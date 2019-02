Hoy por Hoy (05/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0806 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 buenos días si la incertidumbre es el signo de los tiempos este martes cinco de febrero es el paradigma de la modernidad líquida de lo grande a lo pequeño no sabemos cuánto durará el gobierno de Maduro ni hasta dónde puede Why do actuar como presidente encargado sin tener el control del aparato del Estado en España no sabemos cuánto durará la legislatura si Sánchez se verá abocado a convocar elecciones como muy tarde en otoño porque Esquerra Republicana anuncia que no va a permitir siquiera discutir los Presupuestos presenta enmienda a la totalidad no sabemos si esta decisión de los republicanos secundada después por el P de Cat tiene vuelta atrás pues sólo tacticismo porque calendario querido el debate de las enmiendas al presupuesto se celebre justo cuando comienza el juicio por los hechos del otoño separatista catalán y qué más no sabemos pues no sabemos si los taxistas de Madrid habrán perdido dieciséis días de trabajos y conseguir nada cambio hoy votan si siguen en huelga o la desconvocan sin que el Gobierno regional se haya movido del no a regular el margen de tiempo para pedir un Uber o nunca vi Five no sabemos si el PP está ensayando en Madrid con los taxistas la mano dura como aviso a navegantes de otros sectores vivimos tiempos de incertidumbre con aroma con cierto aroma a Varón Dandy

Voz 1727 01:49 a las nueve estarán hoy por hoy Antonio Ledezma ex alcalde de Caracas exiliado en Madrid un hombre que suena como hipotético embajador de un posible gobierno de Guido o I ido en declaraciones a la SER no concreta cuánto tiempo va a necesitar para convocar elecciones que es la condición con la que España y los demás países europeos le han reconocido como presidente legítimo

Voz 3 02:09 vivimos en una dictadura en Venezuela estamos pasión para tener las instituciones reconstruida que nos permita tener una lección realmente libre o para que puedan ser nueve meses hay mes un año esperemos sea lo más pronto posible porque ese par de nuestro mandato como presidente

Voz 0027 02:32 Mar impedir que las denunciantes de violencia machista puedan terminar no declarando contra su agresor con el argumento de que es un familiar

Voz 1727 02:39 la segunda propuesta que la dependencia económica de la mujer al hombre sea tenida en cuenta a la hora de fijar órdenes de protección

Voz 0027 02:45 casi una de cada diez mujeres reconoce que su pareja le ha bloqueado el dinero o le ha impedido hacer determinadas cosas

Voz 1727 02:50 por su cuenta escuchen esto por primera vez la justicia les retira la custodia de los hijos a un hombre porque fumaba mucho delante de ellos

Voz 0027 02:58 pues de Córdoba considera que el padre sometía a la salud de sus hijos a su propio tabaquismo dormía con ellos son una habitación en la que fumaba en Estados Unidos Donald Trump Seng

Voz 1727 03:06 treinta hoy al debate del estado de la Unión ya invitas

Voz 0027 03:09 dado a familias de personas asesinadas por inmigrantes para que estén en el público los demócratas sin embargo a una madre y una hija guatemaltecas separadas en la frontera y los demócratas han elegido para darle la réplica a alguien que representa

Voz 4 03:21 exactamente lo opuesto a Trump puedan Fanning y mucho sumario

Voz 0027 03:27 cada negra de origen rural en origen humilde y hoy entramos en el año

Voz 1727 03:30 cochino el Año del Cerdo

Voz 0027 03:33 la comunidad china de todo el mundo está celebrándolo con fuegos artificiales es un año que según la traducción en la tradición da buena suerte cerdo está asociado a la prosperidad a la fertilidad si es verdad

Voz 1727 03:42 es casi dos siglos después un teléfono móvil ha compuesto un final para la Sinfonía inacabada de no

Voz 2 03:59 la compañía china Huawei ha utilizado una aplica

Voz 5 04:02 que se ha basado en el tono el tío

Voz 1727 04:05 hombre y otras características de los dos primer

Voz 5 04:07 los movimientos de la Octava Sinfonía

Voz 1727 04:17 de momento necesitamos al ser humano para dar los deportes hola Sampe

Voz 0789 04:20 hola muy buenas Messi pasará hoy pruebas para saber

Voz 1727 04:25 a ver si puede estar mañana en el Clásico de Copa

Voz 1161 04:27 no ha entrenado durante estos días tras la contractura que se produjo en el autor su pierna derecha el golpe del pasado sábado sigue siendo duda aunque será casi seguro el que decida si juega o no ayer se pospusieron hasta tarde las pruebas definitivas que determinarán el estado de esa contusión y si merece la pena uno arriesgar en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey el que además jugará dos años después Ter Stegen en la portería en lugar de cines en el habitual que también está lesionado

a priori sol en casi toda España Jordi Carbó buenos días buenos días dicho de otra manera se confirman los pronósticos que ayer nos anunciaban una semana muy plácida muy tranquilo en lo que respecta a lo meteorológico lo que hará hoy se repetirá con pequeñas variaciones eh prácticamente hasta que llegue el fin de semana y eso que decir como decías muchas horas de sol algunas nubes en Galicia y el Cantábrico apenas dejarán algunas gotas al igual que en los Pirineos y temperaturas que han subido las mínimas hace frío pero poco durante la tarde ambiente y máximas en todo el país de quince a veinte grados

