Hoy por Hoy (05/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:22 bueno el aeropuerto de Barajas en Madrid se empieza a llenar ya de taxistas que dentro de una hora van a empezar a votar en referéndum si abandonó la huelga en la que llevan Aimar dieciséis días

en votar hasta las seis de la tarde después de que la Comunidad de Madrid rechazara anoche una vez más la petición de los taxistas para que el Gobierno regional limite la actividad de Alfonso García portavoz de la plataforma Caracol taxi

Voz 1655 00:44 los ánimos Ésta es que son muy dispares no te creas que que hay gente que quiere seguir adelante y hay gente que que quiere volver a trabajar para porque no hay nada que hacer con la Comunidad de Madrid es que no hay no hay ninguna puerta abierta ahora mismo hay una ventana abierta con la Comunidad de Madrid hay Llanos dijeron claramente que que no

Voz 0027 01:02 hitos noticias económicas de la última hora un fondo de inversión acaba de lanzar una opa sobre día en la cadena de supermercados que lleva meses en graves problemas económicos es Le peruano un fondo radicado en Luxemburgo

Voz 2 01:13 la propiedad del multimillonario ruso Mijaíl Friedman

Voz 0027 01:15 lo que es la segunda fortuna de Rusia según Forbes ofrece un precio de cero sesenta y siete euros por acción de día que son veinte céntimos más de lo que cuesta ahora mismo cada acción en Bolsa y el Banco Sabadell acaba de anunciar que pone a la venta su división inmobiliaria que es Sonia pretende venderlo antes del verano

Voz 0027 01:35 zen dio en un edificio de viviendas ha matado al menos ocho personas esta mañana hay más de treinta heridos según el fiscal de la capital francesa que ha confirmado que hay una mujer detenida relacionada supuestamente con los hechos y que las tesis que más pesa es la criminal

Voz 6 01:51 así mangueras os los bomberos intentaban extinguir esta mañana las llamas que se han propagado

Voz 0027 01:55 muy deprisa por todo el edificio y han obligado a los vecinos a refugiarse en el tejado el fuego ha sorprendido a muchos todavía durmiendo por lo que los bomberos no descartan que el número de víctimas sigue aumentando y Unicef advierte de que en cada aula escolar de España en cada clase hay al menos dos estudiantes sufriendo acoso o violencia una situación que se ve favorecida por el acceso a Internet que tienen los adolescentes y la violencia que se encuentran en la red Le ha puesto voz a esta campaña de Unicef el actor Miguel Deu que en la serie élite da vida a Guzmán

Voz 6 02:26 es un infierno que tenían que no vales para nada que te machaque eso cómo eres o que te por quién te gusta hay al menos dos personas en tu clase que soportan con dolor el ciberacoso y eso te destroza la vida en el al colegio tienes mil otros compañeros genes mida ser tú mismo en ser tú misma

Voz 1727 06:32 las nueve y seis minutos de la mañana las ocho y seis en Canarias Antonio Ledezma muy buenos días menudo decía bienvenido a la Cadena Ser exalcalde superior de Caracas y un nombre muy conocido de la política allí y aquí Aimar

Voz 0027 06:47 lider opositor que lleva catorce meses exiliado en España después de protagonizar una huida de la capital venezolana al más puro estilo de espías de película cumplía arresto domiciliario tras ser acusado por el régimen de Maduro de orquestar un supuesto golpe de Estado tras pasar por Colombia llegó a Madrid donde ya residía su mujer quiere donde ha organizado el epicentro de su actividad opositora Socialdemócrata aliado con los opositores de soy Venezuela

Voz 1727 07:08 cómo está viviendo este momento de Venezuela

Voz 2 07:11 señor Ledezma bueno con mucha esperanza

Voz 13 07:13 lo que sea en la palabra que resume todos los sentimiento que uno experimenta porque no estando ajeno a todo este proceso concluimos que el esfuerzo que millones de venezolanos han hecho no ha sido estéril sino que está permitiendo los cosechar lo que con sangre sudor y lágrimas hemos sembrado hemos cultivado ha sido también además en esperanza la persistencia de lo que se se vio el segundo termino la persistencia de un pueblo de una vigencia que nunca se ha recibido que nunca ha claudicado en el empeño de salir de esta tragedia porque lo que tenemos en Venezuela es una verdadera tragedia

Voz 1727 07:54 lo que haga el ejercito va a ser determinante estos días hoy en concreto hay mucha expectación en torno a la llegada de ayuda humanitaria pero la frontera con Colombia la orden de Maduro de no dejar pasar esa ayuda humanitaria la orden de huído de intentar que pase le ha sorprendido a a ustedes la posición del Ejército que se mantiene leal a maduró

