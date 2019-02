Hoy por Hoy (04/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 4 00:22 bueno el paro registrado ha subido en ochenta y tres mil personas en el mes de enero

Voz 5 00:28 pero Rafa Bernardo buenos días buenos días ochenta y tres mil cuatrocientas sesenta y cuatro personas más en las listas de paro registrados esto hace que el total de parados registrados alcanza los tres millones doscientos ochenta y cinco mil mientras la afiliación a la Seguridad Social baja en doscientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco afiliados así que el total de cotizantes ocupados retrocede hasta los dieciocho millones ochocientos diecinueve mil

Voz 4 00:49 gracias Rafa enseguida ampliamos esos datos y la actualidad Aimar sigue hablando de Venezuela

Voz 0027 00:54 Pedro Sánchez anunciará dentro de una hora en La Moncloa que España reconoce a Juanma como presidente del país de Venezuela desespera que lo largo del día lo hagan otros países europeos entre ellos Francia Alemania y Reino Unido de hecho en Francia suministro Exteriores acaba de decir ya pide de ha sido alto ello tiene la capacidad y legitimidad para organizar unas nuevas elecciones en vena suela por cierto que esta noche Nicolás Maduro se ha quedado sin uno de los apoyos que tenía entre los gobiernos latinoamericanos el del Salvador allí se ha celebrado elecciones Si el partido del Gobierno ha quedado relegado al tercer puesto será Najib o le un publicista que se define como antisistema quien lleve las riendas del país a partir de ahora esta mañana comienza en la Audiencia de Madrid el juicio por el espionaje político en el PP de la Comunidad hace ya una década es espió supuestamente con dinero público a rivales de Esperanza Aguirre dentro del partido aunque hoy ningún político se sienta en el banquillo a las puertas de la Audiencia está Alfonso Ojea Alfonso buenos días

Voz 0089 01:46 qué tal buenos días Aimar diez años los pues en efecto el caso espían llega a la justicia lo con seis acusados al frente el ex policía Sergio Gamón y otros colaboradores Gamón fue nombrado por Esperanza Aguirre director general de Seguridad atención de una autonomía la madrileña que no tiene competencias en Seguridad presuntamente desde esa dirección general se ordenaron seguimientos apolíticos del PP entre ellos Alfredo Prada o a Manuel Cobo

Voz 0027 02:11 escuchen a Jaime él es uno de los treinta y cinco mil médicos enfermeras psicólogos que este fin de semana hicieron el MIR y que se encontraron con que la plantilla

Voz 6 02:18 ya de respuestas el examen tenía fallos la plantilla de respuestas algunas casillas estaban repetidas y otras faltaban

Voz 7 02:25 tuvo varias paradas Se llamadas de atención por parte de los los vocales como hubo gente que corrigió el número de la pregunta en la plantilla pues hubo que preguntar al ministro

Voz 8 02:34 serios iba a haber algún problema a la hora de corregir la plantilla en todas y que bueno fue un micro caos añadió un poquito más de nervios a los que ya teníamos

Voz 2 02:48 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:58 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1280 03:02 hola qué tal muy buenos días a todos convence no hay dos casas iguales justos plan colores blanco norte va a venir muy bien que te gusta consultar hasta el último detalle al poner la mesa con el mantel y las servilletas a juego o que te encanta sequía arte cuando sales de la ducha con una toalla XXL de algodón egipcio y de rayas o a los que disfrutéis poniendo el dormitorio con todos los muebles Blanc litos a juego y su cabecero tapizado en blanco color encuentras todo esto hay mucha más nórdico con su sabanas tropicales las confrontadas una mantita para tirarte en el sofá a ver pelis en blanco olor de El Corte Inglés hay tantas opciones como personas por eso tienen toda la variedad en colores estilos tamaños y diseños de textil de Caamaño decoración inmuebles de dormitorio hasta con un cincuenta por ciento de descuento date prisa sólo hasta el veintiocho de febrero Home tu hogar a tu gusto en El Corte Inglés hasta luego blanco colores

Voz 9 04:07 en América

Voz 6 04:08 título de ayer en una entrevista a la

Voz 1623 04:10 la visión española al programa salvado quedo Candela en su entrevista en la de esa llamará eh no se pierdan entrevista el vendía de hoy en el capítulo

Voz 9 04:23 zarpazo vamos poniendo las piezas en su sitio habremos reconocimiento formal

Voz 1505 04:28 para que este Gobierno autogobierno

Voz 1623 04:31 a dar en Venezuela hay un solo presidente

Voz 10 04:35 le voy a decir la verdad

Voz 7 04:38 muy estamos más curtido

Voz 10 04:42 es la verdad que el último día vamos a seguir gobernando todos los días

Voz 11 04:51 aquí vamos

Voz 7 04:58 creo que muchos de la eficacia del Gobierno

Voz 1 05:01 el último disco

Voz 1623 05:06 celebrándolo primero veinte años de esta Constitución

Voz 10 05:09 Mariana veinte años conspirando

Voz 12 05:17 verdad

Voz 10 05:23 último

Voz 1623 05:25 no la bolivariana aluda a la al astro

Voz 13 05:33 puedo

Voz 12 05:40 Sotheby's mientras Bolivariano Revolucionario tras todas las mujeres guerreras valió con Jordi Évole

Voz 14 06:06 claro

Voz 12 06:07 Boris esto

Voz 4 06:31 Mariola Urrea en esta mañana de lunes con Ignacio Ruiz Jarabo con Antonio

Voz 1727 06:35 Losada con el dato del paro registrado en el mes de enero ya sobre la mesa Randstad

Voz 6 06:40 Search el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información

Voz 16 06:46 y recuerda que tienes toda la actualidad del mercado laboral en Research punto Randstad punto es Rafa Bernardo

Voz 4 06:52 un dato malo no el del mes de enero

Voz 1762 06:55 sí siempre el mes de enero es malo suele ser muchas veces el peor mes del año no otras veces es agosto pero vamos es siempre es malo en toda la serie histórica lo que pasa

Voz 16 07:03 este es algo peor quizá que los últimos

Voz 1762 07:05 en los últimos años la subida del paro de ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro personas es la mayor para en enero desde dos mil catorce mientras que en Seguridad Social el retroceso de doscientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco afiliados es el mayor para un enero desde dos mil trece Osasuna son cifras mala no desacostumbrado mente malas pero sí

