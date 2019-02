Hoy por Hoy (04/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal está muy buenos días hoy es lunes es cuatro de febrero nueve días después de esto

Voz 1722 00:30 quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de ocho días si en el plazo de ocho días no haya una convocatoria de elecciones justas libres transparentes en Venezuela España reconocerá a Juan Guardo como presidente de Venezuela pues anoche terminó

Voz 1727 00:47 va a ese plazo que Pedro Sánchez Merkel Macron email le dieron a Maduro para que convocara elecciones presidenciales el Gobierno baraja que sea el propio Pedro Sánchez quién hoy anuncia el apoyo explícito agua ido de forma clara y expresa como presidente de Venezuela porque anoche terminaba el plazo si ya noche Maduro en las está con Jordi Évole

Voz 4 01:10 lo aceptan ultimátum de nadie como que yo le dije a a la Unión Europea le doy siete días para reconocer a la República Cataluña pero porque la Unión Europea lo tiene que decir a un país del mundo que ya hizo elecciones presidenciales que tiene que repetir su elección

Voz 1727 01:23 con él ahí no se movió o no descartó incluso

Voz 5 01:26 la guerra en Venezuela dependerá del nivel de locura de Trump dijo Maduro trampa

Voz 1727 01:31 se ha hecho nada opción aseguraba anoche también en la tele que una intervención militar en Venezuela es una opción y algo más maduro se ha vuelto a dejar fotografía piar esta madrugada con cientos de militares los mismos militares que tienen que decidir si dejan entrar por la frontera la ayuda humanitaria que están enviando decenas de países extranjeros a petición del presidente autoproclamado y hace apenas unos momentos en otro país también allí en El Salvador

Voz 6 02:02 no anunciar con plena certeza que tengo canal de la presente

Voz 7 02:09 allí buque le Un joven publicista ha ganado las elecciones

Voz 1727 02:13 en el País con el cincuenta y tres por ciento de los votos su irrupción han puesto en jaque al bipartidismo salvadoreño que lleva gobernando el país centroamericano desde el año noventa y dos aquí en España los Mossos d'Esquadra investigan la violación múltiple a una joven de dieciocho años en Sabadell en Barcelona y al menos Aimar Bretos buenos días buenos días hay al menos seis detenidos en la investigación

Voz 0027 02:39 apunta a que tres de ellos tres de los detenidos participaron directamente en

Voz 1727 02:43 agresión sexual en una nave industrial abandonada la joven que salía de fiesta con sus amigas fue socorrida por una pareja cuando huía del lugar se investiga también la muerte de la profesora de Lleida que llevaba desaparecida desde el sábado por la noche su coche cayó un canal lo encontraron ayer dentro de ese coche su cuerpo

Voz 0027 03:00 los agentes tendrán que determinar ahora si se trató de un accidente de tráfico Iggy esclarecer porque la profesora tomó una ruta que no era la habitual para volver a casa

Voz 1727 03:07 este lunes los taxistas madrileños inician su tercera semana ya de huelga indefinida y esta ha sido una noche muy larga la Cadena SER para los compañeros de Deportes que han disfrutado en directo del mayor espectáculo deportivo en EEUU

Voz 3 03:28 eso

Voz 1727 03:39 espectáculo deportivo y música del casi a partes iguales este año el grupo Barhoum Five ha sido el encargado de amenizar el concierto que se celebra en el intermedio del partido de la Super Bowl Sampe buenos días buenos días Pepa partido igualado pero por lo que decían en Carrusel poco vistoso no

poco o nada de los padres haciendo historia pero lo mejor ha sido quizá la música de un Faith trece tres a Los Ángeles rands lo que serían uno cero en fútbol de las menos vistosas encontró espectáculo deportivo dominado por las defensas y el sexto anillo al equipo igualando el techos de los Pittsburgh Steelers al mítico quarterback también Tom Brady ya el técnico PIL Belli chica aunque el premio al mejor del partido ha sido para el receptor Julian Edelman

Voz 8 04:20 quién la Liga aquí el Real Madrid reduce su desventaja con el Barça un poquito aunque sigue siendo así

Voz 1161 04:25 a ocho puntos tras el tres cero de anoche al Alavés en el Bernabéu que cerraba el domingo el Barça es más líder eso sí con seis sobre el Atlético los ocho el Madrid III el Sevilla completa los puestos Champions Getafe y Betis en la Europa League el descenso es para Rayo Vallecano con un partido menos Villarreal Huesca la jornada veintidós la completamos esta noche a las nueve con el Rayo Leganés también la XXIV en Segunda A la misma hora con el Las Palmas

Voz 1727 04:46 que hoy tenemos un mapa del tiempo sin rastro de lluvia Jordi Carbó buenos días buenos días empezamos una semana durante la cual tendremos pocas complicaciones en lo que respecta lo meteorológico hacer mucho sol todos los días en la mayor parte del país con temperaturas que poco

Voz 0846 05:00 a poco irán subiendo sobre todo las máximas

Voz 1727 05:03 de momento ahora mismo ambiente muy frío de pleno invierno heladas fuertes en todo el interior peninsular cuidado porque donde los últimos días ha llovido ha nevado os podéis encontrar con algo de hielo en la carretera después cómo va a ser mucho sol las temperaturas irán subiendo ya esta tarde ya serán un poco más altas que ayer en eh

Voz 1161 05:19 conjunto del país diez a quince grados cerca de

Voz 1727 05:21 los veinte en Canarias el viento que todavía sopla fuerte del norte a lo largo de la mañana irá aflojando rápidamente

Voz 9 05:32 cuando que es como Cat escribir mundo buscan un rayo de sol siempre arrastrando me eh

