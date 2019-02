Hoy por Hoy (04/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:07 buenos días el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconocerá a Juan Guardo como presidente de Venezuela y hoy

Voz 1727 00:18 ese ese día el plazo ha terminado terminó anoche y anoche Maduro dejó claro en la Sexta que no piensa convocar elecciones presidenciales

Voz 2 00:25 pero porque la Unión Europea tiene que ir a un país del mundo que tiene que repetir su elecciones presidenciales qué porque no la ganaron su aliado de derecha en Venezuela mire suena no tiene déficit electoral nadie en el mundo puede venir a desconocer nuestra Constitución de funcionalidad ya tratar de imponer dos ultimátum

Voz 1727 00:42 de ahí no se movió por tanto el Gobierno de España se prepara para reconocer hoy oficialmente Aguado como presidente de Venezuela el presidente español Pedro Sánchez va a comparecer a las diez de la mañana en el Palacio de la Moncloa queda por saber cómo de potente y coordinado será hoy el gesto cuántos países más se van a sumar a este reconocimiento además de Francia Alemania y Reino Unido después que pues después España se enfrenta a una compleja situación diplomática y sobre todo los venezolanos enfrentan a la dificilísima convivencia de dos poderes ejecutivos simultáneo una situación que obviamente no puede durar mucho la llegada de la ayuda humanitaria hoy o en los próximos días va a poner a prueba a la cúpula militar venezolana Maduro rechaza esa ayuda Why do pide al Ejército que permita que llegue a quienes la necesitan además urgentemente y la comida y las medicinas tienen que entrar por la frontera con Brasil y Colombia que está controlada por los militares veremos qué pasa no hay día sin la amenaza de una intervención militar por parte de los halcones de Trump o del propio Trump que esta noche en la tele ha dicho que no la descarta así que como siempre le toca a Europa apelar a la razón y trabajar por las soluciones sin violencia

Voz 1727 02:20 es lunes cuatro de febrero y les vamos a contar en unos minutos las novedades que vamos conociendo sobre el último caso de violación múltiple a una chica muy joven además de sólo dieciocho años ha ocurrido este fin de semana en Sabadell ilesa avanzaremos también una sentencia sin precedentes en España reconoce la incapacidad laboral absoluta por las secuelas psicológicas de una agresión sexual que además Aimar

Voz 0027 02:45 además hoy comienza el juicio por el supuesto espionaje político entre familias del PP de Madrid pagado con dinero público del Gobierno regional hace una década

Voz 1161 02:52 seguimientos ilegales espionajes grabaciones

Voz 0027 02:55 seis miembros del equipo de seguridad el Gobierno autonómico y guardias civiles espiaron a rivales políticos de Esperanza Aguirre y los suyos a pesar de todo no habrá ningún político sentado en el banquillo de los acusados

Voz 1727 03:05 la huelga de los taxis de Madrid entra hoy en su tercera semana

Voz 1161 03:09 la gente está muy nerviosa ya hubo

Voz 4 03:11 abrió pero aquí desató la gente anima mal

Voz 3 03:16 que llevamos dos semanas sin ingresar sólo céntimo

Voz 1727 03:20 podemos no irá hoy a la reunión que ha convocado Izquierda Unida Madrid para pactar una candidatura conjunta con la plataforma de Rejón

Voz 0027 03:26 insisten los de Pablo Iglesias en que primero quieren dar forma a la candidatura de Unidos Podemos y después ya entablar negociaciones con más madre

Voz 1727 03:32 hasta treinta y cinco mil médicos enfermeros psicólogos que han hecho este fin de semana el MIR se toparon con errores en la plantilla

Voz 0027 03:40 pues de un año preparándose uno de los exámenes más importantes de su vida sino el que más el sábado cuando se enfrentaron a la prueba se dieron cuenta de que la plantilla de respuestas tenía fallos había Casillas repetidas y algunas faltaban

Voz 1727 03:51 esta madrugada

Voz 3 03:57 un Faith ha desatado una lluvia de fuego de cohetes monas

Voz 5 04:03 se calcula que casi doscientos millones de personas en todo el mundo han visto harán Levin cantando sin camiseta en una noche en la que se pagan cinco millones de dólares por un anunció hoy en la que se consumen más de un millón de litros

Voz 1727 04:14 la que ya de paso Sampe también se juega al fútbol americano no paso

Voz 1161 04:17 a tú dices de los patios que han ampliado además esta madrugada su leyenda trece tres no vengan patrios ha vencido a Los Ángeles Ramos en esta edición cincuenta y tres que se jugó en la planta y que ha sido el sexto título para la franquicia en su historia igualan el techo de campeonatos que tenía en solitario los Pittsburgh Steelers sexto anillo también para la dupla formada por el técnico Phil Bailey chic y el mítico Sombreidi que seguirá en activo con sus cuarenta y uno años aunque en esta ocasión el premio al mejor del partido ha sido para el receptor Julian Edelman de contamos los días que faltan para el año que viene Pepa nueva cita en edición cincuenta y cuatro Se Weiss

Voz 3 04:48 estar en Miami

de esta parece el temporal que ha cubierto de nieve muchas zonas de España durante todo el fin de semana Jordi Carbó y que viene buenos días

