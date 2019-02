Hoy por Hoy (12/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días es martes doce de febrero y he perdido la cuenta de las veces que les he dicho hasta ahora en los últimos años anote en esta fecha porque la estudiarán nuestros nietos doce de febrero del dos mil diecinueve empiezan el Tribunal Supremo el juicio contra la cúpula del proceso secesionista la catalán bueno contra la parte de la cúpula que se quedó en España tras la declaración unilateral de independencia del veintisiete de octubre del año pasado del diecisiete doce personas se sientan en el banquillo la Fiscalía pide para ellas penas que van desde los siete a los XXV años de prisión según el delito que les atribuye según su presunta responsabilidad en los hechos la principal controversia jurídica ya la saben la vamos a ver en torno a si hubo o no delito de rebelión y que puede considerarse violencia y el principal acusado Oriol Junqueras ex vicepresidente de la Generalitat se defendía así de esa acusación en su declaración ante el juez el año pasado

Voz 2 01:25 siempre han sido movilizaciones cívicas y pacíficas nunca he participado en ninguna en ningún tipo de de de manifestación inmovilización que no cumpliese estas características cívica de estas características Pacific

Voz 1727 01:40 el juicio está rodeado de la expectación que pueden imaginarse de la guerra de relatos habitual con la propaganda independentista tratando de desacreditar a la justicia española justicia que ha decidido en un ejercicio extra de transparencia que el juicio sea retransmitido en directo íntegramente a través de Internet para que quien quiera en cualquier lugar pueda verlo y como las emociones fuertes Nos gustan a pares en este país entre hoy y mañana puede quedar sentenciado el futuro de la legislatura a las doce comienza en el Congreso el pleno del debate de las enmiendas a los Presupuestos Generales el Gobierno trata de convencer a los independentistas de que les conviene que sí tramiten o de lo contrario habrá anticipo electoral y por tanto riesgo de que la derecha vuelve a la Moncloa

Voz 3 02:30 sí hay Presupuestos Generales transita haremos el dos mil diecinueve con la la normalidad de cualquier gobierno si no los hay ciertamente el tiempo será más caro

Voz 1727 02:40 sí desde el independentismo pues desde allí dicen que no se sienten interpelados por ese run run de adelanto electoral se desvinculan de la decisión que acabe tomando el presidente Sánchez lo decía el portavoz del Gobierno

Voz 4 02:54 lo decidirá independientemente de si se tramita no no los presupuestos lo decidirán en función de lo que él crea seguramente influido también por manifestaciones y por las críticas dentro de su propio partido

Voz 1727 03:08 sí desde la oposición Partido Popular y Ciudadanos ven bien claro elecciones cuanto antes dicen que es lo que pidieron en la manifestación del domingo en la Plaza de Colón de Madrid sobre el manifiesto que se leyó en esa manifestación ojo a lo que dice la portavoz del PP Marta González otro

son las seis de la mañana las cinco en Canarias

es martes doce de febrero

Voz 7 04:18 si interpondrá un recurso ante el Supremo se solicitaran el las medidas cautelares se fundamentalmente la suspensión de ese acuerdo

Voz 1727 04:27 la policía investiga la profanación de las tumbas de Dolores Ibárruri La Pasionaria hay de Pablo Iglesias el fundador del PSOE vertieron pintura alguien ha vertido pintura sobre sus sepulturas en la parte civil del cementerio de La Almudena Madrid Lola Ruiz Ibárruri es nieta de La Pasionaria ya hablado en la SER

Voz 8 04:46 Juan Tato es que a algún ser querido que días caído Laurent hace muchos años es encontrar en estas circunstancias la memoria y la tumba manchada asquerosa pues tres Preta valor

Voz 1727 05:01 en Venezuela Juan Guarido asegura que ya se ha hecho una primera entrega de ayuda humanitaria

Voz 9 05:07 eh cargamento de su un rito

Voz 1827 05:12 población más lo dice en un vídeo que ha colgado en las redes sociales y en el que aparece rodeado de cajas de medicación

Voz 1727 05:19 es científicos de España han aprobado con éxito en ratones una vacuna contra la hepatitis

Voz 1827 05:26 C Juan García es uno de los investigadores del CSIC participa en esta investigación hemos sido capaz de activar de forma muy potente sistema inmune

Voz 8 05:35 bueno se lo compara con otras vacunas que hay desarrolladas no tiene

Voz 1827 05:39 esta acción no llegan a estos niveles

Voz 8 05:41 tan corrientes como hemos desarrollado no Elvira

Voz 1827 05:44 desde la hepatitis C afecta a setenta millones de personas en todo el mundo provoca cuatrocientas mil muertes al año en los deportes el Alavés se vuelve a meter en puestos europeos con su victoria de anoche Sampe buenos días

Voz 1161 06:02 Prada veintitrés en primera marcaban la guardia ni con la peor entrada de la temporada apenas trece mil espectadores sólo mil antes del minuto cinco por las protestas sobre los horarios con cánticos contra Tebas el Alavés regresa a esa sexta plaza en puestos de Europa League sacando al Betis el que el Levante queda décimo cuarto con cuatro puntos sobre el descenso y esta noche vuelve la Champions primeros partidos de ida de los octavos desde las nueve Manchester United París Anne Germaine Roma Port

el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días ahora mismo hace más frío que ayer a la misma hora de media hemos bajado un par de grados más con heladas en la mayor parte del interior también tenemos algunas nieblas sobretodo en la cuenca del Ebro a lo largo de la mañana seguirán deshaciendo y es que hoy nos espera un día soleado en todo el país ya no tendremos nubes en Baleares o en el País Vasco y zonas cercanas como ayer también aquí va a hacer sol por temperaturas máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte en el Valle del Guadalquivir en Canarias las máximas se aproximarán a los veinticinco grados

