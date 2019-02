Hoy por Hoy (08/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días es viernes el viernes de Consejo de Ministros con el Gobierno en uno de sus momentos más delicados tratando de avanzar por la estrecha franja que le dejan sus propios errores las exigencias de los independentistas la tensión interna socialista los aspavientos de la derecha esta noche hemos sabido que el miércoles Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vieron en la Moncloa para hablar de los presupuestos que negociaron en su día y que siguen defendiendo ambos a fecha de hoy aunque los votos de socialistas y morados no son suficientes para aprobarlos el TD PDK anuncia que presenta como Esquerra enmienda a la totalidad

Voz 1 00:44 en las últimas horas las conversaciones de la consejera con la vicepresidenta cowboy nos han llevado a la conclusión de que estamos más lejos del acuerdo que lo que estábamos hace unos días

Voz 1727 00:57 así que si el asunto del relator tenía por objeto que los independentistas votaran las cuentas de momento parece que no y en medio del incendio Pedro Sánchez ni lo menciona es el único que todavía no ha hablado de esa figura se ha entrado en el debate Felipe González que cree que el diálogo sobre Cataluña debe hacerse en las Institució

Voz 2 01:14 no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional el Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña no de Estado Estado pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a partir

Voz 1727 01:27 pero este es un viernes víspera también de la manifestación de la derecha para echar a Sánchez de La Moncloa porque ese es el objetivo explicitado desde el minuto uno echar a Sánchez recuperar el poder aunque por el camino se argumente con todo lo que esté a mano puede ser la unidad de España o el cuerpo y la libertad de las mujeres convertidas por Pablo Casado en una máquina reproductora de cotizantes y contribuyentes

Voz 3 01:50 si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no como los abortados

Voz 1727 01:58 por cierto entre ir Paqui Payá del aborto la unidad de España un detalle rumbo Bosso el PP de Casado que se ofrece a pagar el viaje a todo el que quiera acudir a la manifestación para echar a Sánchez

Voz 1727 02:27 es ocho de febrero pleno invierno y prácticamente toda España está ya en nivel de epidemia de gripe todas salvo Extremadura y Ceuta y en Madrid es especialmente intensa aunque los expertos nos aseguran que no conlleva más riesgo que otros años esta mañana les vamos a contar aquí en Hoy por hoy que los bancos Aimar están pagando menos que nunca por los depósitos

Voz 0027 02:48 pero con cero cinco por ciento de media sin embargo cada vez cobra más por los créditos al consumo un ocho coma tres por ciento España es ahora mismo el país de toda la zona euro en el que los bancos menos pagan por los depósitos IMAS cobran por los créditos al consumo

Voz 5 03:05 de hecho dicho está

Voz 6 03:08 ama

Voz 0295 03:08 tras la crisis profunda diplomática entre Italia y Francia

Voz 0027 03:12 el viceprimer ministro italiano del cinco estrellas de mayo les ha dado esta semana su apoyo explícito a los chalecos amarillos que piden la dimisión de Macron Éste ha llamado a consultas a su embajador en Roma

Voz 1727 03:21 el New York Times publica que Estados Unidos tiene una conversación de hace año y medio en la que el príncipe heredero de Arabia Saudí reconocía que pensaba utilizar una bala contra caso

Voz 0027 03:31 es literal pretendía usar una bala contra el periodista sigue este seguía escribiendo sus artículos críticos con el régimen saudí casó Guy acababa de empezar a colaborar con el Washington Post

Voz 1727 03:39 pues vinculado al caso caso y esta noche el fundador de Amazon y dueño del Washington Post Jeff Bezos ha reconocido que alguien le ha estado extorsionando

Voz 0027 03:47 amenazándole con publicar fotos y mensajes sexuales suyo espetos insinúa que quiénes le chantajea van estaban intentando precisamente que el periódico dejara de investigar el asesinato de caso

Voz 1727 03:57 a las nueve y media hablaremos en Hoy por hoy con una familia de Portugalete en Vizcaya que está peleando para cumplir el deseo de su madre

Voz 0027 04:04 una mujer con Alzheimer muy avanzado que hacía tiempo pidió que le ayudaran a morir llegado este momento

Voz 7 04:09 hace cinco años unas navidades que me la encontré en la cocina llorando es la mañana estábamos viendo el brazo para que nadie la escuchase llorar me hacer llegue era consciente de que el proceso degenerativo que estaba sufriendo entonces me agarró la mano dura los ojos me dijo que que que en el momento que yo no supiera cómo no sé nada vamos que por favor yo la tenía que prometían que que la gloria Maurice yo no puedo cumplir esa promesa no me dejan