Voz 0978 04:59 en el anticiclón justo cuando sacaba una entrada de aire frío como la que comentas llegan los primeros días del anticiclón lo que pasa es que el aire frío se desploma y por eso ahora mismo hace mucho frío de las mañanas más frías de lo que llevamos de invierno ya está subiendo en Burgos seis bajo cero pero han llegado hasta los ocho grados bajo cero en Madrid el anden prácticamente toda la ciudad en Valencia seis grados cinco de media en la ciudad de Barcelona también en Palma de Mallorca o tres solamente en Sevilla temperaturas bajas ahora durante la tarde empezarán a subir respecto las últimas jornadas máximas de diez a quince grados básicamente porque va a hacer mucho sol sólo esperamos nubes en el Cantábrico con chubascos la segunda mitad de la jornada son las h5 las siete y cinco

Voz 1727 05:38 en Canarias

Voz 1727 06:51 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias algunos lo han dicho más tajantemente que otros pero ahora mismo hay nueve países europeos dispuestos a reconocer Aguado como presidente legítimo de Venezuela de esos nueve al menos la mitad pretende hacerlo hoy mismo España lideró hace una semana la idea de darle un ultimátum a Maduro Joy hoy expirado ya el plazo del Gobierno de Sánchez Se pondrá también a la cabeza del reconocimiento Aguado y el propio Sánchez lo dirá a las diez de la mañana en una comparecencia en Moncloa han Button buenos días

Voz 0127 07:22 buenos días será un reconocimiento de forma expresa y clara según La Moncloa Nicolás Maduro se dirigió a Pedro Sánchez anoche en una entrevista en La Sexta que se grabó el viernes

Voz 2 07:31 no aceptamos ultimátum de nadie como que yo le dijera a la Unión Europea le doy siete días para reconocer a la República Cataluña hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones ni acatamos órdenes Pedro Sánchez cometió un error ir peor que Aznar cuando se metió en Irak os hago te manche las manos de sangre junto a otro

Voz 0127 07:48 Maduro confirmó que va a seguir en el poder y no descartó que esta crisis derive en una guerra dice que ellos no darán el primer paso pero que sí trampa ataca responderán

Voz 2 07:56 si quieres la paz dice un adagio prepárate para la guerra a mi me gusta decirlo otra forma si quieres la paz prepárate para defenderlo

Voz 1727 08:04 aquí parece que Maduro ella está preparado porque contó que arma

Voz 0127 08:06 todo iba entrenado a casi dos millones de milicianos

Voz 2 08:09 nosotros somos como dice Rodríguez Zapatero como lo vietnamita luchamos hasta con las uñas

Voz 0127 08:15 además este mensaje a Juanjo Aído

Voz 2 08:18 en lo que está haciendo que un hombre joven que les quedan muchos años de lucha que la política no es un juego de muchachos que la política a nivel de Gobierno y de Estado exige mucha responsabilidad mucha sensatez

Voz 0127 08:30 el Gobierno español tiene ahora intención de implicarse en el Grupo Internacional de Contacto formado por países europeos y latinoamericanos para facilitar que se celebren elecciones en Venezuela en el plazo de tres meses gracias Ana sobre esas palabras

Voz 1727 08:42 de Maduro anoche con Jordi Évole le hemos preguntado esta madrugada en Hoy por hoy a la diputada opositora Mariela Magallanes

Voz 9 08:48 Nicolás Maduro ratificó lo que todos los venezolanos sabíamos que no quiere dejar el poder porque la pretensión de él es perpetuarse en el poder sin importarle la vida de millones de venezolanos están esperando la ayuda humanitaria porque no es justo que sigan muriendo venezolanos por falta de medicina o por falta de medicamentos

Voz 1727 09:10 también le hemos preguntado a esta opositora muy cercana agua ido por la amenaza de Trump de sus halcones de no descartar la intervención militar

Voz 9 09:17 más allá de los Estados Unidos quién es una amenaza para los venezolano Nicolás Maduro y su régimen tiránico tienen una amenaza para los millones de adultos mayores y de los niños que hoy están en riesgo su vida su crecimiento y su futuro la la parte de Nicolas

Voz 1727 09:36 Ana Terradillos enviada especial de la SER a Caracas Buenos días Ana

Voz 10 09:40 qué tal cómo se algunos días tú has comprobado en las

Voz 1727 09:42 últimas horas Ana como algunos grupos de la policía de Maduro tratan de mantener el apoyo social al oficialismo aunque sea por la vía del miedo

Voz 10 09:52 sí saltos exaltó Diario en su casa en parte concretos por ejemplo como o la favela de quitarle lo que ahora mismo están atemorizados Petare Pepa es la favela más latinoamericanos de los sitios más peligrosos del curso y mucha droga mucha delincuencia los sonidos que vamos a escuchar ahora son del viernes pasado tuvimos con personas que habían sufrido esta intimidación estos asaltos a su pasa por parte de las FAES que son las fuerzas especiales de la policía es duro

Voz 0277 10:21 el seis veces fue el admitió para acá no sé con qué hay tensión porque de aquí vivo sola toda convivencia pide verdad asume tiene consternada porque primera vez gemidos yo tengo diez años se vivirá por primera vez que yo bebo tu situación señora tranquilo deparan tenía todo temas de calado vinieron esta mañana para acá a mí no me tumbaron

