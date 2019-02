Hoy por Hoy (05/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1995 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 el ex alcalde de Caracas el opositor Antonio Ledezma no cree probable que la crisis de Venezuela desemboque en una guerra civil aunque acusa a Maduro de ser responsable de crímenes de lesa humanidad Ledezma ha explicado hace unos minutos aquí en Hoy por hoy que el entorno de Why Do le ha ofrecido la posibilidad de ser embajador en España algo que por el momento

Voz 2 00:28 descarta ya ha sugerido yo he dicho que Lou de amiga de de buena voluntad pero yo he dicho que yo puedo ayudar esté trabajando en todo Europa trabajando miedo al mundo como lo vengo haciendo junto con otra dañaron Venezuela está convertida ahora un gran gueto Venezuela dirán Tesco campo de concentración comparado con lo que maneja bajita que en su época donde la gente no le mata con gases pero sí suele matar de hambre

Voz 0228 00:55 comienzan a votar para decidir si siguen en huelga Antonio Martín buenos días buenos días Pepa dieciséis días llevan sosteniendo esos paros la votación se va a desarrollar en el aeropuerto de Barajas llega después de que parte de los taxistas estén asumiendo que no han logrado ningún avance en su negociación con la Comunidad de Madrid desde Barajas informa Elena Jiménez

Voz 1315 01:12 durante casi todo el día desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde en torno veintidós mil taxistas con licencia y conductores van a decidir con un sí o con unos y continúan la huelga indefinida seis urnas Se espera los resultados en torno a las ocho de la tarde ahora en corrillos algunos taxistas lamentan que la Comunidad de Madrid no haya tenido en cuenta las veintidós mil familias IMI en sus móviles como desde esta T Cuatro de Barajas al centro de Madrid el viaje que ellos tienen tasado en treinta euros cuesta hoy el doble en aplicaciones de los vs heces ya hay decenas de vehículos de taxis aquí los conductores apuran un desayuno en la cafetería y otros extienden una pancarta que dice Taxi Marbella no a la liberalización del sector cien mil familias españolas reclaman dignidad

Voz 0228 01:53 Esquerra Republicana va a presentar esta mañana su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales la que anunciaron ayer uno de esos portavoces Joan Tardà ha defendido en la SER la decisión a pesar de que las cuentas incluyen dos mil millones de euros de inversiones públicas para Cataluña cree Tardà que el rechazo se justifica porque considera que el Gobierno se ha acercado a postulados de la derecha

Voz 0947 02:11 bien hay motivos de una extraordinaria como es que para no es encender el Gobierno español se ha dejado arrastrar una vez más por parte de la derecha española y efecto de lo intentar alcanzar un acuerdo un diálogo una negociación para resolver democráticamente un conflicto existente ilustres guste entre España y Cataluña

Voz 0228 02:40 sumamos que día sube en bolsa cerca de un sesenta por ciento después de que un fondo propiedad de Mijaíl Friedman considerado el segundo hombre más rico de Rusia haya lanzado una opa sobre la cadena de supermercados y en el Ibex el Sabadell se deja dos décimas tras anunciar también que va a poner a la venta sol viaje su división inmobiliaria llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1315 03:06 son irregular del PP de Madrid en la campaña electoral de Esperanza Aguirre del año dos mil once en un nuevo informe que está ya en la Audiencia Nacional se lo venimos contando esta mañana en la SER la información es de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:17 los un millón doscientos cincuenta mil euros en negro para una única campaña de Esperanza Aguirre pero no sólo había dinero B los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta para pagar la campaña subvenciones abonadas a Fundescam fueron falseadas ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Generaciones ya está la cena de Navidad del PP en Madrid quién aprobaba esas subvenciones para Fundescam Ignacio González el PP llegó a diversificar el pago entre nubes

Voz 3 03:46 pero esas empresas de forma ficticia para pagar

Voz 1552 03:48 menos impuestos también promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas una de ellas se llamaba cómo se movía el dinero aquí Payá SL

Voz 1315 03:59 más Madrid la plataforma de Manuela Carmena con la que Íñigo Errejón se va a presentar a las elecciones regionales va a presentar una contraoferta Izquierda Unida para intentar salvar el último obstáculo que impide el acuerdo para una lista conjunta en mayo Izquierda Unida condiciona esta confluencia a que todas las fuerzas se comprometan a derogar la Operación Chamartín impulsada en su última versión por Manuela Carmena decía la candidata Izquierda Unida Sol Sánchez aquí en La Ser en La Ventana de Madrid que no hay alternativa

Voz 4 04:25 Nuestra apuesta es desde luego frenarlo eh vamos frenarlo después saudita o lo que se quiera pero es que es tremendamente lesiva para los intereses y solamente favorece a los de los madrileños que dirigen el BBVA

Voz 1915 04:41 Diez personas han sido atendidas esta madrugada por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la calle Martín Gaite de Leganés ninguna necesitado traslado al hospital así atendidas en el lugar todas ellas con pronóstico leve tenemos seis grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 5 05:58 yo yo yo creo que cuando todos importante la importancia se escapa todo pierde importancia es inevitable no

