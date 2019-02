Hoy por Hoy (06/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días todo lo que puede pensarse en este país acaba tensando últimamente por acción u omisión por errores graves de forma o de fondo el Gobierno acepta ahora un relator en las conversaciones con los independentistas un tercero neutral dice elegido entre las partes y pretende que esta bomba política se despacha como algo casual sin mayor importancia pretende también que no

Voz 0821 00:49 les relacione con la negociación para aprobar

Voz 1727 00:52 los presupuestos el Gobierno tiene todo el derecho del mundo a explorar el diálogo con los independentistas pero no puede ignorar la realidad política en la que se mueve ni pretender que los ciudadanos vivan en la inopia en fin el anuncio fue casual lo hizo Iceta en TV tres y lo confirmó la vicepresidenta del Gobierno en un pasillo del Senado y lo hizo negando que se trate del mediador internacional que han pedido siempre los independentistas Iker figura en el documento que Quim Torra entregó a Sánchez en el mes de diciembre y que Torra se apresuró a difundía

Voz 0806 01:25 allí la figura pues nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco a ayudar en lo que hace un relator por ejemplo en un

Voz 1727 01:34 el Congreso y desde el Govern también su portavoz rebajaba el tono

Voz 2 01:38 si hay buena voluntad la fijó una figura de testimoniar una figura notarial una persona que que que sea un facilitador de que estas reuniones sean útiles a tiene que existir

Voz 1727 01:50 no hablan ya de mediadores internacionales como si aparecía en el documento de Torra Partido Popular Ciudadanos dicen que se trata de una puñalada por la espalda a la justicia y de una humillación intolerable bueno hoy todos van a pasar por este programa la vicepresidenta Carmen Calvo estará en entrevista a partir de las nueve de la mañana pero vamos a sondear también la opinión de toda la oposición de Inés Arrimadas de Teodoro García Egea de las socio preferente del Gobierno de Irene Montero es miércoles es seis de febrero

Voz 3 02:23 el taxi de Madrid vuelve a las calles vuelva a trabajar pero no se retira íbamos a continuar con mucha más intensidad con un convencimiento claro y una determinación fuerte de que esto no ha hecho más que empezar

Voz 4 02:37 el caso es que terminan dieciséis días de huelga dieciséis días sin ingresos ir dieciséis días sin resultados porque no han conseguido ninguno de sus objetivos El Cid

Voz 1727 02:48 bueno y tres por ciento de los taxistas madrileños votó a favor de acabar con los paros y la segunda noticia de la noche Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:55 Nos días nos lleva a Estados Unidos donde hay dictarán

Voz 1727 02:57 acaba de terminar su discurso sobre el estado de la Unión

Voz 5 03:00 vos vos seis años

Voz 6 03:04 discurso en el que ha vuelto a incidir en su política inmigratoria

Voz 0027 03:07 día ha atacado a las personas que cruzan la frontera los muros funcionan y salvan vidas es lo que ha dicho trampa tachado la investigación Rosales ridícula partidista quién han anunciado que mantendrá un segundo encuentro con quimio en un dentro de tres semanas en Vietnam

Voz 1727 03:22 enseguida nos vamos en directo a Washington y en Venezuela la llegada de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia pondrá hoy hoy si aprueba la lealtad de los militares a Madrid

Voz 0027 03:32 el todavía embajador en España Mario y sea ha pasado esta noche por la SER estuvo anoche en Hora Veinticinco insistió en que él es el máximo representante de Venezuela en nuestro país Hinault Antonio Elkarri futuro embajador de Guido

Voz 1727 03:43 pero sí

Voz 7 03:45 muy bien y tácticamente se autoproclamó una plaza libre presentó al Gobierno en la República Bolivariana de Venezuela el ejercicio pleno de mi función

Voz 1727 03:55 el Ministerio de Justicia le ha pedido a la Fiscalía que el informe sobre las denuncias de abusos sexuales a menores cometidos por curas y el Papa ha reconocido

Voz 8 04:04 desde aquí esa está que te quiere

Voz 0027 04:06 que ha habido y hay sacerdotes y curas que han abusado sexualmente de monjas Francisco cree que las mujeres todavía son tratadas como una segunda clase

Voz 1727 04:14 hoy por primera vez en treinta años

Voz 0127 04:17 pues yo no voy a los Oscar se quedan sin presentador

Voz 0027 04:21 la renuncia de iba a ser el maestro de ceremonias este dos mil diecinueve tras unos Twitter homófobos ha agotado la paciencia de la Academia de Hollywood para buscarle sustituto serán varios actores y cantantes tienes dirijan

Voz 1727 04:35 y en los deportes Messi está en la convocatoria del Barça en el Real Madrid no hay

Voz 1161 04:40 bajas para el clásico de esta noche Sampe buenos días buenos días Pepa superó el argentino su contractura por el golpe del pasado sábado ante el Valencia ayer se entrenó con el resto del grupo No entro en la convocatoria de melé que se queda fuera junto a su compatriota Zipi y el portero habitual de la Copa el holandés Stiles en el Madrid recuperado hasta el central Vallejo todos disponibles para Solari tendrá que hacer hoy tres descartes antes del partido será a las nueve de la noche en el Camp Nou ida de la primera semifinal de la Copa del Rey lo arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz

Voz 0978 05:07 el tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 05:08 los días buenos días tiempo soleado con

Voz 0978 05:11 de Naturgas parecidas a las de ayer en general poco frío quitando el que se nota ahora y la novedad más significativa es que esta madrugada se han formado bancos de niebla en muchos llanos del interior pueden persistir hasta el mediodía especialmente en las cuencas del Duero del Ebro aquí donde tarden en marchar ambiente frío las máximas serán más bajas que ayer pero en el resto del país de las temperaturas que inviten abrigarse ahora pasemos un ambiente suave durante la tarde de catorce dieciocho grados en la mayor parte de poblaciones pero en el sudeste de la Península en la costa del Mediterráneo también en Canarias máximas que pueden superar los veinte

