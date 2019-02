Hoy por Hoy (05/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 0325 00:10 buenos días Toni el gobierno de Rusia responde Europa y considera alarmante que buena parte de los países hayan reconocido a Juan Why do como presidente encargado de la convocatoria de unas elecciones libres en Venezuela son ya veinte los países europeos que han dado ese paso en último Bulgaria el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov acaba de fijar la posición de su país frentes espaldarazo de buena parte de los que forman parte de la Unión Europea tribus valoramos la situación como alarmante resultado de una burda violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano estos países han declarado que hay un nuevo presidente interino y esto ya no tiene nombre creemos en las iniciativas que fomenten el diálogo nacional dentro del país es la única manera de resolver el problema de estamos convencidos de eh en nuestro país a esta hora está previsto que Esquerra Republicana registre en el Congreso su enmienda a la totalidad los Presupuestos Generales la formación especifica la enmienda que pide la creación de una mesa de diálogo con el Gobierno pero aclara también que su negativa no quiere decir que Pedro Sánchez tenga que convocar elecciones Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 01:11 en declaraciones a la que Cuní la portavoz republicana Marta Vilalta argumenta que no se puede separar el debate presupuestario de la situación de represión que según ella vive Cataluña ya anuncia que la enmienda que ahora se está presentando se incluye la petición de crear una mesa de Dial

Voz 1922 01:24 algo nosotros consideren que aquí a par de quienes nosotros consideramos que aquí aparte de que hay a los partidos políticos catalanes y españoles debe haber también un mediador ha de haber un facilitador que nos gustaría que fuera del ámbito internacional así lo dejamos escrito en la enmienda a la totalidad así se ha explicado así seguirá explicando también se le ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1673 01:42 Vilalta considera que aunque no se aprueben los presupuestos Sánchez puede seguir en el poder y dice estar harta de que se culpe a los independentistas de la posible llegada de un gobierno de derechas a La Moncloa el ex entrenador del

Voz 0325 01:53 en Madrid José Mourinho firmado hace unos minutos en la Audiencia Provincial su conformidad por la que acepta un año de prisión que no va a cumplir el pago de una multa por defraudar a Hacienda más de tres millones de euros desde la Audiencia informa Alfonso Ojea buenos días

Voz 0880 02:05 buenos días José Mourinho ya abonado la multa de más de tres millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública juntos esta multa estado en efecto también un año de prisión que no va a cumplir porque carecen de antecedentes penales con gesto muy serio en ex entrenador del Manchester United no haría el toda la boca ya salido de esta Audiencia Provincial Madrid en lo que va de año dos figuras míticas de la reciente historia del Real Madrid Cristiano Ronaldo y José Mourinho han aceptado sentencias compensatorias impuestas por la Justicia española sólo en estos dos condenados ellos solos ya han ingresado al fisco español cerca de veintiuno millones de euros

Voz 0325 02:39 si sumamos que la policía ha detenido a ocho personas en varias provincias que distribuían pornografía infantil a través de Internet uno de los detenidos estaba ya en prisión envió por error estos archivos a los encargados de vigilar su libertad provisional y otro de los arrestados era entrenador de un equipo alevín de fútbol en Sevilla once tres diez y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0325 03:04 vamos de nuevo a la T4 de Barajas donde los taxistas votan en referéndum si siguen con la huelga después de que el Gobierno regional es ahí ha ratificado que no van a negociar con ellos como regularlo súbete C

Voz 1439 03:15 Elena Jiménez buenos días buenos días cientos de taxistas están llegando hasta el aparcamiento que tienen junto a la M doce una larga fila de coches que se pierde en el horizonte desde esta bolsa de taxis y una larga fila de taxis estás a pie que esperan para entrar en la cafetería donde están las ocho urnas para decidir si siguen o no con la huelga estos son los argumentos de algunos de ellos

Voz 0273 03:33 me voy a votar no continuar no está sirviendo de nada porque ellos están al final de su legislatura les da

Voz 2 03:39 da igual ya todo son me llevó todo soy con la huelga se a ponerse a trabajar sin nada es que el sector se Mora poquito a poco como una cerilla se vaya apagando que nos sentimos engañados humillados ya que hemos iniciado

