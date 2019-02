Hoy por Hoy (08/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0978 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días es viernes viernes ya pero la intensidad política que vive España no conoce de vísperas de fin de semana el P de Cat presentada esta misma mañana una enmienda a la totalidad

Voz 2 00:36 los presupuestos en las últimas horas las conversaciones de la consejera y con la vicepresidenta acabó nos han llevado

Voz 0946 00:44 la conclusión de que estamos mal

Voz 2 00:47 lejos del acuerdo que lo que estábamos hace unos días

Voz 1727 00:50 las cuentas del Gobierno pactadas con Unidos Podemos corren tanto riesgo que esta noche hemos sabido que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron el miércoles en La Moncloa no sabemos en qué quedar aún exactamente pero lo cierto es que ellos dos solos sus partidos no suman votos suficientes en el Congreso para aprobar las termina la semana del relator y el único que no ha hablado del relator es el presidente del Gobierno ayer estuvo en Estrasburgo defendió a los jueces y a la democracia española y envió mensajes en clave

Voz 1722 01:22 Ana cuando se prima la crispación sobre el acuerdo cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos o cuando se defienden fórmulas simplistas anacrónicas ya fracasadas para resolver problemas complejos la democracia se debilita y se resienta

Voz 1727 01:35 sin mencionar acaban de escucharlo la polémica en concreto sí ha entrado de lleno Felipe González

Voz 3 01:40 no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional el Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña no de Estado Estado pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a a partir

Voz 1727 01:53 luego está ya Pablo Casado que se está quedando sin adjetivos y sin metáforas bélicas

Voz 4 01:59 la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda beta es decir es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda pensando que algo tienen que darlo algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición de unas viviendas la democracia en el que las cartas estuvieron marcados

Voz 1275 02:16 política de baja estofa concluía

Voz 1727 02:18 anoche en Hora Veinticinco Andoni Ortuzar que es el presidente del PNV

Voz 5 02:22 nosotros censuraba auténtica barbaridad Labrit personalmente esto me repugna como puede compararse eso con con con negociar o hablar con ETA es que conecta lo hicieron ellos es que lo hicieron ellos es una política de baja estofa

Voz 1727 02:37 el expiren que es viernes Francia e Italia viven su peor crisis diplomática desde el final de año

Voz 6 02:43 sí

Voz 1727 02:44 Macron ha llamado a consultas a su embajador en Roma por los continuos apoyos del Gobierno italiano a los chalecos amarillos Francia lo considera una injerencia y una provocación inaceptable Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:57 nacía así la respuesta de Italia ha sido igual lo más dura

Voz 7 03:00 dura de dicho

Voz 0027 03:03 sí ha dicho que Italia no acepta lecciones del Gobierno francés al que acusa de haber

Voz 8 03:07 este vuelto a más de sesenta mil migrantes es la prima

Voz 0027 03:09 cada vez que París llama a consultas a su embajador en Roma en setenta y nueve años

Voz 9 03:13 pues yo como ciudadano venezolano yo soy capaz de armar un grupo con nuestras propias manos citar todo lo que al miserable de de Nicolás Maduro ha puesto hay sobre ese puente

Voz 1727 03:25 la ayuda humanitaria ya está en la frontera entre Colombia y Venezuela pero los militares siguen bloqueando el paso

Voz 0027 03:31 al duro ha enviado más soldados a la frontera mientras que miles de venezolanos el les piden que dejen de entradas ayudas hoy el equipo de dar a conocer los pasa

Voz 1727 03:38 a sabiduría hablando español tenemos que asegurar

Voz 10 03:41 comprensión y un enfoque común de la asistencia humanitaria pero tenemos que asegurar que estas estancia está canalizada de la mejor manera la más efectiva

Voz 1727 03:50 hemos escuchado la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini en Uruguay

Voz 0027 03:54 allí se ha reunido por primera vez el Grupo Internacional de Contacto compuesto por países latinoamericanos y europeos que han emitido un comunicado en el que apuestan por el diálogo y han acordado volver a reunirse dentro de un mes El New York Times

Voz 1727 04:05 publica la evidencia más clara de que el príncipe saudí quería acabar con la vida del periodista casó y el periodista crítico asesinado la embajada de esto

Voz 0027 04:12 voy un año antes del crimen Bin Salman le dijo a uno de esos asesores que utilizaría una bala contra el periodista si éste no ponía fin a sus críticas contra la Corona saudí una conversación privada que han obtenido los servicios de inteligencia norteamericanos

Voz 1727 04:30 esta noche se ha confirmado que el cuerpo recuperado del fondo del Canal de la Mancha es el del futbolista argentino Emiliano sala aquí Sampe Betis y Valencia también empataron anoche en su semifinal de la Copa del Rey buenos días moros

Voz 1161 04:43 las Pepa empate a dos en el Villamarín que deja la resolución para el partido de Mestalla el jueves veintiocho de febrero buena reacción del Valencia perdía dos cero tras los goles de Lorena

Voz 1275 04:50 quién a falta de veinte minutos para el final en dos jugadas con chorizo

Voz 1161 04:53 en Gameiro como protagonistas en ambas gol del ruso en el dos uno del francés para el empate en el tiempo añadido y esta noche vuelve la Liga

Voz 0882 05:00 nueve comienza la jornada veintitrés en Primera con el Valladolid Villar

Voz 1161 05:02 a la misma hora el Sporting Osasuna de la jornada veinticinco segunda

