti ya odiaba a Morata cuando era recogepelotas una persona gélida que el vórtice polar de Chicago lo provocó él de un estos Ruth dicen que su máxima es nunca olvides que si te caes yo siempre

Voz 9 20:12 estaré ahí para reírme Betty

Voz 1995 20:15 agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 27 20:20 profesor letón

Voz 10 20:25 letona

Voz 1995 20:25 el como escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días hasta que usted llega muy muy bueno

Voz 1975 20:33 sí así hace un frío e te quedan no

Voz 1995 20:36 está solicitó hasta hasta que Castella justo hasta que llegue sí sí es verdad es que resolver el piensa mucho que dejamos la semana pasada si es muy bueno han respondido algunos brillantemente como Saray Calvo Ulises Ollero Xavi Mongolia o Vicente Linares pero

Voz 28 20:54 qué pena al el cuento

Voz 1995 20:58 yo tiene veintiséis filas veinticuatro Bucay butacas en cada todas las butacas están numeradas empezando la primera fila en que filas encuentra la butaca trescientos setenta You y menos pues lo primero que hay que hacer

Voz 1975 21:15 sí hay veinticuatro mil butacas en cada fila coger trescientos setenta y una butacas debido pues veinticuatro Nos da el número de filas efectivamente Nos da quince filas is obra no luego las once están en la fina dieciséis por lo tanto a la butaca trescientos setenta y uno se encuentra en las filas dieciséis así de fácil

Voz 11 21:38 bueno así de fácil así de fácil

Voz 1995 21:40 Iván

Voz 1975 21:42 más fácil no lo puedo pues no no son cuatro seis hablamos en Aparecida todas las va a hacer en todo el vamos es que es Letonía tiene toda la razón del mundo siempre IN la pues actos en el lado enfrente

Voz 1995 21:57 nuestro querido Félix acaba llamarnos este Zaragoza Félix buenos días

Voz 28 22:01 buenos días hoy yo te digo hoy un poquito torcido eh otros días pero hoy viene SN Tena hoy viene ya torcido un pedazo pezones queda a veinte la suerte te recordaremos como eres beso fuerte Félix de los amigos no te olvidan Félix ahora él vayan hablamos por el primer enigma

Voz 1975 22:27 utilizando sin cinco cincos y las operaciones que hagan falta tienes que conseguir como resultado cien

Voz 28 22:40 para que de él

Voz 1975 22:41 para qué decir

Voz 29 22:44 cinco entre cinco uno cinco menos uno cuatro Hi5 veinticinco que el otro cuatro serían cien

Voz 1975 22:57 y cómo cómo era

Voz 1995 22:59 es eso cinco menos

Voz 1975 23:02 entonces dicho pero estos cuatro yo no no

Voz 30 23:12 no sé si utilizado los dos cincos que con es producto de los dos cincos me sale cuatro hilos de dos cinco veinticinco

Voz 1975 23:20 pero que sólo es sólo puedes utilizar

Voz 29 23:23 sólo por utilizar cincos

Voz 30 23:28 había utilizado solamente los cinco si el producto vino de ellos pero bueno

Voz 1201 23:30 pero no le otra vamos a hacer lo bien Liga venga

Voz 29 23:38 cinco más cinco diez cinco más cinco dental que utilizar los cinco

Voz 1975 23:43 sólo cien y si utiliza utilizar que los cinco sólo cincos pues no me lo imaginaba pues vamos bueno hubo cuanto es ciento veinticinco Sin donde cinco menos cinco al cuadrado es mentira si no sale dígalo dígalo siguiendo a bienes yo no lo había oído eh no me siento veinticinco menos cinco Cuadrado que es veinticinco cien bueno pues bien esta visto que no era momento

Voz 29 24:25 yo la visa Félix no no no ahora está pensando todavía en el que había hecho yo

Voz 1995 24:34 vaya viaje te dabas iba para empezar feliz

Voz 1975 24:36 bueno esta es esa es fácil facilísimo sí porque yo ya sabes tú bajando el nivel a ver si encontramos gente que responda a responda bien poco respeto

