Hoy por Hoy (06/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 pues ya está en los estudios de la SER la vicepresidenta a Carmen Calvo a quién le vamos a preguntar por leer relator que ha aceptado el Gobierno central para que asista el diálogo entre los partidos políticos en Catalunya

Voz 0027 00:36 en los últimos minutos hemos hablado en Hoy por hoy con la líder de Ciudadanos en esa comunidad Inés Arrimadas que ha asegurado que aceptar la figura del relator sería una humillación y caer a cuatro patas en el marco argumental de los independentistas dice

Voz 3 00:48 sí es una vergüenza para Sánchez para su Gobierno para su desesperación es una humillación para toda España porque el Gobierno de España ha surtido el marco mental y el relato que esto es muy importante para el nacionalismo cree que no hay que fiarse de la democracia española y de que hay que poner una figura externa que que ir qué usos

Voz 0027 01:08 de forma radicalmente opuesta la ve la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos Irene Montero

Voz 4 01:13 creo que sí es una persona que va a tender puentes y a facilitar el diálogo está bien yo no creo que un relator un mediador en una mesa de diálogo pongan en riesgo la democracia la democracia en España se ha puesto en riesgo cuando hemos visto a representantes de partidos políticos decir que tenían controlado al poder judicial ya hablaremos también esta mañana con el secretario general del PP

Voz 0027 01:31 Teodoro García Egea los quince mil taxistas madrileños vuelven a dar servicio desde esta mañana en Hoy por hoy acabamos de hablar con Nacho Castillo portavoz de la plataforma Caracol que ha reconocido que sabían que iba a ser complicado que la Comunidad de Madrid atendiera sus exigencias yo Erazo

Voz 5 01:45 desde el principio de que aquí en Madrid iba a ser muy difícil porque además entre otras cosas el presidente Garrido es políticamente está muerto de estaba de vuelta entonces tampoco presionarle Él era muy complicado

Voz 0027 01:57 el Parlamento andaluz acoge hoy la primera sesión plenaria de esta legislatura ayer se reunió el nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno justo después en la rueda de prensa posterior el futuro portavoz del Ejecutivo andaluz Elías Bendodo del Partido Popular respondía así a esta pregunta de la periodista Lourdes Lucio

Voz 1855 02:13 su partido está lleva casi cuatro décadas la misma que el Partido Socialista gobernado quejándose de que la Junta Andalucía pagaba los altos cargo eh el alquiler de la vivienda cuando se tienen que desplazar a Sevilla me gustaría saber si ustedes iban eliminar esa ayuda

Voz 6 02:27 no en principio no está previsto

Voz 2 02:34 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:44 son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias han Rosa Márquez buenos días

Voz 7 02:48 hola qué tal muy buenos días acabas de salir de casa como quién dice oye ya estás pensando en volver

Voz 8 02:52 que claro está para gustito verdad

Voz 7 02:55 es usted calles creando hogares más agradables pero no hay dos iguales cada casa es un mundo a unos les gusta tener en el salón su mantita para ver pelis en la tele o secarse con una gran talla XXL de rayas algodón egipcio o dormir en un nórdico con sus sábanas tropical Class bueno están los que ponen los muebles del dormitorio blanquitos a juego con el cabecero en fin hay tantas opciones donde elegir pero lo bueno es que todas están en el corteinglés porque para gustos blanco olores por eso tienen toda la variedad en colores estilos tamaños y diseños de cama baño decoración y muebles de dormitorio hasta con un cincuenta por ciento de descuento tantas opciones como gustos de personas date prisa sólo hasta el veintiocho de febrero con tu hogar a tu gusto en blanco

Voz 8 03:42 en un ratito os espero blanco lares en el capítulo de hoy tiene creo que el discurso de la Unión

Voz 1623 03:51 sí yo siempre digo Trump que puede me corrigen nuestro un extraño fue Cibeles buena plantilla que va a hablar de Venezuela pero momentos señor presidente de los Estados Unidos Norteamérica no tiene bastantes problemas para estar nadie mejor como nosotros para saber cómo puede Venezuela salir del abismo tan desesperado por robarle el petróleo a la patria venezolana es que los socialistas son insaciables

Voz 9 04:20 es que no y que no cambiar

Voz 1855 04:24 los en cambiar las cosas como siempre sólo acierta cuando rectifica ha dicho que te llamas

Voz 9 04:29 que duelen tanto que eh polo Trevor

Voz 10 04:33 hay algunas personas que son inmunes algunas medicinas

Voz 9 04:37 no perfecta pero lo que más les dio que pasa pase lo que pasa es una vez más

Voz 11 04:44 sólo pensando en cómo mantenerse

Voz 1855 04:47 más

Voz 12 04:48 Torre bien

Voz 13 04:52 este Gobierno cede al diálogo

Voz 12 04:54 siempre éxitos gobiernos bien

Voz 13 04:59 la figura pues nada poco a ayudar en lo que

Voz 11 05:02 hace un relator por ejemplo en concreto

Voz 12 05:07 señal

Voz 1855 05:09 la kale borroka agitados por el secretos compré

Voz 12 05:12 si eras y permítame que lo repiten

Voz 1623 05:19 la canciller Josep Borrell a Pedro Sánchez

Voz 12 05:23 luego amenazó

Voz 14 05:34 un y lo haremos todo el trabajo del que seamos capaces y con toda la contundencia

Voz 12 05:39 sí

Voz 14 05:43 Pablo Iglesias yo y Pedro Sánchez

Voz 12 05:45 era subirse

Voz 0277 05:48 el Falcon vivir ahí feliz sugerido Falcón encaramado al Falcon actor pillado al Falcón sentado en su fan como dice la canción indestructible Hoy por hoy

Voz 1623 06:03 pero hoy por hoy cualquier cosa culpe quiera saber se mete la consigue con Pepa Bueno uno para todos

Voz 1727 06:21 a las nueve y seis las ocho y seis en Canarias Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno buenos días muy buenos días bienvenida a la Cadena Ser vicepresidenta porque el Gobierno no hizo público en su día el documento con los veintiún puntos de exigencias de Quim Torra que el propio Torres reveló ayer