Voz 10 05:50 a nadie le venga veinte eran

Voz 9 06:11 adiós

Voz 1727 06:18 ya hemos anunciado a Carmen Calvo a Teodoro García es que a Inés Arrimadas la socia preferente a Irene Montero así que sólo nos queda anunciar a David de la Fuente buenos días y anunciar también nuestra mesa del análisis

Voz 0456 06:31 una mesa de análisis que está formada esta mañana de miércoles seis de febrero perra Lola García aparte de León pero sí por Joaquín Estefanía para hablar de Cataluña para hablar de presupuestos aunque algunas como esperanza estén al caso de la huelga de taxis hoy que vamos a llamar a Nacho Castilla de Caracol taxi buenos días a todas a toda mi salud Gené para todos Nicolás Maduro a partir de las diez de las nueve en Canarias los escépticos hoy con el Gran Wyoming y una hora después otro grande Josep Maria Pou José María Pou que interpreta al capitán a en teatro en la obra Moby Dick

Voz 1 07:11 el pan

Voz 8 07:24 ya

Voz 1727 07:25 los la barra libre aunque hoy hay dos asuntos muy concretos qué opinión le merece lo que vamos sabiendo de esa figura el relator de la que tenemos tantas dudas todavía porque a las nueve viene la vicepresidente y esperamos aclarar a qué se refiere el Gobierno cuando habla del relator para su diálogo con Cataluña eso por un lado y además buscamos presentador para los Oscar

Voz 0456 07:45 qué les parece que no vayan a tener presentador o presentadora por primera vez en su historia deberíamos hacer lo mismo en España con los Goya o este año si les han gustado más Silvia Abril y Andreu Buenafuente nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta nos mandan un audio con su opinión al whatsapp al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 9 08:17 sí

Voz 1727 08:20 a las dieciocho cinco y ocho en Canarias Aimar

Voz 0027 08:23 ahí empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 09:41 el hecho de que el Gobierno haya abierto la puerta en las últimas horas a la creación de una figura de relator neutral en relator que coordine y que vaya dejando constancia de lo que se habla en una mesa de partidos políticos catalanes que debe debatir la solución a la crisis catalana esa opción de un relator ha generado una enorme tormenta política en España con la oposición acusando al Gobierno de traicionar al país de claudicar ante los independentistas la Moncloa insiste en que no es eso no está adoptando ninguna mediación y que además esa figura la de relator se discuten se circunscribe iría a la mesa de los partidos catalanes no a las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de donde surge la figura del relator Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:20 ante el mes de enero hubo dos reuniones del Gobierno y de la Generalitat llenan los casos emitieron un comunicado conjunto en el que mencionaban esa mesa de partidos sobre la que no había acuerdo de hecho el viernes pasado la portavoz Isabel Cela dijo que la negociación estaba en un punto ciego Esquerra Republicana de Cataluña y el P de Cat querían que participase un mediador el Gobierno cedió ayer sólo unas horas después de que los republicanos registrarán su veto a los Presupuestos Carmen Calvo En cualquier caso negó que se pueda hablar de mediación la figura pues nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco a ayudar en lo que hace un relator por ejemplo en Congreso el relator será quien coordine las reuniones una persona neutral elegida de común acuerdo según explicó después La Moncloa que también aclaró que la mesa de partidos será de ámbito catalán la vicepresidenta dio a entender que tendría carácter nacional

Voz 0027 11:14 a la vicepresidenta Calvo se refirió así el portavoz del PP Ignacio Cosidó en el Senado a cuenta de la figura de relatos

Voz 8 11:19 permítame que se lo diga señora vicepresidenta con dolor pero eso significa traicionar a España

Voz 0027 11:25 en esa línea siguió después el comunicado que publicó el partido a la dirección nacional del PP Javier Carrera

Voz 0866 11:31 los populares consideran que es una puñalada por la espalda a la justicia a pocos días del comienzo del juicio por el Prusia aseguran que bajo ninguna circunstancia dicen literalmente van a admitir o consentir que el Gobierno sitúe a este tipo de mediadores a través de un comunicado el PP reiteraba en la tarde de ayer que en la práctica esos mediadores sea cual sea el nombre suponen poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de derecho y la ruptura del mismo e insisten en que negociar equivale a traicionar a España desde Ciudadanos su presidente Albert Rivera compartía discurso señalaba que Sánchez había vuelto ceder ante los separatistas una humillación intolerable para España remarcaba el líder de la formación naranja a través de Twitter fuentes del partido decían sentirse muy sorprendidos ya aseguraban que es la demostración de que Sánchez es un chollo dicen para quinto

Voz 0027 12:22 las Quim Torra que decidió ayer por la tarde divulgar el conjunto de veintiuna medidas que le planteó a Sánchez en la reunión que tuvieron a finales de noviembre justo después de que el Gobierno se abriera ayer aceptar la figura del relator el Govern catalán elevaba aún más el listón y publicaba esas medidas que incluyen cosas y Nigeria les para el Gobierno como la mediación internacional el derecho de autodeterminación del día

Voz 0931 12:43 buen día Torra presentó estos veintiún puntos que trasladó a Sánchez en la reunión de Pedralbes en diciembre tras convocar ayer en el Parlament a todos los grupos por segunda vez en esa mesa de diálogo dentro de Catalunya en la que no estuvieran por cierto ni PP ni ciudadanos ni la CUP para el Gobierno y en consecuencia para los partidos independentistas esta figura del relator es un paso impone te lo decía el sarta día hay buena voluntad

Voz 2 13:04 la FIFA una figura de testimoniar AG una figura notarial una persona que que que sea un facilitador de que estas reuniones sean útiles a tiene que existir

Voz 0931 13:16 se le puede poner el nombre que quieran lo importante decía es acordar quién sería hay que funciones tendría algunas fuentes independentista aseguran a la SER que se va por el buen camino pero ahora bien es más que conocido que el Bloque Independentista pues es un bloque con fracturas en todas las direcciones por ejemplo desde Esquerra Sergi Sabrià