Voz 1995 24:46 en la Cadena Ser el pito

Voz 1975 24:49 bueno pues o no

Voz 31 24:51 una acosa es una cosas Félix

Voz 1975 24:53 bueno puede contar una anécdota de mozas que salva esto amosal un día se le acercó un jovencito dijo oiga me enseña Ustea escribí sinfonías mozas le dijo no sería mejor que empezaron usted varadas dice sí pero si usted de jovencito escribía Sinfonía dice sí pero yo no pregunté cómo se hacía bueno bueno bueno claro estabas

Voz 32 25:17 el un P P Félix kayak

Voz 1975 25:20 vamos a ver si dos obreros pintan no aparecen treinta y seis minutos cuánto tardará un solo trabajador en pintar media paré

Voz 28 25:30 treinta y seis minutos sí señor Correa

Voz 1995 25:34 me quitas en ver porque además esta es de las que te vas al otro lado te posición uno dos treinta y seis pues la mitad de las

Voz 1975 25:40 sí sí sí sí a liarla pese vamos a pensamientos lo te dan

Voz 1995 25:45 pues el pensamiento

Voz 1975 25:46 tienes que elegir entre de tres habitaciones en una primera hay un incendio en una segunda está llena de tigres que no han comido en tres meses y la tercera está llena de asesinos con ametralladoras cargadas que habitación escogería si yo lo sé si claro porque los tan sólo eh

Voz 1995 26:09 en el primer hay un incendio la segunda está llena de tigres que llevan tres meses sin comer y lo tercero y asesinos con ametralladoras cargadas

Voz 29 26:18 cuál es la segunda en la de los peores porque porque si llevan tres meses sin comer están fiambres

Voz 5 26:24 están en buen

Voz 28 26:26 debe interesando su camino empezamos mal pero yo ya sabía bueno pues ya no voy a las es la máquina

Voz 1975 26:34 qué pesa más que ya lo he dicho mucho la máquina que pesa más

Voz 29 26:42 la más quina

Voz 5 26:45 se lo digo de otra manera no problemas con de todo aquello

Voz 1975 26:49 qué pesa más que ni se le ha movido un vamos aquello que pesa más si a decir más esto me lo puso anoche a las diez de la noche mi nieta que tiene nueve años me dijo abuelo te voy a

Voz 1995 27:05 sí

Voz 29 27:09 de momento lo que me parece mal es que he tenido con nueve años esté siguiendo a las diez de la noche

Voz 1201 27:14 o bien

Voz 28 27:18 bueno mejor dicho casos Zaragoza aquí israelís nombre no me toque en los bebes ven que bebes dice un par de cervezas

Voz 29 27:33 yo una tengo la mano pero vamos no lo ayuda para la máquina cuál es

Voz 1975 27:37 a qué pesa más no lo sé no lo sé la báscula

Voz 28 27:43 ese día porque salir por tomé Félix que este hombre nos quedamos sin tiempo pero lo así vamos

Voz 1201 27:51 a Félix sí sí a que se ha ganado un poquito más y con el tema de los cinco slots lo ha clavado

Voz 32 28:00 pues Félix te vamos a mandar un diploma vale de lo bueno

Voz 1975 28:04 así a raíz más no dedicado

Voz 1201 28:06 hoy dedicado Félix un abrazo muy grande

Voz 1975 28:10 un saludo a los pobres

Voz 1995 28:13 aquí nadie piensa mucho adelante

Voz 28 28:16 claro

Voz 1995 28:18 dije residente buscamos un número de seis cifras seis cifras con las siguientes condiciones uno ninguna cifra es impar dos la primeras un tercio de la quinta y la mitad de la tercera y tres la segunda es la menor de todas y la cuarta La Mayor

Voz 1975 28:39 todas las respuestas a la Cadena Ser apuntaba una la última es la diferencia entre la cuarta y la quinta

Voz 1995 28:47 eso no lo ven pues lo hemos hecho bueno hay una cuarta norma allí es la última cifra es la diferencia entre la cuarta y la quinta de todas maneras hay que recordar demasiado lo vamos a colgar en toda nuestra red social pero que no lo alguien que no se preocupe vamos a colgar nuestra hacia desde luego a gente es muy ellos que si no se lo digo yo se lo que se ve que se viene arriba yo Últimamente estoy llama de parte señores verdad que estoy en cambio no me gusta poco ese carácter arisco más señor letona siempre es aquí les vamos la semana que viene

Voz 20 29:56 Toni la Cadena SER Hoy me voy a hacer diez kilómetros una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera hoy me voy a hacer diez kilómetros una mujer de este siglo que quiere beber agua muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que paginas Jamal novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con mano así