Voz 1727 05:22 Canarias

Voz 6 05:24 qué

Voz 10 06:35 bueno no bloquean miles de millones de dólares en el mundo pueden dicen que quieren más

Voz 1623 06:41 dar dos cambios Sito con cuatro pero le con este Chow de la ayuda humanitaria mandando un mensaje Venezuela no puede Venezuela tiene que mendigar al mundo tienen Venezuela no le va a mendigar nada a nadie en el mundo

Voz 1727 06:54 la primera parada a esta hora es Cúcuta una ciudad al norte de Colombia que hace frontera con Venezuela y que va a ser si nada cambia la primera vía de entrada de esa ayuda humanitaria que ha pedido Juan Why do y que Nicolás Maduro rechaza son sesenta toneladas de comida dentro de camiones que mañana intentarán cruzar la frontera y entonces los militares van a tener que decidir entre dejarlos pasar obedecer las órdenes de Maduro de hecho ya hay un número muy grande de militares en la zona enviada especial de Prisa Radio Esmeralda Rojas buenos días hola buenos días cordial saludo de Irlanda

Voz 11 07:29 pero nadie tira se empieza ya a instalar el puesto Goody picado para coordinar cómo hacer Ana los mística del envío hacia el vecino país porque los militares y los miembros de la Guardia Nacional venezolana se se identifican con el oficialismo se mantiene apostados en el territorio venezolano pero en el área Nitro P con irse departamento icónica ciudad tiene le limítrofe han hecho presencia grupos violentos que también han entrado de ninguna otra manera hacer es niño al gobierno de Nicolás Maduro ya hay mucha prevención en el sentido de que esto también puede a sumarse para no permitir que esas ayudas lleguen las ayudas que Juanes entrar por este centro de acopio son alimentos Posteriormente llegarían medicamentos y otros elementos necesarios para el bienestar del pueblo venezolano que hoy está reclamando a gritos esa asistencia

Voz 1727 08:27 gracias Esmeralda ahí esta madrugada

Voz 12 08:29 es muy buenos y hoy quiere vencen

Voz 1727 08:33 ha terminado la reunión del Grupo de Lima que es el conjunto de catorce países americanos que se ven desde hace año y medio aproximadamente para abordar la crisis en Venezuela Pedro Sánchez se refirió ayer a ese grupo

Voz 13 08:44 quiero reafirmar nuestra disposición a colaborar y a trabajar activamente con otros países y otros actores internacionales singularmente e incluido el grupo de

Voz 4 08:57 pues ese grupo el grupo de Lima ha pedido al Ejército

Voz 1727 08:59 que desoye a Maduro y que deje entrar toda esa ayuda humanitaria

Voz 0027 09:04 el embajador de España en Canadá ha asistido como observador a esa reunión en Ottawa que ha terminado con una declaración explícita contra cualquier intervención militar en Venezuela así que Estados Unidos se queda solo ahora mismo defendiendo que si cabe esa opción

Voz 1727 09:16 porque la Unión Europea insiste

Voz 14 09:19 en Kiss fue frases en casual

Voz 1727 09:22 aunque cualquier salida tiene que ser democrática y pacífica en eso sí están todos de acuerdo todos los países miembros de la Unión los nueve que no han reconocido Aguado los diecinueve que sí lo han hecho con España a la cabeza

Voz 15 09:36 para nosotros para la Unión Europea para España en particular gracias a intervenciones armadas están excluidas

Voz 1804 09:43 en que en ningún caso

Voz 1727 09:44 lo apoyaríamos España de momento no va a dar nuevos pasos esperará que why do mueva ficha y nombre a su representante en España que el Gobierno reconocerá como embajador pero la falta de precedentes puede derivar en que sea un embajador sin acceso a su embajada

Voz 0027 10:00 por qué edificio como tal sigue bajo control de Mario y sea que es el todavía embajador leal a Maduro incluso aunque el Gobierno de Sánchez le quitara el sea podría seguir dentro de la embajada España como mucho podría congelar los fondos que la delegación diplomática usa para sus gastos corrientes y hay unas treinta personas con pasaporte diplomático que quedan en un limbo

Voz 1727 10:17 Manuel Jabois Ésta es la definición de incertidumbre diplomático

Voz 1389 10:20 absolutamente fíjate mira yo cuando hago este comentario sólo hablar de algo que ya pasó el no sobre algo que va a pasar porque eso ya no sería una opinión sería una conjetura yo tengo la sensación de que el Gobierno español ha opinado sobre Venezuela ante

