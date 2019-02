Hoy por Hoy (04/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 toda la actualidad de la mañana con Carlos Cala buenos días

Voz 0325 00:09 me digas Toni el Gobierno español ha reconocido ya al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela a Juan Why do como presidente encargado de llevar el país a unas elecciones con garantías democráticas lo anunciado Pedro Sánchez en una declaración oficial desde La Moncloa en la que también ha anunciado que España promoverá en la Unión Europea y la ONU un plan de ayuda humanitaria para paliar la grave situación que sufre Venezuela Inma Carretero buenos días

Voz 0806 00:32 buenos días ya es oficial España reconoce Juan Guardo como presidente encargado para convocar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela en el menor plazo posible el presidente del Gobierno ha anunciado que tendrá un papel activo para intentar alcanzar este objetivo

Voz 1722 00:46 si en las próximas horas contactar con las principales instituciones europeas con los distintos gobiernos europeos también Iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela para desarrollar nuestra posición no vamos a dar un paso atrás en este empeño España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto

Voz 0806 01:09 lo que no ha aclarado Pedro Sánchez es cuáles van a ser los siguientes pasos del Gobierno en sus relaciones diplomáticas con Venezuela paso a paso esa ha sido la única respuesta que ha dado el presidente a los periodistas tras su declaración oficial aquí

Voz 0325 01:20 en La Moncloa

Voz 0460 01:21 España se ha sumado a otros países europeos

Voz 0325 01:24 hemos Suecia Austria Dinamarca Reino Unido Francia cuyos ministros de Exteriores han anunciado también su reconocimiento a Why do

Voz 1995 01:32 Rusia por su parte ha criticado la postura de esto

Voz 0325 01:34 países considerando que persiguen legitimar un intento ilegal de lograr el poder mediante interferencias extranjeras cambiamos de asunto el paro registrado en enero la mayor subida de los últimos cinco años en un mes tradicionalmente malo para el empleo el número de parados subió en más de ochenta y tres mil personas y se acercó a los tres millones doscientos ochenta y seis mil desempleados el número de afiliados a la Seguridad Social también ha caído en más de doscientas mil personas es el mayor descenso en enero desde el año dos mil trece Rafa Bernardo

Voz 1762 02:05 a ochenta y tres mil parados más y doscientos cuatro mil afiliados menos hacen de este enero mes siempre malo para el empleo uno de los peores desde dos mil catorce el Gobierno no obstante dice que las cifras están por debajo de la media de los últimos años mientras que los sindicatos destacan la precarización del empleo Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado de Empleo Maricarmen Barrera

Voz 3 02:22 fíjate que el incremento del pasado mes sigue siendo menor que el producido por término medio en los últimos diez años que supera los cientos trece mil parados

Voz 1877 02:33 el empleo que se crea sigue siendo muy precario ya

Voz 4 02:36 sólo en seis coma veintidós por ciento de los contratos firmados son indefinidos a tiempo completo

Voz 1762 02:41 la destrucción de empleo ha sido especialmente aguda en los sectores de comercio hostelería y actividades administrativas

Voz 0325 02:46 estamos contando en la SER el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido la incapacidad laboral a una mujer que fue violada hace veinte años tendrá derecho a cobrar una pensión porque las secuelas que le provocó la agresión le han impedido ir a trabajar por el miedo a cruzarse con desconocidos en determinados lugares once y tres diez y tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 0325 03:07 aumenta el paro también en Madrid un tres coma tres por ciento más en enero que el año anterior baja la afiliación a la Seguridad Social casi un uno por ciento aunque en términos interanuales la evolución es buena Virginia Sarmiento el pasado mes de enero había once mil trescientas personas más en paro que en diciembre lo que deja la cifra total en trescientos cincuenta mil seiscientas personas paradas en la región siguen siendo más mujeres cerca de doscientas cuatro mil dice frente a un ciento cuarenta y siete mil de hombres la temporalidad sigue siendo habitual en los contratos se hicieron ciento ochenta y seis mil temporales frente a solo cuarenta mil indefinidos la lectura positiva es el dato interanual desciende un ocho por ciento con treinta y un mil parados menos la Seguridad Social también cayó treinta y un mil cotizaban cotizantes pero interanual crece casi el cuatro por en la Audiencia Provincial a esta hora se está constituyendo el jurado del caso espías acusan comunidad y PSOE en el banquillo de los acusados se sientan tres exfuncionario si tres guardias civiles Ramón González Bosch es el abogado defensor de varios de ellos

Voz 5 04:01 es inexplicable porque desde el año dos mil nueve al dos mil catorce la Comunidad de Madrid siempre dijo que el año agentes el dos mil catorce se cambió la teoría el el camel Menéndez que representaba el soy diputado de la Asamblea de Madrid desde el principio ha iniciado esta guerra que yo creo que en contra el PP para sacar réditos electorales

Voz 0325 04:20 en una hora Reunión de las fuerzas de izquierda de izquierda que trabajan en una lista conjunta para las elecciones de mayo convoca Izquierda Unida que va a presentar un programa con varios puntos entre otros la paralización de la Operación Chamartín acuden todas las fuerzas más Madrid incluido menos podemos en Hoy por hoy hemos hablado con el portavoz de Equo con Juan López de Uralde

Voz 6 04:38 nosotros creemos que sentarse es bueno no es decir creemos que hay que hablar hay que hay que tejer esas complicidades que desgraciadamente los últimos días en las últimas semanas sean roto no

Voz 1995 04:49 pero si podemos pide tiempo pues hay que respetar su sus peticiones

Voz 0325 04:53 tenemos cuatro grados ahora mismo en el centro de Madrid pues es todo siguen ahora Hoy por hoy con Toni Garrido en la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 7 05:05 cadena S