Voz 11 06:36 porque para nosotros esos veintiún puntos no existieron nunca

Voz 1727 06:40 pero los entregó no bueno pero para no

Voz 11 06:42 pues no fueron nunca objeto ni de preparación de aquella reunió ni de debate ni de lejos para nosotros lo único que fue objeto de acuerdo entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España fueron lo que llamamos la declaración de Pedraz ves unos párrafos que yo creo que merece la pena mucho que razonar éramos sin meditar sobre ello porque hablan de diálogo hablan de salida política una situación política hablan de seguridad jurídica decir de estar en el marco el Estado de Derecho en fin no iría todo muy bien si pusiéramos foco sobre aquello que sí fue objeto de debate y objeto de acuerdo lo demás para nosotros no existió

Voz 1727 07:19 en este documento Torra piden el punto tres es necesaria una mediación internacional que tiene que facilitar una negociación en igualdad es eso lo que han aceptado ustedes con la figura del

Voz 11 07:28 en absoluto en absoluto nosotros nos vamos a reunir con el Gobierno de Cataluña como Gobierno de España en la bilateral que es un órgano previsto en el Estatuto de Cataluña que llevaba siete años sin reunirse que el anterior Gobierno había abandonado absolutamente de un gobierno que se encuentra un diez por ciento de votos independentista que recibimos de herencia un cuarenta y siete por ciento de voto independentista que no se sentó nunca hablar ni hacer la gran tarea de la política que es dialogar y encontrar salidas en la bilateral Nos sentaremos ambos gobiernos con la legalidad estricta de lo que ese órgano tiene los partidos políticos los partidos políticos que el Gobierno abandona evidentemente ya ese espacio se reunirán los partidos políticos en Cataluña se tienen que reunir los partidos políticos

Voz 1727 08:17 está uniendo de hecho no la derecha no

Voz 11 08:19 va las derechas no va Ciudadanos gane unas elecciones y nunca más hemos sabido de qué es lo que Ciudadanos tiene que aportar a catalán

Voz 1727 08:26 la vicepresidenta por qué Torra hace público ayer este documento horas después de que usted en un pasillo el Congreso confirmará lo que su compañero Miquel Iceta había dejado caer como si fuera un asunto menor en una entrevista en TV3

Voz 11 08:38 bueno pues porque el los partidos independentistas si el señor Torra tienen ese documento que es suyo pero que no forma parte en absoluto ni de ningún tipo de acuerdo ni de negociación ni de nada que nosotros hayamos aceptado ni antes ni ahora exactamente igual que nosotros podemos tener también documento para poder contar qué es lo que pensamos de Catalunya pero nunca ha existido ese documento ni cómo vas

Voz 1727 09:03 de de no si yo no le preguntaba por él tiene derecho a sacarlo claro es su tridente vendo suyo sino que lo saque ayer Justo cuando ustedes han aceptado la figura de un relator un documento donde aparece la figura de un mediador internacional está queriendo elevar la puesta al señor Torras su juicio vengan pero es que por mucho que quiera el Señor Torra jugara un órdago constantemente qué es lo que cualquiera puede hacer cuando tiene que afrontar una situación compleja aquí lo importante Él lo que debe

Voz 11 09:26 da se acuerda no el ruido alrededor de cualquiera de los que participan y aquí lo único que se acuerda es una declaración de Pedralbes que tiene repito un contenido muy importante a tener en cuenta dos que seguiremos viéndonos en el mes de enero para encontrar una forma metodológica de cómo articular ese diálogo encontramos dos Espacio uno en el que está Gobierno regulado estrictamente por una ley orgánica que el Estatuto de Cataluña con todas las requisitorias propia de un Estado de Derecho y ahí lo Gobierno habla y no pueden salir evidente vete más que de los márgenes y ayer

Voz 15 10:03 el toro no no no no no no para estar

Voz 11 10:06 ahí estará la ministra Batet el consejero Bosch nosotros estaremos a dos secretarios de Estado invierno de Cataluña quién decida ir hablaremos hablaremos de la situación de Cataluña y por otro lado y al margen de la institucionalidad al margen repito de la formalidad los partidos políticos catalanes o partido político en Cataluña se tienen que sentar con otro nivel diferente digamos de libertad para trabajar y ahí les claro bueno ahí abre una persona todos los partidos se sientan en plano de igualdad no parece razonable que uno de ellos se erija en quién los convoca quién dice hemos hablado de esto claro pues ahí una figura fíjese que estamos hablando del dedo en vez de la luna

Voz 1727 10:49 Axel Hervelle de su secretario son taquígrafos os un relator de la ONU poner una zona en conflicto por favor que son

Voz 11 10:55 Fleet Toni que un único mediador internacional ni nada que se les ha esto en boca es una persona a un seguramente una persona un hombre una mujer en Cataluña que

Voz 15 11:06 es el trabajo de convocar poner un poco orden en el debate recordar

Voz 11 11:11 de qué se está hablando si se avanza o no se avanza algo tan sencillo como esto nos conduce a un debate donde estamos hablando del dedos vez de la luna

Voz 1727 11:21 vamos a aclarar entonces ya esa persona quién la elige

Voz 11 11:23 pues te como un acuerdo los partidos español tan pues por su puesto los partidos políticos que se van a sentar que por cierto ayer por la tarde por segunda vez ni el PP ni Ciudadanos se quisieron sentar a hablar de Cataluña

Voz 1727 11:37 vicepresidenta si es un asunto de los partidos políticos porque tiene que tener el visto bueno del Gobierno es el relator

Voz 11 11:44 si no tiene que tener el visto bueno del Gobierno lo confirma usted porque luego lo confirmo yo porque nos sentamos a hablar de la situación general de cómo a través del diálogo y de la ley dar cauce a una salida para Cataluña el lógico que se hable de todas las posibilidad es que hemos de ordenar una vez que las orden amo el Gobierno ocupa su espacio que el la bilateral o partido político ocuparán el suyo y abandonamos el Gobierno tiene evidentemente su papel y no tiene ese pero es lógico que cuando nos sentamos estemos hablando de todas las fíjese en la bilateral se van a sentar los dos gobiernos con los partidos que lo suyo cuentan los dos partidos que sustentan el Gobierno a Cataluña el partido que sustenta el Gobierno España pero hay partidos en Cataluña que necesitan sentarse y que no está evidentemente en ese marco institucional es tan sencillo tan razonable tan de sentido común como que se siente ya ya a alguien que les ayude en el trabajo es decir

