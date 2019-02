Hoy por Hoy (06/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 a las once las diez en Canarias todas las noticias esta mañana con Antonio Martín buenos días buenas

Voz 0325 00:10 días Toni la vicepresidenta del Gobierno va a comparecer

Voz 2 00:12 de media hora en Moncloa para dar más explicaciones

Voz 0325 00:15 sobre esa figura del relator en las negociaciones en Cataluña antes aquí en la SER Carmen Calvo ha explicado que esa persona pondrá orden en el debate entre partidos en ese territorio en Cataluña la oposición mientras tanto está exigiendo más detalles Ciudadanos por ejemplo acaba de pedir que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso desde informa Adrián Prado buenos días

Voz 0019 00:32 qué tal Antonio buenos días y Ciudadanos quiere que Pedro Sánchez comparezca de forma urgente para que explique qué le pasa por la cabeza si lo acaba de decir Albert Rivera respecto a Cataluña ayer de Ciudadanos rechaza cualquier mesa de partidos o la figura de un relator o mediador las explicaciones dice tienen que ser aquí en el Congreso

Voz 3 00:48 lo queremos debates en la sede de Esquerra con la sede de Convergència PDK queremos debates en el Congreso con luz y taquígrafos no hace falta relatores señor Sánchez en el Congreso con la prensa con los ciudadanos ese es el único relato del ciudadano español que va a haber

Voz 0019 01:05 lo que usted adelantarles ciudadanos confía en que el PP apoye esta iniciativa ya que por sí solos no conseguirían que prosperará Rivera ha vuelto a decir que la única salida digna que le queda a España es la convocatoria de elecciones

Voz 0325 01:14 esta figura del relator ha generado controversia en el seno del propio Partido Socialista la diputada Soraya Rodríguez ha mostrado su rechazo que exista esa figura mientras que la vicepresidenta cree que su compañero de partido no se ha enterado bien de los detalles declaraciones de ambas en la SER

Voz 5 01:29 creo que hace falta que haya un debate amplio oí sinceramente creo que es honesto también manifestar que la aceptación de una figura de este calibre desde mi humilde punto de vista es un error político

Voz 6 01:44 la señora Rodríguez mi compañera diputada no han tenido nada de esta realidad por la razón que sea no le he tenido no hay un mediador no hay un conflicto internacional ni nada que se le parezca esto

Voz 0325 01:57 cambiamos de asunto los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad acusado de cometer seis agresiones sexuales a finales del pasado año en Barcelona abordaba a todas las víctimas con violencia Barcelona Aitor Álvarez

Voz 7 02:07 los investigadores de la policía catalana han podido acreditará a partir de las pruebas de ADN su supuesta vinculación con los seis ataques primero en el barrio de Horta de Barcelona después en el de Sants se produjeron todos en la calle de día o de noche y usando violencia también intimidación y amenazas el juez ha decidido encerrarlos en un centro de menores

Voz 0325 02:29 y sumamos dos apuntes más los cinco miembros del grupo de hombres que abusó sexualmente de una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis los conocidos como la manada buena seguir en libertad provisional después de que está ya han desestimado los recursos de súplica que habían presentado las acusaciones contra la decisión en ese en ese sentido que tomó en su momento la Audiencia de Navarra Salvamento Marítimo ha confirmado hoy la llegada anoche de setenta y nueve personas entre ellas doce niños al P

Voz 8 02:52 harto de Almería después de que fueran rescatadas

llegamos así a las once y tres

Voz 9 03:05 en la Audiencia Provincial ya está declarando el primero de la

Voz 1491 03:07 los seis acusados en el juicio de los espías es el guardia civil José Oreja que en una entrevista que en La Ser en La Ventana de Madrid aseguró que si había recibido órdenes para seguir a rivales políticos de Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular vamos a la audiencia

Voz 0089 03:20 hola buenos días buenos días José Oreja ha sido taxativo desde el segundo uno de este interrogatorio era Sergio Gamón entonces director general de Seguridad el que daba las órdenes de seguimiento órdenes que oreja dice que nunca cumplió por ilegales este acusado también ha dicho que denunció esta situación ante Francisco Granados entonces consejero de interior eso sí ha reconocido que practico seguimientos a varios alcaldes como el de Fuenlabrada Getafe entonces en manos del PSOE y también atención a Cristina Cifuentes a Manuel Cobo y Alfredo Prada prosigue el interrogatorio a José Oreja escuchamos sonido en directo

Voz 1995 03:54 ni recordar

Voz 10 03:55 el acoso laboral que sufrimos en ensombreces hasta el mes de junio y entonces llegó un momento que nos inventamos hasta notas este señor

