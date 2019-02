Hoy por Hoy (08/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días termina una semana de altísimo voltaje político pero en realidad es sólo víspera de la siguiente cuando empiecen a responderse interrogantes como éstos mantendrán los independentistas las enmiendas a la totalidad de los presupuestos Esquerra ya presentó la suya y hoy hará lo mismo el PDK

Voz 2 00:43 estamos más lejos del acuerdo que lo que estábamos hace unos días en relación a la creación de estos dos espacios de diálogo político para abordar el conflicto entre Cataluña en las instituciones del Estado y eso nos lleva a presentar la enmienda de devolución mañana a mediodía

Voz 1727 01:02 hola soy conseguirá a la derecha conseguirán las derechas asustar tanto a los independentistas que al final voten las cuentas publicas cuánta gente conseguirá reunir la convocatoria este domingo en Madrid de PP Ciudadanos y Vox

Voz 3 01:16 estamos ante una actuación de felonía de alta traición a España esto no se ha visto desde el 23F parece que esté iluminado por escribir un libro o morir a viajar con un Falcon o por estar en Davos haciéndose fotos considera que la oposición legítimas vamos hasta cursos de brazo

Voz 1727 01:33 hasta dónde llegará la crisis interna en el PSOE por el relator el último en intervenir en el debate ha sido Felipe González y con contundencia pide que el diálogo se quede en las instituciones

Voz 4 01:43 no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional el Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña no de Estado estado pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van hacemos partir

Voz 1727 02:00 es ocho de febrero y el arzobispo de Tarragona renuncia en pleno escándalo por los abusos de tres sacerdotes de esa diócesis

Voz 4 02:08 él por su manera de minimizarlo si es una persona

Voz 1139 02:11 es realmente qué es que está obsesionado si es una persona que está realmente obsesionada con el sexo y lo va buscando eso es una cosa pero ellos sincera

Voz 1727 02:19 yo pienso que hay personas que tienen en un mal momento

Voz 1139 02:21 lo que les lleva a hacer una cosa de la que después se pueden arrepentir toda la vida se te después de la no

Voz 1727 02:28 el New York Times publica esta mañana que el príncipe heredero saudí ya amenazó con asesinar al periodista casó Guy un año antes o vuelve o usaré una bala contra él le dijo Bin Salman a uno de sus ayudantes en una conversación que intervino la inteligencia de EEUU un asesinato brutal y premeditados Julen Jon Alice seguirán la relatora de la ONU que dice que fue planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí y esta noche la policía de Dorset en Reino Unido ha confirmado

Voz 0456 02:57 a arriba del avión y parece que tampoco hayan muerto encontrado en la avioneta hundida en él

Voz 1727 03:03 Canal de la Mancha es del futbolista argentino Emiliano sala fiestas rutina de los diabéticos con esta riquísimo de tener los días contados investigadores de EEUU han diseñado una píldora que contiene una micro aguja que inyecta directamente la insulina en el estómago al tratarla como el estómago no tiene preceptores nerviosos el paciente ni siquiera siente ese pinchazo lo publica la revista Science ya en los deportes ayer se cerró el mercado de traspasos en la NBA que terminó afectando a dos españoles Sampe

Voz 1161 03:45 el para mejorar además en sus aspiraciones los dos para luchar por un anillo que sólo tienen un español Pau Gasol su hermano Marc deja Memphis después de dieciocho años once de ellos jugando para la franquicia hay aterriza en Toronto para aspirar al título e igualar a su hermano y junto a dos conocidos de la selección Serge Ibaka y Sergio Scariolo segundos ahora en la Conferencia Este también el hispano montenegrino Nikola Mirotic deja New Orleans en claro declive por el que ahora mismo es el equipo líder de la NBA los Milwaukee Bucks durante todo cupo claros aspirantes al anillo y también en la conferencia eso

qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:18 buenos días frío ahora ambiente agradable durante la tarde al sol sólo hacer en la mayor parte del país sólo a partir de mediodía lloverá un poco en Galicia la próxima noche en el Cantábrico y el fin de semana el mejor día mañana

Voz 1275 04:30 a cuánto va a hacer sol ir mejor temperatura

Voz 0978 04:33 el domingo chubascos en la mitad norte descenso térmico en todo

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 7 05:38 si suenan los primeros camiones con ayuda humanitaria

