Hoy por Hoy (07/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:06 la actualidad de la mañana de la mano de Antonio Martín buenos días

Voz 2 00:09 buenos días Toni la Autoridad Catalana de la Competencia ha recomendado que no se convalidó el decreto del Gobierno de esa comunidad que obliga a contratar el servicio de los vehículos de transporte con conductor este organismo recordemos depende de la propia Generalitat Barcelona Aitor Álvarez la catalana sea considera el decreto que está en vigor desde la semana pasada discriminatorio porque según este hora no obstaculiza gravemente el funcionamiento de los mecanismos competitivos al establecer la Generalitat un tiempo mínimo de contratación para ibérica Vijay según Competencia es un contrasentido obligara a esos quince minutos de antelación algo que advierte que es negativo para los ciudadanos porque introduce artificialmente ineficiencias en el servicio cabe recordar eso sí que esta advertencia es una mera recomendación que no paraliza el decreto sobre la figura del relator que ha causado

Voz 1645 00:55 polémica estos días el PP justifica su convocatoria del domingo en Madrid por lo que considera una traición del Gobierno escuchamos a Dolors Montserrat que ha estado en La Ser en Catalunya y la respuesta de la ministra María Luisa Carcedo también en Hoy por hoy

Voz 0202 01:06 está pactaba autodeterminación autodeterminación quiere poner un relator es su es una traición a todos los españoles que como estamos en una democracia queremos salir a la calle a que nos escuche Pedro Sánchez decirle

Voz 3 01:19 bastará al pedir la derecha que sean poco responsable lea la Constitución en su integridad

Voz 1645 01:25 más cosas el Parlamento vasco acaba de admitir a trámite por unanimidad una iniciativa para la retirada de la custodia compartida del régimen de visitas a los acusados por violencia machista vamos a la Cámara de Vitoria David R buenos días si hay dudas legales

Voz 0803 01:37 eh competencia dudas incluso sobre la necesidad del cambio legal pero todos los grupos comparten el espíritu de la iniciativa de EH Bildu que plantea vetar la guardia custodia de los hijos del régimen de visitas a los progenitores que estén inmersos en un proceso judicial por violencia machista Jone Goirizelaia malo

Voz 4 01:53 a darle paso a la ley a mejorar la propuesta porque entiendo que el cine lo merece porque es nuestra responsabilidad nuestra obligación en la lucha contra la violencia machista

Voz 0803 02:05 que plantea primer paso por tanto que podría convertir Euskadi en la primera comunidad que legalmente suspende este derecho a los acusados

Voz 1645 02:12 la primera ministra británica Theresa May acaba de llegar a Bruselas va a intentar allí reabrir las conversaciones con la Unión Europea cuenta del Brexit corresponsal comunitaria Griselda

Voz 0419 02:21 fin exactamente si Theresa May con traje oscuro como oscuro es también el traje de Barney de Juncker que han salido a esperar la Laporta acaba de llegar lleva usted alguna propuesta nueva chillando la prensa pero no ha habido respuesta allí esto que la visita genera una enorme expectación a pesar de saberse que está nuestro Dady a la reunión definitiva mientras la Unión mantiene el pulso por el momento unida e insiste en que no moverá ninguna ficha hasta saber si me di cuenta con los apoyos suficientes en su país

Voz 5 02:52 para garantizar algún pacto concretos

Voz 0419 02:54 sobre la futura relación con Europa

Voz 1645 02:57 así a las once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 3 03:05 vamos a la Audiencia Provincial juicio de los espías

Voz 1434 03:07 ya está declarando el primero de los tres policías nacionales acusados en este caso Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:12 las buenos días y acaba de iniciarse el interrogatorio a Sergio Gamón el ex director de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid y el que todos los acusados señalan como el responsable de ordenar los seguimientos apolíticos del PP no afines en aquella en la que en el dos mil ocho a Esperanza Aguirre Gamón ha dicho que sus funciones eran coordinar a las policías locales de los ciento ochenta y cuatro pueblos que componen nuestra comunidad le escuchamos sonido en directo desde la Audiencia Provincial de Madrid Gabi

Voz 7 03:41 nosotros seguimos una agenda que

Voz 1434 03:45 el sonido que nos está llegando desde la Audiencia Provincial declaración en estos momentos de Sergio Gamón el que era responsable de seguridad en la Comunidad de Madrid cuando se produjeron supuestamente esos seguimientos en la Asamblea Partido Popular y los miembros del Gobierno regional están aprovechando el pleno para animar a la participación de la manifestación del domingo contra lo que califican traición por parte de Pedro Sánchez acusan a los socialistas madrileños de ser unos cobardes de callarse a diferencia de lo que han hecho otros dirigentes del PSOE como el castellano manchego García Page Pedro Rollán es el vicepresidente de la Comunidad

Voz 3 04:19 ha habido alguna

Voz 8 04:23 que desde los parlamentos regionales han elevado la voz porque es la mejor manera que tienen de defender a su región defender a España entre esos socialistas valientes señorías ninguno de ustedes forman parte porque con su silencio clamoroso están siendo los colaboradores y cómplices necesarios del mayor

Voz 9 04:48 sin embargo a la democracia al Estado y a la soberanía del pueblo español muchísimas gracias

Voz 3 04:53 sobrados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1645 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cabe dignas

