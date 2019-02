Hoy por Hoy (05/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

bueno qué tal está muy buenos días Pedro Sánchez lidera

Voz 1727 00:26 el apoyo europeo a Juan guay DOP pero él no tiene quién le apoye en el Congreso sus presupuestos al presidente del Gobierno español le dejan solo por la derecha PP Ciudadanos y también por la izquierda Esquerra Republicana presenta hoy enmienda a la totalidad de las cuentas del Gobierno con esa enmienda a los Presupuestos no llegarán ni a votarse siquiera veremos hasta hasta dónde llega ese no hoy vamos a hablar con Joan Tardá con el jefe de Esquerra en el Congreso así que revés al Gobierno el mismo día en que su reconocimiento a Juan Why do provocaba una cascada de otros dieciocho países pronunciándose a favor del opositor como presidente de Venezuela igualado asegura que va a nombrar hoy mismo a embajadores de los países que le reconocieron ayer pero nadie sabe cómo va a ser eso porque el oficialismo de Maduro mantiene las estructuras de poder intactas que sepamos no obstante la enviada especial de la SER a Caracas a Nate Rajiv Terradillos le preguntaba oído por el hipotético nuevo embajador en España y ésta era su respuesta Antonio Ledezma podría ser un buen embajador

Voz 3 01:32 hay mucho que no son los que van a ser buenos embajadores y que llevamos a designar muy pronto

Voz 1727 01:35 bueno pues ese hombre Antonio Ledezma exalcalde de cara casi líder opositor estará esta mañana físicamente aquí en Hoy por hoy hablaremos con él de la complicada situación venezolana de lo que puede pasar a partir de ahora el ministro lo español de Exteriores era así de prudente cuando se le preguntaba por los siguientes pasos todos somos vamos a verlos

Voz 4 01:58 a partir de los siguientes días vamos a ver qué es lo que ocurre

Voz 1727 02:01 y más allá de la diplomacia el papel del Ejército sigue siendo la clave mañana se someterá de nuevo a examen la frontera entre Venezuela y Colombia se prepara para recibir las sesenta toneladas de alimentos que han enviado varios países a petición de Why do diputados seguidores pretenden ir es afronte

Voz 5 02:18 era a la frontera con Cúcuta para convencer a los militares de que permitan pasar la ayuda humanitaria inmaduro advertía esta noche

Voz 1623 02:29 ajá entra por Cúcuta miman entrada ni por mil Cúcuta pues que el país no tiene que lo defienda digo yo que no tenemos una fuerza armada suficiente capacidad para defender a Venezuela que me nadie nadie te lo aseguro

Voz 1727 02:47 bueno pues así están las cosas en Venezuela este martes cinco de febrero en España los taxistas de Madrid siguen en huelga y siguen sin resume

Voz 6 02:57 dados de momento nos sentimos insultados humillados pero no rendidos han podido harán una batalla pero de luego la guerra va a ser larga Tíber vamos a perseguir hasta el final

Voz 1727 03:07 hoy votan seguir o no con una huelga que suma dieciséis días el Gobierno de la Comunidad le ha vuelto a rechazar esta noche la propuesta de los taxistas para una nueva regulación de la súbete Cesc y sobre los datos del paro Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:19 buenos días los sindicatos advierten de que muestran una ralentización del mercado laboral debido a la precariedad y la estacionalidad ha sido el peor mes de enero de los últimos seis años ochenta y tres mil parados más hitos cientos mil afiliados menos Lola Santillana comisiones sobre

Voz 7 03:32 tras lo que tiene que hacer es una mayor inversión en sectores y apostar por sectores en lo que el que la creación de empleo que se haga sea con condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras

Voz 1727 03:44 sobre empleo Alemania busca maquinistas de tren españoles ofrece formación gratuita y tres mil euros al mes ya hay un nuevo informe científico sobre el cambio climático

Voz 0027 03:55 contundente apunta a que el setenta y cinco por ciento de los glaciares del Himalaya se fundirá este siglo si la temperatura de la Tierra sigue aumentando

Voz 1 04:04 Wang

Voz 0027 04:06 esto pondría en peligro a los millones de habitantes de la zona que verían crecer el nivel de los ríos de forma desmesurada

Voz 1727 04:16 y en los deportes el Leganés paro anoche la racha del Rayo Vallecano que sigue en puestos de descensos Sampe buenos días buenos días Pepa Rayo

Voz 1161 04:24 que uno Leganés dos en Vallecas en un partido que puede ser clave al final de temporada en la lucha por no descender los goles de Le dan los tres puntos de los pepineros que jugaron además cuarenta minutos con un jugador menos por el Rayo marcaban Álvaro García el Leganés sube la décimo tercera plaza y se queda a tres puntos por encima del descenso que marca precisamente el Rayo después de veintidós jornadas también se completaba ayer la XXIV en segunda empataban a uno Las Palmas y Zaragoza

Voz 2 04:49 y me dice Jordi Carbó

Voz 1727 04:50 lo que hoy esperamos en prácticamente toda España buenos días

buenos días se va confirmando que gran parte de la semana el tiempo va a ser muy tranquilo sin complicaciones significativas derivadas de la meteorología con muchas horas de sol y temperaturas más altas que las de ayer de hecho han subido las mínimas o están bajando menos que en las últimas jornadas pero igualmente hace frío y acabará el andó antes que salga el sol en la mayor parte del interior especialmente en valles y zonas haitianas después cómo va a lucir el sol durante la mayor parte del tiempo las temperaturas incluso pueden subir un par de grados respecto ayer en general máximas de doce a diecisiete grados sólo esperamos algunas nubes en el Cantábrico en los Pirineos pero poco activas