Voz 1727 07:23 si los caídos la prevención en casi doscientos cinco mil no afiliados ir por sectores y comunidades autónomas cómo ha ido

Voz 1762 07:30 no pues el paro registrado suben las diecisiete comunidades autónomas sobretodo en Andalucía con veinte mil parados más Madrid con once mil trescientos parados más y Comunidad Valenciana con casi diez mil más en cuanto a los sectores en este caso cifras de la Seguridad Social el retroceso es generalizado también en todos pero especialmente acentuado con una pérdida superior a treinta mil cotizantes en los sectores de comercio hostelería y actividades administrativas

Voz 4 07:51 bueno comercio hostelería puede tener que ver con la contratación de Navidad

Voz 1727 07:56 esta no es el pan

Voz 1762 07:58 el patrón es el habitual digamos para los negros

Voz 1727 08:01 sin embargo la contratación sigue al alza

Voz 1762 08:03 sí están las que tiene el momento laboral eso es viene sucediendo también en los últimos en los últimos meses casi diría en los últimos años no en enero se firmaron un millón ochocientos cincuenta y ocho mil contratos son seis con dieciocho por ciento más que hace un año subraya que el ritmo de la contratación indefinida es más lento porque sólo ha subido al cuatro ochenta y cinco por ciento el total de contratos indefinidos sobre la cifra global de contratos es del nueve con setenta y seis por ciento una décima menos que en enero de dos mil diez

Voz 1727 08:29 enseguida lo había preguntar a Ignacio Ruiz Jarabo sobre esto de que haya más contratos

Voz 1762 08:32 Nos empleo cómo está la protección social pues en este caso también va al alza la tasa de cobertura recordemos el porcentaje de parados que han trabajado ante sí tienen acceso a prestaciones subsidio sigue subiendo y alcanza ya el sesenta coma cuatro por ciento es casi dos puntos más que la que había hace un año un abrazo Rafa hasta luego

Voz 1727 08:48 a Ignacio como casamos antes de nada porque que nos escuche cada día para cualquiera que no seamos expertos en economía ni en el mercado laboral décimos se acabamos de dar una epa que decía unos datos brillantes cierra el año dos mil dieciocho de una manera espectacular tenemos el primer dato de paro registrado de la gente apuntando apuntándose a las oficinas públicas de empleo peor el peor dato en enero desde el año dos mil catorce nos decía Rafa esto como casa una cosa con la otra bueno

Voz 16 09:15 si yo participo de la corriente mayoritaria de que el de las dos estadísticas la buena ola mejor la mejor es la epa e incidió me quedo con nosotros no porque los resultados han sido mejores que también sino porque es la encuesta homologada con con Europa que tiene más estadísticas más larga la que con más rigor etcétera no que enero siempre ha sido un mes malo por las razones que habéis apuntado la estacionalidad de las Navidades hombre quizás sí un poco peor en este en este año yo no solamente un mes no pasaría el pesimismo no en cuanto al número de contratos que parece un dato no compatible con el tema de de los

Voz 1727 09:52 tú su cupos mineros se firmaron en este país un millón ochocientos cincuenta y ocho mil setenta y siete contrato

Voz 16 09:58 pero ese es el drama el drama de los contratos por días

Voz 1727 10:02 por horas o por hora

Voz 16 10:04 no ese es una lacra que tiene nuestro mercado laboral un hombre muy poco a poco pero excesivamente poco a poco se va superando no a ese es Malacán es es una lacra de esa manera explica es incompatibilidad pero más allá de la incompatibilidad hay que volviera a llamar la atención sobre la lacra que supone ojo

Voz 17 10:22 que si se ya

Voz 16 10:25 la reforma de la reforma laboral es posible que cueste más todavía de lo que está costando superar esa lacra han señalado expertos laboralistas próximos hombre caro porque el gran problema para el contrato indefinido no es la contingencia laboral que surge para el empresario no esta contingencia laboral en términos de posible coste de de un posible despido esa contingencia se redujo con la reforma laboral y eso posibilitó que empezar a ver más contratación en España hay más contratación indefinida en ese camino va muy lento pero que va avanzando a modificar ese punto concreto se dio un paso atrás este

Voz 4 11:02 las colaboraciones sacrificadas del pues

Voz 16 11:05 además en el nueve con siete lo asesinaron Nadia Calviño

Voz 1727 11:08 estamos en nueve con siete por ciento de contratación indefinida Ignacio Si el precio de esa reforma laboral es que esto vaya creciendo

Voz 16 11:14 el siete por ciento y que hay que aclarar de qué es pero hay que aclararlo Pepa Si yo hago una empresa hace un contrato indefinido yo esta empresa

Voz 1727 11:22 envidioso contrata

Voz 16 11:24 semanas cuatro personas una por semana hace cuatro contratos la estadística dice que hay un veinte por ciento contratos definidos no es así de realmente dos empleo

Voz 1505 11:34 el mes completo

Voz 16 11:36 no es definido y otros temporal tanto

Voz 0199 11:40 bueno es que estas estas que cosas de la estadística un chiste que se cuenta

Voz 4 11:45 el pollo en pero yo estoy o no

Voz 0199 11:49 como dos pollos si tu ninguno al final los dos los hemos comido cada un pollo no no es exactamente así no yo creo que tenemos es un dato muy malo Sense coja coja es otro indicador más de que efectivamente la la eso que llamamos recuperación eh está empezando a valen dar a dar síntomas de cansa están va algo más lenta yo creo empieza a dar

Voz 16 12:11 síntomas de debilidad síntomas de cansancio

Voz 0199 12:14 debidamente de fatiga de no no tenemos una un crecimiento suficiente para generar un crecimiento va al un hace a de empleo que es sostenible y que y que sea capaz de superar determinadas circunstancias de pues yo creo una confirmación más de que la recuperación del empleo basada en la precariedad no es viable no es sostenible y ese es el problema es que parece que tenemos una bolsa de empleo que creamos Si destruimos periódicamente no es como si