Voz 1727 04:40 estará aquí esa familia a partir de las nueve y media hay el lunes entregarán en el Congreso ciento setenta mil firmas pidiendo que se despenaliza ella la eutanasia en España dos jugadores españoles pueden igualar esta temporada la gesta de Pau Gasol de ganar un anillo de la NBA

Voz 1161 05:00 gracias a las dos traspasos de última hora en el mercado que se cerró anoche y en el que han cambiado dos de los tres peores equipos de la Conferencia Oeste por los dos mejores de la este uno es Marc Gasol puede igualar su hermano al dejar Memphis tras dieciocho años once de ellos jugando para la franquicia llega Toronto junto a dos conocidos de la selección Serge Ibaka y Sergio Scariolo el otros el hispano montenegrino Nikola Mirotic deja New Orleans en claro declive por el que ahora mismo se del equipo líder de la NBA los mil los Milwaukee Bucks claros aspirantes al anillo

Voz 1727 05:25 la policía ha confirmado esta noche que el cadáver de la avioneta si era el del futbolista Emiliano Sala

Voz 0978 05:34 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días para esta recta final de la semana no esperamos grandes cambios seguirá haciendo sol la mayor parte del tiempo tanto hoy como el fin de semana y temperaturas sin grandes cambios hace frío más frío que ayer por la mañana con heladas en gran parte del interior durante esta tarde y las tardes del fin de semana en la mayor parte del país las máximas acabarán situando entre los catorce dieciocho grados algunas excepciones esta tarde lluvia en Galicia por la noche en el Cantábrico y la tarde el domingo también será de chubascos en el norte de la península viento en puntos de montaña

Voz 1727 06:04 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 1727 07:41 a las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias La negociación presupuestaria siempre tiene algo de tango paso al frente con enmiendas que se presentan confiando en poder dar un paso atrás y retirarlas en cuanto se consiga alguna contrapartida pero en este momento la pista está tan embarrada en España que nadie da un duro porque el baile termine con éxito Inma Carretero buenos días

Voz 0806 08:04 qué tal buenos días Un ministro me decía esta semana Inma

Voz 1727 08:07 que la posibilidad de aprobar las cuentas públicas cambia de día en día así que hoy toca que no porque el P de Cat presenta enmienda a la totalidad

Voz 0806 08:15 así es presenta enmienda a la totalidad el PDK del estupor es generalizado en el PSOE porque a pesar del desgaste que les acoge este asunto no saben si van a poder tramitar los presupuestos hemos vivido distintas semanas negras del Gobierno de Pedro Sánchez pero ahora la situación se agrava especialmente Pepa porque afecta a un tema muy sensible en el PSOE a la cuestión territorial porque se han reabierto las heridas el partido las diferencias internas sobre la relación con el independentismo han existido siempre estuvieron de fondo en las primarias pero la llegada de Sánchez a la Moncloa las silenció ha habido decisiones que no han gustado como que la Abogacía del Estado no acusara por rebelión en el bruces pero entonces no hubo un coro de voces del PSOE en contra de la posición del Gobierno lo que pasa ahora en paralelo a la escalada de la oposición todo lo explican las elecciones del veintiséis de mayo en las federaciones del PSOE temen perder poder Si Vox entra con fuerza en sus parlamentos en Ferraz las acusan de deslealtad por no asumir les gusten o no las decisiones del Gobierno que a día de hoy sigue confiando en que puedan retirarse esas enmiendas de los Independent

Voz 1727 09:20 o sea que siguió confiando en que por ejemplo la manifestación de este domingo actúe casi como lubricante para los presupuestos porque los independentistas digan no podemos ir con estos a votar en contra

Voz 0806 09:30 esperan que el independentismo no quiera hacer el juego a quienes van a salir a la calle pidiendo mano dura fuentes socialistas que conocen la negociación de estos días nos dicen Pepa que Esquerra Republicana de Catalunya y el P de Cat saben que si tumban los presupuestos habrá elecciones y que tienen que decidir si se arriesgan a que cambie el mapa político oscile dan una oportunidad a la legislatura al diálogo en esa mesa de partidos con relatos y al diálogo también entre gobiernos en la comisión bilateral que la próxima reunión aún sin fecha tiene previsto hablar del futuro político de Cataluña tal y como pactaron Pedro Sánchez y quinto en Pedralbes de todas formas fuentes del Gobierno aseguran que la coincidencia de la votación de los Presupuestos con el juicio del pluses es letal y que complica toda la operación Inma alguna idea de porque se vieron el miércoles Pablo Iglesias y Pedro Sánchez lo enmarca en La Moncloa dentro de la normalidad entre socios en un momento en el que están en juego los presupuestos lo que no dejan claro dejan claro en el Gobierno sí que creen que no está en juego en absoluto el pacto de Presupuestos Iglesias y de Sánchez a pesar de que el líder de Podemos interrumpió su baja de paternidad para verse con el presidente del Gobierno Inma gracias gracias están en el Estrecho

