Hoy por Hoy (06/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 3 00:21 bueno qué tal muy buenos días soy una Haaretz asegura que leyeron trenes

Voz 4 00:30 Donald Trump volviendo a reconocer agua ido esta vez en el Congreso de Estados Unidos

Voz 1727 00:35 la crisis venezolana se ha colado en el discurso sobre el estado de la Unión del presidente pues si alguien tenía alguna duda sobre la importancia que la actual Casablanca le da al cambio de régimen en aquel país

Voz 0978 00:46 digo que se enfrenta situaciones diplomáticas insólitas

Voz 1727 00:49 Juan Why do reconocido como presidente por el Gobierno español ha designado Antonio Carrie como embajador en España pero anoche en Hora veinticinco el actual embajador Mario sea insistía en que es el único representante oficial de Venezuela en nuestro país

Voz 5 01:03 que a menos mal el fin Navarro por Twitter ningún presidente se autoproclamó una plaza yo fui designado como embajador en el marco de la Convención de Viena para el derecho diplomático libre precepto a la República Bolivariana de Venezuela

Voz 1727 01:18 es miércoles mitad de semana seis de febrero y aquí en España todo va a pasar hoy por el relator esa figura que el Gobierno el Gobierno central ha aceptado ahora para su diálogo con Cataluña con la Generalitat que pedían los independentistas qué es y qué iba a hacer el relator en un algo que se produce en instituciones democráticas el Gobierno central que lo confirmó de forma casual en un pasillo le quita importancia

Voz 6 01:44 la figura pues nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco ayudar en lo que hace un relator por ejemplo en un congreso no no hacen falta mediadores

Voz 1727 01:55 sé que ha pasado de hablar del mediador internacional que figura como exigencia en el documento que Torra entre vas Sánchez ha pasado de hablar de ese mediador internacional hablar de notario es harta dice

Voz 1949 02:05 si hay buena voluntad la AFYVE una figura de testimoniar AG una figura notarial una persona que que que sean facilitador de que estas reuniones sean útiles

Voz 1727 02:17 en hay que existir y la oposición nacional de Ciudadanos y el PP habla ya de humillación de España hay de traición de Pedro Sánchez Cosidó portavoz del PP en el Senado

Voz 0978 02:25 permítame que se lo diga señora vicepresidenta con dolor pero eso significa traicionar a España

Voz 1727 02:31 todos los portavoces nacionales de los partidos pasarán esta mañana por este programa ya las nueve entrevista con la vicepresidenta Carlos los taxistas de Madrid vuelven hoy al trabajo tras dieciséis días de huelga

Voz 0978 02:43 conseguir ninguno de sus objetivos es

Voz 1727 02:45 veintitrés por ciento votó a favor de poner fin al paro que se ha topado con la negativa absoluta del Gobierno regional a limitar el funcionamiento de húmero cabizbajos

Voz 7 02:54 y dos cosas más una cuando alguien confronta ahí confronta de una forma indebida contra otra posición en la misma materia pues entonces adolece de de lo que llamamos utilidad pública propia disposición de la ley

Voz 1727 03:07 es el ministro del Interior explicando así porqué el Gobierno le ha quitado la condición de utilidad pública a la asociación Hazte Oír por su campaña con el autobús que decía que es un niño y que es una niña según esa organización y dos duele escuchar esto que viene cuesta entender que nadie del PP haya salido a desautorizar a su senadora Ester Muñoz criticando con estas palabras destinar dinero lo público a la memoria histórica donde no horror fue

Voz 0277 03:32 partido de la memoria histórica quince millones de euros hombre ahí no hubo horror claro que no quince millones para crear una verdad estado quince millones de euros destinados a que ustedes les entierren unos huesos en lugar de mejorar los jueces y fiscales y es que hasta en eso

Voz 1727 03:47 hala indignas de la Cámara Alta según la ministra de Justicia después la senadora ha dicho que no se refería a las víctimas del franquismo sino a la exhumación del dictado y en los deportes Barça y Real Madrid abren esta noche las eliminatorias de semifinales en la Copa del Rey Sampe

Voz 1161 04:06 desde las nueve en el Camp Nou segundo clásico de la temporada y primero de la terna que tendremos en apenas un mes Messi está en la convocatoria del Barça entre Eli Valverde decidirán justo antes del partido si eso no titular quedan fuera los lesionados Umtiti Tembleque y fieles en y los no convocados han perito Thibault Valverde tendrá que dejar otro fuera otro más el Real Madrid plantilla al completo recuperado ya Vallejo Solari también tendrá que hacer tres descartes antes del inicio del partido y mañana la otra la otra caída en la otra semifinal Betis Valencia en el Villamarín el estallido de la final

Voz 0978 04:35 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días van subiendo las temperaturas poco a poco hace frío ahora pero menos que ayer por la mañana durante la tarde ambiente suave al sol con máximas de catorce dieciocho grados en prácticamente todo el país en el Mediterráneo sur sobretodo también en Canarias pueden superarse los veinte grados y sólo esperamos nubes en Galicia con algunas lluvias débiles y nieblas en el interior de Cataluña son las cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 9 05:03 una dos son doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visibilidad ven a la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 10 05:14 pero bueno siempre voy menos en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos mucho más a precios especiales pensión completa Paco en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que Viajes El Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 11 05:44 el buscador de ahorro llevarte las zapatillas del hotel de unos bastoncillos y el champú SG concita usado ya gorro para la ducha que entra que no es ahorrar ahorrar es venir a los días de viva The Phone House sólo el cuatro cinco y seis de febrero buscadores de la ahorro venida Phone House

Voz 2 06:05 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:09 el relator que de fe del diálogo entre partidos políticos catalanes esa es la figura externa que está dispuesto a introducir el Gobierno central en las conversaciones para desatascar la situación en Cataluña dice el Gobierno que en ningún caso es un mediador Radio Barcelona Jaume día

Voz 0760 06:26 día Pepa pero Torra aprovechó la confirmación para

Voz 1727 06:28 hacer público el documento con las veintiuna exigencias que le entregó a Sánchez en diciembre donde ahí sí en el punto tres figura la exigencia de un mediador internacional

