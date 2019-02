Hoy por Hoy (05/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:03 no

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días los partidos independentistas ponen desde hoy negro sobre blanco su amenaza de tumbar los Presupuestos de Pedro Sánchez Esquerra va a presentar esta mañana en el Congreso su enmienda a la totalidad de las cuentas y el P de CAT anunció después que hará lo mismo las enmiendas empezarán a debatirse el martes que bien lo justo cuando comienza el juicio al cruces hice votarán al día siguiente el miércoles hasta ese día se pueden retirar unas enmiendas que no presentan por el presupuesto en sí por su contenido un presupuesto que contempla por ejemplo dos mil millones de euros para Cataluña en inversiones públicas que es un incremento del trece al dieciocho por ciento del total no la enmienda se presenta entre otras razones por esta petición que explicaba el portavoz republicano en el Congreso Joan Tardà

Voz 3 01:10 actuar en pro de las es judicialización del proceso lo cual significa e instar a la Fiscalía actuar tiene tiempo de hacerlo hasta el último tramo de el juicio que se iniciará el día doce años

Voz 1727 01:24 el Gobierno la ministra Batet insiste supeditar

Voz 4 01:28 voto a los Presupuestos a otras cuestiones que no dependen del poder ejecutivo sino que dependen de otros poderes como puede ser el Poder Judicial creo que está fuera de todo sentido

Voz 1727 01:38 como hay quien dice que al Gobierno casi le viene bien hoy esta ruptura con los independentistas para acallar el griterío de la oposición y acudir sin el sambenito de la entrega a los independentistas a las elecciones del mes de mayo pero más allá del griterío de aquí y de allá de acullá está el interés de España ahí de Cataluña y la necesidad de resolver los conflictos estará yen pensando en eso es martes cinco de febrero y en unos minutos les vamos a contar todos los detalles sobre la consulta que hoy hacen los taxistas de Madrid para decidir si siguen con la huelga que empezaron hace dieciséis días pero antes

Voz 5 02:15 qué tal entrando por Cúcuta entra por Cúcuta miman entrada ni por mil Cúcuta o es que el país no tiene que lo defienda digo yo que no tenemos una fuerza armada suficiente capacidad para defender a Venezuela

Voz 1727 02:28 Maduro apela al Ejército para frenar el envío de ayuda humanitaria desde Colombia a través de Cúcuta en la frontera entre los dos países es un contingente de comida que intentará cruzar mañana la frontera y que según Maduro abrirá la puerta a una intervención militar y Juanjo ido en declaraciones a la enviada especial de la SER a Ana Terradillos admite que están presionando a los militares para abrir ese canal humanitario

Voz 6 02:51 hay compresión con todos los niveles para que no solamente entre sino

Voz 7 02:53 abrid humanitario no solamente para inglés una ayuda necesaria para atender más en este país que hay trescientos mil sentenciaba a muerte sino entra con urgencia esta You Easy realmente tenemos una alta presión con lo que hago y responsables de que ingrese desde la Fuerza Armada

Voz 1727 03:07 a las nueve de la mañana entrevistamos a la cara más visible de la disidencia venezolana en España al ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma en Brasil el ministro de Justicia ha anunciado un plan para exculpar a los policías que maten a delincuentes durante un operador aquí en España la Guardia Civil acredita que el PP financió ilegalmente con más de un millón de euros la campaña de Esperanza Aguirre del año dos mil once según los agentes los populares madrileños desviaron fondos públicos para pagar desde un acto de Nuevas Generaciones hasta la cena de Navidad del partido el que fue militante de oro del PP Rodrigo Rato sigue tirando balones fuera

Voz 8 03:49 primero el presidente del BBVA después el ministro me pidieron que dimitiera el presidente ha dicho que habiendo sido ministro del PP no era bueno que estuviera del presidente de un banco se que era el el interés de las cajas en el interés de los accionistas y en el interés de todo el mundo pues si yo era un problema en ese momento tenía ningún inconveniente en marchar

Voz 1727 04:07 Rato declarando sobre su gestión de Bankia en el juicio por la salida a Bolsa presuntamente fraudulenta de esta entidad

Voz 9 04:19 porque Tarraco pollas eres un hijo de puta a tus hijos de puta si el Banco de punta a la izquierda que eres un mierda hijo de puta te lo digo veinte veces

Voz 1727 04:32 que que insulta es Javier Álvarez de los Mozos entrenador de la Arandina y el destinatario de los insultos un periodista de la Cadena SER que cubre a este equipo de Aranda de Duero de fondo el fichaje de un futbolista que defendió a los tres ex jugadores del club acusados de violar a una menor aunque esta noche en El Larguero el entrenador no habló de esto sí mencionó amenazas en el estadio

Voz 10 04:55 lo cannabis dicho es que había amenazas de muerte esta mañana en el estadio pero no creo que de los compañeros de la SER no a Bono o igual sí cosa me parece todavía más grave y esto que está diciendo que lo que has dicho ayer en la rueda de prensa no no no no tiene sentido fecha bueno sí han dicho que igual igual si os da igual si comprenderás que la misma duda que tienes tú para que no puedan tener yo para decir que sí

Voz 11 05:16 música que rectificó pero a medias Sampe aquí en el deporte que pasaban pues tiene puesto el foco en un nombre Messi que sigue siendo duda sólo hundido

Voz 1161 05:23 el Clásico de Copa después de haber recibido un golpe en el muslo derecho el sábado ante el Valencia le produjo una contractura en la pierna derecha ayer seguía con molestias hoy se verá si está recuperado para medirse mañana a los de Solari en el partido de ida de semifinales anoche se compilado además la jornada vendidos en Primera con el Rayo Vallecano uno Leganés dos También se completó la jornada veinticuatro en Segunda empate a uno entre Las Palmas y Zaragoza