Voz 8 13:32 Ballack iba a otra banda

Voz 0931 13:35 decía si mesa de diálogo pero también el fin de la represión cuando se le pregunta se le preguntaba si eso va a cambiar su posición sobre los presupuestos de Pedro Sánchez

Voz 0027 13:43 llamó Phil gracias buenos días buenos días

Voz 1 13:46 hoy por Hoy Madrid se vuelve a llenar de taxis

Voz 0027 13:48 con la luz verde a esta hora los taxistas decidieron anoche poner fin a la huelga que han mantenido durante dieciséis días pero que no les ha servido para conseguir ni una mejora el Gobierno autonómico sea resistido a limitar la actividad y Fay que es lo que pedían los taxistas estos los taxistas asumiendo la derrota vuelven hoy al trabajo traza Muñiz buenas tardes

Voz 0931 14:06 los días el presidente de la Federación Profesional del Taxi ha reconocido que han perdido la batalla pero advierte al Gobierno madrileño

Voz 14 14:12 vamos a parar hasta conseguir hacerles doblega

Voz 0027 14:15 será con estos con los que vengan

Voz 14 14:18 con los que se postule con los que haya

Voz 0931 14:20 han decidido terminar la huelga por una diferencia de setecientos votos

Voz 15 14:24 pues se votado desde el bolsillo no desde la cabeza o el corazón

Voz 8 14:28 el votado seguir con la huelga no nos pueden dar una patada en el culo

Voz 16 14:31 yo voy a votar no continuar no está sirviendo de nada porque ellos están al final de su

Voz 0806 14:35 legislatura les da igual ya todo

Voz 0931 14:38 los taxistas habían acordado volver a dar servicio a partir de las seis de esta mañana pero algunos llevan trabajando desde medianoche con ellos hemos hablado hace unos minutos

Voz 8 14:46 duros y largos porque no hemos trabajado no se ha ganado nada y ahora toca empezar a trabajar donde estaba antes que pagar autónomos cuarto

Voz 0931 14:59 a los siete taxistas en huelga de hambre también han terminado su protesta

Voz 0027 15:08 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias lo primero que ha hecho de esta madrugada en su discurso sobre el estado de la Unión ha sido pedir a los congresistas que se unan en torno a una agenda americana así lo ha llamado pero inmediatamente después se ha lanzado a un discurso con tintes xenófobos para justificar el muro precisamente es lo que les separa de los demócratas vuelto a vincular la inmigración ilegal con el narcotráfico con la violencia ha prometido que él sí construirá ese muro con México aunque una vez más no ha aclarado cómo piensa pagarlo corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0806 15:37 buenos días el presidente ha intentado buscar la unidad ante un Congreso de mayoría demócrata con temas como la inversión en infraestructuras la reforma de la justicia criminal y la lucha contra las drogas Donald Trump ha pedido a los demócratas que acaben con las políticas de la venganza existencia y ha advertido de que las estúpidas guerras políticas y las ridículas investigaciones para pueden perjudicar el milagro económico que está bebiendo Estados Unidos Trump ha pedido un acuerdo en los presupuestos antes del día quince que incluya la financiación para construir el muro ante la amenaza que según él se vive en la frontera sur un muro que asegura será construir decir con qué fondos porque no mencionado una posible declaración de emergencia a la que muchos republicanos se oponen trampa destacado el récord de mujeres congresista que iban vestidas de blanco para conmemorar el acceso al voto femenino también ha anunciado que se reunirá con Kim Jong-Un en Vietnam el veintisiete y el veintiocho de febrero ya ha hablado de la apoyo de la Casa Blanca Juan Why do como presidente interino de Venezuela alertando contra los gobiernos socialistas contra quienes quieren traer el socialismo EEUU esta réplica Celaá dado por primera vez una mujer afroamericana sí Stacey Irons ha destacado el papel de la inmigración en Estados Unidos ha denunciado el racismo institucional y le ha pedido al presidente que reconozca la diversidad de este país

Voz 0027 16:59 mientras tanto en Venezuela hoy está prevista la entrada de ayuda humanitaria desde la ciudad colombiana de Cúcuta la entrada o intento de entrada porque sigue sin estar claro a esta hora si los militares van a permitir que pasen los camiones con alimentos y medicinas que hacen falta en Venezuela o se van a plegar a las órdenes de Maduro que insiste en que no quiere lo que él llama limosnas extranjeras en las últimas horas además el chavismo ha dado el primer paso para disolver la única institución que no controla de Venezuela que es la Asamblea Nacional el Parlamento reconocido por la comunidad internacional que es el que lidera Juan Garrido han acordado en buenos días

Voz 0127 17:30 buenos días el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que es un órgano creado por el chavismo cuando perdió el control de la Asamblea Nacional ha puesto en marcha esta madrugada una comisión para adelantar las elecciones legislativas un año Diosdado Cabello

Voz 18 17:41 creo que una forma de complacer las peticiones de la oposición es que será una elecciones a la Asamblea Nacional es la única pues que no ha sido legitimada ante La Solana misma Asamblea Nacional Constituyente

Voz 0127 17:52 eso decía pero eso no es lo que pide la oposición pide que se hagan elecciones presidenciales mientras Juanjo Aído ha designado representantes de Venezuela en los países que la han reconocido como presidente en España ha nombrado al opositor Antonio de Carrie pero el embajador de Venezuela en nuestro país Mariví sea ha dicho en Hora Veinticinco que no reconoce su legitimidad

Voz 7 18:09 yo no sé si este señor ha designado a alguien en una placa en alguna rotonda no que a mí me parecía Inarro por Twitter ni presidente se autoproclamó en una plaza

Voz 0127 18:19 el ministro de Exteriores español ha dicho que no sabe nada de ese nombramiento Josep Burrell respondía así a las preguntas de los periodistas en los pasillos del Senado

Voz 19 18:29 lo ha anunciado públicamente es decir como han salido a la placer la dichos dicho