Voz 1995 05:05 ese servicio

Voz 6 05:08 ellos informativos

Voz 8 05:15 en la Cadena así un Puyol

Voz 1995 05:19 con Toni Garrido Si este programa fuera una serie de éxito en televisión probablemente debería arrancar con un breve resumen del capítulo de ayer para ayudarles a ustedes a situar la acción desde muy buenos días buenos días les gustan usted me gusta la radio especial mi primera vocación fue la radio se que soy feliz estando aquí seguido muchas ballenas blancas a lo largo de eso blancas y alguna muy negra ahí de muy mala un resumen de del programa de ellas y este programa de radio fuera una serie de televisión de éxito en el momento exacto en que nuestra invitada cruzó por la puerta de este estudio debería haber sonado una música como esta y a usted de bastaría con escuchar esas notas para entender que la persona que acaba aparecer pues no es precisamente olímpico María Bouzas muy buenos días muy buenos días me encanta esta música es así en la serie funciona de esa de esa manera que todos ustedes conocen a a María forma parte íbamos está protagonista de una de las series de mayor éxito ya lo siente pero el éxito de audiencia sino por el éxito en el tiempo pero usted antes de entrar a desmenuzar ese personaje Si usted pude elegir María que su música que se porque la serie siempre te acompaña una música usted para su subida elegiría algo así no algo más este tipo uno María Bouzas

Voz 10 06:50 mientras María por no

Voz 5 06:53 nuestro malo no está mal no está mal un poco más

Voz 1995 06:58 día Bauzá

Voz 5 07:01 también me gusta muy machos que eso es que vamos a empezar con

Voz 11 07:08 wikileaks tuyo

Voz 1995 07:10 Eva

Voz 5 07:11 María Bouzas escuchando esta música bueno pues escuchar no la escucho porque normalmente estoy grabando puedo verlos episodios pero ocho años ocho años la Anaya grabando El secreto de Puente Viejo móvil para cuándo bellamente trabajo que suene no no no

Voz 12 07:33 son muchas horas allí son once horas de grabación y desconectar si once horas de grabación bueno una hora para comer por el medio diez horas y entonces yo suelo desconectar cuando cuando acabo de desgravar de hecho cuando llego a casa mi madre si la serie yo pues no la suelo ver sinceramente porque tengo tantos cosas que hacer

Voz 1995 08:01 cuando es de diez horas grabando claro llega a casa está su madre viendo la serie he ha contado los los viernes y los lunes

Voz 12 08:10 que que yo viajo yo vivo en Galicia yo no vivo en Madrid yo vivo en Santiago de Compostela entonces los viernes mi madre siempre yo ya sea que ahora y me dice sino quieres verla vete pero yo no me la viernes

Voz 1995 08:26 de ese cabreante cuenta usted qué va a pasar pues ahora te vas a enterar

Voz 12 08:29 no no no yo no hago spoiler ni siquiera mi madre

Voz 1995 08:32 bueno María Bouzas estaba ya hace ocho años en el primer capítulo del secreto de contenido pero ni siquiera podía sospechar que así terminaría convirtiéndose la ficción más longeva de la televisión nacional y que su personaje matriarca despiadada retorcida mala malísima morgues

Voz 13 08:49 mala de más mala gran

Voz 1995 08:52 abre llamada Francisca Montenegro iba a ser capaz de tramar tantos planes para hacer la vida imposible al resto de grandes el vuelo pero yo creo que esta frase podría definir bien su personalidad

Voz 10 09:03 estará esperando el mejor momento para

Voz 1995 09:12 haga arruinar vidas puede ser negativa según Dupand para su personaje

Voz 12 09:17 yo es la primera vez que hago de malvada dice de todo pero de malvada nunca de día es un es como mira si veo de casualidad el telediario con lo que veo ya me entra una mala leche que después lo gol abierto en plató

Voz 14 09:39 tú sabes lo que es poder tirar

Voz 12 09:41 una biblioteca entera pero entera que eso pasó hice mejor ella porque ese día tenía además algo de rabia

Voz 14 09:50 somos humanos no he tenemos sentimientos y me dijeron

Voz 12 09:53 tira todo y después tiras las silla después tiras la mesita ahí después

Voz 14 09:59 maravilloso pues pero claro eso sí inesperado los más noticias de la cláusula el último gran

Voz 1995 10:09 que usted misma ponen morada eh

Voz 14 10:12 no sé te lo decía yo a mi madre la semana pasada ya no sé que sólo hay un telediario que veo solo uno lo siento de como la Montenegro tengo algo en común no tengo pelos en la lengua para decir las cosas pero es que salen unas cosas que te da ganas de los seis títulos una biblioteca inmueble sí

Voz 1995 10:46 Dawson Francisca Montenegro en esta vida y bueno el secreto el puente viejos emite ininterrumpidamente en Antena tres trenes aviones desde el año dos mil once de lunes a viernes el pasado veinticuatro de enero hace unas semanas alcanzó una cifra récord la televisión el capítulo número dos mil creemos María que es estela mujer Historia la televisión su personaje porque se ha convertido a la mujer interpreta al mismo personaje sin interrupción durante más capítulos porque pero la gente ha ido entrando lógico pero en su caso lleva dos mil capítulos interpretando el mismo personaje esos T una mujer de récord

Voz 5 11:23 pues plusmarquista de la actuación no era

Voz 12 11:25 la habrá que llamar a alguien al filme o que da un poco de vértigo pensarlo no durante dos mil capítulos interpretado a la a la Montenegro a La Paca ven me llaman de de todo lo que pasa que

Voz 5 11:44 la ese personaje malo es malo pero también tiene

Voz 12 11:53 sí que también tiene su en Ponte viejo yo creo que uno de los éxitos es que ni los malos son sólo malos ni los buenos son sólo buenos

Voz 5 12:05 tiene caras y cuando está sola es el ha visto llora Arsenal ha visto vulnerable es el AVE

Voz 1995 12:12 ay María en un rato vamos a repasar todos los planes bueno todo no es imposible algunos de los planes más descabelladas malvados de de La Paca que son increíbles y vamos a dar el veintitrés de febrero del año dos mil once

Voz 5 12:30 qué miras

Voz 14 12:35 las primeras palabras

Voz 1995 12:36 de María Montenegro después un accidente llamando a Mariana un centro y nosotros que tenemos también un poco viciado la actualidad pues características de este personaje tan retorcida pues

Voz 5 12:51 Nos ha llevado a pensar en otro tipo de personaje quién eres migas no doy limosna