Voz 1027 10:33 desde que ocurriese algo efectivo en Venezuela

Voz 1389 10:35 decir hay un dictador que han surcado los instrumentos democráticos de un país la represión policial ha matado gente ha encarcelado políticos periodistas Isaiah corrompido tanto él como su gobierno esto es evidente nada que no haya escrito antes Valle Inclán Roa Bastos Vargas Llosa Bravo entonces por forzar la salida de Maduro ahora que ha reconocido Sánchez decir hablado mucho con Why do conoce sus planes sabe siquiera dónde está conoce al detalle su relación con EEUU sabe que todo esto empieza el segundos después de que Trump reconozca agua ido la opinión periodística funciona de una forma pero la diplomacia funciona de otra la opinión dice tiremos a Maduro la diplomacia actúa sabiendo el precio que se va a pagar por tirarlo y el periodismo que no es opinión intenta averiguar ese precio sin tener porque ser alineado la dictadura

Voz 1727 11:24 en eso estamos esta mañana hasta mañana un beso

Voz 0806 13:07 hola Pepa Bueno de ahí que piensa hacer el Gobierno porque ahora mismo

Voz 1727 13:09 la opción de quedarse sin presupuesto es más real que nunca

Voz 0806 13:14 conscientes de la enorme dificultad de que no tiene mucho más margen dicen del que ya han demostrado con su política de distensión en Cataluña pero lo cierto es que no tiran la toalla en el Gobierno creen que los independentistas están elevando la presión pero se aferran a que las enmiendas a la totalidad que se presenten Se van a votar todas en bloque así que para impedir el trámite de los Presupuestos el próximo día trece Esquerra IP de Cat tendrían que ir de la mano del Partido Popular de Ciudadanos retratarse juntos esa es avanzaban a jugar hasta el final iban a denunciar lo que ellos llaman la pinza de la derecha del independentismo de todas formas la votación se va a producir en una fecha endiablada al día siguiente del inicio del juicio del cruces y todo eso es lo que ha hecho que se han desatado inevitablemente de nuevo las especulaciones sobre un adelanto electoral las fuentes que consultamos del Gobierno del PSOE Pepa

Voz 1727 14:05 dan por hecho que llegar a dos mil veinte Sin presupuesto

Voz 0806 14:08 es prácticamente imposible la opinión de algunos ministros es que si las cuentas de caen a la primera no hay que descartar ningún escenario electoral la opinión mayoritaria es que sin Presupuestos habrá elecciones antes o después en dos mil diecinueve

Voz 1727 14:22 Mayo en otoño une mucho más Inma gracias

Voz 0806 14:25 edad hasta mañana ya a partir de las diez de esta maña

Voz 1727 14:27 para los taxistas de Madrid empiezan a votar si abandonan la huelga en la que llevan quince días no han conseguido nada de lo que pedía la Comunidad de Madrid no ha limitado la actividad de los coches WC que son los Uber Jáuregui Gutiérrez hola de nuevo hola buenos días ayer mismo el Gobierno regional rechazó la última propuesta y eso ha desplomado los ánimos de muchos taxistas

Voz 1275 14:47 si el Gobierno de Ángel Garrido ha pasado casi de cero porque si en un primer momento estuvo dispuesto a regular el sector de la súbete TC con las líneas rojas que siempre puso a los taxistas ahora ni siquiera quiere tocar este asunto visto lo visto Barcelona sólo hablará de forma bilateral con el taxi de su propio reglamento la batalla se ha perdido a pesar de llevar medio mes en huelga pero no la guerra lo dicen los taxistas que se sienten engañados ya no Charo podían

Voz 17 15:08 a las lágrimas Krens ocho como el de no pero hay momentos se lo cual es el sablazo que durante tantas tardes para dar fuerza no me quedan fuerzas para el yo

Voz 1275 15:22 quieren mantener las movilizaciones las concentraciones el referéndum deberá antes decidir a lo largo de este martes si mantienen la huelga indefinida desde las diez de la mañana y hasta las seis de la tarde

Voz 1727 15:31 van a votar en la T4 de Barajas escuchen esta oferta de trabajo que llega desde Alemania la empresa de trenes de allí de Alemania el equivalente a Renfe está buscando maquinistas donde los busca pues en España corresponsal Carmen Viñas buenos días

Voz 0391 15:45 la Deutsche Bahn quiere ampliar su plantilla con veintidós mil nuevos trabajadores este año de ellos dos mil serán maquinistas está interesada en encontrar los en España dada la escasez de mano de obra cualificada en Alemania la empresa ofrece un contrato indefinido de tres mil euros brutos al mes para quienes superen un programa formativo gratuito de diecisiete meses a través de Transfer a la filial española la Renfe alemana los seleccionados cursarán ocho meses en Madrid para conseguir el carné de maquinista el uno de alemán después viajarán a Alemania para continuar durante nueve meses con la formación teórica e iniciar la práctica durante este periodo recibirán un sueldo de unos dos mil trescientos euros brutos mensuales más dos vuelos de ida y vuelta a España aquellos que terminen el proceso y obtengan la titulación podrán firmar con la filial de mercancías de la Deutsche Bahn un contrato indefinido para trabajar en Alemania con un compromiso mínimo de dos años por parte del trabajador que recibirá un salario de tres mil euros brutos mensuales además de dos retribuciones adicionales como un plan de pensiones billetes de tren gratuitos y descuentos para seguros y educación

hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 17:44 son las ocho dieciocho las siete dieciocho en Canarias y lo que van a escuchar ahora es una de las radiografías más concretas que recuerdo de la presunta corrupción del PP de Madrid es un informe de la Guardia Civil que asegura que ese utilizó dinero público no sólo para pagar la campaña electoral de Esperanza Aguirre del año dos mil once sino también para financiar por ejemplo el Congreso de sus Cacho