Voz 0978 06:38 si el Moncloa acepta este relator en las convertir

Voz 0931 06:41 acciones con los independentistas una persona a un tercero neutral dice decidido entre las dos partes

Voz 6 06:48 si nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco ayudar en lo que hace un relator por ejemplo en un congreso

Voz 0931 06:56 mantiene que el diálogo entre los dos gobiernos tiene que ser sólo con los partidos catalanes por tanto de momento no se aclara si se incluiría Podemos como querían los independentistas precisamente al principio de Torra como decías mantenía que tiene que ser un mediador e internacional pero ha ayer Moncloa le ponía este otro nombre relato

Voz 1949 07:13 anual tras el concepto relató entras en ve con pues explica tal tía

Voz 0931 07:17 a nosotros el concepto relator nos parece bien da igual como se le llame lo importante decía el Sartori es acordar quién sería y qué funciones tendría fuentes de los independentistas dicen que son paso importante de cara a facilitar los presupuestos de Sánchez pero ahora bien es más que conocido pues que el bloque independentista es un bloque con muchas fracturas en todas direcciones así que veremos desde la oposición el PP lo considera una traición

Voz 0978 07:37 permítame que se lo diga señora vicepresidenta con dolor pero eso significa traicionar a España

Voz 0931 07:44 decía Ignacio Cosidó a Calvo en el Senado en mientras tanto en un comunicado el PP van en la misma dirección habla de esta tradición y Albert Rivera decía que Sánchez en en Twitter lo decía ha vuelto a ceder ante los de pena

Voz 1727 07:55 ante estas gracias Joan y en el capítulo judicial la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tenido que salir a matizar las palabras del fiscal Pedro Rubira que ayer durante una vista rechazó que la causa contra la antigua cúpula de los Mossos pueda juzgarse en Cataluña porque no tiene claro que los jueces que ejercen allí puedan ser imparciales unas palabras que han sentado como un tiro claro en la Judicatura catalana Miguel Ángel Campos

Voz 1552 08:19 estas fueron las palabras del fiscal del caso Pedro Rubira en la vista previa al juicio contra Trapero y otros responsables por sedición y rebelión presten atención porque la calidad de sonido es mejorable

Voz 12 08:30 ha de imparcialidad se manda a Steve se hace Judas mira este año

Voz 1552 08:44 en una nota la Fiscalía dijo ayer que el fiscal Rubira no quiso decir lo que parece que dijo afirma la Fiscalía que con esa frase el fiscal Rubira hacía referencia a la querella interpuesta por el fiscal general José Manuel Maza quién a la hora de valorar la conveniencia de juzgar estos casos en Madrid y no en Cataluña ponía de manifiesto la importancia de celebrarlos en un entorno con serenidad como garantía de imparcialidad en ningún caso dijo la fiscalía el fiscal Rubira ha querido poner en duda la profesionalidad de los jueces catalán

Voz 1727 09:16 son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 3 09:18 el consumo inteligente y que con veintidós grados bastante INE para disfrutar Titus noches de series

Voz 13 09:24 así son las calderas bailar tecnológicas eficientes y ahora además te regalan ciento veinticinco euros para que disfrutes con lo que más te gusta Elige tu Caldera Weil en el novecientos veintiséis cero cero veintiséis ON la temperatura de mi hogar punto Es piensa dónde estás

Voz 14 09:41 le gustaría estar de vacaciones en un crucero Disney imagínate a los niños jugando disfrutando de una cena romántica

Voz 15 09:49 el día termina con Mickey y sus amigos viento todos juntos los fuegos artificiales vive la magia de un crucero viste con Viajes el Corte Inglés podrás pagar en tres meses consulta condiciones Hoy por hoy

Voz 1727 10:03 hoy se reúnen otra vez los representantes de la Universidad del Ministerio de Trabajo para hablar de la cotización obligatoria de los vicarios a la seguridad social es el segundo encuentro en el primero decidieron aplazar esta medida es una medida que no le gusta demasiado a la ministra de Educación en el Congreso Isabel Celaá ha dicho que el Gobierno se opondrá a esa cotización obligatoria si reduce las opciones de prácticas para los alumnos

Voz 16 10:27 esta medida lo que no puede nunca es generar perturbación en el sistema no puede ser una traba que consiga empeorar la calidad formativa o brindar menos oportunidades en la formación en centros de trabajo Si así fuera tengan ustedes muy presente que el Gobierno estará en contra de esta medida

Voz 1727 10:48 del Ministerio de Hacienda aclara que lo único que puede deducirse en el IRPF son las donaciones las auténticas donaciones que se hacen a colegios concertados eso sí no las cuotas que pagan las familias a cambio de un servicio por parte de los centros Adela Molina

Voz 0011 11:06 hacienda reitera que no hay cambio de criterio y tampoco una campaña de inspección general a los padres que llevan a sus hijos a centros concertados aunque sí controles puntuales que asegura se vienen realizando desde hace tiempo las cuotas que se pagan a la concertada no son deducibles lo son recuerda Hacienda los donativos que las familias realizan las fundaciones que gestionan estos colegios siempre que cumpla la ley es decir que sean realmente donativos in un pago a cambio de una contraprestación en caso de inspecciones difícil argumentar que se trata de una donación cuando se produce de septiembre a junio lo que dura el curso siempre por la misma cantidad que hay tantos donativos como hijos en el centro

Voz 1727 11:40 pero Hacienda recuerda que en casos puntuales la gente

Voz 0011 11:43 tributaria ha detectado que los supuestos donativos no lo eran ya ha exigido la regularización Yáñez

Voz 1727 11:48 hay que seguir haciéndolo cuando detecte que un contribuye

Voz 0011 11:50 la gente se ha deducido como donación lo que en realidad era el pago por un servicio

Voz 1727 11:54 se católica batido récord este año la recaudación gracias a los que marcan la X en la declaración de la renta la marcaron uno de cada tres la Iglesia conseguido doscientos sesenta y siete millones de euros la cifra más alta desde que empezó este sistema en el año dos mil siete un aumento que explica así Fernando Giménez Barriocanal que es vicesecretario de la Conferencia Episcopal

