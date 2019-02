Hoy por Hoy (06/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 la vicepresidenta Carmen Calvo niega en la SER que la figura del relator para el diálogo con la Generalitat guarde relación con la petición del Gobierno catalán de Cayón mediador internacional Calvo ha explicado que esa persona se dedicará a poner orden en las conversaciones de los partidos no en las que se den entre el Gobierno central y el catalán por favor que son en conflicto

Voz 1539 00:25 Toni que un único mediador internacional ni nada que se les pueda pararle era que convoca es una persona seguramente una persona un hombre una mujer en Cataluña que haga el trabajo de convocar poner un poco orden en el debate recordar de qué se está hablando si se avanza o no se avanza algo tan sencillo como esto no conduce a un debate donde estamos hablando del dedos de la luz

Voz 1727 00:51 al mismo tiempo que calvos explicaba en este estudio en Madrid el vicepresidente de la Generalitat lo ha hecho en la Ser en Cataluña Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:59 los días Pepa sí pero Aragonés ha explicado que los veintiún puntos son únicamente una propuesta del Gobierno catalán insiste en que independientemente de que exista esa figura del relator la posición de Esquerra de momento no ha cambiado en lo que tiene que ver con sus exigencias al Gobierno crezca dedicará escena

Voz 0931 01:16 este espacio de diálogo por responsabilidad me abstendría de decir algo que imposibilitó dificulta el acuerdo no ha cambiado nada para Esquerra estas últimas horas faltan concreciones nosotros siempre hemos dicho negociación política con la autodeterminación y acabar con la política Represa

Voz 0746 01:31 si iba a la política represiva

Voz 0228 01:34 hemos ido recabando también en Hoy por hoy durante la mañana la opinión de distintos partidos ciudadanos habla de humillación por esta figura mientras que Podemos considera que su acción puede ser positiva si ayuda a profundizar en el diálogo el último en hablar en la SER ha sido el Partido Popular Teodoro García Egea cree que el Gobierno se ha rendido ante las tesis de los independentistas

Voz 1 01:53 estamos ante una rendición del Gobierno de España ante esos socios que le hicieron presidente él sabe que le debe todo Pedro Sánchez le debe todos los independentistas a los que se van a sentar en un banquillo de los acusados por haber intentado dar un golpe al Estado

Voz 0122 02:08 más allá de todo este asunto en Estados Unidos Donald Trump ha ratificado esta noche hora española

Voz 3 02:13 dinares

Voz 4 02:16 es decir leyeron es You

Voz 0746 02:21 su apoyo a Juan Guaino como presidente interino de Venezuela lo ha hecho en el debate sobre el estado de la Unión además

así el presidente de Estados Unidos ha reiterado en ese mismo debate que no piensa abandonar su plan de construir el muro con México así que también como sus mensajes contra la inmigración además ha anunciado que se va a reunir de nuevo con Kim Jong un con el líder norcoreano el veintisiete veintiocho de este mes de febrero y que lo va a hacer en Vietnam y un apunte más el IBEX35 cotiza prácticamente en plano e inicio de la sesión con pérdidas de apenas una dos décimas y mantiene estará la cota de los nueve mil puntos el resto de los principales parqués europeos están ahora mismo registrando ligeras pérdidas diez Ae3 tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0122 03:04 los taxis han vuelto a las calles de Madrid del cincuenta y cuatro por ciento de los taxistas votó ayer a favor de desconvocar la huelga tras dieciséis días de paros en los que no han conseguido nada aún así dicen que la lucha continua

Voz 7 03:16 duros y largos porque no no hemos trabajado no se haga nada nada

Voz 8 03:21 el autor minero el Thaçi de mí

Voz 3 03:24 Madrid vuelva a trabajar pero no Serres

Voz 8 03:27 tira íbamos a continuar con mucha más intensidad

Voz 0122 03:30 ya con un convencimiento claro de que esto no ha hecho más que empezar de momento mientras definen una nueva estrategia este sábado se van a manifestar a partir de las cinco de la tarde desde Atocha hasta Colón mañana en la Asamblea concentración de trabajadores interinos de la Comunidad son empleados que llevan años encadenando contratos públicos sin posibilidad de opositar porque no ha habido convocatoria hasta ahora con más de cincuenta años y cargas familiares dicen que ahora se tienen que enfrentar a estudiantes jóvenes consideran que parten con desventaja por eso piden un concurso de méritos que les de puntos por la experiencia acumulada

Voz 9 04:02 tengo cincuenta y nueve años llevo trabajando treinta y dos años en el Hospital La Paz soy interino

Voz 10 04:09 en las cincuenta y cinco años va camino de cumplir catorce años trabajando como temporal sin posibilidad de conseguir plaza por lo convocase ninguna oposición más desde hace tantísimos años

Voz 11 04:21 la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la red madrileña de ONG

Voz 0122 04:26 se hacen público hoy un comunicado conjunto en el que muestran su preocupación por los nuevos discursos políticos basados dicen en el odio hacia el diferente Enrique Villalobos es presidente de la

Voz 12 04:36 FRAM reclamar una respuesta clara y contundente de la sociedad madrileña hay de los partidos políticos porque queremos la región libre de ideologías totalitarias de ideologías excluyentes

Voz 11 04:51 tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:37 vamos cruzando el Rubicón de la semana conocen esa expresión verá río Rubicón fue el que atravesó César cuando un paso definitivo sin vuelta atrás pues eso pasa todos los miércoles apenas llevamos mes de este dos mil diecinueve y cuesta llegar al fin de semana los días