Voz 1727 05:51 tú seguro que han reconocido a este vagabundo de verdad es a Ariel Rot y a partir de mañana no sólo a buscar rayos de sol también va a buscar músicos la dos de Televisión Española estrena programa en el que Rot recorre nuestro país para encontrarse con los artistas más representativos de cada territorio de cada autonomía de cada región con Ariel Rot habla esta mañana Toni Garrido David de la Fuente buenos días

Voz 0456 06:19 hola Pepa buenos días a partir de las once de las diez en Canarias y después de recordar con todos ustedes buenos días que hoy es el Día Mundial del Cáncer vamos a repasar los últimos datos sobre tabaquismo en nuestro país que nuestra trae Laura Marcos y los vamos a analizar con un oncólogo Vita en nuestra mesa de análisis se sientan esta mañana Mariola Urrea Antón Losada e Ignacio Ruiz Jarabo una mesa en la que vamos a hablar a partir de las nueve de las ocho en Canarias también con Juan López de Uralde diputado de Equo en Unidos Podemos antes llamamos a Mariela Magallanes diputada de la Asamblea Nacional venezolana opositora el chavismo

Voz 9 06:58 Cien Perez Díaz

Voz 1727 07:05 Facebook cumple hoy once años quince años sólo parecen pocos

Voz 7 07:09 no porque es como un siglo y queremos que

Voz 1727 07:11 Nos ayuden a chequear el estado de salud de esta red social

Voz 0456 07:14 queremos saber si tienen Facebook porque tienen Facebook o porque no desde cuándo y qué uso le dan para que tienen Facebook que es lo que más les gusta y lo que menos de esta red social no es lo pueden mandar en un whatsapp en una nota de voz al seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis y se acuerdan de cuándo

Voz 1727 07:29 no había ID política tiene en Venezuela tienen el paro registrado en enero que vamos a conocer hoy

Voz 0456 07:35 no pueden contarse han encontrado perdido su empleo este último mes y en qué condiciones os reflexionar sobre Venezuela las marchas de este fin de semana el ultimátum vencido y las declaraciones políticas de las últimas horas lo que quieran en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 10 07:57 escoltas seis

Voz 1727 07:58 yo he hecho cinco y ocho en Canarias Aimar

Voz 0027 08:01 pieza Hoy por hoy con Roberto Mahan Hani Elena Sánchez en la tele K Icon Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 09:00 por lo menos nueve países de la Unión Europea están preparados para reconocer agua ido como presidente legítimo de Venezuela ahora que ya se ha terminado el plazo que varias capitales cedieron a Maduro para que convocara elecciones presidenciales no lo ha hecho no piensa hacerlo según dice así que hoy ya algunos de esos nueve países van a dar el paso de reconocer caído entre ellos España cómo se va a hacer Inma Carretero buenos días

Voz 0806 09:21 buenos días habrá un reconocimiento de manera expresa y clara así lo anuncia la Moncloa ayer está barajando la posibilidad de que sea el propio Pedro Sánchez quien comparezca aunque en su equipo por ahora no han querido confirmar qué grado de solemnidad van a dar finalmente a este reconocimiento a Juan Why do como presidente de Venezuela en coordinación con otros países europeos el Gobierno ha preferido hacerlo tras un margen de ocho días después de que se haya pronunciado además la Eurocámara tratando de evitar así las acusaciones de injerencia de que esta sea una operación para quitar a un Gobierno que es algo que preocupa mucho a la Moncloa a partir de ahora el Ejecutivo tiene intención de implicarse intensamente en el Grupo Internacional de Contacto que se va a reunir ya esta semana ahí están ocho países europeos y otros iberoamericanos y su objetivo es trabajar con un plazo limitado de noventa días para facilitar la transición en Venezuela y que se celebren elecciones La Moncloa insisten que se tiene que buscar una solución pacífica ofreciendo una salida al régimen chavista

Voz 0027 10:20 pero el chavismo rechaza cualquier pista de aterrizaje diplomático anoche La Sexta emitió la entrevista que Jordi Évole le hizo el viernes a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores el mandatario insistió en que no se ha planteado renunciar considera que cualquiera que le pida que convoque elecciones es casi a las órdenes de sus supuestos supremacía Blanco no descartó maduro que esta crisis derive en una guerra justificó que de hecho es este Armando aparte de la población civil vinculada al chavismo harán corbata buenos días

Voz 0127 10:47 buenos días y contó que están a punto de alcanzar los dos millones de milicianos ciudadanos que tienen acceso a las armas y entrenamiento mil

Voz 1161 10:53 el pueblo se está armando ya Armando del punto

Voz 4 10:55 esta profesional el punto de vista institucional del punto de vista constitucional en caso de un conflicto local regional o nacional el pueblo sabe a adónde sabe cómo defender sea Mara Guerra de todo el pueblo

Voz 0127 11:08 en no descarta que pueda haber una guerra civil dice que ellos no van a dar el primer paso pero que sí trampa ataca ellos responderán

Voz 4 11:14 la opción militar está sobre la mesa de Donald Trump

Voz 1161 11:17 qué debe hacer un país rendirse un país tiene

Voz 4 11:19 que prepararse si quieres la paz dice un adagio prepárate para la guerra a mi me gusta repetir pues de otra forma si quieren la paz prepárate para defenderlo

Voz 0127 11:30 mandó varios mensajes a Pedro Sánchez entre ellos este

Voz 4 11:32 pero Sánchez cometí un error te va ir peor que Aznar cuando se metió en Irak o no te manche la mano de sangre junto a otro en la crisis venezolana ojalá

Voz 0127 11:42 la Unión Europea le pedía que convocase elecciones presidenciales pero él dice que nadie le da ultimátum y que no piensa convocarlas

