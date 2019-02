Hoy por Hoy (08/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 les estamos contando esta mañana la llamativa rectificación de dos de los principales líderes territoriales del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ID Juan Manuel Moreno Bonilla Aimar

Voz 0027 00:34 finalmente sí acudirán el domingo a la manifestación contra Pedro Sánchez en Madrid a pesar de que hasta hace sólo unas horas sus equipos nos aseguraban que no iría en media hora comienza el Consejo de Ministros con el Gobierno en uno de sus momentos más delicados el PP va a registrar esta mañana en el Congreso su enmienda a la totalidad a los Presupuestos esta se va a sumar a la de Esquerra y evidentemente también a las de la derecha así que confirmadas ya todas las enmiendas si alguien no retira la suya antes del miércoles los presupuestos caerán Irene Montero portavoz parlamentaria de Unidos Podemos hace unos minutos en ser Cataluña les pedía a los independentistas que reflexionan

Voz 2 01:08 son unos presupuestos que son buenos para Cataluña y para España y por tanto creo que es un error situarlos como moneda de cambio ahora espero que haya una reflexión en este sentido que

Voz 0027 01:18 Quique no solamente podamos ver como se presupone

Voz 2 01:21 esto supera en el trámite de la totalidad sino también como permitimos abandonamos la sobreactuación y permitimos que haya un proceso de diálogo que permita una salida a este a este conflicto

Voz 0027 01:34 la Fiscalía pide dos años de cárcel para los dos guardias civiles a los que acusa de haber entrado en un pueblo de León a las dos de la mañana hace cinco años reteniendo dentro a los clientes que todavía estaban allí les obligaron supuestamente a apagar los móviles pusieron el Cara al sol en la megafonía también según la Fiscalía obligaron a los clientes a introducirse las balas de su pistola reglamentaria en la boca por dentro de los vasos con bebida el portal y León punto com ha tenido acceso a este escrito el fiscal que relata todo lo que les de y una noticia que hemos conocido hace unos minutos el primer intento europeo por poner en marcha una renta básica universal termine en fracaso ha ocurrido en Finlandia a los responsables de aplicarlo han entregado al Gobierno sus conclusiones esta mañana Ingla principales que allí por lo menos no funciona Javier

Voz 0858 02:16 Alonso los objetivo serán comprobar sus efectos sobre el empleo y si reducía la burocracia para acceder a las ayudas sociales se escogió una muestra aleatoria de dos mil personas que cobraban alguna prestación por desempleo se sustituyó por una renta básica de quinientos sesenta euros al mes durante dos años libre de impuestos los expertos que lo han dirigido dicen que no han conseguido avances significativos otros territorios como Canadá Holanda Escocia Kenia o la India tienen sus propios proyectiles

Voz 0027 02:44 sabemos que el príncipe heredero de Arabia Saudí ya amenazó con asesinar al periodista crítico caso Guy un año antes de que éste muriera salvajemente descuartizado en el consulado de Arabia Saudi en Estambul según publica hoy el New York Times de inteligencia de Estados Unidos intervino una conversación entre Bin Salman y uno de sus ayudantes hace año y medio en la que el príncipe heredero decía que usaría una bala si caso y no volvía a Arabia Saudí y ponía fin a sus críticas

Voz 1 03:10 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:19 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 3 03:23 hola qué tal muy buenos días hablemos de alimentarnos bien haber tú qué tal Bages tres rápido comiendo o te pongas tu tiempo bueno pues hecho llegar mi truco que lo falla comer despacito muy muy rápidos para conseguir las estupendas ofertas en alimentación de Límite cuarenta y ocho horas en El Corte Inglés e Hipercor es de semana al límite cuarenta y ocho horas tiene ofertas increíbles para los más rápidos una gran oportunidad fue en una amplia variedad de productos de primera calidad para llenar Tu Despensa o para darte un pequeño homenaje por ejemplo con un buen asado que te parece fíjate ahora tienes un cordero lechal con cabeza dura por medios son peros a nueve con noventa y cinco euros el kilo o el queso de leche cruda de oveja añejo por trece con noventa euros el kilo muchísimas ofertas más eh eso sí todo esto sólo este fin de semana sólo en El Corte Inglés e Hipercor Límite cuarenta y ocho horas aprovecha lo más pero luego

Voz 4 04:27 la ilusión que todos tenemos hoy no porque el capítulo de hoy hablamos de necia Bosch la formación ultraderechista ese va a ver compensada con la presidencia de una comisión en el Parlamento andaluz la de memoria histórica esa supuesta memoria histórica

Voz 6 04:46 no somos nada de lo que dice España yo

Voz 0027 04:54 incluso el presidente del PP asegura que su partido pagará el transporte a todo el que quiera ir

Voz 5 04:59 es punto

Voz 6 05:03 pues espero este domingo juntos el colon

Voz 5 05:07 qué

Voz 6 05:11 en España de vendernos ante los separatistas

Voz 4 05:17 Bosch no se puede hablar porque voces peligros ahí es el único lugar donde se puede hablar de cualquier asunto que afecte a los andaluces a los catalanes a los rivales

Voz 8 05:28 como esos a los que ahora les manda el presidente de Francia Macron los de la veleta naranja encima de la cual se ha puesto al gallo francés

Voz 4 05:39 si alguna lección hemos aprendido que la historia es que no se puede gobernar ignorando a las minorías

Voz 5 05:47 tenía algún problema

Voz 9 05:52 en el partido de Ortega Lara mientras daban la mano a los amigos de Otegi

Voz 4 06:06 no nos oye que están el monte hoy somos pioneros hoy por hoy en la lucha contra cualquier tipo de discriminación de orientación sexual de raza

Voz 10 06:15 por su devoción hacia las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no como los abortar hay algo

Voz 4 06:24 más feminista que una mujer ayudando ser madre

Voz 5 06:27 ah vale Press Pepa Bueno

Voz 1727 06:38 las nueve siete y siete en Canarias Vox no sólo consiguió cuatrocientos mil votos en Andalucía también ha conseguido que el centro derecha libre su batalla cultural vamos a recordar que decía Santiago Abascal líder de Vox cuando hablaba de Pepe