Voz 0978 05:09 Nos pico del tiempo

Voz 1727 05:10 Jordi Carbó buenos días buenos días a la semana

Voz 0978 05:12 Se va a acabar sin grandes novedades en lo meteorológico básicamente seguir haciendo mucho sol a pesar de que veremos más nubes y poco frío frío especialmente nocturno ahora mismo por ejemplo con temperaturas que ya empiezan a bajar de los cero grados muchos puntos el interior con nieblas que hoy son especialmente densas también nubes bajas en Castilla y León se acabaran disipando mucho sol en el conjunto del país especialmente durante la tarde con temperaturas máximas como los últimos días entre los quince y los veinte grados más altas que ayer en el Cantábrico y algunos chubascos en Galicia sobretodo a partir de mediodía cuando llegue la noche

Voz 1727 05:45 estos chubascos alcanzarían el Cantábrico mella

Voz 0978 05:48 han llora

Voz 11 05:52 me llama la mala

Voz 8 06:09 cuando ustedes lean esto yo ya estaré muerto

Voz 1727 06:13 así empieza la carta que un hombre de ochenta años ha escrito a las autoridades británicas después de haber tenido que viajar a Suiza para poder tener una muerte digna su mujer que tiene setenta y seis años se enfrenta ahora a catorce años de prisión por haberlo ayudado a hacer ese viaje a la clínica suiza y este caso Danny De la Fuente buenos días

Voz 12 06:34 hola Pepa esta reabriendo el debate sobre el de

Voz 1727 06:36 de hecho la muerte digna no hay exportada en la

Voz 12 06:39 haría de medios británicos tanto impresos como digitales

Voz 3 06:41 a ver si este esto esto es esa

Voz 12 06:48 en el se llama creo Wylie dice que la actual ley de su país del Reino Unido le ha robado el control sobre su vida y sobre su muerte y que ninguna familia debería tener que soportar el tormento que han sufrido ellos en las últimas semanas este abuelo ha conseguido que hoy desde prensa amas con su adora como el Telegraph se pida una ley de muerte digna en el Reino Unido o al menos abrir el debate de una vez y es lo que vamos a hacer precisamente nosotros esta mañana en Hoy por Hoy a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias vamos a charlar con una familia que atraviesa una situación similar vamos a dedicar un tiempo a hablar de la eutanasia buenos días a todos con este tema de María guadaña la muerte que se ha publicado esta semana y que me han recomendado

Voz 6 07:28 en esta mesa de análisis Cristina Monge Pablo Simón Jesús

Voz 12 07:33 maraña ya a partir de las diez de las nueve en Canarias llega la única mujer con la que pasaría el resto de las que con permiso cada semana una pues gracias a la mujer efectivamente Pepa Blanes sí que no hay manera que abra la pasada María Guerra guerra hombre sí pues esta es Pepa Blanes que no va explicar algo que me ha tenido también muy entretenido esta semana leyendo la prensa

Voz 8 07:55 a inglesa y norteamericana sobretodo Liam Neeson

Voz 12 07:57 ha confesado en una entrevista

Voz 8 08:00 es una historia que les pasa

Voz 12 08:02 hace varios años dando vueltas por las calles estuvo varios días queriendo matar a un negro ocurrió después de que una amiga suya le confesara que había sido violada por una persona de color dice es racista Liam Neeson han salido negros latinos la última Michelle Rodríguez anoche para

Voz 0027 08:18 subrayar que no pero está el debate así que

Voz 12 08:20 Pepa que es una experta nos lo va a contar bien esta mañana y antes de despedir el programa ya saben Javier Limón con la mejor música y David de Jorge con la mejor cocina

Voz 1727 08:30 no es sus reflexiones también claro como cada viernes barra libre política

Voz 12 08:35 para que repasen ese asunto nacional lo internacional que no ha habido pocos esta semana lo hayamos abordado no en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta seis y hablando de barra libre y un último apunto de la prensa un consejo para todos aquellos que llegado el fin de semana beben cerveza y alcohol investigadores británicos y alemanes han desmontado un mito que yo no sabía que se ve a ese mito sí de que no pasa nada si primero bebe cerveza y luego vino no al revés bueno pues dicen los investigadores británicos y alemanes en una investigación que el orden de los factores no altera el producto cuenta The Gardian ese producto es el vómito y la corta que provoca el la mezcla de cerveza da igual en qué ordenó serbio yo esto tampoco fíjate a mil nueve uno cada viernes aprendiendo algo

Voz 0931 09:22 seis sesenta y seis tres ocho

Voz 1727 09:25 adiós adiós renglón a las seis y nueve cinco y nueve en Canarias Aimar

Voz 0027 09:29 hoy empieza el último Hoy por hoy de la semana con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto en la técnica

Voz 0027 10:48 esta mañana cuando el Gobierno se reúne en La Moncloa para celebrar el Consejo de Ministros prácticamente a la misma hora el PD va a registrar en el Congreso su enmienda a la totalidad de los presupuestos esta se sumará a la de Esquerra IU evidentemente se sumará también a las de la derecha así que confirmadas ya todas si alguien no retira sus enmiendas antes del miércoles los presupuestos caerán pero a pesar de que en enunciados enmienda el PP de cata dejó en las últimas horas una puerta muy muy abierta a terminar retirando la irónicamente la concentración que la derecha convocado este domingo en Madrid puede hacer que los independentistas terminen permitiendo la tramitación de los Presupuestos Joan Bofill Mondrian

Voz 0931 11:25 pondría la enmienda la presentarán este mediodía tras una reunión de la dirección del PDK pero en la que también estaban el president Torra Carles y los talleres de la pos Convergencia el diputado de Carles Campuzano decía que lo hacen porque en las últimas horas se ha alejado la posibilidad de un acuerdo con Moncloa sobre las mesas de diálogo aunque

Voz 2 11:41 al Partit Socialista ya español Tena ya Parra Turina

Voz 0931 11:47 el PSOE y el Gobierno tienen margen para volver a las posiciones que parecía que habían tenido en las últimas horas y tendremos la puerta abierta hasta última hora decía Campuzano de hecho en las últimas horas otro diputado del PP cat Jordi dicho clan laSexta

