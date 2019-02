Hoy por Hoy (04/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno qué tal buenos días como siempre que hay expectativa de una noticia muy muy trascendente parece que el mundo desaparece al rededor y hoy todo gira entorno

Voz 1275 00:31 no Venezuela porque hoy a lo largo del día

Voz 1727 00:33 a España va a reconocer a Juan caído como presidente del país no lo hará sola sino junto a otros países europeo los que se han ido sumando al ultimátum que Pedro Sánchez lanzó la semana pasada maduro para que convocara elecciones presidenciales en el plazo de ocho días ese plazo ha consumido inmaduro y ha convocado elecciones ni tiene intención de hacerlo anoche en la entrevista en Salvados en La Sexta volvió a rechazar el ultimatum utilizando además la crisis separatista en Cataluña

Voz 2 01:01 Simat donde nadie como que yo le dijera a la Unión Europea le doy siete días para reconocer a la República de Cataluña hace tiempo que desde Madrid no

Voz 1727 01:09 el Gobierno español se ha encargado de hacer llegar a los periodistas el mensaje de que el reconocimiento hoy de Why do será claro expreso falta por saber si lo pondrá en palabras del propio Pedro Sánchez y harán lo mismo otros países europeos

Voz 3 01:23 en este momento sino

Voz 1727 01:28 Aldo por Francia suministra para la Unión Europea ha insistido en que las elecciones que llevaron a Maduro al poder fueron una farsa otros países como Alemania Reino Unido Portugal Holanda y Bélgica también se sumaron al ultimátum Austria que dudo al principio se ha sumado finalmente y son muchos países es verdad pero no son todos Italia o Grecia rechazan de momento reconocer Aguado en lo que sí están todos de acuerdo es en activar el grupo de contacto que lidera a México para acelerar la convocatoria de elecciones ese grupo se reúne por primera vez este jueves en Uruguay este lunes cuatro de enero llega con dos noticias aquí en España en Cataluña en Sabadell la Policía Municipal ha detenido a seis hombres por presuntamente violar en grupo a una chica de dieciocho años Aimar

Voz 1620 02:15 ha sido ella quién lo ha denunciado los investigadores manejan la hipótesis de que la agredieran tres de los detenidos el otrora otros tres no participaran pero tampoco hicieran nada para impedir la violación

Voz 1727 02:23 en Lleida todos los indicios apuntan a que la profesora encontrada muerta dentro de su coche sufrió un accidente de tráfico

Voz 1620 02:29 los Mossos han encontrado su cadáver dentro del coche que conducía hundido en el canal de Seròs la estuvieron buscando todo el domingo después de que su marido denunciara que no había vuelto a casa tras salir con sus amigas

Voz 1727 02:40 los taxistas madrileños inician su tercera semana de huelga

Voz 1 02:43 muy nerviosa ya frío pero aquí desató la gente anima cada tema político problema causado por los políticos y esperamos que los políticos no de solución hoy vuelve

Voz 1727 02:56 eran a concentrarse en la Puerta del Sol a la espera de que el Gobierno autonómico mueva ficha la última propuesta que enviaron los taxistas hablaba de traspasar a los ayuntamientos la competencia sobre la pre contratación de los coches con conductor de TC y además Facebook sopla quince Bell la mueves escucha aunque es una celebración amarga porque en el último año su fundador Mark Zuckerberg ha tenido que pedir perdón por no proteger los datos de sus usuarios en escándalos como el de Cambridge analítica y en los deportes o alrededor del deporte los barcos de búsqueda han encontrado en el fondo del Canal de la Mancha restos del avión en el que viajaba el futbolista Emiliano salas Sampe

Voz 1161 03:43 quince días después de su desaparición parte del fuselaje del pay per Malibú en el que viajaba al jugador argentino delante esa Cardiff fueron encontrados ayer en el fondo marino lo confirmaba en su cuenta de Twitter el jefe del operativo

Voz 1727 03:52 búsqueda y aunque no ha habido todavía confirmación sobre la

Voz 1161 03:55 mención de los cuerpos del jugador y del piloto ya se les da oficialmente por muertos en casa esta noche se completa la jornada veintidós en primera a las nueve Rayo Leganés también a veinticuatro en Segunda la misma hora Las Palmas Zaragoza

frío incluso mucho frío ahora mismo en gran parte del país en Sevilla cuatro grados cinco de merienda Ciudad de Barcelona el ando en prácticamente toda la ciudad de Madrid ocho grados bajo cero en Burgos que decir que son las temperaturas más bajas que tendremos esta semana hoy mismo va a hacer mucho sol esta tarde empezarán a subir las máximas respecto ayer hizo lo esperamos algunas lluvias durante la tarde en el Cantábrico

