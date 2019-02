Voz 1 00:00 son las once de las diez en Canarias la actualidad de la mañana con Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:09 si Ciudadanos acaba de registrar su enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales soy finaliza ese plazo de registro de la formación naranja se va a sumar previsiblemente la del PDK de este mediodía vamos al Congreso José María Patiño buenos días

Voz 3 00:22 hola muy buenos días Antonio estos presupuestos son un camino al infierno con esta frase ciudadanos acaba de presentar a los medios la enmienda a la totalidad que insiste en los aspectos económicos su portavoz Juan Carlos Girauta sin embargo ha incidido en los argumentos políticos a la asegurar que son los del pacto de la cárcel entre el Junquera Si Pablo Iglesias sirven para sostener aún falso presidente Pedro Sánchez

Voz 1 00:44 Sánchez está dispuesto a venderse

Voz 4 00:46 España para permanecer un cuarto de hora más en La Moncloa estos presupuestos son una gran mentira son los

Voz 1995 00:55 presupuestos por el P de calle

Voz 3 00:57 será un asistente quien presente en el registro del Congreso la enmienda a la totalidad decidida ayer un texto de carácter político pero con algunas referencias a los fondos para Cataluña que recogen los Presupuestos

Voz 0055 01:08 la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el ex comisario Villarejo pour grabar y difundir una reunión entre miembros del CNI de la policía en la que hablaron del pequeño Nicolás informa Alberto Pozas es la primera petición de condena contra Villarejo y procede de la causa en la que precisamente explotó la guerra entre comisarios una de las ramas de caso del pequeño Nicolás pide cuatro años de cárcel para el excomisario tres años para sí posa para un periodista según la Fiscalía los tres grabaron de forma ilegal una reunión entre miembros de la Policía de CNIO en torno al joven Francisco Nicolás para después difundir su contenido en una página web de la órbita de comisario es una de las múltiples causas en las que está imputado Villarejo en prisión sin fianza desde noviembre de dos mil diecisiete acusado de usar sus fuentes policiales para espiar y extorsionar a gente por encargo más cosas el Gobierno de Francia ha justificado esta mañana su decisión de llamar a consultas a su embajador en Roma califica el gesto del vicepresidente de Italia de reunirse con un grupo de chalecos amarillos como un gesto no amistoso pero añade que no tienen intención de romper el diálogo con ese país palabras de la ministra de Asuntos Europeos Nathalie vaso en Radio Classic

Voz 5 02:06 eh tú sexto in Amical ha habido un gesto y un amistoso por parte de personas que se supone que son gobernantes cuya prioridad deben ser los intereses de los italianos es un miembro de un gobierno extranjero que viene a Francia a apoyar no a un líder político sino a alguien que ha llamado a la Guerra civil al derrocamiento del presidente ya un gobierno militar eso tampoco había ocurrido nunca no se trata de una dramatización Se trata de decir que el fuego se ha terminado

sumamos que el Consejo de Ministros está ya reunido prevé aprobar este viernes la llamada Agenda del cambios una serie de nuevas medidas en educación innovación y desarrollo o en transición ecológica cuyos detalles con estaremos en la rueda de prensa posterior el Ejecutivo también va a aprobar una oferta de empleo público para hacer frente con ella a las consecuencias que pueda tener el Brexit

cadena SER Madrid

Voz 1491 03:04 consejero de Justicia Alfredo Prada uno de los supuestamente espiados en la época de Esperanza Aguirre está declarando ya en la Audiencia Provincial ha va como testigo igual que Francisco Granados que ya está también en el tribunal Alfonso Ojea buenos

Voz 0089 03:16 días buenos días Francisco Granados ha llegado con toda la artillería Se le ve con ganas de prestar declaración entre otras cosas porque consideran nos ha dicho que este juicio no tiene sentido yo lo ganan nuevos

Voz 0686 03:27 finalmente en calidad de testigo es a intentar poner un poco de luz tiene que aclarar pues algunas de las payasadas que he tenido que escuchar los últimos días entonces pues a mi me parece absolutamente increíble que nos encontremos hoy en un juzgado cuando ni la fiscalía acusa ni existe delito eh en fin no hay ni hay pruebas absolutamente nada porque no ha ocurrido nada

Voz 0089 03:47 a la vista como tú decías se acaba de iniciar ya con el interrogatorio a uno de los espiados Alfredo Prada sonido en directo desde la Audiencia Provincial

Voz 6 03:55 me parece muy bien pero este libro inédito de manera dio de caudales públicos sonido de le

Voz 1491 04:03 interrogatorio en este momento al exconsejero Alfredo Prada en la capital Izquierda Unida se presentará contra Carmena en las elecciones de mayo la formación que la semana pasada dio por rotas las negociaciones con más Madrid después de que la alcaldesa se negase a renunciar a la Operación Chamartín anuncia ahora un candidato propio aunque siguen abiertos a sumar a otras fuerzas de izquierda Sara selva