Voz 17 12:18 primer lugar la mejora de la situación económica y en consecuencia de incremento G

Voz 18 12:23 era la renta declarara en el Ibex

Voz 17 12:26 PEC por el conjunto de residentes segundo lugar hay que destacar el aumento en cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho declarantes con asignación a favor de la Iglesia que entendemos que proviene en su mayoría de nuevos declarantes

Voz 1727 12:39 sobre la Iglesia la Iglesia católica aunque por un asunto bien distinto el de los abusos sexuales y las secuelas que dejan en las víctimas la mirada esta mañana de la directora adjunta del país Mónica Ceberio

Voz 20 12:54 Miguel Hurtado ha recorrido España para encontrar personas que como él que hayan sufrido abusos sexuales siendo niños por parte de algún miembro de la Iglesia católica así conocía Marius J que Eduardo y a Carlos y a Félix unos cuantos más todo sintieron culpa miedo vergüenza J explica en el documental examen de conciencia que se volvió un niño melancólico retraído a quién le costaba comunicarse que un profesor del colegio Lezo hizo tantas animalada que mejoren las cuenta porque asustan soportó varios años de violaciones habituales Marius explica que su cerebro lo tapó todo y que poco a poco ha ido recordando Miguel dice que su mundo directamente se desmoronó y que de esas ruinas tuvo que recomponer un proyecto vital desgarra habrá hombres hechos y derechos de treinta cuarenta cincuenta y sesenta años absolutamente rotos contando lo que les pasó entonces y después porque como dice uno de ellos en España siempre se ha hablado en tono jocoso de los curas que metía mano pero maldita la gracia las secuelas han acompañado estos hombres de por vida la Iglesia española no puede seguir ignorando el examen de conciencia que debe hacer para reconocer el dolor que han causado algunos de sus miembros e impedir que vuelva a suceder porque puede que estos delitos fueran cosa de unos pocos pero la ocultación fue general para pasar página primero al que rendir cuentas

Voz 1727 14:13 siete y catorce seis y catorce en Canarias

Voz 21 14:16 con la hija necesito que estáis en vuestra casa mañana por la tarde su mamá porque quiero regalarnos una alarma iban a ir los de Securitas Direct a instalarla me quedo más tranquila hija sabiendo que tenéis alarma

Voz 2 14:27 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo ver llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece soy

Voz 21 14:40 Javier de Blas quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las botas

Voz 0978 14:47 de agua resbala en por el parabrisas sigue cita

Voz 21 14:50 la espuma es promoción vaya hasta el veinte de febrero

Voz 0760 14:52 para Acciona sustitución de cualquier Luna condiciones en Carlas punto es que te alto finde Gurutz tal reinventado tres juegos el cuántas patas tiren mis chicas el campeonato de beber agua IBI favorito corrido este permisos de polvo

Voz 22 15:04 sí admite los quedarse en casa no ese plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos

Voz 9 15:15 Esther Planas

Voz 2 15:17 en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:22 Theresa May se reúne mañana con el presidente de la Comisión con Juncker pero hoy como ayer la primera ministra británica está en Irlanda del Norte donde la cuestión de la salvaguarda es mucho más que una palabra que repetimos cada vez que hablamos del Brexit allí es la garantía de que una vez se formalice el divorcio no va a volver a ver una frontera dura con la República de Irlanda no iba a volver a haber violencia en el Ulster email

Voz 23 15:48 hasta White Mans entonces una ducha

Voz 1727 15:52 ha prometido que no van a regresar a las fronteras del pasado dice que no lo va a permitir dice como si se produce un divorcios sin acuerdo porque el Brexit va de eso de fronteras al escritor irlandés John Banville parece un auténtico desastre se lo he dicho a nuestra compañera Marta García que ha hablado con él aprovechando que está en España para presentar su última novela

Voz 1513 16:14 dice John Banville que no les gusta construir personajes demasiado listos porque ninguno de nosotros lo somos realmente el protagonista de su nueva novela Los lobos de Praga que firma con su alter ego Benjamin Black es un aprendiz torpe detective que investiga el asesinato de una joven en la corte en Praga del Rey Rodolfo II es el año mil quinientos noventa y nueve y aquel es un universo habitado por las intrigas la magia y las luchas de poder Banville Príncipe de Asturias de las Letras y favorito habitual en las quinielas del Nobel es uno de esos raros escritores que promociona sus libros sin apenas hablar de ellos al autor irlandés le preocupa el Brexit Europa

Voz 0978 16:52 decir Jap si sucede

Voz 3 16:58 el desastroso para Irlanda para Europa que aquí posiblemente marcará la disolución de alguna gente entrevista provistas de nordeste dicen bueno pues hemos liberado a Francia y a Bélgica pues no tenemos por qué tener miedo a los alemanes yo digo comparar el Brexit con la Segunda Guerra Mundial no voy yo a esta persona le diría no tienes vergüenza

Voz 1513 17:32 dice que las novelas que firma como van bien las escribe a mano y en otoño las que escribe como Benjamin Black con ordenador en verano estación que

Voz 9 17:40 qué te está

Voz 0760 17:46 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice galas esos zapatos que tú

Voz 24 17:52 bien quería mucho te sientes muy hippie bus si quieres sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran Ibooks punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Bush

Voz 0760 18:06 hola soy el coche salud DKV y hoy voy a recordar que en lugar de coger el ascensor de subir por las escaleras cinco se queja diciendo estos carnés por porque quieres cuidarte y es que si tú quieres cuidarte nosotros te cuida haremos DKV cuida que mucho

Voz 9 18:22 es una apasionada de la tecnología un enamorado de los libros suspira por los zapatos

Voz 22 18:30 sea como sea tu pareja en El Corte Inglés tenemos miles de guías para que éste están Valentín acierte segura