Voz 1995 06:09 es que elegida Basque que con qué te preocupas cada día bueno por eso esta mañana una persona que en las últimas décadas ha sido testigo directo de algunos de los más grandes acontecimientos y además tiene buen olfato

Voz 1551 06:19 eh

Voz 1995 06:20 para saber qué sera de todo lo que conocemos lo que realmente se consolide la historia

Voz 8 06:26 a Miguel Ángel Aguilar sabemos bien en esta casa reconoce bien nuestros oyentes especialistas veterano colaborador

Voz 1995 06:39 es que me gustaría apoyarme a ver cómo lo hacemos me gustaría apoyarme es experiencia no sé qué le parecerá me gustaría hacer algo así como la quiniela de la historia nueve seguiré vale yo le voy a proponer parejas de noticias incluso personajes protagonistas esa noticia Si usted me dije vamos a ser como el fútbol uno X dos el uno pues usted cree que que va a pasar a la historia es el primero un dos el segundo y la X o bien los dos o bien ninguno esa esa va a ser la excepción es nuestra quiniela de la historia vamos a probar primera puesta uno X dos Brexit el conflicto catalán

Voz 1995 07:27 bueno anotando entonces esto no los hayamos Stoner están segunda puesta a la cantante Rosalía

Voz 10 07:34 la eh

Voz 1995 07:37 o Amaya de Operación Triunfo está usted siendo muy casero pero el momento apoya al equipo de Tercera puesta el Madrid de Solari

Voz 1551 07:47 Madrid es favorito siempre en Madrid compite claro de la España de Luis Enrique

Voz 12 07:52 muy contento de la actitud de los jugadores que para mí es clave Hirsi Calde Kravis

Voz 1995 07:57 bueno ese entre del seleccionador español a finales del Barça con gran éxito además

Voz 1551 08:03 pues que

Voz 1995 08:06 es un empate de conocimiento vale en vamos a la cuarta pues está tenemos a estás buena recuerdo estamos apostando quién va a pasar a la historia con Miguel Ángel Aguilar tenía vamos a Mariano Rajoy que ha llegado el momento de poner el punto final a esta a Pedro Sánchez prometo X dos

Voz 1551 08:29 pues el uno Villa uno el dos el dos osea el primero es Mariano

Voz 1995 08:32 primeros marqués pues uno no pasa

Voz 1551 08:35 desde luego a difiere

Voz 1995 08:40 está siendo muy casero quinta puesta a poco haremos que Why do Maduro uno X dos

Voz 13 08:56 huy estas muy buena sexta puesta Íñigo Errejón se madre que hacer primarias tiene esa primera se tiene que presentar un incidente Pablo Iglesias

Voz 1995 09:03 imagine que deberíamos estar celebrando dos mundos dado un giro postal que séptima puesta Vox seremos denunciar la cercanía al terrorismo callejero de muchas de la que el PP de Casado también me parece mal gusto tener que explicarlo ellos dos dos ahora ha vuelto conservas de repente Illa para el pleno al quince que es el Penal ocho realmente tenemos el taxi

Voz 1551 09:39 pues va es que estaban a los taxistas tienen

Voz 1995 09:43 claro está el uno apostamos por el uno pero claro en este sentido de pasar a la historia tiene tiene doble connotación uno Miguel Ángel viene a hablarnos de su libro en silla de pista en el repasa sus vivencias periodísticas a lo largo de las

Voz 14 09:55 últimas cinco décadas

Voz 8 09:58 y hinchando la vista atrás hubiera pregunta debería ser relacionada con nuestra profesión

Voz 1995 10:02 lo mismo pero vamos a esperar a que esta mesa sienten dos buenos periodistas a Nacho Carretero y Alonzo para compartir con el esas reflexiones en los segundos mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 5 13:30 ese toque de batería como muchas por qué después de nuestra separación siempre o la entrada de los payasos decir si claro está mucho más asociado a broma mala

Voz 1995 13:40 sí es un momento precioso de tensión el entonces una música la agenda para expectativa colonialismo sea porque es cargar insiste este momento tan radiofónicas tarea la gallega que ponerse también las tienes aquí el le podría ser Roger de batería después de presentar a Miguel Ángel Aguilar si realmente si lo que pasa es que hemos decidido apostar aún asimila me me ha sorprendido ha sido señor Aguilar que no supe no usted quién es Luis Enrique que solamente sea por aquella frase había Monica yo creo que forma parte de nuestro

Voz 5 14:11 he perdido porque

Voz 1995 14:14 ya fue seleccionador nacional es el CL el actual el actual sea usted cuando muy poco tiempo no lo llevaba unos meses y aquel que en el partido contra Italia en el Mundial del noventa y cuatro le rompieron la nariz la semejante

