Hoy por Hoy (12/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal muy buenos días hoy es el día comienza el juicio a los dirigentes del otoño separatista catalán aquellos días de vértigo de aprobación de leyes de ruptura de referéndum ilegal Declaración de independencia doce personas se juegan desde hoy peticiones altísimas acción de libertad un asunto muy serio en lo personal para los procesados y muy muy relevante para la vida pública española porque fue el primer intento de independencia unilateral en esta democracia llevado a cabo por representantes del Estado en aquella comunidad en realidad nada avanzará en Cataluña hasta que este juicio se resuelva y eso lo sabe todo el mundo la propaganda independentista lleva meses desacreditado a la justicia española justicia yace hoy un esfuerzo extra de transparencia ofreciendo la retransmisión íntegra y en directo de las sesiones del juicio en streaming para que todo el mundo pueda haberlo ojalá nunca hubiéramos terminado en los tribunales porque es es un carril que una vez que se activa no tiene vuelta atrás en un Estado de Derecho empieza el juicio y quienes pretendan hacer un cóctel con todos los ingredientes de esta crisis sólo añadirán sufrimiento el sufrimiento ni las posibles soluciones a la crisis constitucional en Cataluña ni por supuesto algo tan coyuntural como los presupuestos generales del Estado pasan esta mañana por las salas del Tribunal Supremo no hay transacción política posible en una democracia con separación de poderes como la española así que a partir de hoy son los hechos su calificación jurídica y la participación o no qué grado de los procesados lo que debe dirimirse

Voz 0789 01:53 Pepa Bueno

Voz 3 02:03 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:11 es martes el doce de febrero el juicio eso sí se inicia en plena tormenta política porque aquí las emociones Nos gustan a pares hoy comienza el pleno del Congreso que mañana tumbara o permitirán la tramitación

Voz 1161 02:24 de los presupuestos generales del Estado SICA

Voz 1727 02:27 quién tendremos elecciones generales un poco anticipadas solo Sánchez sabe cuando Roberto Torija buenos días muy buenos días

Voz 1827 02:34 lo de Sánchez quién empezó a filtrar el baile de fechas el catorce el veintiocho de abril pero el presidente del Gobierno según fuentes de La Moncloa no ha tomado todavía ninguna decisión los independentistas creen que Sánchez juega con el calendario para presionarles para que retiren sus enmiendas a los Presupuestos al PP y a ciudadanos les parece bien que anticipe pero ahora creen que

Voz 1727 02:52 Stark ciudadanos que prepara con el Partido Popular otra manifestación este fin de semana y esta vez en Barcelona suponemos que el manifiesto que lean allí estará hecho con un poquito más de cuidado este domingo en Colón

Voz 4 03:03 nosotros realmente pues creemos que el documento que ese el manifiesto que se leyó ayer pues eh contenía a gran parte de veracidad en todas sus manifestaciones

Voz 1727 03:16 era parte de veracidad y quien lo dice es la vicesecretaria de Comunicación del PP Marta González Baleares toma la delantera en la lucha contra los coches más contaminantes

Voz 1827 03:26 el Parlamento de las islas aprueba hoy su ley del cambio climático que entre otras cosas prohíbe la circulación de coches diésel los nuevos a partir de dos mil veinticinco kilos de gasolina a partir del XXXV

Voz 1727 03:36 atención a esto el Constitucional avala que los pisos vacíos de los bancos puedan ser destinados a viviendas sociales

Voz 1827 03:43 es uno de los puntos de la ley catalana de vivienda contra los que el Gobierno del PP presentó recurso y que el Gobierno Sánchez retiró después ahora el Constitucional da por hecho el levantamiento de ese recurso la norma incluida también la paralización de los desahucios por impago cuando se tratara de una familia en situación de vulnerabilidad

Voz 5 03:59 en Venezuela Juan Guarido asegura que ya se ha hecho una primera entrega de ayuda humanitaria en el país entregando el

Voz 3 04:07 el cargamento o de su

Voz 1827 04:13 a la población ahora Estados Unidos demócratas y republicanos han llegado esta madrugada un acuerdo que evita otro cierre en la Administración

Voz 1727 04:20 la cultura el arte puede ser también una tabla de salvación para personas con estrés postraumático

Voz 1827 04:26 la intención al menos de un proyecto pionero que han puesto en marcha en el hospital Vall d'Hebron en lugar de en el centro hospitalario quince pacientes harán terapia en el Museo Nacional de Arte de Cataluña rodeados de pinturas pinturas dice el equipo de psiquiatras que pueden ser terapéuticas

Voz 1727 04:44 en los deportes hoy se estrena el bar en los partidos de la Champions Juan Antonio Sampedro Sampe

Voz 1161 04:49 después de cinco meses de aplicación en la Liga española y de su suspensión en la Bundesliga alemana lo introduce la Champions en esta ronda de octavos la primera de eliminación directa y que debuta en los dos partidos de hoy a las nueve de la noche Manchester United París Anne Germaine a la misma hora en la visita a Roma del Oporto de Casillas y Pepe podrán seguirlos en una especie de fútbol en la aplicación en la web de La Ser y mañana le tocará el Real Madrid de Solari en su visita al Ajax de Amsterdam al Tottenham Borussia Dortmund en el que se estrenará también el primer árbitro español que será el colegiado valenciano Mateu Lahoz

Voz 1727 05:18 del el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 05:21 días empezamos destacando que ahora mismo hace más frío que ayer está el anda en prácticamente todo el interior en los pueblos habitualmente más fríos esos que se encuentran entre Guadalajara Cuenca vuelo Zaragoza temperaturas por debajo de los cinco grados bajo cero a punto de dar en algunos barrios de Madrid cerca de los ríos sobretodo en Barcelona temperaturas que en los barrios más fríos bajan hasta los cinco grados frío ahora algunas nieblas sobre todo en la cuenca del Duero se irán disipando acaban haciendo mucho sol con temperaturas que subirán con facilidad llegará calor en Canarias con máximas de hasta veinticinco grados en la península ambiente bastante más fresco con máximas de doce a dieciséis

