Hoy por Hoy (08/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 3 00:07 la cadena de supermercados Día anuncia el despido de más de dos mil trabajadores después de presentar unas pérdidas de más de trescientos millones de euros el año pasado informa Eladio Meizoso

Voz 0527 00:18 día perdió trescientos cincuenta y dos millones de euros en dos mil dieciocho debido al mal resultado del segundo semestre en que las pérdidas ascendieron a trescientos cincuenta y ocho millones su consejo de administración

Voz 4 00:28 son acaba de informar a la CNMV que hoy

Voz 0527 00:31 dará un nuevo plan de negocio y en ese marco anuncia el inicio de un procedimiento de despido colectivo de hasta dos mil cien trabajadores en el grupo y en su filial Queens las acciones de día están bajando en este momento un dos por ciento setenta y un céntimos por encima de los sesenta y siete céntimos ofrecidos en la opa presentada por su primer accionista el inversor ruso Mijaíl Friedman

Voz 3 00:52 ya lo contábamos hace unos minutos la policía ha encontrado el cadáver de una mujer dentro de un frigorífico en Alcalá de Henares en Madrid Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:00 es días Pepa un hombre pareja sentimental de la víctima ha sido detenido y se maneja como principal hipótesis la de la violencia machista SER Henares Jorge Pardo

Voz 1238 01:08 la mujer ha sido encontrada descuartizada en su domicilio del Camino de Santiago número tres en Alcalá de Henares la Policía Nacional como decías ha detenido a un hombre de cuarenta y dos años esta madrugada en torno a las cuatro y media y que compartía domicilio con ella en estos momentos se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior a la espera de ser interrogado según fuentes policiales la mujer desapareció en septiembre de dos mil diecisiete pero no

Voz 5 01:29 no fue hasta el treinta de diciembre del año pasado dos

Voz 1238 01:32 mil dieciocho cuando su madre denunció los hechos todo apunta a que la víctima encontrada en ese frigorífico Se trata de la misma mujer desaparecida ya que estamos otra vez Antonio ante un nuevo caso de crimen machista

recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero sí que borrarlo de la lista de llamadas más cosas podemos explica que la reunión que mantuvieron el miércoles Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que ha conocido hoy manifestaron que hay puntos de acuerdo entre ambos partidos que no está cumpliendo el Gobierno Irene Montero ha explicado que ese fue uno de los ejes del encuentro ha defendido que los Presupuestos deben salir adelante y ha acusado a la derecha de sobreactuar Montero en La Ser en Cataluña

Voz 6 02:11 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hablan con frecuencia nosotros hemos dicho con rotundidad que acordamos con el Gobierno que los precios de los alquileres y la factura de la luz tenían que bajar es a día de hoy todavía no ocurre el Gobierno ha incumplido esa parte del acuerdo hay otras varias lo que nosotros hablamos con el presidente tiene que ver con cómo hacemos efectivo el cumplimiento de ese acuerdo nosotros siempre hemos dicho que hay una crisis de régimen que tiene expresiones que son profundas si usted me pregunta cree que por ejemplo el Partido Popular Ciudadanos Vox estas sobre actuando pues sí

eso vamos que ha muerto el director y actor de teatro sevillano Salvador Távora fue renovador del teatro por la carga simbólica de sus obras y por su compromiso social galardonado también con la Medalla de Oro a las Bellas Artes y con más de honor y sus obras han representado más de cinco mil veces en XXXV países

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0125 03:04 en la asamblea tras diez meses de trabajo a esta hora comienza la última sesión de la comisión de investigación del amianto en el metro los grupos votan a puerta cerrada el dictamen final esta mañana les venimos contando además que podemos denuncia irregularidades en la adjudicación por parte del Gobierno regional de los trabajos de de Sara selva si denuncian

Voz 1510 03:23 que la Comunidad de Madrid aprobó el plan de trabajo de una empresa para que realizara labores de desamor sentado un mes antes de adjudicar el contrato principal de la obra la subcontrata asegura que recibió el encargo de las empresas que después recibieron la adjudicación Podemos entiende que esto sólo puede ocurrir si ya sabían con anterioridad que iban a ser las adjudicatarias de las obras José Manuel López diputado de poder

Voz 5 03:42 Nos cómo es esto posible la única explicación que encontramos es que el concurso estuviese adjudicado antes de licitarse

Voz 0125 03:49 metro en cambio dice que todo es perfectamente legal y además habitual vamos ahora Parla a esta hora está previsto el desalojo de una mujer y de su hijo de once años que ocuparon una vivienda de Bankia la ONU ha pedido que se paralice hasta que tengan una alternativa habitacional a SER Madrid Sur David Callejo