Voz 0882 18:33 a la salida de comunicación usted no tiene conocimiento por lo tanto no

Voz 19 18:36 no no tienen amigo encarecen y que me parece que no tengo conocimiento que aparece no los sé

Voz 0127 18:41 algún tipo que representa a Borrell que cuando tenga conocimiento de esa noticia la comentara

Voz 0027 18:46 eran las palabras del ministro de Exteriores el del interior Grande-Marlaska ha retirado en las últimas horas la declaración de interés público a la asociación ultraconservadora Hazte Oír que hace unos meses posiblemente recuerden paseo por España su transforma su discurso del odio en forma de autobús que supone que le hayan retirado Hazte Oír la declaración de interés público pues que van a tener mucho muchos menos ingresos Varela herido

Voz 0259 19:08 el autobús de acto oír faltó al respeto y a la dignidad de las personas y de negro y menospreció a otras opciones que no comparten las mismas ideas que esta asociación ultraconservadora son los argumentos de interior que concluye que sus actividades no cumplen ni con el interés general ni con la utilidad pública que marca la ley habla el ministro Marlasca

Voz 20 19:27 cuando alguien más que simplemente mantener una postura totalmente legítima pero confronta y confronta de una forma indebida contra otra posición en la misma materia pues entonces adolece de de lo que llamamos utilidad pública pero por propia a disposición de la ley

Voz 0259 19:44 Hazte Oír responde anunciando un nuevo autobús esta vez contra el feminismo radical Ignacio Arsuaga

Voz 21 19:49 el Gobierno socialista y sus socios radicales han decretado la caza y captura de Hazte Oír sólo porque discrepamos de su ideología de género pero no nos van a callar estamos ante una persecución política e ideológica en toda regla

Voz 0259 20:04 los ultras recurrirán la revocación de utilidad pública que les concedió en dos mil trece el ex ministro Fernández Díaz y que les permitió hasta ahora disfrutar de beneficios fiscales desgravaciones a sus socios y donantes su vías de financiación

Voz 0027 20:16 socios y donantes de Hazte Oír que puede que sea el público al que el PP dirige algunos de sus mensajes más duros ayer por ejemplo una senadora del Partido Popular le reprochó al Gobierno que dediquen el dinero de la memoria histórica

Voz 12 20:27 a a sacar unos huesos es literal Pascual Donate buenos días buenos días

Voz 0931 20:32 sean de control al Gobierno la senadora Ester Muñoz critica la ministra de Justicia por un error en los presupuestos que ya fue corregido sobre el nombre de nuevas plazas para jueces fiscales

Voz 22 20:41 donde no hubo error fue en la partida de la memoria histórica quince millones para crear una verdad estado quince millones de euros destinados a que ustedes les entierren unos huesos en lugar de mejorar los jueces y fiscales y es que hasta en eso

Voz 8 20:54 abucheada por los senadores de la izquierda la responde la ministra Dolores Delgado estamos hablando

Voz 23 21:00 de algo que seguramente usted no sé si por juventud o por convicciones no va a entender nunca que es la memoria democrática en valores y principios de convivencia y democrático

Voz 0931 21:11 ya en los pasillos Muñoz matizaba sus palabras no se refería a dicho a las víctimas del franquismo que están en las cunetas sino al proyecto para desenterrar a Franco según los presupuestos los quince millones de la partida criticada por la senadora popular no sólo se destinarán a la exhumación del dictador también servirán para recuperar los cuerpos de los fusilados por el franquismo

Voz 0027 21:28 la dirección nacional del PP no ha dicho nada todavía sobre estas palabras es su senadora tampoco sobre las novedades que vamos conociendo acerca de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid lo último es que el partido usó dinero público para pagar ilegalmente un acto de los jóvenes del PP que presidió el por el propio Pablo Casado en ese acto Casado llegó a decir que el PP de Madrid era un ejemplo para el resto de España Miguel Ángel Campos

Voz 1552 21:52 el encuentro con las Nuevas Generaciones del PP de Hortaleza se celebró el veintidós de marzo de dos mil doce fue financiado con subvenciones públicas desviadas de forma ilícita desde Fundescam según el informe de la UCO de la Guardia Civil avanzado por la Cadena SER Casado que entonces presidía Nuevas Generaciones participó en el acto junto a Ignacio González el hoy presidente del Partido Popular declaró que la Comunidad de Madrid era literal un ejemplo a seguir para el resto de España los principales dirigentes políticos de aquella época como Aguirre González Granados varios consejeros

Voz 12 22:27 esa comunidad ejemplar han tenido que abandonar por la corrupción

Voz 0027 22:33 Mela Carmen asume ya definitivamente que tendrá otra lista rival a su izquierda para las próximas elecciones municipales en Madrid advierte Carmena a Izquierda Unida de que no va a aceptar la condición que le pusieron para concurrir juntos que era que paralizara la operación Chamartín un desarrollo urbanístico en la capital dicho Carmena que no lo va a parar y que además estos literal

Voz 12 22:52 quiénes quieren un mundo sin empresas

Voz 0027 22:54 no pueden gobernar un Ayuntamiento como el de Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días sigue ha dicho más

Voz 1552 23:00 tremenda también literal que de nuevo la izquierda no quiera más que la paralización declaraciones que han soliviantado al resto de la izquierda sus propios concejales Izquierda Unida para empezar la que propuesto arrojada por rotas las negociaciones con más Madrid Aguilera

Voz 24 23:12 nosotros no estamos en fase de negociación con nadie porque hemos planteado un proyecto político que tiene que ser compartido por tanto a nosotros los que den por cerrada

Voz 1552 23:22 que los capitalistas miles de Ana Carmena de neoliberal progresista y la acusan de subordinar el interés del pueblo al capital financiero desde Podemos esto decía diputado regional Jacinto Morano que las

Voz 0027 23:33 eh mire a mil la manifestación estar manifestación alcaldesa que no se en qué contexto las ha dicho pues me importan bastante menos que tener un proyecto de futuro colectivo para la ciudad para la Comunidad de Madrid y esto es esto es algo que están izquierdas ligas