Voz 2 05:08 servicios informativos

Voz 9 05:17 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 05:22 sí sí

Voz 1995 05:23 escaso los tópicos España huele a ajo servirán jamón tiene el tacto de la piel de toro y destaca a simple vista por la brillante luz del Sol vale pero adquirirían que suena no hecho un ejercicio de buscar los sonidos que mayor parte de los extranjeros que vienen a nuestro país asocian esta tierra escuchado desde fuera nuestro país sonaría guitarra española para algunos la castañuelas a pueblo

Voz 0093 05:57 este río les ha costado mucho contrajo es un pueblo se cuál

Voz 1 06:02 es un haría hablar con B

Voz 11 06:08 la investigación de este sonido que suena nuestro país encontramos a un científico Ariel Rot muy buenos días todo la qué tal Tahrir a ti y a que te suena bueno a todos

Voz 1755 06:21 lo que pusisteis creo que forman parte de de los tópicos de la tradición y tal vez al sonido de hace unos cuantos años atrás afortunadamente en los últimos años están pasando un montón de cosas en este caso el auge de las bandas en los últimos tiempos es importante este creo que se creo una una escena interesante y bueno suena a música popular y tradición mezclada con Mango

Voz 1995 06:49 área

Voz 1755 06:51 este agente inquieta y creo que unas nos podríamos sorprender mucho yo he dicho yo lo estoy haciendo viajando por España yo escuchando este a los a los músicos de cada tierra vamos a hacer caso

Voz 1995 07:05 sin hacer caso Ariel Rot porque a día de hoy de las personas más capacitadas para responder a esa pregunta mañana día cinco de febrero la dos de Televisión Española a emitir el primer capítulo de uno programa titulado Un país para escucharlo en él Ariel Rot va a recorrer las distintas regiones de este país para conocer su música y lo que es más importante sus músicos que no es lo mismo e empezamos así

Voz 11 07:28 a lo largo de mi vida he viajado sino que he bailado en la Plaza pueblo sido y sin querer o queriendo metido en mil Mino comienza una nueva aventura en la que explorar Un país de músicas lleno de paisaje sonoro

Voz 1995 07:51 fielmente Ariel Rot después de cuarenta años aquí debe ser ya el argentino más español de España

Voz 1755 07:58 no sé pero oficialmente hoy me convierto en presentador de tele ya lo cual me da bastante bastante este Luca habías hecho sabes

Voz 1995 08:06 dicho todo tuviera PC en que habías hecho de presentador televisivo

Voz 1755 08:09 no en jamás americanas quitarle la experiencia sí bueno maravilloso empezar una nueva profesión a estas alturas de la vida no eso siempre siempre es excitante esté siempre sorprendente entonces sobretodo bueno con un con un proyecto tan tan emocionante no esté

Voz 1995 08:29 eso encontrarme con con músicos algunas colegas otros desconocidos en Hong

Voz 1755 08:35 darnos hablar charlar de una manera informal y espontánea tocara de una manera espontánea quiero decir que que las actuaciones no están armadas serían un poco como juntar tener el salón de casa a tocar con ellos yo creo que ahí es donde se produce la magia donde

Voz 1995 08:54 sale la verdad que Wendy Slovan recorrido vas a recorrer Sevilla Madrid y Asturias Barcelona Granada Euskadi Galicia Aragón Murcia imagínate que ese viaje lo tienes que hacer en mil novecientos setenta y seis que es el año en el que tu llegas lo hice lo de comer en casa crea lo que esa furgoneta deseó

Voz 1755 09:12 bueno bueno viajábamos en un ciento veintisiete y en una Rg5

Voz 1995 09:16 en dos coches nuestro último

Voz 1755 09:18 no entrábamos y digamos cinco este si las carreteras eran distintas los viajes eran muy largos pero bueno desde ese momento ya sentí que que España era un gran país para viajar creo que en ese sentido no sé si nos damos cuenta cuando vas a otros países realmente de de un en un territorio tan pequeño hay tantas cosas interesantes concentrada no a nivel de música nivel de paisajes son conmigo a contratos

Voz 1995 09:48 tremendo impresionante eso está

Voz 1755 09:51 se va a notar mucho viendo cada programa valida

Voz 1995 09:53 arte tienes la ventaja de haber podido utilizar el programa de Echanove Imanol Arias ellos hicieron un país para comérselo con como recomendaciones que digamos que puede ser una un giro infinito constante de Un país para comérselo Un país para escucharlo

Voz 1755 10:07 no sé si por kilos

Voz 1995 10:09 músicos comics bien hay que decir la verdad veis bien sabéis dónde están los sitios buenos

Voz 1755 10:15 ir a pasó la cosa que yo creo que es un gran acierto del programa que es que en cada sitio donde hoy hay un anfitrión aún socio colegas esperando M este que sabe todos los secretos de la zona de la músicos de de la de la gastronomía ida donde se cuecen las buenas las buenas cosas en todo sentido musicales Si y luego también es impresionante el el el el el cuidado que hay de la imagen

Voz 1995 10:45 paisaje no eso creo que también es otra otra cosa que que es novedosa en un programa de música bueno mañana vamos a poder ver en La dos de Televisión Española Un país para escucharlo hacemos una pequeña pausa seguimos hablando buenas tardes

Voz 12 11:01 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 13 11:06 muebles tu ropa tus electrodomésticos tus libros tus discos tus fotos tú recuerdas cuando hay un incendio en tu casa hay no tiene seguro de hogar lo pierdes todo porque nadie te lo cubre y además te quedas solo evitarlo llama Línea directa porque el tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 14 11:28 Línea Directa una compañía Bankinter vuelva ayer a casa y mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda María

Voz 15 11:39 ella cuando sales de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar hizo una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 1322 12:24 no hay dos dormitorios iguales a Javi le encanta Un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores y es que para gustos colores flores en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama inmuebles de dormitorio con hasta un cincuenta por ciento de descuento hasta el veintiocho de febrero en blanco

Voz 12 12:45 grande tan llena de datos que

Voz 11 12:50 la doblemente irresistible de Jazztel veinticinco gigas dos líneas de voz llamadas ilimitadas y fibra Cien Vegas ha ofrecido irresistible y un Samsung a siete por muy poco Jazztel para que no te falte de de Amaya quince días