Voz 1965 33:28 para de crecer cuando se deja de aprender en unir la universidad en Internet trabajamos junto a ti para que logre este objetivo unir cuando tu meta seguir creciendo

Voz 40 33:41 que estudien descanso para unos palitos de que era el este es NATS que sí que son riquísimos pero no deben desaprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no grande

Voz 0032 33:55 un momento snacks es un momentos NATS es rico es bueno Snipes

Voz 1965 33:58 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 0032 34:09 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1 34:19 diez nominaciones a los Oscar incluyendo mejor película los deliciosos veinte ingenios divertidas de Reina Fidel

Voz 41 34:34 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya y eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma está bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 42 34:45 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 35:08 Victoria Beckham hoy prestigiosa diseñadora de moda ofendió a todo un país cuando declaró que España olía a ajo jamás se lo han perdonado muchas así que retomando en para muchos rencor hoy queremos hacer un homenaje a ese amigo tan nuestro

Voz 10 35:24 el ajo

Voz 1995 35:29 me gusta el ajo casi tanto como nos gusta nostra David de Jorge nuestra Robin fue muy buenos días David de Jorge estás ahí vamos a intentar recuperar la conexión en unos segundos y cuando llegaste a España Dati Tomb lo de de Vitoria Olarte olió a jornada

Voz 31 35:50 lo es curioso porque nadie tú sabes que era pequeño es que tiene hay que comprarlo en la farmacia en cien pastillas no había no había un momento clave a medida eh

Voz 1995 36:01 el será la Farnese sí

Voz 31 36:03 porque porque no lo utilizaba opacos inane pero un momento clave me vida fue después de varios años viviendo aquí en España no volvió a eso Jacko comiendo abajo y aceite de oliva estas cosas volvía a casa y me made desea ya eso sí ya no huele a nosotros bastante involucrado por quién lo que tú comes también afecta el olor corporal sino es mantequilla leche otra cosa que si como muchos pero sí es ajo y aceite de oliva no desea y ya no pudo

Voz 0477 36:36 la a los pero yo reside

Voz 1995 36:38 Jorge buenos días buenos días

Voz 0477 36:41 Ángela Juan las artes porque yo qué tal

Voz 1995 36:45 bueno no di tú dices que el ajo es el Rey de nuestra gasto no

Voz 0477 36:49 hombre sin ninguna duda por supuesto ya es que Julio Camba decía que la gastronomía está española está llena de ajo de prejuicios religiosos insinuante hubiéramos bajo es que no tendría Bonet salsa de tomate ni tendríamos nuestro sofrito ni tendríamos esa cocina Herraiz tan fundamental y tan sabrosa la

Voz 1995 37:06 la mente prácticamente todo lo que consiguió

Voz 0477 37:08 de que la menor duda ir más Tirso

Voz 1995 37:11 Purito sí huy

Voz 0477 37:13 además yo sí bastante ajo adicto no se de los los oyentes y lo serán pero a mí me encanta cubrir los filetes de pescado que carne de un montón de agitados muy fritos es verdad que con un aceite muy suave porque no hay nada peor que ese ajo que está muy tostado y está crudo en el interior pero sí admito que la pulpa hasta bueno pues bien cocinada hay tiene ese perfume tan maravilloso la verdad que crea adicción

Voz 1995 37:37 pero los restaurantes de rito de vinagre

Voz 0477 37:39 a un mes por supuesto eso es la base del de el refrito que hacemos aquí en el norte para tiran encima de pescado Si caballos y este tipo de cosas ese refrito que hacemos con aceite de oliva con una guindilla porque simplemente es ese toque picante esos dientes de ajo y ese golpe de vinagre decida que tiramos sobre el pescado que normalmente se hacen sobre las grasas son el horno y que se mezcla con esa gelatina El Pescao y que crea emulsión es salsas tan sabrosas por las que los turistas se vuelven locos lo que la gente viene a España vale haberla Alcalá ya el won Gene Bilbao pero sobre todo jamás esos pescados eso sofrito es esa moción Alan Heat también y gambas Arturo los nos flipa con gambas al ajillo este también es un estatus favoritos no sé que los anglicanos que hemos m la gama al ajillo es un timbre de gloria además con muchísima aceite para poder meter del pan y poder rescatar esos dientes de ajo y es verdad que una gama Lahiya es una capa soberbia sin duda