Voz 17 05:57 yo he dicho

Voz 1995 05:59 no sé a ustedes Ebro y un empujoncito para llegar a la otra orilla no habría una ayudita un empujoncito de farmacia recuerda España durante años dos colectivos a los que se les exigía mucho las amas de casi los estudiantes encontraron en la farmacia pastillas legales y abundantes que les ayudaban a superar el reto de vivir Katowice talibán

Voz 18 06:27 una mayoría de los consumidores de esas pastillas

Voz 1995 06:29 no sabían que tenían graves efectos secundarios más tomaban con más alegría que sensatez dit la actualidad nos hemos acordado del Katowice gracias al artículo que David confidencial en el que pone nombre a la llamada generación Katowice es decir toda esa gente que sacó la carrera y las oposiciones a base de esas famosas gracias pero la generación catódico no lo olvidemos era hija de la generación qué pasaría si hoy un día como hoy fuéramos a la farmacia a pedir Katowice

Voz 1 07:05 sí

Voz 16 07:09 muy

Voz 9 07:12 buenos días quería Katowice no estamos de baja ya hace mucho tiempo porque pues ya lo han retirado es que es derivado de de anfetaminas y sea utilizado de mala forma ahí ya está retirado me han dicho otra cosa que se llama opta Alidón huy eso también estado ya dada de baja hace mucho tiempo igual es un barbitúricos utilizado mezclado con alcohol de malas formas y ya lo han tenido que retirar bueno el gato Pi el Katowice era para sobre todo para estudiantes para poder aguantar pues ya lo han utilizado de forma de mala forma hay mucha gente pues eh ya después estaba enganchada si yo necesito que me tomo ahora que me recomienda para estudiar para rendir más allá pues ahora tiene que ser vitamina E cosas que sean que te ayuden pues algo Arana o el ginseng que te estimula y te van a ayudar a a rendir más pero ya no como el como ese tipo pues ha vendido muchos años sin ningún control vale pues gracias de nada gracias adiós adiós

Voz 16 08:17 sí

Voz 1995 08:21 la composición del Katowice Bétera clorhidrato de pero INTA

Voz 19 08:25 no diez miligramos vitamina B1 B2 vitamina

Voz 1995 08:28 seis V12 Panettone Renato de calcio es que lo demás oponer etcétera etcétera con tantas vitaminas lo vendían como un complejo vitamínico pero la gente no lo tomaba por las vitaminas estaba indicado para trastornos generales debidos a la edad avanzada o estados de cansancio la gente no lo tomaba porque subirá a Cannes a la gente lo tomaba porel clorhidrato de presentan a Z mina vamos ahí estaba la magia vamos a hablar con alguien que se ha criado en una farmacia es médico hijo de farmacéuticos aunque bueno ya saben ustedes que la vida da muchas vueltas alguien que despachó mucho Katowice mucho opta Lidón su primera juventud José Miguel Monzón me buenos días

Voz 0526 09:07 qué tal recuerda usted despachar católico

Voz 1995 09:09 con frecuencia aclara que el delito

Voz 0526 09:12 no tengáis aquí conectaría si allí se despachaba pero bien a ver la ley de estupefacientes el de los años sesenta antes no no no no estaba legislado era una cosa era un vacío legal era legal ni ilegal ni legal era legal entonces pues bueno pues entendía que cada uno tenía su problema que tomaba esas cosa pues el cómodo se despachaba todo el Valium tranquilizantes anfetaminas tú llevas una farmacia y te podías hacer allí un botiquín para los próximos años de todo tipo para subir para bajar para basta mal incluso arte queda otra posibilidad

Voz 1995 09:52 bueno efectivamente que además no tenía

Voz 0526 09:54 la singular eran los opta bidones osea que deben sé que nadie se mete a uno

Voz 20 10:01 pues bien

Voz 0526 10:02 en en a tal punto el consumo se extendía sobre todo entre las amas de casa hay muy curioso

Voz 21 10:08 que se vendían sobre éxitos de dos

Voz 0526 10:11 teníamos incluso un vaso la farmacia de hace doce años trece de llevaba una señora decían hola bonito salieron es como insisto plural tú te ibas a una caja grande de cartón llena hasta arriba de eran Grajera de dos en dos y te ibas a por el vaso de agua y el vaso osea que se estaban ayer en el mostrador de la formación

Voz 1995 10:33 no todo el mundo sabe quiénes es el Gran Wyoming una de las mentes más privilegiadas este país nombre que malgasta su talento a diario la televisión y casi todo el mundo sabe también que Wyoming estudió la carrera de Medicina ejerció como médico durante algún tiempo antes de que Jovi cese apoderará de él pero que las personas desconocen muchas cosas desconocen es que Wyoming además pasó largas horas de su infancia y juventud ayudando en la farmacia de su familia porque tu familia tenía una farmacia techo

Voz 0526 11:00 así es y además se daba la doble condición de que entonces no existía la explotación infantil como no existía la ecología y nada entonces vivíamos en el primero cuando se había una Glam se delante del mostrador había una se congregaban en exceso que siempre las mujeres curiosamente entonces Pin Pin Pin piense tocaba ante la caja ahí yo bajaba en nombre la caja ya hay ya a partir de ahí a pues también despachaba vaya de todo

Voz 1995 11:25 vistas las ventas de los años setenta y ochenta por lo demás

Voz 0526 11:28 Ana Katowice o tal pero es que luego había todo un sin fin de anfetaminas en distintos formatos hasta en galletas que se utilizaban desde once llamaban anoréxicas que eran para adelgazar es decir tú te mediar los anfetaminas te ponías a a correr por los pasillos de la Casa o donde quedará ganas ya no podías porque no se te quitaba el apetito luego se descubrió que no era una buena forma de Al Azhar la no ingesta alimentaria porque provocaba vitaminas y otros problemas pero las vendían se anunciaban en televisión en el periódico las anfetaminas eh