Voz 1727 10:41 llega de la comunicación del presidente del Gobierno debe haber ha decidido que el presidente del Gobierno no hable del peor tropiezo en esta breve legislatura porque ni ha mencionado expresamente los presupuestos en este momento ni al relator ni la negociación catalana en Estrasburgo ante los responsables del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sánchez defendió a los jueces españoles defendió la solidez de nuestra democracia y lanzó este mensaje que sirve para todos para los independentistas para la derecha que se dispone moverle la silla desde la calle

Voz 1722 11:13 dándose prima la crispación sobre el acuerdo cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos o cuando se defienden fórmulas simplistas anacrónicas ya fracasadas para resolver problemas complejos la democracia se debilita y se resienta

Voz 3 11:56 es la vida en general la política en particular todo lo exagerado es Riley pues juzguen ustedes la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA es decir es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda pensando que algo tienen que darlo algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición de unas viviendas la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas

Voz 1727 12:23 lo casado reescribiendo la historia reciente de España con tinta roja le respondía anoche en Hora veinticinco el presidente del PNV Andoni Ortuzar

Voz 13 12:31 Nuestro que socava auténtica barbaridad pero es que además es que es muy fácil recordar nosotros hemos vivido ese proceso de aquí a todos los gobiernos también los del Partido Popular se acercaron a ETA utilizaron mediadores

Voz 3 12:45 qué opinarán las mujeres del PP listo si queremos un hacia las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no en como los ha votado quién

Voz 1727 12:55 casado con este argumento derogar la ley de plazos que estaba vigente en España del aborto ir resucitar la de mil novecientos ochenta y cinco Mario la al oído buenos días buenos días ya no es sólo que los colectivos feministas la hayan tenido que aclarara Casado que las mujeres no son máquinas de parir obreros es que los datos demuestran que este argumento es falaz para empezar pero hay que recordarle a Casado que la actual ley de plazos ha reducido el número de abortos un diecisiete por ciento desde que entró en vigor en dos mil diez y quizás el líder del PP debería leer por ejemplo una de las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadística dice que las mujeres desean tener más hijos pero no los tienen por el paro la precariedad laboral barreras en la conciliación y los obstáculos económicos aquí en España no hay incentivos a la maternidad o a la natalidad y aquí en España se sitúa aquí España se sitúa en el furgón de cola en ayudas a la familia los primeros recortes del Gobierno de Rajoy suprimieron el programa de las escuelas infantiles de cero a tres años la brecha salarial sigue siendo importante por no hablar de las enormes dificultades para acceder a una vivienda los horarios laborales son incompatibles contener hijos y los permisos de maternidad paternidad no son igualitarios además de a las feministas Casado ha indignado al PSOE que lo ve en lo más

Voz 0527 14:11 profundo de la caverna ya podemos querer

Voz 1727 14:14 puede que el aborto es un derecho y no una política de natalidad también se ha desmarcado su socio en Andalucía Albert Rivera Manuel Jabois que te parece

Voz 1389 14:23 dice que es una frase que no admite ningún tipo de discusión la de casada y como no admite discusión uno se puede discutir por ejemplo cuando Vox da cifras falsas sobre la violencia de género no se debate sobre la violencia de género se dice que miente y otra cosa cuando se mezcla el aborto con las pensiones el aborto con el crecimiento económico cuestiones privadas personales que conciernen a una mujer con un Instituto Nacional de Estadística pues lo que Cáceres no debatirse negar ese marco que a lo mejor es lo que está pretendiendo el Partido Popular Sun político dice cualquier otro día que la tierra es plana Se dice que no se le da un puzzle se entretenga no lo importante para mí de ese discurso de Pablo Casado es cuando afirma es que la izquierda está utilizando cuestiones como la memoria histórica como el aborto y como la eutanasia para dividir a los españoles yo creo yo creo que las decisiones sobre buscará un familiar muerto que una mujer decida sobre su propia vida o acabar con el sufrimiento de alguien que se quiere morir puede dividir a la gente pero la puede viene a lo mejor buena semana experto

