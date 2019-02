Hoy por Hoy (06/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

buenos días hace mal el Gobierno jugando a la ambigüedad sobre sus gestiones para intentar resolver la crisis constitucional en Cataluña no hubo manera de aclarar ayer qué funciones exactas tendrá el relator coordinador o como llamen a la figura que acepta ahora para el diálogo con la Generalitat ni en qué ámbitos va a actuar en la mesa catalana de partidos que ya existe sin otra nueva o en las negociaciones Gobierno Generalitat el Gobierno central pretendía despachar esta bomba política así con un anuncio casual en la tele por la mañana y una confirmación en los pasillos del Senado por la tarde pretendía además en el colmo de las pretensiones que no se relacione este gesto justo ahora con su necesidad del voto independentista para aprobar el presupuesto la oposición salió en tromba a acusar al Gobierno de humillar se y aceptar la condición independentista de una mediación para aguantar en La Moncloa y Quim Torra necesitado de cualquier oxígeno aprovechó el que le lanzaba el Gobierno para elevar la apuesta difundió inmediatamente el documento que entregó en diciembre Sánchez y donde figura la exigencia de un mediador internacional el documento del que no teníamos noticiable dijimos hace un año muchas veces que las instituciones españolas aguantaría una crisis como la catalana instituciones que no han necesitado de ningún aval democrático ajeno a ellas así que lo primero y urgente hoy es aclarar esta situación buscar los datos precisos y evitar la confusión porque hay mucha mucha peligrosa son esta mañana pretendemos convertir hoy por hoy en una gran plaza pública donde vamos a escucharlos a todos a las nueve estará aquí quién tiene todos los datos la vicepresidenta Carmen Calvo Isabel hemos también como lo ve el vicepresidente catalán Pere Aragonés porque va a estar en la sede en Cataluña pero también sé que haremos la opinión de toda la oposición de Arrimadas García Egea de la socia preferente de Irene Montero

Pepa Bueno

ha habido ya esta madrugada buscar clientes anoche desconvocaron la huelga después de dieciséis días en ningún logro hablaremos en unos minutos con uno de los portavoces el sector y estaremos también en Estados Unidos

Voz 6 02:46 dinares

pero el llevaron a cabo

a buena parte de los congresistas republicanos y demócratas se ha puesto en pie esta madrugada cuando trampa criticado a Maduro en el debate sobre el estado de la Unión

ha sido una de las pocas cosas del discurso del presidente que ha puesto de acuerdo a prácticamente toda la Cámara discurso por cierto plagado de datos falsos Aimar

sí trampa fardar de haber creado cuatrocientos mil puestos de trabajo más de los que realmente sean creado desde que llegó el a la Casa Blanca ha inventado índices de violencia en determinadas ciudades para cargar contra la inmigración

ya anunciado que se va a volver a reunir con Kim Jon Un dentro de tres semanas en Vietnam

donde no hubo error fue en la partida de la memoria histórica quince millones de euros destinados a que ustedes desee entierren unos huesos

la dirección nacional del PP no ha dicho nada todavía sobre estas palabras de su senadora Ester Muñoz

ella insistió después en que hablaba de Franco no de las fosas comunes y cunetas

si de lo que tampoco dice nada el PP es de las novedades que vamos conociendo sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid

lo último es que según la Guardia Civil usaron dinero público para pagar un acto de Nuevas Generaciones y en ese acto supuestamente ilegal del PP de Madrid casado Pablo Casado llegó a decir que el PP de Madrid era un eje

lo para el resto de España Venecia cobrará a los turistas por entrar en la ciudad

este mayo unos tres euros por persona a partir del año que viene

para diez no afectará a los clientes que tengan razón

más de hotel porque ya pagan una tasa pero sí a los visitantes de un día como los que viajan en crucero

Valverde incluyó a Messi en la lista y estará esta noche en la eliminatoria de Copa contra el Madrid Sampe

al menos como poco en el banquillo superada la contractura que se produjo el golpe sufrido el pasado sábado ante el Valencia está en la lista hay entre el argentino y el técnico dar decidirán Se inicia el partido como titular o lo hace desde el banco entra Messi pero no desveló lesionados a parte de los no convocados han perito de voy en el Real Madrid vacía da a la enfermería tras la recuperación de Vallejo Solari cuenta con toda la plantilla tendrá que hacer tres descartes antes del silbido inicial de Mateu Lahoz a partir de las nueve de la noche en el Camp

novedades respecto las dos últimas mañanas niebla que van apareciendo en algunos Llanos interior especialmente en la cuenca del Ebro aguantarán hasta el medio día después acabará haciendo sol de sol tendremos en todo el país

la mayor parte de la jornada algunas nubes en Galicia

apenas dejarán algún chubasco aislado en el resto lo que provocará el sol es que pasemos del frío actual a una tarde con ambiente suave máximas en la mayor parte de poblaciones de catorce a dieciocho grados pero en muchos puntos de Canarias y también del sur del Mediterráneo máximas de más de veinte