Voz 4 11:47 sí porque porque lo quiere imponer una potencia yo estoy tranquilo con mi cosas he cumplido con la Constitución y además no voy a dar mi brazo a torcer por cobardía

Voz 0027 11:56 manda también este mensaje casi con tono de amenaza

Voz 0127 11:59 está a Juanjo Aído que lo pienso

Voz 4 12:01 que un hombre joven que le quedan muchos años de lucha que la política no es un juego de muchachos que la política a nivel de Gobierno y de Estado exige mucha responsabilidad mucha sensatez

Voz 0127 12:12 Maduro considera que Venezuela es víctima de un montaje de una campaña dice de provocación y mentiras niega por ejemplo la detención de tres periodistas de Efe hace sólo unos días

Voz 0027 12:20 sobre estas palabras de Maduro anoche en los extremos pregunta todo en la SER a la diputada opositora muy cercana Why do Mariela Magallanes

Voz 16 12:27 Nicolas Maduro ratificó lo que todos los venezolanos sabíamos que no quiere dejar el poder porque la pretensión de él es perpetuarse en el poder sin importarle la vida de millones de venezolanos están esperando la ayuda humanitaria porque no es justo que siga muriendo venezolanos por falta de medicina o por falta de medicamentos

Voz 0027 12:49 precisamente la ayuda humanitaria puede poner a prueba en las próximas horas la fidelidad del ejército a Maduro desde Colombia desde Brasilia van a llegar os espera que lleguen a la frontera los medicamentos y alimentos que ha pedido Why do en ese momento los soldados deberán elegir entre rechazar esa ayuda siguiendo las órdenes de Maduro o dejar pasar la comida y los medicamentos que necesita el pueblo de Venezuela

Voz 0127 13:09 Maduro no acepta la ayuda de otros países porque niega que haya una crisis humanitaria en Venezuela

Voz 4 13:13 en no tiene una crisis humanitaria Venezuela tiene una crisis política pero Venezuela tiene una política de atención social protección social seguridad social que no ha permitido paliar la herida de la guerra económica

Voz 0127 13:25 no hay dos sigue con la presión al ejército ha convocado una movilización para exigirle que permita la entrada de ayuda también ha anunciado que va a haber tres puntos para hacer acopio de medicamentos y de comida uno en la frontera con Colombia otro en Brasil y un tercero en una isla del Caribe que no han mencionado

Voz 0027 13:46 seis y catorce de la mañana cinco y catorce en Cannes áreas la última hora de la investigación sobre la supuesta violación múltiple en Sabadell a una chica de dieciocho años pasa por la nave en la que tuvo lugar esa la supuesta agresión sexual la Policía Local ha detenido allí a seis hombres tres de ellos supuestos autores de esa violación y otros tres aunque se cree no participaron de la agresión sí habrían permitido supuestamente que continuaran sin hacer nada para ayudar a la chica Bofill día

Voz 0931 14:12 Bondy a todo habría pasado la madrugada de ayer después de salir de fiesta la víctima habría acabado en una nave industrial abandonada por motivos que todavía se desconocen esa allí donde varios hombres la agredieron sexualmente Se trata de una nave en el barrio de Can cebo en Sabadell que según los vecinos estaba ocupada por varias personas desde hacía más de un año la chica después de la agresión pudo huir dir del lugar de los hechos una pareja que pasaba por allí con su coche la ayudo y la llevó a la comisaría de la Policía Local donde denunció lo que le había pasado con su relato según cuenta un periodo luego con un periódico local de Sabadell se detuvieron a seis personas que estarían directa o indirectamente implicados en la agresión en un comunicado el ayuntamiento asegura que está dando apoyo a la víctima y a su familia mientras los Mossos ya se han hecho cargo de la investigación

Voz 0027 14:54 Lee también en Cataluña los Mossos d'Esquadra investigan si la muerte de la profesora a la que se buscaba en Lleida desde el sábado y cuyo cadáver se encontró ayer en un lago dentro de su coche es sonó un accidente los primeros indicios apuntan a que sí lo es a pesar de que el lugar en el que apareció el coche no corresponde en teoría con la ruta habitual hacia la Casa de la Mujer hay de va a buenos días

Voz 0127 15:13 buenos días la teoría que gana más peso es que Núria Borràs de treinta y nueve años cayó por accidente al canal de Seròs cerca de la ciudad de Lleida cuando volvía a casa por una ruta alternativa a la que solía escoger la mujer salió con unas amigas y la última vez que la vieron fue salir de una discoteca de Lleida las cuatro de la mañana del sábado burra se dirigía a su coche para irse a casa en las bolsas blancas una localidad de seis mil habitantes a veinticinco kilómetros de distancia de donde se encontraba su marido con el que tenía dos hijas denunció su desaparición a primera hora de la mañana Albert que no llegaba a casa El coche ha aparecido en el interior del canal en una zona sin barreras entre el agua en la carretera A menos de un kilómetro de donde la mujer se despidió de sus amigas un hallazgo que ha sido posible porque ese disminuyó el caudal del canal ante las sospechas de que pudiese haber caído al agua la autopsia determinará ahora las causas del accidente

Voz 0027 15:59 Izquierda Unida de Madrid ha convocado hoy una reunión con todos los partidos a la izquierda del PSOE para intentar negociar una candidatura unitaria para las autonómicas a pesar de la fractura en Podemos después de que Errejón decidiera concurrir a estas elecciones con la plataforma de Carmen con la plataforma más Madrid hoy se va a celebrar esa reunión para estudiar qué opciones reales hay de constituir una lista única si va más Madrid pero no va Podemos ha dicho que no piensa acudir Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1161 16:25 buenos días después de varios días de reuniones por separado