Voz 0978 05:45 tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días Se confirma que esta semana va a ser muy tranquila en lo que respecta lo meteorológico hoy también podremos disfrutar del sol durante todo el día en todo el país algunas nubes en Galicia también en el Cantábrico pero apenas dejarán algunas gotas mucho más sol en el resto de la península y los archipiélagos con temperaturas que han subido las mínimas hace frío pero menos que ayer las máximas esta tarde ya se situarán entre los doce y los diecisiete grados son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 12 06:15 ahora insiste el siete de febrero

Voz 13 06:17 quienes la mandarina con a granel por sólo noventa y cinco céntimos el kilo y los traseros de puedo pues sólo un histórico sesenta y cinco el kilo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es en Península y Baleares Carrefour todos merecemos mejor

Voz 14 06:30 lo bueno siempre voy en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos dos tiros de Costas circuitos países lejanos mucho más a precios especiales pensión completa Paco en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y Club de Vacaciones que recuerda que Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 2 07:00 hoy por hoy con Pepa Bueno sentimos insultados humillados

Voz 12 07:06 pero no rendidos puede a una batalla pero desde luego la guerra va a ser larga vamos a perseguir hasta el final

Voz 1727 07:13 es Julio Sanz presidente de la Federación del Taxi después de salir ayer de su reunión con la Comunidad de Madrid reunión sin avances de ningún tipo porque el Gobierno autonómico no se mueve insiste en que no va a limitar el negocio de la súbete EC así que algunos taxistas empiezan a reconocer que pueden perder esta batalla Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 07:33 buenos días a las Díez comienzan a votar en un referendo

Voz 1727 07:35 Don para decidir si ponen fin a la huelga que empezaron hace dieciséis días

Voz 1275 07:39 sí han perdido una batalla pero no la guerra dicen que prometerá será larga no será hoy en todo caso porque los taxistas van a decidir en una consulta sector que se hará en la T4 de Barajas por la mañana por la tarde si mantienen el paro total que llevan ya en el que llevan ya

Voz 15 07:51 seis días no sólo cuándo volveremos a trabajar pero cuando vas a trabajar vamos a volver con mucha más fuerza con mucha más ahora con mucha más unión porqué es lo que ha conseguido esta gente

Voz 1275 08:03 en la Puerta del Sol los taxistas que allí se concentraban recibieron como un jarro de agua fría la respuesta de la comunidad el Gobierno los regional sólo está dispuesto a hablar con ellos de un reglamento para el taxi pero no de reformar el sector de la súbete Cela comunidad les ha emplazado a una reunión la semana que viene del Comité Regional del Transporte donde quieren sentar a la misma mesa AVT y taxistas al Ayuntamiento de Madrid y a la Federación Madrileña de Municipios

Voz 1727 08:25 gracias Laura los taxistas de Madrid empezaron su huelga apenas dos días después que los de Barcelona Si hoy la terminan será con un resultado bien distinto allí consiguieron que la Generalitat fijará un mínimo de quince minutos para contratar a la súbete EC un mínimo ampliable luego por los ayuntamientos esa medida tiene consecuencias Rafa Muñiz

Voz 1645 08:45 sí mus Cars una empresa que presta servicios de V TC ha presentado un ERE que afecta a setecientos treinta trabajadores en Cataluña no implica despidos sino que la empresa dejará de pagarles es el primer Expediente de Regulación de Empleo desde que la entrada en vigor del decreto del guber desde que hubo Erika Vijay

Voz 0027 09:03 anunciaran su marcha de Barcelona sobre empleo ayer su

Voz 1727 09:05 Vimos que este mes de enero ha sido el peor desde el año dos mil trece con ochenta y tres mil parados más doscientos mil afiliados menos a la Seguridad Social cifras muy malas que según los sindicatos obedecen a la precariedad del mercado laboral Carmen Barrera UGT Lola Santillana comisiones

Voz 16 09:21 el empleo que se crea sigue siendo muy precario ya que sólo un seis coma veintidós por ciento de los contratos

Voz 1727 09:26 firmado son indefinido

Voz 16 09:28 completo estamos bajando la recuperación

Voz 1445 09:31 son de de nuestro país en la temporalidad y la precariedad lo que tiene que hacer es apostar por sectores es lo que es la creación de empleo que se haga sea con condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras sobre estos datos del paro registrado

Voz 1727 09:51 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch algo

Voz 1985 09:54 peor el mes de enero con su tradicional cuestas digiere pesada mente las fiestas sobre todo en el comercio y los bares y restaurantes y ello se traduce en pérdida de afiliados a la Seguridad Social y en mayor número de parados esta vez también ha sido así con el agravante de que Se trata del peor enero desde hace cinco años se han perdido más de doscientos mil cotizantes y se han contado ochenta y tres mil nuevos parados en cifras redondas la lista del paro se sitúa así el tres coma tres millones demasiados todavía no hay indicios claros de si el aumento del salario mínimo vigente por vez primera durante un mes entero a parte de sus beneficios globales como la mayor capacidad de consumo y el aumento de la demanda traerá también perjuicios en forma de nuevos parados todavía los resultados sin embargo miran lo un año completo son bastante buenos pero pintan bastos parece que la economía española seguirá creciendo al dos coma dos por ciento lo que debería permitir crear empleo neto es menos que en las épocas de más alegría hay bonanza internacional pero es el triple que en Italia

Voz 1727 11:03 son las siete y once las seis y once en Canarias el Concorde inteligente bailan

Voz 18 11:07 que que XXXVIII vosotros es la temperatura perfecta para una ducha tras un duro entrenamiento

Voz 19 11:11 así son las calderas bailando tecnológicas eficientes y ahora además te regalan ciento veinticinco euros para que disfrutes con lo que más te gusta Elige tu Caldera bailando en el novecientos veintiséis cero cero veintiséis o en la temperatura de punto es

Voz 20 11:26 qué tal te finde Bulut tal reinventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de Berango mi favorito corrido este permisos de polvo

Voz 14 11:34 que quedarse en casa no ese plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos

Voz 12 11:45 los Esther mobbing busca el ahorro llevarte las zapatillas del hotel bastoncillos champú jabón cita usado el gorro para la ducha que que no es ahorrar ahorrar es venir a dos días sin inhiba The Phone House sólo el cuatro cinco y seis de febrero en buscadores de ahorro de detenida Phone House