Voz 1995 03:50 una batalla pues la batalla que terminarla

Voz 3 03:53 hasta el final

de directora artística de esta gran fiesta Paula Gaos Pablo buenos días

Voz 9 06:09 hola buenos días Toni felicidades y gracias

Voz 1995 06:12 Solamente tú vives en ambos mundos sí exactamente

Voz 9 06:16 solamente ayer CN él fue a la cena de Nochevieja con algunos amigos chinos en un restaurante chino de Usera imagínate cómo estoy hoy como estarías tú un uno de enero

Voz 1995 06:28 es verdad que no hemos tenido en cuenta ese dato gracias una vez más entonces por por estar aquí por ejemplo ayer no sé cuántas horas dura pero ayer tuvo lugar la emisión de televisión que es más vista todos los años tiene el récord estos hablamos siempre de la Super Bowl que fue vista por ciento ochenta millones de personas bueno el programa de televisión que comienza siempre de esta manera

Voz 11 06:50 a los petardos así

Voz 7 06:52 de los escuchan

Voz 1995 06:56 nadie este programa de televisión donde es una gala como la que conocemos en España de actuaciones musicales cuánta gente pudo haberse pero mayor

Voz 9 07:06 pues yo creo que prácticamente toda China la la sintoniza porque además empieza como desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche que es cuando termina la la Nochevieja

Voz 1995 07:18 en nuestro país es el año del cerdo

Voz 9 07:20 empieza el año del cerdo dejamos el Año del Perro acabamos el ciclo de los doce animales de el horóscopo chino el último es el cerdo

Voz 1995 07:28 es como cómo nos va a ir a ver

Voz 9 07:31 bueno él todos los años son de buena suerte el el cerdo simboliza la fertilidad a la prosperidad la buena suerte así que pues seguramente no va a ir muy bien a todos

Voz 12 07:41 pero no hay cómo no se va a acercarse lavadoras ahí como unos leyendas y mitos de mala suerte asociado también cosa no hay que lavar no hay que lavar con las manos en la meter ropa en lavadora he oído yo que este conlleva mala suerte

Voz 9 07:56 bueno mala suerte lo que hacen los chinos en el año nuevo es pues limpiar por completo las casas para deshacerse un poco de la mala suerte justamente acumulada desde el año anterior eh luego también otras tradiciones que tienen son pues pagar pagar sus deudas no

Voz 1995 08:15 se pero una buena bueno esto no está mal suele ser muy no solamente el día de fin de año sino durante todas las semanas suele ser muy existente en ese en siete Paula yo te veo tú eres es rubia tienes ojos azules de dónde viene tu tu pasión por sí

Voz 9 08:33 en realidad fue un poco de casualidad yo quería estudiar idiomas me metí en traducción tuve que elegir una lengua hay escogí el chino así un poco de casualidad bueno poco a poco me fue gustando fue mi pasión por el chino me llevo

Voz 14 08:48 va a acoger una beca para

Voz 9 08:51 a ir a estudiar a China ya ahí la pasión fue creciendo e la los caracteres chinos la literatura la historia y luego empecé la carrera de estudios ya se oriental estuve viviendo tres años en China y bueno considero la comunidad china le le tengo muchísimo cariño y la verdad es que son bastante parecido sanos

Voz 1995 09:12 no es una que todavía hay mucha gente que solamente velas diferencias sí pero tú ves las similitudes

Voz 9 09:20 yo veo las similitudes es una comunidad muy hospitalaria enseguida te invitan enseguida el el problema siempre es el la barrera del idioma no que quizá las generaciones más a generaciones de gente mayor los que vienen ya con cuarenta años da más pereza e aprender nuestro idioma entonces pues eh no se relacionan tanto pero bueno ya con las segundas generaciones Nos estamos mezclando ya todos mucho

Voz 1995 09:49 sí es verdad que cada vez la comunidad china muy notable casi doscientas mil personas empieza integrarse de forma que también los españoles estamos integrando los dentro de de esa cultura como usted lo de ayer como se festeja que que es lo típico que hay que hacer un día como

Voz 9 10:05 hombre bueno con pocos como nosotros

Voz 1995 10:08 el tenazas

Voz 9 10:11 de las botas comiendo en cada provincia de China se comer una cosa distinta pero básicamente igual que los españoles nos reunimos pues se reúnen toda la familia para celebrar el Año Nuevo e los que pueden se reúnen con su familia en China e pues eh comen la comida típica pues ayer por ejemplo no faltó el platos hechos de cerdo eh luego no falta el pescado porque la palabra pescado es homónima con abundancia hay ellos creen mucho en estas cosas entonces pues si comes pescado cada año te va a ir mejor eh comen