Voz 1727 05:58 son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 6 06:05 tu negocio y su único tu vehículo expresa también debería serlo los cuatro días pero yo profesional del trece al dieciséis de febrero encuentra un vehículo a tu medida consigue condiciones exclusivas para vehículos el stock y una financiación excepcional reserva tu cita en peleó punto es

Voz 7 06:24 aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español

Voz 8 06:28 el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 9 06:41 pues que hay detrás de Don Simón una planta única en el mundo Plantemos Naranjo sólo para Zupo exprimimos y en paseamos en la misma Cinca una empresa familiar con una gran ambición medioambiental pero residuos pero consumo de agua cero emisiones contaminantes Don Simón huida de Ci Fi del planeta

Voz 3 07:05 en la Cadena Ser

Voz 10 07:13 eso en es que siempre

Voz 5 07:16 han sido movilizaciones de carácter pacífico de carácter cívico estos son los argumentos esgrimidos hasta ahora proveedor Junqueras para defenderse de las acusaciones de rebelión y sedición que pesan sobre

Voz 1727 07:26 el por las que se enfrenta hasta veinticinco años de cárcel desde hoy siete jueces del Tribunal Supremo tendrán que poner negro sobre blanco los presuntos delitos que se les imputan a él y a otros once dirigentes del procesos secesionista catalán que culminó el otoño pasado con el referéndum ilegal del uno de octubre y la declaración de independencia del viernes veintisiete de ese mismo mes son doce personas en el banquillo las que se quedaron en España no están los que se fugaron como Puigdemont a partir de las diez empieza uno de los juicios de mayor trascendencia en la historia reciente del país a las puertas del Supremo está ya Miguel Ángel Campos buenos

Voz 11 08:02 días hola Pepa buenos días a los procesados

Voz 1552 08:05 bueno pues los dos primeros furgones contra algunos de los procesados acaban de entrar hace escasos veinte segundos en el en esta plaza de la Villa de París en los calabozos de la Audiencia Nacional que está al lado del Tribunal Supremo y desde donde serán trasladados para que sean juzgados a partir de las diez de la mañana un juicio que ha levantado muchísima expectación desde las

Voz 7 08:26 cinco y media de la mañana Pepa hay público

Voz 1552 08:28 congregado esperando entrar ahora mismo acaban de abrir las puertas en el Supremo para que puedan ir accediendo poco a poco como público e invitados a este el juicio del SES en un juicio también que va a contar con el ojo crítico del mundo porque hay alrededor de ciento cincuenta medios de comunicación acreditados más de seiscientos periodistas y medio centenar de ellos medio centenar de medios de los ciento cincuenta acreditados son internacionales la mayoría franceses y alemanes pero también hay de China

Voz 11 08:59 no de países como Holanda o Estados Unidos gracias Miguel Ángel también allí en el Supremo están ya Javier Álvarez buenos días buenos días y Alberto Pozas buenos días qué tal buenos días Pepa la clave de este juicio Javier es medir hasta dónde llegó el desafío independentista hubo rebelión

Voz 1727 09:16 acción Ozzy no hubo nada sino hubo delito

Voz 0689 09:20 así es Pepa y esa vara de medir está en manos de siete jueces que tendrán que hilar muy fino entre los hechos cuestionables como son los dos episodios donde la Fiscalía dice que hay violencia septiembre de dos mil diecisiete y el día del referéndum y los hechos incuestionables como son las reiteradas prohibiciones del Tribunal Constitucional anulando todas las leyes que daban paso a una declaración unilateral de independencia la clave o al menos una de esas claves que destaca es el juicio que merezca el tribunal la utilización de la supuesta violencia para lograr el fin independentistas si hubo o no levantamiento violento público como dice el artículo del Código Penal o no lo hubo en este supuesto levantamiento popular

Voz 10 09:55 al hizo exclusivamente de forma tumultuaria

Voz 0689 09:58 defensa como sabéis niega ambos extremos será por tanto un juicio con muchos matices no habrá Pepa ni blanco ni negro

Voz 1727 10:05 es realmente un juicio sin muchos precedentes Javier con que podemos medir lo que va a ocurrir hoy en el Supremo

Voz 0689 10:11 es difícil difícil establecer una vara de medir respecto de otros no sólo por la expectación es el juicio sin precedentes sino también por la presencia de invitados de nivel institucional y además por el momento en el que llega I por el fondo con nombres enormes connotaciones políticas hasta ahora salvo el juicio celebrado contra el Alzamiento republicano de mil novecientos treinta o el golpe de estado de Tejero no ha habido un juicio con tanto trasfondo político público esta casa también ha sido escenario de un juicio contra los GAL o el caso Filesa pero nunca ha contenido tantos matices imbricación es sociales hoy incógnitas jurídicas

Voz 1727 10:43 tanto como puede determinar el futuro hoy no vamos a escuchar a ninguno de los acusados la mayor parte del tiempo esta mañana se va a llevar eso que en lenguaje judicial se llama cuestiones previas Alberto qué tipo de cuestiones previas

Voz 0689 10:56 pues las que planta en las defensas pega que se iban a aparecer mucho las que ya plantearon en sus escritos de defensa hace unas semanas hemos sabido en las últimas horas que por ejemplo van a reiterar esa necesidad de tener más campo Pepa para estudiar la documentación las defensas entienden que en estas dos semanas que han tenido desde que se puso fecha al juicio hasta que va a arrancar de forma efectiva pues no han tenido tiempo suficiente para estudiar los doscientos Gigas que ocupa la causa que hemos podido examinar tampoco han podido tener acceso a una serie de documentación que ha pedido en las últimas semanas iban a pedir no nos han dicho que se suspenda o que se aplace pero que desde luego van a pedir que esto se tenga en cuenta van a reiterar también otras peticiones que se han hecho en el en el pasado por ejemplo relativa a los traslados relativa también a la estancia en visión de los acusados hoy día de cuestiones previas no vamos a escuchar a los acusados esto se puede prolongar todo el día D

Voz 1727 11:43 E incluso de mañana gracias compañeros dejamos línea abierta por lo tanto con el Tribunal Supremo de aquí en adelante durante toda la mañana durante todo el día Línea abierta también con Cataluña donde volvemos porque los CDR están cortando carreteras y quemando neumáticos para protestar por la celebración de este juicio Joan Bofill están cortadas hasta ahora la autovía que comunica Lleida con Girona la Gran Vía Illa Diagonal las dos en Barcelona y la autopista del Mediterráneo algo más