Voz 1505 12:42 semana no fuéramos capaces de eso

Voz 0199 12:44 salir de ahí no tenemos son es como una botella de agua agua lavamos la lo has pero siempre es el mismo litro de agua

Voz 7 12:56 Ingesa destruye con la vida

Voz 0199 12:58 con el verano

Voz 1505 13:01 somos más cortos y hay cifras que nos advierten de la creación y la destrucción mimética de empleo todos los lunes más allá de durante muchos años nos hemos alegrado de todas esas nuevas contrataciones por supuesto para la persona que está desempleada y le llaman a trabajar ya llamar a trabajar es un dato positivo porque te altera tu tu tu ritmo de vida te te da

Voz 4 13:29 o sea quedarse

Voz 1505 13:31 ante el proyecto pero sí pero no olvidemos que la mayor parte sus trabajos no alcanzan para vivir no alcanzan para vivir por tanto detrás de esa alegría de esa primera llamada que te llaman para trabajar está el drama de que con esa llamada trabajar no te da para poder

Voz 16 13:47 vive pero te da más que que él no trabajo

Voz 7 13:49 en todo caso te da empleo emplea

Voz 16 13:52 la experiencia para el futuro yo creo estoy acuerdo contigo Mariola pero que es muy bueno es muy bueno ser llamado aunque sea no es magnífica

Voz 1505 14:00 pero déjame Hamen una cuestión algo le pasa nuestro mercado laboral cuando tiene esa segmentación entre los que están dentro y los que no no hay manera de que entren de una manera digna entre los de determinada edad y los jóvenes que están pagando

Voz 7 14:19 fragmento del mercado laboral

Voz 16 14:21 hola Mario les verá lo que dice es que nuestro mercado está muy segmentado como también decía Antón antes si tener razón muy afectado por la estacionalidad lo que os digo es que ambas cosas son inevitables es decir que la actividad económica tiene una estacionalidad

Voz 0199 14:35 no menos claro que son evitables hombre estacionalidad

Voz 16 14:38 la estacionalidad es inevitable es decir y pero inanidad

Voz 7 14:41 no tengamos un complemento no puede seguir en verano mucho más empleados en hostelería y haga falta mucho más comercio pero

Voz 1727 14:48 tanto te deja terminar la verdad

Voz 16 14:51 será entonces que en verano hayan necesidades mucho más simples en hostelería allí en Navidad mucho más empleados en el comercio es algo que no se puede evitar es completamente inevitable si son las dos grandes estacionalidad escrito nuestro mercado laboral

Voz 0199 15:05 cuando cuando a un eso la estacionalidad no puede ser el motor fundamental en la creación de empleo claro que es inevitable una circunstancia de cualquier sociedad como como la nuestra pero no puede ser la razón si es si esa es la razón fundamental que explica que se cree

Voz 7 15:19 no es un tú es que tenemos un problema

Voz 0199 15:22 que decía que que que denegaba que fueran evitado porque yo creo que el problema evidentemente la estacionalidad problemas tan el modelo que porque se ha implantado la crisis y que la crisis ha reforzado no es viable una economía donde se pagan salarios de setecientos ochocientos y novecientos euros siempre será una economía de crecimiento débil porque es una sociedad sin capacidad de consumo hay capacidad de consumo no hay crecimiento en ERE mientras vivamos en un país donde hasta las administraciones públicas considera una buena idea hacer cuarenta ó cincuenta contratos al año al mismo médico cuarenta o cincuenta contratos pues será imposible que no recuperaremos la economía no puede recuperarse porque la economía una economía fuerte necesita en consumo fuerte no hay consumo sin salarios IMS estabilidad laboral a ver si nos

Voz 1505 16:14 sí qué proyecto de país estamos articulando cuando la pensión máxima supera con creces el salario medio de cualquier joven que se incorpora al mercado de trabajo qué modelo de país estamos construyendo es inviable

Voz 1727 16:32 es gente Mariela yo lo que es peor porque bueno el salario de acceso si siempre ha sido un salario bajo el problema es que encajen en los treinta años ya en los treinta y cinco con el mismo salario entonces esto sí que es un padre Maza que impide deberá hacer proyectos de vida no consolidar proyectos personales

Voz 16 16:47 completamente de acuerdo ese es el drama tienes el drama no es sino retrotraemos atrás antes de que llegaran las maldades del del capitalismo liberal

Voz 1505 16:57 fíjate que no lo estamos planteando nos aclara

Voz 7 16:59 bueno no no no no es que no persigue

Voz 16 17:02 no no creo que lo planteo yo así importante a ver vamos a ver un sector muy concreto Mariola que tú conoces bien el mundo el derecho no es decir históricamente antes los abogados jóvenes estaban un año dos antes te acuerdas no yo

Voz 7 17:16 porque soy joven y no bueno no pero tú te acuerdas pero te acuerdas tengo un peligro habrás leído eso sí me lo han contado me lo ha habido en los mayores no

Voz 16 17:27 no era ningún drama no es decir ido dos primeros años estaba aprendiendo aprendiendo en un despacho junto a compañeros veteranos que te iban enseñando a la vez echaba una mano ayudaba no este problema Arak

Voz 1505 17:37 casa y le les obligan a cotizar a cero

Voz 16 17:40 el lema es cuando mantiene un salario próximo al mínimo cuando ya tienes cuarenta años como bien decía Pepa eso es lo que te impide efectivamente

Voz 1727 17:48 esto es lo que pasa y ahí es donde tenemos el problema no mil dieciocho ocho y dieciocho en Canarias Nos vamos a Cataluña Joan Bofill porque me cuentas que distintos juzgados de Cataluña han amanecido hoy con las puertas llenas de estiércol de basura

Voz 1762 18:03 sí exactamente acaban de hacer pública los CDR en su cuenta oficial de Twitter distintas fotos de juzgados de repartidos por toda Catalunya de Mollet de Cervera de Río Paul de Granollers de Vic también la propia Ciudad de la Justicia en el Hospitalet optó también por ejemplo en en Girona cuentan que a partir de hoy con la vista puesta al juicio que tiene que empezar la semana que viene pues el independentismo pretendía empezar un un movilizaciones digamos permanentes de hecho hoy hay convocada a partir de ya a esta hora un han una protesta cada día frente a la plaza Sant Jauma en el marco de estas reivindicaciones pues eso ahora los CDR están colgando de distintas fotos en algunas también vemos puertas de juzgados con pintura amarilla otra con basuras de digamos basura habitual también pues esto estiércol o sea que son los propios CDR

