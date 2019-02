Hoy por Hoy (01/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 ya es mediodía las once en Canarias hora doce

Voz 1995 00:07 toda la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días Nos acercamos otro fin de semana de mucho frío lluvia nieve porque tenemos la compañía de la borrasca Elena que afecta a la mitad norte de la península a esta hora está cortada al tráfico la A seis en el puerto del Manzanal en León a causa de la nieve está cortada en los dos sentidos estamos además pendientes por supuesto de la evolución de los acontecimientos en Venezuela a la espera de saber si reunión del Consejo de Ministros que se celebra a esta hora se apunta a lo concreto sobre el reconocimiento oficial a Juan Why do como presidente interino cuando el domingo venza el ultimátum al régimen de Maduro más inmediato nos coloca ahora mismo en un dato económico importante sobre un sector fundamental del ámbito empresarial de nuestro país el automóvil el año Ain't no ha empezado bien en cuanto a las ventas que vuelven a cargo hacen además por quinto mes consecutivo Eladio Meizoso

Voz 0527 00:55 si las ventas de turismos bajaron en España en enero un ocho por ciento hasta situarse en un total de noventa y tres mil y las compras de particulares bajen incluso más un nueve con seis por ciento según los datos que acaba de ofrecer la patronal de fabricantes Anfac que atribuye este retroceso de las ventas por quinto mes consecutivo como dices aranceles el hombre confusión dice Anfac que se está generando sobre el futuro de los coches con motor de combustión y también a las perspectivas económicas a la baja que se están difundiendo señala Anfac que en meses anteriores las compras de las empresas compensaba en parte la caída de compras de los particulares y esto mitiga va la bajada en las matriculaciones pero en enero las empresas han bajado también sus compras un cinco con cinco por ciento se debe sobre todo en este caso a las expectativas económicas a la baja según Anfac gran

Voz 1018 01:46 es el ocio para esto ahora se ha convocado una concentración frente al Parlamento catalán en apoyo a los dos entre independentistas que están siendo trasladados a esta hora prisiones madrileñas sería esperamos comunicar con ese punto en Cataluña por cierto hoy es el primer y en el que no funciona servicio de EC que consideran inviable su actividad económica tras la limitación de su actividad aprobada por el Gobierno autonómico los taxistas de Madrid mantiene el conflicto suma ya doce días consecutivos y no parece que estén pensando en cambiar de actitud vamos a acercarnos en directo a la sede de Radio Teléfono Taxi donde está Elena Jiménez

Voz 0441 02:19 el sector del taxi si mantiene su huelga indefinida más aún después de que el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido haya reaccionado de esta manera su última propuesta que dice no haber leído aún

Voz 0177 02:30 mi vida ha puesto con meridiana claridad que no vamos legislar en esa línea vamos eso es establece una especie de vía a Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta y eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figura en su propuesta pues tampoco lo vamos a poder hacer

Voz 0441 02:48 los taxistas de Madrid han borrado de su última propuesta el tiempo de contratación o el que la súbete heces tengan que hacer un recorrido mínimo de cinco kilómetros para insertar precisamente dialogar con el Gobierno regional eso es lo que piden las cinco asociaciones del taxi de Madrid que le reciban de urgencia como gesto de buena voluntad además hoy tampoco se manifiestan en Génova trece sede del Partido Popular quieren que sea el Ayuntamiento de Madrid el que regule el trabajo de los súbete Cesc

Voz 1018 03:14 hora doce y tres minutos en Madrid el Juzgado de Instrucción número uno ha dejado ya visto para sentencia el procedimiento sobre la devolución al Ayuntamiento de Santiago de Compostela de dos estatuas del pórtico de la gloria de los profetas Isaac ya sabrán que la familia Franco asegura que compró en el año mil novecientos cincuenta y cuatro lo que en principio parece que no pueden demostrar de forma documental Adela Molina