Voz 1995 13:02 era otra mujer gritando Mariano nuestra en este caso bueno hace una pequeña sala enseguida hablamos con María Bouzas Francisca Montenegro la mala más malísima que es que es mala del secreto de viejo en unos segundos

Voz 14 13:20 Toni Garrido Cadena SER fuerte viento destruye a tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices nunca lo haces nadie te lo cubre piensa en línea directa porque ahora tienes el bobo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter sin duda es saber qué cortometraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional

Voz 15 13:48 en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio

Voz 14 13:54 me en el catorce cuarenta y su entiendas Vodafone Vodafone Business gudari

Voz 16 13:59 en este fin de semana en el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos quince por ciento de descuento adicional en textil hogar me hace inmuebles sólo este fin de semana en el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas diez nominaciones a los Oscar incluyendo mejor película soy la reina ya vamos deliciosamente ingenios delante hasta las comemos es locura

Voz 14 14:29 desde divertidas de Reina Fides

Voz 17 14:34 nueve millones ciento cuarenta y un millones qué hacemos con ciento cuarenta y un millones lo que queramos sí pero pero qué hacemos primero este viernes mote de ciento cuarenta y un millones y además participas en el sorteo del millón que toca cada viernes en España Euro Millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 18 14:53 sí es Medrano pierde te con nosotros día gorra TEA hasta doscientos euros reserva ya tus vacaciones en las oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras huellas

Voz 19 15:05 las terrazas de verano Jorasán también tuvo un infierno no no en vano pero son no ejercer derrochó alcohol

Voz 14 15:16 hoy gastar es más fácil que nunca para que ahorrarse igual de fácil en día hemos bajado el precio en cientos de productos bajaremos muchos más descubre los en tu tienda día

Voz 20 15:25 cariñosa que hace la policía en el portal se quedan robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos ponemos una alarma pero si nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct Sí Se Puede si queremos no es la de compuesta esta misma tarde

Voz 6 15:38 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 15:50 vuelvo ayer a casa INI mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda maravillas

Voz 22 15:59 ya cuando se les de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 23 16:45 en la Cadena Ser

Voz 24 16:46 no pudo con Toni carrito

Voz 1995 16:50 dos mil capítulos siendo la da la marisma Permach en El secreto de Puente de estos centros indicando que dura ya ocho años los días al descubierto ya porque producen tanta fascinación los mal

Voz 12 17:05 eso lo llevo yo preguntando ocho años porque producen

Voz 14 17:09 eran los más

Voz 12 17:12 gustan los malos gusta tríceps sean los actores hacer los malos por la calle nunca me han insultado Uni

Voz 14 17:22 al revés se acercan con mucho cariño

Voz 12 17:26 yo pero si esta mujer acaba de carga

Voz 14 17:28 pese a fulanito la pistola con que la gente

Voz 1995 17:36 a un personaje tan malvado

Voz 12 17:39 algo esto ya es para estudiar porque atrae la maldad en general

Voz 1995 17:45 mira me viene bien que digas esa vamos a ponerte unos adjetivos

Voz 5 17:52 los insultos

Voz 1995 17:53 Iturbe y si la más porque está claro que tu Paca es la más mala de España yo te voy con una serie de de adjetivos Si tú me dice sí coincidirían con tu personaje en el secreto del punto y que es la más mala de español se puede ser más mala vale por ejemplo tu Paca es

Voz 25 18:10 es una persona que está solo mirando su ombligo mirando sus

Voz 12 18:15 es una persona que precisamente hace mucha maldad

Voz 5 18:18 por el bienestar de la familia la vía Francisca es desleal alta traición alta traición si eso sólo tengo que poner el telediario para tener fuentes de inspiración Francis Montenegro un irresponsable es irresponsable no para nada lo tiene todo bajo control pero sí es un mentiroso compulsivo mentirosa compulsiva eh de quitemos el compulsiva del cuando miente con un sí sí estoy no sé cómo está haciendo

Voz 1995 18:58 y ya por último

Voz 5 19:00 calificaciones son descripción bueno

Voz 1995 19:03 sea resulta que para el líder de la oposición

Voz 5 19:06 es peor el presidente que Francisca Montenegro

Voz 10 19:10 sí sí sí claro

Voz 12 19:15 sí hay que ser malo pasa que ella todo lo hace por la AFA la familia lo digo así

Voz 1995 19:22 resto ha perdido ya la esperanza que los guionistas desarrolla una trama donde finalmente Francis fontaneros apunta a una ONG y empieza a ser buena persona

Voz 12 19:32 hombre a una oenegé no pero ella ha hecho cosas buenas por ejemplo Raimundo Ulloa que su amor e nadie lo sabe pero la pata lo ha salvado de un tumor cerebral eso ha sido la packaging nadie lo sabe

Voz 5 19:50 en alguna cosa buena tiene vale sí

Voz 1995 19:55 en pensaría de alguna manera no empezó matando al médico del pueblo que la maté sí está Naima

Voz 12 20:09 no Nadie es perfecto claro

Voz 1995 20:12 la sería traspasaba fronteras Alia Francisca Montenegro habla así no he visto míticas helado de la tele Feriz sin yo sé con Quino en Italia tiene su propia revista semanal editan cada semana los avances de las ve la gente quiere también leer qué es lo que está pasando Seris un verdadero fenómeno

Voz 12 20:33 sí en Italia es un verdadero fenómeno y la revista dedicada Puente Viejo Se vende como los churros y dos pues hay mucho marketing también hay tú te imaginas verter un cromo nunca en un cromo

Voz 1995 20:49 dice el futbolista si se inserta ser Bolivia

Voz 12 20:51 pues eso ha pasado una baraja o las caras de los personajes bolsos ahí hay de todo hay de todo

Voz 1995 20:59 ha de trabajas cada día diez horas en estas cifras en el en el set cómo es un día tuyo normal te levantas ya te ya con el guión porque tienes que aprender cero de ese día día día no