son las siete y cinco seis y cinco en Canarias

de hecho nada pues hombre dice ahora que intervenir militarmente Venezuela es una opción ganchillo porque están pasando dice cosas horribles no ha asegurado en la cadena CBS en la que también ha contado que Maduro pidió entrevistarse con él hace meses pero que él ya entonces le dijo que no a este lado del Atlántico pone los pelos de punta esa posibilidad la posibilidad de una intervención militar acelera el apoyo a una transición pacífica en Venezuela la mayoría de los grandes países salvo Italia Grecia caminan hacia el reconocimiento de Juan Why do una vez que se ha cumplido el ultimátum a Maduro y esta semana se pondrá en marcha el grupo de contacto con países latinoamericanos que ha acordado la Unión para impulsar elecciones corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 06:02 Nos días pendientes del recuento pendientes de saber finalmente cuántos serán los gobiernos de la Unión Europea que reconocerán a Hong a los ministros de Asuntos Exteriores tienen otra cita en Bruselas una cita a priori fijada con cierta antelación para una reunión con la Liga Árabe aunque es evidente que para France ya Alemania y España es importante que su gesto sea coordinado minoritario un reconocimiento que compense la falta de unanimidad veintisiete osea que a la espera de las declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores y podemos confirmar que el Grupo de Contacto empezará su trabajo

Voz 1727 06:41 pobres pues por cierto que en El Salvador ha ganado las elecciones un aliado de Why do contrario no colas maduró Rafa Muñiz buenos días buenos días se llaman allí buque L presentaba asimismo como el candidato antisistema porque rompe el bipartidismo en el país y ha ganado las elecciones presidenciales sin necesidad de una segunda vuelta

Voz 1275 07:02 con casi el cincuenta y cuatro por ciento de los votos

Voz 8 07:04 no anunciar con plena certeza que no gana algo

Voz 1620 07:10 el se convierte con treinta y siete años en el

Voz 1275 07:13 la gente más joven del país fue alcalde de la capital durante tres años antes de dar el salto al panorama nacional

Voz 1727 07:19 con un discurso muy combativo contra la corrupción

Voz 1275 07:22 centrado en las redes sociales ha conseguido barrer al bipartidismo Maduro pierde así uno de los escasos apoyos que tenía en Latinoamérica hasta ahora porque el partido en el Gobierno ha quedado relegado a un tercer puesto

a las siete y nueve las seis y nueve en Canarias podemos no ir a la reunión que ha convocado Izquierda Unidad hoy en Madrid para tratar de consensuar una lista conjunta de cara a las autonómicas del veintiséis de mayo se iban a acudir si iban a estar representantes de más Madrid la plataforma de Carmena y Errejón también de Equo Radio Madrid Laura

Voz 1727 09:14 los estudiará si se presenta a las urnas junto a mí

Voz 1275 09:16 Madrid al encuentro si iban a acudir la plataforma de Carmena también Eco con quién Izquierda Unida ya mantuvo encuentros bilaterales la semana pasada aunque sin cerrar ningún acuerdo Por su parte el sector de los anticapitalistas de Podemos ya fijado su postura de cara al encuentro de este lunes están en contra de confluir con Carmena y Errejón porque consideran que su proyecto está demasiado próximo

Voz 1727 09:35 al del PSOE y todavía en Madrid el secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha entrado de lleno en las primarias de su partido y apoya claramente a Pepu Hernández como candidato a la alcaldía Sánchez estuvo ayer en la presentación de esa candidatura de cara a las primarias del nueve de marzo defendió su derecho a apostar por Hernández

Voz 1722 09:53 también hay un derecho compañeros y compañeras el derecho de todos y cada uno de los militantes también el mío también el mío como militante a poder posicionarse ya poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid

Voz 13 10:08 sé que la decisión es vuestra no lo olvido Asimo como una de mis primeras misiones la capacidad de motivar a los militantes de Madrid para que nos ayuden a llegar al resto de los

Voz 1727 10:18 pues el resto de aspirantes a Cándida yo le había pedido neutralidad a Pedro Sánchez en las primarias que no va a haber misterio es en las de Ciudadanos para las europeas como para presentarse no hacen falta avales se han registrado más de doscientas treinta personas pero son candidaturas desconocidas muy débiles frente a la que impulsa la dirección la de Luis Garicano el actual responsable económico del partido Óscar García para ser candidato a las primarias en ciudadanos

Voz 1645 10:45 prácticamente sólo se exige haber estado afiliado desde hace nueve meses no hay como en otros partidos ningún proceso de recogida de avales algunas voces en Ciudadanos creen que precisamente muchos de los que se han presentado lo han hecho para denunciar esta anomalía del sistema y presionar a la dirección para que implante está recogida de apoyos mínimos fuentes oficiales de ciudadanos subrayan a la SER que la alta concurrencia es ejemplo de transparencia participación democracia interna sin embargo esta redacción ha podido saber que un gran número de esas doscientas XXXVI candidaturas se presentan a priori de una forma un tanto difusa por ejemplo en los mensajes que dejan a modo