Voz 4 05:54 tienta

Voz 1727 06:08 escuchamos a las Pussy Riot cantar directamente desde la vagina que es como se llama esta canción esta mañana vamos a entrevistar a una de las mujeres que forman este colectivo ruso un kit siempre campaña siempre provocando políticamente siempre defendiendo la libertad de expresión y de los movimientos artísticos en la Rusia de Putin y no sólo en Rusia Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 06:30 hola Pepa buenos días a las once una hora antes en Canarias vamos a recibir a María Alliot Kina Marsha ante las passing shot que está de gira por España a donde ha traído su espectáculo también van a pasar por Bilbao por Madrid Valencia y Barcelona ciudades en las que quieren aprender decía ayer esta chica de las mujeres feministas españolas Amaia la acompaña entre otros Amparo Llanos ex guitarrista y compositora de Dover buenos días a todas siempre es un espectáculo de Rusia de Putin de Maduro de Venezuela de Femen o de su paso por la cárcel vamos a hablar después de saludar una hora antes a Nacho ya Gonzo que hoy vienen con el maestro con Miguel Ángel Aguilar que nos presenta en silla de pista su nuevo libro en el que repasa su carrera sus vivencias periodísticas como la mayoría de ustedes más que interesante

Voz 4 07:17 sin no

Voz 0456 07:20 la mesa de análisis junto a Ledezma se sienta Luis Alegre Enric Giuliana José Antonio Zarzalejos

Voz 4 07:25 pues bien

Voz 1727 07:30 esta mañana pueden ustedes seguir reflexionando sobre Venezuela claro también sobre ese portazo de Esquerra Republicana a los presupuestos del Gobierno

Voz 0456 07:38 en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1727 07:44 les vamos a contar enseguida una sentencia que le da la custodia de los hijos a la madre por el tabaquismo del padre

Voz 0456 07:51 hubo demasiado delante de los niños y el juez señala que ante ponía este vicio a la salud de sus hijos así que recogemos consejos para dejar de fumar por parte de los ex fumadores o a los fumadores les preguntamos si se verían en las

Voz 1 08:04 situación de perder a sus hijos por el tabaco

Voz 0456 08:07 pueden reflexionar sobre este caso en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta o con un audio al whatsapp al seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1623 08:16 basta ya estén fenómeno de Whatsapp que pasa de un grupo a otro a otro o pro la gente cuando me devuelve como locos

Voz 1727 08:35 son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias Aimar

Voz 0027 08:37 empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega la producción

Voz 0027 09:41 Esquerra Republicana va a presentar hoy en el Congreso su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado el PDK lo va a hacer antes del viernes presionado internamente sobretodo por el sector más afín a Puigdemont que ayer anunció la enmienda sin esperar a que hablar al grupo parlamentario en Madrid es quién teóricamente debe decidirlo así que finalmente los independentistas catalanes sí al presentar esas enmiendas que de salir adelante tumba varían sin siquiera debatirlo parlamentariamente unos presupuestos que aumentan del trece al dieciocho por ciento la inversión en Cataluña que recogen una inversión directa de dos mil millones de euros en infraestructuras para Catalunya y otro tanto en transferencias han acordado en buenos días

Voz 0127 10:17 buenos días la enmienda llega justo a una semana de que comience en el Supremo el juicio a los políticos que organizaron el referéndum ilegal del uno de octubre Esquerra insiste el Gobierno en que tenga un gesto con ellos que les haga cambiar de opinión Joan Tardà es el portavoz del grupo en el Congreso

Voz 0947 10:29 entendía Bush seguimos manteniendo que lo más inteligente era instar a la Fiscalía logró Cisco día podía hacer caso o no al Gobierno iraquí es evidente que además hay que avanzar en todo aquello que compete a una resolución democrática que integre a los catalanes que son independentistas ya de balones que lo son

Voz 0127 10:48 el diputado del PSOE Felipe Sicilia ha recordado a Esquerra que el Gobierno no puede interceder ante la Fiscalía para retirar los cargos de rebelión y sedición contra los políticos presos

Voz 0045 10:56 Esquerra Republicana tiene que saber que en nuestro Estado de Derecho la justicia es independiente y que no pueden condicionar ni la acción de un Gobierno ni el presupuesto que es una herramienta fundamental para un gobierno a un proceso judicial

Voz 0127 11:12 un proceso que empezara el día doce justo un día antes de que comience en el Congreso a la votación de las enmiendas la d'Esquerra y también la de que el PDK va a presentar el viernes si los independentistas vetan las cuentas del Gobierno se acaban las opciones de que Pedro Sánchez siga

Voz 0027 11:26 por lo tanto una de las noticias del día va a ser ese registro por parte Esquerra Republicana de la enmienda a la totalidad la otra va a ser la votación de los taxistas taxistas de Madrid que deciden hoy en referéndum si abandona o no la huelga en la que llevan ya dieciséis días sin haber conseguido nada la Comunidad de Madrid ha rechazado su última propuesta para limitar la actividad de Pascual Donate buen

Voz 1684 11:46 seas buenos días la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo ha sido tajante no tocarán la ley que regula las V trece sin el consenso de todas las partes

Voz 1537 11:54 nosotros no vamos a hacer ningún tipo de modificación de le porque hay tres mil familias en Barcelona que antes tenían un trabajo y ahora no lo tiene porque habrá denuncias por parte del sector de las veces que afectará al patrimonio en este caso de la comunidad catalana

Voz 1552 12:10 a cambio propone cambiar el reglamento de los taxis

Voz 1684 12:13 las para que sean más competitivos porque tienen que convivir ha dicho con la súbete EC una propuesta que ha indignado a Julio Sanz presidente de la Federación del Taxi