Voz 12 21:10 no no yo me levanto a las seis el guión lo tienes que saber ya de antes no vale en este momento aprenderlo porque además es un castellano muy particular no es castellano antiguo es un castellano Puente Viejo sino que no permite improvisar los guiones de los tienes que estudiar vamos al dedillo el el por lo menos el día antes herido por lo menos porque hay mucho estudio detrás entonces pues me llevan a plato me maquillan estoy a las ocho empieza la jornada de grabación separa para bocadillo un cuarto de hora después separa para comer dependiendo cómo vayan las secuencias puede ser las dos las tres o las tres y media después se se retoma otra vez hasta las siete

Voz 1995 22:02 las siete que vuelves a tu casa seguir estudiando estudiar tertulias que se está nuestra nada mal eh sí calcula que las cifras un poco depende quién preguntes han pasado para ser veintiun mil figurantes setecientos cincuenta actores y actrices tenéis un grupo de Whatsapp que esto cada día te estás cargando tesón cuatro el yo tengo el de el padre de los colegios no hay tanta movilidad con chat de actores de Puente Viejo creas

Voz 5 22:31 somos bastante como todos tenemos mucho que estudiar no te creas que andamos capeando mucho pero si tenemos un un grupo de

Voz 12 22:40 actores y actrices en whatsapp y aún hay muchos de ellos que Jarre ya no están en la serie pero siguen en el whatsapp porque se crea se ha creado una familia momentos víctimas tuyos ahí

Voz 1995 22:56 no te has cargado Ducate dará pena

Voz 12 22:58 en un momento yo no sólo me cargado personalmente a uno el resto

Voz 1995 23:05 la alarma la mano ejecutora es Mauricio si es así es que es una historia muy muy compleja la de Francisco al principio de la serie La mala más mala de la historia televisión no camina

Voz 26 23:22 le aconsejo que mueva sus posaderas destaca me y las coloque sobre la silla de ruedas

Voz 1995 23:26 a ver yo todo el mundo quería matar de la me suena miserable que existe sobre la de la tierra le han disparado varias veces

Voz 8 23:37 tener el valor de matarme

Voz 1995 23:44 he estado a punto de morir se llame por sí sola otras tantas

Voz 10 23:48 felicitaciones

Voz 1995 23:52 aunque parece que continúa bastante aferrada a la vida

Voz 10 23:54 no puede ser no puede ser no puede ser es un poco pero esto no

Voz 5 24:03 el personaje ahora mismo va de salud muy bien debe ser debe tener un pacto con el diablo o lo que sea porque me acuerdo que un día me me dispararon me dieron y ahí por la tarde estaba bajando por las escaleras

Voz 14 24:18 a lo mejor su falta de plata como los hombres lobos para acabar con una Frances puede ser puede ser

Voz 1995 24:26 sin ante lo que viene a contradecir una estas el estereotipo que dice que los grandes villanos suele ser antes digamos que Francisca Montenegro es una más a la suma alarga su mayor una vieja tradición de malas malísimas y la ficción vamos a repasar algunas de ellas Pablo González Batista muy buenos muy buenos días Toni muy buenos días María

Voz 5 24:46 bueno yo creo que Francisca Montenegro se aproximaba

Voz 0781 24:48 bastante a la mala ideal eh fíjate María yo no sé qué opinas tú pero nosotros nos parece que la Montenegro podría ser un poco el término medio una mezcla entre la mente retorcida de Angela Channing de Falcon Crest en Melilla

Voz 14 25:00 pero no pasé una noche en esta casa sin preguntarte qué estaría haciendo

Voz 0781 25:05 qué le haré alguna cosa es buenísima Ali alguna cosa creme porque tengo más peligro con cable pelado que era Angela Channing en los ochenta era el mal puramente Francisca Montenegro tiene además incorpora digamos además de esta característica de Angela Channing el peinado y la rigidez de la señorita Rotten mella

Voz 14 25:23 de Heidi

Voz 27 25:26 está contigo David que Manolo hizo pasar nada claro

Voz 0781 25:30 qué pasa que fija Montenegro ha tenido más de dos mil capítulos para mostrar características de otras malas malísimas de la historia de la ficción que la acercan desde mi punto de vista a la mala perfecta y lo vais a entender con este repaso vamos a hacer a las mejores IP mejores peores villanos de la historia de del del cine y de la tele por ejemplo a veces Francisca Montenegro tiene esa mirada absolutamente impenetrable celadora que tenían Mildred racha que recordaréis que es la enfermera de alguien voló sobre el nido del cuco

Voz 28 25:56 con igual ciento scouts los méritos estupendo ser nada

Voz 29 25:59 cómo estáis

Voz 0781 26:02 Margaret Thatcher que no deberían frenar la gente también tiene un poquito pero no es de ficción desafortunadamente o no ya veremos pero bueno vamos a escuchar a mí

Voz 5 26:13 si el señor Mc Murphy no quiere tomar su medicación por vía nos las arreglaremos parque de cualquier otra manera será tomar legal

Voz 0781 26:20 este o no Lewis bueno Francisca demuestra también la misma frialdad ante la muerte que Catherine Tramek que es la escritora de Instinto básico a la que digamos que convendría mantener alejada de cualquier objeto

Voz 26 26:35 tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar alguien tal como lo describo en mi libro me estaría declarando a mí misma asesina no soy estúpida

Voz 0781 26:43 tampoco es estúpida Francisca Montenegro de hecho tiene la capacidad para utilizar su poder contra otros la misma capacidad que ha demostrado ser su poder Ceilán en Juego de Tronos está bien que los Lancaster son como los Montenegro siempre pagan sus deudas sobretodo si son deudas de San

Voz 26 26:56 la a mí matizó porque me daba placer Lizarazu vacía a tu gorrión superado sus gorrión fisios porque me la zarpazos

Voz 0781 27:06 además ya lo has comentado María también tiene Francisco Montenegro una capacidad una capacidad increíble para Món manipular a sus sirvientes la misma que tenía Cruella de Vil la última persona la que dejaría es pasear perros