Voz 1491 04:04 más cosas la asociación circo Reunidos ha convocado a partir de esta habrá una manifestación para pedir al Ayuntamiento de Madrid que no prohiba su actividad con animales salvajes una prohibición que ya ha sido aprobada por la junta de gobierno pero que todavía tiene que ser ratificada por el Pleno la marcha comienza a esta hora en Plaza de Castilla Virginia Sarmiento

Voz 0825 04:20 llegarán hasta Cibeles con sus artistas y sus camiones para pedir a la alcaldesa Manuela Carmena que recapacite sobre este cambio normativo que se aprobó en la Junta de Gobierno del pasado veinticuatro de enero y que tiene que ser ratificado en pleno a mitad del recorrido en la plaza de Colón está previsto que se unan a ellos varios colectivos del medio rural para dar su apoyo al circo tradicional insisten en que sus animales tienen buen trato pasan con éxito todos los controles veterinarios

Voz 11 04:43 el reprochan a Carmena que no ha contado con ellos para redactar la ordenanza aseguran además que recurrirán ante el Constitucional

Voz 9 04:49 este miércoles Valdesquí abre sus pistas por primera vez esta temporada diecinueve pistas que o lo que es lo mismo doce kilómetros de nieve esquiables

Voz 0325 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:46 y ahí nos queda os envidio Josep Maria Pou muy buenos días buenos días a cuantos monstruos diría usted que se ha enfrentado largo de sus si cincuenta años de carrera interpretativa

Voz 1148 06:01 pues si tenemos en cuenta así a bote pronto ante una pregunta si casi estadística para la cual no tenían demasiado preparado pero sí según recuento rápido diría que en cincuenta años de carrera he tenido la oportunidad de estrenar en teatro únicamente en teatro unos cincuenta espectáculos en este momento lo cual significa cincuenta personajes pues a cincuenta monstruos distintos cada personaje es un monstruo es una batalla es una ballena

Voz 1995 06:26 que hay que cazar pues existe perseguido muchas ballenas blancas a lo largo de su vida blancas y alguna muy negra ahí de muy mala leche y muy complicada hay un restaurante y yo creo que es el mejor restaurante Madrid pero se llama Viridiana conozco conozco en el menú se hay una frase no sé porque de acuerdo siempre esa frase no es una frase apócrifa que afirma que todos llevamos a Moby Dick en la punta de nuestra talante hay que bonita historia conforme con eso

Voz 1148 06:55 o quizás sí porque todos tenemos un objetivo todos tenemos un objetivo que a veces a veces esconde ese objetivo no no llegamos a alcanzarlo pues se se convierte en una obsesión y puede llegar a ser nefasto puede llegar la la consecución del objetivo que uno se propone cuando llega a un final feliz es muy gratificante pero cuando no cuando esa persecución se hace eterna pues puede conseguir que ese sentimiento se vaya pudriendo ese afán de conseguir el objetivo se vaya convirtiendo en una obsesión rayana casi en la locura que es lo que le pasa al capitán

Voz 8 07:27 es la del no que

Voz 1148 07:29 totalmente la sed de venganza cuando se va pudriendo dentro de uno se va convirtiendo en una obsesión prácticamente incontrolable y esa obsesión incontrolable está a un paso sino es ya una locura allí eso es lo que les sucede al capitán a Jarrio yo creo que son ser que está absolutamente loco desde un principio es curioso

Voz 13 07:46 lo que ayer Miguel Ángel Aguilar sentado en ese mismo día decían este mismo programa se querías que o promulgó una amnistía o no puede salir a la calle

Voz 1995 07:56 dice a perdonar a la gente que me ha hecho imputadas

Voz 13 07:59 es verdad es que no puedo salir a la calle es verdad es verdad pero ese ese sentimiento de perdón yo creo que debe acompaña

Voz 1148 08:05 darnos casi siempre no lo mejores relacionarse bien con todo el mundo ir eliminando toda gente la gente de mal rollo alrededor lo que pasa es que hay en día intentar eliminar a toda la gente que provoca mal rollo a tu alrededor había que cargarse a un elevadísimo porcentaje ya no de personas sino de medios instituciones etc

Voz 13 08:24 etc para empezar están unos viene

Voz 1995 08:27 en habría que apagar la radio

Voz 13 08:29 yo me aguanto las ganas de decir habría que prescindir de todos los medios de toda la prensa de todo aquello que es a primera hora de la mañana hay que ya te crea mal rollo para el resto de no no pero no se puede no se puede ni se debe hay que decirlo verán desde hace algo más

Voz 1995 08:43 más de siglo y medio miles de lectores de todo el mundo se ha metido con Un monstruo literario de casi mil páginas titulado Moby Dick su texto clave de la historia de la literatura universal no de esos lectores de la hora de Melville se llama Josep Maria Pou es uno de nuestros mejores actores o quedó fascinado por el libro en su adolescencia y ahora cinco décadas de profesión más tarde vuelve El para interpretar a ese viejo lobo de mar obsesionado con acabar con la gran ballena blanca que lo dejó tullido el capitana