Voz 13 11:57 creo que también debemos tomar nota de lo que va a suceder este fin de semana porque en las calles de Madrid se puede enviar un mensaje que algunos de nuestros lectores también no servirán para nada hay que facilitar que la gente que que prohibirlo en ciento cincuenta y cinco años se ponga estación

Voz 0931 12:10 es decir que también pueda hacerles cambiar de opinión el efecto que tenga la manifestación del domingo en Madrid convocada por PP Ciudadanos y en la que también estará Vox después de una semana de escalada dialéctica contra la negociación con el independentismo gracias Suárez

Voz 0027 12:22 manifestación que PP y Ciudadanos siguen calentando Pablo Casado dijo ayer que el Partido Popular le va a pagar el transporte a todo aquel que quiera venir a Madrid para manifestarse no explico cómo lo piensan hacer quedan cuarenta y ocho horas a quienes no se lo va a tener que pagar porque no vienen esa destacados dirigentes territoriales del PP Óscar García sí qué tal buenos

Voz 1645 12:42 días pues de momento del cartel se caen dirigentes tan significativos del PP como el presidente de Galicia Alberto Núñez Feijóo que está de vuelta de un viaje oficial a Estados Unidos tampoco estará el recién estrenado presidente de Andalucía Juanma Moreno porque nos dicen haya previsto un acto institucional tampoco el líder del PP vasco Alfonso Alonso que acudirá a un acto homenaje a Joseba Pagazaurtundúa en el aniversario de su asesinato por ETA en todo caso nos dicen que todos van a enviar una delegación en su nombre mientras tanto en Ciudadanos han confirmado Arrimadas o Girauta pero no todavía el andaluz Juan Marín ambos partidos esperan que el domingo haya un clamor

Voz 1321 13:15 más allá de etiquetas más allá de siglas más allá de partidos

Voz 1645 13:19 incluso el presidente del PP asegura que su partido pagará el transporte a todo el que quiera ir Pablo Casado en Es Radio que el Partido Popular al gol

Voz 14 13:27 el persona que quiera ir a Madrid le quiere facilitar el transporte e siempre y cuando los medios eh

Voz 1645 13:34 serán suficientes los organizadores seguirán hoy perfilando la concentración porque aunque ya tiene el lema por una España unida elecciones ya todavía quedan por definir otras cuestiones de logística y algo importante a lo que está costando llegar a un acuerdo quién intervendrá en qué orden

Voz 0027 13:49 más allá de las polémicas palabras de Pablo Casado en las últimas horas diciendo que la agenda de ETA es la que se está aplicando en Cataluña el presidente del PP ofreció en esa misma entrevista con la agencia Efe una respuesta muy muy controvertida acerca de la ley del aborto dijo que él quiere volver a la ley que prohibía la interrupción del embarazo salvo en los tres supuestos de riesgo para la madre de violación malformación del feto él quiere volver a esa ley de supuestos esto lo ha sostenido siempre el PP pero la innovación de la factoría Casado es el argumento económico

Voz 4 14:19 si queremos sino hacia las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no en como los abortados

Voz 0027 14:26 argumento que ha generado un escándalo bastante transversal entre partidos organizaciones de mujeres incluso en el mundo de la justicia Rafa Muñiz

Voz 1645 14:35 la última en sumarse ha sido Inés Herreros de la Asociación Progresista de Fiscales

Voz 15 14:39 que no nos extraña en absoluto que en lo que los desea decir que no es

Voz 1727 14:44 económico que las mujeres estén trabajando y que no tienen

Voz 15 14:46 las cocinas tampoco quiere volver a la ley del ochenta

Voz 1645 14:49 cinco Inés been there portavoz del movimiento feminista de Madrid

Voz 16 14:52 con responsabilidad en la crianza en la gestión de

Voz 0978 14:56 la familia no queremos ser máquina

Voz 16 14:58 herir obrero criticas de la izquierda

Voz 17 15:01 la amenaza a los derechos de las mujeres que pretenden que las mujeres vuelvan a arriesgar su salud a la hora de interrumpir una

Voz 18 15:08 que tiene que ver con el aborto es un derecho de las mujeres no es ninguna política de natalidad ni una política conciliación como ha hecho señor Maroto que es enteramente bastante ridícula suposiciones

Voz 1645 15:18 escuchaban Ángeles Álvarez del PSOE y Ángeles Rodríguez de Podemos hasta Ciudadanos Albert Rivera su presidente zumos de hablar de la voz

Voz 19 15:25 esto hablemos de España pero mezclar la caja de las pensiones Con la ley del aborto a mí no me parece lógico yo no lo voy a hacer desde luego

Voz 1645 15:33 que decía que está cómodo con la actual ley

Voz 0027 15:36 yo a este movimiento en Andalucía el partido ultraderechista Vox va a presidir la comisión parlamentaria que se encarga de la memoria histórica

Voz 20 15:43 españoles y andaluces que estaban cansados e indignados de que se les hablaré se les hablara de esa supuesta memoria histórica en un claro y evidente ejercicio de manipulación intelectual

Voz 0027 15:55 el partido que dice esto el partido que quiere eliminar la Ley de Memoria Histórica va a presidir la comisión que entre sus contenidos tiene todo lo relacionado con la memoria histórica dicen los socialistas y Adelante Andalucía que fue una imposición del PP y de Ciudadanos esta noche la policía británica ha confirmado que el cadáver que consiguieron sacar de la avioneta en las profundidades del Canal de la Mancha si es el del futbolista argentino Emiliano sala terminan así dieciocho días de búsqueda de la manera más trágica posible Andrea Villoria buenos días