Voz 1727 18:50 es que están dando cuenta de su acción efectivamente Hoyos

Voz 6 18:53 están colgando distintas fotos vemos casi pues una quincena de tu

Voz 16 18:56 miles de imágenes de distintos juzgados repartidos

Voz 6 18:59 toda Cataluña gracias iban estable hasta luego

Voz 18 19:07 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com una nueva

Voz 19 19:18 no Nation muy pobres los Nacha allí

Voz 20 19:24 sigue temblando de verdad que si vas Penín Haika

Voz 19 19:37 vive de vivir la vida en la actualidad

Voz 1727 19:39 al último

Voz 21 19:41 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 2 19:49 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 22 19:52 ah

Voz 23 19:57 condenamos toda la actualidad del deporte desde las tres en SER Deportivos no de nuestra barra libre que es la tertulia más gamberra con todas las noticias del fútbol el fin de semana deportivo

Voz 2 20:07 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K

Voz 24 20:27 bueno

Voz 0199 20:27 las noches

Voz 2 20:30 eso no pare por favor si quería recordarle que Ángels Barceló espera cuando fuera Hora veinticinco Cadena SER

Voz 1280 20:44 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 6 20:48 Manu Carreño presentando el larguero a las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas década

Voz 4 20:53 era en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada

Voz 6 20:56 tú puedes conseguirlo sólo necesitas nuestra

Voz 2 20:59 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 26 21:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con P

Voz 1022 21:18 Pepa Bueno

Voz 4 21:22 ICO Mariola Urrea Antón Losada Ignacio Ruiz Jarabo no sé si quería decir algo justo con los íbamos a esta pausa Antón cortado la palabra riñe tú fan según juicios sumarísimos me hace una autocrítica si si si querías decir algo no

Voz 0199 21:40 yo es que soy un tertuliano muy disciplina no no quería insistir en la idea de que tenemos que plantearnos es la no se trata de que Ignacio de que el capitalismo liberal que tiene que el capitalismo liberal sea malo es que esto no es capitalismo liberal esto es la lo el modelo actual es la cosa menos parecida que yo recuerdo del capitalismo liberal crea pues le irracional desde el punto de vista económico es decir cualquier economista liberal tendrá que es inviable sostener una economía en estas condiciones porque bueno existir lo mismo que es lo que hizo crecer a las economías Tales después de la Segunda Guerra Mundial la expansión del consumo nacional solos expande el consumo nacional con salarios y con seguridad

Voz 4 22:22 hay yo en cuestión ahora mismo el propio concepto del crecimiento e osea que abrimos un debate que daría para mucho y en el que entraría encantado nuestro siguiente invitado que tengo que ir

Voz 7 22:32 la a Juan López de Uralde buenos

Voz 1727 22:34 días

Voz 7 22:36 hola buenos días Pepa portavoz de diputado de Unidos Podemos

Voz 1727 22:39 entre habían cantado verdad en este debate del crecimiento de crece pero no hay que sí

Voz 27 22:46 pues sí porque es verdaderamente el ya mucho tiempo que nos están diciendo que paremos no y sin embargo seguimos empeñados en un sistema absolutamente insostenible basado en el crecimiento continuado cuando la base física sobre la que nos sentamos es finita no y ahí tenemos una contradicción que nos está llevando la crisis ecológica que bueno pues vamos vamos directos a la vez

Voz 1727 23:10 yo les llamaba por otra contradicción la que está viviendo la izquierda a la izquierda del PSOE en estos momentos porque Equo si va a asistir hoy a la reunión que ha convocado Izquierda Unida en Madrid para debatir una posible lista conjunta de todo lo que esté a la izquierda del PSOE incluida la plataforma más Madrid Íñigo Errejón hay margen de verdad para una candidatura única a pesar de la ruptura evidente dentro de Podemos

Voz 27 23:34 pues el el otro día en el entrando en el Congreso el día del del debate sobre los decretos ley y un compañero suyo me preguntaba precisamente sobre todo cuando todo estaba muy reciente algo pero yo creo que te va a haber una candidatura única vamos a ver nosotros en primer lugar nosotros tenemos un acuerdo marco tres fuerzas políticas y Podemos Izquierda Unida en un acuerdo marco para ir juntos a las elecciones europeas a las municipales y a las a las autonómicas no entonces tenemos que tenemos que poner ese acuerdo marco digamos en valor fortalecerlo ese es nuestro punto de vista no por otro lado pero vamos a escuchar a la gente y la gente lo que nos están pidiendo unidad muy claramente decir cuando estamos en la calle cuando estamos cuando vemos a la gente a los pensionistas en las manifestaciones lo que nos dicen es por favor vayan juntos no entonces bueno a nosotros más allá de las dificultades desde luego desde Equo apostamos claramente por esa candidatura única por por reforzar el espacio del cambio y porque creemos que es como digo insisto de lo que la gente no está pidiendo

Voz 1727 24:38 a la reunión de esta tarde no va a Podemos ha dicho que no va a ir a la reunión porque ellos quieren constituir antes la candidatura de Unidos Podemos antes de sentarse a negociar nada con Errejón que le parecen

Voz 27 24:49 bueno nosotros creemos que sentarse es bueno es decir creemos que hay que hablar y que hay que tejer esas complicidades que desgraciadamente los últimos días en las últimas semanas no pero tampoco tenemos que eh apremiar a los distintos actores de este juego es decir que creemos que hay tiempo para crear esa esa es alternativa de salir de una fuerte y en ese sentido sí podemos pide tiempo pues hay que respetar sus suspensiones de la misma manera que tampoco tampoco creemos que haya que poner líneas rojas no simplemente sentarse a hablar qué es lo que no surge hizo recordar una cosa yo en el tiempo que