Voz 16 09:13 quién quiera de los otros que me señale una ballena de cabeza Lanka frente arrugada mandíbula partida con tres agujeros perforados Caleta de popa estribor obtendrá esta onza de oro

Voz 1995 09:28 no voy a ponerlo todo un poco en perspectiva hemos necesitado ciento sesenta y ocho años para que sus tema durará lo suficiente para interpretar al capitán Up

Voz 1148 09:38 tantos no porque confieso que en en mil ochocientos cincuenta en el momento de la publicación de la novela de Melville yo no estaba allí en la primera edición pero sí es verdad aquello tuve un primer contacto con nueve como la mayoría de los que nos están escuchando seguramente pues con doce trece años mis padres me regalaron no recuerdo bien separa para un aniversario en una noche de Reyes una edición de Moby Dick en una de esas colecciones juveniles Chelsea de Fancy que también lo de juveniles en las que mayoritariamente se publicado Moby Dick yo creo que la mayoría de los lectores de todo el mundo no sólo españoles conocemos Moby a través de esas versiones reducidas que se publicaron como novela de aventuras al estilo de Robinson Crusoe o La isla del tesoro confundiendo a mucha gente sí es verdad que el Moby Dick hay una parte la caza de la ballena que se puede considerar una novela de aventuras pero es que Moby Dick es un libro mucho más complejo es un adulto es para adultos es casi un tratado de filosofía es un libro que contiene dentro de sí como el Quijote de alguna manera otros muchos libros no yo presumía se me llenaba la boca diciendo que Moby Dick era mi novela favorita después de haber leído con trece años inconsciente sin saber que había leído ni siquiera una tercera T cuando ya más adelante de adulto leí la novela entera me daba mucha vergüenza todo lo que había hecho hasta entonces pero ya entonces tuve una cierta atracción hacia ese personaje que no forma parte del repertorio teatral no es uno de los grandes héroes como Otelo Hamlet

Voz 17 11:00 Edipo pero que tiene una Carme para un actor increíble

Voz 1148 11:04 bueno y como tú dices han pasado pues cincuenta años de profesión hasta que uno se considere lo no sé si lo suficientemente preparado por lo menos con el valor con el valoro el arrojo suficiente como para enfrentar

Voz 1995 11:16 a ese personaje que no entender las críticas e seis está

Voz 13 11:20 para no la verdad es que llevamos un año un año haciéndolo estrene en Barcelona ajustó en enero del año pasado ha recorrido ya toda España ahí demás llega a Madrid con un bagaje muy bien ha sentado

Voz 1148 11:32 las críticas a la recepción del público a lo largo de este

Voz 1995 11:35 las leo algunas voy a leer las que es necesario hacerlo a ver míticas como extraordinario Josep Maria Pou Pou más grande que Moby Dick abatió a la ballena blanca

Voz 13 11:46 el resto de la ballena da mucho juego sí claro verdad pero he visto un poco una metáfora puede ser

Voz 1995 11:51 sí gustar siempre como se hace sea porque de no sé quién decía

Voz 13 11:56 al lado justo cuando está Pepe bueno sí

Voz 1995 11:59 usted me gusta en este país hay dos cosas claras a Bob Dylan Le quedan bien los sombreros y usted nos gusta mucho contexto es mucha gracia

Voz 1148 12:07 pero uno es consciente hombre yo debería sería un mal nacido sino sino estuviera agradecido por todo eso me considero un privilegiado mi carrera ha sido muy bien seguida por parte del público la crítica y demás pero siempre hay quien tiene opiniones contrarias al yo te podría presentar al lado de estas y otras muchas igual de a geográficas casi otras negativas diciendo al señor Pau es un actor antiguo grandilocuente pasado quizá quizás sin entender demasiado que en ese Moby lo que hace el capitán JAP es ser el capitán Happn escena pero al mismo tiempo ser el contador el narrador de la aventura de su vida con lo cual hay un componente literario que hace que tengas que adoptar un cierto tono literarios partiendo de un texto literario

Voz 1995 12:51 hemos vivido unos años de naturalismo según ese interés excesivos es eso parecía que los actores tenían que va a hablar como tu primo no

Voz 1148 12:59 qué bien que digas eso me gusta muchísimo los actores típicas

Voz 1995 13:02 como actores exigimos como absoluta

Voz 1148 13:04 la mente de acuerdo de repente hemos pasado a unas etapas sendas que cuanto menos entendía o se leía un actor les decíamos

Voz 13 13:11 más grande era de

Voz 1148 13:12 te cuando sales a escena y hablas claro y potente dice oye todo el mundo y no se pierde ni una sola sílaba de una palabra puede llegar a decir que eres una torre dicho más o menos de generaciones antiguas benditas