Voz 1727 06:12 bueno las ocho y seis las siete y seis en Canarias el Gobierno catalán han empezado a difundir y que ya ha hecho llegar a la Moncloa algunos nombres las opciones que proponen para ejercer ese papel de relator neutral del Gobierno central está dispuesto a introducir en una futura hipotética mesa de partidos catalanes mesa que debería debatir allí en Cataluña una salida a la crisis política en esa comunidad pero que no sustituiría en ningún caso a las negociaciones institucionales entre el Gobierno de España en la Generalitat Inma Carretero buenos días hola Pepa buenos Dead La Moncloa insiste en que mediación ninguna pero acepta que haya quien coordine las conversaciones entre los partidos catalanes y vaya dejando constancia de aquello en lo que hay acuerdo en lo que no

Voz 0806 06:56 así es el Gobierno había rechazado esta mediación en las reuniones que ha venido manteniendo Carmen Calvo campera aragonés y de hecho la semana pasada situaban esas negociaciones en un punto ciego y ayer sólo unas horas después de que Esquerra

Voz 1727 07:09 explican a registrara su enmienda a los presos

Voz 0806 07:11 puestos hicieron este movimiento por el que acceden a que una persona ajena a la negociación elegida de común acuerdo coordine la reunión entre partidos y facilite los trabajos Carmen Calvo negó que sea un mediador hilo bautizó como un relator

Voz 11 07:26 la figura pues nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco ayudar en lo que hace un relator por ejemplo en un congreso no no hace falta mediadores

Voz 0806 07:37 hubo bastante confusión ayer Pepa sobre qué ámbito e iba a tener está en el que se va a producir esta mesa de partidos porque realmente la vicepresidenta dio a entender que era una mesa de partidos de carácter estatal pero luego la Moncloa claro por la noche en un comunicado a qué se refieren a una mesa de partidos abierta en el ámbito catalán es decir a la que ya existe así que realmente la única novedad que ofrece al independentismo sería la incorporación de ese coordinador relató facilitador que son todas las palabras que utilizan para definir

Voz 1727 08:05 el puente de mando del independentismo que da por buena esa reformulación a la baja que ha hecho el Gobierno de la figura del mediador que exigían ellos pero cuando parte de los independentistas de empezaban a asumir en privado que este gesto bien valía una retirada de las enmiendas a la totalidad y la tramitación de los presupuestos la Generalitat decidió subir más el listón Joan Bofill bon

Voz 1389 08:28 bon día Pepa publicó la lista de

Voz 1727 08:30 veintiuno peticiones que le planteó Torras Sánchez en su reunión del mes de diciembre incluida la mediación internacional la autodeterminación de Cataluña que salgo fuera de cualquier debate para el Gobierno

Voz 0931 08:42 citó representó ayer esos puntos tras convocar en el Parlament a todos los grupos por segunda vez esa mesa de diálogo entre partidos catalanes en la que no estuvieron por cierto nivel ni ciudadanos ni la CUP para el Gobierno y en consecuencia los partidos independentistas esta figura de relator es un paso importante lo decía

Voz 1510 08:57 si hay buena voluntad la una ciudad

Voz 11 09:00 cura de testimonia una figura notarial una persona que que que sean facilitador de que estas reuniones sean útiles a tiene

Voz 0931 09:09 existir algunas fuentes independentistas aseguran a la SER que se va por el buen camino pero ahora bien es más conocido que el bloque independentista es un bloque con fracturas en todas direcciones unos lo ven bien un inicio en la buena dirección otros creen que es simplemente humo a un anuncio muy poco concreto y recuerdan que también entre sus condiciones para facilitar la tramitación de los Presupuestos está la situación de los presos preventivos o hablar sobre

Voz 1727 09:31 autodeterminación bueno de todas las aristas de todas las las dudas de la mucha confusión que hay en torno a este asunto vamos a hablar como les hemos contado a partir de las nueve las ocho en Canarias con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo también escucharemos a la oposición Isabel Villar que de momento habla de humillación y traición si en un comunicado el PP acusa al Gobierno de ceder al chantaje de los independentistas y asegura que anunciar un relator a pocos días de que empiece el juicio al pluses implica una puñalada por la espalda a la justicia Ignacio Cosidó es portavoz en el Senado permítame que se lo digan señora vicepresidenta con dolor

Voz 12 10:03 pero eso significa traicionar a España

Voz 1727 10:05 en Twitter Albert Rivera también habla de una cesión a los separatistas dice y asegura que introducir la figura de un relator Se trata de una humillación a España Podemos de momento guarda silencio Joan Isabel Villar Inma gracias a todos los logros hasta luego y en las últimas horas Aimar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha publicado un comunicado durísimo defendiendo a los jueces catalanes después de que el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira pusiera ayer en duda la imparcialidad con la que se juzga haría a la ex cúpula de los Mossos si el caso se remite a Barcelona

Voz 0027 10:36 sí aunque el fiscal después lo intentó matizar diciendo que se refería otra cosa el Tribunal Superior de Catalunya dice en su comunicado que es un ataque muy grave sin justificación al poder judicial en su conjunto y el propio sistema constitucional una gravísima irresponsabilidad un insólito y muy preocupante juicio de intenciones carente del mínimo sentido normativo y fáctico concluye el Ministerio Fiscal

