Hoy por Hoy (04/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1657 00:10 buenos días Toni lo más urgente nos lleva a Barcelona Esquerra Republicana acaba de confirmar que va a presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales que va a registrar mañana en el Congreso informa Pablo Tallón

Voz 2 00:21 la portavoz republicana Marta Vilalta asegura que su partido lleva tiempo pidiendo a Sánchez gestos en materia de presos y también a la hora de avanzar en el diálogo bilateral como estos gestos dice ya no llegan mañana mismo registraron esta enmienda

Voz 3 00:32 hoy es que Esquerra Republicana diem no al presupuestos generales de los presupuestos de Pedro Sánchez

Voz 2 00:40 me daba los datos puestos del es algo decimos que no a los presupuestos de estanques y por esta mañana anuncia Vilalta vamos a presentar la enmienda a la totalidad de momento sigue en marcha esta rueda de prensa con este anuncio en el que también están presentes los diputados en el Congreso Gabriel Rufián Joan Tardà

Voz 1657 00:55 por lo demás el Ministerio de Exteriores desaconseja ya en su página web viajar a Venezuela salvo por razones de extrema necesidad cada pocos minutos ido sumando más países europeos al reconocimiento de Juan Why do como presidente de ese país que ha realizado Pedro Sánchez en una comparecencia extraordinaria esta mañana el presidente del Gobierno ha dado por cumplido el ultimátum que dio al régimen de Maduro y ha reconocido ido con la fórmula de presidente encargado con la misión de que se celebren elecciones cuanto antes

Voz 1722 01:20 llegado este día sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela el reconocimiento al presidente Why do tiene un horizonte claro el horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible unas elecciones que tienen que ser libres democráticas con garantías y sin exclusiones

Voz 1657 01:51 el como decimos junto a España varios países europeos más ya lo han hecho los principales Francia el Reino Unido hace unos minutos también Alemania que hoy además están reunidos los titulares de Exteriores en Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:02 sí exactamente si ya la espera de las declaraciones del ministro Borrell a la salida podemos ir sumando países a esa lista que han liderado Alemania Francia y Reino Unido acompañando a España en este reconocimiento de Guayre un reconocimiento que cuenta también con los apoyos de Dinamarca y Suecia son siete los gobiernos que han iniciado esta mañana un reconocimiento que va a marcar la agenda europea pendientes de saber cuántos más serán los que a partir de las doce vayan asumiendo el reconocimiento de Gaudí Jairo se entre estos Polonia como el mayor de los países del este suministro de Exteriores también ha dicho que van a pasar al reconocimiento un anuncio importante porque el temor interno en las instituciones era visualizar una Europa partida bajo influencia rusa

Voz 1657 02:44 casi en paralelo distintos representantes de la oposición venezolana han protagonizado un acto en Madrid allí han mostrado su temor por que la situación en Venezuela derive en un baño de sangre con ellos ha estado Victoria García

Voz 1460 02:54 el padre del opositor Leopoldo López en arresto domiciliario considera que España y la Unión Europea actúan tarde y mal en la situación de Venezuela porque cada día que pasa muere gente en El País por falta de medicinas y material sanitario a lo que se suma una precaria situación alimentaria no apoyan al grupo de contacto que ha creado la Unión Europea a petición de España como tampoco iniciativas negociadoras con Maduro y menos con un mediador como Rodríguez Zapatero

Voz 4 03:18 no hay que negociar nada de democracia hice hubiese algún mucho tendría una segunda persona Calamaro no cualquiera que satírica juego esto

Voz 1460 03:35 el que fuera director del diario El Nacional de Venezuela dice que no es descartable un baño de sangre en el país porque los paramilitares armados por Maduro tienen el apoyo de grupos terroristas internacionales y de una parte de la ejercito

Voz 1657 03:49 camino de las doce y cuatro malos datos del paro los del mes de enero tanto en cuanto al desempleo que suben más de ochenta mil personas también los afiliados a la Seguridad Social cuyo número cae en más de doscientas mil Se vuelve a registros de enero de hace más de cinco años Rafa Bernardo

Voz 1762 04:04 enero siempre es malo para el empleo pero este es el peor en paro registrado desde dos mil catorce el peor en seguridad social desde dos mil trece el gobierno dice que son cifras todavía por debajo de la media de los últimos diez años y rechaza que medidas como la subida un veintidós por ciento del salario mínimo hayan empeorado los datos este enero Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 5 04:21 así el año dos mil dieciséis que bajo la afiliación el uno coma dieciocho por ciento una cantidad están llenos absolutos bastante similar a la de este año en una subida del salario medio el uno por ciento alguien de ustedes hubiera ocurrido decir que el salario mínimo al responsable