Voz 1995 13:24 ya te ha pasado una vez estás tratando hoy poniendo toda tu atención dice y así fue como ese que si así fue como no puede ser bueno hablamos de una magnífica carrera de una trayectoria impresionante pero también de un ejercicio técnico complicado el guión tiene usted más de veinte páginas de texto continuos les hemos contado siete mil novecientas cuarenta y cuatro palabras que memorizar siete mil novecientas cuarenta y cuatro una detrás de otra se se se ya para los partes

Voz 1148 14:01 pero forma parte forma parte del trabajo es Giorgio I N me quejo ni me parece excepcionalmente difícil cada trabajo cada oficio sobre todo tiene una parte de tipo técnico que uno tiene que dominar para para desempeñar el oficio

Voz 1 14:14 uno no puede ser actor sino tiene

Voz 1148 14:16 una capacidad de memorización muy grande porque cualquier personaje pasa por la memorización de un texto sobre todo en teatro

Voz 18 14:22 no hay en este caso en este caso

Voz 17 14:25 lo dio digamos que me he dejado aquí

Voz 1148 14:28 llenar por todas esas palabras de del capitán Jaap de Melville en cualquier caso porque es un texto poético que facilita el aprendizaje cuando un texto está bien escrito es facilísimo aprenderlo y retenerlo ya no no no creo no tenga ningún mérito aprenderse eso de memoria uno no puede ser actor sino tiene una memoria suficiente a una técnica suficiente

Voz 1995 14:49 de para aprenderse eso pues por eso por eso no yo

Voz 1148 14:52 haría yo sería incapaz de de de meterme en un quirófano hoy y hacer una como leído últimamente esas operaciones que hacen los neurólogos a a iba a decir a cráneo abierto como a corazón abierto no con el paciente despierto y jugando con con con las terminaciones nerviosas de su vida con una precisión increible ellos lo hacen como cualquier cosa no forma parte del oficio es una técnica

Voz 13 15:15 la del primero quiero parecer pertinentes

Voz 1995 15:17 deje que no hemos eso beso que memorizar siete mil novecientos cuarenta

Voz 1148 15:20 hombre debo decir tampoco quiero quitarle mérito debo decir que cuesta su tiempo que hay que repartirse lo bien que hay que levantarse es mi técnica levantarme a las siete de la mañana en época de estudio yo así como la gente sale a hacer footing a las siete de la mañana un par de horas por la mañana y luego vuelve a su casa se ducha desayuna yo cuando estoy en periodo de aprendizaje de un texto de esas miles de palabras salgo por la mañana a las siete de la mañana de mi casa incluso con chándal si hace falta a recorrer las calles de Barcelona es donde yo vivo habitualmente para aprender Me el texto y voy memorizando por la calle soy incapaz de memorizar lo quieto en mi casa

Voz 8 15:55 éxito caminar y al cabo de un par de horas cuando llame

Voz 1148 15:57 prendido tres cuatro folios vuelvo a mi casa iría hasta el ya sigue

Voz 1995 16:02 para que haya gente de Barcelona si se encuentran tempranito a un señor con unos papeles en la mano con chándal importante el dato el chándal apelando a Barcelona cápita Adeje habrá

Voz 1148 16:15 paso es estar oyendo texto lo saben ya eh cuando me ver cuando me ven caminando con papeles en la mano de guiña un ojo Vicen que estudiando

Voz 1995 16:24 en un segundo seguimos hablando con Josep Maria

Voz 1995 20:20 María o prefiere que les llame Ismael

Voz 13 20:24 y no en este caso bajaba pero bueno me encantaría tener la edad suficiente es decir la poca edad suficiente para interpretar a Ismael que ser Brumete del barco aún así entiendo entiendo por dónde va este comentario tuyo es uno de los principios de novela más famosos de la historia de la veterana entreno más famoso de Jamaat e Ismael come gol misma él

Voz 1995 20:44 precioso hablaba usted de la locura que voy a demostrar que esa locura de la que usted es es muy actual en estos ciento sesenta y ocho años desde que se publicó Moby Dick no ha hecho más que mejorar no digo crecer sino mejorar una lectura distinta a la que usted ofrece en escenario pero muy real y muy política

Voz 26 21:11 nadie nadie te lo aseguro

Voz 2 21:14 sí

Voz 1995 21:16 escuche la forma serán parecida esto otro

Voz 16 21:19 párame no haber atajó lo dejó el Papa sólo el ahorro escapó de matar

Voz 13 21:26 por aquello de la vida mirando a la realidad imita la ficción y la realidad imita la ficción la ficción