Voz 1552 23:47 de mercado como plazo para intentar una candidatura conjunta el quince de enero

Voz 0027 23:51 el PSOE en Madrid en Andalucía el Parlamento acoge hoy la primera sesión plenaria de esta legislatura ayer se reunió el nuevo Gobierno andaluz es el Gobierno de Juan Manuel Moreno justo después en la rueda de prensa posterior sucedió esto que van a escuchar la pregunta de la periodista hilar respuesta del portavoz del Gobierno andaluz Elías Bendodo del Partido Popular

Voz 25 24:10 metidos fallaba casi cuatro décadas la misma que el Partido Socialista gobernado quejándose de que la Junta Andalucía pagaba los altos cargo en el alquiler de las viviendas cuando se tengan que desplazar a Sevilla me gustaría saber si usted deban eliminar esa ayuda

Voz 0588 24:25 no creo en principio no está previsto

Voz 0027 24:30 por lo tanto PP y Ciudadanos van a mantener las ayudas al alquiler de los altos cargos de la Junta que proceden de otras ciudades de Andalucía que es lo que cuando ellos estaban en la oposición llamaban las casas gratis aquí vamos conociendo poco a poco nuevos datos del libro que Pedro Sánchez va a publicar dentro de unas semanas un libro que se titula Manuel de resistencia en el que el presidente del Gobierno narra todo lo que ha vivido desde que llegó por primera vez a la secretaría general del PSOE hasta ahora es la primera vez que un presidente en ejercicio publica un libro insisten en la Moncloa que está prácticamente escrito ya antes de que fuera presidente de él Sánchez la escrito junto a Irene Lozano ex diputado de UPyD del PSOE actual responsable del Gobierno de Sánchez para España global lo que antes era la marca España Andrea Villoria buenos días

Voz 1727 25:17 buenos días decía Sánchez ayer en un encuentro con

Voz 0127 25:19 niños que el tiempo libre ayuda

Voz 5 25:22 es hijas hacer los deberes me gusta jugar a la Play con ellas tomar una cerveza

Voz 0127 25:27 ya escribir libros Moncloa asegura que redactó la mayor parte antes de la moción de censura con la ayuda de Irene Lozano que le ha dado forma unas conversaciones que ahora Sánchez sólo ha actualizado aunque la ley de incompatibilidades no impide la creación literaria la oposición es crítica ayer el popular Fernando escribía en Twitter que el autor debe ser el mismo negro que escribió su tesis que Sánchez al que llaman Marqués del Falcon sólo quiere hacer caja según el independiente el presente no va a renunciar cobrar por su libro lo hará acogiéndose a una de las excepciones del artículo trece de la Ley de altos cargos de la Administración aunque según esta normativa sí tendrá que inhibirse de cualquier decisión que afecte al Grupo Planeta propiedad del libro

Voz 1 26:06 te ha tocado pero sí sufrir

Voz 0027 26:55 la afición culé respira Messi está en la lista del clásico de esta noche Sampe buenos días

Voz 1161 27:00 buenos días Aimar recuperado ya de la contractura de su muslo derecho que le produjo el golpe del pasado sábado ante el Valencia el argentino entrenó ayer con el resto del grupo y entró en la lista jugaron de inicio dependerá de sus propias sensaciones Islas de Valverde habla el técnico

Voz 8 27:11 está Leo pues jugará y si no está en condiciones

Voz 0588 27:14 ahora lo más importante es que el jugador te diga que está que está listo bueno realmente hablas con los médicos si me arriesgo menos digno aquí en este tipo de cuestiones hacia la decisión la tiene que tomar las tienes que tomar tu yo no soy muy partidario de tomar riesgos

Voz 8 27:27 dos cuando hay muchas muchas

Voz 0588 27:30 os por delante desde luego arriesgar una lesión para o para cualquier jugador o el que sea partidario más que nada porque al final los borre siempre entonces sí que superaban con el freno de mano ir hay partidos como el de mañana que no humano

Voz 1161 27:43 no entró el francés de Emelec está en la recta final de su esguince de tobillo tampoco su compatriota Umtiti el portero habitual de la Copa el holandés en el banquillo estará por tanto el canterano Iñaki Peña en los blancos no hay bajas esta recuperado hasta Vallejo con lo que todos los jugadores estarán disponibles para sólo Arik que hoy tendrá que hacer tres descartes antes del partido el argentino está mosqueado con cómo se han distribuido las fechas y horarios de los partidos ligueros de uno y otro en relación a estos dos partidos de Copa

Voz 0027 28:04 cuanto menos curioso pero nosotros no confecciona

Voz 30 28:06 hemos el calendario y es son cuestiones que debe responder quién lo confecciona este caso es la liga nosotros tenemos que ir tenemos que jugar si tenemos que dar nuestra mejor versión

Voz 8 28:15 sobre el calendario respuesta de Valverde el calendario

Voz 0588 28:18 está apretado para todos algunas veces te toca a ti descansar más saber si toca descansar menos a nosotros nos tocó el concebía descansar menos días nada raro y nada especial

Voz 1161 28:27 veinte eliminatorias de Copa en las que se han enfrentado diez las ganó el Barça diez las ganó el Real Madrid y muchas de ellas las jugaron dos míticos caras las disputan en la SER por el Barça don Luis Suárez tienen favorito

Voz 31 28:36 este tipo de partidos no hay nunca favoritos aunque las situaciones sean den la impresión de que es más favorito este que el otro no lo hay no la de nuca porque es un partido que se puede dar cualquier tipo de resultado

Voz 1161 28:49 y por los blancos Pedja Mijatovic que comparte opinión no es sólo un partido hay que tener cabeza

Voz 8 28:53 imagínate si se consigue un buen resultado tampoco estás muy seguro de que ejercerán un aquí te puede hacer

