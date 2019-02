Hoy por Hoy (06/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 a medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días el Gobierno defiende la plena legalidad y legitimidad de incorporar la figura de un relator al diálogo entre partidos para abordar la crisis política de Cataluña la vicepresidenta a Carmen Calvo que estuvo a primera hora aquí en Hoy por hoy ha definido el alcance de la función de esa persona

Voz 0376 00:24 ni alguien ajeno a la institución ni neutral ni nada que lo pueda Xàtiva de esa manera va a haber una persona de confianza en los partidos políticos que se siente para que ninguno de ellos sea el que diga Nos reunimos vamos abordar primo este tema sería necesario hacer un diagnóstico de Podemos salvó dar el otro hacer una especie de recapitulación de qué es lo que hemos

Voz 2 00:47 habla algo tan sencillo como eso

Voz 1018 00:50 a la misma hora en Catalunya al vicepresidente del Gobierno autonómico Pere Aragonés ponía el acento en la necesidad de buscar la presencia de un tercero que ayude y pone el ejemplo de los conflictos laborales han procesos de Debussy eso sí el proceso de negociación

Voz 0882 01:02 sindicales ante una huelga Owen en cualquier conflicto que haya un tercero que ayude muchas veces es necesario sobre todo cuando venimos de un enquistamiento desde hace mucho tiempo que alguien considere que eso es una rendición bien es que son los que consideran que no debe haber diálogo ni negociación sino que esto se arregla un Tribunal Supremo sentencia ciento cincuenta y cinco indefinido

Voz 1018 01:22 en Cataluña sin definir Cataluña bueno pues lo cierto es que el revuelo político organizado en torno a esa figura del relator o algo así que lo que dijo Carmen Calvo aquí en la Cadena SER ha hecho que la vicepresidenta ha convocado para esta hora los medios informativos en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa Nieves Goicoechea

Voz 3 01:36 bueno pues no hay novedades respecto a lo que hemos escuchado en la SER hay ocho meses de gobierno ya hay ocho meses tras los cuales el Ejecutivo piensa que es hora de buscar soluciones políticas a Catalunya desde la política por eso hay que buscar espacios para hablar ya hay dos los dos gobiernos en la comisión bilateral la mesa de partidos catalanes en la que hay que hablar de soluciones políticas en esa mesa de partidos Calvo explica de nuevo que es necesario en la figura del relator que ayudará a un trabajo que no se presenta fácil ha dicho porque tendrán que hablar partidos que están en las antípodas sobre la forma que tienen de ver soluciones políticas a Cataluña no hay fecha aún para la comisión bilateral de los Gobiernos

Voz 0231 02:12 luego hay fecha aún para esa reunión

Voz 3 02:14 esa de partidos catalanes reprocha al PP y a ciudadanos que se envuelvan en el discurso de España y de defensa de los catalanes y de Cataluña luego no participen en estas conversaciones ahora

Voz 1419 02:25 Carmen Calvo sigue en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa repito el espacio fundamental para el Gobierno que es la bilateral con una fecha ICOM orden del día que nos permita empezar a trabajar sobre el diagnóstico de lo que ha ocurrido en Cataluña

Voz 1018 02:41 bueno pues en el PSOE se empiezan a escuchar ya las primeras voces críticas con este asunto esto lo que acabo de decir en Guadalajara el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page

Voz 1 02:49 eso es por la hora del día ni por mucho menos pero no termino de entender nada lo que sí les puedo decir es que voy a solicitar que se reúna el Consejo Territorial del Partido Socialista porque tengo muchas ganas de decir lo que pienso con claridad y que en esto hablemos todos porque cuando se habla de España decidimos todos los españoles y las españolas

Voz 1018 03:06 el líder del PP Pablo Casado habla de alta traición a España por parte del presidente del Gobierno en una entrevista con la agencia Efe preguntado por la posibilidad de una moción de censura respondido con no descartamos nada de momento modifica su agente suspende un viaje previsto a Grecia para mañana y pasado la polémica ha llegado también al Parlament de Cataluña hoy se celebra sesión de control con críticas muy directas de Inés Arrimadas la portavoz de Ciudadanos es el primer partido de la oposición en la Cámara autonómica Pablo Tallón

Voz 1673 03:31 sí Arrimadas considera que el documento de veintiún puntos que Torra entregó a Sánchez es una humillación destaca que no había ninguna propuesta sobre sanidad o educación Torra en cambio réplica que lo que tendría que hacer la líder de la oposición es plantear todo esto en la mesa de partidos que ayer se celebró en Palau

Voz 4 03:46 no me extraña que ustedes hayan ocultado hasta ayer este documento porque es una auténtica vergüenza una vergüenza para usted también por supuesto para el señor Sánchez

Voz 5 03:54 que no ha ok Buñol que es indignan Esca Bustelo que es la vida

Voz 0985 04:00 Torra dice que lo vergonzoso y humillante

Voz 1673 04:02 es que la líder de la oposición no ejerza como tal le pide que deje los espectáculos que se ponga a hacer política