Voz 11 06:51 eh Ciudadanos la chita cobarde y la veleta naranja seguirán actuando como conejos asustados o como boxeadores sonados Dios quiera que no pero eso es lo que algunos prevé

Voz 1727 07:05 cómo están como boxeadores sonados Pablo Pablo Simón como como conejos asustados del caso es que está comprando el argumento no

Voz 1671 07:12 sobretodo el Partido Popular es decir yo creo que estas tesis que tuve creo que duraron en España aproximadamente de quince segundos esta idea del cordón sanitario y de la posibilidad de que Vox quedar excluido del sistema no no para nada de hecho yo creo que además no sólo hay una motivación estratégica detrás del PP para comprar un argumentario sino también ideológica es decir Pablo Casado cuando plantea esta cuestión sobre volverá a la ley del aborto del ochenta y cinco no es que esté intentando mirar sólo a sus caladeros que están más a la derecha es que además se lo cree es decir pensemos y esto yo creo que es muy importante que dentro del Partido Popular este esta organización ya no es el Partido Conservador quiera con Mariano Rajoy un conservador es alguien que tiene aversión al cambio es decir que cree que el cambio puede ser a peor por lo tanto deja las cosas como están para lo bueno y para lo malo pero es que Pablo Casado y su ideario cuando él gana las primarias lo hace con un PP muchísimo más ideologizada fijaos que esto es muy parecido a lo que le pasa a los socialdemócratas cuando separa la oposición cuando semana la oposición siempre dicen hemos perdido el Gobierno porque hemos sido demasiado poco de izquierdas hay que girar más a la izquierda pues el PP ha tenido exactamente el mismo movimiento hacia la derecha diferentes que en términos electorales no le va a servir para yugular el crecimiento de Vox porque evidentemente si yo soy un votante indeciso entre PP y Vox y tengo que optar entre alguno de los dos obviamente si se que Vox siempre bailes estira al Partido Popular para gobernar y encima tiene la virtud de empujar mea Pablo Casado ya dirección hace una posición más ultra pues lo voy a preferir así que yo creo que es una estrategia poco ganadora se titula miras en otros contextos pero es verdad que la capacidad que tiene para mover todo el discurso dentro de la derecha y esto que comentaba esto ahora me parece apasionante que es que ahora que la derecha la derecha va a tener sus guerras culturales

Voz 1727 08:43 claro que la izquierda no pero sí que era privilegio de la izquierda ese no no no sólo por ilustrarlo con un ejemplo alguien

Voz 1671 08:51 que es casual que la primera polémica en el Gobierno de Andalucía haya sido con la consejera de Igualdad de Ciudadanos a propósito de la Semana Santa

Voz 1727 08:58 y meter la memoria histórica en la Consejería de Cultura y que la tenga Vox

Voz 1671 09:02 no tiene nada de casual todo son guerras culturales

Voz 1727 09:05 en las que están ahora mismo las tres las tres derechas en realidad eh disputándose el espacio la la sorpresa o no no se Cristina es que Pablo Casado vuelva a desenterrar la ley del aborto que ya le costó a Ruiz Gallardón la división pero es que a él le parece que la reforma de Gallardón iba demasiado lejos es que él quiere ir más atrás aún al año ochenta y cinco

Voz 13 09:27 pero decía muy bien Pablo no son conservadores porque no quieren conservar lo que hay no efectivamente son reaccionarios porque están reaccionando ante avances y cuestiones que ya estaban absolutamente claras en la sociedad española como puede ser ésta no que queda ya motivo de consenso en amplios sectores sociales el tema de las mujeres no él

Voz 1727 09:43 el electorado eh electoral

Voz 13 09:46 digo amplios sectores sociales muchos de ellos votantes del Partido Popular efectivamente no por eso las cuestiones de las mujeres está siendo en estos momentos a uno de los de los campos de combate no y la verdad es que es tristísimo que nuevamente tengan tengamos que ser las mujeres que sea el discurso feminista

Voz 1727 10:00 el ritmo en que es estén peleando esas batallas culturales

Voz 13 10:03 en unas derechas cada vez más reaccionaría si Imad retocadas no lo cierto es que en estos momentos Vox no solamente está marcando la agenda es decir lo que se habla sino que está apoyando también eso que llamamos el marco no como se hable desde aquí desde qué perspectiva lo que nos dicen es lo que ha pasado en otros países es que en esos casos los que salen reforzados no son las derechas conservadoras más tradicionales sino esas posiciones mucho más a la derecha más reaccionarias más neofascistas que se llama No es decir cuando son ellos los que marcan el marco y son ellos los que proponen marcan la agenda los que salen reforzados son esas opciones

Voz 1727 10:35 pues fíjate fíjate dónde estamos perdona en la relación entre Francia e Italia por ejemplo llamando a consultas a los a los embajadores eh claro

Voz 13 10:42 efectivamente pero es que cuando se rompe cuando se rompe el marco de lo que está funcionando cuando de alguna manera son estas opciones más radicales no salen los extremos las que van generando los discursos hay los que tienen que perder son los partidos que está manejando hasta este momento de la situación entonces hay me parece muy torpe por parte de Pablo Casado que en estos momentos lo que está haciendo es comprar el discurso de comprar el marco explique los que tienen que ganar en ese sentido son Vox lo que pasa es que es verdad que Pablo Casado ahí lo tiene complicado porque en estos momentos se está yendo una parte muy importante del electorado por la derecha hacia Vox yo otra parte importante electorados está yendo hacia ciudadanos manteniendo además Ciudadanos un discurso que para ellos es hábil aunque yo creo que es muy responsable como hemos hablaba antes de de Chile de filas prietas no de trincheras en el tema nacionalista la lista o en el tema de modelo territorial de España bemoles como queramos entonces en ese sentido la verdad es que yo que hay Pablo Casado se está equivocando de estrategia está dando mucho la derecha allí en esos casos los que van a ganar