Voz 1727 12:40 el Arrimadas hace media hora buenas que para eso está el Parlamento porque no se reúnen en el Parlament

Voz 11 12:43 el no va la señora Arrimadas cuando la convoque el residen Torra con los partidos pues eso lo preguntas

Voz 1727 12:49 Arrimadas le pregunte usted qué necesidad hay de que los partidos se reúnan fuera del lugar donde están representados todos

Voz 11 12:55 pues mire porque los partidos políticos independientemente del marco institucional tiene la gran obligación de con sus propuestas estrictamente ideológica encontrar a través del diálogo de escucharse unos a otro algunos puntos en común para salir de una situación que lleva más de diez años enquistada que ha llegado a una situación tan tremenda como la aplicación de medidas excepcionales de nuestra Constitución que el anterior Gobierno fui capaz de utilizar el diálogo y la capacidad de la política para encontrarse mira yo era el problema es que este Gobierno se empeña cada día en el marco de la ley en el diálogo es francamente ante les decía no hablamos del dedo un poquito de la alta

Voz 1727 13:38 tema es que los independentistas lleva meses años hablando de una mediación internacional y que la primera no pero no lo es claro la primera noticia que tenemos ayer sin ninguna otra explicación es que va a haber alguien ajeno a las instituciones neutral neutral entre quiénes

Voz 11 13:53 no vamos a ver ni alguien ajeno a las instituciones ni neutral ni nada que lo pueda adjetivos de esa manera va a haber una persona la de confianza de los partidos políticos que se sienten para que ninguno de ellos sea el que diga Nos reunimos vamos abordar primo este tema sería necesario hacer un diagnóstico después podemos abordar el otro hacer una especie de recapitulación de qué es lo que hemos hablado algo tan sencillo como eso

Voz 1727 14:19 ustedes sabían que Miquel Iceta lo iba a decir eso les sorprendió

Voz 11 14:22 bueno no lo sé yo vi las declaraciones en cualquier caso esto lo habíamos estado hablando ayer sale la noticia pero esto lo habíamos estado hablando desde el minuto uno Si los partidos político en Cataluña se tienen que sentar a hablar en el marco estrictamente de lo que los partidos también tienen que ayudar hacer que por cierto son organizaciones reconocidas en la Constitución para articular la democracia dijimos bueno alguien tendrá que ver que ordene un poco el trabajo nada más

Voz 1727 14:50 me parece inoportuno que salgo cuando ustedes están muy necesitados del voto independentista para que le aprueben los presupuestos

Voz 11 14:56 es que mire es inevitable hacer la secuencia vamos adonde la situación irá a Cataluña no se puede circunscribir a los presupuestos ojalá fuera tan sencillo como que la situación de Cataluña se puede resolver porque yo no haya presupuesto porque lo apoyen no porque no los apoye la situación de Catalunya es una situación excepcional complejísima necesita de sentido común de madurez de paciencia y de ayuda por todos mire nosotros como partido con Partido Socialista cuando hemos gobernado cuando ésta lo hemos esto siempre con bastante mirada larga cuando ha habido crisis en este país no le pedimos a los demás nada instinto que que hace el Partido Popular y Ciudadanos para ayudar a Catalunya que hace de Ciudadanos no sabemos nada en la política catalana el Partido Popular prácticamente ha perdido su electorado

Voz 1727 15:40 los ciudadanos es que ha partido claro que corona ganada

Voz 11 15:43 no hace nada ni siquiera va a las reuniones cuando se les convoca para hablar de Cataluña cuál es la responsabilidad que sienten estos dos partido para resolver la situación de Catalunya porque esa es la pregunta a ver si vamos a vivir una situación tan paradójica como que quiero a Cataluña el Estado español y la idea de España es incluyendo Cataluña pero no me siento nunca hablar en Cataluña de Cataluña con nadie eso sí ondeó esta bandera para recaudar votos por cualquier lugar de España están los hitos

Voz 1727 16:13 pues el Gobierno de España tiene el tanto a ciudadanos sea el PP de todo esto que va haciendo por ejemplo ellos sabían que ustedes estaban hablando con la Generalitat de la posibilidad de que hubiera un relato en una hipotética mesa de partidos

Voz 11 16:24 es que ustedes que el Gobierno es que el Gobierno lo que va ir a la bilateral es que el Gobierno ha donde ir a sentarse a la bilateral que la hemos rescatado del olvido que nadie puede entender que esa bilateral no hay no haya estado funcionando durante siete años donde se supone que el Gobierno de España anterior lo que intentó era la vía del diálogo y ni siquiera la convocara el no España donde era la bilateral Gobierno España no va a otro sitio el partido socialista el PSC se sentará yo de esto no tengo que informarles a nadie es más la experiencia que tenemos nosotros en este caso como Gobierno que observamos la realidad constantemente que en dos convocatorias que ha habido para los partidos en Cataluña ciudadano el gran grupo de la Cámara el Parlament catalán no se ha sentado

Voz 1727 17:10 esto todo el mundo está de acuerdo en su partido con cómo han gestionado ustedes este asunto le voy a poner una declaración de esta misma mañana de Soraya Rodríguez diputada socialista ha dicho lo siguiente

Voz 16 17:19 yo alguien me imaginaba no la próxima reunión que vaya con de la Unión Europea donde salgo un diputado del PD Cat un diputado de ERC y diga oiga eh la la la todo lo que acabo de decir la señora Rodrigues de que esto es desde que esto no es un conflicto de que esto es un problema político de que la democracia española es sólida no es verdad porque hemos nombrar un relato oye luego ya da igual no claro si yo digo que es que es para levantar actas osea ningún Estado del ninguna democracia ni me de de nuestro entorno ningún país va entenderlo porque nadie ningún Estado acepta un tercero eh para resolver un problema con una parte de su estado