Voz 6 12:20 hemos asistido al más burdo engaño y desprecio a todo un colectivo del taxi de Madrid se ha podido perder una batalla

Voz 1684 12:30 pero la guerra va a ser larga los taxistas han sido convocados a partir de las diez de la mañana en la T4 de Barajas y en la Cooperativa del Taxi para votar un referéndum si mantienen una huelga que les ha mermado económicamente

Voz 0027 12:42 de momento consecuencia de la protesta de los taxis en Barcelona es el ERE que ha ejecutado una de las mayores empresas de WC en esa comunidad Mob Carsa comunicado ya oficialmente al departamento de Trabajo de la Generalitat la suspensión de setecientos treinta contratos setecientos treinta trabajadores llamó frívolo Monde

Voz 0931 12:58 se trata de esta empresa que trabaja exclusivamente para ver al irse de Barcelona la empresa se queda sin su principal cliente así que suspende de sueldo y empleo a todos sus trabajadores de forma temporal a la espera de si esto va a ser uno definitivo durante este tiempo estas setecientos treinta personas mantienen su contrato ya la vez podrán cobrar el paro mientras dure esta suspensión la compañía lo justifica por las medidas discriminatorias desproporcionadas dice del decreto de la Generalitat pactado con el taxi y es que el propio Gubern es quién les aboca a esta decisión consideran pese a haber puesto aseguran todos los esfuerzos para evitar estos días

Voz 0027 13:33 seis y trece de la mañana gracias Joan cinco trece en Canarias

Voz 1 13:39 en la Cadena Ser

Voz 0027 13:46 el grupo de Lima ha descartado esta madrugada cualquier intervención militar en Venezuela el grupo de Lima es el conjunto de catorce países que te hace año y medio se reúnen para analizar la crisis venezolana hace unas horas ha terminado su último encuentro en Ottawa con el embajador español en Canadá como observador de esa reunión ya han descartado la intervención militar aislando por tanto al único país que de momento contemple esa opción que es en los Estados Unidos se Trump pero también en Europa todos los países los diecinueve que sí reconocida Why do hilos nueve que no lo han hecho todos insisten en que no puede haber intervención militar mereciera corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 14:21 diecinueve gobiernos apoyan finalmente el reconocimiento de Aído con España están todos los grandes menos el italiano is son muchos más de los que se había emplea anunciado pero no sólo suficientes para hablar de unidad menos tras bloquear Italia una declaración que al margen de los focos España intentó negociar para dar cobertura europea a los reconocimientos nacionales pero aquí están y ahora ya la auténtica pelea será para ayudar a conseguir un cambio sin

Voz 4 14:51 antes la voz

Voz 0738 14:54 conseguir dos cosas para una solución democrática y pacífica las dos ha dicho Mogherini antes de iniciar ese viaje hacia Montevideo para asistir a la reunión del Grupo de Contacto de la que igual que la repercusión sobre el terreno dependerán los próximos pasos a nivel europeo

Voz 0027 15:13 pasos condicionados por lo que haga también en las próximas horas guay dos espera que empiece a nombrar a sus embajadores en los países que sí lo han reconocido como presidente aquí en la Unión Europea y eso afectaría a España en ese momento se crearía aquí una situación muy delicada una situación de una doble representación diplomática la de Maduro que sería la saliente pero que seguiría teniendo el control de la embajada y la representación diplomática embajador incluido de Why do legítima pero sin embajada Victoria García

Voz 1460 15:41 Ministerio de Exteriores lleva varias semanas estudiando la situación ya al menos nueve días preparando el trámite diplomático que viene tras reconocer Aguado aunque oficialmente aseguran que no hay nada establecido el gobierno de Maduro tiene un embajador en España Mario y sea al que se le dio el plácet para ejercer como tal ahora hace lo pueden quitar pero no echar de la embajada da porque es espacios territorio venezolano el embajador que Why do nombrará en las próximas horas aquí en España no podrá acceder a la embajada pero sí ejercer como tal en otro lugar el problema es el personal diplomático de Venezuela en España hay más de treinta personas con pasaporte diplomático de momento nada si la situación se extiende el Ministerio Exteriores les congelará las cuentas corrientes que se usan para los gastos comunes de la Embajada aquí en España y un problema mayor es lo que hagamos nosotros aquí tendrá una repercusión e inmediatez similar en nuestra embajada en Caracas el embajador español Jesús Silva sería despojado de su plácet oficial el de Maduro aunque no tendrá que abandonar el país podrá seguir ejerciendo sus funciones ante el Gobierno de Aído

Voz 0027 16:46 en las últimas horas el Partido Popular ha criticado muy duramente a Sánchez por haber hecho lo que ellos llevaban una semana pidiéndole que hiciera que es reconocer Away II

Voz 0893 16:53 es esa posición ambigua que llega tarde que demuestra falta de liderazgo y que no puedo dejar pasar la ocasión para calificar de deslealtad la enésima oportunidad que ha tenido Pedro Sánchez para no tratar de buscar consensos con el principal partido de la oposición

Voz 0027 17:12 Albert Rivera considera que el hecho de que el Gobierno de España haya esperado a reconocer a Why do de forma coordinada con diecinueve países de la Unión esa el fondo una rectificación de Pedro Sánchez forzada por la presión política entre otros de Ciudadanos de Podemos Pablo Echenique vincula este reconocimiento diplomático con una creciente posibilidad de guerra en Venezuela