Voz 9 10:56 no puede ser a la demagogia a la banalidad o a la ofensa para defensa de los

Voz 0027 11:01 intereses públicos que representa

Voz 15 12:20 estás jodido ahora sales un poco más jodido no sino pero diga aún muchísimo porque quema que todo se pero es uno monte que deja de ingresar es bastante complicado tocaba trabajar si así

Voz 1727 12:35 se llama Jorge esta asista en Madrid de madrugada no ha contado así esta madrugada mientras conducía por la capital con la luz verde puesta cómo ha vivido en la desconvocatoria de la huelga dieciséis días de huelga que terminan sin que el Gobierno regional de Madrid haya limitado la actividad de los Uber o Fay y la certeza de que la comunidad no iba a ceder llevó al cincuenta y tres por ciento de los taxistas a votar ayer el fin de esa huelga Nacho Castillo buenos días

Voz 16 13:01 hola buenos días a todos es portavoz de la plataforma Caracol cómo están los ánimos

Voz 17 13:06 bueno yo entiendo

Voz 18 13:09 por qué hay gente que se lo han tomado un poco como una derrota aquí en Madrid no yo entiendo que a nivel nacional se ha conseguido que tanto en Barcelona como como Valencia hayan vale Hades y regularse en la contratación queda lo que lo que pedía taxi he aquí en Madrid bueno aunque no se ha conseguido a lo que se pretendía obviamente

Voz 17 13:36 y y sin querer

Voz 18 13:39 lo que de cara por un lado al que mucho los taxistas se quitasen la venda de los ojos si el PP principalmente por el PP Vox y Ciudadanos Ayaan hayan puesto las cartas sobre la mesa han dicho cuál es realmente son sus intenciones respecto altas y que él liberalizar

Voz 1727 14:01 calcularon mal sus fuerzas en Madrid calcularon mal las fuerzas al plantear la huelga

Voz 18 14:07 lo vamos a ver yo yo era consciente desde el principio de que aquí en iba a ser muy difícil porque además entre otras cosas que el presidente de Garrido políticamente está muerto de estaba de vuelta entonces tampoco digamos que no perdía no tenía presionarles Él era muy complicado pero es que había que intentarlo además estaba haciendo en toda España ahi tenemos que intentarlo

Voz 1727 14:33 el Nacho Nacho Castillo si el el futuro del taxi pasa por exigir que es el límite cualquier competencia que les surja esta que hay ahora y cualquier otra pasado mañana

Voz 18 14:43 no no no por supuesto había no nosotros lo hemos un problema de competencia de la competencia

Voz 0793 14:47 buena imagen mejoras de hecho yo mismo

Voz 18 14:49 reconozco que me han hecho mejorar la competencia pero tenemos que tener una competencia leal en en España aquí tenemos una ley que dice que no es que el sector del taxi el TC tienen que estar perfectamente diferenciados que ocurre que cuando se redactó esta ley no existían estas aplicaciones eh que tan ahora a la súbita es tengo una inmediatez que es la única y exclusivamente del taxi porque según esta misma ley la VI tercer la vuelta ese tiene que ser contratada es lo que había que aclarar es qué es la contratación habría que hablar en este término y en lo que eso estaba pidiendo a las comunidades bien otras en otras ya han dado paso al frente Jean han definido qué es la contratación pero Madrid pues parece ser que ha tomado una decisión política precisamente por llevarle la contraria a la ha a Cataluña Hay ya ha dicho que que no

Voz 1727 15:43 si uno una última cosa una última cosa los taxistas de Barcelona precisamente van a instalar un sistema para que el usuario que reserva un taxi sepa cuánto le va a costar la carrera antes de iniciarla en Madrid se lo plantean

Voz 18 15:55 no no aquí es que está planteado en teoría estábamos aquel no no lo no lo implante la Comunidad de Madrid está a punto de salir pero no en la Comunidad de Madrid pues sí también eso de las trabajen opone por evidentemente yo soy muy proclive a ello al ciudadano accidente lo que más le gusta es respetar esas aplicaciones es precisamente el tener conocimiento exactamente de lo que le va a costar aquí en teoría estamos a la espera de que nos lo apruebe la Comunidad de Madrid

Voz 1727 16:25 Nacho Castillo portavoz de la plataforma Caracol suerte gracias por estar en la selva

Voz 18 16:30 ya

Voz 19 16:31 gracias al buen día

Voz 0978 16:34 Pepa Bueno

Voz 1727 16:36 Donald Trump ha pronunciado esta madrugada su primer discurso del estado de la Unión desde que los demócratas ganaron la Cámara de Representantes intentado apelar a la unidad política para rebajar la tensión que ha marcado toda su presidencia muchas apelaciones a la unidad pero sin renunciar ni al muro ni un tono durísimo contra la inmigración corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 16:57 buenos días el presidente ha intentado buscar la unidad ante un Congreso de mayoría demócrata con temas como la inversión en infraestructuras la reforma de la justicia criminal y la lucha contra las drogas Donald Trump ha pedido a los demócratas que acaben con las políticas de la venganza y la resistencia y ha advertido de que las estúpidas guerras políticas así las ridículas investigaciones partidistas pueden perjudicar el milagro económico que está bebiendo Estados Unidos Trump ha pedido un acuerdo en los presupuestos antes del día quince que incluya la financiación para construir el muro ante la amenaza que según él se vive en la frontera sur un muro que asegura será construir con qué fondos porque no mencionado una posible declaración de emergencia republicanos se oponen trampa destacado el récord de mujeres congresista que iban vestidas de blanco para conmemorar el acceso al voto femenino también ha anunciado que Serrano