Voz 1018 04:10 hora doce y cuatro tenemos una noticia de última hora en la Comunidad de Madrid el accidente de una avioneta en la localidad de Quijorna al suroeste de la Comunidad creo que Cristina Machado que hay algunas víctimas no

Voz 1434 04:19 sí han muerto dos personas la Guardia Civil está investigando las causas de este accidente del que acaba de informar el uno uno dos David García su portavoz

Voz 6 04:26 el avión viajaba una mujer de unos cincuenta años el equipo médico del Summa sólo ha podido confirmar el fallecimiento de estas dos personas que estaban Polly traumatizada los bomberos de la Comunidad de Madrid que están en el lugar en preventivo y la Guardia Civil investiga lo ocurrido

Voz 1434 04:42 la avioneta ha caído en un camino rural de esa localidad de Quijorna la Guardia Civil está investigando si ha chocado primero con un ultraligero que estaba volando también por esa zona y que ha podido aterrado

Voz 1018 04:51 sin problemas gracias Cristina servicio de estudios del BBVA considera que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional puede comprometer de forma negativa unos ciento sesenta mil empleos Rafa Bernardo

Voz 1762 05:00 sin oye aumentos de la productividad la subida del veintidós por ciento del FMI puede afectar negativamente a la creación de empleo calcula el servicio de estudios del BBVA entre veinte mil setenta y cinco mil puestos de trabajo en dos mil diecinueve y a medio plazo unos ciento sesenta mil el informe dice que este impacto se centrarían colectivos especialmente vulnerables además de en sectores y regiones expuestos a la utilización de contratos dados al FMI para mitigar estas repercusiones negativas el servicio de estudios del banco recomienda mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo todo en el marco de unas previsiones económicas calculadas por el banco relativamente favorables para España que mantienen el escenario de recuperación económica aunque anticipando una moderación en el futuro y esto lo lleva a pronosticar dos coma cuatro por ciento de crecimiento del PIB este año dos por ciento el que viene y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0325 05:43 se les prohibe la fusión de la francesa Alston y la alemana Siemens al considerar que dañará la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad y sistemas de señalización la Comisión ve insuficiente la propuesta de ambas compañías de ceder algunos activos en estas áreas de negocio a partir de hoy está previsto que llegue la frontera de Colombia con Venezuela la ayuda humanitaria que Nicolás Maduro rechaza el papel del Ejército será clave para que esos productos pueden llegar finalmente a la población venezolana detenido en de diecisiete años en Barcelona acusado de seis agresiones sexuales cometidas entre octubre y diciembre el detenido que ha ingresado ya en un centro de menores atacaba a las mujeres con gran violencia amenazas y tapando su rostro para no ser identificado

Voz 0231 06:17 los cinco miembros de la manada condenados a nueve años

Voz 0325 06:20 prisión por abusar de una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis seguirán en libertad la Audiencia de Navarra ha rechazado los recursos de súplica de las acusaciones y considera endeble el riesgo de fuga desde madrina la incógnita sobre si Messi jugará o no esta noche en el Barça Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey de fútbol pese haber entrenado ayer Solari cuenta con toda la plantilla hará descartes antes del partido en Carrusel con los previos es de las

Voz 1018 06:41 sin él puesto un y esto es algo de lo que podemos contar por ahora con España

Voz 7 06:44 tu sigues insiste en que hoy juega Messi yo creo que sí yo creo que si tú eres sospechoso llamada han contado pero te yo creo que si nos que es lo pregunté ayer no recordar si algún día le queda aquí para todos parece ser según José corren creo que creo que no te que puede ser quinta vez es posible Albright colar al milímetro las palabras para que lo tiene que dije es que creía que sale y luego te escuchamos seguimos Bogotá

Voz 2 07:20 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 7 07:24 Toni Garrido Marcos cree que posiblemente a lo mejor puede que hay una oportunidad de que juegue Messi veamos qué opinan que opinan ellos porque hay que dejar atrás las palabras de unos Madrid favorito siempre las reflexiones de otros sólo hay una salida posible un lugar un ahora hay dos ejércitos

Voz 2 07:45 sobre el Barça este es un partido aunque no sea lunes

Voz 1 07:50 cuando el Barça y el Madrid se desafían el otro lado porque hoy tenemos para retirar

Voz 7 07:57 Jordi Martí experto en cuestiones culés muy buenas

Voz 1 08:06 la primera es que yo están nerviosos nerviosos y Antón Meana perfecto conocedor de la realidad merengue Antón presente Garrido cómo estás muy buenas hola a todos pues que no que no que no que no

Voz 0231 08:18 bueno me pone un poquito nervioso los días de clásico lo pasan mal está tenso sale a pasear Peter por la redacción no termina ahí