Voz 9 18:37 el catorce de febrero certeras con El Corte Inglés

Voz 24 18:41 con vivos tienes tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra ya han punto es pues llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y sienta Teddy Burgos

Voz 26 18:55 sobre la figura del relator bienvenidos buenos días hola buenos días soy Daniel dos etarras la verdad es que no estoy a favor o en contra de de autor pero pregunta si antes de empezar a hablar ya necesitamos a alguien que lo que vamos a decir no estamos diciendo que desconfía éramos duros unos de los otros hasta que se demuestre lo contrario

Voz 0763 19:14 buenos días hoy por hoy Adrià Delporte según mi sensación estos viajes tienen errores de la negociación presupuestaria se al primeros hacer publicada cometió el error de presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos hoy izquierdas que son buenos para Cataluña pero el PSOE y en concreto por el Gobierno de España es equivoca ayer a proponer una especie de relator o de mediador en una negociación con el Gobierno de Cataluña esto no se puede admitir de ninguna de las maneras porque supondría de facto reconocer a Cataluña como país por qué punto el Cabril dialogó en comisiones bilaterales con otros marcó establezca al Estatut pero eso no se puede hacer porque supondría AC al independentismo

Voz 1727 19:52 pues muchas gracias a los dos y bienvenidos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:04 la Gutiérrez qué tal buenos días con cuatro grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía sin cambios en el tiempo con más sol que nubes y temperaturas cálidas de nuevo a mediodía Izquierda Unida da por rotas definitivamente las negociaciones con más Madrid después de que Carmena ha advertido que nunca aceptará la condición de paralizar la operación Chamartín para concurrir juntos a las urnas quienes quieran Un mundo sin empresas no pueden gobernar un Ayuntamiento como el de Madrid ha dicho y es literal la alcaldesa más Madrid también da por roto se posible pacto dice Carmena que no hay que afanarse en buscar alianzas antes de las elecciones

Voz 1727 20:37 dicen en Izquierda Unida que tendrán que

Voz 1275 20:39 Oscar otros caminos Alvaro Aguilera

Voz 27 20:41 nosotros lo hemos empresas o no en Madrid ciudad

Voz 0653 20:44 sí lo que no queremos empresas como pacífico ya no queremos empresas que especulan con el suelo y con las esperanzas de la clase trabajadora madrileña y por tanto estamos en contra todas aquellas empresas que anteponen los intereses de los poderes financieros por delante de los intereses de la clase trabajadora no nos separa simplemente lo que hacemos es constatar el desacuerdo se tiene nuestro ocasión

Voz 1275 21:05 los anticapitalistas también han sido críticos tachan a Carmena de neoliberal progresista Il acusan de subordinar el interés del pueblo al capital financiero el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea pide a Madrid que explique esa línea roja y esto decía en la SER en La Ventana de Madrid el diputado regional y futuro senador del partido morado

Voz 1650 21:23 Jacinto Morano eh mire a mí la manifestación están a la alcaldesa que no se en qué contexto las ha dicho pues me importan bastante menos que tener un proyecto de futuro colectivo para la ciudad y para la Comunidad

Voz 9 21:36 sí yo estoy a lo que están mientras Podemos

Voz 1275 21:38 cierra una lanzado su confluencia en la Comunidad han acordado acudir juntos a las urnas en once municipios que no son precisamente grandes salvo Alcalá de Henares Alcorcón o Leganés

Voz 2 21:48 no

Voz 1275 21:50 más novedades sobre la campaña electoral del PP a la que Esperanza Aguirre según la UCO acudido para

Voz 28 21:56 porque no es nada fácil organizar una campaña también como la organizado este equipo que ha dirigido esta vez eh Paco Granados gracias

Voz 25 22:06 a ver luz y Alfado presidió

Voz 1275 22:10 acaba de esas citas del PP de Madrid en el distrito de Hortaleza que se financió según la investigación de la Guardia Civil como la campaña de Aguirre con dinero público Miguel Ángel Campos

Voz 1552 22:19 el encuentro con las Nuevas Generaciones del PP de Hortaleza se celebró el veintidós de marzo de dos mil doce fue financiado con subvenciones públicas desviadas de forma ilícita desde Fundescam según el informe de la UCO de la Guardia Civil avanzado por la Ser Casado que entonces presidía Nuevas Generaciones participó en el acto junto a Ignacio González el hoy presidente del Partido Popular declaró que la Comunidad de Madrid era un ejemplo a seguir para el resto de España los principales dirigentes políticos de aquella época como Aguirre González Granados varios consejeros de aquella comunidad ejemplar han tenido que abandonar por la corrupción

Voz 1275 22:57 miércoles seis de febrero los taxistas amparado la huelga titulares con Virginia Sarmiento

Voz 29 23:02 taxi vuelve hoy a las calles de Madrid tras votar en referéndum el cincuenta y tres por ciento de los trabajadores optó por finalizar la huelga indefinida a pesar de no haber conseguido ninguno de sus propósitos aseguran que esto acaba de empezar y ya preparan una manifestación para este sábado

Voz 1275 23:14 las asociaciones vecinales y la red de ONGs de Madrid lanzan hoy un comunicado para mostrar su preocupación por los nuevos discursos políticos xenófobos de partidos que podría alcanzar las instituciones en clara alusión a Vox animan a la sociedad a tejer estrategias comunes en contra

Voz 29 23:27 la gripe va en aumento en Madrid y alcanza a doscientos cuarenta y cuatro de cada cien mil habitantes la incidencia exalta dicen desde la Consejería de Sanidad el pasado mes de enero ya superó el umbral establecido para esta temporada ahí entro en fase epidémica

Voz 1275 23:38 esta noche a partir de las nueve partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre Barça y Real Madrid en el Camp Nou en baloncesto el Fuenlabrada se despide hoy de la Champions FIBA recibe al país desde las ocho y media siete veinticuatro cómo están las carreteras madrileñas hasta ahora dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 30 24:01 buenos días en ese instante ya tenemos tráfico intenso en los tramos habituales de todas las entradas a la capital destacar en este caso circulación lenta también en la ronda de circunvalación M cuarenta desde Vall de Marín hasta Montecarmelo hacia la uno entre Vallecas y Coslada sentido A dos barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a seis retenciones también en la M50 en Alcorcón Villaviciosa de Odón Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña

Voz 1275 24:27 es ampliar la previsión del tiempo Jordi Carbó meteorólogo buenos días

Voz 0978 24:30 buenos días tiempo soleado podremos disfrutar de casi diez horas de sol en toda la Comunidad con temperaturas sin grandes cambios ahora hace frío parecido al de ayer el andó a punto de hacerlo en la mayor parte de la comunidad con más inversión térmica estar subiendo las mínimas en los pueblos de la Sierra durante la tarde ambiente suave el sol máximas alrededor de los quince grados iba confirmando que en los próximos días más allá de pequeños cambios el tiempo será muy parecido al de hoy Juan gracias mi madre ya está en la residencia

Voz 0760 24:59 atendida como tiene que ser perfecto es que es la solución ideal para personas que viven en su piso y tienen que ir a una residencia

Voz 0978 25:07 además pensión te avanza el dinero y lo pagamos con el alquiler así no hace falta gastar los ahorros ni perder la propiedad del piso

Voz 9 25:13 tensión informa en pensión punto es

Voz 22 25:17 por qué elegir insisto una educativo otro cuando fue lo mejor de cada uno en el británico siempre hemos apostado por un método de enseñanza bilingüe que une lo mejor del sistema británico y del español descubre nuestra exitosa metodología hay afronta te a las cornadas de educación británica

Voz 9 25:34 el siete de febrero

Voz 0760 25:38 presta atención ven abrió esta semana puerta de madera maciza Premium conjunta única por sólo ciento diecinueve euros rico de precios bajos todos los días Ifema presenta Inter Give del

Voz 31 25:51 es al diez de febrero Ibis su Tex y Madrid del siete al diez de febrero sólo profesionales tendencias y novedades en regalo decoración bisutería complementos y joyería con el sector editores textiles como invitado especial Feria de Madrid es aquí esa obra

Voz 22 26:13 con esta gran oferta

Voz 32 26:15 exquisitos chuletón o entrecot de vacuno de nuestra marca Villa del monte el kilo por sólo doce con noventa y cinco euros hasta el trece de febrero

Voz 14 26:22 te esperamos semanal campo tenemos mucho que celebrar contigo al campo

Voz 9 26:29 dicen que el tiempo lo cambia todo lo que nos convierte que los mueve que los transforma por eso nosotros en vez de resistir los nos adelantamos a ello castellana va a quien se convierte en Audi en Madrid norte el centro Audi más avanzado de España un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia Audi Center Madrid Norte avenida de Burgos ochenta y nueve bienvenido a un experiencia Mercedes no en Roma con el Seat es un mal que procede no en Ramón M

Voz 22 27:01 el gustito alivia el dolor muscular la inflamación leves de forma sencilla y fácil de aplicar tortilla lumbalgia contracturas CONI Bustillo

Voz 9 27:08 el ibuprofeno Defar Nasir revocatoria Iván señores de doce años leía las instrucciones de este medicamento y con sus del farmacéutico

Voz 33 27:18 El curioso caso de Quique Kike puede ir en moto pues

Voz 34 27:22 jugará Viar pero no ha contratado la lucen Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede jugará en moto un doce y medio por ciento más

Voz 9 27:32 fácil muy rápido contratar la luz en Factor Energía punto com

Voz 25 27:37 no haremos más anuncios

Voz 9 27:40 otra luz Factor Energía

Voz 21 27:43 sabes qué es lo mejor del proceso de otra congelación de la sirena que todo está nutra sano tan ultrafría tan otra Sabroso que sólo pensarlo me entran unas u otra tremendas de cocinar y además ahora también Ultra Ahorro descubre más en la vía del congelado punto com o en las Irán apuntó

Voz 1275 28:00 el Ayuntamiento de Madrid se compromete con los vecinos de Malasaña atender sus reclamaciones que su barrio se ha convertido dicen en un parque temático de turismo y ocio donde

Voz 1727 28:08 hay un bar por cada cincuenta habitantes Carmena

Voz 1275 28:11 se reunió ayer con ellos y se ha comprometido a nombrar una persona de su confianza para trabajar en el asunto Carolina Gómez

Voz 0011 28:17 Manuela Carmena ha propuesto la creación de un comisionado para Malasaña una persona que funcione de enlace y que se encarga de gestionar personalmente los problemas de los vecinos incluso vía Whatsapp es una de las soluciones que plantea la alcaldesa a las dificultades que padecen en el barrio Jordi Gordon es el portavoz de la plataforma esos Malasaña vecinos en peligro de extinción

Voz 1330 28:35 el Malasaña está muriendo de éxito se ha convertido en parque temático decir turismo donde no podemos vivir en los expulsa con una una especie de tsunami provocado por el Botelho bares ilegales la venta de alcohol en la calle los locales que suministran al botellón dos pisos turísticos ilegales la especulación inmobiliaria

Voz 0011 28:55 Manuela Carmena también aceptado su propuesta de elaborar un plan integral que aporte una solución más a largo plazo para este barrio que es el lugar en el que viven a principios de marzo Se van a volver a reunir con el equipo municipal para trabajar de manera conjunta en ese plan de choque

Voz 1275 29:09 decenas de autobuses de transporte discrecional los que llevan a escolares o turistas por la ciudad cortaron ayer el tráfico del carril bus de Donell las la altura de Doctor Esquerdo para denunciar las restricciones que tienen en el uso de la vía pública dicen que las condiciones del Ayuntamiento les hacen competir en desventaja Hinault sólo hablan de Madrid central Begoña de su portavoz

Voz 1934 29:27 por ejemplo un autobús carga en el aeropuerto de cincuenta pasajeros tiene el hotel en mitad de la Gran Vía bueno pues es la única opción que tiene para dejar a los cincuenta pasajeros es o en en Plaza España con destino e la distancia son aproximadamente kilómetro y medio dos kilómetros buscarte la vida