Voz 1275 11:20 de campaña electoral en la intranet del partido un

Voz 1645 11:23 espacio donde solo los afiliados tienen acceso muchos de esos mensajes Nos aseguran varias fuentes son ilógicos absurdos vacíos de contenido lo que viene a demostrar dicen que el proceso no es serio y que el intento de dar una imagen de democracia por parte de la dirección ha sido muy exagerado hablamos ahora

Voz 1727 11:41 el PP Pablo Casado que lleva desde este verano extremando su discurso sobre la inmigración con argumentos como éste

Voz 14 11:48 lo que los españoles están buscando su partido quería claramente que no es posible que haya papeles para todos no es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor

Voz 1727 12:00 pues lleva casi al mismo tiempo medio año negándose a reunirse con ACNUR para hablar de esos supuestos millones de africanos la agencia de la ONU para los Refugiados le pidió a él y al resto de líderes políticos un encuentro para hablar de las auténticas cifras de la inmigración y el refugio bueno pues el presidente el PP es el único que todavía no los ha recibido Nicolas Castellano Matheson y meses después

Voz 1620 12:24 de haber pedido una reunión con las formaciones políticas más representativa para explicarles la realidad de la migración y el refugio frente a los mesa alarmista el Partido Popular sigue sin recibir halagador a raíz de la entrevista aquí en Hoy por hoy en el mes de agosto la representante en España de la agencia de la ONU para dos refugiado reclamada reuniones con todos los líderes finalmente entre octubre diciembre fue recibida por Albert Rivera Pablo Iglesias ya Diana lastra a las preguntas de la Cadena SER Francesca Fritz confirma que Pablo Casado que llegó a hablar de millones de africanos dispuesto a venir a España sigue sin receta

Voz 15 12:55 que todavía no nos hemos podido reunir con Pablo Casado o el Partido Popular

Voz 1727 13:02 pero no es trae implicación evidentemente sigue en pie Edith este

Voz 15 13:06 verano hoy nos gustaría mucho también completa el cuadro con este partido tan importante en España

Voz 1620 13:13 el andó reclama un consenso entre los líderes políticos españoles para evitar utilizar migración y asilo como arma

Voz 1727 13:19 si a falta de ocho días para que empiece el juicio a los líderes independentistas en el Supremo la mirada esta mañana del periodista del país Xosé Hermida

Voz 17 13:32 Nuestro agregó menos del juicio sobre él pluses traen ecos de los días previos a un gran derbi futbolístico ya sabemos que en esos casos cualquier cosa se convierte en noticia desde unas décimas de fiebre de lateral derecho al mínimo síntoma de flaqueza en el goleador del equipo hace años una televisión temerosa de perderse algún detalle apostó incluso un reportero en la puerta del hotel donde dormía el arbitro también allí podía asaltar algo susceptible de ser considerado noticia que es de esperar que nadie haga lo mismo ahora con los jueces del Tribunal Supremo pero no duden de que acabaremos conociendo los pormenores de la alfombra de la sala donde se celebra la vista de las aguas minerales que tomen sus señorías la expectación parece justificada las consecuencias de este juicio serán enormes cierto que tanto ruido puede producir sensaciones engañosas el juicio del siglo será crucial pero como bien saben los cronistas deportivos después de los grandes derbis aún suele quedar mucha liga por delante

Voz 3 14:38 son las siete y cuarto las seis y cuarto

Voz 1727 14:40 Canarias cuando en San Valentín en vez de regalarle

Voz 3 14:42 otro peluche que dice de regalas esos zapatos que también quería mucho

Voz 20 15:55 desde Burgos hoy

Voz 21 15:58 hoy Pepa Bueno

Voz 1727 16:02 la inmensa mayoría de las comunidades autónomas no ofrecen ayuda psicológica a los pacientes de cáncer ni a sus familiares o la ofrecen es insuficiente Ésta es la conclusión del informe que va a presentar esta mañana la Asociación Española contra el Cáncer coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad que es hoy

Voz 1276 16:19 la Marcos Canarias Cantabria Baleares y Murcia no tienen planes contra el cáncer y en el resto de autonomías son papel mojado porque la mitad de los casos no se ejecutan la Asociación Española contra esta enfermedad calcula que doscientos treinta y seis mil españoles necesitarían tratamiento psicológico pero casi nueve de cada diez no lo reciben o es insuficiente Nuria Hernández con un cáncer de mama sufrió porque la mitad de los hospitales públicos directamente no prestan este servicio

Voz 1594 16:45 cuando me diagnosticaron el cáncer decidí ir a un psicólogo porque sentía miedo incertidumbre pregunté preguntemos hospital y me dijeron que no tenían atención psicológica entonces decidía ir a la Asociación Española contra el K

Voz 3 16:58 que ha asistido psicológicamente a unas XXXVI

Voz 1276 17:01 dos mil personas muchas veces familiares más que enfermos como explica Carmen del Amo responsable de este área