Voz 1995 11:59 va industrias de acuerdo con ese término la generación beat de gente buena

Voz 1 12:04 que ahora están al frente de responsabilidades

Voz 1995 12:06 las cosas que llegaron a culminar sus éxitos

Voz 22 12:10 no

Voz 1995 12:10 estudiantiles gracias a cierta altura

Voz 0526 12:14 se me ha hecho mucha gracia cómo se somos lo contaba la la farmacéutica o auxiliar que que habéis sacado porque hacia nombre es que la gente lo va a estudiar pero luego ya empezó a tomarlo para fin en malos pero en fin que quisiera va a estudiar te podían a pisar no pero sí era para salir de cachondeo no bueno del yo creo que el problema podía ser la repercusión que tuvieran la salud sea que tan malo sería para estudiar como para otro pero en cualquier caso no hace gracia como para estudiar pues tomate lo que quieras pero Suiza toman muchísimas estaba la central mina estaba la de ese trina estaba la simpatía estaba el aire estaba mini Live ya sí te puedo decir una lista todos son sólo anfetaminas eh el Steel dos La y andando el tiempo descubrieron que no servía absolutamente para nada yo no tenía ningún fin terapéutico es decir que sólo valía para atizar se entonces lo retiraron ya no se dispensaron once también nos en las farmacias

Voz 1995 13:07 bueno cómo ven el conocimiento de Gran Wyoming sobre el asunto es ese extenso lo ha habido en esa primera línea de batalla al mostrador de la farmacia

Voz 0526 13:14 lo que como experto efectivamente de la farmacopea sino como gran consumidor

Voz 1995 13:19 eh no ve bueno dejar rockero no te vaya hh vamos a hacer una una pequeña pausa ya les digo que cuando los anuncios la tele ponen aquello de consulte a su farmacéutico se refieren directamente a hablar con el Gran Wyoming

Voz 23 13:33 yo tengo

Voz 1995 13:34 es amigo enseguida volvemos

Voz 24 13:38 a tamaña T ya que termina Lido

Voz 1995 14:11 todos influencia existía algo parecido al hay Katowice buenos días

Voz 3 14:16 no me acuerdo porque fue muy joven pero yo digo una cosa que la formación tenido Duc la farmacia aquí en España ocupó un lugar no se entró hospital paró el bufete de abogados la verdad es que es es uno dos pilares la sociedad española

Voz 1995 14:33 que a la farmacia ausencia vais a por medicinas solo solo no

Voz 3 14:37 para hablar no para intercambiar ideas ni para sentirme mejor en ese sentido simplemente entras con Price salen no es un pilar la sociedad Las Palmas en Spanair nadie farmacias hay gente muy bien formados

Voz 1995 14:51 vamos a armas no pasillos Bach lo país digo así es bueno por eso para eso están queridos oyentes hoy viva la rutina hay por cierto que vivan los taxis hoy debemos recordar que hay luz al final del túnel concretamente una luz verde todo el ánimo y afecto a los taxistas que irremediablemente ya lo verán nos llevarán al futuro mientras eso ocurre Rosa Márquez buenos días

Voz 25 15:13 hola qué tal muy buenos días de nuevo hacer la compra diaria puede ser una ardua tarea o lo puedes convertir en un auténtico placer por ejemplo estoy busca buscas calidad y buenos precios todos los días pues entonces cesáreas de míos por esa en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés nos lo ponen fácil disfrutando de la mejor calidad de la máxima variedad con unos precios increíbles revisados cada día para que compruebe lo buenos que Sanz comprueba comprobarlo además ahora en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés vas a encontrar cientos de artículos con la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento tienes productos de alimentación droguería perfumería para ti y tu familia también para tu casa y además de tus marcas pitas Hipercor y supermercado de El Corte Inglés está muy cerca de ti pero si lo prefieres licitará así un poco de Pérez Hita ya sabes pues también puedes hacer todas tus compras por teléfono por Internet o directamente desde el móvil con absoluta comodidad prevé verás sólo en Hipercor y el supermercado el corteinglés alimenta tu vida mañana más feliz día a áreas

Voz 13 16:17 ten cuidado porque un regalo en San Valentín más que un regalo es un mensaje regalar ganar bombones el primer año significa soy muy luce ahora si llevas ya siete años significa soy muy despistado y esto fue lo más romántico que encontré en la gasolina era hace dos minutos Cary por eso mejor regalarle quince millones de euros que significan eso quince millones dieciséis de febrero Sorteo Extraordinario de San Valentín

Voz 16 16:44 la Lotería Nacional

Voz 26 16:47 trate una dudoso doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visibilidad pena la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 1995 16:57 no importa si juegas por los tres

Voz 13 16:59 hay cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa

Voz 27 17:04 que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabora hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 6 17:13 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario El día paga de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 28 17:22 y hoy por hoy con

Voz 13 17:25 Toni Garrido estamos Amir

Voz 1995 17:28 les vamos ya ya

Voz 3 17:30 ya van usando este río llamado Rubicón

Voz 1995 17:33 estamos hablando de la generación que David con el Gran Wyoming que despachó muchas esas pastillas cuando era un jovencísimo ayudante de botica en el negocio de sumar

Voz 22 17:42 madre

Voz 1995 17:43 Checho alguien te contaría yo sé que tú no las prueba pero alguien te contaría cuáles eran los efectos cuando tú querías estudiar jugadas Katowice cuáles eran los efectos que sentías