Voz 1995 38:36 con quién va mejore la joder a mano con con el pimentón con el perejil quien cree cuál crees que es el mejor amigo la

Voz 0477 38:42 el mejor es el hombre osea así de claro unidades yo cuando estuve a dieta estricta me animaba la vida añadiendo pimentón del Tajo a todos los purines yo creo que también por alianza del pimiento de pimentón de la Vera y él es fundamental no yo añadió Clinton a todo sea guía eso pacifistas que me metían de espalda le metía Geli metía pimentón porque cierras los ojos y piensas que estás en la mitad de la de ese Anna Montañana y Cochinos hasta las cejas de chorizos de Dones de humor Conner de sobrasada porque al final Lajos irremediablemente ya el mentón de La Bella te hacen soñar con que estás comiendo en enviado yo creo que es una de las claves de de uno por el éxito de la idea esa alianza que para mí hace increíble con el pimentón de la Vera me encanta

Voz 1995 39:22 a tú los franceses presume mucho de su sopa de cebolla que es un plato nacional se presume mucho qué pasa con nuestra sopa de ajo porque no vamos por ahí dándoles nunca mejor dicho

Voz 0477 39:34 pues por qué pues porque la sopa de ajo sopa de ajo que es como como como como muy difícil de pronunciar horroroso y lo francés que se venden muy bien pues queda más fino pero bueno al final no dejan de ser como dos hermanos de una sopa común no lo que al final la sopa de ajo igual que la padece ya se hace con un buen caldo se hace con pan en el caso de la sopa de cebolla sofrito normalmente con mantequilla y lógicamente en nuestra sopa de ajo castellana de toda la vida lo que hay es muchísimo han Jo muchísimo Pan un poco de picante a mi me gusta añadirle salsa de tomate y un poquito de pulpa de ocho cero ignorantes y mojan con agua a diferencia de la sopa de cebolla que se suele mejor con caldos de alguna forma son dos opas que iban de la mano no al final yo creo que tanto la sopa de ajo como la padece voy a no deja de ser una especie como de bizcocho para los borrachos porque cuando uno se cuece y al día siguiente está de resaca no hay mayor confort que te de un tazón de sopa de cebolla uno vuelve a la vida

Voz 1995 40:32 a hacer pipí pero hay mucha gente que no no sé si el orden de los factores altera más al producto en primero hacer logro quita lo empieza a mover aquello para que suelte la la gelatina el bacalao cuál es el momento bueno en el pil pil de ponerla

Voz 0477 40:47 mira normalmente en los restaurantes solemos tener ya un aceite de ajo preparado que sí que caldero grande con aceite de oliva en el que se meten cabezas de ajo y se ponen una temperatura suave durante media hora o una hora para que se confirmen insulten todo gusto del ajo en aceite y luego ya con ese aceite impregnado de esa bordea normalmente rechaces descolocar el aceite al fuego si estás en una casa lo que hace es poner aceite con un montón de ajos laminados a fuego muy suave importante y con una guindilla seca en el momento en el que esos ajos empiezan burbujeante y poco a poco se van cocinando dorando llega un momento en el que esos ojos tan frito se retiran ese aceite hay que dejarlo enfriar un poquito que esté templado y es cuando se mete en los lomos de bacalao de Salado siempre hacia arriba lo que hay mucha gente que para hacer pil pil comete el error de meter los lomos con la piel hacia abajo normalmente hacia abajo lo que hace es que piel normalmente se rompe del calor en vez de hacer bacalao al pil pil se encuentra con algo roto sí siempre hacia arriba siempre temperaturas muy suave idas la muñeca poquito a poquito ligando las al pil pil

Voz 1995 41:50 bueno da yo meneo os ahí ya

Voz 0477 41:52 el error suele ser que no solamente el aceite suele estar muy caliente es importante para hacer pil pil que haya un equilibrio entre la temperatura del aceite que tiene que ser muy suave para que se pueda ligar pues con el juvenil A gelatinas resulta el bacalao siempre que ese metal de Don ahí la cite muy caliente hay que esperar a que la Cites enfríe para poder ligar