Voz 1275 16:28 que unidad quiere sentar en la misma mesa a todos los sectores implicados en este megaproyecto de izquierdas pero sólo podemos dejar a su silla vacía se descuelga no irá a la reunión porque su prioridad antes es reconstruir su candidatura a buscar otro candidato candidata después hablar de confluencia el resto de protagonistas más Madrid hueco se iban estar Alvaro Aguilera es portavoz de Izquierda Unida Madrid

Voz 17 16:48 que todo el mundo dirá hasta dónde estaba dispuesto a llegar que todo el mundo diga cuáles son sus opiniones políticas italianas de política sobre todo en un momento en el que tenemos ya que tomar una decisión no podemos esperar más tiempo porque la ciudadanía madrileña nos demanda una sola

Voz 1275 17:03 tender puentes no va a ser fácil entrada Izquierda Unida tendrá que ver cómo gestiona la orden de su partido a nivel federal de presentarse a estas elecciones autonómicas bajo las siglas

Voz 1727 17:11 unidad más gracias Laura en el PSOE Pedro

Voz 0027 17:13 deja presentado este domingo a Pepu Hernández como el candidato que él impulsa para la alcaldía de Madrid

Voz 18 17:18 sé que la decisión es vuestra no lo olvido asimismo como una de mis primeras misiones la capacidad de motivar a los militantes de Madrid para que nos ayuden a llegar al resto de los ciudadanos

Voz 1722 17:28 también hay un derecho compañeros y compañeras el derecho de todos y cada uno de los militantes también el mismo también el mío como militante a poder posicionarse ya poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid

Voz 0027 17:43 respondía así Pedro Sánchez a las críticas internas por impulsar sin tapujos a una de las precandidatura frente al resto cuando todavía todos tienen que pasar por un proceso de primarias y en lo que está ahora mismo el Gobierno Sánchez es en estudiar qué opciones tiene para impulsar las medidas urgentes de vivienda de alquiler que se anularon hace dos semanas cuando Podemos votó en el Congreso en contra del decreto que había aprobado el Gobierno porque lo consideraban insuficiente tras ese revés el Ejecutivo de Sánchez no las tiene todas consigo ahora de impulsar un nuevo decreto con las medidas y sus mejoras barajan otras opciones Javier Carrera el Gobierno honor

Voz 0931 18:16 pero ahora el decreto de medidas urgentes sobre vivienda que tumbó Unidos Podemos y renuncia también a una nueva ley ante el riesgo de que su tramitación se alargue en el tiempo según confirman fuentes del Ministerio de Fomento la la intención del Ejecutivo es introducir algunas de esas medidas a través de enmiendas a los Presupuestos las negociaciones con la formación morada se encuentran en un momento delicado pero lejos de la tensión inicial de hecho remarcan fuentes de Podemos son las posturas están más cerca de lo que parece e insisten en que se están encarando estas nuevas conversaciones de forma positiva sin embargo la formación de Pablo Iglesias se inclina por un nuevo decreto ley que incluiría las medidas descartadas además de un marco legal que permita a los ayuntamientos regular los precios de los alquileres ese decreto insisten debería estará aprobado o al menos muy encaminado antes de que se voten los presupuestos creen en Podemos que hacerlo a través de enmiendas sería un camino más complicado ya que la aprobación o no de las cuentas dependerá también de otras cuestiones

Voz 15 19:14 sí

Voz 19 19:14 con la hija necesito que estáis en vuestra casa mañana por la tarde su mamá

Voz 1727 19:19 porque quiero regalar iban a ir

Voz 19 19:21 Securitas Direct a instalarla me quedo más tranquila hija sabiendo que tenéis alarma

Voz 2 20:00 en la Cadena Ser

Voz 15 20:03 hoy por hoy

Voz 0027 20:04 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en qué en áreas hoy comienza el juicio por el espionaje político en la Comunidad de Madrid hace una década cuando varios miembros del departamento de seguridad de la Comunidad de Madrid y varios guardias civiles contratados a sueldo del Gobierno regional espiaron supuestamente apolíticos del Partido Popular pero que eran enemigos de Esperanza Aguirre y los suyos más de una década pues comienza el juicio sin ningún político en el banquillo de los acusados sólo se va a juzgar a los seis supuestos espías y aunque la fiscalía sostiene que no hubo delito son muchas las acusaciones mantienen que si los espías se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos Alfonso Ojea

Voz 0089 20:41 once años después de que saltara este escándalo de seguimientos apolíticos del PP el denominado caso espías llega ante la justicia con una solicitud de absolución para los seis acusados por parte de la Fiscalía de Madrid el Ministerio Público no acusa pero los espiados si impiden que se aplique el delito de malversación de fondos públicos por qué esos seguimientos se realice Aaron con la estructura de la comunidad madrileña por la Audiencia Provincial van a pasar como testigos imputados en otros casos de corrupción como Ignacio González mano derecha de Aguirre o Francisco Granados su mano izquierda va a ser la primera vez que este trío popular se vea las caras tras las detenciones de González y Granados y sus largos meses en prisión el caso espías no parece que logre grandes condenas ni tampoco grandes sentencias pero más allá de lo penal si iba a aportar la radiografía de un partido que ya comenzaba a enfermar hace una década luego llegó la metástasis de la corrupción pero en dos mil ocho un sistema para policial había creado esa gesta pillo de la que habló uno de los espiados Manuel Cobo el hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón entonces alcalde de la capital

Voz 0027 21:46 el juicio que se retoma hoy es el de la salida a Bolsa de Bankia segunda fase del interrogatorio a Rato Miguel Ángel Campos