Voz 1148 21:33 que puede llegar a alcanzar la veracidad de la Real

Voz 13 21:35 nada es verdad es verdad es el mismo tono no hubiera

Voz 1148 21:38 muy buenas motos me hubiera servido en los ensayos escuchar ese tipo de soflamas que por otra parte se escuchan por desgracia demasiado a menudo no es algo que se repite periódicamente se tipo de héroes salvadores Libertadores etc etc eso eso le pasa al capitán Aja

Voz 1995 21:52 sí también ese es el Gran Vía

Voz 1148 21:55 lo lo que pasa es que fíjate no digo el caso de de

Voz 8 21:57 de de de la actualidad a Venezuela

Voz 1148 22:00 igual y demás pero el capitán Jaap tiene algo que lo hace distinto de esta otra gente que es absolutamente admirable siendo personaje negativo un egoísta que mira sólo por sus intereses personales enloquecido y demás que trata de manera tiránica hay déspota a los miembros de la tripulación sin embargo tiene un componente heroico en su determinación de enfrentarse a la naturaleza porque enfrentarse a las ballenas enfrentarse a la naturaleza a los elementos de la naturaleza tiene un componente heroico que lo hace admirable es lo que nos comenta gran parte del público que ha visto el espectáculo lo largo de este último año me doy cuenta de que el capitán Aja tiene una cantidad de elementos que la hacen un personaje negativo y casi casi despreciable pero no puedo dejar de admirar le pille IES San Madera de héroe esa capacidad de determinación de de inmolarse asimismo para conseguir su objetivo no que ella podemos discutir si eso es bueno o malo aceptable

Voz 1995 22:53 no Iggy perdone que vuelva a aterrizar que es verdad que movilicen una parte filosófica va básicamente como usted habla es un tratado de filosofía pero la parte física usted no acaba exhausto cuando acaba la función

Voz 1148 23:08 austro con mayúsculas y subrayado y con negrita las quiero decir precipicio física es el ejercicio físico más grande que yo he hecho nunca en un escenario más incluso que aquel Reilly que tuvo la suerte de interpretar hace ya diez años fíjate el Rey Lear eran tres horas y media de representación agotadora como cualquier texto dramático de Shakespeare y sin embargo este espectáculo que dura apenas hora y media me deja mucho más exhausto y requiere de mi mucha más energía incluso preparación física porque es un personaje que empieza ya no tiene un viaje empieza ya mil revoluciones por minuto el con el motor a mil revolución es al máximo su primera expresión en escena no es una palabra ni una frase es un grito empieza con un grito enorme que les sale de las entrañas a la máxima potencia y a partir de ese momento no hace más que ir subiendo ahora bien dicho esto efectivamente es lo termino absolutamente exhausto y agregó que une además lleva una pata de palo lleva unos inconvenientes lleva una prótesis lo cual hace complicado el andar en escena pero insisto en mi oficio creo que el público no tiene porqué saber porqué valorar el esfuerzo que le cuesta a un actor hace o no hacer un personaje lo que importa es el resultado final para el público el resultado final debe ser placentero no debe ser

Voz 1995 24:23 sufrir desde luego claro no valoramos sus capacidades atléticas bueno eso lo hacemos esta noche que hay una divas ahí sí que valoró quién corre más rápido pero si no es así

Voz 16 24:32 si ustedes que rápido rápido a Riad fuera a las piel cuando llega la tiniebla el cierre y al mar sequía en rayos X

Voz 1995 24:47 hora y media el dinero si además

Voz 1148 24:50 viendo esos fragmentos que ha sido poniendo a lo largo de del programa me doy cuenta de Jesús un personaje desmesurado que se pasa toda la función gritando gritando no habla en ningún momento planes razona Time lo que por otra parte hay que tener en cuenta una cosa está en alta mar en dentro de una tormenta perpetua tormenta interior y tormenta exterior de verdad de agua hay elementos naturales gritándole a toda una tripulación de cuarenta hombres puede expresarse a media voz baja

Voz 8 25:19 si todo esto en un teatro mira el que usted conoce la historia porque fue bastante mal trazado Melvin lo ignorado por eso existe una carta de rechazo de la obra de un editorial eso ya me encanta lo última frase ir además es severamente hay que tratasen esa seriamente una ballena tú has leído el libro serio pero lo que tiene que haber una vaina no puede ser otra cosa

Voz 1148 25:50 vez más bonito yo digo Podesta

Voz 8 25:53 en un teatro lo detrás no quiere coste revela el secreto como usted trata la sabiamente pero obviamente este era un problema una y Nick mapa de Solbes como ponemos una ballena en un teatro