Voz 0978 29:44 Madrid entran ha sido la gota que ha colmado el vaso pero vamos nosotros vamos mal

Voz 1275 29:48 esa ya llevamos a las siete y media con cuatro grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 4 30:02 son las siete y media las seis y media

Voz 1727 30:04 en Canarias

Voz 4 30:07 hoy bueno comienza el miércoles seis de febrero y comienza con el

Voz 1727 30:14 en caso de que el presidente del Gobierno publica libros se titula Manual de supervivencia hayan seguida Manuel Jabois buenos días

Voz 1275 30:21 buenos días los basta contar lo que se sabe del libro

Voz 1727 30:24 poco de momento opción

Voz 4 30:26 esto de un presidente escribidor

Voz 1727 30:31 pero primero Aimar manual de supervivencia le va a hacer falta el Gobierno para superar el tsunami que ha provocado en una parte de la prensa el anuncio de esta figura la figura del relator vamos por partes el país opta por la mera descripción de los hechos

Voz 0760 30:45 Pedro Sánchez acepta un relator en la mesa de partidos sobre Cataluña titula El País el Gobierno asume una figura neutral que coordine el diálogo una decisión que PP y Ciudadanos tachan de puñalada y humillación intolerable

Voz 1727 30:56 toda la prensa de derechas carga tintas en distintos grados pero a cual más intenso

Voz 0760 31:00 Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torras así titula hoy El Mundo que en su editorial dice que el presidente está abusando de la paciencia de los españoles ABC pide unas elecciones ya ante lo que considera la rendición de Sánchez y La Razón habla directamente de una traición a España

Voz 1727 31:13 la prensa en Cataluña pues el editorial del periódico

Voz 0760 31:16 Segura que una figura como el relator no va a solucionar la crisis pero abre nuevas vías y posibilidades para la vía política muy incipiente y para que fructifique en La Vanguardia escribe Lluis Foix antes de conocer el desenlace habrá que empezar a buscar salidas a un conflicto en el que se han cometido muchas equivocaciones lo mejor es hablar para desactivarlo

Voz 1727 31:36 y añade hace falta imaginación

Voz 0760 31:38 con visión estadista y muy interesante hoy lo que diga

Voz 1727 31:40 a la prensa en Euskadi sobre esta figura hay sobre cómo evoluciona la relación entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña que has leído

Voz 0760 31:48 leemos en el editorial del diario vasco no se sabe si quienes gobiernan la Generalitat pretenden máximos a cambio de la aprobación de unas cuentas que claramente benefician a los catalanes o buscan gestos mínimos para justificar la retirada de las enmiendas a la totalidad Sánchez corre el riesgo de evidenciar que los presupuestos y la crisis catalana no son más que la escenografía de su propósito de resistir

Voz 1727 32:08 habrá que sondear hoy al PNV porque hay quién apunta que podría ser el PNV o alguien del PNV esa figura sobre la que todavía no tenemos ningún perfil concreto bueno pues hasta aquí lo que cuenta la prensa de este asunto que sabemos del libro del libro de Pedro Sánchez Manuel Jabois que dices lo suficiente cuánto es suficiente lo despacha escuelas hola pagué

Voz 0931 32:32 no no no paran en absoluto yo tengo muchísimas ganas de tenerlo en las manos también quiero una noticia fascinante para empezar quiero romper una lanza por los escritores

Voz 0978 32:41 de libros yo no sé si te acuerdas de los escritores de Libia

Voz 0931 32:43 esas personas que se sentaban antes delante de un teclado escribían de repente un libro bueno se siguen sentando pero ya no son tan conocidos pero sí me gustaría por ejemplo que uno de esos seres un día dijese tú imagínate bueno como sabéis soy escritor pero quiero anunciar también que soy presidente del Gobierno vamos a prestigiar el oficio de escritor no Make it de tal forma que tú me digas bueno hola Manuel Jabois buenos días bueno sin duda la noticia del día es que hoy Almudena Grandes ha anunciado que lleva seis meses siendo presidente del Gobierno por ejemplo he te imaginas Si bueno ha sido una sorpresa lo secreto pero fíjate hemos conocido esta noticia hacer grande otra vez ese oficio de tal forma que una persona pueda contar de repente que además de dedicarse a escribir libros que es lo realmente importante para algunas para algunas personas tengan un oficio secundario por ejemplo gobernar un país

Voz 1727 33:33 venimos contando que es el primer presidente del Gobierno que publica el libro mientras está en el ejercicio de cargo hay algunos detalles interesantes en torno a esta circunstancia de libro

Voz 0760 33:44 unas insisten en la Moncloa que prácticamente todo el libro está escrito antes de que Sánchez fuera presidente que una vez gana la moción de censura relé libro y entonces incluye algunas matizaciones y su visión de la de esa moción de censura que prácticamente todo está escrito con Irene Lozano estipulado pide del PSOE y ahora la responsable de España global que es lo que antes era la marca España es son unas entrevistas unas conversaciones entre ambos

Voz 1727 34:06 pensadora filósofa ilustra por sí misma antes de sus cargos

Voz 0760 34:10 prácticamente todo está escrito con ellas bueno pues esto

Voz 1727 34:12 qué sabemos de momento del libro vamos enseguida a por Trump ya por la prensa internacional sobre Venezuela

Voz 9 34:19 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 2 34:26 cincuenta y nueve mil cuarenta y dos

Voz 9 34:31 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido diecinueve hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 2 34:57 con Pepa Bueno

Voz 1727 34:59 ayer nos llamaba la atención que mientras todas las piense europea y latinoamericana por supuesto hablaba de la situación en Venezuela los principales periódicos de Estados Unidos estaban centrados en otros asuntos en la economía el cierre de la administración muy el debate sobre el estado de la Unión que se ha producido a lo largo de esta madrugada hora española bueno pues hoy que el protagonista estarán hoy si tenemos editorial del principal diario neoyorquino sobre Venezuela Dani