Voz 10 10:49 el objetivo es atemorizar a la población que sobrevive con esas cajas a las que reparte el Gobierno Ike comienzan a rebelarse porque pasan hambre esa es la clave está en la manifestación pechó de sábado recoge caja pero luego se corona en la manifestación del sábado hablaron sabe que sus aliados nacionales al menos de momento eso el y los pobres sino sigue contando con el apoyo sabe también que podía comer su caída

Voz 0818 11:12 luego tuvo que intimida el pueblo intimidad Alba para que el Barreno baje porque bajando el barrio todos los barrios bajando a las calles y salen a las calles se pone pero osea es como para que el presidente presidente tire la toalla Hay cierta el mandato

Voz 10 11:33 la situación es tan complicada que ahora mismo los conocidos como ojalá los dos delincuentes son los que te quitan a estos barrios sostenidas por los vecinos antes ahora son sus protectores que a veces no va a centenares de que alguien de la cárcel para controlar la seguridad de votos barrios que Caracas de cambio de ventas se rebelan contra el régimen cobros vamos mejor de esta población

Voz 12 11:55 que en el ayer fueron jóvenes que apoyaban al Gobierno grupos que el Gobierno creó para la represión de la Comunidad para que controlarán todos hoy son la misma gente que ya no está con el Gobierno porque también están pasando hambre el Gobierno les prometió a ellos que se cuidaban los barrios que se controlaban los barrios eran las iban a llevar con lo iban a dar comida

Voz 11 12:16 a le iban a dar automóviles

Voz 10 12:20 los malandros no han querido ser grabados prepara hemos querido hablarles porque la policía miembro del futuro Irán pero te cuento que fueron ellos quienes dejaran entrar ahí empezar ellos que durante todo el recorrido

Voz 1727 12:32 en esta favela uno

Voz 10 12:33 la Pepa que impresiona la verdad

Voz 1727 12:36 imagino que si en los próximos días incluso en las próximas horas Ana se va a poner más a prueba que nunca la lealtad de muchos militares a Maduro porque tienen que decidir si dejan pasar la frontera la ayuda humanitaria de alimentos y de medicina que ha pedido o ha ido que rechaza todavía Maduro

Voz 10 12:53 sí vamos a ver cómo reaccionan los militares la ayuda humanitaria está preparada para que impiden que eras de Brasil y Colombia que son zonas inundadas por el ejercito un par de datos nuevos parece ser según confirman a la SER fuentes diplomáticas que en EEUU es repartir ayuda humanitaria por las diferentes fronteras pero a la vez de tal forma esto es en su sitio y a la vez la comida entre kurdo otra frontera otro dato no se quiere utilizar a la iglesia ya las organizaciones sociales para que se encarguen de eso de cruzar la frontera con lo cual el enfrentamiento sería entre los enviados de la iglesia de esas organizaciones sociales y dos militares decir nunca se cruzaría en esto militares sino que serían esos agentes de la Iglesia quiénes serían con los militares que puede pasar si las estas armadas impiden el paso sería un paso más en su apoyo a Maduro y se enfrentarían pues eso muy encima muy directo de forma muy directa con el polo desde luego la foto sería feísmo a ese centro de los militares intentando que la convidado entrase si acepta que la paz se acepta que ayuda humanitaria pasa por eso solteras la caída de Maduro se podría se podría acelerar

Voz 1727 14:00 Ana Terradillos en directo desde Caracas gracias a

Voz 10 14:04 gracias un abrazo

Voz 3 14:07 sabía usted

Voz 14 14:32 hay quienes defienden que está bien

Voz 3 14:35 hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 15 14:40 tú qué piensas

Voz 3 14:44 en Opel estamos de aniversario para celebrar nuestros ciento veinte años llegan las ciento veinte horas de Opel Beni disfruta de ofertas exclusivas y condiciones únicas en toda la gama de B

Voz 1727 14:55 date prisa aprovechan las últimas cien

Voz 3 14:57 esto veinte horas del mes estrena tu nuevo Opel a un precio de aniversario te esperamos en la red de concesionarios Opel buenos días en el sorteo del sueldo delfines

Voz 1 15:07 semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 16 15:16 diez mil ochocientos sesenta y cinco serie tres

Voz 1727 15:22 uno

Voz 1 15:23 asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 3 15:48 con Pepa Bueno creo que se me ha ocurrido buena pinta tienen muy buena pinta la gente quiere meterse en Internet el eso va a consistir en Facebook te hablo de coger la vida social de la Universidad colgarla en la Red hoy se cumplen quince años de este momento que recogía la película

Voz 1727 16:06 la red social el día en que Mark Zuckerberg un grupo de alumnos de Harvard lado estaban Facebook nació como un proyecto universitario y hoy una década y media después tiene dos mil trescientos millones de usuarios activos en todo el planeta y un valor bursátil de cuatrocientos setenta y seis mil millones de dólares pero pero la adolescencia no está siendo fácil tampoco para Facebook Isabel buenos días Díaz la red social cumple quince años pero lo hace sumida en un conjunto de escándalos y con un gancho cada vez menor en buena parte de su público