Voz 1727 16:27 buenos días era el único cuerpo en el avión encontrado por un operativo privado el piloto que le acompañaba no ha sido localizado hoy sus familiares han decidido cancelar la búsqueda el departamento de Accidentes Aéreos asegura que no han recuperado el fuselaje por mal tiempo que no tienen previsto volver a intentarlo tras la confirmación de la muerte de esta las redes se han llenado con imágenes de su último gol para despedirle

Voz 0978 16:52 condolencias a las que en las últimas horas se han sumado

Voz 1727 16:54 el presidente argentino la FIFA o el Cardiff City el club que le había fichado el Nantes su equipo anterior reclama al club inglés el pago del fichaje

Voz 0027 17:01 son las seis y diecisiete de la mañana a las cinco y diecisiete en Canarias Francia e Italia tienen abierto ahora mismo una crisis diplomática de enorme calado porque el viceprimer ministro italiano del Movimiento cinco Estrellas Luigi de mayo se ha reunido esta semana con los chalecos amarillos ilesa ha trasladado todo su apoyo el de los chalecos amarillos es ese movimiento que más en jaque ha puesto al Gobierno Emmanuel Macron y desde Edouard Philippe están venga a pedir la dimisión de Macron y ahora además con el apoyo explícito del Gobierno de Italia en París este gesto de Di mayo ha indignado enormemente el Gobierno francés ha llamado a consultas a su embajador en Italia a Joan Solés primera vez desde que hay

Voz 0946 17:38 el lío fascista de Mussolini de la guerra a Francia en mil novecientos cuarenta que París llama consultas a a su embajador en Roma en los ocho meses de gobierno de los cinco estrellas si la Liga ambos países han acumulado tantas acusaciones recriminaciones y reproches que la cota que ha colmado la paciencia de Macron ha sido el reciente encuentro del vicepresidente italiano Di Maggio con representantes de los chalecos amarillos franceses para expresarle su apoyo el otro vicepresidente Salvini afirmado que está dispuesto a reunirse con el presidente francés pero no precisamente para revés Hart la tensión que a pie ID si es necesario porque tenemos tres asuntos pendientes con Macron uno debe devolvernos quince condenados tras las Brigadas Rojas que toman champán en dos no aceptamos lecciones del Gobierno francés que nos ha devuelto sesenta mil inmigrantes mujeres y niños a la frontera en los últimos dos años tres porque los controles de la Gendarmería provocan retrasos en los trenes a continuación Salvini apercibido ordenaría la policía italiana que haga lo mismo en los trenes procedentes de Francia para al tanto pero detallado de Cómpeta inmediatamente pedimos algo ayer no italiano ha hecho saber el dirigente de centroizquierda Piero Fassino que inmediatamente baje la temperatura rehén prendas las relaciones leales con Francia y que comparezca el ministro de Exteriores en el Parlamento para explicar cómo vamos a salir de esta crisis UCR los cinco estrellas apoyan a los chalecos amarillos franceses pálido una réplica italiana los Gillette y Xavi mañana sábado se manifestaran en Roma para reclamar el y tal Exit la salida de Italia de la Unión Europea la reintroducción de la Liga en sustitución del euro

Voz 8 19:28 en

Voz 0027 19:29 Estados Unidos el New York Times publica esta hora que los servicios de inteligencia norteamericanos han tenido acceso una conversación de hace año y medio en la que el príncipe heredero de Arabia Saudí reconocía que pensaba utilizar una bala contra caso es textual pretendía usar una bala contra casó Guy Si este periodista crítico con el régimen seguía escribiendo los artículos casó Guy acababa de empezar por entonces escribir en el Washington Post Ana ratón buenos días

Voz 0127 19:54 buenos días a leer sus reportajes y columnas de opinión el príncipe heredero le dijo a uno de sus asistentes caso que tiene que volver a Arabia Saudí sino puede venir volverá por la fuerza si tienen que acabar las críticas sino según la información del New York Times iré a por él con una bala es una conversación que registraron los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que han estado revisando desde que se cometió el asesinato el pasado mes de octubre los investigadores creen que con eso de la bala no quería decir de forma literal que iba a dispararle sino que simplemente expresaba que quería matarlo la noticia se ha conocido horas después de que la relatora de la ONU sobre la tortura haya publicado un informe en el que confirma que fue un asesinato brutal premeditado interpretado perpetrado por funcionarios saudíes todas las pruebas encontradas en el consulado apuntan a que estrangularon y después lo descuartizó Aaron Se conoce también justo hoy que el ministro de Exteriores saudí se ha reunido con su homólogo estadounidense

Voz 0027 20:44 así precisamente esta madrugada el fundador de Amazon y dueño del Washington Post en Jeff Bezos ha reconocido que alguien le ha estado extorsionando amenazando con publicar fotos y mensajes sexuales suyos pesos insinúa que quiénes le chantajea van estaban intentando que su periódico dejara de investigar el asesinato de casi hay daba buenos días

Voz 0127 21:03 buenos días la amenaza en los correos que Bezos ha recibido hoy ha hecho públicos es clara o dejas de investigarlos o publicaremos fotos sexuales con tu amante se lo dice a veces el editor de la revista National Enquirer David P pero a peques le ha salido el tiro por la culata porque Bezos ha publicado un comunicado con todas las amenazas que recibió en las que también se describe al milímetro el contenido sexual de fotos con su amante y aunque en los correos que es amigo íntimo de Trump aluda a otros motivos Bezos dice que Bezos que tiene control sobre el Washington Post está convencido de que detrás de esta extorsión a razones políticas