Voz 1727 15:26 siempre hemos empezado este viernes con las papas rusas volvemos eh hasta luego beso estas palabras de Casado han vuelto a calentar claro la convocatoria de la huelga feminista del ocho de marzo queda exactamente un mes precisamente hoy la SER les avanza que la Audiencia Nacional considera abusivos los servicios mínimos que fijó el Ministerio de Fomento para la huelga feminista del año pasado Rafa Bernardo buenos días

Voz 1762 15:50 buenos días y servicios mínimos dictados por Fomento sin negociar con los sindicatos por primera vez en democracia y que eran muy superiores por ejemplo los de la última huelga general la de dos mil doce multiplicando los por dos esta protesta según los tipos de vuelo Comisiones Obreras recurrió y ahora la Sala de lo Contencioso de la Audiencia anula la resolución de servicios mínimos y condena a costas a la Administración en una sentencia que es susceptible de recurso ante el Supremo

Voz 1727 16:08 es más allá del fallo en sí Rafa lo que es muy interesantes el argumento de la audiencia no se pueden fijar servicios mínimos genéricos hay que justificar todo al detalle

Voz 1762 16:17 eso es lo que hace la Audiencia Nacional a recordar en la sentencia que la doctrina del Constitucional del Supremo de la propia Audiencia reitera que para imponer servicios mínimos Noval con alusiones genéricas pues el interés de la comunidad a la esencialidad del servicio sino que hay que ponderar y justificar porque se fijan unos servicios mínimos concretos en el caso concreto sobre todo teniendo en cuenta que se está restringiendo un derecho fundamental de la huelga el pasado ocho de Fomento no lo hizo así dice el Tribunal sino que establece unos porcentajes de los que se desconoce su específica motivación Comisiones Obreras el sindicato recurrente espera que de cara al ocho AM dentro de un mes el Ministerio aunque sea de signo distinto haya aprendido la lección Raúl Olmos ex secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía

Voz 14 16:55 eramos que el Ministerio de Fomento que tan alérgico es a reunirse con las organizaciones sindicales también el actual Ministerio esta vez no cometa el mismo error respete los acuerdos sobre servicios mínimos que venía manteniéndose de manera pacífica desde hace ya más de diez años convoque a las organizaciones sindicales y podamos acordar unos servicios mínimos respetuosos con el ejercicio del derecho de huelga para el próximo ocho de marzo

Voz 1762 17:18 CCOO espera un fallo similar en los restantes recursos que presentó contra los servicios mínimos del ocho M para el transporte ferroviario para el transporte por carretera para el transporte por mar

Voz 1727 17:26 Rafa gracias hasta luego

Voz 1727 18:18 si tienen algún dinero ahorrado posiblemente hayan notado que los bancos españoles cada vez pagan menos por los depósitos pero al mismo tiempo Si su realidad es la contraria ha tenido que pedir algún crédito al consumo habrá notado que estos préstamos que habían bajado ahora están volviendo a subir conclusión los bancos dan menor rentabilidad que nunca por el dinero que se deposita en ellos y sin embargo vuelve a aumentar el dinero que ellos prestan para el consumo Eladio Meizoso buenos días hola buenos días echado cuentas Eladio y ahora mismo de media por un crédito al consumo los bancos piden un interés ciento sesenta y seis veces más alto que la remuneración que pagan por los depósitos

Voz 0527 18:56 sí lo indican los últimos datos del Banco de España en diciembre pasado los depósitos bancarios se pagaban al cero coma cero cinco por ciento de media y un crédito al consumo costaba de media un ocho coma tres por cien es decir si de préstamos cien euros al banco en un depósito este nos paga cinco céntimos al año si es el que nos preste esos cien euros para en crédito al consumo nos cobra ocho con tres euros ciento sesenta y seis veces más con lo que obtiene por cien euros le da para pagar dieciséis mil seiscientos cinco años antes dos mil trece cien euros le costaban al banco euro y medio el cobraba nueve euros y medio apenas seis veces más frente a las ciento sesenta y seis de ahora

Voz 1727 19:32 los bancos como lo explican Eladio

Voz 0527 19:34 pues por la fuerte demanda los dice José Luis Martínez Campuzano de la Asociación Española de Banca

Voz 13 19:40 lo que hay en España es un nivel de demanda

Voz 17 19:42 casi dos veces superior a la media europea es un fuerte crecimiento la demanda que al final tipo interés que no deja de ser el precio del dinero mérito

Voz 0527 19:51 coincide Julio Rodríguez con un pequeño matiz hay los bancos han encontrado un filón dice además consumo con créditos más caros está bajando mucho la tasa de ahorro esto no puede durar concluya