Voz 1727 11:38 como está pasando en otros países forzados

Voz 13 11:41 los que generan un marco mucho más radical hacia la derecha

Voz 12 11:45 estaba yo estaba pensando que a ver ojalá la confrontación fuera puramente ideológica que fuera de contrastes de dos posicionamientos ideológicos las defensas de unos determinados valores etcétera Pero a mí el mayor problema es que como están diciendo ya desde desde otros rincones de Europa España ha dejado de ser la excepción en bueno pues en el auge del nacionalismo populista de distintos signos no eso se basa no tanto la ideología como en imponer un discurso que gane adeptos a través de la falsedad permanente no pongo un ejemplo el menos histriónico se quiere de todos los que tenemos de estos dos días del discurso de Pablo Casado de todos los los insultos que que dedicó ayer y tal que es el tema este del aborto porque aparte de lo que ya se ha mencionado y de que ésta es algo ya superado por la sociedad etcétera ya sabemos además que precisamente ha contribuido a bajar el número de abortos la ley del aborto etcétera bueno lo justificó además diciendo hay que volver a la ley del ochenta y cinco incitó ese aprobó en tiempos de Felipe González la ley del consenso claro pero sí votó en contra Alianza Popular es que no es verdad es que es todo lo contrario es decir como del consenso que consenso no sería el suyo o de los suyos porque no es verdad entonces es un ejemplo nada más es basar los discursos en falsedades da igual cuáles sobre qué pero que hagan reaccionar la tripa emocional de los ciudadanos meter un marco de debate público que no responda realmente a los intereses de país sino a los intereses inmediatos de tipo electoral que es en lo que estamos y es verdad

Voz 1727 13:29 en recuperar el poder pero es es

Voz 12 13:31 poder no voy a hacer política para mejorar la vida de la ahí es verdad que que más arriesga en este sentido dentro de dos días exactamente el domingo es verdad que es Ciudadanos porque está arriesgando mucho en esa competición porque es verdad es evidente que a Paul Gasol le da igual en ese sentido le importa menos la catástrofe que indica el fin sino hablo de la intención de voto sino de las transferencias de Got eh que parece importa menos siempre que la suma de los tres le ponga a él o Le mantenga por delante como de Andalucía no haya sorpasso de Ciudadanos y esta es la prioridad me parece peligroso y deberíamos tener esa reflexión presente constantemente es que caigamos au caiga mejor dicho caiga bueno pero caigamos también los que los que estamos ante un micrófono delante no en entrar en ese marco de debate en falsedades permanentemente y lo que se echa de menos desde el Gobierno desde las posiciones de izquierda y tal es que se ponga un marco de debate que tal haciendo de alternativa ese hablemos de lo que importa a la gente a los hijos de la gente porque es lo que apuntaba Cristina estamos en un riesgo reaccionario que no es una cuestión sólo ideológica sino de cambio de vida de la gente de muchos de nosotros y de las generaciones que vienen

Voz 1727 14:45 lugar efectivamente de crear el marco de las políticas

Voz 13 14:48 pues ya hacer desde la izquierda desde

Voz 1727 14:51 a gobiernos utiliza de espantajo de mirad qué miedo lo que viene y al final esto vamos todo el rato en el barro de lo que viene pero no quería que vienen no

Voz 12 14:58 a ver que ofrezco yo para poner por delante

Voz 1727 15:01 en el marco de lo que viene que es verdad que ha habido una renovación en el Partido Popular que es esa salen de un congreso y que por lo tanto la mayoría de ellos cuando pasan por aquí les preguntamos por noticias que tienen que ver con la corrupción que todavía se está sustanciando en los tribunales de del PP dice muy o acabo de llegar claro yo no estaba allí en fin algunos sí que estaban y que a lo largo de esta semana por ejemplo toda esta escandalera ha permitido que no tuviera la atención informativa habitual una colección de noticias que tienen que ver Aimar con la financiación del PP o con el caso Zaplana que aquí hemos sido muy críticos con que la jueza lo mantuviera en prisión y que decíamos pero en fin la cárcel no puede ser un castigo de este tipo para un hombre que está enfermo bueno vamos a repasar las noticias esta semana que tienen que ver con la financiación con el ejercicio del poder que ha hecho el Partido Popular

Voz 0027 15:55 empezando por esto último la jueza e Isabel Rodríguez la jueza del caso erial ha dejado Lacy en libertad condicional a Eduardo Zaplana después de bloquearlo otros seis millones trescientos mil euros que que tiene supuestamente en Suiza de procedencia presuntamente delictiva se suma a los otros siete millones que ya le habían decomisado el niega que esto venga de su Bornos Press que además esta semana hemos conocido un informe de la Guardia Civil que confirma que el PP de Madrid se financió ilegalmente supuestamente para la campaña de Esperanza Aguirre de dos mil once que es la que consiguió su mejor resultado bueno pues en esa campaña gracias supuestamente según la Guardia Civil ha facturas falsas a desvío de fondos públicos llegaron a usar el doble de dinero del que permita sí a la ley y además con ese dinero público se pagaron supuestamente no hubo cosas tan tan burdas como la cena del partido sino un acto de los cachorros de Aguirre de de Nuevas Generaciones que tanto la aplaudían Aguirre tanto le querían un acto en el que participó el propio Pablo Casado acto supuestamente financiado ilegalmente porque el PP de Madrid casado dijo allí sobre el estrado que el PP de Madrid era una referencia para toda España Ibai en relación relaciona este informe un detalle pero bueno que que da la medida de de cómo eran las cosas hemos conocido que una de las empresas pantalla que se usa para mover el dinero tenía ese nombre tan maravilloso Se llamaba Paqui Payá es el

Voz 1727 17:12 a Paqui Payá aquí Payá SL

Voz 1671 17:17 en fin yo creo que esto es una prueba evidente de que hay de lo que no se puede sustraer el actual liderazgo de Pablo Casado y escritor una mochila detrás es decir hay unas siglas y un Partido Popular que ha tenido un montón de problemas respecto a la corrupción y que también explican parte de estas fugas que está viendo en direcciones alternativas pero es verdad que todo lo fía a ese único elemento que es la suma total del bloque y ese esas paradojas del bipartidismo y es que ahora Pablo Casado va a sacar probablemente los peores resultados de la historia del Partido Popular o a nivel de Alianza Popular