Voz 0011 03:32 si el abogado del Ayuntamiento de Santiago ha asegurado ante la juez que las esculturas son propiedad del consistorio basándose en el expediente administrativo de compraventa al conde desea Monte en mil novecientos cuarenta y ocho que consta en el propio Ayuntamiento un perito ha ratificado es expedientes el único testigo que ha declarado a petición del letrado que además ha subrayado que estas esculturas son bienes públicos el abogado de la familia Franco sin embargo dice que el Ayuntamiento nunca llegó a ejecutar esa compra y que las obras fueron adquiridas por el dictador aún particular a través de un anticuario justifica no tener ningún documento que lo acredite que han pasado setenta años el abogado de los Franco ha dicho además que aunque no las hubieran comprado ya serían suyas por el tiempo que ha transcurrido sin que nadie las reclamara la sentencia podría conocerse en un plazo de dos o tres semanas muy gracioso

Voz 1018 04:15 si Valladolid el delegado del Gobierno ha ofreciendo detalles sobre la operación policial que ha permitido desmantelar un supuesto fraude funeraria que consistía como les contábamos ayer en dar el cambiazo en los ataúdes de personas incinerada para poder volver a utilizarlos Obviamente pagando de nuevo su el Portela trama llevaba operando veinte años aparece como bastante dinero María Alejandre era una organización perfectamente estructurada y con un cabecilla claro en el domicilio del dueña del grupo funerario Salvador los agentes encontraron más de novecientos sesenta y un mil euros en metálico Jorge Zurita es el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en casa

Voz 2 04:46 el hombre normalmente los trabajadores no solemos tener novecientos mil euros en casa bueno yo por lo menos no es a un directivo claro se estaba en su domicilio ahora los investigador

Voz 1018 04:57 tienen que escudriñar en la documentación requisada con miles de afectados durante veinte años entre mil novecientos noventa y cinco dos mil quince millones de euros presuntamente estafados la operación it Miss Fuego en latín está en su primera fase hay varias piezas separadas en los buscados por lo que el alcance de esta actuación podría ser mucho mayor todavía con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0325 05:14 lo cuenta la SER el presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez no ha escuchado ninguna víctima de abusos en el seno de la Iglesia española ni pretende hacerlo tampoco ha llevado a cabo ninguna investigación a falta de tres semanas para el cónclave convocado por el Papa para abordar los casos de P

Voz 0824 05:27 tras el Arzobispado de Madrid prohibe la proyección del documental Gaza programada para esta tarde en dependencias de una iglesia el párroco rechaza lo que califica de censura y señala que el arzobispo Carlos Osoro se ha dejado presionar por la como

Voz 0325 05:39 Zara es comunica Alberto Garzón su baja en Izquierda Unida lo atribuye al deterioro de la política y el discurso de la formación en sus métodos de actuación interna también denuncia una campaña de linchamiento por haber promovido una plataforma política junto a Baltasar Garzón

Voz 0824 05:52 el récord de turistas extranjeros en España en dos mil dieciocho por sexto año consecutivo los visitaron casi ochenta y tres millones de extranjeros un uno con uno por ciento más que en dos mil diecisiete procedían sobre todo de Reino Unido Alemania y Francia gastaron casi noventa mil millones un tres con tres por ciento más que el año anterior

Voz 0325 06:08 digno mixto los principales parqués europeos Londres y París en verde Frankfurt Milán y Madrid en rojo el IBEX35 se deja entorno ocho décimas y pierde la cota de los nueve mil puntos

Voz 0824 06:17 a una y media se sortean los emparejamientos para las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sorteo puro sin condicionantes para Barça Real Madrid Valencia Betis los partidos se jugarán la segunda la última semana de

Voz 2 06:27 Cabrera puesto en esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias José Antonio seguimos luego te escuchamos

Voz 1 06:34 hora doce en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:42 Antoni Garrido si usted es de los que no puede evitar sentirse aludido cada vez que escucha este sonido si siente que este momento les demasiado familiar si cada vez que hace un viaje en tren o en avión novela ahora llegar a su destino para encender un cigarrillo