Voz 1727 20:03 gracias Eladio son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 el día Gutiérrez qué tal buenos días Con tres grados a esta hora en el centro de Madrid y temperaturas de nuevo agradables a mediodía con mucho sol también este viernes durante todo el fin de semana la Comunidad de Madrid ya tiene listo el nuevo reglamento de taxi que quiere aprobar en Consejo de Gobierno un reglamento donde atiende algunas de sus reivindicaciones como que los ayuntamientos puedan retirar licencias o que se sancione a quienes te dan o alquilen esas licencias a empresas el texto lo avanzó ABC esta mañana deja al albur de las ordenanzas de cada municipio muchos aspectos polémicos como que se fije un precio cerrado en el caso de los tal

Voz 1727 20:45 sí que se reserven con antelación Virginia San

Voz 0821 20:48 siete buenos días buenos días el Gobierno regional tiene ya lista esa norma que aprobará por decreto y servirá de marco legal para los cambios que surjan en las ordenanzas municipales la cesión del arrendamiento de licencias a empresas será ahora un motivo para su extinción los ayuntamientos podrán poner en marcha planes de amortización de licencias para adaptar la oferta y la demanda se mantiene la limitación a tres licencias lo mismo titular con algunas excepciones pueden ser más en caso de Mederos forzoso cónyuge en caso de muerte jubilación o por edad o incapacidad Se elimina también el requisito de no tener antecedentes penales para ser taxista y los titulares de licencias ya no tendrán que ser sólo personas físicas también podrán ser jurídicas no se retirará el permiso municipal sí pasan cinco años sin ejerce ver la actividad hasta ahora se hacía un examen para volver a examinarse sobre conocimiento de Madrid en estos casos los vehículos pondrán tener hasta nueve plazas Isère coge la contratación para taxis compartidos por plaza con pago individual también la posibilidad de establecer tarifas fijas con origen o destino en zonas cero emisiones como Madrid central también se deja en manos de los ayuntamientos establecer un número máximo de horas diarias

Voz 1275 21:51 gracias Virginia en hora y media comienza la quinta jornada del juicio por el caso de los espías hoy con dos invitados de peso que acuden como testigos uno de

Voz 12 21:58 Ellos es Francisco Granados que ya en su día negó la existencia

Voz 1727 22:01 de una gesta pilló a que recapacite

Voz 12 22:04 te sobre sí sí

Voz 0986 22:06 alguien por esas tres o cuatro llamadas puede llegar a decir que se ha constituido en la Comunidad de Madrid un cuerpo paramilitar que se ha constituido una gesta pillo que se teme por sus hijos incluso

Voz 1275 22:18 Nos dijeron madrileño tendrá que declarar hoy ante el jurado popular que juzga a dos presuntos seguimientos ordenados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a sus adversarios políticos también declara hoy como testigo una de las supuestas víctimas de ese espionaje el también exconsejero Alfredo Prada y se lo estamos contando esta mañana en la SER otra residencia pública de la Comunidad quedó un trato poco digno a los ancianos titulares almohadas y colchones rotos goteras puertas bloqueadas las familias denuncian numerosos problemas desde que Clece asumió la gestión y espera una respuesta de la comunidad la Consejería de políticas sociales asegura que han llevado a cabo dos inspecciones en las que han detectado deficiencias legales diez de la mañana está previsto desalojo de Patricia su hijo de once años de su casa de Parla que ocuparon ilegalmente porque no tenían recursos unos cincuenta activistas antidesahucios han pasado allí la noche para intentar frenar por cuarta vez este desahucio el concejal Javier Barbero dará explicaciones esta mañana tras destituir a la cúpula de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid el Consistorio alega causas técnicas aunque hay voces que le acusan de castigar a los dos cesados por sus diferencias sobre la jornada de treinta y cinco horas semanales hombre a prueba la proposición no de ley de Podemos que insta a la comunidad que permita a los niños prematuros que han nacido a finales de año que puedan matricularse en Infantil incluso después PSOE y Ciudadanos salvo han apoyado la PNL el PP ha votado en contra

Voz 1275 23:39 tras el clásico Inma llena ya tenemos derbi Sampe buenos días

Voz 1161 23:42 buenos días y con estreno el de Álvaro Morata en su nuevo estadio ante su nueva afición después de perder ante el Betis en su debut el pasado fin de semana en Sevilla la casualidad ha querido que su primer partido en el metropolitano sea precisamente ante el Real Madrid sigue de baja Diego Costa con lo que Simeone contará seguro con él en el once titular y está más pendiente con el que décimos queremos decir Morata estará más pendiente de la recuperación de Koke el canterano sigue sin entrenar con el resto del equipo sólo le queda la sesión de hoy tampoco bastar Savic en los blancos la malas noticias para Solari que tiene lesionado a Marcos Llorente sufre una lesión en el aductor degradados en su pierna izquierda estará de baja un mes y precisamente el Real Madrid se juega esta tarde desde las seis en la jornada veintidós de la Euroliga su segunda plaza en la clasificación visita al CSKA de Moscú