Voz 1727 17:46 pero para él lo prioritario es poder sumar en el Congreso

Voz 1671 17:49 no tiene no tiene ninguna otra aspiración que es exactamente la misma que muchos tienen también para mayo de los aspirantes a derrocar va a apartar a varones

Voz 1727 17:56 Cristina pasemos por alto esto que venimos contando desde hace poco más de media hora el hecho de que los varones entre comillas moderados del PP que no habían confirmado su asistencia a la manifestación del domingo la están confirmando en cadena a lo largo de los últimos minutos como si hubiera habido un toque de atención en el mismo día en que se publica que hay preocupación que esa preocupación Nos consta todos los periodistas dentro del Partido Popular por esta deriva ultra en la que está su presidente recién elegido el que se vayan sumando los presidentes autonómicos suena a toque de atención pero suena también a la importancia que le está dando el PP eh a intentar mover la silla a Pedro Sánchez con esta manifestación del domingo

Voz 12 18:37 sí sí es evidente que que esto es ir a por todas ir a por todas y quizás estamos mencionando poco el elemento que no es nada irrelevante sino todo lo contrario de que se produce dos días antes de que se inicie el juicio en el Supremo a los dirigentes independentistas es decir si había alguna duda fuera de España de que este juicio defina se como se quiera hay se pongan los adjetivos que creo que hay que empezar a medir pero con muchísimo cuidado no pero si había algún la duda de que son juicio que de alguna manera es político pues que el hecho de que se vuelva la bandera se llena la plaza de Colón con eslóganes que no sólo pretenden echar al presidente que está acusándolo de traición ir a reclamando que está en peligro o situando el peligro para la unidad de España bueno pues es que desde fuera es muy difícil desligar oiga esto ocurre cuarenta y ocho horas antes de que se inicie un juicio que todos los días va a tener en la puerta al secretario general de Vox haciendo eh con un megáfono su discurso político demagógico etcétera jugando también con el tema de la unidad de España

Voz 1727 19:46 manifestándose cuarenta y ocho horas antes del comienzo del juicio en la plaza de Colón tenemos un caso un caso que parece violencia machista la policía ha encontrado el cuerpo de una mujer dentro de un frigorífico en Alcalá de Henares en Madrid y acaba de detener a su pareja SER Henares Jorge Pardo

Voz 15 20:03 qué tal Pepa la mujer ha sido encontrada descuartizada en su domicilio del Camino de Santiago número tres en Alcalá de Henares llevaba desaparecida desde septiembre de dos mil diecisiete pero hasta diciembre del año pasado su madre no denunció el caso todo apunta según fuentes policiales a que se trata de esta misma mujer la Policía Nacional ha detenido en nombre de cuarenta y dos años pareja sentimental de la víctima esta madrugada a las cuatro y media el presunto autor del homicidio está en los calabozos de la Jefatura Superior a la espera de ser interrogado y todo apunta Pepa como decías a que se trata de un nuevo

Voz 1727 20:34 crimen machista gracias Jorge nueve y veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 16 20:44 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com No no

Voz 8 20:55 aquí todo es no goza de escuchar al hombre llevabais y siempre

Voz 1727 20:58 es la canción es patética humillación músculo

Voz 8 21:02 una por una van Bill Eusebio Poncela en qué momento se dice voy podía ser actor en los cinco meses que ser queda mucho más listo que ahora cómo estáis en el teatro eh que se diferencia de la vida para mezclar mentira hay verdad pondría amigos Les Luthiers que esa es la madre del cordero no hacer verdad de las mentiras Tozo vende más que un lunes por ejemplo

Voz 17 21:29 mi sí

Voz 4 21:32 mucho mejor humor La Ventana de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora

Voz 18 21:39 menos en Canarias

Voz 4 21:42 con Carles Francino cadena

Voz 18 21:44 SER

Voz 7 22:10 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como sabe todo por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 20 22:27 no

Voz 21 22:29 la años Marcelo una vez

Voz 7 22:31 me parece un buen momento

Voz 21 22:34 a Bin Nasser

Voz 22 22:39 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0027 22:51 hola qué tal en Hoy por hoy

Voz 8 22:52 las cosas te van a emocionar tanto como las nuevas mega ofertas de Media Markt que para San

Voz 0027 22:57 Quentin vienen dúo un producto partí y otro para quién tú más dieras a unos precios que enamoran venga no las dejes escapar media mar

Voz 6 23:08 en la Cadena SER Hoy por hoy Pepa fui

Voz 24 23:26 a esta hora

Voz 1727 23:27 los viernes intentamos rescatar ese enmascarar algunas de las mentiras de la semana las papás Richards pero claro es que vamos camino de tener el programa lleno de muchas lo hacemos con la ayuda de Marisol Rojas buenos días hola buenos días con Jabois que se apunta a esta fiesta también está mirado a un bombardeo si Marisol de esta semana lo has tenido un poco más fácil de lo habitual porque en la madrugada del miércoles Donald Trump en su discurso sobre el estado de la Unión y si hay un profesional de esto es el presidente de Estados Unidos

Voz 1508 23:58 no defraudó el presidente de Estados Unidos invitó a su discurso sobre el estado de la Unión a la hija la nieta la bisnieta de un matrimonio de Nevada que fue asesinado por un inmigrante sin papeles antes de presentarlas Hideki todos los asistentes se pusieran en pie para aplaudir Trump dijo esto

Voz 1727 24:14 sí

Voz 22 24:18 fue número uno

Voz 13 24:20 Cio que año tras año innumerables estadounidenses son asesinados por inmigrantes ilegales innumerables pero no cuantificables porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos no registra la nacionalidad de los asesinos en sus estadísticas por tanto no hay ningún dato fiable a nivel federal que permita cuantificar el número de asesinatos que cometen los inmigrantes indocumentados la CNN en el trabajo de comprobación que ha hecho de su discurso subraya que varios estudios demuestran que los asesinatos las violaciones y los robos no han aumentado a pesar de que han llegado más inmigrantes indocumentados a partir de mil novecientos noventa

Voz 1727 24:57 podría ser un asunto de comentario que exagerado es este presidente o qué poco preciso pero claro ese innumerables no ha apoyado ninguna evidencia científica cuantificable se traduce luego en políticas que le parten la expectativa vital a un montón a millones de ciudadanos que quieren ir a Estados Unidos no