Voz 16 13:04 su que estaba enamorada de él es la tercera cita porque sentí esposas

Voz 14 13:09 el cariño mariposas de hipopótamos en mueres fuimos alzó

Voz 17 13:15 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 13 13:25 tienes un reconciliarse con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 18 13:35 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque

Voz 1877 13:38 que un señor unos valores que respete el medio ambiente

Voz 13 13:40 pienso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 19 13:47 aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español en el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 1995 14:07 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido del rock llegó a Madrid a mediados de los años setenta huyendo de la dictadura argentina lo hizo para quedarse dos años venía para dos años lleva por cuarenta y tres aquí se convirtió en este día el rock como guitarrista de Tequila enseñó quiénes eran los Rolling Stones a una legión de fans que por entonces idolatrada van así estábamos a los Pecos dos décadas y varias curvas vitales después repetiría éxito entonces Calamaro como miembro de Los Rodríguez pasado otros veinte años aquello y Ariel vuelve convertido por primera vez en presentador de televisión al frente un nuevo formato que veremos a partir de mañana de la dos de Televisión Española Un país para escuchar

Voz 11 14:57 estas alturas de la vida tú ya de tu de poderes

Voz 1755 15:01 bueno difícil mira es complicado mis hijas son muy españoles anda sido aquí no se quiere mover obviamente pero el resto a mi familia toda esta en Argentina por lo cual bueno es difícil difícil saber de dónde en realidad tampoco importa mucho

Voz 1995 15:19 la empezar una decía supuestamente decía la madre Serrat yo soy de donde comen mis hijos a tu casa la respuesta parece evidente bueno esa llegada el setenta y seis

Voz 1755 15:29 queda evidente de dónde dónde comer Mis padres no

Voz 1995 15:50 este país necesitamos ocasionalmente pero de forma muy frecuente Ariel que alguien venga a contar quiénes somos sexo de las cosas que hace todo este programa e intento hacerlo nos da cierta perspectiva de quiénes somos y lo cierto es que a esta España a la que tu llegas y que cuentas en esta canción a España de hoy hay una distancia sideral parece que estamos en distintos turnos vio de esa manera si lógicamente de CSC

Voz 1755 16:13 hay cosas que se mantienen afortunadamente este creo que es la canción lo hablo no de yo venía de un de un país donde la calle se vivía con mucho temor y todo se hacía de puertas adentro y me llamó la atención cómo se vivía la calle en España creo que es algo que le llama la atención a todo el mundo y por eso recibimos tantas visitas hacia fuera no creo que eso es alucinante creo que en pocos es en pocas ciudades bebé esté como el como la gente local de disfruta con qué libertad se disfruta de la calle este bueno en el mundo entero ha cambiado no es mundo mucho más complejo más inseguro dentro de todo creo que España todavía es un país muy amable

Voz 1995 16:58 pues fíjate que en aquel primer disco de Tequila aparece una canción premonitoria de lo que mañana estrena divulgativo cavas la sigan dádivas cuarenta y tantos años tocando en rock'n'roll en la plaza del pueblo yo aquí haces un programa que va a los pueblos con grandes amigos a compartir lo mejor que tenemos una de las mejores cosas que tenemos que es la música

Voz 11 17:30 sí absolutamente

Voz 1755 17:35 a veces no no no no es fácil reflejar todo lo que está pasando musicalmente en en España no yo creo que es yo soy el primer sorprendido la verdad estoy estoy en en una distancia tan corta con con los con los creadores con música popular está

Voz 11 17:55 en este viaje no

Voz 1755 17:57 que tengo me sorprende me sorprende que a veces dio como no me enteré cuando me di cuenta que esta gente era tan bueno

Voz 1995 18:06 lo que está bien que lo los programas de música deben hacerlo músicos es verdad que la relación que hay entre vosotros no es la misma con alguien que no conoce con profundidad de que estáis alguna por ejemplo mañana a qué horas el programa

Voz 1755 18:18 mañana a las veintitrés horas en la

Voz 1995 18:21 a las once helados pues mañana vamos a viajar vean ustedes qué viaje nos subimos al Mercedes blanco de Kiko Veneno

Voz 21 18:27 a un blanco

Voz 7 18:30 no

Voz 21 18:32 la Feria del gana

Voz 1995 18:35 recorrer Sevilla con Kiko Veneno debe ser como ITA Nueva Orleans que te acompañe Louis Amstrong esos peso de Latina ventajas sobre los demás y sí

Voz 1755 18:46 decía que esas son esas son gran esas son gran este acierto no aparte buena para mí es formidable no tener un anfitrión cicerone de ese calibre con ese conocimiento Pinto y bueno luego conocer a Kiko y poder compartir con él intensamente tres cuatro días que es lo que dura más o menos cada programa nacer se este es un lujo es un lujo poder tocar con él luego de ir de su mano a por ejemplo las chirigotas de Cádiz al al patio de la Bastian a la madre de de toma de Tomás

Voz 1995 19:20 nueva cita idilio Ortega porque lo músicos tocaban mucho a la biblioteca gente será anda muy pronto por la mañana los desayunos son muy conocidas ese año saludables en los músicos en conocerse

Voz 1755 19:31 aquí unos nos levantamos bastante pronto hay mucho contenido en muy pocos días y la verdad que creo que es texto trabajando más que nunca en mi vida

Voz 0460 19:38 pues no todo de Toses amantes sectores vio todo todos esa estando fíjate bueno no de Kiko Veneno

Voz 1995 19:48 Rocío Márquez

Voz 22 19:52 lo has

Voz 7 19:55 sí

Voz 22 19:58 Raimundo Amador

Voz 23 20:04 Fernanda

Voz 1995 20:11 Izquierda puesta ya es difícil hablar de estilos cuando uno habla ya de música afortunadamente nos hemos quitado las pegatinas los diestros y hablamos de música buena y música mala pero me tienen un programa con el que tú haces alguien que hace música electrónica actual y alguien que va a lo más antiguo un virtuoso de la guitarra como como Raimundo tiene todo el sentido del mundo nadie discutirá se creo que