Voz 0526 17:52 bueno pues efecto en la en la minas un estimulante y entonces te puedes tirar con los ojos como platos con voló cubos abiertos y con una hiperactividad de hecho yo recuerdo teníamos unas una chica que venía limpiar a casa de tomaba Bush Pike concretamente que era anfetamina a toda castaña y entonces recuerdo que enganchaba la Lima de las uñas yo estaba estudiando la miraba allí empezaba ahí sí hice deja se comía la uña entera ir hacia nada no yo no entendía bien qué pasaba ayer gestada en pleno subidón Aso es decir que se cree una generación de amas de casa que estaban mucho más cerca de mi en House que de la el anuncio de creen que pregonaba una mujer tranquila di cocinando pero esto eran ajenas a ellos pero yo quería contarle una cosa al sueco esté hay que tener tenéis ahí adiós en el programa que tiene mucha razón fijas de la la farmacia de mi padre está configurada de la siguiente manera un despacho muy pequeñito en la parte atas un espacio gigante lleno de sillas una chimenea con una estufa en medio entonces ahí entraba la gente se quedaban allí de echarla pero además en el espacio pequeñito que era el de despacho que ahora se es un está todo configurar al revés ahora es todo para despachar ahí se sentaba a mi abuelo que tenía noventa años con Un sillón y una mesita que era como un pequeño espacio en un saloncito de estar de tal forma que la gente podía entrar la mi abuelo como un gesto decorativo como la momia de Tutankamón que estaba allí un poquito dando un ambiente familiar de ahí se iba a otra cosa inmensa mes Icon esto ya concluyó esta larga pero profunda intervención los los suecos fueron pagaron un alto precio de esta dispensación de drogas porque se corrió la voz es decir aquí había un nivel de consumo no digamos notable pero sin ansiedad porque era legal sin embargo llegó la noticia Suecia donde esperaban los medicamentos contados te daban los antibióticos por pastillas metió un frasco sea todo ese cuantificado en económica allí llegó la onda de que aquí había a troche y moche drogas esto fue parte de la gran invasión de de los nórdicos con el tema turístico venían a por la apuesta por la drogas ya por el whisky a Canarias que pasaba

Voz 26 19:57 es que yo porque crees tú que estoy aquí me motivo

Voz 3 20:01 para llegara a llega tarde cuando yo

Voz 0526 20:03 estaba pero es que sean los devolvían metidos en sacos de plástico como la gente que venía del Vietnam macho porque claro sea pisaban la botella de whisky hizo el el puñado de barbitúricos Ica acaban como chinches se ocultó un poquito pero la verdad los suecos diezmar los su población debido a la dispensación de aquí de

Voz 1995 20:22 bueno inodoros olvidamos hemos la conversación en Katowice estudiantes pero debemos hubiera ese opta del que tú hablabas que se tomaba a pares no no había singular sino plural el hotel sabia mezcla de barbitúricos y anfetamina que dejó a miles de mujeres sumidas en un terrible síndrome de abstinencia cuando se retiró de circulación atentos en el año ochenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco un problema social que reflejó Almodóvar en qué he hecho yo para merecer esto

Voz 6 20:50 esas recetas además fueron requiera entonces del Costa pues a mí siempre me lo han dado su vale pues es muy mal voy al médico diera Alex drogadicta y que desciendan las

Voz 1995 21:22 Pérez ante este diálogo es una medida de hipocresía de nuestra sociedad mientras el medicamento se tome con receta Checho resulta respetable una vez que esa receta no existe el mundo

Voz 22 21:34 te mira como común yo que como un delincuente

Voz 0526 21:37 pues así es bueno el delincuente una anécdota curiosa de los años es aquí detuvieron al fundador de los Legionarios de Cristo que luego ha tenido muchos problemas por pederastia pero no sólo tenía ese es el problema le detuvieron en una farmacia porque se presentó con un taco de recetas de morfina de tal entonces el tío se hizo con dos bolsas del farmacéutico ya se asustó se asustó ante tamaña demanda llamó a la policía llegaron truncaron luego alguien intervino dijo suelten se señores santo les soltar pero en su momento Le trincar on aquí en una farmacia con dos bolsas gigantescas llenas de todo se presentó con un taco de recetas en este caso pues mira legal

Voz 1995 22:18 pues techo muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento contaba por otros eh

Voz 3 22:25 están nostálgica pero otros no

Voz 1995 22:27 cae en primera persona siempre a través de otros que le han contado al acecho lo que pasaba Gran Wyoming un abrazo muy grande

Voz 0526 22:35 un abrazo chicos un abrazo muy fuerte gracias como no

Voz 1995 22:37 siempre que las diez y veintidós minutos una hora menos en Canarias vamos a incluir esta conversación a dos grandes escépticos el IVAM Luis Alfonso Gámez periodista científico muy buenos días hola buenos días qué tal desde Valencia José Miguel Mulet ahora conocido como JM Mulet pero la JM para todos aquellos que no lo sepan corresponde a José Miguel Mulet científico divulgador profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia muy buenos días hablamos un pasaje de la historia

Voz 3 23:07 de este país del que apenas se habla

Voz 22 23:10 en mi muy reciente me

Voz 0746 23:12 acuerdo de lo del par de es porque se hablaba del dos opta bidones un pero es que estaba muy normalizado si os acordáis mira una película clásica de Billy Wilder que es un dos tres si os acordáis el personaje está continuamente pidiéndole simpatía simpatías a su secretaria y eso que la simpatía pues como el Katowice anfetaminas era una de las muchas denominaciones que tenían las anfetaminas

Voz 22 23:38 y como y como ha comentado en el fragmento es que hubo una generación de amas de casa porque fue eso que eran felices se tomaban las los opta bidones ir llevaban el día muy bien y luego de repente cuando les quitaron la los optan bidones de las farmacias se produjo una crisis sí pero es un problema ahí bueno no sea habrá supongo que haya otras cosas parecidas no