Voz 1027 18:06 los de Nuevas Generaciones

Voz 1727 18:08 E incluso para pagar la cena de Navidad del partido cuánto tiempo llevamos Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 18:15 hola muy buenos días y la dejamos de asombrar no sé pues no estos de la campaña de Aguirre en dos mil once revela el estudio un millón doscientos cincuenta mil euros en negro para esa campaña pero además del dinero B acreditan los agentes que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta para pagar aquella campaña subvenciones abonadas a Fundescam aquella fundación fueron falseadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Generaciones y como decías hasta la cena de Navidad algunas de estas actuaciones son groseras Fundescan recibió una subvención pública para

Voz 1027 18:46 literal evaluar la repercusión de la cría

Voz 1552 18:48 seis en el empleo de los municipios de la zona norte de Madrid un fin lícito estudio para atacar la crisis y mejorar el empleo en aquellos años terribles pues bien en realidad los cuarenta mil euros públicos concedidos fueron utilizados para encuestas electorales del PP las subvenciones las aprobaba Ignacio González con lo que todo quedaba en casa las irregularidades reflejadas por el informe de la UCO no acaban ahí el PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos también promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas una de ellas se llamaba Pepa cómo se movía el dinero aquí Payá SL isla Tomás el PP de Madrid declaró a la Cámara de Cuentas en dos mil once un gasto electoral inferior a los tres millones de euros era el oficial el gasto real fue de seis millones doscientos mil más del doble

Voz 1727 19:40 Paqui Payá SL gracias Campos

Voz 0027 19:44 el buenos días un abrazo así que Paqui Paqui

Voz 1727 19:47 Esperanza Aguirre logró en el dos mil once su mayor victoria electoral yendo presuntamente muy dopada a esa campaña electoral dice el país que consiguió gastar el doble de lo permitido por la ley son las ocho y veinte SETI veinte en Canarias

Voz 1275 20:08 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días han subido ligeramente las temperaturas esta madrugada mínimas menos frías que ayer se ha movido entre los menos dos Si los menos grados en buena parte de la comunidad sol yp pocas nubes de martes el equipo de Íñigo Errejón anuncia que presentará una contraoferta al texto que Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa en la primera reunión que mantienen con la plataforma más Madrid y otros actores de la izquierda para intentar acudir juntos a las urnas el veintiséis de mayo Izquierda Unida pretende es una línea roja que todos los partidos y movimientos que se sumen a la confluencia seco

Voz 1552 20:40 comprometan a frenar la antigua operación Chamartín

Voz 1275 20:42 son Madrid Novo norte la decisión que más desgaste está provocando en el equipo de gobierno de Manuela Carmena esta legislatura Ike Ahora Madrid ha sacado adelante a pesar de la fractura evidente en sus giras Virginia Sarmiento buenos días

Voz 4 20:53 buenos días Izquierda Unida condiciona esta confluencia de izquierdas a que Carmena renuncie a uno de sus proyectos más defendidos y como decías el que más fracturas ha ocasionado la operación Madrid nuevo norte antigua operación Chamartín bloqueada desde hace veinticinco años y que desbloqueo la alcaldesa el pasado mes de abril Sol Sánchez portavoz de Izquierda Unida en Madrid en la SER en La Ventana nariz

Voz 20 21:11 Nuestra apuesta es desde luego frenarlo eh vamos frenarlo después saudita o lo que se quiera pero es que es tremendamente lesiva para los intereses y solamente favorece a los de los madrileños que dirigen el BBVA

Voz 4 21:28 aunque se plantea como una línea roja en la negociación el equipo de Rejón en más Madrid no considera esto un ultimátum sino parte del diálogo por lo que en los próximos días presentará una contraoferta

Voz 1275 21:43 ya a las diez de la mañana se retoma el juicio por la gesta pillo como la bautizó Manuel Cobo uno de los presuntos espiados el caso del espionaje político en la Comunidad en tiempos de Esperanza Aguirre entre políticos del Partido Popular por el que pasarán como testigos entre otros la propia Aguirre Ignacio González Francisco Granados ayer se constituyó el jurado popular hoy sigue las cuestiones previas y será mañana cuando comiencen a declarar los seis imputados tres guardias civiles un funcionario y dos agentes de la Policía Nacional Ramón González ex abogado de la defensa