Voz 1551 14:30 no

Voz 1995 14:31 pero pero cuando yo hubo duró muy poco España hacia en esta vez en el muy poco con el este no el escándalo te está eso es muy querido Hierro sea usted cuando llega el periódico la página de deporte

Voz 1551 14:45 su mente sean no no no yo paso todas las páginas a los de deporte y además bueno hondo interés fuerte no tengo pero siempre hay cosas esquirlas que me interesan cosas me acuerdo que me contó alguna vez un director de un programa deportivo lo que había lo que había visto el que estaba le había invitado Florentino a ir con él de visita de obras

Voz 1995 15:16 la

Voz 1551 15:17 se algo que estaba haciendo ACS la empresa de Florentino entonces pasan por allí ya hay un tipo descamisado cuarenta grados en Madrid cuarenta y tantos con una hormigonera y pasa Florentino con el Cascos vine su aire de gentleman y de dice el obrero ETA presi vale al chico lo que pide no negociando el contrato con un galáctico estos ya había una diferencia pues no sé de diez millones del presi dar al chico lo que engullido en la miseria destrozado cuarenta grados al sol lo que le preocupaba era el el al que no le daban

Voz 1995 16:02 psico millones solidaridad de clase no pido para mí bueno estamos con con tres buenos periodistas vosotros os acordáis tenéis la sensación bueno al menos de cuál ha sido la pregunta más importante que habéis hecho en vida porque vivir de hacer preguntas básicamente busque negociar doce estén preguntas Messi de cuál es la pregunta más importante que habéis hecho yo no tengo conciencia además la pregunta es importante que se

Voz 0577 16:26 a veces cuando algún reportaje va a una entrevista sí soy consciente de que hay preguntas claves son preguntas que definen todo el resto del reportaje au o van a dar la clave pero esa pregunta que nos haces es tan amplio y tan complicada que yo no sé no sé si Gonzo pasa algo

Voz 13 16:41 no no no recuerdo si no recuerdo preguntas así destacables y recuerdo alguna respuesta importante porque al final las preguntas las hace para sacar respuestas así graciosas que es fuera de todo protocolo periodístico recuerdo como una trampa Baltar al CRA presidente de la Diputación de Ourense una de las cosas que le criticaban es que él colaba gente en los hospitales de funcionarios y entonces le pregunté oiga tengo un par de familiares aquí en Ourense me los puede colarse en la lista de espera y tal y el yo me dijo su soy por supuesto con los nombres que lo hacemos les reconocieron en todo su esplendor que efectivamente estaba acostumbrado a eso es más que no veía que haya ningún problema porque el presidente de la Diputación se a meter a gente en las listas de espera

Voz 1995 17:24 vale es que lo de las preguntas y las respuestas tiene valor tienen mucho valor ayer por ejemplo descubrimos una una pregunta con una mala respuesta vale cinco millones y medio de euros qué país comparte número de prefijo telefónico en la provincia de Madrid qué país comparte el prefijo telefónico noventa y uno hoy en Madrid una extraña que valga cinco millones de euros no está pregunta ayer en en Antena tres Bangladesh van a misa vamos a conocer la respuesta

Voz 5 18:06 menos máquinas imagínate estar tan cerca ya es un poco una provincia de la India la verdad es que creo que es haber dicho Bangladesh Bangladesh no era parte de Indian si un país completamente rodeado por ahí como para les está haciendo Moro también para que no salgan de ahí no acertado

Voz 1995 18:31 la cuestión es cómo esto es como la lotería

Voz 5 18:33 de Navidad cuando te toca cuando tienes el previo el posterior al gordo ya te tocó es que

Voz 1995 18:39 ésta dice Gollum dice quiero quiero lo digo señor Garriga pero esto demostraría lo importante de lo importante no son las preguntas por fin después de toda una vida haciéndolo sino la respuesta señor Aguilar

Voz 1551 18:51 ya pero es que da respuestas por lo general tienen algo que ver con las preguntas es decir en lo que es lo que vemos es lo que percibimos es que no conocemos eso me gusta mi mucho yo insisto mucho en el libro este lo que lo que lo que conocemos no es la realidad conocemos la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla la misma realidad según quién la interrogue da da respuestas completamente distinta o sea que

Voz 1995 19:31 en España CIS concretamente no pero quiero decirte

Voz 1551 19:38 qué este está digamos está demostrado en en la en la física cuántica que se produce una interacción entre el fenómeno ir observador que no no es que solamente el observador me está digamos tomando nota de las magnitudes de del objeto que observa del fenómeno que observa es que también está interaccionando con el Camp o sea la manera de preguntar altera la realidad por ejemplo una vez preguntó Mariano Jindal sobre lo que estaba pasando con con Rumasa y lo pregunto de tal manera que produjo la el desencadenó la nacionalización de Rumasa quizá momentos que una pregunta no es solamente averiguación sino que es interferencia en el fenómeno o en la realidad que se observa porque sedes

Voz 1995 20:51 hay que usted en la física cuántica faltaba añadir el gato de esa respuesta en el fondo Usted iba para para físico usted lo del periodismo le pilla un poco en qué momento se torció todo señora