Voz 1727 07:23 esta mañana la Cadena Ser está de es llegada ante las puertas del Supremo para con darles el comienzo del juicio la llegada de los acusados de las acusaciones vamos a seguir en directo el comienzo de ese juicio tan importante para la vida pública española también a partir de las diez de las nueve en Canarias dandi de la Fuente buenos días

Voz 0456 07:42 hola Pepa buenos días antes de que llegue esa hora va

Voz 1727 07:45 varias entrevistas y análisis si la primera a partir de la

Voz 0456 07:47 ocho y media una hora antes en Canarias a Inés Arrimadas la líder de la oposición en Catalunya una hora después llamamos a Miquel Iceta primer secretario del PSC contamos también con los análisis de Marcel

Voz 0456 08:01 Pablo penalista de Jordi Nieva catedrático de Derecho Procesal que considera excesivas las penas que se piden según leo hoy en Libération toda la prensa internacional dice que que España está paralizada estancada en mitad de este juicio como Mike Costner en esta canción bon día a todos a toda en nuestra mesa de análisis Ignacio Ruiz Jarabo Lucía Méndez y Esther Vera directora del diario para cuando dejemos el Supremo nos vamos a poner con la renta básica esa iniciativa que han puesto en marcha a algunos países la de entregar a sus ciudadanos un dinero al mes sería posible caña nos lo vamos a preguntar con Nacho Carretero y buscamos las respuestas

Voz 1827 09:00 valga medios nos acompañan dos

a ver si me acuerdo de cómo era el Beato Mahan y Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción empieza hoy por hoy

Voz 1 11:25 en la Cadena Ser

Voz 15 11:33 subrayar mi compromiso con el civismo con la paz un compromiso que creo que que está perfecto

Voz 1827 11:39 claro dispuesta a renunciar

Voz 1727 11:40 Dani Judea San ideología ni mis convicciones

Voz 16 11:43 para ayudarnos octavo comportarse en dobles y nunca fueron las voluntades que nos preocupa maneras de alzamiento ni tumultuaria yo ni mi violento

Voz 1827 11:53 son las voces de Oriol Junqueras Carme Forcadell Jordi Sanchez así argumentaban ante el juez instructor que no cometieron ninguno de los delitos de los que se les acusa por la organización y convocatoria del referéndum ilegal del uno de octubre sí ellos son tres de los trece líderes independentistas que desde hoy se sientan en el juicio del plus es uno de los más trascendentales en la historia reciente de España y que empieza esta misma mañana el Tribunal Supremo Alberto Pozas sino hay retrasos el juicio contra el proceso independentista arranca a las diez de la mañana hoy no está previsto que declaren los imputados en el Supremo dan por hecho que todo el día quedará ocupado por las cuestiones previas algunos abogados van a reiterar por ejemplo que no han tenido acceso a toda la documentación de juicio y que han tenido poco tiempo para preparar la defensa argumentó que ya ha rechazado pasado el Supremo apenas dos semanas dicen han tenido desde el anuncio de la fecha hasta el comienzo del juicio para trabajar con más de doscientos Gigas de documentación una consecuencia de estimar estas peticiones sería retrasar o incluso anular el resto de sesiones es objetivo de varios acusados pero el Supremo también puede optar por contestar a estas cuestiones previas ya cuando dicte sentencia habrá dos fiscales participando en esta primera sesión Javier Zaragoza If I del Cadena Tres de los once acusados llegan al Supremo a pie el resto en furgones de la Guardia Civil primero trasladados a la Audiencia Nacional desde ahí al Tribunal Supremo y esta semana se ha convertido en un cruce de caminos vertiginoso para la política en España coinciden en el calendario el inicio del juicio con el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado el Gobierno no cita si así que los independentistas permitan al menos su tramitación de hecho pueden retirar sus enmiendas a la actualidad incluso con el pleno ya en marcha pero en el Gobierno reconocen que es poco probable como forma de presión a los independentistas o como constatación de una realidad el Gobierno de hecho ya ha comenzado a barajar es fechas por si Pedro Sánchez decidiera finalmente adelantar las elecciones

Voz 0858 13:41 Xavier Alonso buenos días buenos días Roberto fuentes de La Moncloa insisten en que no hay una decisión tomada y que todo depende de lo que pase mañana cuando las enmiendas a la totalidad se voten en el Congreso sobre el calendario la Agencia Efe publicó ayer que el Ejecutivo baraja adelantar las al día catorce de abril pero desde el equipo de Sánchez reconocen a esta redacción que es una fecha complicada por la Semana Santa ese día de hecho es Domingo de Ramos en algunos sectores de la dirección federal si ven con buenos ojos un súper domingo electoral

Voz 1827 14:09 seis de mayo con municipales autor

Voz 0858 14:11 cómicas europeas también generales pero ayer la portavoz parlamentaria Adriana Lastra insistía en que la decisión sólo está en manos de Sanz

Voz 5 14:20 ha de verse ha cortado la legislatura es al presidente del Gobierno a quien compete esa decisión en exclusiva que siempre lo hará en pos del interés general de los españoles

Voz 0858 14:29 quiénes no quieren ni oír hablar de un veintiséis de mayo con cuatro urnas son algunos barones territoriales dicen que prefieren evitar interferencias nacionales