Voz 1727 05:41 ya llegados a Cúcuta la ciudad fronteriza

Voz 7 05:44 está entre Colombia y Venezuela

Voz 1727 05:46 dos siguen ahí porque el chavismo mantiene bloqueado el puente que une los dos países en Cúcuta está nuestra compañera de Radio Caracol Esmeralda Rojas buenos días

Voz 8 05:55 hola buenos días cordial saludo para todos

Voz 1727 05:59 Esmeralda que llevan esos camiones

Voz 1727 07:18 frente italiano esa llamar a consultas que dice que está dispuesto a ir andando sí es necesario París para defender los intereses de los italianos se refiere a la bronca que se trae con los inmigrantes en la frontera entre ambos países sin llegar tan lejos claro el Gobierno español se ha plantado ante los planes de Francia también idea Alemania para poner en marcha un sistema de reparto de inmigrantes precisamente Ana corbata buenos días buenos días lo hace porque sólo se iban a reasentar los que llegaran a Italia y a Malta

Voz 0127 07:45 si Francia y Alemania plantean que sólo se repartan los migrantes que llegan por la ruta del Mediterráneo central es decir los que salen desde Libia dicen que a falta de soluciones a largo plazo esto sería un parche temporal para evitar que los barcos de las ONGs se queden durante días en medio del Mediterráneo porque en ningún país les ofrece un puerto para atracar el problema que plantea el Gobierno español es que desde el año pasado España es el país mediterráneo que más llegadas registra según los datos de Interior en dos mil dieciocho fueron sesenta y cuatro mil personas un record histórico el Gobierno dice además que es injusto que sea un plan para que reciban menos migrantes los países que como Italia o Malta no acogen a los que naufragan cerca de sus costas son las siete y ocho

son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias

Voz 1727 09:16 después de que Esquerra registrará en el Congreso su enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado el va a hacer lo mismo con la suya aunque algunas voces de ese mundo creen que tumbar el presupuesto sólo va a servir para que la derecha vuelva a la Moncloa por ejemplo el diputado Jordi Xuclá en La Sexta

Voz 12 09:32 creo que también debemos tomar nota de lo que va a suceder este fin de semana porque en las calles de Madrid se puede enviar un mensaje que algunos de nuestros lectores también no servirán para nada hay que facilitar que la gente que que poner un ciento cincuenta y cinco años se oponga inflación

Voz 1727 09:45 es la gente a la que se refería Xuclà esa a la que ha convocado tanto el PP como Ciudadanos y Vox a la manifestación del domingo Madrid que ya calientan los dirigentes de esos tres partidos El popular Pablo Casado ha resucitado directamente a ETA para trazar un paralelismo con la situación en Cataluña

Voz 3 10:03 la agenda que estamos viendo en Catalunya es la agenda beta es decir es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda pensando que algo tienen que darlo algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición ido unas Daily viento la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas

Voz 1727 10:20 eh respondía anoche en Hora Veinticinco Andoni Ortúzar que es el presidente del PNV

Voz 13 10:25 conocidos ex asesor que socava auténtica barbaridad pero es que además es que es muy fácil recordar nosotros hemos vivido ese proceso de aquí a todos los gobiernos también los del Partido Popular se acercaron a ETA inutilizaron mediadores

Voz 1727 10:41 sobre otra desmesura de Casado sobre sus palabras a propósito del aborto las pensiones

Voz 14 10:51 la mira de esta mañana

Voz 1603 10:52 Montse Domínguez buenos días Pablo Casado está en racha será que el líder del PP se ve en la Moncloa y eso excita sus instintos más salvajes tras agotar el diccionario con sus insultos a Sánchez el pasado miércoles ayer nos dejó otra perla si queremos financiar las pensiones y la salud dijo debemos pensar en cómo tener más niños Hinault en como los aportamos me voy a borrar los adjetivos para centrarme en los datos España es uno de los países de la Unión Europea donde más se retrasa la maternidad donde más mujeres son madres primerizas pasados los cuarenta y el que tiene la tasa de fecundidad más baja el número de abortos no es muy diferente al de otros países de nuestro entorno con similares legislaciones así que las razones de la falta de niños son otras los expertos lo explican es el desempleo y la precariedad laboral la falta de ayudas de un estado de bienestar en caída libre la difícil conciliación para las mujeres profesionales el riesgo evidente de que un embarazo y la maternidad

Voz 4 11:53 que ponga un frenazo en su carrera eso sí

Voz 1603 11:55 se ha casado subir el salario mínimo a novecientos euros le parece un exceso pero los datos ya saben son lo de menos los iluminados no los necesitamos y al final lo relevante es saber que el PP de Casado que volver a la ley de supuestos del ochenta y cinco para ganarle la mano a vos y la escusa ahora es el invierno demográfico en el que dice que vivimos si puede puentear is coming