Voz 1 08:25 mientras la silla estoy aquí estoy aquí bon pondría

Voz 7 08:30 bon día todos el día un partido como éste sentí esto no

Voz 0985 08:35 no nosotros estamos muy contentos de que el Madrid venga lo que es territorio Barça la Copa es territorio Barça nos avalan treinta títulos en este sentido sabes que estamos aspirando a sumar el quinto título de Copa consecutivo en contraposición como Antón Meana recuerda con gran acierto en contraposición a dos Copas de veinticinco últimas ediciones que ha conquistado Real Madrid

Voz 0231 09:01 si diéramos que el Madrid se ha centrado en la última década en ganar Copas de Europa

Voz 0985 09:05 dos en la Copa Antonio no pueden abrir

Voz 0231 09:07 da porque podías haberlo el Madrid va a la competición del Barça lleva ganando dos Copas del Rey de la unido al veinticinco es un dato bastante malo para el Madrid

Voz 0985 09:16 sepas Anton Toni que si algo le apasiona a Messi si algo le motiva Messi es el Real Madrid sí

Voz 7 09:23 por eso el decíamos el pasado lunes hablamos de llegan los dos equipos en el mejor peor momento es decir después de algunas dudas en el caso de Madrid en caso el Barça después de algunos momentos quizá de de algo de indefinición llega en el momento justo pero es que en el fondo da igual como lleguen

Voz 0985 09:39 porque un Madrid Barça es

Voz 7 09:41 fuera todo tiene vida propia tiene vida propia claro

Voz 0985 09:44 eh un Madrid Barça tiene vida propia y las inercias cuentan poco a pesar de que la historia nos dice que cuando Madrid llega crecido que parece que sea el caso como dijo Di Stéfano si vas con el pecho salido de de una patada y esto suele ser así eh yo eso todos los brotes verdes que me árabe árboles por todos lados y brotes ya lo sabes tú Siemens ojo con esto ojo porque aquí Solari el Madrid están enganchados a un globo que se ha ido hinchando el Barça va a pinchar este globo idea volverá Solari en la precariedad Ésta es una buena pregunta

Voz 0231 10:17 yo creo que no yo soy moderadamente optimista con el Madrid creo que llega el clásico en un momento que no pensaba hace un mes que ha cogido forma que está ganando partidos contra rivales que a lo mejor no son como el Barça pero que le han puesto en problemas en otro tramo de la temporada inició hoy el Madrid hace un partido como el del domingo contra el Deportivo Alavés va a competir en Barcelona cosa que no hizo en la Liga en el mes de octubre con Lopetegui va a dejar la eliminatoria viva para el partido de vuelta yo no tengo tan claro que el Barça sea absolutamente favorito tengo muchas ganas de ver a Benzema hoy en el Camp Nou quiero que si está bien Modric que lo está está bien Ramos el Madrid es diferente para mí no es un pronóstico de uno claro ni mucho

Voz 0985 10:56 menos frío en esto esto estoy de acuerdo con entona que nadie piense que hoy se va a disputar una final de entre el Barça y el Madrid porque aquí todo aquí también todos los dos equipos están de reojo mirando el contexto de la competición eh a uno le espera San Mamés a otro le espera Madrid a la vuelta

Voz 7 11:12 Campion sabes que te quiero decir si ya hay que gestionar un poco el contexto en el que se pero por qué porque me quede claro eh que yo yo esta noche a las nueve pongo la radio la Copa es muy importante verdad muy

Voz 0231 11:25 importante

Voz 7 11:26 me verdad Jordi hombre los números del Barça acreditan

Voz 0985 11:30 porque lo importante para Barcelona sabes qué pasa con nuestro relato es el doblete es el triplete este expuesta en la respuesta

Voz 0231 11:38 es importante sí o no estaríamos a lo largo del resto

Voz 0985 11:40 otros equipos sus relatos la Champions sólo es un poco más completo que yo ya acaba de preguntar todo

Voz 0231 11:46 sí ahora mismo y me dicen que Solari no le ha confirmado la plantilla es decir por lo que Bale no sabe si va a jugar él o Vinicius que es la gran duda en el frente ofensivo del Madrid no es tan importante de acuerdo como Messi en el relato futbolístico pero sí que es la gran duda de la afición blanca no si va a jugar Vinicius en la banda aussie va dejando brasileño en el banquillo para poner de mano a a Bale

Voz 7 12:07 bueno aquí estáis conmigo Meirás que por fin Llanos damos un tiempo cuando por fin ya un Madrid Barça en condiciones en un momento importante que ganas había ganas de Antonio

Voz 0985 12:20 totalmente

Voz 0231 12:20 muchas ganas muchas ganas son tres en menos de un mes yo creo que esto le viene bien al fútbol que la gente está pendiente de la radio hoy de la tele de ver el partido a las nueve y si yo estoy contigo me apetecía mucho Madrid Barça

Voz 7 12:32 hemos ahí Forlán pues si pues apetece mucho iban a seguirlo como siempre de la mejor manera

Voz 1 12:36 los mejores posibles entre ellos Jordi Martí Antón Meana y con todo el equipo de Carrusel deportivo con el primo Dani Garrido al frente os escuchamos esta noche un abrazo muy muy grande ambos meter también en Madrid