Voz 0070 04:04 cerca de medio centenar de personas siguen en la entrada del portal en el que viven Patricia y su hijo de once años y cuyo desalojo está previsto para esta misma hora de momento esperan la llegada de la comisión judicial porque el lanzamiento no ha sido paralizado por el juzgado a pesar de alegar el informe de la ONU que reclama que no se produzca porque no hay alternativa habitacional además durante toda la noche en ese número catorce de la calle Palencia de Parla se ha desarrollado una acampada nocturna Ricardo Rosado portavoz de la plataforma

Voz 0340 04:31 pues hemos pasado la noche tranquila hizo bueno no hemos recibido alguna visita de de Policía Municipal Policía Nacional cabe recordar que se trata del cuarto intento de desalojo de Patricia y su hijo

Voz 1491 04:42 la Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes de entre veintitrés y veintiocho años como presuntos autores de un robo con fuerza que se registró este pasado mes de enero en una casa de Boadilla del Monte los agentes han recuperado todas las joyas y todo el dinero robado tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:07 los servicios informativos

Voz 7 05:16 sí

Voz 8 05:18 en la Cadena Ser

Voz 1995 05:21 hoy por hoy con Toni Garrido cuesta muy buenos días buenos días placer amigo esas aquí cómo estás muy bien muy muy frío mucho frío mucho fuera portalón bueno eso yo estuve la tele un programa hay mucha audiencia en los intereses de que notó triste como como bajo estás bien

Voz 4 05:51 estoy bien estoy bien lo que pasa es que era un té

Voz 0318 05:54 más que hablábamos del tema en los programas que que vamos a estrena y es que pocos yo no me siento bien en los platós echándome beis nunca en platós porque no me siento un hombre bien entonces voy ahora hormiguero porque tengo muy buena relación con él pero no voy a ningún sitio más perdido que no soy un tío de plato sin

Voz 1995 06:15 has pensado en quitarte de las de las redes sociales

Voz 4 06:19 no no no eso te da vidilla eso te da mucha pero mucha vidilla mucha vidilla sobre todo cuando tiene cuando tienes que ir al baño mucho y pasa mucho tiempo en Sevilla ante el periódico una revista el Mortadelo ahora es bueno para la digestión es bueno para pasar el rato ahí sabes cuál es el champú ahora yo no estoy yo qué sé yo pienso

Voz 1995 06:42 le del champú porque

Voz 4 06:45 no hay Charco donde no te metas si permite a ver yo tú entras tú entras al capote sí si te lo ponen entrar eso te vas eh sabe lo que pasa es que como yo ni me gusta las injusticias ni me gusta me gustan las tonterías siempre determinó apoyándome pero normalmente no es con gente inteligente sea normalmente me peleo con gente que no es muy Chaves fuera inteligente no me pegaría porque me pondrían para bajo

hola quince minutos una hora menos en Canarias les voy a contar Fran no va a venir con nosotros porque no quiero el próximo viernes quince de febrero piensa pero a partir de las nueve la mañana vamos a estar en el Castillo de La Luz y Las Palmas de Gran Canaria vamos a inaugurar nosotros por todo lo alto uno de los carnavales más internacional del mundo que este año más están dedicados a una noche en Río de Janeiro

Voz 9 09:59 hola qué tal todo bien por ahí pues estupendo intuyo que estéis calentando motores para algo que sólo vais a poder disfrutar este fin de semana una oportunidad única que no se puede dejar es

Voz 8 10:10 tapar para la que hay que estar rápidos

Voz 8 12:21 con Toni Garrido Fran

Voz 1995 12:23 rescate es cuánto puede costar Frank sacar una foto con un búho con un elefante en Tailandia

Voz 4 12:29 nada dos dólares tres dólares no cuesta nada tan barato como está caro porque es una foto de sacar la foto no piensa que si van quinientas personas estás hablando ya de mil euros mil quinientos euros al día es un cocinero eso su negocio

Voz 1995 12:46 qué precio es el que está pagando el animal por esa foto

Voz 4 12:49 el animal al final del día yo yo lo digo la tu foto que es eh dos segundos para poner en tus redes sociales para el animal es una cadena perpetua es de por vida hasta que ya no vale cuando ya no vale fuera es tortura al final del día

Voz 1995 13:07 Franco está está a punto de estrenar dos nuevos capítulos de una serie de reportajes televisivos titulada igual Fran rescates sea emitir el domingo en alemán casi Nos vamos precisamente cuál es la realidad que viven esos animales Grosske turistas porque ya somos todos turistas turistas de todo el mundo se fotografían a cambio de unas pocas monedas esos dos tres dólares en sus destinos vacacionales

Voz 14 13:29 este boom lo tenían para exposición había un tipo que sacaba fotos con el huevo y cómo lo ponían todos los días durante el día al sol hacerse fotos pues la aceptó de tal manera

Voz 15 13:40 que es ciego de un ojo no va a estar encadenados para que nosotros tengamos y de otras yo tengo ya mi foto para mí redes social y a partir de entonces les ante sigue preso

