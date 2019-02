Hoy por Hoy (08/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 a mediodía las once en Canarias hoy José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:09 ha formalizado la su enmienda a la totalidad de los presupuestos el gesto político con el que esta formación independentista que tiene ocho diputados en el Congreso mete presión al Gobierno en línea con Esquerra Republicana a pocos días para el comienzo del juicio en el Supremo contra los encausados por el proceso secesionista y en plena polémica por la figura del Rey vamos al Congreso José María Patiño

Voz 2 00:30 va a ser una asesora del grupo quien presente ante el registro de esta Cámara Baja la enmienda de devolución dado que todos los diputados fueron llamados a Barcelona para debatir sobre la conveniencia o no de esta enmienda de lo dicho por el portavoz del grupo Carles Campuzano se puede deducir que el diálogo que dejó abierto ayer por la tarde con el Gobierno para no presentarla no ha dado sus frutos por el momento aunque todavía no tenemos constancia José Antonio de que se haya presentado efectivamente esa enmienda en el registro se abre ahora en cualquier caso un nuevo plazo hasta la mañana del miércoles momento en el que los independentistas catalanes pueden retirar sus enmiendas de viva voz siempre que haya habido una satisfacción a sus demandas gracias

Voz 1018 01:08 venga bueno pues en paralelo PP Ciudadanos y Vox ultiman el formato de la concentración ha convocado para el próximo domingo en Madrid a la que finalmente sí asistirán los presidentes autonómicos Andalucía Galicia Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo que por cuestiones de agenda en un principio había dicho que no podían viajar a Madrid fijó irá salvo que hay algún problema en su viaje de regreso desde Nueva York a nuestro país dice el presidente andaluz que nunca pensó faltar por razones políticas

Voz 1713 01:32 si al final he bicho que incluso había mala interpretación o eh estabas estaba mal interpretando la posibilidad de que yo no pudiera ir como primero creo que esas manifestaciones concentraciones absolutamente prioritaria innecesaria para el conjunto de los españoles pues ahí estaré y no solamente ellos sino que echara un nutrido número de andaluces y andaluzas que me van a acompañar en esa concentración

Voz 1018 01:58 hora doce dos minutos los trabajadores de día temen por su futuro ante el anuncio de la empresa de alimentación de despedir hasta dos mil cien empleados por las pérdidas acumuladas el pasado año que dejan a la compañía en una situación practica de quiebra técnica Carlos Sevilla

Voz 1153 02:10 dicen los sindicatos que las operaciones financieras de la dirección de la compañía no pueden pagar a los trabajadores fetiche sindicato mayoritario insta a la dirección a buscar soluciones alternativas

Voz 0502 02:18 DGT ha puesto el expediente de regulación de empleo en manos de sus serbio

Voz 1153 02:21 los jurídicos denuncian que la caída de las acciones de la bolsa demuestra la debilidad del negocio y las equivocadas decisiones comerciales y financieras por parte de la dirección los dos sindicatos y Comisiones Obreras anuncian que lucharán en la mesa de negociación para mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles el grupo día presentado hoy unas pérdidas de trescientos cincuenta y dos millones de euros en dos mil dieciocho y anunciado un proceso de despido colectivo que afectará en España un máximo de dos mil cien trabajadores en hay su filial Tinsa alimentación que cuentan con una plantilla de unos quince mil trabajadores según fuentes sindicales los vecinos de Alcalá de Henares en Madrid están convocados estallaron a conceder donde repulsa frente al ayuntamiento tras el

Voz 1018 02:53 sino crimen machista conocido en nuestro país cuyo autor está detenido a la víctima una mujer de veintidós años descuartizada dentro de un arcón frigorífico que haría desapareció en dos mil diecisiete Aunque su madre sólo denunció los hechos en diciembre pasado SER Henares Jorge Pardo