Voz 22 17:07 el paciente tiene toda la atención especialmente en el entorno hospitalario mientras que el familiar se ve afectado con el proceso no sabe cómo manejarse en él unos niveles de el malestar psicológico de sintomatología fundamentalmente depresiva mayor que los propios pacientes

Voz 1276 17:20 ocho de cada diez oncólogos admiten que no derivan de forma rutinaria sus pacientes aún psicólogo

Voz 0456 18:40 termina hemos de celebrar los quince años de Facebook con Ángeles de Sevilla

Voz 24 18:43 yo no sé consciente desde cuando tengo fe uno sabía cumplía quince años ya lo que sí recuerdo

Voz 1727 18:49 en el clima

Voz 24 18:52 que fue cuando mi primer cáncer entonces así tenía el Facebook para comunicarme con toda la familia tengo familia fuera de España y años repartida por España así no tenía que está cogiendo teléfono llevan viendo que iba contando del grupo que hicimos deprisa hoy era pero ya desde que llegó morbosa ya todo no tienen ya por el guasa y ahora no apenas los

Voz 1727 19:15 gracias Ángel es cuánta gente se verá identificada en esto que está

Voz 25 19:18 contando si Virginia Madrid no tengo escritas tengo facebook me ha servido para contactar con gente que lleva mucho tiempo sin saber de ellos delante vive en el extranjero no me lo quitó por eso pero sí es cierto que practicamente no tengo actividad hace en el Facebook iba a su intento por todos los medios evitar la asfixia y la verdad es que creo que está claro lo coteja hemos un poco lo que lo que le porque no nos podemos creer cada palabra que los diques

Voz 3 19:44 y sobre Venezuela Pepa pues ha mañana que no tenemos vas primero y luego

Voz 1727 19:47 más tarde se vive entre seis y veinte en Canarias

Voz 1275 19:57 tierra qué tal buenos días hace mucho frío esta mañana en toda la Comunidad de Madrid estamos en aviso amarillo por bajas temperaturas de hasta menos seis grados en la sierra menos cuatro en el resto va a salir el sol eso sí calentará a mediodía con termómetros que rondarán los doce grados a primera hora de la tarde Podemos se descuelga no acudirá a la reunión prevista este lunes de todos los partidos a la izquierda del PSOE para intentar buscar puntos de encuentro que les permitan acudir juntos bajo las mismas siglas a las urnas en las elecciones autonómicas del próximo veintiséis de mayo lo convoca Izquierda Unida que intenta recomponer el escenario tras la crisis que la marcha de Rejón con la plataforma de Manuela Carmena ha abierto en la formación morada Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días si después de varios días viéndose por separado Izquierda Unida quiere sentar en la misa

Voz 1727 20:45 piensa a todos los actores implicados LC

Voz 1275 20:47 el megaproyecto de izquierdas sólo podemos dejará su silla vacía se descuelga Nos dicen porque su prioridad es reconstruir ante su candidatura Unidos Podemos el resto de protagonistas más Madrid y Equo no quieren esperar para Alvaro Aguilera portavoz de Izquierda Unida en Madrid no hay tiempo que perder

Voz 26 21:09 es lo que pretendemos es básicamente es que se acabe digamos esta situación de incertidumbre que todo el mundo diga hasta dónde está dispuesto a llegar que todo el mundo diga cuáles son sus opiniones políticas tal hemos de política sobretodo en un momento en el que tenemos ya que tomar una decisión no podemos esperar más tiempo porque la ciudadanía madrileña nos demanda uno solo

Voz 1275 21:29 tender puentes no será tan sencillo de entrada Izquierda Unida Madrid tendrá que ver cómo gestiona la orden de su partido a nivel federal de presentarse a las próximas elecciones en Madrid bajo las siglas de unidas mientras en el PSOE Pedro Sánchez ha representado este domingo a Pepu Hernández como el candidato que él impulsa para la alcaldía de

Voz 13 21:58 Ari se que la decisión es vuestra no olvido asimismo como una de mis primeras misiones la capacidad de motivar a los militantes de Madrid para que nos ayuden a llegar al resto de los ciudadanos

Voz 1722 22:08 mira hay un derecho compañeros y compañeras el derecho de todos y cada uno de los militantes también el mío también el mío como militante a poder posicionarse ya poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid

Voz 1275 22:23 respondía así Sánchez a las críticas internas por apoya sin tapujos una de las candidaturas frente al resto cuando todavía todos tienen que pasar por un proceso de primarias también ha mostrado su apoyo expreso a Pepu Hernández ex secretario general del PSOE madrileño que ayer estuvo en ese acto y que se ha comprometido a dejarse ver en otros si así se lo piden los precandidatos José Manuel Franco que otros otras cosas

Voz 28 22:44 tres candidatos o candidatas precandidatos sobre candidatas me lo piden