Voz 2 12:09 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:17 son las siete y doce ahora las seis y doce en Canarias Juan todo aquí en España reconoce ya como presidente interino encargado dijo ayer Pedro Sánchez de Venezuela anunció que va a nombrar hoy a sus representantes diplomáticos en los diecinueve países europeos que como el nuestro le dan legitimidad para llevar el país hacia unas elecciones libres pero maduró sigue ahí controlando todo el aparato del Estado Isabel Villar buenos días buenos días

Voz 21 12:41 la situación es complicada porque la representación diplomática nombrada por Maduro en España empezando por el embajador sea seguirá teniendo el control del edificio de la embajada el espacios territorio venezolano el Gobierno español puede quitarle el plácet del beneplácito para ejercer como embajador pero no puede echarlo del edificio y al revés el Ejecutivo puede reconocer al embajador que nombre Guarido éste podrá ejercer como tal pero sin acceder a la sede de la embajada y ante una situación así de peliaguda el ministro de Exteriores Josep Borrell es muy prudente

Voz 12 13:09 vamos a verlos

Voz 22 13:11 a partir de los siguientes días vamos a ver qué es lo que ocurre

Voz 1727 13:14 Borrell que el jueves estará en Uruguay para participar en el gol

Voz 21 13:17 puede contacto que ha impulsado la Unión Europea sobre la que

Voz 1727 13:19 es en Venezuela extremada prudencia la de Borrell en esas palabras veremos los siguientes pasos en los siguientes días el Partido Popular rectifica y se va a reunir con ACNUR ayer les contábamos que Pablo Casado todavía no se ha sentado con la agencia de la ONU para los Refugiados a pesar de que llevaban más de seis meses pidiéndole un encuentro bueno pues esto es lo que ha dicho el vicesecretario de Organización Javier Maroto

Voz 0893 13:42 no dispongo de la agenda de nuestra vicesecretaria de Política Social pero estoy convencido de que si no es ya mantendrán una reunión oportuna porque nuestra vocación es escuchar a todos los colectivos o voces autorizadas en nuestro país evidentemente lo lo lo hacemos desde una de convicción de utilidad de servicio público por tanto no hay excepciones en nuestra agenda

Voz 1727 14:04 el método porque llevan seis meses hablando de inmigración propósito de agendas vuelvan a marcar el ocho de marzo porque dos sindicatos de profesores ya han llamado la huelga general para el Día Internacional de la Mujer no es la única propuesta Comisiones Obreras por ejemplo pide también más contenidos evaluables sobre sexismo en los programas educativos Adela Molina Comisiones Obreras y estés son de momento los únicos sindicatos que llaman a la huelga general en la enseñanza el ocho m la Confederación Intersindical va a presentar esta mañana en rueda de prensa la convocatoria las razones para secundar el paro Comisiones Obreras a través de un comunicado explica que en su caso creen que es necesaria la huelga el ocho de marzo en sectores estratégicos como la educación son clave dicen para la erradicación del sexismo y el avance hacia una sociedad igualitaria Comisiones pide además medidas como la implementación de contenidos evaluables sobre sexismo o la elaboración de planes de igualdad otro sindicato el sindicato ANPE ha decidido sin embargo que no llamará a la huelga ni a partos parciales el ocho de marzo en su caso consideran que no hay discriminación al menos en la función pública en la enseñanza para las mujeres aunque sí que creen que hay que avanzar en cuestiones como los contenidos pero para eso dicen no es necesaria una huelga

Voz 1985 15:15 ten cuidado porque un regalo en San Valentín más que un regalo es un mensaje de bombones el primer año significa

Voz 23 15:22 yo soy muy dulce ahora si llevas ya siete años significa soy muy

Voz 11 15:29 estado y esto fue lo más romántico que encontré en la gasolina

Voz 23 15:31 era hace dos minutos Cary por eso

Voz 6 15:35 mejor regalarle quince millones de euros que significa

Voz 12 15:37 eso quince millones dieciséis de febrero Sorteo Extraordinario de San Valentín lotería nacional

Voz 20 15:45 cariño sabes que la policía en el portal siguieran robadas los del quinto me quedaría más tranquilos y nos ponemos una alarma pero así nuestro costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct Sí Se Puede si queremos no es la dejan puesta esta misma tarde

Voz 24 15:58 los con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 16:10 las terrazas de verano ahora standing bien tuvo un infierno no no ya el sistema de pago aunque son recientemente rostro

Voz 6 16:21 hoy gastar es más fácil que nunca para que ahorrarse igual de fácil en día hemos bajado el precio cientos de productos bajaremos muchos más descubre los en tu tienda día

Voz 1727 16:33 el setenta y cinco por ciento de los glaciares del Himalaya corren el riesgo de derretirse si el cambio climático avanza como él está haciendo es el resultado de un informe dicen que el mayor informe científico que se ha hecho sobre el Tercer Polo una región que concentra la mayor cantidad de hielo después del Ártico y la Antártida y la conclusión es que la perdemos Javier Gregori

Voz 0882 16:56 el hielo de siete de cada diez glaciares en el Himalaya va a desaparecer durante este siglo sino se frena el actual recalentamiento de la tierra según advierte ya un informe internacional realizado por trescientos cincuenta investigadores de veintidós países el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la montaña que ha publicado este informe dedicado cinco años a investigar el llamado techo del mundo y su informe es demoledor porque aseguran Se está produciendo allí una auténtica crisis climática y lo que más preocupa a este equipo internacional de científicos es que esta gran zona es una de las principales reservas de agua dulce del planeta en concreto de ella dependen doscientos cuarenta millones de personas sólo en las montañas y mil seiscientos cincuenta millones en los valles además más de tres mil millones de personas se abastecen ahora de los alimentos producidos en esta

Voz 6 17:44 la región

Voz 2 17:46 se condensan Valentín en vez de

Voz 20 17:48 al darle otro peluche que dice les regalas esos zapatos

Voz 2 17:52 también quería mucho te sientes muy hippie bus si quieres sentirte vivos piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entra algún punto es pues llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente tribus