Voz 1762 04:42 los sindicatos critican que además de aumentar el paro el empleo que se crea sigue siendo precario con los votos de hoy el total de parados vuelve a acercarse a los tres millones trescientos mil la exsecretaria Jerez

Voz 1657 04:50 al del Partido Popular y ex ministra Dolores de Cospedal y también el ex tesorero de este partido Luis Bárcenas van a declarar el diez de abril como testigos en el juicio por la destrucción de los ordenadores en la sede de la calle Génova informa Javier Álvarez

Voz 1995 05:01 el juicio comenzará Antonio un día antes el nueve de abril

Voz 0689 05:04 aquello se sentará la ex tesorera de los populares Carmen Navarro el informático José Manuel Moreno el abogado de la

Voz 0882 05:09 formación Alberto Durán y el propio Partido Popular pero

Voz 0689 05:12 conocemos como decías el orden de los testigos que declararán el diario Bárcenas y Cospedal serán los primeros en testificar Bárcenas se encuentra en prisión cumpliendo condena de treinta y tres años sí acudirá finalmente a este juicio como testigo y no como acusación porque retiró todos los cargos contra los acusados en este juicio hay que recordar sólo hay una acusación la de Izquierda Unida ya que el fiscal considera que este caso debe ser archivado porque no existen indicios claros relativos a ciertos extremo

Voz 1657 05:37 la investigación y sumamos que la Fiscalía ha presentado una querella contra un sacerdote por abusos a cuatro chicas en el seno de los scouts en el País Vasco una de ellas menor de edad Bilbao Isabel León después de que la organización y el Obispado denunciarán hace dos meses supuestos tocamientos a varias chicas durante los campamentos entre dos mil

Voz 0821 05:52 quince y dos mil diecisiete ante el Ministerio Fiscal fuentes judiciales confirman a la SER que para la Fiscalía los hechos son constitutivos de delito ha tomado declaración a las cuatro jóvenes al presbítero actualmente apartado hoy a varias monitoras que participaron en los campamentos según hemos podido saber el pasado jueves registro una querella por cuatro delitos de abusos un juzgado de Guernica será hora

Voz 0325 06:11 en inicie las diligencias previas en este caso dos titulares más con Isabel Quintana en Carlos Cano Moix ha constituido la Audiencia de Madrid el jurado del caso espías a punto de iniciarse el juicio por el espionaje ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre a sus rivales políticos dentro del PP en el banquillo se sientan tres funcionarios y tres Guardia Civil

Voz 6 06:26 lo cuenta la SER el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce la incapacidad laboral a una mujer violada hace veinte años las secuelas que le provocó la agresión le impiden trabajar por miedo a cruzarse

Voz 1995 06:59 con Toni Garrido y me queda escuchando las noticias que hace imposible dice S bueno ayer conocimos tristemente la muerte del padre de el gran compañero de viaje

Voz 7 07:10 ibuprofeno farmacéutico Stuart Adam creador de ese fármaco falleció ayer a los noventa y cinco años no jurista historia que hay detrás

Voz 1995 07:22 de Gregory es el hombre de la ciencia a la Cadena Ser Javier buenos días hola buenos días le tienes que ayudarnos a saber algo más

Voz 0882 07:28 de alguien a quien tenemos presente que en nuestro día a día el ibuprofeno forma parte de nuestro paisaje habitual

Voz 1995 07:35 en pero no sabemos quién era estuviera pues mira

Voz 0882 07:38 Stuart será algún farmacéutico en Farmacia por la Universidad Nothing Jan en el Reino Unido IN en los años a principios de los sesenta pues estaba trabajando un laboratorio farmacéutico muy famoso allí Gran Bretaña la ILE cargaron la misión nada más y nada menos que eliminar el dolor de la artritis reumatoide con menos efectos secundarios y entonces se encontró Él y su equipo porque eso quiero también pueden trabajo conjunto encontraron algo que se llama técnicamente trece h dieciocho o dos que hoy se llama él conoce en todo el mundo como nombre de ibuprofeno o Ivo como dicen ya los los más jóvenes como yo