Voz 1827 14:38 eso seleccionadas tanto Esquerra como el P de Cutter reunieron ayer a sus direcciones sin que al menos aparentemente se hayan movido en sus posiciones creen que el run run de adelanto electoral es una maniobra de presión de Pedro Sánchez para que permitan la tramitación de las cuentas por miedo a que la derecha gane en las urnas Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 14:57 Diarra dicen que ellos no van

Voz 1827 14:59 entrar en un juego de este tipo

Voz 0931 15:01 si tienen la sensación que la filtración de ese posible adelanto electoral tiene un solo objetivo presionar tanto Esquerra como el viento para que retiren las enmiendas a la totalidad pero no parece hasta ahora que este surgiendo mucho efecto distintos dirigentes dicen que si Sánchez quiere presupuestos la condición sigue siendo la misma negociación con un relator en la que se hable del referéndum

Voz 4 15:21 te dan vía globos sondas se dice

Voz 0931 15:23 el apartado en vez enviar globos sonda a través de los medios Sánchez tendría que ponerse en contacto con los grupos que le tienen que votar asegura que el diálogo puede continuar aunque no haya Presupuestos similar a lo que expresa vasca

Voz 5 15:34 arroja un no a los Presupuestos un no a que el presupuesto

Voz 0931 15:37 bueno a los presupuestos no tiene porque implicar una convocatoria de elecciones de manera directa decía la portavoz Marta Vilalta nosotros no somos los que nos hemos movido de la mesa de negociación es el Gobierno central quién tiene hasta mañana para salvar las cuentas añadía

Voz 1827 15:49 gracias Joan esta es la postura del independentismo catalán en ciudadanos dicen que ellos ven con buenos ojos ese adelantó aunque creen que llega tarde para Albert Rivera Pedro Sánchez busca una salida a la desesperada

Voz 0040 16:00 señor Sánchez convoque elecciones cuanto antes este miércoles sabremos evidentemente Si el señor Sánchez nos quiere estafar otra vez como ya los estafó con esa moción de censura que no convocó elecciones O'Shea realmente ante el callejón sin salida en la encrucijada el lío que ha montado pues la montado del Elio

Voz 1827 16:18 pues no tiene otra salida que convocar elecciones y desde el Partido Popular su vicesecretario de Comunicación lo interpreta como un aviso a navegantes de Sánchez asegura también que en cualquier caso si se consuma la convocatoria de elecciones a ellos perfecto

Voz 17 16:29 da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas para que retiren las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado

Voz 1827 16:39 es Marta González que no sabemos si por un ataque súbito de sinceridad o por una especie de descuido discursivo reconoció ayer implícitamente que el manifiesto que pactaron para la concentración de Colón del domingo pasado y aquella que leyeron tres tertulianos de la derecha aquel aquel discurso contenía mentiras

Voz 5 16:57 nosotros realmente pues creemos que el documento que se el manifiesto que se leyó ayer pues contenía una gran parte de veracidad en todas sus manifestaciones

Voz 1827 17:15 el abogado de la familia Franco confirma en la Cadena Ser que presentarán un recurso ante la justicia así como se ha anunciado el Consejo de Ministros aprueba este viernes la orden para exhumar los estos del dictador del Valle de los Caídos Adela Molina

Voz 0011 17:27 el Gobierno va justifica su decisión en que la exhumación de Franco no depende ni de la autorización de la iglesia ni de la familia sino de un mandato legal según un documento interno al que hemos tenido acceso además el Ejecutivo afirma que el nuevo destino de Franco no puede ser la Almudena como han pedido los nietos por razones de seguridad para evitar que se convierta en un lugar de exaltación contempla dar un nuevo plazo de quince días a la familia para que indiquen una nueva ubicación sino lo hacen será el Gobierno el que decida el abogado de los Franco ha confirmado en la SER en el informativo Hora catorce que recurrirán al Supremo el Acuerdo del Viernes impedirán la paralización del proceso de exhumación nous Felipe Utrera Molina

Voz 7 18:04 se interpondrá un recurso ante el Supremo se solicitarán las medidas cautelares es fundamentalmente la suspensión de ese acuerdo con el objeto de que se paralice hice y la justicia pues de alguna manera ampare los derechos fundamentales que estamos intentando

Voz 1727 18:24 la Asociación para la Recuperación de la Memoria

Voz 0011 18:27 Erika ha pedido al Gobierno que todo el proceso de exhumación se realice con luz y taquígrafos

Voz 1827 18:31 la policía por cierto investiga ya varios actos vandálicos aparentemente con motivaciones políticas en el cementerio de la Almudena en Madrid entre otros la profanación de la tumba del fundador del Partido Socialista o de la histórica dirigente comunista imputada durante la Transición Dolores Ibárruri Pasionaria sólo ha encontrado su nieta cuando ha ido a poner flores Lola Ruiz Ibárruri lo contaba así en Radio Madrid

Voz 8 18:54 yo suelo frecuentar al cementerio donde está enterrado que y me he encontrado con que su nombre está manchado con una enorme mancha de pintura también me he adentrado en el panteón de Pablo Iglesias se me he encontrado con que toda la cara que las culpas obras de Pablo Iglesias manchada de pintura blanca

Voz 1827 19:18 hoy sí hoy si el ex presidente madrileño Ignacio González va a declarar como testigo en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto espionaje político a compañeros de su partido pagados con fondos públicos en un principio se anunció que lo iba a hacer ayer pero bueno un hubo un error de la Audiencia sí que estuvo su mentora Esperanza Aguirre que dijo que no sabía nada que se enteró por la prensa de que sus Archie enemigos internos en el PP habían sufrido esos espionajes