Voz 0027 28:59 ya de tarde con con más diferencias

Voz 8 29:01 que esos son ciento ochenta minutos y hay que plantearlo así

Voz 1161 29:04 primer clásico de dos mil diecinueve el segundo de la temporada desde las nueve de la noche en el Camp Nou partido de ida primera semifinal de la Copa del Rey lo arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz y mañana la ida de la otra el Betis Valencia estará Jesé que ayer era presentado como jugador bético lleva mucho tiempo sin jugar de continuo pero quiere despejar los temores que pueda la

Voz 8 29:20 Antón físicamente estoy bien yo estoy entrenando bastante desde que empezó la temporada en el entrenando con el equipo todos los entrenamiento de que llegó aquí de primero tiene mucha gente dice que si el peso que sino el peso Encina yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que me tuve que pone fuerte de piernas para proteger mi rodilla por tres Serbia en la pierna entonces es lo que tengo músculo negras

Voz 1161 29:39 en fútbol sala a la selección española perdió ayer su imbatibilidad en casa después de noventa y siete partidos consecutivos no lo hacía desde el dos mil cinco ayer España uno Brasil tres ya en baloncesto jornada seis de el Top dieciséis en la Eurocup a las cinco de la tarde Unics Kazán Andorra y a las nueve menos cuarto Valencia Limoges ayer derrota de Unicaja

Voz 0027 30:01 seis y media de la mañana cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:12 los taxis vuelven al trabajo en Madrid el sector puso fin anoche a dieciséis días de huelga sin conseguir que la Comunidad atienda sus exigencias de limitar la actividad de la cancelación de la huelga la decidieron los taxistas en una votación muy ajustada sólo el cincuenta y tres por ciento votó a favor de volver al trabajo el presidente de la Federación del Taxi es Julio Sanz

Voz 3 30:31 este comité de huelga se disuelve en estos momentos se constituye con los mismos actores el grupo de trabajo del Thaçi que seguirán trabajando con la misma intensidad la misma determinación

Voz 0027 30:45 mientras tanto en Barcelona a los taxistas anuncian que van a instalar un sistema para que los clientes puedan saber

Voz 0931 30:50 cuánto les va a costar una carrera antes de contratar contratarla Joan Bofill sí de hecho era uno de los principales argumentos con los que muchos preferían plataformas como cabizbaja y con su marcha el Instituto Metropolitano del Taxi anuncia esta medida si cogemos uno a través de sus aplicaciones nos ofrecerán a un precio cerrado antes de subir dicen que quieren mejorar la transparencia y acabar con algunas de las quejas de muchos usuarios aplicará a partir de la primavera

Voz 0027 31:18 el Gobierno acepta que en las reuniones de la mesa de partidos catalanes esté presente un relator que será una persona que tome nota iba certificando lo que se habla y lo que se acuerda en esas conversaciones entre partidos catalanes el Gobierno hizo ayer este anuncio a una semana para que se voten en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los presupuestos la vicepresidenta Carmen Calvo insiste en que no es una cesión y hace hincapié en que no se trata tampoco de un mediador porque las conversaciones en Cataluña van a estar siempre dentro de la ley y no necesita mediación alguna

Voz 0806 31:46 no no hace falta mediadores Si acaso a alguien que pueda tomar nota que pueda convocar que no pueda coordinar porque evidentemente diferentes partidos pero no hacen falta mediadores

Voz 0027 31:56 la Generalitat que hasta ahora había pedido un mediador internacional dice ahora que le parece un paso en la buena dirección echar Tadic

Voz 2 32:02 es cierto que el hecho de que ella públicamente diga lo mismo que hemos dijo en privado pues es un paso más ahora veremos de todas formas si realmente este acuerdo en ir a buscar a alguien o una o varias personas que satisfagan estas condiciones se puede materializar o no

Voz 0027 32:19 PP y Ciudadanos sin embargo consideran que este anuncio del Gobierno es una traición a España la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 0978 32:29 buenos días además a esta hora en madre tráfico intenso ya de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro de Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la cuarenta y dos a la altura de Parla la cinco a su paso por campamento circulación lenta también en la ronda de circunvalación M cuarenta en Vallecas Vicálvaro sentidos ya en Villaverde diré Jonah cuatro en Barcelona intensidad circulatoria en la C58 de San crítico del Valles hacia la AP siete en Sevilla un vehículo averiado en Dos Hermanas ocasionó el corte del carril derecho sentido Cádiz en Valladolid un accidente en la A seis generar retenciones en Medina del Campo dirección La Coruña hay por último precaución por bancos de niebla diez rachas fuertes de viento en Lugo en la ocho a la altura de Mondo

Voz 8 33:17 esta semana toca semifinales

Voz 0456 33:19 es que no no no no no bueno

Voz 1203 33:22 estás hablando de un clásico no es sólo goles la emoción del deporte nombre

Voz 27 33:26 no esto es otra cosa chaval miércoles desde las ocho menos veinte una hora menos en Canarias desde el Camp uno más y ball Club Barcelona Real Madrid comentó el primer asalto de las semifinales de Copa del Rey el mejor partido de fútbol que puedes imaginar contado por los líderes de la radio deportiva Carrusel deportivo se pone clásico Dani vida Piquer información desde las nueve Hora veinticinco con Ángels Barceló en Turquía de ser más

Voz 6 34:06 son las nueve las ocho en Canarias Cadena SER

Voz 1 34:11 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:26 son las siete menos XXV la seis menos veinticinco en Canarias que hoy abrimos la Mesa de España en Valencia con una noticia que les contamos hoy que confirma los movimientos políticos y emparejamientos impredecibles que se producen a unos meses de los comicios de mayo natales bon día a día Pepa a ver el partido socialista ofrece a Esquerra Unida sumarse a su candidatura en Ciudad de Valencia si fracasan las negociaciones de esa coalición con Podemos