Voz 1995 13:50 la tú dirías que las redes sociales de la que hablábamos antes son terribles para ese tipo de situaciones antes era una cama de fotos pero ahora en fin con el teléfono móvil todas mucho a él

Voz 4 14:01 qué hacer ahora mismo todos en exhibicionismo absolutamente todo queremos ser más alto más guapo es más chulos tener la mejor foto y muchas veces no nos damos cuenta es decir una persona que vais hacer una foto con un animal no está haciendo nada mal es decir no puedes decir que cabrón que eres tío que te has hecho la foto con el búho lo que pasa es que hay un hay una parte ahí de vez desinformación personal cuando vamos a los sitios que no sabemos lo que hay detrás es cuando vas a un club a tomar algo y no sabe si las chicas que están bailando están ahí porque quieren no porque no quieren luego sale en la televisión anda estaban hay presas porque las trajeron de no sé dónde pues esto es lo mismo tuviese el animal que parece que está bien porqué porque le dan comida constantemente un animal no come constantemente como una vez al día a lo mejor una de cada dos días esos animales primeramente ya estas acortando la vida

Voz 1995 14:50 por qué por qué

Voz 4 14:53 la vez que que cambias el metabolismo es animal

Voz 1995 14:55 engorda los animales las tan para engordar así

Voz 4 14:59 otra cosa más terrible es que es el mal va a dormir en una jaula todos los días

Voz 1995 15:03 pero eso es una cosa que está bien últimamente me regañan portó sea últimamente al ciudadano medio de bueno de este país ciertas partes nos regañan decir no hagas esto no hagas otros no sé tú ten cuidado con lo que seamos conscientes de de una realidad esta práctica es legal en muchos sitios

Voz 4 15:21 sí sí es legal es decir si tu tienes los permisos es legal lo que pasa es que vamos a poner que si tú tienes un bonito pequeño tienes un bonito legal pero luego hay siete que tienen hay detrás para ir cambiando entonces todo lo que es todo lo que es legal a nivel turismo siempre está la típica trampa sin saber cuánta pero no te has ido a un sitio y tan puesto garrafón entonces si la botella es legal pero el garrafón no es legal el mono uno de los monos a lo mejor es legal pero a los otros siete a lo mejor no tienen papeles y se van renovando continuamente entonces es lo que digo la gente no hace nada malo osea mucha gente dijo de hecho una foto un elefante hace un año entonces hecho mal no me has hecho mal simplemente intenta explicarle a la gente que a lo mejor no está también y que a lo mejor es mejor hacer una foto en un parque nacional lo o en otro sitio

Voz 1995 16:09 te gustaría que pues de la enseñanza de la gente que que ve tu programa que te gustaría realmente dejar como mensaje cuál te gustaría que fuera

Voz 4 16:17 el mensaje principal es bueno se da la serie se llama el coste una foto pero el mensaje es intenta yo lo que hago es intentar hacer el mundo un poquito mejor alrededor mío tú no puedes salvar todo tú me puedes ser lo mejor en todo vamos a cometer fallos continuamente yo puedo salvar un animal hoy y mañana hacer algo que afecta otro animal pero el mensaje es intenta hacer el mundo a tu alrededor un poquito mejor con lo que puedas con los animales con la naturaleza basa el bosque una lata al tío fíjate que tira alta bueno pues coge la y de esa manera está haciendo El Mundo un poquito mejor llevamos ya un tiempo intentando explicar esas cosas que no es ser el mejor del mundo salvar perros gatos elefantes o hacer cortafuegos en un bosque haz lo que puedas para que todo esté mejor pues si tú sabes que está mal hacer algo no lo hagas sino puedes comunicar inténtalo decir Haití a él a mí no nos va a cambiar nadie

Voz 1995 17:15 es ya vigentes pero los chavales bueno bueno bueno bueno todo el aporte y Salva sueco yo estamos ahora mismo y si es lo mejor de la y si para eso estáis aquí narrado en la tele para que nos vean todos los días pues sí porque vine ahora mismo es no ser aportará al pero como que dejamos la red social sociales ahora pelearnos venza me ha llamado viejo mensaje vamos a escuchar otro fragmento del programa

Voz 16 17:43 debemos confirmado que el tipo ha llegado está la habitación la policía está en posición ya estamos a cuatro minutos del sitio si pasa algo si escucháis algo tirados al suelo del coche

Voz 17 17:58 eso porque no es hijo de tenis porque tú tenías una academia tenis que si vas si se lleva muy bien