Voz 1510 04:22 si no se suman al proyecto presentan su propia candidatura al Ayuntamiento ahora mismo el cabeza de lista de Izquierda Unida es Mauricio Valiente que ganó las primarias en septiembre pero ahora empiezan las conversaciones con otros grupos como los anticapitalistas la bancada más actores sociales quieren ver si pueden unirse y formar una plataforma con la que competir con Carmena prosperan esas conversaciones tendrán que empezar también un proceso de primarias para elegir a su candidato o candidata toman la decisión porque más Madrid se niega a ceder ante su principal linea roja paralizar la operación

Voz 1 04:50 San Martín y la justicia paralizado sin fecha por falta de seguridad del desalojo previsto para esta mañana en Parla de Patricia de su hijo de once años

Voz 1 05:20 Garrido es el momento de seguir el rastro

Voz 1995 05:23 Zika poner rumbo a Boston y saludar a Javier

Voz 1 05:28 son NB

Voz 1995 05:29 es uno de los más destacados productores y compositores musicales del planeta profesional en la Berklee College Music de esta ciudad en Boston y autor de algunas de las canciones más hermosas que hemos escuchado en los últimos tiempos Javier muy buenos días buenas madrugadas cómo estás

Voz 0498 05:46 ahora la buena madrugada estaban y bueno yo sí sabía que era mías eh

Voz 1995 05:50 si tú sí que mucha gente no noté las atribuye bueno durante las próximas semanas ver qué te parece estos minutos las vamos a dedicar a hacer un repaso por todo lo mucho y todo lo bueno que los últimos veinte años ha hecho Casa Limón con uno de los mejores artistas del planeta con los que ha tenido oportunidad de trabajar Javier hablamos de artistas de la talla de Paco de Lucía

Voz 8 06:19 Enrique Morente

Voz 1 06:25 la lista es muy larga pero Bono se Calamaro

Voz 1995 06:32 hace unos meses en el mes junio concretamente pero la Zarzuela de Madrid te da lugar a un gran concierto combinando sus veinte años al servicio más de la mejor música con muchos de esos artistas fíjate Javier Álamos veinte años por esa época en dos mil cuatro tuviste la fortuna de trabajar con otra grande con Luz Casal

Voz 1 07:01 la producción de ese disco Javier

Voz 0498 07:03 bueno es un disco muy muy muy especial para mí porque yo a esta entonces sin acuerdo ya está entonces había hecho pues música del mundo flamenco jazz

Voz 10 07:16 yo nunca había hecho un disco de rock básico

Voz 0498 07:19 la mente entonces eh

Voz 1253 07:22 Luz fue quién me dio la oportunidad

Voz 0498 07:24 de de abrirme

Voz 10 07:27 se puede producir

Voz 11 07:29 a otro tipo de artistas no fui

Voz 0498 07:33 la verdad es que bueno como a veces pasa no me tiré a metí ahí al al vacío y me metí en algunos libros yo nunca había produce una batería por ejemplo de repente me vi en el medio de la de Francia esto se se grabó en Francia en medio de de en Las Landas me vi contiene Giraldo el mejor batería de la historia de este país a producir nunca batería yo durante dice de cada día eso no pero ahí me di cuenta que realmente da con los palos no no hombre me di cuenta que realmente la música eh teniendo conocimientos de armonía de ritmo de de la es esencias digamos supongo que es igual que en cocina a conocer los elementos básicos no bueno pues el diálogo con un músico aunque el estilo o el instrumento no sea algo que controles pues pues puede salir adelante de todas formas habían pasado ya como decimos quince

Voz 11 08:33 veinte años Illa así hemos grabado mucha batería con brindó muchas veces ese yo estoy que estamos escuchando

Voz 1995 08:41 el fondo

Voz 1 08:43 también

Voz 1995 08:46 Diego Costa por David Summers algo que no sin habituada a las canciones cantadas por luz

Voz 0498 08:51 ah a Sisi bueno es que yo creo que la gente no conoce esa faceta de David David Summers aparte de ser un ídolo de masas es ha sido durante los últimos treinta años uno de los grandes compositores y uno de los grandes y generadores de historias de del rock y del pop español no sólo para él por ejemplo te dejé marchar es un temor de Luz Casal un clásico también David Summers es algo que me gustaría reivindicar para que la gente sepa no de que haya hago los artistas de esos que también son saben ponerse

Voz 12 09:32 tras echar un pasito atrás ponerse la sombra inscribirse

Voz 0498 09:35 o para otras voces no dice Luz

Voz 1995 09:38 bien el traje con Luz Casal verdad

Voz 0498 09:41 bueno para mí ella es una maestra es la voz

Voz 1995 09:45 yo di la verdad porque nos está escuchando así que tú dile ver

Voz 0498 09:48 no no será verdad no creo porque ella nunca aparece ningún lado impulsor

Voz 1995 09:53 presa Luz Casal muy buenos días

Voz 0311 09:56 hola buenas ha sido un placer

Voz 1995 09:58 el placer hablar contigo que recuérdese de ese disco del año dos mil cuatro y el trabajo de sencilla alegría