Voz 0502 03:09 la mujer de veintidós años y española era encontrada ayer por la tarde descuartizada en un congelador de su domicilio de Alcalá de Henares la Policía Nacional ha detenido a un hombre de cuarenta y dos años esta madrugada en torno a las cuatro y media que compartía domicilio con ellas el principal sospechoso se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía a la espera de ser interrogado según fue des policiales la mujer desapareció o dejó de tener contacto con su familia en septiembre de dos mil diecisiete pero no fue hasta el treinta de diciembre del año pasado cuando la madre denunció los hechos todo apunta a que la víctima es esa misma mujer desaparecida ya que estamos ante un nuevo caso de violencia machista de confirmarse sería la octava en lo que va de año frente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares Se acaba de guardar un minuto de silencio en recuerdo y como condena de este nuevo crías

Voz 1018 03:52 a hizo la ONG Save the Children alerta del riesgo de que se mantenga la pobreza infantil en nuestro país en los adoptan medidas sociales de forma inmediata de aquí a diez años una cuarta parte de los menores seguirá en situación de pobreza Adela Molina

Voz 0011 04:05 sí Save the Children alerta de que si seguimos igual la pobreza infantil apenas bajará dos puntos en dos mil treinta del veintiocho coma tres por ciento actual al veintiséis con cinco por ciento en un informe que acaba de presentar la ONG plantea el objetivo de reducir esa tasa en diez puntos al diecisiete por ciento en diseños con políticas que ya se han demostrado efectivas en otros países entre ellas aumentar la ayuda directa Purito de los veinticinco euros actuales a cien garantizar progresivamente el acceso a la educación de cero a tres más dinero para becas para salud infantil yp para conciliación según Save the Children combatir la pobreza infantil cuesta el dos con cuatro por ciento del PIB no hacer nada contra ella supone el doble un cinco por ciento el director de la organización Andrés Conde ha subrayado además que criar un hijo supone para las familias entre cuatrocientos y setecientos euros al mes algo inasumible para algunas y en respuesta al presidente del PP Pablo Casado ha señalado que aumentar la natalidad en España pasa por mejorar el nivel socio económico de las familias Porsche porque esa es la razón principal por la que las mujeres en España no tienen más hijos

Voz 1018 05:04 sólo en directo tanatorio de San Jerónimo en Sevilla donde estaba estaba ya a la capilla ardiente con los restos del dramaturgo y director teatral Salvador Távora fallecido a los ochenta y ocho años fue un referente de las artes escénicas desde los años sesenta desafío de hecho a la censura franquista de Rodríguez

Voz 3 05:19 pues sí la cultura Andalucía está de luto continúan llegando de amigos y conocidos de Salvador Távora al tanatorio sevillano de la S30 en la capilla ardiente están su familia lo muchos compañeros que hizo su vida larga vida profesional está previsto por cierto que se al dramaturgo andaluz hasta mañana a las once y media donde está prevista su funeral El Salvador Távora que fue medalla de Andalucía Hijo Predilecto de Sevilla y un defensor de la cultura de la patria andaluza también con su vida ya postor podemos echar contra el franquismo con obras emblemáticas cuando quejío

Voz 1018 05:57 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana al menos

Voz 0325 05:59 diez muertos y tres heridos dos de ellos graves al incendiarse el centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo en Río de Janeiro las llamas han destruido los dormitorios con los jugadores de base del club menores de dieciocho años se investiga las causas del siniestro

Voz 0824 06:11 es que pide cuatro años de cárcel para el ex comisario Villarejo por en una reunión entre el CNI y la policía sobre el pequeño Nicolás reclama también tres años para su esposo hay para un periodista por esa grabación ilegal que después se difundió en una web del entorno de Villa

Voz 0325 06:24 hay unos veinticinco mil venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia para conseguir comida y bienes de primera necesidad según Acción Contra el Hambre de ellos unos tres mil salen de Venezuela con la intención de quedarse en Colombia o de emigrar a otros países Francia José

Voz 0824 06:35 Cicala la retirada de su embajador en Roma y advierte Italia de que el juego sea terminado el Gobierno galo considera un gesto amistoso que el vicepresidente italiano apoye un representante de los chalecos amarillos que llamó una guerra civil y pidió el de