Voz 1727 25:31 el tiempo que el grupo cornamenta

Voz 27 25:33 en estos tres años y pico que llevamos trabajando juntos distintas fuerzas el grado de coincidencia no es muy grande es decir que son poquitas muy poquitas cosas la que las que nos separan no hemos trabajado juntos los en estos años gente de distintas fuerzas ni de distintos sectores dentro de de las fuerzas políticas no entonces yo creo que hay que poner en valor insisto en ello hay que poner en valor lo que lo que no sufre que es mucho más de lo que nos separa

Voz 1727 25:58 este difícil equilibrio que el estoy escuchando en esta entrevista en en el que están difícil equilibrio tanta gente a la izquierda del PSOE puede llegar un momento en que no les sirva de nada en que tengan que pronunciarse porque si no hay acuerdo tanto más Madrid como Podemos les piden integrarse en su candidatura electoral ustedes tienen tomada una decisión o como la tomaría en el caso de tener que tomarla

Voz 27 26:22 bueno nosotros esperamos que ese momento no se lleve insisto todo lo que lo que digo es decir el nivel de aunque aunque sea una sea una izquierda diversa el nivel de coincidencia como digo muchas no ir el niveles por ejemplo en este tiempo en esta legislatura sirva mayor internamente del que ha podido haber me refiero a ver en la cumplen las votaciones en el Congreso no ha sido mayor a la discrepancia que han podido tener otras fuerzas incluso algunas personas ha sido menor no aparente mal aparentemente más cohesionada es como pueden ser el Partido Socialista y el Partido Popular no es decir que el nivel de nivel de digamos de acuerdo es mucho mayor que el de discrepancia no sí como digo espero que no se llega eso es decir tenemos tiempo para llegar alguna para llegar a una candidatura común y eso es lo que en eso es lo que vamos a lo que vamos a trabajar desde desde Madrid aunque finalmente quién tiene la voz y la decisión sorpresa

Voz 1727 27:19 bueno ultima pregunta porque en otros países de Europa como Alemania por ejemplo los Verdes han conseguido convertirse en alternativa electoral y aquí no porqué en Bélgica en Francia por ejemplo hay gente en la calle pidiendo medidas contra el cambio climático es ha convertido casi en un 15M verde y aquí no

Voz 27 27:36 pues bueno como bien sabes yo creo que con eso y al final yo creo que tiene mucho que ver con con la educación y con la introducción digamos del factor ambiental en la educación yo creo que en España no tenemos esa educación ambiental desde pequeñito si yo creo que eso se se va notando posteriormente porque no existe España es un país donde el cambio climático incide más que en otros países de la Unión Europea es decir estamos especialmente afectados por qué recursos críticos en nuestro país como puede ser el agua por ejemplo o la importancia del litoral que tiene las costas y los incendios forestales no se critica que no tiene más de coincide más en nuestro país no sin embargo pues desgraciadamente no desgraciadamente eso parece que no que no moviliza o al menos no moviliza al nivel que está movilizando en otros países europeos donde ciertamente los jóvenes están movimientos estamos con mucha no entonces pensando en distintos factores pues un al final piensas bueno hemos hemos Verde Los Verdes políticos que en este caso representa Equo hemos intentado las candidaturas en solitario etcétera no y bueno pues el voto verde en España todavía no cuaja esperemos que esperemos que cuanto antes nos igual hemos al resto de Europa

Voz 1727 28:45 López de Uralde gracias como siempre buenos días

Voz 27 28:48 en muchas gracias no hay veintinueve

Voz 1727 28:50 ocho y veintinueve en Canarias Antón a ver qué va a pasar en en en la izquierda la izquierda del PSOE

Voz 4 28:56 que de momento Izquierda Unida hace de reina madre convoco a todo el mundo pero podemos dice ojo que yo primero quiero hacer mi candidatura luego ya me siento a negociar no con Izquierda Unida no con el cuerpo humano está ahí están Errejón

Voz 0199 29:09 yo es que no puedo evitar acordarme de La vida de Brian Monti del Frente Popular de Judea no en maravillosa escena en la que se veía a los diferentes grupúsculos que se oponían a la oposición romana estaba al Frente Popular de Judea al frente de liberación de Judea

Voz 1727 29:26 una vez a la semana se cita aquí es esa escena desea extensísima

Voz 0199 29:30 inevitable no es es que es exactamente la reproducción de lo que estamos viendo no porque uno no acaba uno lo único que ve es la incapacidad para ponerse de acuerdo no acabas de entender ni las razones los motivos no parece que sean discrepancias políticas no parece que sea tampoco graves discrepancias estratégicas y que tiene más que ver con el control y el posicionamiento dentro en este caso las listas que va a acompañar a Errejón a Madrid España ahí bueno pues puede haber pues que Errejón ha llegado a la conclusión de que han cierto cansancio en la marca y una cierta fatiga de la marca Podemos y que es necesario presentarse bajo otro paraguas que le permita bueno pues recuperar a lo mejor a esos votantes que las encuestas nos dicen que es estantes movilizando y que en el caso de Andalucía claramente se movilizaron pero más allá de eso pues ese es el Frente Popular dejó

Voz 1727 30:22 sí pero el Frente Popular de Judea es extensible a la derecha esa dividido en tres partes

Voz 0199 30:25 no pero la derecha no divide la derecha despliega al que no es lo mismo

Voz 1727 30:30 a la política institucional en España donde no es posible ponerse de acuerdo ni siquiera lo que sí está de acuerdo por ejemplo eh ahora mismo están de acuerdo por lo que se ve salvo que tengan otro objetivo en el PP y en Ciudadanos en teoría están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente del Gobierno la única diferencia sido un margen de ocho días bueno pues ni por esas es que la incapacidad de ponerse de acuerdo no es exclusiva de la izquierda en este momento de la historia en España creyó

Voz 1505 30:55 también tiene mucho que ver yo creo como a la ciudadanía apreciamos el acuerdo como castigo vamos el acuerdo yo creo que venimos de una cultura política donde la renuncia a parte de nuestras pretensiones para incorporar las pretensiones del otro ha sido políticamente castigada no así ha sido reconocida como el triunfo de lo que es la acción política sino más bien la idea de plegarse ceder arrodillarse ante traicionar que es el lenguaje típico de