Voz 1995 10:47 el Vecilla mis hijos eso no

Voz 12 10:49 es fabuloso argumento eh

Voz 1995 10:53 integre y que se debe buena ayer más vino

Voz 9 10:58 desviven o el licor de arroz chino Yi aquí en España ya beben vino

Voz 1995 11:04 van no está bien es una buena influencia

Voz 12 11:07 adaptándose a las costumbres locales que siempre ha sido una fortaleza de los signos inmigrantes porque no Estados Unidos mantiene pero Alavés muy integrado en la sociedad

Voz 1995 11:17 enseguida tome una vuelta vamos a conocer como se está viendo el año el nuevo año chino en Estados Unidos en montón de de lugares a cuando hablamos de integración como es la comunidad china día a día que vive con con nosotros como son porque a pesar de que estamos integrando los cada vez mejor todavía Nos cuesta para a muchos los acercarlos como son bueno

Voz 9 11:40 como te decía muy hospitalarios sobretodo pues para mí es bastante fácil ya que hablo el idioma pero fíjate que ahora con toda la labor que está haciendo el Ayuntamiento justamente ahora con el año nuevo chino esta campaña que hace el Ayuntamiento de Madrid sí de Madrid eh pues desde el área de Cultura SAC año nuevo chino ya por cuarto año consecutivo se está haciendo muchos esfuerzos por propiciar el entendimiento de la elaboración con nuestros vecinos y vecinas chinos están encantados de de que nosotros queramos celebrar con con ellos el año nuevo ya no es sólo una fiesta para los chinos sino para todos los madrileños todos los españoles

Voz 1995 12:23 si hablamos iniciativa que tengan que que desarrollar en otros en otros lugares cientos ayuntamientos hay una parte que deberíamos aprender cuánto dura la celebración del año nuevo madura

Voz 9 12:34 a quince de diez a lo que pasa que en China se paraliza todo desde el día cinco al once más o menos de pero el dura desde el cinco de febrero desde hoy mismo que

Voz 1995 12:45 esta fiesta habría del año está importarle si miras estamos ahora la Semana Santa lo buenos pero que pare en quince días y que nosotros aquí sigamos trabajando no parece de recibo bueno Paular en House es la directora artística de año chino que se celebra en la capital la ciudad de Madrid con una iniciativa que seguramente va va a llegar a otros lugares ya trabaja este en Barcelona también precisamente de esa forma se que déjeme Seat feliz Año del Cerdo que comas mucho pescado y que vaya todo es convino que esto me pareció muy claro Paula muchísimas gracias enseguida nos vamos a dar una vuelta

Voz 9 13:23 a vosotros os como no es gracias a Dios

Voz 1995 13:32 educar dicho ató Cati decía adiós adiós junto a Pablo bien

Voz 9 13:43 feliz año nuevo

Voz 1995 13:46 eso es lo que queríamos decir entonces tú lo dices eso es feliz año nuevo Paula eh no se vaya que enseguida vamos a dar una vuelta en el mundo de nuestros corresponsales como como celebra en muchos lugares este feliz este felicísima año nuevo chino

Voz 15 14:01 sí

Voz 1995 18:30 el cinco de febrero comienza el año del Cerro de fiesta realmente paralizan todo hasta el día once desde hoy hasta el día once todo paralizado celebrando este nuevo año China Javier ya es casi chino vive usado sin ese autor de un canal en Youtube fantástico Javier sobrevivía en China el que explica muchas cosas estamos

Voz 32 18:59 este vídeos buenas señales nuestra humilde

Voz 33 19:01 morada Chema sobresalir con una China tener una novia china o estar casado con una china son algunos de los más populares desde Cabriel PSOE Hu fue a hablar sobre lo que según mi experiencia es la mejor forma de aprender Javier muy buenos días

Voz 1995 19:17 buenos días feliz año encantado de saludarte de nuevo igual cómo cómo ha sido tu celebración que estás haciendo en este primer día del año chino

Voz 0880 19:28 pues hemos visitado a los pisos de mi mujer nada hemos comido con ellos Augusto y así estamos un poquito de resaca porque ayer también un día un poco intenso comida cena tal pero bien bien no me quejo