Voz 18 24:22 el tercero a solo una victoria de diferencia con dos lesionados importantes Llull que estará ya en la Copa Eaton Kings

Voz 1275 26:10 Mercedes Benz Madrid te invita a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flexible Pastor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde retiradas la marca de una manera única la tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho y Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1727 30:10 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio ahora mismo toda España salvo Extremadura y Ceuta vive una epidemia de gripe y es especialmente intensa en la Comunidad de Madrid en el resto de España la intensidad es media baja pero en Madrid es alta Laura Marcos buenos días

Voz 1276 30:28 qué tal Pepa buenos días hemos preguntado a varios epidemia

Voz 1727 30:31 yo luego si hay motivo para la alarma hay Nos dicen que no bueno más que otros años por lo menos no porque

Voz 1276 30:36 es lo más relevante de esta última actualización de datos del Instituto de Salud Carlos III es que dicen literalmente que la mortalidad se eleva a un seis por ciento sobre lo esperado pero por primera vez en años no dan cifras de fallecidos al menos hasta que acabe esta temporada así que hemos preguntado a Josema Molero experto de enfermedades infecciosas de la Sociedad de Medicina de Familia y él niega que la gripe esté matando más este año que el pasado cuando se cobró casi mil vidas lo achaca a una cuestión de Calais

Voz 27 31:01 Mario esto no quiere decir que sea más letal la gripe este año sino que como se ha retrasado un mes el año pasado en esta semana de registro ya estábamos en un pico muy descendente de la gripe A todavía estamos en el pico ascendente casi llegando al máximo de la gripe

Voz 1276 31:15 la mitad de los diez brotes de gripe de esta temporada se han dado en hospitales pero los epidemiólogos descartan relacionarlo con la poquísimo vacunación de los sanitarios que apenas ronda Pepa el quince treinta por ciento explican que tiene mucho más que ver con que los pacientes mayores que llevan mucho tiempo ingresados se contagian entre sí fruto de compartir habitación zonas comunes y que esos brotes son aseguran inevitable

Voz 1727 31:37 pues gracias Laura y El Ministerio de Sanidad renueva hoy su consejo asesor según hemos sabido en la SER la nueva composición incluye a expertos comprometidos en la defensa de la sanidad pública Mariola la ministra Castedo ha nombrado a María Blasco la directora del Centro de Investigaciones Oncológicas a Rafael Bengoa a Juan José Rodríguez Sendín o a Marciano Sánchez Bayle de la federación en defensa de la sanidad pública para este órgano consultivo muy criticado en la etapa de gobierno del PP porque Dolors Montserrat había incorporado a expertos con Inter S es en la empresa privada en la privatización sanitaria el Consejo Asesor es paritario y tendrá una sección específica de servicios sociales entre sus miembros destacan por ejemplo la ex ministra Matilde Fernández José Manuel Ramírez de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales Isabel Martínez que fue secretaria de Políticas de Igualdad nombramientos todos ellos Pepa que acaba de publicar hace tan sólo unos minutos el BOE

Voz 1727 35:56 y en esta mañana de viernes también con Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días con Cristina Monge que ya está en Radio Zaragoza hola qué tal muy buenas día por fin de vuelta politóloga profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza qué tal te ha ido bien fenomenal estupendo debemos encargada de menos que pase igualmente igualmente Pablo Simón politólogo profesor de la Universidad Carlos III de Madrid aquí a mi lado en Radio Madrid buenos días para luego