Voz 1662 17:30 en reconocer a a una persona como presidenta de un país cuando esa persona no controla el país no con todas las instituciones de país es algo muy peligroso diplomacia internacional es algo muy desaconsejado en derecho internacional porque como digo pues puede abrir la puerta a una confrontación armada

Voz 0027 17:55 por cierto en Podemos y hasta ayer ya parecía complicado que finalmente Iglesias y Errejón se pusieran de acuerdo para volver a una lista conjunta para las autonómicas de Madrid en las últimas horas se ha sumado una variable más que lo hace todavía más difícil Izquierda Unida anunciando que no pactará con ningún partido o plataforma que apoye la Operación Chamartín que es un plan de desarrollo urbanístico que sí respalda el Ayuntamiento de Manuela Carmena y por extensión la plataforma de Íñigo Errejón Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1552 18:22 buenos días y es todo un órdago para más Madrid la línea roja de Izquierda Unida es un claro veto a la decisión que más fracturas ha causado en el equipo de gobierno de Manuela Carmena esta legislatura dicen que sólo se sumarán una coalición electoral de Izquierda si todos asumen el compromiso de frenar Madrid nuevo Sol Sánchez Izquierdo

Voz 1727 18:38 en la Ser nuestra apuesta es desde

Voz 13 18:41 o frenarlo eh vamos frenarlo después saudita o lo que se quiera pero es que es tremendamente lesiva para los intereses y solamente favorece a los de los madrileños que dirigen el BBVA

Voz 1552 18:55 ante esa línea roja inamovible el equipo de Rejón va a presentar una contraoferta un documento que también analizarán el resto de actores Equo y los anticapitalistas que en su caso ya han confirmado que pase lo que pase no se van a sumar al proyecto personalista de Madrid

Voz 0027 19:06 en las últimas horas hemos conocido un nuevo informe de la Guardia Civil sobre la supuesta corrupción del Partido Popular de Madrid informe del que se desprende que la campaña electoral de Esperanza Aguirre de dos mil once se financió con muchísimo más dinero del permitido dinero público que uso además supuestamente para pagarles el congreso de Nuevas Generaciones a los

Voz 1727 19:26 jóvenes aguirristas que tanto le apoyaban

Voz 0027 19:29 incluso para pagar la cena de Navidad del Partido Popular Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:33 el informe corrobora la financiación ilegal del PP en la campaña de Esperanza Aguirre en dos mil once con un millón doscientos cincuenta mil euros en negro pero no sólo había dinero B los agentes acreditan que el partido desvió fondos públicos de forma fraudulenta para pagar la campaña electoral subvenciones abonadas a Fundescam fueron falseadas ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Generaciones ya está la cena de Navidad partido algunas de estas actuaciones son groseras Fundescam recibió una subvención pública para evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios de la Comunidad pero en realidad los cuarenta mil euros públicos concedidos fueron utilizados para encuestas electorales del PP quién aprobaba estas subvenciones Ignacio González las irregular

Voz 1 20:18 Aridane reflejadas por el informe de la UCO no

Voz 1552 20:21 acaban ahí el PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos también promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas una de ellas se llamaba cómo se movía el dinero Paquita ya SL los principales responsables según el informe el ex gerente Beltrán Gutiérrez Francisco Granados o Borja Sarasola

Voz 0027 20:45 baja seis y veinte de la mañana cinco y veinte eh en Canarias precisamente para evitar el blanqueo de dinero el Gobierno de Pedro Sánchez quería cambiar la ley que los profesionales empresas no pudieran hacer ningún pago en efectivo de más de mil euros que todo lo demás tuviera que pagarse con tarjeta para dejar rastro pues bien el Banco Central Europeo acaba de decir que ese límite le parece excesivo Andrea Villoria buenos días

Voz 0605 21:07 buenos días la propuesta forma parte de una batería de medidas pendientes de abordar en el Consejo de Ministros reduce de dos mil quinientos euros a mil el límite para los pagos en efectivo entre profesionales cantidad que si se mantiene entre las personas físicas residentes en España el texto rebaja de quince mil euros a diez mil el tope para los extranjeros algo que el Banco Central tacha de injusticia cada dice que perjudica a los españoles entre los objetivos del plan está luchar contra el fraude fiscal es recaudar doscientos dieciocho millones de euros en multas una cuarta parte de los ingresos del plan antifraude El anteproyecto dicta multas del veinticinco por ciento del importe pagado sanciones que el Banco Central también considera desproporcionadas los dictámenes de este órgano no son vinculantes y Hacienda defiende que el límite de mil euros está en línea con los avances tecnológicos ya se aplica en países como Francia o Portugal

Voz 0027 21:56 en la Cadena

Voz 1 21:57 SER Hoy por hoy

Voz 0027 22:00 esta próxima madrugada se va a celebrar en Estados Unidos el debate sobre el estado de la Unión es un examen para trampa ahora que ha perdido el control de la Cámara de Representantes los demócratas han elegido para darle la réplica a Trump a alguien qué representa exactamente lo opuesto a Trump es Stacey Brahms una diputada negra el origen humilde de origen rural y además escritora de ocho novelas románticas corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 22:23 buenos días el presidente va a aprovechar el que tradicionalmente es el día

Voz 1727 22:26 curso más visto del año el del estado de la Unión

Voz 1510 22:29 para hablar de la necesidad de construir el muro con México y garantizar la seguridad de los estadounidenses Donald Trump no aceptará un acuerdo en el Congreso sobre los presupuestos que no contemple los cinco mil setecientos millones de dólares para construir el muro y quedan diez días a partir del quince de febrero podría volver a cerrar el Gobierno o declarar la emergencia en la

Voz 14 22:49 con el senador puede considerarse como un aliado de tramar el Capitol