Voz 1995 19:44 es muy distinta a la celebración que tuviste ayer a la que tenías habitualmente en España

Voz 0880 19:51 pues sí no sí es diferente porque puedes hay toda una serie de cosas como la comida obviamente el idioma tal pues que son pues una barrera muchas veces pero en lo básico es muy parecido no en el aspecto de juntar con la familia a los amigos eso es muy parecida

Voz 1995 20:11 Nos contaba hace un segundo Paula que es una gran conocedora de la cultura china que que limpiar la casa y algunos se cortan el pelo has hecho algo de algo de todo eso

Voz 0880 20:23 sí sí pegamos una buena frenada la cata también me corté el pelo pero bueno porque tocaba y si algunas cosillas así más o menos seguimos las tradiciones pero no todas y además cambia mucho de zona en zona pero sí sí más unos

Voz 1995 20:40 que consiste para hacer para festejar cuál fue la cena ayer

Voz 0880 20:45 pues ayer comimos sobre todo cerdo en forma de longanizas embutidos también costillas algo de pescado unos langostinos mi mujer les gusta mucho algo de verdura que Hypo yo o yo también

Voz 1995 21:04 bueno no está mal eh nada no no no está nada mal bien conocemos la la tradición y enseguida recorremos algunos lugares del planeta donde la comunidad china ya es muy importante pero existen a una tradición de colocar farolillos rojos en las puertas de las casas estrenar ropa que me dices en los fuegos artificiales como fuere los fuegos artificiales ayer Brammertz

Voz 0880 21:26 pues ayer no hubo no hubo porque desde el año pasado por lo menos en en la zona donde vivimos nosotros pues las autoridades pusieron ya muy serias con el tema de la contaminación de la polución en el aire hay pues sabido es San pasado unos cuantos días anunciando por las calles que está prohibido que no se pueden echar petardos fuegos artificiales porque antes era una antes la gente no los vecinos sacaban una traca de fuegos de que daba miedo a mi y los echaban a cualquier hora era la una de la mañana a dos de la mañana más de una vez es bueno pero aún no voces de de la cama que llevamos pero ya ha cambiado totalmente

Voz 12 22:06 con con en Valencia en Fallas

Voz 0880 22:09 sí sí pero vamos sin aviso sin previo aviso estás ahí todos durmiendo y a las dos de la mañana Bush pueden aún petardazo ahí o varios buenos y nuestro y no está sobre aviso pues

Voz 1995 22:24 Javier imagino que estará preparando muchos tiene muchos fans en en España el canal de Youtube que hace Javier So donde va contando muchas cosas muy interesantes sobre sobre el país donde donde ahora vives con tu mujer estás preparando un vídeo sobre el nuevo año chino

Voz 0880 22:41 sí sí estamos preparando y saldrá mañana seguramente no se tuerce el asunto mañana habrá vida

Voz 1995 22:48 y qué vas a contarle un breve resumen de de cómo va a ser ese vídeo

Voz 0880 22:52 pues va a ser sobre las costumbres que pedimos nosotros un poco pues lo que estamos comentando ahora pero desde una perspectiva más personal porque a finales muy difícil genera es un país tan grande con una cultura tan diversa que al final pues pues es un poco arriesgado decidirse hace estos hace el otro comemos esto

Voz 1995 23:13 qué

Voz 0880 23:15 ya te digo hay una variedad enorme entonces bueno enseña haremos lo que hacemos nosotros el que quiera sentirse representados se sentirá no pues bueno muy éxito

Voz 1995 23:24 bueno Javier te echas antropólogos profesor en la Universidad de que es quedado de un can sino lo han visto vayan a Youtube busquen Javier porque es muy interesante es una gran manera de satisfacer la curiosidad que muchos tenemos por un lugar todavía desconocido como China te cuenta además desde cómo ligar en China como es la comunidad gay en aquel país es es muy interesante lo que propone Javier So feliz año gracias por atender nuestra demanda un abrazo muy grande

Voz 0880 23:54 la baratos de gracias por la recomendación

Voz 1995 23:56 me abrazó a Ibiza bueno este nuevo año chino se celebra en todo el mundo donde se han establecido los chinos en Londres por ejemplo donde está la corresponsal de la cadena ser Begoña Arce se celebra el año nuevo chino más importante del mundo fuera de China Begoña muy buenos días