Voz 1995 27:17 sí

Voz 14 27:21 lo tiene todo tiene sed de venganza como el driver en Kill Bill

Voz 8 27:29 y lo hacen con tu plan

Voz 0781 27:32 la verdad es que ofrece le falta el parche a Francisca Montelongo le vendría bien no lo descartamos eh lo sugeridos con bueno es todo puede pasar y luego tiene el egoísmo la absoluta frialdad y la falta de lealtad de la peor compañera de celda que te podría tocar a una prisión de mujeres que Zulema de vis a vis las olas mejores peores mala suerte si me dejáis a Margaret Thatcher yo creo que hemos descrito bien al personaje autista muchísimas gracias merienda

Voz 1995 28:01 es que era una cosa sabes

Voz 12 28:03 es yo creo el verdadero secreto de Puente Viejo donde estaba Puente vio a pues mira está en el norte entre Asturias Si Galicia digamos por León allá arriba por León sí allá arriba si más o menos porque a veces se ha hablado de localidades de Galicia para ir a buscar algo y otras veces de Asturias está en el norte

Voz 5 28:34 el turismo con esto centraba

Voz 1995 28:38 en un pueblo de edil

Voz 12 28:41 por lo visto un pueblo que se llama Puente Viejo

Voz 5 28:43 no no es eso no es ese

Voz 1995 28:46 bueno María Bouzas enhorabuena por la serie pues la longevidad a todo el equipo de seguidos dijo que son una serie de mucho éxito en un contexto muy difícil para la televisión y enhorabuena por tu capacidad para ver convertido en Historia ya de lo audiovisual un personaje con Francisca Montenegro que ya nos va a acompañar esos clásicos que ya va a estar en los imagino que ha sido un verdadero placer María Grazia

Voz 14 29:08 gracias a vosotros placer mucho vuestros vimos

Voz 15 29:48 hoy incluyen hoy hablo con Toni Garrido ignora veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy aquí de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo te emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento

Voz 30 30:21 sí sí

Voz 31 30:28 conecta con Hoy por hoy atrapados

Voz 14 30:30 de nuestro Twitter vía tus comentarios y opiniones

Voz 24 30:44 se representa el placer de escuchar

Voz 32 30:50 el sábado por la tarde fue a la pastelería

Voz 8 30:52 el centro comercial

Voz 1508 30:55 después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de

Voz 32 30:59 algún encargo chocolate el preferidos de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con un planeta Skaar sado de color rojo en el otro extremo el nombres de niño Scott iría escrito en letras verdes bajo el planeta el pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escuchó sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente El Pastelero trepaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones Le pasaban por debajo de los este cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija en las fotografías no la interrumpió acababa de llegar al trabajo se iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa

Voz 33 32:04 parece una tontería

Voz 32 32:06 Raymond Carver mil novecientos

Voz 33 32:08 donde hay tres

Voz 14 32:12 el plazo

Voz 6 32:13 ser de escuchar

Voz 34 32:15 eh

Voz 35 32:18 aquí va a escuchar al Brel

Voz 1995 32:21 hay siempre es que canciones paté

Voz 35 32:23 ética y si existe humillación masculino

Voz 27 32:26 una por una van el serbio Poncela en qué momento dice pago podía ser actor acusan los cinco meses que que era mucho más listo que ahora como hacéis en el teatro eh que se diferencia de la dirán para mezclar mentira y verdad pondría tú tienes que arreglar esa es la madre del cordero no hacer verdad de las mentiras se vende más que un lunes por ejemplo Eva

Voz 14 32:55 mucho mejor humor La Ventana de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde

Voz 10 33:02 hora menos en Canarias

Voz 14 33:05 con Carles Francino Cadena SER

Voz 36 33:08 no

Voz 37 33:13 veinte con láser más si lo

Voz 14 33:17 el pase

Voz 20 33:30 Karin ya sabes que hace la policía en el portal Singer han robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos podemos una alarma pero así nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct Sí Se Puede si queremos no es la de puesta esta misma tarde

Voz 6 33:44 protege consecuencias directo la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 33:56 con este fin de semana en el Corte Inglés e Hipercor Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos quince por ciento de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Philips Taurus el Bahrain AEG hizo muchos más solo este fin de semana y solo y de El Corte Inglés e Hipercor Límite cuarenta y ocho horas

Voz 1995 34:19 Íñigo Sastre muy buenos días buenos días Tony me pillaba

Voz 0781 34:21 aquí charlando con nuestro técnico de sonido yo ya estaba súper emocionado porque había asegurado su coche en un sitio que ofrece el mejor precio justo cuando estaba a punto de recomendar Melo le parado y le ha dicho

Voz 12 34:31 tú llegas tarde Nacho es que tengo el seguro

Voz 0781 34:34 con línea directa aunque lo entiendo porque cuando descubres lo que te ofrece y lo que cuesta necesitas decirlo que todos lo saben Línea directa siempre los siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once apunta nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE línea directa a punto con una compañía Bankinter

Voz 5 34:59 en la Cadena Ser

Voz 14 35:01 hoy por hoy

Voz 1995 35:03 con Toni Garrido hay un lema muy conocido todas las manifestaciones feministas donde se le hacía todo a lo largo del letrero pone no me puedo creer que sigamos protestando por esta mierda dicho así pues no puedo decir que no tenga razón

Voz 1 35:21 llegan las chicas

Voz 1995 35:24 la presidenta de las chicas el espacio de feminismo y risión de la Cadena SER buenos días

Voz 28 35:31 hola buenos días qué tal está ahí yo estoy

Voz 1 35:33 bastante esperanzada os diré sí

Voz 28 35:36 porque ya hay solución para un tema preocupante el tema es que cada vez hay menos mujeres que se incorporan a carreras nueve relacionadas con tecnología el dato es que sólo tres un tres por ciento de las tituladas en estudios superiores lo son en carreras tecnológicas que pasa que en unos años la brecha laboral va a ser brutal porque la mayoría de profesiones van a estar relacionadas con programación robótica tecnología aquí las mujeres nos estamos quedando atrás en esto pero las empresas tecnológicas ya se han puesto a resolver ese problema por ejemplo Casio ha lanzado una calculadora Rosa brille brillo