Voz 0806 17:52 irá con Kim Jon un en Vietnam el veintisiete y el veintiocho de febrero ya ha hablado de la apoyo de la Casa Blanca Juan Why do como presidente interino de Venezuela alertando contra los gobiernos socialistas y contra quién

Voz 1 18:03 les quieren traer el socialismo EEUU la réplica Celaá dado por primera vez una mujer afroamericana ha destacado el papel de la inmigración en Estados Unidos ha denunciado el racismo institucional y le ha pedido al presidente que reconozca la diversidad de este país pues ni la guerra ni la diversidad ni el hambre

Voz 1727 18:23 la amenaza más grande que tiene en estos momentos la humanidad es la enseñanza ideología de género esto dice al menos el arzobispo de Valencia Antonio Cañizares y tú Manuel Jabois querías hablar de esto esta mañana a ver por qué

Voz 1389 18:36 bueno porque la humanidad así como concepto siempre me han interesado bastante no y una de las cuentas

Voz 1727 18:42 en general el gemelo era forzó Irma loco

Voz 1389 18:44 cree y una de las cuentas pendientes además que tengo en la vida ya no están quedando pocas es que alguien me explique concretamente qué es la ideología de género porque algo que no se termina de explicar genera tanto odio pues sus una expresión que no paro de escuchar y de leer a gente que odia bastante lo cual en religioso es bastante dramático cómo es bastante dramático que un obispo habla hablé de la amenaza más grande de la humanidad es decir mil diablo gente que hace exorcismos considera que el demonio pasa a un segundo plano Si se mete en medio el feminismo

Voz 1727 19:18 ya en la que los obliga abandonar la zona de confort

Voz 1389 19:25 pero una última duda inquietante ya que me has matado si tú tienes

Voz 20 19:31 están claras la amenaza más grande de la humanidad

Voz 1389 19:33 supongo que esa horas cuál es la segunda de la segunda nunca se habla no sé si de la ideología de género es la más grande a lo mejor en qué lugar estamos situando por ejemplo es un decir la pederastia donde la tenemos en la tercera o la cuarta posición como amenaza zona UEFA yo echo de menos esa contundencia ahí esa condena delitos que no sé en qué consisten en delitos que si me hago una idea de lo que de lo que son

Voz 1727 19:57 te vas a condenar hasta mañana si veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días cuatro grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía hasta ahora mañana fría en algunos puntos con valores negativos pero a medio día subirán las temperaturas hasta los dieciséis incluso los diecisiete grados mucho sol pocas nubes este miércoles a las diez de la mañana se retomó la Audiencia Provincial el juicio por el espionaje político en la Comunidad de Madrid tercera jornada hoy ya empiezan a declarar los seis acusados de los presuntos seguimientos ordenados por el Gobierno de Aguirre a políticos del PP declaran tres guardias civiles un funcionario dos agentes de la Policía Nacional entre ellos Sergio Gamón ex director general de Seguridad con Francisco Granados en la Consejería de Interior la defensa de los acusados ha insistido estos días en que todo fue un montaje político y mediático Alfonso Ojea

Voz 0089 20:54 esa es una de las estrategias de la defensa algo excesiva si tenemos en cuenta que la Fiscalía pide la absolución hubo un montaje entre los políticos de todo tipo y los medios de comunicación para acallar el caso Gurtel una realidad que sólo existe en la cabeza de esos letrados porque la red de corrupción de Paco Correa está en la cárcel ya en todo caso Ramón González letrado de dos de los acusados señala que se trata de simples trabajadores

Voz 21 21:17 su torre intentaremos que sean vulneran nuestros derechos porque procesalmente ha sido un absoluto desastre todo el tema de la instrucción porque son los han obviado pruebas fundamentalista y más para aprobar realmente los responsables políticos de todo este entramado en todo caso reiterar que mis defendidos son unos humildes trabajadores que se han visto inmersos en una guerra entre políticos del PP entre oyente

Voz 0089 21:43 hoy se inician los interrogatorios a los seis acusados

Voz 1275 21:49 y los taxis han levantado la huelga vuelven a circular por las calles de Madrid tocados pero no hundidos los dieciséis días de paro total no han servido para nada no han conseguido ninguna de sus reivindicaciones pero no piensan rendirse Nacho Castillo de la plataforma Caracol taxi hace unos minutos aquí en la SER ha reconocido que el presidente Ángel Garrido ha sido un muro