Voz 1551 21:03 pues se torció todo cuando la cosa en la universidad se empezó a calentar mucho yo empecé a estudiar Ciencias Físicas siendo muy jovencito había terminado a los dieciséis años el bachillerato y universitarios entonces año mil novecientos cincuenta y nueve seguida la tensión se instaló en la universidad y en particular en la Universidad Complutense que era la única que había Madrid el régimen aquel anterior con el que algunos dicen que es que esto que hay ahora es lo mismo créeme no tiene lo que no tienen nada que ver con aquello pues tenía dos bancos de prueba ese ese dirimía la cuestión en dos lugares la Universidad los estudiantes la y Comisiones Obreras los la protesta la protesta obrera eso eran los dos sitios donde se hacía la verdadera oposición al régimen eso se fue calentando mucho la digamos la batalla contra el Sindicato Español Universitario el que eran sindicato falangista que había sabido en fin decorando un poquito pero eso era bastante impresentable como dijo una vez el presidente de aquel sindicato bueno yo ya sé cuando decís de mí que que no represento a los estudiantes sino que soy la mano represora del Gobierno pues cuando acepté este puesto ya sabía que esos iba a decir de mí pero no lo tiene muy mala intención porque habíamos hecho un panfleto contra él es que digáis que hay ocasiones en que no sigo las consignas del Gobierno porque claro yo después de ser presidente nacional del SEO pues tendría que ser otra cosa es disponer con el Gobierno o su es letal para mí bueno pues ay cuando se y cuando hay que tomamos cuando yo que nunca fui a mí me hace mucha gracia estos que siempre siempre han sido de los más radicales bien suelen ser los que están más a la derecha luego no no porque yo cuando estuve en Bandera Roja cuando estuve a no ser que bueno pues yo no está ninguno de esos sitios te lo digo para tu tranquilidad yo decido muy moderada pero en la contradicción en la que he vivido es estar en la casi en la clandestinidad al servicio de la moderación entonces me comprometo bastante en todas esas luchas Yesa pasión me lleva finalmente a pensar que tengo algo que caiga algo que hacer para acabar con esa situación y que desde la física cuántica pues había poco margen Ci al cabo digamos con dándome del virus del periodismo me matriculó en periodismo después de haber terminado ciencias físicas

Voz 1995 24:00 siempre al servicio de la moderación ocho

Voz 0577 24:02 pero es que además es muy interesante para el periodismo lo de que registrarla realidad y la realidad seis inmutable simplemente la registramos no es así todo es relativo ya lo sabemos y me parece muy interesante muy interesante ayer precisamente antes de ayer hubo un debate en TV tres entre Antonio

Voz 5 24:21 Antonio Baños

Voz 0577 24:24 Antonio escotado le hizo una pregunta clave para mí en un momento y que además resume mucho de esto de lo que estamos hablando que le decía usted está realidad de la que me está hablando de la que aspira de la que defiende que era el anti Capitalismo una una decía una una realidad más más abierta una vida más abierta decía ejemplos me puede poner común podemos comparar que es mejor que ejemplos usted me puede poner para para

Voz 5 24:47 para poder defenderlo y el otro hombre se

Voz 0577 24:49 quedó callado porque no tenía ningún ejemplo decía no dudo que aspire a esto pero la hacía ver que eso estaba en su cabeza así que esa realidad relativa no existió nunca existió por tanto no tenía demasiado sentido defenderla o compararla mientras no fuera empírica y entonces a mí me me me me vino a la cabeza ahora justo con lo que lo que estaba usted diciendo de todas formas el yo creo que aplicado al periodismo lo que hay que tener muy en cuenta es que vivimos en la era de la sobre información de la sobre dimensión de lo que de lo que hablamos y que vivimos tú lo dices Toni a veces cada día una jornada histórica hoy es histórica pero menos que da sopas reacción también sobre raíles la intensidad

Voz 1995 25:34 en el en el libro una de las cosas que

Voz 13 25:37 de las que más podemos tomar nota los periodistas en el tiempo en el que vivimos es que Miguel Ángel usted destaca la las posturas opuestas de la prensa de la época de la prensa de hoy gracias al boca me refiero la transición ya lo ustedes a moderación creo que lo que dice lo expresan el iba diciendo en aquella época hacíamos una prensa centrífuga Centrica ETA donde queríamos que todo el mundo estuviesen los puestos moderados había editoriales conjuntas de todos los periódicos y dice que ahora la prensa es centrífuga que quiere llevar las opiniones a los extremos por qué ha cambiado España en cuarenta años ha ido mejor insigne embargo la prensa nos quiere llevar o queremos llevar a la sociedad a una idea de que esto es peor