Voz 1413 22:11 cabeza de todo esto es Ignacio González y de alguna manera Esperanza Aguirre bueno pues de alguna consentía todo este todo este tema presuntamente evidentemente igual que Granados grabados también sabía perfectamente lo que estaba pasando y bueno no hizo absolutamente nada a pesar de que la nosotros como como defensa durante cinco años presentamos en una pruebas para plantear realmente quién es el verdadero culpable la Fiscalía solicita

Voz 1275 22:34 a la libre absolución de los seis acusados porque entiende que no ha habido malversación de fondos públicos Martes cinco de febrero los taxistas deciden hoy si siguen en huelga titulares

Voz 4 22:44 el sector votarán en referéndum en la T4 desde las diez de la mañana cuando se cumplen dieciséis días de huelga tras la última reunión ayer con la

Voz 1727 22:50 comunidad el Gobierno regional no cede un ápice

Voz 4 22:53 en el taxi tacha la actitud del PP de miserable

Voz 1275 22:55 la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid debate y vota este martes las conclusiones sobre el Canal de Isabel Segunda el Campus de la Justicia ambos dictámenes incluyen recomendaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid

Voz 4 23:05 la Audiencia Provincial comienza hoy el juicio a un policía por vender permisos de extranjería junto a su ex pareja la hermana de ésta y una auxiliar administrativa cometieron presuntamente veintitrés delitos continuados de falsedad en documento oficial la Fiscalía pide ocho años de cárcel y el ático más caro de España está en Madrid lo cuenta hoy cinco días está cerca del Retiro tiene setecientos cincuenta metros cuadrados repartidos en cinco dormitorios siete baños un gimnasio doscientos metros de terraza entre otras comunidades

hoy por hoy

Voz 1161 23:44 el Rayo Vallecano uno Leganés dos victorias y cuatro puntos para los de Pellegrino los tres para el Lega el que deberían conseguir demás los de Michel en un posible empate final de temporada por haber perdido en los dos enfrentamientos ligueros entre los pepineros y eso que el Leganés jugó algo más de treinta minutos con un jugador menos por la expulsión de Nyom según Recio porque a ese manejan bien en estas situaciones

Voz 22 24:03 todo lo que nos jugábamos los dos equipos sabíamos que iba a ser partido con mucha disputa mucha segunda jugada muchos balones aéreo oí bueno nosotros en este tipo de partidos pues sabemos jugarlo oí por el equipo lo ha demostrado jugando un partido con uno menos durante treinta minutos ha sabido sufrir una victoria lo importante

Voz 1161 24:18 a sube a la décimo tercera plaza pero sólo con tres puntos sobre el descenso que sigue marcando el Rayo es que entre los de Vallecas en el puesto dieciocho y le Varqués X sólo hay seis puntos de

Voz 23 24:38 vistazo a las carreteras como si el ahora apunta vegetal

Voz 1275 24:40 no tiene buenos días buenos días continuamos hasta

Voz 23 24:43 ah con complicaciones en todas las entradas a la capital en los tramos habituales destacar un accidente las seis donde ya han retirado los vehículos afectados pero que está generando de momento ocho kilómetros de retenciones a la altura de El Plantío en dirección a Madrid tengan mucho cuidado Xibalbá transitar por esta vía en la cual hay retenciones también en ambos sentidos en Puerta de Hierro en Aravaca en la ronda de circunvalación M cuarenta encontramos densidad circulatoria desde Coslada hasta Vallecas en dirección a dos y en la M cincuenta las mayores complicaciones las van a encontrar en Majadahonda dirección A5 hoy en Boadilla del Monte y Alcorcón en sentido a la autovía de La Coruña cómo

Voz 1275 25:21 se circula en la capital pantallas al cazar buenos días

Voz 24 25:23 hola buenos días de nuevo Laura sí pues también con muchas complicaciones en el norte de las entradas por la M once M seiscientos siete y también en esa and conexión entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte retenciones también por todo el este de M30 hoy de nuevo en tremendo salvar hoy el nudo de Manoteras al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses destacamos también retenciones en las entradas por Conde de Casal ir en la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30

Voz 1804 25:52 Mercedes Benz Madrid te invita a conocer el mayor concesionario de Mercedes de nuestra como el primer flaquear Pastor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde vivirá la marca de una manera aún esta tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho en Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1 26:26 cariño te acuerdas de este monovolumen que tanto nos gustaba que tanta te gusta bate

Voz 26 26:31 sí ese pues me lo dan mañana

Voz 1275 28:51 nada más antes de las ocho y media el amor no duele es el nombre de la campaña que va a lanzar el Ayuntamiento de Madrid y la semana del catorce de febrero la semana de San Valentín para prevenir detectar la violencia machista el tema

Voz 1727 29:00 pero español ofrecerá monólogos y habrá talleres para los más jóvenes Paul Asensio

Voz 0808 29:05 estarán talleres para más de dos mil adolescentes entre institutos de Madrid los jóvenes atenderán a un monólogo que pretende destapar los micro machismo que nos rodean en forma de música cine o publicidad para aprender a distinguir el amor del dolor y detectar conductas posesivos y de maltrato Marina Marroquí estará a cargo de esos talleres con