Voz 11 18:07 soy Javier de Glass quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el paro

Voz 1727 18:15 Prisa pide cita entonces punto es promoción vale

Voz 26 18:18 hasta el veintiocho de febrero con la reparación sustitución de cuál

Voz 20 18:20 el una condiciones hincar las punto es con vivo

Voz 2 18:23 es tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra ya han dibujó punto es apoyaban novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Burgos

Voz 24 18:33 entonces tú eliges pues empezar a ahorrar un poco Castilla durante años para cuando se te estropee la caldera lo puedes cambiar hoy tu vieja caldera y empezar a ahorrar de verdad

Voz 26 18:45 nuevas calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 27 18:53 el

Voz 6 18:57 sobre el portazo de Esquerra

Voz 0456 18:59 el supuestas Marga Barcelona pese a mí me parece fatal

Voz 28 19:01 drástico y maravilloso hoy del todo esperable la enmienda a la totalidad de las declaraciones de Joan Tardà pues una ocurrencia nueva ya como en Cataluña hace varios años que no tenemos gobierno pues hará intentar que tampoco lo tenga el resto de España a este paso sí que vamos a tener la independencia así por el resto de España nos va a echar a borrar

Voz 0456 19:17 y sobre esa sentencia que les hemos contado un padre ha perdido la custodia de sus hijos por su dependencia del tabaco por fumar delante de ellos

Voz 29 19:25 la de Palencia buenos días cómo es fumadora que soy hace trece años me parece totalmente exagerada también es cierto que no me parece normal que los niños duerman en la habitación donde el padre fuma pero creo que el padre podrá fumar en otros sitios de la casa creo que hay alguien más metido mucho para conseguir esa sentencia

Voz 1985 19:43 exagerada le parece también a José Manuel de Málaga

Voz 6 19:46 Dios los enfermos padres que tienen contagioso se van allí no van a poder verlos a los niños bien pantalla cómo estamos

Voz 1727 19:56 muchas gracias a todos por por esa opinión son las siete y de las seis y veinte en Canarias

Voz 6 20:08 Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 20:10 tres grados a esta hora de la mañana en el centro de Madrid algo menos de frío que ayer han subido un poco las temperaturas mínimas aunque seguimos en valores negativos en buena parte de la región las máximas también suben un par de grados hasta los dieciséis coma sol que no es el equipo de Íñigo Errejón anuncia que presentar una contraoferta al texto que Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa en la primera reunión que mantiene en con la plataforma más Madrid otros actores de la izquierda para intentar acudir juntos a las urnas el veintiséis de mayo Izquierda Unida pretende es una línea roja que todos los partidos y movimientos que se sumen a la confluencia se comprometan a la antigua operación Chamartín operación Madrid nuevo norte la decisión que más desgaste ha provocado en el equipo de gobierno de Manuela Carmena esta legislatura Iker a Madrid ha sacado adelante a pesar de la fractura evidente en sus filas Sol Sánchez portavoz de Izquierda Unida lo explicado en la SER en La Ventana de Madrid

Voz 30 20:59 Nuestra apuesta es desde luego frenarlo vamos frenarlo después saudita o lo que se quiera pero es que es tremendamente lesiva para los intereses y solamente favorece a los de los madrileños que dirigen el BBVA

Voz 1275 21:16 si al final no hay una candidatura unitaria el mismo documento que Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa contempla la opción de ruptura con un capítulo concreto en el que se pide respeto entre todos los actores que cese el fuego cruzado en la trinchera continúa Podemos que ayer dio plantón a las fuerzas de la izquierda son los únicos que han dejado su silla vacía en esta reunión los anfitriones no les ha sentado

Voz 6 21:36 nadie

Voz 30 21:37 nosotros sentimos que que no hayan venido las compañías de Podemos que lo que hoy hemos hecho ha sido empezar un proceso y empezar lo para salir del bucle no pues hablando de política con mayúscula de las políticas sustantivas

Voz 1275 21:54 en Madrid la Plataforma de Carmen hay Errejón no sienten que les hayan dado un ultimátum el texto que preparen también lo estudiarán en Eneko y los anticapitalistas aunque en este caso ya han confirmado que pase lo que pase no confluirán con el proyecto además maldición cuarenta

Voz 6 22:07 el dos por ciento de los consultados en la última

Voz 1275 22:09 encuesta electoral de Telemadrid cree que la mejor opción es que más Madrid y Podemos concurran por separado a las urnas con treinta y siete por ciento cree que deben ir juntos según ese sondeo en el caso de que hubiera dos papeletas de de Izquierda más Madrid Comunidad con Errejón a la cabeza conseguiría un diez coma cinco por ciento de votos Unidos Podemos un nueve coma

Voz 6 22:27 tres Vox llegaría al trece y medio por ciento es martes cinco de febrero los taxistas deciden hoy si mantienen la huelga titulares con Virginia Sarmiento el sector votara en referéndum en la T4 desde las diez

Voz 1275 22:40 de la mañana cuando se cumplen dieciséis días de huelga tras

Voz 6 22:42 la última reunión con la comunidad el Gobierno regional no cede un ápice y la coordinadora del taxi Tata su actitud de miserables

Voz 1275 22:48 el informe de la Guardia Civil apunta de nuevo la financiación irregular del PP desvela que la campaña electoral de Esperanza Aguirre en dos mil once se financió con más de un millón de euros en B fondos públicos desviados para apagar un congreso del partido o la cena de Navidad la comisión de investigación de Universidades en la Asamblea ya tiene calendario de comparecencias la primera será el próximo quince de febrero con el ex director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde y el periodista Ignacio Escolar que destapó el caso de los deportes el Leganés se aleja del descenso tras su victoria anoche ante el Rayo por uno dos el Real Madrid prepara ya el clásico de Copa de mañana con toda la plantilla menos Vallejo en la recta final de su recuperación siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta el tráfico en las calles de la capital batallas al que hacer buenos días