Voz 1148 26:05 la verdad la verdad ahora debería decir aquello tan tópico del encanta que me haga esta pregunta que saque este tema colación porque la verdad es que mucha gente ha intentado en a lo largo de los últimos cien años llevar Moby Dick al escenario incluso el gran Orson a Wells está obsesionado hizo una adaptación teatral que resultó un fracaso también Vittorio Gassman hizo de adaptación teatral que funciona un poco mejor pero tampoco fue el éxito esperado es muy difícil plasmar eso en un escenario pero el teatro tiene una ventaja enorme por encima del cine de cualquier otra otra de las expresiones artísticas es que cuenta de antemano implícitamente con la imaginación espectador tú sales al escenario y miras arriba erige su hoy que día tan bueno no hace este sol como luce mira este pájaro y el público lo ve no se ve ningún pájaro el sol el cielo cuenta con la imaginación es el único de los elementos en el cine eso no puedes hacerlo entonces debo decir debo decir que aún cuando este montaje ha intentado recuperar la magia del teatro creo modestamente que lo hemos conseguido hay tormentas en alta mar hay una música increíble agravada por un coro de cuarenta hombres de nivel operístico una iluminación increíble unas filmaciones hechas bajo el agua a propósito para el espectáculo y todo el escenario se convierte

Voz 17 27:16 en la en en en en en el pico

Voz 1148 27:19 el público nos comenta muy a menudo que ha tenido la sensación de estar hora y media casi mareando sea a bordo del pico es verdad que contamos con algo fundamental para que el público vea la ballena debo decir que el público

Voz 13 27:30 a Iker que ballena aparece en escena sin que aparezca ninguna ballena en escena en eso consiste ya ya no el talento sino a la capacidad de todo un equipo director actores etcétera para seducir al público y hacer que vea la ballena no

Voz 1995 27:44 existen demasiados precedentes adaptación teatral

Voz 13 27:47 no Vidic con éxito una versión italiana

Voz 1995 27:49 el comité interpretando a que se pudo ver en la Expo de Sevilla la única noche en la España Sevilla pero la mayoría desconocidas las hemos visto en el

Voz 17 27:58 el encuentro se ha visto por

Voz 1995 28:01 la adaptación más móvil la de

Voz 17 28:03 de la que interpretó Gregory Peck interpretara

Voz 1148 28:06 el capitán Haddock dirigida por John Huston que es el referente fundamental pues hace unos sesenta años año mil novecientos cincuenta y secos

Voz 27 28:13 ahí por ahí

Voz 1995 28:18 dos años más tarde años gastar de mil ochocientos ochenta y ocho una producción para televisión en la queja pera Patti que estuvo a sentir el capitán de Star Trek cambiando el puesto en el puente el pico la mitad saben dos mil once una miniserie austriaco Hermann puso el papel de ella William Hurt la adaptación más inverosímil sea la que se estrenó también en dos mil once que trasladaba la acción en la Edad Media en la que será sustituida por un dragón blanco filtraba la edad de los dragones el capitán a Pera Danny Glover

Voz 1 29:04 mi

Voz 1995 29:09 la adaptación hasta la fecha es la de Ron Howard en el corazón del dos mil quince ya está basada en los hechos reales que inspiraron a Melville para excluir Modric exima le cien hecho muchas cosas que existe incluso un musical teatral que se estrenó en mil novecientos noventa un grupo de chicas que decide montar una adaptación de la novela en la piscina de su escuela Josep Maria estará de acuerdo en que el tiburón de Spielberg tiene bastante que ver cómo viste la tres toneladas humanos cuántas vueltas alrededor de demodé oye

Voz 1148 29:55 de un aplauso para equipos de documentación porque

Voz 1995 29:57 es realmente aparte de de de

Voz 1148 30:00 la larga relación de versiones pero es dificilísimo que alguien conozca esa versión musical de Moby Dick que se estrenó en Londres que fue un fracaso absoluto también donde un grupo de niñas de un internado prepara

Voz 8 30:11 cuando volví para una función final de curso y con ese fin

Voz 1148 30:14 cuenta musical esos un alarde de documentación

Voz 1995 30:16 hemos las vueltas en torno a usted le gusta armar por ejemplo le

Voz 1148 30:20 si no especialmente me asusta el mar desde las pocas cosas que me asustan muchísimo yo a mí no me gusta nada viajarán barco lo mínimo posible me eso de verme perdido en un cascarón de nuez en la inmensidad del agua me da un cierto miedo soy de los que no se alejan demasiado de la orilla

Voz 1995 30:36 sí sí sí sí sí pero bueno ya llegar

Voz 1148 30:39 consiste en creerse las ficciones en parecer un lobo de mar sin tener demasiado

Voz 13 30:43 idea de del de verlo desde la marca también me atrae a mí desde una piscina sin arena Anni nada Icon Martine alrededor sí sí yo estoy ya más de cincuenta años de carrera

Voz 1995 30:55 lo que un punto donde ya se atreve usted contó entendí el ejemplo esa Jaap de descontando es fácil sí