Voz 3 07:03 se acordó

Voz 2 07:06 las

Voz 1995 07:07 entonces presta atención porque vamos a necesitar eran el próximo lunes se celebra el Día Mundial contra el cáncer una enfermedad de la que cada año tenemos nuevas cifras por desgracia no dejan de crecer Sergio Castro buenos días qué tal buenas

Voz 4 07:22 días Toni toda una hacía según los últimos datos anunciados hace apenas unas semanas por la Sociedad Española de Oncología Médica en nuestro país los casos de cáncer diagnosticados alcanzan los doscientos setenta y siete mil doscientos treinta y cuatro cuando por ejemplo en dos mil quince se diagnosticaron doscientos cuarenta y siete mil como como si esos datos es estudios es bueno este informe además de decirnos que el número de tumores aumenta el doble en mujeres que nombre desde esa fecha de dos mil quince Nos dice que si lo valoramos por sexos el momento de un dieciocho por ciento más de casos de cáncer en mujeres y un ocho por ciento en el de hombres los datos también nos explican que el riesgo probabilidad de contraer un cáncer está condicionado por la edad incrementando especialmente a partir de los cuarenta y cinco y cincuenta años sin embargo si tomamos los datos desde nuestro nacimiento hasta los ochenta años los hombres siguen siendo los que tienen una tendencia mayor a desarrollar en alguna ocasión una enfermedad oncológica no sucede en un cuarenta y dos coma cinco por ciento de casos porcentaje que se reduce en el caso de las mujeres que estaría un poco por debajo del tren

Voz 1995 08:21 cuáles son los cánceres más

Voz 4 08:23 por sexos en varones en los tumores más diagnosticado sólo de próstata colon y recto pulmón y vejiga mientras que en el de las mujeres son de mama colorrectal y en tercer lugar el pulmón en este punto los expertos llama la atención sobre el hecho de que por primera vez en el cáncer de pulmón se ha situado como el tercero en incidencia en mujeres siendo además el que más muertes causa en el conjunto de todos los tumores en ambos sexos El el cáncer de pulmón Tony es el que más muertes causa tanto nombres como mujer

Voz 1995 08:49 les llama la atención que si de cáncer de pulmón lidere el fatídico arranque de muertes causadas cuando hablamos de cáncer que es necesario hacernos eco una vez más de los efectos que en ello tiene el tabaquismo

Voz 4 09:01 los hay son datos sorprendentes el tabaquismo es sin duda una de las principales causas cuando hablamos de cáncer de pulmón y de otros tumores de hecho ocurre así hasta en el treinta y tres por ciento de los casos pero llama la atención es verdad que según la última encuesta sobre tabaquismo hayamos sabido que el treinta y cuatro por ciento de españoles consume tabaco diariamente de manera preferente en cajetillas lo que supone un repunte de un tres por ciento en los últimos dos años un dato que preocupa especialmente a las autoridades cuando este aumento nos habla de la cantidad de jóvenes que se han iniciado en este hábito de hecho en los datos presentados últimos indica que hasta un cinco por ciento del incremento experimentado en los últimos dos años está protagonizado por chavales que han comenzado a fumar

Voz 1995 09:39 quise interesante hacernos eco de de ese dato un repunte los fumadores cuando no podía pensar

Voz 5 09:45 yo sé que estoy ya estaba

Voz 1995 09:47 ya era evidente que que el uso es muy perjudicial para la salud pues no estábamos completamente equivocados que fumar era una batalla que pensábamos que habíamos ganado una forma muy clara pero no es así

Voz 4 09:59 lo esta batalla contra el tabaco en nuestro imaginario colectivo se remonta a épocas muy remotas todos recordarán anuncios y personajes como este