Voz 0273 24:11 que hay buenos días cómo se está viviendo ahí estoy

Voz 1995 24:14 de este nuevo año Del Cerro en Chinatown que muchos sitúan en el Soho londinense pero la Comunidad es mucho más amplia que las cuatro calles

Voz 0273 24:22 así el Chinatown bueno el tradicional el de ojo está engalanado estuve el domingo ya había ambiente festivo están todas las calles cubiertas con los tradicionales farolillos rojos con dragones al rojo domina el color que trae la buena suerte hoy es el día en el que en ese barrio oyes esto de Yan Quai es el feliz año en mandarín hoy look es el Feli el feliz año en cantones y perdón

Voz 1995 24:47 a este acabas de dejar sin palabra sea sé ni las dos bueno sí dudar

Voz 0273 24:56 nada nada aquí no hay que vacilar hay que lanzarse no sé cómo habrá quedado bueno los festejos a partir de hoy van a tener lugar básicamente del estén que es la zona de Charing Cross de Trafalgar es porque todo el mundo conoce el gran días el domingo por toda esa zona ver un desfile de dragones de leones que bailan van a ir acompañados con música con fuegos artificiales hay prevista también una ceremonia que va a recordar a los antepasados que va a rendir tributo a los dioses son actividad es muy muy repartidas por ejemplo en Charing Cross habrá una demostración de artes marciales va a haber talleres de caligrafía tradicional de pintura y bueno es un año chino de nuevo es empezó a celebrar muy modestamente en Londres hace veinte años pero que ahora se ha convertido en una gran atracción turística eh el mayor del mundo fuera de Asia y el domingo habrá decenas de miles de personas contemplando este desfile

Voz 1995 25:50 porque también olvidemos Doña que el turismo chino cada vez es mayor y más creciente de hecho aprovechan muchas para viajar en esta época del año coincidiendo con como haríamos nosotros con el fin de año un una tarta muy interesante y muy apetecible para la hosteleros para con operadores su negocio interesante

Voz 0273 26:09 si en los últimos años ha subido un cuarenta por ciento y es muy fácil verle en cuanto vas a un museo por ejemplo domingo estuve en el British Museum tratando de ver una exposición y la cantidad digo tratando porque no logre verla pero que la cantidad de grupos de gente sobre todo muy joven que llegan de países de Asia hay muchos de ellos de China es enorme a todo eso hay que sumar la enorme cantidad de estudiantes chinos muy jóvenes algunos vienen a las escuelas a hacer el equivalente al Bachillerato aquí en las universidades son cada vez gente en en cantidades que están llegando eh que muchos colegios están replanteando cómo canalizar todo esto estas mismos jóvenes son los que te encuentras ahora en Soho en el Chinatown eh consumiendo ir comprando las en el en en los restaurantes de de Chinatown es una nueva población los negocios están adaptando también a ellos es todo menos tradicional un poco más frívolo e está clarísimo que hay una gente joven que viene de China y que y que está siendo o fundamental en el turismo en la enseñanza aquí

Voz 1995 27:16 pues interesante Begoña el cerdo especialmente auspicioso en en los que te deseamos buena fortuna de Goya Arce no vamos a ser capaces de repetir por lo menos también de veinte como tú feliz año

Voz 0273 27:29 al final el

Voz 1995 27:33 pero muy bien palabra esa Ensayo cien palabras un beso muy fuerte los vamos a Nos vamos a Washington donde donde en estos momentos se dirime una guerra comercial más o menos soterrada contra China ahí está la corresponsal de la cadena SER Marta del Vado Marta muy buenos días

Voz 5 27:47 hola buenos días qué tal

Voz 1995 27:50 voy a China muy potente por más que el Gobierno de Donald Trump mantenga esa la estas tensiones comerciales con China

Voz 5 27:56 sí sí ahora mismo están en plena es conversación

Voz 34 28:00 pones Tran dice que que avanzan que va bien eh

Voz 5 28:05 sí que bueno políticamente estamos en ese momento en las conversaciones de la guerra comercial con China que parece ser se han mostrado dispuestos o cercanos a llegar a un acuerdo en la retomar otra vez la compra de soja a los agricultores estadounidenses aun así

Voz 9 28:25 como tú dices aquí

Voz 5 28:28 Washington estamos en una ciudad de mayoría negra alrededor de un cuarenta y nueve por ciento de la población son afroamericanos y sólo un tres por ciento son asiáticos pero aún así hay un barrio chino