Voz 1995 36:10 la he visto que era lo que estábamos necesitan es una gran forma de entender cómo son

Voz 28 36:15 claro claro dice así queremos que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia al usar calculadoras que se adapten a su entorno se Federico me da un poco de risa Soliz de Casio mujeres Casio os seguirá apoyando a ustedes para que hay día a día brillen aún más en sus trabajos porque horroroso era brilla es Rosa brilla Tom esta era la solución vamos a ver qué muchacha que vea esa calculadora Rosa no va a querer estudiar ingeniería aeronáutica y ya está Iker empresa que te vea entrar con una calculadora Rosa Nueva Delhi belga tus Teo ya mañana eso ya lo sabemos desde una rubia muy legal el problema de la brecha laboral se arreglaría si togas martillos de jueces Rosa no

Voz 1995 36:57 muy bien la obra

Voz 28 36:59 hombre la hormigoneras muy fea es gris por favor ormigonera Rosa con purpurina camiones de bombonas de bomberos con arco iris y unicornio todos Rosa y las mujeres vamos ahí como urracas Malena Pitxot ya vio el nicho y crearon esta empresa ficticia que se llama Lady like

Voz 18 37:15 por eso Lady like Company sacó una línea de productos rosas productos para la mujer tu propia caja de herramientas más cara

Voz 14 37:23 pero de mujer

Voz 18 37:26 con el palo de acá para esa no te preocupes Lady Lay Company tiene un revólver Rosa para vos porque

Voz 14 37:32 mujeres ya era todo

Voz 28 37:36 bueno es que casi uno a nosotros lo hemos visto

Voz 14 37:39 no aplicaba la tasa rosa que sabéis que

Voz 28 37:41 es subir el precio de algo sólo pertenece a Rosa

Voz 5 37:44 es rosas bueno pues no esto por lo menos la respeto bueno ya

Voz 28 37:47 acaso ha pedido perdón por la torpeza se han dado cuenta de que efectivamente era una torpeza torpeza y astuto arreglado

Voz 38 37:55 el gran ovación Celia no es para ella está siendo muy ANPE

Voz 1995 37:59 pocos porque esa ante decisión de Casio Ésta es la ovación que vamos a escuchar otra vez Tram Tram por su discurso de Estado ha tenido varios guiños al feminismo o cuidado ahí

Voz 28 38:13 ojo cuidado ahí así es el aplauso este lo generaba sola Nancy Pelosi que le aplaudían muy fuerte en la colleja

Voz 1995 38:22 este que ya no pueda evitar oigo Nancy Pelosi

Voz 28 38:24 me cabezas una Nancy Pelosi

Voz 14 38:27 bueno hasta después esta gran aportación

Voz 1995 38:29 digo que lo peor de todo ahora ya que tengo esta información

Voz 14 38:34 eso

Voz 1995 38:37 alguien diga Nancy Pelosi Nancy Pelosi qué falta de respeto más PAC bueno a ver

Voz 5 38:43 fue fue dijo hizo guiños al feminismo hijo varias verdades como nadie se ha beneficiado más de nuestra boyante economía que las mujeres que han ocupado el cincuenta y ocho por ciento de los empleos creados el año pasado

Voz 28 38:57 vaya no es cierto y ahí sabes que al hecho todos los medios estadounidenses del paquete que es comprobar que dice que datos da comprobarlo con datos oficiales tras asegura que Estados Unidos tiene más mujeres trabajadoras ahora que nunca pero según datos oficiales el porcentaje ahora es del cincuenta y cinco por ciento mientras que en dos mil era del cincuenta y ocho luego ya creo que es el olvido aclara que deben ser mujeres blancas no inmigrantes no feminista porque no le gusta aunque es verdad que el feminismo le debe mucho a Trump en Estados Unidos porque su misoginia ha sido un impulso brutal para reactivar el movimiento bueno esto sí serio e se agradece que se incluya la preocupación por las mujeres en sus mentiras porque es síntoma de que ocupamos cada vez un papel más relevante

Voz 1995 39:42 la semana pasada Félix nos quedamos con un término por desarrollar la masculinidad tóxico acotó que el anuncio de Gillette donde se cuestionaba lo de qué es lo mejor para el hombre es el eslogan traicionan de designar como vez más

Voz 28 39:58 la unidad tóxica ellas cuente que estuvo contemplado por el diccionario Oxford como primera opción para convertirlo en palabra del año ir voy a pedir que me acompañe El Fary que testimonios de El Fary para ejemplificar un poco qué es esto

Voz 1995 40:11 ejercicios no el fallo

Voz 28 40:13 sí

Voz 39 40:14 hombre de la bolsa de la compra hay que debe decir el carrito del niño con el coche que eh me parece bien pero ya te digo que la mujer puede abusan mucho de eso de la dignidad del hombre

Voz 28 40:28 bueno pues la masculinidad tóxica es un modelo de masculinidad que defiende valores como la agresividad la invulnerabilidad cosa que los hombres es tóxico para todos pero sobre todo para los propios hombres por qué los encaja en un estereotipo en el que no pueden ser ellos mismos no pueden expresar sentimientos lo típico de los hombres no lloran tienen que pelear tienen que ser maquillarse

Voz 14 40:48 cuáles tiene que jugar bien al fútbol

Voz 28 40:50 no les pueden gustar que te digo yo las Spice Girls os y les gusta les decreto como no pueden compartirlo con los amigos no pueden disfrutar plenamente de su paternidad tienen que ser los proveedores de la casa porque si comparten ingresos del hogar o deja que sea la pareja la que gana dinero pues eso según ese modelo de masculinidad tóxica es ser un despojo social que rechazado por la exmujer