Voz 1727 17:58 abundan al señor Rodríguez en esa tesis de que ustedes le han comprado el marco a Torra lo viene diciéndolo

Voz 11 18:03 la señora Rodríguez mi compañera diputada no no ha entendido nada de esta realidad por la razón que sea no la entendido no hay un mediador no hay un conflicto internacional ni nada que se le parezca esto hay una bilateral institucionalizada que por cierto se reunido muchas veces una mesa donde se van a sentar los partidos para hablar de Cataluña en Cataluña que utilizará una persona que pueda ayudar en cómo se convoquen cómo se reúne simple y llanamente nunca hemos hablado en las reuniones que hemos tenido de otra cosa repito el Gobieno

Voz 1727 18:38 no sólo se sienta la bilateral de decía que tanto ciudadanos como el Partido Popular que vamos a escucharlo dentro de unos minutos abundan en que le han metido ustedes un gol de que le han comprado el marco a Torra no vamos estudiaba un relator iba a tener señora buena

Voz 11 18:51 no es que las derechas te este país hace años que viven de este conflicto que por cierto al Partido Popular le va muy mal vivir de este conflicto viven de este conflicto pero no ayudan a resolver este conflicto nosotros como partido en la oposición cuando hubo una crisis de verdad importante porque se rompía el marco constitucional estuvimos donde había que estar somos un partido que en esto partido que sostiene ahora mismo al Gobierno no tiene nada que que demostrar fíjese que sólo le pedimos que sean capaces de tener una parte importante de lealtad de ayuda en una crisis en la que ellos todo lo que dicen es que el proyecto España con Cataluña incluida como nosotros nosotros jamás hemos comprado nada de la tesis independentistas nunca ni como Gobierno ni como partido es tan difícil de entender desde el punto de vista el sentido común y de lo razonable que los partidos que dicen eso ayuden en algo por ejemplo yendo a la mesa de partidos que hay en el Parlamento de Cataluña el grupo más importante de la Cámara es tan difícil de entender que piensen que este Gobierno quiere que en esa bilateral se puede hablar de Cataluña y que los partidos se reúna

Voz 1727 20:06 mesa en la que no están ni PP ni Ciudadanos ni la CUP por cierto nueve y veintiocho y veinte en Canarias vamos a hacer una pausa

Voz 11 20:12 seguimos hablando

Voz 17 20:14 sí

Voz 18 20:19 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 19 20:28 empezamos con la actualidad de la semana que es de Vaquero no de parados

Voz 8 20:32 Arabia Saudí Tim para los San Fermines

Voz 1855 20:36 la gente no ha visto el cuerno Un toro de cerca pero

Voz 20 20:39 es decir grande te lo aseguro tolerarán turbantes de La Puebla a bien de Ubrique Paquirri Ivana torero que lo está petando quizá Mc Curry Romero y el picador será Maradona por de las corridas árabes el picador va en camino

Voz 0277 20:59 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 21 21:06 no qui

Voz 1855 21:09 tras escuchar al Brent llevaba casi siempre es que decía pienso que la canción es patética y siete humillación masculina por un amante no

Voz 6 21:16 sí

Voz 1855 21:17 del Eusebio Poncela en qué momento dice Paco podía ser actor

Voz 7 21:21 cinco meses que se queda mucho más listo

Voz 1855 21:26 como hacéis en el teatro eh que se diferencie de la vida para mezclar mentir hay verdad pondría amigos Les Luthiers que arreglarlo

Voz 10 21:34 eh

Voz 1855 21:34 esa es la esa es la madre del cordero no hacer verdad de las mentiras todo de más que un por ejemplo lleva Britney cívica voz de uso mejor humor La Tana

Voz 8 21:48 de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora

Voz 1855 21:52 minutos en Canarias con Carles Francino Cadena SER

Voz 22 21:58 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu Comunida

Voz 8 22:08 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 1855 22:15 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 8 22:24 la Cadena SER

Voz 1727 22:49 las nueve y tres minutos de la mañana ocho y veintitrés en Canarias con la vicepresidenta del Gobierno con Carmen Calvo con Joaquín Estefanía Teodoro León Gross y Lola García en esta mañana de miércoles atravesada la actualidad española un nombre

Voz 6 23:01 en una palabra relator el relator para

Voz 1727 23:06 las negociaciones conversaciones entre los partidos políticos en Catalunya han recibido una lista de nombres por parte de la Generalitat señora Calvo porque harta dice que sí que han enviado bueno

Voz 11 23:16 en caso traemos vamos es que además esto ya no le va a tocar a al Gobierno le tocará los partidos que se siente lo partido que se sienten encontrarán a una persona e nosotros preferimos

Voz 1727 23:26 o que sea un hombre una mujer de Cataluña

Voz 11 23:28 conozcan Cataluña entiendan la política de Cataluña y que sean capaces de ayudar pues repito en las convocatorias en el relato de lo que se habla en los puntos en los que se pueden encontrar algún acuerdo de ser portavoz

Voz 1727 23:42 de hablar en nombre de los de la mesa con lo decidirá

Voz 11 23:45 los partidos cuando se reúna se sentaran irían oye esta persona nos conviene sale ellos salimos nosotros no lo sé el Gobierno lo único que ha hecho ha sido aprovechar desde la declaración de Pedralbes donde decimos ley diálogo solución política para Cataluña a partir de ese momento lo único que hemos hecho ha sido nuestra bilateral tiene que funcionar también para encontrar soluciones a Cataluña por otro lado que los partidos se reúna punto ellos se sesenta decidirá lo único que nos parecía razonable es que hubiera alguien que ayudara esto repito ni es un mediador ni es una figura internacional desde luego por la parte del partido del PSC y de nosotros mismos como socialista es una figura que va a ayudar a trabajar no tiene más trascendencia porque para nosotros el Gobierno no necesita ninguna mediación el gobierno sabe lo que tiene que hacer defender el orden constitucional de este país y encontrar soluciones a una crisis que afecta no sólo a Cataluña sino al resto de España de una manera bastante distorsionador a de nuestra política más