Voz 0931 12:10 de momento no hay dos grandes carreteras cortadas ahora mismo la primera desde hace unas dos horas como decías la AP siete en dirección Barcelona unos treinta kilómetros de la capital catalana en San Celoni personas con la cara tapada con bengalas han quemado neumáticos también la carretera C veinticinco entre Vic y Manresa un corte similar que ha empezado hace poco más de media hora en Barcelona ciudad tres puntos ahora mismo cortados dos en la Gran Vía este es el sonido hace pocos minutos del corte a la altura de la plaza de las Glòries hay otro corte más al centro en la calle Rocafort en la avenida Diagonal otro de los grandes puntos de entrada a la ciudad está cortado en el tramo central la zona

Voz 1727 12:45 universitario a los CDR y habían anunciado movilizar

Voz 0931 12:48 eso es a lo largo de lo que dure este juicio parece que ya han empezado hoy pues bien temprano

Voz 1727 12:52 se venden en línea abierta también con Cataluña la justicia española ha hecho un esfuerzo de transparencia con el juicio para contrarrestar por la vía de eso de la transparencia la propaganda independentista tratando de deslegitimar la Roberto hemos hablado con todas las asociaciones de jueces españoles conservadoras y progresistas sí

Voz 1827 13:11 la vista se va a retransmitir entera por televisión para con

Voz 1727 13:14 tras restar esa propaganda esas críticas CRIT

Voz 1827 13:17 las injustificada según Celso Rodríguez de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura

Voz 12 13:21 se trata de un proceso que obedece a las mismas garantías que cualquier otro proceso penal se desarrolla ante un tribunal cuya independencia no admite la menor duda los procesados están amparados por todos los derechos que nuestra Constitución garantiza la presunción de inocencia semántico

Voz 1827 13:39 en en la misma línea Ignacio González de la progresista Jueces y Jueces para la Democracia subraya este mensaje de transparencia para el resto del mundo

Voz 13 13:47 es es no es posible la presencia de las cámaras de televisión y las salas de vista aquí en España no hay restricciones en este caso

Voz 1727 13:57 muy interesante el artículo que publica en El País hoy Ignacio González sobre las ventajas y los inconvenientes que los tiene este ejercicio de transparencia

Voz 1827 14:05 hasta ahora han trabajado Fiscalía juez instructor ahora hay que dejar trabajar a los siete magistrados del Supremo Raimundo Prado de la Asociación Francisco de Vitoria

Voz 14 14:12 España es un Estado de Derecho y aquí se está juzgando eh cuestiones estrictamente penales Hinault política en definitiva creemos que el Estado de Derecho funciona que hay que apoyarle que aplicarán la legalidad

Voz 1827 14:27 hay una pregunta cómo saldrá la imagen de la Justicia cuando termine este juicio pues responde Emilio Fernández de la Unión Progresista de Fiscales

Voz 15 14:35 es como todos con las mismas reglas del juego que todos pues hará que da confianza de los ciudadanos en la administración de justicia y en el Estado de Derecho salga reforzada

Voz 1727 14:45 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias

Voz 16 14:48 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido dieciséis mil doscientos ochenta y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veinticinco hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en el puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 7 15:22 te despiertas más al trabajo Llamas negó

Voz 17 15:25 hacia llega a un acuerdo de suena el teléfono vuelves a negociar lo resuelve si por fin tu casa y mañana otra vez

Voz 18 15:31 en Opel sabemos lo difícil que es también un negocio por eso creamos la semana por empresas registra el punto es del once al dieciséis de febrero disfrute de condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos Opel

Voz 19 15:43 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:48 ya al margen del juicio del pluses que hoy ocupará casi todo el espacio informativo en España al margen está el debate de Presupuestos y la fecha de las elecciones generales sólo Pedro Sánchez sabe cómo cuadra la ecuación que los demás venimos haciendo estos días entre filtraciones interesadas o alocadas de su entorno sobre fechas posibles Se barajan dos domingos de abril los dos con inconvenientes variados por estar en ese mes la Semana Santa el sí para Domingo de mayo con el riesgo de ganarlo o de perderlo todo junto y luego ya el otoño que desde aquí parece muy muy lejos la decisión la tomará el presidente del Gobierno como todos los presidentes del Gobierno en función de lo que ocurra a partir de hoy en el Congreso José María Patiño muy buenos días hola muy buenos días Pepa

Voz 17 16:35 sólo hay un precedente sí dime si sigue en qué va a pasar hoy es decir

Voz 1571 16:39 bueno te quería recordar no quería recordar que sólo hay un precedente de la actual democracia española en el octubre del noventa y cinco Felipe González vio cómo el Congreso le devolvía los presupuestos sí tuvo que convocar elecciones anticipadas Pedro Sánchez tiene la facultad de fijar como decías la fecha y en el Gobierno descartan a la Cadena Ser el día catorce de abril que se filtró ayer pero las fuentes consultadas no son tan tajantes respecto al día veintiocho de abril tú has mencionado algunos de los comer

Voz 0789 17:03 desde ambas citas del rechazo interno

Voz 1571 17:06 degenera en el PSOE ese super domingo de mayo en su decisión Sánchez tendrá una primera impresión esta tarde después de que este mediodía suministra Acciona María Jesús Montero defienda los Presupuestos será en el turno en el que los grupos defenderán sus enmiendas así que escuchará los argumentos de Pablo Casado idea Albert Rivera pero sobre todo de Joan Tardà de Esquerra republicana de Ferran Bel por el P de nada ha cambiado desde el jueves por la tarde cuando se dieron por rotas las conversaciones pero los dos grupos catalanes tienen de plazo hasta mañana por la mañana antes de la votación para retirar de viva voz sus enmiendas en cualquier caso esto tampoco bastaría porque al menos Esquerra debe votar de manera afirmativa para que las cuentas del Estado no les sean devueltas al Gobierno y por tanto quizá sea anticipen esa selección