Voz 1995 41:10 nunca me imagino a mí mismo diciendo esto pero seguimos con el curso determinismo con el Fary

Voz 39 41:16 la mujer desgranó Hilda Iza aprovecha mucho del hombre blandengue no existe aprovechado se aburre y entonces será un éxito

Voz 3 41:22 vaya es que claro nombre blandengue

Voz 28 41:24 eh

Voz 1995 41:27 en la sima lenguas hasta el hombre se dices

Voz 28 41:30 lo claro es que en realidad durante muchos años y sigue estando este esta imagen de de masculinidad que es totalmente equivocada Faris equivocado una vez más no hay nada que nos atraiga más a las mujeres que un hombre que comparte respeta Se además esta fornido pues hoy fenomenal habrá algo más pero soy libre fuerte y sexy que el hombre que practica la igualdad os voy a dar tres ejemplos de hombres ultra sexys que están en las antípodas de la masculinidad tóxica Toni Garrido el lo esperaba

Voz 40 42:00 no no no me ha pillado de sorpresa

Voz 28 42:03 Benedict Kumba por favor cómo es de de de de interesante ese hombre hay de todo por la iguala Brad Pitt Bob Marley pero sigamos habrá gracias a un cómo está implicado tiene miedo a dar esa imagen de de The Beatles

Voz 1995 42:20 dixit

Voz 39 42:22 en su sitio y la mujer no es suya no cabe duda porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto y más tenía que tener mujer se lo merece todo pero amigo mío alambre no de nunca nunca de debe de de estar ahí porque además ante otras cosas pero que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí

Voz 28 42:38 lo decía el Fary con su metros cincuenta la igualdad no es posible sin la incorpora a vivir

Voz 40 42:44 el los chavales

Voz 28 42:47 os necesitamos hay muchos hombres que tienen que desintoxicarse esa idea de masculinidad que que antes sobre todo hasta el astro

Voz 1995 42:55 si el curso feminismo con El Fary vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando una persona que se sintió indignada viendo la pasada gala de los Goya es la activista feminista gitana sí Laura

Voz 14 43:08 hoy con un con Toni Garrido los expertos en libertad saben que los expertos han llegar antes también lo mismo los expertos en viajar a su manera que línea directa que como son los cuatro expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el directo punto com una compañía Bankinter

Voz 31 43:43 con con Hoy por hoy a través de Face

Voz 14 43:47 beca nos tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser Olimpo

Voz 6 43:56 no no no no son sólo tres letras hizo una obsesión doctor yo creo

Voz 41 44:01 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez el dice usted que sobre todo le pasa

Voz 6 44:10 los fines de semana es decir los fines de semana está todas horas sábados y domingos indie aguantan toda la tarde y toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se preocupe mire se va a tomar ustedes D L S M son píldora

Voz 38 44:25 las de don Luis Suárez a Montes pero usted

Voz 6 44:28 Morse entra por volumen y mulo porque escucha

Voz 38 44:31 seguidamente a don Luis por encima anulando

Voz 6 44:33 ese canto periodos es que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues tiene usted esté enamorado un rollo que tiro vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo Chrysler

Voz 42 44:45 un volumen canta no me lo esto no

Voz 38 44:50 el Deportivo de Dani Garrido Cadena SER

Voz 43 44:55 escuchado oyentes qué canción he compuesto para cadenas más

Voz 44 45:01 a la acá eh eh con todas las personas que estaba el olmo tutor exacta los relatos de los técnico de sonido eh eh

Voz 18 45:48 hicimos unas una película protagonizada por Robert De Niro Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 45 46:04 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 18 46:19 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunión

Voz 14 46:26 todas las cepas más fans lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación cuenta con láser

Voz 3 46:38 lo que pase

Voz 14 46:45 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le pide a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 1508 46:57 buenos días el Banco Central Europeo busca personal y los perfiles que se necesitan son muy variados profesionales para el departamento de Recursos Humanos comunicación informática administración la solicitud para el puesto hay que completarla en inglés por eso es importante tener un buen dominio de este idioma de hecho hay que explicar los motivos

Voz 3 47:16 es lo que uno cree que es el mejor para ese puesto pararán

Voz 1508 47:18 S de alta en el proceso de selección sólo tiene que entrar en la web del Banco Central Europeo

Voz 14 47:24 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días y que si la fortuna brilla premios de maravilla para perdernos

Voz 3 47:37 o los premios partirán

Voz 46 47:39 aquí el día de los enamorados busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE entra en cupón especial punto es prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos recuerda que puedes conseguir cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Valentín de la ONCE que suerte haberte encontrado a Bases depositadas ante notario

Voz 8 48:01 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 48:06 esta misma semana Celia después de la gala de los Goya algunas feministas citan se han enfadado habían alzado en Twitter la campaña ha madrina una paya una campaña divertida que invita a la reflexión sobre el racismo el feminismo las practicas sociales que han llamado Payo centristas la creadora Silvia Fernández ex activista feminista gitana y escritora en picada sin Ia afro féminas Siria buenos días

Voz 3 48:31 buenos días cómo estáis hola Silvia encanto

Voz 1995 48:33 dos de de esa Duarte de donde nace ese enfado cuéntanos

Voz 3 48:37 bueno a este enfado nace de de hace mucho tiempo no pero bueno más en concreto de la gala de los Goya porque estoy harta ya no sé cómo decirlo si lo digo enfadada porque me enfado y claro cuando una gitana se enfada ya está de que da mucho miedo sabes

Voz 28 48:51 si tú hablas de la ira como elemento de herramienta de cambio no de

Voz 3 48:56 totalmente pero también yo soy una persona muy sarcástica entonces utilizar mi propia personalidad para lanzar la campaña

Voz 28 49:04 es ideal me parece que está teniendo un éxito

Voz 3 49:06 no madrina una paya está siendo vamos yo es que me quiero convertir en influenza influencer