Voz 17 16:42 sí aunque Facebook ha cerrado dos mil dieciocho con un treinta y nueve por ciento más de beneficios no se ha librado de batacazos en el más grave el veintiséis de julio sus acciones perdieron el diecinueve por ciento de su valor arrastradas por los escándalos

Voz 18 16:53 a del crimen que el goles de email

Voz 1505 16:56 como el de Cambridge analíticas a filtración masiva de edad

Voz 17 16:59 dos que luego usó la campaña de Trump y que además obligó al fundador de la empresa comparecer en el Congreso estadounidense y a pedir perdón no ha sido la única polémica el New York Times ha publicado que Facebook compartió sin permiso datos de sus clientes con empresas como Apple o Netflix Suker ver al frente a la hora de regular la protección de datos ha anunciado además cambios en sus algoritmos para reducir el contenido

Voz 1727 17:24 tal y las peñas

Voz 17 17:27 es que también circulan en la red social del siglo XXI

Voz 1727 17:29 las elecciones de Estados Unidos en el Brexit por ejemplo Manuel Jabois admite influye todo esto has dejado utilizar Facebook

Voz 1389 17:36 no utiliza este algún día lo utilicé mucho saque luego ya cuando tienes más de cinco mil amigos se convierte en una página publica sólo te deja colgar tus mierdas sillas pero no puedes cotillear por lo tanto pierde un poco lo divertido no no no no puedo ver los muros de los demás

Voz 1727 17:53 lo que tú querías hacer esta mañana oír hablar de Facebook era hacer un par de reflexiones sobre la enganchada que han tenido este fin de semana Vox guionista Borja Cobeaga el partido de extrema derecha que no fue invitado a la gala de los Goya animaba a los cineastas españoles hacer esto es literal alguna película sobre la gloriosa historia de España por ejemplo sobre Blas de Lezo cuando los periodistas le preguntaron a Cobeaga porque no escribiría un guión sobre este marino guipuzcoano que defendió Cartagena de Indias frente la armada inglesa el Cobeaga respondió así

Voz 19 18:31 porque es que últimamente se basa en las expectativas de los fans o de Ana Bono vamos una historia sobre ese con visado de mediado

Voz 1389 18:49 a ti qué te sugieren todo esto bueno conquistador conquistador no era Vox también dijo que el que el cine español se quedase con sus bodrios después escuchar esa esa respuesta que ellos seguirían viendo Good bueno Rascal no valen los primeros veinte minutos

Voz 1727 19:03 a Mel Gibson son a Mel Gibson hay que verla entera

Voz 1389 19:06 en no valen los primeros veinte minutos de Gran Torino hay que

Voz 1727 19:08 el delantero ha dicho lo cual

Voz 1389 19:11 lo que Blas de Lezo sí que tiene un peliculón encima como Blas de Lezo la mitad de los héroes militares españoles de la historia bueno decía esos historiadores de Martes y Trece España no acaba donde empieza el mar Aybar caspa seguir no bueno fue un imperio en este país no pero ahora somos un país del montón y las películas sobre Blas de Lezo las películas de las grandes batallas españolas de sus grandes derrotas de sus conquistas de cómo fuimos también perdiendo sangre vida países hasta mil ochocientos noventa y ocho son producciones muy caras no tenemos dinero para producir nuestro pasado lo tiene Estados Unidos lo tiene Gran Bretaña pero nosotros perdimos la historia es algo muy poético y muy triste pero no podemos darnos el lujo de recordarnos en la pantalla grande yo haría una película sobre eso sobre cómo al no poder conocer nuestro pasado Netflix lo tenemos que conocer en las bibliotecas

Voz 1727 20:01 cómo nos vamos a fiar de ti para nada si propone ver Gran Torino entero

Voz 20 20:05 en grande Uriel digerirlo

Voz 1727 20:09 un beso

Voz 1389 20:10 un beso grande hechas dijo Sacchi de Endesa

Voz 1727 20:13 harías

harías

Voz 1161 20:37 la gente está muy nerviosa

Voz 4 20:39 Sancio pero él está aquí besando a la gente anima más muy mal porque hay una hay una

Voz 1161 20:47 con una inacción total parte totalmente por parte de la Administración local Comunidad de Madrid no ha querido centrar con nosotros a negociar propuestas

Voz 1275 20:59 riesgo ayer se manifestaron por el centro de Madrid hoy esperan poder sentarse de nuevo con la Comunidad para analizar la última propuesta de reforma del sector de las VTV que el pasado jueves presentaron en Sol una propuesta de mínimos donde abandonan todas las líneas rojas y aceptan que sean los ayuntamientos los que regulen la pre contratación la Comunidad lo tiene claro no aceptará dicen ninguna propuesta que suponga la desaparición de sector de la súbete Rosalía Gonzalo consejera de Transportes en declaraciones a la SER

Voz 1727 21:26 como administración lo que nosotros debemos

Voz 21 21:28 debe ser una administración siempre colaboradora pero firme y en esta ocasión me temo que no no está optando se por las opciones de la convivencia entre ambos sectores y en consecuencia nosotros no vamos a rectificar lo que ha sido siempre nuestra máxima que es la convivencia