Voz 1551 26:20 bueno es que yo creo que hay que hay que examinar muchos factores entre otros como quiénes son los propietarios de la prensa qué tipo de en qué en qué situación de precariedad se encuentra ahora en los medios de comunicación en una parte muy que como su papel ha sido suplantado en muchas ocasiones por el de las redes sociales qué influencia están teniendo las redes sociales sobre el comportamiento de los medios convencionales es decir hay hay muchas cosas y después pues ha parecido bueno siempre lo sabido pero ahora yo creo que tienen más preponderancia los insolventes es decir la gente que dice que cualquier iba a decir cualquier chorrada pero con con solemnidad y lo impactantes pero lo importante sí sí sí sí entonces todo eso ha alterado el el la función de los medios yo creo de todas maneras que los medios convencionales en los que llamaríamos medios convencionales ahora tienen un papel que si dejan de cumplirlo es decir eso tendrá consecuencias muy negativas para la democracia tal como la conocemos es decir en esquema Toni sin libertad sin libertades no hay prensa que merezca ser llamada prensa lo que hay es propaganda yo eso lo vivido en el régimen anterior pero lo que ahora estamos examinando es si desaparecieran los medios convencionales que quedaría de la prensa que quedaría de la libertad y qué quedaría de la democracia o sea es es tan relevante la capacidad de emplazar a los poderes que tenía que tenían los medios de comunicación es eso era tan decisivo para su comportamiento que si eso desaparece que si esa capacidad de interrogar críticamente al al ya poder político sino a todos los poderes se viniera abajo eso sería con gran daño para la democracia y para las libertades

Voz 1995 28:43 bueno el caso es que Miguel Ángel Aguilar durante muchos años ha vivido en una silla de pista en este gran circo que hemos dado en llamar España hacemos una pequeña pausa enseguida seguimos

Voz 5 29:50 polemista pueden ser irracional por mucho que se parezca nosotros tener derechos de autor cronista

Voz 1280 30:00 bueno pues así comenzamos este hace de septiembre con la resaca del día de una madrugada muy buenas

Voz 5 30:08 claro otro otro reverso

Voz 1280 30:12 él es más que es una claro Isaías Lafuente de

Voz 5 30:18 en La Ventana con Carles Francino los oyentes de la SER son alegres cercanos optimistas sensibles curiosos tirantes a Fable radiantes inteligentes informados

Voz 23 30:40 de momento de momento a ver si que pasen tampoco es cuestión de pelotear no nunca atávica

Voz 5 30:46 no pero eso es bonito no decirles a usted excusas bonita pero

Voz 23 30:48 nosotros les vamos a escuchar igual el caduco peloteo al Barça

Voz 8 30:53 cadena SER nuestros oyentes gente no

Voz 23 30:57 hombre un poco de mimos tampoco estaría mal

Voz 8 31:01 los oyentes son gente normal

Voz 23 31:04 mirando a ahí está el punto ahí está punto

Voz 24 31:11 hoy el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llega ese punto cuando llega ese punto Carrusel deportivo se convierte en una

Voz 5 31:27 en una montaña rusa de aceleración

Voz 25 31:29 también previstos hasta donde pudo haces de polémicas locura desatada

Voz 20 32:04 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en On my love con David Broncano No somos youtubers síguenos también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com

Voz 26 32:17 no esto no tiene nada de Nasser cuenta con

Voz 1995 34:45 diez y treinta y cuatro minutos una hora menos en Canarias señoras y señores pase a nivel este es el fantástico mundo del circo silla de pista tenemos un jefe de vista sensacional nada más y nada menos que el grande el único extraordinario Miguel Ángel Aguilar que no no estoy siendo poco excesivos

Voz 1551 35:08 muy bien

Voz 1995 35:09 cuentos tiene bien sí sí sí es la imagen que todo el mundo tiene de usted jefe de pista cuando éste una anécdota muy divertida el libro que paso con los informativos en televisión cuando quisieron ponerse serios cambiar esa imagen de por ejemplo Telecinco me asociada a las Mama Chicho a todo lo festivo desde Palma con amor que yo iba a ver ese programa Palma de Mallorca ir a la revolución era una cosa maravillosa en que quisieron ponerse serias las televisiones cuenta usted que en fin quisieron mostrar la redacción de de los informativos pero allí no había muchos periodistas que pasaba entonces

Voz 1551 35:47 ya saben acogió modelo CNN que estaban dando los informativos y se veía por detrás del del presentador que pasaban los redactores y estaba hecho sobre la sobre la redacción y eso lo hacían en entre cinco pero lo que pasaba era que los días de diario pues a actores pero cuando yo estaba dirigiendo los hijos el motivo de fin de semana pues se estábamos cuatro no ponían ahí a una chica en un en un podium sobre una silla no se veía pasar a nadie porque que era el desierto aquello entonces eso de les pareció que no quedaba bien que daba una sensación de pobreza y quisieron bueno vamos a poner aquí este asunto en condiciones Lazarov que era el consejero delegado de aquellos pues hizo una cosa muy atrevida muy que que fue contratar gente en grandes cantidades yo llegue aquella mañana el sábado digo pero su que ha pasado a que ahí han Klimt personal impresionante y me dirigía uno de ellos para pedirle que bajara al archivo a Euskal no sé qué dicen oye perdona yo estoy aquí hacen el crucigrama adiós nosotros hemos venido de extras contra todo extras para dar la sensación de que había periodistas y seríamos los mismos traje habían que estábamos siempre entonces yo le llamé a agazapado obligó hombre el Valerio pero si es que estarían como locos en cualquier facultad de Ciencias de la Información de demandante gente de los últimos cursos y bueno habría bofetadas por ir aunque no costaría nada porque estarían encantadas simplemente por estar cerca de donde se hacen las cosas dícese sí pero los estos periodistas ojo gente que va a terminar periodismo no le convienen porque luego enseguida a ser fijos ya les doy un bocadillo y los trae un autobús y no plantean ningún problema así que sea abatidos con extras