Voz 3 22:50 yo como secretario general de los socialistas madrileños

Voz 28 22:53 también está en su presentación no

Voz 1275 22:55 con la pedido Manuel de la Rocha por cierto que la psicóloga mares González ha anunciado también su intención de presentarse a estas primarias socialistas lunes cuatro de febrero más en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 29 23:07 el taxi afronta su tercera semana de huelga a la espera de una nueva reunión con la comunidad todavía sin concretar el Gobierno regional mantiene su postura de no querer legislar a pesar de que los

Voz 1508 23:15 estas han rebajado sus exige la Audiencia de Madrid

Voz 1275 23:18 el juicio por el espionaje político en la Comunidad hace una década los seis acusados son miembros de seguridad y guardias civiles que desviaron supuestamente a políticos del PP enemigos de Esperanza Aguirre que acudirá como testigo también lo van a hacer Manuel Cobo y el exconsejero Alfredo

Voz 29 23:29 Prada la Policía Municipal de San Sebastián de los Reyes investiga la intoxicación de varios perros en las calles de esta localidad desde el Ayuntamiento sospechan que han podido ingerir algún tipo de sustancia situada en la vía pública que podrían haber dejado de forma intencionada kilos

Voz 1275 23:41 cortés el Real Madrid reduce la desventaja con el Barça tras su victoria ayer en el Bernabéu tres cero ante el Alavés aleja del Atlético de Madrid que perdió uno cero ante el Betis esta noche Rayo Vallecano Leganés a partir de las

Voz 1727 23:52 eh

quince días después de su desaparición parte del fuselaje del pay per Malibú en el que viajaba al jugador argentino delante esa Cardiff fueron encontrados ayer en el fondo marino lo confirmaba en su cuenta de Twitter el jefe del operativo

Voz 1628 24:18 muy buenos días Laura arranca la semana sin incidencias de momento que alteren el ritmo que suele llevar en este momento la M30 donde el tráfico ya es eso sí muy lento en un largo recorrido que comprende Méndez Álvaro y la avenida de América en sentido norte en ambas calzadas en la parte oeste sucede lo mismo entre el Vicente Calderón y el puente de los Franceses sentido A seis Cabe destacar también otros puntos con seis

Voz 1727 24:41 duración muy intensa y lenta es el caso de fue

Voz 1628 24:44 ante querrán entre Doctor García Tapia plaza de Alsacia o la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo en sentido M30

Voz 1275 24:51 miramos también a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 30 24:54 buenos días hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón de San Fernando de Henares la tres en Santa Eugenia la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla y Fuenlabrada la cinco en Alcorcón y Campamento Illa seis embajada Honda Llorca

Voz 1275 28:13 veintiocho a los dos policías nacionales condenados a tres años de cárcel por dar una paliza hay detener de forma ilegal un joven en un parking de la calle Barco en pleno centro de Madrid no entrarán finalmente en prisión Supremo ha dejado sus condenas de cárcel en multas de mil trescientos euros Alberto Pozas sucedería en abril

Voz 0055 28:29 de dos mil diez frente a la discoteca o Baobab cerca de la plaza de Callao los dos agentes iban de paisano hoy estaban deteniendo a un implicado en una pelea fue entonces cuando llamaron la atención de otro joven creyendo que les grababa con el móvil le persiguieron por toda la Gran Vía le cazaron en un párking de la calle del barco y le pegaron una paliza más policías no identificados le pegaron y después le llevaron a la comisaría de Leganitos en un primer momento la Audiencia de Madrid les impuso más de tres años de cárcel pero ahora es el Tribunal Supremo el que deja sus condenas en multas de mil trescientos euros tiene en cuenta los ocho años que ha tardado en dictar sentencia firme errores a la hora de cuantificar las lesiones de la paliza ícono les retuvieron mucho tiempo sino que lo llevaron rápidamente a comisaría la diferencia entre la primera y la segunda sentencia implica que no tendrán que entrar en prisión Carlos vasco es el abogado de la víctima

Voz 38 29:12 es una vía para dejar a todas las partes contentas manteniendo por un lado lo que es la indemnización pero por el otro lado de bajando las penas a una cuestión casi ridícula

Voz 0055 29:20 sus condenas se relajan pero sigue estando probado que agredieron al joven sin razón y que deben indemnizarle con casi diez mil euros está por ver si esta condena les cuesta el puesto en la

Voz 1275 29:28 Policía Nacional pues así llegamos a las siete y media de la mañana menos un grado marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía temperaturas a esta hora en valores negativos en casi toda la comunidad de Madrid menos seis espera de mínima en la sierra Mines cuatro en algunos puntos como Alcalá de Henares o Aranjuez día lucirá el sol y los termómetros subirán hasta los doce trece grados son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1 30:06 hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el lunes cuatro de febrero ya expirado el ultimátum dado a Maduro desde Europa para que convoque elecciones