Voz 4 25:15 pero algo así está empezando a ocurrir también en España yo estoy coleccionando capturas de pantalla en las que se anuncian asesinatos machistas los primeros comentarios de respuesta es de nacionalidad es el asesino que de países española no está ocurriendo estar mirando de qué nacionalidades como si eso de alguna forma grabas el crimen o o la Wass en el caso de que fuese español lo único que que que fomenta es primero apartar el foco de la de la víctima es decir aquí vamos a ver quién la matado para ver qué políticas podemos aplicar en el caso de que la haya matado por ejemplo inmigrante ilegal

Voz 1671 25:50 quienes lo que abre la puerta al populismo punitivo es decir todas estas medidas ya que lo que hablan es de endurecer más cuando por ejemplo en el caso de Estados Unidos es algo evidente haría muchísimo más que para paliar esos problemas de asesinatos un control de armamento de tener una política distinta respecto al control de armas que la política migratoria en sí que por cierto aprovecho para recordar que este debate del estado de la nación estuvo particularmente divertido fue un gol por toda la escuadra de la Nancy Pelosi la presidenta del Congreso no sé si tuvisteis la ocasión de verlo pero

Voz 1727 26:18 muy aplaudía maravilloso esta demanda de alto voltaje político lo venimos diciendo toda la mañana ha dejado a un PP hiperactivo ya lo vemos cada día hiperactivo aclaraciones quitaron hacen Marisol que se cuele alguna que otra exageración o mentira directamente

Voz 13 26:40 la entrevista de la Agencia EFE ha casado ha dejado varios titulares y como era de esperar salió la financiación irregular

Voz 1671 26:47 los únicos sido condenados en firme por venganza

Voz 10 26:49 n regular lo ha sido Partido Popular ha sido el Partido Socialista

Voz 13 26:52 se refiere al caso Filesa en el que el PSOE nunca fue condenado por financiación irregular en mil novecientos noventa y siete el Supremo condenó a ocho personas por los delitos de falsedad en documento mercantil asociación ilícita delito fiscal y apropiación indebida la investigación sí consideró probado que el PSOE se financió ilegalmente con unos mil doscientos millones de pesetas poco más de siete millones de euros de la actualidad pero a nadie se le imputó el delito de financiación ilegal de partidos porque sencillamente no existía de hecho en nuestro Código Penal la financiación ilegal de partidos no estuvo tipificada como delito hasta julio del año dos mil quién

Voz 1727 27:30 el problema que tenemos en este momento Cristina es que podemos dedicarnos hay que acotar el tiempo que si de verdad hay que agotar el tiempo que dedicamos a estas cosas te por eso hemos creado esta sección de Papa muchas porque si si nos atenemos a las declaraciones de los políticos de todos e de prácticamente todos esta tarea de desenmascarar la pequeña exageración la media mentira o la mentira total va a ocupar todo el tiempo informativo

Voz 13 27:57 bueno no puede ocupar todo el tiempo informativo pero precisamente Pepa yo estaba pensando qué importante es esta sección en el sentido de que mejor lo hace en estos momentos al periodismo en aras de la democracia que desenmascara estas mentiras interesadas que estamos escuchando día tras día por lo tanto efectivamente que acotan ese espacio porque sino no teníamos tiempo para otras cosas pero no hay que dejar de hacer eso si algo puede contribuir y en estos momentos el periodismo el buen periodismo y un buen debate público a garantizar las

Voz 1727 28:24 de nuestra democracia tienen que ser precisamente este no es el más

Voz 13 28:26 calando esas mentiras a mi juicio uno de los

Voz 12 28:29 los defectos que hemos tenido en la prensa durante muchos años es exceso de la declaración no de dar el alcachofa a cualquier dirigente político y dejarle que diga lo que diga ir luego no haya unas consecuencias de eso y un espejo que se ponga adelante

Voz 1727 28:45 mentir entre comillas exactamente claro se puede ya yo creo que a estas alturas lo saben no a ver yo reivindico cuanto más tiempo dediquemos

Voz 12 28:57 poner ese espejo de decir bueno este señor ha dicho tal

Voz 1727 29:00 esto es falso la realidad es

Voz 12 29:02 está OTA esto que comentabais antes de populismo punitivo es que cada dos días estamos entrando en debates sin dejar expresamente claro que España tiene el código penal más duro o uno de los más duros de la Unión Europea con diferencia el índice de criminalidad más bajo de la OCDE o uno de los más bajos está es la realidad

Voz 4 29:24 igual hay dos hay dos claves una es en la línea de lo que antes estaba diciendo Pablo que las mentiras no te hagan la escaleta es decir que esto no sea materia de debate simplemente que se diga que son mentiras con lo que estamos haciendo ahora luego hay otra cuestión que también me ha ocupado tiempo respecto a lo que tenemos que hacer nosotros los periodistas cuando nos enfrentamos este tipo de casos ahora hay un tipo de delito que se delito de omisión

Voz 1727 29:47 bueno que pasa pasas de largo no

Voz 4 29:51 yo creo que en en este sentido cuando de repente el debate público se sin tóxica con con declaraciones que no son ciertas o con cualquier tipo de cifras que no se corresponde con la realidad nuestro deber es pararnos a desmentirlo y contarlo desgastar una página de un periódico tienes que gastar la pero a lo mejor la información que apartan no es tan valiosa como la información que esas aportando al desmentir esa noticia trasladarle a la ciudadanía

Voz 1727 30:13 pues vamos con la tercera etapa Rocha lo hemos contado a las ocho pero es que tiene muchas derivadas el PP está librando su batalla electoral tirando de asuntos como el aborto por ejemplo jugando a la confusión

Voz 13 30:23 casado ha dicho que hay barra libre para abortar hasta las veintidós semanas no es verdad porque es hasta las catorce semanas cuando no hay que justificar el motivo ya hay más Javier Maroto vicesecretario de Organización del Partido Popular han escrito el aborto como una medida de conciliación

Voz 0893 30:39 por supuesto de aborto más habitual en España es el que sucede en el tercer hijo en un matrimonio una pareja de hecho es decir en España el aborto Se está utilizando como una herramienta de conciliación y esto es brutal es extremadamente duro