Voz 1755 20:33 que a mí personalmente los

Voz 1995 20:38 los prueba mono temáticos solamente van para un segmento yo creo que esto es es mucho más amplio es para para la gente para los curiosos y para los amantes de la música que para los que tengan la la la mente abierta hay ganas de hacer cosas un poco fuera de sus de sus de su zona de confort musical digamos

Voz 24 20:57 es interesante cuando se mezclan Ro que por ejemplo no sé si existe el neo folclore en España si no existe alguien debería inevitable porque hay tantos dices eso sabéis reciclado musicalmente creo yo creo que tendrá un

Voz 1995 21:16 una potencia muy importante es muy interesante

Voz 1755 21:18 para las nuevas generaciones de familias con con gran tradición flamenca o de copla o de lo que sea Ibar como estas nuevas generaciones sin intentan

Voz 1995 21:30 salirse de la tradición a pesar de haber tenido toda esa gran escuela maravillosa pero lo difícil que también cuánto les cuesta este poder romper poder este empezara a incursionar ahí a probar cosas nuevas no yo creo que hay muchísimo de eso está pasando muchísimo esté Nuevas Generaciones que rock con electrónica y mezclan lo que escuchaban lo que les les hicieron escuchar también sus padres por el año dos mil diecinueve y cuarenta años de el vicio del hip hop si es que todavía sigue para mucho siendo esa música joven rumana transgresora bueno pues cumple ya cuarenta años y al final los generosos atropellan y se introducen o no en nuestros hábitos y esa es el síntoma que tienen éxito o no lo tienen la música poner esto vida ya está tampoco lo cabe mucho más análisis

Voz 1755 22:25 afortunadamente creo que bueno yo vengo del rock el rock siempre fue bastante proclive abierto a a juntarse y había de otras novedades digamos no con el con el Rey

Voz 1995 22:37 con la música disco a este incluso con la electrónica desde hace muchos años pues mira buscando la forma de de los sabe esta entrevista Un país para escucharlos estrena mañana helados les hemos dado cuenta que no hay una ciudad de España dosis en Suecia pasa lo mismo que no tenga su pasodoble hombre pasa doble sueco se vaya vaya destacamos en absoluto una rodilla podría recorrer España saltando de doble doble podríamos arrancar en Sevilla

Voz 25 23:15 continuamos por Madrid bonito torta

Voz 1995 23:21 si ganamos el que bonito ver después Asturias

Voz 11 23:31 seguimos Barcelona

Voz 1995 23:33 acompañado por Santi Balmes nosotros lo hacemos con Antonio Molina

Voz 25 23:38 a una traba

Voz 11 23:42 para nada contamos con Juanito Valderrama hay es tenemos pasodobles de Euskadi

Voz 23 23:55 son

Voz 1995 23:56 ayer

Voz 11 24:01 vamos a pasar a Aragón donde tú coincides con Amaral

Voz 26 24:04 Sierra

Voz 25 24:07 Nos quedamos en Murcia yo creo que hay otros formatos

Voz 11 24:19 no

Voz 1995 24:21 en España esa es muy evidente que te mueves unos pocos kilómetros y cambia el folclore cambia el tipo de música

Voz 1755 24:27 la cambian las bandas que tengan acompañar eso pasa en todas partes unas

Voz 1995 24:31 tiene juego igual nota

Voz 1755 24:32 tanto no no la Argentina está más centralizado todo en tres ciudades practicamente el rock es muy parecido y de ahí tuvo mucha mucha fuerza todos los todos los pioneros y marcaron mucho todo atado a todas las generaciones que vinieron luego bueno sí sí que hay folclore regional de distintos tipos pero con la verdad que no no no tendrá que hacer un programa como estos pero Argentina para poder hablar con más propiedad no está mal es verdad oficial

Voz 1995 25:04 es una riqueza extraordinaria eso en el rock nada tiene que ver el nuevas tablas visto

Voz 1755 25:10 es también no en Argentina claro las estancias son

Voz 1995 25:13 muy grandes y se está mucho menos concentrado que aquí hay menos más distancia hay menos Eril crees que esto como músico te te ha cambiado este viaje que todavía sigue siendo te ha cambiado como músico tu forma de ver la la música es distinta

Voz 1755 25:27 absolutamente hecho ejercer de músico y muchas veces por día con distintos músicos aprendiendo nuevas canciones tocando con ellos invitan a tocar este bueno y lo que es lo que me es lo que siempre quise hacer realmente no juntarme con músicos que admiro con gente que me gusta aprender me una canción en sobre la marcha y que salga lo que salga no

Voz 1995 25:54 quizás y que bueno hoy por cierto recordamos que también acaba de salir a la venta vuestro disco con un adiós mira que era seis con la última gira porque ya es adiós Tequila adiós es una gira de adiós adiós visita a Talavera pues lo típico es decir pero luego volver si no los va pero luego vuelve cuantas veces te pasa eso pero nunca más bueno que bueno muchísima muchísima suerte es un viaje que comparte con todos nosotros comienza mañana La dos de Televisión Española Un país para escucharlo Ariel sabes que aquí te queremos mucho más buenos con nosotros hace muchos años así que tuve cuando acaba el viaje vuelve a pensamos y aquí con Echanove Un país para comérselo y escucharlo para darlo uno para beberlo a Tito hoy pues no me estaba es para alguien tiene que hacerlo y donde fresco voluntario Ariel Rot muchísimas gracias gracias a que lo disfrutan

Voz 27 27:23 sí

Voz 11 27:26 ya

Voz 27 27:32 te espera

Voz 13 28:34 ahora me cuentas que hayan seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE Limia directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 28 28:59 sí