Voz 2 30:18 debe suena no tiene déficit electoral Venezuela cumplido con la Constitución in nadie en el mundo puede venir a desconocer nuestra Constitución de funcionalidad y ya tratar de imponernos ultimátum

Voz 1727 30:29 bueno no hay rastro ya lo ven de comicios ni intención remota de convocar los así que el Palacio de la Moncloa acaba de anunciar que a las diez en punto de la mañana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez comparecerá allí en el palacio de la Moncloa para realizar una declaración oficial sobre Venezuela declaración que todo el mundo espera que sea el reconocimiento formal ha ido como presidente legítimo de aquel país veremos el resto de países europeos que se van sumando a lo largo del día a las diez de la mañana comparecencia de Pedro Sánchez visitarán amenazaba anoche con una intervención militar es una opción dijo

Voz 1275 31:05 Maduro va cargando su discurso de

Voz 1727 31:07 epítetos belicistas

Voz 39 31:10 dice un adagio prepárate para la guerra me gusta repetir puede si lo otra forma Si quieres la paz prepárate para defender son nos estamos preparando para defender el derecho a la paz y todo eso lo decías

Voz 1727 31:24 la entrevista que anoche emitió La Sexta y que le hizo el viernes en Caracas Jordi Évole Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 31:32 los días Pepa qué tal aquí sigo al lado de Dani lidera

Voz 1727 31:35 cuente ir de Aimar esta entrevista esa entrevista de Évole ha generado un debate absurdo en mi opinión sobre a quién podemos ya que no podemos entrevistar los periodistas lo más curioso es que en ese debate han intervenido periodistas que por lo que se ve sólo están dispuestos a entrevistar a la gente que les gusta

Voz 1389 31:52 bueno es un debate que está copando además los medios de comunicación hoy en ese en ese debate se puede opinar de de una persona pero resulta que esa persona que en

Voz 1620 32:02 sería Maduro no puede decir nada yo creo que

Voz 1389 32:04 es muy interesante en poner el foco en en el centro fíjate lo que ocurre con con Évole suelen ser siempre muy parecidos se se analiza la entrevista antes de verla después se que el analizó en lugar de pedir perdón la hubiera hecho ya de otra forma es como si la critica su viajase entre entre tiempos verbales no cuando anuncian programas utiliza el pasado ya se estuvo diciendo que que lo blanqueó au se ha servido del cuando la entrevista ya se puede utilizar el pasado sin embargo se está utilizando condicional por ejemplo yo la habría preguntado por esto ya habría hecho esto otro entre medias efectivamente como dices hubo quien dudó de la conveniencia de una entrevista así pues yo creo después de verla que es conveniente hasta para demostrar lo que lo que a mi juicio ocurrió ayer Maduro periodísticamente sirve para lo que sirve y su discurso sirve para lo que sirve no para otra cosa y entre esas conclusiones destacan que políticamente tenemos la suerte de no poder ni imaginarlo resignación vais

Voz 1727 32:58 pues cómo se resolverá Aimar que dice la prensa el doble poder en el que está sumida la mismo Venezuela y a partir del reconocimiento de España y el resto de países de la Unión Europea de hoy más todavía

Voz 1620 33:10 esa pregunta hace Xavier Vidal Folch en el país responde el mismo que históricamente varios factores que han decantado esta situación este doble poder el control hegemonía interior las alianzas externas la evolución a la coyuntura económica y la calidad de los liderazgos Ence Vidal Folch que en todos esos criterios Why do aventaja más duro la asfixia económica Fago cita la corrupción militar y la habilidad de dos días recabando apoyo militar para ayuda humanitaria pugnando por disputar el voto de las chabolas dice Vidal Folch esa habilidad de Aído se antojan muy superior al actor peca chafa del matarife que anota cuarenta opositores

Voz 1727 33:45 en cuestión de días quien el resto de la prensa en la prensa internacional Dani me dices que el titular que más se repite es maduro rechazarlo

Voz 1275 33:53 Batum itera amenaza con la intervención militar

Voz 1389 33:55 sí un titular que se acercó al menos en la prensa europea

Voz 0456 33:58 de la entrevista Maduro en Salvador Reino Unido Francia Alemania España y otros países europeos como Austria van a reconocer Aguado como presidente interino de Venezuela Leo en The Gardian países que no apoyan la intervención militar sugerida por Donald Trump sin embargo hay división en Europa subraya tanto Le Mon como Le Figaro Libération que llevan hoy a portada que sólo seis países van a reconocer en principio aguardó la cohesión en la Unión Europea fracasa muchas potencias apuestan por la no injerencia o intervención a ese apoyo popular por cierto añade el fan Forte o de a Spiegel ese apoyo popular de ciento desde miles de personas apoyando a Maduro en las calles este fin de semana eran uniformados empleados estatales obligados