Voz 1645 21:33 es inevitable que ciertas personas poderosas que son objeto de cobertura del Washington Post concluyan de manera equivocada que es hoy el enemigo el presidente Trump es una de esas personas además la cobertura esencial implacable del pos sobre el asesinato del columnista casó Guy es sin duda impopular en ciertos círculos

Voz 0127 21:50 los recreación de las palabras de Bezos el hombre más rico del mundo cree que lo que realmente está detrás de todo esto son los lazos de Trump de P con la familia real saudí a la que la hacía señalado siempre como responsable de la muerte de calle

Voz 0027 22:01 gracias Aida seis y veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias en España el arzobispo de Tarragona Jaume Pujol ha renunciado a su cargo sólo un día después de haber banalizado así los casos de supuestos abusos sexuales a menores perpetrados por tres curas de su diócesis tío debilidades P

Voz 0980 22:17 eso no lo sé a veces pienso no hay un mal momento en un mosén hay un mal momento en una persona como esta esta es para mí el problema no si es una persona que está obsesionada con el sexo y lo va buscando pues es una cosa pero yo sinceramente pienso que hay personas que tienen este mal momento en la vida que les lleva a hacer algo de lo que quizás luego se repetirán todavía

Voz 3 22:40 os parte pues una cosa es que después

Voz 0027 22:43 David y además intentó justificar el no haberlos apartado de la Iglesia y del contacto con los fieles porque según sus palabras el asunto no le pareció lo suficientemente grave

Voz 3 22:53 pero no son un un son suceso no

Voz 0980 22:56 para mí no son unos desgraciados no han podido tener sus errores sus faltas pero no son tan graves para decir que tienen que ser secularizado no de ninguna forma de Campmany

Voz 0027 23:05 bueno pues un día después de estas palabras el arzobispo le ha presentado al Vaticano su renuncia según él por motivos de edad en las últimas horas además el Gobierno le ha enviado una carta a la Conferencia Episcopal a la Iglesia católica en España pidiéndole que el informe de todas las investigaciones que tenga abiertas sobre casos de abusos sexuales eres dice la ministra Dolores Delgado en ese escrito que estos abusos no se pueden mantener ocultos si se quiere afrontar el futuro con dignidad en Barcelona un juzgado acaban de procesar a un imán por violar a un niño de trece años que iba a su mezquita supuestamente Joan Bofill día donde iba a la mezquita del barrio

Voz 0931 23:40 lote en el que el menor iba desde los once años para estudiará el al Corán habría intentado estima al menos dos veces penetrar los que en la tercera consiguió hacer lo consiguió violar los es supo porque meses después que pasara en julio de dos mil diecisiete el menor se lo contó a sus padres fue entonces cuando los Mossos detuvieron a este Inma ahora se le envía a juicio en el que según nos ha contado la defensa negará los hechos defenderá que es inocente

Voz 0027 24:02 aquí la Fiscalía pide dos años de cárcel para los dos guardias civiles a los que acusa

Voz 8 24:06 de haber entrado en un bar en un pueblo de León

Voz 0027 24:09 dos de la mañana hace cinco años reteniendo dentro a los clientes que todavía estaba allí les obligaron supuestamente a apagar los móviles pusieron el Cara al sol en la megafonía también según la Fiscalía obligaron a los clientes a meterse las balance su pistola reglamentaria en la boca o dentro de los vasos con la bebida en la aporta el el portal y León punto com ha tenido acceso a este escrito de la Fiscalía que relata semejante salvajada Eva Marín buenos días

Voz 0603 24:33 buenos días dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación por un presunto delito de coacciones haciendo uso abusivo de su cargo público Los hechos ocurrieron en la localidad leonesa de Carrizo de la Ribera en la madrugada del once de septiembre de dos mil trece cuando estos dos guardias civiles entraron en un bar dijeron que mandaban ellos e intimidaron a los clientes ya la propietaria del establecimiento a quién uno de los acusados intentó abrazar y besar diciéndole eres mía el juicio se celebrará el próximo veintiocho de febrero la defensa legado que los hechos tanto de la acusación particular como el fiscal no se ajustan lo acontecido

Voz 8 25:09 huelva ayer a casa mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda María

Voz 0027 26:03 pero antes de los deportes escuchen esto que el futuro ya está aquí por primera vez un grupo de científicos ha conseguido crear un tejido que nos da calor cuando fuera hace frío y que no se enfría cuando fuera hace calor super tejido Javier Gregori

Voz 0882 26:17 pobres de la Universidad de Maryland en Estados Unidos han creado el primer tejido que es capaz de cambiar de forma automática ir rápida sus propiedades para atrapar o liberar calor dependiendo de si hace frío o calor en el ambiente en el que nos movemos dónde está el secreto pues hay varios según publica la revista Science primero el y lo que seguro sea como base contiene fibras hechas de dos materiales sintéticos diferentes uno al agua y el otro la repele además las hebras están recubiertas con nanotubos de carbono una clase especial de metal que permite abrir poros en la tela responsables de este nuevo tejido matizan que todavía necesitan más tiempo antes de poder sacarlo al mercado pero aseguran también y esto es importante que los materiales que han utilizado para crearlo ya están disponibles en el sector textil

Voz 23 27:07 la segunda semifinal de

Voz 0027 27:08 Copa termina también en empate gracias a una buena reacción del Valencia Sampe buenos días buenos días

Voz 1161 27:13 tras los goles en la primera parte y Joaquín gol olímpico en la segunda a falta de veinte minutos hasta entonces Cheryshev y Gameiro revolucionaron a los valencianos marcaba el primero el ruso a pase del francés en el tiempo añadido fue el propio Gameiro el que marcaba al pase del ruso para el dos dos definitivo en cuanto a los protagonistas los goleadores del Betis pasaban por el olor en autor del primero reconocía el palo de haber recibido ese empate en los últimos minutos pero aún tienen otros noventa por delante somos conscientes de lo rocoso