Voz 13 30:55 hemos consultado los datos oficiales los que ofrece sanidad en su estudio sobre las interrupciones voluntarias del embarazo los últimos datos año completo son de dos mil diecisiete himno le dan la razón a Maroto el cuarenta y cinco por ciento de las mujeres que abortan España no tienen ningún hijo por tanto ese supuesto más frecuente con

Voz 1727 31:15 buen menciona los matrimonios a las parejas de hecho

Voz 13 31:18 no hemos querido comprobar qué ocurría en esa situación los datos dicen que en ese caso el mayor número de abortos se registra en mujeres que ya tienen un hijo no dos como dice Maroto

Voz 1727 31:29 porque te llevas la mano a la boca

Voz 1671 31:32 hay que tener que estar tratando este tipo de cosas a estas alturas de la película

Voz 1727 31:35 sí sorprenden provoca fatiga histórica

Voz 1671 31:38 es es muy es es muy cansado y Rayo además aprovecharía para recomendar mira sacó en dos mil dieciocho el inning estudios de fecundidad fantástico que todo el mundo puede consultar libremente en la web en la que dice que tres de cada cuatro mujeres en España quieren tener al menos dos hijos como poco la tasa de fecundidad en España es del uno coma tres cuando les preguntas a las mujeres porque no tienen te dicen problemas filiación razones económicas inestabilidad es decir absolutamente nada que ver con el derecho al aborto absolutamente nada que ver entonces claro lo que ocurre es que para solucionar este problema demográfico hay que hacer otro tipo de políticas que hay que empezar a hablar de política sobre permisos parentales sobre cero a tres años sobre otro tipo de cosas que no están en la agenda pero que parece que lo del aborto hay que meterlo con Casariego para colar el temido

Voz 13 32:21 Pablo pero no están hablando de problema demográfico ni de cómo solucionarlos a las declaraciones que hemos estado escuchando el Partido Popular estos últimos días en relación al aborto y relacionan los hijos lo que subyace es una negación absoluta del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo sin más y por lo tanto somos instrumentos para parir futuros cotizantes de nuestras pensiones o cuestiones parecidas cosas que ya que yo creo que ya no imaginarios están desterradas por cierto no pero que sin embargo siguen a ponerlas componiendo las encima de la mesa una y otra vez pero no pero la demografía tiene razón

Voz 1727 32:51 piscina estantes cerradas no nos parece que están de externos Areces y Cristina porque por lo que vemos vuelven a tener éxito en una parte de la sociedad

Voz 12 32:58 esto es así es decir de pasan por encima o quieren dejar de lado el aborto como derecho el de la mujer no pero en enlazando con aquello que apuntaba antes Manuel Jabois claro cuando dedicamos ese espacio que a mi juicio es necesario y obligatorio a desvelar las papás muchas como las denomina Pepa es verdad que lo que si consiguen cuidamos es que hablemos de temas que aunque en origen sean falsos sitúen el debate donde ellos quieren lo digo y en ese sentido por lo siguiente en este tema del aborto es evidente que de lo que no habla consiguen incluso que signos descuidado no hablemos es de cómo influyen las políticas de natalidad pues la precariedad laboral decisivamente en España lo que lo que no tiene

Voz 1727 33:47 con buenas políticas de apoyo a la natalidad

Voz 12 33:50 etc eso es así el gasto promedio está en tres

Voz 1727 33:52 más cinco del PIB y nosotros ganamos uno contra la guardería de cero a tres años el precio de sabemos lo que hay que hacer olas guardería

Voz 4 34:03 curioso hemos conseguido entrar dentro de la premisa enseñar

Voz 1727 34:05 estoy debate de qué es lo que hay que hacer cuando un loco se cree que es Napoleón discutir con el detrás

Voz 12 34:11 esto es un ejemplo perfecto de lo que apuntaba antes de decir lo que a mi juicio deben hacer quiénes se tomen en serio la política en ese sentido que creo que defendemos muchísimos ciudadanos es situar el debate en esos puntos cómo afrontamos los problemas de por ejemplo las pensiones son honor son mimbres fundamentales las políticas de natalidad olas de inmigración aparte de las cuestiones de derechos son fundamentales hablemos de esto

Voz 25 34:37 es como como lo lo lo mejoramos no así pero para poder hablar de eso yo creo que antes es necesario desenmascarar lo correcto es decir me no les está interesando el problema hemos dado que con estos momento

Voz 12 34:46 pero Cristina tenemos que demostrar que podemos pensar y comer chicle a la vez

Voz 9 34:50 a los pues insisten en que no

Voz 1727 34:54 dicen oiga pero qué es eso de desenterrar a Franco no nos importa no sé qué oiga tranquilo podemos hacer dos cosas hola muy buenos un debate que parece como si desaparece el de la eutanasia tan serio tan importante pues a eso vamos a ir enseguida Jabois buen fin de semana

Voz 4 35:11 en fin de un beso

Voz 26 35:16 enormes creemos que merece encontrar en Love de tu vida por eso ahora seas como seas tenemos Love sólo para Ci personaliza tu tarifa con líneas adicionales con minutos ilimitados gratis durante tres meses lleva un juego el veinte emite a partir de nueve euros al mes informa tiene el catorce catorce entienda más cercana o menor

Voz 4 35:33 el punto es por año a principios de año todos tenemos muchos propósitos que si comer mejor

Voz 26 35:39 más ejercicio leer más a tus seres queridos viajar viajar mucho tenemos trescientos sesenta y cinco días por delante para cumplirlos pero empezamos hoy en Viajes el Corte Inglés tenemos la solución para que empieces el año como te mereces disfrutando reserva ya un mágico crucero por el Mediterráneo de la mano de Costa Cruceros hizo súper todo incluido un viaje exclusivo de Costa en el que no va a faltar absolutamente nada descubrirá cada destino gracias a que tiene una excursión incluida comidas y bebidas ilimitadas los mejores espectáculos a bordo además los niños viajarán gratis las tasas de embarque y las cuotas de servicio estarán incluidas en el precio que falta sólo faltas tú no te lo pienses más