Voz 0978 22:09 el presidente barrido

Voz 18 22:11 la mente está muerto estaba de vuelta entonces tampoco digamos que no perdía obtenía el presionarles Él era muy complicado pero que había que intentarlo además estamos haciendo en toda España ahi tenemos que intentarlo

Voz 1275 22:25 los taxistas rechazan de plano la última oferta de la Comunidad que como ya avanzamos pasará únicamente por regular su sector Hinault el de la súbete el Gobierno madrileño les ofrece habrá turnos de veinticuatro horas vehículos con capacidad para nueve personas Carmena rechaza las condiciones de Izquierda Unida no Rey tirará la Operación Chamartín y los partidos de la izquierda se acercan al veintiséis EM más divididos que nunca titulares con Virginia

Voz 24 22:49 ambas formaciones consideran que las negociaciones están rotas por lo que no concurrirán juntas a las elecciones Carmen señalaba ayer que no es necesario pactar antes de los comicios

Voz 0978 22:57 de llegar a acuerdos postelectorales los trabajadores tiempo

Voz 1275 23:00 la les interinos de la Comunidad de Madrid se concentran mañana ante la Asamblea para exigir un concurso de méritos que les permita acceder a sus puestos de una manera justa mañana se vota la toma en consideración de la ley que afecta a cincuenta mil trabajadores las asociaciones vecinales y la red de ONGs de Madrid lanzan hoy

Voz 24 23:14 comunicado para mostrar su preocupación por los nuevos discursos políticos xenófobos animan a la sociedad a tejer estrategias comunes contra esas políticas que amenazan con alcanzar las instituciones Joyce si Valdesquí aún

Voz 1275 23:24 la temporada tras las últimas nevadas con trece kilómetros esquiables en los próximos días podría estar operativa la totalidad de la estación que da empleo a casi un centenar de trabajadores

Voz 12 23:38 hoy por hoy

Voz 1161 23:40 con el segundo clásico de la temporada esta noche ida de semifinales de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días desde las nueve en el Camp Nou Barça Real Madrid Solari podrá contar con todos sus jugadores incluido el central Vallejo ya recuperado tendrá que hacer tres descartes antes de que comience el partido el argentino recela de cómo se han distribuido las fechas y horarios de los partidos ligueros de uno y otro en relación a estos dos encuentros de Copa

Voz 0789 24:01 cuanto menos es curioso pero nosotros no confecciona

Voz 26 24:04 Nos el calendario y es son cuestiones que debe responder quién lo confecciona te caso es la ligas otros extremo que ir tenemos que jugar si tenemos que dar nuestra mejor versión

Voz 1161 24:12 arbitrará el partido con Carrusel desde las ocho menos veinte de la tarde el colegiado valenciano Mateu Lahoz en baloncesto el Fuenlabrada se despide hoy de la Champions FIBA recibe en casa desde las ocho y media lid cabe lituanos sin nada en juego y en fútbol sala España perdió ayer en Madrid uno tres en el amistoso con Brasil poniendo fin a una imbatibilidad en casa de noventa y siete partidos consecutivos

Voz 1727 30:18 en media hora estará en Hoy por hoy la vicepresidenta Carmen Calvo que fue quien confirmó ayer la disposición del Gobierno a aceptar un relator en una futura mesa de partidos catalanes

Voz 0027 30:28 una figura de relator neutral que coordine y que vaya dejando constancia de lo que se habla en esa mesa hay de lo que se acuerde de lo que no frente a las críticas de PP y Ciudadanos La Moncloa insiste en que no está aceptando ninguna mediación y que no es tampoco una claudicación entre los independentistas frente a las voces que especulaban con que pudiera ser el PNV quién ejerciera ese papel hemos preguntado los nacionalistas vascos hace unos minutos nos dicen que no han tenido ninguna solicitud de ese tipo que no van a pronunciarse sobre hipótesis fuentes de Lehendakaritza Nos dicen esto toda medida que ayude a avanzar será positiva siempre que las dos partes lo acepten pero desconocemos si es acordado no Ike funciones tendría

Voz 1727 31:03 en Venezuela hoy se va a producir la entrada o el intento de entrada de la ayuda humanitaria desde Colombia en las próximas horas sabremos por tanto qué grado de resistencia ponen los militares se abren paso a esos convoys con alimentos y medicinas o los bloquean en la frontera como ordena Maduro este acaba de dar el primer paso para disolver el Parlamento reconocido por la comunidad internacional que es el que lidera Why do Ana Button buenos días

Voz 1161 31:26 buenos días la Asamblea Constituyente que es un órgano creado por el chavismo cuando perdió el control de la Asamblea Nacional ha puesto en marcha esta madrugada una comisión para adelantar las elecciones legislativas un año Diosdado Cabello es su presidente

Voz 36 31:38 creo que una informe complacer las peticiones de la oposición a unas elecciones a la Asamblea Nacional es la única pues que no ha sido legitimada ante la va hacer

Voz 1161 31:48 por eso decía pero eso no es lo que pide la oposición pide que se hagan elecciones presidenciales mientras Juan Aído ha designado a representantes de Venezuela en los países que la han reconocido como presidente en España ha nombrado al opositor Antonio de Carrie pero el embajador de Venezuela en nuestro país Mariví sea decía en Hora Veinticinco que no reconoce su legitimidad