Voz 0456 35:24 a los ciudadanos de Venezuela que se han convertido en peones de un juego de poder global y necesitan una solución pacífica y rápida su crisis ya advierte el consejo editorial del New York Times para este diario Maduro debe irse guardó convocar elecciones cuanto antes y hay que sospechar siempre de los intereses ocultos de Trump que se enfrenta a ese eje de ideas opuestas a las suyas a ese eje formado por la Venezuela de Chávez Rusia China y Cuba esto no puede convertirse en una victoria

Voz 1275 35:47 ideológica subraya el Times sino en una lucha

Voz 0456 35:50 en unas elecciones libres y por reconstruir la economía

Voz 1727 35:52 algún análisis de urgencia sobre el discurso de la Unión que ha terminado a las cuatro y media de la madrugada

Voz 0456 35:56 la el verdadero estado de la Unión escribe David León Hart en una columna no es nada bueno pero hay motivos para la esperanza el crecimiento de la economía no beneficia a la mayoría de las familias la esperanza de vida cae el planeta Se calienta el resto del mundo deja de enamorarse de EEUU pro la buena noticia es que los problemas urgentes y crecientes de nuestro país han animado a más estadounidenses a votar lo lucrarse en política este compromiso es la mejor esperanza para restaurar a nuestro país es un llamamiento discordia la unidad Truan sigue empujando la inmigración titula Washington Posse en este discurso el post dice que trompa tenido que compartir poder y protagonismo con los demócratas a los que sigue azuzando detrás de él por encima de su hombro mirándolo la demócrata Nancy Pelosi delante de él un montón de mujeres vestidas de blanco esa foto de las mujeres de blanco muy destacada en Die Welt un gesto simbólico de defensa de sus derechos todas menos Melania

Voz 1727 36:46 no por cierto el movimiento mi tú que se topa con uno de los mandatarios latinoamericanos más respetados hasta ahora

Voz 0456 36:51 es lo que podemos leer en el New York Times Óscar Arias Sánchez Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica denunciado por una psiquiatra y activista antinuclear por haber abusado sexualmente de ella hace cuatro años bofetada Trump titula La Repubblica el Congreso le dice no a la retirada de Siria hay de Afganistán haber vencido al da es Tram pronuncia el discurso de la Unión ante un Congreso dividido titula el Times o denuncia investigaciones ridículas si partidistas

Voz 0931 37:15 es el titular de Le Mond sumen así el día

Voz 1727 37:18 volvemos a leer periódicos aquí en España con una historia tremenda la de ANAV Ana Isabel Cordón una mujer de San Fernando de Henares la Comunidad de Madrid que es gran dependiendo de su pesadilla comenzó hace once años cuando le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa el hospital en el que está ingresada la quiere mandar a casa en los próximos días a pesar de que todavía no tiene plaza en una residencia

Voz 0760 37:40 tiene paralizado Hilario Izquierdo el cuerpo no puede hablar no puede mantenerse erguida se atraganta con su propia saliva lleva meses esperando esa plaza siguen sin llamarle su marido no se puede hacer cargo él solo de ella dice no pudo mover moverla solo no tengo grúa no tengo aspiradora para evitar que se tragan de que quieren

Voz 1727 37:55 qué me la llevé a casa para ver cómo muere lo cuenta el país y también cuenta el país una de las dos noticias que tienen por protagonistas a a los alcaldes no ahora que estamos en vísperas de elecciones saber en Castellón el PP contrató a la trama Púnica para que le ayudara ser tertuliano al alcalde que es esto

Voz 0760 38:12 Alfonso Bataller alcalde de entre dos mil once y dos mil quince en Castellón quería según El País mejorar su imagen después de que le vinculan con la Gürtel recurrió la púnica iban a falsear facturas públicas para pagar a la trama para que intentarán meterlo en tertulias de la tele pero al final se destapó el pufo y el Ayuntamiento paralizó los pajes

Voz 1727 38:28 en este país donde hablamos tanto y parece que nos cuesta tanto hablar en el fondo pues segunda noticias sobre el alcalde el alcalde de una localidad escucha esto Jabois gallega endeudada por el crack inmobiliario que pide cumbre que este pequeño detalle no salga en la campaña

Voz 36 38:43 Nos nos vaya amargar la vida la cuarta la calidad

Voz 0760 38:45 Ligia es Miño según el diario junto es este independiente apoyado por el PP el les ha mandado una carta a los partidos de la oposición pidiéndoles que saquen de la agenda política el debate del pago de la deuda porque según él representa una carga negativa para la convivencia claro

Voz 0978 38:59 sitio ha dicho que al menos ha superado al que prohibió en un bando enfermar propone no había ya ya

Voz 36 39:04 como si para la campaña de las generales no hablamos no hablemos de Cataluña el paro unos pone muy crispados vamos a dejar este asunto aparte también

Voz 0760 39:18 no

Voz 0978 39:19 para terminar quédense con este titular en nuestra civilización depende igual del Software que del agua lo dicen El País el autor de una de las herramientas de programación más utilizadas del mundo es danés así que Jabois te dijo para tilo de pronunciar el nombre soy famoso como evoca la capacidad que el mundo entero se yo estoy mirando estoy mirando para Dani que es el hombre que mejor pronuncia los diarios saldríamos que haber dejado bueno hay un párrafo en esta entrevista que que me cansa lo de repetir con otras palabras nunca tan claramente como lo ha dicho él la gente cree que lo ha hecho todo por sí misma no necesitas un sistema en el que vivir tu educación tus profesores amigos qué nota Puñal en no creo tener las habilidades para vivir en una sociedad con la ley de la jungla no diré cuales hay ahora pero hay unas cuantas mi libro favorito no sé si lo sabemos insta meses el Gran Gatsby cuyas manera frases

Voz 9 40:19 mi padre siempre joder

Voz 0978 40:23 a ver a ver mi padre cuando era más joven y más vulnerable mi padre me dio un consejo al que no ha dejado de

Voz 0760 40:29 desde entonces cuando sientas deseos de Cristo

Voz 0978 40:31 Cara alguien piensa que no todo el mundo ha tenido las oportunidades que tú has tenido