Voz 1995 37:52 también en eso Lázaro fue un adelantado a su tiempo la imagen alta hacia la de gente sin ir a ningún sitio simplemente moviéndose por una reacción con unos papeles con cierta sensación de urgencia si eso discrimine del en la realidad de hoy de los medios de muchos medios de comunicación donde hay gente que no sabe a dónde va pero lo hace con mucha urgencia sí sí

Voz 1551 38:14 se decía siempre de de servicio militar el sitio donde no se hace nada pero más deprisa eh justicia sí yo hice bueno muy importante la milicia aérea universitaria soy suena además Fall un año se hubiera ido al año anterior pues hubiera salido como piloto elemental pero ya ese año ya no había vuelo ya no se volaba todos Periodismo gente claro es que España ha perdido un gran piloto pero ha ganado el daba salidas con cuarenta horas de vuelo y eso pero luego te servía yo creo que lo club o cosas de ésas pero era el momento que existiera ese sistema de ventaja para los universitarios que cuando el servicio militar era obligatorio pero ellos podían hacerlo de una manera más eh en fin más más beneficiosa no porque lo hacían sólo en verano mientras que el servicio mitad el velatorio eran trece meses no me acuerdo cuántos todo seguido no y eso era pues aprovechando las vacaciones de verano ya de más pues salías como oficial Mon en el Ejército del Aire si como alférez de alférez de complemento de la del Ejército del Aire Toni toda una insiste mí

Voz 1995 39:35 no

Voz 1551 39:36 aquí de esta mesa Eaton no no no

Voz 1995 39:40 también era obligatorio así estamos así estamos déjeme de hora que no quiero parecer impertinente pero para quién escribe usted este libro en silla de pista a quién se dirige este libro

Voz 1551 39:54 buena pregunta pues yo creo que es un descargo de conciencia que me parece que fue Pedro Laín Entralgo y es escribe algo así pero es una especie de exorcismo no son cosas bueno primero por insistencia de alguna gente hombre deja alguna cosa de estas por escrito que se pierden por por todas partes y luego pues con ánimo de explicarme las cosas a mí mismo e ir luego con otra cosa más que es que lo que yo no quería creo que espero haberlo conseguido no quería de ninguna manera eh hacer ajustes de cuentas tomar venganzas que ya una actitud en la que venían poco perseverando desde tiempo atrás porque porque es que es muy cansado ser rencoroso al final llevas detrás o promulgue una amnistía había días que decía yo al salir de casa o promulgue una amnistía o no puede salir de casa lo qué tal hecho que hacía puta que que al final pues buena amnistiados ya de Ciudad de la baje

Voz 1995 41:16 como si no hubiera pasado nada no vamos a eso me lo noto eh muchos días habrá que promulgar la amnistía antes de salir de casa sino uno uno no sale el si Angel Aguilar ha vivido los últimos cuarenta años en la en la primera línea en cómo se llama eso lo estos asomen la barrera Barrera

Voz 1551 41:35 un barrera tal y perdone en el burladero de

Voz 1995 41:41 de la política de estos cuarenta años cuál es para usted el acontecimiento realmente que cambia este país el que supone un un inicio a a lo que ahora es España guste más os gusta menos

Voz 1551 41:53 hombre yo creo que lo que cambia sea lo que en medio de todas las incertidumbres lo que da una señal de que vamos a salir del pozo es es la aparición de Suárez en la política española y su primer discurso dice que va vamos Claver una Constitución no lo dice exactamente esas palabras pero sí lo hice no entonces ahí porque claro muere muere Franco y nos quedamos con Carlos Arias Navarro que aquel colega de que yo hablo bastante en el libro El Cuco Cerecedo hizo una serie de biografías que se reunieron un libro figuras de la Fiesta Nacional donde se ocupaba de los líderes de la Transición hilos gracias en términos taurinos no Icon un apodo taurino Carlos Arias Navarro coma Carnicer hizo de Málaga porque éste había sido un verdadero energúmeno en la represión en Málaga entonces este es el que nos queda no hayan Navarro que venía de ser director general de Seguridad no entonces eh pues cuando encendida la luz digamos empieza a tener ya cierta intensidad no de que vamos a salir es contra todo pronóstico porque Suárez como recordadas sino todo lo cuento fue recibido con una sal va de descalificaciones absoluta no incluso el periódico entonces más en punta que era el país pues a un personaje verdaderamente nefasto pero que escribía I a De la Cierva Ricardo de la Cierva pues le dedica la columna de salutación Se llama Qué error qué inmenso error aquí no cabe duda que que fue un acierto vamos porque su compromiso su ambición en sus condiciones personales fueron muy importantes para que se diera la vuelta a la situación