Voz 34 28:39 que empezó a a establecerse

Voz 5 28:44 el preso de los años treinta y aunque muy pocas familias asiáticas viven Enel actualmente porque la gente edificación ha expulsado a la a la mayoría hace a las afueras de Ibarretxe no está en el centro de la ciudad es mucho más pequeño que el de Nueva York por ejemplo pero aquí también se va a celebrar el año nuevo por ejemplo honrando a los doce animales que son parte de la tradición china y que por ejemplo en el Barrio Chino de Washington los ves pintados en en el asfalto en los pasos de cebra las rayas de los pasos de cebra lo pintan ahí que los animales

Voz 1995 29:19 hablábamos Marta de de del turismo con Begoña cada vez más son los turistas llegados de China EEUU ciudades como Las Vegas lugares de vacaciones muy muy conocidos por todos básicamente se pintan de rojo ponen grandes imágenes en este caso de cerrado para conmemorar el daño es decir es una parte muy muy importante de los ingresos en estos sitios como como Las Vegas como la comunidad china tradicional acoge esta este nuevo fenómeno turístico

Voz 5 29:49 pues sobre todo te voy a hablar de la costa este que me pilla más cerca en la conozco mejor

Voz 34 29:56 eh sobre todo Nueva York Nueva York eh

Voz 5 30:00 en Manhattan hay casi seiscientos mil chinos chinos americanos son casi para grados una idea casi como todos los habitantes que hay en Washington aprovechando estas fiestas del Año Nuevo chino celebran un desfile que es espectacular aquí en Manhattan va a ser el diecisiete de febrero dicen que es uno de los más divertidos del año de los que más turistas asiáticos también acogen en Chinatown por ejemplo en esta época es uno de los mejores barrios donde salir de fiesta donde ir a comer va a haber una

Voz 13 30:38 y a mega cabalgata

Voz 34 30:42 un desfile no con el tradicional baile del dragón con demostraciones de kung fu de artes marciales con conciertos en en las calles va a haber talleres también no sé desde bailes tradicionales hasta cultivar bonsáis Valle haber proyecciones de cine asiático exposiciones de fotos en en varios lugares de la ciudad entonces es una de los grandes eventos del año en en en Manhattan pero bueno también aquí en Washington incluso en Maryland estaba leyendo ayer que siendo una comunidad muchísimo más más pequeña aprovechan pues para hacer un gran evento en un concierto

Voz 5 31:27 sí que triunfa porque las entradas estaban entre sesenta y ocho y ciento ochenta y ocho dos

Voz 1995 31:31 no está nada mal hoy por cierto Marta que todavía no ha amanecido de todo el país hoy es un día importante porque tiene lugar fin el discurso sobre el estado de de la Unión es el acontecimiento político de primer orden tienes que que que aprovechará a Trump para hablar de nuevo de del muro el gran tema de de su administración

Voz 5 31:53 el presidente va a aprovechar el que ese tradicionalmente el discurso que más se ve en todo el año el de Estado de la Unión para hablar de la necesidad de construir el muro y atajar así esta crisis de seguridad nacional que él no para de repetir que vive este país en en la frontera sur Trump no va a aceptar un acuerdo en el Congreso sobre los presupuestos que es en en lo que están ahora los dos partidos en en cerrar un acuerdo a largo plazo de los presupuestos y él dice que no va a aceptar ningún acuerdo que no contemple esos cinco mil setecientos millones de dólares para construir el muro tienen diez días de plazo hasta el quince de febrero para presentarle un acuerdo al presidente porque en realidad ya alcanzaron un acuerdo bipartidista lo que pasa es que no le valió a Trump por eso precisamente porque no contemplaba esa partida que él le exige ir repiten una y otra vez que necesitan para para construir el muro si no llegan a ese acuerdo antes del quince de febrero habrá que ver qué pasa por qué se puede una de dos o volver a cerrar el Gobierno o según Trump declarar la emergencia nacional de esta manera desviar fondos de otras partidas en concreto los fondos del Pentágono para construir el muro sin tener que recibir el aval del Congreso

Voz 1995 33:17 pues será interesante escuchar a unos y a otros porque la representante de la oposición va a ser una mujer escritora negra que va a dar la réplica en ese discurso a a Donald Trump el interesante Marta coge fuerzas que hoy va a ser un día intenso muchísimas gracias