Voz 1275 21:47 y esta semana se espera en los juzgados de Madrid un auténtico desfile de exaltos cargos del PP venidos a menos Esperanza Aguirre Ignacio González Francisco Granados van a declarar como testigos en el caso del espionaje político de los seguimientos a compañeros de partido

Voz 22 22:02 te hace más de una década auxiliarle

Voz 1 22:04 dado

Voz 23 22:06 bueno yo ustedes han llamado aquí a otras personas que no tiene nada que ver con el ese espionaje el señor Cobo y hay un procedimiento judicial en el Juzgado cuarenta y siete

Voz 1275 22:16 los implicados en este asunto que hoy llega a juicio han pasado ya por la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea hay seis imputados ningún político un funcionario público tres guardias civiles y dos agentes de la Policía Nacional la Audiencia va a determinar quién dio las órdenes para estos seguimientos donde fueron supuestamente espiados entre otros la mano derecha de Gallardón Manuel Cobo y el exconsejero Alfredo Prada o la ex presidenta Cristina Cifuentes y ya son cuatro los precandidatos que van a pelear por convertirse en cabeza de cartel del PSOE a la Alcaldía de Madrid y la última en sumarse es la psicóloga Marlins Gonzalez militante de la agrupación de Chamartín Manuel de la Rocha otro de los precandidatos ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que sea neutral Illa invitado a acudir a su acto de presentación el próximo diecinueve de febrero quiere sentirse igual de arropado que Pepu Hernández al que buena parte del PSOE acompañó ayer en su puesta de largo en el teatro de La Latina el presidente Sánchez defendió su apuesta por el ex seleccionados

Voz 1722 23:08 cuando el Partido Socialista en Madrid ha presentado un tándem de Gabilondo YPF tan competitivo tan motivador tan representativo de lo mejor de la sociedad madrileña cuando yo lo digo nunca así que vamos a hacer lo posible en este proceso de primarias

Voz 1275 23:23 ya la izquierda del PSOE Podemos será baja este lunes en la reunión convocada por Izquierda Unida para acudir bajo las mismas siglas a las urnas titulares con Virginia Sarmiento haremos prefiere negociar esa lista unitaria de manera individual para reconstruir antes su candidatura de Unidos Podemos e Izquierda Unida se reunirá con representantes de más Madridec El Supremo rebaja multas de mil trescientos euros las condenas de cárcel de dos policías nacionales por dar una paliza de detener ilegalmente a un joven en un párking de la calle con Madrid la sentencia reconoce que le agredieron sin razón la Policía Municipal de San Sebastián de los Reyes investiga la intoxicación de varios perros en las calles de esta localidad desde el Ayuntamiento sospechan que han podido ingerir algún tipo de sustancia situada en la vía pública y que podría ser algo intencionado una exposición la desde hoy treinta obras de Eduardo Chillida en Madrid la Galería Guillermo de Osmar coges culturas gravitación es Colás o dibujos del artista tras cinco años de trabajo para recopilar las obras

Voz 1161 24:20 dice acerca el Barça tenía el Atlético se aleja

Voz 1275 24:23 Sampe buenos días buenos días después de los resultados

Voz 1161 24:25 Jornada veintidós perdía el Atlético uno cero con el Betis en Sevilla con gol de Canales de penalti y otro claro no señalado sobre el debutante Morata victoria de los de Solari tres cero sobre el Alavés María

Voz 18 24:34 a inicios y Mariano en el horizonte el derbi del metropolitano el próximo sábado en el que Courtois sabe que no va a ser bien recibido

Voz 25 24:40 espero que me pitan porque eso obviamente es algo pero yo lo respeto mucho a la afición al club porque estuve ahí tres años gane trofeos siempre he dado todo por ellos que se interpretó mal porque lo que dije que me iba a motivar más a porque esas son los pitos pero obviamente no la que me tiran cosas en la cabeza yo creo que eso no hace tener

Voz 1161 24:57 Ball en el Atlético es segundo a seis puntos del Barça el Real Madrid tercero ocho el Getafe quinto en puestos de Europa League leganense empatado a veintitrés puntos con el Rayo aunque sólo los de Vallecas están en descenso hoy se enfrentan precisamente en Vallecas desde las nueve de la noche veintiuno cero el Lega en la ida

Voz 1275 29:27 éxito de sucederá mundiales no va anuncia nuevas fechas y Madrid está entre ellas la banda irlandesa presentará su primer disco en siete años

Voz 3 29:34 el próximo catorce de febrero en la sala La Riviera menos un grado tenemos hasta ahora en la Gran Vía

Voz 1727 30:10 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 20 30:14 que a Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:20 noticia que les cuenta la Cadena SER sentencia pionera en España que establece que las secuelas psicológicas de una violación si puede motivar la incapacidad laboral total el tribunal

Voz 0027 30:31 peor de Justicia de Castilla y León la acaba de reconocer a una mujer que fue violada hace más de veinte años y a la que desde entonces el terror a cruzarse con un desconocido en determinados lugares le impide trabajar Alberto Pozas fue violada en Zamora en mil novecientos noventa y siete el estrés postraumático crónico