Voz 1620 34:34 nada hay dudas verdad Aimar el número de paz

Voz 1727 34:37 a nosotros nos salían seis nueve posibles nueve Pozuelo de posible estaban duda premio deposites no quiere decir que todos lo hagan hoy pero todos todos esos nueve están dispuestos a hacerlo si alguien está dando seis veremos que pasa a lo largo del día por cierto más necesario que nunca pero esto cuántas veces lo hemos dicho un liderazgo fuerte en Europa no

Voz 0456 34:55 sí es lo que pide el económico Handelsblatt hay crisis en Europa que hoy extraña más que nunca Merkel Leo a Macron los chalecos Le han dificultado tanto la vida que ha dejado de pisar suelo europeo para centrarse en su problema nacional el Gobierno de España en minoría lucha por sobrevivir en Italia o en Polonia los populistas al mando nada van a hacer por Europa así que esto pues tiene una crisis de vacío necesitamos alguien fuerte

Voz 1727 35:15 Jabois y hoy entrevista BC a Steve Banon a al estratega político de Donald Trump que está dispuesto se ha instalado en Europa a exportar ese cambio

Voz 1389 35:25 todos unidos al resto del mundo y le preguntarán me imagino por Venezuela Jabois si viene con la caja de frutas para vender la entrevista la entrevista salen ABC le preguntan por Venezuela Iván contesta que uno de los fundamentos de la América primero es el no intervencionismo aunque en este caso concretas y que estaría justificado fíjate ahí está la tradicional prepotencia estadounidense se primero que no concibe que América sea otra cosa que ellos ni siquiera cuando se trata de un evidente Venezuela primero que en este caso es lo que está primando la política de de de Donald Trump habanos por aplicar eso de que cuando te crees un martillo Pepa en todos los problemas son clavos Il dice en esa entrevista que lo que conseguirán Europa estirar los partidos centristas hacia la derecha así que ya sabemos dónde tirará los partidos de derecha y es bastante lógico sorpresa caracterizado por por no mentir de hecho presume de ese lujo los que lo escuchan como a un oráculo se caracterizan por no engañarse ni dejarse engañar así que saben lo que hacen porque los

Voz 1727 36:25 hay vida más allá de Venezuela hay vida más allá del debate de estos nuevos populistas nacional populistas hay vida así vamos enseguida eso

Voz 9 36:37 no no tendría pero estoy sufrir

Voz 20 37:45 hoy por hoy

Voz 21 37:48 con Pepa Bueno

Voz 1727 37:50 que sí que hay vida en la economía por ejemplo Andreu miseria alerta hoy de que los créditos al consumo con intereses altísimos se están disparando en España

Voz 1620 37:59 son préstamos preconcebido rápidos inmediatos mientras el volumen total de crédito sigue bajando en nuestro país este tipo específico de créditos caros aumenta cuando decimos que son caros es que lo son mucho más que en la media europea porque el tipo medio de los créditos al consumo en España es del siete con ocho por ciento frente al cuatro con nueve por ciento de la zona euro

Voz 1727 38:16 posiblemente los oyentes catalanes reconozcan inmediatamente esta canción

Voz 41 38:21 a cada es dieron eh

Voz 1727 38:29 yo iba a muchos otros en el resto de España también es una canción del grupo Els Pets que habla de abusos sexuales bueno pues hoy su batería Yuan Rage reconocen el periódico queda canción es autobiográfica Bush Cuervo

Voz 1620 38:42 sin relata en primera persona los abusos que sufrió de pequeño en un refugio de montaña por parte de un cura que murió hace dos años la letra dice cosas como dónde Stabat unidos cuando mi piel tocabas donde estaba el mío cuando yo asustado callaba el material le cuenta a El Periódico de Cataluña que de pequeño se imagina

Voz 3 38:57 Eva al cura abusador común Cuervo como una vez oscura con su sotana que sobrevolaba sus camas y les ataba cuando dormía

Voz 41 39:04 eh

Voz 1727 39:09 perdona que dos historias de más antes determinará Allegri Pina a la madre de Nerón ha pasado a la historia como una Tirana malvada verdad bueno pues en realidad era una competente políticas diplomáticas

Voz 1620 39:21 sí lo leemos en El País hace referencia a una nueva biografía de la historiadora británica en más autos argumenta esta historiadora que la madre Nerón que fuera mana de Calígula ya esposa de su tío Claudio en realidad era una mujer con ambición y que eso fue considerado por los hombres de la época y por los historiadores pues una monstruosidad tácito por ejemplo la retrata como símbolo de corrupción depravación dice la historiadora si Agra Pines el hubiese permitido gobernar en su propio nombre habría dirigido bien Roma lo hubiera recordado como un buen emperador igual que hoy se recuerda a Marco Aurelio

Voz 1727 39:53 es la historia que describe quiénes son los vencedores hoy hace quince años nacía un imperio en una habitación de la Universidad de Harvard Facebook cumple quince años en pleno debate sobre si su voracidad empresarial va kilómetros por delante de su fibra moral