Voz 1510 22:52 se asegura que la declaración de emergencia abriría una guerra entre los republicanos dice que saltarse el trámite parlamentario sentaría un precedente peligroso además de un problema constitucional a los demócratas en la Cámara están redactando ya un proyecto de ley que vete al presidente la capacidad de desviar dinero de un departamento a otro que es precisamente lo que quiere hacer utilizar dinero del Pentágono para construir el muro sin necesidad de tener el visto bueno del Capitolio la réplica demócratas el a dar a esta noche Stacey hay Brahms será la primera mujer negra en responder al presidente en el estado de la Unión

Voz 0027 23:23 en Brasil Vol sonar prepara un cambio de ley para proteger a aquellos policías que maten a un delincuente durante una intervención y aleguen que lo han hecho por miedo o porque se han visto sorprendidos razón y buenos días

Voz 0931 23:34 los días la medida una de las promesas estrella de la campaña de Paulson Arola ha presentado el ministro de Justicia Sergio Moro

Voz 15 23:40 Nos estamos aunque determinados exitoso es que significando cuchillo caracterizo bellísima de censo que

Voz 0931 23:47 dice cantaba el concepto de legítima defensa mano dura contra los delincuentes pero según el ministro el cambio legislativo no supondrá una licencia para matar ni permitirá a batir al sospechoso en Brasil catorce de las ciento setenta y cinco personas asesinadas al día murieron en operaciones policiales de hecho los asesinatos causados por la policía crecieron un veinte por ciento el año pasado según las ONGs

Voz 1 24:12 vuelvo ayer a casa mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa abuela igual que la del campo es que te transporta menuda María

Voz 16 24:22 ya cuando se les de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar hizo una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Ágatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrón minan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 0027 25:08 hoy por hoy antes del resto de la actualidad el deporte les contamos que el Arandina el equipo de fútbol Arandina sigue manteniendo como entrenador al técnico que insultado y amenazado así a un periodista de la SER

Voz 4 25:19 porque apoyas eres un hijo de puta tú venga venga Javi

Voz 0027 25:28 este es el entrenador Javier Álvarez de los Mozos el club se ha limitado a publicar un comunicado en el que pide disculpas a quien se haya sentido ofendido damnificado por la forma en la que se han desarrollado los acontecimientos de los últimos días esto es literal de fondo de todo esto está el hecho de que el club haya fichado a un jugador que en su día defendió públicamente a los tres ex jugadores de la Arandina que supuestamente violaron a una menor de edad ese jugador nuevo fichaje el club aparece de hecho en las diligencias de este caso que todavía se está investigando Eva Marín buenos días

Voz 1510 25:57 los buenos días dio en el larguero a preguntas de Manu Carreño el entrenador del Arandina reconocía que no debía haberlo hecho en relación a esos insultos y amenazas

Voz 17 26:06 yo dista de La Ser pero a renglón seguido en esa misma entrevista insistía en las pintadas amenazadoras que se han realizado en el está

Voz 0027 26:13 cannabis dicho es que día amenazas de muerte está mal

Voz 6 26:16 mañana en el estadio pero no creo que de los compañeros de la SER no bueno o igual sí perdona

Voz 0027 26:21 pues eso pues te digo una cosa lo tienen muy fácil te vas a un o sea me parece todavía más grave esto que estás diciendo que lo que has dicho ayer en la rueda de prensa sospecha que ha dicho que igual

Voz 6 26:32 a sí o sí comprenderás que la misma duda que tienes tú para decir que no me yo para decir que si no puede ser que hayan sido compañeros o que no hayan sido tus compañeros pero igual sí hombre me cuesta creer también que hayan ido ellos allí a pintarlo

Voz 17 26:47 el Arandina Club de Fútbol como decías que ha pedido disculpas en más

Voz 0027 26:59 regados con el resto en el deporte Sampe buenos días buenos días Aimar Leganés respira con su victoria de anoche en Vallecas

Voz 1161 27:04 el afectada con ese uno dos pero que vale cuatro puntos los tres que se llevan los de Pellegrino hoy el que deberían conseguir además los de Michel en un posible empate final de temporada por haber perdido los dos enfrentamientos ligueros ante los pepineros dominó el resto del partido sobre todo en los últimos minutos en los treinta minutos en los que estuvieron con diez por la expulsión de Nyon marcaba el cero uno en la primera parte lograba el empate al CIA a siete del final pero sólo dos después llegaba el definitivo de Ernes Siri el pepineros Recio alababa su compañero Brisville que está en una muy buena racha

Voz 1969 27:31 todo bastante bien tenía al final donante no se pide que meta goles en no va mucho más cosa que cero goles pero pero si encima lo lo acompaña como con goles puede pues mucho mejor y lo está haciendo hoy tiene una confianza tremenda ahora mismo

Voz 1161 27:42 sobre el partido sabemos lo que no jugado

Voz 1969 27:45 con los dos equipos que que iba a ser partido con mucha disputa mucha segunda jugada mucho balón aéreo oí bueno nosotros en este tipo de partidos pues sabemos jugarlos ahí pues el equipo lo ha demostrado jugando un partido con uno menos durante treinta minutos ha sabido sufrir una victoria importante con