Voz 29 29:06 conecta con Hoy por hoy Price de nuestro

Voz 11 29:09 twitter vía tus comentarios y opiniones mesa

Voz 30 29:21 contamos toda la actualidad del deporte desde las tres en SER Deportivos y no te pierdas nuestra barra libre que es la tertulia más gamberra con todas las noticias del fútbol del fin de semana SER Deportivos

Voz 2 29:31 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K

Voz 1995 29:41 el día va acumulan hechos contradicciones

Voz 0093 29:45 discrepancias desatinos pintado con la bici unos van otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha

Voz 7 29:59 cuidado con aquellos que les parece bien a los provoca

Voz 0093 30:05 profundo malestar a los de aquí a dos quiere llevar razón desorientado si vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que está pasando

Voz 26 30:16 la vacación

Voz 11 30:19 y ustedes se preguntarán Serantes tal situación escuchará Ángels Barceló información contrastada y análisis

Voz 15 30:31 pero

Voz 1 30:32 hora veinticinco le estamos esperando en la SER va a Le Pen venga vamos estamos todos de nieve

Voz 2 30:40 trabajo Relaño y su banjo los teclados la flaquea el Daimiel el ritmo normal Campoy estético en la batería hay Pacojó al Banco Gallego visto

Voz 31 30:49 no

Voz 13 30:50 los vientos yo le invadió albergará

Voz 25 30:53 tipo Iturralde donde está Axel

Voz 2 30:57 los miras ahí detrás de la tuvo que

Voz 32 31:00 la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 1 31:18 le Nasser

Voz 33 31:22 queridos oyentes a la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir por todas las emisoras la mejores que la cadena sin duda verdad

Voz 34 31:33 la diferencia abismal es abismal además nadie más alguna cosa que propone la faena y luego la segunda mejor está a años luz verdad que sí sí sí sí sí la verdad es que que digo yo

Voz 35 31:48 pues yo creo que que creo que ya que hablaría necesitamos tanto que parece que estamos inseguros clave

Voz 36 32:00 cuenta con

Voz 1995 32:00 SER pase lo que pase

Voz 16 32:09 en nuestra segunda cita yo sentí cómo estando con ella todo a mi alrededor se paralizaba

Voz 0806 32:14 cariño esta vamos en el museo de Cera normal

Voz 17 32:20 qué fue de que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 37 32:29 las terrazas de verano ahora standing bien no es un infierno no no ya el sistema de pago aunque son Rengel de rostro

Voz 13 32:40 hoy gastar es más fácil que nunca para que ahorrarse igual de fácil en día hemos bajado el precio a cientos de productos bajaremos muchos más descubre los entienda a

Voz 38 32:50 buscador de la ahorro llevarte las zapatillas del hotel bastoncillos y el champú jabón cita usado ya gorro para la ducha que es que no es ahorrar ahorrar es venir a dos días en iba a The Phone House sólo el cuatro cinco y seis de febrero buscadores de la ahorro venida Phone House

Voz 23 33:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 33:17 no es que no haga frío es que nos calienta el alma

Voz 0460 33:20 la llegada de los cuerpos especiales

Voz 39 33:23 Loren falta hipérbole podemos prescindir de toda retórica para dar la bienvenida en nuestros obreros de la risa nuestros albañiles del humor esos hombres que lo mismo te cogen un chiste le con la llana o te te abren que te abre una roza conectando un concepto con un reverso sur son el personal de obra que ponen los cimientos del edificio del cachondeo nacional

Voz 1995 33:41 son nuestros imprescindibles

Voz 11 33:45 muy pocos votos

Voz 0460 33:50 pues especiales al izquierda unos días ahora como dominar el inglés

Voz 11 33:55 ya al hay que pierda de todos los otros Berriolope budista

Voz 0460 33:59 hola buenos días hombre imprescindibles imprescindibles Toni en pretendido imprescindible no porque el otro día me dice mi padre pero tú ahí en el en el Hoy por hoy le digo pero no me has oído Papa hice no sitio y poniéndose la pregunta nunca te han dicho necesario al menos no un bueno en todo el mundo este fin de semana hablado se habla comenta hoy lunes

Voz 1995 34:27 todavía los ecos llegan hasta hoy de la gala del

Voz 0460 34:30 Vega de los premios Goya a pesar era la Superbowl ya vaya preparando otras no visteis la gala por supuesto la gala la Superbowl las dos las dos cosas ido a arriesgar anoche a jugar Superbowl más aburrida de la historia de la Superbowl Iñaki se la tragó sólo correr yogur en su casa

Voz 1995 34:53 no voy a decir que me pareció una gala de los Goya estupenda maravillosa con Buenafuente móvil de abril de Díez se rieron de sí misma claro que sí

Voz 37 35:03 feliz Lita con la gala mía el matrimonio Buenafuente abril presentando mayores está ella

Voz 11 35:12 mire atajos como este de la Reina involuntaria y espontánea de la música española

Voz 1995 35:22 ah

Voz 41 35:24 balada esperas que tenemos un problema porque ya no es que no se ha excusado la claqueta o no sé qué ha pasado pero

Voz 1995 35:30 el batazo extraordinario con la actuación de Rosalía

Voz 42 35:39 pese a al mundo

Voz 11 35:51 una canción de Los Chunguitos elevar

Voz 1995 35:54 buenísimo a lo máximo ITA mil momento como

Voz 43 35:56 que los dio era ganadora del Goya a la actriz revelación paciente cantará tuvo su momento reivindicativo una fantasía loca

Voz 44 36:04 cuando me di cuando supe que iba a estar en cuando supe que estaba nominada equipo que ya estará aquí tengo era fantasía loca

Voz 1995 36:09 hacerme lo siento un Frances Mc Dormand

Voz 44 36:11 entonces

Voz 26 36:14 igual lo queréis yo quiero pedir a todo el que se pongan en pie buzón sino diréis