Voz 26 30:45 seguía hay veinte años después miedo al sonido del timbre a cruzarse con alguien por la escalera miedo a tener que tratar con un desconocido unas secuelas que ahora se traducen en la incapacidad total para trabajar reconocida por la justicia primero por un juzgado de Zamora y ahora en firme por el Tribunal Superior de Castilla y León los jueces reconocen que lleva veinte años padeciendo un calvario psíquico y que no puede desempeñar ningún tipo de actividad laboral Rebeca Vaquero es abogada

Voz 34 31:09 pues esperemos que esto sirva para abrir el camino a otras personas que se podrán encontrar en esta situación es que la aceptación psicológica o no es un momento sino que puede perdurar durante siempre durante mucho tiempo

Voz 26 31:20 Fuentes de la Sala de lo social del Tribunal Supremo Nos cuentan que nunca han estudiado un caso de estas características son seis

Voz 0027 31:26 los detenidos en Sabadell por la supuesta violación múltiple a una chica de dieciocho años el sábado por la noche los investigadores creen que tres hombres abusaron de la joven y otros tres fueron cómplices porque no hicieron nada para detener la agresión ocurrido en una nave abandonada que ya había sido foco de problemas en los últimos meses Joan Bofill gran

Voz 0931 31:42 hola el relato de los hechos empieza la madrugada del sábado al domingo después de salir de fiesta la chica de dieciocho años sin saberse todavía porque eh acabó en una nave industrial abandonada allí es donde varios hombres la agredieron sexualmente después la chica pudo huir del lugar de los hechos porque una pareja que pasaba por allí con su coche la ayudo Illa llevó a la comisaría es allí donde denunció lo que le había dado la Policía Local detuvo a estas seis personas tres de ellas por violar la otros otras tres personas por mirar no hacer nada donde paso fue en esta nave que estaba ocupada en el barrio de canceló desde hace más de un año según los vecinos que cuentan que en los últimos meses allí hacían fiestas que habían sido víctimas de robos e intimidaciones que ya habían denunciado por cierto a la policía se trata de que el carné la gente tenía miedo de pasar por esa calle por esta gente dice Carmen Fargas de la asociación de vecinos en la Agencia Catalana de noticias esta tarde días ha convocado una protesta frente frente al Ayuntamiento para rechazar esta presunta violación mientras los Mossos ya han asumido la investigación Se espera que vayan tomando declaración esta mañana a los detenidos

Voz 35 32:47 dedicado las tercio este Marta hizo cuál es esta la hemos visto ya

Voz 3 32:50 venga tenga las versiones originales a las bajadas

Voz 35 32:53 de hecho reales dedicado a todas las familias

Voz 20 33:14 buenos días buenos días a todos Maduro ha pegado a su espalda a la pared desde ahí inmóvil espera acontecimientos en la entrevista de ayer noche en Salvados se vio que no descarta que dichos acontecimientos puedan ser sangrientos Eslava la naturalidad con que consideraba esa hipótesis aunque más la el haba escucharle decir que el pueblo ya se está armando mientras Donald Trump insistía en la CBS en que el uso de la fuerza militar en Venezuela continuaba siendo una opción de todas formas paródico Washington antes de cualquier intervención de esa naturaleza piensa actuar en dos direcciones menos cruentas pero contantes y sonantes por un lado con sanciones a la petrolera venezolana Figo con sede en Texas y por otro apoyado Gay dos de la forma más visible y popular que cabe atendiendo su requerimiento de ayuda humanitaria o ayudó al que es

Voz 1727 34:00 la reconocerá hoy como presidente en casi nada

Voz 20 34:03 un supuesto puede prever Maduro en casi ningún supuesto puede ganar pero ayer noche dejó claro que va a oponer resistencia por eso aunque la creciente presión internacional genera una sensación de inminencia de desenlace próximo tengo la impresión de que con Rusia y China respaldando a Maduro podríamos encontrarnos con un conflicto enquistado en un los equilibrios de tensión una nueva guerra fría casi caliente que por cierto se va fraguando con más elementos cada día el último ha pasado bastante ha advertido para mi sorpresa la semana pasada Washington suspendió su participación en el pacto que vela por el control de armas nucleares de alcance intermedio desde hace décadas anteayer Rusia respondía que reanudaba la fabricación de nuevos misiles Guerra Fría guerra caliente en Venezuela lo que no se ve es por dónde podía llegar la paz

Voz 40 36:04 hola buenos días agobiado por lo que pagas Portu seguros bueno esto se acabó no puede ser que te agobia es perder todos tus seguros en la misma compañía y aún así pagar de más está claro lo que tienes que hacer es mutuo arte que es vende yo te a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinerito lleva a cualquiera de tu seguros a la mutua y te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en Mutua punto es vamos motu AT en Hoy por hoy

Voz 1727 36:36 a las ocho y treinta y siete minutos de la mañana las siete en DST en Canarias tertulia de lunes con Mariola Urrea hoy aquí mi lado Radio Madrid buenos días hola buenos días Pepa que tan profesora de Derecho Internacional Público de Unión Europea la Universidad de La Rioja Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días

Voz 3 36:54 buenos días El desorden de tu nombre no el desorden

Voz 1727 36:57 de esta tertulia es Lula no están los de los lunes no están donde suelen los de los lunes esto va como el mundo bienvenido en cualquier caso