Voz 1275 19:42 Prodi Madrid Laura Gutiérrez buenos días y así es el argumento que utilizó en Púnica han Gürtel Aguirre nos estaba al tanto de los seguimientos de lo que hacían unos y otros se retrae o sea

Voz 0589 19:52 un presidente de comunidad autónoma no tiene conocimiento de de de es que son me parece que son doscientos y pico mil entre funcionarios y contratados que tiene la Comunidad de Madrid ha pedido en varias ocasiones a lo largo de

Voz 1275 20:05 te rogatoria como testigo y como prueba de que nunca supo nada calificado de aguirrista a uno de los exconsejeros que supuestamente fue víctima de ese espionaje Alfredo Prada Aguirre consigue evitar la foto con su definir Ignacio González

Voz 18 20:16 el señor González les estamos esperando al final de la mañana decidiremos qué hacemos con él porque evidentemente citado legalmente esta perros sino no puedes mataremos a la policía afgano lo traiga

Voz 1275 20:27 esto decía la juez en plena sesión pero por un error de notificación del juzgado al ex presidente solicitó para este martes acude hoy a las diez Audiencia Provincial

Voz 1827 20:35 el ex ministro también de Aznar Eduardo Zaplana ha recibido el alta del Hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde el pasado dieciocho de diciembre por la luz la leucemia que padece ya está en casa ahora seguirá el tratamiento a domicilio después de que la juez aprobara su salida de prisión con cargos

Voz 1827 20:56 fuera de nuestro país en Venezuela Juan Guarido y Nicolás Maduro mantienen su pulso por la presidencia en el país un tira y afloja que lleva a veces a escenificaciones que rozan casi casi lo grotesco Maduro por ejemplo ha presentado esta noche una campaña de promoción turística internacional en un país sumido en una crisis política hay de abastecimiento que espanta cualquier visitante en busca de sol y playa Cualladó por su parte ha asegurado que ya ha entregado el primer paquete de ayuda humanitaria entre apelaciones constantes a la obediencia a unas Fuerzas Armadas que no les reconocen Aida ABAO buenos días

Voz 19 21:28 buenos días el líder opositor y autoproclamado presidente interino asegura que ya han conseguido introducir en el país un millón setecientas mil raciones nutricionales para niños y cuatro mil quinientos suplementos para embarazadas esta entrega corresponde dice Guarido sola una primera fase antes de que consigan desbloquear las fronteras del país

Voz 20 21:43 la Fundación que hicieron llegar la Juba es una pequeña muestra que se puede lograr una vez abramos el corredor humanitario en Venezuela es importante para sobre todo insisto la puede tener más vulnerables

Voz 1973 21:52 agua y Dole contesta el número dos de Maduro

Voz 19 21:58 ellos dado Cabello que ha dicho desde la frontera con Colombia que no lo van a permitir porque lo consideran una intervención de este país vecino de Estados Unidos why do ha asegurado que pedirá ayuda a la Organización de Estados Americanos para convocar elecciones y que no ve posibilidades de que se produzca una guerra civil porque dice el pueblo está de su lado

Voz 1827 22:13 el Parlamento Europeo vota hoy el acuerdo pesquero que han firmado la Comisión Marruecos un balón de oxígeno para la flota andaluza pero que levanta ampollas entre muchas oenegés el motivo que es acuerdo se aplica aguas marroquíes pero también a otras adyacentes en disputa las del Sahara Occidental de hecho las ONGs piden a los eurodiputados que no voten a favor por respeto dicen a los derechos humanos corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 22:36 se busca a partir de las doce y si en el hemiciclo se repite el resultado que hubo en la Comisión de Pesca la curdo será ratificado pero la ONG Human Right Watch pide a los diputados que consulten primero al Tribunal de Luxemburgo petición que defenderá hoy el grupo de los Verdes desde donde el eurodiputado marsellés y se dirige a socialistas populares y miembros de Ciudadanos

Voz 21 22:59 no entendemos su posicionamiento porque es un posicionamiento que se basa en la ilegalidad con lo cual yo entiendo que suelen pedir el Estado de Derecho en Venezuela o en Cataluña de tren queremos ver si son coherentes y lo quieren también Kansas occidental

Voz 0738 23:13 yo es que estén hubo acuerdo con Marruecos que esperan los barcos españoles vuelve a incluir las aguas del Sahara Occidental y cuya utilización según el Tribunal de Luxemburgo no puede decidir Marruecos

Voz 1827 23:25 España es el país invitado en la edición número veinticinco del Salón Internacional de la edición del libro que se celebra estos días en Marruecos la literatura escrita en español siempre ha tenido espacio en las letras marroquíes e incluso hay voces que han protestado por el escaso apoyo de España a aquellos marroquíes que escriben en nuestro idioma corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 22 23:45 lo primero que llama la atención del Pabellón de España es su diseño en forma de estrella de ocho puntas de estilo nazarí gestionado por Acción Cultural Española y el Ministerio de Cultura exhibe setecientos libros una muestra de lo más destacado de la producción editorial tanto en castellano como en el resto de las lenguas del país están representados todos los géneros en una parte dedicada al Legado Andalusí además de un espacio para las editoriales por las mañanas de cuenta cuentos para niños por las tardes celebran mesas redondas y conferencias además en el están hay dos exposiciones Manuscritos de Al Andalus en las bibliotecas españolas y Campos de Níjar fotografías de Juan Goytisolo Tomás por Vicente Aranda en la década de los cincuenta en Almería precisamente esta tardes homenajeará a Goytisolo que vivió y murió en Marruecos donde está enterrado reivindicando el conde don Julián unirá en la misma mesa Aline Sul Man su amiga del alma que decía esto láser