Voz 0311 10:04 bueno un momento maravilloso de las grabaciones de los quince diecisiete si se suma vamos los kioscos que hecho uno de los momentos más intensos heridas de sensación es distinta fue una grabación muy fluidas en fin yo considerarlo a Javier un aventurero centro de la música un tipo con talento con ideas claras pero sobre todo con con una cosa para mí muy importante en la música ya esa valentía no tengo que hacer esas inesperadas no se en Arnedo de de bueno si no triunfar Simó llegas a un sitio al que quieras llegar pues no pasa nada en ese sentido pues de alguna manera el pálpito que estuve con él pues nos dio muy buenos resultados la anilla mimos así que tengo muy buenos recuerdos cuatro a toda la grabación algo

Voz 1995 11:18 contiene ese disco una preciosidad de tema

Voz 1 11:24 comienza así este tema es tan especial

Voz 14 12:01 puedan ante da tengo que decir que estoy emocionado de escucha luz porque llevamos como diez años buscando en los para tomar un cocido y tengo que decir que para mí ha sido Justo está diciendo la la la la voz más importante con la que trabajado aparte de darme la oportunidad que es la referente absoluta de todas las cantantes jóvenes que empiezan ahora que es además premio Nacional hay muchos otros premios y un artista internacional que es muy difícil para un artista nuestros en una artista nacional no sólo en Latinoamérica sino los países europeos Francia etcétera Ike Ike luz nunca te lo he dicho pero de te tengo que dar gracias gracias luz cuando lo que nos das

Voz 0311 12:47 no no no yo me gusta la gente agradecida pero yo hago las cosas más esperar la mayor parte del cambio más hago entonces y ya puestos a darme las gracias yo te doy las gracias a ti públicamente saber puede ver ponen de

Voz 1995 13:10 bueno esto sí sí sí

Voz 0311 13:13 yo no sé si está Tomatito Amir un poco

Voz 1995 13:15 co en fin eh verdades

Voz 0498 13:18 no se me saltan las lágrimas ya

Voz 0311 13:21 te te extra canciones bien este en este álbum hay una canción y al tiempo tal arrasó a ese pálpito que que que hubo y a brillará es bastante joya la canción más popular no seguimos hacia las noches es un una canción de los años ochenta o de de uno de los compositores cantantes uno de sus mejores amigos francés en septiembre obseso lo típico de cuando quieres contar con alguien que te sientes a gusto que es un buen colega una persona importante en tu vida pues al final decidí hacer ya que descubrió la canción le pedí permiso para hacer la adaptación que te la letra que luego se convirtió en otra letra porque ellos parece que las adaptaciones salvo en el caso del disco de la realidad me cuesta ser de digamos fiel a la historia original y entonces tiene tiene unos elementos bastante sorprendente mí que es por un lado esa esa origen francés y por el otro el haber hecho letras entre el trayecto de how Silva a Viña del Mar en una noche verdaderamente de forma exitosa esta canción practicaban pecaron noches tengo esa sensación unos de complejidad para una letra para una canción bastante sencilla directa ese esa guitarra de Josele para sí mismos o por lo menos el camino que esa canción tomó no que podía haber sido una canción mucho más menos digamos manera clásica y en cambio tienes tienes si esas medidas hola francesa chilena española esta no lo más evidente pero muy muy atractiva bueno eso para luego hacerlo cada vez que interpretase la canción persona ayudas no según la noche acerca de la canción se da

Voz 1995 15:41 ahora luz me gusta más la canción vas a estar el veinte años de de Casa Limón en junio luz

Voz 0311 15:48 pues habrá que estar más lograr yo vamos no no vamos y me encanta celebrar que se llama buenos amigos y celebrar las cosas importantes con la subida de la privada de la profesional que es toda una

Voz 15 16:07 canta almas el comentario Lemon que vamos acto buscando un momento va a comer un cocido y tú en Boston seis vaya

Voz 14 16:14 yo me comprometo a volver a hacer un cocido y además Juan me encantaría que viniese Lucy estuviera allí con nosotros también Paco Paco Pérez deberían chico que es también muy buen amigo y culpable también de mucho de muchas de las aventuras que los pasaron aquellos días en en Las Landas en Francia incluyendo la grandes comidas con el chef he olvidado el nombre cómo se llamaba

Voz 1995 16:37 dejamos el nombre de Elche para para otro día lo cambiamos

Voz 0311 16:40 sí sí

Voz 1995 16:41 lo cambiamos pero ese cocido Luz Casal muchísimas gracias Javier Limón un abrazo muy fuerte tenemos una cita pendiente el próximo mes de junio un abrazo muy fuerte

Voz 1995 20:20 llega el momento de un hombre que no atiende a razones que no sean matemáticas es el relator montado en su helicóptero del mal de rumorea que fue él tiene voy cerró los sobres de los Goya con muy mala baba la única persona del mundo que se relaja escuchando una de sonidos de uñas arañando una pizarra dicen que cada vez que tienes una palabra en la punta de la lengua y no te sale se lo ha llevado el sea sitios de agarrar porque ya esta aquí