Voz 32 29:21 lo dice la campaña el amor no duele quien bien te quiere no te hace llorar ni las parejas que se desean se pelean y es y es algo que no nos enseñan unos enseñan a querer bien y no nos enseñan a detectar una relación de maltrato en las primeras etapas entonces va a ser mucho en clave de humor

Voz 1027 29:35 por

Voz 32 29:35 pero sobre todo va a tener herramientas muy prácticas para detectar en ese mismo momento en qué tipo de relación estás

Voz 0808 29:40 el día catorce el día de San Valentín se celebrará este taller en el teatro Español el acceso gratuito hasta completar aforo además de la charla informativa y el público crearán una canción con lo aprendido que se grabará para difundir el mensaje el amor no duele

Voz 1275 29:53 dos grados tenemos hasta ahora en la Gran Vía

Voz 1727 30:13 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio hoy les avanzamos en la sede que el grupo de expertos al que el Gobierno encargó que revisara cómo mejorar la ley para luchar contra la violencia machista pone dos cambios muy importantes

Voz 1552 30:33 información de Alberto Pozas Alberto Bueno

Voz 1727 30:35 días y queda el Pepa buenos días cuáles son esos K

Voz 1552 30:38 Dios es bueno pues las cuatro expertas y el experto del Consejo Asesor abogan por eliminar o neutralizar la posibilidad que recoge la ley de enjuiciamiento criminal la dispensa a la que puede acoger una víctima de violencia de género para no declarar contra su supuesto agresor y que según el Poder Judicial afecta a una media del diez por ciento de las denuncias de cada trimestre la segunda gran conclusión del informe que ya maneja el Ministerio de Justicia es que los jueces de Violencia contra la Mujer manejen un criterio económico a la hora de dictar órdenes de protección junto con los demás criterios si la víctima depende económicamente de su agresor Éstas son algunas de las conclusiones de esta revisión de género de la ley de enjuiciamiento criminal ahora el Ministerio de Justicia tendrá que decidirse se transforman en un anteproyecto de reforma iba el Consejo de Ministros

Voz 33 31:22 cuál es esta lo hemos visto a los locos a las versiones originales las

Voz 1727 31:43 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 31:46 buenos días Pepa buenos días a todos Esquerra Republicana de Cataluña anunció ayer que presentará enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado si el Gobierno no hace gestos hacia subieron mismo inicia conversaciones sobre la autodeterminación estas enmiendas se en el día trece es decir el jueves que viene el día anterior el miércoles comienza el juicio contra los líderes del es así pues a ocho días de estas fechas límite enfrente está colgado del presupuesto el presupuesto está colgado de los independentistas los independentistas están colgados del Supremo irá vida ciudadana toda ella colgada de las estratagemas de los partidos Esquerra chantajea Sánchez te suelto

Voz 1027 32:23 Sánchez santas que Esquerra sí

Voz 0789 32:25 caigo pueden llegar las derechas y con ellas el ciento cincuenta y cinco sine die de forma que a esta hora la subida del Salario Mínimo depende del reconocimiento del derecho a decidir la reforma del bono social eléctrico de la calificación de unos presuntos delitos por parte del fiscal general del Estado etc etc un desorden como de zapatos despejados que va a ir a más porque al juicio es el bache encima la campaña de las elecciones municipales autonómicas y europeas del día dieciséis de mayo y seguramente luego después del verano por octubre tendremos las generales pero volviendo a la situación ahora mismo si la amenaza de Esquerra se consuma nos vamos a encontrar con un cuadro tiene prevista el doce Comienza el juicio el trece Ezquerra tumba el presupuesto y deja al Gobierno sin respiración asistida lo desconecta es decir lo deja a punto de extremaunción la imagen resultante el independentismo desde el banquillo lleva la batuta en el concierto o desconcierto de la política nacional húmedo

Voz 0806 33:18 son las como

Voz 1727 34:59 a las nueve menos veinticinco las ocho menos XXV en Canarias con José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa Enric Giuliana buenos días

Voz 0568 35:08 muy buenos días y Luis Alegre buenos días

Voz 1727 35:10 le sigue el desorden de la semana ya ven ustedes este martes que no pareció martes analistas habituales del resto de la semana el Gobierno no lo ha tenido fácil en este tiempo en los pocos meses que lleva en La Moncloa el calendario no le va a echar precisamente una mano la semana próxima se debaten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado

Voz 1804 35:32 el día antes empieza el juicio algo

Voz 1727 35:35 es hechos del otoño separatista catalán ya sabemos que es que anuncia que presenta hoy una enmienda a la totalidad de los presupuestos lo que impediría su mero debate que el P de Cat inmediatamente después de anunciar lo Esquerra dijo que ellos también lo harían

Voz 0806 35:52 yo no sé si estamos ante

Voz 1727 35:54 una estrategia o un movimiento táctico yo no sé si esto es lo que Errejón podría calificar una

Voz 1027 36:00 Tura virtuosa porque

Voz 1727 36:03 a al PSOE sienta tan mal acudir a las elecciones de mayo habiendo roto peras con los independentistas catalanes quién abre fuego Karzai lejos