Voz 6 10:07 soy Johan Cruyff Thievy detenido dos grandes vicios fumar jugar a fútbol fútbol me lo ha dado todo en la vida un cambio fumar casi kilos y sobre todo Toni cuando hubo un punto de inflexión clarísimo gracias a la ley

Voz 4 10:20 antitabaco aprobada en dos mil cinco pero endurecida especialmente años después por el Congreso de los Diputados en dos mil once

Voz 7 10:25 a partir del día dos de enero no se podrá fumar en los locales

Voz 0011 10:28 es públicos cerrados así lo recoge la nueva ley

Voz 7 10:31 antitabaco aprobada por el Congreso la ministra de Sanidad

Voz 4 10:34 sin para que le entonces nos parecía inimaginable lo que ahora es de todo punto inaceptable dejar de fumar en los bares y aunque al principio se podían escuchar argumentos como éste

Voz 8 10:43 que quiera fuma fuma que no quiera fumar no fuma ir al que le apetezca entrar a un bar de fumadores que entre el que lo quiera tener humo de cigarros para el uno tiene que hacer no entrar que hay para habilitados para los fumadores

Voz 4 10:55 pues aunque costaba al principio porque no era lo normal y estaba en nuestra cultura poder hacerlo lo cierto es que muy poco después de esta ley antitabaco hasta el setenta y cuatro por ciento de los españoles hemos estarán totalmente de acuerdo con la prohibición por esa razón de verdad que años después resulta sorprendente que el repunte del que ahora nos hablan no se tienen cifras de fumadores similares a las de mil novecientos noventa y siete

Voz 1995 11:16 bueno el lunes como les decíamos se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y acabamos de escuchar algunas cifras especialmente las que eluden ese cáncer de pulmón ya consecuencia el tabaquismo el lunes en Hoy por hoy queremos hacer un experimento para yo les necesitamos hablamos de cifras sin duda pero sobre todo queremos hablar con personas queremos que nos acompañan durante el programa que nos expliquen cuánto fuman porque fuman cuántas veces y a través de que me dicen intentado dejar de fumar cuántas veces volvieron después a fumar como fumar condiciona la vidas de mucha gente el invitamos a hablar mar sin poder hacerlo durante al menos dos horas y les vamos a invitar a la radio vamos a hablar de forma vamos a hablar del Día Mundial contra el Cáncer pero no van a poder fumar es es el único requisito que les pedimos la Sergio

Voz 4 12:05 eso es cómo hacerlo para ello necesitamos su colaboración como decías Toni y como buena hacerlo si quieren venir enviarnos un correo electrónico con sus datos a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com nosotros no escondemos en contacto con todos ustedes para que puedan estar con nosotros el próximo lunes en Qatar

Voz 1995 12:22 pues acompáñenos queremos que quienes cuenten de primera mano pero veces damos cifras datos no queremos fumadores que el lunes nos cuente por qué cómo fuman han intentado dejarlo ir logra todo esto es que surgiera la se va a adaptar echaron Titi de veras la ironía la vida esa ironía no que viene Sergio eso está colaborando con toda esa muy pura ciencia ya verás lo más científico de Toro que ha contado que cuando se hoy por hoy arroba Cadena Ser punto con los lunes Sergio Castro ve si ya tienen ya ya ya ya

Voz 9 12:59 Toni Garrido cadenas eh

Voz 1 13:03 abre la puerta

Voz 10 13:04 así uno más en la familia a tener lugar jardín a vivir en pareja a estrenar tu independencia encuentra tu Pisón Serbia

Voz 1 13:12 con hasta un treinta y cinco por ciento de la desborda Servihabitat punto com y abre la puerta a una nueva

Voz 11 13:19 la historia

Voz 2 13:27 con esta con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 13:32 la marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras Alina rumana

Voz 12 13:45 esto Espanyol y Flor Karen les quise en Sarah los gracias a todos los españoles por haberme recibido también en el