Voz 1727 24:50 Teodoro Teodoro León Gross

Voz 1926 24:52 bueno no termino de entender me me cuesta desde luego la señora Calvo parece que considera igual quieren Montero que las palabras no tienen importancia o que si un documento no le gusta como el de los veintiún puntos pues no existe pero pero hay algo que no he terminado de entender bien ya me parece que ha dicho que esta que la figura del relator afecta sólo la mesa de los partidos y no afecta en absoluto a la bilateral a la acción institucional del Gobierno con la Generalitat sí tiene que ver con la mesa de los partidos porque es algo que acepta el Gobierno

Voz 11 25:24 vamos a ver señor Gross repito que estamos sentados hablando de dar cauce al diálogo en Cataluña a los posibles escenarios al método a los actores de ese diálogo el orden en el que todo eso pueda suceder bien ellos representan a un partido o los partidos catalanes decimos para nosotros como Gobierno lo importante es que la bilateral esté activa para esto no necesitamos más que que funcione un órgano en el plano de los partidos parece que se puede hablar que se organicen hay una figura que ayude las palabras que lo que importan por eso para para nosotros como Gobierno cuando hablamos de esto para nosotros como socialistas la figura con el nombre de relator es simplemente alguien que ayude a organizar las reuniones y lo que hice hable nada más pero fíjese que lo decía antes insisto mucho en esto en una crisis de esta naturaleza en fin compleja donde las haya enquistada en el tiempo completamente endemoniada todo lo que tenemos que hacer es levantar un debate repito donde el dedo importa más que la luna mire sobre el documento los veintiún puntos usted señor Bros entenderá exactamente igual que yo yo cuando voy una reunió lo que en la mesa el lo que se ha acordado que tiene que estar en un orden del día todo lo demás cualquiera lo puede intentar pero no existe repito ese documento no existido nunca para nosotros como Gobierno en ningún momento para nosotros como Gobierno lo único que existe es la declaración de Pedralbes que la negociamos que la trabajamos y que la publicamos ese día esa noche y que es un punto de arranque para encontrar repito ley diálogo salida Tica una situación crítica de Cataluña que todos los demás pueden evidentemente ir y venir con cosas porque forma parte de la naturaleza humana de la política pero que para el Gobierno ese documento han existido nunca sobre es inexistente

Voz 1727 27:25 sobre el de la vicepresidente vicepresidenta usted que es una constitucionalista reconocida sabe que en democracia las formas son muy importantes no hay no no que las democracias son fondo fondo y forma

Voz 11 27:33 efectivamente por eso por eso insisto tanto en que esa figura con el nombre de relator o algo así es una persona para facilitar el trabajo en un plano de partidos políticos que se mueven todo en plano evidentemente de igualdad

Voz 1727 27:48 Lola García

Voz 24 27:49 sí yo quería preguntarle de la vicepresidenta porque no puede haber una mesa también de partidos españoles lo digo porque es verdad que es un conflicto entre catalanes pero también es un problema del Estado español quizá también sería conveniente que en el marco de los partidos españoles hubiera también algún algún tipo de foro en el que en el que hablar del tema y también después de ocho meses de intentar el diálogo con el independentismo usted se siente defraudada por los resultados pues no

Voz 11 28:16 en relación a lo primero nosotros nos hemos reunido y siempre que nos reunimos los a todo el mundo decir que aquí no hay nunca opacidad en el en el trabajo del Gobierno yo ya les dije a al vicepresidente y a la consellera que en el Congreso de los Diputados hay una comisión abierta para la evaluación del modelo autonómico para las posible en fin reformas actuaciones de futuro que tengamos que tener en la estructura territorial de nuestro país que es una estructura descentralizada yo se lo dije en algún momento si todo esto avanzara en una buena dirección yo en la bilateral por parte del Gobierno los partidos políticos en Cataluña vayan avanzando también en alguna fórmulas no sé es es un lugar institucional importante donde están todos los partidos políticos que tienen representación en las urnas a partir de las urnas de nuestro país ese espacio es un espacio que también se podría utilizar yo se lo dije a ellos les dije ese sería un escenario si las cosas fueran razonablemente bien para que entrara el conjunto de la política de nuestro país nada más y nada menos que con la representación de todos los partidos políticos que tienen escaños no estaría mal campo

Voz 1926 29:25 Joaquín Estefanía buenos días y Ruiz presidente

Voz 0958 29:27 aunque parezca que mi hijo el tema con esta pregunta y no la pregunta es la siguiente seguirá la legislatura si no hay Presupuestos Generales del Estado del año dos mil nueve sino pro en los anteriores sí o no

Voz 11 29:40 vamos a ver es que el presidente lo dijo yo creo que en esto ha sido siempre bastante transparente y sincero me gustaría evidentemente tener unos presupuestos para tener un año dos mil diecinueve digamos entero para ejecutar las política fundamentalmente políticas sociales de este Gobierno pero si no los tengo el tiempo se corta lo dijo literalmente así hacía es porque así también es razonable que sea fíjese estamos vinculando todo este debate a que está el calendario de la de la tramitación de la Ley de Presupuestos ojalá lo decía antes de la señora bueno fuera tan sencillo como que todo esto se reduce aprobar los presupuestos no se reduce a eso Cataluña al día siguiente seguirá teniendo esta situación todos tendríamos que converger con un poco más de mirada larga a saber que no se trata de los presupuestos se trata de encontrar cauces para salir de la situación en la que estamos en fin no estaría mal que dos partidos que están en un proyecto independentista pero que salen de las urnas y que no tiene mayoría social en Catalunya para intentar el independentismo que proclaman en fin no estaría mal que la política general de este país apoyarlo

Voz 1727 30:50 presupuesto del sería

Voz 11 30:52 algo interesante a considerar esta claro

Voz 1727 30:55 que que el Gobierno quiere desvincular una cosa de otra pero es que fue la Generalitat la que anoche dijo expresamente que los presupuestos están ahora más cerca que antes de que se hiciera público que es aceptaba esta figura vicepresidenta cartas cuenta no ha sido así