Voz 1671 36:25 explicar peor es lo que ha pasado esta semana vuelquen creo que es difícil creo creo que es difícil porque al final toda esta crisis del relator que llevamos viviendo estos tres días tiene diferentes aristas hoy diferentes dimensiones es indudable que este ha sido uno de los fallos de comunicación más importantes de este Gobierno que el Gobierno tiene que hacer aquí una reflexión profunda lo cual incluso interpela el papel que tiene el propio presidente del Gobierno porque en ocasiones casi parece más el presidente de la República porque está viajando he tenido una agenda simbólica muy importante pero luego a efectos de coordinación ha sido un absoluto desastre en los tres días incluso desde que sale por primera vez la mención de este tema que lo hacen Miquel Iceta en el contexto de Cataluña además por el Time era imposible que esto se pudiera desligar de la propia presentación de las dos enmiendas a la totalidad para los presupuestos es muy complicado que esto no pudiera ser leído como una concesión en ese sentido y además es confuso incluso en el fondo porque fijaos si se está diciendo que éste va a ser un relator para la mesa que está en el Parlament para los partidos catalán qué hace el Gobierno central que ni siquiera se sienta en esa mesa negociando con la Generalitat que en teoría tampoco lo hace cuáles son los nombres y al mismo tiempo estamos hablando de alguien que levanta acta Si se toma notas ya están ya los letrados del Parlament están los taquígrafos esto no hay ningún tipo de problema sino ya empezamos a hablar de cuestiones de mediación lo que coloca el marco justamente de quién los independentistas por tanto yo tengo la presión de que esto ha sido básicamente un disparo en el pie del Gobierno porque no va a conseguir o es poco probable que consiga avanzar en la negociación presupuestaria pero absorbe todo el desgaste interno y externo de haber lanzado este concepto o esta idea a las bravas pensando incluso si somos benévolos argumentando que ellos pueden estar mirando para una solución a medio largo plazo de este problema pero es que no tiene la mayoría es que no tienen el apoyo social para dar un paso arriesgado en ese sentido y entonces tienen que ser bastante mal

Voz 1727 38:17 actuar como si no se estuvieron ochenta y cuatro diputados esos son asuntos

Voz 0527 38:21 sí me parece que el problema mayor no es tanto el relator sino el relato es decir lo del relator sería absolutamente secundario a mi juicio si previamente se hubiera explicado hoy tuviéramos todos muy clara cuál es la hoja de ruta que plantea el Gobierno para solucionar evidentemente a medio largo plazo porque a corto todo el mundo sabe que es imposible bueno pues poner vías de solución o de intento de solución a la cuestión de Cataluña pero ese relato todavía no está claro nadie lo ha explicado bien no porque de ahí deberían colgar todas las demás acciones no entonces no voy a repetir ha explicado Pablo un poco el el cómo se ha producido esto y en qué foros porque evidentemente si está ceñido a los la conversación de unos partidos en Cataluña pues entonces que estamos hablando es decir se puede se puede considerar bueno es que no hace falta tampoco relator pues la figura de un relator por definición es un mediador el problema que tienes que si necesitas un mediador es que hay una incapacidad previa de entenderse de confiar el uno en los otros en una conversación no bueno ese es el problema de fondo Noise ha gestionado muy mal se ha comunicado muy mal dicho esto claro asistimos de nuevo al disparate de la reacción absolutamente sobreactuar de dimensionada de una forma absolutamente estratosférica que es verdad que es el único elemento de todo esto que puede incidir positivamente si queda alguna posibilidad tanto la gestión que hace el Gobierno de esto como en la posición del independentismo porque es verdad que sitúa esto en una elección entre susto o muerte

Voz 1727 40:05 luego luego hablaremos de esa reacción de las derechas de la convocatoria de este domingo tenemos noticia Feijóo confirma que viene a la manifestación de de la Plaza Colón de Madrid Juanma amor no Bonilla el presidente de la Junta de Andalucía también viene a la manifestación anoche no lo confirmaba nadie suena a llamada al orden porque ese decía el sector moderado y en el que se encuadran a estos otros presidentes autonómicos populares no avala esta cabalgada en la que está Pablo Casado y nadie confirmaba que fueran asistir esta mañana están confirmando que sí asistirán este domingo a la manifestación iremos a eso pero vamos a quedarnos en en el dificilísimo momento por el que atraviesa este Gobierno que es que tiene todos los frentes abiertos a propósito de este tema Cristina

Voz 33 40:53 claro yo la verdad es que sin si tuviera que resumir así en corto no la la sensación que me produce todo esto del relator s de una profunda tristeza porque lo cierto es que yo creo que podría haber sido una muy buena idea me explico el desastre de comunicación lobbys ha explicado yo creo que que está más que más que claro no me preocupa que generalmente los fallos de común canción no son tanto fallo usted cómo se transmiten las cosas sino que lo que hacen es reflejar problemas problemas internos problemas políticos de fondo y en este caso se ha visto clarísimamente problemas de descoordinación de falta de claridad de falta de esa hoja de ruta no que comentaba ahora mismo Jesús por lo menos detenerla aclara lo que pasa es que dicho esto lo cierto es que va siendo hora de que empezamos empecemos a ver posible salidas y posibles alternativas que se puedan plantear al conflicto de Cataluña y en ese sentido