Voz 4 18:06 porque llegó un momento que eh me había ya metido mucho en el tema de trágico animal in esto es como te peleas más cuando te cuando te da más es decir cuanto más te te pinchan yo me crezco ya entonces es una manera de decir bueno tú me dices que lo deje yo voy a doblar esto entonces un vendí la Academia decidí que me iba a dedicar a hacer los programas de televisión sin parar porque con ese dinero todo ese dinero ha invertido en lo que es el refugio en todos los gastos de refugio y sobre todo porque cuando es muy difícil de entender pero cuando tú abres una caja ese animal no te importa nada porque a finales este animales pues es como una vaca en Asturias no la veo no la siento pero te miran cuando salen de la caja es muy difícil de entender que ese animal sabe que tú me lo vas a hacer daño y cuándo sale y cuándo se va libre después de un tiempo se va a librar en la selva es como que te Ana gracias yo siempre digo yo paso mucho tiempo la selva si sigo vivo es por alguna razón tiene que haber algo ahí qué está diciendo a este no le hagas daño a este mates

Voz 1995 19:22 pero tú estás ahí hablando de de disparos hace poco veíamos unas imágenes Éste es el sonido

Voz 19 19:27 te ya lluvia

Voz 2 19:33 bueno yo mi sale empezó a tener problemas

Voz 4 19:40 ese eximidos el de un disparo que qué pasó y qué fue mal es decir normalmente para para poder traer te a la policía y sacar los animales ellos necesitan tener visual algo visual E Entonces normalmente voy solo otras dos voy con con alguien en este caso iba con con un amigo llevamos una camiseta chiquitita de botón y lo grabamos lo que pasó es que vino a una segunda persona que me que me reconoció de En Nahda sea fueron y volvieron eh Isabel Tomás salido bastante mal bastante mal os disparar signos dispararon muy bueno está todo el proceso judicial porque fue fue fue algo muy feo que no pasa normalmente bueno llegas a eso es decir son casos muy aislados en los cuales te saca una pistola directamente lo que pasa es que cuando estás en zonas alejadas de las ciudades estará en la os dentro de Laos la vida vale mucho menos de esas pensado vuelvo a lo del tenis voy a abrió otra un lo he pensado pero sin dejar de hacer esto es decir he pensado que en el futuro a lo mejor no sé si se abrió una academia de tenis au pero es que esto te llena todo el tiempo entonces si yo lo dejase tendría que dejar un equipo muy muy bueno allí les daría todo y que se quedasen haciéndolo pero de momento de momento

Voz 1995 21:10 qué habéis que imagino también toque vives lejos de aquí cada vez que vienes cincuenta bajo la fauna local imagino que llegará al del enchufe la tele oponer la reedición madre mía me vuelvo a los traficantes luego la serpiente

Voz 4 21:23 no lo sabe lo que me doy cuenta que la gente no mucha gente no entiende que en España con todo lo que hay se vive muy bien y con todo lo que hay es un sitio muy seguro tienes derechos tienes leyes que una se respetarán y otras no pero me di cuenta que mucha gente no aprecia lo que tiene lo digo de verdad porque cuando tú tienes que que llamara a la policía mirar que policía llamas para ver si éste pide mordida oeste de animal oeste pide un favor oeste pide el otro es muy triste

Voz 1995 21:59 Unión de Policía tú te llevas bien con las autoridades

Voz 4 22:02 yo me llevo bien pero piensa que estás en un país donde hay una dictadura militar donde la policía hace seis años tenía toda la fuerza del mundo ahora no la tiene estás siempre entre dos bandos y ahora estoy muy bien con los militares porque son los custodios de la naturaleza obviamente y entonces bueno me ayuda mucho que pasa que cuando cambia otra vez pues no sabe lo que va a pasar hay policía buena ayer policía mala pero podía aquí en España podías decir oye todos los años a lo mejor quinientos policías son retirados o cien o cincuenta por ciento que se corrupción

Voz 1995 22:38 sí estábamos contando precisamente a San a ella

Voz 4 22:41 hay ahí estás sabes lo que es no sabe lo que es porque no te vienes por la misma razón porque mira eh tú cuando saca los animales de las cajas es otra cosa es que es otra cosa y no vas a salvar el mundo ya ya lo decía el programa de enero hormiguero no llegamos al ocho por ciento de lo que sale de Tailandia pero estás haciendo el mundo un poco mejor

Voz 1995 23:09 la historia cómo está el asunto de tu a tu mujer

Voz 4 23:13 pues estamos ahí peleando va a haber elecciones ahora en mayo entonces en cuanto en cuanto haya elecciones supuestamente el Poder Judicial volverá derechos humanos volverán justicia volverá hay esperemos que lo contabas

Voz 1995 23:28 todas las mañanas recorre casi trescientos kilómetros

Voz 4 23:33 doscientos kilómetros

Voz 1995 23:35 Manás desde que te levantas vas a la cárcel con comida vuelves a tu casa llevas a sus hijos al al colegio si la situación cambiara entonces podría replantearse ese futuro