Voz 0141 34:54 los socialistas creen que si finalmente esas dos formaciones no llegan a un acuerdo cada una se presenta por separado el bloque progresista Compromís PCB hispalense en como la marca municipal de Podemos podría perder el Ayuntamiento que ahora gobierna así que los socialistas aclaran que en ningún momento se trataría de una coalición simplemente se les integraría en las listas en puestos de salida bajo las siglas del PSPV PSOE este movimiento preelectoral de los socialistas en la ciudad de Valencia cuenta con el visto bueno de la dirección socialista en la Comunidad pero la última palabra la tendrá en los órganos de decisión de Esquerra

Voz 1727 35:30 el Málaga ha caído uno de los clanes más violentos de la Camorra italiana se dedicaban al tráfico de drogas entre los dos países de aquí allí de España a Italia Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 32 35:40 hola buenos días uno de los clanes más peligrosos de la mafia siciliana el clan de la mantenían en jaque a los locales del Campo de Gibraltar y de la Costa del Sol a los que robaban a los que daban vuelcos para después colocar el hachís en dobles fondos de autocaravanas con destino a Roma una de ellas fue interceptada en Francia la operación continúa abierta de momento se ha saldado con catorce detenidos que ya han sido enviados a prisión

Voz 1727 36:04 hablamos ahora de la empresa de Valladolid que se dedicó durante veinte años a dar el cambiazo a ataúdes para incinerar otros más baratos la investigación apunta ahora que lo hicieron con unos seis mil Eva Marín buenos días buenos días al juzgado que

Voz 0127 36:18 Luigi el caso ha levantado el secreto sumarial de la operación y mis que en principio incluye esos seis mil casos sobre el cambio de ataúdes y aunque esas prácticas se habrían sucedido durante veinte años no afectan a todas las incineraciones realizadas en ese periodo se apunta por tanto seis mil posibles familias afectadas a quiénes irá llamando paulatinamente para informarles de la existencia del procedimiento qué tal se contactará con ellos si se les hará el ofrecimiento de acciones para que puedan personarse en la causa al mismo tiempo la Policía Nacional con la autorización de la Fiscalía ha confeccionado un modelo de denuncia para agilizar las reclamaciones para ello también la delegada del Gobierno se va a reunir hoy con la Unión de Consumidores de Castilla y León que desde que saltara la noticia no ha parado de recibir consultas para presentar posibles denuncias

Voz 1727 37:07 sobre sanidad escuchen esto el Hospital Clínic de Barcelona ha inaugurado el primer quirófano de España con tecnología cinco G varios cirujanos se van a conectar desde el Mobile Congress con el hospital Iggy harán una intervención quirúrgica en streaming Joan Bofill se sabe quiénes él o la paciente

Voz 8 37:27 todavía no porque aquel que eran unas semanas hasta finales de febrero para que esa

Voz 0931 37:32 la esa prueba en el Mobile pero los médicos del Clínic ya dicen que esto podría llegar a ser una realidad en los hospitales ya el año que viene el objetivo es que cirujanos que estén en otras ciudades países e incluso continentes pues fue tan guiaron a intervención quirúrgica vía streaming ya hay algunos quirófanos guiados a distancia pero este sería el primero con cinco G

Voz 14 37:51 con el cinco G todo va a durar menos de un segundo estamos de acuerdo

Voz 0027 37:56 bueno nosotros tanto ni de Lacy jefe del cerdo

Voz 0931 37:59 yo de cirugía del Clínico contaba ayer que esto es un paso más allá y contaba un ejemplo es decir imaginemos que vivimos al lado del Camp Nou nosotros escuchamos los gritos de celebración de un gol en el campo y al cabo de un rato lo vemos por la tele quizás un poco más tarde incluso por otra televisión en la cocina por ejemplo

Voz 0027 38:13 dos esto con el cinco G ya no será así veremos exacta

Voz 0931 38:16 entre lo mismo y al mismo tiempo a kilómetros de distancia

Voz 1727 38:19 como dentro del quirófano bueno habrá que contar con detalle esa operación eh Joan estaremos voy a pesar hasta luego hasta el Gobierno has compuesto fin este martes a la practicas sexista de algunos bares y discotecas de dejar entrar gratis a las chicas pero que los chicos tengan que pagar ha prohibido esas diferencias por razón de sexo raza religión orientación sexual Isabel León egun on

Voz 0821 38:44 qué tal Pepa uno así lo recoge el nuevo reglamento que va a entrar en vigor a mediados de abril y que se acompaña además de otro matiz en este capítulo específico de la regulación de la venta de entradas ordenando la reventa con incrementos de precios práctica prohibida en la ley esas reventas deberán ser autorizadas por la dirección de juego y espectáculos del Gobierno vasco sólo podrá venderse al precio oficial con un incremento que como mucho podría ser del veinte por ciento en este reglamento se regula también la figura del portero señala que el personal de admisión tendrá que disponer de una habilitación específica para el ejercicio de sus funciones deberá someterse a pruebas técnicas prácticas y psicotécnicas se creará un registro de quienes hayan obtenido dicha habilitación un Reglamento de Espectáculos Públicos Actividades Recreativas que como ya contamos recoge también otros capítulos como las condiciones de seguridad en los locales ahora denominados de esparcimiento erótico

Voz 33 39:35 me viene con una semana me veía una duda

Voz 1727 39:47 a las siete menos veinte las eh seis menos veinte en Canarias abrimos la Mesa del Mundo en Italia el Ayuntamiento de Venecia plantea cobrar a los turistas por entrar en la ciudad hasta un máximo de diez euros la medida la propuesta divide a los vecinos ya ha recibido críticas del ministro italiano de turismo que la considera dañina para la economía local que depende fundamentalmente de los visitantes corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1161 40:12 otra vez Onésimo se anuncia que para acceder a esta ciudad de canales y puentes habrá que pagar pero esta vez quizás sea del Ayuntamiento de Venecia incluidos los presupuestos de los próximos años una partida de ingresos de turistas que antes de acceder dado ciudad deberán reservar la visita por anticipado pagar entre ocho diez euros o cien debuta de momento la medida divide