Voz 1 27:36 ha atraiga que bueno Amaia allí con la mayor ilusión

Voz 3 27:40 espero que esto lo sacaremos adelante opinión que comparte Joaquín

Voz 1161 27:43 nosotros vamos dedicó la ilusión y la certeza

Voz 1727 27:46 qué le vamos a ir a a pasarlo igual

Voz 1161 27:48 vamos a intentar de de ir a y también los poderes del Valencia el ruso Cheryshev no sabe todavía en la final aunque les favorezca el resulta

Voz 24 27:54 pero vamos da un pequeño paso me en casa en Mestalla ante nuestra nuestra afición tenemos que ir a por ellos no vamos a ir a a intentar ganar el partido hacer nuestro fútbol

Voz 0978 28:03 a dar lo mejor de nosotros y el francés

Voz 3 28:05 pero que tampoco da por concluida la eliminatoria sabemos todo lo potente de demostrar de casa hemos empatado es bueno para nosotros

Voz 25 28:13 no

Voz 8 28:13 queda noventa minuto en casa tenemos que al final

Voz 1161 28:18 en cuanto a los técnicos Setién reconocía que esos jugadores terminaron vacíos

Voz 0946 28:22 es verdad que ha habido algunos futbolistas que es el caso de William por ejemplo pues tiene de de un problema que tuvo en la rodilla Joaquín que juega de carrilero pues también es normal que se le note en algún momento en que ha estado bien Andrés también se le notan

Voz 0978 28:37 poco al final exactamente igual

Voz 0946 28:40 Marcelino satisfecho a medias con el resultado

Voz 3 28:42 el resultado es justo pero porque perdíamos dos cero en cincuenta y cinco pero es que a mí me parece me da la sensación con total objetividad que el que más merecimientos para ganar este partido y fue el Valencia

Voz 1161 28:54 la resolución eh para el partido de Mestalla el jueves veintiocho de febrero y ecos del clásico por el larguero pasó Malcolm autor del gol azulgrana que pudo salir en el mercado de invierno pero él tiene claro que no sé quién

Voz 26 29:02 a ir voy yo no sé cómo se veo de contratos quiero triunfar en el Barça para ganar títulos ayudar al Barça junto con mis compañeros

Voz 1161 29:14 mala noticia para Solari Marcos Llorente estará cerca de un mes de baja al sufrir una lesión en el aductor de grado II en su pierna izquierda se aparca la Copa hasta los últimos días de febrero y vuelve la liga desde las nueve en Zorrilla primer partido jornada veintitrés en primera Valladolid Villarreal bajas en los locales de Luismi por lesión y Calero por sanción en los amarillos sólo pierden los lesionados Bruno Trigueros lo arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández también se inicia esta noche la jornada veinticinco en Segunda con el Sporting Osasuna lo arbitrará el colegiado valenciano a Israel además en baloncesto en la Euroliga se completa la jornada veintidós a las seis de la tarde Real Madrid visita al CSKA de Moscú desde las ocho y media Baskonia recibe al Bayern de Munich ayer derrota de Gran Canaria victoria del Barça

Voz 0027 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:11 ocho de febrero y la gripe ya es una epidemia en toda España salvo en Extremadura y Ceuta la última actualización que acaba de publicar el organismo que que mide estos brotes dice literalmente que la mortalidad seré va a un seis por ciento sobre lo esperado pero los expertos a los que hemos consultado insisten en que no hay por qué preocuparse Laura Marcos

Voz 1275 30:29 con las gráficas en la mano los expertos en enfermedades infecciosas no ven evidencias de que la gripe esté matando más este año que el pasado cuando se cobró casi mil vidas Josema Molero de la Sociedad de Medicina de Familia achaca a una cuestión de calendario esa ligera subida del seis por ciento en la letales

Voz 3 30:45 esto no quiere decir que sea más letal de la gripe este año sino que como se ha retrasado un mes el año pasado en esta semana de registro ya estábamos en un pico muy descendente de la gripe A todavía estamos en el pico ascendente

Voz 1275 30:57 la mitad de los diez brotes de gripe de esta temporada se han dado en hospitales pero los epidemiólogos descartan relacionarlo con la poquísimo la vacunación de los sanitarios que apenas ronda el quince treinta por ciento

Voz 3 31:08 la incidencia del estar no vacunado por parte sanitario es poco o demostrada se fundamentalmente a los pacientes que debido a su larga estancia son más proclives a desarrollar la infección que normalmente se contagia por la convivencia

Voz 1275 31:22 estamos muy cerca de alcanzar el pico de este virus aunque el contagio sólo aumenta entre los niños menores de cuatro años

Voz 0027 31:30 el PP de Cat se va a sumar hoy a Esquerra Republicana hay registrará esta mañana una enmienda a la totalidad a los Presupuestos ya a pesar de que dan ese paso su portavoz en el Congreso Carles Campuzano

Voz 2 31:39 al considerar la vicepresidenta calvos Tarancón intacta

Voz 0027 31:42 insista en que el Gobierno y la Generalitat siguen en contacto y que en función de cómo vayan esas conversaciones pueden cambiar de opinión en el último momento tienen hasta el miércoles para retirar esa enmienda cosa que es según algunos diputados del P de puede favorecer Se viendo lo que pase este domingo en la concentración de la derecha en Madrid son conscientes de que hoy cotejar los presupuestos de Sánchez acercaría el final de del Gobierno solo la lista y que eso podría facilitar que terminarán gobernando los tres partidos que precisamente este domingo se manifiestan en Madrid contra el diálogo con los independentistas y Eduardo Zaplana ya está en libertad la jueza ha dejado que salga de prisión porque padece leucemia y está en un estado muy grave de salud la justicia sólo ha permitido después de bloquear le los más de seis millones de euros que le han encontrado en el extranjero Miguel Ángel Campos