Voz 13 08:16 no no no ha sorprendido pero más que el Ejército creo que aquí lo que está operando una suerte de citaría si vale la pena ustedes son analistas yo sé más o menos quiénes son ustedes analista piensan lo siguiente en nos llama la atención que la persona que esté hablando el nombre de la Fuerza Armada Nacional en la frontera colombo venezolana no se oficial de la Fuerza Armada Freddy Bernal fue Freddy Bernal era un policía miembro de la institución denominada Policía Metropolitana al que yo sometida a juicio porque yo era gobernador de la ciudad de Caracas en el año mil novecientos noventa y dos ir demostramos que este señor tenía relaciones con los movimientos se viciosos que produjeron el golpe de Estado de aquella fecha es un civil que estudio para la policía para ser Policía Metropolitana uno es miembro de la Fuerza Armada Nacional dos ayer fue cuatro de febrero muy esa es una de las de las fechas que está falsa revolución he querido convertir como un icono como un símbolo en Venezuela tenemos fechas verdaderamente histórica por ejemplo la celebración de la batalla de Carabobo que consagró la independencia de Venezuela la Batalla de Boyacá la Batalla de Pichincha la batalla y de Ayacucho la batalla de la puerta etc ellos me refiero Chávez Maduro en estos últimos diecinueve años han querido convertir el cuatro de febrero que fue la fecha en que se produjo aquel fallido intento golpista afecta simbólica para la nueva generación ayer no hubo desfile militar por primera vez

Voz 14 10:00 en diecinueve años no hay desfile militar

Voz 13 10:03 información que tenemos es que están acuartelados las cuatro fuerzas Maduro desconfía de los propios sectores militares que hay en que hay en Venezuela en el fallido intento en que hubo en el nulo intento de asumir el poder el diez de enero de este año no hubo parada militar eso es religiosamente contemplado en este país

Voz 1727 10:28 sí estoy ahora usted señor Ledezma es síntoma de que el Ejército no está tan cohesionado en torno a Maduro como parece

Voz 13 10:34 el creo que más que un síntoma en una prueba irrefutable el hecho cierto de que Venezuela es el país del mundo con más militares preso en Venezuela ya hay más de doscientos cuarenta militares expreso a los militares están siendo hostigado que no haya habido más pronunciamiento bueno ya veremos lo cierto es que actúan dentro de guarnición en los llamados agentes del G2 cubano que tienen vigilaba oí desarrolla alguna se cambia contra los oficiales venezolanos

Voz 1727 11:02 qué pasa si Maduro no se va a como él está pidió le están pidiendo todos ustedes qué pasa si el Ejército se divide efectivamente Illa mitad del Ejército es secunda o ido y la mitad a Maduro estamos ante una posible guerra civil

Voz 13 11:17 no no puede haber una guerra civil en un país donde no hay dos facciones armadas donde no hay una una una fractura de la población estamos hablando de una inmensa mayoría ya rayando en el noventa por ciento que está pidiendo a Maduro que se salga del poder están apabullante la inmensa mayoría que lo que le ha quedado al tirano en usar la tecnología para pretender engañar tiene observan los medios de comunicación en la última manifestación que se vio en Venezuela el pasado sábado Maduro convoco también movilizaciones de manera coetáneas y resulta que se vio el truco que quisieron aplicar a través de las redes a través de los medios de comunicación Thomas de los años de euforia

Voz 1727 12:03 en cualquier caso el chavismo tienen un tercio de la Asamblea Nacional que es el órgano que ustedes reconocen como elegido democráticamente que decir que existe está allí ese al porcentaje que sea un tercio no está mal hay riesgo de fractura Zidane

Voz 13 12:14 si no doy lo que la factura civil había visto en fechas anteriores cuando por ejemplo había un rifi rafe entre oposición Mi régimen ahora vemos que no todos los chavistas son mayoristas que miles de venezolanos que habían sufragado por Chávez o por Maduro a no esconden su decepción su frustración forman parte algo que tenemos que reencontrarnos unos y otros estamos en la misma acera y a los que todavía están formando parte veces rodó reducto mauritano chavistas Se les ha ofrecido unas ley de Amnistía ingrese en ese proyecto de ley de amnistía a los que no son jefes de alguna élite política militar sino simplemente ciudadanos que han elegido se les ofrecí una atmósfera de de confraternidad poca afín a cabo necesitamos recuperar la confianza la estabilidad a la gobernabilidad entonces

Voz 1727 13:11 que ocupa Antonio Ledezma el que Estados Unidos maneje como una opción la intervención militar esta noche ha terminado la Reunión del Grupo de delitos

Voz 15 13:19 en en Canadá ha terminado

Voz 1727 13:22 con todos de acuerdo en los Estados Unidos en que la intervención militar no es una opción en ningún caso cuánto les preocupa que eso esté ahí en el horizonte me preocupa

Voz 13 13:30 primer lugar que so pretexto de la aplicación de manido principio de autodeterminación de los pueblos se pretenda convertir la fuerza públicas de un régimen que tiene el control de la hegemonía de la violencia como un una justificación para secuestrar un país Venezuela está convertida ahora algún gran gueto Venezuela dantesco campo de concentración comparado con los que manejaba en su época donde la gente no se les mata con gases pero seis de hambre CL asfixia al que está convaleciente en un hospital porque no hay medicamentos Celia aplica una tortura estomacal porque el régimen ha tenido como método como política empobrecer alquilar en en en la en la miseria a millones venezolano para tenerlo eh controlados con la llamada tarjeta de la patria o el carné de la patria o con la cajita de alimento en Venezuela lo que me preocupa que hay una presencia de cola esto no lo estoy inventando yo busquen ustedes lo que me están escuchando en Google busquen en las redes la más ir como ayer Pedro Sánchez se manifestó reconocer a Juan Why do como presidente legítimo de Venezuela Maduro coloca como como contraparte al vocero es es volar reconociendo la él como como presidente legítimo de Venezuela y cuando no es el vocero de Hezbolá son los voceros del LN son los voceros de las FARC que bien sabemos que allá no son esos legendario movimiento guerrillero de Colombia sino que son la punta de lanza de esos movimiento Montoneros asaltantes de caminos que también está relacionado con el hampa común porque cometen secuestros cometen o trafican drogas eso sí es realmente preocupante se ha querido para la lucha nuestra como parte de una cadena que mueve a sus anchas el Gobierno de Estados Unidos no la solidaridad del Gobierno de Estados Unidos para nosotros importante como lo es también la del primer ministro de Canadá como la es también la del primer ministro de Austria o el presidente Macron de Francia o el jefe de Gobierno lo de España o el presidente de Brasil o el presidente eduque lo que se está ventilando ahora es que un país con una población sometida una hambruna feroz por acción o por omisión de un régimen que ha evidenciado que no estén capacidad de gran pisar la alimentación y la salud y la seguridad de millones de venezolanos lo que corresponde es activar el concepto de responsabilidad de proteger conforme al principio de injerencia humanitaria

Voz 1727 16:05 yo existiría en cuál es la salida inmaduros se resiste pero como sé que iban a ir mis compañeros de mesa no voy a insistir en eso sí me interesa algo concreto práctico Baus se va a ser usted el embajador de España porque no se dicen

Voz 7 16:18 a punta de preguntarle Calpe el embajador si el Gobierno hubiese asumirlo presidirlo

Voz 13 16:24 yo vengo actuando como un vocero de Venezuela compartiendo este error con otros venezolano y no quiero apropiarse de la película se ha sugerido yo he dicho que no esté porque sugeridos

Voz 1727 16:41 la sugerido su entorno él directamente

Voz 13 16:44 amiga de de buena voluntad pero yo he dicho que yo puedo ayudar esté trabajando en todo Europa trabajando moviendo por el mundo como lo vengo haciendo junto con otro compañero y nos preguntábamos cómo es

Voz 1727 16:55 la práctica esta situación señor Guarido hoy designa embajadores en países donde hay una embajada común representante de Maduro en la práctica esto cómo cómo se va a gestionar esta duplicidad lo sé

Voz 13 17:07 Se combinando se con lo legal ya es un hecho cierto que el jefe de Gobierno de España advirtió que reconoce Juan Why do como presidente legítimo de Venezuela y por supuesto a esta confirmación con la esencia de lo que ha sido la la voluntad del Gobierno de España que es que Juan y se comprometa a cumplir la pauta constitucional conforme la cual habrá que organizar elecciones limpias libres y soberanas

Voz 1727 17:39 el plazo cree que será posible

Voz 13 17:42 a la Asamblea Nacional de Venezuela por ejemplo la decir comenzar a estudiar los nombres de las personas que deben integrar el poder electoral porque esto es importante y es bueno que la audiencia escuche mi respuesta a su interesante interrogación mal puede Juan Why do encomendar la organización de elecciones libres a una funcionaria que controlan el Poder Electoral venezolano que más que una institución autónoma en la casa el truco porque esa institución la han convertido en una comisaría política del régimen tanto con Maduro como con llave por eso hay que poner orden en la institución que esa institución recobre su vigor vale decir su verdadera autonomía para que podamos

Voz 2 18:26 el veredicto electoral permanente

Voz 13 18:28 para que podamos ajustar algunas normas que gran Pilsen que un ciudadano un voto que el voto de cualquier ciudadano va a ser respetado y no trucado como ocurrió por ejemplo el treinta de julio del año pasado

Voz 1727 21:50 son las nueve veintidós las ocho y veintidós en Canarias José Antonio Zarzalejos te doy la palabra en primer lugar para hablar les recuerdo a los oyentes con Antonio Ledezma exalcaldes superior de Caracas líder opositor lleva catorce meses exiliado en España conoce bien la realidad venezolana claro y también la realidad española

Voz 1027 22:08 gracias Pepa señores más una pregunta que muchos españoles no no sugiere una cierta perplejidad o inquietud no la entendemos el silencio de de México y de su presidente López Obrador también a Cuba como porque rompen digamos un contexto de cierta

Voz 14 22:31 la mayoría de los de los países latinos

Voz 1027 22:34 americanos no como tenemos que interpretar ese silencio de López Obrador ese silencio de Cuba que son países importantes en la zona por distintas razones

Voz 13 22:45 bueno ya no tan silencioso porque tanto el presidente de México como al de Uruguay han promovido

Voz 20 22:54 un nuevo diálogo

Voz 13 22:57 es por eso le envió una carta pública al presidente Tabaré Vázquez porque lo conocí en los tiempos en que también Álvarez de Manzano era alcalde de Madrid a su ex presidente de la Unión de Ciudades Capitales iberoamericanos ni establecer amistad el el alcalde de Montevideo yo era alcalde del municipio Libertador en aquellos años mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y ocho y ver en este momento que se está desmoronando la tiranía venezolana a López Obrador ya Tabaré Vázquez promover un diálogo lo comparte la aplicación de un periodista que llegó a decir que era como ver a dos albañiles intentando reparar al mundo el muro de Berlín mientras estaba estaba siendo demolido qué es lo que cabe hacer un llamado a ambos presidentes el Gobierno de lo que es orador según lo que me dijo su nuevo canciller el portugués ya que hable con el a finales del año pasado ya en Ciudad de México es que ellos mantienen su doctrina Estrada ha sido rebasada por la Carta Democrática Interamericana que superpone el principio de los derechos humano ningún régimen so pretexto de de la autodeterminación de los pueblos de la soberanía puede apoyarse en ese principio para someter a la gente para martirizada a la gente en Venezuela Maduro y Chaves han tenido un proceso largo de participación en Venezuela y tortura física y torturas blancas asesinatos crímenes de lesa humanidad que están siendo que esas incidencias se tramitan en la Corte Penal Internacional y hay pruebas más que documentadas las presentadas por el señor Almagro a nombre de lo vea las presentadas por el Alto Comisionado de Derechos humano donde se demuestra que y su camarilla son responsables de crímenes de lesa humanidad lo que le hemos dicho al señor López Obrador que Méjico tiene una larga historia de combate contra el narcotráfico que es un lastre para cualquier movimiento político que se llama de izquierdas tener que cargar con él

Voz 14 25:00 el bacalao de de de Maduro

Voz 13 25:02 que es un régimen además corrompido construido con el narcotráfico con el terrorismo

Voz 1727 25:07 a propósito de los países europeos que han reconocido a Juanjo ha como el presidente encargado de Venezuela lo han hecho en paralelo a impulsar el grupo de contacto que se reúne este jueves para en fin intentar que haya una un acompañamiento latinoamericano de este periodo de transición ustedes son críticos con este grupo de contacto

Voz 13 25:29 pero ha quedado claro Pepa que es el grupo de contacto lo debe ser para un nuevo diálogo en mí me correspondió hubiera habrá a Bruselas la la semana pasada nos reunimos con los voceros de varias fracciones políticas entre ellas la del PSOE cargo de ir así diputado irá Xavi del diputado Ramón Jáuregui con el señor Marcel de ciudadanos con González Pons de del Partido Popular con el presidente Tajani etcétera y luego el pasado viernes de tuvimos una reunión privada con el señor Casillas de España Señor Borrell y hemos quedado se ha quedado claro que en todo caso debe ser para impulsar un nuevo proceso de elecciones con el que estamos todos comprometidos con la salvedad que Le detalladas algunos visitante cuando digo que el Poder Electoral está secuestrado por el régimen que antes de poder ese ese poder electoral de hacer un proceso transparente como como él lo deseable de ahí que para nosotros es todo el diálogo un capítulo cerrado porque Maduro por supuesto se entusiasma mucho dándole me una tableta en picado porque la ve como un salvavidas Ellos han usado muy bien el diálogo enmascarado para ganar tiempo mientras el país esta espantosa catástrofe

Voz 1727 26:52 Luis Alegre

Voz 21 26:53 a mí la la verdad es que tengo que decir que me genera mucha inquietud y lo digo con con sinceridad a escucharle escucharle pidiendo o como mínimo no descartando una una intervención militar extranjera y sobre todo hacerlo sobre una estimación de que el noventa por cien de la de la población está está en contra que es una estimación en gran medida basada en encuestas pero yo no sé si es realista los los datos más menos que tenemos es en dos mil quince usted destacaron siete millones de votos y eso les permitió ganar la la Asamblea la Asamblea Nacional pero las elecciones presidenciales de mayo un nueve millones de participantes las selecciones a las que a las que ustedes no se presentaron en la Constituyente participan ocho millones de personas es decir tú indica que el país está

Voz 2 27:38 más bien polarizado en el sentido en un sentido muy muy extremo

Voz 21 27:43 no yo creo que de esta de esta situación sólo se sale garantizando unas unas elecciones una selección unas elecciones que reconozca todo el mundo y la pregunta que le que le quería hacer porque lo planteaba antes en en antena es sé que no es la solución ideal se incluso que tiene algo algo de humillante pero no sería una posible vía de salida aceptar las elecciones parlamentarias

Voz 2 28:04 fuertemente tuteladas por instituciones internacionales

Voz 21 28:07 incluso gestionadas directamente por la ONU unas elecciones parlamentarias pero que inevitablemente iban a ser leídas en clave plebiscitaria unas elecciones que si Maduro perdiera obviamente no podría ser

Voz 10 28:18 venga que

Voz 2 28:19 no no yo no entiendo el incumplimiento planteando osea el fraude reconoció por la comunidad internacional fue el veinte de mayo para en la que Maduro montado un tinglado y las elecciones legítima que fueron las que hicieron el en diciembre de dos mil quince osea vamos a hacer elecciones parlamentarias en vez

Voz 13 28:38 de reconocer como lo ha hecho España

Voz 2 28:41 oigo es el presidente legítimo porque hay una ausencia absoluta ahora teme al armaría pero lo que sí es cierto lo otro es una presunción de una invasión militar lo que sí es cierto esta invadir militarmente eso sí me causaría mi alarma que hayan agentes cubanos lo que a mí me causaría alarma como también espero que le cause alarma a los españoles a los europeo porque el terrorismo no sólo una amenaza para Venezuela o para el hemisferio donde estamos nosotros es una amenaza planetaria en Venezuela se están documentando terrorismo

Voz 13 29:15 comentando terroristas Venezuela

Voz 2 29:17 es una plataforma en la que se mueve a sus anchas el narcotráfico y usted sabe de dónde sale la cocaína que buena parte llegue a Europa sale de territorio venezolano por la combinación

Voz 13 29:28 es que hay con Colombia

Voz 2 29:29 haga informe de la oficina antinarcóticos de la de la ONU que indica que el sesenta por ciento de la cocaína que llega a Europa sale de territorio venezolano

Voz 13 29:38 ahora que estamos planteando nosotros que propusimos

Voz 2 29:40 dos mil dieciséis

Voz 13 29:42 propusimos tomar un atajo que no está en la Constitución no propusimos celebrar un referéndum

Voz 2 29:48 católico

Voz 13 29:49 para dirimir por la vía cívica por la vía constitucional no está no está

Voz 2 29:53 la discrepancia

Voz 13 29:54 que en el dos mil quince una porción de gente que votó por lo que representa el chavismo

Voz 21 30:00 sin efecto

Voz 2 30:01 pero recordé que eso se ha venido erosionando de Aute las cifras no las que yo les pueda dar sino las de la Organización Panamericana de la Salud la de la oficina de Derechos Humanos de la ONU donde más del noventa por ciento de la población está en condiciones de pobreza donde ciudadano como usted de carne y hueso que trabajan treinta días al mes no reciben un salario equivalente a cuatro euros por mes donde más del sesenta y cuatro por ciento de la población ha perdido masa muscular un promedio de once kilos porque no consume calorías ni ni ni proteína donde tenemos niños que se mueren todos los días por prisión

Voz 13 30:35 íbamos entonces a pedirle a los más

Voz 2 30:38 el litigio José me están pidiendo más pruebas de cómo se ha martirizado los venezolanos donde el año pasado murieron a manos de grupos violentos más de veintitrés mil personas señor alegre más de veintitrés mil ciudadano

Voz 21 30:51 en qué guerra sí si se dan esta cifra Venezuela ya es víctima de una guerra la guerra la de la decreto

Voz 2 30:57 Maduro lo que ha propuesto Vanguard si es un bombardeo un bombardeo de panes de harina aceite de medicamento que es lo que está reclamando el recuerdo

Voz 21 31:08 en el líder de la oposición Teodoro Petkoff que decía cada vez que la oposición intenta era el líder de la oposición non Teodoro Petkoff decía cada vez que lo he intentado no bajo un atajo Se coloca más lejos

Voz 2 31:18 de conseguir el objetivo de renovar el el Gobierno temo

Voz 21 31:22 esto que esto no sea de nuevo así ir

Voz 2 31:25 creado por por un baño de sangre pero cree que un atajo a activar el artículo doscientos treinta y tres por ciento cientos XXXIII incluso incluso aceptando lo obligaría o ha ido a convocar elecciones antes del veintitrés creo alegre aquí en España cree que va a poder tal como una fuerza parlamentaria incluso menor a la que nosotros tenemos en Venezuela

Voz 13 31:46 en pocos Juana cambiaron de presidente

Voz 2 31:48 es está en condiciones

Voz 13 31:51 Cocteau con teniendo a al señor Rajoy

Voz 2 31:54 el siguiente hice despertó teniendo al señor Sánchez como presidente en Venezuela la tenemos a luchando y forcejeando por liberar a Venezuela dando por buena la lectura del artículo doscientos treinta y tres no entro en eso cree que guay va a poder convocar elecciones presidenciales antes del veintitrés de febrero como exige ese artículo de la Constitución si es un artículo progresivo de punto de vista jurídico ha explicado el las rectoras que controlan actualmente el Consejo Nacional Electoral las responsables del fraude fraude que fue denunciado por la comunidad internacional van a convocar el artículo que ustedes invocan es claro ese respecto treinta días treinta días dice no no lo vamos a conseguir porque es que hay que montar otro Consejo Nacional Electoral es que monta bueno doble verla en la seguros llegó la a obtengo oyente que se novena a aquellas expresiones yo cuanto Fernández iremos de la ley a la ley bonos vamos a salir de la ley todos los pasos de la ley a la ley dentro de la ley chilena muy buenos días levantada

Voz 14 33:01 no yo quisiera preguntarle usted citado España ha dicho en pocas horas se cambió de gobierno pero usted sabe que en estos momentos los estábamos comentando antes en esta en este programa en estos momentos la mayoría parlamentaria sea ella seguidas dificultades es decir en situaciones difíciles un país necesita Marcos de gobierno fuertes amplios como mínimo aquí en una situación como la que usted acaba de describir con mucho detalle que vive Venezuela parece claro que es así es yo lo que quiero preguntar si ustedes en la oposición venezolana están en cuenta estarían en condiciones de forjar una mayoría electoral amplia y coherente amplia muy coherente subrayo la segunda acepción coherente para poder sacar al país por la vía democrática de la situación en la que se haya una mayoría electoral amplia y coherente

Voz 13 33:56 absolutamente sí voy a además a presentar a a algunas lecciones que ha dado el pueblo de Venezuela fue una mayoría amplia y coherente la que nos dio el pueblo a la señora alegre según habitantes en el diciembre del año dos mil quince más de catorce millones de Venezuela no participaron en ese proceso le dieron a la alternativa democrática las dos terceras parte osea mayoría calificada en el Parlamento nacional y aún con esa contundente mayoría nosotros no fuimos a saltar al poder ni a desatar una cacería de brujas propusimos un referéndum revocatorio ese referéndum revocatorio fue octubre dado por el turismo de cara a estos nuevos procesos el necesario compactar la fuerza política del país la oposición tiene que dar el ejemplo porque la unidad y la coherencia es indispensable ahora para salir de la dictadura pero va a ser quizás más necesaria para poder rescatar un país que está hundido en una crisis múltiple crisis institucional crisis económica crisis financiera crisis social crisis moral pero además no sólo será necesario compactar la fuerza de la oposición hay que crear las condiciones para que lo que queda del chavismo también interactúa en esa plataforma de la sociedad venezolana porque más vale entusiasmar los a que interactúen en el marco de la Constitución de la alega de la de la legalidad la competencia democrática que también lo fuera y esa es una fuerza pequeña mediana como la que remover pero que existe y hay que respetarle sus derechos

Voz 14 35:46 alrededor de al señor Guayre hay un la fuerza suficiente para articular esta estrategia que usted plantea M

Voz 13 35:52 si bien la eh

Voz 2 35:54 podemos hablar como decimos es que terminan de si eh

Voz 1727 35:58 cuánto tiempo hace que no habla con el señor Zapatero porque hubo un tiempo en que fueron interlocutores no

Voz 13 36:03 tengo yo diría que de vernos así saludar este seis siete meses pero yo nunca interactúa como ya Zapatero yo fui es respetamos señor Zapatero uno ve lo que cuestione el hecho de que él el señor Samper fueron los moderadores del diálogo yo decía bueno está bien que haga ese papel el señor Zapatero pero que también pudiera estar Felipe González o que pudiera para el presidente Pastrana porque era evidente que el señor Zapatero repito con todo respeto que me merece tenía una paralización a favor de Maduro

Voz 1727 36:38 y que fracasó el diálogo que promovía el señor Zapatero

Voz 13 36:41 no porque no había la intensión nunca del régimen de honrar los compromisos que sea asumida en la mesa de diálogo recuerda que el propio Papa autorizó al Cardenal paró el secretario de Estado del Vaticano hacer pública una comunicación de protesta a finales del año dos mil dieciséis en la cual le reclamaba a Maduro que no haber un rabo los cuatro puntos que supuestamente se acordaron una mesa de negociación en esos puntos fueron uno liberado los preso político resulta que cuando el señor Zapatero comenzó subvenciones en mayo de dos mil dieciséis preso político llegamos a tener seiscientos preso político devolverle a la Asamblea Nacional su competencia lo que hizo Maduro fue montar un parapeto llamado Asamblea Nacional Constituyente tres abrir un cada humanitario todas las ayudas que ofrecieron gobiernos del mundo hacer un calendario electoral con con equidad y lo que hizo fue una cascada de fraude electoral

Voz 1727 37:37 me hubiera encantado poder entrevistar al presidente Zapatero que sin duda tiene un punto de vista personalísimo sobre lo que ha pasado en Venezuela se lo ofrecimos que estuviera aquí de momento no quiere hacer declaraciones ojalá en algún momento quiera contar lo tienen los micrófonos de la SER Antonio Ledezma le agradezco que haya estado aquí mucha suerte a usted mucha suerte al pueblo venezolano

Voz 13 37:56 necesitamos la suerte y la solidaridad de España que por supuesto se preguntaba no era no sólo la ayuda para salir de la dictadura sino la ayuda para reconstruir el país

Voz 1727 38:09 gracias

esta mañana la Edad Media

Voz 1727 42:20 comentábamos que sociedad limitada es el nombre de una de las empresas con las que el PP de Madrid presuntamente daba el dinero negro que lo más que traía ya en la campaña del dos mil once con las que Esperanza Aguirre obtuvo su mayoría absoluta más absoluta cuando lo hacíamos unas risas a propósito del nombre Paqui Payá un oyente de la SER Sergio Fernández nos escribe inmediatamente en Twitter unos dijo hay una canción de la

Voz 6 42:45 la fuga Paqui Payá que es esta

Voz 1727 42:53 en Madrid nos quedamos no para hablar de Paqui Payá ni siquiera de Esperanza Aguirre sino de lo que está pasando a la izquierda del PSOE en la comunidad madrileña cuando Errejón se colocó extra muros de Podemos tenía que imaginar que recomponer las relaciones no va a ser fácil sobre todo con Izquierda Unida en una reunión en la que no ha querido estar Podemos Izquierda Unida ha planteado su propuesta de pactar algo en común para las elecciones y esa propuesta pasa por condicionar la confluencia en Madrid a la paralización de la Operación Chamartín así que lo primero que es la Operación Chamartín Aimar

Voz 0027 43:27 la Operación Chamartín es un plan urbanístico enorme al norte de Madrid para el que el Estado a través de Adif el depende más de un millón de metros cuadrados a una empresa formada por el BBVA y la Constructora San José el contrato original desde el año noventa y tres y desde entonces ha ido renegociando por todos los gobiernos con cláusulas

Voz 1027 43:43 cada vez más favorables para la empresa sin

Voz 0027 43:45 Carla contrato público para que otras empresas se pudieran apuntar al principio en el noventa y tres Renfe se quedaba con el cinco

Voz 1027 43:51 cuenta hay tres por ciento de los beneficios de la operación pero eso

Voz 0027 43:53 ha ido bajando progresivamente como decimos con cláusulas cada vez menos favorecidas para para el Estado de hecho hubo un informe de dos mil uno Un informe de Renfe que pedía expresamente que ese Cancellara ese contrato por graves incumplimientos pero el Gobierno entonces

Voz 1727 44:07 el Gobierno de Aznar Luis sonoro tocar la Operación Chamartín esto uno de los temas más espinosos para Manuela Carmena Laura Gutiérrez que quebraderos de cabeza ya ha dado este asunto a la alcaldesa

Voz 1275 44:18 sí le está dando más de un quebradero de cabeza Carmena Madrid nuevo norte ha mantenido durante toda la legislatura dividido al grupo municipal de Ahora Madrid de hecho en la junta de Gobierno donde se dio luz verde a la operación el delegado Mauricio Valiente de Izquierda Unida votó en contra hizo público algo que no es habitual que trascienda porque suelen ser deliberaciones secretas Izquierda Unida siempre se ha posicionado en contra de esta operación en apoyo a los vecinos de la zona que tampoco están de acuerdo con que Carmena apruebe el plan pero dentro de esa amalgama de movimientos que conforman Ahora Madrid hay más concejales que han manifestado públicamente su oposición a este proyecto urbanístico Carlos Sánchez Mato Yolanda Rodríguez también de Izquierda Unida Montserrat Galcerán de Ganemos o los anticapitalistas Pablo Carmona discrepancias a las que desde el sector más afín a Carmena siempre han restado importancia a Rita Maestre

Voz 31 44:58 suele ser habitual digamos crear discrepancias en muchos sentidos entre el Ayuntamiento de distintos actores políticos y sociales muchos de esas discrepancias

Voz 1727 45:06 terminan o empiezan en los juzgados

Voz 31 45:09 sí la verdad es que no creemos que vaya a modificar ese plan de aprobación

Voz 1275 45:13 en total van a ser seis los votos de su propio grupo con los que no contará Carmena cuando el plan llegue al pleno del Ayuntamiento de Madrid tendrá que confiar en que el resto de partidos lo apoye esto si llega porque hay muchas alegaciones de por medio que todavía están estudiando y hay otro factor a tener en cuenta ahora mismo

Voz 1727 45:27 curso de Ecologistas en Acción de la federación

Voz 1275 45:29 donde asociaciones vecinales de Madrid que ha sido admitido a trámite por el TSJM en contra de Madrid no

Voz 1727 45:35 gracias Laura vosotros para quitarle importancia Luis al final se convierte en una condición electoral de de para formar una confluencia o no formarla no

Voz 21 45:43 bueno la verdad es que me parece me parece un poco llamativo porque porque es verdad bueno más o menos apoyaba hasta ahora ahora Madrid incluyendo con con con con matices el el apoyo a a este proyecto que recordemos que no es exactamente la Operación Chamartín es decir la Operación Chamartín terminó en términos urbanísticos el nuevo proyecto que es el proyecto Madrid no norte en términos urbanísticos no tiene nada que ver con la con la Operación Chamartín en términos de accesibilidad en términos de conexión con los barrios adyacentes en términos de transporte público en términos de organización urbanística que abandona por completo el modelo fracasado de los Pauls de los de los años noventa y dos mil y apuesta por un modelo cumplen diciendo en términos urbanísticos es verdad y esto es lo que está saliendo estos días en la en la prensa que la venta de terrenos entre Adif y el BBVA parece que tiene condiciones bastante lesivas para para los construyen pero yo creo que es fundamental asumir que no se tiene las tres administraciones que hace lo mismo cuando se tiene una de las administraciones responsable de cuestiones urbana que cuando se tienen las tres

Voz 1727 46:51 eh el asunto de la Operación Chamartín da para mucho pero nos quedan unos minutos yo quería vuestra opinión sobre el punto en el que se encuentra la posibilidad de la confluencia con una sola lista de todo lo que hay a la izquierda del PSOE en la Comunidad de Madrid una condición como esta

Voz 1027 47:06 impide el acuerdo yo yo sí tengo que contestar te diré que estoy bastante de acuerdo con lo que he dicho Luis de la de la Operación Chamartín que no es la Operación Chamartín yo creo que la remodelación las proporciones que tenía esa operación han sido y digamos reformulada es completamente por el equipo de Manuela Carmena Yes una operación que Madrid necesita para expandirse por el norte es la prolongación de la Castellana son viviendas de protección oficial son viviendas residenciales son oficinas son espacios verdes son equipamientos