Voz 1995 42:09 vale hoy vamos a hacer un concurso pero se les preguntamos a ustedes les pedimos que nos llame al nueve cero dos catorce sesenta sesenta damos todo lo que usted sabe sobre el ajo con David de Jorge ya menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy el concurso va sobre ajo bueno el ajo es capaz de hacer milagros como reír a los muertos a tiros el mayor de esos milagros para muchos es sin lugar a dudas

Voz 0477 42:34 el alioli

Voz 43 42:38 íbamos a meter rige luego lo de vivir

Voz 9 42:41 por qué

Voz 1995 42:42 que no mesa de Machado le he puesto demasiado bajo no no Vera

Voz 0477 42:45 ha desenmascarado mortero

Voz 1995 42:48 Le mal mal te lo juro melatonina que hago hacen sigue que no sé no me no me sale bueno la maravillosa alquimia como resultado la más extraordinaria de las salsas de la gastronomía española como gran sabía de esa salsa la jefa de cocina hay propietario del restaurante La Sirena en Petrer Alicante Mari Carmen Vélez conocida como la reina de la Liga bueno nuestra musa Maricarmen buenos días Adrián reconoce la verdad usted a la diosa de la alioli a mí no me sale nunca no sé cómo hace de pongo o los exigiera o con el aceite de girasol que antes lo hacía con aceite de oliva como a un buen alioli atacarme

Voz 3 43:34 pues con un poquito de paciencia e ten en cuenta que que se nos corta más de una vez había no no te sientas mal porque porque viene bien

Voz 5 43:41 el listado si buena Inter

Voz 3 43:44 en en como decíais antes de acerca el pil pil las temperaturas son muy importantes es decir no puede haber un aceite demasiado frío ni tampoco que la joya salido recién de la nevera y luego a veces pues hay que ayudarle con un poquito de sal una pizca de sal unas gotitas de zumo de limón siempre un pequeño una pequeña ayuda para para emulsión

Voz 1995 44:02 pero cuando dices unas gotitas por ejemplo define como un chorro y eso no

Voz 3 44:06 ya puesto este cargas en la Leonid porque ya está solamente muy ácido sabe mucho alimón el la cuestione es saber qué se busca no intentar encontrarlo a través de la técnica y sobre todo de la paciencia es decir a mí me enseñó una señora mayor hacer el alioli mortero mantenía una bolita que tenía al lado de Casallo batiendo allí aquello bien Helena no corras tanto si esto es cuestión de paciencia cariño y empezó a contarme historias EM fue la la forma en que yo estaba batiendo el alioli simplemente escuchando la ACB que baje el ritmo chico y aquello emulsión que no te puedes imaginar es decir hay que tener paciencia tranquilidad a veces nos arrebatados demasiado echando la cita demasiada deprisa y por eso se nos corta o no llega emocional como como debe de ser

Voz 1995 44:48 David como es la siguen Agus el restaurante Maricarmen en Petrer maravilloso en el oasis

Voz 0477 44:53 el alioli y luego sobre todo es esta mujer están un en un paraíso terrenal porque allí la luz bueno pues es incomparable no la verdad que he tenido la fortuna de que aquí en el norte estatuaria lloviendo le tenemos unas ventisca horrorosas pero eso de vivir prácticamente todos los meses del año con un mortero alioli de bajo el brazo gatas eso da mucha ventaja da mucha ventaja en la vida la vida

Voz 1995 45:15 sobre América mismos viste la página web que yo que soy incapaz de ligar un simple Adil y de verdad que no cocino vale pero la ir para mí que tú haces alioli de azafrán dejan Pari de mandarina del mira

Voz 5 45:29 alioli con

Voz 1995 45:31 otros ingredientes si yo

Voz 5 45:34 pues cien típico pulsiones

Voz 3 45:36 conseguidas jurídico y cuál es el que más te gusta

Voz 5 45:38 esto Mari Carmen pues es que los

Voz 3 45:41 hay tan distintos aun al grifo Grace es una delicia porque lo que se trata es de de de