Voz 1727 17:50 hasta luego Patiño Pedro Sánchez llega hoy al Congreso con el respaldo explícito de Felipe González y eso que la semana pasada en plena crisis González fue una de las voces más contundentes contra la figura del relator pero ayer el ex presidente decía esto en las está

Voz 20 18:06 Pedro Sánchez ha dicho con toda claridad que nunca va a negociar el derecho de autodeterminación que ni quiere ni puede eso está

Voz 1727 18:16 absolutamente claro tú Jabois querías hoy hablar de esto de que de los jarrones chinos

Voz 1389 18:20 a defender la utilidad de los de los jarrones chinos y defender además que se coloquen donde los propios jarrones quieran en el caso de González por ejemplo no creo yo tampoco que se contra llegan en el sentido de lo que ha dicho la semana pasada en lo que haya dicho lo que ha dicho ayer por ejemplo de Avalos usted

Voz 7 18:36 tuvo en Los desayunos la primera ayer con con con

Voz 1389 18:39 porque es la caña e Illes iré dio caña de una de una forma que me gustaría ahora intentar explicar apoyar a tu presidente de Gobierno también es poder discrepar con él sin tener que cambiar el sentido de tu voto a hacer campaña en contra no creo que sea apoyarlo a ciegas sobre todos los dos ejemplos que Ábalos puso para ejemplificar su respaldo cuando cuando González era era presidente el dijo que la OTAN de entrada entrada no y finalmente se Se se hizo campaña por el sí la lucha antiterrorista que eran dos cuestiones importantes que tuvo que defender en contra de su opinión apoyando a su presidente no sé yo no soy militante de nada pero sí tengo la impresión de que uno de los problemas de los partidos políticos es creer que la lealtad a la jerarquía está por encima de la lealtad a uno mismo y que muchas veces dramatiza Amos cuando alguien del relieve a lo mejor de Felipe González se posicionan contra no tienen las la experincia es suficiente y que tiene la XXX

Voz 7 19:35 suficiente como para poder opinar

Voz 1389 19:37 de esa forma sin tampoco pensar que es el enemigo público número uno como en ocasiones parece que se cree

Voz 1727 19:42 los jarrones chinos Jabois dice basta al Supremo no

Voz 1389 19:46 el Supremo luego hablamos un beso son las

Voz 1727 19:48 sí veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 19:56 Laura Gutiérrez qué tal buenos días en nota esta mañana que han bajado un poco las mínimas aunque a mediodía volverán a subir los termómetros con temperaturas suaves máximas de quince a dieciséis grados y mucho sol también este martes el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado ya ante la policía la profanación de varias tumbas en el cementerio de la Almudena las lápidas de La Pasionaria Dolores López Ibárruri del fundador del PSOE Pablo Iglesias han aparecido con pintadas también en la parte católica del cementerio sea profanado el monumento dedicado a los Caídos de la División Azul hiel muro que recuerda a las trece rosas Carolina Gómez

Voz 0393 20:28 con pintura blanca han cubierto el nombre de Dolores Ibárruri inscrito en su lápida he con pintura blanca han salpicado la cara de la escultura de Pablo Iglesias que hay en su panteón lo ha descubierto la nieta de la Pasionaria Lola Ruiz Ibárruri que visita habitualmente la tumba de su abuela en declaraciones a la SER se muestra apesadumbrada por este ataque cuando se cumplen treinta años de la muerte de esta histórica dirigente del

Voz 1727 20:46 Partido Comunista conozca que altera

Voz 21 20:48 yo soy siempre arreglo la tumba pongo flores otra hacer trae cuando ves que un ser querido que ellas caído durante hace muchos años se encuentra en estas circunstancias la memoria o la tumba manchada asqueroso pues tristeza

Voz 22 21:07 tres te estoy dolor en el muro que homenajea a las tres

Voz 0393 21:10 C rosas han aparecido dos banderas republicanas pintadas con cera negra en la parte católica del cementerio han atacado el monumento a los Caídos de la División Azul los voluntarios españoles que combatieron al lado de los nazis en

Voz 1727 21:20 si antes el monumento han pintado una dentro de

Voz 0393 21:23 en círculo que podría ser el símbolo anarquista según fuentes

Voz 1727 21:25 municipal el Consistorio abrirá una investiga

Voz 1275 21:28 acción y se ha ofrecido a llevar a cabo las labores de reparación el PSOE de Madrid pone en marcha este martes el calendario de las primarias abre el plazo para presentar candidaturas a la alcaldía de la capital y Pepu Hernández ha convocado a los medios a las diez y media de esta mañana en la sede de los socialistas madrileños para hacer lo propio en la dirección del partido rechaza dar su apoyo a otros precandidatos como ha hecho con el ex seleccionador Adriana Lastra

Voz 24 21:56 el apoyo de esta dirección en este caso del presidente del Gobierno el secretario general eh es para para Pepo con desde luego también he tenido todo el respeto el cariño y la alineación a grandes compañeros como Manolo De la Rocha

Voz 0789 22:10 eso explica así que Pedro Sánchez no vaya a estar en otros

Voz 1275 22:12 dos de precandidatos como ha pedido el exconsejero Manuel de la Rocha que ha reclamado neutralidad en el proceso en una carta enviada a Ferraz en hora y media Ignacio González hoy si declara en el caso de los espías como testigo titulares comedia Sarmiento

Voz 0978 22:27 un error en la citación provocó que incluso la jueza contase ayer con su declaración pero es hoy la fecha correcta para que declare el ex presidente Esperanza Aguirre hacía ayer asegurando que se enteró por la prensa de los presuntos seguimientos a sus enemigos políticos

Voz 1275 22:39 más Madrid celebrará su primer acto con Carmena y Errejón el sábado la candidata al Ayuntamiento y el candidato a la comunidad estarán en la nave de Villaverde desde las once y media en un acto abierto como voluntario las

Voz 0978 22:48 consejera de Transporte Rosalía Gonzalo utilizó la tarjeta del taxi que tienen los diputados en la Asamblea para asistir el domingo la concentración de Colón contra Pedro Sánchez esta ayuda sólo está contemplada para facilitar el trabajo parlamentar