Voz 0325 06:47 de de Macron en deportes a la espera de las ruedas de prensa de Solari Simeone previas al derbi de mañana por la tarde ante el Atlético de Madrid y el Real Madrid esta noche a las nueve comienza a la vez vigésimo tercera jornada de Liga en Primera con el Valladolid Villarreal

pues Tony esto es algo de lo que podemos contar por ahora gracias viernes seguimos

hoy por hoy hora doce

en la Cadena SER Hoy por hoy

con Toni Garrido este fin de semana los organizadores españoles se reúnen para hablar de lo suyo en el tercer Congreso de la Asociación Española de Organizadores Profesionales nos preguntamos quién organiza los organizadores pues la presidenta de honor de la ANP María Gay autora de El poder del orden

Voz 1 07:35 y lo suyo María no se puede ir más allá María muy buenos días

Voz 4 07:40 buenos días se puede ir más allá osea organizando a los que organizan los organizadores no no se puede más

Voz 5 07:46 bueno en realidad nuestro nuestro trabajo en esa posición no incluye el organizar congresos pero bueno si en este caso en una vez al año unimos todos los organizadores de España en este en esta edición es en Madrid Express nuestro pensé el tercer congreso bueno Così lo hemos organizado para aprovechar el día y hablar de todo lo que tenemos que hablar que es mucho

Voz 1995 08:08 este es el tercer congreso como dice María es un golpe muy especial porque este año el interés por esta profesión ha estallado por la popularidad de un programa de televisión de la japonesa maricón la autora del metro con Marie pero a pesar de la visibilidad que os ha dado todo el mundo está hablando de de maricón no tú no eres muy partidaria de su método de la María

Voz 5 08:28 bueno no a mí a ver vamos a ver a mí me encanta Mary cuando en otras me gustaría ser japonesa es todo

Voz 1995 08:34 sí

Voz 5 08:37 la ella buenos con ese con su serie In los años anteriores con sus libros que fueran vez suelen mundiales ha venido muy bien para nuestra profesión otra cosa es que los su método sea totalmente aplicable a las familias a las personas en Occidente vale hay muchas cosas que tenemos que adaptar de hecho tengo muchos clientes que me llama porque me dice mira yo me he leído el libro y tratado de paz pero en algún momento me bloqueo no puedo decidir no puedo seguir adelante estoy bloqueado frustrado vale entonces bueno para eso nos han ido bien en todos los sentidos

Voz 1995 09:11 vale pero tú tienes tu propio método vamos

Voz 5 09:15 yo tengo mi propio Meso no pero que también está basado en un método japonés entonces hace quince años y se investigaciones lo que decidí es que eh hay un método de llama el de las cinco eses que se utiliza en las fábricas en las cadenas de montaje con este método que son cinco pasos muy sencillo se pueden ordenar todo desde el diez a la casa completa trasteros la habitación de los niños la cocina cualquier cosa mal son unos pasos muy sencillos seccionó los sigue pues lo que puede conseguir es es que cada cosa tenga su sitio y así el orden se mantiene casi sólo luego es muy fácil mantenerlo

Voz 1995 09:51 pero María y yo sé que debería yo aprender el método pero común mucha de la gente que está escuchando pensará encontrado yo a alguien que me organice sobre todo porque esa cuando tú dices que luego es fácil mantenerlo a lo mejor lo difícil es empezar cuánto cuesta un busto trabajo decir cómo puedo contratar y cuando me costaría

Voz 5 10:09 vale para dar un presupuesto lo que tenemos que hacer es una visita y ver la cantidad de cosas que hay en el espacio que hay las estructuras de almacenaje y luego la actitud del cliente sin cliente llama con muchas cosas poco espacio en este yo quiero que me lo pongan muy bonito hay que se quede todo tal cual le devolviera a lo mejor hay cosas que hay que sacar hay cosas que hay que guardar porque lunar lo que no necesite al entonces para dado el presupuesto decir cuánto cuesta una casa o una habitación es una una casa o una habitación simplemente necesitamos hacer una visita ahora te digo cobramos por hora o por paquetes de trabajo irá los precios por horas de nosotros en España están entre los veinticinco y los cuarenta y cinco euros

Voz 4 10:53 otra cosa que luego ese paquete si los proyectos son muy grande vale pues también debe