Voz 4 36:21 empieza el año como te mereces en un corto

Voz 26 36:23 esta cruceros con su súper todo incluido reserva lo ya hasta el XXXI de enero desde seiscientos noventa y nueve euros y además y lo haces durante la semana del crucero de llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés con hasta el diez por ciento del importe del crucero podrías pagarlo el tres meses empieza el año viajando con Viajes el Corte Inglés y Costa Cruceros consulta condiciones

Voz 7 36:45 te despiertas más el trabajo llamas negocias llega a un acuerdo te suena el teléfono vuelve a negociar lo resuelve si fin tu casa y mañana otra vez

Voz 26 36:54 en Opel sabemos lo difícil que es un bien de negocio por eso creamos la semana por empresas registra ten Opel punto es vende del once al dieciséis de febrero disfrute de condiciones excepcionales en toda la UE

Voz 27 37:04 dama de vehículos Opel una a doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visibilidad vena la Super Rebajas sólo en visionar con

Voz 7 37:14 te condiciones hay quienes dicen que están al

Voz 4 37:18 hay quienes defienden que está bien

Voz 7 37:21 hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 28 37:26 tú qué piensas

Voz 7 37:29 el país el buscador del ahorro regalar un ramo de flores que has arrancado en un parque no es ahorrar ahorrar en San Valentín es vendida a los rechazos The Phone House porque tienes hasta doscientos sesenta euros de descuento sólo del ocho al catorce de febrero buscadores del ahorro venida fue un caos

Voz 29 37:50 cariño sabes que hace la policía en el portal robado a las del quinto me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma pero así nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct hiciese puede si queremos no es la dejan puesta esta misma tarde

Voz 26 38:02 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 30 38:14 Bush Cal más vital no más dado que en se sigue dando ahora con más renta no compras Tómbola lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada el seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo cambiar y conducta es la última oferta fue espacio renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 31 38:35 en él

Voz 32 38:38 en la Cadena Ser que estáis

Voz 31 38:45 te

Voz 32 38:49 se puede que fa en por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 39:11 esto que vas a escuchar a continuación es lo que Maribel de ya eche una vecina de Portugalete

Voz 1508 39:17 qué le dijo a su familia cuando supo que tenía Alzheimer tenéis que hacerme una promesa el día que no recuerde uno de vuestros nombres ese primer día que veáis que os confundo que no sepa cómo os llamáis por favor no esperáis a que me olvide de vosotros a que no reconozca como hijos o que no reconozca Aita ese día me tienes que ayudar a marchar danés

Voz 1727 39:38 son buenos días

Voz 34 39:41 buenos días cómo estás

Voz 1727 39:43 eres el hijo pequeño de los tres que tiene Maribel como esta ella antes de nada como está ella ahora

Voz 34 39:48 bueno yo estoy ahora en Barcelona amiguita está en en en Portugalete con ella hay bueno todavía no se ha levantado hoy hasta que no levantemos no es capaz de levantarse de la cama por sí sola

Voz 1727 39:59 toallita es Chema Lorente buenos días

Voz 14 40:03 Bono buenos días cómo está Maribel bueno pues ella en esos momentos oye todo pero no comprende nada cada vez que quiere hablar las palabras las ha perdido se le han roto la impotencia no le dejas sonreír la mirada ya no encuentra su destino sus brazos no consiguen a abrazar ya esos pasos sus pasos sean perdido en el camino

Voz 1727 40:34 qué os voy a decir Chema es el marido de Maribel llevan más de sesenta años juntos porque se hicieron novios muy jóvenes verdad Chema muy jóvenes muy jóvenes ella en trece

Voz 14 40:45 ella trece yo con quince mantenía ni había estado

Voz 1727 40:47 sí

Voz 14 40:49 un flechazo descomunal ya ya ya

Voz 1727 40:53 además que ha durado mucho en el tiempo llevas tú cómo ibas tú la situación actual como estas

Voz 14 41:00 bueno yo estoy muy fuerte es muy fuerte si lo llevo pues lo mejor lo mejor que se lo mejor que puedo no mis mis dos mis dos consignas serían cariño ternura hay impaciencia

Voz 1727 41:19 como las vivido tu danés cómo vive un hijo el proceso que está viendo tu madre

Voz 34 41:24 pues duro obviamente es es durísimo durísimo ver a la mujer que más quiere es en en este estado no

Voz 35 41:32 de de falta de de de

Voz 34 41:35 integridad física con dolores continuos con ausencia impidieron al tu ausencia

Voz 1727 41:41 es que empezaron hace diecisiete años no

Voz 34 41:43 sí bueno mi aita Se lo detecto más o menos hacia hace diecisiete años ella tuvo un diagnóstico oficial del Alzheimer hace unos doce lo que es muy duro es pues bueno que tú estás en casa hay estas dando cariño a una madre y tú no tienes esa reciprocidad no yo no no siento que mi madre está con su hijo ni que ésta con su marido nosotros nos estamos limitando a a vestir a a limpiar a cuidar a mimar a curar las heridas de un cuerpo herido porque porque ya no está ahí ya se marchó hace mucho tiempo dos al final lo que estamos teniendo es un cuerpo en casa no y esto es esto es muy duro y mucho más sabiendo que que que es que esta situación es totalmente en contra de su voluntad no que nunca quiso vivir así

Voz 1727 42:31 esta familia decide convertir este dolor en energía positiva en tratar de cambiar las cosas en noviembre empezasteis Chema una campaña en un blog que hay en ese blog

Voz 14 42:42 bueno la la campaña agua no no empezamos la campaña dan él escribió una carta hizo bueno escribieron una carta terrible en una carta llena de Amaury de rabia