Voz 1552 32:29 los investigadores han encontrado y bloqueado su fortuna en el extranjero que asciende a algo más de seis con siete millones de euros en metálico con lo que queda conjurado el riesgo de fuga del ex ministro que se encontraba en prisión provisional desde el pasado veinticuatro de mayo según relata la juez en su auto el dinero estaba en dos cuentas en Suiza el noventa por ciento era de Zaplana y el resto de sus testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau fuentes de la investigación confirman a la SER que han tardado tanto en probar los hechos porque Zaplana empleo empresas pantalla hay movió

Voz 0978 32:59 forma asidua el dinero de un país a otro

Voz 1552 33:02 lo por lo que ha sido difícil acreditar la trazabilidad del dinero supuestamente Zaplana recibió comisiones millonarias de adjudicaciones ilícitas en su etapa como presidente valenciano que ha intentado aflorar y blanquear en los últimos años el ex ministro ha negado los hechos en un comunicado afirma que nunca ha tenido dinero en el extranjero a su nombre o al de terceros

Voz 0027 33:27 el tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 2 33:29 buenos días Ademar hasta ahora Madrid amanece en la capital con circulación lenta de entrada por la A dos en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Pinto y la cuarenta y dos a su paso por Parla tráfico intenso además la M cuarenta desde Vallecas a Coslada en dirección a dos en Lleida un accidente lados a su paso por Vila sana origina el corte de un carril hacia Barcelona en Tarragona un alcance enlace el once a la altura de venir Fayed complica la conducción en ambos sentidos precaución también por bancos de niebla en Burgos en la Nacional uno entre Pancorbo y casting de peones por rachas fuertes de viento en la ocho desde Abadi hasta Mondoñedo de la provincia de Lugo hoy en Málaga en la A siete a su paso por Fuengirola por último recuerden que es viable jornada en la que se prevé cayó un mayor número de desplazamientos

Voz 0978 34:14 por este motivo les existimos

Voz 2 34:16 la guarde por supuesto modere la velocidad

Voz 0978 35:20 llega

Voz 1727 35:30 son las siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias y comenzamos en Cataluña Joan porque en el Parlament una diputada ha contado en el pleno que hace una década sufrió violencia de género Joan

Voz 12 35:43 el Día Mundial era yen Díaz que lo hizo ayer

Voz 0931 35:47 si hace Esquerra que explicaba la posición de su partido en el debate que sacia para condenar los que niegan que exista una violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo mientras sigan en parques

Voz 1727 35:56 Simoni es la nostra arma como él testimonios no es

Voz 0931 35:59 para mejorar me decía hoy en tomaré mi propio cuenta Lowry terminó su intervención así hola Andy

Voz 28 36:04 en día de guanches Pezzi vigilancia más Christa física y psicológica nuevo explico aquí y como víctimas sino como súper viven

Voz 0978 36:19 Justo después aquí en la SER decía que quería aprovechar el altavoz que le da al Parlament

Voz 0931 36:23 ayuda para poder ayudar a esas mujeres que están en su casa sin reconocerse a sí mismas como víctima sus palabras llevaron a casi todo el hemiciclo ahora lo escuchábamos a levantarse a aplaudir la exceptuando algunos de los diputados de Ciudadanos que estaban ahí como Carlos Carrizo sea después Inés Arrimadas que no estaba en ese momento fue

Voz 0978 36:40 a ella le dio sobre violencia

Voz 1727 36:43 de género sólo uno de los ocho detenidos por la violación múltiple en Sabadell a una chica una joven de dieciocho años irá de momento a la cárcel que pasa con el resto Iván

Voz 0931 36:53 pues uno todavía tiene que declarar los otros seis el juez decidió dejarlos en libertad con cargos porque dice que no tiene todavía los indicios suficientes para aprobar del todo que participaron directa o indirectamente en la violación de esta chica como si las tiene con el que ha mandado a prisión además decía también su ingreso por el alto riesgo de reincidir también de fuga está en España en situación irregular ahora bien de los otros que han quedado en libertad hay dos que en inglés ha ingresado en el CIE el Centro de Internamiento de Extranjeros porque tenían una orden previa de ingreso pendientes hoy por tanto de la declaración de este octavo tres

Voz 1727 37:22 Bofill hasta luego hasta luego y hablamos ahora de Sanidad en Galicia comienza hoy una huelga de los trabajadores de las ambulancias en toda la Comunidad aunque apenas se va a notar porque los servicios mínimos son del cien por cien en casi todos los desplazamientos Luis Pardo Bos Días

Voz 1940 37:42 os días es el mismo cien por cien que hemos visto en las huelgas de urgencia de los Puntos de Atención Continuada los sindicatos lo consideran abusivo y lo han recurrido reprochan que se incluyan en los servicios mínimos las altas y los traslados hospitalarios ya que no son urgencias recuerdan que en la protesta de junio ocurrió lo mismo y entonces la justicia les dio la razón el conflicto al que los sabotajes en vehículos han dado más tensión está enquistado la patronal se niega a negociar un nuevo convenio mientras no se eleve la dotación de un servicio que considera deficitario la Xunta responde a los empresarios que conocían y aceptaron las condiciones del contrato al firmarlo IS dicen debe ser el punto de partida para cualquier acuerdo