Voz 11 36:20 el momento más memorable que hablaremos mucho tiempo

Voz 45 36:26 dar la espalda pueda incluso un nivel siga visibilidad que vio

Voz 1995 36:35 muchísimas veces en las que un Goya al mejor actor revelación significa seguro que ha nacido una estrella hay una persona que lo primero director de Campeones elegida mejor película del sábado en los Goya sí que Javier Fesser en primer lugar enhorabuena por todo amigo

Voz 35 36:52 muchísimas gracias muchas gracias Ronaldo todos sólo dos pero con mucha intención Javier es estrés

Voz 1995 37:01 en palabras inclusión diversidad visibilidad tú sabes que Jesús Vidal tenían gran discurso preparado

Voz 6 37:07 no yo creo que no es que yo creo que lo tuviera preparado lo tenían el corazón miles salió desde lo más profundo temas como le como he conocido en una suerte conocer qué principio el proceso de trabajo que él él y todo lo demás ha tenido desde que empezamos a hablar de esto hasta que lo competimos es una película pues imagínate lo que loco como entendí cada una de las palabras que dijo miles los de las dijo es y además es unas personas que tiene tiene tal amor ítalo agradecimientos padres porque es en cualquier conversación en cualquier momento el les sale solo hablar de su padre su madre con un agradecimiento con un amor con una felicidad ahí consciente de que de que es lo que hay que es un hombre feliz y con muchas herramientas gracias a la infancia llena de afecto que ha tenido

Voz 1995 37:53 el Javier ese momento en el que dice yo sí tendría que además de una película yo sí tendría un hijo como yo porque tendría unos padres como vosotros son frases que

Voz 6 38:03 bajo la paz pero siempre llega dos días después

Voz 1995 38:06 todavía se te pone la piel le has tenido la película es impresionante

Voz 6 38:11 bueno Jesús han además es que claro que viene viene como con una dosis de ternura no él él es no se era que a todo conoce abrazarle eso es la verdad tienes a viene ya con esa ventaja añadida

Voz 1995 38:26 de momento imagínate el más que una película tú nos ha obligado a hacer un viaje a todos en pero tú comandando este barco como tú imagínate lo que iba a suponer campeones en tu vida

Voz 6 38:43 no no no no yo me asomé a esta a esta película icono descubrir exterior los personajes ahí con los que todos íbamos a alucinar eso no tenía ninguna duda el objetivo era hacer una película pues divertida emocionante y sobre todo muy anclada en la realidad que desde hace un retrato de como de como yo creo que es el mundo de discapacidad que está lleno de humor lleno de emoción ir más allá de eso no no unía ni tenido objetivo aspiraban a Dani soñaba con nada y ahora han regado el gran logro de la película que es muy logros

Voz 46 39:23 mucho más con premio es el

Voz 6 39:26 el comprobar que que efectivamente el cine pues además de entretener emocionar pues pues que también puede transformar y puede inspirar algo constructivo a quién lo eh y eso es no se no se me ocurren reconocimiento más más precioso que se

Voz 1995 39:41 sí yo déjame decir una un poco más allá en Javier al final discurso que escuchamos el pasado sábado habla muy bien de nosotros Se reconoce uno mucho mejor en ese discurso en lo que está diciendo alguien que recoge ese premio que en todo lo que escucha la semana y nosotros aquí en la radio créeme que escuchamos muchas cosas por parte todo el mundo bueno pues al final estas palabras recogen mucho mejor quiénes somos o quiénes queremos ser nosotros que todo lo demás Javier

Voz 6 40:09 pues cualquier cualquier discurso que viene de lo que de verdad asiente pues es que es muy elocuente pero eso no hay que preparar nada cuando cuando dice que alguien que quiere quieres porque quieres no tienes que prepararlo sin embargo es es infalible el contenido de lo que dices no sitio tienes aquí intentaron forzar au encontrar la palabra exacta pues que no no proviene exactamente dónde deben proponer por provenir los discursos

Voz 1995 40:38 Javier Fesser es el director de campeones es una extraordinaria persona es la película ganadora del Goya a la mejor película Javier un abrazo muy muy grande gracias por este viaje en el que nos has metido a todos queriendo sin querer gracias de verdad

Voz 35 40:51 otro aplauso bueno otro caso sea yo no soy soy yo el que da gracias dirigirse viaje

Voz 1995 40:59 la verdadera fuente todas las del mundo y enhorabuena Javier Fesser bueno hubo momentos maravillosos yo

Voz 0460 41:05 esta película esta película por favor se dan todas las tonterías viendo esta película da igual cómo empieces a verla da igual los problemas que tengas encima a los cinco minutos ya estás pensando pero yo soy tonto

Voz 1995 41:20 fíjate que vimos las dos películas con más nominaciones por una parte estaba campeones y por otra parte el Reino

Voz 0460 41:25 y un habla de lo mejor y otra habla de lo peor dos películas una sobre gente con problemas mentales y otra sobre un equipo de Marcelo

Voz 1995 41:33 Sato Antonio de la Torre muy buenos días

Voz 46 41:39 a que la verdad es decir de Dani Mateo tú por aquí después de los Goya pero esto pero se siente puedo hacer mucha felicidad la verdad Samuel fue muy emocionante muy en un momento el Estado gasta hasta átomo no ve en el asiento de tal porque claro me dieron ahora sea la puedo contaros algunos cotilla esa por ejemplo

Voz 0460 42:02 eso eso claro el conocido bueno no noche

Voz 46 42:05 tiene un proyecto el que yo he trabajado muchas películas negra me mandó un mensaje de audio grabado solicitándome ya por el premio como si hubiera ganado mucho era el domingo por la mañana de hoy enhorabuena no hay sonrisas a dar mañana que Javier Gutiérrez que es la adoro mi amigo que mi compañero en la alfombra roja de que una buena adaptarme da un beso dio que disfrútalo detallismo pero troncos Prat haber servicio Mi nombre ahora

Voz 0460 42:28 pero cómo iba la gente la gente te pregunta ya has ensayado tu cara de ganador Antón

Voz 46 42:33 exacto es que sepa lo me comí todas la alfombra roja bueno lo conocemos que la gente compañeros pierdo me cita para luego ser pero esto que si un Matías Prats pero esto qué es