Voz 0456 40:09 en sus momentos más bajos de popularidad aunque no de ingreso de beneficios como viene recordando esta semana la prensa internacional hoy en The Independent Leo que Facebook hacia la gente menos feliz según un estudio de las universidades de Nueva York

Voz 1727 40:22 pues un estudio con casi tres mil personas que usaba

Voz 0456 40:25 en la red social más de quince minutos al día bueno pues ha demostrado que desconectar de la red varios días les hace sentirse mejor recuperar relaciones familiares amistades tener vida social en declaraciones al Washington Post un portavoz de la compañía responde a este estudio es uno de los muchos que hay y hay que tomárselo como tal es todo lo que tiene que hacer

Voz 1 40:44 venga

Voz 42 40:52 el contador inteligente bailen sabe que con veintidós grados vas a estar de cine para disfrutar de tus noches de series

Voz 21 42:55 hoy por hoy con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1 43:04 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas era el Rayo Leganés completa esta noche la jornada veintidós en primera de la que el Barça sale más líder todavía

Voz 1275 43:21 Anpe con seis puntos sobre el Atlético de Madrid que ayer perdió

Voz 1161 43:24 no cero con el Betis el gol de Canales de penalti con polémica también por un penalti claro no sancionado sobre Morata Setién no saben nada de ninguno

Voz 1881 43:31 he visto ninguna de las dos no lo se me han dicho que ha sido una mano la otra no comentaba nada no darse si ha podido ser penalti o no la verdad no se dedicó a jugar ha sido para que reclama no lo sé lo bueno ante una amoratado cinco en tanto te pones la verdad es que no

Voz 1161 43:47 terceros el Real Madrid ocho puntos anoche vencía tres cero al Alavés Benzema Vinicio sin Mariano marcaban buen partido del brasileño que mejora día a día

Voz 1835 43:54 sí sí estoy contento y llegar a Madrid que hace seis meses si ninguna persona maquinaria que ya estaría jugando me quedo contento por eso ahora disfrutar ese momento hoy se que trabaja no para mejorar

Voz 1 44:09 el a qué

Voz 1161 44:12 bueno ya veremos y Solari le premia con vuelan su buen estado de forma con la titularidad el miércoles en el Camp Nou en Copa del Rey aunque en el horizonte del próximo fin de semana protagonismo para el derbi para Courtois se las verá con la afición atlética en el Metropolitano el belga asume que no será bien recibido

Voz 44 44:25 espero que me pitan porque eso obviamente es algo pero yo lo respeto mucho a la afición al club porque estuve ahí tres años ganen trofeo siempre he dado todo por ellos pero que es interpretó mal porque lo que dije que me iba a motivar más a porque esas son los pitos pero obviamente no las que me tiran cosas a la cabeza yo creo que eso no hace tener fútbol

Voz 1161 44:43 además Villarreal dos Español dos Éibar tres Girona cero la jornada veintidós la cerramos esta noche a las nueve con el Rayo Vallecano Leganés Se lo perderán Elustondo por lesión además de los sancionados Vevey Comesaña en los locales muy fuertes en las últimas jornadas Míchel espera seguir con la tónica

Voz 9 44:55 la Liga está muy igualada cada victoria es importantísima para subir escalar posiciones pero la realidad es que son tres puntos importantísimos ante un rival que está igualado con nosotros

Voz 19 45:04 que no ganó en la ida uno cero muchos aspectos

Voz 9 45:07 positivos de de ganar el partido el rendimiento en casa está siendo buenísimo y tenemos que seguir por la misma Liz Taylor

Voz 1161 45:12 antes lo perderán también los lesionados y manos que dice Kelly Carrillo Pellegrino consciente de la importancia del encuentro el que pierda se mete en la zona de descenso

Voz 1530 45:19 bueno es un partido importante obviamente para los dos equipos sumar puntos en primera división en esta está muy difícil ganar los tres puntos también iba no yo creo que los dos equipos están buen momento va a ser un partido difícil para nosotros también va a ser importante mejorar nuestra producción sabemos con lo que no vamos a encontrar

Voz 1161 45:37 arbitrará el valenciano Martínez Munuera el Sevilla completa puestos Champions Getafe y Betis están en Europa Ligue el descenso es para Rayo Vallecano con este partido menos Villarreal Huesca y también la XXIV en Segunda A la misma hora Las Palmas Zaragoza falta del encuentro el líder provisional en Albacete un punto sobre el Granada ambos en ascenso directo promoción Málaga Osasuna y Alcorcón en descenso Extremadura Córdoba Nástic expulsado Reus

Voz 45 45:58 busca lo más vital no más dado que se sí dando ahora con más renta no compras la lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo cambias y conducta es lo último oferte Volkswagen renting consulta condiciones en qué punto es