Voz 1552 21:52 a partir de las diez de la mañana está prevista la reanudación del interrogatorio a Rodrigo Rato en el juicio a Bankia será el ahora fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón que llevó la instrucción del caso en su día quién pregunte al ex presidente del Banco y ex vicepresidente del Gobierno porque la titular Carmen la una sigue recuperándose de una intervención que el Gica después de que Rato haya eludido toda responsabilidad en la caída de la entidad y la salida a Bolsa al culpar al Banco de España la CNMV al Gobierno de Zapatero y al de Rajoy el fiscal Luzón de preguntará hoy por sus últimos días en Bankia el periodo entre la reformulación de las cuentas y su cese en mayo de dos mil doce Se espera que Rato ataque de nuevo el Ejecutivo de Rajoy ya las decisiones del entonces ministro Luis de Guindos Rodrigo Rato se enfrenta a penas de entre cinco y doce años de prisión por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable ya ha sido condenado en firme a cuatro años y medio por las tarjetas black el tribunal

Voz 0027 22:49 premio ha librado de entrar en prisión a dos policías nacionales que agredieron detuvieron de forma ilegal a un joven en el centro de Madrid le dieron una paliza porque creían que les estaba grabando todo esto está aprobado llegaron estos policías llegaron a ser condenados a tres años de cárcel pero el Supremo lo rebaja solo van a tener que pagar una multa de mil trescientos euros Alberto Pozas los agentes persiguieron al joven hasta un parking del centro de Madrid pensando que les había grabado con un teléfono y allí le tiraron al suelo y le golpearon más agentes no identificados se unieron a la paliza que le llevaron a comisaría detenido hasta las doce del mediodía una detención ilegal que en un primer momento les costó tres años y tres meses de cárcel pero ahora el Tribunal Supremo deja en sendas multas de mil trescientos euros le llevaron inmediatamente a comisaría y por eso les aplican una versión menos grave del delito la diferencia implica que no tienen que entrar en prisión Carlos vasco es abogado de la víctima

Voz 0127 23:38 el navío

Voz 21 23:41 pan terminen por un lado lo que es la indemnización pero por el otro lado rebajando las penas

Voz 0027 23:45 a una cuestión casi ridícula sus condenase rebajan pero sigue estando probado que agredieron al joven sin razón y que deben indemnizarle con casi diez mil euros está por ver si esta condena les cuesta el puesto en la Policía Nacional hoy por hoy cerca de treinta y cinco mil médicos psicólogos sanitarios que han hecho este fin de semana el MIR han vivido una situación un tanto surrealista después de un año preparándose para uno de los exámenes más importante de su vida sino el que más el sábado cuando se enfrentaron a la prueba ese dieron cuenta de que la plantilla de respuestas tenía fallos al Casillas repetidas y había algunas que faltaban Andrea Villoria buenos días

Voz 0127 24:21 buenos días a los quince minutos de empezar el examen doscientas veinticinco preguntas tipo test el personal docente paraba la prueba explicaban que la casilla ciento noventa a doscientos cinco estaban repetidas y faltaba la doscientos siete Las instrucciones eran sencillas contestar en el orden lógico sin importar el número de la hoja de respuestas aunque los examinados lamentaban que este tipo de ratas desconcentra y aumentan los nervios por ese tiempo perdido señaló quince minutos extra a las cinco horas que dura el examen a la salida

Voz 1473 24:52 vítores para esos treinta y cinco mil sanitarios que han competido por ocho mil cuatrocientas plazas tal error se han sumado críticas por una pregunta sobre homeopatía en el miedo

Voz 0027 26:33 los Patriots siguen dominando en la NFL esta madrugada han llevado la sexta Superbowl para sus vitrinas Sampe buenos días

Voz 1161 26:39 buenos días Aimar la edición cincuenta y tres igualando el récord que tenía hasta esta noche los Pittsburgh Steelers también con seis aunque su dominios centro antes de la década de los ochenta y no ganan el título desde dos mil nueve Estos patios han fundamentado el dominio desde que tienen la dupla del técnico Bil Bell y in el mítico quarterback Tom Brady ambos protagonistas en los seis títulos la da esta noche ha sido de las peores encuentro espectáculo deportivo con el triunfo de los New England Patriots trece tres sobre los Angeles Rami en el que el mejor del partido ha sido elegido el receptor Julian Edelman en casa del Real Madrid recorta distancias al Barça con su victoria troche tres cero sobre el Alavés goles de Benzema Vinicius y Mariano partido destacado el brasileño que coronó con el segundo gol y quiere más

Voz 8 27:16 sí sí estoy contento Mile cata matriz hace seis meses ninguna persona imaginaria que ya estaría jugando muy contento por eso ahora disfrutar de ese momento hoy se que trabajan no para mejora no no desbordada matriz igual que el mundo no

Voz 1161 27:35 pues nada sobre Vinicius Solari alabanzas pero ni afirma ni niega que vaya a ser titular el miércoles en el Camp Nou en Copa

Voz 23 27:40 voy ha hecho un gran partido Vinicius de hecho ha salido ovacionado del Bernabéu Irvine respondiendo muy bien tanto cuando juega como cuando entra no estamos encantados con su llegada Icon con su proyección con lo que ha ido aprendiendo siempre con el apoyo de los jugadores maduros del plantel que lo cuidan que lo quieren y que lo apoyan que lo aconsejan no solamente en los partidos sino también en los entrenamientos

Voz 1161 28:02 en el horizonte del próximo fin de semana protagonismo para Courtois que se las verá con la afición atlética en el Metropolitano el belga asume que no será bien recibido

Voz 24 28:09 espero que me pitan porque eso obviamente es algo pero yo lo respeto mucho a la afición al club porque estuve ahí tres años ganen trofeo siempre he dado todo por ellos que interpretó mal porque lo que dije que me iba a motivar más a porque son los pitos pero obviamente no las que me tiran cosas la cabeza yo creo que esto no hace parte del fútbol