Voz 1995 42:46 cuando

Voz 46 42:47 del del reparto yo intuía era que aunque obviamente yo o la otra pero me pero pero alegre pero toda posibilidad de repente me salgo ya que si ahora hasta poco este verano otra vez radiofónica mente es lo normal la cara de puertas esa soy Carver entrenamiento que el careto de au a lo que la verdad no peligro arriba lo que sirvió

Voz 0460 43:14 Antonio Game uno sobre todo porque no me quedan cara aquel se hubiera reído de tilo insta era

Voz 35 43:19 Antonio que no los ganas no tutti mierda países

Voz 1995 43:27 bueno hoy queremos es escucharos pero queremos hablar de discursos de retórica de de desglose en sí en fin de de la anatomía del discurso por ejemplo en el caso de Antonio de la Torre vamos a dar de la referencia homenaje a Andalucía para quedarte con el pueblo bueno primera quiere decir es que

Voz 5 43:45 este gol ya no se va con el AVE de Huerta te voy a saquear esta tierra de pasión y talento que se llama Andalucía

Voz 1995 43:55 pero después la segunda parte el discurso de Antonio va hacia ese niño se dirige al homenaje al niño que fuiste para que la gente también puede emocionarse contigo que fui pudiera ver estos europea contar estaría llorando de emoción ese discurso unos conquistó con la imitación ochentera

Voz 5 44:14 qué sentiste cuanto Batiste el récord del mundo parecía de parece a José Antonio con moraleja ya que el duda siendo niño aprendí la empotrar un verbo que protege de como especie con dedicatoria sorprendente también encantado de los colaboradores del Reino con los políticos que se levanta cada mañana deseando cambiar el mundo sellando

Voz 1995 44:35 hincó la mejor despedida de la historia de un discurso

Voz 5 44:38 porque la palabra dada siempre que cumple me despide diciendo hasta luego madre Antonio con quien te habías comprometido

Voz 46 44:47 oye hacía analizado es juntarán Garde retroceden en el tiempo pero pero me había comprometido con Juan Ramón Lucas que me entrevistó caro Saleh a sé para quién no lógicamente te hacen estas cosas que es que me nominó trece veces la primera ocasión anterior pasar doce años y pero nominaciones para que vuelva a cantar bingo

Voz 1995 45:11 claro entonces colocas te comprometes decirlo de hasta luego Lucas

Voz 46 45:14 me parece que cuando me mirando a Cristo trompeta visto que él estaba en Radio Nacional y entonces me dijo que no sea Sevilla está cosa que tú sabes que acepten hasta luego Lucas yo que se entonces el topillo cada año conmovió al dominando hidratada negaba lo que estoy pagando hasta el público para tapar me he pillado emocionalmente oye es que esto no prescribe

Voz 0460 45:36 una cosa muy bonita cuando

Voz 46 45:38 ese año me nombre pero bueno pues nos hemos encontrado en algún sitio es que yo Illa y entonces este año cuando denominaron me llamó cuando un novio bien pero dejó tenga una buena de verdad yo creo que está bien te Libero del compromiso no te preocupes qué tal

Voz 0460 45:53 es que era gafe

Voz 46 45:57 el sorteo que es verdad que yo también quería hace una cosa tú dices yo que era hacer un homenaje también a a mi tierra puso toda Málaga que yo estoy tal llega el año pasado tenía la fantasía de haberle hecho un homenaje a Chiquito que fondo

Voz 6 46:12 eh

Voz 46 46:12 pero como no pude lo tenía ahí quería un poco a mi madre Amnistía admitía mítica Paca queda como la pues el último antepasado que me quedaba vivo falleció en julio bueno crease un homenaje como esta generación entonces no se le dio la vuelta guerra digo bueno había sido la hasta luego Lucas que aunque luego te queda fatal ahí Intersectorial profundidad

Voz 1995 46:35 Antonio Nos alegramos mucho de ese premio Antonio

Voz 46 46:39 no sé si el tipo más grande

Voz 1995 46:41 los más grandes que ha pasado por por este estudio ahí y que a la gente buena leeré premios es una muy buena cosa Antonio de la Torre un abrazo muy muy grande y enhorabuena

Voz 35 46:51 enhorabuena tratar tratan de parar en Inglaterra

Voz 0460 46:55 el Frente para la libertad quiero Antonio muchísimas gracias mi vena verme pronto que que últimamente estoy haciendo entrevistas normales

Voz 46 47:05 vale vale esto que

Voz 1995 47:07 Antonio pira que muchos os gustó la ahora en les gustó la gala

Voz 0460 47:10 sí es ir después entonces Antonio vale pero no lo siento mucho por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla porque no hace falta empezar aunque haya gustado la gala no hace falta empezar todas las críticas a la gala diciendo dado que el listón estaba tan bajo tampoco hace falta que dejó a mí me parecía una gala menos que buscaba menos el riesgo por lo tanto es que que asegurar es que la galas hay que asegurar anclas a como guionista ha sido unas cuantas es una cuantas

Voz 1062 47:45 sí no hay que arriesgar Neuer mira la tercera de Rovira nosotros dijimos que lo que gusta porque no lo preguntamos cuando sale Rovira ya habla dijimos No te preocupes Dani Rovira ya habla sales habla sale habla hasta luego Lucas y así lo hicimos la cual la tercera vez fue cómo de fácil al pie no arriesgar porque la gente sino la criticar sacas un mago te critica sagas hubo un trapecista decretó

Voz 0460 48:06 Irán esa cala te digan o no depende pero siempre te critican

Voz 1995 48:11 pues yo sinceramente Snoopy no va más allá me encanta me parece que está muy bien y que celebremos el cine que es una fiesta hicieron mucho en eso Buenafuente Sílvia Abril que es una fiesta que hemos anima a celebrar hay gente que hace cosas maravillosas cosas que la gente tiene Twitter creíbles ya no es seria de reírse