Voz 1148 31:01 hombre a Jaap es uno de esos personajes que incluso alguien creo que fue Borges au Harold Bloom no recuerdo exactamente escribió algo así como a Jaap es el personaje que se le olvidó escribir a Shakespeare es un personaje de magnitud shakespeariana al modelo como Hamlet incluso yendo más atrás como Edipo son Granero y entonces hay que tener un bagaje una experiencia para poder acercarse a él pero en esos cincuenta años yo te diría que a lo que más se ha aprendido no es tanto

Voz 13 31:26 lo necesario para interpretar personajes

Voz 1148 31:28 tipo como lo necesario para sentarse reflexionar y pensar que quizá ya es hora de ir bajando el reino del trabajo de ir alejándose poco a poco cincuenta años de trabajo encima de un escenario sin parar ya es mucho

Voz 13 31:42 no sé no lo sé no yo creo que no no estoy hay hay hay una leyenda

Voz 1148 31:47 bueno no leyenda más o menos basada en la realidad dicen que si él

Voz 13 31:50 actores un de actores un oficio

Voz 1148 31:53 yo en el que se trabaje con la experiencia vital con la propia experiencia con las emociones con como tú has aprendido a lo largo de tu vida manejar tus emociones por lo tanto el actor que tenga más experiencia vital será siempre el que más instrumentos bien Candice Manuel será el mejor actor

Voz 13 32:09 es decir el mejor actor es siempre el más viejo

Voz 1148 32:12 estoy en parte de acuerdo pero también es verdad que hay el actor lucha con algo fundamental difícil de vencer que es el deterioro de las propias fuerzas el el envejecidas

Voz 1995 32:21 oye le vio por insinuando que bueno que está está pensando en trabajar mucho si ya le digo que en casa no

Voz 13 32:30 pues a cuarenta años dando

Voz 1148 32:32 tengo muchos libros sí sí sí Antoni tengo muchos libros que leer mucho peligro

Voz 13 32:36 se tira marcharía elegir a giras

Voz 8 32:40 siempre que siempre queda una ballena blanca más para matar Pray capitán siempre

Voz 1148 32:44 habrá ya ay de aquel que no tenga una ballena blanca como objetivo para matar o para darle un abrazo

Voz 1995 32:49 yo desde el próximo viernes está Ahmadi conmovido uno de los grandes con una de las grandes muchísimas gracias gracias a vosotras gracias

Voz 8 33:01 ta ta

Voz 28 33:03 sí lo no

Voz 29 33:08 eh

Voz 28 33:12 Clara

Hoy por hoy con Toni Garrido

vamos a abrir una sección de novedades literarias Manuel resistencia quédense con este título porque es el nombre es el título del libro que publica el próximo día diecinueve El presidente del Gobierno

Voz 8 38:48 es raro que un presidente publicó un libro no dicho

Voz 1995 38:51 hay gente que cree que el objetivo el presidente

Voz 8 38:56 como escritor pero que los ciclos de la política

Voz 1995 38:58 la son tan rápidos hoy en día que uno está siendo sus memorias que antes de de tenerlas Justin Bieber no que hizo una autobiografía los dieciséis no se no sabemos que está muy buenos días muy buenas

Voz 9 39:16 esa empresa Ediciones Península que es uno de los sellos más sesudos de planetas sorprendía a todas las redacciones de España enviándonos la nota de prensa el nuevo libro el presidente Pedro Sánchez y lo promocionaba precisamente así el primer presidente en ejercicio que publica un libro solo medio año después de haber accedido al cargo

Voz 1995 39:32 cómo le tal vez poco tiene que dejarlo

Voz 9 39:37 pues de cómo su carrera desmiente algunos tópicos de la política española como que las mociones de censura no triunfan que las primarias no se les gana no los aparatos de los partidos porque aquí nadie dimite porque el dimitió y renunció a su escaño porque no quería bajarse de su no es no al Gobierno de Rajoy

Voz 2 39:51 mis padres me enseñaron lo más importante es sostener la palabra esa palabra a todos los militantes la día ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantel

Voz 9 40:03 dimitió luego fue ganó unas primarias luego era una moción de censura y finalmente contra todo pronóstico triunfo se convirtió en

Voz 2 40:10 Stephen T del Gobierno de conciencia y honor

Voz 9 40:13 esta es la historia que quiere contar claro para ser dueño de su propio relato que no le escriban la historia

Voz 1995 40:18 todos todos todos lo intentan pero pocos aconseje

Voz 9 40:23 claro depende de la calidad del relato de hasta que punto se adecue a la realidad que vemos los demás también de cuánto tiempo haya pasado entre es el ejercicio de su cargo y la publicación del libro Rajoy por ejemplo escribió un libro suyo si Ximo que yo leí deprime primera a la última página quemaba en confianza Mi vida y mi proyecto de cambio para España lo publicó en dos mil once pocos meses antes de ganar las elecciones a Rubalcaba y convertirse en presidente