Voz 1322 23:33 qué tal muy buenos días Laura con muchísima circulación ya en buena parte del sureste de M30 muy lento ya entre el Nudo Sur y el puente de ventas han sentido norte fluido a esta hora por lo menos en la parte oeste tenemos que hablar también de retenciones ya de entrada en la plaza del Conde de Casal y en otros puntos de la ciudad como en la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30 o el tramo fuente Cantona entre Doctor García Tapia y plaza de Alsacia

Voz 1275 23:59 en las carreteras como sigue el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 31 24:03 buenos días hasta ahora ya tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital en los tramos habituales destacar un accidente en las seis a la altura del Plantío que genera cinco kilómetros de retenciones en dirección Madrid además en la M cuarenta ya hay circulación lenta desde Vall de Marina hasta Montecarmelo sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia la dos en Villaverde direccional cuatro y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A seis por último complicaciones también en la M50 en Rivas hacia helados Alcorcón dirección A5 de Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña

Voz 32 24:35 si da su Malpaso en Roma si haces un mal gesto profesores no

Voz 14 24:42 alivia el dolor muscular la inflamación LED de forma sencilla y fácil de aplicar Totti Coliseum Pal guías contracturas CONI Bustillo el ibuprofeno

Voz 32 24:50 dentro de fármacos y revocatorio

Voz 14 24:52 Iván señores de doce años lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 33 24:59 sí me gustaría anunciar mi en la radio y claro me gustaría que lo a dimitir como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero

Voz 6 25:07 pues estos Gun Hill rápido

Voz 34 25:09 hay que hacer lo menos posible

Voz 35 25:12 lo que es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra en ser publicidad punto es ICOM pruebas de tu mismo

Voz 11 25:29 un tema presenta Inter Give del seis al diez

Voz 36 25:32 el IBI su Tex y matriz cuya del siete al diez de febrero sólo profesionales tendencias y novedades en regalo decoración bisutería complementos y joyería con el sector editores textiles como invitado especial veía de Madrid esa que es ahora

Voz 20 25:54 en fotocasa no tenemos el filtro pisos sin vecino con niño que toca la flauta a la hora de la siesta pero tenemos todo lo que necesitas para que encuentres dónde vas a vivir foto casa descarga tela real ya

Voz 11 26:06 estos hipotecarios cláusula suelo IRPH multe divisa plusvalía cada vez está más claro si no reclama es cuando ganan ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita estudiamos tu caso de forma gratuita a Riad asociados hagámoslo el renueva tu cocina con de hasta un treinta por ciento de descuento en cocinas modelo City color Palito rico de por precios bajos todos los días

Voz 25 26:36 estamos de aniversario en el campo y queremos celebrarlo contigo está grano perfecto

Voz 37 26:41 debe ser de cuarenta y nueve pulgadas con inteligencia artificial es Marty vi 4k última generación de LG pues sólo trescientos noventa y cinco euros hasta el trece de febrero

Voz 25 26:50 te esperamos en tu hipermercado Alcampo tenemos mucho que celebrar contigo al campo

Voz 38 26:55 tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día como video trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados veo que los ayude con la limpieza las compras en la cocina cuyo veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor u y de Leo

Voz 39 27:17 Valentín

Voz 40 27:19 a enamorar

Voz 2 27:23 déjate conquistar por el musical de Broadway que triunfa en el teatro Coliseum de compra ya tus entradas en Anastasia musical punto es

Voz 1275 27:37 esta mañana se retoma el juicio por el presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid el caso de los espías por el que van a desfilar como testigos por la Audiencia Provincial Esperanza Aguirre Ignacio González Francisco Granados este lunes ha quedado constituido el jurado popular hoy sigue las cuestiones previas y será mañana cuando comiencen a declarar los seis imputados ninguno de ellos político Alfonso Ojea

Voz 0089 27:57 la fiscalía solicita la libre absolución de los seis acusados al estimar que no se ha perpetrado delito alguno enfrente las distintas acusaciones que mantienen el delito de malversación de fondos públicos en una cantidad que supera los ciento sesenta mil euros un caso que judicialmente tiene escaso recorrido pero que puede ofrecer datos y explicaciones sobre la actividad de los ejecutivos de Esperanza Aguirre como ha señalado el abogado defensor Ramón González en el banquillo no están todos los que son

Voz 1985 28:26 el cabeza de todo esto es Ignacio González y alguna manera Esperanza Aguirre bueno pues Laguna consentía todo este todo este tema presuntamente evidentemente igual que Granados grabados también sabía perfectamente lo que estaba pasando y bueno no es absolutamente nada a pesar de que la nosotros como como defensa durante cinco años presentamos cincuenta ayuna pruebas para plantear realmente quién al verdadero culpable

Voz 0089 28:48 ya se ha configurado el jurado popular que deberá emitir un veredicto dentro de apenas un mes nueve hombres y mujeres harán justicia diez años desde

Voz 1275 28:57 el nuevo decreto de convivencia en los centros educativos que la Comunidad de Madrid quiere aprobar este desde que acabe la legislatura no ha conseguido el apoyo unánime del Consejo Escolar de la región tres sindicatos de profesores CCOO CSIF y ANPE también la FAPA Giner de los Ríos han votado en contra el texto que está siendo tramitado por la vía de urgencia un texto que entre otras cosas contempla crear equipos de mediación en los centros o castigar a los alumnos que no denuncien acosó hacia sus compañeros los motivos de unos y otros son muy distintos pero sí coinciden en que es imposible que se pretenda mejorar la convivencia sin un solo euro de financiación el texto tampoco contenta a los expertos en convivencia en las aulas en La Ventana de Madrid hemos hablado con Pedro Uruñuela inspector de Educación

Voz 41 29:33 es lamentablemente el modelo tradicional un modelo caracterizado por en reaccionar ante lo que sucede por buscar el control del alumnado a través de un catálogo de normas y un catálogo de sanciones pero que no trabaja en positivo ahora conviven si no hace prevención no se adelanta a los problemas que hay en los centros