Voz 0460 48:29 en español ese día de cesar correcto no sé no se yo de todas las críticas el pobre cine español para un día que se juntan para celebrarlo hombre ese día hay que hacerles hombre se cuenta más veces pero sólo mucho

Voz 1995 48:48 desde los discursos algunos de ruso apareció esa noche Nos gustaron mucho vamos a hacer un pequeño trabajo de cómo construir por si ustedes tienen que recibir un premio en estas semanas y vosotros no no más de los que los escuchan tiene que recibir un premio o algo bueno vamos a darle una breve clase sobre cómo dar un buen discurso en unos segundos

Voz 7 49:08 Toni Garrido la Cadena SER

Voz 14 49:11 dices que con línea directa tiene un gran seguro a un gran precio hasta una tribu del Amazonas Teguise llegas tarde improviso idioma aclaró

Voz 13 49:17 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 29 49:33 con con hoy

Voz 11 49:35 a través de Facebook Beckhan es tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser aún

Voz 7 49:46 la Cadena SER presenta el placer de escuchar volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar

Voz 47 49:57 y otra vez con el ala sus cristales

Voz 7 50:00 cubano llamarán pero aquellas que el vuelo refrendada en tu hermosura Amy dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres estás no volverán volverán las tupida madre selvas de tu jardín en las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores

Voz 47 50:22 pero aquellas cuyas cuotas mira vamos templar y caer como lágrimas esas no volver

Voz 7 50:31 volverán de la mort tus subirnos las palabras ser dientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez espero

Voz 47 50:40 pero mudo absorto de rodillas como senadora Dios ante suelta como yo te he querido desengañado así no te querrán

Voz 7 50:51 Gustavo Adolfo Bécquer mil ochocientos sesenta y cuatro el placer de escuchar

Voz 11 51:05 Raúl tiene seis años escrito y publicado el cuento que atraerá

Voz 48 51:10 el hicieron que que puedes matar a los dragones viven en manada de que de momento todo sí

Voz 11 51:21 Oscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 49 51:28 cuando esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciándose aplicación para buscar un conductor cercano y así que le condujo su coche al chino que haya marca la abogacía

Voz 11 51:38 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 14 51:49 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 50 51:52 el Faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 51 52:04 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 13 52:13 en la sección a la carta de la app de láser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER en tu

Voz 11 52:23 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 28 52:32 sí

Voz 11 52:36 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 0460 52:54 buenos días y una decisión empresarial y obliga a reducir su jornada de trabajo el Servicio Público de Empleo Estatal le recuerda que tiene derecho a cobrar el paro eso sí la reducción debe ser temporal suponer entre un diez y un setenta por ciento de la jornada diaria semanal mensual o anual pero si usted no se opone a esa reducción no podrá percibir la prestación porque se entiende que la acepta

Voz 1995 53:16 la modificación de las condiciones de trabajo

Voz 0460 53:19 esperemos que esta información deshidrate

Voz 11 53:21 utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 13 53:27 te compras una desproporcionada pantalla de plasma un potente portátil con soporte técnico por si acaso su equipo de sonido envolvente porque tú eres un innovador multiplica vida rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 12 53:56 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 54:01 seguir hablando de los grandes discursos tomando como ejemplo el de Jesús Vidal porque ha habido expertos en lingüística y oratoria como la profesora de Historia de la Lengua de la Universidad de Sevilla Lola Pons que puesto este discurso de grupo como ejemplo de lo que significa hablar bien así que decide hacer un repaso por algunos de los mejores oradores de la historia de Cruz muy buenos días

Voz 1877 54:19 hola buenos días y Lola Pons puso un tuit tuit muy afinado que explica muy bien los mecanismos por los que el discurso de Jesús Vidal nos ha emocionado a todos porque más allá de su circunstancia personal era un discurso de mucha calidad muy bien trabado dice Lola Pons un discurso sin vacilaciones bien estructurado con tanta emoción como reivindicación con saludo inicial a los otros candidatos frase final imbatible eso es hablar bien así que hemos decidido qué otros personajes están a la altura

Voz 0460 54:46 deja esos visos bandolas que siempre Bossi Iñaki Joaquim amén si lo dice lo que es hablar bien si Churchill yo ya era un gran orador verdad gran su discurso más famoso

Voz 25 55:03 de tus padres

Voz 1877 55:06 a los combatir hemos en Francia los Donbás diremos en las playas eso era el cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y Churchill da su gran discurso bélico que definiría el espíritu con el que los británicos se enfrentaron a las pena

Voz 0325 55:18 áreas de la Segunda Guerra Mundial que define este discurso pues las repetir

Voz 1877 55:21 Nos rítmicas poéticas los combatir hemos en las playas los competiremos está tenía un una cadencia además muy lenta y ese ritmo pausado tiene algo litúrgico algo hipnótico que resultó muy inspirador para el pueblo que escuchaba la radio posiblemente él se inspirará en el famosísimo discurso de juguetes Bourdais Abraham Lincoln esto no es una grabación original

Voz 12 55:44 fueron

Voz 24 55:45 nuevo nacimiento para la libertad lo curioso de esto que es es muy muy corto aprende es el discurso político más famosos de la historia en inglés

Voz 1995 56:02 en un discurso que el diario tan este de Cádiz disbelief calificó como el peor discurso de la Historia al día siguiente fue el tiempo necesario para ponernos superó más ejemplos

Voz 1877 56:13 más ejemplos claro se sabe lo que funciona y todo discurso dedicarse parece siempre a uno anterior Churchill se refería constantemente por ejemplo al Reino Unido como esta isla que es una referencia muy expiró Diana a los británicos les gusta esta imagen de sí mismos con una gente perdida en mitad del mar siempre si tú estás perdido pero los ritmos y las repeticiones son lo más frecuente en la retórica tanto en inglés como en otros idiomas mirarlo parecido que suena Martin Luther King se parece mucho a Churchill porque también repite valen todo diré anclas retórica por favor