Voz 28 20:54 profesor letona

Voz 29 20:58 promesas retóricas

Voz 30 20:59 días

Voz 1995 21:00 el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días hasta que usted buen voy a decirle que dejó la semana pasada en piensa mucho sí facilita muy fácil yo creo facilitó por el número de respuestas correctas son llega no

Voz 31 21:16 no era un era un planteamiento que con un poco de Ted e inteligencia lo que pasa es que no sé qué nivel de inteligencia tenemos pero eh

Voz 1995 21:26 se diese a conocer al oyente de hoy hay a alguien muy inteligente sí sí sí es posible no porque vamos a ser no es que esté mire usted hasta que no lo vea yo bueno el piensa mucho de la semana pasada era buscamos número de seis cifras con las siguientes condiciones ninguna cifra impar la primeras Un tercio de la quinta y la mitad de la tercera la segundas la menor de todas y la cuarta la mayor de todas la última es la diferencia entre la cuarta

Voz 31 21:58 bueno la verdad es que era sencillo partiendo de que todas son padres la primera era un dos ida quinta eran seis que la tercera parte de lo demás ya vienen de por sí porque la segunda es un cero que a la mínima la otras es doble del primero que son cuatro la otra es el es un ocho pues es doble de el cuatro y luego termina en hondos de manera que en número es dos cero cuatro ocho seis dos

Voz 1995 22:25 es acertado muchísimos oyentes como Marta Noelia Cleopatra David Chicharro Natalia P bueno supongo que lo mínimo que

Voz 32 22:34 no es que se hayan divertido haciendo este tipo

Voz 1995 22:38 mucho que una diversión risas

Voz 31 22:41 temen la reacción me me parece que está usted cachondeo yo sé va sondeos siendo viernes a punto de salir a usted cachondeo no entiendo

Voz 1995 22:53 cachondeo de cachondeo está Pablo que ha llamado desde Madrid Pablo muy buenas a ver Pablo

Voz 32 23:00 te estás ahí estoy aquí digo ya colgado

Voz 1995 23:05 un hombre prudente ha oído al regresar letona Pablo conoces la sección así otras veces

Voz 33 23:11 sí sí la sigo todos los viernes de hecho Fihri hasta que la espero con ganas

Voz 1995 23:20 hay gente mató Pablo te gusta sufrir la vida te va bien y que es convencerle de alguna manera

Voz 33 23:29 bueno la verdad es que cuando uno no está concursando las a cierta todas así que veremos si hay una examinamos

Voz 1995 23:35 la paladas más sabe si tú no sabemos todos los expuestas claro claro que tienen la respuesta encima de la mesa todo esto nosotros no lo mido que luego la gente también pregunta no nosotros señor letona amablemente las respuestas que jugamos con con con toda la ventaja pero Pablo no las tiene así que vamos al primer enigma del señor letona vamos a las edades de los cuatro hijos de María son

Voz 31 24:03 Juan XXXIII años cuanto sumarán dentro de tres años

Voz 32 24:10 pues cincuenta y cinco por qué no cuarenta y cinco perdón o haré

Voz 1 24:19 treinta y tres más voces

Voz 31 24:21 es que son cuarenta y cinco pero nosotros sí porque son tres por cuatro cuanto asuman dentro de tres años pues pues pues claro

Voz 1995 24:33 en los treinta y demás que son cuarenta Pablo a qué te dedicas antes que fraile

Voz 33 24:43 bueno espero no es pero no completar del refrán

Voz 1995 24:46 pues muy bien muy bien

Voz 31 24:48 no tiene buena pinta esto venga segundo en este no los haga seguro Sí un ladrillo pesa un kilo más medios ladrillo cuánto pesa ladrillo y medio lo repito seguro que había que repetirlo sí un ladrillo pesa un kilo más medios ladrillos cuánto pesa ladrillo y medio

Voz 1995 25:18 el enunciado es es tormentas

Voz 31 25:21 está hecho a mala uva ladrillo

Voz 1995 25:24 pesa un kilo más medio ladrillo cuánto peso habla de inmediato

Voz 32 25:28 bueno pues pues venga Sara y ella aquí lo pues la ley no dos que los inquilina de tres cuartos de la ya no señor vamos a ver eh el pesa un kilo más medio ladrillo por lo tanto un ladrillo pesa dos kilos sin un ladrillo pesados excluidos medios ladrillo pesa uno luego ladrillo más remedio medio pesan tres

Voz 1995 26:05 queda un poco hemos puesto toda nuestra audiencia sin una decepción muy grande habíamos puesto toda nuestra canción ha muy bien pero ahora mismo era my Haris venga a uno si des

Voz 32 26:20 con el empate

Voz 1995 26:22 no pero yo está ahora mismo ya me da igual si a Madrid me estoy me da igual todo yo ya venía confiado Pablo pagan y ahora ya nada pero siga usted si no oye me voy te das que me cayó bien Pablo pero ahora piensa la gente sabes lo que pasa que es un hombre muy sencilla eh

Voz 31 26:49 vamos a ver el pensamiento lateral se les levanta el ánimo aquí al Toni venga imagina que estás solo de noche en una casa abandonada allí encuentras una lámpara de aceite una vela isleña pero tiene

Voz 32 27:04 es sólo un fósforo que encenderá primero el fósforo pues claro

Voz 1 27:12 claro

Voz 32 27:12 pero Pablo Alfaro de ella

Voz 1995 27:15 quiero decirte está mira Pablo de verdad en conmigo chiquillo que me están

Voz 31 27:19 esta remontando ya Pablo

Voz 1995 27:22 qué tal era el fósforo ya cuelgo yo allí

Voz 31 27:24 qué le corto la llamada tras la otra es un clásico de manera que Pablo al ser un clásico hay que saberlo un hombre construyó una casa rectangular y cada lado está orientado hacia el sur todos los lado estando los cuatro lado absoluto

Voz 32 27:43 veo al oso blanco por qué porque si todos los lados apuntar hacia el sur tendrá que estar en el podio tono Iker Polo que vengan Polo Norte

Voz 1 28:00 el polo Pablo yo nunca

Voz 1995 28:05 no te digo más Pablo te vamos a mandar un

Voz 31 28:11 te ponemos plumas venga uno más pega presos fuera de concurso no eso lo digo a este es esta eh Església externos lo saca usted tiene dos latas llenas de agua y un gran recipiente vacío hay alguna forma de poder de poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera que luego se pueda distinguir qué agua salió de cada lata

Voz 30 28:39 está entendido sencillo

Voz 32 28:42 Marató dos recipientes con agua dos dos dos

Voz 30 28:46 las llenos de agua y un recipiente grande se echa las dos contenidos de las dos latas en recipientes grande de qué manera puedo distinguir después una vez que está todo junto en el recipiente grande de que agua ha salido de cada uno de las latas

Voz 33 29:02 puedo saludar de verter el agua meterlas los datos dentro del recipiente grande

Voz 32 29:06 no no no yo he dicho yo he dicho yo he dicho que yo volcaba el contenido de las latas lo volcaba en el recipiente grande no me vale historias creo lo tengo llevaba de cazaba lo tiene puesto no por no está en el guión perdona no esta no lo es verdad que lo he sacado de este no que estamos acometiendo hecho a ver esa respuesta yo creo que sí venga a ver venga uno no de la de agua no no no no bueno

Voz 1995 29:38 es que como del sueco te ha salido Pablo

Voz 34 29:41 de Pablo de estoy intentando ayudarte lo siento Pedro

Voz 31 29:44 te invita a que no vamos a dar la respuesta que más sencilla que nada estamos hablando de pensamiento

Voz 30 29:49 lateral

Voz 32 29:51 yo Hello Hello el agua de las latas

Voz 30 29:56 de charlas congelada en el recipiente grande se cuál proviene de un ahí

Voz 35 30:01 en hay

Voz 1995 30:04 a ello

Voz 1 30:07 por entonces hablo estábamos hablando de hielo

Voz 32 30:11 no de Cases

Voz 15 30:14 pero sí tendrá tanto les obreros de todo pero que esto lo están esperando

Voz 1995 30:18 el vino o que te aceleraciones esto era hambre a ver también tiene una raíz Pablo que el llamado otro día a ver si yo qué sé hemos tenido momento bueno malo no en fin un abrazo muy grande gracias por llamarnos

Voz 32 30:33 otro abrazo muchas gracias

Voz 1995 30:35 al señor rector bueno antes Spears vamos con el pienso mucho

Voz 31 30:38 tenemos que poner los deberes de de esta semana

Voz 1995 30:41 es Iker Gordon a los T porque a mí me Q2 hizo un concierto en el Estadio Olímpico en dos mil diez en Atenas como parte de su gira mundial trescientos sesenta grados todo ese día llovió mucho en Atenas Bono Adam y Larry tuvieron que ir del camarín a la tarima del concierto bajo la lluvia el problema era que tenían un solo paraguas en el que sólo cabían dos personas pero nadie quería mojarse Bono era capaz de hacer el camino entre el camerino y la tarima en un minuto Adam en dos diez en cinco Hilari que es muy tranquilo en diez los cuatro componentes realizan los pies los respectivos viajes de regreso de la tarima al camerino también en el mismo tiempo como deberían organizarse para llegar todos cuanto antes a la tarima público espera seguir encontrarán una manera para que U2 llega al concierto en dieciocho minutos pero hay una solución para llegar en menos tiempo no se preocupen que todo este enunciado lo vamos a Lanzarote claro yo y ahí lo va a tener en nuestro Twitter en yo lo tengo claro que te decides que agradezco este

Voz 32 31:45 problema que es un problema muy bonito no una profesora de la escuela de pensamiento matemático ni tan lleno que es una profesora griega y que lo ha

Voz 30 31:56 por eso está neumonías nipones están los matices de Grecia de Atenas de de de

Voz 1995 32:02 he estado limpio vale pues enseguida tenemos el piensa mucho en nuestras redes sociales