Voz 5 33:33 un abrazo buenos días a todos ustedes como

Voz 1995 33:36 el cerdo es bueno oí ofrece buenos augurios nos da igual si es de China donde sea si es bueno nos viene bien feliz año nuevo chino

Voz 35 33:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 17 33:49 eh

Voz 7 33:57 conecta con hoy por hoy a través de nuestro Twitter en vía tus comentarios y opinó IM mesa

Voz 12 34:12 Maneiro Nations

Voz 36 34:15 H allí

Voz 37 34:18 sigue temblando a verdad

Voz 1995 34:19 ah

Voz 10 34:25 la que sí tienen Caiwza

Voz 1 34:30 pero catorce vive de vivir la vida y la actualidad

Voz 1995 39:21 matizando la radio Tom esta mañana con Pepa y da un anuncio bueno anunciara una noticia que dice que decían va sigan va tiene usted catorce millones seiscientos mil euros disponibles es así hoy tiene la oportunidad de su vida en nuestro caso de los Davide imaginaria con catorce millones seiscientos mil euros usted podría comprar un ático triples de setecientos cincuenta metros con cinco dormitorios siete baños que a mí me parece una proporción no me parece una proporción muy acertada pocos Báñez yo pondría más

Voz 32 39:59 como mil

Voz 1995 40:00 a una terraza un ático una terraza la que pues bueno puedes saludó la alcaldesa de Madrid puedes ver el retiro puedes ver todo que yo he dicho pues vamos a llamar para visite piso piloto vamos a llama tenemos al teléfono a Carlos Zamora que es el director residencial de Knight Frank es la inmobiliaria que esta mañana ha puesto a la venta un ático en Madrid por catorce millones seiscientos mil euros Carlos muy buenos días hola buenos días un placer saludarle en muchos muchos pensarán que es muy cara pero pero porque esa cara

Voz 45 40:39 no a ver yo creo que la la palabra no es caro es verdad que es un precio eh de un volumen muy elevado pero pero está ajustado a la calidad que tiene en activo activos que es un un edificio absolutamente emblemático que Serres Nuestra habilitado entero en la calle Montalbán numero once de edificio clásico con una localización extraordinaria como decíais cae al lado del parque del Retiro en la zona en los principales museos de Madrid donde se va a hacer una obra de rehabilitación total con con unas calidades extraordinarias eh en la que hoy más eh por primera vez en España se va a combinar observa conjugar la arquitectura con el hace porque es una institución que va a llevar incorpora lo que hay en las zonas comunes y en cada uno de los pisos obras de artes culturas dice Rus cumplir de una sobran seis cromáticas los que van a tener que Lenin vicio también sea muy especial dentro de este de esta unidad especial tenemos el ático como inhábil dicho son de setecientos cincuenta metros construido más doscientos veinte de terraza o las terrazas extraordinarias e con vistas con piscina privada arriba y con vistas trescientos sesenta grados a todo Madrid que hace que sea aún un activo absolutamente único

Voz 1995 41:58 el resto de pisos nuestra entiendo que no están terminados todavía verdad

Voz 45 42:02 no es una es una promoción que se entregará a finales de este año en el resto de pisos extraña todos vendidos evitemos la comercialización en junio del año dos mil diecisiete se han vendido son diez unidades han vendido nueve queda ahora el la joya digamos de la Corona que es

Voz 1995 42:19 vale entiendo que debe usted salvaguardar los intereses identidad quién les cobraremos pero como este el comprador promedio de uno de esos pisos como como es alguien que puede comprarse un piso no digo al de catorce millones sesenta mil pero el de abajo valentía circo como se comprado

Voz 45 42:37 bueno sí la verdad es que es un caso bastante extraordinario por por el tamaño y por por por la unidad sino por lo que es pero el resto de unidades pues eh pues se han vendido todo como digo muy bien nunca hace tiempo bastante razonable el perfil he comprado por supuesto un comprador con un poder adquisitivo elevado y a nosotros en este caso concreto hemos tenido algún español hemos tenido también me latinoamericanos hemos tenido un americano bueno hemos tenido es un perfil bastante heterogéneo de gente que lo compra también para uso propio para para mudarse y vivir en el propio edificio y otros lo compran pues ese ven como inversión camina uno para atribuir una residencia en España para cuando vive la bueno a España en vez de estar en un en un hotel de piso o a gente