Voz 15 12:25 el Concorde inteligente sabe que treinta grados es la temperatura perfecta para

Voz 4 12:30 a una ducha tras un duro entrenamiento

Voz 1727 13:52 las siete y catorce las seis y catorce en Canarias el Tribunal de Cuentas ha encontrado enormes sobrecostes en los planes para construir trece estaciones del AVE en total la desviación alcanza los siete mil seiscientos millones de euros que es más que toda la inversión en infraestructuras que contempla el proyecto de presupuestos para este año Javier Alonso buenos días

Voz 0858 14:12 buenos días Pepa los sobrecostes se han detectado en las llamadas sociedades públicas de integración del ferrocarril son las empresas en las que participan el Gobierno central los autonómicos y los ayuntamientos objetivo es planificar la llegada de la alta velocidad a las ciudades y para pagar las obras contaban con los ingresos que teóricamente iban a obtener vendiendo los terrenos que antes ocupaban las vías e ingresos que se hundieron al estallar la burbuja inmobiliaria ahora el Tribunal de Cuentas recomienda que ese reajuste en esos proyectos considera por ejemplo que los soterramiento se pueden sustituir por alternativas más barata el anunciada

Voz 1727 14:44 hemos ayer a esta hora aquí médicos de toda España parar un frente a sus centros de salud durante quince minutos exigiendo al Gobierno y el resto de partidos que negocien ya un pacto de Estado por la sanidad una movilización que replicaron en la red bajo el lema hay más razones

Voz 20 15:01 por la adecuación de las plazas MIR a las necesidades sanitarias Orihuela del recinto en todo el país

Voz 14 15:07 porque en en suma cada día hay más dispositivos no cubiertos por falta de médicos hay más razones

Voz 1727 15:13 en Portugal los que están en pie de guerra son los enfermeros llevan más de una semana de huelga con un altísimo seguimiento tanto que ha habido que aplazar miles de operaciones y el Gobierno ha decidido mover ficha finalmente el Ejecutivo del socialista Antonio Costa ha recurrido a una ley que le permite convocar obligatoriamente a los trabajadores se ocupan puestos de trabajo estratégicos para el país corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 21 15:38 desde el uno de febrero los enfermeros lusos están en huelga para exigir mejores sueldos y en algunos hospitales el cien por cien del personal se ha adherido a la convocatoria lo que ha llevado a la cancelación de miles de operaciones y la paralización del sistema sanitario portugués al ser un año electoral el Gobierno de Antonio Costa ha decidido activar el mecanismo

Voz 14 15:59 o de último recurso que permite la convocatoria

Voz 21 16:01 había forzosa de los trabajadores de sectores estratégicos esta opción sólo ha sido empleada tres meses desde su creación en mil novecientos setenta y cuatro siempre para romper las huelgas de los pilotos de la aerolínea estatal TAP a partir de este viernes los enfermeros que ignoren la convocatoria pueden ser procesados judicialmente por abandonar sus puestos de trabajo

Voz 14 16:25 lo bueno siempre vuelven en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos mucho más a precios especiales pensión completa pago en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 22 16:55 la prima ha regresado para reinar escogían María Reina de Escocia es la historia perfecta para nuestros tiempos que pongan mi hermana monacal fascinante cautivadora Hoyos tu barrio en dos nominaciones a los Oscar el sida soltaron Caixa postrer Hernández María Reina de Escocia

Voz 16 17:13 ocho de febrero en cines Liñán sabes que hace la policía en el portal hubieran robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos ponemos una alarma pero así nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct hiciese puede si queremos no es la dejan puesta esta misma tarde

Voz 23 17:28 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 17:44 si hace tres años hoy era una cuestión de antónimos hoy lo es de sinónimos

Voz 24 17:47 si te lo prohibieran ríe como si eso era dolía era sólo por los que no pueden que soporta chupo de los días cuando

Voz 4 17:54 a raíz del es sinónimo de talento tiendas así ahora hablaba bajito que te lo cuento

Voz 25 17:59 hace lo bosque rompieron los vota al es que cargan sus Silvia Motta que han cada puerta gira tribuna les con gorra pero critico

Voz 4 18:07 porque el talento es verso libre y pensamiento

Voz 25 18:10 parte la pelota por delante y la censura pisando los talones me cómics los