Voz 1275 22:59 en la Asamblea de Madrid ha rechazado proyectar el documental de Gaza ganador de un Goya que relata la vulneración de derechos de la población palestina lo había pedido Podemos pero PP y Ciudadanos lo rechazan por considerar que la Cámara regional no es un cine

Voz 7 23:14 deportes

Voz 25 23:17 en Hoy por hoy

Voz 1161 23:20 el Atlético de Madrid no acudirá hoy a la reunión con los responsables del bar Sampe buenos días buenos días reunión que tenía prevista con Velasco Carballo y que suspendió ayer por el descontento con los arbitrajes ligueros ante el Betis y el pasado sábado el derbi Antonio Jesús López Nieto representante del Comité Técnico de Árbitros anoche en El Larguero prefiere que sea más adelante tras el enfado rojiblanco después del derbi

Voz 26 23:38 me parece que con la mente fría funciona mejor yo creo que se aprende mejor cuando aún no está caliente no entonces se entiende mejor las cosas yo creo que es prudente

Voz 1161 23:48 precisamente el bar debuta en esta ronda de la Champions con los dos partidos que se juegan hoy el Manchester United Shan Jermaine y el de la Roma ante el Oporto de Iker Casillas y Pepe mañana le tocará el Real Madrid que visitará al Ajax en el escenario de la séptima esta mañana la lista de convocados y viaje a Amsterdam y buena noticia para el Real Madrid de baloncesto podrán contar con Rudy Fernández en la Copa del Rey no tiene rotó el pómulo tras el golpe frente a Baskonia

Voz 10 24:09 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Fuentes

Voz 17 24:12 España patrocina ahora punta y ofrece

Voz 10 24:14 información del tráfico elija la mejor

Voz 17 24:17 corrupta vamos a echar otro vistazo a las

Voz 1275 24:19 carreteras a esta deje de María Herrero buenos días

Voz 0268 24:22 hola buenos días pues ahora mismo sobre todo complicaciones en la entrada por la M607 por un accidente en Colmenar Viejo genera tráfico muy saturado también todavía saturación en el resto de acceso si en la M cuarenta lo peor lo encontramos en la zona del barrio de la fortuna en dirección a la A6 también en Aravaca en los túneles de El Pardo en la zona de Val de Marín en ambos sentidos

Voz 0978 24:40 cómo está la hora punta en la capital y la M3

Voz 27 24:42 la pantalla en Alcázar buenos días buenos días de nuevo Laura las con ex

Voz 1322 24:46 es complicado es la de Avenida de América con la A2 la cuesta de San Vicente con Plaza de España y la A6 para conectar con Moncloa a su vez en princesa o Cristo Rey también la avenida del Mediterráneo con la plaza del Conde de Casal y Santa María de la Cabeza sentido A42 de la M30 destacar que ha mejorado el Nudo Sur y el Puente de Vallecas pero a partir de ese punto y hasta Manoteras el tráfico es de hora punta sucede lo mismo al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 1275 25:14 pues así está al tráfico a esta hora previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:18 buenos días las últimas horas sin nubes y apenas viento la temperatura podido bajar con más facilidad ahora mismo tenemos temperaturas un par de grados más bajas que ayer frío que también se notará un poco más durante la tarde a pesar de que no se espera un día soleado incluso radiante con muy buena visibilidad máximas de doce a catorce grados y se va confirmando que este tiempo seguirá repitiendo de manera muy similar prácticamente todo lo que queda de semana no esperamos cambios significativos en el tiempo

Voz 25 25:43 Mercedes Benz Madrid te invita a conocer el mayor concesionario de Mercedes de nuestra Comunidad el primer flexible gestor de la marca en España que el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde la marca de una manera aún la tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 28 26:14 riadas hacia hacia estos hipotecarios cláusula suelo IRPH multi divisa plusvalía cada vez está más claro si no reclama es cuando ganan ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita estudiamos tu caso de forma gratuita Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 25 26:34 dicen que el tiempo lo cambia todo que nos convierte que nos mueve que los transforma por eso nosotros en vez de resistir nos nos adelantamos a ello castellana va a quien se convierte en Audi centro en Madrid norte el centro Audi más avanzado de España un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia Audi Center Madrid Norte avenida de Burgos ochenta y nueve bienvenido a un experiencia

Voz 7 27:00 este San Valentín nipona montaron Trillo que dice es así sirena concluye

Voz 29 27:04 con marisco postres divinos porque esta semana lógica de la sirena y te devuelve tu compra de marisco pues y bodega en vales descuento pues me apunto esta semana móntate un trío en juicio

Voz 7 27:15 ahora en Madrid a Kun Sagi Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 0978 27:21 cine vean era en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informes de las condiciones será Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos

Voz 0789 27:34 setenta y tres

Voz 30 27:36 este San Valentín Anastasia

Voz 3 27:39 la enamorada déjate conquistar por el musical de Broadway que triunfa en el teatro Coliseum de compra ya tus centradas en Anastasia musical culto

Voz 31 27:54 la bici imaginado alguna vez que Madrid sea abre por arriba por el norte seguida de nuevas viviendas y oficinas de oportunidades de empleo de más zonas verdes y nuevos centros educativos y de salud os habéis imaginado un Madrid hecho por IP

Voz 3 28:12 para las personas pues ya no hace falta imaginarlo podéis ir a vivirlo en el espacio interactivo del Paseo de la Castellana ciento veinte una experiencia sorprendente con la maqueta más espectacular que hayáis visto nunca Madrid Se abre Madrid huérfano

Voz 0689 28:29 un

Voz 1275 28:33 el Ayuntamiento de Madrid acoge temporalmente a las dos primeras defensoras de los derechos humanos Vértice Torres Maricel Sandoval han viajado desde Colombia para participar en la primera edición de este programa que les va a permitir estar tres meses en la capital para visibilizar en la situación de su país Paul Asensio

Voz 32 28:49 mi nombre es Marisela solar te soy una mujer negra afro colombiana defensora de derechos humanos incansable por este trabajo hoy

Voz 33 28:58 allí se truncó Torres no trabajo es mi obsesión es mi vida la defensa de los derechos humanos

Voz 34 29:08 estará entre mese en la capital en los que se reunirán con representantes políticos y organizaciones para contar su experiencia escuchamos a Maricel

Voz 1727 29:14 esa necesidad de crear alianzas que no

Voz 32 29:17 permitan ese fortalecimiento y esa estrategia de protegernos a nosotros mismos creo que son excelentes pases para hacer eso

Voz 1727 29:25 la semana que viene incorporará este programa pionero

Voz 34 29:27 capital otra defensora colombiana de los derechos humanos Claudia Gimeno

Voz 1275 29:31 y una cosa más las reservas de sangre del grupo cero negativo se encuentran en alerta roja en los hospitales madrileños lo han dejado de bajar desde Navidad según alerta de del Centro de Transfusión y ahora mismo las situaciones de urgencia se necesitan ciento ochenta donantes de cero negativo al día durante toda esta semana para equilibrar esas reservas tres grados marca hasta ahora el termómetro de la cadena Grameen

Voz 1727 30:09 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa dan

Voz 35 30:13 que patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 ya han empezado a llegar al Tribunal Supremo en Madrid los doce dirigentes independentistas que serán juzgados Roberto

Voz 0978 30:25 tiro de hoy esto en Madrid en Cataluña coincidiendo

Voz 1827 30:28 en con el inicio del juicio del pluses el día despierta con cuatro carreteras cortadas la AP siete dirección Barcelona es una de ellas los CDR R también han cortado la Diagonal y la Gran Via dos de las calles más importantes del centro de la ciudad hoy también en el Congreso empiezan a debatirse las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos del Gobierno socialista en Baleares el Parlamento de las islas aprueba hoy su ley de cambio climático que entre otras cosas prohibirá la circulación de coches diesel a partir del dos mil veinticinco Radio Mallorca Juan Antonio

Voz 1157 30:58 Diez años más tarde los de gasolina hablamos de vehículos nuevos no se podrán vender nuevos vehículos diesel a partir de dos mil veinticinco de gasolina diez años más tarde el objetivo general es que Baleares sea un territorio libre de combustibles fósiles fósiles con el cien por cien de energías renovables en dos mil cincuenta por esos incluye también el progresivo cierre de las centrales contaminantes las patronales de automoción han mostrado ya su disconformidad contra esta ley que entre otras medidas recoge también que en dos mil cincuenta todo el parque de vehículos de alquiler sea eléctrico

Voz 36 31:26 dedicando las torres de Marta hizo cuáles esta lo hemos visto llegan los locos está tengan las versiones originales a las basadas en hechos reales

Voz 29 31:33 es dedicado duros las familias que tienen un poco de Family

Voz 37 31:36 ahora y hasta el tres de marzo con Family nóminas descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en Caixabank punto es Caixabank

Voz 10 31:46 eh

Voz 7 31:51 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos llegó el día del juicio rodeado de Ray

Voz 0789 31:58 los sí centellas sobre el salón de plenos del Tribunal Supremo se ha volcado en los últimos meses semanas y días cuanto la parcialidad humana es capaz de acumular en un sentido o en otro para tirar de la toga de los siete magistrados que han de juzgar la causa del Pusa es la expectación es máxima pero a diferencia de otros juicios acontecimiento como el del 11M por ejemplo las posiciones de partidos de medios y de Ciudadanos no sólo están alineadas de forma cerrada en favor o en contra de los acusados sino que llegan hasta la calificación penal de los hechos que se juzgan y al tipo de sentencia que en justicia corresponde no recuerdo otro caso similar quiero decir que además de saber por anticipado que los acusados son culpables o inocentes nos hemos convertido todos en expertos en derecho penal en cualquier reunión foro tertulia periodística chat Tutto similar se califican los hechos a juzgar con una soltura técnica sorprendente no sólo los especialistas también el público en general hubo rebelión no la hubo Se afirma sedición conspiración para las edición desobediencia nada es inútil recordar que hasta que las acusaciones no se sustancian Isern por probadas ante el Tribunal estamos ante un folio en blanco se dice con razón que los próximos tres meses se examina el Supremo irse dice pero también es verdad que se mide asimismo el temple y el sentido de la responsabilidad de nuestros políticos de nuestros medios de comunicación de todos nosotros que sería de desear un ejercicio de contención general pero me temo que no ocurrirá como también me temo que aunque el juicio va a poderse seguido por televisión desde el primero hasta el último minuto nada de lo que en eso

Voz 0393 33:29 modificarán lo más mínimo

Voz 0789 33:31 duras determinadas por la más rigurosa in condicionalidad ya lo dijo Einstein es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio es la hora de la justicia respetemos las pero no olvidemos que cuando finalice su

Voz 7 33:44 trabajo el problema seguirá ahí esperando a la política

Voz 6 33:53 tu negocio es único tu vehículo de empresa también debería serlo pero los cuatro días Peiró profesional del trece al dieciséis de febrero encuentra un vehículo a tu medida ICO siguen condiciones exclusivas para vehículos el stock y una financiación excepcional la reserva tu cita empellón punto es

Voz 35 34:13 buscador del ahorro

Voz 16 34:14 rellenar una botella de vino caro con vino barato no es ahorrar ahorrar en San Valentín es venir a Los Flechazos The Phone House lleva te Ussía o OMI mía dos por doscientos treinta y nueve euros muchas ofertas más solo del ocho al catorce de febrero buscadores del ahorro venid a Fun House

Voz 39 34:36 qué tal buenos es verdad que hay veces que no hay más remedio que preocuparte sobre todo cuando piensas que no te mereces pagar tanto Portu seguro si te pasa esto lo que hay que hacer es mutuo arte que es Benedicto a la mutua tener lo mismo pero por menos de evitó lleva cualquiera tu seguros a la moto de te baja en su precio sea cual sea teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el mutuo apuntó vamos moto hoy

Voz 1727 35:11 en esta mañana histórica de martes también con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días Lucía o Pepa buenos días Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días buenos días y damos la bienvenida a este programa en Radio Barcelona Esther Vera directora del diario hará buen día buenos días bon día buenos días vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la de la mañana sobre el juicio al pluses que se inicia a las diez en el Supremo con todas las derivadas que tiene por eso quiero detenerme ahora unos mil estos antes de que el juicio se lo lleve todo por delante en el calendario electoral porque las últimas horas han sido de mucha convulsión política también por fin con la duración de la legislatura la pregunta que persigue a Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa cuando va a convocar elecciones persigue porque él mismo anunció en esa moción de censura que las convocaría cuanto antes pero sin embargo la paradoja es que cuando PP y Ciudadanos les reclaman cumplir esa promesa de lo antes posible esa promesa

Voz 1850 36:12 la hizo ellos se hizo nos partidos Lucía Méndez que estarían encantados de que siguiera con los presupuestos prorrogados hasta el año dos mil veinte no y bueno Pepa yo creo que estamos en una situación de muchísima incertidumbre esta mañana no que yo creo que sería muy conveniente que el presidente del Gobierno para ser un poco las cosas no porque ayer hubo fin una cierta confusión a propósito de unas cuantas fechas todos los escenarios que se le plantean en este momento al presidente del Gobierno casi todos los escenarios tienen muchas contrapartidas y muchos elementos de extrañeza política como las elecciones en abril inmediatamente antes de unas elecciones municipales convocarlas al mismo tiempo que lo tenías otras elecciones es un es un hecho inédito en los cuarenta años de democracia hay para un presidente del Gobierno es un riesgo muy grande convocar yo creo que además por una cuestión de principios sería un error mezclar todas las elecciones y sería realmente volver locos a los lectores más más locos todavía de los que lo de lo que los están volviendo en este momento la clase política española que tenemos

Voz 1727 37:26 cuál bueno el el y la fecha de

Voz 1850 37:29 de de de otoño pues a lo mejor queda demasiado lejos yo creo que lo que se ha producido yo no coincido con las interpretaciones que se hacen hoy de que esto es una presión hacia los partidos independentistas para ver si dice no no no lo creo en absoluto yo creo que Pedro Sánchez ha llegado a una conclusión que probablemente estaba bastante clara para todo el mundo menos para él que es que los partidos independentistas no se van a bajar de la autodeterminación que él tenía derecho a hacerlo les ha puesto el EPP les puso una pista de aterrizaje importante después de esos de su moción de censura a su investidura y los independentistas no querido aprovechar la evidentemente sería una tontería pensar ingenuidad que el día que empieza el juicio precisamente van a bajarse de esa burra no

Voz 1727 38:13 decía Lucía Méndez de lo que es urgente es que el presidente hable porque efectivamente no ha sometido a una rueda de prensa en ninguno de los días de estancia comunica por tuit gravísima para su gobierno se comunica por tuit por lo tanto sin principio de contradicción ir en los mítines que ha ofrecido en en el partido Esther Vera decía yo que la mayoría que le llevó a la Moncloa no le reclama realmente el el anticipo de las elecciones y sin embargo es muy difícil que pueda seguir adelante si mañana le tumba la mera tramitación de las cuentas públicas

Voz 0393 38:46 es muy difícil lo que pasa es que es muy difícil desde que llegó al Gobierno tenemos que pensar que esta sensación de incertidumbre a la que se refería Lucía esta situación así vertiginosa que vivimos ya desde hace años

Voz 1850 38:59 y le acompañó en la llegada

Voz 0393 39:02 al Gobierno por lo tanto creo que que Pedro Sánchez de siempre en esa especie de manual de resistencia cómo se llama su como siete como ha titulado su libro creo que desde que llegó esta como una especie de gobierno tráiler que se dirige hacia las elecciones

Voz 1727 39:17 sabiendo que intentará poner todos los me

Voz 0393 39:19 ellos posibles a su alcance para evitar las elecciones pero que en algún momento va a tener que llegar ahí y mientras tanto el Gobierno su gobernabilidad pues es de lo de lo más complicada

Voz 1727 39:29 comparte ese esa reflexión que hacía Lucía Mendez de que este gobierno el Gobierno de Sánchez se empeñó en ponerle una pista de aterrizaje al independentismo que la está desaprovechando

Voz 0393 39:40 sí una pista de aterrizaje es a dejar de centrifugado la cuestión catalana hacia la justicia y empezar a hablar poner los temas sobre la mesa eso sería una pista de aterrizaje lo que pasa es que creo que la situación es demasiado difícil está demasiado enconada y hay demasiada prisa sobretodo teniendo el juicio encima de todos nosotros teniendo también los presupuestos con esta cuenta atrás tan tan rápida tan inmediata no que es es decir calificar la situación de de pista de aterrizaje pero sí que creo que ha habido buena voluntad en el sentido de empezar a poner sobre la mesa determinados temas creo que no ha habido en cambio mucha habilidad el tipo de temas que se ponían encima de la mesa es decir sino su si miramos hacia Europa no que siempre se han hecho las las las negociaciones más complicadas desde el punto de vista de la entendimiento de países muy muy muy difícil muy diferentes entre ellos pues los temas más complicados siempre se tratan al final no desde el primer minuto por lo tanto yo creo que no se ha hecho bien esa negociación pero sí que ha habido como mínimo un intento de bajar la tensión de poner sobre la mesa los temas que en algún momento se tendrán que tratar porque yo creo que este tema con Cataluña solo tiene dos soluciones una es el voto y otra es el diálogo por lo tanto creo que en algún momento vamos a tener que bajar la tensión entre todos y empezar a hablar de las cosas

Voz 0789 41:09 hombre yo empezando por el final yo creo que el diálogo nunca es una solución es siempre un instrumento es un instrumento necesario pero no no es una solución no ya ya esta parte del problema que a veces se ha confundido se considera que el objetivo es dialogar no no dialogar ese medio no no pues el objetivo no pero dicho eso y volviendo al tema de de elecciones ya o no yo creo que casi ningún aspecto llevaría