Voz 5 24:35 y sólo en español pero un español sin ganas como

Voz 23 24:39 si haces Cernuda para él ser marroquí fue fue un honor como como ninguno vamos

Voz 22 24:47 pues eso sí que fue importante para él también estarán en esa mesa redonda el dramaturgo José Luis Gómez el escenógrafo Frederic Amat

Voz 1827 26:41 cada vez erróneos de la jornada veintitrés en primera volviendo a puestos europeos Sampe buenos días

Voz 1161 26:46 unos días con su guitarra en Mendizorroza dos cero sobre el Levante que llegaba con muchas bajas marcaron en la Guardia metida en la primera parte y cerró el marcador Johnny en el tiempo añadido de la segunda en un partido que registró la peor entrada de la temporada apenas trece mil espectadores sólo mil de ellos antes del minuto cinco por las protestas sobre los horarios con cánticos contra Tebas el Alavés regresan esta plaza en puestos de Europa League sacando al Betis el Levante queda décimo cuarto con cuatro puntos sobre el descenso una jornada que volvió a verse además marcada por el bar y que hoy tenía prevista una reunión del Comité técnico con el Atlético de Madrid precisamente para hablar del sistema ya que el club ha decidido no acudir Antonio Jesús López Nieto representante del Comité Técnico de Árbitros anoche en El Larguero prefiere que sea más adelante tras el enfado rojiblanco después del derbi

Voz 28 27:32 me parece que con la mente fría hace funcione mejor yo creo que se aprende mejor cuando aún no está caliente y entonces se entiende mejor las cosas yo creo que es prudente

Voz 1161 27:42 con cinco meses de funcionamiento está satisfecho porque esperaba más ruido ha parecido a raíz del penalti no señalado de Rulli sobre Vinicius hace ya unas jornadas no descarta evoluciona en el futuro

Voz 28 27:51 a lo mejor es probable que el protocolo habrá que cambiarlo es mejorable y a lo mejor yo coincido también que en un futuro a medio plazo a lo mejor lo árbitros nevar son una profesión distinta y tiene que ser un grupo más reducido

Voz 1161 28:03 pues precisamente hoy debuta el bar en Champions con los dos primeros partidos de ida de los octavos de final ambos a las nueve Manchester United Paris Saint Germain con United recuperado imbatible tras la salida de Mourinho diez victorias y un empate y los franceses llegan Sydney Mari Cavani lesionados también la Roma de Monchi contra el Oporto de Iker Casillas y Pepe el Real Madrid viajar hoy a Amsterdam se enfrenta mañana al Ajax con otra imagen después del empate copero en el Camp Nou y la victoria liguera en el Metropolitano y con jugadores señalados como Isco ahora lesionado o Marcelo que ayer dijo no tener problema en mancharse sino le quieren

Voz 0456 28:33 la Juve es un club espectacular pero yo tengo contrato con el Madrid sobre lo que están publicando pues no sé Marcelo está en la lista de transferibles pues estoy que me paguen todo arreglado yo confío en mi en mi trabajo pero si un día llega el Madrid y me dice que no me quieren pues me voy y muchas gracias por todo estaré triste pero me iré si no puedo estar aquí será en otro club mis sueños terminar mi carrera en el Madrid y quiero más eh nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el club no tengo porqué marcharme no creo que vaya a ser despedido o

Voz 1161 29:04 Mateu Lahoz debutará también como el primer árbitro español bar en la Champions será mañana con el Tottenham Borussia Dortmund además hoy tenemos un partido de la Europa Liga encuentro adelantado de los de ida de dieciseisavos que se jugarán el jueves desde las siete menos cinco Fenerbahçe cénit en baloncesto el jueves arranca en Madrid la Copa del Rey en la que recibirá un homenaje Juan Carlos Navarro por su carrera veinte años en el Barça y uno de los dos Memphis Grizzlies el uno de marzo también el Barça retirará

Voz 1727 29:26 su camiseta su adiós no fue decisión propia sino

Voz 1161 29:28 dada por el club el habría seguido con

Voz 1173 29:31 poco de fuerzas para continuar un año más ahora está asimilado hoy ya hay que mire hacia adelante y ayudar de otra manera y eso es lo que estoy intentando hacer

Voz 1161 29:40 también una decisión que no se tomó dice de la mejor manera

Voz 1173 29:42 siempre se pueden hacer mejor las cosas igual y hoy directivo exigente de de de dentro también

Voz 9 29:47 lo ha expresado si son conscientes

Voz 1827 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1827 30:11 a las doce de la mañana comienzan a debatirse en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno socialista unas cuentas que salvo sorpresa de última hora sólo cuentan con el apoyo de Podemos insuficiente para que salgan adelante si los independentistas no retiran sus enmiendas precisamente sobre Line pronto el partido de Pablo Iglesias en las cuentas ha hablado en estos términos el presidente del Instituto de Estudios Económicos José Luis Feito Jarque

Voz 1161 30:37 Podemos participe intensamente en el diseño de la política económica como nombrar un ministro de Sanidad el país termina desangrándose