Voz 2 40:46 que aprendimos de Rajoy con ese libro poquísimo este es un libro a favor de Mariano Rajoy osea es un libro a mi favor porque la Justicia debe estén cuantas páginas

Voz 9 41:02 doscientas once muy muy pocas

Voz 1995 41:06 extrajera ese faltaban sobrada datos bueno ríe era es un gran maestro en un arte que la radio practicamos que es hablar mucho sin decir nada pero ese pecado no cabe atribuírselo sólo sólo a él no en fin es larga la lista visita

Voz 9 41:24 hay algunos que por la fuerza de su personalidad realmente siempre dicen lo mismo por ejemplo Aznar lo normal es lo que hizo él escribir un libro antes de ser presidente para presentarse ante los electores y otro después para asegurar tu legado antes de ser presidente Aznar Press eh público la segunda transición en el noventa y cuatro poco después de perder unas elecciones que creía ganadas injustos después de las elecciones de dos mil cuatro que también creía ganadas publicó ocho años de gobierno una versión una visión personal de España dice mucho de Aznar que el estilo y el contenido los libros se parezcan mucho son dos libros que andar escribió imaginando en el Gobierno pero estando en la oposición

Voz 1995 42:03 bueno lo difícil es que está hacía oposición aun estando los demás presidentes españoles también han escrito libros antes y después bueno Felipe Puig

Voz 9 42:12 con un libro en el ochenta y dos que se llama un discurso ético pero realmente no lo había escrito el eran conversaciones con Víctor Márquez Reviriego ha sido después de ejercer su cargo cuando se ha hinchado ha publicado el futuro no es lo que era Memorias del futuro Mi idea de Europa son libros de reflexiones políticas pero nunca libros de memorias Zapatero publicó en dos mil trece después de su presidencia el dilema seiscientos días de vértigo sobre las medidas que tuvo que tomar por la crisis económica esa arruga imposible de planchar en sus años de gobierno se anunciaron como sus primeras memorias de por ahora son las UTE

Voz 1995 42:41 esto no tiene mala memoria y en el extranjero es habitual que un presidente en ejercicio publique un libro

Voz 9 42:46 es hay excepciones pero no es muy habitual Rafael Correa presidente de Ecuador de de dos mil siete dos mil diecisiete publico de Banana Republic a la No reparto

Voz 1995 42:54 qué título de Banana Republic sí

Voz 9 42:59 Lula publicó Tengo un sueño en dos mil tres lo normal son los libros de memorias Memorias después de ejercer el cargo el modelo a imitar suelen ser los presidentes oprimen ministros anglosajones posiblemente por el dominio de la industria editorial mundial que tienen

Voz 1995 43:13 vaya que los británicos y los americanos y publican durante sus mandatos

Voz 9 43:17 bueno suelen ser libros de conversaciones con ellos o extractos de su discurso en el caso de Obama publicó una sería de biografías de personalidades importantes de la historia americana para sus hijos no se hará un libro como para niños Margaret Thatcher público en sus propias palabras en el ochenta y siete en mitad de su ejercicio ya después de abandonar Downing Street publicó en los años de Downing Street que fueron un gran éxito internacional en Estados Unidos pero Obama fue escritor antes que político se hizo famoso por su libro Sueños de mi padre antes de llegar a la presidencia hay un corte de Obama leyendo fragmentos de su libro en el noventa y cinco cuando ni siquiera las en el Senado

Voz 8 43:51 dar en Bad de drama

Voz 1995 43:58 y muchos están preguntando por la pasta K no

Voz 9 44:03 por ya no es tu cuanto es interesante porque sabes que ni Moncloa ni la editorial han dicho si le van a pagar cuánto le van a pagar y que va a pasar así que habrá que

Voz 1995 44:13 hemos cuánto han cobrado otros por el mismo ejercicio

Voz 9 44:16 desde luego los Obama Michelle y Barack firmaron un contrato conjunto por las memorias de ambos las de Michelle ya las hemos comentado aquí cobraron sesenta y cinco millones de dólares

Voz 8 44:26 hombre pues lo mismo no sabemos si se den del libro sabemos el libro de Michelle Obama no esta el libro

Voz 1995 44:38 para el último deja darte Donald Trump tiene ha escrito libros dará el TRAM le escribieron

Voz 2 45:00 nacida nadie como él que

Voz 9 45:02 parece no parece perturbado por el ruido en internos que suele hacer un alma

Toni Garrido Cadena SER

Voz 40 45:56 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con especial para el deporte femenino con noticias yp protagonistas