Voz 1 32:06 creo que todo el muchísimas gracias a todos los oyentes

Voz 1995 37:26 hemos hecho un montón el carrito van todos comemos comido a China pero China de verdad no han sospechado nunca que es comida china españolizar aquí cerca de la radio había que cerraron justamente que anunciaba a tener comida española los habrá Robin Food David de Jorge muy buenos días y feliz

Voz 34 37:54 el año del fair muchas gracias bonito año tiene los chinos en el año pasado muy interesante es buenísimo el año que iban a tener sospechado que esa comida que decirlo se lo chinos como que no hombre pues sí Clouseau para

Voz 0477 38:09 la cuenta de que a pesar de que yo no he estado nunca en China Quito uno sabe de todo ya estaban todos los lados lloró más cerca que está de China del continente chinos en Hong Kong faltas es muy tonto va ser cuenta de que lo que sirven lógicamente aquí en los destinos pues no es lo que se haya entre otras cosas porque la deslocalización de la cocina pues siempre es muy complicada no hacen falta tampoco detenerse en China en Barcelona pues complicado la cocina Francia en Jerez de la Frontera pues complicado pues imagínate la cocina china en España

Voz 1 38:37 hoy en día no han cambiado sí hombre claro claro ha cambiado mucho hemos hechos asiáticos ahora de

Voz 1995 38:45 fantásticas un sí pero si está bien yo Llum piensen esos viajamos antiguamente que había girado a comernos porque sólo estaba ahí a mí eso me pues no me parece mal de todo no no es que eso es maravilloso

Voz 0477 38:57 sin ninguna duda final deslocalizar una cocina hay hacerlo bien pues es muy difícil y lo nació sólo es que tengamos esa ilusión que cuando vamos a China como hemos cocina china verdadera o cuando vamos a Italia que realmente como hemos esa cocina verdadera italiana pues que es muy difícil de comer en Chueca o con dársena en Santiago de Compostela Ali que es la alegría de la vida no

Voz 1995 39:15 a ver yo voy a decir que es verdad que razón antes en ciudades grandes pero voy a decir que me pasa un poco como con el jamón a mí la comida china China me gusta mucho y la comida china que no están China también amiguita amén de la días el rollito sabiendo que eso probablemente no tenga nada que ver con lo que ella tampoco tengo problemas

Voz 0477 39:36 estamos de acuerdo los tres increíble momento histórico en el

Voz 1995 39:39 Harama es el año del cerdo en esa zona

Voz 0477 39:42 todo de acuerdo

Voz 1995 39:44 plato que más te gusta de la comida china pues me gusta

Voz 0477 39:47 no la conozco lógicamente en su totalidad pero lo que he probado me gusta mucho por ejemplo lo desea porque forma que tienen de hacer los asados y acabo de publicada hace unos minutos en las redes una fotografías recordando cuando estuve ahí yo por ejemplo el mejor cochinillo que me he comido fuera de Segovia me lo he comido en Hong Kong o el mejor pollo o el mejor pato asado lo que me he comido en mi vida me lo comido allí esas técnicas que la verdad que nunca te enseñan porque a pesar de haber estado con Martín Berasategui allí hace unos años nos metieron en la cocina pero no engañaba a Sandra nos explicaban cómo se hacían las cosas esas pieles crujientes esas texturas de esas carnes bueno pues tan sabrosas tan interesantes la orden me llama mucho la atención y luego además yo tengo la sensación de que les gustan mucho las las las texturas vidas no que es una cosa que puede desagradar pero que al final te vas acostumbrando no oí esas texturas mórbida de la cocina china la verdad que a mí me parecen no sé me parecen muy interesantes sin ninguna duda

Voz 1995 40:44 en texturas mórbida sacrificadas ni

Voz 0477 40:47 hablo a que por ejemplo he comido hay un pollo como cocido que al final está tan cocido que tácticamente ante te puedes comer hasta los huesos no ir esas texturas como de de pasadas que aquí pueden resultar un poco extrañas bueno pues ahí están al orden del día o por ejemplo comerte ese a balón que es bueno pues esa es como de almeja enorme que allí les encanta que además es carísima que cuando la cuece y cuando hace sopas con ella bueno pues esas texturas de los caldos de las óperas de de las verduras todo se convierte en una especie como de sensación gelatinosa en la boca que es muy muy curiosa no va por ejemplo también ese hábito que tienen por lo menos en Hong Kong lo vio insisto que no estaba en el continente lleno de comer ejemplo mucho pescado y mucho marisco en salazón como seco que lo utilizan también para comentar las sopas los guisos estofado sin que a todo le da un sabor pues como no sé como muy muy peculiar especial no el picante que también el picante es un picante muy distinto al picante que estamos acostumbrados y luego lógicamente lo que más nos llama la atención a los occidentales es esa obsesión aunque tienen por meter a todo lo que huela que no sea un avión y todo lo que tenga a cuatro patas que no sea una mesa salvo los aviones y las mesas los chinos se comen todo y eso también es muy interesante toda esa cocina de los despojos se comen las patas los cuellos los tendones se comen todo la verdad que eso es muy interesante

Voz 1995 42:05 a grosso nueve cero dos catorce sesenta sesenta en uno segundos vamos a preguntarle a ustedes por sus conocimientos de de gastronomía china pero antes

Voz 20 42:15 nosotros podemos estar un poquito

Voz 1995 42:17 poquito pez pero tú tienes un buen amigo así que conoce en profundidad la la comida china así

Voz 0477 42:24 el haber llamado no fastidies Josemaría acabado

Voz 1995 42:26 buenos días buenos días

Voz 1253 42:29 David jeque ilusión tenerte aquí indirecto en la rabia o José María o en Madrid

Voz 1995 42:33 David de Jorge habla muy bien de Ci deberías preocuparte

Voz 1253 42:39 lo tendremos en cuenta porque como es un buen amigo David si José María

Voz 0477 42:43 claro que sí yo estoy contento detenga la radio entre otras cosas porque considero que tienes el chino el restante chino mejor de España y además tengo la suerte de que hace unos años ya la amigo Quim Monzó ha quemado una colleja radiofónica si me está escuchando

Voz 1995 42:56 de Quim Monzó gane que Monzó y ahí estuve con él

Voz 0477 42:58 por primera vez y la verdad que me quedé alucinado de de de los años que llevan José María en España

Voz 34 43:03 de de la categoría que tiene cocinando y lógicamente estando José María no voy a hablar ya de la cocina china lo que tiene que hacer es habla lo que les hablaré David pues a mi me pasa como yo nunca he estado en China e tampoco está donde aquí

Voz 1253 43:15 pues no el embargo dicen que bueno que es el mejor persona pero bueno

Voz 1995 43:19 ahí está eso cómo se consigue José María hombre consigue

Voz 1253 43:22 yo tuve un padre que ya no estaba conmigo muy era cocinero a los mejores cocineros e ahí aprendimos ahí aprende la familia pollo pues Dabic ha hecho que pasa amigo hecho caso a ir porque la gente espera

Voz 1995 43:39 preguntando a chef José María de Carod Odín Sun cuéntanos qué es el que es el que cada vez se conoce mejor no estás de acuerdo Siria de que bueno cada vez nos interesamos más pero la deslocalización hace que bueno todavía hay algunas diferencias

Voz 1253 43:52 sí dime es la traducción en en en cantones es el el el bocado que del cielo que te toca el corazón de hay aquí en Barcelona lo que hacemos es Sotoca de acuerdo a los catalanes hacerlo haciendo cosas de de Sun que es es una cosa que se está poniendo de moda porque es es un pequeño bocado es es como ir de tapas sabes poder El País Vasco pues de ir de tapas en China pues es eso pero aún así es un elemento que se toma por las para desayunar son un elemento que siempre lleva una base de pasta que puede ser de trigo el arroz como pues trapío como puede ser de todas las sardinas como demoníaco y entonces tiene generalmente son son elementos que están hechos al vapor pero también puede ser efectos también puede ser o también puede ser a la plancha y la imaginación pues la que la que pueda llegar nosotros hacemos uno de de pies de cerdo butifarra del perdón imagínate si llegamos y eso tiene una textura que lo quería decir ahora aquí David D esas texturas así como than oye pues los pies de cerdo y el pelón nos quedan unos Dean son que bueno

Voz 34 45:00 buah

Voz 1253 45:01 para cuando llegó a su rostro

Voz 1995 45:03 ante abiertos José María pues mira

Voz 1253 45:05 Nuestra Familia empezando por mi padre desde el año cincuenta en Barcelona y actualmente tenemos el el Shanghai Eldin Sun que es de mis hijas de lo Hotel Claris y luego tenemos uno en Andorra dentro de poco abrimos el cabo Street que es el el el de comida para llevar que ahora está tan de moda que la gente no se mueve de casa con con esas televisiones y esas programas que tenemos pues pues pues comida para llevar también para casa

Voz 0477 45:31 hay ahí estamos sino que además es verdad que la cocina china funciona porque se transporta el fácil no y luego también porque yo tengo la sensación de que es dulzón a eso conecta con todo Dios no y además cruje funde sabrosa pica tiene todos los ingredientes para considerarse adictiva no yo creo que el que prueba repite y repite hasta hasta desfallecer no

Voz 1253 45:48 sí sí eso tiene razón en el punto de deduce como decía esto también con dos temas de los la y pues de ahí vienen de de de utilizar pues pues las mal Tossa las cosas el azúcar la miel todo está muy muy metido en esos en los esos platos que tú dices que que realmente pues que tienes punto de deducido de que están con muy hechos así

Voz 1995 46:10 la ha mucho tiempo

Voz 1253 46:13 en el orden de los austriacos en estos temas

Voz 1995 46:15 cuenta sesenta años que yo al restaurante abierto ustedes han visto pasar muchos clientes y también han comprobado la evolución los clientes cada vez cada vez nos gusta más comida de cine cada vez entendemos mejor la propuesta