Voz 21 47:44 públicos dicho esto yo lo que creo es que ese plan

Voz 1027 47:47 con esta condición porque no hay voluntad de ir a una convergencia a la izquierda del PSOE es decir lo que se quiere es en cierto modo a poner en un brete a más Madrid atribuirle una especie de connivencia con especulación urbanista urbanística que yo creo que en absoluto ha sido sino que todo lo contrario junto a esto hay otros logros del Ayuntamiento de de Carmena que apoya más Madrid que tienen todas lógica porque es el patrimonio que en las elecciones municipales en la campaña va a presentar esta plataforma osea

Voz 1727 48:28 era imposible el acuerdo además marcando marcando salga no

Voz 14 48:32 es verdad creo haber Macron y mismo tiene sus problemas los está sufriendo la pobre Macron en Francia normalmente lo que él mismo ha llegado a España a la derecha a la izquierda que nacerá en el Plataforma Plataforma mismos suele acabar mal está acabando mal en Francia un problema tremendo porque Macron expresidente va repúblicas ex presidente que está muriendo políticamente pero que tiene todo debía tener años por delante la for mismo Emma izquierda acabará mal en estos momentos en mi opinión Manuela Carmena corren paralelos partido correr no eres los partidos miran los partidos llevan existiendo esto yo soy muy de Felipe González eh que el otro día lanzando advertencias bastante importante cuidado con romper sistemáticamente dos partidos políticos Hong porque no hay para rejones eh porque si se rompen sistemáticamente todos los partidos políticos después podemos tener desagradables sorpresas plataforma mismo deberíamos mirarnos en el espejo francés el plataforma mismo en las actuales circunstancias políticas y sociales

Voz 2 49:44 europa

Voz 14 49:45 es un espejismo y me temo y me temo que eso va a pasar en la ciudad de Madrid en lo que respecta a la izquierda cuando se empieza a decir a los la construcción alrededor de Manuela Carmena hace cuatro años en la candidatura era complicadísima cuando se empiezan a segregar partes de esta entonces las partes buscan su afirmación algo con lo que va a pasar Izquierda Unida se presenta a las elecciones está buscando su programa y el eje de su programa Ése era el plan chaval sí pero

Voz 21 50:15 es evidente no no me no me negará es que que España reclama una especie de red

Voz 14 50:20 configuración de los espacios de los espacios Polyglot llevamos llevamos llevamos cinco años dijo mío reconfigurar espacios porque la gente está un poco mareada llamé a mi tirarás tampoco tenemos una guerra fría que está recorriendo el planeta acabamos de hablar hace cinco minutos con un señor de Venezuela sobre la posibilidad de una guerra civil en Venezuela que si está ya a arrastraría media Sudamérica la situación económica es la que es y aquí estamos hablando de ir reconfigurar

Voz 21 50:54 también le pedí la palabra digo hay una crisis innegable en en España que no es un producto de de la izquierda por decirlo por decirlo así que no tiene más solución que intentar crear espacios electorales que se parezcan más España en este sentido una apuesta por crear espacios con una fuerte implantación regional unidos por una especie de horizonte compartido de progreso sin embargo el que todo el mundo entienda que cada actor local mira un poco más para para su tierra ese ese formato y la posibilidad de dotar de articulación a ese a ese formato sería construir espacios políticos en España que se pareciese más a España

Voz 14 51:34 una primera república simpática interpreto no pero de todas sería la idea primera república sí

Voz 21 51:40 plática bueno Enrique

Voz 14 51:43 muy bien Luis no acabó muy bien muy bien bueno el pelo ir viento que viene le aseguro que es muy frío muy frío muy frío y oscuro

Voz 21 51:51 la historia de España es rica en en tragedia verdaderamente pero pero pero pero aquí se trata de eso

Voz 2 51:57 explorar posibilidades ni distribuir distribuir no no vaya a ser que nos explica

Voz 1727 52:03 orden también hay una hay también una historia luminosa de España e historia luminosa de España eh

Voz 1027 52:08 yo permíteme que te diga que es que el a los partidos políticos son insuficientes no dan la talla es decir el la operación que he tenido que hacer Sánchez para localizar es un candidato que mueva la aguja mediática de la el electorado socialista de la militancia ha sido Pepu Hernández

Voz 32 52:35 un independiente para la alcaldía de Madrid yo

Voz 1027 52:38 dependiente que es Ángel Gabilondo para la Comunidad de Madrid es decir los partidos están dando muestras de que tienen una especie de insuficiencia respiratoria de que no llega de que no suben las escaleras que hay que poner independientes hay que buscar gente de fuera para que

Voz 21 52:55 sí lo que no producen ellos lo produzca la sociedad no pudo es un signo de de salud democrática yo no sé si es desde donde sea de insuficiencia de los porque el asunto es que el resultado es que la política está dejando de ser monopolio de unos profesionales específicos que igual que se puede ser Zapatero Se puede ser político no mira os a la política es otra cosa

Voz 14 53:17 que según desearle que veinte segundos celebra hoy hoy es mi aniversario celebró ser más felicidad pista con lista de esta discusión porque creo todavía en los partidos políticos y lo digo rotundamente en mayúsculas claro que creo pero creo que tienen un problema político y no hay una reformulación si hay cuatro ocho y cincuenta y cuatro en Canarias