Voz 1161 28:00 vale toda la jornada XXII con este resultado el Leganés sube hasta la décimo tercera plaza pero sólo con tres puntos sobre el descenso que sigue marcando el Rayo y es que entre los de Vallecas en el puesto dieciocho y el Eibar que es décimo sólo hay seis puntos de diferencia también se completaba noche la jornada Veinticuatro en Segunda con el Las Palmas uno Zaragoza uno que deja a los canarios en la undécima plaza ya el Zaragoza décimo quinto entramos ya además en semana de semifinales de Copa del Rey preocupa en Barcelona el estado de Messi de cara al partido de mañana contra el Real Madrid ayer no pudo entrenar se todavía con molestias por su contractura en el muslo derecho y esta tarde se aprobará definitivamente para ver si puede estar en el clásico del Camp Nou jueves el otro partido de ida el Betis Valencia anoche pasaban por El Larguero un jugador de cada equipo por el Betis canales sobre sus posibilidades

Voz 19 28:40 el Valencia creo que ahora mismo están a comentar temporada una practica muy buena jugadores pues que encima el año pasado posición una temporada muy buen ahí están recuperando toda la confianza no bueno eso sabemos que va a ser muy complicado pero lo también en nuestras posibilidades digamos que abandona al pues agitada

Voz 1161 28:58 por el Valencia Parejo ayer certificaba su ampliación de contrato hasta dos mil veintidós con los valencianos y sobre la semifinal con el Betis

Voz 1552 29:07 sí

Voz 20 29:09 el Barcelona siempre es más complicado que va a ser fácil no va a ser fácil claro pero bueno yo creo que tanto ellos como nosotros y hubiesen elegido poder jugar una final pues yo creo que que no soy nosotros

Voz 1161 29:21 del resto en fútbol sala desde las siete de la tarde amistoso en Madrid España Brasil Carlos Ortiz alcanzarán los ciento ochenta partidos internacionales agua igualando el récord de Quique Bonet como el que más veces ha vestido la roja en baloncesto a las siete menos cuarto Estrella Roja Unicaja jornada seis en el Top dieciséis de la Eurocup también Jornada catorce en la Champions FIBA a las ocho y media UCAM Murcia van Beat it PAOK Tenerife en la NBA duelo entre españoles en el Detroit ciento veintinueve Denver ciento tres poca aportación de Calderón y seis puntos de Juancho Hernangómez derrota de New Orleans ciento siete ciento nueve con Indian hay sin Mirotic sigue jugando a Pau Gasol en el San Antonio Sacramento y sin españoles victorias de Atlanta Houston mil aquí

Voz 0027 30:01 seis y media de la mañana cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:11 el presidente de Venezuela reconocido por España como tal por España y otros dieciocho países europeos Juanjo Aído ha convocado esta noche una conferencia humanitarias sobre Venezuela el próximo catorce de febrero en Washington a la cita han invitado a representantes de los distintos gobiernos también al sector privado y a la sociedad civil para conseguir fondos con los que atajar la situación de emergencia que vive Venezuela lo que no confirma Why do es el plazo que se da para convocar elecciones que es la condición que le puso la Unión Europea para su reconocimiento como presidente lo ha dicho en declaraciones a la

Voz 3 30:42 todavía vivimos en una dictadura en Venezuela estamos dando el ser usurpación para tener las instituciones reconstruida que nos permite tener una lección real realmente libre para que puedan ser nueve meses y mes un año esperemos que sea lo más pronto posible porque ese par de nuestro mandato como presidente interino

Voz 0027 30:57 dos noticias de este martes Esquerra Republicana va a registrar en las próximas horas su enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Pedro Sánchez y los taxistas de Madrid van a votar también a partir de esta mañana si desconvocan la huelga en la que llevan ya dieciséis

Voz 1 31:10 hay un dato al menos dos alumnos de cada aula

Voz 0027 31:13 sufren acoso escolar en España al menos dulce cada clase lo dice Unicef que ha aprovechado el Día Mundial de la seguridad en Internet que se celebra hoy para poner el foco en el bullying en la violencia en la red Mariela lucido

Voz 0259 31:23 el siete por ciento de los adolescentes de doce a dieciséis años dice haber sufrido ciberacoso en los dos últimos meses y un tres por ciento reconoce haber participado como agresor en España al menos dos escolares en cada aula sufren acoso o violencia son datos de Unicef de su campaña a la que pone voz e imagen uno de los

Voz 1510 31:42 actores de la serie elite Miguel Bernard de adulto

Voz 21 31:44 es un infierno que te humillan que tenían que no vales para nada que te saquen por saber quién eres eso como eres o que te acosa quién te gusta hay al menos dos personas en tu clase que soportan con dolor el ciberacoso eso te destroza la vida tienes al colegio tienen otros compañeros tienes miedo a ser tú mismo hacer tú misma

Voz 0259 32:03 Agencia de la ONU para la infancia insta a los jóvenes a promover un cambio de actitud a frenar el acoso ya que no tengan miedo de ser ellos mismos

Voz 0027 32:11 científicos estadounidenses han descubierto que el cerebro de las mujeres es de media tres años más joven que el de los hombres la diferencia ya visible a los veinte años Se mantiene así durante toda la vida Javier Gregori

Voz 0882 32:21 el paso del tiempo afecta de manera diferente a los cerebros de los hombres y las mujeres porque uno noventa este canción realizada pronunció a Washington en Estados Unidos demuestra que los cerebros de las mujeres son aproximadamente tres años más jóvenes que los de los hombres de su misma edad y esto según este estudio que publica la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos podría explicar por qué las mujeres tienden a permanecer mentalmente agudas durante más tiempo que los hombres sin embargo los responsables de esta investigación en la han participado doscientos hombres y mujeres matizan que no es que los cerebros de los hombres envejece más rápido