Voz 1161 28:27 también del domingo Betis Athletic Madrid cero gol de Canales y resultado polémico por un penalti claro no señalado sobre el debutante Morata en el Atlético a diferencia de otras ocasiones esta vez Setién no sabe nada

Voz 25 28:39 he visto ninguna las dos no nos han dicho que ha sido una mano y la otra dar no ha comentado nada ni he preguntado nada no sé si ha podido ser yo no la verdad no se dedicó a Quique jugar ha sido para que reclama no se menudo ante una a Morata cincos en una tanto que por la verdad es que no lo sé

Voz 1161 28:56 además Villarreal dos Español dos y Éibar tres dieron a cero la jornada veintidós Laxe completa esta noche desde las nueve con el Rayo Vallecano leganense lo pierden Elustondo por lesión además de los sancionados Vevey Comesaña en los visitantes también los lesionados Imanol manos que hace que el y Carrillo arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera el Barça es más líder seis puntos sobre el Atlético los ocho el Madrid III es el Sevilla es cuarto completa los puestos Champions Getafe y Betis en la Europa League en descensos para Rayo Vallecano con ese partido menos Villarreal y Huesca también se cumple de la XXIV en Segunda A la misma hora con Las Palmas Zaragoza falta ese partido es líder provisional del Albacete con un punto sobre el Granada ambos en ascenso directo promoción para Málaga Osasuna Depor y Alcorcón en descenso están Extremadura Córdoba Nástic el expulsado de la competición Reus de fuera quince días después de su desaparición al jefe del operativo de búsqueda confirmaba ayer que han encontrado restos del fuselaje del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano sala en el fondo marino del Canal de la Mancha aunque no ha habido todavía confirmación sobre la aparición de los cuerpos del jugador del piloto

Voz 0027 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 3 30:06 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:12 el Gobierno de España va a reconocer hoy a Juan Garrido como nuevo presidente de Venezuela lo hará junto a otros países europeos como Alemania Francia o Reino Unido después de que ayer domingo terminada el plazo de ocho días que le dieron a Maduro para convocar elecciones presidenciales el maduro insiste en que no piensa convocarlas mantiene que todo es una operación imperialista de Trump a la que el resto de capitales se han sumado a críticamente himno no descarta una guerra

Voz 7 30:34 lo dijo anoche en La Sexta qué probabilidades hay de que la situación en Venezuela acabe en una grabación

Voz 4 30:40 nadie pudiera hoy decir con certeza una respuesta a esa pregunta todo depende el nivel de locura idea agresividad de el imperio del norte

Voz 0027 30:53 hoy en España vamos a conocer el paro registrado con el que terminó el mes de enero

Voz 1762 30:57 Rafa Bernardo es la combinación del final de la temporada navideña ahí del mal tiempo siempre hacen que enero sea malo hoy muchas veces el peor mes del año para el empleo mes muy negativo entre diciembre que es favorable y los meses que les siguen de febrero en adelante en los que los datos suelen ir progresivamente mejor culminando en la temporada de verano en los últimos cuatro años en enero se han registrado repuntes del paro de unas sesenta y cuatro mil personas de media caídas en la afiliación de ciento ochenta y nueve mil cotizantes de media las cifras de hoy por tanto empeorarán los registros de finales del año pasado que habían dejado tres millones doscientos dos mil parados diecinueve millones veinticuatro mil afiliados ocupados lo contó

Voz 0027 31:32 la Sampe hace unos minutos los equipos de rescate han encontrado en las profundidades del Canal de la Mancha los restos de la avioneta en la que viajaba Emiliano sale futbolista argentino que desapareció cuando volaba delante sacar rifa hace dos semanas su padre padre Emiliano Sala se ha en directo en la televisión argentina

Voz 26 31:46 los crítico

Voz 1727 31:49 no no no

Voz 0027 31:50 en un momento terrible Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 0846 31:55 buenos días hasta ahora madre tenemos tráfico intenso ya de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto San Cristóbal de los Ángeles en la cuarenta y dos a la altura de Parla circulación lenta además en la M40 en Vallecas Vicálvaro sentido A dos Villaverde dirección a cuatro en Tarragona está cortada la AP siete por una alcance de un vehículo pesado a su paso por Reus hacia la Ciudad Condal desvío alternativo por la salida treinta y seis en Burgos un accidente la AP uno ocasional el corte del carril derecho en Pancorbo sentido Armiñán y en Sevilla un vehículo averiado complica la conducción en la zona de la Universidad Pablo de la vive en sentido creciente

Voz 0027 32:33 gracias Alfonso cielos despejados hoy en toda España con lluvias puntuales sobre el norte de la península y las temperaturas van a subir ligeramente

Voz 9 33:56 S de España

Voz 1727 34:03 a las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos hoy la Mesa de España en Madrid en la capital de España porque los taxistas estrenan su tercera semana de huelga indefinida

Voz 27 34:14 hay una una inacción total por parte de la Administración la Comunidad de Madrid no ha querido centrar con nosotros a negociar llevamos dos semanas sin ingresar un solo céntimo

Voz 1727 34:26 dice que es inminente una reunión entre los taxistas Si la Comunidad el Gobierno regional Laura Gutiérrez pero no sabemos cuándo buenos días

Voz 1161 34:34 buenos días y no hay convocatoria oficial de esa reunión pero ambas partes no descartan que se produzca donde ese encuentro donde los taxistas esperan acercar posturas con la comunidad con

Voz 1727 34:42 la última propuesta de reforma legal de la VTV

Voz 1161 34:45 contexto de mínimos en el que han renunciado a su líneas rojas a la pregunta temporal y también a fijar un espacio mínimo de recorrido para reservar un número nunca había habido un texto muy parecido a la que fuera primera propuesta del Gobierno madrileño