Voz 1253 46:27 hombre claro desde luego los años estamos hablando con los chinos en España están desde cuando desde el pues mi padre en el cincuenta y nueve pues ahí estamos pues unos cincuenta sesenta años que somos jóvenes pero como hoy en día se puede viajar

Voz 31 46:41 sí viajará relativamente fácil por todos

Voz 1253 46:43 mundo China es uno de los países que ahora están en en en boga pues la gente quieras o no conoce conocida como decía no la conoce toda porque eso es imposible ni siquiera los propios chinos conocer su propia cocina sabrán lo que lo que sus madres en en en en casa les les cocinan y todo esto no pues ahí ahí es donde donde donde la gente pues que cada vez cuando viajan incluso cuando viaja a un país que no es China siempre tiene la buena solución de encontrado un rosario de chino para para para encontrarse casi con su comida porque es la que conoce

Voz 1995 47:17 pues nos quedamos con una cita pendiente la próxima vez que vayamos a a su tierra cuente con con uso que con un mallorquín ahí estaremos José María un verdadero placer gracias por atendernos

Voz 1253 47:28 oye un placer con cerca

Voz 34 47:31 a ver

Voz 1253 47:32 agur a ver si nos vemos aquí los dos restantes en Barcelona de de de tu amigo Martini

Voz 34 47:37 pronto los también vamos nosotros vamos y vamos siendo Comisión siguió los tres todo

Voz 1253 47:45 ya tenemos unas cuantas Guardian Dhanga das tu ese vale

Voz 34 47:48 no eso no nosotros comer comida bueno se lo queda el de Jorge David no te vayas enseguida uno de ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta a China

Voz 8 52:17 hoy por hoy con Toni Garrido caderas

Voz 1995 52:23 la que quieres apagar el teléfono David

Voz 34 52:26 porque mientras es que estoy haciendo es tinte exceptuando con lo con los que estamos aquí la radio mientras David está Twitter

Voz 1995 52:34 unas fotos maravillosas solamente del que hablábamos se dice dice textualmente mejor hoy que está de moda medirse las pollas en la red de escuelas con la desproporción de las fotografías chinas el país vecino aquí Monzó es que ha contestado

Voz 34 52:48 no mezclar que lo de todo siempre

Voz 1995 52:51 Dice Quim Monzó dónde está esa maravilla pues es el KO In Sun King yo voy a dar las gracias voy a hacer aquí un redoble mortal Kim que me enseñó el bar más impresionante de Barcelona

Voz 34 53:05 su favorito el planeta me lo enseñó Quim Monzó ahí queda la cosa

Voz 1995 53:11 no porque la gente va Moreno no porque si lo digo

Voz 34 53:14 empieza a ir nuestro secreto vale vale ir llamando a su perro sabe todo antes

Voz 0477 53:20 todo lo sucio todo oscuro todo aún lo maligno lo sabe Quim Monzó

Voz 1995 53:23 vamos a saludar a nuestro concursante de que no es otro que Manuel desde Sevilla a buenos días Manuel

Voz 1 53:31 bueno usted sevillano grande he probado y redondo e sevillana encima de con

Voz 0477 53:38 como concursante hablar de comida china toma

Voz 1 53:40 hola buenas tardes era Utrera Sevilla del Nuevo mejor

Voz 34 53:47 esta vía pública independiente de Utrera muy bien

Voz 1 53:49 la república independiente si vamos con la primera pregunta para Manuel Manuel que es una familia feliz

Voz 1995 53:57 a un plato de ternera que coincidieran padres e hijos juntos ve la familia Borbón hasta lo de Urdangarin un plato con verduras carne gambas y setas

Voz 32 54:11 pues yo optaría por la comida

Voz 1 54:14 correcto toma ya sí señor la ven muy fina etc

Voz 32 54:19 a la vez yo no la veo es la la me convence botellas de últimamente pero bueno cuál es la clave

Voz 1995 54:26 para saber que un restaurante chino es un buen restaurante mientras más dragones en la puerta mejor ve que los comensales sean chinos que el ente no incluye a las palabras muralla feliz o dragón

Voz 32 54:41 hombre pues yo creo que una buena señal sería a la vez

Voz 2 54:45 Alberto Gonzales

Voz 1 54:48 el contra por todo también mola ésta debería saberlo porque vamos hagamos

Voz 1995 54:53 lo que es Dunblane a un ejercicio un daba mailing plegaria a un ejercicio de craso it be además diferentes ingredientes y que se cuecen sopa o agua C una raza de perro chino enano muy jugoso

Voz 1 55:13 cuál oye

Voz 34 55:16 cacho concluirlo enclavado muy bonitas preguntas y muy buenas respuestas

Voz 1995 55:21 cómo se lleva el primer restaurante chino que consiguió tres estrellas Michelin voy a intentarlo Lon King Main Lee Chang yo Kung Fu Panda Félix

Voz 32 55:41 pues yo creo que está primera la esclava

Voz 1 55:44 no obstante