Voz 1 32:55 lo que entra en la edad adulta unos tres años antes

Voz 0882 32:57 que las mujeres y esto persiste durante

Voz 1 33:00 toda su vida Dirección General de Tráfico Alfonso

Voz 0027 33:02 tienes buenos días buenos días a esta hora

Voz 1161 33:05 madre tráfico intenso de entrada a la capital bordados en Torrejón de Ardoz la cuatro Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles Il A42 a su paso por Parla circulación lenta además la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia la dos en Villaverde dirección a cuatro en Barcelona densidad circulatoria en la ronda B10 hacer dos Llobregat en Sevilla un accidente en la A noventa y dos origina el corte total de la vía de entrada a la capital hispalense a la altura de Torreblanca de los Caños como consecuencia de este alcance de dificultades también en esta misma vía tramo en este caso en dirección a Almería por último tenga hambre Caución por rachas fuertes de viento en Lugo en la ocho a la altura de Mondoñedo y por temporal de nieve les informamos que aún hay cincuenta y cinco carreteras afectadas todas ellas eso sí pertenecen a la red secundaria de ellas dieciocho están intransitables y entre de es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno las mayores dificultades las encontrarán en Asturias Cantabria Navarra y las provincias de León Palencia

Voz 1 34:04 Burgos Huesca de cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuamente tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 1 36:26 de Hoy por hoy de España

Voz 1727 36:37 a las seis y treinta y siete las cincuenta y siete en Canarias abrimos la Mesa de España en Cataluña los Mossos han detenido allí a un chico de dieciséis años acusado de violar a una chica de la misma edad ocurrió el sábado en San Cugat del Vallés Joan Bofill día

Voz 0931 36:54 día así pasó la madrugada del sábado al domingo en una discoteca de esta localidad según cuentan los Mossos a la SER el chico habría abusado de la chica hacia las tres de la madrugada recibieron el aviso prácticamente a la misma hora en que ocurrieron estos hechos pudieron detener al sospechoso pues casi inmediatamente después de que pasara todo y también en el mismo lugar el agresor esté menor de dieciséis años ya pasó el mismo domingo a disposición de la Fiscalía de Menores

Voz 1727 37:19 seguimos contigo Yuan ahora hablando del club de fútbol de Tarrasa que ha retirado de la competición a su equipo de veteranos por insultar a sus compañeras del Tarrasa ve femenino llegaron a decirles sois unas guarra Cyrus a fregar mientras jugaban un partido de fútbol

Voz 0931 37:36 pues si este sábado había partido de Segunda División Juvenil entre el Terrassa Viladecavalls mientras a un lado del campo pues estaban esperando para jugar ellos después de su partido se paró porque una jugadora se lesionó y esto parece pues que les impacienta tanto que empezaron a gritar les Ras iros a la cocina a fregar y las jugadoras de ambos equipos pues les empezaron a contestar hasta el punto que una de ellas empujó a uno de los veteranos el árbitro del partido Alexia Myers recogió en su acta los insultos decidió suspenderlo también acabó suspendido el que tenían que jugar los veteranos justo después pero el club al Tarrasa pues no respondió hasta ayer en un comunicado asegura que estos insultos machistas son una falta muy grave y finalmente decide expulsar al equipo de la competición la abogada del club en TV3

Voz 1510 38:18 no van sino consta según dos jugadores no

Voz 0931 38:23 habla de hechos puntuales protagonizados por dos jugadores sólo del equipo de veteranos pero al no poder ser identificados dice han decidido expulsar a todo el equipo

Voz 1727 38:31 hasta luego Bofill hasta luego

Voz 2 38:35 en Canarias el Gobierno

Voz 1727 38:36 no le ha comprado al Banco Santander más de trescientas viviendas de protección oficial evita así que caigan en manos de fondos de inversión Héctor palmero buenos días

Voz 0760 38:46 qué tal Pepa muy buenos días en concreto en esas viviendas sociales ubicadas en el barrio de Añaza en Santa Cruz de Tenerife residen trescientas cincuenta y ocho familias es una historia de una negociación que viene de meses la situación se conoció en octubre aunque ya el pasado mes de enero se llegó a un principio de acuerdo entre la entidad financiera y el Ejecutivo regional sobre el precio de venta de estas dos promociones de viviendas calificadas como de protección oficial de promoción privada a varios de los vecinos incluso habían recibido comunicación de lanzamiento este acuerdo se rubricó este lunes a través del la empresa pública avisó Can ahora es si el casero de estos vecinos tras la compra por casi veintiséis millones de euros las administraciones regionales tras la firma se han felicitado por el hecho de que en España no hay un ejemplo similar a este

Voz 1727 39:28 Nos vamos a Andalucía para hablar de esa sentencia que les venimos contando esta mañana escuchen un padre ha perdido la custodia de sus hijos los hijos por fumar demasiado delante de ellos el juez considera que su dependencia del tabaco pone en riesgo la salud de los niños le ha otorgado la custodia sólo a la madre ha ocurrido en Córdoba María Eugenia Vílchez buenos días

Voz 1473 39:51 buenos días Pepa la madre tiene ahora la custodia de los dos hijos después de que en la sentencia el juez haya dicho que el padre lo sometía al humo del tabaco posponiendo las taludes sus hijos a su tabaquismo en una sentencia sin precedentes el magistrado Pedro Roca corrige otra anterior de custodia compartida los niños de diez y trece años ya habían mostrado su preocupación por tener que vivir en un ambiente tan cargado de hecho dormían en una habitación en la que el padre fumaba dice el magistrado que la sala no se puede mantener indiferente ante esta situación que perjudica la salud de los menos

Voz 1727 40:23 es para Historia sorprendente y dolorosa la que ha ocurrido Murcia o mejor dicho de Cádiz a Murcia un menor extranjero no acompañado los conocidos como mecenas ha viajado más de cuatrocientos kilómetros en los bajos de un camión Ruth García buenos días o las