Voz 0746 24:02 tú crees que yo parecidas parecidas no no y me cuesta estoy pensando está dando vueltas pero sí que tengan un efecto tan estimulante

Voz 1995 24:12 eh ya ha dejado que la actual por placebo no

Voz 0746 24:15 la time es lo más pero vamos no creo que eso ya os digo yo que no

Voz 1995 24:18 el antebrazo se exacto

Voz 0746 24:21 pero haber siguen habiendo otros problemas a ver el problema es que hay alguna que lo que se Tomás algún carajillo y eso tampoco es bueno eh o tabaco aunque cada vez menos pero sí con un efecto farmacológico tan fuerte alguna pastilla con recetas sí que es verdad que hay algunas gente que todavía no puede dormir sin pastillas lo que pasa es que claro como cada vez es más complicado porque cada vez hacen falta receta entonces el médico puede darse cuenta antes de si tiene algún problema

Voz 1995 24:49 sí porque antes el valium también era de uso común exacto bueno pasamos del Katowice dio el optaron al Bali sea no tenemos como sociedad cuyo intermedio de de haber eh

Voz 0746 25:00 si nos remontamos atrás en el tiempo el las damas decimonónicas lo que se tomaban era Lauda no el Lauda no era directamente morfina con coñac es decir si se tiraba un chute de heroína directamente bueno de morfina pero parecido a la heroína el Katowice comparativamente es menos por suerte ahora pues cada vez es más complicado conseguir este tipo de productos sin receta

Voz 1995 25:25 bueno vamos a hacer un alto en el camino hay muchos muchos productos que están muy cerca de nosotros y no sabemos cómo funcionan de verdad y no sabemos si esos mensajes que recibimos constantemente de otra el cansancio el estado anímico no sabemos cuánto cuánto de verdad en así que con nuestros estéticos sino unos segundos repasamos todos esos productos que sí están al alcance de nuestra mano Noya el perdón Noya encadena ya que desde la noche de cinco no figura entre los tontos que nos puede ayudar a superar las llamas eso hablamos hoy Rego que son los días

Voz 17 26:36 estoy ligar

Voz 6 26:37 vídeos cadenas

Voz 27 26:40 tus muebles tu ropa tus electrodomésticos tus libros tus discos tus fotos tus recuerdos cuando hay un incendio en tu casa no tiene seguro de hogar lo pierdes todo porque nadie te lo cubre y además te quedas solo evitarlo llama línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 30 27:12 conecta con Hoy por hoy país Davis

Voz 6 27:15 la gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 13 27:20 cadena SER la Cadena SER presenta el placer de escuchar en el Museo Romano de Villa Giulia el guardián de la Sección Quinta continúa su ronda he acabado ya el verano y con él las manadas de turistas la vigilancia vuelve ser aburrida pero hoy han instigado por cierto visitante torna hacia la Saleta de los esposos con creciente curiosidad estará todavía se pregunta acelerando el paso hasta asomarse a la puerta esta sí que hay en el banco frente al gran sarcófago etruscos de terracota centrado bajo la bóveda esa joya del museo exhibida como en un estuche en la Saleta ante la en ocre para imitar la cripta originario sí ahí está sin moverse desde

Voz 31 28:10 hace media hora como si él también fue una figura reseñada por el fuego los sirios el sombrero marrón el curtido rostro componen un busto de arcilla emergiendo de la camisa blanca sin corbata al uso de los viejos de allá abajo en las montañas del sur Apulia o más bien Calabria

Voz 13 28:28 que verán esa estatua Se pregunta el guardián y como no comprende no se atreve a retirarse pues si de repente ocurre algo hay esta mañana que comenzó como todas y ha resultado tan distinta pero tampoco se atreven tras retenido por inexplicable respeto y continúa en la puerta mirando viejo que ajeno a su presencia concentre asumirá el sepulcro sobre cuya tapas Lina la pareja humana

Voz 32 28:56 la sonrisa etrusca

Voz 1298 28:58 José Luis Sampedro mil novecientos ochenta

Voz 32 29:01 eh

Voz 33 29:04 el placer de escuchar

Voz 11 29:14 había íbamos el elefante yo presidiendo uso compara pues habrá catador de eso pasa de la Infanta Sofía

Voz 6 29:21 por eso hago escolar el otro por separado

Voz 34 29:23 el para no caben en la boca

Voz 6 29:25 no eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder porque no puedo yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena SER esta noche en la SER carros el Deportivo hizo Hora Veinticinco tú eliges si quieres fútbol tienes Carrusel con Dani Garrido en la sintonía habitual de la SER y si lo que prefieres es actualidad Hora veinticinco con Barceló en ser más Lab de la Cadena SER Onda Media noble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 35 30:06 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 36 30:14 abrí la puerta

Voz 6 30:16 más a vivir en pareja a tiene un jardín encuentra piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto

Voz 30 30:24 tú sabes que hace la policía en el portal hubieran robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos podemos una alarma pero así nuestra costes de alquiler

Voz 1 30:33 he llamado a Securitas Direct si queremos no es lo descompuesta esta misma tarde

Voz 37 30:38 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 38 30:52 está Julián en descanso pero unos palitos de que era el este es NATS que sí que son riquísimos pero no debe desaprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos paletos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no IRC

Voz 1 31:06 cómo es su momentos NATS es rico es bueno es NATS

Voz 6 31:10 Terra deberá ahora son envían

Voz 27 31:21 hoy es más fácil que nunca para que ahorrarse igual de fácil en día hemos bajado el precio a cientos de productos bajaremos muchos más descubre los estudió en Badía