Voz 1727 34:57 que insiste en su propia línea roja

Voz 1161 34:59 consejera de Transportes e Rosalía Gonzalo

Voz 28 35:02 a presidente ya lo dijo y lo dijo de forma rotunda que nosotros no vamos a legislar en la línea en la que un sector tiene que desaparecer para que otro permanezca

Voz 1161 35:12 los taxistas esta mañana han desconvocado la protesta en las

Voz 1727 35:14 sede del PP en Génova como ya hicieron el pasado viernes aunque

Voz 1161 35:17 sí tienen previsto manifestarse de nuevo esta tarde

Voz 1727 35:19 en la puerta del sobre íbamos ahora a Canarias como un suceso de la noche en Tenerife han detenido a un hombre acusado de asesinar brutalmente a su tía ay después intentar suicidarse Héctor palmero que sabemos buenos días

Voz 0760 35:34 qué tal Pepa muy buenos días ocurría en el barrio de Ofra en Santa Cruz de Tenerife hasta donde se desplazó la Policía Nacional después de que un familiar de las víctimas los avisase una vez que el ahora detenido lo llamase para contarle lo que había ocurrido cuando llegaron los agentes se lo encontraron tumbado inconsciente después de que tratara de quitarse la vida tomando pastillas de distinta naturaleza tuvo que ser reanimado por los servicios de emergencia a la par encontraron al cuerpo de la mujer con varios golpes tras realizarle varias preguntas al hombre Iber la incongruencia de sus respuestas fue detenido supuestamente llevaba un tiempo conviviendo con la víctima

Voz 1727 36:07 y en Cataluña Joan Bofill bon día hola obviabas el abad de Montserrat ha pedido perdón por los abusos sexuales cometidos allí después de que al menos ocho hombres hayan denunciado tocamientos cuando eran niños las víctimas lo que piden es que dimita

Voz 0931 36:22 víctimas han ido contando los presuntos abusos que sufrieron en distintos medios y en total como decías ya son ocho las personas que al menos públicamente admiten haber sido víctimas del monje Andreu suele fundador del movimientos cortan la abadía de Montserrat irresponsable de esta durante cuarenta años ayer la primera de las víctimas que denunció Miguel Hurtado se concentró a las puertas del monasterio

Voz 5 36:42 en Murcia

Voz 0931 36:44 pedir la dimisión del abad de Montserrat recordando que el monasterio reconoció que sabía los hechos pero no los denunció los investigó hasta que se hicieron públicos dentro del monasterio en la misa

Voz 5 36:55 bueno bien porque hubo dos víctimas Manent perdón por los cosos como Posada

Voz 0931 37:03 Serra el abad de Montserrat pedía perdón a las víctimas también por las cosas que en el pasado no se hicieron bien y facilitaron decía unos comportamientos indignos algo que para las víctimas como cortado no es suficiente por ello llevarán su denuncia al Vaticano coincidiendo con la cumbre anti pederastia que esa organizado hay a final

Voz 1727 37:20 las escenas quién Castilla La Mancha este fin de semana susto grande una mujer se ha hecho pasar por pediatra en el Hospital Universitario de Guadalajara ya raptado a un bebé recién nacido durante tres horas el hospital investiga ahora qué falló para que pasara desapercibida Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 37:40 buenos días la mujer entró a la habitación y dijo que tenían que realizarle unas pruebas al bebé el padre sospechó

Voz 0127 37:45 hoy avisó a los responsables del centro la buscaron por todo

Voz 0441 37:48 el edificio visionar las cámaras de seguridad en el vídeo aparece con el bebé en brazos sufren que distribuyeron por todas las farmacias a través de Whats App una farmacéutica de Cabanillas del Campo a la que fue a comprar leche materna visiblemente nerviosa la reconoció vio la voz de alarma la policía buscó por todas las casas del barrio los vecinos hablaron de una mujer que acababa de perder a un hijo recientemente y hasta allí se fueron siguiendo la pista de un vehículo sospechoso efectivamente en la casa de esta mujer estaba el bebé en perfecto estado la presunta captó era de cuarenta y siete años que padece algún tipo de trastorno transitorio ha sido detenida y el recién nacido volvió felizmente con sus padres en la cara

Voz 1727 38:26 unidad valenciana dos funcionarios de prisiones han vivido cinco minutos muy tensos se han quedado encerrados a oscuras mientras separaban a dos presos que se peleaban en cuanto se fue la luz el resto de los internos los ha rodeado Ana Talens bon día

Voz 0141 38:43 la bon día ocurrió en el centro penitenciario de Albocàsser el apagón duró veinte minutos los funcionarios se quedaron atrapados dentro de los módulos ya que el mecanismo de apertura y cierre de las puertas es electro mecánicos sólo puede abrirse manualmente desde la parte exterior momentos antes del apagón en el comedor se produjo una fuerte discusión entre dos internos los funcionarios procedió con aislarles para que la situación no fuera más justo en ese momento cuando se fue la luz el resto de reclusos aprovechando la oscuridad ayudó a los dos internos que discutían a zafarse de los funcionarios Insulza dándoles y amenazándoles la situación se alargó durante unos cinco minutos que fueron los que tardó en acudir en su ayuda Un pequeño grupo de funcionarios y el jefe de servicio que tuvieran que ir abriendo puertas manualmente para poder llegar

Voz 1727 39:24 en ellas ya hablamos ahora de una trifulca que puede salirle carísima a un joven gallego Galicia Xaime López bos días bos días es un joven de Mugardos en A Coruña que estaba pasando unos días en Estados Unidos que es de Faber un partido de la NBA que se enganchó verbalmente con otros espectadores que acabó sacado de allí por la policía y que le puede arruinar la juventud este asunto