Voz 0456 18:38 terminamos de repasar la semana en la barra libre política de los viernes buenos días

Voz 28 18:42 buenos días Anthony me parece estar de ya vi que dirían los franceses pero hasta cambiar Sánchez por González casado la Rivera por Anguita tus de Mon otra Arzalluz para retroceder veinte años en el tiempo el único elemento disonante es el parlamentario nacional señala Alcaraz

Voz 0456 19:02 buenos días buenos días

Voz 29 19:05 querido señor casado por qué no se preocupe usted un poquito más de sus compañeros de partido que los tiene a todos sentados en el banquillo bueno casi todo el domingo y la plaza de Colón va a hablar de ellos

Voz 0456 19:18 gracias a ti Maite y en dos horas aproximadamente vamos a hablar sobre eutanasia hay sobre muerte digna en Hoy por hoy bienvenida

Voz 30 19:24 buenos días soy María desde Guadix sobre el derecho a morir dignamente opinó que debería permitirse equilibrio consciente y voluntariamente ese pudiera poner fin al sufrimiento a la enfermedad irreversible ya la agonía inútil de los enfermos terminales no es ético argumentar principios religiosos que su Joan conciencias porque nadie es el guardián del alma de nadie cada uno somos nuestros propios sueños la Iglesia como jerarquía es la principal responsable de esta perversa idea al que conservar la vida a cualquier precio aunque lo que usted conserve no sea vida

Marianne gracias a ti y a todos sus dirigentes seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:08 Laura Gutiérrez qué tal buenos días tres grados hasta ahora en la envía otro día de tiempo estable tranquilo con mucho sol y temperaturas suaves sobre los diecisiete dieciocho grados de máxima a mediodía este viernes se vota a puerta cerrada el dictamen final las conclusiones de la comisión del amianto en el metro de la Asamblea por la que han pasado decenas de trabajadores directivos irresponsables políticos desde el pasado mes de abril una recta final la que podemos denuncia una nueva irregularidad denuncian que la Comunidad de Madrid aprobó el plan de trabajo de una empresa para que realizara las labores de desalentado en el suburbano un mes antes de adjudicar el contrato principal de esta obra la empresa Troya que es como se llama esta subcontrata asegura que recibió el encargo de las compañías que posteriormente recibieron la adjudicación metro dice que es normal Sara selva

Voz 1315 20:55 Podemos entiende que esto sólo puede ocurrir si las empresas ya sabían con anterioridad que iban a ser las adjudicatarias de las obras unos trabajos por un valor total de más de cuatro millones de euros para remodelar tres estaciones Canillejas Suances Torre áreas el grupo va a registrar una pregunta en la Asamblea José Manuel López es el presidente de la Comisión de investigación Damian

Voz 1139 21:13 cómo es esto posible la única explicación que encontramos es que el concurso estuviese adjudicado antes de lícitas con un problema tan grave como éste en el que ya han fallecido trabajadores y hay tanta alarma social Se hecho negocio y un negocio oscuro que hay que investigar

Voz 1315 21:28 metro en cambio dice que todo es perfectamente legal y además habitual explican que en este caso y en otros la empresas adelanta a la adjudicación de la obra presenta su plan de trabajo porque sabe que como hay amianto van a necesitar sus servicios arriesga dicen desde Metro a no ser luego la subcontratada

Voz 1275 21:43 la Fiscalía ha llamado a comparecer la semana que viene a varios trabajadores de Metro enfermos por la exposición al amianto y a las familias de los dos fallecidos pues las besó seis el Ministerio Público los cita a raíz de la denuncia de la Inspección de Trabajo por la falta de medidas de seguridad en el

Voz 1161 21:57 suburbano IRS ocho de febrero

Voz 1275 21:59 más en titulares con Virginia Sarmiento el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1161 22:02 pide más tiempo para mejorar los niveles de contaminación tras conocer que se han superado esos niveles permitidos arañó en poco más de un mes los expertos exigen medidas más contundentes para mejorar el transporte público reducir los coches

Voz 1275 22:13 unos cincuenta activistas antidesahucios han pasado la noche en casa de Patricia a su hijo de once años en Parla que esta mañana a las diez esperan su desalojo la viviendas propiedad de Bankia y la ocupan ilegalmente debido a su situación económica ya que no tienen una alternativa habitacional

Voz 1161 22:25 la policía ha detenido a Néstor Aníbal el mayor experto falsificador de documentos ya en la prisión de Soto del Real tiene setenta años nació en Argentina pero ha vivido la mitad de su vida en España con cuatro identidades falsas último laboratorio estaba en Rivas