Voz 1995 44:09 el exorcismo personal de Miguel Ángel Aguilar se llama en silla de pista cuenta cuarenta años de momentos muy muy interesantes estos que la vivido es una pena que no los acompaño esté en el siguiente tema pero tengo que despedir el vamos Lorena Bobby gran documental que sitúa en la Historia aquel acontecimiento que los noventa que llegó a Telecinco por cierto llegó más a meterse en una máquina de la verdad en aquella televisión que utilizaba figurantes por periodistas con bocadillos así señor Aguilar esta es su casa no hace falta que les recuerde pero por si acaso muchísimas gracias

Voz 1551 44:40 sé que quieres que ven a todas las semanas y no faltaría

Voz 1995 44:42 esto hay que negociar con Marco

Voz 28 44:45 y todavía queda la Cavero de piloto e todavía le queda Sevilla

Voz 29 45:40 cadena SER presente el placer de escuchar

Voz 14 45:45 los hijos del Conde Olaf heredaron la extraordinaria fuerza física los ojos grises pero cabellos rojinegro Illa humillante cortedad de piernas de su padre o el primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores su fuerza y corpulencia su destreza con la espada subo sabéis por contra de entre todos ellos

Voz 30 46:07 resultó mil peor jinete

Voz 14 46:09 la mente por culpa de aquellas piernas cortas gruesas y ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de palo

Voz 30 46:20 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a insinuar

Voz 14 46:24 lo en su presencia no deseó o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad si Kroos tío dejó bien sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la duda el respeto ni la compasión pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieron a su persona su caballo

Voz 5 46:56 lo que decía

Voz 31 47:00 Olvidado Rey Gudú Ana María Matute menos

Voz 3 47:03 novecientos noventa y seis

Voz 29 47:05 en exceso el placer de escuchar si no tenga prisa que mide como está la carretera bueno no se preocupe que habría como está por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 5 47:52 no

Voz 29 47:55 mancha una veinte

Voz 1995 50:05 frontón veintitrés de junio de mil novecientos noventa y tres una noticia sacude Estados Unidos y poco después el mundo entero pero sobretodo sacudió la vida de Lorena John Wayne

Voz 5 50:18 esto era un historia de amor moderno chico conoce chica chico se enamora de chica se casa con chica la chica al le corta el pelo y Gines

Voz 20 50:29 el interés de los medios era enorme la televisión juicios está llevando el proceso a millones de hogares

Voz 1995 50:37 han pasado veinticinco años pero la gran mayoría de ustedes y nosotros seguimos recordando ese apellido algunos incluso se lleva la mano ante pierna al oírlo

Voz 1551 50:47 eh

Voz 1995 50:48 Ing desconocemos en profundidad qué fue lo que pasó

Voz 8 50:53 recordáis seguro el apellido Bobby de una forma u otra pero más allá de costo del cogía durante pierna

Voz 5 51:02 hacíais sorprende que recuerdo el nombre de ella Lorena pero no de él ya John Wayne que no es su nombre para ellos siempre el nombre de ya lo recuerdo recuerdo la historia perfectamente las imágenes de entrando me lo saqué yo lo recuerdo con perspectiva del niño claro entonces sólo les recuerdo que tengo es el impacto de ahí ese Tito cortaba

Voz 1995 51:23 recuerda el trasfondo conocer a ver eh a ese pito cortado quizá no sea el titular de Justicia toda esta historia velan para los más jóvenes en los estén escuchando ocurría en verano de mil novecientos noventa y tres Lorena Bobet le cortó el pene a su marido con un cuchillo salió corriendo con el pene en la mano se metió en el coche y poco después arrojó el pene por la ventanilla luego llamó a la policía les contó lo ocurrido los agentes encontraron el pene seccionado en la gravilla me metieron en hielo dentro de una caja de perritos calientes estos en serio y un equipo de cirujanos consiguió tras una operación de nueve horas y media reimplantar ESPN devolverle prácticamente el cien por cien de esos once además el morbo de todo a esta historia por pues Gines eh volvió locos a todos los medios de ETA de ahora veinticinco años más tarde llegado el momento de volver a contar esta historia de preguntarnos si realmente contamos vienesa historiad Baco muy buenos días

Voz 3 52:24 hola hola todos si eso es lo que ha pensado Jordan Pi Luck y el director del thriller Déjame salir sobre el novio negro en una casa de blancos buen es el productor ejecutivo de un documental que se estrena en Amazon Prime el próximo día quince de febrero y que se titula Lorena