Voz 1827 30:46 esto el día en que empieza uno de los juicios más trascendentales en la historia reciente de España el juicio contra los doce líderes independentistas por la organización y convocatoria del referéndum ilegal del uno de octubre la vista va a durar unos tres meses y medio y medio mundo está pendiente de ella con seiscientos periodistas acreditados a un referéndum Casas alargará Audi un día u ruptura tan Wang de la nació de la consulta que hizo Carles Puigdemont en junio de dos mil diecisiete ahora ha cambiado muchísimo el panorama la Fiscalía pide penas que van de los dieciséis años a los veinticinco años de cárcel para los nueve acusados que están en prisión preventiva en Manresa en Barcelona a esta noche ha habido una manifestación para reclamar un tren digno después del accidente ferroviario del viernes pasado Radio Barcelona Joan Bofill hola de nuevo o la Abadía promo

Voz 0931 31:40 por eso tenéis las manos manchadas de sangre algunos de los mensajes que se vieron esta noche en la protesta para pedir que se invierta ya en una línea que en tres meses ha sufrido dos accidentes mortales centenares de personas pedían un servicio digno entre ellas Oriol una de las víctimas del accidente por favor Chris un golpe muy fuerte recuerdo gritos su nombre me pasó por encima caímos calificaba al accidente de vergüenza pese a lo que había dicho ADIF el servicio hoy en la R4 se mantiene por carretera los maquinistas han anunciado que paralizan el servicio hasta saber qué provocó el accidente hablan de riesgo inminente que pueda pasar algo otra

Voz 1827 32:12 aquí sobre el accidente de Angrois en Santiago en dos mil trece los ministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor han comparecido en la comisión que investiga ese accidente en el que hubo ochenta muertos y ciento cuarenta y cuatro heridos los dos han negado que hubiera un pacto de silencio entre ellos ni una estrategia PP PSOE para echar la culpa al maquinista

Voz 29 32:30 nunca participe de ninguna estrategia para construir una verdad sobre el accidente nunca autorice la puesta en servicio de la línea ni de los trenes híbridos

Voz 1524 32:40 jamás di una sola instrucción nunca jamás para que no se diera toda la información lo que tenía indicación todo el equipo de dirección del Ministerio era que cualquier información que tuvieran que todas se pusiera en conocimiento de la autoridad judicial

Voz 1827 32:54 la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1973 32:58 buenos días hasta ahora crecientes medalla en los accesos a dos Torrejón a cuatro Pinto Valdemoro acometidos en Parla en Huelva en con Ares un accidente en la A49 Sentido Allamonte está obligando al corte de la vía en ambos sentidos hay itinerario alternativo por la A cuatrocientos setenta y dos Además en Álava hablamos de dos colisiones una en Amurrio la AP68 sentido Bilbao y otra en John Cobra en la XXI XXVI sentido no

Voz 1827 33:21 del tiempo hoy lucirá el sol en toda España con un poco más de frío que estos últimos días

son las siete menos veinticinco

Voz 1727 34:54 seis de los Veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España hablando de cambio climático y de una norma pionera en España el Gobierno de las Islas Baleares va a aprobar hoy la ley de cambio climático va a prohibir acción de coches nuevos diesel a partir del año dos mil veinticinco de gasolina a partir del dos mil treinta y cinco para Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 35:18 queda día Pepa el objetivo generales que balear son territorio libre de combustibles fósiles y con el cien por cien de energías renovables en dos mil cincuenta por eso también sin incluye el progresivo cierre de las centrales contaminantes las patronales de automoción han mostrado ya su disconformidad contra esta ley que entre otras medidas recoge también que en dos mil cincuenta todo el parque de vehículos de alquiler sea eléctrico la Comisión Nacional de los mercados la competencia se ha pronunciado al respecto porque dice que la prohibición de esos vehículos contaminantes puede producir una serie de efectos negativos propone una rebaja además este organismo proponer alternativas como peajes limitaciones geográficas o también horarias

Voz 9 35:55 y

Voz 1973 35:56 vamos ahora a Alicante donde parece confirma

Voz 1727 35:59 darse un nuevo caso mortal de violencia machista la investigación confirma que la mujer de veintinueve años encontrada muerta el sábado no se suicidó su pareja está ya detenida Ana Talens bon día bon día Rafael Ayuntamiento de planes y la Generalitat han convocado hoy concentraciones de repulsa también Les Corts Valencianes han convocado a las doce una concentración de repulsa también Sheila de veintinueve años fue hallada muerta el sábado por su pareja en una casa en plan según contó a la Guardia Civil le despertó el llanto del bebé de los dos cuando bajo se encontró a la mujer degollada en un primer momento se barajó que se había suicidado pero la revelación de unas heridas incompatibles con el suicidio durante la autopsia practicada ha provocado la detención del hombre de treinta y cuatro años aunque la investigación continúa abierta y el sumario ha sido declarado secreto bien Almería Un juez ha inhabilitado durante un año al gerente de un pub por no dejar pasar a cuarenta personas con discapacidad Pfizer local Elena Carazo cuéntanos buenos días buenos días Pepa pues si el juicio se celebró la semana pasada y en él el empresario aceptó la pena propuesta fue por la Fiscalía tras reconocer los hechos no podrá ejercer la profesión

Voz 0534 37:08 en mi actividad económica relacionada con la hostelería tampoco actividades relacionadas con la educación el ámbito deportivo o el tiempo libre durante un año por incurrir en un delito de discriminación los hechos ocurrieron en junio de dos mil diecisiete los chicos un grupo de unas cuarenta personas con discapacidad acudieron a Estepa para celebrar su fiesta fin de curso al llegar al local le dijeron que no iban bien vestidos porque llevaban chanclas y pantalón corto y no les dejaron entrar sin embargo el grupo advirtió al personal de la puerta que les impedía la entrada que dentro del local había personas que iban B

