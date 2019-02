Hoy por Hoy (12/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana las seis de en Canarias y a partir de las diez El Pelusa pues se sienta en el banquillo

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días asumir

Voz 2 00:26 el mandato de Cataluña y de claro

Voz 1510 00:29 por que Cataluña es debe una Staten depende

Voz 2 00:31 en en forma de república un año y tres meses después

Voz 1727 00:34 pues de que el Parlament aprobara esta declaración unilateral de independencia de Cataluña empieza el juicio contra Carme Forcadell Oriol Junqueras y otros diez dirigentes independentistas acusados de materializar el desafío al Estado que culminó con el uno de octubre doce personas se sientan en el banquillo las doce de que se quedaron en España y que no huyeron como Puigdemont nueve de ellas con Oriol Junquera a la cabeza llevan más de un año en prisión preventiva y todos se enfrentan a una petición fiscal de penas de cárcel muy altas en función del delito que les atribuyen la mayor controversia ya lo saben está en si hubo o no violencia después de acusar o no de rebelión eso es lo que deberá aclarar un juicio que va a durar varios meses con testigos

Voz 1727 01:26 entre las paredes del Tribunal Supremo atraviesa de cabo a rabo la vida pública española

Voz 3 01:33 y luego está esto sí que hay Presupuestos Generales transita haremos el dos mil diecinueve con la la normalidad de cualquier gobierno Si no los hay ciertamente el tiempo será más

Voz 1727 01:45 el Gobierno presionando a los partidos independentistas con la evidencia de que sin Presupuestos es difícil que la legislatura llegue siquiera al otoño ya hay un carrusel de fechas en danza filtradas por el entorno de Sánchez pero la decisión es personalísima del presidente del Gobierno la tomará probablemente a partir de mañana cuando sepa si le tumban las cuentas públicas si las puede tras Mittal es martes doce de febrero en las negociaciones del Brexit siguen encallada excluyó tu hijo porque el negociador europeo Michel Barnier después de reunirse con el ministro británico del Brexit insiste en que no van a reabrir el acuerdo de retirada como pide Londres y en Venezuela

Voz 4 02:27 la posibilidad de que la si no hay posibilidad elemento ciento el país

Voz 1985 02:33 en el noventa por ciento El bayeta

Voz 1727 02:37 Juan no ha ido que niega la posibilidad de recibir en aquel país y que aseguraba esta madrugada que ya han entregado el primer cargamento de ayuda humanitaria hoy han convocado una manifestación para exigir a Maduro que permita la entrada de todos los alimentos de todas las medicinas que están almacenadas en la frontera con Colombia aquí en España el ministro de Cultura descarta que nuestro país se pueda poner en marcha una medida como la francesa que va a regalar quinientos euros a cada joven al cumplir dieciocho años para para que los invierta en cultura Guirao en Hora Veinticinco

Voz 5 03:13 autonómico lo recusado la cultura están los del Ministerio de Cultura más los de las diecisiete autonomías tendría que hacer una iniciativa acordada

Voz 1727 03:23 el Gobierno central y las autonomías y el único premiados aspira a España en la gala de los Oscar lo van a entregar en los anuncios mi madre es de Rodrigo se oyen está nominada como Mejor corto de acción y la Academia ha decidido que ese premio igual que los de mejor fotografía mejor montaje y mejor maquillaje se entreguen durante la publicidad de la gala para acortar la ceremonia que se celebra el veinticuatro de febrero en los deportes el Atlético de Madrid planta los responsables del bar como protesta por el derbi Sampe porque no entienden la diferencia de criterio según opina

Voz 1161 04:05 con a la hora de sancionar jugadas similares que han desechado acudir a la reunión que tienen prevista hoy en Madrid en el larguero estuvo Antonio Jesús López Nieto representante del Comité Técnico de Árbitros que prefiere una reunión más sosegada más adelante

Voz 6 04:15 me parece que con la mente fría se funcione mejor

Voz 1 04:19 yo creo que se aprende mejor

Voz 6 04:21 de algunos lo está caliente no entonces se entiende mejor la cosa

Voz 1 04:24 yo creo que es prudente y precisamente hoy debuta Álvarez

Voz 1161 04:26 en pionera en los dos primeros partidos de la ida de octavos desde las nueve en el Manchester United París Anne Germaine y en el Roma Oporto

Voz 0978 04:34 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días en estos momentos la temperatura es más baja que ayer estamos uno situándose las mínimas o dos grados por debajo de manera que mejor abrigarse con heladas en prácticamente todo el interior va a hacer Sordi eso sí no tendremos las nubes de ayer en el Cantábrico en Baleares sol durante todo la jornada y eso ayudará a que la temperatura vaya subiendo pero tampoco demasiado máximas de diez a quince grados cerca de los veinte tanto en Canarias como en el Valle del Guadalquivir

las siete y cinco seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:17 tres horas faltan para que empiece el juicio al pluses ya está ahora comienzan las protestas de los CDR que acaban de cortar la autopista AP siete en dirección a Barcelona Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 06:30 sí a la altura de Sant Celoni estamos viendo imágenes ahora de la autopista cortada en dirección Barcelona vemos neumáticos quemando algunas bengalas personas con la cara tapada en la vía acción que ha empezado hace poco más de media hora que están reivindicando en Twitter los propios R de hecho hoy algunos sectores independentistas había marcado que

Voz 1827 06:48 era el inicio de las movilizaciones contra

Voz 1727 06:55 hoy empieza así el juicio más importante de la historia reciente de España empieza en el Supremo el juicio al proceso y Javier Álvarez no resume qué es lo que se va a juzgar exactamente

Voz 0689 07:05 el juicio tiene su grado de complejidad al tratar de separar los aspectos políticos de los hechos conocidos por todos que la Fiscalía califica como violentos la presencia de los líderes catalanes actuales no tiene por qué influir en el ánimo de los siete jueces pero sí fomentará la politización de un caso que juzga hechos Hinault opiniones estamos además en una investigación que suman varias investigar quienes paralelas de tres tribunales catalanes incluida la Audiencia Nacional un sumario que busca esclarecer si la ruptura unilateral de la legalidad constitucional puso en riesgo la integridad territorial del Estado y lo hizo mediante el uso de la violencia fue la supuesta violencia un medio para alcanzar el fin o la reacción de los ciudadanos catalanes estuvo exenta de esa carga que las leyes sancionan el Tribunal tiene experiencia suficiente para trazar los límites de lo ilegal pero también deben dar respuestas y las decisiones adoptadas por el Gobierno de Puigdemont se planificaron empleando fondos públicos y la ayuda de la Policía autónoma para que los catalanes pudieran ir a votar como en un partido de fútbol no deseado el equipo visitante intentó primero que el partido no se celebrara después cuestionó a los árbitros más tarde el campo de juego y finalmente Cissé

Voz 1727 08:11 utilizó la violencia sobre el juicio que hoy comienza y sobre sus consecuencias

Voz 0978 08:21 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch lo que hoy empieza es la vista oral del juicio nada más que un juicio pero nada menos

Voz 1727 08:27 los que eso tuvo todos los procesos

Voz 1985 08:30 es más seguido sí que crean más expectativa tendrá consecuencias en la política en la dinámica ciudadana en la propia justicia a contar lo que afirman algunos afectados no es un juicio a una ideología la independentista porque hay muchos más secesionistas paseando por la calle libremente que sometidos a proceso porque hasta el Gobierno de la Generalitat está compuesto por militantes secesionistas no les pasa nada aquí no se juzgan unas ideas todas son legítimas dentro de la paz y el orden legal se examinan los hechos unas conductas concretas las de bastantes dirigentes del otoño levantino de dos mil diecisiete en Cataluña por si incurrieron en delito hasta que eso se determine Jean que haya indicios de delito los procesados gozan de la plena presunción de inocencia el Tribunal Supremo de la calificación de independiente que los organismos de vigilancia europeos otorgan a la justicia española pues que estamos en el mundo al revés en el que todos son ángeles el único Demonio

Voz 1 09:30 es el arbitro

Voz 1727 09:35 el juicio empieza en el momento más complicado de la legislatura con dos argumentos ha ido presionando el Gobierno en los últimos días a los independentistas a los partidos para que no les tumbe en los presupuestos en un debate que abrirá a mediodía la ministra de Hacienda el primero el de la pinza contra el Gobierno cómo van a votar P de Katy Esquerra junto al PP y a Ciudadanos el segundo el de adelantar las elecciones con el evidente el riesgo de que llegue a la Moncloa un tripartito de derechas que no se cansa de prometer un ciento cincuenta y cinco indefinido para Cataluña Javier Alonso buenos días

Voz 1827 10:09 los días pero lo de adelantar las elecciones ya está dicho

Voz 1727 10:11 es potestad exclusiva del presidente del Gobierno pero algunos ministros se han ido confirmando que si mañana los independentistas y la derecha tumban las cuentas públicas se acaba la legislatura

Voz 0858 10:22 a pesar de todo fuentes de La Moncloa insisten en que no hay aún una decisión tomada que todo va a depender de lo que pase mañana en esa votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos ayer se publicó una fecha una posible fecha adelanto electoral el catorce de abril pero desde el equipo de Sánchez reconocen que es una fecha complicada por la Semana Santa es Domingo de Ramos recordamos en algunos sectores de la dirección federal ven con buenos ojos otra fecha ese súper domingo electoral veintiséis de mayo con municipales autonómicas europeas también

Voz 1827 10:51 generales Adriana Lastra decía en todo caso

Voz 0858 10:53 la portavoz parlamentaria que eso es una decisión de Pedro Sánchez

Voz 14 10:56 de verse acortado la legislatura está el presidente del Gobierno a quién compete esa decisión en exclusiva y que siempre lo hará en pos del interés general de los españoles

Voz 0858 11:05 quienes no quieren oír hablar de un veintiséis de mayo con cuatro urnas son los barones territoriales no quieren que cuestiones como Cataluña otras cuestiones de política nacional interfieran esos procesos

Voz 1727 11:14 qué dicen los independentistas pues depende de a quién preguntes si preguntas al sector duro encabezado por el presidente de la Generalitat insisten en que si el Gobierno no acepta que el derecho de autodeterminación esté sobre la mesa de la negociación de las cuentas ellos no retiran las enmiendas irse pregunta a los diputados en el Congreso como el portavoz del PDK responden que aún hay tiempo Carles Campuzano anoche en Hora Veinticinco

Voz 15 11:39 esto no está tanto en discutir sobre el calendario electoral sino en ese encallar ese día al algo que parece que encalló la semana pasada Ci que abordar el diálogo político y crear espacios para abordar ese ese el problema político de primer orden puede facilitar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado

son las siete y doce las seis y doce en Canarias

Voz 16 12:06 hola Carlos mira que necesitó la instalador de confianza con quién también de la caldera

Voz 1727 13:15 a las siete y trece las seis y trece en Canarias en tres días el viernes el Gobierno ordenará la su moción de Franco del Valle de los Caídos es la última fase del farragoso proceso al que se comprometió el presidente Sánchez y que se ha encontrado desde el principio con la oposición de la familia el Consejo de Ministros de estará quince días para que digan dónde quieren enterrar al dictador siempre que no sean Almudena por los problemas de seguridad que alega el Ejecutivo y en la SER su abogado Luis Felipe Utrera Molina anuncia recurso al Supremo

Voz 0509 13:47 se interpondrá un recurso ante el Supremo se solicitarán en las medidas cautelares fundamentalmente la suspensión de ese acuerdo con el objeto de que se paralice hice y la justicia pues de alguna manera ampare los derechos fundamentales que estamos intentando

Voz 1727 14:06 aquí en Madrid el Ayuntamiento ha denunciado ya ante la policía los destrozos en las tumbas de Pablo Iglesias el fundador del PSOE ID Dolores Ibárruri La Pasionaria los dos están enterrados en el cementerio civil de La Almudena y sus tumbas han aparecido profanada con pintura Radio

Voz 1275 14:23 Madrid Laura Gutiérrez buenos días días con pintura blanca ADS cubierto el nombre de Dolores Ibárruri con pintura blanca han salpicado la cara de la escultura del fundador del PSOE la descubierto la nieta de la Pasionaria

Voz 19 14:33 no es que algún ser querido que días se ha ido durante hace muchos años se encuentra circunstancias memoria y la tumba manchada asqueroso pues tristeza me caí valor

Voz 1275 14:47 ha habido más ataques en el muro que homenaje a las trece rosas han aparecido dos banderas republicanas pintadas de negro también han pintado el Monumento a los Caídos de la División Azul con lo que parece el símbolo anarquista al Ayuntamiento según fuentes del área de Seguridad ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía iba a iniciar una investigación propia imposible no acordarse esta mañana

siete y cuarto seis y cuarto en Canarias

Voz 1 15:16 abre la puerta a ser una más a vivir en pareja a querer un jardín

Voz 7 15:20 en encuentro a piso hasta un treinta y cinco por ciento de descuento

Voz 1 15:24 en Servihabitat punto com

Voz 7 15:27 qué tal otro finde

Voz 1161 15:29 inventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de beber agua IBI favorito corrido estoy permisos de polvo

Voz 1 15:37 quedarse en casa no es el plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos estar bien claras

Voz 1727 15:53 son las siete dieciséis minutos de la mañana a las seis y dieciséis en Canarias en Estados Unidos finalmente los demócratas han aceptado destinar dinero para el muro con Mexico en los presupuestos no tanto como quería Donald Trump pero dinero al fin y al cabo es lo que han

Voz 1275 16:08 bordado con los republicanos para evitar otro

Voz 1727 16:10 cierre de gobierno aunque aún falta que Donald Trump del visto bueno a ese pacto corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 16:19 buenos días el acuerdo bipartidista alcanzado anoche cuatro días antes de la fecha límite incluye un presupuesto de unos mil millones y medio de dólares para construir noventa kilómetros de muro en localidades ya

Voz 1727 16:30 bordadas el acuerdo está lejos de los no

Voz 1510 16:32 números que exige Trump cinco mil setecientos millones para construir cuatrocientos kilómetros de muro pero es más de lo que prometió Nancy Pelosi la líder demócrata en la Cámara que dijo que no daría ni un solo dólar para construir esa barrera los demócratas han renunciado a una de sus peticiones que era reducir la capacidad de los centros de detención de indocumentados para que los agentes de migración sea centraran en detener a quienes han cometido crímenes himno en quienes no tienen papeles ese acuerdo tiene que ser ahora ratificado en la Cámara y en el Senado y necesita el aval del presidente antes de la medianoche del próximo sábado para evitar un nuevo cierre de gobierno la incógnita es el presidente va a aceptar un presupuesto para el muro muy inferior a la cantidad que él pide por la que mantuvo el cierre de gobierno más largo de la historia

Voz 1727 17:19 pero es lo que pide un grupo de científicos españoles y suecos que ha conseguido probar con éxito en ratones las primeras vacunas contra la hepatitis C es un proyecto que lidera el CSIC sus responsables insisten en que necesitan financiación para empezar los ensayos con humanos información de Javier Gregori

Voz 0882 17:39 el virus de la hepatitis C afecta ya a más de setenta millones de personas en todo el mundo provoca ya cuatrocientas mil muertes anuales por esa razón este proyecto internacional liderado por el CSIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el que también participa un equipo del Instituto Karolinska de Suecia es muy importante porque es un prometedor paso para poder crear la primera vacuna eficaz para acabar con este problema de salud mundial porque de momento ya funciona en ratones como acaba de explicar la Cadena Ser Juan García Riaza del CSIC

Voz 0509 18:10 lo importante y lo bueno que tienen es que hemos sido capaces de activar de forma muy potente sistema inmune en ratones sino lo compara con otras vacunas que hay desarrolladas en otros grupos de investigación no llegan a estos niveles tan potentes como hemos desarrollado no

Voz 0882 18:25 tras este éxito en ratones este equipo internacional de científicos busca ya financiación para realizar los primeros ensayos con humanos el objetivo de la OMS la Organización Mundial de la Salud es tener listo este tipo de vacunas para el año dos mil treinta

Voz 22 18:43 sobre el Mundial presa es Óscar buenos días buenos días desde La Rioja a mi me parece que con guante de hierro y mano dura no supone nada al contrario el famoso Día del sainete de la declaración de independencia que yo sepa no se colocaron en las puertas de seguridad de la nueva república catalana en la frontera con Aragón va a pedir el pasaporte a quienes quisieron cruzarla creo que pedir treinta años de prisión cuando Tejero que utilizó las armas no estuvo en el a mitad de tiempos una barbaridad lo que sí creo que merecen todos los protagonistas de aquello es una inhabilitación perpetua para ejercer en política

Voz 1827 19:12 de este Ceuta Manolo responde a un oyente que escuchábamos hace media hora he oído de juicio

Voz 14 19:17 me da vergüenza en Europa yo creo que la vergüenza Europa ante una banda terrorista que mató a cerca de novecientos personas Kike uno de su dirigente demócrata ir

Voz 1827 19:26 desde la Comunitat Valenciana dos más Juan Pedro de lo el juicio al reparto indignante España en el siglo XXI se supone terminamos en Vila real con Santiago buenos días

Voz 23 19:38 buenos días Pepa buenos días Dani cada vez que volvéis a hablar del juicio del porque tengo más claro que el delito

Voz 21 19:43 estoy seguro seguro seguro porque eso

Voz 23 19:46 decir vosotros sedición email una sé que voy corriendo la nevera bebo agua y no me pasa ahora lo de rebelión no lo tengo tan claro a mí cuando decir rebelión no me pasa nada

Voz 1727 19:54 gracias Santiago un poco de humor en este día en este día complicado para todos

son las siete dieciséis minutos de la mañana a las seis y dieciséis en Canarias

Voz 1727 20:01 las

Voz 1 20:05 hoy por hoy no

Voz 9 20:06 Madrid Laura Gutiérrez

qué tal buenos días con tres grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía algo más de frío ahora por la mañana aunque mediodía volverán a subir los termómetros que se moverán hoy también entre los quince y los dieciséis grados mucho sol

Voz 0978 20:21 te flojo en toda la Comunidad el PSOE pone en marcha hoy el calendario para

Voz 1275 20:24 el candidato o candidata a la Alcaldía

Voz 0978 20:27 día de Madrid se abre el plazo de presentación de candidaturas a las primarias socialistas

Voz 1275 20:31 que tienen un claro favorito en la dirección el ex seleccionador Pepu Hernández Adriana Lastra ex número dos de Pedro Sánchez

Voz 14 20:37 el apoyo de esta dirección en este caso del presidente del Gobierno el secretario general es para para Pepo porque entendemos que es la persona que puede sacar un mejor resultado Madrid que puede gobernar Madrid eh con desde luego también he tenido todo el respeto el cariño y la alineación grandes compañeros como Manolo De la Rocha al que él sabe muy bien que apreciar

Voz 1275 21:02 Pepu Hernández Paco romper su silencio ante los medios a las diez y media convocado a la prensa en la sede del PSOE de Madrid donde tiene previsto presentar esa candidatura un apoyo una igualdad de condiciones que piden el resto de los precandidatos Manuel de la Rocha Chema Dávila Marlins González en el caso de De la Rocha ha enviado una carta Ferraz en la que pide formalmente al Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez que acuda a la presentación oficial de su candidatura que será el próximo diecinueve de febrero en el

Voz 1727 21:28 círculo de Bellas Artes que ya que hay

Voz 24 21:30 la presentación de un candidato venga también de mi candidatura para que se produzca ese reequilibrio entre uno y otro candidato yo confío en que en Pedro Sánchez aquí en a quién a quién yo apoye y voté en las primarias aunque eso no es un plus para que venga a mí la presentación a mi candidatura pero que al final asisto

Voz 1275 21:52 de la Rocha lo esconde su afinidad con otro de los precandidatos el concejal del Ayuntamiento de Madrid Chema Dávila confía en que sin ninguna de las dos candidaturas consigue más del cincuenta por ciento de los votos y es necesaria una segunda vuelta ambos pueden

Voz 1727 22:03 sumar fuerzas para ganar las primarias

Voz 1275 22:10 este próximo fin de semana Carmena IR Home van a celebrar su primer gran acto conjunto como ticket electoral un encuentro con voluntarios en la nave de Villaverde el sábado por la mañana la alcaldesa dicho la que confían en que haya gente de Podemos Izquierda Unida en más Madrid aunque no necesariamente sean los que quieren los partidos

Voz 1410 22:28 si todo va bien yo espero que más Madrid al final pues allá representaciones

Voz 1727 22:32 puesto de personas de Podemos de personas de izquierda

Voz 1410 22:35 la unida pero que no están ahí por ser de Podemos no impuso Izquierda Unida sino que están porque tienen los perfiles que necesita Madrid para que Madrid se gobierne bien no yo creo que eso es eso es muy importante aunque a lo mejor a los partidos políticos les ha hecho no lo han entendido bien en un primer momento o yo no lo he sabido explica fijan también no han considerado pues que ellos deberían hacer las selecciones de las personas que ofrecían para que estuviera en esas candidaturas no

Voz 0978 23:04 más noticias en titulares con Virginia Sarmiento la policía investiga los destrozos en las tumbas de Pablo Iglesias y la Pasionaria en el cementerio de la Almudena aparecían cubiertas de pintura blanca también hay pintadas en el muro donde fueron fusiladas Las trece rosas y el Monumento a los Caídos de la División Azul

Voz 1275 23:18 la autopsia confirma que el cadáver descuartizado que apareció la semana pasada en una nevera en Alcalá de Henares es el de la pareja del hombre detenido por este asesinato la mujer desapareció en septiembre de dos mil diecisiete

Voz 0978 23:27 la Mesa de la Asamblea rechazado ampliar a cuatro las sesiones de la comisión de universidades que arranca a finales de esta semana el PP ha votado en contra finalmente sólo habrá dos sesiones para investigar las posibles irregularidades tras el caso más de Cifuentes

Voz 1275 23:39 cortes el Atlético de Madrid no va a asistir a la reunión sobre el bar prevista para hoy con Velasco Carballo en protesta por el arbitraje del derbi del partido con el Betis el Real Madrid viaja a Ámsterdam donde mañana se enfrenta al Ajax en los octavos de la Champions vamos a ver cómo despierta a esta hora el tráfico en las calles de la capital plantea Charo Alcázar buenos días

Voz 1727 24:03 muy buenos días Laura a todos aquellos conductores que en este momento vayan por la M veintitrés prolongación de O'Donnell Doctor Esquerdo recordarles que hay unas obras a la altura de Narváez en sentido centro que hay cortados dos carriles sí que es muy probable que se intensifique la circo duración en esta importante de entrada de la ciudad hablamos de otras que ya presentan hora punta es el caso de la plaza del Conde de Casal y de Santa María de la Cabeza de las conexiones con el sur de M30 como General Ricardos y Antonio Leiva con Marqués de Vadillo Illa de la M30 un largo recorrido Nudo Sur Puente de Ventas sentido norte

Voz 1275 24:37 en las carreteras como está el tráfico a esta hora DGT María Herrero buenos días

Voz 25 24:41 hola buenos días pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la capital por la A tres en la zona de Arganda del Rey también saturación en aumento en el resto de accesos y en la M40 lo peor ahora mismo lo encontramos en la zona del barrio de La Fortuna y en Pozuelo sentido

Voz 1275 27:56 la Carmena lo hemos escuchado antes hablando sobre la confluencia de la izquierda defendía el proyecto Madrid un nuevo norte en antigua Operación Chamartín dice que es un plan necesario para modernizar la capital plantea incluso trasladar allí la Ciudad de la Justicia vecinos ecologistas que han visitado este lunes los terrenos de ese proyecto urbanístico vuelven a cuestionar el plan dicen que es una mera operación de especulación hilo llaman el futuro Manhattan Vergés

Voz 0978 28:18 ferviente buenos días buenos días los vecinos aseguran

Voz 1275 28:20 el gobierno municipal no ha cumplido con lo que les prometió en dos mil dieciséis si consideran que esto es un pelotazo urbanístico a favor del BBVA que dicen compra suelo a muy buen precio quieren que además de oficinas se tengan en cuenta las necesidades del barrio

Voz 31 28:33 plan de iniciativa pública donde suelo público solamente un veinte por ciento cuando hay una enorme necesidad de vivienda protegida

Voz 2 28:43 qué queremos otra vez como volver otra vez al ladrillo nosotros lo que necesitamos son parques son espacios

Voz 32 28:49 si ya de por sí tenemos multitud derruidos ida extra

Voz 7 28:53 este proyecto es que todo esto aún

Voz 32 28:55 mentía

Voz 1275 28:56 el proyecto contempla una nueva vía de ocho carriles varias torres frente a las cinco ya existentes y la desaparición de las cocheras y los terrenos de la EMT que cuentan con campos de fútbol piscinas un teatro o una biblioteca adopta un abuelo así se llama la startup que ha puesto en marcha Alberto Cabanes un madrileño de treinta años galardonado con el premio a los jóvenes con talento de la Comunidad de Madrid premios que ayer entregó el presidente Ángel Garrido adopta un abuelo pone en contacto a jóvenes voluntarios con personas mayores para que pasen tiempo juntos en las residencias Nos lo contado su creador el

Voz 1727 29:25 Antana de Madrid desde que comenzamos pues habremos

Voz 33 29:27 ha afectado ya a unos seiscientos vuelos y en lista de espera pues tenemos unos quince mil jóvenes que se han registrado en la en la plataforma y ahora lo que estamos cerrando acelerando mucho es el proceso de captación de nuevas residencias que que se va a viviendo a nuestro programa y la verdad que bueno que estamos contentos porque vamos a ir poco a poco con siendo más y más centros para poder sobre todo pues dar dar cabida a todas la a toda la demanda que tenemos de jóvenes

tres grados en la Gran Vía

Voz 34 29:54 eh

Voz 1727 30:02 sobre las siete y media las seis y media en Canarias en dos kilómetros bascula la actualidad de este martes doce de febrero de muchos días y muchas semanas de aquí en adelante dos kilómetros de Madrid los que separan el Tribunal Supremo donde a las diez Comienza el juicio histórico contra la cúpula del proceso secesionista catalán del Congreso de los Diputados donde a las doce comienza el debate de las enmiendas a los Presupuestos son dos acontecimientos de envergadura radicalmente distinta no se puede comparar el juicio con unos presupuestos que pueda haber o no y no pasa casi nada pero coinciden en el tiempo en esos dos kilómetros escriben esta mañana ríos de tinta en los periódicos periódicos que leemos con Roberto torrija Danny De la Fuente Manuel Jabois buenos días sí pestañear hemos nos lo perdemos así que ojo el juicio más decisivo en el momento más convulso titula en páginas interiores el país

Voz 1827 31:08 su editorial pide que los únicos argumentos que pueden y deben influir en el juicio del pluses sean los jurídicos por más que los independentistas y las defensas pretendan seguir acompañando a los encausados con campañas propagandísticas dice dirigidas a cuestionar la imparcialidad del tribunal la que comienza hoy leemos es una vista que dejó sin margen a la política escribe por ejemplo Carlos Cué también en este periódico que destaca que la política no va a poder competir con el juicio y el Gobierno lo sabe sólo la caída de los presupuestos y unas posibles elecciones anticipadas añade podrían o Packard durante horas el espectáculo de ver desfilar por el Supremo a los líderes independentistas el juicio lo ocupará todo

Voz 1727 31:48 a la espera de lo que ocurra dentro y fuera en los aledaños del Supremo las primeras protestas han llegado ya los CDR han cortado la autopista AP siete a la altura de Sant Celoni en la dirección que conecta Girona con Barcelona esta misma mañana el portavoz de Jueces y Jueces para la Democracia Ignacio González Vega escribe hoy en El País sobre la publicidad de este juicio que lo ocupará todo

Voz 1827 32:09 qué se podrá seguir casi al minuto en streaming esto nos obliga dice González Vega reflexionar sobre las consecuencias las ventajas y los inconvenientes de esto favorecer un con favorece un control por parte de los ciudadanos y esto consolida la confianza en las instituciones pero puede perturbar el desarrollo del juicio e introducir connotaciones de espectáculo e influir así en el comportamiento de unos de otros se corre el riesgo dice de adulterar el debate jurídico con discursos Polly

Voz 1727 32:34 que los periódicos catalanes destacan hoy en su portada el adelanto electoral de Sánchez el hipotético adelanto electoral de Sánchez no hacen editoriales sobre el juicio al pluses Sánchez

Voz 1827 32:44 a ultima elecciones por el veto independentista titula el periódico el presidente advierte de elecciones en abril si no hay presupuesto leemos en La Vanguardia en este último sí que leemos

Voz 1275 32:53 el análisis del escritor catalán Sergi Pàmies que dice

Voz 1827 32:56 que más vale un arreglo que un buen pleito

Voz 1727 32:58 que no se pierda la viñeta de Gallego y Rey en el mundo que ilustra

Voz 1827 33:01 a Oriol Junqueras de espaldas cuando el juez le pregunta cómo se declare el acusado Junquera responde que inocente al mismo tiempo que se ve cómo tiene colgado de la chaqueta ese típico monigote de Los Santos Inocentes con la cara dejarlas

Voz 1727 33:14 usted ha escrito tanto y tanto y tanto en los últimos años en el último año en concreto sobre el pluses que hoy la prensa da mucha información instrumental como va a ser el juicio donde cada uno sentado pero algún otro detalle alguna cosa más en la prensa nacional

Voz 1827 33:27 la razón opina que el tribunal deberá decidir hasta qué punto el golpe independentistas a bote hola ley ABC dice que es el momento de hacer justicia el editorial del mundo pide que el peso de la ley caiga sobre los ejecutores del golpe independentista la Constitución

Voz 1727 33:40 ella hemos visto estos días precedentes que hay mucha expectación también en la prensa internacional haya vamos enseguida

Voz 1 35:09 Pepa Bueno pues son las

Voz 1727 35:11 mucho menos veinticinco a las siete menos XXV en Canarias enseguida voy contigo Dane con la prensa internacional porque volvemos Joan Bofill contigo a Barcelona y cortes también en la Gran Vía de la Ciudad Condal

Voz 0931 35:22 sí exacto uno de los principales accesos a la capital catalana a Ram en Twitter también está reivindicando este corte a la altura de la plaza de las Glòries recordemos que se añade a otro corte en la autopista AP siete a la altura de Sant Celoni de hace aproximadamente una hora y media se está retirando ahora ahí los neumáticos quemados que Ana

Voz 1727 35:38 cito volveremos a Barcelona las veces que haga falta esta mañana vamos con cómo ven el proceso el juicio desde la prensa internacional Dani

Voz 1827 35:48 pues se hacen eco del Gobierno central por un lado de los líderes independentistas por otro en esa internacionalización del conflicto empieza en el Financial Times

Voz 38 35:58 hablamos de España sobre una foto de Richard Gere

Voz 1827 36:01 no campaña como escuchamos por la verdadera España por el cuarenta aniversario de la Constitución titula Madrid lanza una campaña de relaciones públicas ante el juicio a los separatistas catalanes aunque el Gobierno no lo diga con estas palabras el objetivo es desmontar la idea de que España es un poder centralizado en Madrid con mano dura que reprimió arbitraria y enérgicamente la intención del Gobierno de Cataluña declara su independencia y es que Madrid se prepara para luchar en la corte de la opinión pública internacional contra ofensiva madrileña en la batalla por la imagen titula también hoy Le Figaro que ha hablado con la secretaria de Estado de España global Irene Lozano que le cuenta lo mismo la otra cara del relato la del relato independentista encontramos en Alemania por ejemplo en el semanario Der Spiegel Alfred Bosch conseller de Relaciones es exteriores de la Generalitat admite que no sólo quieren negociar los presupuestos sino que también considera que el spa el Gobierno de España podría haber hecho algo más con la justicia respecto a este juicio a lo que el periodista de The aspire el responde un gobierno en un Estado democrático y de ley no debe intervenir en los intereses del Poder Judicial nunca aunque el señor Bosch lo vea de otra manera también en el Reino Unido The Times publica un artículo de Graham Kelly desde Madrid en la web lo ilustra con este vídeo

Voz 1 37:13 destacan las cargas

Voz 1827 37:14 iniciales del uno de octubre y titula los líderes catalanes se enfrentan al día de la rendición de cuentas pero añade no sólo los doce políticos separatistas también rinde cuentas la credibilidad del Estado español moderno fue una convulsión separatista una interrupción violenta o fue simplemente una expresión de rabia nacionalista muy destacado también en Le Monde empieza en España el juicio a los separatistas catalanes en medio de un clima de tensión termino con Libération el ex president Puigdemont en el banquillo de los exiliados titula François Xavier Gómez

Voz 1727 37:42 sobre el debate de las enmiendas a los Presupuestos leemos en el Huffington Post a Esther Palomera que dice Sánchez tira la toalla

Voz 1827 37:48 cambio de tercio ha vuelto a hacerlo Pedro Sánchez en estado puro dice ni dos mil veinte en el próximo octubre en el super domingo de mayo la fecha que cobra más fuerza entre el Gobierno y la ejecutiva del PSOE según Palomeras el catorce de abril el mismo día recuerda que se hundió el Titanic Se desintegró la nave espacial soviético Sputnik dos se proclamó en España la Segunda República añade también que sin Presupuestos el juicio del puso por delante y una oposición que inflama a diario el verbo y la calle el presidente esa ha convencido ya de que no pueda contar hasta octubre la acostado con

Voz 1727 38:17 atención a esta información que publica el diario El Mundo cargos de Podemos piden que sea Irene Montero quién se enfrenta Errejón en la Comunidad de Madrid sobre campeones la película de Javier Fesser que ha ayudado a visibilizar a las personas con con distintas capacidades

Voz 9 38:33 esta

Voz 1727 38:37 pues titula El País que los campeones de verdad los que no están en esa película no tienen trabajo

Voz 1827 38:42 sólo encuentran empleo el diecinueve por ciento del colectivo entre dieciséis y sesenta y cuatro años que reclaman más inclusión en el país hablan con Raquel con Jesús y con Brian los tres trabajan en el programa del Ayuntamiento de Madrid para personas vulnerables y reclaman que a estas demandas del actor

Voz 9 38:56 sus Vidal en los Goya me vienen a la cabeza

Voz 40 38:59 Espana pueda muy cómodos

Voz 9 39:02 su diversidad

Voz 1 39:04 se habilidad que sustituye a todos

Voz 1827 39:07 se sume una cuarta que es oportunidad oportunidad laboral pediría que nos en los juzgará a la primera reclama por ejemplo Jesús las pocas personas con discapacidad que trabajan en nuestro país lo hacen en el sector servicios

Voz 1727 39:19 que aporte hija Boys venga

Voz 1827 39:23 sí

Voz 0978 39:25 lo que tenemos tal grado de

Voz 1727 39:27 intensidad política en España que no se absorbe todo el guión toda lectura de los periódicos pero tú esta mañana quieres poner la mirada en algo muy determinado

Voz 1389 39:40 una serie de reportajes del periodista Alberto Rojas en en el mundo que ha publicado un especial multimedia de cuatro páginas sobre una de las zonas más violentas de África Nigeria lo que te quería destacar hoy la entregado hoy por ejemplo es que él arranca su pieza eso es importante y leer lo hacía más porque nos pone en contexto y pone en contexto nuestros problemas respecto a los de los demás hoy inciden los primeros párrafos en algo que siempre me ha llamado la atención a la elaborar un reportaje los olores el dice la prensa todavía no ha conseguido trasladar al lector un olor determinado describirlo con palabras tratándose de un sentido tan evocador es un ejercicio fallido así que proponen una cosa debería dispensar Se con la venta de un ejemplar de papel una pequeña cápsula que condensar el aroma de cada reporte

Voz 1727 40:19 leemos en la marea una entrevista a Pablo Gutiérrez autor de cabezas cortadas con este titular en lo identitario es donde la izquierda salta por los aires

Voz 1389 40:30 de Leo el último tramo de la entrevista porque me parece bastante definitorio y sobre todo nos devuelve al comienzo de la lectura de la prensa nuestros problemas políticos diarios dice Pablo Gutiérrez la lucha nunca fue la nación ni la bandera ni la patria sino la clase social cuando se abandona eso ocurre lo de Cataluña cuando abraza su discurso identitario en un discurso de clase se te queda la misma cara de tonto que ha Rufián porque no es sostenible no es coherente le dice Manuel ligero el periodista hombre Rufián no es sólo el ruido que hace hay algo más detrás hiel responde Si algo más que independizarse de los pobres

Voz 9 41:07 yo vuelvo a por vosotros hasta ahora

Voz 1727 41:25 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra

Voz 1508 42:04 buenos días la Fundación ONCE ha lanzado un programa de ayudas para facilitar la movilidad internacional de jóvenes con discapacidad pueden optar a la beca estudiantes de inglés francés o alemán que tengan entre dieciocho y veintinueve años la ayuda tiene como objetivo financiar cursos y estancias de entre cuatro y doce semanas dentro de la Unión Europea las cuantías varían en función de la duración de las clases y oscilan entre los dos mil y los seis mil euros la información completa está en la web Fundación ONCE punto es y el plazo para presentar la solicitud termina el XXXI

Voz 1 42:38 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de once buenos días

Voz 1 43:17 hoy por hoy con Pepa Bueno

las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:40 Juan Carlos Navarro recibió anoche en Madrid un homenaje a toda su carrera Sampe

Voz 1161 43:45 veintiuna temporadas de profesional con tres camisetas la de la selección veinte temporadas con el Barça hay una con los Memphis Grizzlies homenaje previo a la celebración de la Copa del Rey que empieza el próximo jueves y otorgado por la revista Gigantes antes también de que el club retire su camiseta en el Palau el próximo uno de marzo aunque su adiós no fue una decisión propia sino forzada por el club él habría seguido

Voz 1896 44:02 no hubo me vería con poco de fuerzas para continuar un año más ahora está asimilado hoy ya hay que mire hacia adelante y ayudar de otra manera y eso es lo que

Voz 1161 44:11 estoy en un doce y lo volvió a repetir en el Larguero anoche una decisión que no se tomó de la mejor manera siempre

Voz 1 44:17 qué hacer mejor las cosas igual soy directivo exigente de de de dentro

Voz 1161 44:21 muy los presos si yo eso coincidentes y sobre la futura retirada de su camiseta en quince días con todas las de Solozábal Epi Andrés Jiménez Dueñas un orgullo pues

Voz 1896 44:30 mucha gente puede tener una camiseta colgada tuya para siempre en tu casa en el Palau pues orgullo orgullo de de que las cosas han salido bien que hecho que he tenido una gran carrera ahí hemos ganado

Voz 0978 44:40 en muchas cosas no en cuanto al fútbol vuelve a la Champ

Voz 1161 44:43 Nos con los primeros dos partidos de ida en los octavos podrán seguir con Bruno Alemany en un espiral el edición especial esta tarde de Play Fútbol a través de la aplicación y la web de La Ser y con qué novedades Bruno buenos días

Voz 0301 44:53 buenos días la eliminatoria entre United y París Sánchez ven viene muy marcada por la cantidad de bajas clave en el conjunto francés Neymar Cavani Beniel una larga lista de futbolistas que se van a perder la cita sí que toda responsabilidad recaerá en las espaldas de Kilian en papel United llegan una racha impresionante ya la misma hora también a las nueve pero en este caso en Italia Roma aportó otro partido de Casillas en la élite del fútbol internacional en la Champions en este caso afrontando una eliminatoria bastante igualada con el Porto ante la

Voz 1161 45:23 mañana le tocará el Real Madrid que esta mañana viaja Amsterdam suele migratoria que tendrá novedad en el debut en la competición ya con los partidos de hoy y mañana debutará también mató

Voz 1827 45:31 la hoz como el árbitro español van en la Champions

Voz 1161 45:34 el Tottenham Borussia Dortmund el bar que también probó volvió a ser protagonista la pasada jornada que terminó anoche con el Alavés dos Levante cero y tenía prevista una reunión del comité Nick Técnico de Árbitros con el Atlético de Madrid precisamente para hablar del sistema ya la que el club ha decidido no acudir acudir y aparte los partidos de Champions también tenemos un partido de la Europa League encontró adelantado los de ida de dieciseisavos que se jugarán el jueves a las siete menos cinco Fenerbahçe cénit

Voz 7 45:56 Bush cal y tan

Voz 44 47:03 te hace subirnos

Voz 0547 47:05 el de la noticia Renfe Renfe cerró el ejercicio dos mil dieciocho con un incremento de viajeros del uno