Voz 11 31:08 claro nadie puede negar el sentido común de las cosas es obvio pero es que la bilateral y el intento de trabajo constante de este Gobierno para no seguir judicializado la política en Cataluña para encontrar una salida política desde el minuto uno qué novedad hay nosotros somos un gobierno que se ha reunido con el Gobierno de Cataluña constantemente hemos hecho un Consejo de Ministros allí no hay ninguna novedad lo que sí hay es una convergencia evidentemente de fechas en la tramitación del presupuesto donde lógico que estos dos partidos que pueden ayudar o no a la tramitación del presupone esto es que se apruebe ya que sea que hagan también la parte de juego político que les corresponde es un clásico en la política esto lo que ocurre es que el Gobierno de España no entrega nada absolutamente nada a Cataluña para tener unos presupuestos más allá de lo que se contemplan los presupuestos para Cataluña que por cierto se contempla también de una parte muy importante para Andalucía

Voz 1727 32:06 terminamos pero tengo que preguntarle por Venezuela la situación allí no parece evolucionar mucho en las últimas horas que pasas y maduro no sé

Voz 11 32:15 bueno el ministro de Exteriores el ministro Borrell va a esta tarde para Montevideo allí se va a reunir el grupo de contacto europeo nosotros lo lo decía ayer el ministro y no Páramo decirlo nosotros pensamos que desde Europa la posición conjunta veinte de veintiocho estamos en la misma dirección hay que facilitar la ayuda humanitaria y esto le pedimos a a Maduro que lo entienda tiene un problema grave de carácter humanitario con su propia población consumo compatriotas esto habría que serlo nosotros pensamos que el presidente Hu ha ido encargado tiene la legitimidad de la Asamblea para sacar adelante unas elecciones libres y seguras que él lo único que puede sacar a Venezuela de la situación en la que se encuentra

Voz 1727 33:01 segunda cuestión estamos en vísperas de otro ocho de marzo vicepresidenta con la reacción machista que estamos viendo dónde estamos a su juicio en la batalla por la igualdad

Voz 11 33:08 bueno pues estamos avanzando hasta tal punto de que la ultraderecha y las derechas ya por fin se hicieron feministas el año pasado el día nueve de marzo después del ocho yo creo que ya en este año que han pasado se han dado cuenta que evidentemente hay una parte de los planteamientos del feminismo que son democracia pura democracia pura igualdad pura justicia y hay una parte de los planteamientos feministas que tienen que ver con políticas progresistas y en este sentido pues ya hay una contestación política de la ultraderecha retrógrada qué piensa que que que esto ha venido y que se puede retornar que se puede deshacer y que se van a encontrar con que las mujeres somos ya una protagonista fundamentales de la política que utilizamos nuestros propios influencias y poderes de diverso tipo institucionalizado en las calles la manifestación ese ejercicio de derecho de participación política yo creo que el ocho de marzo se van a encontrar estas ultra derecha que contesta al feminismo y a las políticas de igualdad como una reacción muy importante

Voz 1727 34:13 E Isabel mujeres Isabel García pagan cuenta hoy en La Vanguardia no quiero que se vaya sin preguntarle por esto que Pere Aragonés el vicepresidente de la Generalitat el y usted comparten un grupo de Whatsapp con el nombre coordinación Barcelona Madrid

Voz 11 34:26 bueno lo que sí tenga bueno a ver

Voz 25 34:29 esto será ya la noticia de no no no es lo tiene el encriptado pero tenemos porque es que decidimos actualizado no vivimos todos

Voz 11 34:41 según él en el teléfono llegue el guasa para decirnos te puedo llamar a las cuatro y tú le dices no porque a las cuatro estoy en el Senado no me llame a la cuatro llevarme a la sé que si nota pero bueno lo tiene encriptado conmigo a normal la protección normal de un teléfono como como el que tengo para mi trabajo pero bueno exactamente igual que le pasó un mensaje al vicepresidente de Andalucía ante lo hacía con frecuencia llámame mañana las nueve pero no me llames a las once que estaré estaría metido en una reunión en fin sacar lo que tiene que ser la normalidad a la normalidad parece que la la moda pero repito el sentido común y las situaciones razonables y en lo que necesita ahora mismo muchas de las situaciones que tenemos en España y el Gobierno ese es el terreno en el que siempre está ahí que no abandona carne

Voz 1727 35:28 calvo gracias gracias

Voz 26 35:34 esto eh esto

Voz 1855 35:43 bueno como quieras pero no bus es dinero

Voz 27 35:46 porque eso les puedes pagar con todas las plataformas digitales informa ciento oficina Bankia

Voz 28 35:51 pues Bankia punto es hola soy Pablo I soy actor y hoy os quiero hablar de los neumáticos euros reparo para mí son de total confianza encuentra los en tu taller euros remarcar Service más cercano que lleva cuarenta y nueve euros neumático con según incluido que bueno durabilidad seguridad ahorro en tu neumático duro repare

Voz 1855 36:11 informa ten euro punto es preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista cosas

Voz 29 36:16 Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo punto es

Voz 30 36:33 lo bueno siempre voy men en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos dos tiros de Costas circuitos países lejanos mucho más a precios especiales pensión completa Paco en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y Club de Vacaciones que recuerda que Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 31 37:04 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien

Voz 0867 37:09 hay quien piensa que entra el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 1855 37:14 tú qué piensas

Voz 24 37:16 el país

Voz 1727 37:19 todo porque un regalo en San Valentín más que un regalo es un mensaje

Voz 32 37:22 una rosa significa de que doce Rosa ya es un te quiero mucho mucho ahora cuarenta y ocho rosas significa te quiero pedir algo está clarísimo por eso este año mejor regalarle quince millones de euros que significan esos quince millones dieciséis de febrero Sorteo Extraordinario de San Valentín de lotería nacional

Voz 33 37:47 buenos días señor García llamo de Ford su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 0867 37:59 ahora te de Cuca de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo soluciones cambio de ciclo y filtro por setenta y nueve la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es