Voz 37 32:07 yo no sé si eso el señor ha designado a alguien en la playa traigan tengan una rotonda no que admiro más designado por Twitter Mi presidente se autoproclamó en una plaza

Voz 1161 32:17 el ministro de Exteriores español ha dicho que no sabe nada de ese nombramiento Josep Borrell respondía así a las preguntas de los periodistas en los pasillos del Senado nuestro barrio

Voz 38 32:27 lo ha anunciado públicamente es decir como han salido a la plaza de la dicho como ha salido realmente complicado usted no tiene conocimiento por lo tanto no me quedé yo no tengo conocimiento que sé no lo sé

Voz 1161 32:40 esto es lo que decía decía que cuando tenga conocimiento de esa noticia la comentara

Voz 39 32:46 ha dedicado las tarde este hizo cuál es esta la hemos visto los locos las versiones

Voz 0978 32:51 a finales de pasada Geneto reales dedicado

Voz 8 32:54 todas las familias que tienen un poco de Fame lento

Voz 40 32:57 ahora y hasta el tres de marzo con Family nos descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en Caixabank punto es

Voz 1727 33:05 Saban

Voz 10 33:11 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos la figura de un relator como puente entre el Gobierno y la

Voz 0789 33:18 Generalitat es confusa es innecesaria y peligrosa es un patinazo de Sánchez que se muestra con boxeador sonado agarrado las cuerdas para no

Voz 42 33:27 es para empezar Cadí mayor demuestra

Voz 0789 33:29 acción de desconfianza que buscar a alguien que inspire confianza sólo para convocar y tomar nota de lo que se diga porque a eso sabrá delimitar según aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo entonces quién podría ser ese relator un notario con experiencia para dar fe un amanuense para pasar limpio con buena letra cuanto se diga imagino que para Torra el ideal sería el representante de una organización internacional para abrir conversaciones en Ginebra el diario digital voz populi dice que podría ser alguien del PNV confuso muy confuso y más aún si el trabajo de dicho relator a detener por escenario una mesa de partidos que mesa cuantos partidos cuales cuando innecesario decimos además porque no tiene España experiencia estructura institucional y capacidad política para abordar un litigio interno como este sin carabina sin ángeles de la guarda entonces India los animamos a reformar la Constitución que tendremos hacer recurrir a la ONU tan desesperado está el presidente no resultaría más limpio y más conveniente como decía ayer José Antonio Zarzalejos resistir unos meses sin presupuestos convocar elecciones después de haber demostrado sus propósitos sociales sin tener que agarrarse como un menesterosos a los faldones del independentismo por último si bien no menos importante al aceptar esta figura un relató un testigo un mediador lo que sea Sánchez consagra de facto la bilateralidad España Cataluña me parece un gol de Torra por toda la escuadra

Voz 12 34:59 qué tal te ofende

Voz 42 35:01 me inventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de beber agua IBI favorito corrido este permisos de polvo

Voz 8 35:08 sí los quedarse en casa no es el plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos estar bien claras

Voz 9 35:20 a no elegir azules vajillas color blanco porque querías que transmitiera pureza hay paz cada vez que paso meter un tenedor manchado de tomate frito no lo elegiste porque la cero era más caro admite los prefieres el acero por eso ahora los lavavajillas voz de acero cuestan lo mismo que los blancos entren Tien veintiuno punto es o hacer que tu tienda Tien veintiuno más cercana

Voz 0978 35:39 dos innovación para tu vida el buenos días tengo una nueva definición del verbo descuidar te es que pues la tuve clara cuando pensé en la renovación de seguros mira arte es tienes algún

Voz 0789 35:54 o el que paga de más pero no te preocupes tengo la solución mutuo arte que es Venezuela mucho y tener lo mismo pero por menos dinerito lleva cualquiera tu seguros a la mutua que te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mutuo apuntó es amor Mutu AT Hoy por hoy

Voz 1727 36:17 a las ocho y treinta y seis y treinta y seis en Canarias con Joaquín Estefanía junto a la directora del país buenos días

Voz 1389 36:24 hola buenos días Lola García directora adjunta de la vanguardia

Voz 1727 36:26 el día Teodoro León Gross periodista profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga buenos días peón qué tal

Voz 0978 36:32 buenos días Joaquín Estefanía el relator que te parece

Voz 1389 36:36 pues me parece un Goofy un salto un falso culpable es decir yo creo que lo importante de lo que está ocurriendo es que el martes empieza el juicio el martes se tiene que votar las enmiendas a la totalidad del presupuesto eso lo importante claro lo que ocurre es que ayer se produjo una secuencia muy muy muy preocupante no en primer lugar Se conoce las la enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Esquerra Republicana la posible enmienda a totalidad que se presentará el viernes del del PDK no en segundo lugar se hace pública figura esta el relator que nadie sabe que empieza llamándose mediador luego pasa a ser notario luego pasa a ser relator etcétera etcétera En tercer lugar se hace pública en las las veintiún condiciones que puso Torra al presidente Sánchez cuando se vieron la última vez entre las cuales una de las una de las mismas es la mediación internacional no es ese yo creo que hay que ver esto en ese contexto no es decir luego ya veremos hoy precisamente como está aquí la vicepresidenta ibas a hablar con otra gente entenderemos que qué es eso eso de que es eso del relator qué funciones tiene si es una persona que puede hablar a mi me parece eso central es decir si va a ser una persona que puede hacer declaraciones que puede expresar sus puntos de vista etcétera etcétera no sabemos nada de eso