Voz 18 37:06 los caos en la cubana

Voz 1727 37:08 aquí el faro de Occidente el único que lo cambia cada lunes en Radio Galicia Antón Losada bos días os lo de amigos basado caso lavadora profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago Pedro Sánchez va a comparecer a las diez de la mañana nos fuimos a la cama sin saber qué formato tendría hoy esa conocimiento de guardó como presidente legítimo de Venezuela bueno será una una comparecencia a las diez de la mañana del presidente del Gobierno La Moncloa in la duda está en qué pasará después porque además de España casi una decena de países europeos se prepara para hacer lo mismo hoy o en los próximos días después de que anoche terminará el plazo que se le dio a Maduro para que convocara elecciones presidenciales porque como saben la comunidad internacional buena parte de ella no reconoce las presidenciales en la que renovó mandato no sólo no lo ha hecho lo de la convocatoria sino que insiste en que todos eh son meros títeres te trampa todos los que le piden que haga una nueva convocatoria de elecciones presidenciales Luis Pastor corresponsal comunitaria que capitales van a reconocer hoy agua ido va a ser un movimiento muy coordinado

Voz 0738 38:17 bueno aquí estamos muy pendientes de recuento sabéis que en la Unión no hay unidad pero lo que sí se espera es que el reconocimiento sea lo suficientemente amplio como para hacer olvidar los problemas internos no sea que aquí están también pendientes del recuento y esperando que al pre anuncio de España de Alemania iré Francia se unan además de quiénes están ya en el grupo de contacto como Portugal o Suecia otros gobiernos europeos que desde el este impidan la imagen de una fractura interna condicionada por influencia rusa y más cuando se desconoce exactamente qué implicaciones el reconocimiento sobre el terreno y si las tensiones entre oposición y gobierno van a necesitar de otros gestos a nivel europeo al margen del del Grupo de Contacto cuyo trabajo para impulsar elecciones como sabéis llega condicionado por el tiempo noventa días imposibilidad de media

Voz 1727 39:03 cualquier novedad Nos cuenta será el programa Griselda hasta los

Voz 1322 39:06 pues ahora hay varios asuntos fin apetecibles

Voz 1727 39:09 comentaré en torno a estas a en torno a lo que está pasando por un lado que la unidad europea no es posible entre otras cosas porque Italia Italia ese niega el reconocimiento Antón presionada presionado siguiendo la estela de Moscú

Voz 0199 39:25 es que no tenemos que olvidar que aquí no sólo se está resolviendo en jugando en la cuestión venezolana sino que se está jugando un tablero en el tablero el equilibrio de poder mundial Venezuela atesora seguramente la mayor reserva petrolera del mundo tiene una posición geográfica estratégica es una maneja ahí defiende desde el régimen bolivariano Un discurso completamente alternativo a la ola que en estos momentos recorre América Latina con bajo los ciudad de Trump del discurso por detrás con personajes como sonar hoy es lógico que haya este tipo de de divisiones no aparece es otro ejemplo más de que muy poca gente está pensando realmente en lo en cómo ayudar a los venezolanos a salir de la situación terrible en la que se encuentra un país dividido dado de esta de esta manera no yo lo que echo de menos es que alguien esté trabajando en la única solución posible el puede reconducir hacia la democracia que es mediar entre entre las dos partes entre los dos bloques que han conformado en la sociedad porque Maduro gustará más os gustará menos perro representa una parte importante de la sociedad venezolana como es el el chavismo mediar entre esos dos bloques y pactar una solución unas elecciones pero no las elecciones y más porque eso no va a arreglar nada han tenido lo decía ayer Maduro veinticinco elecciones en mente el sino las las reglas de esas elecciones y sobre todo pactar que se van a aceptar los resultados porque ese es el problema de los venezolanos han votado varias veces el problema es que no acaban de aceptar los resultados cuando gana unos de los otros no lo aceptan y cuando ganan los otros los otros tampoco los acepta no yo lo que echo de menos y en papel que yo creo que debería estar jugando la Unión Europea

Voz 1727 41:11 qué crees que no está jugando con el grupo de contacto que auspicia con México con Uruguay

Voz 0199 41:15 yo el puede que lo esté jugando pero al mismo tiempo está haciendo algo que yo no acabo de entender muy bien cuál es la finalidad que es que eh lanzarse dar un plazo de ocho días es difícil mediar dando ultimátum presentarte como mediador cuando acabas de dar un ultimátum genera poca confianza pues el el el reconocer a agua ido yo no sé exactamente qué es lo que se está reconociendo no el por un lado te presentas como mediador pero al mismo tiempo da son ultimátum me dices que si no aceptas determinadas condiciones Barça

Voz 18 41:50 es reconocer al otro

Voz 0199 41:51 hombre para presentarse como mediador yo creo que hace falta algo más de neutralidad

Voz 18 41:58 sí yo la verdad es que Italia no sobra sumó por por las razones de la explosión de Rusia pero hay muchos más Pays europea que no se han sumado lo cual es preocupante no la falta de unicidad o de unidad en la política exterior europea no celebramos yo por lo menos célebre que Pedro Sánchez no no tomará una decisión individual a la espera de una posición común de la Unión Europea y es una pena que no haya llegado hombre es verdad que los países más importantes son los que lideran esta posición no pero pero no ha sido una posición unitaria Lugo hombre yo Antón Un pequeño matiz yo estoy convencido si coincido contigo en que cuando se produjo la génesis del chavismo tenía una base social muy importante no muy importante por los problemas previos en Venezuela entre otros la corrupción de sus gobiernos llamadas no pero yo creo que a lo largo de estos años especialmente de los últimos esa base social se ha perdido no yo creo que hoy no es verdad o no es del todo cierto que la sociedad venezolana esté dividida yo creo que está por un lado la sociedad venezolana