Voz 1995 49:14 preguntado esta mañana hay que pasaba con nosotros ya me han dicho que también hay una campaña que se llama apadrinado Rambo

Voz 3 49:19 a apadrinó Jan Vico suena mejor

Voz 1995 49:22 vale pero cuéntanos necesitamos saber realmente entender bien el motivo de enfado que eso que te

Voz 3 49:27 vamos a ver estamos en Sevilla la gala de los Goya en Sevilla por favor e Hinault hay ningún cantaor ninguna cuanta ahora ya no te digo gitana o gitano andaluza por favor no quepa hasta con eso ha cantaores andaluces y con el flamenco andaluz pero gitana por favor y Arantxa Echevarría eh que se le de el premio como eh a la directora novel Ike a una actriz que es paya una de las pocas actrices que hay en la película que es paya pero bueno es que de verdad no hay mujeres gitanas

Voz 1995 50:00 Carles yo hay una parte perdón Zulia que estando en ese patio de butacas Carmen Linares nominada canción sin nombre

Voz 28 50:11 bueno Silvia tú dices me gusta esta fase los gitanos y los gitanos todo para los gitanos pero sí sin los gitanos Easy las mujeres gitanas habréis oído muchas veces pero sí la protagonista de Carmen y Lola son gitana así cuenta El Mundo gitano por qué se enfadan esto es la visión Payo centrista de la

Voz 3 50:29 tú hablas no bueno es que esta moda está volviendo pero ya hubo una moda es que tenemos muy poca memoria histórica a la afición esta moda de la afición del flamenco de todo lo gitano pero sí los gitanos eso ya ya estado y si queréis leer más en en nuestro blog pretende digitalizar el mundo punto com podéis leer pero es que ahora Echevarría hecho una película aparte de la película que puede estar viene mal o gustar o no está haciendo unas declaraciones como si fuera la gitana enóloga más grande de España sea tú eres socio lo Gatti ha para decirle las

Voz 1995 51:05 mira aquí te ha gustado has visto la película

Voz 3 51:08 esto no ha hecho todavía la critica eh no me gustó lógicamente Soy gitana Mis o es tanto el día trabajando en el mercadillo y mi cuñado se levanta a las cinco de la mañana con mi cuñado trabajar doce que pongan a un tío gitano como el patriarca no sé que vea tu padre es un patriarca porque el miedo no eh

Voz 28 51:26 claro esa es que pasa que yo haciendo autocrítica conmigo misma digo es que yo estoy cometiendo los errores que que critico de los hombres hacia las mujeres yo hacia las compañera gitanas porque digo pero porque se enfadan tanto eh a lo mejor es que no había gente para gitana para contratar para la película todo este pensamiento eh que nosotros criticamos del machismo que me lo detecto a mí misma hacia vosotras digo que las feministas placas blancas hacemos Pallàs playing in

Voz 3 51:53 lo que tenemos ya en Sevilla fallos Plane sí sí pero eh pues que que tenéis que hacer pues tener una mirada crítica es muy fácil en cualquier situación de la vida en cualquier frase en cualquier momento no como los huella en pensar en femenino

Voz 14 52:09 porque lo de España rápidas

Voz 3 52:11 sin igual lo detectamos nosotras ir por supuesto siempre contar con la voz en cualquier momento de una gitana

Voz 14 52:20 esa madrina una paga es la mejor campaña

Voz 1995 52:22 pero si tiene tiene no porque porque a veces cuesta está entender el problema o qué es lo que nos separa incluso cuesta entender una reivindicación como la que hacer legítima sincera hincó todas las hacen una periplo yo por enterarme decir alguien decide hacer una película que cuenta una historia de bien sea historia amores entre dos mujeres gitanas entonces pues utiliza una serie de mecanismos en la narrativa de la ficción para poner en valor una historia que recordemos es una historia de amor luego ya elegimos en los géneros silla situamos acción donde donde queramos tuvo es esa película ya hay entiendes que faltan muchas muchas de las cosas que repetidamente representan Matilla ya ya los gitanos y eso es lo que te cabrea hacer la idea de que no han contado contigo para contar esa historia que supuestamente a los demás nos hace ver una realidad que desconocemos

Voz 3 53:10 voy bien si el problema es que ella eh sí que llamó a la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad para eh antes de hacer la película para comentarles el guión y las Gitanas Feministas

Voz 1995 53:23 se les dijeron que lo estaban hace

Voz 3 53:25 no mal mi Primal se lo dijeron que que que no que estaban haciendo pues algo muy muy superficial del pueblo gitano no y muy estereotipo in esa no es la realidad es como si tú quieres hacer una película de Cataluña de los catalanes Isabel es una sacas una realidad que no es no como todos los estereotipos catalanes yo que esté pues que comento el día acá

Voz 47 53:48 sí que son eh

Voz 1995 53:51 pero no tener que ya tiene muchos frentes abiertos

Voz 28 53:56 a mí me puedo desconocimiento lo digo desde mi misma no es como con vivo poco con con él de lo que digo es que es que es verdad es que puedo pecar de todo eso y creerme ese estereotipo fácilmente

Voz 1995 54:06 vamos un día a la directora de Carmen y Lola y lo hablamos así lo ponemos en común para entendernos todos un poco te parecería

Voz 3 54:11 me encantaría ya ha pasado pero ella no quiere hablar con el yo yo lo sé que fue muy dura al principio escribió en un artículo que se titula El concepto epistemológicos de Palha destina

Voz 28 54:23 ahora nos lo explica pero no ahora

Voz 1995 54:26 los mayores

Voz 3 54:29 pues lo explico N en el artículo no lo lo escribían afro fue minas explicó cómo fue qué significa vaya retina pues significa que estás viendo el súmmum de lo contrario a lo gitano no y además súper payos ya desde una mirada totalmente sucia no estoy hablando de que payos signifique algo malo Payo es no gitano simplemente no gitanos