Voz 1275 29:55 tres grados en Gran Vía

Voz 26 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 comienza el martes cinco de febrero y sólo un asunto sólo uno le quita protagonismo hoy a Venezuela en la prensa española y son los presupuestos de Sánchez la espantada de Esquerra con Aimar con Dani con Manuel Jabois buenos días buenos días leemos los periódicos Joy Aimar las expresiones que más utiliza la prensa catalana para hablar de la enmienda a la totalidad que va a presentar Esquerra Bono también el PD Caturla anunció después las expresiones el utilizadas digo son tensar la cuerda aumentar la presión o atornillados al preside

Voz 0027 30:43 en La Vanguardia cree que el ultimátum es arriesgado porque en unas hipotéticas elecciones anticipadas podría ganar la derecha y con ellos sus amenazas de un ciento cincuenta y cinco permanente este rumbo no lleva a buen puerto hice La Vanguardia no mejora la coyuntura puede que en a los fieles pero sigue dejando de lado a la mayoría real de catalanes que desea una solución negociada del conflicto según El Periódico de Cataluña es una mala noticia esas enmiendas porque las cuentas de Sánchez tienen un alto contenido social benefician a Cataluña lo atribuye el periódico a un mero intento por tensar

Voz 1727 31:11 el acuerdo que lectura hacen los periódicos del apoyo de una veintena de países europeos liderados por España en este caso ha huído pues el país cree que la decisión es una

Voz 0027 31:19 pero acertada hizo editorial apunta que probablemente resulte necesario un proceso de diálogo con Maduro que gestione su salida rápida e incruenta pero ese diálogo debe ser en todo caso dice El País impulsado internacionalmente por las naciones latinoamericanas y el papel de España y de los demás países de fuera de la región es apoyar esas últimas el mundo titula que el espaldarazo agua ido deja a Maduro en un limbo diplomático aunque considera que el reconocimiento hallado tarde

Voz 1727 31:43 antes de que veamos cómo cómo lo cuenta el resto de la prensa europea una curiosidad que dice mucho de donde estamos en la prensa estadounidense Danny muy poquito no sobre Venezuela

Voz 0456 31:54 o casi nada apenas en las dos últimas semanas por el cierre de la administración norteamericana o por el vórtice polar después esta semana está absolutamente centrada en el debate sobre el estado de la nación y hay que buscar el tema Venezuela a propósito porque no está destacados

Voz 1727 32:08 y aquí en Europa en el resto de países además de España se habla de que la ayuda humanitaria es clave para cambiar el régimen

Voz 0456 32:15 tan clave como el apoyo militar leo en el Süddeutsche es lo que afirma también el británico The Times en su editorial de hoy Venezuela necesita con urgencia medicamentos básicos equipo quirúrgico alimentos sí añade el Financial Times los convoyes de ayuda humanitaria pueden convertirse en el punto de inflamación o en el detonante Maduro rechaza esta ayuda por considerarla una excusa para la intervención militar rechaza a pesar de alambre que pasa el pueblo también los soldados en un país desabastecida y con hiperinflación pero David Liptón su jefe del FMI lo califica como una tormenta perfecta sin precedentes también de todas formas advierte de que esta entrega en la frontera es un alto riesgo cualquier incidente podría escalar internacionalmente y provocar la intervención de los aliados de Maduro que son Rusia China Turquía

Voz 1727 32:57 porque no hay que olvidar que estamos ante una comunidad internacional dividida y que es una ilustración de de la evolución de las divisiones geopolítica

Voz 0456 33:05 sí lo aborda en su editorial hoy Le Monde Libération tres millones de exiliados han afectado al continente principalmente a Colombia Brasil a Ecuador que presentan un evidente riesgo de desestabilización

Voz 0027 33:15 en una América Latina sometida también a nuevas divisiones

Voz 0456 33:17 ideológicas entre el presidente mexicano López Obrador izquierdista el presidente brasileño el sonado de extrema derecha y saliendo fuera del continente Cuba y Rusia están presentes militarmente en Venezuela también China y Turquía una partida entre Trump Putin que se está jugando cuenta el Fenerbahce al Times en el patio trasero de Venezuela termino en Venezuela por qué insiste tanto Trump se pregunta por ejemplo abriendo hoy el nacional es un reto a su política exterior que va a definir su presidencia junto con Corea del Norte y con Irán justo antes de acceder a la presidencia Trump se lo marcó como un reto le cuentan a este diario venezolano ex asesores del mandato

Voz 1727 33:52 volvemos la mirada al pasado unos minutos enseguida porque vamos a contarles cómo ganó las elecciones autonómicas Esperanza Aguirre en el dos mil once

Voz 1161 34:02 buenos días que los dos sorteos del triple cedió ante los números premiados han sido

Voz 6 34:09 en el sorteo de la mañana cinco cuatro en el sorteo de la noche dos

Voz 42 34:20 con unas vidas que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple vencedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 1161 34:32 en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga son grandísimas

Voz 24 34:37 vuestra prima regresado para reinar escogió

Voz 2 34:40 ellos reina de Escocia es la historia perfecta para nuestros tiempos que reponga mi hermana monacal fascinante cautivadora Hoyos tu barrio con dos nominaciones a los Oscar el sida kirguís notaron Caixa vuestra Hernández María Reina de Escocia

Voz 1727 34:56 febrero vencidas Hoy por hoy aquí en la SER le venimos contando en las últimas horas un nuevo informe de la Guardia Civil que acredita que la campaña de Esperanza Aguirre en las autonómicas del año dos mil once se financió ilegalmente hasta algo tan cotidiano como la cena de Navidad se pagó de forma irregular desviando dinero de una subvención pública según ese informe de la Guardia Civil fue en aquellas elecciones en mayo del dos mil once cuando Aguirre logró la mayor victoria de su carrera política bueno pues hoy El País publica también que la expresidenta llegó a esas urnas muy dopada duplicando el máximo legal permitido en financiación de la campaña