Voz 26 42:59 luego el poder el poder de Maduro y apoyó por por el poder militar no que hoy creo que no cabe habla

Voz 18 43:06 dar de una sociedad venezolana dividida y las manifestaciones últimas yo creo que son bastante reflejos

Voz 1505 43:11 entonces sí que es verdad que el chavismo tuvo mucha base social

Voz 18 43:15 yo creo que el madridismo si se me perdona

Voz 1505 43:18 la Bruce no la tiene no yo antes de entrar en la realpolitik como profesora de Derecho Internacional dejadme que apunte dos pinceladas teórica sobre la cuestión no que yo creo que son claves y las estamos dejando de lado en primer lugar el derecho en el campo el día C internacional el reconocimiento de gobiernos no es una práctica jurídica es simplemente un posicionamiento una pauta política el derecho internacional es neutro a los cambios debe ser neutral los cambios políticos internos de de un Estado eso no quiere decir que esos cambios políticos internos en un Estado no tengan relevancia internacional pero en principio el derecho internacional no se ocupa del reconocimiento de gobiernos y ahora vamos a la práctica española en término de reconocimiento de gobiernos España nunca reconocido gobiernos por ser más precisa hasta donde yo sé puedo estar equivocada pero hasta donde yo sé sólo ha habido un reconocimiento de gobiernos en la historia de la política exterior de España reciente fue en mil novecientos setenta y tres y lo hicimos en el caso de que el Gobierno la República Popular de China lo que provocó la necesidad de retirar otro embajador en Taiwán dado que la República Popular de China obviamente no reconocía la subjetividad internacional de Taiwan sino que lo reconocía como una auto no como una provincia un un un territorio no autónomo esto es importante porque sino no perdemos Maduro han igual airoso en los intereses de unos las pretensiones de otros la bonhomía de todo el mundo en esas alabanzas a la democracia que la queremos llevar cueste lo que cueste indicó que la finalidad no justifica los medios entonces yo sé que el derecho internacional será el gran perdedor de esta historia pero me parece imprescindible partir de aquí porque el derecho internacional sobre las reglas que nos hemos dado las naciones para que el imperialismo para que los poderosos nos impongan siempre que les parezca pertinente y oportuno llevar bajo una buena causa la democracia la injerencia en los estados y estamos hablando de una injerencia en Estados terceros la cuestiones nosotros queremos participar en qué

Voz 1727 45:31 eh

Voz 1505 45:32 en la injerencia o en qué porque la mejor defensa de la democracia hay respetar el derecho internacional

Voz 17 45:38 hoy

Voz 1505 45:38 eh muy contenta de escuchar al presidente a ver qué dice ya ver cómo se manifiesta ese recorrido a las diez lo vamos

Voz 1727 45:46 a escuchar en directo a Sánchez y cuento con vosotros para analizarlo inmediatamente después en cuanto termine esa comparecencia pública del presidente tú crees porque esto es muy interesante esto que planteas más Mariola tú crees que un reconocimiento como el que rural probable mente va a venir en las próximas horas y un reconocimiento en cascada tú crees que eso vulnera el derecho internacional

Voz 1505 46:07 reconocimientos prematuros

Voz 41 46:09 me y no es el caso

Voz 1505 46:12 ejemplo de EEUU el pronunciamiento de la OEA el pronunciamiento del grupo de Lima que duda cabe que el reconocimiento prematuro es visto por la doctrina como un elemento de injerencia en un estado en un estado tercero

Voz 18 46:28 Mariola de desde la desde el desde alumno la profesora en materia penal alas si así que se puede hacer el derecho internacional cuando cuando eficientes asiste a una masacre de una sociedad civil por un tirano cuando

Voz 1505 46:42 si estuviéramos en ese presupuesto que tú señalas una masacre de un tirano a una población que desconozco si esa es la realidad de Venezuela como hipótesis pues las reglas del derecho internacional son son precisas se puede erosionar el principio de no injerencia para poder intervenir pero requiere autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Voz 26 47:07 creado una doctrina moderna

Voz 1505 47:10 veinte de injerencia positiva por así decir que es la responsabilidad de proteger pero esto no lo decide una potencia solo y aislada me seguridad consolidado

Voz 18 47:19 dónde puede ser vetado por cualquiera de los cinco

Voz 1505 47:22 me preguntan las reglas son las reglas de juego no nos bastan las reglas del juego podemos vulnerar las pronto sería conveniente señalar que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa al margen de las reglas que nos hemos dotado la comunidad internacional esto es lo único que yo pido

Voz 26 47:38 a mí me gustó devolver un momento a Venezuela vamos a volver a Venezuela vamos a bajar el balón al suelo

Voz 1727 47:43 sí pero vamos a hacer una bolsa primero son las ocho y cuarenta y ocho siete y cuarenta y ocho en Canarias