Voz 8 40:37 a sus habitantes como Benicio estando como estaba por los turistas que nada aportan nos dice esta mujer me parece que algún tipo de indemnización debe imponerse de ingreso imponer un impuesto de ingreso suspira tampoco me Mestre Profumo sería ironiza como ponerle perfume a una caca

Voz 1 41:01 pensando que así se resuelve el problema

Voz 27 41:04 es la primera genialidad del polémico alcalde de Venecia el derechista Luigi primero con anterioridad hizo instalar tornos de acceso que siguen sin funcionar ha ordenado encarcelar durante una noche a quiénes los canales pero resulta que la policía municipal no tiene suficientes calabozos defiende ponerle puertas al mar para detener la marea alta además puertas en tierra para frenar la otra marea la de turistas

Voz 1727 41:41 en Portugal el Ayuntamiento de Lisboa subido en Libia los edificios vacíos para forzar a sus dueños alquilarlos o venderlos en la capital portuguesa el siete por ciento de los edificios habitables están abandonados informa desde allí desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 34 41:57 no se ha hecho famosa por su imagen decadente de edificios abandonados en calles costumbristas pero la crisis habitacional que se vive en la capital lusa ha hecho que las propiedades deshabitadas se conviertan en un serio problema para los residentes de la ciudad con el fin de forzar el alquiler o venta de estos inmuebles el Ayuntamiento de Lisboa ha anunciado que este año multiplicará por tres el IBI aplicable a estas propiedades contempla elevar el impuesto a seis ves es lo normal para el año que viene la decisión del Ayuntamiento se enmarca dentro de la Estrategia Estatal para gestionar los más de cuatrocientos cincuenta mil inmuebles deshabitados en Portugal

Voz 0882 42:34 sobre en Lisboa el siete por ciento de los edificios

Voz 34 42:37 los habitables están abandonados y el Estado intenta darles uso penalizando a sus propietarios con nuevos impuestos y a largo plazo contempla llevar a cabo la rehabilitación y el alquiler forzoso de estos inmuebles

Voz 8 43:00 y hoy terminamos en el espacio exterior

Voz 1727 43:04 un asteroide del tamaño de medio campo de fútbol Se acerca la tierra las posibilidades de que choque contra nuestro planeta son muy pocas remotas pero hasta este verano cuando se podrá estudiar mejor su trayectoria no se puede descartar nada Javier Gregori

Voz 0882 43:20 los astrónomos han detectado ya ochocientos dieciséis asteroides que pueden chocar contra la Irán y el primero en llegar será una roca de cuarenta metros de diámetro que tendrá su máxima aproximación el próximo nueve de septiembre exactamente a las nueve de la mañana tres minutos y ahora mismo hay una posibilidad entró once mil de que este asteroide choque contra la superficie de nuestro paleta pero en julio podrá ser analizado por un telescopio terrestre y entonces se podrá calcular con más precisión si hay que prepararse o no porque como explica la Cadena SER Josep Maria Trigo experto más terribles del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC podría provocar una catástrofe

Voz 0027 43:57 esto como este de cuentan estos serían

Voz 35 43:59 se podría producir una catástrofe a escala local

Voz 0882 44:03 según los cálculos actuales el asteroide que tiene más posibilidades de chocar contra la Tierra una entre diez y seis no llegará hasta el año dos mil noventa y cinco por suerte apenas tiene nueve metros de diámetro

Voz 37 45:16 el eh el cómo

Voz 1727 45:28 diálogo diálogo diálogo dice esta mañana José Mari

Voz 1100 45:32 buenos días Pepa esto abuso un poso he contemplado actividad política como espectadores de circo pero ojo por abrumadora presencia de equilibristas garantizaros y contorsionistas en el quehacer diario de exóticos congresistas y senadores tampoco ponen avistamiento de numerosos payasos que los hay abundancia lo que prima ahora mismo es el número de escapista atado con varias cuerdas cadenas de eslabones sigan dados inviolables para mayor dificultad será introducen un profundo recipiente lleno de agua se lo dice ahí te quedas que a continuación acostumbrado redoble del más difícil todavía los dos que han reconocido la imagen de Pedro Sánchez tratando de hallar una solución para que los independentistas catalanes votarán los presupuestos difícil es palabra suave para definir la situación ahora estamos en la figura del relator que hemos dicho muchas tonterías pero siempre hay espacio para una más sea el relator pues pero quién se atreve a publicar un manual de resistencia debe ser alguien muy tenaz incluso pueda salir de la trampa múltiple que antes de escribíamos desprecie los intolerantes de la derecha el afán desmedido de diálogo pero permite así a quienes queremos en la palabra en las negociaciones en la política en suma que hubo un minuto de respeto a quién apura hasta el último momento en la posibilidad de la cuado aunque sea o qué

Voz 12 47:00 Izquierda

Voz 39 47:02 no

Voz 40 47:08 buenos días mis relatores década allí a mí relatores de la SER relatores quiero que para mí no tengo cómo es posible que la derecha allí claudicación no no hablan de la claridad de todo la claridad buenos días y perdonad sois terrible terrible en inglés es lo mejor

Voz 41 47:29 qué hay

Voz 8 47:32 sí aquí

Voz 1727 47:35 gracias José Manuel de Málaga muy buenos días preguntamos esta mañana por esa figura que me sorprendió ayer la del relator para las negociaciones con Cataluña y que esperamos nos explique esta mañana en este programa la vicepresidenta Carmen Calvo a partir de las nueve le gusta

Voz 0456 47:50 José Manuel A pocos no es el único gran

Voz 0882 47:53 a él matinal de Alcalá de Guadaíra a mí no me preocupa en absoluto con quién se hable al contrario me parece muy enriquecedor y menos aún el ANPE quién se hable lo importante lo fundamental es los acuerdos a los que se llegue dentro de eso el que haya delante uno o varios testigos relatores cronista observadores es que me da más garantías no ve el problema dónde está

Voz 0456 48:15 sin embargo la mayoría está con Isabel de Madrid