Voz 8 38:14 es una enamorada de los deportes infudir apasionado sobretodo

Voz 0277 38:22 sea como sea tu pareja en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín acierte seguro

Voz 8 38:30 el catorce de febrero certeras con el corteinglés

Voz 30 38:38 el otro día en casa mi hermano me pasó algo curioso miraba mensajes al móvil cuando aparece el y me dice oye que tienes el móvil yo llamaría seguro de coche que te ofrece el mejor precio justo cuando terminó la frase le expliqué que ya tenía mi seguro con línea directa y le dije llegas tarde hombre es que todos lo saben Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 34 39:12 sí

Voz 1855 39:18 la Cadena SER

Voz 12 39:28 bueno

Voz 1727 39:40 a las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias acaba de darse la vicepresidenta Calvo no sé si ha resuelto las dudas que teníamos a primera hora sobre esa figura te va a intervenir en la mesa de ciudad está claro de partidos a la que de momento la que existe ahora mismo sólo asiste en los independentistas los Comunes el PSC pero no están ni PP ni ciudadanos ni la CUP sólo en ese ámbito estaría el relator coordinador Joaquín Estefanía que conclusión sacas

Voz 6 40:16 de ninguna ninguna

Voz 0958 40:20 yo creo que esto va a durar cinco minutos hasta que intervenga a alguien de la otra parte o incluso de su propia parte matice las palabras de la vicepresidenta claro problema no solamente Soraya rodea si no es que ayer en medio de esta vorágine el ministro de Asuntos Exteriores de día habrá que detener la política de diálogo con los Independent

Voz 1727 40:43 dice Borrell si depende de condiciones imposible

Voz 0958 40:45 les decía en medio de lío no osea que hay

Voz 35 40:48 en hay muy buen jaleo

Voz 0958 40:51 no

Voz 24 40:53 mi conclusión es que realmente no vamos a poder avanzar en la en absoluto ningún diálogo pero no por la figura del relator sino porque efectivamente en esa reunión de partidos falta el principal partido de la oposición y después pues porque tenemos un escenario de elecciones en cuatro meses que imposibilita totalmente porque en esta en toda este en todo este follón nos hemos olvidado de que hay una batalla entre Esquerra Republicana y el mundo de modo que esta salida del relator y tal sale un día después de que Esquerra ya ha dicho que no va a votar el presupuesto en fin que hay ahí una batalla también entre ellos por el protagonismo de

Voz 1727 41:29 las negociaciones que también hay que tener en cuenta yo creo que no va

Voz 24 41:32 ninguna parte sinceramente Rafa

Voz 1727 41:34 delito que tengo tu tocayo el teléfono si es sorprenda

Voz 1926 41:37 entre no porque si no fuera nada esto del relator como puede ser la llave de los presupuestos no tiene no tiene ningún sentido yo bueno con que la vicepresidenta igual que también Irene Montero hayan tratado de vaciar las palabras las palabras importan mucho reducir el relator a una persona que convoque bueno que vamos a reunirnos alguien que nos ordene decía la vicepresidenta hombre el relator es una figura que se utiliza en relaciones internacionales que lo Liza Naciones Unidas por supuesto que es que tiene importancia dicho lo cual además si vas a negociar con alguien que lleva mucho tiempo buscando la mediación la bilateralidad entre cuyas obsesiones está fingir que hace falta la figura que para que funcione el Estado de derecho para desacreditarle por tanto el Estado de derecho en ese contexto yo creo que no se puede tomar a broma o no se puede tomar

Voz 1 42:17 a la ligera el uso de este de esta figura además de la palabra Teodoro García Egea buenos días

Voz 1727 42:24 Secretario general del Partido Popular el comunicado que hizo público su partido ayer a última hora decía que esta figura del relator supone una puñalada por la espalda a la justicia española dígame por qué

Voz 36 42:35 porque no entiendo para qué hace falta un negociador para que el Estado central hable con el resto comunidad autónoma para poner el Gobierno central un relator donde había que hablar con Extremadura de los problemas que tienen ahora mismo los extremeños con ese tren que no está en condiciones de vertebrar una región como Extremadura con el resto de España para poner un relator cuando John problema con Andalucía con Murcia con la Comunidad Valenciana a poner diecisiete relatores uno en cada comunidad autónoma yo creo que establecer esta figura supone una traición porque en este caso solamente cabe cumplir la ley y si uno quiere negociar unos presupuestos se sienta con el partido al que del que necesita los votos negociar los presupuestos dentro del marco constitucional yo podré decir lo que no me gusta lo que me gusta podré decir si estoy en contra o a favor de determinadas partidas presupuestarias pero establecer un negociador para que el Gobierno central hable con una comunidad autónoma dentro del marco constitucional yo creo que en este caso el relator el negociador o algo así como ha dicho la presidenta es la ley el relator debe ser la Constitución el relator el negociador debe ser el pueblo español

Voz 1727 43:41 sino otros figura señor García quizá no ha podido escuchar la entrevista de la vicepresidenta porque he dicho expresamente que el relato

Voz 11 43:46 por no intervienen en la negociación entre el Gobiero

Voz 1727 43:49 ninguna comunidad autónoma con Cataluña que sólo estaría presente en la reunión de los partidos políticos

Voz 36 43:54 bueno ha dicho varias cosas ha dicho el relator o algo así

Voz 1727 43:58 es que eso es lo cual pues no no sé si

Voz 36 44:00 realmente es consciente de la vicepresidenta de lo que de lo que la puerta que está abriendo porque al final parece que esté relator negociadores el primer capítulo de ese manual de resistencia ese libro ese en fin texto que Pedro Sánchez ha escrito o presuntamente porque al final de lo que se trata es que este relatos tenemos de haber es una figura para resistir como sea yo creo que estamos ante lo me me da mucha pena decirlo pero estamos ante una rendición del Gobierno de España ante esos socios que le hicieron presidente él sabe que le debe todo Pedro Sánchez le debe todo a los independentistas a los que se van a sentar en un banquillo de los acusados por haber intentado dar un golpe al Estado es decir cercenar los derechos y libertades de miles de españoles entre ellos aquellos que queremos que Cataluña debe seguir siendo España y hace muy pocos semanas en estos mismos micrófonos a mí me pregunto estaban algunos de sus contertulios cuáles eran esos supuestos pactos ocultos que yo denunciaba en base a los que el PDK te Esquerra Republicana a los partidos independentistas se van a enfrentar ahora algunos de sus miembros a este juicio por haber intentado un golpe de Estado eso pactos ocultos que a mi juicio existían que en qué consistían bueno pues ya lo vamos conociendo ya vamos conociendo en qué consisten estos pactos ocultos para mantener de forma artificial a un señor que hace está haciendo ya mucho