Voz 35 28:20 hay un factor importante que es actuar sobre la demanda las necesidades que los pacientes hace que los entidad por lo tanto yo creo que es importante funcionar sobre los ciudadanos esa percepción que tienen de la patología evidentemente pues Si los propios pacientes reconocen que han acudió por una patología que no era grave y el ochenta por ciento de los profesionales consideran que no son patología grave pues desde luego que también debe invitar a la reflexión

Voz 1275 28:43 la de falta de medios ni de falta de reseco recursos son los pacientes los que saturan las urgencias frente a la Consejería de Sanidad se concentraban ayer trabajadores de las empresas privadas con las que el Summa hace parte de los traslados urgentes de los pacientes denuncian que no tienen personal suficiente ni medios adecuados porque sólo veintisiete de sus noventa y seis ambulancias están preparadas para poder atender a esos enfermos durante el traslado José María Portillo es el presidente del comité de empresa

Voz 36 29:07 la persona mayor seca en su domicilio se fractura la cadera que es algo muy habitual pues a lo mejor sino hay una ambulancia de dos que pueda acudir pueden demanda una muela cede uno ese compañero uno así está el paciente por supuesto pero no puede movilizar y entonces automáticamente tiene que volver a llamar para que envíen otro el más esperar a lo mejor hablamos una hora hora y media hasta que venga otro compañero ese paciente

Voz 1275 29:28 y una cosa más la mujer de sesenta y tres años que fue atropellada ayer por la mañana en Las Rozas ha sido trasladada a la UCI del Hospital Puerta de Hierro con pronóstico reservado mientras que la Policía sigue intentando encontrar al conductor que atropelló y que después se dio a la fuga dos agentes busca en un Ford Focus de color gris y han pedido la colaboración ciudadana para poder encontrarlo tres grados hasta ahora en él

Voz 4 29:49 dentro de Madrid

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el viernes qué bien suena verdad comienza el viernes ocho de febrero hay mucho que leer hoy en los periódicos en la prensa pero ojo a esto que con el volcán español en erupción nos está pasando desapercibido

Voz 38 30:31 está pasando en Bélgica así como están escuchando suena la explosión de la conciencia ecologista en el corazón de Europa porque muchos jóvenes muy jóvenes bachilleres

Voz 1727 30:41 han vuelto a salir a las calles en varias capitales belgas para exigir que el cambio climático entre la agenda de los políticos y han conseguido ya de momento la dimisión han conseguido tumbar a una ministra regional que está pasando corresponsal en Bruselas Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 31:00 hola muy buenos días esta semana si ha dimitido la ministra regional flamenca para para el clima una ministra demócrata cristiana después de una pelea interna hay cambio de declaraciones sobre lo que había dicho no sobre estos jóvenes a propuesta de si estaban o no manipulados era o no era correcto ella se quejaba de haber recibido las amenazas telefónicas los portavoces del movimiento dicen que ellos no tienen nada que ver con lo que se ha considerado un acusó pero bueno la de ayer no es la más numerosa de las manifestaciones en Bruselas son cinco mil los estudiantes que llegaron a esta ciudad pero es la cuarta y confirma que el movimiento si mantiene reorganizado aura en otras capitales porque en Lovaina que es centro universitario manifestaron diez mil jóvenes y son muchos India han decidido seguir protestando ya serlo hasta las elecciones porque aunque el movimiento empezó en los institutos flamencos el deseo común de estos manifestantes es cambiar el Gobierno un gobierno como sabéis si hay interino desde la dimisión por las diferencias internas sobre inmigración y cuyos partidos Seven ahora puestos a prueba por esta reivindicación de jóvenes que exigen un cambio de cultura política

Voz 37 32:06 ah vale

Voz 1727 32:08 formatos más diferentes tiene la quietud la protesta en Europa en este momento esta vez nos llamaba mucho la atención porque jueves a jueves sigue sacando a miles de jóvenes a la calle aquí con Danny De la Fuente con Aimar Bretos con Manuel Jabois buenos días buenos días nos disponemos a vivir un fin de semana de mucha tensión política pero esto ya no quiere decir nada porque esto de mucha gente qué política alto voltaje político llevamos instalados cuatro cinco años en esa situación ABC pregunta a sus lectores directamente si irán a la mano