Voz 1727 37:39 las igual así que ha dejado acceder unos a los que no dejan entrar otro que no quiere salir del fiscal jefe de Ourense que lleva tres años viviendo en una casa de alquiler que no paga nadie en la pagaba hasta el año dos mil dieciséis la Xunta pero ha dejado de hacerlo es un caso que les contábamos ayer bueno pues el fiscal dice que sólo seguirá de esa casa de ese piso de doscientos metros Sí Se lo dice la justicia Xaime López Bos Días

Voz 0846 38:04 dos días Florentino Delgado considera que existe un derecho adquirido hice niega por tanto abandonar la vivienda aunque asegura que cumplirá lo que diga el juez cree que el problema lo tiene el propietario del inmueble con la Xunta que es la que decidió resolver en dos mil dieciséis el contrato de alquiler cuando el fiscal procedente de Ciudad Real accedió a su cargo en dos mil cuatro entre otras condiciones se contemplaba que la Xunta pagaba sus gastos de vivienda algo que al parecer era habitual en aquella época ahora el propietario de la vivienda demandado al asunto el juicio será a mediados de este mes reclama un total de veintiun mil setecientos seis euros a la Administración gallega desde donde dicen que la Xunta no es titular del contrato de alquiler de Florentino Delgado ni tampoco de ningún cargo judicial

Voz 1727 38:46 y sobre robos Cataluña Joan Bofill hola de nuevo

Voz 1827 38:50 hola Pepa buenos días Santander bueno

Voz 1727 38:53 los días qué tal Pepa buenos días vamos primero a Barcelona caído allí una banda de ladrones que robaban bares por el metro el método del butrón hasta aquí todo más o menos normal lo llamativo Joan es que uno de ellos era contorsionista Ike lo aprovechaba para meterse por agujeros muy pequeños y consultaba el horóscopo para saber qué día era el más adecuado para dar los golpes y aún así le ha fallado el horóscopo porque los han detenido

Voz 0931 39:17 el acto unida dicen que los Sagitario les encanta la aventura y lo desconocido pues este ladrón un hombre de origen rumano de cincuenta y cinco años pues después de estar haciendo contorsionismo en la Rambla de Barcelona decidió pasarse a eso a los robos así que es estableció en una cabaña en medio del bosque empezó a instruir a sus ayudantes un hombre de cuarenta años y una pareja de veinticuatro y veintiséis y a partir de aquí empezaba pues a buscar sus objetivos principalmente en la en la zona de Barcelona para escoger el día miraba qué perspectivas pues venía a la jornada

Voz 32 39:45 si el unas coplas precisó era positiva pero si no nazi el horóscopo

Voz 0931 39:49 la previsión era positiva decidirían hacer lo decía dos Rodríguez de los Mossos los ayudantes custodiaban las Galega mientras él hacía el butrón una tarea que podría durar hasta doce horas después el se colaba por este agujero se les acusa de unos veinte robos con los que consiguieron un botín de Ci en mil euros este contorsionista B para tan metódico que apuntaban un diario todo lo que hacía para preparar los robos y una curiosidad parte del botín lo donó a ONG's de ayuda a infame

Voz 1727 40:13 estoy por ficharlo Joan que es difícil le permiten competir codo esta historia nos han contado pero vamos vamos a intentarlo con la vuestra porque la policial ha devuelto un vecino de Santander un reloj de oro que les robaron hace dieciocho años nada menos y que han encontrado ahora en Málaga no

Voz 1827 40:33 pues sí hace tiempo ya que el propietario había perdido la esperanza de recuperar ese reloj pero un registro rutinario en un establecimiento de compraventa de oro en Málaga ha permitido localizar este reloj Un

Voz 0931 40:44 Cartier nada menos que un Cartier de oro que tenía

Voz 1827 40:47 la banda una inscripción y ha sido precisamente ese detalle el que ha permitido a los agentes comprobar que el reloj que es una de las piezas que fue robada en el año dos mil en un atraco cometido en una vivienda de Santander la policía no sabe quién los robó seguramente ya sea casi imposible saberlo pero sí ha llegado hasta las personas que lo vendieron al establecimiento dos jóvenes de veintisiete años de edad que han sido ya detenidos

Voz 1727 41:12 esta esta historia tampoco un abrazo Fermín

Voz 1827 41:15 entre otras áreas

Voz 33 41:17 no

Voz 1161 41:32 sin embargo en la mesa del

Voz 1727 41:33 donó no permite sonreír mucho esta mañana por lo menos en la apertura aumenta el número de niños palestinos de Gaza abandonados tras recibir tratamiento médico e Israel los padres aprovechan el permiso que les dan para acompañarlos al hospital se quedan ilegalmente en suelo israelí Jerusalén Beatriz Le cumbre Berry

Voz 1140 41:52 para Rally subraya ni director del Centro Palestino de los Derechos Humanos de Gaza la cuestión no es acusar a los Gaza tías de ser malos padres

Voz 34 42:00 no hacemos juegos me explicó dos Banfield desde ahí voy a decir yo voy ha sido Juan juncos

Voz 1140 42:13 Israel impone un severo bloqueo sobre Gaza que aísla y empobrece cada día más a sus dos millones de habitantes la franja tiene dos puertas una hacia Egipto y otra hacia Israel Jerusalén y el resto de los Territorios Palestinos Israel concede los permisos a cuentagotas incluso por razones médicas este es el contexto en el que un padre decide jugársela Hinault regresar