Voz 17 31:32 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 22 31:38 yo tengo aquí la foto del anuncio original de las CIM patina exalta la capacidad física e intelectual para su dispensación no precisa receta oficial poderoso Simpa Acton mimético de acción centrarnos esto

Voz 3 31:54 para Guillot simpatía en el fondo

Voz 19 31:57 bueno algo habrá de eso también

Voz 1995 32:00 seguimos dando de medicamentos que definieron a generaciones de españoles con nuestros escépticos con chicos Escámez con José Miguel Mulet buenos días de nuevo a los dos hablamos de optan y donde cada bit de productos que yo creo que no hay niños de de la generación de los setenta incluso ochenta al que no la hayan atizado con lo de la quina San Catalina en este caso mina San Clemente Mulet que es un vino aquí

Voz 0746 32:36 se llamaba esquinado porque daba como más energía se creo que viene de una planta que sea máquina curiosamente en Bioquímica cuando se transfieren energía también utiliza Prodein hay tal aunque un grupo fosfato entonces ésta se daba un poco pues como se daban las sin patina eso o las anfetaminas para espabilar para ponerte y entonces él les daba a los niños a los niños para merendar les daba vino mojado en pan en una cosa así como salvaje

Voz 1995 33:03 de esas se han hecho incluso dando Abd juntado

Voz 3 33:07 me está diciendo que el técnico que él también lo tomaba como sí pero pero si sale compañero pero vamos a ver ha acabado de técnico en la SER pero pero he querido eso es que no si estoy plenamente tan malos Mena una generación entera la tomado sobreviví hemos pretendido entre comillas triunfado habiendo sobrevivido pero los que se quedaron por el camino también habría

Voz 1995 33:37 nos acordamos de los que se quedaron por el camino y ahora sabemos además que el alcohol es malo desde para el organismo desde cualquier cantidad dársela a niñas una barbaridad no

Voz 0746 33:47 no sabemos la cifra de alcoholismo oculto que había en los años cincuenta o sesenta de gente que no sabía que era alcohólica pues eso las amas de casa que tomaban vino para cualquier cosa o la gente que pasaba horas en el bar o aquí claro

Voz 3 33:59 hoy la gente se murió de cáncer de hígado sin saber que era alcohólico un clásico El mueble bar se espera otro clásico de la España

Voz 22 34:06 los setenta no había que en casa practicamente sin sumar

Voz 3 34:08 por llevar no perdón yo lo tengo todo es bueno él vives tan yo espero déficit vamos a

Voz 1995 34:17 a al al presente vamos a viajar de esa España que desconocía yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido este país estoicamente el desconocimiento no no saber realmente qué es lo que está ocurriendo no sigue pasando pero vamos a la a la España de es uno pone la televisión la radio en Internet es normal que te lleguen

Voz 6 34:38 este tipo de anuncios hoy es un buen día para volver a ser tú misma

Voz 13 34:43 de los niveles de Tritón Fano y magnesio que favorece

Voz 6 34:45 en funcionamiento psicológico adecuado trabajo

Voz 1995 34:48 el final del día me siento más de vitaminas minerales es el único que tiene ciento que aporta el clima perfecto para dar siempre la matriz acto Fano

Voz 22 34:58 el magnesio para un rendimiento psicológico adecuado ginseng eje ciento quince que aporta el equilibrio perfecto la Q Encina judía esto en el laboratorio como lo llama es Boulez al frente

Voz 0746 35:12 profano aminoácido el plátano está lleno

Voz 22 35:15 Jaques sin problemas al magnesio la llamamos

Voz 0746 35:17 elemento elemento de Valente

Voz 22 35:21 si el agua del grifo tiene toda la que quieras que ser problema pero ya sabes Toni que esto no es nuevo hay un imperio construido en España por la venta de complementos de magnesio desde los años setenta un imperio que pasó su época aún peor cuando la la dueña de imperio así asistió a un programa de la clave con con Grande Covián Grande Covián desmontó todas sus patrañas de que el magnesio era indispensable y teníamos cariz carencia de magnesio en España la dieta hay todo eso y ahora ha vuelto vendiéndose a los runners es decir a la gente que correcto que es como se les llama runners pues ahora les venden cosas de estas

Voz 0746 36:01 bueno ya la gente mayor y si tal también les venden colágeno y cosas de éstas habría que decir que ahora además de los de toda la vida se están metiendo también las grandes compañías farmacéuticas en el tema de las vitaminas y los complementos porque sacar un medicamento el mercado es carísimo y requiere muchísima investigación ir requieren muchísimas pruebas de seguridad sacaron un complemento vitamínico lo diseñas hoy y mañana lo estás vendiendo es decir no necesitas con demostrar que no es tóxico ya te vale entonces por eso ahora hay tanta oferta de complementos vitamínicos porque es un sector de negocio mucho más rentable para cualquier laboratorio

Voz 1995 36:35 pero ahora aquí en la comunidad estudiantil como bien sabes bulé desde exámenes lleva ya unas semanas hay algo realmente que ayude a al intelectual que ayude a estudiar órgano

Voz 0746 36:47 Zarza bien el horario dormir las horas suficientes que por cierto sólo hacía yo me funcionó muy bien

Voz 22 36:52 oye JM una pregunta cuando una cosa se llama complemento alimenticio complemento vitamínico o lo que sea a mi me parece que eso debía tomarlo solo quien sufriera una carencia exacto

Voz 0746 37:03 si te lo receta el médico porque tienes algún tipo de problema perfecto pero tomárselo así por hobby pues lo más normal es que no te ganada porque en la dieta tienes todas las vitaminas y todos los alimentos que necesitas