Voz 39 32:41 gestación convocada por todas las derechas tú irás a trabajar Jabois apelando el matiz Faye La Ser por lo que estoy viendo iré claro que iré además está teniendo bueno iré a trabajar pero está adquiriendo un componente muy festivo no Pepe viajará para viajes gratis a Madrid imagino que

Voz 1275 33:02 alguna institución Sara a cargo de los clásicos bocadillo

Voz 39 33:05 eso eso cada vez que si te fijas que hay en la UNED España está en peligro se produce un acontecimiento festivo con mucho marketing mucha disparatada que tendría

Voz 1727 33:14 a Pablo Casado líder del PP y uno de los convocantes de esta manifestación es esa Pekín fue primero porque no se ponen de acuerdo pero uno de los convocantes seguro dedica hoy su editorial La Vanguardia Imad

Voz 39 33:24 sí que dice que todo líder político es libre de diseñar Ebay implementar la estrategia que es tiene más oportuna para alcanzar el poder pero nunca puede olvidar que además de libre es responsable de las consecuencias que dichas estrategias puedan tener tanto para sus ambiciones particulares como para la convivencia y la salud democrática de una sociedad se considera La Vanguardia que la temperatura el verbo de Casado ha ganado varios grados en las últimas horas ha dedicado a Pedro Sánchez el presidente del Gobierno una larga ristra de calificativos ninguno amable traidor Fenelón calamidad incompetente mediocre mentiroso e ilegítimo ocupa etcétera le advierte La Vanguardia al líder del PP de que su agresividad incómoda ya a los sectores conservadores ajenos al exabrupto a los extremos

Voz 1727 34:05 de todos esos calificativos hay uno que te chifla Jabois

Voz 39 34:08 por qué pues es bueno es candidata hace unas semanas se pregunta este por la palabra de creación empieza a coger buenas posiciones relator Ophelia o estamos

Voz 1727 34:18 año pasado fue tóxico va todo en Nebraska

Voz 39 34:21 en una cierta coherencia argumental no está palabra fíjate Leo evidentemente que se usaba mucho en el régimen feudal cuando alguien de una posición jerárquica inferior contra decía o desobedecido usamos así que supongo

Voz 1727 34:33 ahí los súbditos desobediente va haciendo

Voz 39 34:36 piensa que la está utilizando bien probablemente así sean según su concepción de de la palabra del grupo político en activo en España es cierto que la utilizó después de Wilfredo Belloso fue Manuel Fraga a ver si te das contra los tres no leían sus discursos fuegos que empezar a sospechar de ellos y luego hay una trilogía de literatura fantástica esto ya lo leo directamente en la Wikipedia que dice que era felonía es emplear la magia

Voz 16 35:00 de manera perjudicial liberada contra otro

Voz 39 35:02 el ser humano no

Voz 1727 35:04 se da puntada sin hilo Fraga que decía que la calle era suya como los Cd R que también creen que la calle de Cataluña suya Pablo Casado por cierto escribe hoy una tribuna en el mundo que se titula a llenar las plazas para llenar las urnas y aquí este mensaje te ha recordado apoyemos

Voz 39 35:22 me ha recordado una un viejo argumento que se utilizó en su momento cuando la gente estaba en la calle es que la legitimidad trasladando la gente que que que copaba las calles sino lo que se estaba haciendo una política ya entonces recuerdo perfectamente cuáles serán los argumentos en contra del Partido Popular del mismo modo que la mejor oposición que se está haciendo a Pedro Sánchez ahora mismo es Pedro Sánchez escuchando desde dos mil once no pues en este caso es exactamente lo mismo es decir Partido Popular abominable cuando la política se va a la calle protestaba ya empieza cuando Colón y dentro de poco los tendremos rodeando el Congreso y habrá que ver entonces qué explicaciones da justifica

Voz 1727 35:56 la escalada verbal de líderes del Partido Popular que cuenta Natalia Junquera en El País ha creado bueno pues malestar en el sector crítico del partido

Voz 39 36:06 cree es el sector más moderado el PP que el tono duro de su líder está desviando el foco de Pedro Sánchez y el regulador critican esa analogía que hizo ayer Casado entre la agenda catalana y ETA o sus palabras sobre el aborto estas fuentes del PP consultadas por El País coinciden en que es un debate superado que no les da votos ya que no hay una alarma social

Voz 1727 36:23 los votantes es que no muestra una voluntad mayoritaria por cambiar la ley por cierto que el PSOE recupera Carmen Montón para la campaña

Voz 39 36:29 cuenta confidencial dicen que la han incluido en varios actos preelectorales de aquí a mayo este sábado reaparecerá en Cantabria cuando se cumplen cinco meses desde que dimitió por las supuestas irregularidades en su máster en la Rey Juan Carlos

Voz 1727 36:41 bueno si está la cosa en España tensa pero de momento nos llevamos bien con Portugal no se puede decir lo mismo entre Italia y Francia eso vamos enseguida

Voz 0227 36:53 tú negocio es único tu vehículo empresa también debería serlo pero los cuatro días yo profesional del trece al dieciséis de febrero encuentra un vehículo a tu medida consiguen condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional reserva tu cita empellón punto es

Voz 16 37:30 ocho de febrero en cines

Voz 1727 37:35 Francia e Italia están viviendo su peor crisis diplomática desde el final de la Segunda Guerra Mundial nada menos la razón pues el apoyo del Gobierno italiano el movimiento de los chalecos amarillos Europa está amenazada es la prensa alemana Dani

Voz 0456 37:49 sí es la apertura digital del Fráncfort te a los manifestantes de extrema izquierda extrema derecha han logrado envenenar el discurso público en unos pocos años una evolución que da miedo y que será un problema para Europa a largo plazo escribe Nicolas bus se que un país Francia devuelva al embajador de otro país Italia es algo que no ha sucedido con frecuencia en la Unión cuya idea se basa en que los conflictos se tratan en la mesa de negociaciones y de manera civilizada hasta que han llegado los populistas italianos al poder el Movimiento cinco Estrellas que no tiene problema alguno con el autócrata venezolano de Maduro y para quienes Europa no es más que un continente cuyos pueblos regañan gritan unos a otros en lugar de trabajar juntos

Voz 1727 38:25 es dicen la prensa en Francia y en Italia de este asunto

Voz 0456 38:27 Italia la apertura de todos los medios estos últimos días y hoy ha sido

Voz 4 38:31 nada

Voz 40 38:34 Akon viendo

Voz 0456 38:36 ahora mismo el festival de la canción italiana el festival de Sanremo sesenta y nueve ediciones ya en el ascensor pero sí hay análisis sobre este choque con Francia coinciden todos en que si alguien tiene algo que perder será Italia Italia quedará más aislado de lo que aún está esto se nos ha ido de las manos escribe Massimo Franco en el Corriere el aspecto electoral es indudable por un lado por el lado italiano y por el lado francés Salvini es un aliado de la extrema derecha de Marine Le Pen ambos son prorrusos Macron están europeísta como nacionalista y usa este choque con el Gobierno italiano en términos de política interna para el Movimiento cinco Estrellas también es una forma de conseguir aumentar sus votos y permite a Di mayo encontrar un enemigo fuera

Voz 1727 39:17 pues así están las cosas entre Francia e Italia no no pinta

Voz 1275 39:23 bien para el heredero de Arabia Saudí

Voz 1727 39:25 tampoco porque el New York Times publica que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han interceptado una conversación de Bin Salman diciéndole a uno de sus asistentes que es el periodista caso que no dejaba de publicar informaciones críticas con la Corona saudí usaría una bala contra él

Voz 0456 39:42 forma parte de una conversación en septiembre de dos mil diecisiete un año antes del asesinato de shock y en el consulado de Arabia Saudí en Estambul

Voz 14 39:48 Puig hackers Ramonwere

Voz 0456 39:51 para el periodista acababa de empezar a escribir columnas de opinión muy críticas contra su país y el príncipe saudí dijo a su asistente que había que traerlo de vuelta o habría que usar la fuerza la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA revisan ahora estas comunicaciones de voz y texto del Príncipe heredero que han sido interceptadas este jueves por cierto la relatora de la ONU sobre la tortura ha concluido que se trata de un asesinato brutal Laniado por funcionarios saudíes

Voz 1727 40:14 señales seguimos hablando a partir de las ocho hasta ahora

Voz 1 42:01 hoy por hoy

Voz 4 42:04 con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 4 42:09 Volkswagen y el deporte en hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 42:21 el clásico en la Copa Sampe pasamos al derbi liguero de mañana en el metropolitano en el que además se va a estrenar Álvaro Morata ante su exequipo eh