Voz 13 13:56 qué país Daniela de Bosnia que como todos queremos

Voz 14 14:01 escucho las dan a todos los días antes

Voz 13 14:03 existe mientras bueno después Joaquín

Voz 14 14:06 marroquí y no quieren hacer Ana por nombre significaba me hacen formamos da parado Mis una tesis está como si de Macarena bienvenidos a los oyentes de la Cadena SER en el programa no ha dado las ventanas de los mejores los que hay en la radio española y saludos a dos paisanos

Voz 9 14:24 la Ventana con Carles Francino nuestro única bandera es la guerra

Voz 1 14:29 la Cadena SER

Voz 15 14:35 las nuevas grabaciones del comisario Villarejo incriminan a una de las estrellas de A vivir que son dos días el pianista James

Voz 16 14:41 la Bolsa esos hechos Casasola aquí no puedo soportar la tortilla de patatas dos de ellas españolas estos tarados se creen que puede competir lo en nuestro país H antes

Voz 15 14:54 piano todo era mentira las grabaciones de Villarejo acreditan que Girona

Voz 17 14:57 detesta España detesta la música y está aquí para asegurarse de que nunca recuperemos

Voz 16 15:02 también que es muy es que la música es extraordinaria Guaro soñado a mí nunca espera a los españoles les ha hecho creer que baje es maravilloso sabidas una murga como

Voz 15 15:14 a tal levantó primero fue Delgado luego Cospedal y ahora James Brown en las grabaciones de Villarejo A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 18 15:30 si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso no nos engañemos está difícil pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 19 15:40 es simple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio pero igual además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 1 15:57 la realidad tus sueños consulta condiciones ya el Corte Inglés

Voz 2 16:01 ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda que el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El diez nominaciones a los Oscar incluyendo mejor película soy Black rain es Melilla la música van los deliciosamente ingenios de la mortal las tesis divertidas de reinas FIDE

Voz 20 16:35 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los de cuarto no esté tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 21 16:48 se protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 17:01 sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos y como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 15 17:08 el héroe y que sea fácil rápido yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 2 17:12 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para y fíjate labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra Trail ser publicidad punto es y pruebas que tu mismo

Voz 23 17:29 esto parece ya la tuberculosis verdadera estamos en Guadarrama a más kilómetros al norte de Madrid y velocidad del viento españolas sensación térmica dos grados bajo cero y a nuestro largo acá un pequeño hostal en Guadarrama dicho no la ciclogénesis es verdad yo lo revive la sala Fratto murió como exige la obra bueno pues la gente te al votante ante el seis horas al hablar somos amigos y creíble creo que la primera esperando un poquito para el alba

Voz 24 18:04 el dones Messi próximos tú lo pienso que no afloran poco detener

Voz 1995 18:13 a vivir que son dos días sagrados

Voz 0441 18:14 domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 25 18:17 eh

Voz 1 18:19 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:27 haya carreras acaba de arreglar sin querer tirado hemos liderado por toda la pregunta es dónde están atribuye pero la propuesta del PP de una ley okupas para desalojar las viviendas en veinticuatro horas esté inspirada en Pedro Sánchez en La Moncloa donde hace más frío donde hacía más frío ayer en Chicago o en la sede del PP después de que el cierre legarse a los populares en la cuarta plaza en unas hipotéticas elecciones fue por deformación profesional que Pepu Hernández acabará supuestamente deriva blando Hacienda combinando Yanes buena de baloncesto daría día nunca pero que la Academia de Cine deje a la ceremonia de los Goya sin Vox es un homenaje al cine mudo que las fuerzas especiales de la policía venezolana presuma de poder encontrar cuando quiera agua ido para muchas el verdadero presidente de nación y que lo encuentre en su casa habla necesariamente de un gran despliegue fue la respuesta del presidente Nintendo tras el desplome en bolsa de su compañía en Japón esto no hay quien Nintendo

Voz 2 19:36 la mala mala mala por al resto