Voz 1727 40:35 no hay más preguntas señoría

Voz 32 40:49 este verano pierde te con nosotros y ahorra ACEA hasta doscientos euros reserva ya tus vacaciones en las oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras vidas

Voz 38 41:01 tu negocio es único tu vehículo empresa también debería serlo velos los cuatro días pero yo profesional del trece al dieciséis de febrero encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos el stock y una financiación excepcional reserva tu cita empellón punto es

Voz 9 41:21 nuestra de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar la sed que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 41:38 buenos días un treinta y uno por ciento de las aplicaciones que nos descargando expiren unos permisos que no necesitan para las funciones que cumplen de hecho muchas no dan información clara de por qué recopilan no es la información personal para que Laws san es la conclusión de un estudio en el que ha colaborado la Agencia Española de Protección de Datos y por eso la Oficina de Seguridad del internauta aconseja evitar las apps que piden acceder a nuestra información social o personal

Voz 9 42:06 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario en la paga de lounge que te importa

Voz 25 42:37 hoy por hoy

Voz 2 42:40 ah bueno

Voz 1727 42:42 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 9 42:45 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas Messi está recuperado Leo pues lo más importante es que el jugador

Voz 0978 43:02 que está listo

Voz 1727 43:04 se despejó la incógnita Sampe Messi estará esta noche en el clásico y veremos si juega o no

Voz 1161 43:09 es la duda eso sí que dejó en el aire Valverde y que desvelarán entre ambos poco antes del partido novedades del Barça Adriá Albets buenos días

Voz 0017 43:15 qué tal buenos días el Barça recibe al Madrid con Leo Messi en la convocatoria iba a ser el propio jugador el que va a decidir a última hora si está para ser titular o es mejor empezar en el banquillo ayer entrenó con sus compañeros las sensaciones fueron buenas Joy veremos si puede estar en el once de Valverde en cambio de envíele sigue fuera de la convocatoria porque no está recuperado al cien por cien del esguince en el tobillo izquierdo y seguramente va a reaparecer el domingo en San Mamés tampoco está en la lista Files en lesionado esta noche jugará Ter Stegen y los descartados son Samper hito divo la convocatoria del Barça la forman diecinueve futbolistas con lo que Valverde tendrá que hacer un descarte

Voz 0760 43:49 Justo antes del partido espera el mejor once posible del Barça esta noche para enfrentarse al Madrid el Camp Nou presentará una muy buena entrada habrá mosaico justo antes

Voz 1161 43:59 partido y cómo llega el Madrid de Solari al segundo clásico de la temporada novedades Javier Herráez buenos días hola qué tal Sampe muy buenos días el Real Madrid que buscará un buen resultado en este encuentro de ida de la Copa del Rey ante el Barça en el Camp Nou un encuentro que puede marcar un antes y un después en esta temporada el Real Madrid está levantando cabeza tanto en Champions con el vallas Bremen ocurre dentro de una semana como el Liga ocho precisamente del equipo blaugrana para este partido tiene a todos Solari a su disposición parece que Bale está en el banquillo en el inicio el equipo blanco saldrá con Lucas Vázquez Benzema Vinicius en el ataque la portería eso sí para Keylor Navas y el centro del campo con Casemiro Kroos y Modric aunque opciones tiene también el jugador de la cantera Llorente Marcos Llorente que está haciendo una buena

Voz 1275 44:40 año será desde las nueve de la noche en el Camp Nou primer partido

Voz 1161 44:43 de semifinales de ida en la Copa del Rey a las ocho menos veinte en Carrusel arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz mañana la segunda semifinal partido de ida también Betis Valencia en el Villamarín el estallido de la final y con Jesús en el Betis ayer ha presentado oficialmente lleva mucho tiempo sin jugar de continuo pero quiere despejar los temores que pueda tener la afición

Voz 39 44:58 con todo físicamente estoy bien yo estoy entrenando bastante desde que empezó la temporada en el PSG yo estoy entrenando con el equipo todos los entrenamiento desde que llegó aquí de primer día puesto Antena mucha gente dice que si el peso que sino el PSOE tuvo una lesión de rodilla donde me tuve que me tuvo que pone fuerte de piernas para proteger mi rodilla por tres Serbia en las piernas entonces es lo que tengo músculo negras

Voz 1161 45:17 además en el larguero estuvo el ministro de Deporte Cultura dijo don José Guirao para explicar de la que puede ser la próxima Ley del Deporte que ya ha nacido referida como la ley antitabaco el rechaza el término y lo explica

Voz 40 45:27 el problema es que detrás del patrocinios se ocultan otras cosas al padre

Voz 9 45:32 cine al cien por cien lo que no creo

Voz 40 45:34 hemos es que haya nadie no es un problema de Tebas que tenga el monopolio de todos los derechos de imagen del deporte de los deportistas españoles

Voz 1161 45:43 en fútbol sala la selección española perdió ayer su imbatibilidad en casa después de noventa y siete partidos consecutivos desde dos mil cinco ayer España uno Brasil tres y en baloncesto jornada seis de el Top dieciséis en la Eurocup a las cinco de la tarde

Voz 0978 45:54 a las nueve menos cuarto valencianismo os ayer

Voz 1161 45:56 el Unicaja

Voz 9 45:57 Bush cal y tal no más que Endesa dando ahora con más renta no compras todo lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota si cada cuatro años lo cambias y conduces la última oferta Volkswagen renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 0760 46:17 muestra prima regresado para reinar

Voz 9 46:20 la María Reina de Escocia es la historia perfecta para nuestros tiempos que ponga mi hermana monacal pues tienen cautivadora Hoyos Little dos nominaciones a los Oscar si decidís notaron Nuestra hermana María Reina de Escocia

Voz 0760 46:36 ocho de febrero en cines hola soy actor yo yo os quiero hablar de los neumáticos euros reparo para mí son de total confianza encuentra los en tu taller euros remarcar Service más cercano de los cuarenta y nueve euros neumático con seguro incluido que bueno durabilidad seguridad ahorro informa ten euro reparar punto a subirnos al tren del anotó