Voz 22 37:13 es que a mí alguna vez que fui al médico me dijo mira con que con más bien vale no no en principio

Voz 0746 37:19 a ver cosas puntuales pues una señora que está embarazada enseguida les dieran hierro ácido fólico etcétera Pero porque es un momento puntual pero así de normal salvo que te hagas una análisis y vean que tienes bajo Hierro que tienes un complemento vitamínico nota hace nada porque lo importante es decir las vitaminas son necesarias tenerlas pero cuánto más tengas no vas a estar mejor es cómo sería como pensar que es el coche le pones más gasolina de la que le cabe corre más no sino tiene gasolina Nova pero cuando sola pones corre lo que te diga el motor

Voz 22 37:49 entonces podríamos concluir que es una industria del engaño que nos está convenciendo a todos de que necesitamos tomar cosas que no necesitamos

Voz 0746 37:55 cuál es una industria a la media verdad porque por ejemplo el anuncio antes te han dicho que el necesario para el cerebro es verdad lo que no te dice no es que con un plátano tres mucho más estricto Fano que se que hay en la pastilla

Voz 1995 38:07 vale pero es que lo de la media verdad

Voz 3 38:11 sí mucho verdad que todos pensamos que comemos bien pero no definimos bien lo que es comer bien a todos

Voz 1995 38:16 el otro día te escuchamos en una charla muy interesante en palabras de de la alimentación para mejorar precisamente el rendimiento intelectual decías esto hablamos

Voz 0746 38:26 no están creciendo van lanzar estudiando hay que darles una dieta equilibrada hay que acostumbrar a comer mucha fruta verdura

Voz 1995 38:35 es lo que hay que sí porque cada vez con menos

Voz 0746 38:38 pescado cada vez comemos menos el problema es que ahora sobre todo adolescentes han puesto de moda las bebidas energéticas eso es una bomba de azúcar pero salvaje e yo desde aquí de recomiendo el el consumo de este tipo de bebidas porque van a acabar todos con síndrome metabólico de chuta de azúcar que se están metiendo pero así a palo seco

Voz 1995 38:59 pero habrá muchos estarán pensando bueno pero las tomos sin azúcar tomó esas bebidas todos tenemos en la mente de la de distintas marcas nada tomos sin azúcar lo mismo

Voz 0746 39:09 es bastante inútil te metiendo un chute de cafeína concentrada taurina hay tal la mitad de las cosas no sirven para nada pero si no tiene tanto azúcar es menos grave pero es que tampoco la recomiendo porque para qué vas a meterte pastillas de cafeína directamente tomando un café ya está no falta más

Voz 1995 39:27 ya tú me recomiendas el uso de esas bebidas energéticas sellaba medidas energéticas encara

Voz 0746 39:32 quizá no aumentan el rendimiento intelectual para empezar no hay ningún producto ningún alimento ni nada que te haga pensar más rendir más en los exámenes lo único que se ha demostrado que tiene algún efecto es el ejercicio físico videojuegos pero de estos de hacer varias cosas a la vez de estos que tienes que hacer un montón de cosas a la vez tienes que organizar te incluso la meditación hay algún estudio de dice que puede mejorar el rendimiento intelectual pero es complicado definir exactamente qué meditación a partir de ahí nada de lo que te comas nada de lo que te tomes te va a hacer en mejorar las notas lo debo hacer mejorar las notas es programar del tiempo estudiar las horas que te en falta no sacrificar horas de sueño

Voz 22 40:10 y como dicen los dietistas nutricionistas las bebidas energéticas son pero

Voz 1995 40:14 Crosas Sábato ahora adolescentes que son los que las tanta vaya no sea que no hay atajos

Voz 22 40:22 hay que estudiar para probar AIR hay cosa más rara hemos dicho hay que afrontar retos cada vez más complejos problemas nuevos y de esa manera aprendemos y somos cada vez podemos desarrollar la inteligencia y sobretodo

Voz 1298 40:32 echar Iber Argentina

Voz 3 40:35 hay gente Ike hay ocho horas para dormir

Voz 0746 40:37 es todo el tiempo da tiempo de sobra para estudiar

Voz 1995 40:40 bueno pues tienes estén escuchando estudiantes amigos hincar los codos el esfuerzo oración de algo de deporte y organización estéticos del mundo muchísimas gracias como siempre por atendernos Gámez Mulet nuestro cerebro sí que no necesitado Page un verdadero placer abrazo

Voz 16 40:59 venga un abrazo

Voz 1995 41:11 cadenas

Voz 22 46:08 vamos a recordar por un segundo lo que decía la ministra

Voz 1995 46:11 mujer familia derechos humanos a Mujer Familia derechos humanos el Gobierno brasileño de bolso sonar decía esto

Voz 6 46:25 el Cirio

Voz 1995 46:33 sigue sigue mensajes más simple y más lejos decía que los niños deben y de azul y las niñas de Rosa bueno pues hoy vamos a hablar

Voz 16 46:41 de todo lo contrario

Voz 1995 46:45 pero lo Carretero que es la lideresa de todos los que quieren decirle a esta señora que padece Dalton y ideológico que ya no hay colores los niños deben pueden vienen a vestirse como les da la gana la carteros mujer que sabe quiénes son los que dan forma nuestro estudio y de ahí Isabel porque hacemos lo que hacemos y vestimos con la muy buenos días

Voz 1298 47:06 hola buenos días me llamó tanto la atención esta frase que quiere decir tanto en tampoco este a mí me merecen tanto malo quiere decir tanto mal utilizados

Voz 1995 47:14 se cree que no reduzca vamos intelectualmente un mensaje parece muy simple pero