Voz 5 45:46 en el ajo

Voz 3 45:48 jugar con él no de alguna manera os voy a contar un poquillo como nació esto si os parece la la idea de la y cómo fuimos a parar hacer más de ciento y pico en misiones diferentes todos los sabores que te puedas imaginar de verduras de frutas de cítricos de que esos de aguacates de todo tipo de licores de alcoholes simplemente pues jugando con ajo y aceite es decir al principio pues fueron las distintas variedades de aceite de oliva pues no es lo Viking vikinga con pico al que un que una picudo después cocinar el ajo obviamente no hay no es lo mismo un ajo crudo al cual siempre siempre siempre hay que quitarle al germen para que no repita si no es lo mismo que hacer una confitado en aceite luego utilizarlo que pasarlo palabras hay que ponerlo en papillon que que darle las vueltas que tú quieras ese ajo incluso blanqueado simplemente eso ya te va dando pistas de las diferentes sabores que vas a encontrar a la a la hora de acabar la emulsión después jugamos con los aceites de semillas pues tú has comentado girasol pues del de pepitas de uva

Voz 5 46:45 la de sésamo incluso

Voz 3 46:48 antes directamente de frutos secos como piñones como nueces a partir de ahí pues aceites de oliva suaves fusionados con hierbas au perfumadas con cítricos au o con la especias

Voz 1995 46:59 porque claro para americana

Voz 0477 47:02 claro que yo estoy pensando una cosa

Voz 1995 47:06 yo estoy vejando

Voz 0477 47:07 pues no tienes un observatorio de la defensa del alioli que que te quieran empanada pues es innato así porque imagino que la inmensa intocable no igual que la apoye estas cosas estás hablando de aceite de pepita de uva hay de veces y de foie gras digo no no ortodoxos y no la constitución de los defensores como con escopetas y mazas

Voz 1995 47:27 durante luego además combina muy bien con Lars hay que tener mucho cuidado porque el arroz y el alquimista lleva muy bien pero si te pasas así que bueno lo que vamos a hacer es Maricarmen dos cosas ir verte bueno estará ente en Petrer perritos que Maricarmen es Premio a la Mejor Jefe de Cocina por la Academia Valenciana gastronomía después un que no sagas chaval aquí nos lo dan no en serio no me salen si yo supiera hacerlo no de verdad de corazón pero no sabiendo yo hacerlo y tenido duda la mano el alioli un tape luego te doy la dirección vale Maricarmen de acuerdo pero no

Voz 5 48:00 un beso grande gracias por estar esta mañana con nosotros

Voz 1995 48:02 David tú no te vayas que enseguida nuestros oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta se someten a la más dura de las pruebas sobre conocimiento él

Voz 44 48:11 bajo

Voz 1965 48:56 la Cadena SER presenta el placer de escuchar no era el hombre más honesto

Voz 1572 49:04 ni el más piadoso pero era un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y Tenorio que ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí malvivían Madrid alquilando Se por cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya sea de mi marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa Parayas deudas de juego pagadas a medias y algunos etcétera más

Voz 1965 49:44 ahora es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscarse la salto de más

Voz 1995 49:53 en un esquivo entre el brillo de dos aceros

Voz 1572 49:57 en todo esto Diego Alatriste se desempeña

Voz 1965 50:00 tenía mucha destreza a la hora de tirar de España

Voz 1572 50:03 ahí manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcaínos con que lo reñido a los profesionales que ayudaban a menudo una de cal y otra de vizcaína

Voz 21 50:20 el capitán Alatriste Arturo Pérez Reverte mil novecientos noventa y seis

Voz 10 50:29 el plazo

Voz 1965 50:29 ERC escucha

Voz 39 50:32 no

Voz 45 50:39 H allí

Voz 17 50:53 pelín Caiwza

Voz 28 53:17 ocurrente Kikes eh si está bien pues vamos con el concurso

Voz 1995 53:29 primera participante en este Konko nos llama desde Alcorcón Yolanda buenos días tiene gracia lo del concursante familiar variar en corriente vale te gusta

Voz 29 53:43 muchísimo de la casa

Voz 0477 53:46 yo te iba contestaba yo sí pero con una chuleta de abajo no es buena te gusta de bajo

Voz 28 53:52 sí pero también a cualquiera como si fuera

Voz 1995 53:57 pero es verdad que tú has Ignacio toméis Yelena

Voz 28 53:59 sí sí sí mi marido Tomás y en plan

Voz 29 54:03 un poco de pan con ajo pero pero claro si abocados sí sí

Voz 0477 54:08 no no por cierto todavía José Carlos Capel maestro no

Voz 1995 54:12 creo que estaba pensando pero cuando se va de casa claro que tu marido Locomía

Voz 0477 54:19 no porque me retiro yo

Voz 1995 54:22 lo que yo decía que contabas tu de Capellán