Voz 1510 40:42 buenos días en concreto cuatrocientos sesenta y dos kilómetros que es la distancia que separa Bornos en Cádiz de Alhama de Murcia Ése fue el recorrido que realizó un menor agarrado a los bajos del camión cejó joven de quince años es de nacionalidad marroquí fue localizado en la mañana del domingo por un vigilante de seguridad de la empresa de transporte a la que pertenece el vehículo que realizó el viaje durante la noche fue la Policía Local la que trasladó al joven a una casa de acogida de Cáritas donde se atiende a menores extranjeros y tutelado por la Comunidad Autónoma el menor pese a ese viaje se encontraba en aparente buen estado de salud buen día Ruth o el día

Voz 4 41:24 sí

Voz 1727 41:33 el Parlamento de Egipto prepara una reforma de la Constitución para mantener en el poder a Al Sisi al menos hasta el año dos mil treinta y cuatro toda la vida vamos con el límite actual de dos legislaturas para presidir el país Al Sisi debería dejar el cargo dentro de tres años informa desde El Cairo Nuria Tesón

Voz 29 41:54 ha abierto la puerta a la perpetuación del ex general sí sí como presidente más de cien parlamentarios han firmado una moción que propone cambiar la Constitución aprobada en dos mil catorce tras el golpe de Estado que llevó así Sisi al poder entre los cambios propuestos uno de los que más preocupa o el que más preocupa a la oposición es el que atañe al límite de tiempo de mandato ahora el máximo es de dos legislará

Voz 1727 42:13 obras de cuatro años lo que supone que si tiene que dejó

Voz 29 42:15 al palacio presidencial en junio de dos mil veintidós el cambio que proponen es ampliar a seis años por legislatura y formular lo de un modo que permita que las dos legislaturas que ha estado en el poder no cuenten es decir había general hasta al menos dos mil treinta y cuatro los defensores de mantener así si en el poder han dicho que necesita más tiempo para implementar una reforma general de la economía Iker es el mejor garante de la estabilidad en Egipto después de años de inestabilidad tras el levantamiento de dos mil once pero lo cierto es que en lo que se ha esforzado el generales en consolidar su poder encerrando a sesenta mil opositores entre ellos al menos una treintena de periodistas y acabando con la prensa libre

Voz 1727 42:50 bloqueando más de quinientas páginas web todo

Voz 29 42:53 en aras de la seguridad y la lucha contra el terrorismo argumentos que recuerdan a los del viejo faraón Hosni Mubarak forzado a dimitir hace ocho años durante la Primavera Árabe egipcia la oposición denuncia que los cambios constitucionales son una regresión esos tiempos de Mubarak los avances de la revolución de dos mil once

Voz 1727 43:20 así empieza la octava sinfonía de Schubert conocida como la inacabada porque el compositor austriaco nunca llegó a terminarla casi dos siglos después un teléfono móvil de la compañía china Highway

Voz 1510 43:35 ha compuesto un final alternativo que esta misma noche se ha estrenado en Londres Pascual Donate

Voz 1684 43:41 a pesar de la exclusividad del concierto ya conocemos los compases de la versión Hathaway gracias a las filtraciones de los asistentes que con sus móviles han grabado y publicado en las redes secuelas

Voz 1 43:50 es como esta

Voz 1684 43:55 para componer el final de la inacabada de Schubert Huawei ha utilizado una aplicación que se basó en el tono el timbre y otras características de los dos primeros movimientos de la Sinfonía aunque no todo ha sido inteligencia artificial el músico y productor Lucas cantor ha dado los retoques finales a la partitura para que fuera fiel al estudio de la obra los directivos de a han presentado este trabajo como un ejemplo del impacto positivo que puede tener la tecnología en la cultura aunque varias músicos han criticado el proyecto porque lo consideran artificial a imitación porque temen que no es ético terminar la hora de su

Voz 31 44:34 cariñosa es que la policía en el portal robado a los del quinto me quedaría más tranquilo sino de alarma pero sí nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct Sí Se Puede si queremos no es la dejan puesta esta misma tarde

Voz 11 45:28 viernes La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 33 45:49 a y de de

Voz 1275 46:00 todos los culpables dice esta mañana José Mari

Voz 1100 46:03 buenos días Pepa volvamos a las cosas

Voz 1275 46:06 ver que los datos del paro recuerden que ser

Voz 1100 46:08 esto de la primera preocupación para los españoles según el CIS son para echarse a llorar esta nefasto el sistema de contratación bendecido en dos mil doce por el gobierno ultraliberal De Guindos que todos los géneros ocurre lo evidente que no es otra cosa es la temporalidad de los contratos y la precariedad está ya en la cara empaquetar teléfonos móviles cocinar besugos joven camisas da para lo que da en la gratificantes Navidades pero acaban las temporadas los meses las semanas y los días el uno o el siete de enero nos pilla con las miserias al descubierto varias razones para que el Gobierno de Sánchez no haya hecho los deberes pero las dos principales eras llevemos a los independentistas por un lado ya los grandes patriotas de la derecha por otro deje los primeros que Fulgan unos presupuestos que pueden empezar a enterrar la austeridad culpable de tantos males hice no segundos en el boicot con su miserable actuaciones las mesas del Congreso a las medidas que intenta poner en marcha el Gobierno por su parte Pedro Sánchez no tiene otra salida déjese de complejos ya haga lo que tiene que hacer vía decreto protestarán los políticos pero aplaudo iremos los ciudadanos

Voz 1 47:26 el ojo izquierdo

Voz 34 47:29 vale vale el acabamos