Voz 1027 36:11 yo no tengo inconveniente en abrir fuego porque creo que no es no es meramente táctico es decir lo que se la las condiciones que está poniendo Esquerra Republicana de Cataluña Hay después el CAT sobre la mesa al presidente del Gobierno no tienen los digamos dos características desde el punto de vista jurídico el Gobierno no está habilitado para tomar según qué medidas en relación concretamente con con los procesados y en segundo lugar creo que tampoco tiene voluntad política de hacerlo por lo tanto es el está poniendo un listón que el Gobierno ni quién y puede saltar no está claro lo que quiero decir es que si eso que has Barrie viene quedar pero va a retirar el el martes las las enmiendas a la totalidad Esquerra I P de Cut pues hombre no lo parece que se vayan a llegamos a alimentar con sus propias palabras vanas deglutir sus propias palabras a mi me parece que no van a girar sobre sus planteamientos en tan pocos días porque quedaría en una situación pues poco airosa casi ridícula por lo tanto a mí de la sensación de que estamos cerca de una ruptura yo no sé si virtuosa o no pero sí cerca de una ruptura in en definitiva hay que tener en cuenta en junio que dé el diecisiete y el dieciocho perdón a los independentistas colaboran a que el presidente Sánchez lo sea ir ahora no respaldando los presupuestos quizás porque no han tenido las sean cumplió las expectativas que ellos tenían pues es una forma de retirarlo en un momento crítico de la gobernanza hay un país que es cuando hay que aprobarlas

Voz 1727 37:50 el lo decía que es una ruptura que puede ser virtuosa porque el PSOE se quita el sambenito de entregado a los independentistas Esquerra que en el contexto catalán últimamente ha recibido acusaciones de ser blandito porque es la que está virando hacia la realidad con mucha más energía que el P de Cat alimentado por Puigdemont allí desde desde Bélgica pues Esquerra deja de ser la blandito de del independentismo Enric

Voz 0568 38:18 sí sí creo que este es un es algo que está en la cabeza de todos los actores todo el PSOE cómodo Esquerra Republicana ahora bien yo creo que que hemos de atender a una la situación de fondo que es la la mayoría de mayo ya no existe la mayoría de mayo no existe en estos momentos misma ha presentado enmienda a la totalidad a los Presupuestos el bloque Unidos Podemos está rompiendo esta es la realidad a mirar la realidad de que mirarla a los ojos esta la realidad e sea la mayoría parlamentaria del mes de mayo sea desintegrado iba a partir de ahí que va a pasar no lo sabemos yo creo que en táctico estratégico Esquerra Republicana tiene muy difícil vuelta atrás porque sólo podría dar marcha atrás si en estos próximos días el Gobierno de Sánchez hiciese algún gesto que tuvo y esto no el Gobierno de Sánchez en estos momentos por la situación que acabo de describir eh puede hacerlo por el contexto general las cosas no lo no lo quiere hacer es que no lo puede hacer ahora bien pues lo que mi duda dudas la siguiente esto está generando peso muerto esta es lo estamos en situación de peso muerto la cuestión Si Si Si ese peso muerto el actual Gobierno a poder resistir en los próximos meses

Voz 1727 39:43 sí porque las elecciones perdona las elecciones si es agotar la legislatura serían a principios del XX esta coyuntura de quedarse sin presupuestos obviamente no puede no permite al Gobierno llegar hasta entonces pero quizás sí hasta el otoño

Voz 0789 39:56 eh yo creo que es yo creo que es posible hasta el otoño hasta el otoño podría llegar no dice Enric la la mayoría de mayo no existe probablemente la mayoría de mayo no Ajax

Voz 0568 40:06 pero nunca es una mayoría que ese órgano

Voz 0789 40:08 está por una cuestión completamente coyuntural que es una condena al partido de gobierno por corrupción que es una cosa ya digo tan tan tan tan extrema que concita mayorías que son que son difíciles de sostener respecto a la cuestión es si movimiento táctico la verdad es que estamos en un momento tan crucial tan volátil en el que incluso si fuese movimiento táctico se puede conseguir sin querer en movimiento en un momento estratégico porque efectivamente como como decía perfectamente podría ocurrir que de repente el Partido Socialista dijera mira me conviene más convocar elecciones si me conviene convocar elecciones habiendo sido tumbado por por Esquerra Republicana de Cataluña y entonces será Esquerra la que la que tenga que explicar por qué ha decidido erosionar el Gobierno golpeando a los catalanes porque Esquerra cree que son unos buenos presupuestos

Voz 1727 41:00 vamos a a buscar alguna pista en la conversación que hemos grabado con Joan Tardá con el jefe de los republicanos en el Congreso de los Diputados porque porque emprendía viaje estaban Barcelona emprendía viaje hacia Madrid hemos tenido que grabar esta conversación que empezaba con buenos días claro hay motivos económicos sociales au técnicos para rechazar los presupuestos del Gobierno