Voz 1161 42:29 Claudio también después de perder ante el Betis en el debut del pasado fin de semana en Sevilla en la casualidad ha querido que su primer partido en el metropolitano sea precisamente ante el Real Madrid sigue de baja Diego Costa con lo que Simeone contará seguro con él en el once titular y está más pendiente de la recuperación de Koke el canterano sigue sin entrenar con el resto del equipo y sólo le queda la sesión de hoy tampoco llegar a Savic en los Blanco la mala noticia es para Solari que tiene lesionado a Marcos Llorente sufre una lesión del aductor de grado II en su pierna izquierda iba a estar fuera un mes será el plato fuerte de esta jornada veintitrés en Primera que arranca esta noche a las nueve con el Valladolid Villarreal baja en los locales Luismi por lesión y Calero por sanción los amarillo sólo pierden los lesionados Bruno y Trigueros Lobo arbitral el colegiado canario Hernández Hernández también se inicia esta noche la jornada XXV en Segunda con el Sporting Osasuna lo va a arbitrar el colegiado valenciano a Israel de anoche en Copa del Rey Betis empataban a dos adelantaban los de Setién con goles en la primera parte de Loren y Joaquín en la segunda higo lo olímpico en este caso pero reaccionó el Valencia en los últimos veinte minutos marcaban Cheryshev y en el tiempo añadido Gameiro en cuanto a los goleadores nadie da por terminada la eliminatoria en el Betis Lorena Joaquín

Voz 39 43:29 somos consciente de lo que pasa allí

Voz 42 43:32 con la mayor ilusión de esto lo sacaremos adelante nosotros vamos que dedicó la ilusión con la certeza de que vamos a ir a pasar vamos a intentar de

Voz 1161 43:39 era opcional en el Valencia Cheryshev y Gameiro

Voz 24 43:42 Toño paso en casa en Mestalla ante nuestra afición

Voz 43 43:45 tenemos que ir a por ellos no vamos a ir a intentar ganar el partido hacer nuestro fútbol

Voz 24 43:49 a lo mejor de nosotros mismos voy potente de boca

Voz 4 43:53 en casa hemos empatado es bueno para todos nosotros

Voz 24 43:55 aún quedan noventa minutos ganar al final

Voz 1275 44:00 así que todo se resolverá el próximo jueves veintiocho de

Voz 1161 44:02 en febrero en Mestalla más ecos de la Copa del clásico Larguero pasaba mal con el autor del gol azulgrana que pudo salir en el mercado de invierno pero que él tiene claro que

Voz 8 44:09 queréis yo tengo Ximo o asturianos y medio de contrato quiero triunfar en el Barça fue para ganar títulos ayudar el Barça junto con mis compañeros

Voz 1161 44:21 Ibrahim está Cesc Fábregas ahora en el Mónaco compañero de Hazard en el Chelsea al que conoce bien y al que se relacionó la próxima temporada con el Real Madrid

Voz 44 44:27 yo sé que le gusta Madrid y que su sueño de pequeño era jugar allí esperando también se es que es muy feliz en el Chelsea que su familia está encantada de estar en año y medio de contrato es señor renueva antes del verano habrá que tomar una decisión porque ella tiene veintiocho años si han sellado todo perfecto para irse

Voz 1161 44:45 el propio pasar dijo el miércoles una entrevista que ya tiene tomada una decisión y eso para sex significa

Voz 44 44:50 a renovar porque Chelsea con jugador fiel siempre me ha dicho que nunca va a pelear con el con el Chelsea

Voz 0456 44:57 en lo lo tiene claro

Voz 44 44:59 desde los veintiuno años pues su primer gran club ha ganado todo la aquí en Inglaterra no es de los que tome decisiones así para dejar el club hacia media temporada pensando otro club lo dudaría mucho

Voz 0456 45:10 además en la Euroliga se completa o la jornada veintidós

Voz 1161 45:12 los desde las seis de la tarde el Real Madrid visita al CSKA de Moscú desde las ocho y media Baskonia recibe el Bayern de Munich que ayer perdía Gran Canaria ganaba el Barça y en la NBA Se cerraba caldo de traspasos terminó afectando para mejora dos españoles Marc Gasol de Memphis después de dieciocho años once de ellos jugando para la franquicia aterriza en Toronto para aspirar al anillo junto a dos conocidos de la selección Ibaka Scariolo el otro es Nikola Mirotic cambia New Orleans otro de los equipos de la NBA por el que ahora mismo es el líder los Milwaukee Bucks de ante todo cupo

Voz 20 45:38 busca más vital no más

Voz 1727 48:03 a diariodehoyporhoy del ocho de febrero del año dos mil diecinueve escribe Domingo Muñoz trabaja desde hace años para unir a todos los enfermeros y enfermeras del mundo