Voz 1727 38:16 en el largo conflicto de Globo de la empresa con trabajadores que llevan comida y compras a domicilio un juez de Madrid vuelve a darle la razón a la empresa dice que los trabajadores son autónomos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 38:28 buenos días y es la segunda sentencia del juzgado madrileño que da la razón a globo también en primera instancia este nuevo fallo concluye que los mensajeros de esta plataforma son autónomos económicamente dependientes Hinault asalariados la misma sentencia precisa que el profesional tiene total libertad en sentido amplio para aceptar o rechazar la realización de un servicio que el horario lo marca el propio trabajador así como el itinerario el medio de transporte y la jornada en la que va a aceptar los recados otro detalle de este fallo jugado dice que no hay una dependencia absoluta del trabajador frente a Globo puesto que no está obligado a prestar los servicios que se ofrecen a través de la App y que no se les penaliza si no se conectan a la plaza Fabra

Voz 1727 39:06 y terminamos contigo aquí en Madrid hoy Laura porque en la capital ha caído la conocida como banda de Néstor el mayor entramado del falsificación de documentos en España conocido hasta la fecha por lo menos no debió de ser fácil porque el líder de la banda tenía cuatro

Voz 1275 39:22 entidades diferentes sin eso mujer sabía su nombre tienes que tendrá de verdadero este señor de setenta años habían montado junto a su hijo también detenido una red internacional de falsificación documental la oficina la puso en Rivas un edificio donde colocó todo el material de imprenta que en estos años había conseguido grabadoras La Ser instrumental para realizar cortes en material plástico en alta velocidad hace equipos informáticos de última generación los investigadores lo definen como un hombre meticuloso autodidacta y apasionado de su trabajo falsificaba de todo pasaportes permisos y tarjetas de residencia DNI visados carnés de conducir sus clientes iban desde el crimen organizado hasta particulares había tejido una amplia red de intermediarios en varias ciudades españolas buena parte Dios también han sido detenidos él mismo como decíamos tenían cuatro identidades que manejaba según qué fin Néstor la de verdad Juan Carlos Alfredo Di Matteo

Voz 1727 40:10 apasionado de su trabajo has dicho no le ha ido bien

Voz 1275 40:13 a los tenía alucinado de los investigadores

Voz 1 40:17 Laura me ganarme

Voz 1727 40:34 abrimos la Mesa del Mundo en Marruecos que ha aprobado la mili obligatoria para los hombres entre los diecinueve y los veinticinco años las mujeres pueden hacerla pueden apuntarse al servicio militar pero no va a ser obligatorio para ellas corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 29 40:50 Mohamed VI ha ordenado el reclutamiento de mil jóvenes para este año de quince mil para dos mil veinte el mismo día que aprobó la ley según el artículo once las mujeres que deseen realizar el servicio militar y que cumplan las condiciones específicas en la ley podrán cumplimentar el formulario para inscribirse lo que deja claro que finalmente no será obligatorio para las mujeres la duración es de un año recibirán entre ciento treinta y ciento noventa euros tendrán un estatus similar al de los soldados de carrera habrá multas a los que no se presenten aunque sí mira aquellos que demuestren ineptitud física que estén cursando estudios o que mantengan a su familia desde el Observatorio Norte de derechos humanos Mohamed venza aire a láser en mayo Joaquín Lavín facultad de Clay de dos mil jóvenes que se han inscrito y que sólo tienen matriculas en la negros irá para escapar de la mili obligatoria Otirio obliga a muchos jóvenes en Marruecos ha manifestado en contra del servicio militar obligatorio a través de campañas en las redes sociales exigiendo por el contrario mejores niveles de educación y una sanidad en condiciones

Voz 1727 41:50 y en Estados Unidos Woody Allen ha denunciado a Amazon por no estrenar su última película hay por romper el contrato que tenían para hacer otras tres la empresa dice que toma esta decisión por las acusaciones de abuso sexual de la hija del cineasta contra él corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 42:07 buenos días según la demanda en enero de dos mil dieciocho pocos meses después de que estallara el movimiento mito contra el acoso sexual Amazon propuso el director retrasar un año el lanzamiento de su última película a y The New York a lo que Allen aceptó esperando que pasara el escándalo pero en junio del año pasado Amazon le comunicó por escrito que el acuerdo para la producción de cuatro películas que tenía con el director neoyorquino se había terminado asegurando además que no distribuirá ninguna de las cintas por las acusaciones de abuso sexual que la hija de Allen hizo contra él hace veinticinco años el director asegura que las razones que alega Amazon no tienen fundamento porque se trata de una acusación que era de sobra conocida por la compañía cuando firmó el contrato por la que el director además fue absuelto Woody Allen pide ahora una indemnización de sesenta y ocho millones de dólares por incumplimiento de contrato una compensación por daños y el pago de los honorarios de sus abogados

Voz 1727 43:04 y terminamos hablando de redes sociales Instagram ha anunciado ahora que va a prohibir subir fotos de auto lesiones después de que una niña británica de catorce años un adolescente se suicidara hace dos años

Voz 30 43:17 a ser el Corán

Voz 1727 43:20 Atutxa no tengo dudas de que

Voz 0127 43:22 la gran ayudó a matar a mi hija son las duras palabras en la BBC del padre de Molly Russell un adolescente que se suicidó en dos mil diecisiete a las afueras de Londres después de consumir cientos de fotos y textos sobre la depresión y auto lesiones

Voz 1727 43:33 explicadas por otros usuarios en esta red social

Voz 0127 43:36 el luso subir las ella misma su caso generó tantas críticas en la Red que la empresa finalmente se ha replanteado su política ya decidida eliminar las imágenes explícitas de auto lesiones la intención según Instagram es proteger a las personas más vulnerables ante este contenido y evitar que este tipo de imágenes pasen los filtros sin que la red social sea capaz de detectar las la decisión ha sido bien recibida en las redes aunque son muchos los que dicen que no se puede tardar la friolera de dos años en tomar una decisión como ésta