Voz 4 23:46 pues yo yo ya lo he dicho que en cuanto en cuanto salga de la cárcel nos vamos a replantear todo absolutamente todo de como de como hacerlo obviamente va a salir con la cabeza loca tendrá un periodo de transición hasta que podamos decidir hoy qué vamos a hacer de dónde vamos con los niños donde estuvo unos niños que hacemos claro hasta que no llegue el momento todo son suposiciones al momento que salga pues pues todo se verá pero tiene que salir podía

Voz 5 24:15 y salir Isaac siguieron tu camino no porque yo

Voz 1645 24:18 yo te veo que además yo creo que la una

Voz 20 24:20 a base de entre todos los que Fassino los animales lo que lo que no interesa en absoluto yo creo que el asombroso es todo para el futuro profesional sino otro es que hay tanta cosa descubrimos cada día algo más sobre la naturaleza es un sinfín hoy publica aún una investigación que revela con las abejas tienen tienen una capacidad que no saber saben sumar saben sumar este es un insecto digo yo que la naturaleza siempre puede dar contenido para para el futuro

Voz 4 24:53 no sé si es que aparte piensa que nosotros yo siempre cuando dicen que los animales tienen mitad los derechos los derechos humanos y los animales no tienen derechos porque no tienen responsabilidades relaciones ya mutilaciones pero nosotros somos responsables de la naturaleza somos los los que tendríamos que que tener esa responsabilidad entonces cuidar aprender no amar pero cuidar y aprender es lo más importante entonces es un trabajo que vamos a tener que que hacer todos en la menor o mayor manera posible el poder aportar eso es lo que te digo no tienes que salvar una ballena pero a lo mejor sino tiras un plástico al agua o lo ves y lo recoges estás ayudando a la naturaleza

Voz 1995 25:37 el frac el uno de sus últimos trabajos estaba relacionada con los toros con la tauromaquia no te gustan Norman Australia pero hemos trabas dudas existen reportajes donde mostraba al mundo que no es el tuyo de estabas dudas de te planteabas es que esas no exhibían dejó sin dudar a todos un poco más

Voz 4 25:58 yo creo que lo mejor es que se que terminase el el Madrid Barça que ahora ahora todo es o no eres de aquí o eres de allá o conmigo o contra mí es decir cuando hicimos lo de toros yo fíjate que el lo que más pesa vamos que los toreros no se iban a a decir que no a todo porque yo iba directamente diciendo a mi me gustan los toros ah pero hay que entender a hay que entender el concepto a lo grande no a lo pequeño es decir no podemos ir a los pequeños detalles yo cuando hice la serie toros conoció mundo alrededor también el mundo que va alrededor es decir que hay una corrida de toros en Madrid ya hay un tío en Almería que está ganando dinero porque está haciendo algo para esa corrida de toros entonces el mundo el toro terminará yo creo que terminará no en mucho tiempo como lo conocemos es decir se liga a nivel privado pero ah yo creo que terminará cuando la gente deje de ir que será pronto porque los chavales ya a jóvenes ten todos tienen otras aficiones otras inquietudes ya no van al teatro ya no gana el cine ya no van a patinar como se hacía antes al parque entonces yo supongo que se olvidara pero sobre todo sería entender un poco las otras partes es decir la verdad estamos grabando otro programa de caza y hay que entender todas las partes no hay que decir tú eres un asesino tú eres egipcio un rito de polémica pero no es polémica y ex jefe esa no debe ser el animal mismo tendría que estar junto por ejemplo con los cazadores tendría que trabajar juntos en el monte sea tendría que llegar a un entendimiento es que es algo que es normal todo el mundo quiere lo mejor para la naturaleza todo el mundo aunque peguen disparos animales hay que hacerles entender porqué de vez en cuando hay que matarlos es como los traficantes el programa que que empezamos este domingo los traficantes no son tan malos es decir ellos hacen eso porque no tiene otra cosa que hacer el traficante que gana dinero Ése es el malo el que se ocupa de países árabes de distribuirlo pero el chaval que acoge los animales en la selva o que los está creando para venderlos es que no tiene otro trabajo entonces yo tengo otra persona yo tengo once personas trabajando y un montón de guardas ya en los parques es que cuando los coges les dice mira quedamos dos opciones denuncia va a ser dos meses a la cárcel pero es que te vamos a seguir cogiendo tengamos un trabajo para ayudar a los animales dentro del refugio soltar o te preparamos para ser un guardia forestal que mejor guardia forestal que un tío que está por la selva cogiendo animales es el mejor Se conoce todos los pubs todos los caminos todo entonces es entender a las personas también

Voz 1995 28:33 da gusto hablar contigo lote Tele uno en las redes sociales dice por Dios

Voz 4 28:38 las redes sociales es un espectáculo ese es el espectáculo que es la nueva fiesta nacional una mucho mola mucho te pegas y luego te encuentras con gente