Voz 9 47:19 y un largo profundo yo creo que es malo corto

Voz 1298 47:24 al final es corto es largo muchas cosas este mensaje pero yo recordaba a decir me gusta esta señora pero si es que está volviendo atrás y en España en los años setenta ochenta ya los hombres se vistieron de Rosa acuérdate y nos parecía lo más rancio y muchas veces pues esa gente Salvador ha dirigido la camiseta rosa color debió no sólo niños sino señores con gomina ejecutivos esquiables sí sí

Voz 1995 47:52 no hables en pasado

Voz 1298 47:55 es tan antiguo eso que ya hasta los señores extendernos o que quiere derogar allí podrás decir a los toreros lo peor pero realmente hoy como tú dices las dictaduras en moda cambian no hay para empezar afortunadamente no hay lo que hay cada vez es una ropa más libre más amplia más diferencial donde sí que es verdad que hay unos códigos que exige la ley que me parecen espléndidos por ejemplo la madre la mayoría de los de los tejidos deben de ser

Voz 9 48:25 orgánicos no agresivos para la piel o

Voz 1298 48:29 eh no Kikes sean ignífugos por ejemplo los tejidos duros deben ser ignífugo Ibon pero yo creo que hay como en casi todo dos tribus de niño los niños que las mamás quieren que sean un poco príncipes y ahí tenemos una larga trayectoria de éxito de firmas españolas los niños Reyes de todo el mundo que se visten con ropa española y luego están los niños libres canallas más hippies más rockeros según como sea los padres lo fabes

Voz 3 49:00 siempre según minan calor

Voz 1298 49:03 el Papa está claro es que estoy

Voz 1995 49:05 en este estudio Lola hablamos de las cifras extraordinarias de la cosmética española porque está bien poner un poco de perspectiva todo esto tomar distancia realmente que supone en algo tan importante como es la economía aunque sea reducirlo a veces el económico pero necesarias

Voz 1298 49:20 punto dos dijiste hace unas semanas que los costes

Voz 1995 49:23 médicos españoles exportamos una cifra superior a la a la que supone el aceite de oliva el vino Lviv en cuanto a moda infantil la moda de los niños como vamos

Voz 1298 49:36 clamoroso como esa industria veces tan desconocida que es la cosmética pero nosotros en en España Se la facturación llega más de mil trescientos millones de euros un animal que es un éxito aquí también es que exportamos el sesenta por ciento de lo que se produce netamente en España quiere decir que la moda infantiles muy cotizada muy perseguida y tiene enorme éxito fuera Nos compran países tan potentes como Francia que se supone que tendría aldea Reino Unido Arabia Saudí es curioso que es un mercado muy especial pero Emiratos Árabes Arabia Saudí y esto ha tenido mucho que ver en el tiro aunque decíamos esa parte de niños príncipes porque es que los reyes los hijos de los Reyes van todos de moda española cuando corona

Voz 3 50:21 es británico los reyes británicos unos holandeses cuál

Voz 1298 50:24 no coronan al Rey y a su máxima de Holanda y las tres niñas de vestiditos amarillos afirma Pili Carrera que hoy está en el momento más complicado pero vestidos a mano a medida por ellos los reyes de Inglaterra los nietos de la reina ya tiene

Voz 1995 50:40 los algún hay Inditex esa una empresa puntera en ese sector tamil de la moda infantil

Voz 1298 50:45 por supuesto tenemos mucho mini Inditex hay menos es una de su sector más atomizado es un sector que deviene de familias muy familiar que estar segunda terceras generaciones pequeñas mercería escaso convirtieron otras cosas y luego está es lo que sí me gusta mucho es que este sector parece un poco pero es así está en manos de mujeres emprendedoras quieres que primero no sé si por sensibilidad de hijo por porque lo Bush no sé porque nos tocas aparte no lo sé pero sí que hay muchas mujeres muy jóvenes que han decidido por ejemplo con una indemnización de despido con una con el nacimiento de su primer hijo descubren que tienen que conciliar que no pueden y que además es un sector en el que entran muy de lleno con pequeñas empresas desde que se tiene un hijo hay hay una gran trayectoria de mujeres con su primer el bebé que deciden qué quieren entrar ahí ya sí muchísimas mujeres emprendedoras jóvenes cómodas con firmas pequeñas medianas pequeñas

Voz 1995 51:40 no sé si ese es el caso concretamente de que vamos a saludar a continuación que les escucha desde Tokio está allí presentando su firma de nexos AETIC se llama Estefanía grandioso es tanto que así que vamos a tener un poco de retardo seguramente pero no no no habrá problema Estefanía buenos días

Voz 0526 51:58 hola qué tal buenas tardes

Voz 20 52:01 buenas tardes y Hacienda de tarde cuéntanos que estas presentando en Tokio

Voz 0526 52:09 pues él buenas tardes

Voz 44 52:11 toda una colección que será el internos que tienen el ex Beatle diecinueve y es una ciudad que está en París en Tokio y lo estará haciendo lo que no me voy a Nueva York para juntarlas

Voz 11 52:24 bueno Hesperia básicamente para comprar

Voz 44 52:26 Marca Mundo presentadas la colección y la los compradores vienen un poco cuando todo Illa es muy buenos conoces mucha gente

Voz 1298 52:38 la verdad Estefanía es que tu historia no es común e es una historia de éxitos hemos de decir aquí tenemos gente como tú que que tenías tú ya que bellas tu claro que a los diecisiete diecinueve años empiezas a entrar en nada menos que en el en el factótum de esto que esté de moda de cualquier color que es Inditex que te te empiezan a mirar dice tienes que venir Arteixo con diecisiete diecinueve ya estaba dentro de billetes cuenta que tenías tu ya la cabeza o los ojos que te vieron a Di