Voz 34 41:40 en cualquier tipo de experimento de intención de encontrar

Voz 33 41:46 villas en cualquier tipo de de de alguna forma de camino que nos pueda hacer cada metodologías que pueda llevar a un acuerdo creo que son interesante

Voz 1727 41:53 si eso pasa es muy interesante pero no no podemos trascender la coyuntura a la claro efectivamente es una legislatura concebida para echar a Rajoy de La Moncloa porque era un partido condenado por corrupción un gobierno que se apoyan ochenta y cuatro diputados suyos es verdad que que tienen un socio preferente que tiene setenta y uno son pocos los Unidos Podemos pero no tienen mayoría y claro toda esa ingeniería que tiene razón toda la imaginación política que habrá que echarle en algún momento a a la solución en Cataluña precisa de no crear además de cose cuenta con la derecha no habrá arreglo llega bien pero pero

Voz 33 42:31 matizar alguna cosa yo estoy de acuerdo pero fijaros efectivamente el Partido Socialista tiene ochenta y cuatro diputados está su socio preferente que Unidos Podemos que ha hecho ya declaraciones clarísimas en favor de salidas de alguna forma que impliquen algún tipo de conversación está

Voz 1727 42:44 obviamente la parte nacionalista la parte independentista

Voz 33 42:47 supone que lleva reclamando diálogo desde el inicio de conflicto y no solamente eso tenemos también encuestas que nos están diciendo que buena parte electorado es posible que en estos momentos esté más próximo aquellas opciones que son tendentes ha llegado a un acuerdo frente a aquellas otras que están viviendo de una forma muy cómoda en el conflicto yo creo que las condiciones en estos momentos son muy difíciles probablemente todavía no se da en grado de madurez necesario lo cual no quiere decir que no haya que empezar a buscar vías que no haya que empezar a explotar

Voz 0527 43:14 soluciones en la forma rigurosa

Voz 33 43:17 es una forma clara porque es muy delicado esto días si os fijáis estamos utilizando de forma anónima palabras como el relato por el mediador el facilitador no lo mismo existen metodologías de resolución de conflictos te estabas en el ámbito internacional en el ámbito nacional son cosas diferentes y están definidas desde allí que ser muy riguroso y saber muy bien lo que sí

Voz 1671 43:35 claro pero es verdad fíjate en una una curiosa paradoja es que incluso los propios interlocutores discrepan sobre el papel de este relator

Voz 1727 43:41 claro que para para la vicepresidenta simplemente no

Voz 1671 43:43 la persona que está ahí tomando notas para el Govern de la Generalitat no es alguien que tiene que facilitar la resolución del conflicto ergo un mediador y es que yo creo que aquí esto es importante también tenerlo presente ver invocamos siempre el diálogo el diálogo es fundamental el diálogo también es una palabra vacía si no existe una aproximación a cuál es el tipo de solución que se le quiere dar y estamos dispuesto a que haya cesiones por la partes foros de diálogo existe por supuesto que si la comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno que ha reunido más de veinte en veinte ocasiones el propio Foro del Parlament en el cual existe una mesa de partidos que está hablando es decir esos foros existen lo que no veo yo es cómo se gestiona el mientras tanto entendiendo de cada uno de los actores tiene sus fines teclados no pero mientras tanto cómo se gestiona

Voz 1727 44:24 hay hay varios plazos aquí el medio plazo el plazo inmediato el largo plazo vamos a seguir hablando Cristina Tudela palabra enseguida pero me tengo que ir a Sevilla porque han muerto Salvador Távora el dramaturgo el director el renovador de la escena teatral andaluza

Voz 0534 44:40 el el que mejor supo llevar el flamenco

Voz 1727 44:42 Teatro Elena Carazo buenos días buenos días

Voz 0534 44:45 Pepa si esa noticia triste que hemos conocido hace unos instantes ha fallecido Salvador Távora a los ochenta y ocho años de edad en su domicilio de Sevilla Salvador Távora como decías ha sido un auténtico renovador del lenguaje teatral su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones con títulos como dar la Medalla de Andalucía Hijo Predilecto de la ciudad Sevilla Medalla de Oro a las Bellas Artes e incluso recibió el Premio Max de Honor en el año mil novecientos diecisiete en el año dos mil diecisiete Salvador Távora haga como decías un auténtico renovador del lenguaje teatral habló un lenguaje propio del teatro andaluz estuvo siempre muy vinculado a Sevilla y a su barrio del Cerro del Águila donde tenía un teatro

Voz 1727 45:28 un abrazo Elena gracias a otro Pepa