Voz 0947 41:20 no hay motivos ante una extraordinaria como es que a ver el Gobierno español se ha dejado arrastrar una vez más por parte de la derecha española de Fiyi efecto de intentar alcanzar un acuerdo huyó alguna actuación para resolver democráticamente de un pobrecito existente guste les guste en España hay que procurar

Voz 1727 41:50 ustedes creen que los catalanes se que el conjunto de los catalanes va a entender que que se tumbe en unos presupuestos que incluyen dos mil millones de euros para Cataluña en inversiones públicas directamente desde el presupuesto y otro tanto en transferencias vamos del trece al dieciocho por ciento de la inversión total cree que lo van a entender

Voz 0947 42:07 de que de que en Cataluña registra una indignación que de los Siglo XXI me lo corazón de Europa en donde todo empieza y todo acaba en una democracia se hayan libertades que los dirigen que es

Voz 37 42:24 el político a Lucas

Voz 0947 42:26 yo la estoy en la cárcel y que la izquierda española ha sido incapaz de iniciar un camino hacia la judicialización y un camino de diálogo de negociación y respecto a los presupuestos bien y también nos decían que no debiera siglo para aprobar un incremento mínimo interprofesional en cambio lo hemos hecho

Voz 1727 42:52 señor Tardà usted que lleva años defendiendo libremente sus ideas republicanas independentistas en el Congreso de los Diputados de España sabe que esta es una una discusión una negociación asimétrica ustedes piden una injerencia del Gobierno de España en el Poder Judicial que saben perfectamente que es imposible no han planteado plantear la negociación de una manera asimétrica por ejemplo eh es una hipótesis que el PSC les apoye los presupuestos de la Generalitat que tampoco los tienen claros a cambio del apoyo a los Presupuestos en el Gobierno de España eso sí que es una negociación simétrica no

Voz 0947 43:25 en absoluto es más un lamento tener que decirle a usted que esto es falso el Gobierno español que puede hacer lo que nosotros le hemos venido reclamando desde hace muchas semanas instar a la Fiscalía no es verdad Luis borracho y lo que más sabe es que aquellos que

Voz 38 43:47 el Gobierno español lo que hacía el Gobierno del PP no

Voz 0947 43:50 no un legalmente legalmente René o los hiciera artículo IV artículo ocho de la Fiscalía de puede instar a la Fiscalía a actuar otra cosa es que no quieren hacerlo que tiene Delicious no hacerlo pero por qué lo dicen no queríamos hacerlo tienen que recurrir a decir que esto lo puede hacer es que acaso nosotros somos tontos es que acaso que no sabemos Rodrigo Rato ellos pero aún así tan sólo hemos dicho dilate semanas y creo que nadie de acusarme a mí mismo como portavoz del grupo parlamentario Esquerra cada que haya hayamos cambiado de opinan que para nosotros lo más importante lo más importante era construir algo idénticos dirección IP pedíamos dos cosas una que en el ámbito del ámbito judicial hice un proceso hacia lamentación pero que esto creo que esto es evidente que este juicio es ese lado el juicio una vergüenzas es una verdadera Sarasa una frase Iker ámbito político o establecer una mesa de diálogo bilateral entre los unos y los otros afines

Voz 1727 45:04 se reúne una mesa en ese sentido ya en el Parlament de Cataluña no

Voz 0947 45:08 el conflicto de avales lo cual no significa que no haya diferencias imperdonables como Air fritos de que acaso hizo turistas piensan exactamente lo mismo bien tuve no pero repito para nosotros que nuestro mensaje no deja de este en este empeño

Voz 1727 45:29 Joan Tardà esta posición con respecto a las cuentas es definitiva o de aquí a que se debata la enmienda a la totalidad que le posible algún tipo de acercamiento

Voz 0947 45:38 bien los otros sentido siempre hemos mantenido una misma pues yo una coherencia bien si acaso si acaso patios avalista modificaba su que digo que es la que hemos recabado ya malas maneras de pronto supongo que lo los órganos de mi partido Esquerra Republicana pues en tomaría en consideración analizarían en la propuesta ellos saben perfectamente qué es lo que nosotros les hemos reclamado expedir os se construye una solución para resolver o problema o bien vamos a ingresar a nuestros hijos el problema que nosotros le sacó habéis hemos heredado de nuestros antepasados

Voz 1727 46:22 Joan Tardà gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 0947 46:25 un abrazo y somos amigos

Voz 1727 48:16 en poco más de diez minutos vamos a recibida aquí en la Ser Antonio Ledezma que fue alcalde de Caracas alguien que tuvo mucha interlocución por cierto con Zapatero en la época en que Zapatero fue mía mediador será interesante saber qué opina de aquella mediación para hablar de Venezuela hay mucho que contar hoy de Venezuela pero querría saber vuestra impresión a fecha de hoy a fecha de hoy cuando estamos pendientes de que el Ejército permita uno la entrada ayuda humanitaria pedida por guardó rechazada por Maduro que expresamente ha vuelto a hablar esta madrugada de del riesgo del riesgo de que esto acabe en derramamiento de sangre