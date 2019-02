Hoy por Hoy (05/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

que no por los derechos civiles Joan Tardà cree que Pedro Sánchez convocará elecciones cuando le convenga con o sin Presupuestos por cierto José Antonio que el portavoz del PNV Aitor Esteban ha anunciado por su parte que no habrá enmienda a la totalidad por parte de

el grupo piezas pequeñas termina mañana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado que el ex presidente Artur Mas está inhabilitado hasta el veintitrés de febrero del próximo año para cumplir una condena por desobediencia por organizar la consulta del nueve N Il ha exigido el pago de la multa impuesta de treinta y seis mil euros seguimos además pendientes de las novedades sobre la crisis de Venezuela el opositor Antonio Ledezma que fue alcalde de Caracas sic tuvo que huir del país en el año dos mil quince después de ser acusado por el régimen de Maduro de supuestos delitos contra la seguridad estuvo a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy entiende que el sistema político chavista ha llevado a su país a una situación de estados fallidos sin garantías jurídicas con carencias básicas en alimentos medicinas para la población unas circunstancias en las que según su punto de vista Juanjo Aído no está en condiciones de convocar a corto plazo unas elecciones libres con garantías

yo he votado que sí continuar con la huelga me parece justo que después de dieciséis días nos volvamos en

sea que no podemos tirarlo por la borda por qué no

me da igual la verdad lo que pase lo que no pasa

yo tengo una niña chiquitita de Do año que también se encontraba allí con Julen jugando de Acció Julen pero podría haber sido mi niña siguiriya y eso es lo que nunca debía perdonar Mercurio no haya hábitos de peligro allí

he estado mirando qué dicen de la tele que también tiene su día y no dice cosas ni mucho menos tan bonitas como acerca de la radio incluso fijaos Naciones Unidas agravado para esta edición jingels oficiales en varios idiomas que invita a emitir a las radios de todo el mundo

abrir las puertas de este edificio de Gran Vía XXXII a los oyentes cada trece de febrero este es el tercer año consecutivo en que se va a hacer digamos que se reconoce la importancia que el oyente tiene en esta ecuación que es que es la radio invitándoles a venir aquí y todos los programas que se van a ser ese día hoy por hoy La Ventana hora25 Alfaro Carrusel deportivo que el día juega el Real Madrid El Larguero SER Deportivos y de buenas a primeras se harán en directo delante del público que tiene unas sillas comodísimo para comprobar cómo hacemos esto de la radio yo recuerdo tónica alguna vez conocimos programas en directo tú decías que la ver la radio era como chupar un cuadro no estaba hecho en nuestro país pero bueno incluso a veces chupar un cuadro produce cierta curiosidad así que les invitamos a hacerlo con nosotros sí creemos si queremos venir como domicilio facilísimo entra uno en la web de la Cadena SER tres W punto Cadena la ser punto com busco un enlace que pone ven a ver la radio desde dentro selecciona el programa o los programas a los que quiera asistir no fue un formulario con sus datos

yo vacilar a sitios como ha estado haciendo toda mi vida mientras si con la gente que me interesa porque la única gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca por Di Luca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo

bueno en frontones Garrincha y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día la sociedad que permitió regar de dinero negro la campaña de Esperanza Aguirre en dos mil once Se llama Paqui Payá no hubiera sido más preciso llamarla trae ese sobre Paqui tira para los de filtrarse que pasa el sesenta por ciento del tiempo viendo la tele hablando por el móvil lo tuitear llegar a la conclusión de que el presidente de Estados Unidos no es tanto un inmaduro como un Millenium que sea una mujer negra escritora de origen muy humilde quién de la réplica Trump en el discurso del estado de la Unión hoy que se celebra el nuevo año chino no es el mejor ejemplo del yin y el yang que Neymar entre lágrimas pidieran su cumpleaños un metatarsiano nuevo ante los quinientos invitados a los que agasajó con un fiestón en el que acabó bailando en silla de ruedas no deja a las claras que como decía que el dinero no da la felicidad pero sí produce una sensación muy parecida vamos y volvemos