Voz 4 31:29 la política española de los últimos tiros de tenemos en cuenta que había periodistas ayer cuestionando que si te da una entrevista con Efe que ya es el colmo sólo entrevista aquellos que me cae bien yo creo que que

Voz 1505 31:40 esto nos interpela sobre nuestra cultura democrática tenemos por supuesto una democracia con todas las garantías en España lo dicen así todos los indicadores pero nos falta esa cultura que hace del acuerdo el campo de juego de la política

Voz 7 31:56 no el desacuerdo como mínimo escuchar al otro otro antes

Voz 1727 31:59 acuerdo contigo cuando estén de acuerdo o casi de acuerdo

Voz 16 32:02 ambos derecha izquierda les gusta decir que estar en desacuerdo no en el caso Venezuela ha sido paradigmático es decir lo decía Pepa con ocho días de diferencia otra diferencia diferencias la posición de la derecha española de la izquierda española del Gobierno español que está ahora con la izquierda ocho días de diferencia básicamente no resulta que líder de la derecha llamó traidor y cobarde al presidente Sanz

Voz 1505 32:25 Ayman de

Voz 16 32:27 pero te voy a la tuya la recíproca por ocho días de diferencia el presentó el Gobierno a llamó desleal a la oposición no no se puede entender

Voz 7 32:36 sí sí no se puede entender la bolitas

Voz 1505 32:39 exterior dice la Constitución en su artículo noventa y siete es competencia exclusiva del Gobierno

Voz 7 32:44 sí lo cuestionado la oposición cuando desde el mar

Voz 1505 32:47 no todos cero trata de marcarle las la acción exterior al Gobierno es negarle la competencia del Gobierno en materia pero tú sí sí sí sí hay hay mucho más

Voz 7 32:58 que no todas las oposiciones de este país han sido desleales entonces porque no todas las oposiciones no está de acuerdo con la política del Gobierno en materia de reconocimiento gobiernos no tenemos práctica ya lo hemos dicho desde el carácter interior

Voz 16 33:10 hombre no yo creo que eso es un es un llevar al extremo

Voz 7 33:12 en el momento de competencia porque también es que a España cuando se gobierna lo tiene muy críticos pescado también es competencia del Gobierno y la oposición puede y debe criticarla pero yo no

Voz 4 33:27 a escuchar al presidente acusando de desleal a la oposición que le ha llamado de todo en esta semana hay que recordarlo de todo de todo

Voz 1722 33:35 resulta que Macron Merkel yo pertenecemos a tres familias políticas europeas distintas la democracia cristiana el liberalismo y la socialdemocracia los tres los hemos puesto de acuerdo en una posición sobre Venezuela porque lo que es posible en Europa no es posible en España la política exterior la política respecto a Venezuela es una cuestión de Estado por eso yo a la oposición no les pido que apoyen al Gobierno yo ya sé que eso es imposible hablando de casarse de Rivera pero les exijo que sean leales con el Estado eh

Voz 7 34:07 poco ingenuo al presidente del Gobierno sobreactuación yo

Voz 0199 34:12 dotó a pedir que sean leales en esto

Voz 1727 34:15 cuando en otras cosas muy capitales y muy evidentes no lo han sido

Voz 0199 34:18 bueno pero es que la política la lealtad esa sangre si eso apolítica pero pero yo yo creo que

Voz 28 34:24 en la lealtad a la ilusión

Voz 0199 34:27 está bien para para el cine para las historias

Voz 16 34:29 es paradas para toda la literatura

Voz 0199 34:32 toda la política sinceramente se mueve por otros por otros derroteros que tiene que ver con la necesidad con el interés con la búsqueda de objetivos comunes yo no sería tan que siempre nosotros estamos machacando no la cultura política española somos un desastre no valoramos yo uno ve las encuestas que van saliendo en los últimos meses en los últimos años yo creo que llegaría muy claramente a la conclusión de que la sociedad si lo valora la sociedad si quiere acuerdos la sociedad así está cansada bastante cansada de tanta crispación de tanta polarización hizo tanto enfrentamiento y la distancia que se está abriendo entre lo que quiere la sociedad y lo que espera sociedad de sus partidos políticos el comportamiento de esos partidos políticos y eso líderes políticos es una evidencia demoscópica que está empezando a convertirse en una auténtica montañas que ya está sistemáticamente la política de los políticos entre los tres primeros problemas es aquí sí que hay una sociedad que tiene cultura de acuerdo y no más que salir a la calle que tiene cultura de pacto que sabe la importancia del acuerdo lo que tenemos en este momento es una clara una élite política de unos partidos políticos que no acaban de entender que esa es la demanda la sociedad y que creen que la demanda la sociedad es ganar por cualquier medio y necesario no y eso nos lleva a lo que nos están diciendo las encuestas y que en general excepto una formación política casi todas las formaciones políticas en este momento tienen común mucho para eh su mejor situación es mantener el pequeño porcentaje de voto que tiene

Voz 1505 36:06 yo no yo no llamaría ingenuo al presidente porque reclame que en algunas políticas y la política exterior es una de ellas se les pida la oposición cierta lealtad eso no quiere decir dejar espacio para la discrepancia eso no quiere decir que en una democracia sólida tenga que haber margen para fijar posiciones distintas y someterlas a un electorado y que gane el mejor pero la política exterior sí que debe de verse acompañado de un tipo de reglas de una pequeña liturgia la oposición puede tener su planteamiento sobre el reconocimiento no ha oído pero lo que no puede ser es eso rompe la liturgia que debe imponer una política de Estado como la política exterior es que tenga un pronunciamiento previo a la del propio presidente que se supone que precisamente porque es el presidente del Gobierno tiene una información más precisa está condicionada por el la historia de la política exterior hasta ahora en fin yo eso no lo llamaría ingenuidad lo llamaría el respeto a las reglas de juego que las queremos cambiar que bueno pues bien pero eso no nos va a hacer

Voz 1727 37:17 país más noble no sé porque me acuerdo ahora de aquello de

Voz 7 37:20 qué verso no Amar la trama más que el desenlace a mares

Voz 4 37:22 España más que el poder pues esto esto es se ha puesto complicado lo da a España más que el poder o el camino

Voz 1727 37:28 hacia ha puesto complicado por cierto noticia Francia y Suecia han reconocido ya agua ido esto