Voz 1727 37:52 desde luego la gestión desde el punto de vista de la comunicación de todo este asunto ha sido tremendo Lola García tú cómo lo ves

Voz 20 37:58 bueno pues esto es un una cuestión que se viene dilucidando ya desde hace desde no bien

Voz 43 38:03 hombre cuando

Voz 20 38:06 Bush de Mon puso como condición para apoyar los presupuestos que hubiera un mediador internacional que era lo que él inicialmente quería un mediador internacional de una mesa bilateral entre el entre Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat para hablar de posibles soluciones al conflicto catalán entra entre las que ella es el desde luego incluye el referéndum a partir de ahí fue rebajando planteamientos el mediador internacional acabó convirtiéndose bueno pues en un mediador que podía ser pues se España o podía ser catalán podía Hervás confín incluso por debajo había algún nombre

Voz 43 38:43 y de algún de algún vasco

Voz 44 38:46 E Ig eh que finalmente in extremis in extremis

Voz 20 38:51 yo creo que para pues para intentar hacer un último intento de aprobar el presupuesto se ha sacado pues un poco en en la historia de del relator no sabemos el relator ni siquiera de qué tipo de negociación porque unos hablan de una mesa de partidos en Cataluña pero visto no

Voz 1727 39:06 José impago a Barreda podemos acabar

Voz 20 39:08 miedo a un relator de una reunión es que no sabemos entre qué personas son no es bastante esperpéntico pero que no me parece tan en la oigo sobre todo cuando explicaba aisló de lo de la humillación lo de la traición lo de en fin Si Si para abrir un diálogo la condiciones poner a un a un notario en fin me parece pues me parece una condición bastante fácil de de de articular no me parece ninguna humillación es que esos términos de humillación y traición son precisamente bastante contaminados de lenguaje independentista

Voz 1926 39:46 bueno estoy de acuerdo en que la retórica puede resultar un tanto inflamada no digo la humillación o en la traición pero en cualquier caso a mí me parece un enorme error lo que sucedió ayer tanto en la forma de escenificar lo como como en la línea que se están adoptando no una de las obsesiones en el entre los independentista ha sido buscar un mediador un observador un negociador bueno llámalo X en cualquier caso es un caballito de Troya conceptual no en fin yo hubiera firmado de punta a cabo el texto de de Iñaki no la sensación de desesperación que transmite el Gobierno cuando acepta algo que que en definitiva compra los argumentos de del del independentismo no decía Ángels Barceló me parece anoche que era un gol de Eto'o reportó a la escuadra y en fin yo yo estoy de acuerdo porque los intentos independentistas han tenido dos objetivos claros en todo momento introducir la desconfianza en la democracia española es algo que ellos han mantenido insistentemente y además han contribuido a erosionar el prestigio de la propia democracia española que no obstante sigue apareciendo como democracia plena en los rankings internacionales Il hubo buscar una bilateralidad con la máxima internacionalización posible y por tanto es una línea roja porque evidentemente estaban buscando moverse más

Voz 12 40:54 más allá de de esa de esa digamos

Voz 1926 40:58 más allá de de del tratamiento interno no yo estoy de acuerdo Ignacio Molina en un estupendo ensayo dentro en el libro Anatomía del proceso el hablaba de la internacionalización decía que una de las claves absolutamente determinantes de que se hubiera podido fracasar en buena medida algo que en fin considerando cerrados puede ser exagerado pero en buena medida el fracaso interior del proceso tenía que ver con el fracaso exterior yo creo que el Gobierno se equivoca profundamente insisto al margen de la escenificación Joaquín decía que la secuencia de ayer fue lamentable el lunes Esquerra la la enmienda el martes Iceta habla del notario Carmen Calvo en la sobremesa del coordinador Moncloa los ojos

Voz 1727 41:38 veo fácil es que hay mucho tengo lo que hablar Inés Arrimadas buenos días

Voz 16 41:42 hola buenos días qué tal saludamos a la jefa de la oposición en català

Voz 1727 41:45 niña líder el portavoz de Ciudadanos su partido sostiene que la figura del relator un notario o como quiera que se llame notario les llama exaltar harta di por ejemplo es una humillación a España porque