Voz 1995 08:15 hasta él esa como descubrir pues mira fue

Voz 0882 08:17 eliminando como siempre eliminando otras sustancias is sobre todo fue el método de de probarlo no sabéis que cuando se hace un medicamento pues normales que haya un esa yo primero con ratones el luego con humanos una sede de grupos Borrell tuvo una resaca le gustaba ir al pub con los amigos por la noche al día siguiente tenía hay que dar una conferencia un dolor de cabeza imaginaros el dolor de cabeza enorme dijo oye pues ya Clement dado yo la UE a aprobar y además lo probó con esa dosis que se ha hecho mundialmente famosa seiscientos miligramos de ibuprofeno CET trece h dieciocho cero dos y a la media hora Tony a la media hora de desapareció el dolor de cabeza hoy el grupo

Voz 1995 08:57 si no es un medicamento esencial según las en la Organización Mundial de la Salud sólo en España se venden cuarenta y siete millones de cajas profano al año

Voz 0882 09:09 porque entonces pues mira pasa como con las aspirina bueno de paracetamol vale para tantas cosas que realmente se usa incluso yo creo que ya de demasiado no hemos hablado para el dolor de cabeza como limbo probó con una resaca pero también para bajar la fiebre para evitar la reducirla a la inflamación Dolors cuáles y además han inventado nuevos compuestos no de los famosos a mi es a partir del ibuprofeno por ejemplo yo también funciona una proxecto no Se está utilizando en casi todo porque bueno quizá hubo una imagen hace unos años de que era un medicamento mejor que la aspirina himnos hablaron tanto de los de los efectos secundarios no ha muerto de éxito puede morir de éxito

Voz 1995 09:52 en España tardó mucho tiempo llegar en Inglaterra Gran Bretaña concretamente se comercializa desde el año sesenta y nueve pero España tardó mucho

Voz 0882 09:59 también en Estados Unidos el principio la indicación era para la artritis reumatoide y a partir de entonces empezaron a encontrar nuevas indicaciones María tengo una de Utah bastante simpática porque en el año ochenta y siete Mi hermano que es un año y medio menos que yo empieza a estudiar Medicina y me dice que Umeh médico o profesor suyo ha encontrado un medicamento para bajar la fiebre para el dolor mucho mejor de paracetamol que era el ibuprofeno pues yo recuerdo que ese año peregrinar por las farmacias en este caso de Valencia buscando no INI siquiera a los farmacéuticos sabían que que lo tenían

Voz 1995 10:33 que llevaba quince años vendiéndose en Inglaterra en el Reino yo creo aquí en España siempre no estará el madres han sido muy fans de la aspirina no si es un clásico

Voz 0882 10:44 Europa no pues pues tardó en entrar pero que puede morir de éxito porque es uno de los países donde más se consume y el problema es que estamos consumiendo demasiados aconseja una dosis de mil doscientos una pastilla tiene seiscientos pues habría que reducir de hecho luego salieron al mercado pastillas de sólo cuatrocientos miligramos lo que están diciendo los médicos es que no indirectamente a seiscientos choque cuatrocientos para la mayoría de los casos por ejemplo para bajar la fiebre pues es es suficiente

Voz 1995 11:11 nos alertan constantemente de que lo que tú cuentas no que que estamos tomando de lleno los efectos secundarios a los que hacía a los quince segundos que sucede cuáles son los efectos secundarios tener a sobre todo aprobó

Voz 0882 11:22 más en en el estómago no porque el consumo de estos eh uno de estos calmantes en están afectan a la mucosa estomacal di bueno pueden provocar daños en el estomago bastante grave signo e irse reduce el consumo de hecho en el último año por ejemplo muchas farmacias han estado sonidos han empezado a retirar el ibuprofeno para niños no si les efectos secundarios de de eso uso sobre todo es un medicamento que debería darse con receta médica que debería ser controlados administración pro médico pero pasa como con la aspirina el Barcelona Moll que eh lo compramos tiramos de él tomamos pastillas de seiscientos gramos cuando lo mejor con cuatrocientos tremor bastante el gran consejo médico es no hay que pasarse dos mil cuatrocientos miligramos diarios porque entonces ya empiezas

Voz 1995 12:12 es peligroso para nuestra salud el uso debido pues que sepan que el sábado a los noventa y cinco años fallecía buen amigo Stuart Adams que ha hecho que muchos domingos por la mañana sean soportables sin Stuart esos domingos amigos Evian

Voz 1 12:28 poco más con el hipo

Voz 1995 12:30 de ellas muchísimas gracias como siempre lo ha trasladado