Voz 0027 35:34 podían gastar sólo cincuenta céntimos de euro por habitante si se hacen las cuentas el tope legal para la campaña de Aguirre era de tres millones doscientos mil euros tres millones cuánto gastarán seis millones doscientos el casi el doble como lo consiguieron según la Guardia Civil pues gracias a un auténtico entramado de facturas falsas dinero negro en ese informe hay detalles brutales que les venimos contando en la SER por ejemplo que una de las sociedades tapadera que usó supuestamente el PP de Madrid para enmascarar ese trasiego de dinero se llamaba pues exactamente como moviera el dinero Paqui Palha SL Paqui

Voz 1727 36:04 payá SL que te parece jabón Gracia

Voz 6 36:06 el autor de ese nombre

Voz 1727 36:09 es que es un genio Paqui Payá SL pues puede sobre el nombre de una candidatura le estamos a tiempo todavía de describirla para las autonómicas de este otro mes de mayo del dos mil diez que puede estar el nombre a la Izquierda en sólo ocho días después Paqui Payá S L Poli cuenta el confidencial que Hacienda está estudiando que las familias devuelvan lo que sean desgravarse desde el año dos mil quince al pagar colegios concertados el Gobierno

Voz 0027 36:36 la puerta que la Agencia Tributaria revise esas cuotas las que las familias abonan por la escolarización de sus hijos que pasarían a dejar de considerarse donaciones tal y como se establece ahora en la ley que regula el IRPF es según El Confidencial Hacienda niega que hayan cambiado de criterio porque su postura dicen siempre ha sido la misma Si existe una contraprestación ya no es un donativo y por tanto es deducir no es deducible

Voz 1727 36:55 ya no buscas Casanova ni qué lástima te vas a perder esta oferta porque se a lo largo de este martes encuentra encuentran catorce millones de euros en la cartera en el bolsillo un abrigo ahí olvidados el ático más caro de España puede ser suyo

Voz 0027 37:06 nunca soplón lo cuenta cinco días está en Madrid muy cerca del Retiro setecientos cincuenta metros cuadrados en tres pisos y ahí caben cinco dormitorios siete baños un gimnasio en España con una piscina privada y además doscientos metros de terraza para

Voz 1727 37:20 disfrutar de la campaña de Paqui Payá dice esta primavera

Voz 6 37:24 probablemente con una cuenta llamada así puedas comprar este martes

Voz 1727 37:27 el Payá SL me encanta hasta aquí el recreo eh porque lo que viene es una historia de esas que nos hace preguntando quién es preguntarnos qué nos está pasando hemos quitado el tapón de la brutalidad escuchen esta historia el club Terrassa ha tenido que expulsar a su equipo de veteranos de la competición por insultar a sus propias compañeras del Tarrasa B mientras jugaban les gritaron iros a fregar sois unos mierdas au sois un Ascer todas ellas días plantaron así jabón dice medio del campo

Voz 6 38:04 bueno el partido entre dos equipos femeninos ellos están calentando esperando para entrar

Voz 0027 38:08 lo que ocurrió fue que tenían prisa por preocupar el partido se estaba prolongando según ellos y lo que hicieron fue ponerse a insultarla es decir hay insultos inconcebible hubo insultos inconcebibles como un cierto contexto imagínate cómo fue este contexto pero lo primero que hicieron ellas no fue sentarse fue pelearse con ellos hubo una trifulca física antes de este antes de este acto y esto es importante decirlo porque a lo mejor hace treinta años ellas no estarían jugando al fútbol hace veinte se hubieran marchado del campo ya hace diez no hubieran contestado el domingo lo que hicieron fue ir allí a partir la cara tú me dices oye la violencia yo te digo así la violencia pero cuando más conscientes de la de la injusticia cuando más brutales te parecen los ataques reaccionan con más contundencia esta noticia es deprimente primero porque

Voz 1727 38:52 eso es demuestra no sólo que hay machismo en España

Voz 0027 38:54 que es una duda estúpida que de vez en cuando inocula en algunos

Voz 1727 38:57 el resto del mundo desde luego que no han en algunos círculos

Voz 0027 39:00 también que ejerce que se aplica en distintos grados pero fíjate la noticia también demuestra que por fin esto es noticia jugado en categorías inferiores al fútbol aquí que hace quince veinte años evidentemente lo cambiaron machismo absolutamente explícito seis según el cual aquello no era noticia no no yo no nos llegaba este grado de locura evidentemente pero sí es verdad que una mujer como árbitro como público ya no digo jugando pues provocaba el ala una cierta mofa implícita una cierta burla esto esto ocurría esto sigue ocurriendo lo que hemos conseguido ya es que sea noticia lo hemos conseguido ya es que en este programa estemos hablando de esto lo que hemos conseguido ya es que esta gente se lo piense mejor cuando se de cuenta de que es noticia nacional

Voz 1727 39:38 que salga del campo verdad que salga del campo

Voz 0027 39:41 no hay un dicho en el fútbol no que lo que pasa en el campo se quedan en el campo ha dicho el machismo que lo que pasa en casa se queda en casa

Voz 1727 39:46 lo que tenemos que hacer esta tarde que se acabe en comisaría

Voz 0027 39:49 sí

Voz 2 39:53 no

Voz 1727 39:57 atentos tuiteros porque puede estar cerca la cura los gatillazo ortográficos en Twitter el creador de la red social propone que se puedan editar los tuits hasta treinta segundos después de enviarse treinta segundos de expiación

Voz 6 40:13 es clave ortográfica también la veo por el gatillazo moral no pero fíjate tú te imaginas que después de Hidalgo aquí en la calle en una habitación en cualquier lado pudieses editarlo bueno es lo que están haciendo lo diremos editar la vida clavos editar nuestra vida e irnos que tuviésemos treinta segundos después de tomar una decisión para para intentar revocar la bueno nos dan más oportunidades para para editarlo aunque al hacerlo también no sale jamás de la propia vida fíjate Twitter ha sido siempre la red social del pensamiento instantáneo impulsivo por ex por excelencia por eso en algunos círculos también es tan tóxico bueno con treinta segundos más podemos conseguir que esto se intente corregir por lo menos como dices tu ortográficamente entre segundos hago