Voz 0793 41:58 es que no es sólo una humillación a España que no es por supuesto es una vergüenza que muestra la desesperación de Sacchi es prestarse Moncloa es que es una humillación para la mayoría social de los catalanes los que estamos aquí dando la cara por la democracia en este país y los que estamos aquí dando la cara ante abusos reiterados del nacionalismo tenemos que tragar como Sánchez ve que hablar con todas hablar con Cataluña primer error esto no es un diálogo entre España y Cataluña yo pido por favor que que que la gente cuando diga este esto el diálogo entre España y Catalunya sepa lo que está diciendo porque nosotros somos también Cataluña de hecho el principal partido de Cataluña es un partido constitucionalista y nosotros nos hemos la vergüenza que ha hecho Torra repasar esos veintiún puntos que es una un insulto en debe un poco ah y por tanto sí es una vergüenza para Sánchez para su Gobierno para su desesperación es una humillación para toda España porque el Gobierno de España ha asumido el marco mental y el relato que esto es muy importante para el nacionalismo de que no hay que fiarse de la democracia española de que hay que poner una figura externa que que que él Tiago esos eh que eso lo que quería el nacionalismo el profesor por supuesto con Sánchez La Moncloa lo ha conseguido y por último para mí de verdad lo más importante de todo esto es que se está dando por hecho que Terra representa Cataluña se está dando por hecho que este dialogo es entre España y Catalunya quiero recordar aquí en la SER que la mayoría social de los catalanes estamos en contra de la independencia me horroriza este señor que se llama Torra que no sea insultado por tanto sí es una vergüenza esta es una humillación es es es un auténtico error para el futuro de de de todos los catalanes que no somos independentistas igual futuro a España yo sólo pido por favor saquemos cuanto antes a Sánchez de Moncloa a votos con las elecciones porque cuanto más tiempo se pase este señor en Moncloa más grave va a ser el daño que le tras nuestra democracia mayor serán hacia de absoluto abandono que tenemos los catalanes constitucionalista lo puedo asegurar que hoy la sensación que tenemos la mayoría social de los catalanes o al menos a los dos ver catalanes a los que yo represento tenemos una sensación de abandono de humillación con nosotros aquí dando la cara junto con los jueces los fiscales con los policías defendiendo la democracia defendiendo a a una democracia consolidada como es España para que llegara el señor Sánchez les compre el relato a los nacionalistas de que es que España no es una nada no es una democracia consolidada y que para el diálogo entre Cataluña y España con tu absolutamente incierto necesitamos una figura extranjera donde más grave de lo que algunos le parece

Voz 1727 44:38 Inés Arrimadas ustedes descartan por completo participar en cualquier mesa de diálogo entre partidos en Catalunya que parece que es el horizonte no lo tenemos claro vamos a tratar de aclararlo con la vicepresidenta las nueve pero parece el horizonte una mesa de diálogo entre partidos en Cataluña descartan completamente participar en en una mesa así

Voz 0793 44:59 los partidos en Catalunya dialogo quiere dialogar en el Parlamento de Cataluña que me lo cierran cada vez que les da la gana dos nacionalistas yo la luego ven otro de Bale dentro del Parlament de Catalunya con esta decisión se ha visto nuestro acierto de no participar en esta farsa que era la la mesa del supuesto diálogo que querían poner en marcha para esto estaba hecho señoras y señores es que para esto es que era una trampa que han caído desde el Gobierno de Sánchez a cuatro patas fije lo llevamos diciendo momento me tiempo esto de la mesa del diálogo era la farsa para ir consolidando el relato nacionalista primero el diálogo entre Cataluña y España cosa que es falso insisto segundo para colar los goles de que a la poníamos mide ahora ponemos otra figura que quiera el independentismo por suerte no caímos en la trampa por suerte sabemos muy bien esto y por suerte estamos aquí defendiendo la democracia Hinault vamos a dar por supuesto hacer lo que está haciendo que es agarrarse a un clavo ardiendo para seguir a Moncloa creo que lo de hoy ha demostrado claro cierto estilo danos menos participar en estas farsas que de verdad yo les digo si es que yo estoy en el Parlament con ellos estos señores no quieren dialogar que estos señores que quieren es ir consolidando su relato para que a nivel internacional deban ir explicando que es que realmente escondían no es una democracia fíjese que necesitamos una figura intermedia para para hacer las negociaciones entre España si es que ese Llorente pero como Le polar estas cosas son Gobierno de España sólo solos explica por qué porque no hay escrúpulos ahora mismo en el San Ximo Dillon escrúpulos quien seguirá en Moncloa a toda costa que yo eso lo digo que la gente cuando haga esta valoración que piensen en los millones de catalanes que estamos absolutamente humillados por parte de Torra y que tenemos que ver cómo Torra supuestamente no representan un diálogo entre Cataluña y España y encima tenemos que asumir que hay una figura externa e que mediación que es lo que quería el nacionalismo necesita desde hace muchísimo tiempo porque es que les de España es que uno no se puede fiar se ha visto perdone Coruña india se ha visto que para hablar un Gobierno de España con una comunidad autónoma tiene que poner un mediador pero no ven que esto es Calera cuatro placas en el relato en el comer ponla nacionalista ves de verdad es humillante gracias

Voz 1727 47:17 le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser buenos días

Voz 0793 47:22 hasta luego hasta luego Choi cuarenta y siete

Voz 1727 47:25 veintisiete en Canarias una pausa vamos a buscar la opinión de Irene Montero