Voz 1727 42:58 el día mejor verdad Daniel anima

Voz 22 43:04 bueno

Voz 34 43:05 mis hermanos yo no estamos Nos están nos vamos turnando para echar un capote Aita a cuidar a los fines de semana no yo sube un uno de los fines semana que hay fue terrible pero terrible era que no la podíamos levantar de la cama sólo hacía gestos de dolor le dieron como cuatro-cinco Mikko infartos solo decía susto suscitó miedo miedo le caían lágrimas el caiga la comida a la boca y yo llegué a Barcelona Hay dije como puede ser cómo puede ser que por ley mi madre esté obligada a sufrir no entonces la grado de impotencia y de rabia era era tan inmenso que escribe una carta pues bueno desde la Mori desde el dolor no será la compartir con mis hermanos con mi aita y me dijeron la podemos compartir la compartieron a través de ahí Nos llamaron un par de periódicos para ver si la podían publicarse nos podían hacer una entrevista cuando nos dimos cuenta estábamos dando con esta campaña adelante que sin sin querer pero con mucha fuerza y con muchas ganas pues estamos llevando a cabo no es es es agotador hemos Javi físicamente agotador pero al final sólo y exclusivamente por el por el amor que la tenemos y por intentar conseguir que se cumpla su voluntad pues estamos en esto

Voz 1727 44:21 hay una petición en Change punto org que lleva ya más de cuentas ciento setenta mil firmas

Voz 4 44:26 Joaquín

Voz 34 44:27 Dane sí lo saber mejor está ahí

Voz 1727 44:31 me encanta cómo repartirse la faena e mejor me ahí vemos ahí

Voz 14 44:39 pero la noche nos estábamos acercando habíamos pasado de ciento setenta mil a cuando yo me acosté que eran las once de la noche que hoy a la mañana no tengo las cifras porque el ordenador ha dejado de funcionar no podido ni encenderlo así que no os puedo dar datos más exactos sí que estamos viendo una evolución muy ascendente de llegada de firmas pero en este abril sabremos que hemos pasado las ciento setenta mil pero no os puedo dar la cifra exacta porque me queda sin ordenador

Voz 1727 45:08 las vais a llevar esas firmas el lunes al Congreso verdad

Voz 14 45:11 sí sí sí el lunes a las diez y media ahí estaremos ahí estaremos

Voz 1727 45:16 en el Congreso el Grupo Socialista os va a acompañar pero vosotros habéis hecho una llamada a todos los partidos políticos

Voz 14 45:22 bueno no no nos van a acompañar prácticamente casi todos los partidos la abstención de los de la oposición de los dos partidos de la oposición los demás no nos han dado todo su respaldo y toda su ayuda

Voz 1727 45:36 que son el PSOE Unidos Podemos PNV si los partidos os

Voz 14 45:44 compromís si el part in Carmena en fin todo todo todo el espectro político practicamente salvo esas dos excepciones estado a nuestro lado

Voz 1727 45:57 también y unos mensajes de apoyo

Voz 14 45:59 lo entrañables demoledores de demoledores de por parte de todo el mundo eh

Voz 1727 46:07 el Ayuntamiento de Portugalete está con vosotros también verdad

Voz 14 46:11 pues sí el Ayuntamiento de Portugalete hizo hace unos días una declaración institucional apoyando todo lo que estamos haciendo la familia instando al Congreso de los diputados que se desbloquee la tramitación del proyecto de ley hay que por fin se pueda debatir este tema porque eso nos decía Nos decía el alcalde el otro día que después de esta declaración institucional habían recibido más de trescientas con su Lucas de que de diferentes ayuntamientos de todo el Estado de de ideas diferentes tema e ideologías políticas Daniel Torres

Voz 1727 46:52 este de esto con tu madre cuando ella todavía era consciente no hay Isabel deterioro que que tenía por delante hablaste con ella

Voz 34 47:03 bueno yo me encontré una situación hace cinco navidades que fue me llama obviamente ella ella fue hija de una mujer a mi abuela tuvo Alzheimer entonces ella antes de haber sido enferma de esta enfermedad fue cuidadora de la misma sabía el el proceso degenerativo que que conllevaba la enfermedad no obviamente luchó como un como una leona en contra contra natura siempre fue una luchadora Hay lo con yo ralentizar un poco el deterioro hasta que hasta que la la enfermedad le ha ganado la batalla no hay ya en su día cuando empezaba a notar que la enfermedad empezaba a hacer ya un un o una aparición ya muy potente de enero a lo largo del día pues me la encontré llorando pero con mordiéndose el brazo con rabia para para para que nadie la escuchamos en casa y lo abracé llorando juntos fue lo que me dijo no a mí personalmente al final encontrarte a tu madre que te mire a los ojos que te abrace que en los brazos Si te te pida por favor por favor por favor no no no permita que yo no sé autónoma lo permita es que lo pierda mi mi dignidad integridad no permitas que pierda que vivas en recuerdos que pide que vio así sin saber quiénes sois porque así nos lo hizo saber siempre no sólo en cartas para mi llama mi aita y nosotros hemos sido el pilar de subida ella ha construido su vida en el amor que nos ha dado a nosotros entonces yo no tuve otro remedio hilillo otra convicción que que hacerle aquella promesa no lo que es lo que es muy triste lo que es muy triste es que mi madre no está en esta situación por por el deterioro de la enfermedad mi madre no está teniendo un dolor físico y mental y un final de vida cruel y doloroso

Voz 22 48:53 por por por por la enfermedad Mi madre está teniendo esto por ley por una imposición como puede haber una ley que en el siglo XXI como puede existir una ley en el siglo XXI que obligue a la gente a vivir con dolor

Voz 34 49:10 sufrimiento yo esta mañana perdona eh Pepa pero esta mañana me me estaba escuchando los informativos estaba bueno lo estaba viendo la televisión en los foros

Voz 12 49:21 motivos de la mañana justo aparecía

Voz 34 49:23 se han casado oí Albert Rivera ahí estaban pues convocando a la gente a las manifesta la manifestación esta a nivel estatal que se va a hacer diciendo que esta concentración es necesaria para que para que prevalezca la dignidad de España para que no se vulneren los derechos de España pues caballeros si ustedes tienen que se respete la dignidad y los derechos de El País empiecen a respetar los derechos y la dignidad de sus ciudadanos porque esto es lo más importante porque me madre decidió prohibir desprovistas de dignidad

Voz 14 49:54 ah

Voz 1727 49:56 bien lo hizo tu madre no que familia maravillosa

Voz 14 50:00 pues si no no no puede hablar ya sea emocional se emocional se vamos a resistir