Voz 37 45:27 daño a la imagen internacional y nacional de España tenemos que

Voz 1727 45:30 terminar que tenía una agenda muy apretada el señor García Gea y lo que hemos citado a ahora que estamos casi al final de de de este tramo de Hoy por hoy pero quiero que hacerle una pregunta porque acaba de publicar El Confidencial que la Guardia Civil considera que Rajoy ganó las generales del dos mil once con facturas falsas y pagos ocultos una red de facturas falsas le habría permitido el PP desembocar desembolsar perdón más dinero del que tenía legalmente autorizado y a la vez ocultar el origen de los fondos dice el confidencial que los investigadores centran las pesquisas en unos doscientos cincuenta mil euros aportados a Génova por el PP de Madrid este Guadiana que no deja de de emerger conocía esta información señor Gea

Voz 36 46:08 bueno yo es que sólo hablar de sentencias no los normalmente siempre causa mucho revuelo cuando aparecen estas informaciones pero por ejemplo esta mañana he hubiera gustado que en su cadena pues si hubiera hablado del archivo de la causa de la Púnica que conocíamos ayer contra dos ex asesores de Pilar Barreiro que se suma al archivo de la púnica contra Pilar Barreiro que no estoy viendo reflejado en ningún medio vemos como como usted dice Guadiaro cuando sale hace mucho ruido pero luego cuando vemos que de verdad no hay agua en ese sonido

Voz 37 46:38 bueno eso y entonces sí que es una práctica política general verdad la Liga sí que es una práctica política

Voz 36 46:46 esa mucha pena es que cuando se acusa a una persona ya está ese día a día en los medios

Voz 37 46:52 con usted toda la razón cuando usted toda la razón iba pues no no repercutirlo usted toda la razón

Voz 1727 46:58 tiene usted toda la razón en eso celebrar hoy completamente y la comparto además que es de justicia ocuparse cuando los absuelven de la misma manera que nos ocupamos cuando se abren los sumarios sobre esta información del confidencial sabían ustedes algo esta posibilidad de que Rajoy ganará las elecciones de una manera ilegal dopado

Voz 36 47:15 bueno yo es que como le digo al final ocupan las sentencias me ocupan la verdad que es la verdad judicial al final vi cómo estamos ante sospechas presunciones etcétera pues ese al final si quedan como ha quedado en nada con el caso de Pilar Barreiro hizo en resto de de personas que se han visto implicadas Si injustamente acusada en muchos casos obligaron por ejemplo a Pilar Barrero Airis al Grupo Mixto para aprobar los Presupuestos cosa que creo que alguien debería de pedir perdón por ejemplo los que lo hicieron pues creo que deberíamos ocuparnos más de los problema reales que quede acusar de sembrar de sospechas cuando luego cuando se archivan y se demuestra que son falsas pues tampoco nos jugamos mucho y en ese sentido respeto máximo a todas estas informaciones pero entenderá que no opine sólo sobre hechos probados

Voz 1727 48:06 que lo agradezco en cualquier caso que haya estado esta mañana en la Cadena Ser muy buenos días buenos días gracias bueno pues el debate político en torno a este asunto y en torno a la solución la que sea de la crisis constitucional que evidentemente hay en Cataluña Teo parece que es difícil sólo por el calendario electoral sino porque evidentemente hablar se ha puesto muy difícil en España se ha puesto muy difícil hablar esto te hablar todo el mundo dice que hay que hablar pero claro como hablar tiene unos trámites y exige determinadas cosas lo de no hablar es complicado

Voz 1926 48:39 sí sí me parece además que que no que lo que venimos hablando todo el programa de hoy está figura del relator y la tensión que ha generado porque efectivamente pues son los hablan de traición de humillación otros en fin que el lenguaje se tensa en en general el escenario político se va a polarizar aún más y me da la impresión de que esto va a seguir abonando los discursos radicales la extrema derecha en fin hemos visto también una intervención de Irene Montero en mi opinión muy alejada de la realidad donde donde la respuesta para para bajar del relatores acabar hablando de la corrupción del PP me da la impresión de que todo esto va a contribuir mira que de aquí a las próximas elecciones el escenario vaya siendo cada vez más irrespirable luego habrá otras es decir se después de las próximas

Voz 0958 49:17 yo creo que el alejamiento de de de lo que está ocurriendo en da su medida también en el documento de los veintiún demandas que hacía Torá al presidente Sanse no yo creo que ha pasado desapercibido relativamente con todo este tema del del relator y tal pero que hay que leer es decir porque ahí sí que es de nota el alejamiento brutal que hay entre cualquier posición de diálogo no cuando se pide el derecho autodeterminación la medio la mediación internacional y sobre todo el resto de los puntos que hablan de una de Fran quizá acción de España

Voz 24 49:58 es que este documento qué comento en realidad salió en diciembre La Vanguardia el publicamos en diciembre a pesar de que lo haya entregado el en la hora a la el resto de partidos y estoy documento no cuenta con un consenso en el mundo independentista ni muchísimo menos porno realizado por por el equipo de Torra en el Palau de la Generalitat y no por Esquerra Republicana

Voz 1727 50:17 así lo avanzó la SER también en aquel momento y fueron Esquerra Republicana Lola estaría hoy en las tesis en las que está este documento

Voz 11 50:24 no

Voz 1855 50:25 es difícil verdad te pido dejaría

Voz 24 50:28 se documento en fin lo que hace es una exposición practicamente muy su géneris de lo que es la democracia española en fin