Voz 22 28:46 dime que acabas sangrando la toriles comido el otro ya que nos llevamos pegando dos años llegué a Sevilla hay vamos a todo un café teníamos comiendo

Voz 1995 28:57 sí es que que mirarse este sano ejercicio de mirarse a la cara ir discutir si está muy bien no estar de acuerdo PSOE decía estuve en Madrid Barça tan todo todo el tiempo tan polarizado a uno bueno es de una este domingo tienes dos nuevos capítulos ese igual Frank en esta ocasión rescate en Dima siempre es una buena excusa cuando hacer cosas ambas cosas porque siendo es una buena sabiendo ya si te vienes a la radio al abajo digo un rato

Voz 4 29:22 ya sabéis todo el domingo nueve y media de la noche en de IMAX Wolfgang rescates y el siguiente domingo diecisiete también

Voz 1995 29:29 bueno pues tenemos las citas te cuidado vale cuidar abra cuando salga a ver qué pasa bueno la jungla de día ante espetó las obras cierta lleno y Dvorak un beso de

Voz 8 29:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 14 32:58 la sangre Gisbert muerto un soldado veinte que sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

Voz 28 33:04 el no siempre se gana con la espalda Filippo a veces conviene usar la cabeza SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 1995 33:25 llega el momento de estartapeando con el gran Chevy dorado

Voz 1136 33:43 hola hoy en estartapeando nos interesamos por como se ve el emprendimiento desde la óptica del gobernante y concretamente Nos interesa el caso español hablamos con Francisco Polo secretario de Estado para el avance digital del Gobierno español lo primero el nuevo marco legal de nuestra comunidad emprendedora continúa el trámite de la ley de startups

Voz 0246 34:03 si lo que buscamos en primer lugar con la ley de startups es recoger las reivindicaciones históricas de este sector es decir había otras normas por ejemplo a la Ley de emprendedores de año dos mil doce que claramente no ha solucionado los problemas de los emprendedores en nuestro país lo que tenemos que hacer es realmente atender a las necesidades de los emprendedores

Voz 1136 34:21 otro de los proyectos de la actual Gobierno es impulsar la creación de nuevos Jobs núcleos de emprendimiento en todo el territorio hay carencia de ellos

Voz 0246 34:29 tenemos casi cien incubadoras y casi ciento cincuenta CV ha acelerado las que también es más un número mayor que todas las que tiene el Reino Unido Francia y Alemania sino me equivoco bueno como como podría sonar la idea de generar un partenariado público privado para que por ejemplo grandes empresas pueden aportar parte desde sus servicios a estos espacios que tenemos en algunas provincias y que no resultan ahora del todo atractivos pero que a los emprendedores a los ingenieros que vayan a trabajar allí pues se puedan ofrecer una sede de cosas adicional

Voz 1136 35:00 la entrevista completa Francisco Polo esta noche en Hora Veinticinco recuerda puedes presentarnos tu proyecto de emprendimiento en estartapeando arroba Cadena Ser punto com y en nuestras cuentas en Twitter y Facebook

Voz 1995 35:40 con Toni Garrido madre mía si Marie cuando llega a ver cómo ha dejado esto María Guerra Pepa Blanes madre mía qué disgusto pegado Pepa Blanes poniendo todo en orden que si la caja las cajitas Pepa Blanes hola nuestro nuevo Faro el cine en la SER bienvenida como siempre va hola

Voz 0125 36:01 las gracias estoy desolada no sabéis la la que tengo montada la reacción seis que es eh

Voz 32 36:08 es infinidad de de trapos sucios libros viejos todo

Voz 0125 36:12 no es sólo ha dejado María Guerra que ya ha puesto un tuit diciendo

Voz 5 36:15 qué cuidados y digo ante capitalismo que me los como dicen en inglés ahora tiene que tú llenar sus a pactos convenios paz creo que esté dando la mala leche ojo bueno precisamente por eso

Voz 1995 36:29 no extrae Pepa la polémica unas políticas y mucha se une las más jugosas de Hollywood esta semana un actor que se metió en un jardín de escándalo con comentarios Racing bueno tiene todo no le falta nada

Voz 0125 36:44 no bueno no es el primero de este año pero es el que más gracia me hace el que estoy a favor yo estoy a favor de Liam Neeson obra me caen leches de Twitter el este primer estreno en elogios

Voz 5 36:54 con lo que hemos contado la historia Pinilla estoy a favor de bien para que no se diga

Voz 0125 36:58 bueno es el enésimo escándalo como decías es que éste tiene varias cosas paradójicas porque vamos a poner al a los oyentes en antecedentes Liam Neeson ha contado en una entrevista en Independent pues que en un arrebato de sinceridad que una vez eh pensaba que tenía que atacar a un hombre negro pues porque una amiga suya cercana le había contado que un negro le había violado y entonces bueno hace cuarenta años dice que él sentía como una necesidad primaria pues como sus personajes de atacar de vengar eso que le había pasaba un amigo hay que una vez hasta iba a zonas pues de zonas digamos barrios negros donde para perseguir a jóvenes que podían ser ese prototipo del violador que su amiga le contaba cuando me hay prototipos de violadores entonces él lo contaba casi pidiendo perdón