Voz 4 37:34 va esto va deprisa lo han hecho

Voz 1727 37:36 ministros de exteriores son las nueve y treinta y ocho ocho XXXVIII en Canarias

Voz 30 37:45 para solo

Voz 2 37:54 Julio como quieras pero no usos dinero

Voz 31 37:57 porque si puedes pagar con todas las plataformas

Voz 1022 38:00 la información tu oficina Bankia

Voz 31 38:03 bankia Bono es algunos siempre

Voz 6 38:06 en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos a precios especiales completa pago en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditado para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años una motera conoce la ciudad como la palma de su mano

Voz 7 38:37 una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 32 38:41 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos

Voz 33 38:52 en condiciones el Mutua punto es buscador del ahorro llevarte las zapatillas del hotel bastoncillos y el champú jabón cita usado ya gorro para la ducha que que no es ahorrar ahorrar es venir a los días en iba The Phone House sólo el cuatro cinco y seis de febrero en buscadores de la ahorró venida con House

Voz 0199 39:14 ahora hay que hasta el siete de febrero en Carrefour tienes

Voz 34 39:16 Mandarina con hoja a granel por sólo noventa y cinco céntimos el kilo y los traseros de puede pues sólo unívoco sesenta y cinco el kilo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es en Península y Baleares Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 33 39:29 Cariñena sabes que la policía en el portal dijeran robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos ponemos una alarma pero así no costes de alquiler pero he llamado a Securitas Direct Sí Se Puede si queremos no es la de compuesta esta misma tarde

Voz 35 39:42 pero con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 39:54 Euskal y no más que Zidane ahora con más renta no

Voz 6 39:59 compras tú lo dices por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento citó definida en tu cuota y cada cuatro años lo cambias y conduces lo último oferte Volkswagen renting consulta condiciones en qué punto Es creemos que merece encontrar en Love de tu vida

Voz 2 40:17 por eso ahora seas como seas tenemos un Love personaliza tu tarifa con líneas adicionales con minutos ilimitados gratis durante tres meses que lleva te un juego el G20 emite a partir de nueve euros al mes

Voz 33 40:29 informa tienen catorce catorce entienda más cercana o en Orange punto es Orange

Voz 29 40:34 sí

Voz 2 40:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 29 40:50 entrar y salir

Voz 4 41:12 como es Roberto bajan ya ven ustedes el verso era leer y ahí está la canción dic hacia España más que el acceso al poder en España esto podía te sugiero que haga asegura tesis Antón Losada de estas de la esquina del noroeste no sé si desde ahí valora mujeres desarrollar esta tesis

Voz 0199 41:34 quiero a quién va valoramos tanto el acuerdo que no sigue gobernando el PP por mayoría absoluta

Voz 4 41:39 lo que estáis de acuerdo con vosotros mismos

Voz 1505 41:45 es fíjate Pepa que estábamos diciendo aquí Ignacio yo que claro que quizá es más sexy el poder

Voz 4 41:55 me digas yo os veo a todos de una ingenuidad no perderme yo

Voz 0199 42:02 creo que de verdad Si yo en este momento fuera un líder político Dios me libre prestaría muchísima atención a los datos que salen de las encuestas más allá de la intención de voto no porque ahora el la el boquete que se está abriendo entre la gente y la política es enorme es de unas dimensión

Voz 4 42:22 es que hemos dado una vuelta completa al globo para acabar en el No nos representan otra vez

Voz 0199 42:27 no no no no creo que sea un problema de no representación de la gente se siente representada es consciente de la inmensa mayoría de que así debe de casi de de funcionarios partidos políticos si no es el Parlamento lo que quieren es que esas instituciones produzcan

Voz 1727 42:42 presentes vamos que produzca

Voz 0199 42:44 acuerdos pero no que o no que sean un no que que sean un elemento de estabilidad permanente esto es lo que hace funcionar

Voz 1727 42:53 me avanzar porque quiero poneros al al presidente defendiendo su derecho a defender la candidatura de pe a la su aspiración a ser candidato a la alcaldía de Madrid pero antes había un detalle detalles serio sobre el que me quiero detener porque lo estaba comentando Mariola Urrea porqué Francia Suecia ponen por delante a su ministro de Exteriores hace el reconocimiento de Boedo

Voz 1505 43:14 yo creo que en términos de liturgia de política exterior probablemente la persona más adecuada es el ministro de Asuntos Exteriores y no tanto el presidente cuando habla el presidente fija posición en en el ámbito internacional hablamos de de un acto de un acto unilateral del Estado yo creo que para una cuestión como ésta que no deja de ser una pauta política y obviamente yo recomendaría que lo hiciera el ministro de Asuntos Exteriores preservando yo al presidente para ser Dorothy que es que se debe a eso y no el hecho de que España vaya a liderar esta cascada no lo sé probablemente tenga que ver también con esto que estamos señalando que en España no se deja hacer política exterior de cierta altura Icon los cauces y formalidades que fijan las política exterior en todos los países sensatos del mundo y entonces tenemos que impera actuar sacando al presidente del Gobierno para hacer simplemente Un posiciona dimito de naturaleza política yo creo que esto enclaves acción exterior es del ministro de Asuntos Exteriores

Voz 1727 44:23 bueno vamos a escuchar esto

Voz 1722 44:26 también hay un derecho compañeros y compañeras que el derecho de todos y cada uno de los militantes también el mío también el mío como militante a poder posicionar ya poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid

Voz 1727 44:41 defendiéndose Pedro Sánchez de que ayer estuvo en el acto de presentación de Pepu Hernández como candidato en las primarias de momento para la alcaldía de Madrid las primarias socialistas y miren por dónde tenemos alguien aquí del Estudiantes que es Ignacio Ruiz Jarabo y que conoce a Pepu Hernández no

Voz 16 44:56 siempre fuimos al mismo colegio oí compartimos afición y devoción por el Estudiantes no incluso compartimos un desayuno hace ya veinte años en el Palacio de la Moncloa con el entonces presidente Aznar por cierto desayuno en el cual Pepu desde las antípodas ideológicas reconoció que en la distancia corta le había gustado mucho el primogénito