Voz 5 10:59 siente que no es necesario que nos contraten para todo el trabajo ingente que puede hacerlo solamente en el suscita una guía entonces unas propuestas una idea de cómo se podría solucionar y luego son capaces de hacerlo solos con su capaces de hacer parte del trabajo y luego el organizado remata

Voz 1995 11:13 estoy pensando María me interesa contar estoy pensando se organiza sabes en Madrid concretamente en en en Chamartín admita este congreso estoy pensando en ir el lunes eso tiene que queda precioso sea después del congreso de organizadores tercer Congreso organizador en Chamartín cuando se van eso tiene que quedar mejor que cuando han llegado eso Van Basten llegará a Chamartín el lunes madre mía un brillo una cosa eso

Voz 5 11:38 es una de las salas becas de de de congreso de los hoteles donde te ponen todo y luego tú te vas hirió recogiendo cosas

Voz 1995 11:44 pero esto tiene nombre no puede ser sólo tiene que quedar como en fin mucha suerte es una profesión que cada vez conocemos mejor es verdad como dice María que vive un fenómeno tiene que su televisión pero cada vez más gente necesita ese pequeño empujón para esta or para poner un poco de orden en su vida quiso no vendría muy bien poner un poquito orden nuestra vida luego la Comunidad vecino luego ya sí contó además Marina ya hay presidenta de honor de la la Asociación de Organizadores Profesionales de España este fin de semana celebran su tercer Congreso María muchísimas gracias es suerte

Voz 6 12:18 gracias hasta luego se otros tu muy ordenado

Toni Garrido cadenas

con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

otro mes puso a España olor Karen les quise en cara los gracias a todos los españoles por haberme recibido también en este país Daniel

hombre de Bosnia como te escucho La Ventana todos los días un ratito del bueno

pues sí hachís marroquí de nacer se da es un hacéis como bienvenidos a los oyentes de la Cadena SER pues con el programa La Ventana uno de los mejores productos que hay en la radio española y saludos a los paisanos

la Ventana con Carles Francino nuestra única bandera es la ratio Cadena SER eh

Voz 16 14:06 estaba mañana

Voz 1995 14:09 me da experta tú

Voz 16 14:12 con una vida ir a vivir

Voz 15 14:14 a vivir de ver

Voz 17 14:18 bien me lleva todo vamos una de pero

Voz 1995 14:24 no

Voz 18 14:25 tú vive a Armero

Voz 15 14:27 dir The ver

Voz 17 14:30 no lo es como la bien

Voz 19 14:38 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

con las pase lo que pase

Voz 0011 14:47 con las pase lo que pase

en la Cadena SER Hoy por hoy con

Toni Garrido

y antes de acabar usaremos las preguntas que nos deja el día

Voz 1 17:40 cualquier tiempo Casado fue anterior

Voz 1995 17:44 la única parte buena de volver a los supuestos de mil novecientos veinticinco es que entonces Pablo Casado tenía cuatro añitos pizzería entonces posible darle una buena educación la lucha de Jeff Bezos para que sus fotos íntimas mandada a su amante no vean la luz no es en realidad en beneficio de todos quién quiere realmente ver esas imágenes

Voz 1 18:04 no seré bueno un lema para

Voz 1995 18:05 manifestación del domingo contra el presidente del Gobierno en Colón vayamos Paqui Payá hasta que caiga a Pedro Sánchez como podría haber acumulado Zaplana al servicio público de los españoles otros casi siete millones euros de euros en Suiza no es contradictorio que la ex jefa de los telediarios tras acumular decenas de denuncias por manipulación pida ser la defensora de los espectadores

Voz 1 18:32 sí

Voz 1995 18:33 que proclama que prohíbe May con el pequeño Nicolás el gran fabulador se ofrece como relator en Cataluña que puede salir mal

Voz 1 18:41 y por último el problema

Voz 1995 18:43 disco es ser mucho más directo incisivo y resolutiva en Twitter que en el terreno

Voz 1 18:47 pues vamos

Voz 1995 18:51 volvemos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno descansen disfruten aprovechen o todo lo contrario el fin de semana pase lo bien un beso hasta lunes