Voz 21 37:41 hostales sobre si os voy a contar una historia que es verdad no usaré nombres pero yo estaba fuera volví una amiga me dijo que había sido violada se había recuperado de esa situación de una forma extraordinaria pero mi reacción inmediata fue sabía ella quién era no de qué color era me dijo que era una persona negra yo recorría las calles con un bate con la esperanza de que se me acerca

Voz 1995 38:00 alguien vaya ganas vaya estuve una semana Brando Kabul negro salida Juan Díaz de Charles Bronson y quiero justicia

Voz 0125 38:10 bueno pero es que esto es al final esto es culpa del western no hemos hecho mucho daño al final es la moral

Voz 5 38:16 año y bien si bien pero bueno

Voz 0125 38:19 que él decía que se sentía avergonzado de pensar una cosa así que evidentemente pensar algo así era horrible pero

Voz 5 38:24 vivía consternado por ese relato

Voz 0125 38:27 su amiga que lo había contado bueno es que yo creo que sentir ese deseo de venganza de Ira

Voz 5 38:31 muy humano muy bueno hay que decir que déjame adivinar hacía estas declaraciones en una entrevista donde estaba presentando una película que adivino venga a alguien en esa película un hijo prima algo le pasaba tenía que buscar vida

Voz 0125 38:49 tiene el titular a ver si puedes

Voz 5 38:52 la total venganza bajo cero coma correcto se ha anunciado también venganza con la película vengan trabajo pero

Voz 0125 39:01 sí es una peli porque este tío tiene seis años pero sigue dando mamporros como bueno de lo lindo y la movida decíamos que había sido la enésima polémica porque muchos muchos usuarios en tu te lo habían pedido que se borre digitalmente escenas todas en las que aparece Liam Neeson esto de la nueva entrega de Men in Black en la que también sale que fíjate

Voz 1995 39:23 entonces era un actor bueno que películas muy seria dramones más un monto cambió todo

Voz 0125 39:29 en un momento cambió todo el cuenta que fue porque bueno murió su mujer ninguna

Voz 5 39:35 este hombre y entonces es el trabajo

Voz 0125 39:38 hacer ese tipo de películas y la verdad es que bueno pues a casi todos en casi todas hacía el papel vengador un hijo una mujer y una hija siempre venga una hermana no siempre venga

Voz 5 39:51 y no es el papel lo cual

Voz 1995 39:56 no empieza cuando empieza con ese tipo de películas de héroe de acción

Voz 0125 39:58 ese empieza con venganza que es la película del director Luc Besson ir digamos que con ellas con la con la que inicia toda la saga creo que podemos escuchar

Voz 18 40:08 ah

Voz 33 40:13 de mí

Voz 34 40:18 le hasta mi hija Leni Nallely la han matado mujeres y se fue como Bambi y luego volverá de Ciudad de la película

Voz 0125 40:27 bueno pues fíjate esta película está el actor pensaba que estrenará DVD pero no tuvo muchísimo éxito recaudó mucho dinero de hecho él la primera entrega cobró un millón de dólares en la secuela ya había pasta cobró quince en la tercera ya veinte millones osea que se refugió en el trabajo pero también el trabajo le dio bastante buen refugio poquito

Voz 1995 40:48 tarde pero cuando llegó llegó ya había cumplido los sesenta con esta

Voz 15 40:53 he hecho muchos rusos y siempre he estado dispuesto

Voz 1995 40:56 afrontar las consecuencias para proteger a mi camino

Voz 15 40:58 ya

Voz 0125 41:03 ahí está claro sacó como no se va a creer su personaje se era normal pero es que agarrar porque vienen curvas en Sin identidad con la ayuda de Diana Kruger el tendrá tendría que averiguar pues se quién era él qué le había pasado vengarse por supuesto esto tiene que estar como uno de los retos

Voz 1995 41:18 sabes no se quiere Martí Harris ni Lenny tiene una mala suerte

Voz 0125 41:33 después llegó a convertirse en expolicía en Nueva York a la caza de secuestradores y asesinos de varias mujeres el siempre protegiendo a las mujeres en caminando entre las tumbas

Voz 15 41:43 por si alguien secuestró a mi mujer

Voz 1995 41:50 siempre se me da mucha gente

Voz 0125 41:52 a toda Harris fíjate si John Jaime la pensaba dos veces porque es verdad que Liam Neeson es muy alto pero lo tiene una cara de malo que no puede con él eso fue en una noche para sobrevivir