Voz 1727 40:59 mucho tiempo hoja Jabois que tu amigo el del palillo en la boca te acuerdas hombre pues tiene problemas Sergio si la fama cuesta

Voz 44 41:06 Pérez el Sergio Álvarez el planita le llaman recordarán es el tipo este que consiguió timar a la policía que aparece en el DNI con un palillo en la boca bueno pues ha perdido el de señalarlo ha tenido dárselo y la policía ha dicho que esta vez Symonds

Voz 6 41:18 antes debería hacer como Jimmy Jump subir el reto y tratar de colarse ahora por ejemplo en el Baile de la Rosa

Voz 1727 41:23 Peña el que yo hable de esto por la mañana por favor

Voz 1861 41:30 tu negocio es único tu vehículo empresa también debería serlo pero los cuatro días pero yo profesional del trece al dieciséis de febrero encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos el stock y una financiación excepcional reserva tu cita él peleó punto es

Voz 45 41:49 soy tocones de salud DKV voy a recordar te porque debes comer una manzana en lugar de un pastel porque tanto azúcar no es bueno y quieres cuidarte y es que si tú quieres cuidarte nosotros te cuida haremos DKV cuida te mucho

Voz 2 42:05 nuestra de cada día es serles de utilidad por eso la UCIE le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:23 buenos días el sello vida saludable es un reconocimiento público del Ministerio de Educación a los centros que promueven la salud y la vida sana por ejemplo se premia a quienes fomentan la formación continua del profesorado en alimentación saludable práctica del deporte pueden optar al sello tanto los centros públicos como los privados

Voz 26 42:42 siempre que presenten su solicitud antes del veintiocho de febrero en la web de educación puede consultar la convocatoria completa la documentación que hay que presentar

Voz 2 42:52 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días sí cree

Voz 0027 42:58 es que los primeros años como padres son duros es que no has vivido los segundos y los terceros cuartos

Voz 6 43:05 te has preguntado si ser padre compensa ya puedes comprar el cupón del extra Día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa mucho

Voz 27 43:18 sí

Voz 2 43:22 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:24 las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 6 43:27 Volkswagen ya el deporte hoy por hoy siguen operando para las personas

Voz 1727 43:36 en Barcelona preocupa Sampe el estado de Messi aunque los precedentes en él no son malos para el equipo

Voz 1161 43:42 no sólo ha perdido tres clásicos en toda su carrera casualmente todos en el Camp Nou y siempre en el campeonato liguero con una derrota un empate como esta misma temporada con contundente victoria del Barça cinco uno no se ha ejercitado todavía el argentino en estos días tras la contractura que se produjo en el adductor de su pierna derecha por el golpe del pasado sábado sigue siendo duda aunque será casi seguro el que decida si juega o no ayer se pospusieron a las pruebas seguía esta tarde las tendrá determinarán en ese estado de la contusión y si merece la pena o no arriesgar en ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey el que además jugará dos años después Ter Stegen en la portería en lugar de la habitual que también está lesionado y también es duda de saliendo de dos semanas parado por un esguince en el tobillo izquierdo en el Real Madrid están prácticamente todos al completo y anoche por el hormiguero pasaba a Sergio Ramos al que le encantaría seguir ampliando su nómina de goles esta temporada aunque no será su trabajo principal

Voz 12 44:29 sí que es verdad que al final la gente en el fútbol es un poco injusto porque siempre se quedan con los goles no yo mi caso si estos últimos años ha tenido pues esa gran suerte también que a veces hay que tener para contribuir con goles pero la gente se olvida no de del trabajo defensivo que llevó un equipo que necesita también para ganar

Voz 1161 44:46 semifinales de Copa que inician mañana con ese nuevo clásico y que el jueves tendrán el otro salto el Betis Valencia anoche pasaban por el larguero un equipo por el Betis Canales y las posibilidades de su equipo de llegar a la final que se jugará además en su estadio

Voz 46 44:57 el Valencia menos caraza consta ha comenzado hacia Puebla las practica muy buena jugadores pues que llevan encima el año pasado Positivismo una temporada muy buena ahí están recuperando toda la confianza no igual no sabemos que va a ser muy complicado tenemos pero confiamos también en nuestras posibilidades Si digamos que perdona pues agitar

Voz 1161 45:14 aquí por el Valencia Parejo ayer ampliaba su contrato hasta dos mil veintidós y sobre la semifinal con el Betis mejor que contra Barça o Madrid

Voz 47 45:20 jugar contra contra el Real Madrid o el Barcelona siempre es más complicado que va a ser fácil no va a ser fácil claro pero bueno yo creo que tanto ellos como nosotros si hubiesen elegido puede jugar una final pues yo creo que que no tuviésemos nosotros

Voz 1161 45:35 en cuanto la liga se completaba noche la jornada veintidós en primera Rayo uno Leganés dos victoria que avale cuatro puntos para los de Pellegrino los tres para el de y el que deberían conseguir de más los de Michel en un posible empate a final de temporada por haber perdido los dos enfrentamientos ligueros ante los pepineros con esto lega su veas la décimo tercera plaza pero sólo con tres puntos sobre el descenso que sigue marcando el Rayo y es que entre los de Vallecas en el puesto dieciocho y el Eibar que es décimo solo

Voz 1275 45:57 seis puntos de diferencia también se completaba

Voz 1161 46:00 anoche la jornada veinticuatro en Segunda con el Las Palmas uno Zaragoza uno deja a los canarios un décimos y al Zaragoza décimo quinto y además en fútbol sala a las siete de la tarde tenemos amistoso en Madrid España Brasil Carlos Ortiz alcanzará los ciento ochenta partidos igualando el récord de Quique Bonet como jugador que más veces ha vestido la roja

Voz 8 46:15 pues Euskal y tal no

Voz 6 46:20 ahora con mayor renta no compras tú lo dices por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento en tu cuota si cada cuatro años lo cambias de conducta es lo último oferte Volkswagen renting consulta condiciones en qué punto es