Voz 1505 45:17 lo dices que eres amigo de Pepo bienes ahora con estas

Voz 16 45:19 soy siempre Caruso mí lo tengo muchísimo cariño muchísima admiración pero bueno yendo al a lo que a lo que no

Voz 1727 45:26 matizadas la naturalidad en las primarias o el propio sentido de celebrar unas primarias cuando nada menos que el secretario general y además presidente del Gobierno en este momento dice este señor es mi candidato

Voz 16 45:37 Sánchez ha hecho en términos baloncestístico primero una defensa algún contrataque y acabado haciendo una una canasta cuando alcanza su candidatura bueno yo en la lucha interna no no soy militante de ningún partido no lo he sido nunca desde hace cuarenta años y entonces no sé muy bien sin clave interna es lo más honesto unos lo más honesto pero lo que yo sí que digo son dos cosas una a mi me gusta que los partidos se abran a la sociedad ayunar al maneras de abrirse es incorporar a candidatos que no son militantes del partido eso con carácter general ya sé que a veces es un riesgo lo hemos visto recientemente en el Partido Popular con Ruth Beitia evidentemente es un riesgo pero a mí me gusta apertura no y luego yo creo que Pepu que incorpora un riesgo evidente a no ser un político profesional yo creo que objetivamente tiene condiciones francamente en principio francamente buenas no para ser un buen candidato y un buen gestor Pepo sabe dirigir motivar equipos humanos y su fundamento al pregón político Pepo está acostumbra a tomar decisiones bajo presión y eso es importante IPE puso nombre yo lo conozco es un hombre culto cultivado hoy preocupado siempre por el por los temas políticos bueno es ajeno a un partido y yo eso no lo veo como demérito sino como en principio mérito mérito tan

Voz 1505 46:51 no yo creo que la sociedad está reclamando que los partidos se abran y por tanto es un planteamiento que positivo y seguramente va a tener buena recepción a mí me cuesta más a a dar el salto de cómo va dirigido equipos ya automáticamente es un candidato magnífico para dirigir una administración de la complejidad que tiene la que hacía de Madrid que no es un equipo

Voz 0199 47:18 dame distracciones todo menos por poner

Voz 1505 47:20 por ejemplo que yo creo que puede darnos la el alcance de lo que quiero decir tú Ignacio has dirigido equipos porque has dirigido una administración

Voz 7 47:28 como la distancia acalde tú serías vuestro es un es un entrenador de la selección de baloncesto

Voz 1727 47:33 esto perdón a Ignacio ir

Voz 7 47:36 aquí estoy por de la Administración todos la pregunta es cómo has dirigido

Voz 1505 47:39 equipos podrías dirigir a la selección de baloncesto

Voz 7 47:41 es una broma

Voz 1505 47:45 vale vale

Voz 7 47:48 vale vale desde ese planteamiento entiendo que apreciación sobre sobre las cualidades de Pepu son equivalentes a las que tiene mucho mérito esto eh

Voz 4 48:00 que él tiene experiencia dirigiendo equipos el administración digo Ignacio tiene experiencia con Pepe porque lo conoce bien me gustaría saber no recibirían tiene valor

Voz 1505 48:10 antes a tiene valor añadido esta opina

Voz 4 48:12 plantón que estás ahí calladito

Voz 0199 48:15 pues que la administración que se parece poco un equipo no es una organización jerárquica lo que hay que saber es de dirigirla

Voz 28 48:26 se no no no no

Voz 7 48:30 no nos queda para los anales de historia sólo uno sólo uno no

Voz 0199 48:35 pero no es exactamente un equipo sea no son un equipo de fútbol donde todos los jugadores son iguales la administración no son equipo de baloncesto es otra cosas no maquinaria muchísimo más complicado Honda de jerarquías donde hay procedimientos donde hay unas reglas que aquí conocer y que hay que respetar no es lo mismo ordenar un cambio de lateral que poner en marcha un expediente administrativo dentro de ese equipo hallazgos que jerárquicamente están debajo de ti pero que pueden parar tus decisiones por ejemplo unas ese gran invento la Administración española que son los interventores por poner múltiples ejemplos no que hacen que hagan analogías que quedan bien somos son muy visuales pero que pueden llevar a la gente a a engaño

Voz 4 49:15 quién puede ser alcalde

Voz 0199 49:18 la administración eso sí vale vale

Voz 4 49:20 entendido todo esto pero esto abre un debate que es muy interesante es decir población alcalde por supuesto también alguien que viene del mundo del deporte nombre sólo faltaba el saque que es la analogía la meta fuera permanente lo que te estaba poniendo los nervios no olvidemos no del equipo los partidos deben aceptar por su pues llevar en puestos de salida representantes de la sociedad que no son profesionales del partido hombres sólo falta

Voz 0199 49:40 Abba es que deberían deberían acostumbrarse a llevar independientes porque eso renueva porque eso te obliga a no ser una institución cerrada hombre me convirtió démosle el valor que tiene no es que como es como es un gran como un gran como es un gran jugador de billar es un gran estratega hombre no creo cosas diferentes en cuanto a lo siniestro de decir una cosa sobre lo que ha hecho ayer Pedro Sánchez sí que es que me pregunto hasta qué punto era necesario porque ya todo el mundo sabe que hombre si Pepo Sánchez presenta es porqué Pedro Sánchez ha pedido flota

Voz 16 50:13 has hecho un Mundial pero no

Voz 1 50:17 tantos una elogiosa la verdad al ver casado y Henry Julian quedo aquí también ha notado eh

Voz 0199 50:29 mapas a un poco como la ministra portavoz que tampoco lo tenía claro en GP van sabe que su candidato claro al posicionarse ayer ha hecho algo que es muy peligroso algún partido y más en un partido como el Partido Socialista y más en una federación tan complicada como siempre ha sido la Federación Socialista Madrileña que es no respetar de alguna manera las normas no escritas de las primarias no que es que bueno la la digamos el mando la secretaría general del aparato por así decirlo en teoría deben mantenerse neutral claro yo no sé hasta qué punto ayer no habrá asumido un riesgo que le puede dar algún disgusto

Voz 1727 51:08 qué cosas verdad Pedro Sánchez y las primarias esa siempre es noticia o esta clase siempre es noticia