Voz 1995 43:28 entonces Carlos porque dice que la nota común entre todos los compradores es que tiene mucho dinero

Voz 45 43:35 sí eso es una eso es una nota cómo se pueden el sitio alto

Voz 1995 43:41 vale bueno todavía faltan lo digo por si alguno de nuestra audiencia audiencia está interesado aún están a tiempo han recibido ya imagino no no sé se lo pregunto con total desconocimiento este tipo de pisos se puede ir a veros ustedes organizan visitas como harían en cualquier otra piso para poder verlo hoy para algún comprador interesado o hay que demostrar que uno tiene el suyo

Voz 45 44:05 siente interés pero ya me entiende como para poder verlo sí hombre me en principio nosotros bueno pues intentamos centrar un poco lo que lo que es cotilleo de uno Kissinger irreal mire ahora mismo la promoción no se puede visitar porque están en plena fase de construcción pero sí que tenemos en nuestras oficinas todas las herramientas de marketing necesarios para poder mostrar es pues una vivienda a un activo de estas categorías no por supuesto asombroso como un libro de vistió con todas las características plano Supercopa pies en vez ahí todas las zonas comunes con una Reynders hoy obra vías eh que te da una sensación real de cómo va a quedar Erika yo eh vídeo desde pensiones efecto en las herramientas que traigan a comercializar un activo esta altares

Voz 1995 44:52 alguna vez ha vendido un inmueble por una se da igual la categoría por un importe parecido a ese

Voz 45 45:00 bueno pues sí hemos vendido recientemente hemos vendido estamos también comercializando otra promoción muy muy emblemática en el la promoción de Canalejas el depósito que también va a ser única porque es una promoción prestigio veintidós apartamentos y que y que va a tener aparejados los servicios de primer positivo aunque va a haber en en España Ivo ha vendido recientemente el el ático más importante que tenía la promoción en diez millones de euros

Voz 1995 45:32 claro pero ahora ahora parece barato habrá comparado con este es un cincuenta por ciento menos en fin si tiene usted catorce millones seiscientos mil euros ya sabe que tiene un latigazo en el centro de Madrid a su disposición Carlos Zamora se director residencial de Knight Frank gracias por atender nuestra llamada por el momento no estamos interesados Carlos

Voz 45 45:50 bueno pues nada aquí estamos para cuando cuando queráis

Voz 1 45:54 un abrazo gracias seguimos en hoy con Toni Garrido

Voz 27 51:07 buenos días Toni como tú estas yo estoy primero le he preguntado me habéis preguntado de comunidad cuánto se paga al tener Mollema un piso muy bueno hicieron cabreo de comunidad cuánto es lo mismo en otros lo que decide si pregunta usted cuánto en la Comunidad no te lo vendo como nazis con el cuánto gastan

Voz 12 51:27 a qué hora sacan la basura pero es importante

Voz 1995 51:31 bueno sí va a ser con el flamenco es mira hoy

Voz 50 51:33 flamenco te va a llevar a la gala de los Goya bueno te parece a la gala de los campeones de los sobres imposibles de abrir qué pena que otro sobresee abran tan fácilmente a la gala de los discursos interminables de la tuna de los bostezos justo cuando el realizador te saca en primer plano

Voz 1995 51:49 pasa como con el fondo que cuando

Voz 27 51:52 la espera en la que el futbolista vaya escupir ahí bate para plano corto de si es una dilema no hablaron del locutor decir que gran partido está haciendo fulanito le quitan el balón malamente exacto es un poco los Goya imagino por esto sí

Voz 9 52:14 ah

Voz 14 52:16 no

Voz 11 52:18 la maravillosa canción de Los Chunguitos que muchos conocimos pavés de Antonio Vega que hizo su versión y que dio lugar a una actuación memorable el pasado sábado

Voz 27 52:30 sí sí porque en estos tiempos donde con perdón y el respeto a todos mis compañeros donde todo suena casi a lo mismo que salga alguien tan joven que arriesgue que sorprenda para mí es muy de agradecer cuando todos esperaban que cantara su archiconocido malamente se pone a cantar el himno de la rumba Rubal

Voz 52 52:49 sí

Voz 11 52:59 vamos a recordar como es el tema original

Voz 10 53:03 sí le oí

Voz 7 53:06 Darling

Voz 6 53:12 eh

Voz 1995 53:17 todo los Chunguitos una canción