Voz 1389 41:35 buena lógica que hubiera elecciones rápido no

Voz 0789 41:37 primero la vocación de permanencia o de subsistencia o de resistencia de de Pedro Sánchez como gobernante segundo la radiografía de las encuestas electorales la verdad es que hay un consenso generalizado en en dar una mayoría al bloque contrario a Pedro Sánchez con lo cual habrá que que que eso no favorece que convocara rápidamente no el inicio del proceso al proceso o del juicio final como queramos llamarle pues no parece tampoco razonable ni conveniente que haya elecciones mientras está sustentando se la cuestión que se dirime no hombre quizá lo único expedientes la constatación de la debilidad parlamentaria no que bueno ahora Se puede que se confirme mañana se apuntó cuando no se convalidó el decreto ley sobre arrendamientos pero que en definitiva ya la conocía a Pedro Sánchez que esa debilidad parlamentaria el IVA le iba a perseguir durante todas

Voz 1727 42:27 o sea que tú crees que va a apurar hasta el otoño

Voz 0789 42:29 yo es que no ve razones para que las adelante no mañana

Voz 1850 42:32 sin sigue sin poder tramitar siquiera el presupuesto varias veces han dicho que pueden gobernar siempre supuesto ha dicho reiteradas veces la ministra haciendo ayer el propio presidente de Gobierno Inés Arrimadas buenos días bon día

Voz 7 42:46 presidenta de ciudad

Voz 1727 42:47 el Parlament de Cataluña portavoz del comité ejecutivo de este partido la habíamos citado hoy para hablar del juicio que espera del juicio que se inicia en el Tribunal Supremo esta mañana

Voz 22 42:56 pues espero respeto a la justicia porque los que tienen que decidir si hay delitos que es lo que se enjuicia lo tener no serán los jueces por tanto a mí lo que me preocupa es que el juicio esté marcando absolutamente tanto en Cataluña incluso los partidos separatista me han vuelto nos ha vuelto a cerrar el Parlament de Catalunya esta misma semana sean muerto a cancelar comisiones ya ayer en una decisión absolutamente vergonzante y vergonzosa Podemos se sumó todos los partidos separatistas para cancelar pleno de la semana que viene ellos que hablan tanto de diálogo resulta que donde se tiene que hacer el diálogo que es en el Parlamento entre fuerzas catalanas hace falta inyectarse muchísimo quitó a aparte de esto pues resulta que lo cierran a los quitaron la palabra en la sesión de control cierran las comisiones sigan el pleno del Parlamento esto es uno Tica vergüenza democrática que el Gobierno de España simplemente pues mira para otro lado y aplaude y encima les da la razón a los separatistas diciendo que es que hay que crear no sé qué mesa de diálogo cara a los partidos catalanes no mire la mesa de diálogo de partidos catalanes está intentaba hacia de hace mucho tiempo se va Parlamento de Cataluña y estamos hartos de que el separatismo nos lo cierre cada vez que les da la gana

Voz 1727 44:07 señor Arrimadas abierto está al Congreso de los Diputados de hecho hoy hay pleno ustedes con el PP y con Vox se llevaron la política a la calle este domingo por cierto con un resultado irregular porque en Madrid sí se puede llevar la política en la calle

Voz 22 44:19 como Perdona si te digo que abierto esta Alcón

Voz 1727 44:22 por eso de los diputados abierto esta sí

Voz 5 44:24 Aaron quedar grafias no no le preguntaba Guerra le preguntaba por qué

Voz 1727 44:30 consideraban que era adecuado llevarse la política a la calle en el caso de Madrid porque está abierto Congreso hay un pleno el Congreso

Voz 22 44:38 soy es que nosotros estamos en el Congreso y daremos la cara daremos la talla impresión queremos iniciativas no sólo de de esta cuestión Ximo de todas es que nadie hiciera el Congreso los diputados es que si los partidos independentistas pudieran y tuviera moriría también lo cerraría ahora evidentemente estamos en nuestro derecho de hacerlo la manifestación

Voz 5 44:56 no claro por supuesto darla por supuesto cuando queramos por supuesto

Voz 22 45:00 es que se saltan las leyes que te cierren el Parlamento y que encima te quieren decir lo que tienen que decir esto es en todas estas circunstancias están dando es en Cataluña más que sorprenderme hoy indignar migrantes luego ante lo que hagan los que yo me espero que todo de todo como que nos partan la cara compañero nuestro en un ella Nuri el alcalde Esquerra se felicite públicamente de la agresión eso está pasando ahora en Catalunya aparte de lo que hagan los partidos separatistas a mí lo que me sorprende es que podemos ir partido socialista estén en esta en esta deriva de garras las razones es decir que bueno que pueden es lo mismo al diálogo y el partido no sé qué es lo que estaba haciendo en Cataluña es muy grave los que se han quejado todos los tiempo de que se estaba judicializado la política no sé si ustedes acuerdan dos saco la política pues bien hay un juicio a unos señores que se han saltado la ley y que eso es evidente no sabemos todo ahora sí hay calificación penal o no delito sean dolor eso lo ir al dos jueces pero los que son tanto a la justicia son los que están politizando politizando la Justicia judicializado la política ellos con el juicio amparado el Parlament de Cataluña es decir los que se quejaba de Justicia lo marcaba todo resulta que cierran el Parlamento para es para protestar para hacer lo que quieran porque no lo están de acuerdo con lo que dice es decir nosotros estamos ya muy cansados de verdad hay temas muy importantes encima de la mesa hay y leyes pendientes Ait My dieciocho mil personas en lista de espera para una residencia pública en Cataluña tenemos las peores datos de barracones escolares los peores datos de a la espera de dependencia esto es esto es indignante verdad y hay una mayoría social en Cataluña que cuando le al Gobierno de España dice que es que están dialogando con Cataluña se preguntan dialogando con quién dialogando con Torra Noel dialogando con Cataluña es dialogando con el separatismo porque Cataluña es muchísimo más plural y de hecho el uno es absoluta mayoría cortando nosotros que vamos a hacer pues como bien decía usted trabajar en las instituciones de eso también intentaremos trabaja en el Parlamento aunque no lo cierran por supuesto tenemos todo el derecho el mundo a que la gente se pueda expresar con unas manifestaciones democráticas y convocadas perfectamente con sus trámites este domingo también en Barcelona o la aprovecho para decirlo aquí

Voz 5 47:25 la de este domingo la de este domingo déjeme preguntarle algo Arrimadas déjeme hacerle alguna pregunta si la diste la de este domingo