Voz 1995 52:40 porque porque decimos que hemos contado la historia

Voz 3 52:43 bueno la propia Lorena Bobby que ya no se apellida así ahora ha vuelto a su apellido de soltera Gallo explica que uno de los problemas principales fue que esa historia se contó pues como la hemos contado nosotros hace un momento como si fuera una historia sobre un pene cuando en realidad es una historia de maltrato

Voz 13 52:57 la historia de una chica muy joven inmigrante

Voz 3 52:59 de ecuatoriana que casi no habla inglés que conoce a un joven marine estadounidense en un viaje de estudios y se casa con él poco antes de que expire su visa hiel empieza a maltratar la pocas semanas después de casarse sobre todo cuando está borracho como esa noche pero la historia del maltrato se pone en duda desde el primer momento la acusación de hecho dice que ya le corta el pene porque la ha dejado en satisfecha en la cama el cine como una latina de sangre caliente es que es súper ofensivo ahora víctima

Voz 0577 53:25 la del machismo bueno que ha dado que aún hay pero

Voz 1995 53:28 la época aún elevada a la máxima potencia veintitrés que anda que no cambiaron las cosas eso sí hay cosas lleva que se decían el noventa y tres pero afortunadamente no no se dicen

Voz 3 53:40 he traído algunos ejemplos de cómo la historia de los móvil se trató en la cultura del momento para que nos demos cuenta de cómo han cambiado las cosas Robin Williams por ejemplo hizo todo un monólogo personificado el pene de John de Jon Voight

Voz 5 53:54 esto es la cosa va por ahí conduciendo lo ponen el salpicadero la cosa votando gire a la derecha y la cosa u o lo puse atrás como las muñequitas rusas que solía haber era un personaje de la cultura popular este pena

Voz 1995 54:10 si todo giraba en torno a ese PN en España también

Voz 3 54:12 sí aquí en España Los Morancos echar unas risas también con la historia

Voz 36 54:15 sí Lorena intente estaba muy duda hoy está estarían pensando que Petit fue muy dura la decisión

Voz 5 54:28 en fin cuando hablamos de falso centrismo tal y como está hablando de esto

Voz 3 54:34 es Morancos no hacer humor sofisticado pero sí que indican por dónde va el pensamiento general

Voz 1995 54:38 ya pero no no fue sólo el el morbo anatómicos que primero les llevamos así pero lo primero un juicio

Voz 3 54:44 sí fue el juicio más mediático de la historia hasta ese momento ahora lo hemos olvidado porque poco después fue el juicio de OJ Simpson pero es que aprendieron aquí en este juicio hubo en realidad dos juicios uno contra Lorena por cortarle el penoso marido y otro contra su marido por malos tratos a su mujer

Voz 0228 55:00 ambos resultaron absueltos de sus respectivas

Voz 3 55:02 acusaciones ella por locura transitoria de forma que la gravedad de las acciones nunca cayó sobre la conciencia de nadie pero estos dos juicios SER retransmitieron enteros había vendedores de camisetas donde se leía el amor duele por fuera el juzgado también se vendían piruletas en forma de falo Se montó lo que hoy llamamos un circo mediático

Voz 1995 55:20 no voy a diario El habría sido absuelto de malos tratos

Voz 3 55:24 bueno está el registro de decenas de llamadas de ella a la policía los testimonios de muchos conocidos de la pareja diciendo que él era violento y controlador

Voz 1995 55:31 sí

Voz 3 55:32 hoy es fácil ver en Lorena una mujer aterrorizada sola pero entonces será una cuestión de opinión se había sufrido maltrato o no Jon Voight violaba sistemáticamente a su mujer la obligó a abortar le pegaba ya divorciados Él ha ido a juicio por agresión a otras mujeres que siempre es una pista infalible

Voz 5 55:48 ya con el cosido ya reconstruido con ganas de seguir maltratando al

Voz 3 55:54 pues sí en el año noventa y tres cuando sucedieron los hechos se dudaba incluso de que la violación dentro del matrimonio existiera o que pudiera considerarse un delito y en el estado de Virginia ya no había forma de de probarlo era la palabra de ella que no hablaba casi Ingles que era una inmigrante ecuatoriana súper joven que se echaba a llorar a la primera de cambio contra él que era un marine de ojos verdes

Voz 1995 56:14 en qué ha sido de ellas

Voz 3 56:15 pues ella tiene un aspecto completamente diferente cuando veamos el documental e se ha teñido de rubio sea listado el pelo parece otra persona sigue haciendo manicura en un salón de belleza de masas en Virginia pero se ha convertido en activista por los derechos de las mujeres maltratadas lleva uno a ONG que sea más Lorena Red Wagon poniendo en contacto a víctimas con casas cogida esas mismas casas cuya existencia ella desconocía completamente los noventa Se ha vuelto a casar tiene una hija había hecho algunas apariciones en los medios incluso aquí en España en el polígrafo con Jaime Cantizano en el año dos mil nueve