Voz 15 42:03 Moya sino con tu hijo sin viajar

Voz 32 42:10 pero fíjate que se ha vengado hasta de los lobos estáis hablando de caza El infierno blanco

Voz 5 42:24 para ir tú tienes un vecino imagínate llama día

Voz 1995 42:31 qué vas a viajar en por lo que sea en Ryanair está en la vio a la que se va a liar aquí poco en el catering cuando adecuado de las aceitunas

Voz 0125 42:42 pues eso bueno Jauma Collet Serra le rescató ha sido su mucho en en tres de sus películas porque claro que no quiere mucho a Liam Neeson en concreto en el pasajero pues se trataba de entrar en acción diciendo yo no quiero yo no quiero pero al final pues ya sabemos lo que pasaba

Voz 15 42:59 su familia

Voz 1995 43:07 imagínate no mejor en un tren a Extremadura Liam Neeson en el vagón ahí sí que se monta un hada Banús queda parado ahí

Voz 5 43:17 en el AVE al día siguiente recordemos insisto que a mí me he interpretado personajes inolvidables si no podemos salir

Voz 0125 43:26 darnos de todo su poso dramático soltó al al inicio de su carrera no ser revolucionario irlandés Michael Collins el viudo o facto Ali o incluso el de Day con King Gone guíen en Star Wars lo pronuncie fatal yo siempre he y sobre todo sobre todo ese papelón no es empresario alemán que salvó a cientos de judíos como las nuevas teorías dicen les explotó laboralmente según sí sí fíjate en La lista de Schindler la película El peliculón de Spielberg que por cierto en unas semanas vuelve a pantalla grande cola que estuvo a punto de ganar el Oscar

Voz 1995 43:58 pues fíjate acertar

Voz 28 44:03 Oscar personas tiren gracias a usted

Voz 1995 44:13 han pasado los años y la lista Schiller sigue siendo peliculón hay que ver de vez en cuando entonces nos gusta hemos dicho que nos gustaría desde unas

Voz 0125 44:22 Dalian es una cosa maravillosa que es que ha demostrado que puede ser el Rey de la venganza a cualquier edad tiene sesenta y seis años no lo olvidemos es que están en edad de jubilación sigue ahí

Voz 1995 44:32 está como se reparte

Voz 4 44:34 qué pasaría

Voz 5 44:37 voy a meter aquí la cuñada feminista mira estaba mariscando estampitas pero ahí

Voz 1995 44:43 estamos a punto de despedir a Pepa y no había ni capitalismo Ny feminismo no

Voz 5 44:47 la tenía agrícola sus estuvo a punto Pepa Blanes muchísimos así adiós

Voz 8 44:53 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:45 en unos momentos les pediremos que busquen refugio una mano amiga a alguien que les un abrazo porque llegará el profesor lector ustedes Trotta con las películas de terror se sienten placer cuando beben un refresco helado y los dientes y las sienes así pues pues llame nueve cero dos catorce sesenta sesenta si tiene actitud de es llamativas en la cama que les gusta que les ocurren llame porque zurrón elevan a favor de la matemática nueve cero dos catorce sesenta y además Yeda mismo tipo de sombrero con una es es si no pues lo mismo por teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta y ahora trazar una línea en el aire poquito más al norte de lo habitual con todos los viernes en Londres enmarcados muy buenos días

Voz 8 50:44 muy buenos días cómo estás

Voz 19 50:48 bien estupendamente aquí al borde del abismo

Voz 1995 50:53 al borde del abismo y eso dónde estás ahora mismo a nueve grado

Voz 19 50:56 el frenesí de pleitos el presi

Voz 5 51:00 ah pero otra compra ex

Voz 1995 51:02 este lloviendo nueve graditos en Londres no está nada bien Nueva York capital del mundo pero no de Estados Unidos trabaja el bestia español Bricio Segovia Bricio calienta que sales tenemos a Marcela en comisión de servicios así que Bricio Segovia muy buenos días

Voz 43 51:18 muy buenos días un poquito más al sur me encuentras en Washington casi casi en Nueva York

Voz 1995 51:23 a ver Washington está está una horita más a menos en avión unos trescientos kilos

Voz 4 51:28 hay a tiro de piedra

Voz 1995 51:31 vale a ver estoy buscando la temperatura ahora mismo en Guaro bueno eso no bueno no aparece Bricio qué temperatura tenis más a menos

Voz 43 51:39 estamos un poquito mejor este fin de semana se nos viene otra vez el frío pero estamos alrededor de los ocho diez grados osea que no estamos nada Amar en comparación con la ola de frío que tuvimos la semana pasada que vimos a diez bajo cero y más

Voz 1995 51:53 vale no está nada mal es vedad decía que estáis en a cuarenta y nueve cuarenta y nueve días para la desconexión Emma la situación sigue igual de paralizada