Voz 0846 39:49 diez años de cárcel pueden caer ocurrió durante un encuentro entre los Miami Heat Chicago Bulls Adrian Montero veintitrés años aficionado el basket pasaba unos días de vacaciones con su novio en Florida fueron al partido y en un momento dado el joven se puso a discutir con unos espectadores en el altercado derivó en un enfrentamiento con varios agentes de seguridad todos hemos visto las imágenes por televisión rodando gradas abajo hoy los agentes ahí radica el gran problema la policía del condado de Miami dice quieran

Voz 1727 40:17 agentes de la ley por lo que le imputan

Voz 0846 40:20 cargos de agresión a la policía y resistencia un oficial con violencia palabras mayores en Estados Unidos la defensa sostiene que eran vigilantes del pabellón Se le acusa además de mala conducta hay desordenes por intoxicación Adriana ha quedado en libertad bajo fianza de diez mil dólares en tres o cuatro semanas juicio en Mugardos sus vecinos hablan de Adrián como un chico normal aunque su familia guarda silencio

Voz 1727 40:41 lo dicho un episodio en un partido que puede arruinar la juventud es Jaime un abrazo hasta luego

Voz 15 40:47 me

Voz 1727 40:59 ya veremos hoy la Mesa del mundo con una denuncia del Papa el Pontífice a punto de subirse al avión para irse de visita a los Emiratos Árabes ha denunciado la crisis causada por la guerra en Yemen Francisco lanza un mensaje de paz justo antes de visitar al socio de Arabia Saudí en un conflicto que ya ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1161 41:22 poco antes del viaje a los Emiratos Árabes Francisco han expresado su preocupación por la hambruna

Voz 29 41:26 especialmente de la infancia en el Yemen ha hecho apelo al el parte interesada pido a las partes interesadas y a la comunidad internacional ha dicho el Papa que cumplan las tregua garanticen la distribución de comida trabajen para el bien de la población de las de nuestros hermanos del Gobierno ante Inter

Voz 1161 41:45 Sapa sin duda son los ricos emiratos que han cooperado en la brutal guerra de Arabia Saudí contra sus vecinos del sur viaje instó

Voz 0027 41:51 Kiko porque es la primera vez que con pontífice romano

Voz 1161 41:54 visita la península de Arabia Francisco intervendrán el encuentro interreligioso sobre humana en Abu Dhabi junto a setecientos dirigentes de religiones de todo el mundo para el Vaticano un puente con Oriente con voluntad de aislar los fundamentalismos religiosos ya sea islámico o empezando por el cristiano Amnistía Internacional la pedido a Francisco que durante su permanencia no desaprovecha la oportunidad de interceder ante las autoridades por las víctimas de graves violaciones de derechos humanos especialmente en las prisiones de los Emiratos en la búsqueda de un ecumenismo que priorice el valor unificarse de las religiones en su diversidad tras este viaje a los Emiratos Árabes Francisco tiene previsto reunirse con líderes musulmanes de Marruecos y Macedonia y cristiano ortodoxos de Bulgaria y Rumanía antes del verano

Voz 7 42:48 Marruecos hoy va a declarar ante el juez el joven

Voz 1727 42:52 de nacionalidad española y suiza acusado de entrenar a los terroristas del Estado Islámico que presuntamente asesinaron a dos turistas escandinavas en el sur del país en el mes de diciembre corresponsal en Rabat Sonia Moreno detenido en Marraquech

Voz 1594 43:07 ex donde se había sentado en dos mil catorce el sospechoso está imbuido de ideología extremista según las autoridades marroquíes se cree que enseñó a algunos de los presuntos culpables de la decapitación de las jóvenes europeas las herramientas de comunicación de las nuevas tecnologías que que las entrenó en el uso de armas de fuego además la investigación reveló su adhesión a las operaciones de reclutamiento de ciudadanía los marroquíes y subsaharianos para ejecutar planes terroristas en Marruecos después de la primera vista preliminar esta será una audiencia más especificar con preguntas más detalladas según explicó el viernes su abogado Sachs Haley el letrado que defiende a más personas involucradas en estos asesinatos informó que otros ocho sospechosos también declararán hoy las autoridades marroquíes arrestaron unas veinte personas por sus presuntos vínculos con el doble asesinato del pasado diecisiete de diciembre todos ellos presentados ya al juez de instrucción en una ocasión

Voz 1727 44:04 muy bien Alemania esta semana comienza la Berlinale el festival de cine de Berlín

Voz 7 44:09 este año con Netflix de la mano de una película española

Voz 0011 44:13 corresponsal Carmen Viñas la Berlinale abre las puertas a Netflix nada menos que la sección oficial y con una película a competición Elisa y Marcela realizada por la española Isabel Coixet pero no lo hace de forma incondicional sino que ha pedido al gigante del streaming que garantice por escrito que la película será exhibida en salas de cine

Voz 30 44:30 en el filme Icex nosotros llamamos películas hechas para el cine explica el director de la Berlinale Dieter Kosslick por lo tanto sólo aceptamos la película se garantiza que hay una proyección cinematográfica previas streaming estos tan importante para nosotros añade que la distribuidora ha garantizado por escrito

Voz 1727 44:49 para que después no haya controversias

Voz 30 44:52 el coste que reconoce que la

Voz 0011 44:54 decisión parecida a la del Festival de Cannes será polémica aunque defiende que se puede mantener la esencia del certamen sin dar la espalda a la gran transformación que vive la industria cinematográfica

Voz 9 45:12 e izquierda Hoy por hoy

Voz 32 45:22 y la de

Voz 33 45:26 pero el incierto futuro de Venezuela

Voz 1727 45:32 dice esta mañana José Marín buenos días Pepa