Voz 9 42:39 eh

Voz 1727 42:44 allí empezábamos la Mesa de España hablando de cambio climático y cerramos la del mundo hablando de cambio climático también porque en Rusia han declarado el estado de emergencia en una isla por la invasión de osos polares el cambio climático ha reducido sus zonas de caza en el Ártico y ahora buscan comida en las casas de la gente Rafa Muñiz

Voz 0931 43:03 hasta cincuenta osos se han acercado en los últimos días a una de las aldeas más grandes del archipiélago de Novaya célula donde viven tres mil persa

Voz 9 43:10 buenas

Voz 0931 43:13 allí los osos han sido pillados in fraganti comiendo directamente del basurero de la localidad el problema es que una docena de ellos se ha atrevido a entrar en las casas del pueblo en busca de comida la aldea está sumida en una especie de toque de queda porque las familias se niegan a llevar al colegio a sus hijos no se atreve siquiera abrir la puerta incrementar el padre Isar Hunger es que cuentan los medios locales que las autoridades rusas han desplegado ya un equipo de especialistas que se va a encargar de sedar a los hambrientos animales devolverlos a su hábitat natural actualmente tan sólo quedan veinticinco mil osos polares en libertad en todo el mundo

Voz 37 45:09 el de

Voz 38 45:11 pero aquí estamos ante el Supremo dice esta mañana José Mari buenos días Pepa ayer

Voz 1727 45:20 ha llegado

Voz 1100 45:21 hoy comienza el juicio en el Tribunal Supremo contra los independentistas encabezados por el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en prisión desde el dos de noviembre de dos mil diecisiete los delitos a juzgar serán rebelión malversación de caudales públicos y desobediencia un proceso mastodóntico que durará meses entre otras razones porque habría que escuchar al medio millar de testigos desde Mariano Rajoy Soraya Saenz de Santa María Iñigo Urkullu Artur Mas presidiendo el tribunal estarán Manuel Marchena un magistrado reconocido como muy cercano al PP y como acusación además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado los ultraderechistas de sus ya compañeros entrañables de Pablo Casado y Albert Rivera un Fórum culo en las series la del proceso metidos con calzador político tan sólo para incordiar sin solución de continuidad llegan los presupuestos con la convocatoria de elecciones o no como disposición transitoria pegadas a las cuentas en este agónico juego tantas cosas por decir mencionamos además la posible exhumación de Franco recordamos la miseria moral de quienes han profanado las tumbas de Pablo Iglesias sólo apasiona Pasionaria quizás sea más útil como burda demostración de la catadura de estos nuevos dirigentes del PP recordar que han tenido la santa desvergüenza de afirmar tal cual tienen manifiesto del domingo tenía gran parte de veracidad hay que ser desahogados

Voz 6 46:59 sí

Voz 1275 47:16 esta mañana hemos abierto una

Voz 1727 47:17 la mini barra libre política aunque en realidad todos ustedes opinan de los tres asuntos de hoy el juicio al Bruselas el debate presupuestario y el posible adelanto electoral Dani

Voz 0456 47:29 vamos a empezar con esto último y con una catalana en Andalucía buenos días

Voz 40 47:33 buenos querías se decantó digitales como los independentistas no aprueben los presupuestos van a cavar su propia tumba porque como hay elecciones cree que ganará Naredo como ha pasado en Andalucía ya sabemos lo que piensa la derecha de los independentistas que se lo piensen bien

Voz 0456 47:54 sin presupuesto podría haber elecciones pero desde el Puerto de Santa María Joaquín insiste

Voz 41 47:59 no deja de sorprenderme que una manifestación de cuarenta y cinco mil personas reunidas de toda España a duras penas la derecha diga que hay que hacer elecciones porque la gente lo pedía en esta concentración a mucha gente lo de la matemática lo pillo lejos todo la fueron claros

Voz 0456 48:13 dos pequeños titulares sobre esa concentración que colean todavía hoy

Voz 42 48:17 con manifiesto RFA acceso que manifestó

Voz 1827 48:19 a manifiestamente manifiestas Fall

Voz 42 48:22 es un buen día buenos

Voz 0456 48:24 Rafael de Marbella y Alberto Valencia

Voz 1827 48:27 hombre que leyendo El Moderno

Voz 43 48:29 al fascista Albert Rivera a Santiago Abascal parecía que el si no iba a ser la foto contigo pero no contigo pero desde dentro con con un palo va

Voz 1827 48:39 pues con el juicio a vamos a darle una oportunidad

Voz 0456 48:41 dada la estupidez como cantan los Pet Shop Boys en este nuevo

Voz 1827 48:44 Single vamos a Cataluña buen día buenos días

Voz 44 48:47 sé desde Barcelona hoy comienza para mí que es mi opinión es la vergüenza de un juicio político el fracaso de la política definitiva hay jueces en Europa que lo han dicho que han reconocido que ir pues no ha habido tal rebelión no sé lo que tenga que se salda yo no digo que la justicia española no sea justa pero tiene muchos errores y hemos podido contemplar las las dos hipotecarias y otras sentencias que no es muy decía

Voz 0456 49:15 en esto coinciden algunos oyentes como pilar o Manuel de Madrid buenos días

Voz 45 49:19 buenos días Xavier desde Barakaldo la vergüenza de Europa ya lo han dicho otros tribunales europeos es inexplicable como por preguntar a la gente que es lo que quiero no quiere se pueda llevar tantos años de prisión y yo quiero recordar una cosa Arnaldo Otegi condenado por el Tribunal Supremo después el Tribunal de Estrasburgo resolvió aquel juicio fue injusto a mi me parece que vamos por el mismo camino

Voz 1727 49:45 en media hora más Pepa son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias